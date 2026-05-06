Die 20 besten Looter-Shooter des Jahres 2025 für chaotische Kämpfe und endlose Belohnungen

Wenn du auf der Suche nach den besten Looter-Shootern bist, willst du wahrscheinlich Nonstop-Action, fesselnden Spielfortschritt und coole Ausrüstung, die dich dazu bringt, immer wieder für „noch einen Run“ zurückzukehren. Im Jahr 2026 bietet das Genre jede Menge Koop-Chaos, umfangreiche Anpassungssysteme, einzigartige Fähigkeiten und Welten, die ganz auf den Nervenkitzel des Beutens ausgelegt sind. Einige dieser Spiele haben das Genre geprägt, während andere Titel neue Kampfkonzepte und ständige Updates mitbringen. Jedes einzelne bietet diesen fesselnden Loot- und Wiederspielwert, von dem die Fans dieses Jahr nicht genug bekommen können.

Unsere Top-Empfehlungen für Looter-Shooter

Manche Looter-Shooter haben einfach mehr zu bieten als andere – ganz gleich, ob es der chaotische Humor, die taktische Tiefe oder der Online-Koop-Modus ist, der einen an den Bildschirm fesselt. Ein großer Teil dieser Faszination rührt von der unmittelbaren Verbundenheit her, die man mit dem Stil des Spiels, dem Spielfortschritt und all der coolen Ausrüstung empfindet, die man sich erarbeitet hat.

Hier sind die drei herausragenden Titel, die das Genre auf unterschiedliche Weise prägen:

Borderlands 3 (2019) – Verrückter Humor, eine wilde Welt und ein perfektes, über-die-Stränge-gehendes Koop-Erlebnis sorgen dafür, dass sich jeder Durchgang frisch anfühlt. Destiny 2 (2017) – Mit vielschichtigen Charakterklassen, einer facettenreichen Science-Fiction-Welt und einem stetigen Strom an saisonalen Beutegegenständen bleibt „Destiny 2“ der unangefochtene König. The Division 2 (2019) – Wenn du taktische Schusswechsel dem Chaos vorziehst, realistische Kämpfe liebst und Beute, die an Strategie geknüpft ist, dann ist The Abteilung 2 ist die klügere Wahl.

Jedes Spiel besticht aus einem anderen Grund – sei es durch Humor, Tiefe oder ein entwicklerorientiertes Design –, doch eines haben sie alle gemeinsam: Alle drei bieten genau die Art von Beute-Progression, die dieses Genre so fesselnd macht. Und falls du nach weiteren Optionen suchst, findest du in der vollständigen Liste unten eine Übersicht über alle Varianten von Looter-Shootern, damit du dir dein nächstes Zeitfresser-Spiel aussuchen kannst.

Die 20 besten Looter-Shooter im Ranking 2025 für jeden Spielstil

Wenn du auf chaotische Science-Fiction, realistische Feuergefechte oder etwas dazwischen stehst, bieten diese Spiele die besten Looter-Shooter-Erlebnisse, die du derzeit spielen kannst. Mal sehen, in wie viele davon du schon Stunden investiert hast.

1. Borderlands 3 [Bester übertriebener Koop-Shooter]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Kooperativer Shooter mit Schwerpunkt auf Beute Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber Gearbox Software | 2K Games Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 50–70 Stunden, chaotische Schießereien, vier Vault-Jäger, Koop-Chaos Am besten geeignet für Fans von Koop-Shootern, Beutejäger. Was mir gefallen hat Humor, eine riesige Auswahl an Waffen, filmreife Action.

Borderlands 3 verschwendet keine Sekunde, um dich mitten ins Chaos zu stürzen. Du wählst einen von vier Vault-Huntern aus, von denen jeder seine eigenen Fertigkeitsbäume und Spielstile hat, und stürzt dich in eine galaxisweite Beutejagd, die teils Komödie, teils Gemetzel und durch und durch Koop-Spaß ist. Es ist eines der besten Open-World-Spiele im Looter-Shooter-Genre, und was es wirklich auszeichnet, ist der chaotische Charme und die Attitüde, die jeden Moment durchziehen. sw

Die Calypso-Zwillinge, Troy und Tyreen, leiten eine Sekte namens „The Children of the Vault“ und wollen im Grunde genommen zu Göttern werden. Deine Aufgabe ist es, sie mit dem absurdesten Waffenarsenal aller Zeiten aufzuhalten. Wir reden hier von Waffen mit Beinen, Waffen, die Beleidigungen brüllen, und Werfern, die Sägeblätter oder Burger verschießen. Jeder Kampf fühlt sich wie eine Gelegenheit an, etwas noch Verrückteres (und Stärkeres) als zuvor zu ergattern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es bewahrt dieBorderlands Die Spielidentität bleibt erhalten. Es gibt Humor, Koop-Chaos und absurde Waffen, während das Universum, der Endspiel-Inhalt und der Wiederspielwert auf die bestmögliche Weise erweitert werden.

Das Abenteuer, bei dem man von Welt zu Welt springt, erreicht eine ganz neue Dimension, wenn man sich von Pandora in Sumpfgebiete, futuristische Städte, Klöster und darüber hinaus begibt. Nebenquests bieten ebenso schrullige Charaktere, sarkastische NPCs und überraschend gelungene Story-Momente. Dazu kommen Endgame-Modi wie die „Mayhem“-Level und die „Proving Grounds“ – es gibt also immer einen Grund, weiter Herausforderungen zu meistern und wieder einzusteigen.

Mein Fazit: Wenn du zu den Spielern gehörst, die absurden Humor, Action ohne Ende und Koop-Beutejagden lieben, die nie langweilig werden, Borderlands 3 steht nach wie vor an der Spitze des Genres.

2. Destiny 2 [Der beste Online-Multiplayer-Looter-Shooter]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Online-Multiplayer-Looter-Shooter Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2017 Urheber Bungie Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Über 100 Stunden, Raids, Strikes, PvP-Arenen, Koop-Missionen Am besten geeignet für Fans von MMO-Shootern, Sammler von Ausrüstung Was mir gefallen hat Science-Fiction-Welten, anpassbare Klassen und abwechslungsreiches Endgame.

