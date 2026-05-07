7 MacBook excepcionales para jugar en 2025: Gaming Unlocked

Si estás buscando lo mejor MacBook Si buscas un dispositivo para jugar, estás en el lugar adecuado. Si necesitas una experiencia de juego fluida, unos gráficos impresionantes y un dispositivo que también sirva como un excelente ordenador para juegos, el MacBook La oferta cumple lo prometido.

La brecha con los videojuegos para PC también se está reduciendo. Cada vez son más los desarrolladores de videojuegos que lanzan títulos populares para Macgracias aDe Apple nuevo kit de herramientas para la adaptación de videojuegos. En esta guía, analizamos los mejores modelos para jugar, desde los más económicos Emisioneshasta el límiteVentajas.

Nuestras mejores recomendaciones de MacBook para jugar

Hemos probado muchos MacBooks, y estos tres modelos destacan como los mejores portátiles para juegos. Cada uno ofrece ventajas únicas en función de tu estilo de juego y tu presupuesto.

MacBook Pro de Apple 2024 con M4 Max – La máquina definitiva para los gamers y creadores más exigentes. Maneja con facilidad los títulos AAA y la multitarea gracias a su potente CPU de 16 núcleos y su GPU de 40 núcleos. Si no quieres renunciar al rendimiento, esta es tu opción. MacBook Pro de Apple 2024 con M4 – Un equipo potente, versátil y compacto que combina a la perfección los videojuegos y la creación de contenidos. Con una CPU de 10 núcleos y una GPU de 10 núcleos, además de una impresionante Liquid Retina XDR pantalla, es una de las mejores opciones para los gamers que también necesitan herramientas de productividad. MacBook Air de 13 pulgadas de Apple de 2025 con chip M4 – Ligero y económico. Este MacBook Air Es ideal para los jugadores ocasionales que se desplazan con frecuencia. Ejecuta sin problemas la mayoría de los juegos compatibles con Mac y destaca en el ámbito de los juegos en la nube. Además, no tiene ventilador.

Tanto si estás actualizando desde Macs con procesador Intelo explorandoMacs de la serie M Por primera vez, estas recomendaciones abarcan una amplia gama de presupuestos y necesidades. Sigue leyendo para ver cuáles Macsentró en la lista.

Desde dispositivos portátilesAir desde modelos básicos hasta modelos de gama alta MacBook Pro, esta lista incluye siete títulos destacados MacBooks. Cada uno de ellos fue seleccionado por su rendimiento en juegos, la calidad de su pantalla y su portabilidad. Apple se centra principalmente en Apple Silicon patatas fritas para llevar rendimiento óptimoa lo largo de suMacmodelos.

Tanto si eres un jugador ocasional como un jugador empedernido, estos modelos ofrecen opciones que se adaptan a tus necesidades. Sigue leyendo para descubrir el el mejor MacBook para jugar que se adapte a tu estilo y presupuesto.

1. Portátil MacBook Pro de Apple 2024 (M4 Max) [El mejor MacBook de gama alta para juegos y tareas exigentes]

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Especificaciones Detalles CPU Chip M4 Max de 14 núcleos GPU GPU integrada de 32 núcleos RAM Hasta 128 GB de memoria unificada Pantalla Liquid Retina XDR de 14,2 pulgadas Almacenamiento Hasta 8 TB Batería Hasta 24 horas

The MacBook Pro de 16 pulgadas with Máximo es una auténtica bestia con un diseño elegante, impulsada por Apple Silicon. Con hasta128 GB de RAM, elSSD de 8 TB, yuna potencia de GPU sin igual, esto esDe Apple la respuesta más cercana a la el mejor portátil para juegos. Está diseñado para jugadores exigentes, desarrolladores y creadores que necesitan un rendimiento de primer nivel.

Este videojuegoMacBookcuenta con unprocesador rápido, gráficos increíbles, yrendimiento óptimo en cada tarea. Incluso en ajustes avanzados, se hace en un santiamén Títulos AAAigualGrand Theft Auto and Resident Evil Village.

Por qué lo elegimos Para los gamers y creadores que no quieren renunciar a nada, esta es la Mac Pro difícil de superar. Ofrece CPU y GPU al máximo, y el rendimiento de la memoria en un portátilformato.

