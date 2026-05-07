Los 7 mejores MacBook para comprar en 2025

The el mejor MacBook Ya no es solo para diseñadores o ejecutivos. La gama de Apple ahora es ideal para estudiantes, teletrabajadores y cualquiera que necesite un portátil fiable que no se ralentice en mitad de una tarea.

Aun así, es fácil perderse entre la amplia gama de productos. Algunos modelos parecen iguales, otros tienen el mismo precio pero satisfacen necesidades diferentes. Por eso, les pedí a unos cuantos amigos fans de Apple que me ayudaran a aclararme.

A continuación te ofrecemos una guía clara, clasificada por uso, presupuesto y rendimiento, para ayudarte a evitar la confusión y elegir el MacBook que mejor se adapte a tu estilo de vida.

Nuestras mejores recomendaciones para MacBook

Sé que es fácil sentirse abrumado ante la amplia gama de productos de Apple, así que he reducido la selección a tres modelos que tienen más sentido en este momento. Son fiables, han sido probados a fondo y se ven en configuraciones reales tanto de estudiantes como de autónomos y creativos a tiempo completo.

MacBook Air M4 (13 pulgadas) – Si solo buscas algo que funcione —sin tener que estar revisando tablas de chips ni hojas de especificaciones—, esta es tu mejor opción. El M4 Air Se encarga de todo, desde el trabajo diario y las videollamadas de Google Meet hasta ediciones de vídeo sencillas, sin ningún esfuerzo. Se inicia rápidamente, no se calienta y resulta increíblemente ligero en una mochila o bolso. La batería dura mucho tiempo y el diseño sigue pareciendo recién salido de una presentación de Apple. Para la mayoría de la gente, este es el punto ideal. MacBook Pro M4 (14 pulgadas) – Este MacBook Pro M4 es perfecto para quienes editan contenido en Final Cut, producen pistas en Logic o realizan trabajos de 3D exigentes. El chip M4 de Apple no solo es rapidísimo, sino que se mantiene estable incluso bajo presión. La pantalla es impresionante, los colores son precisos y todo el conjunto está diseñado para flujos de trabajo creativos intensivos. MacBook Air M1 (13 pulgadas) – ¿Quieres un Mac fiable sin gastarte más de lo necesario? El M1 Air sigue estando a la altura. Disfrutarás de un funcionamiento silencioso y sin ventilador, un rendimiento fluido en el día a día y una batería que dura todo el día. Es la forma más sencilla de iniciarse en macOS, y sigue siendo una opción excelente.

El mejor MacBook: 7 modelos que realmente merecen la pena en 2025

Elegir tu primer MacBook, o renovar uno antiguo, no debería parecer un proyecto de investigación. He reducido la lista a siete modelos que realmente merecen la pena en 2025. Si buscas claridad, una buena relación calidad-precio o pura potencia, aquí tienes las mejores opciones de MacBook.

Especificaciones Detalles CPU Chip Apple M4 con CPU de 10 núcleos GPU GPU integrada de 10 núcleos RAM Hasta 32 GB de memoria unificada Pantalla Liquid Retina de 13,6 pulgadas (2560 × 1664) Almacenamiento SSD de hasta 2 TB Batería Hasta 18 horas Peso 1,24 kg

The MacBook Air (13 pulgadas, 2025) sube el listón en cuanto a lo que debe ofrecer un portátil para el día a día. Este es uno de esos Modelos de MacBook Air que te hace olvidar que estás usando un portátil fino y ligero, gracias a la MacBook M4 con un chip integrado. Todo funciona a la perfección, desde participar en llamadas hasta poner en marcha herramientas de IA sobre la marcha. Este modelo suele considerarse el el mejor portátil Mac para usuarios que buscan un equipo potente sin gastarse una fortuna.

Además, cuenta con compatibilidad mejorada con Wi-Fi 6E, lo que garantiza que los flujos de trabajo en línea sean más fluidos y fiables, sobre todo en redes saturadas. El teclado y el trackpad también ofrecen una experiencia más refinada (táctiles, precisos y con un rendimiento constante durante sesiones prolongadas).