Destiny 2 versetzt dich in ein lebendiges Science-Fiction-Universum, in dem sich jede Mission wie ein Teil eines sich ständig weiterentwickelnden Krieges anfühlt. Du kannst aus drei Hauptklassen wählen: Titan, Jäger oder Hexenmeister. Jede Klasse lässt sich durch Unterklassen, Fähigkeiten und Ausrüstungsmodule individuell anpassen, sodass du deinen Spielstil ganz nach deinen Vorlieben gestalten kannst – ganz gleich, ob du auf aggressiven Schaden, Unterstützungsrollen oder Massenkontrolle setzst.

Der Kern des Spiels besteht darin, sich durch außerirdische Fraktionen zu kämpfen, Ausrüstung zu sammeln und alles in Angriff zu nehmen – von Kampagnenmissionen und saisonalen Events bis hin zu PvP-Arenen und Endgame-Raids. Strikes und Dungeons eignen sich perfekt für kurze Koop-Sessions, während die Entwickler bei den Raids für sechs Spieler die taktische und mechanische Tiefe des Spiels voll zur Geltung bringen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Atemberaubende Science-Fiction-Kämpfe, umfassende Klassenanpassung und endloses Loot-Grinden in sich ständig weiterentwickelnden Welten.

Dank einer reibungslosen Online-Sicherheit, die Koop-Raids unterstützt, Destiny 2 besticht durch seine filmreifen Planetenlandschaften, neonbeleuchteten Städte, gefrorenen Monde, sandverwehten Ruinen und üppigen fremdartigen Dschungel. In diesem Shooter mit gemeinsamer Spielwelt schlüpfst du in die Rolle von Guardian, einem Weltraumkrieger, der von der Kraft des Lichts angetrieben wird.

Mein Fazit: Wenn du auf der Suche nach einem Looter-Shooter mit MMO-Tiefe, fesselnden Kämpfen und einem Universum bist, das ständig wächst, Destiny 2 ist eine einfache und unterhaltsame Wahl.

3. The Division 2 [Bester taktischer Loot-Shooter]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Taktischer Third-Person-Shooter mit Beute Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber Massive Entertainment | Ubisoft Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 60–80 Stunden; Deckungsbasierte Kämpfe, Dark Zones, Spezialisierung im Endgame Am besten geeignet für Fans von taktischen Shootern und Koop-Spielen Was mir gefallen hat Realistische Stadtlandschaften, individuelle Ausrüstungsanpassung, strategischer Koop-Modus

The Abteilung 2 versetzt dich in ein zerstörtes Washington D.C., sieben Monate nachdem ein tödlicher Virus die Gesellschaft in die Knie gezwungen hat. Ein Virus hat den Großteil der Gesellschaft ausgelöscht, verschiedene Fraktionen kämpfen um die Macht, und du bist einer der letzten Agenten, die versuchen, die Stadt vor dem völligen Zusammenbruch zu bewahren.

Die meisten Spieler teilen ihre Zeit zwischen der Kampagne, Koop-Missionen und PvP-Modi wie „Conflict“ und „Skirmish“ auf. Und dann sind da noch die Dark Zones, jene spannungsgeladenen Gebiete, in denen man gegen KI-Gegner kämpft, aber auch auf der Hut sein muss, da andere Spieler jederzeit zum Verräter werden können – was Sicherheit und Wachsamkeit zu einem wesentlichen Bestandteil des Spielerlebnisses macht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es bietet realistische Stadtkämpfe und teambasierte Strategie und sorgt gleichzeitig für den gewohnten Beute-Rausch und stetigen Fortschritt.

Die Anpassung der Ausrüstung ist ein wesentlicher Bestandteil dieses unterhaltsamen Spiels. Dir stehen unzählige Waffen, Rüstungsteile und Fähigkeiten zur Verfügung, mit denen du deinen Charakter individuell gestalten kannst – sei es für Drohnen, Geschütztürme, Zielsuchminen oder als vollwertiger Heiler. Sobald du das Endgame erreichst, eröffnen sich dir ganz neue Möglichkeiten durch Spezialisierungen, exotische Beute und härtere Herausforderungen, die für anhaltenden Spielspaß sorgen.

Mein Fazit – Wenn taktische Schusswechsel, gemeinsame Planung und ein realistisch gestaltetes Spieluniversum genau dein Ding sind, dann ist „The Division 2“ genau das Richtige für dich.

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels RPG-Shooter mit Beute und Klassenfähigkeiten Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber People Can Fly | Square Enix Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 40–60 Stunden; vier Klassen, Fertigkeitskombinationen, storybasierte Kampagne. Am besten geeignet für Fans von RPG-Shootern, Koop-Spieler. Was mir gefallen hat Mächtige Fähigkeiten, vielfältige Beute, filmreife Geschichte

Ausgestoßene Wir versetzen dich in eine zerbrochene Welt, in der der Planet Enoch die letzte Hoffnung der Erde ist – und in der die Dinge schnell aus dem Ruder laufen. Du erwachst als „Altered“, ein Überlebender, der nach dem Kontakt mit der Anomalie mit gefährlichen Kräften gesegnet oder vielleicht auch verflucht ist. Von da an stürzt du dich in einen brutalen Third-Person-Shooter-RPG-Loop voller Kämpfe, Beute und weiterentwickelbarer Builds, in dem deine Sicherheit davon abhängt, wie gut du dich anpasst und jede Herausforderung überstehst.

Du kombinierst Schusswechsel mit Fähigkeiten wie dem Herbeirufen von Lava, dem Manipulieren der Zeit oder dem Aufstellen von Geschütztürmen, um Wellen von Monstern und menschlichen Fraktionen zu besiegen. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto wichtiger werden deine Builds, und du musst die Synergien zwischen Waffenmods, Abklingzeiten der Fähigkeiten und Ausrüstungswerten feinabstimmen, um in den härteren Stufen weiter aufzusteigen.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Outriders“ überzeugt durch rasante Kämpfe mit vernichtenden Fähigkeiten und verwebt diese mit einer düsteren Science-Fiction-Geschichte; es fühlt sich an wie ein düsterer Fantasy-Shooter, der deine Zeit und deinen Hunger nach Macht respektiert.

