20 juegos parecidos a Fallout 4 en 2026 que te mantendrán explorando

Fallout 4 A los fans les va a encantar esta lista. He recopilado 20 juegos parecidos a Fallout 4 que recogen todo lo que te ha gustado: recorrer el páramo, construir asentamientos y tomar las decisiones difíciles que dan forma a tu historia.

Ruinas que explorar, compañeros que reclutar y enormes mundos abiertos por los que viajar forman parte de la experiencia. Estos juegos ofrecen la creación de objetos, la exploración y la libertad propia de los juegos de rol que los caracterizan Consecuenciastan adictivo. Supervivencia cruda, emociones de ciencia ficción y escenarios postapocalípticos con humor negro te esperan en estos títulos, listos para llenar el Consecuenciasy mantén tu racha de victorias.

Nuestra selección de los mejores juegos similares a Fallout 4

Estas tres selecciones abarcan diferentes aspectos de la Consecuencias Receta: mundos enormes, decisiones significativas y una jugabilidad centrada en la supervivencia. Capturan la libertad, los compañeros inolvidables y los mundos envolventes que caracterizan a juegos similares a Fallout 4 Es tan adictivo.

Dragon Age: Inquisición (2014) – Un juego de rol épico y lleno de historia en el que cada decisión da forma al mundo que te rodea, reflejando la profundidad moral y el drama entre facciones que Consecuencias de las que los fans no se cansan. Dying Light (2015) – Una trepidante aventura de supervivencia que combina el saqueo, la creación de objetos y los movimientos de parkour para que cada noche en esta ciudad en ruinas sea tensa e inolvidable. The Outer Worlds (2019) – Un ingenioso juego de rol de ciencia ficción basado en las decisiones del jugador, repleto de personajes extravagantes, dilemas morales y ese tipo de libertad que hace que cada decisión cuente.

Sigue desplazándote para descubrir más juegos de mundo abierto como Fallout 4, repleto de historias postapocalípticas, sistemas de rol muy elaborados y esa adictiva sensación de descubrimiento que te hace volver una y otra vez para «solo una misión más».

Los 20 mejores juegos parecidos a Fallout 4 en los que perderte

¿Listo para sumergirte en nuevos mundos llenos de opciones, peligros y exploración? En esta lista te presentamos 20 aventuras épicas repletas de supervivencia, creación y libertad en un mundo abierto. ¿A cuántos de ellos has jugado? Cada uno de ellos se ha ganado un puesto entre los mejores juegos como Fallout 4 que mantienen vivo el espíritu del páramo.

1. Dragon Age: Inquisición [Un juego de rol de mundo abierto basado en las decisiones y con facciones bien definidas]

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Plataformas PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC Año de estreno 2014 Creador/es BioWare; Electronic Arts Puntuación en Metacritic 85/100 Duración media de la partida Entre 100 y 150 horas para completarlo en su totalidad Características únicas Tramas secundarias ramificadas, grandes centros en un mundo semiabierto, decisiones de los jugadores que influyen en las facciones y en la situación del mundo

In Dragon Age: Inquisición, te pones en la piel del Inquisidor, la única persona capaz de impedir que una enorme grieta en el cielo se trague el mundo. Recorrerás enormes regiones creadas a mano, repletas de monstruos con los que luchar, secretos que descubrir y aliados que reclutar.

Las imágenes son impresionantes: colinas onduladas, picos nevados y ruinas antiguas que parecen cobrar vida con la historia y el peligro. Skyhold, tu base principal, crece a medida que aumenta tu influencia, lo que te da esa misma una gratificante sensación de avance Fallout 4 A los jugadores les encanta mejorar sus asentamientos.

La jugabilidad gira en torno a la exploración, la creación de objetos y el liderazgo de tu equipo de compañeros en la batalla. Cada uno de ellos tiene una personalidad marcada, sus propias historias y opiniones únicas sobre tus decisiones. La forma en que gestionas las facciones, las relaciones y los cruces narrativos puede cambiar la forma en que el mundo te ve, y ese tipo de toma de decisiones con ramificaciones resulta muy familiar para cualquiera que disfrute de Consecuenciassu libertad y profundidad.

Por qué lo elegimos Dragon Age: Inquisición destaca por sus tramas profundas, sus difíciles dilemas morales y la épica construcción de su mundo, que hacen que cada decisión parezca realmente importante.

Lo que hace que este juego sea especial es que incluso la decisión más insignificante puede tener consecuencias enormes. Formar alianzas, mejorar tu base y lidiar con los entresijos políticos te ofrece la misma emoción de crear un mundo que reacciona a tus acciones – un juego imprescindible para los fans de la los mejores juegos con una buena historia.

Mi veredicto:Si te gustó la combinación de estrategia, exploración y decisiones difíciles en Fallout 4, Dragon Age: Inquisición Es una elección obvia. Se trata de una aventura épica basada en una historia en la que tu liderazgo realmente da forma al mundo, y tus compañeros hacen que cada paso del viaje merezca la pena.

★ Un juego de rol de mundo abierto basado en las decisiones y con facciones bien definidas Dragon Age: Inquisición Compra en Eneba

2. Dying Light [Supervivencia en un mundo abierto con creación y recolección]

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Plataformas PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2015 Creador/es Techland; Warner Bros. Interactive Entertainment Puntuación en Metacritic 74/100 Duración media de la partida ~18 horas de historia principal, ~50-60 horas con misiones secundarias y contenidos adicionales Características únicas Desplazamientos de parkour en un mundo abierto plagado de zombis, un ciclo dinámico de día y noche que influye en el comportamiento de los enemigos, un amplio sistema de creación y un modo de supervivencia cooperativo

Dying Light te sumerge en un una ciudad en ruinas invadida por los infectados, y la supervivencia se convierte rápidamente en una forma de arte. Como uno de los los mejores juegos de zombis, te reta a buscar provisiones, fabricar armas improvisadas y brutalmente letales, y a moverte por los tejados al estilo parkour para seguir con vida.

El mundo parece sombrío y desesperado; cada esquina esconde algo útil… o algo que está esperando para devorarte. Es trepidante, lleno de tensión y resulta increíblemente satisfactorio una vez que le coges el ritmo al movimiento y al combate.