The Máximo El chip también aprovecha las prestaciones del M3 Max. Cuenta con numerosas conexiones, desde Thunderbolt 4 hasta HDMI. Es fácil conectarlo monitores para videojuegos increíbles para una experiencia de juego más envolvente.

El MacBook Pro con M4 Max no pasa desapercibido: está diseñado para destacar.

Ventajas Contras ✅El más potenteMacdisponible ✅Gestiona con facilidad juegos de primera categoría, aplicaciones creativas y la multitarea ✅Ideal para flujos de trabajo profesionales y emulación ✅Se mantiene frío y silencioso incluso bajo cargas pesadas ✅CompletoApple IntelligenceYModo de juegoapoyo ❌Menos portátil que otros Macs pero merece la pena si necesitas potencia

Veredicto final:The el más poderosoMac para juegos, software creativo y multitarea. Es caro, pero merece la pena para los usuarios avanzados.

2. Portátil MacBook Pro de Apple 2024 (M4) [El mejor MacBook para juegos y creación de contenidos]

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Especificaciones Detalles CPU Chip M4 de 10 núcleos GPU GPU integrada de Apple de 10 núcleos RAM 36 GB de memoria unificada Pantalla Liquid Retina XDR de 14,2 pulgadas Almacenamiento SSD de hasta 2 TB Batería Hasta 24 horas

Lo suficientemente potente para editar en 4K, lo suficientemente ligero para llevarlo de viaje. Este MacBook Pro combina los videojuegos y el trabajo creativo en un solo dispositivo. Es un portátil para videojuegos que ofrece un equilibrio entre portabilidad con poder. Es más ligero y compactoque elMacBook Pro De 16 pulgadas, pero este para juegos MacBook sigue realizando tareas exigentes con facilidad.

Gracias aApple Silicon y el kit de herramientas para portar juegos, la brecha en el debate entre los juegos para Mac y para PC se está reduciendo rápidamente. Permite jugar a una amplia variedad de títulos con una configuración alta. Funciona juegos independientes, popular Títulos AAA and títulos anteriores funciona de maravilla. Es una opción muy recomendable para los jugadores con bibliotecas de juegos extensas.

Por qué lo elegimos Es el másversátil MacBook Pro un modelo pensado para los gamers que crean y los creadores que juegan. Disfrutarás de un rendimiento gráfico integrado, Apple Intelligence, y una calidad de pantalla de nivel profesional. Todo ello a un precio más asequible que el de la variante Max.

The Pantalla XDR ofrece impresionantes precisión del color, por lo que todo, desde las secuencias cinematográficas hasta los diseños más elaborados, tiene un aspecto impresionante. Estamos en el la edad de oro de los juegos para Mac, y esto es el mundo de los videojuegos MacBook que pueda seguir el ritmo.

Ventajas Contras ✅Pantalla Sharp XDR para disfrutar de imágenes nítidas en los videojuegos ✅El chip M4 permite realizar varias tareas a la vez con un mínimo de generación de calor ✅Opciones de SSD mejoradas para bibliotecas de juegos extensas ✅IntegradoApple Intelligenceherramientas ✅Más ligero y potente que MacBook Air ✅Ideal para juegos en la nube, Apple Arcade y emuladores ✅Gran autonomía de la batería para disfrutar de juegos y contenidos multimedia sin necesidad de enchufarla ❌No está diseñada para gráficos AAA al máximo, pero se desenvuelve bien con la mayoría de los títulos modernos

Veredicto final:A una pequeña gran máquina que se desenvuelve igual de bien reproduciendo vídeos en 4K que ejecutando los últimos juegos compatibles con Mac.

3. MacBook Air de Apple 2025 (13 pulgadas, M4) [El MacBook más económico para jugar fuera de casa]

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Especificaciones Detalles CPU Chip M4 de 8 núcleos GPU GPU integrada de Apple de 10 núcleos RAM 16 GB de memoria unificada Pantalla Liquid Retina de 13,6 pulgadas Almacenamiento SSD de 512 GB Batería 18 horas

Esdelgado, ligero y asequible. Si la portabilidad y los juegos casuales son tus principales prioridades, el 2025 MacBook Air es una buena elección. El Liquid Retina de 13,6 pulgadas maneja con facilidad los juegos con gráficos exigentes. Cuenta con la potencia de lo último en Chip de la serie My tiene undiseño sin ventilador. Es silencioso y ofrece un mejor rendimientoque los más mayoresMacs de la serie M.

