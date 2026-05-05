20 Spiele wie „Fallout 4“ aus dem Jahr 2026, die dich zum Erkunden einladen

Fallout 4 Fans werden diese Liste lieben. Ich habe 20 Spiele zusammengestellt, die Fallout 4 die all das einfangen, was dir Spaß gemacht hat: durch die Ödnis zu streifen, Siedlungen zu errichten und die schwierigen Entscheidungen zu treffen, die deine Geschichte prägen.

Ruinen, die es zu erkunden gilt, Gefährten, die man rekrutieren kann, und riesige offene Welten, durch die man reisen kann – all das gehört zum Spielerlebnis dazu. Diese Spiele bieten die Möglichkeiten zum Basteln, Erkunden und die Freiheit eines Rollenspiels, die Falloutso süchtig machend. In diesen Titeln erwarten Sie realistische Überlebensgeschichten, Science-Fiction-Spannung und postapokalyptische Schauplätze mit schwarzem Humor, die bereit sind, die Fallout-förmige Lücke und setze deine Siegesserie fort.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie Fallout 4

Diese drei Tipps zielen auf verschiedene Bereiche des Fallout Rezept: riesige Welten, bedeutungsvolle Entscheidungen und ein auf das Überleben ausgerichtetes Gameplay. Sie vereinen die Freiheit, unvergessliche Begleiter und fesselnde Welten, die Spiele ähnlich wie Fallout 4 Das macht so süchtig.

Dragon Age: Inquisition (2014) – Ein gewaltiges, storyreiches Rollenspiel, in dem jede Entscheidung die Welt um dich herum prägt und die moralische Tiefe sowie die Dramatik zwischen den Fraktionen widerspiegelt, die Fallout von dem die Fans nicht genug bekommen können. Dying Light (2015) – Ein rasantes Überlebensabenteuer, das Plündern, Basteln und Parkour-Bewegungen miteinander verbindet, um jede Nacht in dieser zerfallenden Stadt spannend und unvergesslich zu machen. Die Outer Worlds (2019) – Ein witziges, auf Entscheidungen basierendes Science-Fiction-Rollenspiel voller schrulliger Charaktere, moralischer Dilemmata und einer Spielerfreiheit, bei der jede Entscheidung zählt.

Scrolle weiter, um noch mehr Open-World-Spiele wie Fallout 4, vollgepackt mit postapokalyptischen Geschichten, tiefgehenden RPG-Systemen und jenem fesselnden Entdeckungsdrang, der einen immer wieder dazu bringt, „noch eine Quest“ zu spielen.

Die 20 besten Spiele wie „Fallout 4“, in denen man sich verlieren kann

Bist du bereit, in neue Welten voller Möglichkeiten, Gefahren und Entdeckungen einzutauchen? Diese Liste präsentiert 20 epische Abenteuer voller Überlebensherausforderungen, Crafting und der Freiheit einer offenen Welt. Wie viele davon hast du schon gespielt? Jedes einzelne hat sich seinen Platz unter den besten Spielen wie Fallout 4 die den Geist der Ödnis am Leben erhalten.

1. Dragon Age: Inquisition [Ein auf Entscheidungen basierendes Open-World-Rollenspiel mit starken Fraktionen]

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Plattformen PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2014 Urheber BioWare; Electronic Arts Metacritic-Bewertung 85/100 Durchschnittliche Spielzeit ca. 100–150 Stunden bis zum vollständigen Abschluss Besondere Merkmale Verzweigte Nebenhandlungen, große, halboffene Welten als Knotenpunkte, Spielerentscheidungen, die sich auf Fraktionen und den Zustand der Welt auswirken

In Dragon Age: InquisitionDu schlüpfst in die Rolle des Inquisitors, der einzigen Person, die verhindern kann, dass ein riesiger Riss am Himmel die Welt verschlingt. Du reist durch riesige, detailreich gestaltete Gebiete, in denen es Monster zu bekämpfen, Geheimnisse aufzudecken und Verbündete zu gewinnen gilt.

Die Grafik ist atemberaubend: sanfte Hügel, schneebedeckte Gipfel und antike Ruinen, die vor Geschichte und Gefahr nur so strotzen. Skyhold, deine Hauptbasis, wächst mit deinem Einfluss und vermittelt dir dasselbe befriedigendes Gefühl des Fortschritts Fallout 4 Spieler lieben es, ihre Siedlungen auszubauen.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen das Erkunden, das Herstellen von Gegenständen und das Anführen deines Teams von Gefährten in die Schlacht. Jeder von ihnen hat eine ausgeprägte Persönlichkeit, seine eigene Geschichte und eine ganz eigene Meinung zu deinen Entscheidungen. Wie du mit Fraktionen, Beziehungen und erzählerischen Weggabelungen umgehst, kann beeinflussen, wie die Welt dich sieht, und diese Art der verzweigten Entscheidungsfindung ist genau das Richtige für alle, die Fallout… Freiheit und Tiefe.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dragon Age: Inquisition zeichnet sich durch seine tiefgründigen Handlungsstränge, schwierigen moralischen Entscheidungen und epische Weltgestaltung aus, die jedem einzelnen Entschluss das Gefühl verleihen, wirklich von Bedeutung zu sein.

Das Besondere an diesem Spiel ist, dass selbst die kleinste Entscheidung weitreichende Folgen haben kann. Allianzen schmieden, die Basis ausbauen und politische Intrigen meistern bietet dir denselben Kick, eine Welt zu gestalten, die auf deine Handlungen reagiert – ein Muss für Fans der Spiele mit den besten Geschichten.

Mein Fazit:Wenn dir die Mischung aus Strategie, Erkundung und schwierigen Entscheidungen in Fallout 4, Dragon Age: Inquisition ist ein Kinderspiel. Es ist ein gewaltiges, storybasiertes Abenteuer, in dem deine Führungsqualitäten die Welt tatsächlich prägen und deine Gefährten jeden Schritt der Reise lohnenswert machen.

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2. Dying Light [Open-World-Survival mit Handwerk und Plündern]

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Plattformen PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2015 Urheber Techland; Warner Bros. Interactive Entertainment Metacritic-Bewertung 74/100 Durchschnittliche Spielzeit ~18 Stunden Hauptstory, ~50–60 Stunden mit Nebenquests/Extras Besondere Merkmale Parkour-Bewegungen in einer von Zombies bevölkerten offenen Welt, ein dynamischer Tag-Nacht-Zyklus, der das Verhalten der Gegner beeinflusst, umfangreiche Handwerksmöglichkeiten und Koop-Überlebensspiel

Dying Light versetzt dich in eine eine zerfallende Stadt, die von den Infizierten überrannt wurde, und das Überleben wird schnell zu einer Kunstform. Als einer der Die besten Zombie-SpieleEs fordert dich heraus, Vorräte zu sammeln, brutale Behelfswaffen zu basteln und dich per Parkour über die Dächer zu bewegen, um am Leben zu bleiben.

Die Welt wirkt rau und trostlos, an jeder Straßenecke verbirgt sich etwas Nützliches – oder etwas, das nur darauf wartet, dich zu verschlingen. Es ist rasant, spannend und unglaublich befriedigend, sobald man den Rhythmus der Bewegungen und Kämpfe verinnerlicht hat.

