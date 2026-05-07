ASUS frente a Lenovo: ¿qué marca de portátiles ofrece un mejor rendimiento?

El enfrentamiento entre ASUS y Lenovo es una batalla entre la potencia bruta para juegos y la fiabilidad a largo plazo. ASUS se lleva la palma con sus llamativos diseños, sus GPU de alto rendimiento y sus impresionantes pantallas, ideales para gamers y creadores. Lenovo apuesta por la durabilidad, las funciones prácticas y la gran autonomía de la batería, lo que lo hace perfecto para profesionales y estudiantes.

ASUS y Lenovo aportan su propio estilo. ROG and Zenbook se centran en el rendimiento y el estilo, mientras que Legión and ThinkPad ofrecen durabilidad y fiabilidad. Esta guía te ayudará a encontrar el portátil que mejor se adapte a tus necesidades, ya sea para jugar, para proyectos creativos o para el día a día en el trabajo, en 2026.

ASUS frente a Lenovo: una visión general

Cuando se comparan ASUS y Lenovo, nos encontramos ante dos estilos muy distintos, pero ambos con un gran atractivo. ASUS apuesta por la potencia, el estilo y un rendimiento de vanguardia, superando constantemente los límites para gamers y creadores.

ROG and Zenbook Estos portátiles incorporan funciones de IA, pantallas con alta frecuencia de actualización y tarjetas gráficas capaces de hacer frente a los juegos más exigentes y a las tareas creativas más intensivas. Cada modelo está diseñado para ofrecer una experiencia emocionante, proporcionando a los jugadores y a los creadores de contenido las herramientas necesarias para sacar el máximo partido al rendimiento.

Categoría ASUS Lenovo Videojuegos ROG, TUF Legion, LOQ Negocios Zenbook ThinkPad Multiusos Vivobook IdeaPad Especialidad ProArt StudioBook Yoga Punto fuerte Innovación y rendimiento Fiabilidad y versatilidad

Lenovo, por su parte, se centra en el equilibrio, la larga duración de la batería y los teclados cómodos. ThinkPads, Legión, yYoga Estos ordenadores son perfectos para profesionales, estudiantes o cualquier persona que busque un portátil que funcione siempre a la perfección y sin complicaciones.

Legión se adentra en el mundo de los videojuegos, pero el verdadero punto fuerte de Lenovo reside en sus equipos orientados al trabajo, que destacan por su resistencia y su rendimiento en el día a día.

Entonces, ¿qué es mejor, ASUS o Lenovo? Elige ASUS si buscas potencia bruta, funciones llamativas y un toque gaming, mientras que Lenovo es la opción más sólida si lo que buscas es un rendimiento fiable, durabilidad y una buena relación calidad-precio a largo plazo para el trabajo, los estudios y el ocio. ¿Aún no te decides? Prepárate: la comparación de verdad está a punto de empezar.

ASUS frente a Lenovo: gamas de productos

La elección entre estos dos gigantes de los portátiles depende de lo que más te importe: el enfrentamiento entre Lenovo y ASUS es un auténtico choque de estilos.

ASUS apuesta por la potencia y el estilo, con una gama que abarca desde equipos para juegos hasta portátiles ultraligeros. Si lo que buscas es el El mejor portátil de ASUS, elROG and Zenbook Estas líneas ofrecen un rendimiento de primera categoría y un diseño elegante.

Lenovo, por su parte, apuesta por la fiabilidad con opciones empresariales e híbridas como ThinkPad and Yoga. El Los mejores portátiles Lenovo Estos modelos destacan por su resistencia y la duración de la batería. Así que, si te estás preguntando si ASUS es mejor que Lenovo, Los gamers y los usuarios avanzados pueden decantarse por ASUS por sus llamativas funciones, mientras que Lenovo sigue siendo el rey en cuanto a durabilidad y rendimiento diario..

Gamas de portátiles ASUS

ASUS fabrica portátiles para casi todo tipo de jugadores, desde usuarios ocasionales hasta jugadores empedernidos y creadores.

Para el uso diario y para estudiantes:

Los estudiantes y cualquier persona que necesite un ordenador fiable para navegar por Internet, ver contenidos en streaming o jugar a juegos poco exigentes sabrán apreciar el Vivobook Goy otrosModelos Vivobook. Son finos y ligeros, pero ofrecen un rendimiento excelente sin arruinarte ni ralentizarte.

Para profesionales y creadores:

Para quienes buscan diseños elegantes y pantallas de alta calidad, el Zenbook la línea responde a la llamada. Modelos como el Zenbook A14 OLED Copilot+ combinan diseños de gran precisión con pantallas de colores vivos. Ofrecen un rendimiento potente para la edición de vídeo, la multitarea y los flujos de trabajo creativos con total facilidad. Estos portátiles tienen un diseño elegante y un rendimiento aún más impresionante, lo que te permite crear sobre la marcha sin renunciar a nada.

Para los jugadores:

Los jugadores sacan su dosis con el TUF and ROG serie. Desde la más económica TUF Gaming A14de gama altaROGmáquinas,ASUS ofrece de todo, desde equipos preparados para los deportes electrónicos hasta potentes equipos de gama alta.

Para tareas creativas avanzadas:

Si tu trabajo exige aún más fuerza, el Zenbook Duo OLED and ProArt/StudioBook La serie ofrece gráficos de nivel profesional y pantallas de amplia gama cromática con gran precisión de color, ideal para la edición y el diseño a nivel profesional.

Los jugadores que busquen nuevas formas de jugar también pueden echar un vistazo a las últimas novedades de ASUS. El próximo Colaboración con dispositivos portátiles y Xbox aporta un nuevo enfoque a los videojuegos portátiles, ampliando el ROG un ecosistema que va más allá de los ordenadores portátiles.