Durante el día tendrás la oportunidad de explorar, reunir materiales y ayudar a los supervivientes. Pero cuando cae el sol, todo cambia: los infectados se vuelven más fuertes, más rápidos y mucho más aterradores. Esa tensión constante entre el día y la noche mantiene la adrenalina a flor de piel, y te obliga a ganarte cada recurso que recoges. La ciudad es un laberinto de peligros y oportunidades, con un montón de alijos ocultos e historias secundarias que hacen que merezca la pena explorarla.

Por qué lo elegimos Este juego gira en torno al parkour trepidante, el combate brutal y esa tensión constante de «¿sobreviviré a la noche?», que no da tregua.

Buscar provisiones, fabricar armas y atravesar zonas peligrosas son los pilares del juego, lo que te ofrece esa una combinación perfecta de improvisación y supervivencia en una ciudad que se siente viva y siempre al límite. Las ruinas urbanas y los tensos enfrentamientos hacen que cada momento sea emocionante.

Mi veredicto:Si te encantaba la emoción de saquear ruinas y convertir chatarra en armas letales en Fallout 4, Dying Light lleva esa sensación a otro nivel. Es brutal, envolvente y está repleto de momentos trepidantes que hacen que cada noche parezca la última.

★ Supervivencia en un mundo abierto con creación y recolección Dying Light Compra en Eneba

3. The Outer Worlds [Un juego de rol de ciencia ficción al estilo Fallout de los creadores originales]

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Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creador/es Obsidian Entertainment; Private Division Puntuación en Metacritic 85/100 Duración media de la partida Entre 25 y 40 horas para completar la historia principal y el contenido adicional Características únicas Misiones con ramificaciones, diálogos ingeniosos, un sistema de decisiones morales y un escenario de ciencia ficción inspirado en los creadores de Fallout

The Outer Worldses una ciudad llena de vida,RPG basado en las decisiones ambientada en las colonias espaciales gestionadas por empresas de Halcyon, donde tus decisiones determinan el destino de asentamientos enteros y de las personas que viven en ellos. Asumes el papel de un colono que despierta del sueño criogénico para descubrir una galaxia repleta de corporaciones turbias, facciones rivales y planetas llenos de secretos que esperan ser desvelados.

El alcance de la exploración pueblos llenos de colorido, extraños paisajes alienígenas y rincones recónditos repletos de tesoros y tradiciones, todo ello con un toque mordaz y satírico. El combate es versátil: puedes recurrir al sigilo, a la piratería informática o a los tiroteos directos, adaptando tu estrategia a cada situación.

Este título destaca por su ritmo trepidante y sus misiones basadas en las decisiones del jugador, lo que confiere importancia a cada elección. Las tramas ramificadas te permiten elegir bando o romper relaciones, y los compañeros tienen sus propias personalidades y objetivos, que varían en función de tu comportamiento.

Por qué lo elegimos Lo he elegido porque da en el clavo Consecuenciasuna mezcla al estilo de humor, libertad de acción del jugador y dilemas morales, todo ello ambientado en un universo peculiar y futurista.

Los diálogos ingeniosos están por todas partes, desde los personajes no jugables sarcásticos hasta las interacciones sorprendentes, lo que confiere al mundo un agudo sentido del humor y una identidad propia. Las decisiones morales redefinen las relaciones entre facciones, las misiones e incluso colonias enteras. Capta el espíritu de la el mejorConsecuenciasjuegos, en la que se mezcla la comedia negra con decisiones que realmente importan.

Mi veredicto:The Outer Worldses puroConsecuencias DNA in space. Las misiones basadas en las elecciones del jugador, los diálogos ingeniosos y un sistema de decisiones morales hacen que cada decisión cuente, mientras que el peculiar escenario distópico garantiza que explorar, luchar y negociar nunca resulte aburrido. Se trata de un juego de rol bien estructurado, divertido y con un valor de rejugabilidad infinito, ideal para cualquiera que busque libertad e impacto en su experiencia de juego.

★ Un juego de rol de ciencia ficción al estilo Fallout de los creadores originales The Outer Worlds Compra en Eneba

4. The Elder Scrolls V: Skyrim [Un juego de fantasía de mundo abierto con gran libertad para el jugador]

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Plataformas Windows, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2011 Creador/es Bethesda Game Studios; Bethesda Softworks Puntuación en Metacritic 96/100 Duración media de la partida Entre 100 y más de 300 horas, dependiendo del estilo de juego y los mods Características únicas Un juego de fantasía de mundo abierto de gran envergadura, con total libertad de exploración, gran potencial para la creación de mods y facciones memorables

Skyrim te sumerge en la gélida y escarpada provincia de Tamriel, donde Los dragones han regresado y la tensión política está en su punto álgido. Juegas en el papel del Dragonborn, un héroe que nace con el poder de absorber almas de dragón y lanzar poderosos gritos, pero el juego pronto se centra en explorar un mundo enorme repleto de pueblos, mazmorras, montañas y ruinas antiguas.

Los jugadores pueden fabricar equipo, desarrollar habilidades y embarcarse en innumerables misiones, desde las tramas principales hasta aventuras secundarias escondidas en rincones recónditos. El diseño visual y atmosférico es emblemático: las cumbres nevadas, los frondosos bosques y las bulliciosas ciudades parecen cobrar vida y rebosan de historias que esperan ser contadas.

Por qué lo elegimos Es difícil superar la libertad que se respira aquí: explora las montañas, lucha contra dragones o simplemente roba ruedas de queso. El mundo parece infinito y lleno de vida, hagas lo que hagas.

Skyrim ofrece la misma libertad sin límites que hace que Fallout 4 Es muy adictivo. Puedes unirte a facciones, entablar relaciones y afrontar retos como más te guste, y cada decisión que tomes determinará tu experiencia. La comunidad de modders aporta una rejugabilidad casi ilimitada, ya que permite a los jugadores modificar los gráficos, añadir nuevas misiones o incluso renovar por completo la mecánica del juego.

Mi veredicto:Para todos aquellos que busquen una exploración sin límites y una aventura en la que el jugador sea el protagonista, Skyrim destaca. La total libertad para explorar, las facciones memorables y el infinito potencial de modding satisfacen ese mismo ansia de aventura que Fallout 4. Esto lo convierte en uno de los los mejores juegos de mundo abierto que te permite crear tu propia historia épica en un mundo que siempre parece cobrar vida.