Por qué lo elegimos EstoMacBook Airsaldospotencia, portabilidad y precio. Es ideal para los gamers que buscan un portátil ligero para el uso diario y para jugar de forma ocasional.

The 16 GB de memoriaand 512 GB de almacenamiento SSD de alta velocidad significa que puede soportar la carga. Hay suficiente velocidad y espacio en este MacBook Air para títulos como Civilization VI and Tomb Raider. Además detítulos anteriores, Apple Arcadetítulos, yjuegos en la nube.

Mac los videojuegos nunca han sido tan asequibles. Ofrece una excelente relación calidad-precio y es uno de los mejores MacBook para los jugadores que se desplazan.

Ventajas Contras ✅Ligero y fácil de transportar para jugar en cualquier lugar ✅El diseño silencioso y sin ventilador evita el ruido provocado por el sobrecalentamiento ✅Compatible con Apple Intelligencecaracterísticas ✅Pantalla nítida y brillante ✅Ideal para emuladores, juegos en la nube y streaming ❌No es ideal para juegos 3D exigentes ni para maratones de videojuegos, pero es perfecta para títulos casuales y de gama media a un precio muy competitivo

Veredicto final: An un Mac asequible para jugar de forma ocasional, multimedia y productividad. Todo ello en un diseño elegante y portátil.

4. Apple MacBook Pro 2024 (M4 Pro) [El mejor MacBook para juegos y trabajos creativos]

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Especificaciones Detalles CPU Chip M4 Pro de 12 núcleos GPU GPU integrada de Apple de 16 núcleos RAM 24 GB de memoria unificada Pantalla Liquid Retina XDR de 14,2 pulgadas Almacenamiento SSD de 512 GB Batería Hasta 22 horas

The 2024 MacBook Pro with M4 Pro es la opción ideal para los gamers y los creadores que necesitan un rendimiento real sin el Máximo precio. La CPU y la GPU multinúcleo hacen que sea rápido, fluido y potente. Es capaz de títulos como Diablo III con ajustes de alta calidad, así como con herramientas creativas exigentes.

Además, funciona a menor temperatura y es más silencioso que M3 Progracias a laLos Mac de la serie M’ mayor eficiencia térmica. EstoMac Proofrecemejor rendimientoque muchosOrdenadores con Windows en su categoría. Aunque los ordenadores de sobremesa como el Mac Studio ofrecen aún más potencia bruta, y el Apple Mac mini es una alternativa compacta, esta MacBook Prote mantienemóvil y competitivo.

Por qué lo elegimos EstoMac Pro te ofrece una gran potencia sin pasarse de la raya. Es ideal para gamers y creadores que quieran alto rendimientoen unmodelo profesional asequible.

AunqueMacs ofrecen excelentes experiencias de juego, el el mejor ordenador para juegos Las consolas siguen liderando en potencia bruta y catálogo de juegos. Sin embargo, este modelo de gama media ofrece una excelente relación calidad-precio. Es uno de los mejores Macs para disfrutar tanto de los videojuegos como del trabajo creativo.

Ventajas Contras ✅Tiradores modernosMac juegos y herramientas creativas con facilidad ✅Ideal para realizar varias tareas a la vez y para flujos de trabajo intensivos ✅Su impresionante pantalla es perfecta para disfrutar de juegos y contenidos multimedia con una reproducción fiel del color ✅El eficiente chip M4 Pro garantiza un funcionamiento más silencioso y sin sobrecalentamiento ✅Gran autonomía de la batería, incluso durante tareas que exigen un alto rendimiento ✅Buena variedad de puertos: Thunderbolt 4, HDMI, tarjeta SD, Seguridad magnética ❌Precio más alto que el Air, ideal para usuarios que necesitan mayor potencia

Veredicto final:Una elección acertada para los gamers que también trabajan en el ámbito creativo. El Chip M4 Pro te ofrece toda la potencia que necesitas sin que te salgas del presupuesto.