Gamas de portátiles Lenovo

Lenovo no siempre irradia esa energía llamativa propia de los gamers, pero ahí radica precisamente su encanto. Es ese compañero de equipo en el que se puede confiar y que, sin hacer ruido, se lleva el partido: fiable, práctico y diseñado para durar. Tanto si eres un profesional, un estudiante o un aficionado a los videojuegos con un presupuesto limitado, la gama de Lenovo tiene algo para todos.

Para profesionales del mundo empresarial:

The Serie ThinkPad es la joya de la corona del imperio empresarial de Lenovo. Estos equipos son auténticos tanques en formato portátil, conocidos por su robusta construcción, sus legendarios teclados y ese pequeño TrackPoint rojo por el que los aficionados apuestan sin dudarlo. Están diseñados para soportar golpes, superar pruebas de resistencia de nivel militar y seguir funcionando durante horas y horas. Si lo tuyo es la productividad, ThinkPadsson los jugadores más valiosos.

Para usuarios habituales y estudiantes:

Luego está el IdeaPad serie, el modelo más popular de Lenovo. Estos portátiles son asequible, fácil de manejar y perfecto para el día a día, desde el teletrabajo y las maratones de Netflix hasta los trabajos de la universidad. Piensa en ellos como esos todoterreno que nunca te fallan.

Para los jugadores:

Para los jugadores, el Serie Legion es donde Lenovo saca su artillería pesada. Con diseños elegantes, sistemas de refrigeración avanzados y potentes GPU de AMD o NVIDIA, compiten de lleno con la gama ROG de ASUS. Aquí no hay explosiones de colores del arcoíris, solo Diseño elegante y gran rendimientodigno de cualquier Portátil para juegos Lenovo de gama alta que es capaz de ejecutar incluso los títulos AAA más exigentes.

Para los trabajadores y creadores híbridos:

Si lo que te gusta es la flexibilidad, el Yoga Esta serie se adapta a tu flujo de trabajo con facilidad. Ideal para trabajadores híbridos y artistas digitales, o cualquiera que quiera un portátil que también sirva como tableta sin perder velocidad.

Para los jugadores con un presupuesto ajustado:

Y luego está el LOQ serie, la gama intermedia de Lenovo pensada para los gamers. Sirve de puente entre Legión and IdeaPad, lo que permite a los jugadores ocasionales un rendimiento sólido sin arruinarse.

En resumen, Lenovo destaca por su estabilidad, variedad y funcionalidad, mientras que ASUS apuesta por la innovación, la potencia y un diseño espectacular.

ASUS frente a Lenovo: Rendimiento

A la hora de elegir entre ASUS y Lenovo en cuanto a rendimiento, todo depende realmente del tipo de máquina que necesites.

ASUS destaca por su potencia, diseñada para juegos y tareas creativas. Con modelos como el ASUS ROG Zephyrus G16 Equipados con tarjetas gráficas RTX 4090 y pantallas de 240 Hz, el énfasis se pone en la velocidad pura y el impacto visual. ASUS ofrece un rendimiento de nivel gaming en un elegante chasis diseñado para creadores y jugadores competitivos.

Lenovo, por su parte, basa su rendimiento en estabilidad y multitarea. En sus líneas de productos para empresas y estaciones de trabajo, como la Lenovo ThinkPad E14 6.ª generación, Encontrarás procesadores y sistemas eficientes, diseñados para largas jornadas de trabajo y una fiabilidad a toda prueba, más que para ofrecer una velocidad de fotogramas por segundo (FPS) vertiginosa. Lenovo es conocida por su rendimiento fiable, ideal para profesionales que necesitan que su portátil funcione día tras día sin concesiones.

ASUS destaca cuando se tienen en cuenta la potencia de las GPU de gama más alta, las altas frecuencias de actualización y los flujos de trabajo creativos que requieren velocidad. Lenovo se lleva la palma para los usuarios que dan prioridad al rendimiento constante, la capacidad de realizar múltiples tareas y las funciones de seguridad.

En cuanto a potencia de procesamiento, capacidad de almacenamiento y sistemas de refrigeración, ASUS podría destacar más, mientras que Lenovo apuesta por la resistencia y la facilidad de uso en general.

Mi veredicto: Elige ASUS si quieres sacar el máximo partido al rendimiento para juegos y tareas creativas. Opta por Lenovo si tu flujo de trabajo requiere sobre todo productividad, estabilidad y sesiones prolongadas.

ASUS Vivobook Go [Ideal para el trabajo]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 3 7320U (4 núcleos, 8 hilos) GPU Gráficos AMD Radeon integrados RAM 8 GB de DDR5 Almacenamiento SSD de 256 GB Pantalla 15,6 pulgadas Full HD (1920 × 1080) Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería 42 Wh Peso Aproximadamente 2,5 kg Conectividad Wi-Fi 5 (802.11ac) y Bluetooth 5.1

¿Buscas un portátil que combine rendimiento, portabilidad y precio? El ASUS Vivobook Go 15 E1504FAes ununa opción segura para profesionales y estudiantes que necesitan un ordenador fiable para el día a día sin gastarse una fortuna.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, cuenta con un procesador AMD Ryzen 3 7320U, acompañado de 8 GB de memoria RAM DDR5 y un SSD de 256 GB. Esta configuración permite realizar sin problemas las tareas ofimáticas habituales, como el procesamiento de textos, las hojas de cálculo y las videoconferencias. Aunque no está diseñado para una multitarea intensiva ni para aplicaciones exigentes, es más que suficiente para la productividad diaria.