Kein WunderAusgestoßene zählt zu den Die besten Science-Fiction-Spiele, das düstere Science-Fiction mit brutalen Kriegsgebieten verbindet. Die Landschaften reichen von ausgedörrten Wüsten bis hin zu verwinkelten, fremdartigen Wäldern. Die Atmosphäre ist düster und bedrückend, es ist keine schöne Welt – und genau das macht den Reiz dieses Spiels aus. Die Hintergrundgeschichte ist reichhaltig und die Handlung emotional mitreißend, auch wenn einige Spieler meinen, dass sie sich stark auf klassische Science-Fiction-Klischees stützt.

Mein Fazit: Wenn du auf Third-Person-Shooter stehst, bei denen du Superkräfte mit Feuerkraft kombinieren und deinen Charakter im Laufe des Spiels individuell anpassen kannst, Ausgestoßene bietet genau diese perfekte Mischung.

5. Warframe [Bester Koop-Shooter]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Kostenloser kooperativer Sci-Fi-Shooter Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2013 Urheber Digital Extremes Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Über 200 Stunden Spielspaß, Kämpfe, anpassbare Warframes und Waffen Am besten geeignet für Fans von Sci-Fi-Shootern, Koop-Abenteuer Was mir gefallen hat Flüssige Kämpfe, unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten, regelmäßige Updates

Warframe Du schlüpfst in die Rolle eines Weltraumkriegers namens Tenno, eines uralten Kämpfers, der aus dem Kryoschlaf erwacht, um es mit verfeindeten Fraktionen im Origin-System aufzunehmen. Das Spiel ist rasant, stilvoll und auf den Koop-Modus ausgelegt, in dem du und dein Trupp mit akrobatischen Manövern, geballter Kraft und einem ständig wachsenden Waffenarsenal durch die Missionen stürmt.

Den Großteil deiner Zeit verbringst du damit, dich durch die Gegner zu kämpfen und dein Warframe, und Ausrüstung durch Missionen, Open-World-Gebiete und Bosskämpfe zu sammeln, während man Herausforderungen meistert und Zugang zu neuen Fähigkeiten, Gebieten und Ausrüstung erhält. Dies ist kein gewöhnliches Lauf- und Schießspiel, denn man springt über Karten, rennt an Wänden entlang, gleitet in Zeitlupe und setzt Kräfte ein, die von Unsichtbarkeit bis hin zu Gewittern reichen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Spielmechanik ist unglaublich flüssig, die Anpassungsmöglichkeiten sind umfangreich, und der Umfang der Inhalte wächst auch Jahre später noch weiter.

Darüber hinaus gibt es Hunderte von Waffen, die du sammeln und aufrüsten kannst. Von Flammenwerfern und Gewehren bis hin zu Katanas und Laserpistolen – jede einzelne davon lässt sich mit Mods an deinen Spielstil anpassen. Open-World-Zonen sorgen mit Speerfischen, Hoverboards, Bergbau und Erkundungen jenseits der Hauptmissionen für noch mehr Abwechslung und machen Warframe zu einem der Die besten MMORPG-Spiele für Spieler, die den gemeinsamen Fortschritt im Koop-Modus lieben.

Mein Fazit: Wenn du Koop-Spiele mit unzähligen Anpassungsmöglichkeiten und regelmäßigen Updates liebst, Warframe ist eine wahre Fundgrube. Es ist die Art von Spiel, in die man stundenlang eintauchen kann, ohne dass einem die Aufgaben ausgehen.

6. Remnant: Aus der Asche [Der beste Looter-Shooter mit Schwerpunkt auf Bossen]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Online-Multiplayer-Looter-Shooter Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2017 Urheber Bungie Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Über 100 Stunden, Raids, Strikes, PvP-Arenen, Koop-Missionen Am besten geeignet für Fans von MMO-Shootern, Sammler von Ausrüstung Was mir gefallen hat Science-Fiction-Welten, anpassbare Klassen und abwechslungsreiches Endgame.

Wenn du dir schon mal gewünscht hast, dass es in Dark Souls Waffen und einen Koop-Modus gäbe, Remnant: Aus der Asche ist genau diese Energie. Die Welt wurde durch eine interdimensionale Bedrohung namens „The Root“ zerstört, und die menschliche Zivilisation hängt am seidenen Faden.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen Schusswechsel aus der Third-Person-Perspektive, ausweichbasierte Kämpfe und Teamwork. Man kann zwar auch alleine spielen, doch „Remnant“ entfaltet sein wahres Potenzial erst im Koop-Modus mit bis zu zwei weiteren Spielern. Jede Welt, die man betritt, wird prozedural generiert, was bedeutet, dass sich bei jedem Durchlauf Dinge ändern – wie Karten, Gegner, Ereignisse, Beute und sogar Bosse, auf die man im Laufe der Herausforderungen schließlich zu reagieren und Strategien zu entwickeln lernt.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Remnant“ bietet eine seltene Mischung aus Herausforderung, Wiederspielwert und spannendem Koop-Spiel. Die Bosskämpfe und die prozedural generierten Welten sorgen dafür, dass sich jeder Durchlauf unvorhersehbar und lohnenswert anfühlt – etwas, das die meisten Looter-Shooter nicht einmal anzustreben versuchen.

Der visuelle Stil des Spiels verbindet zerstörte Erdlandschaften mit unheimlichen außerirdischen Landschaften, monströsen Endgegnern und düsteren, atmosphärischen Zonen, die sich vom ersten Moment an feindselig anfühlen. Der eigentliche Reiz liegt jedoch im Design der Endgegner, da diese den Schaden einfach absorbieren und dich dazu zwingen, zu planen, dich zu bewegen und dich anzupassen..

Mein Fazit: Wenn du knallharte Bosskämpfe, Koop-Survival und Beute liebst, die sich wirklich verdient anfühlt, Remnant: Aus der Asche ist genau das Richtige für dich. Es ist eine coole Mischung aus Strategie und Action, die jeden Durchgang spannend macht.