Este es el producto de Apple que más gusta al público: ultradelgado, silencioso y rápido. El duración de la batería es excelente y, a menudo, dura hasta 18 horas sin necesidad de recargarlo. Y no solo consume muy poca energía. Además, se mantiene frío, silencioso y estable, independientemente del número de pestañas o tareas que le eches.

También es ideal para usuarios que se están iniciando en los flujos de trabajo de IA o en la creación de prototipos de aplicaciones. Te sorprenderá lo mucho que esta pequeña máquina es capaz de soportar sin dar señales de agotamiento.

Para más información Opta por el modelo con 16 GB de RAM si utilizas herramientas de edición, editores de código o flujos de trabajo que requieran un uso intensivo del navegador (merece la pena el gasto adicional para estar preparado para el futuro).

En cuanto al diseño, cuenta con ese emblemático formato elegante. Pesa menos de 1,3 kg, cabe fácilmente en cualquier bolso e incluye un Puerto MagSafeque encaja a la perfección sin complicaciones. Con un nuevo color azul cielo Si le añades esta opción al conjunto, conseguirás un look que llama la atención sin resultar llamativo.

Ventajas Contras ✅Funcionamiento silencioso gracias al chip del MacBook M4 ✅Una batería con autonomía para todo un día de trabajo y más ✅Su diseño sin ventilador lo hace silenciosísimo ✅El puerto de carga MagSafe aporta seguridad y comodidad ✅Pantalla Retina de gran nitidez, ideal para la edición de fotos y vídeos ✅Chasis ligero y ultraportátil ❌ La pantalla se ve nítida, pero sigue sin tener ProMotion

Veredicto final: El2025 Apple MacBook Aires unun portátil fantástico que lo tiene todo: desde el diseño y el rendimiento hasta la experiencia del usuario.

★ Mejor en general Apple MacBook Air (13 pulgadas, 2025) Cómpralo en Amazon

Especificaciones Detalles CPU Chip Apple M3 con CPU de 8 núcleos GPU GPU integrada de 10 núcleos RAM Hasta 24 GB de memoria unificada Pantalla Liquid Retina de 13,6 pulgadas (2560 × 1664) Almacenamiento SSD de hasta 2 TB Batería Hasta 18 horas Peso 1,24 kg

En lo que respecta a Portátiles de Apple que superan con creces lo que cabría esperar por su precio, los MacBook Air (13 pulgadas, 2024) destaca. Incorpora el potente chip M3 en un dispositivo que es de lo más ligero y no tiene ventilador. Como uno de los los mejores portátiles de Apple Ya a la venta, este modelo Air combina a la perfección potencia y portabilidad.

A pesar de ser un modelo básico, verás que es más ágil que otros portátiles más nuevos con ventiladores más ruidosos y carcasas más voluminosas. Para los estudiantes o los trabajadores híbridos que solo necesitan un ordenador fiable para el día a día, este modelo cumple todos los requisitos.

Disfrutarás de una experiencia fluida con macOS sin tener que gastar de más. Se inicia en cuestión de segundos, te permite mantener el ritmo en el trabajo y en los estudios, y cuenta con una pantalla nítida y realista. Este es uno de esos Modelos de MacBook Air eso no parece un compromiso, sobre todo teniendo en cuenta que duración de la batería que a menudo alcanza las 18 horas de uso diario.

Y gracias a su funcionamiento silencioso, puedes trabajar en bibliotecas, cafeterías o durante las llamadas sin que te moleste que una persona con un portátil que hace ruido.

Para más información Si eres estudiante, prueba a utilizar los modos «Stage Manager» y «Focus» para mantenerte organizado sin sobrecargar ni el sistema ni tu mente.

En cuanto al diseño, está a la altura. Ofrece la misma estética elegante que se aprecia en los modelos de gama alta Modelos de MacBook Pro, además de extras como el Puerto de carga MagSafey una únicacolor azul cielo eso le da el toque perfecto.

Ventajas Contras ✅El chip M3 ofrece un rendimiento ágil y fiable ✅La batería aguanta bien tanto en el colegio como en el trabajo ✅Pantalla Retina brillante con amplia gama de colores ✅Diseño sin ventilador y silencioso ✅Su elegante diseño recuerda a los modelos MacBook Pro de gama alta ❌ La compatibilidad con pantallas externas se limita a una sola pantalla

Veredicto final: El2024 Apple MacBook Air es una de las formas más sencillas de acceder a la Modelos de MacBook programación sin perderte lo mejor.