Pantalla Full HD de 15,6 pulgadas (60 Hz) ofrece imágenes claras, lo que hace que sea apto para presentaciones, edición de documentos y consumo informal de contenidos multimedia. Su perfil delgado y su diseño ligero mejoran la portabilidad, lo que facilita su transporte entre reuniones o clases.

Con hasta 11 horas de autonomía, el Vivobook Go puede durar hasta una jornada laboral completa con una sola carga. Además, cuenta con una amplia gama de opciones de conectividad, entre las que se incluyen puertos USB, HDMI, Bluetooth 5.1 y Wi-Fi 5, para que te mantengas conectado y seas productivo.

Ventajas Contras ✅ Diseño ligero y portátil ✅ Experiencia completa de Windows 11 Home ✅Teclado cómodo con teclado numérico ✅Una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas de buena calidad ✅Rendimiento ágil para las tareas diarias ✅Procesador de bajo consumo ❌Rendimiento limitado para aplicaciones exigentes ❌ Calidad media del altavoz y la cámara web

Mi veredicto: Si estás buscando un portátil asequible y fiable para el trabajo o los estudios, el ASUS Vivobook Go 15 Ofrece un rendimiento sólido y las funciones básicas. No es precisamente una bestia, pero cumple con su cometido sin complicaciones.

ASUS Strix SCAR 18 [La mejor para juegos]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 9 275HX (24 núcleos, hasta 5,4 GHz) GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 RAM Hasta 64 GB de DDR5 a 5600 MHz Almacenamiento SSD PCIe de cuarta generación de hasta 2 TB Pantalla Mini LED de 18 pulgadas y 2,5K (2560 × 1600), frecuencia de actualización de 240 Hz Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Batería 90 Wh Peso Aproximadamente 3,0 kg Conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, varios puertos USB tipo C y tipo A, HDMI 2.1

Para quienes buscan un rendimiento de primera categoría en un portátil para juegos, el ASUS Strix SCAR 18 es una bestia que cumple con su cometido. Diseñado para los gamers que exigen lo mejor… esta máquina destaca por su potencia bruta y sus imágenes envolventes.

En el fondo, el Strix SCAR 18 cuenta con un procesador Intel Core i9-14900HX, que ofrece velocidades ultrarrápidas y una multitarea fluida. En combinación con una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4090, ejecuta los últimos títulos AAA con ajustes ultra sin ningún problema.

Desde intensos juegos de disparos competitivos hasta enormes juegos de rol de mundo abierto, este Portátil para juegos insignia de ASUS garantiza un funcionamiento fluido con una tasa de fotogramas constantemente alta.

La pantalla Nebula HDR de 18 pulgadas es una de sus características más destacadas. Con una relación de aspecto de 16:10 y una frecuencia de actualización de 240 Hz, ofrece imágenes nítidas y movimientos fluidos, lo que te da una ventaja en los juegos competitivos. El panel mini-LED cuenta con más de 2.000 zonas de atenuación, lo que proporciona negros intensos y colores vivos para disfrutar de una experiencia envolvente.

Las partidas pueden ponerse muy intensas, pero el Strix SCAR 18 está equipado con un sistema de refrigeración robusto para mantener las temperaturas bajo control. El diseño del chasis es elegante y funcional, y cuenta con iluminación RGB personalizable para adaptarse a tu estilo.

Ventajas Contras ✅Pantalla con alta frecuencia de actualización ✅Rendimiento de primera categoría con el procesador Intel Core i9 ✅Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4090 ✅Sistema de refrigeración avanzado ✅Calidad de fabricación de primera ✅Amplias opciones de almacenamiento y memoria RAM ✅Iluminación RGB personalizable ❌La duración de la batería puede verse reducida en condiciones de uso intensivo para juegos

Mi veredicto:Para los jugadores que buscan un rendimiento sin concesiones y una pantalla de primera categoría, el ASUS Strix SCAR 18 es una opción formidable. Esta máquina convierte cada sesión en una experiencia de juego intensa y de alto rendimiento que parece de otro nivel.

Portátil empresarial Lenovo V-Series V15 [Ideal para el trabajo]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 7 7730U (8 núcleos, 16 hilos, hasta 4,75 GHz) GPU Tarjetas gráficas AMD Radeon RAM Hasta 40 GB de DDR4 Almacenamiento SSD PCIe de hasta 1 TB Pantalla 15,6 pulgadas Full HD (1920 × 1080) Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería 57 Wh Peso Aproximadamente 1,7 kg Conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, HDMI 2.0, RJ-45, USB tipo A, USB tipo C

The Lenovo V15 es lo que ocurre cuando un portátil empresarial recibe una mejora significativa en su rendimiento. Está diseñado para quienes se mueven entre la productividad y el ocio como profesionales, creadores o incluso jugadores ocasionales que buscan algo rápido, práctico y fiable.

Por fuera, tiene un aspecto limpio y profesional, pero en cuanto lo enciendas, notarás la rápida respuesta del procesador Intel Core de 13.ª generación y el almacenamiento SSD. ¿Abrir decenas de pestañas de Chrome, llevar a cabo reuniones y echar unas partidas ligeras después del trabajo? El V15 lo hace todo sin ningún esfuerzo.

Lo que realmente destaca de este portátil es su practicidad. Te ofrece un un buen conjunto de puertos que facilitan la vida: USB-C, varios puertos USB-A, HDMI, una ranura para tarjetas SD y una toma combinada de audio. Sin adaptadores, sin tener que lidiar con cables. Solo tienes que conectar tus dispositivos y listo.