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Taktischer Third-Person-Shooter Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Massive Entertainment | Ubisoft Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 50–60 Stunden; Deckungsbasierte Kämpfe, RPG-Elemente, Online-Koop Am besten geeignet für Fans von Tactical-Shootern Was mir gefallen hat Eine fesselnde Kulisse in Washington, D.C., Fertigkeitskombinationen und flexible Koop-Möglichkeiten.

Tom Clancys „The Division“ entführt dich in ein New York nach der Krise, wo ein tödlicher Virus die Gesellschaft über Nacht zum Zusammenbruch gebracht hat. Du schlüpfst in die Rolle eines Schläferagenten der Strategic Homeland Division, der aktiviert wurde, um die Ordnung wiederherzustellen, Zivilisten zu helfen und die Wahrheit hinter dem Ausbruch aufzudecken.

Im Spielverlauf musst du Story-Missionen, Nebenmissionen und PvP-Zonen wie die Dark Zone unter einen Hut bringen, in denen dir andere Spieler deine Beute wegnehmen können. Du musst schnell auf Bedrohungen reagieren, deine Taktik anpassen und dir verschiedene Strategien ausdenken, um intensive Feuergefechte zu überstehen. Die visuelle Gestaltung ist düster und realistisch; verlassene Straßen, zerstörte Wolkenkratzer und der Verfall der Stadt bilden die Kulisse für jedes Feuergefecht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es hat das Genre mit seinen realistischen Kämpfen, der stimmungsvollen Kulisse in New York und Beute, die wirklich zählt, neu definiert – und das alles auf der Grundlage von Teamwork und Strategie.

Was zeichnetTom Clancys „The Division“ Was das Spiel besonders auszeichnet, ist sein realistisches Spielgefühl. Im Kampf kommt es vor allem auf das richtige Timing und kluge Entscheidungen an – wann man vorrückt, wann man die Initiative ergreift und wann man mit der richtigen Ausrüstung zuschlägt. Die Beute fühlt sich sinnvoll an; jedes Upgrade wirkt sich auf deine Werte und deine Überlebenschancen aus.

Mein Fazit: Wenn du einen düsteren, strategischen Shooter mit großzügigen Beute-Belohnungen und cleveren Kämpfen suchst, Tom Clancys „The Division“ ist eine zeitlose Wahl.

8. Hymne [Der beste Exosuit-Action-Looter]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Ein Third-Person-Action-Looter mit Fluganzügen Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber BioWare | Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 40–60 Stunden; Javelin-Anzüge, Luftkämpfe, Koop-Missionen Am besten geeignet für Spieler, die Flugkämpfe und Beute mögen Was mir gefallen hat Anzuganpassung, vertikales Gameplay

Hymne entführt dich in eine fremde Welt, in der das Überleben der Menschen von befestigten Mauern abhängt, während die „Freelancer“, die Elitepiloten, sich den Gefahren jenseits dieser Mauern stellen. Du schlüpfst in anpassbare Javelin-Exoskelette, von denen jedes wie eine eigene Klasse mit spezifischen Fähigkeiten, Spielstilen und Fortbewegungsarten funktioniert.

Den Großteil deiner Zeit verbringst du damit, Koop-Missionen zu absolvieren, auf Beutejagd zu gehen und gegen riesige Kreaturen oder feindliche Fraktionen zu kämpfen. Die Welt ist üppig und lebendig, mit atemberaubenden Wasserfällen, Dschungelschluchten und weiten Himmeln, die das Fliegen in einem Javelin zu einem unglaublichen Erlebnis machen.

Das Tolle daran ist, dass du deinen Javelin ganz individuell anpassen kannst – genau wie Waffen, Fähigkeiten und die Optik –, um ihn deinem Spielstil und deiner Persönlichkeit anzupassen. Die Welt entwickelt sich zudem durch Ereignisse, neue Bedrohungen und wechselnde Herausforderungen weiter, wodurch die Missionen immer wieder neu und abwechslungsreich bleiben. Das sorgt dafür, dass das Erreichen von Zielen sich lohnend und bedeutungsvoll anfühlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kein anderer Looter-Shooter setzt Luftkämpfe und die Kraftfantasie von Exosuits so meisterhaft um wie „Anthem“. Dank seines Javelin-Systems und der Gestaltung der Spielwelt fühlen sich selbst gelegentliche Spielsitzungen wie ein Kinofilm an.

Mein Fazit: Wenn du es liebst, in einem vollständig anpassbaren Mech-Anzug in die Schlacht zu fliegen und dich für spektakuläre Koop-Kämpfe mit anderen Spielern zusammenzuschließen, Hymnebietet dieses Spielgefühl, das nur wenige Spiele bieten können.

9. Borderlands 2 [Der beste klassische Looter-Shooter]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Looter-Shooter aus der Ego-Perspektive Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2012 Urheber Gearbox Software | 2K Games Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 40–60 Stunden, Vault-Jäger, witzige Dialoge, endlose Beute Am besten geeignet für Fans klassischer Looter-Shooter Was mir gefallen hat Kultiger Humor, einzigartige Waffen, unvergessliche Charaktere

Borderlands 2 führt dich zurück nach Pandora, doch diesmal geht es noch verrückter zu. Handsome Jack hat die Hyperion Corporation an sich gerissen, sich selbst zum Herrscher ernannt und sich alle Verdienste der ursprünglichen Vault-Jäger auf die Fahnen geschrieben. Du schlüpfst in die Rolle eines von vier neuen Vault-Jägern, deren Mission es ist, ihn zu besiegen und wieder etwas Ordnung zu schaffen – oder zumindest unterwegs ordentlich was in die Luft zu jagen.

Das Spiel lässt dich von Anfang an keine Sekunde verschwenden. Deine Zugfahrt zum Vault ist in Wirklichkeit eine Falle; du wirst in die Arktische Ödnis geschleudert, und Claptrap ist der Erste, den du siehst, wenn du aufwachst. Und von da an geht es nur noch um Waffen, Witze, Explosionen und Begegnungen mit bekannten Figuren wie Lilith, Roland und Brick, die nun als NPCs eine wichtige Rolle spielen.