★ La mejor opción económica Apple MacBook Air (13 pulgadas, 2024) Cómpralo en Amazon

Especificaciones Detalles CPU Chip Apple M4 Max con CPU de 14 núcleos GPU GPU integrada de 40 núcleos RAM Hasta 128 GB de memoria unificada Pantalla Liquid Retina XDR de 16,2 pulgadas (3456 × 2234) Almacenamiento SSD de hasta 8 TB Batería Hasta 24 horas Peso 2,15 kg

Esto es elMacBook Pro diseñado para profesionales exigentes. El MacBook M4 El potente chip de este gigante de 16,2 pulgadas ofrece un rendimiento que rivaliza con el de los ordenadores de sobremesa. Si no quieres renunciar a nada, este es tu equipo.

Es ideal para ingenieros o editores de vídeo que trabajan habitualmente con archivos de gran tamaño o códigos fuente complejos. En resumen, si tu trabajo hace que los ventiladores de un ordenador normal Portátil con Windows, esto se lo come de un bocado.

Con hasta128 GB de RAM and 8 TB de almacenamiento SSD, se desenvuelve con soltura en tareas que dejan sin aliento a la mayoría de los portátiles. Gestiona con facilidad líneas de tiempo de varias capas y flujos de trabajo exigentes. La pantalla Liquid Retina XDR es impresionante, con un contraste y una precisión de color excepcionales.

Y sí, es compatible de forma nativa con Apple Intelligence herramientas, lo que aporta una nueva dimensión de potencia a los flujos de trabajo, desde la creación musical y la edición de vídeo hasta la programación.

Es increíble duración de la batería, con una autonomía de hasta 24 horas. Eso es más que algunas máquinas ligeras. Podrías llevártela a una jornada completa de grabación o a una conferencia sin necesidad de enchufarla, lo cual es increíble para un dispositivo tan potente.

Para más información Si lo combinas con una pantalla externa calibrada y Logic Pro o Final Cut, tendrás prácticamente un estudio portátil que rivaliza con los equipos de sobremesa.

AunqueMacBooks Aunque no suelen estar pensadas para juegos de alta gama, la M4 Max se acerca más a algunas de las los mejores portátiles para juegos.

Ventajas Contras ✅Potencia sin igual gracias al chip M4 Max ✅Impresionante pantalla XDR diseñada para la edición de fotos y vídeos ✅Una autonomía de primera categoría a pesar de su gran rendimiento ✅Gestiona con facilidad grandes cargas de trabajo creativas o científicas ✅Sirve como sustituto del Mac Studio ✅Diseño elegante a pesar de ser una estación de trabajo de alto rendimiento ❌ Es más pesado y más caro que la mayoría de los modelos de MacBook Pro

Veredicto final: Si necesitas el el mejor MacBook para jugar, estoMacBook Pro es el que hay que comprar.

★ El más potente Apple MacBook Pro (16,2 pulgadas, M4 Max, 2024) Cómpralo en Amazon

4. Apple MacBook Pro (16,2 pulgadas, M4 Pro, 2024) [Lo mejor para una batería de larga duración]

Especificaciones Detalles CPU Apple M4 Pro chip con CPU de 12 núcleos GPU GPU integrada de 18 núcleos RAM Hasta 36 GB de memoria unificada Pantalla Liquid Retina XDR de 16,2 pulgadas (3456 × 2234) Almacenamiento SSD de hasta 4 TB Batería Hasta 22 horas Peso 2,15 kg

EstoMacBook Pro de 16,2 pulgadas with M4 Pro el chip se fabricó para el profesional creativo¿Quién necesita unpantalla más grande y una gran durabilidad. El M4 Pro Este chip te ofrece un rápido rendimiento multinúcleo y una potente GPU de 18 núcleos, ideal para el renderizado y la compilación. Apple afirma hasta 22 horas de autonomía, y en pruebas reales se acerca bastante a esa cifra.