Tagsüber hast du die Möglichkeit, die Umgebung zu erkunden, Vorräte zu sammeln und Überlebenden zu helfen. Doch sobald die Sonne untergeht, ändert sich alles: Die Infizierten werden stärker, schneller und weitaus furchterregender. Diese ständige Spannung zwischen Tag und Nacht sorgt für einen ständigen Adrenalinschub… und man muss sich jede Ressource, die man sammelt, hart erarbeiten. Die Stadt selbst ist ein Labyrinth aus Gefahren und Chancen, mit zahlreichen versteckten Schätzen und Nebenhandlungen, die das Erkunden lohnenswert machen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hier dreht sich alles um rasanten Parkour, brutale Kämpfe und diese ständige Spannung – „Werde ich die Nacht überleben?“, die einen keinen Moment loslässt.

Das Sammeln von Vorräten, das Herstellen von Waffen und das Durchqueren tödlicher Zonen bilden den Kern des Spiels und sorgen dafür, dass du eine perfekte Mischung aus Improvisation und Überleben in einer Stadt, die lebendig wirkt und ständig in Bewegung ist. Die städtischen Ruinen und die spannungsgeladenen Begegnungen sorgen dafür, dass jeder Augenblick spannend bleibt.

Mein Fazit:Wenn dir der Nervenkitzel gefallen hat, Ruinen zu plündern und Schrott in tödliche Werkzeuge zu verwandeln, in Fallout 4, Dying Light hebt dieses Gefühl auf eine ganz neue Ebene. Es ist brutal, fesselnd und voller atemberaubender Momente, die jeden Abend wie deinen letzten erscheinen lassen.

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3. Die Outer Worlds [Ein Sci-Fi-Rollenspiel im Fallout-Stil von den ursprünglichen Entwicklern]

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Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber Obsidian Entertainment; Private Division Metacritic-Bewertung 85/100 Durchschnittliche Spielzeit ~25–40 Stunden für die Hauptgeschichte + Nebeninhalte Besondere Merkmale Verzweigte Quests, witzige Dialoge, ein System moralischer Entscheidungen, ein von den Machern von „Fallout“ inspiriertes Science-Fiction-Setting

Die Outer Worldsist eine lebendige,ein auf Entscheidungen basierendes Rollenspiel Das Spiel spielt in den von Unternehmen betriebenen Weltraumkolonien von Halcyon, wo deine Entscheidungen das Schicksal ganzer Siedlungen und der dort lebenden Menschen bestimmen. Du schlüpfst in die Rolle eines Kolonisten, der aus dem Kryoschlaf erwacht um eine Galaxie voller zwielichtiger Konzerne, rivalisierender Fraktionen und Planeten voller Geheimnisse zu entdecken, die nur darauf warten, gelüftet zu werden.

Erkundungsbereiche bunte Siedlungen, fremdartige Landschaften und versteckte Winkel voller Beute und Geschichten, und das alles mit bissigem, satirischem Witz. Die Kämpfe sind vielseitig: Du kannst dich für heimliche Aktionen, Hacking oder direkte Schusswechsel entscheiden und deine Vorgehensweise der jeweiligen Situation anpassen.

Dieser Titel besticht durch sein rasantes Tempo und seine von Entscheidungen geprägten Quests, die jeder Entscheidung Gewicht verleihen. Durch verzweigte Handlungsstränge kannst du dich für eine Seite entscheiden oder Brücken hinter dir abbrechen, und deine Begleiter haben ihre eigenen Persönlichkeiten und Absichten, die sich je nach deinem Verhalten ändern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe dieses hier ausgewählt, weil es genau das trifft Fallout– eine Mischung aus Humor, Spieler-Einfluss und moralischen Grauzonen – nur in einem skurrilen Weltraum-Universum angesiedelt.

Witzige Dialoge gibt es überall, von sarkastischen NPCs bis hin zu überraschenden Interaktionen, was der Welt einen ausgeprägten Sinn für Humor und eine eigene Identität verleiht. Moralische Entscheidungen beeinflussen die Beziehungen zwischen den Fraktionen, die Quests und sogar ganze Kolonien. Es fängt den Geist des am bestenFallout Spiele, wobei schwarze Komik mit Entscheidungen vermischt wird, die wirklich von Bedeutung sind.

Mein Fazit:Die Outer Worldsist reinFallout DNA im Weltraum. Durch Entscheidungen bestimmte Missionen, cleverer Dialog und ein System moralischer Entscheidungen sorgen dafür, dass jede Entscheidung zählt, während die skurrile dystopische Kulisse dafür sorgt, dass Erkundung, Kämpfe und Verhandlungen niemals langweilig werden. Es ist ein straffes, unterhaltsames und endlos wiederholbares Rollenspiel für alle, die sich nach Freiheit und Einfluss im Spielgeschehen sehnen.

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4. The Elder Scrolls V: Skyrim [Riesige Open-World-Fantasy-Sandbox mit großer Spielfreiheit]

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Plattformen Windows, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2011 Urheber Bethesda Game Studios; Bethesda Softworks Metacritic-Bewertung 96/100 Durchschnittliche Spielzeit ~100–300+ Stunden, je nach Spielstil und Mods Besondere Merkmale Ein riesiges Fantasy-Sandbox-Spiel mit offener Welt, absoluter Erkundungsfreiheit, Modding-Möglichkeiten und unvergesslichen Fraktionen

Skyrim versetzt dich in die eisige, raue Provinz Tamriel, wo Die Drachen sind zurückgekehrt, und die politischen Spannungen sind hoch. Du spielst den Drachenblütigen, einen Helden, der mit der Fähigkeit geboren wurde, Drachenseelen zu absorbieren und mächtige Schreie zu entfesseln, doch schon bald dreht sich im Spiel alles um eine riesige Welt erkunden voller Dörfer, Verliese, Berge und antiker Ruinen.

Die Spieler können Ausrüstung herstellen, Fähigkeiten verbessern und unzählige Quests absolvieren – von der Hauptgeschichte bis hin zu Nebenabenteuern, die in versteckten Winkeln auf sie warten. Die visuelle Gestaltung und die Atmosphäre sind legendär: Schneebedeckte Gipfel, dichte Wälder und pulsierende Städte – all das wirkt lebendig und voller Geschichten, die nur darauf warten, erzählt zu werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Freiheit hier ist kaum zu übertreffen: Erkunde Berge, bekämpfe Drachen oder klaue einfach nur Käseräder. Die Welt wirkt endlos und lebendig, ganz gleich, was du tust.

Skyrim bietet dieselbe grenzenlose Freiheit, die Fallout 4 Es macht einfach süchtig. Du kannst Fraktionen beitreten, Beziehungen aufbauen und Herausforderungen ganz nach deinem Geschmack meistern – jede Entscheidung prägt dein Spielerlebnis. Die Modding-Community sorgt für nahezu unbegrenzten Wiederspielwert, da Spieler die Grafik anpassen, neue Quests hinzufügen oder sogar das Gameplay komplett umgestalten können.