Es macht Spaß, jeden Charakter aufzubauen, und die Mischung aus Action-Fähigkeiten, Ausrüstungs-Upgrades und absurden Gegnern sorgt dafür, dass sich die Kämpfe stundenlang frisch anfühlen. Und natürlich ist die Beute das reinste Chaos: Schrotflinten, die schreien, Pistolen, die man wie Granaten wirft, Alien-Technologie und Ausrüstung von Herstellern mit verrückten Designs und Gimmicks.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für „Borderlands 2“ entschieden – wegen seiner kultigen Charaktere, dem ununterbrochenen Koop-Spaß und einem Beutesystem, das das Genre geprägt hat.

Mein Fazit: Wenn du schrägen Humor und übertriebene Kämpfe liebst, Borderlands 2 gilt nach wie vor als einer der unterhaltsamsten Shooter, die je entwickelt wurden.

10. GoUntergang [Das beste Nahkampf-Looter-RPG]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Ein Nahkampf-RPG in der Third-Person-Perspektive mit Beute Plattformen PC, PS5 Erscheinungsjahr 2020 Urheber Counterplay Games | Gearbox Publishing Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 30–40 Stunden, Nahkampf-Kombos, Beute sammeln Am besten geeignet für Fans von RPGs mit Schwerpunkt auf Nahkampf Was mir gefallen hat Flüssige Kämpfe, spektakuläre Fähigkeiten, vielfältige Beute

Godfall Das Spiel spielt in einer High-Fantasy-Welt, in der gepanzerte Krieger, uralte Magie und gottgleiche Kräfte aufeinanderprallen. Du schlüpfst in die Rolle eines der letzten valorianischen Ritter – Kämpfer, die legendäre „Valorplate“-Rüstungssets tragen können, welche dir die Kraft verleihen, kosmische Bedrohungen zu bekämpfen und dein Reich vor der Zerstörung zu bewahren. Falls du dich angesichts der spektakulären Kämpfe oder der riesigen Beute mal etwas überfordert fühlst, erklärt das Spiel Spielmechaniken, Fähigkeiten und den Spielfortschritt sehr anschaulich.

In diesem Spiel dreht sich alles um Nahkampf statt um Schusswaffen. Mit Schwertern, Stangenwaffen, Kriegshämmern und Doppelklingen schlägst, zerschlägst und wirbelst du dich durch die Reihen deiner Gegner, während du Beute freischaltest, mit der du sowohl deine Fähigkeiten als auch deine Rüstung verbessern kannst. Bei jedem Treffer spürst du das Gewicht der Waffe – ein Gefühl, das dich zufriedenstellt.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Godfalls“ bietet genau das, wonach sich Fans von Lootern mit Schwerpunkt auf Nahkampf sehnen: spektakuläre Combos, lohnende Beute und eine Welt, die aussieht, als wäre sie in HD gemalt worden.

Mein Fazit: Wenn du auf stylische Kämpfe stehst und gerne mächtige Ausrüstung sammelst, während du wie ein mythischer Badass aussiehst, Godfall trifft genau ins Schwarze. Vor allem, wenn man lieber mit dem Schwert kämpft als mit der Waffe zu schießen.

11. Destiny: Der König der Besetzten [Bester Shooter mit Beute-Erweiterung]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Shooter-Erweiterung mit RPG-Elementen Plattformen PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2015 Urheber Bungie | Activision Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 30–50 Stunden, neue Raids, Beute-Mechaniken, erweiterte Handlung Am besten geeignet für „Destiny“-Spieler wünschen sich mehr Inhalte Was mir gefallen hat Verbesserte Beute, neue Unterklassen, unvergessliche Raid-Inhalte

Destiny: Der König der Besetzten bietet eine neue Story-Kampagne, in der ihr gegen Oryx, den rachsüchtigen Vater von Crota, antritt, und führt neue Unterklassen, Strikes sowie einen bei den Fans beliebten Raid ein, über den die Spieler noch heute sprechen.

Was zeichnetDer Entführte KönigWas diese Erweiterung besonders auszeichnet, ist die Neugestaltung des Beutesystems. Die Beute wurde bedeutungsvoller, der Spielfortschritt verlief flüssiger, und die Raid-Belohnungen waren die Mühen tatsächlich wert. Viele langjährige Spieler schreiben dieser Erweiterung zu, dass sie Schicksal und damit Maßstäbe für zukünftige Inhalte zu setzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben „The Taken King“ hat das Kern-Erlebnis von Destiny durch bessere Beute, intelligentere Raids und eine deutlich stärkere Kampagne verbessert.

Mein Fazit: Wenn du Koop-Shooter mit einem fesselnden Spielverlauf und epischen Bosskämpfen liebst, dann ist dies die Erweiterung, die Schicksal unvergesslich.

12. Dying Light 2 [Der beste Parkour-Kampf-Looter]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels Parkour-Survival-Looter in einer offenen Welt Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber Techland Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 50–70 Stunden, Tag-Nacht-Zyklus, Parkour-Kämpfe, eine von Entscheidungen geprägte Welt Am besten geeignet für Parkour- und Survival-Fans Was mir gefallen hat Flüssige Bewegungen, Erkundung einer offenen Welt, kreativer Kampf.

Dying Light 2 versetzt dich in eine Welt nach dem Zusammenbruch, in der die Gesellschaft zerfallen ist und die Infizierten frei umherstreifen. Du schlüpfst in die Rolle von Aiden Caldwell, einem mächtigen Überlebenden mit Parkour-Fähigkeiten, der versucht, sich zwischen verschiedenen Fraktionen zurechtzufinden und durch seine Entscheidungen eine zerstörte Welt von Grund auf neu aufzubauen.

Solltest du dich in der weitläufigen Stadt jemals verloren fühlen, sorgen die Spielmechanik und die Karte für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Bewegung und Kampf, sodass du Herausforderungen ohne Frust meistern kannst. Während du dich durch Missionen und Zonen bewegst, hat jede Entscheidung, die du triffst, Gewicht und prägt die Welt um dich herum.