★ Un juego de fantasía de mundo abierto y estilo «sandbox» con total libertad para el jugador The Elder Scrolls V: Skyrim Compra en Eneba

5. Metro Exodus [Supervivencia postapocalíptica con exploración basada en la historia]

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Plataformas PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creador/es 4A Games; Deep Silver Puntuación en Metacritic 82/100 Duración media de la partida ~20-30 horas Características únicas Supervivencia postapocalíptica, exploración basada en la historia, entornos evocadores, gestión de recursos, sigilo y equilibrio en el combate

Metro Exoduste lleva aun apasionante viaje por una Rusia posnuclear, que combina supervivencia, exploración y una historia en un mundo de una belleza desoladora. En el juego encarnas a Artyom, quien se aventura más allá de los túneles del metro de Moscú a bordo de un tren de vapor, el Aurora, en busca de un nuevo hogar para su pueblo.

El juego combina la exploración de niveles abiertos con momentos lineales centrados en la historia, lo que genera una intensa sensación de tensión y determinación. Los paisajes abarcan desde páramos helados hasta desiertos abrasados por el sol, todos ellos repletos de peligros, mutantes y elementos narrativos del entorno que hacen que el mundo resulte realista y peligroso.

Por qué lo elegimos Este juego ofrece una apasionante mezcla de terror de supervivencia y una narrativa emotiva, lo que hace que cada parada de tren en la Rusia postapocalíptica resulte inolvidable.

Los jugadores recogen recursos escasos, fabrican armas y gestionan la munición, lo que hace que cada enfrentamiento sea decisivo. La historia cambia según tus decisiones, y los compañeros reaccionan de forma realista a tus acciones. Los momentos de calma contrarrestan la intensa lucha por la supervivencia, mientras que las imágenes y el sonido potencian la inmersión: desde túneles inquietantes hasta la belleza evocadora de pueblos abandonados bañados por la luz del sol.

Mi veredicto:Metro Exodus es uno de los los mejores juegos postapocalípticos, que ofrece una visión más oscura y realista de la Fallout 4 experiencia. La escasez de recursos, los encuentros tensos y las decisiones trascendentales hacen que la exploración, la estrategia y la supervivencia resulten intensas y profundamente gratificantes.

★ Supervivencia postapocalíptica con exploración basada en la historia Metro Exodus Compra en Eneba

6. Starfield [Un juego de rol de exploración espacial con la libertad al estilo Bethesda]

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Plataformas PC, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks Puntuación en Metacritic 83/100 Duración media de la partida Entre 50 y 100 horas, dependiendo de la exploración y las misiones secundarias Características únicas RPG espacial de mundo abierto, construcción de bases, misiones de facciones, saqueo, tramas emergentes, libertad al estilo de los RPG de Bethesda

Starfield te permite explorar las inmensidades del espacio, viajando de un planeta a otro, de una luna a otra y por bulliciosas estaciones espaciales, mientras descubres secretos ocultos y nuevas civilizaciones. Juegas en el papel de un viajero espacial personalizable, construir tu propia nave, mejorar tu equipamiento y elegir tu camino a través de una galaxia llena de facciones, intrigas políticas y misterios.

El juego combina la exploración de un mundo abierto con misiones basadas en la historia, que ofrece a los jugadores la libertad de trazar su propia aventura a través de mundos variados y visualmente impresionantes. Las mecánicas de combate y de disparos en primera persona lo sitúan entre los los juegos de disparos en primera persona más adictivos, mientras que la interacción con diversos personajes y facciones hace que cada sesión sea dinámica.

Por qué lo elegimos Starfield captura esa sensación de asombro y descubrimiento, permitiéndote trazar tu propio camino a través del espacio y desvelar secretos en una galaxia que realmente parece inmensa.

Las misiones de construcción de bases y de facciones te permiten dejar una huella tangible en la galaxia, mientras que el saqueo y la búsqueda de recursos aportan una gratificante sensación de progreso. Las historias de mundos emergentes implican que el universo reacciona ante tus decisiones, creando un mundo abierto lleno de vida y sorpresas, con un gran potencial para volver a jugar.

Mi veredicto:Starfield Es imprescindible para cualquier amante del estilo característico de Bethesda. La construcción de bases, las misiones de facciones, el saqueo y las historias que surgen espontáneamente en el mundo ofrecen una libertad y una profundidad infinitas, lo que te permite crear tu propia aventura espacial mientras exploras una galaxia que siempre parece viva y llena de oportunidades.

★ Un juego de rol de exploración espacial con la libertad al estilo Bethesda Starfield Compra en Eneba

7. Cyberpunk 2077 [Un RPG inmersivo con opciones para el jugador y una construcción del mundo muy cuidada]

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Plataformas PC, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Año de estreno 2020 Creador/es CD Projekt Red; CD Projekt Puntuación en Metacritic 86/100 Duración media de la partida ~25–50 horas Características únicas Juego de rol basado en las decisiones del jugador, tramas con ramificaciones, exploración urbana en un mundo abierto, árboles de habilidades y mejoras, narrativa envolvente, mejoras cibernéticas

Cyberpunk 2077 te sumerge en Night City, una extensa metrópolis iluminada por neones que rebosa vida, peligro y oportunidades. En el juego encarnas a V, un mercenario que se abre camino en un mundo dominado por megacorporaciones, las bandas callejeras y la IA rebelde.

La exploración abarca rascacielos imponentes, callejones ocultos y escondites subterráneos, todos ellos repletos de misiones secundarias, secretos y detalles que dan vida al mundo del juego y hacen que la ciudad parezca real. El combate combina tiroteos a distancia, habilidades cibernéticas, sigilo y piratería informática, lo que permite abordas cada reto de diversas maneras.

Por qué lo elegimos Pocos juegos te sumergen en su mundo como este: las calles iluminadas con neones, las decisiones difíciles y el caos tecnológico hacen que cada misión parezca una escena de película.

El juego destaca por su narrativa impulsada por los jugadores. Las decisiones morales determinan el destino tanto de los personajes como de las facciones, mientras que las misiones con ramificaciones ofrecen múltiples caminos y finales. Las mejoras de los personajes, los implantes cibernéticos y la personalización de las armas te permiten adaptar la jugabilidad a tu estilo, lo que añade profundidad a la exploración y al combate.

La ciudad en sí misma es un escenario ideal para una experiencia de juego emergente, que ofrece encuentros y tramas que se adaptan a tus decisiones, para que cada sesión sea impredecible y atractiva.