Mein Fazit:Für alle, die sich nach ausgedehnten Erkundungen und von Spielern gestalteten Abenteuern sehnen, Skyrim überzeugt. Völlige Freiheit beim Erkunden, unvergessliche Fraktionen und unendliche Modding-Möglichkeiten stillen genau das gleiche Verlangen nach Abenteuern wie Fallout 4. Damit gehört es zu den Die besten Open-World-Spiele mit dem du deine eigene epische Geschichte in einer Welt erschaffen kannst, die sich immer lebendig anfühlt.

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5. Metro Exodus [Postapokalyptisches Überleben mit storybasierter Erkundung]

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Plattformen PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber 4A Games; Deep Silver Metacritic-Bewertung 82/100 Durchschnittliche Spielzeit ca. 20–30 Stunden Besondere Merkmale Postapokalyptisches Überleben, storybasierte Erkundung, atmosphärische Umgebungen, Ressourcenmanagement, Stealth und ausgewogene Kämpfe

Metro Exodusnimmt dich mit aufeine fesselnde Reise durch ein postnukleares Russland, das Überleben, Erkundung und Geschichte in einer wunderschön trostlosen Welt miteinander verbindet. Du schlüpfst in die Rolle von Artyom und wagst dich mit dem dampfbetriebenen Zug „Aurora“ über die Tunnel der Moskauer Metro hinaus, auf der Suche nach einer neuen Heimat für dein Volk.

Das Spiel schafft einen Ausgleich zwischen der Erkundung offener Level und linearen, handlungsorientierten Abschnitten, was ein starkes Gefühl von Spannung und Zielstrebigkeit erzeugt. Die Landschaften reichen von gefrorenen Ödlanden bis hin zu sonnenverbrannten Wüsten, die alle voller Gefahren, Mutanten und einer durch die Umgebung vermittelten Geschichte sind, die die Welt lebendig und gefährlich wirken lässt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Spiel bietet eine fesselnde Mischung aus Survival-Horror und emotionaler Erzählkunst, die jeden Zughalt in einem postapokalyptischen Russland zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

Die Spieler suchen nach knappen Ressourcen, stellen Waffen her und verwalten ihre Munition, sodass jede Begegnung von entscheidender Bedeutung ist. Die Geschichte entwickelt sich je nach deinen Entscheidungen weiter, und deine Begleiter reagieren realistisch auf deine Handlungen. Ruhige Momente bilden einen Ausgleich zum hochintensiven Überlebenskampf, während Bild und Ton das Eintauchen in das Spiel noch verstärken: von unheimlichen Tunneln bis hin zur eindringlichen Schönheit verlassener, sonnenbeschienener Städte.

Mein Fazit:„Metro Exodus“ ist eines der Die besten postapokalyptischen Spiele, das eine düsterere, realistischere Interpretation des Fallout 4 Erlebnis. Knappe Ressourcen, spannende Begegnungen und wichtige Entscheidungen sorgen dafür, dass Erkundung, Strategie und Überleben intensiv und äußerst lohnend wirken.

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6. Sternenfeld [Weltraum-RPG mit Freiheit im Bethesda-Stil]

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Plattformen PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks Metacritic-Bewertung 83/100 Durchschnittliche Spielzeit ca. 50–100 Stunden, je nach Erkundung und Nebenquests Besondere Merkmale Open-World-Weltraum-RPG, Basisbau, Fraktionsquests, Beute sammeln, sich organisch entwickelnde Handlungsstränge, RPG-Freiheit im Bethesda-Stil

Sternenfeld Hier kannst du die Weiten des Weltraums erkunden, zwischen Planeten, Monden und geschäftigen Raumstationen hin- und herspringen und dabei verborgene Geheimnisse und neue Zivilisationen entdecken. Du spielst einen individuell anpassbaren Weltraumreisenden, dein eigenes Schiff zu bauen, deine Ausrüstung zu verbessern und deinen Weg durch eine Galaxie voller Fraktionen, politischer Intrigen und Geheimnisse zu wählen.

Das Spiel verbindet die Erkundung einer offenen Welt mit storybasierten Missionen, den Spielern die Freiheit geben, ihr eigenes Abenteuer durch abwechslungsreiche, visuell atemberaubende Welten zu gestalten. Dank der Kampf- und Ego-Shooter-Mechaniken zählt es zu den die fesselndsten Ego-Shooter, während die Interaktion mit einer Vielzahl von Charakteren und Fraktionen jede Spielsitzung abwechslungsreich gestaltet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sternenfeld fängt dieses Gefühl von Ehrfurcht und Entdeckung ein und lässt dich deinen eigenen Weg durch den Weltraum bahnen und Geheimnisse in einer Galaxie aufdecken, die sich tatsächlich riesig anfühlt.

Durch den Aufbau von Stützpunkten und Fraktionsquests kannst du der Galaxie einen bleibenden Stempel aufdrücken, während das Plündern und Sammeln von Ressourcen ein befriedigendes Gefühl des Fortschritts vermittelt. In emergenten Welten reagiert das Universum auf deine Entscheidungen… und schafft so eine lebendige, dynamische Spielwelt voller Überraschungen und mit hohem Wiederspielwert.

Mein Fazit:Sternenfeld ist ein Muss für alle, die Bethesdas unverwechselbaren Stil lieben. Der Aufbau von Stützpunkten, Fraktionsquests, Beutejagd und sich organisch entwickelnde Weltengeschichten bieten endlose Freiheit und Tiefe, sodass du dein eigenes Weltraumabenteuer gestalten kannst, während du eine Galaxie erkundest, die sich stets lebendig und voller Möglichkeiten anfühlt.

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7. Cyberpunk 2077 [Ein fesselndes Rollenspiel mit Entscheidungsfreiheit für den Spieler und einer detailreichen Spielwelt]

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Plattformen PC, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2020 Urheber CD Projekt Red; CD Projekt Metacritic-Bewertung 86/100 Durchschnittliche Spielzeit ca. 25–50 Stunden Besondere Merkmale Ein auf Entscheidungen basierendes Rollenspiel mit verzweigten Handlungssträngen, Erkundung einer offenen urbanen Welt, Fertigkeitsbäumen und Verbesserungen, einer fesselnden Erzählung sowie kybernetischen Verbesserungen

Cyberpunk 2077 versetzt dich mitten in Night City, eine weitläufige, neonbeleuchtete Metropole voller Leben, Gefahren und Möglichkeiten. Du spielst als V, ein Söldner, der sich in einer von Megakonzernen beherrschten Welt zurechtfinden muss, Straßenbanden und außer Kontrolle geratene KI.

Die Erkundung führt durch hoch aufragende Wolkenkratzer, versteckte Gassen und unterirdische Verstecke, die alle voller Nebenmissionen, Geheimnisse und detailreicher Weltgestaltung sind, die die Stadt lebendig wirken lassen. Die Kämpfe verbinden Fernkämpfe, kybernetische Fähigkeiten, Stealth-Elemente und Hacking, wodurch Du gehst jede Herausforderung auf vielfältige Weise an.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Spiele ziehen einen so sehr in ihre Welt hinein: Die neonbeleuchteten Straßen, die schwierigen Entscheidungen und das Hightech-Chaos lassen jede Mission wie einen Kinofilm wirken.

Das Spiel besticht durch seine vom Spieler selbst gestaltete Erzählung. Moralische Entscheidungen beeinflussen den Ausgang für Charaktere und Fraktionen, während verzweigte Quests vielfältige Wege und Enden bieten. Durch Charakterverbesserungen, kybernetische Implantate und die Anpassung von Waffen kannst du das Gameplay an deinen Spielstil anpassen, was der Erkundung und den Kämpfen zusätzliche Tiefe verleiht.