A pesar de su tamaño, funciona sin calentarse y es silencioso. Dispone de múltiples Puerto USB-C, una pantalla HDR de alto brillo y una calidad de fabricación a toda prueba en todos los aspectos. Además, es una opción mucho más recomendable que pasarse al M4 Max si no necesitas una potencia de GPU tan extrema. A diferencia de un Mac Mini, se trata de una máquina portátil de calidad profesional en la que puedes confiar estés donde estés.

Los profesionales que gestionan amplias bibliotecas multimedia pueden utilizar esos puertos con el El mejor disco duro externo para Mac para garantizar que sus procesos de trabajo se desarrollen sin problemas y que su disco duro interno esté ordenado.

Para más información Si eres programador o editor de vídeo, mantén desactivado el modo de bajo consumo para disfrutar del máximo rendimiento durante largas sesiones de trabajo creativo.

EstoMacBook Pro Admite hasta dos pantallas externas, gestiona máquinas virtuales con fluidez y es ideal para editores de vídeo e ingenieros de software que necesitan un rendimiento constante a largo plazo.

Ventajas Contras ✅El M4 Pro ofrece un gran rendimiento en multitarea y en la GPU ✅Excelente autonomía de la batería: dura todo el día con una sola carga ✅Espectacular pantalla XDR con compatibilidad con HDR ✅Soporta cargas de trabajo intensas con un ruido mínimo del ventilador ✅Amplia selección de puertos, incluidos puertos USB-C ❌ Es más pesado que otros modelos de MacBook; no es un ultrabook

Sinceramente, este es uno de los mejores MacBook Pro opciones si buscas una batería de larga duración, un rendimiento de nivel profesional y un pantalla más grande que no escatima en calidad.

★ Ideal para una batería de larga duración Apple MacBook Pro (16,2 pulgadas, M4 Pro, 2024) Cómpralo en Amazon

Especificaciones Detalles CPU Chip Apple M4 con CPU de 10 núcleos GPU GPU integrada de 10 núcleos RAM Hasta 36 GB de memoria unificada Pantalla Liquid Retina XDR de 14,2 pulgadas (3024 × 1964) Almacenamiento SSD de hasta 2 TB Batería Hasta 18 horas Peso 1,60 kg

The MacBook Pro de 14 pulgadas with modelo básico M4es ungran mejora frente tanto a los modelos Air anteriores como a los Pro anteriores. Si quieres el El mejor MacBook para comprar Si buscas potencia y portabilidad en la gama media, este es el modelo ideal. Con él obtendrás funcionamiento fluido y una construcción de alta calidad sin tener que pagar por chips de gama alta que quizá no necesites.

Está diseñado para profesionales que buscan velocidad, estabilidad y una pantalla HDR nítida en un formato compacto. El M4 Pro el chip sigue siendo capaz de hacer frente a tareas exigentes tareas cotidianas desde la reproducción de vídeo en 4K y el desarrollo de aplicaciones hasta el uso fluido de herramientas de diseño. Además, el MacBook Pro de 13 pulgadas Este formato te ofrece una gestión térmica activa; todo un acierto para el rendimiento a largo plazo.

Apple afirma hasta 18 horas de duración de la batería, y este modelo se acerca bastante. Puedes ejecutar sin problemas varias herramientas creativas, escritorios virtuales e incluso simuladores de Xcode sin que los ventiladores hagan mucho ruido. Además, es uno de los pocos Modelos de MacBook con tanta potencia en un tamaño que cabe en un bolso pequeño.

Para más información Este modelo no se calienta, por lo que puedes utilizarlo cómodamente sobre las piernas o sobre superficies blandas sin preocuparte por el sobrecalentamiento; es ideal para trabajar desde cualquier lugar.

Los altavoces y el conjunto de micrófonos también son impresionantes, lo que resulta perfecto si estás realizando llamadas, transmitiendo en directo o editando audio directamente desde el dispositivo.

Ventajas Contras ✅Pantalla Liquid Retina XDR con gran nitidez y colores precisos ✅Se mantiene frío y estable incluso bajo una presión moderada ✅Ideal para herramientas creativas, productividad y teletrabajo ✅Diseño compacto sin renunciar a los puertos ni a la potencia ✅Los ventiladores funcionan a baja velocidad incluso con cargas de trabajo intensas ❌ Es más pesado que otros modelos de MacBook; no es un ultrabook

Veredicto final:EstoMacBook Pro es una opción ideal si buscas una potencia de nivel profesional en un tamaño que no te resulte pesado.