El teclado resulta cómodo para sesiones de trabajo prolongadas, y la pantalla Full HD de 15,6 pulgadas es lo suficientemente brillante y nítida como para manejar tanto hojas de cálculo como transmisiones en directo. Es cierto que no está pensada para maratones de videojuegos AAA, pero Para el trabajo y las tareas múltiples del día a día, es de lo más fiable. La duración de la batería es bastante buena, entre 6 y 8 horas, lo cual es aceptable teniendo en cuenta la potencia que ofrece.

Ventajas Contras ✅Gran variedad de puertos ✅Rápido rendimiento del SSD y la RAM ✅Multitarea fluida ✅Teclado cómodo ✅Diseño limpio y resistente ✅Precio asequible ❌No es ideal para juegos exigentes ❌La duración de la batería podría ser mayor bajo carga

Mi veredicto:The Lenovo V15 es un potente ordenador portátil listo para el trabajo que logra el equilibrio perfecto entre rendimiento y practicidad. Es el tipo de portátil que te acompaña en tu día a día y aún te deja energía suficiente para disfrutar de un merecido descanso.

Lenovo ThinkPad E16 G2 [Ideal para juegos]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 7 7735HS (8 núcleos / 16 hilos, 3,2 / 4,75 GHz) GPU Tarjeta gráfica AMD Radeon 680M RAM 64 GB de DDR5 Almacenamiento SSD PCIe de 1 TB Pantalla IPS de 16 pulgadas con resolución WUXGA (1920 × 1200) y pantalla antirreflejos Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería 57 Wh Peso Aproximadamente 1,7 kg Conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, HDMI 2.1, RJ-45, USB tipo A, USB tipo C

The Lenovo ThinkPad E16 G2 es la prueba de que la potencia de juego y la inteligencia empresarial pueden coexistir en un mismo equipo. Cuenta con un procesador AMD Ryzen 7 7735HS, un procesador bestial que se come tanto los videojuegos como las tareas multitarea.

Encargarse de todo, desde el análisis de datos y la edición de vídeo hasta varias rondas de Apex Legends Después del trabajo, este portátil sigue el ritmo sin problemas. Su combinación de rendimiento y facilidad de uso en el día a día lo convierte en un una opción segura para los gamers que también necesitan un ordenador fiable para el día a día.

The E16 G2 Tiene un aspecto muy profesional, pero bajo ese chasis minimalista se esconde una gran potencia. El sistema de refrigeración mantiene las temperaturas estables incluso bajo una carga intensa, mientras que la pantalla de 16 pulgadas te ofrece colores vivos y una amplia superficie de pantalla, tanto para jugar como para trabajar.

La calidad de fabricación también transmite una sensación de alta gama, fiel al ADN de los ThinkPad de Lenovo, con un acabado robusto y profesional capaz de soportar los viajes y las largas sesiones de trabajo sin ningún problema.

El teclado se merece una mención especial. Es uno de los teclados más cómodos que se pueden encontrar en un portátil, con un recorrido profundo y una respuesta táctil que hace que tanto jugar como escribir resulten igual de satisfactorios. La duración de la batería se sitúa en la media, algo previsible en un dispositivo que ofrece tanta potencia.

Ventajas Contras ✅El AMD Ryzen 7 7735HS ofrece un rendimiento excelente ✅Fabricación robusta y duradera ✅Excelente refrigeración bajo presión ✅Pantalla nítida de 16 pulgadas ✅Sensación fantástica al teclear ✅Numerosos puertos para periféricos ✅La combinación perfecta entre juegos y productividad ❌Duración media de la batería ❌La tarjeta gráfica integrada limita la configuración «ultra»

Mi veredicto:The ThinkPad E16 G2 Está diseñado para jugadores que necesitan una estación de trabajo de alto rendimiento que no baje el ritmo cuando termina la jornada laboral. Es potente, resistente y versátil, lo que la convierte en una de las mejores opciones que existen para combinar el mundo de los videojuegos con el uso profesional.

ASUS frente a Lenovo: Diseño

En lo que respecta al diseño, ASUS y Lenovo se sitúan en extremos opuestos del espectro de estilos, y eso es precisamente lo que hace que esta comparación resulte interesante. Los portátiles para juegos de ASUS están diseñados para llamar la atención. A menudo presentan formas angulosas, iluminación RGB y toques futuristas que rezuman energía gaming.

The ROG La gama parece sacada directamente de un plató de ciencia ficción, con zonas de iluminación personalizables y un diseño llamativo que encanta a los gamers. Incluso su gama media Vivobook and TUF los modelos aportan un toque atrevido, combinando materiales resistentes con toques de color y teclados retroiluminados que aportan personalidad sin resultar excesivos.

Lenovo, por su parte, apuesta por un estilo sobrio y discreto. El ThinkPad and Serie Vlas líneas se centran enlíneas limpias, acabados mates y un diseño práctico Opciones pensadas para largas jornadas de trabajo. El chasis transmite una sensación de solidez y profesionalidad, y tiene fama de resistir los viajes, los derrames y el desgaste diario.

Todo está construido con precisión y comodidad teniendo en cuenta todos los detalles, desde las superficies de tacto suave hasta la legendaria sensación del teclado. Se trata de un enfoque sencillo que atrae a los usuarios que valoran la fiabilidad por encima de la ostentación.

ASUS destaca por su creatividad y su variedad estética, ofreciendo a los jugadores y creadores diseños tan potentes a la vista como en su rendimiento. Lenovo se lleva la palma en cuanto a refinamiento ergonómico y el minimalismo, dando prioridad a la calidad de fabricación y la durabilidad frente a una estética llamativa.