Die Stadt selbst ist ein Spielplatz für spontanes Gameplay und bietet Begegnungen und Geschichten, die sich deinen Entscheidungen anpassen, damit jede Sitzung spannend und fesselnd bleibt.

Mein Fazit:Cyberpunk 2077 bietet ein intensives, lebendiges Rollenspielerlebnis, das zu den die fesselndsten Science-Fiction-Spiele. Seine durch Entscheidungen geprägte Tiefe und seine Weltgestaltung werden bei Fallout 4 Fans. Moralische Entscheidungen, verzweigte Quests und die Erkundung weitläufiger Städte sorgen dafür, dass jeder Durchgang einzigartig und voller Überraschungen ist.

★ Ein fesselndes Rollenspiel mit Entscheidungsmöglichkeiten für den Spieler und einer detailreichen Spielwelt Cyberpunk 2077 Bei Eneba einkaufen

8. Tschernobylit [Überleben in der Strahlungszone & Aufbau einer Basis]

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Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber The Farm 51; All in! Games SA Metacritic-Bewertung 75/100 Durchschnittliche Spielzeit ca. 20–40 Stunden Besondere Merkmale Überleben in einer postapokalyptischen Welt, Handwerk und Basisbau, Stealth-Mechaniken, Plündern von Ruinen, Truppmanagement, atmosphärische Erzählung

Tschernobylit versetzt dich in die verstrahlte Sperrzone, eine eindringliche postnukleare Welt voller Gefahren, Geheimnisse und Überlebensherausforderungen. Du schlüpfst in die Rolle eines Wissenschaftlers, der in die Zone zurückkehrt, um die Geheimnisse der Katastrophe aufzudecken und einen vermissten geliebten Menschen zu finden.

Die Erkundung ist spannend und atmosphärisch; man bewegt sich durch verlassene Städte, verfallende Gebäude und dichte Wälder, während Umweltgefahren und feindseligen Kreaturen ausweichen. Die visuelle Gestaltung ist düster und realistisch, mit unheimlicher Beleuchtung und einem Gefühl der Isolation, das die Spannung aufrechterhält.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist unheimlich, spannend und äußerst atmosphärisch: ein Survival-Spiel, das Science-Fiction-Mystery mit der beklemmenden Realität der Sperrzone von Tschernobyl verbindet.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen Heimlichkeit, das Sammeln von Vorräten und das Herstellen von Gegenständen. Da die Ressourcen begrenzt sind und jede Begegnung ein Risiko birgt, ist „Chernobylite“ eines der Die besten Survival-Spiele. Du wirst deine Basis ausbauen, deinen Trupp leiten und Missionen sorgfältig planen, um zu überleben.

Entscheidungen sind entscheidend: Die Wahl, wem man vertraut, welchen Weg man einschlägt und wie man knappe Vorräte einsetzt, beeinflusst den Ausgang des Spiels. Die Kombination aus Überlebensmechaniken, taktischer Planung und erzählerischer Erkundung schafft ein ein spannendes, fesselndes Erlebnis das die postnukleare Welt lebendig erscheinen lässt.

Mein Fazit:Tschernobylit vermittelt die Atmosphäre eines Fallout-ähnliches Überlebensspiel. Postapokalyptische Gefahren, Plündern, Basteln, Stealth-Elemente und Truppenmanagement sorgen gemeinsam für ein spannendes, lohnendes Spielerlebnis in einer Welt, die dich ständig in Atem hält und voll und ganz fesselt.

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9. Mad Max [Kampf- und Fahrzeug-Überlebensabenteuer in der Ödnis]

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Plattformen PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2015 Urheber Avalanche Studios; Warner Bros. Interactive Entertainment Metacritic-Bewertung 69/100 Durchschnittliche Spielzeit ca. 30–50 Stunden Besondere Merkmale Erkundung einer offenen Wüstenwelt, Fahrzeugkämpfe, Herstellung von Waffen und Upgrades, Sammeln von Ressourcen, überlebensorientiertes Gameplay, dynamische Kämpfe und Missionen

Mad Max versetzt dich mitten in eine glühend heiße, eine postapokalyptische Ödnis, in der Gesetzlosigkeit herrscht und nur die Stärksten überleben. Du schlüpfst in die Rolle von Max, durchstreifst endlose Wüsten, sammelst Schrott und bekämpfst Räuber mit einer Mischung aus rasanten Verfolgungsjagden und Nahkampf in einem der die spannendsten TPS-Spiele.

Die Welt ist brutal, chaotisch und unglaublich unterhaltsam, mit hoch aufragenden Dünen, verfallenen Außenposten und verlassenen Städten, die nur darauf warten, erkundet – oder in die Luft gesprengt – zu werden. Überleben ist das A und O. Du sammelst Schrott, um dein Auto aufzurüsten, Waffen herzustellen und Außenposten zu errichten, während dich heimliche Ausschaltmanöver und strategische Planung vor den Angriffen der Banden schützen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Zwischen dröhnenden Motoren, Sandstürmen und explosiven Autokämpfen fängt es perfekt jene wilde, chaotische Energie ein, die man braucht, um in der Ödnis zu überleben.

Jede Begegnung ist spannend, egal ob man einen Konvoi durch die Ödnis jagt oder sich durch ein Räuberversteck schleicht. Die Handlungsstränge sind düster und episch, mit eine Geschichte, die dich immer tiefer in das Chaos einer Welt entführt, die aus den Fugen geraten ist.

Mein Fazit:Wenn du schon immer einmal deinen Traum Fallout 4 Ödland-Fantasien, aber mit rasanten Autokämpfen und übertriebenem Chaos, Mad Max ist genau das Spiel, nach dem du suchst. Plündern, Basteln und Überleben verschmelzen zu einem urkomisch-spannenden postapokalyptischen Spielfeld, auf dem jede Entscheidung und jedes Stückchen zähl.

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10. Atomunfall [Britisches postapokalyptisches Rollenspiel mit schrägem Humor]

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2025 Urheber Rebellion Developments; Rebellion Developments Metacritic-Bewertung 74/100 Durchschnittliche Spielzeit ca. 25–40 Stunden Besondere Merkmale Britisches postapokalyptisches Rollenspiel, schräger Humor, Fraktionsmanagement, Überlebensmechaniken, Erkundung einer nuklearen Ödnis, düster-humorvolle Erzählweise

Atomunfall versetzt dich in ein von einem Atomkrieg verwüstetes Großbritannien, wo Tee, Sarkasmus und Überlebensinstinkt in einer herrlich schrägen Mischung aufeinanderprallen. Du schlüpfst in die Rolle eines einsamen Überlebenden, der sich durch zerstörte Städte, zerfallene Burgen und neblige Landschaften bewegt, während man dabei bizarre Geheimnisse aufdeckt und mutierten Kreaturen mit einem schrägen Sinn für Humor ausweicht.