★ La mejor opción de actualización Apple MacBook Pro (14 pulgadas, M4, 2024) Cómpralo en Amazon

Especificaciones Detalles CPU Chip Apple M4 con CPU de 10 núcleos GPU CPU integrada de 10 núcleos RAM Hasta 32 GB de memoria unificada Pantalla Liquid Retina de 15,3 pulgadas (2880 × 1864) Almacenamiento SSD de hasta 2 TB Batería Hasta 18 horas Peso 3,3 libras (1,51 kg)

Si quieres unpantalla más grande sin el peso de un modelo Pro, el MacBook Air de 15 pulgadas Es la mejor opción. Mantiene el mismo perfil ultradelgado y el diseño sin ventilador que el modelo de 13 pulgadas, pero amplía todas las dimensiones para ofrecer más espacio y una mayor inmersión.

La pantalla destaca por su brillo y nitidez. Apreciarás el espacio adicional tanto si estás editando archivos multimedia como si realizas varias tareas a la vez con aplicaciones en pantalla dividida. Gracias a la MacBook M4 Con este chip, tendrás potencia suficiente para las tareas cotidianas y el trabajo creativo ligero sin que se cuelgue el sistema.

Apple afirma18 horasduración de la batería, y se mantiene frío incluso tras un uso prolongado. Para un MacBook Air de 15 pulgadas, esta máquina da la sensación de estar bien equilibrada (es ligera, pero potente).

Para más información El espacio adicional en la pantalla lo convierte en el dispositivo ideal para quienes realizan varias tareas a la vez; la combinación de aplicaciones en pantalla dividida y navegación a pantalla completa es lo mejor.

Admite la carga rápida a través del Puerto de carga MagSafe, y los altavoces llenan de sonido una habitación de tamaño medio sin problemas. Además, los color azul cielo le da un toque especial a un diseño que, por lo demás, es minimalista.

Ventajas Contras ✅Pantalla amplia y de gran tamaño para uso creativo y diario ✅Rendimiento rápido del MacBook M4 para su tamaño ✅Sin ventiladores = trabajo silencioso y sin distracciones ✅Diseño elegante y moderno con una batería de larga duración ✅Está disponible en color azul cielo ❌ Sigue estando limitado a un solo monitor externo, a menos que se utilicen adaptadores

Veredicto final: Si lo que buscas es una pantalla grande, un funcionamiento silencioso y fluido en un portátil ultraportátil, este modelo de 15 pulgadas Air probablemente sea la mejor opción para ti.

★ La mejor pantalla grande Apple MacBook Air (15 pulgadas, M4, 2025) Cómpralo en Amazon

Especificaciones Detalles CPU Chip Apple M1 con CPU de 8 núcleos GPU GPU integrada de 7 núcleos RAM 8 GB o 16 GB de memoria unificada Pantalla Retina de 13,3 pulgadas (2560 × 1600) Almacenamiento SSD de hasta 2 TB Batería Hasta 18 horas Peso 1,29 kg

Estomodelo anterior sigue siendo válido. El MacBook Air (M1, 2020) sigue siendo uno de los más populares Modelos de MacBook que se haya fabricado jamás, y con razón. Es fiable y mucho más capaz de lo que su precio sugiere.

Incluso ahora, sigue siendo compatible con las últimas actualizaciones de macOS. El Sensor de huellas dactilares Touch ID viene integrado, lo que hace que iniciar sesión y realizar compras sea sencillo y seguro. Puedes navegar, reproducir contenido en streaming, escribir y editar sin retrasos. Apple afirma que 18 horas en cuanto a la duración de la batería, y se acerca sorprendentemente a los niveles de los dispositivos de gama alta en tareas ligeras.

En cuanto al rendimiento, el M1 chipsigue funcionandoaplicaciones web and herramientas de productividad como Google Docs y JIRA sin interrupciones. Si tu trabajo diario consiste principalmente en basado en el navegador, este portátil sigue funcionando con fluidez y eficiencia incluso con varias pestañas abiertas.