Mi veredicto:Los compradores que busquen portátiles que destaquen y reflejen su personalidad se decantarán por ASUS, gracias a sus atrevidos diseños pensados para los gamers. Aquellos que prefieran un aspecto atemporal y profesional, pensado para durar, encontrarán que la filosofía de diseño de Lenovo es difícil de superar.

ASUS Zenbook Duo [La mejor opción para diseño]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 9 285H (24 núcleos, hasta 5,1 GHz) GPU Intel Arc RAM Hasta 32 GB de LPDDR5x Almacenamiento SSD PCIe de 4.ª generación de hasta 1 TB Pantalla Dos pantallas táctiles OLED de 14 pulgadas y 3K (2880 x 1800), 120 Hz Frecuencia de actualización Ciento veinte hercios Batería 75 Wh Peso Aproximadamente 1,65 kg Conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 2 puertos Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1, conector de audio de 3,5 mm

Zenbook Duo no es el típico ordenador portátil. Este equipo ofrece Estilo sofisticado y funcionalidad futurista que encantará a los jugadores y a los creadores.

ASUS ha apostado fuerte por su diseño de doble pantalla, sus materiales de alta calidad y su diseño portátil. Su característica más destacada es dos pantallas de tamaño completo integradas en una carcasa de alta gama, lo que ofrece un espacio inigualable para realizar varias tareas a la vez y un diseño elegante, todo ello en un dispositivo portátil.

La configuración de doble pantalla se lleva todo el protagonismo. La Zenbook Duo cuenta con dos pantallas OLED, que ofrecen Amplio espacio para realizar varias tareas a la vez, el streaming o la gestión de flujos de trabajo creativos y de productividad.

La segunda pantalla convierte el portátil en un espacio híbrido para gamers y creadores, donde puedes tener abiertos mapas, chats o herramientas creativas mientras la pantalla principal se encarga de la acción. ASUS también ofrece materiales de primera calidad y un elegante chasis que transmite la misma sensación de alta gama que su rendimiento. La portabilidad está integrada, y el dispositivo mantiene un tamaño compacto a pesar de sus dos pantallas.

La ergonomía y la flexibilidad son sus puntos fuertes. TLa distribución del teclado y el diseño de la bisagra permiten múltiples configuraciones, desde el modo clásico de portátil hasta el modo de doble pantalla plana o una configuración de miniordenador de sobremesa. El software ScreenXpert de ASUS ayuda a organizar las ventanas en ambas pantallas, lo que facilita la gestión de las dos pantallas y aumenta la productividad.

Ventajas Contras ✅Las dos pantallas OLED ofrecen una experiencia visual envolvente y permiten realizar varias tareas a la vez ✅La calidad de fabricación de primera clase transmite una sensación de alta gama ✅Portátil a pesar de sus dos pantallas ✅Configuraciones flexibles para diferentes estilos de trabajo ✅Diseño elegante y futurista ✅Ideal para creadores de contenido, streamers y personas que realizan varias tareas a la vez ❌La duración de la batería es menor cuando ambas pantallas están activas ❌Más grueso y pesado que los ultrabooks estándar

Mi veredicto: The ASUS Zenbook Duo es un potente dispositivo de diseño para usuarios que buscan creatividad y rendimiento en un elegante equipo de doble pantalla. Es perfecto para quienes buscan un estilo distintivo y unas capacidades multitarea excepcionales.

Lenovo IdeaPad Slim 3 [Mejor diseño]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-13620H (10 núcleos, hasta 4,4 GHz) GPU Gráficos Intel UHD RAM Hasta 16 GB de DDR5 Almacenamiento Hasta 1 TB de SSD M.2 PCIe 4.0 Pantalla 15,6 pulgadas, Full HD (1920 x 1080), IPS, antirreflejos Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería 45 Wh Peso Aproximadamente 1,7 kg Conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2 Gen 1, USB-A, HDMI 1.4, conector de audio de 3,5 mm

The Lenovo IdeaPad Slim 3 es un portátil que demuestra que «delgado» también puede ser sinónimo de «potente» y «elegante». Está diseñado para gamers, estudiantes y profesionales que buscan un dispositivo portátil con un diseño elegante sin renunciar a la facilidad de uso.

Este portátil apuesta por la elegancia y la practicidad, lo que lo convierte en una opción destacada en el ámbito de los portátiles para el día a día. Su característica principal es un portátil elegante y ligero, con un diseño minimalista y una excelente facilidad de uso en el día a día, perfecto para quienes valoran tanto la estética como la funcionalidad.

La portabilidad es uno de los principales puntos fuertes del Slim 3. Con un peso de poco menos de dos kilos y un perfil delgado, cabe fácilmente en una mochila y se puede llevar cómodamente en los desplazamientos diarios. El diseño es minimalista pero refinado, con líneas limpias y un acabado suave al tacto que transmite una sensación de alta calidad. Es un portátil que Da un aspecto profesional en las reuniones, pero sigue siendo elegante para jugar de forma ocasional o retransmitir contenido desde casa.

La pantalla Full HD de 15,6 pulgadas ofrece imágenes nítidas y colores vivos, lo que hace que tanto el trabajo como el ocio sean más agradables. El teclado es sensible y cómodo, lo que permite escribir o jugar durante largos periodos de tiempo sin cansarse.

El rendimiento es sólido para las tareas cotidianas, gracias al almacenamiento SSD y a los potentes procesadores, que permiten realizar varias tareas a la vez con facilidad. La duración de la batería es impresionante, lo que te permite trabajar, navegar por Internet o jugar a juegos poco exigentes sin tener que estar buscando enchufes constantemente.