Mi veredicto:Cyberpunk 2077 ofrece una experiencia de juego de rol intensa y llena de vida que se cuenta entre las los juegos de ciencia ficción más envolventes. Su profundidad, basada en las decisiones del jugador, y la construcción de su mundo conectarán profundamente con Fallout 4 aficionados. Las decisiones éticas, las misiones con ramificaciones y la exploración de una ciudad en toda su extensión hacen que cada partida sea única y esté llena de sorpresas.

★ Un RPG envolvente con opciones para el jugador y una sólida construcción del mundo Cyberpunk 2077 Compra en Eneba

8. Chernobylita [Supervivencia en la Zona de la Radiación y construcción de bases]

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Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es The Farm 51; All in! Games SA Puntuación en Metacritic 75/100 Duración media de la partida ~20-40 horas Características únicas Supervivencia posapocalíptica, creación de objetos y construcción de bases, mecánicas de sigilo, exploración de ruinas, gestión de escuadrones, narrativa envolvente

Chernobylita te sumerge en la Zona de Exclusión irradiada, un inquietante mundo posnuclear lleno de peligros, misterios y retos de supervivencia. Asumirás el papel de un científico que regresa a la Zona para desvelar los secretos del desastre y encontrar a un ser querido desaparecido.

La exploración es tensa y evocadora, y nos lleva por pueblos abandonados, instalaciones en ruinas y densos bosques, todo ello mientras evitar los peligros del entorno y las criaturas hostiles. El diseño visual es crudo y realista, con una iluminación inquietante y una sensación de aislamiento que mantiene la tensión en su punto álgido.

Por qué lo elegimos Es inquietante, tenso y tiene una atmósfera muy intensa: un juego de supervivencia que combina el misterio de la ciencia ficción con la inquietante realidad de la zona de exclusión de Chernóbil.

La jugabilidad se centra en el sigilo, la búsqueda de recursos y la fabricación, con recursos limitados y cada encuentro entrañando un riesgo, lo que convierte a Chernobylite en uno de los los mejores juegos de supervivencia. Tendrás que mejorar tu base, gestionar tu escuadrón y planificar las misiones con cuidado para sobrevivir.

Las decisiones importan: elegir en quién confiar, qué caminos tomar y cómo utilizar los escasos recursos determina el resultado. La combinación de mecánicas de supervivencia, planificación táctica y exploración narrativa da lugar a un una experiencia intensa y envolvente eso es lo que da vida al mundo posnuclear.

Mi veredicto:Chernobylita recrea el ambiente de un Consecuencias-un juego de supervivencia al estilo de… El peligro posnuclear, la búsqueda de recursos, la fabricación de objetos, el sigilo y la gestión de escuadrones se combinan para ofrecer una experiencia de juego tensa y gratificante en un mundo que te mantiene constantemente en vilo y totalmente inmerso.

★ Supervivencia en la zona de radiación y construcción de bases Chernobylita Compra en Eneba

9. Mad Max [Aventura de combate y supervivencia en vehículos en un páramo]

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Plataformas PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2015 Creador/es Avalanche Studios; Warner Bros. Interactive Entertainment Puntuación en Metacritic 69/100 Duración media de la partida ~30-50 horas Características únicas Exploración de un mundo abierto en el desierto, combates con vehículos, fabricación de armas y mejoras, recolección de recursos, jugabilidad centrada en la supervivencia, combates dinámicos y misiones

Mad Max te sumerge de lleno en un ambiente abrasador, un páramo postapocalíptico donde reina la anarquía y solo sobreviven los más fuertes. Juegas en el papel de Max, recorriendo desiertos interminables, buscando chatarra y enfrentándote a bandidos en una mezcla de caos al volante y combate cuerpo a cuerpo en uno de los los juegos de TPS más emocionantes.

El mundo es brutal, caótico y ridículamente divertido, con imponentes dunas, puestos fronterizos en ruinas y pueblos abandonados que invitan a ser explorados… o volados por los aires. Lo que importa es sobrevivir. Recoges chatarra para mejorar tu coche, fabricar armas y construir puestos avanzados, mientras que los ataques sigilosos y la planificación estratégica te permiten sobrevivir a los ataques de las bandas.

Por qué lo elegimos Entre el rugido de los motores, las tormentas de arena y las trepidantes carreras de coches, transmite a la perfección esa energía salvaje y caótica que supone sobrevivir en el páramo.

Cada encuentro resulta intenso, ya sea persiguiendo a un convoy por el páramo o colándose en la guarida de unos asaltantes. Las tramas son crudas y épicas, con una historia que te sumerge cada vez más en el caos de un mundo enloquecido.

Mi veredicto:Si alguna vez has querido hacer realidad tu Fallout 4 fantasías de un mundo postapocalíptico, pero con combates de coches a toda velocidad y un caos desmesurado, Mad Max es el juego que estás buscando. La búsqueda de recursos, la creación de objetos y la supervivencia se dan cita en un escenario postapocalíptico hilarantemente intenso, donde cada decisión y cada resto cuentan.

★ Aventura de combate y supervivencia en vehículos en un páramo Mad Max Compra en Eneba

10. Accidente nuclear [Un juego de rol británico de ambientación postapocalíptica con un humor peculiar]

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2025 Creador/es Rebellion Developments; Rebellion Developments Puntuación en Metacritic 74/100 Duración media de la partida ~25–40 horas Características únicas Juego de rol británico de ambientación postapocalíptica, humor peculiar, gestión de facciones, mecánicas de supervivencia, exploración de un páramo nuclear y una narrativa con humor negro

Accidente nuclear te transporta a una Gran Bretaña devastada por una guerra nuclear, donde el té, el sarcasmo y el instinto de supervivencia se entremezclan en una mezcla deliciosamente extravagante. Juegas en el papel de un único superviviente que se abre paso por pueblos en ruinas, castillos derruidos y paisajes envueltos en niebla, todo ello mientras desentrañas misterios extraños y esquivas criaturas mutantes con un sentido del humor retorcido.

El mundo está repleto de personajes extravagantes, facciones excéntricas y artilugios absurdos que resultan a la vez ridículas y extrañamente prácticas, lo que convierte cada encuentro en una mezcla de peligro y risas. La supervivencia nunca es fácil. Recogerás chatarra, fabricarás armas improvisadas y gestionarás los recursos para sobrevivir, todo ello mientras te las apañas con las lealtades a las facciones, que cambian en función de tus decisiones.