Para más información ¿Quieres que funcione mejor y dure más? Opta por aplicaciones nativas de Mac, como Safari y Pages. Están optimizadas para el chip M1 y consumen muy poca batería.

For tareas cotidianas, esto sigue siendo un ordenador portátil fiable. Es una compra más inteligente que muchas otras Portátil con Windows opciones en el mismo rango de precios.

Aunque el MacBook Air con chip M1 es el modelo de Apple el más barato opción, hay más asequible alternativas más allá de la gama Mac. Echa un vistazo a nuestro resumen de los los mejores portátiles económicos para jugar, el colegio y el trabajo.

Ventajas Contras ✅Diseño silencioso y sin ventilador que, aun así, funciona a gran velocidad ✅Ligero y fácil de llevar de viaje ✅Pantalla Retina nítida con colores vivos ✅Gran autonomía en condiciones reales ✅La forma más económica de iniciarse en macOS ❌ Solo cuenta con dos puertos USB-C; es probable que necesites un adaptador si quieres conectar varios accesorios.

Veredicto final:Si lo que buscas es una experiencia fluida con Mac sin tener que gastarte una fortuna, el M1 Air sigue siendo una pasada en 2025.

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Características principales del MacBook en comparación con otros modelos

Las especificaciones importan, pero Lo que distingue a un MacBook no son solo las cifras. Los portátiles de Apple se basan en hardware personalizado, una arquitectura unificada y un software perfectamente integrado. A diferencia de la mayoría de Portátil con Windows Además de estas opciones, estas máquinas cuentan con funciones perfectamente integradas que hacen que su manejo resulte más fluido y que respondan mejor en el uso diario.

1. Apple Silicon [chips de la serie M]

De AppleMacBook M4 Estos chips (y los modelos M1, M2 y M3 que los precedieron) suponen un auténtico punto de inflexión. A diferencia de las CPU x86 de la mayoría de los ordenadores personales, estos chips se basan en la arquitectura ARM y están diseñados específicamente para Portátiles de Apple que combinan potencia bruta y eficiencia de una forma que los diseños tradicionales no pueden igualar.

Estos chips incorporan núcleos de alto rendimiento y de eficiencia, Colores de la GPU, los Neural Engines y los motores multimedia, todo en un mismo chip. Esa arquitectura unificada permite un acceso más rápido entre los componentes, lo que elimina la necesidad de un gran consumo de energía o de transferencias de memoria excesivas. Apple afirma que este diseño ayuda a los MacBook a alcanzar un mejor rendimiento con un menor consumo de energía.

Además, disfrutarás de tiempos de activación más rápidos, aperturas ultrarrápidas de las aplicaciones y transiciones más fluidas entre ellas, incluso cuando el sistema esté bajo carga. Esto se debe a que el sistema operativo y el silicio se diseñaron conjuntamente, no se adaptaron a posteriori como la mayoría Portátil con Windowsconfiguraciones.

Lo notarás al alternar entre pestañas del navegador, al trabajar con aplicaciones web o al procesar gráficos. Los MacBook con chips de la serie M siguen respondiendo con rapidez. Los últimos MacBook M4 los modelos van aún más allá con más Colores de la GPU y compatibilidad con el formato nativo Apple Intelligenceherramientas.

Y a medida que macOS evoluciona para admitir más funciones basadas en la inteligencia artificial, contar con Apple Silicon garantiza la compatibilidad y el margen de mejora. Con Apple Silicon, obtienes un hardware preparado para el futuro que se adapta a medida que macOS y las capacidades de inteligencia artificial siguen evolucionando.

Cada nivel de fichas, independientemente de si estás en un modelo básico o decantarse por el M4 Max, ofrece mejoras tangibles. Apple ofrece esta gama escalable para que puedas encontrar el el mejor portátil de Apple para tus necesidades, tanto si eres estudiante como si eres un profesional creativo.

2. Memoria unificada [RAM]

En lugar de los módulos de RAM tradicionales, Modelos de MacBook Air and MacBook Pro Las unidades utilizan memoria unificada. Esto significa que las Unidad central de procesamiento, unidad de procesamiento gráfico, y el Neural Engine comparten el mismo bloque de memoria de gran ancho de banda y baja latencia.