5. Apple MacBook Pro 2023 (M3 Pro) [El mejor MacBook para jugar en pantalla grande y disfrutar de una experiencia inmersiva]

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Especificaciones Detalles CPU Chip M3 Pro de 12 núcleos GPU GPU integrada de Apple de 18 núcleos RAM 36 GB de memoria unificada Pantalla Pantalla Liquid Retina XDR de 16,2 pulgadas con ProMotion Almacenamiento Quinientos doce gigabytes Batería Hasta 21 horas

Si te gustan los juegos en una pantalla más grande, el 16,2 pulgadasMacBook Projunto con elChip M3 Pro ofrece unas vistas impresionantes. La amplia Pantalla XDR te permite apreciar cada detalle, tanto si estás jugando a un RPG de mundo abierto como si estás editando material de vídeo en formato ultra panorámico.

Como todos losApple dispositivo está fabricado con materiales de primera calidad y se ha prestado especial atención a los detalles. Este potente Mac maneja con facilidad los juegos modernos y los trabajos creativos más exigentes. Además, obtienes hasta 48 GB de memoriay hastaUn disco duro SSD de un terabyte, lo que te ofrece espacio para archivos de gran tamaño sin perder velocidad.

Por qué lo elegimos Es la opción ideal para los gamers y los creativos que buscan un pantalla grande con colores precisos sin sacrificar la velocidad ni la estabilidad. Logra un equilibrio potencia, portabilidad, y el tamaño de la pantalla se adapta muy bien.

Un sistema térmico mejorado significa sesiones de juego prolongadas Mantén la calma y sé constante. Es un ordenador ideal tanto para gamers como para creativos.

Ventajas Contras ✅ Pantalla grande y envolvente con la fluidez de ProMotion ✅El chip M3 Pro ejecuta sin problemas los juegos y el software creativo más actuales ✅El sistema de refrigeración avanzado garantiza un rendimiento constante y silencioso ✅Gran autonomía, incluso mientras juegas o editas ✅La amplia gama de puertos permite conectar monitores externos y accesorios ❌Sin tarjetas gráficas externas pero los potentes chips integrados suelen satisfacer las necesidades de los jugadores.

Veredicto final:Una opción ideal para disfrutar de una experiencia de juego envolvente, editar en pantalla grande y sesiones creativas prolongadas. Gran pantalla, gran rendimiento.

6. Apple MacBook Pro (M4) 2024 [El mejor MacBook para jugar sin problemas en la pantalla de 16 pulgadas con la tarjeta gráfica M4]

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Especificaciones Detalles CPU M3 Pro GPU GPU integrada de Apple de 18 núcleos RAM 36 GB de memoria unificada Pantalla 16.2 Liquid Retina XDR Almacenamiento SSD de 512 GB Batería Hasta 18 horas

Si quieresuna jugabilidad rápida y fluida sin tener que cargar con un portátil enorme, esto MacBook Pro da en el clavo. El Chip M4 ofrece un rendimiento ágil. Tanto si estás jugando a videojuegos de disparos competitivos, retransmitiendo en directo o editando resúmenes de jugadas destacadas.

Por qué lo elegimos Escompacto con una potencia gráfica que por fin está a la altura Mac la experiencia de juego es fluida. La frecuencia de actualización y la GPU mejorada proporcionan una una experiencia adaptativa y envolventeque antesPromodelos.

The Pantalla de 120 Hz mantiene el movimiento nítido y con gran capacidad de respuesta. Se mantiene tranquilo bajo presión gracias a una mejor refrigeración a lo largo de M3 Pro versión. Este Mac también ofrece gran autonomía de la batería, almacenamiento SSD de alta velocidad, y todos los puertos imprescindibles para tu equipo de videojuegos.

Ventajas Contras ✅Gráficos mejorados para los videojuegos ✅Imágenes ultrafluidas a 120 Hz ✅Una refrigeración excelente mantiene un rendimiento constante ✅Batería de larga duración para disfrutar de más tiempo de reproducción y streaming ✅macOS Las optimizaciones mejoran la capacidad de respuesta y la compatibilidad ❌Una biblioteca de juegos más reducida que Windows ordenadores portátiles, peroApple Silicon y la compatibilidad con el streaming está mejorando

Veredicto final:Portátil, potente y optimizado para ofrecer una experiencia de juego fluida y sin interrupciones. Es el MacBook Pro de 14 pulgadas que los gamers estaban esperando.