Die Umgebungen sind detailreich und dynamisch, voller zerfallener Straßen, verwilderter Stadtgebiete und einer Beleuchtung, die auf Wetter und Tageszeit reagiert. Ein dynamischer Tag-Nacht-Zyklus, kreative Nahkämpfe und eine von Entscheidungen geprägte Erkundung der Welt prägen das Spielerlebnis und machen „Dying Light 2“ zu einem der Die besten Open-World-Spiele für Spieler, die Freiheit und vertikales Klettern lieben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es verbindet flinke Bewegungen, tödliche Nahkämpfe und echte Konsequenzen, die sich aus den Entscheidungen der Spieler ergeben, auf eine Weise, wie es nur wenige Looter-Shooter überhaupt versuchen.

Mein Fazit:Wenn du Lust auf ein Spiel hast, in dem du dich gleichzeitig flink, verletzlich und mächtig fühlst und in dem unsere Entscheidungen tatsächlich eine Rolle spielen, Dying Light 2 ist ein absolutes Muss.

13. Vampire: The Masquerade – Bloodhunt [Bester Battle-Royale-Looter]

Unsere Bewertung 9.0

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Art des Spiels Battle-Royale-Shooter mit Vampir-Thematik Plattformen PC Erscheinungsjahr 2021 Urheber Sharkmob Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 20–40 Stunden, Vampirkräfte, vertikaler Kampf, taktisches Plündern Am besten geeignet für Fans von Battle Royale, rasantes PvP Was mir gefallen hat Vertikale Beweglichkeit, Vampirfähigkeiten, spannende Spiele

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt versetzt die Vampir-Fantasy in ein Battle-Royale und verlegt die Handlung nach Prag, wo ein blutiger Bürgerkrieg zwischen Vampir-Sekten tobt. Du spielst einen Vampir und musst dabei Heimlichkeit, übernatürliche Kräfte und taktisches Plündern miteinander in Einklang bringen, während du sowohl gegen deine Rivalen als auch gegen eine Macht kämpfst, die alle Vampire auslöschen will.

Du kletterst über Dächer, rutschst Gassen hinunter und nutzt Vampirkräfte wie Unsichtbarkeit, Geschwindigkeitsschübe oder Zeitverlangsamung, um die Oberhand zu gewinnen. Das Kartendesign setzt stark auf vertikale Fortbewegung, etwa über Dachkanten, Schornsteine und verlassene Gebäude, was die Architektur Prags besonders interessant macht. Wenn du die Spielmechanik beherrschst, spiegelt sich dein Fortschritt schließlich in Siegen und Beute-Upgrades wider.

Warum wir uns dafür entschieden haben Rasanter vertikaler Kampf, der Vampirkräfte mit taktischem Plündern verbindet, verleiht „Bloodhunt“ einen einzigartigen Vorteil im Battle-Royale-Genre.

Mein Fazit: Wenn du Spiele magst, die Beweglichkeit, Strategie und das Spielen als übernatürliches Raubtier mit Werkzeugen und Waffen verbinden, Blutjagdzählt zweifellos zu den Die besten Battle-Royale-Spiele.

Unsere Bewertung 9.0

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Art des Spiels Koop-Action-Looter mit Nah- und Fernkampf Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2018 Urheber Fatshark Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 50–100 Stunden, intensive Nahkämpfe, Helden-Unterklassen, Überleben in der Horde Am besten geeignet für Fans von Koop-Teams und Nahkampf Was mir gefallen hat Vielfältige Charakterklassen, brutale Kämpfe, wiederholbare Missionen.

Wenn du gerne gemeinsam mit Freunden gegen Horden von Gegnern kämpfst, Warhammer: Vermintide 2 erweckt dieses Chaos auf die bestmögliche und blutigste Art und Weise zum Leben. Das Spiel spielt im Warhammer-Fantasy-Universum, wo du und dein Trupp auf dunklen, vom Krieg zerrütteten Karten, die an jeder Ecke voller Gefahren stecken, gegen Skaven und Chaos-Truppen kämpfen – genau die Art von Atmosphäre, die Fans an der Die besten Dungeon-Crawler-Spiele.

Im Spiel dreht sich alles um Teamwork: Man stürzt sich in den Nahkampf, feuert Fernangriffe ab, rettet Teamkameraden und bewältigt ununterbrochene Angreiferwellen. Jeder Held verfügt über unterschiedliche Unterklassen und Spielstile, sodass das Experimentieren mit Waffen und Fähigkeiten nie langweilig wird.

Warum wir uns dafür entschieden haben Brutale Nah- und Fernkampf-Koop-Kämpfe im düsteren Warhammer-Fantasy-Universum machen dieses Spiel zu einem der befriedigendsten teambasierten Looter-Erlebnisse, die es gibt.

Das Spiel besticht durch eine düstere mittelalterliche Atmosphäre mit zerstörten Dörfern, verwüsteten Landschaften und unerbittlichen Gegnern. Die Kämpfe machen richtig Spaß, und jeder Durchlauf verläuft für dein Team anders.

Mein Fazit: Wenn du den Nervenkitzel liebst, gemeinsam mit einem Team die Wellen zu überstehen und verschiedene Klassen zu meistern, Warhammer: Vermintide 2 bietet Action ohne Ende und jede Menge Wiederspielwert.

15. Remnant 2 [Beste Fortsetzung mit umfangreicher Beute]

Unsere Bewertung 9.0

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Art des Spiels Action-Looter-Shooter in der Third-Person-Perspektive Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Gunfire Games | Gearbox Publishing Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 50–70 Stunden, prozedural generierte Welten, Klassenkombinationen, Koop-Bosse Am besten geeignet für Spieler, die Bosse und hohen Wiederspielwert lieben Was mir gefallen hat Waffenmodifikationen, Klassensynergie, Vielfalt der Spielwelt

Wenn du Koop-Shooter magst oder einfach nur den ersten Teil geliebt hast Überbleibsel, diese zweite Version, Remnant 2, setzt voll und ganz darauf, alles größer, härter und mit mehr Wiederspielwert zu gestalten. Als eines der Die besten TPS-Spiele Mit RPG- und Koop-Elementen erkunden du und dein gesamtes Team bizarre, gefährliche Welten voller Monster, Endgegner und Geheimnisse.