Die Welt ist voll von skurrile Figuren, exzentrische Gruppen und absurde Erfindungen die sich zugleich lächerlich und seltsam praktisch anfühlen und jede Begegnung zu einer Mischung aus Gefahr und Gelächter machen. Das Überleben ist nie einfach. Du wirst Schrott sammeln, improvisierte Waffen basteln und Ressourcen verwalten, um zu überleben – und dabei die Loyalitäten der Fraktionen im Auge behalten, die sich je nach deinen Entscheidungen ändern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das hier verspricht eine frische Interpretation des postapokalyptischen Genres zu werden, die Überleben und Erzählkunst in einer unverkennbar britischen Kulisse verbindet, die sich neu und doch vertraut anfühlt.

Seltsame wissenschaftliche Experimente, mutierte Kreaturen und düster-komische Handlungsstränge sorgen für einen unvorhersehbaren und unterhaltsamen Ton. Das Erkunden belohnt Neugier mit verborgenen Geheimnissen, skurriler Technik und Easter Eggs, die vor britischem Humor nur so strotzen. Eine Mischung aus taktischen Kämpfen, einer fesselnden Geschichte und schrägem britischem Charme, Atomunfall macht jede Spielsitzung zu einem übertriebenen Erlebnis FalloutEin Abenteuer im Stil von [Titel], das Sie nicht so schnell vergessen werden.

Mein Fazit:Atomunfall lebt von britischer Skurrilität. Zwischen nuklearen Ruinen, exzentrischen Fraktionen und schrägem Humor bietet es ein Rollenspiel voller seltsamer Begegnungen und raffinierter Überraschungen. Es ist unvorhersehbar, atmosphärisch und macht von einem Moment zum nächsten wirklich Spaß.

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11. Projekt Zomboid [Hardcore-Survival-Sandbox mit Handwerk und Basisbau]

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Plattformen PC, macOS, Linux Erscheinungsjahr 2013 Urheber The Indie Stone; The Indie Stone Metacritic-Bewertung N/A Durchschnittliche Spielzeit 40–100+ Stunden Besondere Merkmale Hardcore-Survival-Sandbox, Basisbau, Handwerk, Permadeath, Hunger- und Verletzungsmanagement, Plündern von Häusern, umfassendes Ressourcenmanagement, emergentes Gameplay

Projekt Zomboid versetzt dich in eine unerbittlich gefährliche, von Zombies heimgesuchte Welt, in der jede Entscheidung über Leben und Tod entscheiden kann. Du fängst bei Null an und durchsuchst verlassene Häuser nach Essen, Waffen und Materialien und dabei ständig Hunger, Durst, Verletzungen und Krankheiten in den Griff bekommen.

Die isometrische Top-Down-Perspektive des Spiels legt den Schwerpunkt auf Strategie und sorgfältige Planung, wodurch sich jede Aktion sinnvoll anfühlt. Das Erkunden ist spannend und lohnenswert, denn hinter jedem Gebäude und jeder Straße können wertvolle Ressourcen oder tödliche Gefahren lauern.

Das Überleben steht im Mittelpunkt des Spielerlebnisses. Du wirst Unterkünfte bauen, Zufluchtsorte befestigen und Vorräte für die lange Zeit sammeln. Durch das umfassende Ressourcenmanagement bist du gezwungen, Risiken abzuwägen und Prioritäten zu setzen, während Der permanente Tod sorgt für hohe Spannung, und jeder Fehler kommt teuer zu stehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es geht ums reine Überleben, ohne dass man an die Hand genommen wird: Jede Entscheidung zählt, jeder Fehler rächt sich, und genau das macht es so fesselnd.

Mit DIY-Systemen kannst du kochen, bauen sowie Werkzeuge und Verteidigungsanlagen instand halten und so ein äußerst fesselnder, praxisorientierter Ansatz für das Leben nach der Apokalypse. Der Mehrspielermodus eröffnet eine weitere Dimension: Hier kannst du dich mit Freunden abstimmen, um zu überleben, oder das Chaos erleben, wenn die Zusammenarbeit ins Stocken gerät.

Mein Fazit:Projekt Zomboid bietet ein knallhartes, äußerst lohnendes Überlebenserlebnis mit Fallout 4 Atmosphäre. Das Verwalten von Ressourcen, das Bauen von Unterkünften und die Anspannung durch den Permadeath machen jeden Moment spannend und befriedigend für Fans von realistischem, postapokalyptischem Gameplay.

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12. Warhammer 40.000: Rogue Trader [CRPG mit Moral- und Fraktionsentscheidungen]

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Plattformen PC, macOS, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2023 Urheber Owlcat Games; Owlcat Games Metacritic-Bewertung 78/100 Durchschnittliche Spielzeit 50–70 Stunden Besondere Merkmale Ein CRPG im Warhammer-40K-Universum mit Fraktions- und Gefährtenloyalität, moralischen Entscheidungen, taktischen rundenbasierten Kämpfen, umfangreichen RPG-Systemen, Weltraumfraktionen und vielfältigen narrativen Entscheidungsmöglichkeiten

Warhammer 40.000: Rogue Trader versetzt dich in eine düstere, vom Krieg zerrüttete Galaxie, in der jede Entscheidung von Bedeutung ist und in jedem Sternensystem Gefahr lauert. Du übernimmst Kommando über ein Schiff der Rogue Traders, unerforschten Weltraum erkunden, Allianzen schmieden und feindlichen Fraktionen die Stirn bieten.

Das Spiel verbindet taktische Kämpfe, komplexe RPG-Systeme und verzweigte Handlungsstränge, das endlose strategische und moralische Dilemmata bietet, die den Einsatz hoch und die Spannung aufrechterhalten. Im Mittelpunkt des Spiels stehen schwierige Entscheidungen, die deine Crew, dein Schiff und die Galaxis selbst prägen.

Gefährten haben ihre eigenen Persönlichkeiten, Loyalitäten und Absichten, und deine Entscheidungen beeinflussen ihre Loyalität auf überraschende Weise. Its Fallout-artige moralische Entscheidungen verbinden sich mit Schiffsmanagement, Weltraumschlachten und der Dynamik innerhalb der Besatzungund sicherte ihm damit einen Platz unter den Die besten Weltraumspiele für strategisch orientierte Spieler.

Warum wir uns dafür entschieden haben Du bekommst die klassische Tiefe eines CRPGs mit einem Warhammer-Touch: weitreichende Entscheidungen, Weltraumpolitik und Kämpfe, bei denen kluges Denken mehr zählt als rohe Gewalt.

Jede Mission und jede Begegnung stellt dein taktisches Denken und deinen moralischen Kompass auf die Probe, wodurch sich jeder Durchgang intensiv und unvorhersehbar anfühlt. Die Entscheidungen, die du triffst, wirken sich auf die gesamte Galaxie aus, verleihen deinen Handlungen echte Tragweite und halten dich ständig auf Trab.

Mein Fazit:Warhammer 40.000: Rogue Trader bietet ein spannendes, hochkarätiges CRPG-Erlebnis mit moralischer Komplexität und einer facettenreichen Fraktionsdynamik, die Fallout 4 die Fans lieben. Tiefgründige Entscheidungen, die Dynamik zwischen den Charakteren und Weltraumabenteuer sorgen dafür, dass sich jede Spielsitzung episch und voller strategischer Spannung anfühlt.