7. Apple MacBook Air de 15 pulgadas (M4) de 2025 [El mejor MacBook para juegos y streaming]

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Especificaciones Detalles CPU Chip M4 de 10 núcleos GPU GPU integrada de 10 núcleos RAM Hasta 32 GB Pantalla Liquid Retina de 15,3 pulgadas Almacenamiento Hasta 2 TB Batería Hasta 18 horas

The 2025 MacBook Air es ideal para los jugadores ocasionales que buscan un pantalla más grande sin rendirse portabilidad. Desarrollado porAppleGracias al último chip M4 de Apple, ofrece un rendimiento fluido tanto si estás viendo contenido en streaming, jugando en la nube o sumergiéndote en juegos independientes.

No está pensada para juegos de gran presupuesto, pero las plataformas en la nube como GeForce NOW and Juegos en la nube de Xbox funcionan de maravilla. Muchos juegos populares para PC ahora funcionan sin problemas en Mac, gracias al mayor apoyo de los desarrolladores.

Por qué lo elegimos Es uno de los las mejores portátiles para juegos a buen precio en el mercado para jugadores ocasionales. Ofrece juegos inmersivos sin dejar de silencioso y portátil.

La pantalla grande y nítida da vida a tus juegos y contenidos multimedia con colores vivos y gran nitidez. Sudiseño ligero y sin ventilador permanece en silencio incluso durante sesiones de juego prolongadas. Además, el espacio adicional en la pantalla te permite realizar varias tareas a la vez o compartir tu pantalla.

Ventajas Contras ✅ El chip M4 gestiona con facilidad los juegos casuales y la multitarea ✅Silencioso, ultraportátil y sin ventilador ✅Excelente duración de la batería ✅Ideal para juegos en la nube y streaming ✅Delgado y potente ❌No es lo ideal para juegos AAA nativos, pero los juegos en la nube cubren esa carencia

Veredicto final:Una pantalla grande y espectacular en un diseño delgado y silencioso. Es perfecta para jugar, ver contenidos en streaming y trabajar estés donde estés.

¿Cómo optimizar tu MacBook para jugar?

MacBooks no están pensados para jugar, pero eso no significa que no puedas sacarles un buen rendimiento. A la hora de elegir un Mac Si vas a jugar, piensa si necesitas un ordenador de gama alta Mac o un modelo básico.

Un momentoDe Apple Las configuraciones más ligeras ofrecen una velocidad excelente gracias a la Chips de la serie M y el motor neuronal. Estos aceleran los gráficos, Apple Intelligence tareas y rendimiento de los juegos.

Si estás actualizando desde un Mac con procesador Intel, verásganancias enormes tanto en eficiencia como en velocidad de fotogramas, sobre todo en los exigentes títulos AAA. Con unos cuantos ajustes inteligentes, puedes sacar el máximo partido mayor rendimiento, reducir el retraso, y disfruta de un una experiencia de juego más fluida experiencia.

Aquí tienes algunos consejos sencillos que te ayudarán a sacar el máximo partido a tu Mac:

1. Cerrar las aplicaciones en segundo plano

Utiliza elMonitor de actividad para cerrar las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano y consumen recursos de la CPU o la memoria. Aplicaciones como Chrome, Zoom, o inclusoCorreo electrónico puede ralentizar el sistema. Mantén en ejecución solo el juego y las herramientas imprescindibles.

2. Desactivar el modo de bajo consumo

Modo de bajo consumo ahorra batería, pero reduce el rendimiento. Ve a Ajustes del sistema > Batería, y asegúrate de que esté apagado. Si tienes un MacBook Pro with M1 or M2 Pro/Maxchips, encenderModo de alta potencia para obtener un gran aumento del rendimiento.

3. Utiliza el modo de juego de macOS [Sonoma y versiones posteriores]

Si tuMacestá en marchamacOS Sonoma o una versión posterior, activaModo de juego. Da prioridad al rendimiento del juego reduciendo la actividad en segundo plano y mejorando la respuesta a las entradas con los mandos de juego.