Por qué lo elegimos Esta obra promete ser una nueva visión del género postapocalíptico, en la que se combinan la supervivencia y la narración en un escenario claramente británico que resulta novedoso, pero a la vez familiar.

Experimentos científicos extravagantes, criaturas mutantes y tramas con un toque de humor negro hacen que el tono sea impredecible y entretenido. La exploración recompensa la curiosidad con secretos ocultos, tecnología extravagante y guiños llenos de humor británico. Combinando combate táctico, una narrativa rica y el peculiar encanto británico, Accidente nuclear convierte cada sesión de juego en una experiencia alucinante Consecuenciasuna aventura al más puro estilo que no te olvidarás.

Mi veredicto:Accidente nuclear se nutre de la peculiaridad británica. Entre ruinas nucleares, facciones excéntricas y un humor poco convencional, ofrece un juego de rol repleto de encuentros extraños y sorpresas ingeniosas. Es impredecible, evocador y genuinamente divertido en todo momento.

★ Un juego de rol británico postapocalíptico con un humor peculiar Accidente nuclear Compra en Eneba

11. Project Zomboid [Juego de supervivencia hardcore de tipo sandbox con creación de objetos y construcción de bases]

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Plataformas Ordenador personal, macOS, Linux Año de estreno 2013 Creador/es The Indie Stone; The Indie Stone Puntuación en Metacritic N/A Duración media de la partida Entre 40 y más de 100 horas Características únicas Juego de supervivencia sandbox extremo, construcción de bases, creación de objetos, muerte permanente, gestión del hambre y las lesiones, saqueo de viviendas, gestión exhaustiva de recursos, jugabilidad emergente

Project Zomboid te sumerge en un mundo implacablemente peligroso e infestado de zombis, donde cada decisión puede significar la vida o la muerte. Empiezas sin nada, rebuscando en casas abandonadas en busca de comida, armas y materiales mientras se enfrentaban constantemente al hambre, la sed, las lesiones y las enfermedades.

La perspectiva isométrica desde arriba del juego pone el énfasis en la estrategia y la planificación minuciosa, lo que hace que cada acción resulte significativa. La exploración es emocionante y gratificante, ya que cada edificio y cada calle pueden esconder recursos valiosos o amenazas mortales.

La supervivencia es el eje central de la experiencia. Construirás refugios, fortificarás escondites y reunirás provisiones para el largo camino. La gestión exhaustiva de los recursos te obliga a sopesar los riesgos y a priorizar tus acciones, mientras que La muerte permanente mantiene la tensión al máximo y hace que cada error salga caro.

Por qué lo elegimos Es pura supervivencia, sin que nadie te lleve de la mano: cada decisión cuenta, cada error te pasa factura, y eso es precisamente lo que lo hace tan adictivo.

Los sistemas de bricolaje te permiten cocinar, construir y mantener herramientas y defensas, creando un enfoque muy inmersivo y práctico de la vida posapocalíptica. El modo multijugador añade una nueva dimensión, ya que te permite coordinarte con tus amigos para sobrevivir o vivir el caos cuando el trabajo en equipo se desmorona.

Mi veredicto:Project Zomboid ofrece una experiencia de supervivencia intensa y profundamente gratificante con Fallout 4 atmósfera. La gestión de recursos, la construcción de refugios y la tensión que genera la muerte permanente hacen que cada momento resulte emocionante y satisfactorio para los aficionados a los juegos postapocalípticos realistas.

★ Juego de supervivencia sandbox extremo con creación de objetos y construcción de bases Project Zomboid Compra en Eneba

12. Warhammer 40.000: Rogue Trader [Juego de rol para ordenador con opciones morales y de facción]

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Plataformas PC, macOS, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Año de estreno 2023 Creador/es Owlcat Games; Owlcat Games Puntuación en Metacritic 78/100 Duración media de la partida 50-70 horas Características únicas Juego de rol para ordenador ambientado en el universo de Warhammer 40.000, lealtad a facciones y compañeros, decisiones morales, combate táctico por turnos, sistemas de rol muy completos, facciones espaciales y amplias opciones narrativas

Warhammer 40.000: Rogue Trader te sumerge en una galaxia sombría y devastada por la guerra, donde cada decisión tiene su importancia y el peligro acecha en cada sistema estelar. Te embarcas en al mando de una nave de los Comerciantes Renegados, explorar espacios inexplorados, forjar alianzas y enfrentarse a facciones hostiles.

El juego combina combate táctico, sistemas de rol muy completos y tramas con múltiples ramificaciones, que plantea un sinfín de dilemas estratégicos y morales que mantienen el interés y la tensión en todo momento. La jugabilidad gira en torno a la toma de decisiones difíciles que determinan el futuro de tu tripulación, tu nave y la propia galaxia.

Los compañeros tienen personalidades, lealtades e intereses propios, y tus decisiones influyen en su lealtad de formas sorprendentes. Its ConsecuenciasLas decisiones morales al estilo de […] se combinan con la gestión de la nave, las batallas espaciales y la dinámica de la tripulación, lo que le ha valido un puesto entre los los mejores juegos espaciales para los jugadores a los que les gusta la estrategia.

Por qué lo elegimos Disfrutarás de la profundidad clásica de los juegos de rol para ordenador con un toque de Warhammer: decisiones complejas, política espacial y combates en los que se premia el ingenio por encima de la fuerza bruta.

Cada misión y cada enfrentamiento ponen a prueba tu capacidad táctica y tu sentido de la ética, lo que hace que cada partida resulte intensa e impredecible. Las decisiones que tomes tendrán repercusiones en toda la galaxia, lo que les confiere un impacto real y te mantiene constantemente en vilo.

Mi veredicto:Warhammer 40.000: Rogue Trader ofrece una emocionante experiencia de juego de rol para ordenador con mucho en juego, con la complejidad moral y la profundidad de las facciones que Fallout 4 que tanto gusta a los aficionados. Las decisiones trascendentales, la dinámica entre compañeros y las aventuras espaciales hacen que cada sesión resulte épica y esté llena de tensión estratégica.