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13. bekennend [Ego-Perspektive-RPG mit Erkundung und Zauberkämpfen sowie Waffenkämpfen]

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Plattformen PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Obsidian Entertainment; Xbox Game Studios Metacritic-Bewertung 80/100 Durchschnittliche Spielzeit ca. 50–80 Stunden Besondere Merkmale Ego-RPG, Open-World-Fantasy, Auswirkungen der Fraktionswahl, Charakterentwicklung, Erkundung, Zauberkämpfe und Waffenkämpfe, Obsidians charakteristische narrative Tiefe

bekennend versetzt dich in eine weitläufige, Fantasy-Welt aus der Ich-Perspektive wo Magie, Nahkampf und eine von Entscheidungen geprägte Erzählweise auf typische Obsidian-Art aufeinanderprallen. Du schlüpfst in die Rolle eines anpassbarer Held, dabei weitläufige Landschaften voller Dungeons, Städte und verborgener Geheimnisse zu erkunden und sich gleichzeitig Kämpfen zu stellen, sowohl Zauber und Waffen.

Die grafische Gestaltung ist detailreich und fesselnd – von verzauberten Wäldern bis hin zu zerfallenden Ruinen –, sodass sich jeder Winkel dieser Welt lebendig anfühlt und es wert ist, erkundet zu werden. Im Mittelpunkt des Gameplays steht So kannst du deinen eigenen Weg gehen und durch dein Handeln die Ergebnisse selbst gestalten, festigendbekennendals einer derDie besten Action-RPGs.

Fraktionen haben echte Auswirkungen, die Interaktionen mit Begleitern ändern sich je nach deinen Handlungen, und dank der Fertigkeitskonfigurationen kannst du deinen Charakter ganz nach deinen Wünschen gestalten. Erkundung und Nebenquests belohnen Neugier, während Der Kampf verbindet taktische Tiefe mit rasanter Action.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es dreht sich alles um Freiheit und moralische Komplexität: eine Welt, in der deine Entscheidungen die Geschichte prägen – und nicht umgekehrt.

Der für Obsidian typische Erzählstil kommt hier voll zur Geltung – mit verzweigten Dialogen, moralisch komplexen Entscheidungen und einer sich dynamisch entwickelnden Handlung, die sich deinen Entscheidungen anpasst. Die Welt reagiert auf deine Handlungen und vermittelt dir ein Gefühl der Selbstbestimmung, das Fans von Fallout 4 wird sofort erkennen.

Mein Fazit:bekennendfängt dasFallout Ein Spiel im Fantasy-Setting. Die Welt steckt voller Geheimnisse, die darauf warten, entdeckt zu werden. Jede Entscheidung zählt, was das Spiel zu einem absoluten Muss für Fans der für Obsidian typischen Spieltiefe macht.

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14. Mutant Year Zero: Der Weg nach Eden [Taktisches postapokalyptisches Rollenspiel mit Mutanten]

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Die bärtigen Damen; Funcom Metacritic-Bewertung 78/100 Durchschnittliche Spielzeit ca. 30–40 Stunden Besondere Merkmale Taktisches rundenbasiertes Rollenspiel, postapokalyptische Kulisse, mutierte Begleiter, Stealth-Mechaniken, Plündern, Erkundung, strategische Kämpfe, von XCOM inspiriertes Gameplay

Mutant Year Zero: Der Weg nach Eden versetzt dich in eine Welt, in der Die Menschheit ist ausgestorben, und Mutanten durchstreifen nun die Ödnis. Du führst ein kleines Team schrulliger Überlebender, darunter eine sprechende Ente und ein Wildschwein mit Ecken und Kanten, durch überwucherte Ruinen und verstrahlte Gebiete auf der Suche nach Ressourcen und Antworten.

Die Kombination aus Echtzeit-Erkundung und rundenbasierten Kämpfen verleiht dem Spiel einen einzigartigen Rhythmus, wobei heimliche Erkundungen mit strategischen Hinterhalten kombiniert werden, die spannend und lohnend sind. Das Sammeln von Vorräten, das Aufrüsten der Ausrüstung und das Managen der Fähigkeiten deines Trupps sorgen dafür, dass sich jede Mission sinnvoll anfühlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Spiel verbindet taktische Kämpfe und schwarzen Humor auf eine Weise, die sowohl clever als auch seltsam herzlich wirkt. Ein Geheimtipp für Strategie-Fans.

Die Welt selbst strahlt eine ganz eigene Atmosphäre aus: verrostete Städte, die von der Natur verschlungen wurden, leuchtende Trümmer und geheimnisvolle Artefakte der alten Welt, die andeuten, was schiefgelaufen ist. Jeder Charakter verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die bestimmen, wie du Kämpfe angehst, wodurch jeder Kampf zu einem Rätsel wird, bei dem sich kluge Positionierung und gutes Timing auszahlen.

Mein Fazit:Mutant Year Zero: Der Weg nach Edenruft dieFallout die Atmosphäre mit ihrer rauen Welt, den mutierten Gefährten und dem Schwerpunkt auf Plündern und Überleben. Es ist wie FalloutentsprichtAusgaben aber langsamer, taktischer und voller Charakter. Perfekt für Spieler, die Strategie mit einer kräftigen Prise postapokalyptischer Skurrilität lieben.

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15. Borderlands 2 [Ein Shooter in einer mit Beute gespickten Ödnis mit schwarzem Humor]

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Plattformen PC, OS X, Linux, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Android Erscheinungsjahr 2012 Urheber Gearbox Software; 2K Games Metacritic-Bewertung 89/100 Durchschnittliche Spielzeit ca. 30 Stunden für die Hauptgeschichte, ca. 50–60+ Stunden mit Nebenquests Besondere Merkmale Ein Shooter in einer mit Beute gespickten Ödnis, riesige Auswahl an Waffen, Koop-Chaos und lebhafte Comic-Optik in einer postapokalyptischen Kulisse

Borderlands 2 greift das Weltuntergangschaos von Fallout und legt mit Neon-Explosionen, schrägem Humor und Bergen von Beute noch eine Schippe drauf. Das Spiel spielt auf dem wilden Planeten Pandora und versetzt dich in eine ein gesetzloses Ödland voller Banditen, Roboter und skurriler Gestalten.

Du wählst einen Vault-Jäger mit einzigartigen Fähigkeiten und stürzt dich in Nonstop-Missionen, die explosive Kämpfe mit einer ausgefallenen Erzählweise verbinden Fallout Fans können einfach nicht widerstehen. Die Welt ist vollgepackt mit übertriebenen Quests, die von epischen Bosskämpfen bis hin zu absurden Besorgungen für urkomisch verrückte NPCs reichen, was sie zu einer der die chaotischsten Looter-Shooterund so weiter.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist laut, übertrieben und macht unglaublich viel Spaß. Die Art von Spiel, bei der Plündern, Schießen und Lachen Hand in Hand gehen.

Plündern ist hier ein Vollzeitjob: Man wechselt alle paar Minuten die Waffen und ist ständig auf der Suche nach der nächsten absurd mächtigen Waffe. Die Comic-Optik und die chaotischen Feuergefechte lassen jede Begegnung vor Farbe und Energie nur so sprühen. Und wenn du noch mehr Chaos willst, Im Koop-Modus geht das Chaos erst richtig los, wenn du und dein Team Kugeln und schlechte Witze nur so auf die Gegner niederprasseln lasst auf ganz Pandora.