Ventajas Contras ✅Delgado y ligero para una máxima portabilidad ✅Diseño elegante y minimalista que se adapta a cualquier entorno ✅Pantalla Full HD con imágenes nítidas ✅Almacenamiento SSD de alta velocidad para un arranque y una carga rápidos ✅Teclado cómodo para un uso prolongado ✅Batería de larga duración para estar productivo todo el día ✅Rendimiento fiable para las tareas múltiples del día a día ❌La tarjeta gráfica integrada limita el potencial para juegos de alta gama ❌El número limitado de puertos hace que a veces se necesiten adaptadores

Mi veredicto:The Lenovo IdeaPad Slim 3 combina estilo, portabilidad y funcionalidad en un solo dispositivo. Es perfecto para aquellos usuarios que necesitan un portátil fiable y elegante para trabajar, estudiar o jugar de vez en cuando, sin renunciar a la comodidad ni a la facilidad de uso.

ASUS frente a Lenovo: calidad de fabricación

ASUS y Lenovo tienen cada una su propia filosofía de diseño. Ambas atraen a los gamers y a los usuarios avanzados, pero cuál te convenza más dependerá de qué puntos fuertes valores más.

ASUS se vuelca en diseños futuristas y acabados de alta calidad, reflejando la maestría artesanal que cabría esperar de un ordenador para juegos de gama alta. Modelos estrella en Zenbook La serie utiliza Ceraluminum, una mezcla que combina la resistencia de la cerámica con la flexibilidad del metal. Esto hace que los portátiles delgado y elegante incluso durante sesiones de juego intensas o tareas multitarea exigentes.

Los teclados, las bisagras y los puertos se someten a pruebas de resistencia para garantizar su uso a largo plazo. La selección de puertos está pensada para los gamers, con opciones USB-C, USB-A, HDMI y de audio que te permiten conectar todos tus dispositivos sin necesidad de adaptadores. Los portátiles ASUS dan la sensación de ser dispositivos tecnológicos preparados para rendir al máximo, igual que tú cuando te diviertes.

Lenovo, especialmente el ThinkPad La línea está construida como un tanque. Ha superado las pruebas MIL-SPEC y está reforzada con aleación de magnesio, Estos portátiles resisten caídas, salpicaduras y largas jornadas de trabajo.

ThinkPads cuentan con teclados cómodos para escribir o jugar con un mando, bisagras muy resistentes y puertos prácticos para monitores y periféricos. Estos equipos ofrecen rendimiento fiable tras años de uso intensivo.

ASUS destaca por su estilo, sus materiales de primera calidad y su llamativo diseño pensado para los gamers. Lenovo se sitúa a la cabeza en cuanto a durabilidad, la resistencia de las bisagras, la comodidad del teclado y una conectividad que resiste el ajetreo diario y la multitarea sin pestañear.

Mi veredicto:ASUS es ideal para gamers y creadores que buscan un portátil que destaque por su diseño y tacto. Lenovo ThinkPads son la mejor opción para los jugadores que necesitan equipos resistentes y fiables, diseñados para durar.

ASUS ROG Strix 16 [El mejor portátil de ASUS en cuanto a calidad de fabricación]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 9 8940HX (8 núcleos, hasta 5,4 GHz) GPU Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti para portátiles RAM 16 GB de DDR5 a 5600 MHz (ampliable) Almacenamiento SSD PCIe Gen 4 de 1 TB Pantalla 16 pulgadas, WUXGA (1920 x 1200), IPS, antirreflejos Frecuencia de actualización ciento sesenta y cinco hercios Batería 90 Wh Peso Aproximadamente 2,2 kg Conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB 4, HDMI 2.1, Ethernet

The ASUS ROG Strix 16 es un equipo que representa fielmente la identidad de ASUS en el mundo de los videojuegos. Es combina un diseño atrevido con una construcción sólida como una roca, ofreciendo a los jugadores un portátil que transmite la misma seriedad que los juegos que ejecuta.

Este portátil destaca por su rendimiento y su resistencia, diseñado para soportar largas sesiones de juego competitivo o para la creación de contenidos pesados sin pestañear. Da la sensación de ser, en todos los sentidos, un un portátil para juegos impresionante diseñado para jugadores que buscan potencia sin concesiones.

El chasis está diseñado para ser resistente a la par que elegante, combinando materiales de primera calidad con una estética pensada para los gamers. Lo que más me ha gustado de este modelo es su una combinación de componentes de alta gama y una meticulosa calidad de fabricación, que ofrece potencia y durabilidad en un solo y impresionante paquete.

En el interior, elStrix 16 es una auténtica bestia. El procesador Intel Core Ultra 9, junto con la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5080, hace frente sin esfuerzo a los juegos más exigentes y a las tareas multitarea. La gestión del calor ha dado un salto cualitativo gracias a la cámara de vapor de extremo a extremo, la tecnología Tri-Fan y la refrigeración por metal líquido, lo que permite mantener bajas las temperaturas incluso en condiciones de esfuerzo.

La pantalla de 16 pulgadas y 2,5K funciona a 240 Hz para ofrecer una experiencia de juego fluida y sin interrupciones, y Las imágenes son nítidas y realistas, tanto para jugar como para retransmitir. Los altavoces de alta fidelidad con Dolby Atmos ofrecen una experiencia de audio envolvente, y la pantalla LED AniMe Matrix aporta un toque de personalidad y estilo al portátil.

La conectividad es completa, con puertos USB, HDMI y Wi-Fi 6E, lo que te permite conectar todo tipo de dispositivos, desde monitores externos hasta auriculares, sin ningún tipo de complicación.