Du wirst die meiste Zeit damit verbringen, zu schießen, auszuweichen, Beute zu sammeln und mit verschiedenen Charaktertypen zu experimentieren, um deinen idealen Charakter zu erschaffen. Die Ästhetik ist eine Mischung aus Dark Fantasy, Sci-Fi-Ruinen und surrealen Landschaften, sodass sich jeder neue Schauplatz anfühlt, als wärst du in eine andere Dimension gefallen. Während du dich durch die einzelnen Welten bewegst, wirst du auf Überraschungen stoßen, die jede Spielsitzung frisch und unvorhersehbar machen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Größere Welten, intelligentere Gegner und eine lohnende Vielfalt an Charakterkonfigurationen für Koop-Abenteuer machen „Remnant 2“ zu einer herausragenden Fortsetzung, die keine Kompromisse eingeht.

Mein Fazit: Wenn du auf anspruchsvolle Koop-Action stehst, bei der es jede Menge Ausrüstung zu sammeln und Builds zu meistern gilt, Remnant 2 ist voller Tiefe und Abwechslung.

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Action-RPG mit Loot Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Blizzard Entertainment Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 60 – über 100 Stunden; Weltbosse, saisonaler Fortschritt Am besten geeignet für Fans von Dungeon-Crawlern und Beute-Grinding Was mir gefallen hat Düstere Atmosphäre, vielschichtige Charaktere, fesselnder Beutezyklus

Diablo 4 verschwendet keine Zeit damit, dich in seinen Bann zu ziehen. Die Welt von Sanctuary ist trostlos, blutig und wimmelt nur so von Dämonen, die geradezu danach schreien, auf Beutejagd begeben zu werden. Es ist leicht zu verstehen, warum Spieler es als eines der Die besten Action-RPGs. Du erschaffst deinen Helden, wählst eine Klasse aus und tauchst in eine riesige offene Welt ein, in der jeder Dungeon, jedes Event und jede Begegnung mit Gegnern etwas bietet, das es wert ist, angestrebt zu werden.

Du wirst dich in das Spiel vertiefen, dich durch Horden von Gegnern schlagen, zaubern oder sie wegblasen, deinen Charakter weiterentwickeln und nach Ausrüstung suchen, die dich unaufhaltsam macht. Diese Fortsetzung kehrt zurück zu Diablos düstere Seiten, bestehend aus gotischen Ruinen, verfluchten Dörfern, unheimlichen Wüsten und höllischen Unterwelten – allesamt voller realistischer Details, nach denen sich die Fans gesehnt haben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Düstere Open-World-Action mit legendären Beutegegenständen ist genau das, was Diablo 4 besonders für Spieler, die gerne mit Builds experimentieren und sich in saisonale Inhalte stürzen, hervor.

Mein Fazit: Wenn du ARPG-Kämpfe, fesselnden Spielfortschritt und Beute magst, die sich wirklich lohnenswert anfühlt, Diablo 4 gibt dir immer wieder Gründe, wiederzukommen.

17. Fallout 76 [Das beste Open-World-Looter-RPG]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Online-Open-World-RPG mit Loot Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2018 Urheber Bethesda Game Studios | Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 80–150 Stunden; Basisbau, Live-Events, Überlebensmechaniken Am besten geeignet für Liebhaber von Open-World-Spielen und Survival-Fans Was mir gefallen hat Handlungsort in den Appalachen, Handlungsverlauf, regelmäßige Updates

Fallout 76 entführt dich direkt nach dem Verlassen des Vaults in das postapokalyptische West Virginia, und es liegt an dir, die Welt wieder aufzubauen oder einfach nur zu überleben. Als einer der Die besten RPG-Spiele In diesem Spiel mit Shared-World-Elementen erkundest du riesige offene Gebiete, sammelst alles ein, was du tragen kannst, wehrst Mutanten ab und triffst auf andere Spieler, die dasselbe tun.

Das Spiel bietet mehr als nur Plündern und Schießen: Du kannst Stützpunkte errichten, bessere Ausrüstung herstellen und dein Lager überall aufschlagen, wo du möchtest. Die Welt vereint unheimlichen Charme mit rauer Schönheit, und hinter jeder Ecke verbirgt sich etwas Seltsames, Gefährliches oder Nützliches. Du musst stets wachsam bleiben, denn Gefahren können sowohl von der Umgebung als auch von anderen Spielern ausgehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein gemeinsames Ödland-Erlebnis mit umfangreichen Handwerksmöglichkeiten, Basisbau und einzigartigen Waffen sorgt für Fallout 76 ist besonders für Spieler interessant, die gerne herumprobieren, die Welt erkunden und ihre eigene Überlebensgeschichte gestalten.

Mein Fazit: Wenn du auf Open-World-Abenteuer mit jeder Menge Beute, Kreativität und Multiplayer-Momenten stehst – egal ob freundschaftlich oder chaotisch –, Fallout 76 macht schnell süchtig.

18. Flucht aus Tarkow [Bester realistischer Hardcore-Looter]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Hardcore-Survival-FPS-Looter Plattformen PC Erscheinungsjahr 2017 Urheber Battlestate Games Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Über 100 Stunden, Realismus, Extraction-Gameplay, Permadeath-Loot-Runs Am besten geeignet für Fans von Hardcore-FPS und Realismus Was mir gefallen hat Ausrüstungsspannung, taktische Schusswechsel, Risiko-Ertrags-System

Flucht aus Tarkow ist die Art von Spiel, bei der das Herz schon höher schlägt, noch bevor man Schritte hört. Man stürzt sich mit der Ausrüstung, die man zu tragen wagt, in Raids, sammelt, was man kann, und versucht zu entkommen, bevor jemand einen ausschaltet und einem alles wegnimmt, was man hatte. Jede Begegnung ist spannend, und manchmal entscheidet reines Glück darüber, wer lebend davonkommt.