★ Juego de rol para ordenador con opciones morales y de facción Warhammer 40.000: Rogue Trader Compra en Eneba

13. Declarado [Juego de rol en primera persona con exploración y combate con hechizos y armas]

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Plataformas PC, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador/es Obsidian Entertainment; Xbox Game Studios Puntuación en Metacritic 80/100 Duración media de la partida ~50-80 horas Características únicas Juego de rol en primera persona, mundo abierto de fantasía, consecuencias de las facciones, personalización de habilidades, exploración, combate con hechizos y armas, y la profundidad narrativa característica de Obsidian

Declarado te sumerge en un extenso, un mundo de fantasía en primera persona donde la magia, el combate cuerpo a cuerpo y una narrativa basada en las decisiones se entrelazan al más puro estilo Obsidian. Te pondrás en la piel de un héroe personalizable, explorando vastos paisajes repletos de mazmorras, pueblos y secretos ocultos, mientras te enfrentas en combate tanto a hechizos y armas.

El diseño visual es rico y envolvente, desde bosques encantados hasta ruinas derruidas, lo que hace que cada rincón del mundo parezca cobrar vida y merezca la pena explorarlo. La jugabilidad se centra en permitiendo que traces tu propio camino y marques el rumbo de los resultados con tus acciones, consolidandoDeclaradocomo uno de loslos mejores juegos de rol de acción.

Las facciones tienen consecuencias reales, las interacciones con los compañeros varían en función de tus acciones y las combinaciones de habilidades te permiten personalizar tu personaje exactamente como quieras. La exploración y las misiones secundarias premian la curiosidad, mientras que El combate combina la profundidad táctica con la acción trepidante.

Por qué lo elegimos Se trata de libertad y complejidad moral: un mundo en el que tus decisiones dan forma a la historia, y no al revés.

El característico estilo narrativo de Obsidian brilla con luz propia, con diálogos ramificados, decisiones moralmente complejas y una narrativa emergente que se adapta a tus elecciones. El mundo reacciona a tus acciones, lo que te da una sensación de control que los fans de Fallout 4 lo reconocerá de inmediato.

Mi veredicto:Declaradocaptura elConsecuenciasun juego de rol ambientado en un mundo de fantasía. El mundo está repleto de secretos que esperan ser descubiertos. Cada decisión cuenta, lo que lo convierte en un título imprescindible para los aficionados a la profundidad característica de Obsidian.

★ Juego de rol en primera persona con exploración y combates con hechizos y armas Declarado Compra en Eneba

14. Mutant Year Zero: Camino al Edén [Juego de rol táctico postapocalíptico con mutantes]

Nuestra puntuación

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creador/es Las Damas Barbudas; Funcom Puntuación en Metacritic 78/100 Duración media de la partida ~30-40 horas Características únicas RPG táctico por turnos, ambientado en un mundo postapocalíptico, con compañeros mutantes, mecánicas de sigilo, búsqueda de recursos, exploración, combate estratégico y una jugabilidad inspirada en XCOM

Mutant Year Zero: Camino al Edén te sumerge en un mundo donde La humanidad se ha extinguido y ahora los mutantes vagan por el páramo. Diriges a un pequeño grupo de peculiares supervivientes, entre los que se encuentran un pato que habla y un jabalí con carácter, a través de ruinas cubiertas de maleza y zonas irradiadas en busca de recursos y respuestas.

La combinación de exploración en tiempo real y combate por turnos le confiere un ritmo único, combinando el reconocimiento sigiloso con emboscadas estratégicas que resultan tensas y gratificantes. La búsqueda de suministros, la mejora del equipo y la gestión de las habilidades de tu escuadrón hacen que cada misión tenga sentido.

Por qué lo elegimos Este juego combina el combate táctico y el humor negro de una forma que resulta ingeniosa y, a la vez, extrañamente conmovedora. Una joya oculta para los amantes de los juegos de estrategia.

El mundo en sí mismo rezuma atmósfera: ciudades oxidadas engullidas por la naturaleza, restos resplandecientes y misteriosos artefactos del mundo antiguo que dan pistas sobre lo que salió mal. Cada personaje tiene habilidades propias que determinan tu forma de abordar el combate, convirtiendo cada combate en un rompecabezas que premia el posicionamiento inteligente y la sincronización.

Mi veredicto:Mutant Year Zero: Camino al Edénobtiene elConsecuencias el ambiente que crea con su mundo descarnado, sus compañeros mutantes y el énfasis en la búsqueda de recursos y la supervivencia. Es como ConsecuenciascumpleGastos pero más lento, más táctico y lleno de personalidad. Perfecto para los jugadores a los que les encanta la estrategia con una buena dosis de rareza postapocalíptica.

★ Juego de rol táctico postapocalíptico con mutantes Mutant Year Zero: Camino al Edén Compra en Eneba

15. Borderlands 2 [Un shooter ambientado en un páramo lleno de botín y con humor negro]

Nuestra puntuación

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Plataformas PC, OS X, Linux, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Android Año de estreno 2012 Creador/es Gearbox Software; 2K Games Puntuación en Metacritic 89/100 Duración media de la partida Unas 30 horas para la historia principal; entre 50 y 60 horas o más con las misiones secundarias Características únicas Un shooter ambientado en un páramo repleto de botín, con una enorme variedad de armas, acción frenética en modo cooperativo y unos gráficos vibrantes al estilo de los cómics en un escenario postapocalíptico

Borderlands 2 recoge el caos apocalíptico de Consecuencias y lo lleva al límite con explosiones de neón, un humor retorcido y montones de botín. Ambientado en el salvaje planeta de Pandora, el juego te sumerge en un un páramo sin ley lleno de bandidos, robots y personajes extravagantes.

Elige un cazador del Vault con habilidades únicas y sumérgete en misiones sin descanso que combinan combates trepidantes con una narrativa poco convencional Consecuencias los aficionados no pueden resistirse. El mundo está repleto de misiones extravagantes, que van desde épicas batallas contra jefes hasta encargos absurdos para personajes no jugables (NPC) hilarantemente inestables, lo que lo convierte en uno de los shooters de saqueo más caóticospor ahí.

Por qué lo elegimos Es ruidoso, exagerado y ridículamente divertido. Es el tipo de juego en el que saquear, disparar y reír van de la mano.

Aquí, el saqueo es un trabajo a tiempo completo: cambiarás de arma cada pocos minutos, en busca de la siguiente arma absurdamente potente. Los gráficos al estilo cómic y los caóticos tiroteos hacen que cada enfrentamiento rebose color y energía. Y si quieres aún más caos, El modo cooperativo lleva el caos al máximo mientras tú y tu escuadrón lanzáis una lluvia de balas y chistes malos por todo Pandora.