Ventajas Contras ✅ Procesador Intel Core Ultra 9 ✅Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5080 ✅Pantalla de 16 pulgadas con resolución 2,5K y frecuencia de actualización de 240 Hz ✅Sistema avanzado de refrigeración por cámara de vapor ✅Tecnología Tri-Fan con metal líquido ✅Iluminación LED AniMe Matrix ✅Varios puertos USB y HDMI ❌Menor duración de la batería durante un uso intensivo

Mi veredicto:The ASUS ROG Strix 16 Es ideal para gamers y creadores que buscan rendimiento, durabilidad y una experiencia visual envolvente. Refleja el compromiso de ASUS con una calidad de fabricación de élite y experiencias de juego de alta gama.

ASUS frente a Lenovo: Pantalla y gráficos

Cuando enciendes un portátil para jugar, crear contenido o concentrarte en el trabajo, la pantalla es tu arma principal. Y ahí es precisamente donde se recrudece la batalla entre ASUS y Lenovo.

ASUS equipa sus dispositivos con pantallas OLED y Mini-LED de gama alta diseñado para ofrecer imágenes impactantes y una fluidez a la altura de la competencia. Si alguna vez has visto un un monitor ASUS que destaca, notarás la misma intensidad de color y nitidez que caracterizan a sus portátiles de gama alta. Lenovo apuesta por las opciones IPS y Mini-LED diseñado para ofrecer una claridad fiable y flujos de trabajo profesionales.

Las pantallas de ASUS destacan gracias a contraste casi infinito, frecuencias de actualización rápidas y amplia gama de colores espacios. En modelos como el ASUS ROG Zephyrus G16Las pruebas revelaron frecuencias de actualización de hasta 240 Hz, un brillo de unos 380 nits en SDR y 588 nits en HDR, una cobertura de la gama de colores del 100 % en sRGB, alrededor del 97 % en AdobeRGB y casi el 100 % en DCI-P3. Las ventajas se aprecian especialmente en escenas con poca luz, en la nitidez del movimiento y en el trabajo creativo con el color. ASUS destaca que su tecnología OLED mantiene la cobertura completa de DCI-P3 incluso a niveles de brillo más bajos.

La estrategia de Lenovo en materia de pantallas se centra en la tecnología IPS o Mini-LED, de gran fiabilidad diseñadas para profesionales que valoran la precisión, la facilidad de uso en exteriores y un rendimiento constante. Sus modelos con tecnología Mini-LED ofrecen un brillo máximo de hasta 1200 nits para trabajar al aire libre y un excelente rendimiento HDR.

Las frecuencias de actualización suelen ser inferiores a las de los modelos de ASUS destinados a los videojuegos, pero siguen siendo adecuadas para la creación de contenidos y la multitarea. La precisión del color es buena, aunque en ocasiones no alcanza el nivel de las especificaciones de vanguardia de ASUS.

En cuanto a la frecuencia de actualización, ASUS se sitúa a la cabeza gracias a sus pantallas de alta frecuencia diseñadas para gamers. En cuanto al brillo y la precisión del color, ASUS destaca por sus especificaciones de alto nivel, pero Lenovo ofrece un excelente rendimiento en condiciones reales y una mejor visibilidad en exteriores con Mini-LED de alto brillo. Para los profesionales que buscan fidelidad cromática y versatilidad en entornos con condiciones de iluminación difíciles, Lenovo es una apuesta segura.

Mi veredicto:Si eres un creador de contenido o un jugador que busca una frecuencia de actualización rápida, un contraste profundo y unas imágenes vibrantes, ASUS es tu mejor opción. Si eres un profesional que da prioridad a la precisión del color, la visibilidad en exteriores y un rendimiento fiable de la pantalla, Lenovo te ofrece el equilibrio perfecto.

Lenovo IdeaPad Copilot [El mejor portátil de Lenovo por la calidad de su pantalla]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen AI 7 350U (8 núcleos, hasta 4,5 GHz) GPU Tarjeta gráfica integrada AMD Radeon 860M RAM 16 GB de LPDDR5x a 6400 MHz Almacenamiento SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 de 1 TB Pantalla 16 pulgadas, WUXGA (1920 x 1200), IPS, táctil Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería 75 Wh Peso Aproximadamente 1,9 kg Conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, USB-A, HDMI 2.1, conector de audio de 3,5 mm

The Lenovo IdeaPad Copilot+ es un dispositivo elegante y potente que combina funciones de IA de vanguardia con un diseño refinado, lo que lo convierte en la opción perfecta para cualquiera que busque estilo, productividad y rendimiento en un solo producto.

Lo que realmente lo distingue es su configuración «todo en uno», con un chip AMD Ryzen AI de última generación, una gran capacidad de memoria y un elegante chasis con pantalla táctil, lo que te permite trabajar, crear y jugar sin perder el ritmo.

La serie Ryzen AI 7 ofrece una gran potencia de CPU, además de una unidad de procesamiento neuronal capaz de gestionar funciones basadas en IA de forma local. Las opciones de memoria de hasta 24 GB y los discos SSD de hasta 1 TB ofrecen un amplio margen para la multitarea.

El chasis de aluminio y el moderno diseño de la pantalla táctil le dan un aspecto de alta gama, y la pantalla OLED o de alta calidad ofrece colores vivos y un gran brillo. Funciones de productividad basadas en IA con la tecnología de Copilot+ hace que la gestión de tareas, la creación de contenidos y el resumen del trabajo sean rápidos e intuitivos.

Su portabilidad y su elegante diseño lo convierten en ideal para creadores o profesionales que buscan un portátil que rinda tan bien como luce.