Te resulta muy útil cuando tienes que hacer muchas cosas a la vez, como escuchar música, usar Zoom, tener varias pestañas abiertas en Chrome y editar archivos, todo al mismo tiempo. Ni siquiera los modelos básicos se ralentizan al cambiar de ventana.

¿El resultado? No es necesario duplicar ni trasladar los datos entre distintos sistemas de memoria. Esa arquitectura permite incluso modelo básico configuraciones para que funcione con agilidad.

La memoria unificada hace que cada gigabyte cuente. Por ejemplo, 16 GB de memoria unificada en un MacBook Air suele ofrecer un rendimiento superior al de 32 GB de RAM estándar en un sistema tradicional Portátil con Windows, sobre todo en tareas creativas.

Y como la memoria está integrada en el propio chip, se consigue un menor consumo energético y una mayor eficiencia térmica. Es una de las razones Modelos de MacBookofrecer talmayor duración de la batería.

Además, los videojuegos para Mac han avanzado mucho, sobre todo gracias a la compatibilidad nativa con Apple Silicon. Si quieres sacar el máximo partido a tu ordenador, no te pierdas nuestra lista de los los mejores juegos para Mac disponible en 2025.

La memoria unificada mantiene tu MacBook Air o Pro funciona sin problemas y sin llegar al límite.

3. Pantallas Liquid Retina / Liquid Retina XDR

Desde el estándarLiquid Retina a la impresionantePaneles XDRen elMacBook ProLas pantallas de los portátiles de Apple están diseñadas específicamente para ofrecer nitidez y fomentar la creatividad.

Ofrece una amplia gama de colores (P3), una alta densidad de píxeles y compatibilidad con True Tone que se adapta a la iluminación ambiental. Apple afirma que alcanza hasta 500 nits en las pantallas Retina estándar, lo que permite ver todo con claridad incluso bajo la luz solar directa.

En los modelos de MacBook Pro con Liquid Retina XDR, todo se vuelve más luminoso, literalmente. Estas pantallas alcanzan hasta1600 nochesde brillo máximo, compatibilidad real con HDR y negros increíblemente profundos que aportan un contraste que hace que el contenido destaque. Es imprescindible para los creativos que trabajan en la producción musical o en flujos de trabajo HDR.

Para quienes prefieran una configuración con una pantalla más grande a través de HDMI o AirPlay, conectar el MacBook a uno de los los mejores televisores para videojuegos pueden ofrecer imágenes envolventes. Son perfectas tanto para el trabajo como para jugar de forma ocasional. Aunque un televisor funciona bien para crear una experiencia envolvente, los flujos de trabajo creativos suelen requerir una pantalla dedicada de mayor nitidez. Añadir una monitor de gama alta para MacBook Pro La configuración de tu escritorio te garantiza una alta resolución y precisión cromática en ambas pantallas, algo esencial para la edición de vídeo detallada o los proyectos de diseño complejos.

Y no te olvides de ProMotion, la frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz de Apple, disponible en los dispositivos compatibles MacBook Pro modelos. Proporciona un movimiento fluido, reduce la fatiga visual y no agota la batería gracias al ajuste inteligente de la frecuencia de actualización.

Es precisamente esta atención al detalle en el diseño lo que hace que los MacBook de Apple destaquen incluso frente a los rivales con mejores especificaciones.

4. Optimización del ecosistema y del software

¿Qué es lo que hace que elMacBooks donde realmente destaca es en la forma en que macOS y Apple Silicon funcionan juntos. No se trata simplemente de una sistema operativo con controladores improvisados. Cada transición y cada flujo de trabajo están optimizados para los chips de Apple.

Lo notarás sobre todo en el uso diario; todo flujos sin ralentizaciones aleatorias.

Esta optimización en profundidad da lugar a mayor duración de la batería y aplicaciones que funcionan con mayor fluidez. Desde Safari hasta Final Cut, pasando por el software de terceros, todo funciona con agilidad y estabilidad.