¡Mantente al día!Utilizar la última versión de macOS y del software del juego garantiza que tu Mac utiliza el código más eficiente. Las actualizaciones suelen incluir correcciones de errores importantes, optimizaciones y mejoras de rendimiento.

5. Utiliza una pantalla externa y una base de refrigeración

Jugar en una pantalla más grande puede reducir la fatiga visual y mejorar la calidad de la imagen. Además, es una experiencia más envolvente. Para mantener la nitidez de las imágenes en un Mac, sigue Cómo limpiar la pantalla del MacBook para seguir los pasos de limpieza de forma segura.

Colocar tuMacen unalmohadilla refrigerante ayuda a evitar el sobrecalentamiento, que puede reducir el rendimiento.

6. Reducir la configuración gráfica del juego

Cada fotograma cuenta. En la gama alta Macs, muchos títulos funcionan muy bien con la configuración «ultra», pero ajustar los gráficos en todos los modelos puede mejorar tu experiencia. Reducir resolución, sombras y calidad de textura.

Esta opción se encuentra en la mayoría de los ajustes del juego. Estos cambios liberan recursos del sistema, especialmente en los modelos sin ventilador o con chip básico.

7. Liberar espacio de almacenamiento y habilitar TRIM

Un disco lleno ralentiza todo. Elimina los archivos que no utilices y traslada los archivos pesados a un dispositivo de almacenamiento externo o iCloud. En cuanto al estado del SSD, asegúrate de que TRIM está activada. Esto ayuda a tu Mac gestionar el almacenamiento de forma más eficiente. Puedes comprobarlo en Informe del sistema > SATA/SATA Express > Compatibilidad con TRIM. Si no sabes por dónde empezar, esta guía sobre Cómo desinstalar aplicaciones en un Mac te guía paso a paso para eliminar de forma segura los programas que no utilizas y liberar espacio valioso.

A veces, borrar los datos antiguos no basta para dar cabida a una colección cada vez mayor de juegos de alto rendimiento y proyectos multimedia. Añadir un El mejor disco duro externo para Mac Añadirlo a tu configuración te garantiza que dispongas de mucho espacio para archivos pesados sin que ello afecte a la velocidad ni a la eficiencia de tu disco duro interno.

Aunque tuMac aunque no sea un ordenador para juegos, estos pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Sea cual sea tu afición —ya sean juegos casuales, juegos en la nube o éxitos indie—, optimizar tu sistema te ofrece la mejor oportunidad de una experiencia de juego fluida y sin retrasos.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor MacBook para jugar?

The Apple MacBook Pro 2024 withMáximo Este chip es, sin duda alguna, el mejor. Ofrece un rendimiento de primera categoría tanto en la CPU como en la GPU. Es ideal para ejecutar juegos AAA exigentes y realizar múltiples tareas con aplicaciones creativas.

¿Es un MacBook adecuado para jugar?

Sí,Macs funciona bien con muchos juegos, sobre todo con los títulos casuales, independientes y en la nube. De gama alta MacBook Pro ofrecen potencia suficiente para los juegos más exigentes, pero Macs Por lo general, no alcanzan el rendimiento bruto de los ordenadores dedicados a los videojuegos.

¿Se pueden ejecutar juegos con fluidez en un MacBook?

Sí, con el modelo y los ajustes adecuados, Macs ejecutar los juegos sin problemas. Optimizar la configuración de los juegos y utilizar macOSfunciones comoModo de juego ayuda a reducir el retraso y a mejorar el rendimiento para disfrutar de una mejor experiencia.

¿Se pueden ejecutar juegos FPS en los MacBook?

Sí, muchos juegos de disparos en primera persona funcionan bien en Macs, especialmente títulos populares optimizados para macOS. El rendimiento depende de tu De Mac especificaciones, pero los modelos con M4 Pro or Apuesta máxima ejecutar con fluidez los juegos de disparos de ritmo trepidante.

¿Puedo jugar a juegos de Steam en un Mac?

Sí,SteamadmitemacOS y ofrece muchos juegos compatibles con Macs. Sin embargo, no todos Steamlos juegos se ejecutan enMac. Comprueba los requisitos del juego antes de comprarlo para asegurarte de que es compatible y de que funcionará sin problemas.