Mein Fazit:Borderlands 2 fängt den Humor, die Schnüffelei und den wilden Geist ein, der Fallout 4 Die Spieler lieben es. Es ist laut, rasant und macht unwiderstehlich viel Spaß: eine perfekte Mischung aus Beutejagd, Schießereien und jeder Menge Spaß in einem postapokalyptischen Zirkus.

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16. Atomic Heart [Seltsamer sowjetischer Dystopie-Shooter mit Mutanten und Maschinen]

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Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Mundfish; Focus Entertainment Metacritic-Bewertung 70/100 Durchschnittliche Spielzeit ca. 25 Stunden für den Standarddurchlauf, ca. 35–40 Stunden für Perfektionisten Besondere Merkmale Ein sowjetisches Setting in einer alternativen Zeitlinie, surreale retro-futuristische Maschinen und Mutanten, die Herstellung experimenteller Waffen, eine bizarre Atmosphäre, in der die Wissenschaft aus dem Ruder läuft

Atomic Heart versetzt dich in eine alternative Geschichte der Sowjetunion, in der die Wissenschaft völlig aus den Fugen geraten ist. Roboter, die eigentlich der Menschheit dienen sollten, haben sich gegen ihre Schöpfer gewandt, und das Ergebnis ist ein surrealer, blutgetränkter Schauplatz mechanischer Albträume und mutierter Experimente.

Du schlüpfst in die Rolle eines sowjetischen Agenten, der entsandt wurde, um herauszufinden, was schiefgelaufen ist, ausgestattet mit einer Mischung aus improvisierten Nahkampfwaffen, telekinetischen Kräften und einigen der seltsamsten Waffen, die je gebaut wurden. Die Welt wirkt auf ganz falsche Weise lebendig: sprechende Polymerklumpen, defekte Androiden und Propaganda, die aus zerstörten Fabriken dröhnt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Spiel fesselt dich mit seiner bizarren Welt und seinen unberechenbaren Gegnern – einer wilden Mischung aus sowjetischer Ästhetik und Science-Fiction-Wahnsinn.

Jeder Flur erzählt eine Geschichte durch sein retro-futuristisches Design und seine ausgefallenen Details, die jedem, der diese Art von Stil liebt, sofort ans Herz wachsen Falloutseine Art von fehlgeschlagener Wissenschaft. Die Kämpfe sind rasant und brutal und erfordern kreative Waffenkombinationen sowie schnelle Reflexe, während der unheimliche Soundtrack und die Bilder ein ständiges Gefühl von Unbehagen und Neugierde erzeugen.

Mein Fazit:Atomic Heart fängt das seltsame, retro-futuristische Chaos ein, das Fallout So kultig. Es ist stilvoll, beunruhigend und steckt voller kreativer Weltgestaltung – perfekt für Spieler, die gerne bizarre wissenschaftliche Experimente erkunden, die schrecklich schiefgelaufen sind.

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17. The Last of Us [Emotionales postapokalyptisches Überlebensabenteuer]

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Plattformen PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Erscheinungsjahr 2013 Urheber Naughty Dog; Sony Interactive Entertainment Metacritic-Bewertung 95/100 Durchschnittliche Spielzeit ~15–20 Stunden Hauptstory (länger, wenn man die Umgebung erkundet) Besondere Merkmale Eine emotionale Geschichte, eine düstere postapokalyptische Kulisse, Plündern und Basteln, eine stark charakterbasierte Reise

The Last of Us schlägt hart zu: nicht nur mit seinen brutalen Überlebensmechaniken, sondern auch mit seinem eine Geschichte, die einem noch lange nach dem Abspann im Gedächtnis bleibt. In einer Welt, die von Seuchen und Verlust heimgesucht wird, schlüpfst du in die Rolle von Joel und begleitest die junge Ellie durch die Überreste der Zivilisation.

Hinter jeder Ecke lauert Gefahr, jede Vorratslage zählt, und jede Entscheidung wiegt schwer. Das Herstellen von Waffen und das Sammeln von Materialien sorgen bei jeder Begegnung für zusätzliche Spannung, während Die emotionale Erzählweise verleiht selbst den kleinsten Momenten Bedeutung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es hinterlässt einen bleibenden Eindruck, indem es rohen Überlebenskampf mit hohem Einsatz mit einer der einprägsamsten Erzählungen des Genres verbindet.

Die Welt ist verfallen, aber lebendig: Die Natur hat sich die Städte zurückerobert, die Menschen sind verzweifelt, und die Grenze zwischen Gut und Böse verschwimmt immer mehr. Was macht es so besonders für Fallout 4 Fans ist genau das eine Mischung aus Überleben, Handwerk und dem Kampf der Menschheit ums Überleben. Es ist ruhiger und filmischer, aber die Atmosphäre und das Eintauchen in die Spielwelt sind unübertroffen.

Mein Fazit:The Last of Us erfasst die menschliche Seite der Apokalypse. Es ist unverfälscht, emotional und meisterhaft geschrieben – eine fesselnde Geschichte über Überleben und Verbundenheit, die jeden Fallout direkt ins Herz treffen.

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18. Horizon Zero Dawn [Open-World-Abenteuer nach dem Weltuntergang mit technischen Ruinen]

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, PC Erscheinungsjahr 2017 Urheber Guerrilla Games; Sony Interactive Entertainment Metacritic-Bewertung 89/100 Durchschnittliche Spielzeit ~30–40 Stunden Hauptstory, über 40 Stunden mit Extras Besondere Merkmale Eine offene Welt auf einer Erde nach dem Zusammenbruch, zurückerobert von der Natur, mit Roboter-Bestien, technologischen Rätseln, Erkundungen und Upgrades

Horizon Zero Dawn stellt die Postapokalypse auf den Kopf: Die Menschheit ist untergegangen, doch die Natur blüht, und riesige Roboter-Ungeheuer beherrschen nun das Land. Du schlüpfst in die Rolle von Aloy, einer kühnen Jägerin, die mit einem Bogen und Hightech-Geräten ausgerüstet ist und sich auf die Suche nach den Geheimnissen einer untergegangenen Zivilisation begibt.

Die Welt ist atemberaubend: von Vegetation überwucherte Städte, schneebedeckte Ruinen und außer Kontrolle geratene uralte Maschinen. Das Erkunden fühlt sich auf Schritt und Tritt lohnenswert an. Du wirst nach Ressourcen suchen, Waffen aufrüsten und Lüfte das Geheimnis, wie die alte Welt unterging. Auf deinem Weg erwarten dich intensive Kämpfe, bei denen sich Präzision und Planung auszahlen – vor allem, wenn du gegen riesige mechanische Bestien antrittst, die Elementarfallen, Tarnung und perfekt getimte Angriffe.

Warum wir uns dafür entschieden haben Du erlebst den Nervenkitzel von Erkundung und Kampf in einer der atemberaubendsten offenen Welten, die je geschaffen wurden – und dazu noch Roboter-Dinosaurier.

Gefällt mirFallout 4, es vermischtEntdeckung mit einem ständigen Gefühl des Staunens, und jeder Kampf fühlt sich an wie ein Tanz aus Strategie und Instinkt. Die Verschmelzung von primitivem Überlebenskampf und futuristischer Technik macht es eine der einzigartigsten Welten, die du je erkunden wirst.