Mi veredicto:Borderlands 2 captura el humor, el espíritu aventurero y la energía desenfrenada que Fallout 4 A los jugadores les encanta. Es trepidante, frenético e irresistiblemente divertido: una mezcla perfecta de saqueos, disparos y risas en un circo postapocalíptico.

★ Un shooter ambientado en un páramo lleno de botín y con humor negro Borderlands 2 Compra en Eneba

16. Atomic Heart [Un extraño shooter distópico soviético con mutantes y máquinas]

Nuestra puntuación

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Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Mundfish; Focus Entertainment Puntuación en Metacritic 70/100 Duración media de la partida Unas 25 horas para la partida estándar; entre 35 y 40 horas para quienes quieran completarlo todo Características únicas Un escenario soviético de historia alternativa, máquinas retrofuturistas surrealistas y mutantes, fabricación de armas experimentales, y una atmósfera extraña en la que la ciencia se ha descontrolado

Corazón atómico te sumerge en una Unión Soviética en una historia alternativa en la que la ciencia se descarriló por completo. Los robots, creados para servir a la humanidad, se han vuelto contra sus creadores, y el resultado es un escenario surrealista y empapado de sangre, lleno de pesadillas mecánicas y experimentos mutantes.

Juegas en el papel de un agente soviético enviado para descubrir qué salió mal, armados con una combinación de armas cuerpo a cuerpo improvisadas, poderes telequinéticos y algunas de las armas más extrañas jamás construidas. El mundo parece cobrar vida de la peor manera posible: gotas de polímero que hablan, androides defectuosos y propaganda a todo volumen procedente de fábricas en ruinas.

Por qué lo elegimos Este juego te atrapa con su mundo extravagante y sus enemigos impredecibles; una mezcla desenfrenada de estética soviética y locura de ciencia ficción.

Cada pasillo cuenta una historia a través de un diseño retrofuturista y detalles ambientales sorprendentes que resultan familiares para cualquiera que disfrute de Consecuenciasesa visión de la ciencia que sale mal. El combate es rápido y brutal, lo que fomenta combinaciones creativas de armas y reflejos rápidos, mientras que la inquietante banda sonora y las imágenes crean una sensación constante de inquietud y curiosidad.

Mi veredicto:Corazón atómico refleja ese extraño caos retrofuturista que caracteriza a Consecuencias Es un juego emblemático. Es elegante, inquietante y rebosa de una construcción de mundos muy creativa, perfecto para los jugadores a los que les gusta explorar extraños experimentos científicos que han salido terriblemente mal.

★ Steam – Recarga Tarjeta regalo de Steam Compra en Eneba

17. The Last of Us [Una emotiva aventura de supervivencia postapocalíptica]

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Plataformas PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Año de estreno 2013 Creador/es Naughty Dog; Sony Interactive Entertainment Puntuación en Metacritic 95/100 Duración media de la partida ~15-20 horas de historia principal (más si se explora) Características únicas Una historia emotiva, un escenario postapocalíptico crudo, búsqueda de recursos y creación de objetos, y un viaje impulsado por personajes con gran profundidad

The Last of Us golpea fuerte: no solo por sus brutales mecánicas de supervivencia, sino también por su una historia que te deja huella mucho después de que terminen los créditos. En un mundo asolado por la infección y la pérdida, te pones en la piel de Joel para guiar a la joven Ellie a través de los restos de la civilización.

Cada rincón esconde un peligro, cada recurso cuenta y cada decisión resulta difícil. Fabricar armas y buscar materiales añade tensión a cada encuentro, mientras que La narración emotiva da importancia incluso a los momentos más insignificantes.

Por qué lo elegimos Deja una huella imborrable, al combinar una supervivencia cruda y de alto riesgo con una de las narraciones más memorables del género.

El mundo está en ruinas, pero sigue vivo: la naturaleza se ha apoderado de las ciudades, la gente está desesperada y la línea entre el bien y el mal se difumina cada vez más. ¿Qué es lo que hace que brille para Fallout 4 lo que les gusta a los aficionados es eso mismo una mezcla de supervivencia, creación y la lucha de la humanidad por resistir. Es más silencioso y tiene un aire más cinematográfico, pero la atmósfera y la inmersión son inigualables.

Mi veredicto:The Last of Us capta el lado humano del apocalipsis. Es cruda, emotiva y está magistralmente escrita: una apasionante historia de supervivencia y conexión que te llegará al corazón. Consecuencias un golpe en pleno corazón.

★ Una emotiva aventura de supervivencia postapocalíptica The Last of Us Compra en Eneba

18. Horizon Zero Dawn [Aventura de mundo abierto tras un colapso, con ruinas tecnológicas]

Nuestra puntuación

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, PC Año de estreno 2017 Creador/es Guerrilla Games; Sony Interactive Entertainment Puntuación en Metacritic 89/100 Duración media de la partida ~30-40 horas de historia principal, más de 40 horas con los contenidos adicionales Características únicas Un mundo abierto en una Tierra postapocalíptica reconquistada por la naturaleza, con bestias robóticas, misterios tecnológicos, exploración y mejoras

Horizon Zero Dawn le da la vuelta al género postapocalíptico: La humanidad ha caído, pero la naturaleza prospera, y ahora unas bestias robóticas gigantes dominan la tierra. Te pondrás en la piel de Aloy, una valiente cazadora armada con un arco y dispositivos de alta tecnología, en una misión para desvelar los secretos de una civilización perdida.

El mundo es impresionante: ciudades cubiertas de vegetación, ruinas nevadas y máquinas antiguas que se han rebelado. La exploración resulta gratificante a cada paso. Recogerás recursos, mejorarás armas y descubre el misterio de cómo cayó el viejo mundo. Por el camino, te enfrentarás a combates intensos en los que se premia la precisión y la planificación, sobre todo a la hora de derrotar a gigantescas bestias mecánicas con trampas elementales, sigilo y golpes perfectamente sincronizados.

Por qué lo elegimos Disfrutarás de la emoción de la exploración y el combate en uno de los mundos abiertos más impresionantes jamás creados, además de dinosaurios robóticos.

Me gustaFallout 4, combinaun descubrimiento marcado por un constante sentido de la maravilla, y cada combate se percibe como una danza de estrategia e instinto. La fusión entre la supervivencia primitiva y la tecnología futurista hace que sea uno de los mundos más singulares que jamás hayas explorado.