Ventajas Contras ✅ Procesador AMD Ryzen AI 7 con NPU ✅Gran capacidad de RAM y SSD ✅Chasis con pantalla táctil de alta gama ✅Pantalla OLED de alta calidad con gran precisión cromática ✅Funciones de productividad basadas en IA con Copilot+ ✅Diseño elegante y portátil ✅Usabilidad a largo plazo ❌Compatibilidad nativa con Windows limitada para algunas funciones de IA

Mi veredicto: The Lenovo IdeaPad Copilot+ Es ideal para quienes buscan un portátil versátil y elegante, dotado de inteligencia artificial, potentes prestaciones y un diseño de primera calidad. Tanto los creadores como los profesionales sabrán apreciar su combinación de rendimiento, innovación y estética.

ASUS frente a Lenovo: duración de la batería

En lo que respecta a la duración de la batería, ASUS y Lenovo siguen estrategias muy diferentes, y eso se nota en el tiempo que realmente se puede pasar sin enchufar el dispositivo.

Los portátiles de ASUS, especialmente los ROG la serie, incorporan GPU de alto rendimiento como la gama NVIDIA GeForce RTX, diseñado para arrasar en los videojuegos y renderizar contenidos como una bestia. Sin embargo, ese poder tiene un precio. El ASUS ROG Zephyrus G14 puede alcanzar velocidades de fotogramas increíbles, pero solo dura unas dos horas y media con una carga de juego intensa.

Incluso el de tipo portátil ASUS ROG Ally X ofrece unas tres horas de autonomía al ejecutar juegos exigentes. Lo que caracteriza a estos dispositivos es su potencia bruta, no la duración de la batería.

Lenovo da un giro radical gracias a su eficiencia. ThinkPads and IdeaPadsestán sintonizados enproductividad durante largos periodos de tiempo sin tener que enchufarlo cada pocas horas. ElThinkPad T14s 6.ª generación puede durar casi 24 horas con una sola carga, y el IdeaPad Slim 3x supera las 16 horas.

Combinan un rendimiento sólido con una gestión inteligente del consumo energético, lo que los convierte en la opción ideal para estudiantes, viajeros o cualquier persona que tenga que lidiar con tareas durante todo el día sin tener que estar buscando una toma de corriente.

ASUS es la mejor opción si lo que buscas es potencia bruta para juegos y tareas creativas, y no te importa llevar un cargador. Lenovo es la mejor opción si lo que buscas es un portátil que no se rinda nunca, capaz de manejar hojas de cálculo, vídeos o maratones de multitarea sin problemas.

Mi veredicto:Si estás siempre en movimiento y necesitas autonomía para todo el día, Lenovo es la elección obvia. Si eres un jugador o un creador de contenido que vive por los altos FPS y la potencia de renderizado, ASUS te ofrece el rendimiento que buscas, aunque la batería se vea afectada.

ASUS frente a Lenovo: precio y relación calidad-precio

En la pugna entre precio y calidad, ASUS y Lenovo se dirigen a distintos segmentos de jugadores y creadores, y ASUS se hace con el trono de la gama alta.

Ordenadores portátiles como el ROG Zephyrus G14 vienen equipados con procesadores Intel Core Ultra 9 y tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, llevar el rendimiento al máximo. Esa potencia tiene un precio elevado, pero los gamers y los usuarios avanzados obtienen una calidad de fabricación de primera categoría, altas frecuencias de actualización y funciones de vanguardia que hacen que cada fotograma se vea con una fluidez increíble.

Lenovo, por su parte, se centra en equipos económicos que, aun así, ofrecen un rendimiento sólido. El IdeaPad Slim 5, equipado con un procesador Ryzen AI 7 y una pantalla OLED, cuesta menos de 1.000 dólares y ofrece a estudiantes, profesionales y jugadores ocasionales un gran rendimiento para las tareas diarias. El enfoque de Lenovo es inteligente: encuentra el equilibrio entre prestaciones, autonomía y portabilidad sin que te cueste un ojo de la cara.

A largo plazo, ASUS recompensa a quienes buscan el máximo rendimiento y no temen invertir, mientras que Lenovo ofrece precios competitivos para los usuarios que buscan portátiles fiables, duraderos y que no requieran actualizaciones constantes. Uno te ofrece una conducción trepidante, el otro un viaje tranquilo y fiable.

Mi veredicto:Si lo que buscas es potencia bruta y prestaciones de primera categoría, ASUS es tu mejor opción. Si prefieres un rendimiento fiable, eficiencia y una buena relación calidad-precio, Lenovo es la elección ideal para un uso diario inteligente.

Veredicto final

Elige entre ASUS y Lenovo según el tipo de jugador que quieras ser y qué configuración hará que tus partidas sean épicas. Los gamers y los creadores de contenido se sentirán como en casa con ASUS, sobre todo el ROG and ZenBook Pro serie, que ofrece un rendimiento de primera categoría, diseños llamativos y pantallas con alta frecuencia de actualización diseñadas para proporcionar experiencias envolventes.

Lenovo lidera el ranking entre profesionales y estudiantes, y para cualquiera que valore la fiabilidad, la larga duración de la batería y las funciones prácticas. ThinkPads, Legión, yYoga Estos modelos ofrecen una construcción resistente, un rendimiento eficiente y pantallas diseñadas para la productividad que gestionan la multitarea y el trabajo diario a la perfección.

Ambas marcas destacan en sus respectivos ámbitos. ASUS va más allá en cuanto a potencia y estilo para aquellos que dan prioridad al rendimiento, mientras que Lenovo se centra en la eficiencia, la durabilidad y la versatilidad a un precio asequible.

La mejor opción depende de tus prioridades: rendimiento puro y experiencia de juego, o fiabilidad, productividad durante todo el día y buena relación calidad-precio. En cualquier caso, vas a adquirir un ordenador portátil que refleja los puntos fuertes de su marca y ofrece exactamente lo que necesita su público.

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