Pero lo realmente mágico es el ecosistema. Usa Sidecar para convertir tu iPad en una segunda pantalla. Envía archivos a través de AirDrop. Controla tu iPhone desde tu MacBook con la función de duplicación de pantalla del iPhone. No necesitas aplicaciones ni configuraciones adicionales. No tienes que estar cambiando de dispositivo, todo está ya sincronizado y listo para usar.

Si prefieres un dispositivo de Apple más portátil para jugar, los últimos modelos de iPad ofrecen un rendimiento sorprendente. Descubre nuestras mejores opciones en la los mejores iPad para jugar.

Las actualizaciones de macOS también son más ligeras y están mejor preparadas para el futuro que las que encontrarás en muchos Windows la competencia. Y con Apple Intelligence en auge, compatibilidad nativa en la última versión MacBook M4 los modelos serán más importantes que nunca.

Esta sinergia hace que… modelo básico El MacBook es más que un simple ordenador: aumenta tu productividad diaria.

En comparación con los portátiles Windows, los MacBook son muy apreciados por su diseño elegante, su interfaz intuitiva y su perfecta integración en el ecosistema de Apple, mientras que los portátiles Windows, especialmente los dispositivos Surface, destacan por sus mayores opciones de personalización, su mayor compatibilidad de software y, en algunos casos, es posible que encuentres el El mejor portátil de Microsoft ofrecer un rendimiento superior en tareas específicas.

5. Calidad de fabricación y diseño

Hay una razón por la que la gente conserva sus MacBook durante años. El diseño de carcasa única de aluminio confiere a cada equipo una sensación de solidez y alta gama. Disipa el calor de forma eficaz y envejece bien, que es justo lo que se busca en un MacBook para un uso a largo plazo.

Incluso después de años de sesiones de trabajo en cafeterías y de ir metidas en mochilas, estas máquinas rara vez muestran signos de desgaste más allá de algunas marcas (prueba de que su construcción es resistente).

Además, cuenta con las mejores herramientas de entrada de su clase. El trackpad Force Touch es sensible y fluido, con una respuesta táctil que reproduce con precisión la sensación de clic. El teclado se ha perfeccionado a lo largo de los años y ahora ofrece un recorrido satisfactorio sin resultar ruidoso.

En cuanto a los puertos,Modelos de MacBook Air and MacBook Pro Los dispositivos son ahora más compactos, pero eso no significa que les falte nada. Es posible que algunos usuarios sigan echando en falta puertos HDMI o USB-A antiguos, pero los adaptadores o los concentradores suelen resolver ese problema rápidamente sin añadir mucho volumen.

Cada detalle refleja la importancia que Apple concede al diseño and función. Para profesionales creativos, estudiantes y usuarios habituales, una MacBook es algo que realmente te gusta llevar contigo y usar.

Con todo eso en un solo paquete, queda claro por qué Portátiles de Apple siguen siendo la mejor opción para cualquiera que busque el mejor MacBookexperiencia.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor MacBook?

El mejor MacBook es el MacBook Air (13 pulgadas, M4, 2025). Es rápido, no tiene ventilador, es superligero y ofrece una autonomía para todo el día. Es el MacBook perfecto para trabajar o estudiar sin gastarse una fortuna.

¿Cuál es el mejor MacBook para la universidad?

El mejor MacBook para la universidad es el MacBook Air (13 pulgadas, M3, 2024). Es silencioso, tiene una gran autonomía y gestiona con facilidad trabajos de investigación y ensayos (ideal para la vida universitaria).

¿Qué MacBook Air debería comprar?

El MacBook Air que deberías comprar es el MacBook Air M4 si quieres disfrutar de las últimas funciones. Pero si tu presupuesto es más ajustado, la versión M1 sigue funcionando a la perfección para el uso diario, con el mismo diseño silencioso y una construcción de gran calidad.

¿Merece la pena comprar un MacBook?

Sí, vale la pena comprar un MacBook. Si buscas un diseño resistente y las funciones integradas de macOS, un MacBook es una inversión segura. Funciona de forma silenciosa, mantiene su velocidad con el paso del tiempo y conserva bien su valor. Disfrutarás de una experiencia fluida y silenciosa que seguirá siendo fiable durante años, sin que el dispositivo pierda valor con el tiempo.