Mi veredicto: Horizon Zero Dawn captura la emoción de la exploración y el descubrimiento que Consecuencias que encanta a los fans. Es una impresionante aventura de mundo abierto llena de misterio, peligro y belleza. Un viaje postapocalíptico sin igual.

★ Aventura de mundo abierto ambientada tras un colapso, con ruinas tecnológicas Horizon Zero Dawn Compra en Eneba

19. The Division 2 [Juego de disparos y botín PvE en una América en ruinas]

Nuestra puntuación

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Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creador/es Massive Entertainment; Ubisoft Puntuación en Metacritic 82/100 Duración media de la partida ~30-40 horas (historia principal), con 50-100 horas o más si se incluyen el contenido secundario y las actividades de final de juego Características únicas Juego de disparos táctico en tercera persona ambientado en un Washington D. C. en ruinas, con ciclos de combate entre facciones, saqueo y mejora del equipamiento, modo cooperativo y zonas de final de juego centradas en el PvE

The Division 2 te sumerge en el corazón decadente de Washington D. C., donde el caos, la enfermedad y la desesperación se han apoderado de todo. Como agente de la División, tu misión es restablecer un mínimo de orden en un mundo que ya ha perdido toda esperanza.

La ciudad resulta inquietantemente real. Cada ventana rota, cada parque cubierto de maleza y cada monumento abandonado cuenta una historia de supervivencia. Casi se puede oler el polvo en el aire mientras te deslizas por una calle silenciosa y en ruinas. El combate aquí no consiste en disparar sin pensar: se trata de posicionarse, trabajar en equipo y adaptarse a cada amenaza.

Por qué lo elegimos Destaca por su acción cooperativa y su profundidad táctica, ofreciendo a los jugadores una visión cruda y realista de la supervivencia y el trabajo en equipo en un Washington D. C. en ruinas.

Las facciones enemigas parecen muy reales, cada una con sus propias estrategias y sus disputas territoriales. El saqueo desempeña un papel fundamental: las armas, las armaduras, las mejoras y los recursos te animan constantemente a explorar cada callejón y cada tejado. Y En el modo cooperativo, esa sensación de tensión se multiplica, convirtiendo cada tiroteo en una lucha desesperada por la supervivencia.

Mi veredicto:The Division 2 refleja a la perfección Consecuenciasel espíritu de sobrevivir en medio de la ruina. Solo que aquí cada batalla es más intensa y cada decisión, más difícil. Es un shooter táctico centrado en el botín que premia el juego inteligente y te hace volver una y otra vez para «solo una partida más».

★ Juego de disparos y botín PvE en una América en ruinas The Division 2 Compra en Eneba

20. BioShock [Un juego de disparos distópico y envolvente con mundos genéticamente mutados]

Nuestra puntuación

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Plataformas PC, PlayStation 3, Xbox 360, Mac OS X, iOS Año de estreno 2007 Creador/es 2K Boston / 2K Australia; 2K Games Puntuación en Metacritic 96/100 Duración media de la partida Entre 12 y 16 horas para la historia principal; entre 18 y 23 horas con los contenidos adicionales Características únicas Una distopía submarina envolvente, tecnología retrofuturista, una narrativa centrada en la moral, poderes plasmídicos combinados con armas convencionales y temas filosóficos en la trama

BioShock es uno de esos pocos juegos que es como adentrarse en una obra de arte: una obra maestra oscura, inquietante y trágica. Ambientada en Rapture, una utopía submarina convertida en pesadilla, captura el mismo encanto retrofuturista y la misma decadencia moral que Consecuencias a los fans les encanta.

La ciudad está llena de ecos inquietantes de su antigua gloria: salones con adornos dorados, letreros de neón parpadeantes y supervivientes desesperados, deformados por su propia ambición. Su atmósfera envolvente y sus matices filosóficos sobre la libertad, la ciencia y el control la convierten en una de las mejores experiencias narrativas del mundo de los videojuegos, que sigue sin tener rival años después de su lanzamiento.

Por qué lo elegimos Es inquietante, elegante e inolvidable: un shooter con una historia cautivadora que convierte cada rincón de Rapture en una obra de arte viviente.

Puedes experimentar a tu antojo con unas extrañas habilidades genéticas llamadas «plásmidos», lo que le da al combate un toque creativo. Ataca a los enemigos con descargas eléctricas, congélalos o haz que se enfrenten entre sí; tú eliges. Cada encuentro y cada entrada del diario profundizan en el misterio que se esconde tras la caída de Rapture, convirtiendo la exploración en una historia.

Mi veredicto:BioShockcanalesConsecuenciassus raíces distópicas a través de su atmósfera, su filosofía y su inolvidable construcción del mundo. Es inquietante, invita a la reflexión y te sumerge por completo en su universo. Una experiencia imprescindible para cualquiera que busque esa mezcla de ciencia ficción retro, tensión moral y el encanto de lo postapocalíptico.

★ Un juego de disparos distópico y envolvente con mundos genéticamente mutados BioShock Compra en Eneba

Mi veredicto general

El mejor punto de partida para los jugadores que buscan juegos como Fallout 4 ¿Hoy? Depende del tipo de vagabundo del páramo que seas.

Para los exploradores a los que les gusta seguir una historia: The Last of Us ofrece una profundidad emocional sin igual, con un drama humano crudo ambientado en un inquietante escenario postapocalíptico.

Para los puristas de los juegos de rol: Declarado se perfila como la próxima gran obra maestra de Obsidian, ya que ofrece la misma libertad de juego, las mismas intrigas entre facciones y los mismos dilemas morales que hicieron que Fallout 4icónico.

Para los supervivientes tácticos: Project Zomboid convierte cada decisión en una lucha a vida o muerte, combinando realismo, maña y la tensión de la muerte permanente.

Para los amantes de la acción y el caos: Borderlands 2 rebosa de botín, humor y caos. Perfecto para quienes disfrutan del lado más desenfadado y alocado del apocalipsis.

Para los amantes del ambiente: BioShock sigue siendo el referente indiscutible de la narrativa inmersiva y retrofuturista que perdura mucho después de que terminen los créditos.

Ningún juego puede sustituir Fallout 4, pero juntos capturan su esencia: la libertad, el peligro y el humor negro que definen la experiencia del páramo. Sea cual sea el mundo que elijas a continuación, una cosa es segura: la aventura nunca termina del todo, solo cambia de forma.

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