Das Spiel ist langsam, intensiv und unglaublich fesselnd. Jeder Schuss zählt, die Heilung erfolgt manuell, und selbst das Nachladen kann dich das Leben kosten, wenn du nicht aufpasst. Wenn du auf solche Die besten Ego-Shooter… Tarkov setzt mit seinem Realismus neue Maßstäbe. Die Schauplätze wirken echt; es gibt Fabriken, Wälder und verlassene Städte, die alle voller Beute, Gefahren und anderen Spielern sind, die nur darauf warten, anzugreifen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Spiel ist brutal realistisch. Tarkov ist ideal, wenn du auf Spannung, raffinierte Spielzüge und echte Konsequenzen stehst.

Mein Fazit: Wenn du jemand bist, der sich nach risikoreichen Beutezügen, realistischen Kämpfen und einem Adrenalinkick sehnt, Flucht aus Tarkow bietet ein unvergleichliches Erlebnis.

19. Tiny Tinas Wunderland [Das beste Spin-off von „Chaotic Looter“]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Fantasy-Looter-Shooter Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber Gearbox Software | 2K Games Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 30–50 Stunden; Zaubersprüche statt Granaten, D&D-Twist, Koop-Chaos Am besten geeignet für Fans von „Borderlands“- und Fantasy-Mashups Was mir gefallen hat Klassenkombinationen, Humor, farbenfrohe Welten

Tiny Tinas Wunderland versetzt dich in eine wilde Fantasy-Welt im D&D-Stil, nur dass hier alles laut und absurd ist und von Waffen und Magie angetrieben wird. Du spielst einen selbst gestalteten Helden, der von Tiny Tina persönlich angeleitet wird, und kämpfst dich durch Goblins, Skelette, Drachen und was auch immer ihr chaotisches Gehirn sich sonst noch ausdenkt.

Den größten Teil des Spiels verbringst du damit, Dungeons zu plündern, spektakuläre Zaubersprüche zu wirken, absurd mächtige Waffen auszutauschen und dich mit Freunden zusammenzuschließen, was es zu einem der Die besten Koop-Spiele herum. Im Gegensatz zu anderen Spielen, Tiny Tinas Wunderland Es sieht aus wie ein völlig anderes Spiel – im besten Sinne.

Die Welt wirkt wie eine Mischung aus dem Wahnsinn von „Borderlands“ und märchenhafter Fantasie – voller leuchtender Farben, verwinkelter Burgen, Pilzwälder und jeder Menge Glitzer, gepaart mit Explosionen. Manchmal hängt es allein vom Glück ab, ob man einen Boss besiegt oder eine seltene Waffe findet. Das macht jeden Durchlauf zu einem spannenden Erlebnis.

Warum wir uns dafür entschieden haben Was das Spiel auszeichnet, ist sein skurriler Fantasy-Shooter mit Zaubersprüchen, übertriebenem Humor und chaotischen Koop-Beutejagden.

Mein Fazit:Wenn duBorderlands-artige Beutejagd, aber mit Drachen, albernen Witzen und Zaubersprüchen, die ganze Räume auslöschen, Tiny Tinas Wunderland ist purer chaotischer Spaß.

20. Borderlands 4 [Der beste aktuelle Loot-Shooter der Extraklasse]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Koop-Looter-Shooter Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Gearbox Software | 2K Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Neue Vault-Jäger, erweiterte Planeten und eine Überarbeitung der Beute Am besten geeignet für Fans von chaotischen Koop-Shootern Was mir gefallen hat Humor, eine wahnsinnige Auswahl an Waffen, rasante Koop-Action.

Borderlands 4 nimmt alles Wilde und Absurde an der Serie und dreht es noch einmal richtig auf. Du befindest dich wieder in einem chaotischen Sci-Fi-Universum voller Waffen, die es eigentlich gar nicht geben dürfte, Banditen, die viel zu viel schreien, und Quests, die sich selbst nicht ernst nehmen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für „Borderlands 4“ entschieden – wegen seines absurden Humors, der verrückten Waffen und der Nonstop-Action, die einen einfach nicht loslässt.

Du wirst die meiste Zeit damit verbringen, übermächtige Waffen zu ergattern, im Koop-Modus oder alleine Gegner zu vernichten und Quests zu absolvieren, während du den für die Reihe typischen Comic-Stil genießt, der nun mit Next-Gen-Details und -Flair aufgewertet wurde.

Mein Fazit: Wenn du auf absurden Humor, Action ohne Ende und den Kick stehst, eine Waffe zu finden, die Blitze oder Hamburger verschießt, Borderlands 4 ist das Richtige für dich.

Mein Fazit

Welcher Looter-Shooter für dich am besten geeignet ist, hängt ganz davon ab, wie du gerne spielst. Verschiedene Spieler suchen unterschiedliche Reize, wie zum Beispiel Chaos, Teamwork, Realismus oder den Spielfortschritt. Hier findest du die passenden Spiele, je nachdem, wie du Loot und Action magst:

Für Anfänger und alle, die Spaß haben wollen > Borderlands 3 : Es ist der einfachste und unterhaltsamste Einstieg. Es ist auf genau die richtige Art chaotisch, ohne einen zu überfordern – mit schrägen Waffen, Action ohne Ende und null Einstiegshürden.

Es ist der einfachste und unterhaltsamste Einstieg. Es ist auf genau die richtige Art chaotisch, ohne einen zu überfordern – mit schrägen Waffen, Action ohne Ende und null Einstiegshürden. Für Co-Op-Fans > Tiny Tinas Wunderwelten: Es ist eine Mischung aus Zaubersprüchen, Beute und Humor, die den Koop-Modus auf die beste Art und Weise frisch und absurd wirken lässt.

Es ist eine Mischung aus Zaubersprüchen, Beute und Humor, die den Koop-Modus auf die beste Art und Weise frisch und absurd wirken lässt. Für Hardcore-Realisten > Flucht aus Tarkow: Es bietet knallharte Spannung, bei der jede Kugel zählt, bei jedem Überfall alles passieren kann und die Spannung noch intensiver ist als in den meisten Horrorspielen.

Für jeden Spielertyp gibt es einen Looter-Shooter. Man muss sich nur entscheiden, welche Art von Qual oder Befriedigung einem am besten liegt.

Häufig gestellte Fragen