Mein Fazit: Horizon Zero Dawn fängt den Reiz des Erkundens und Entdeckens ein, der Fallout Fans lieben es. Es ist ein atemberaubendes Open-World-Abenteuer voller Geheimnisse, Gefahren und Schönheit. Eine postapokalyptische Reise, die ihresgleichen sucht.

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19. The Division 2 [PvE-Loot-Shooter in einem zerstörten Amerika]

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Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber Massive Entertainment; Ubisoft Metacritic-Bewertung 82/100 Durchschnittliche Spielzeit ~30–40 Stunden (Hauptstory) sowie 50–100+ Stunden einschließlich Nebeninhalten und Endgame-Aktivitäten Besondere Merkmale Taktischer Third-Person-Shooter im zerstörten Washington D.C., fraktionsbasierte Kampfschleifen, Plünderung und Ausrüstungsfortschritt, Koop-Modus sowie PvE-orientierte Endgame-Zonen

The Division 2 versetzt dich mitten ins verfallende Herz von Washington D.C., wo Chaos, Krankheit und Verzweiflung haben die Oberhand gewonnen. Als Agent der Division ist es deine Aufgabe, in einer Welt, die die Hoffnung darauf bereits aufgegeben hat, wieder ein gewisses Maß an Ordnung herzustellen.

Die Stadt wirkt unheimlich real. Jedes zerbrochene Fenster, jeder verwilderte Park und jedes verlassene Denkmal erzählt eine Geschichte vom Überleben. Man kann den Staub in der Luft fast riechen, während man durch eine stille, zerstörte Straße schleicht. Der Kampf hier ist kein sinnloses Herumschießen: Es geht um Positionierung, Teamwork und die Anpassung an jede Bedrohung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Spiel überzeugt durch Koop-Action und taktische Tiefe und bietet den Spielern eine düstere, realistische Darstellung von Überleben und Teamwork im zerstörten Washington D.C.

Die gegnerischen Fraktionen wirken lebendig, jede mit ihren eigenen Strategien und Revierkämpfen. Plünderungen spielen eine enorme Rolle: Waffen, Rüstungen, Mods und Ressourcen spornen dich ständig dazu an, jede Gasse und jedes Dach zu erkunden. Und Im Koop-Modus verstärkt sich dieses Gefühl der Spannung noch, wodurch sich jedes Feuergefecht zu einem verzweifelten Kampf ums Überleben entwickelt.

Mein Fazit:The Division 2 bringt es perfekt auf den Punkt Fallout… den Geist des Überlebens inmitten der Trümmer. Nur hier fühlt sich jeder Kampf intensiver an, jede Entscheidung schwerwiegender. Es ist ein taktischer, auf Beute ausgerichteter Shooter, der cleveres Spiel belohnt und dich immer wieder dazu bringt, „noch einen Durchgang“ zu spielen.

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20. BioShock [Ein fesselnder dystopischer Shooter mit genetisch mutierten Welten]

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Plattformen PC, PlayStation 3, Xbox 360, Mac OS X, iOS Erscheinungsjahr 2007 Urheber 2K Boston / 2K Australia; 2K Games Metacritic-Bewertung 96/100 Durchschnittliche Spielzeit ca. 12–16 Stunden für die Hauptgeschichte; ca. 18–23 Stunden inklusive Extras Besondere Merkmale Eine fesselnde Unterwasser-Dystopie, retro-futuristische Technologie, eine moralisch geprägte Erzählung, Plasmid-Kräfte in Kombination mit konventionellen Waffen, philosophische Themen

BioShock ist eines dieser seltenen Spiele, die Es fühlt sich an, als würde man ein Kunstwerk betreten: ein düsteres, beklemmendes, tragisches Meisterwerk. Die Handlung spielt in Rapture, Eine Unterwasser-Utopie, die zum Albtraum wurde, fängt es denselben retro-futuristischen Charme und moralischen Verfall ein, den Fallout Fans lieben es.

Die Stadt ist voller eindringlicher Anklänge an ihren früheren Glanz: goldverzierte Säle, flackernde Leuchtreklamen und verzweifelte Überlebende, die von ihrem eigenen Ehrgeiz verzerrt sind. Ihre fesselnde Atmosphäre und ihre philosophischen Untertöne zu Freiheit, Wissenschaft und Kontrolle machen sie zu eines der besten storybasierten Spielerlebnisse, das auch Jahre nach seiner Veröffentlichung noch unübertroffen ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist eindringlich, stilvoll und unvergesslich: ein storybasierter Shooter, der jeden Winkel von Rapture in ein lebendiges Kunstwerk verwandelt.

Du kannst nach Belieben mit bizarren genetischen Fähigkeiten experimentieren, die man „Plasmide“ nennt, was dem Kampf eine kreative Note verleiht. Versetze deine Gegner mit Stromschlägen, friere sie ein oder wende sie gegeneinander – du hast die Wahl. Jede Begegnung und jeder Tagebucheintrag lässt das Geheimnis um den Untergang von Rapture noch rätselhafter erscheinen, wodurch aus der Erkundung eine Geschichte wird.

Mein Fazit:BioShockKanäleFallout…s dystopische Wurzeln durch seine Atmosphäre, seine Philosophie und seine unvergessliche Weltgestaltung. Es ist unheimlich, regt zum Nachdenken an und zieht einen endlos in seinen Bann. Ein absolutes Muss für alle, die sich nach dieser Mischung aus Retro-Science-Fiction, moralischer Spannung und postapokalyptischem Staunen sehnen.

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Mein Fazit

Der beste Ausgangspunkt für Spieler, die nach Spielen suchen, die Fallout 4 Heute? Das hängt davon ab, was für ein Ödland-Wanderer du bist.

Für Entdecker, die sich für Geschichten begeistern: The Last of Us bietet eine unvergleichliche emotionale Tiefe, mit einem unverfälschten menschlichen Drama vor einer eindringlichen, postapokalyptischen Kulisse.

Für RPG-Puristen: bekennend verspricht, Obsidians nächstes großes Meisterwerk zu werden, und bietet dieselbe Spielerfreiheit, Fraktionspolitik und moralischen Dilemmata, die Fallout 4kultig.

Für taktische Überlebenskünstler: Projekt Zomboid macht jede Entscheidung zu einem Kampf um Leben und Tod und verbindet dabei Realismus, handwerkliches Geschick und die Spannung des Permadeaths.

Für alle, die Action und Chaos lieben: Borderlands 2 strotzt nur so vor Beute, Humor und Chaos. Perfekt für alle, die die lockerere, verrücktere Seite der Apokalypse mögen.

Für alle, die Atmosphäre suchen: BioShock gilt nach wie vor als der Goldstandard für fesselndes, retro-futuristisches Storytelling, das noch lange nach dem Abspann nachhallt.

Kein einzelnes Spiel kann das ersetzen Fallout 4, doch zusammen fangen sie dessen Seele ein: die Freiheit, die Gefahr und den schwarzen Humor, die das Erlebnis in der Ödnis ausmachen. Welche Welt du als Nächstes wählst, eines ist sicher: Das Abenteuer endet nie wirklich, es nimmt nur eine andere Form an.

Häufig gestellte Fragen