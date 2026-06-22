Die 10 besten Sci-Fi-Spiele des Jahres 2025 für futuristischen Spielspaß

Wenn du schon immer mal in den Weltraum aufbrechen, geheimnisvollen Außerirdischen begegnen und vielleicht ganz nebenbei die Menschheit retten wolltest, bist du hier genau richtig: Die besten Sci-Fi-Spiele entführen dich in fremde Welten, in denen Politik, Krieg und persönliche Beziehungen aufeinanderprallen.

Manche versetzen dich in riesige Open-World-Sandkästen wie No Man’s Sky, andere hingegen konfrontieren dich mit spannungsgeladenen Ego-Shooter-Missionen, bei denen ein einziger Fehltritt deine Crew das Leben kosten kann.

Science-Fiction ist ein spannendes Genre, weil es alles miteinander verbindet – Horror-Spannung in verfallenen Raumschiffen, Dialogbäume im RPG-Stil, die deine Geschichte prägen, und sogar taktische Truppenkämpfe, die direkt aus einer Science-Fiction-Blockbuster-Serie stammen könnten. Du kannst dich vom Kampf gegen böse Imperien in Mass Effect um eine albtraumhafte Zukunft in Deus Ex: Human Revolution ohne auch nur einen Moment zu zögern.

Diese Liste ist eine Auswahl der besten Spiele, die ich selbst gespielt habe oder die mir von anderen Sci-Fi-Fans empfohlen wurden: eine Mischung aus Klassikern wie Halbwertszeit and Fallout Spiele und alle, die sich auf kommende Spiele wie Metal Eden and Cronos: Der neue MorgenAlso, zieht euch an, Freunde. Es ist an der Zeit, fremde Planeten zu erkunden, ums Überleben zu kämpfen und vielleicht sogar das Schicksal des Universums selbst zu verändern.

Unsere Top-Empfehlungen für Science-Fiction-Spiele

Wenn es um Science-Fiction-Spiele geht, will ich das Komplettpaket: epische Geschichten, abgefahrene Technik und Entscheidungen, die mir den Kopf verdrehen. Diese Titel werfen einem nicht einfach nur Laser und Aliens entgegen – sie erschaffen ganze Universen, die einen in ihren Bann ziehen und nicht mehr loslassen.

Mass Effect (2007) – Ein galaxisumspannendes Rollenspiel, in dem deine Entscheidungen das Schicksal von Zivilisationen und deiner Crew bestimmen. Outer Wilds (2019) – Ein verwirrendes Weltraum-Rätsel, in dem du die Geheimnisse einer Zeitschleife aufdeckst, bevor das Universum zurückgesetzt wird. Cyberpunk 2077 (2020) – Ein düsteres Open-World-Rollenspiel, das in einer neonbeleuchteten Zukunft spielt, in der Macht, Implantate und Entscheidungen das Leben in Night City bestimmen.

So toll diese Spiele auch sind, sie sind nur ein kleiner Vorgeschmack. Da draußen warten noch unzählige andere Spiele mit noch epischeren Science-Fiction-Erlebnissen auf euch.

Schnall dich an und scroll weiter – die vollständige Liste der besten Science-Fiction-Titel kommt gleich, und du wirst keinen einzigen verpassen wollen.

Die 10 besten Science-Fiction-Spiele, die du unbedingt spielen musst

Was macht das beste Science-Fiction-Spiel aus? Ist es die Politik der Außerirdischen? Abtrünnige KIs? Ganze Galaxien, in denen man sich verlieren kann? Das ist eine Fangfrage – es ist alles zusammen.

Diese Liste ist dein Sprungbrett in unvergessliche Welten – und ja, es gibt mehr Spiele, als dein Spielestapel verkraften kann.

1. Mass Effect [Das beste Science-Fiction-Rollenspiel mit fesselnder Handlung]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, Xbox 360, PS3, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2007 Entwickler BioWare Durchschnittliche Spielzeit 17–30 Stunden Besondere Merkmale Verzweigte Handlung, Moralsystem, Truppenkämpfe

Mass Effect hat mich von Anfang an mit seiner Mischung ausinnovatives TPS-Spiel Spielmechanik und eine verzweigte Handlung wo jede Entscheidung zählt.

Ich tauchte in eine Welt voller Politik ein zwischen außerirdischen Spezies, uralten KI-Bedrohungen und Geheimnissen, die das Wesen des Menschseins infrage stellen. Figuren wie Garrus, Tali und Liara wirkten auf mich echt, nicht nur wie Statisten. Das Paragon-/Renegade-System? Es macht Moral zu einem aktiven Bestandteil des Spiels, in dem jede Entscheidung Gewicht hat.

SpielenMass Effect Es fühlt sich an, als würde man seine eigene Science-Fiction-Saga inszenieren. Das Spiel passt sich deiner Spielweise an: Ganz gleich, ob du dich voll und ganz auf den Kampf konzentrierst oder Dialoge und Beziehungen bevorzugst.

Das Zusammenstellen meines Teams, das Erkunden der Galaxis und die moralischen Dilemmata sorgten für Momente, die ich nie vergessen werde. Klar, die Steuerung des Mako war manchmal etwas holprig, und manche Kampfsequenzen wirkten im Vergleich zu modernen Shootern etwas veraltet, aber die Tiefe der Geschichte hat mich gefesselt.

Optisch,Mass Effect ist diese Art von eleganter Sci-Fi-Ästhetik mit detailreichen Umgebungen, wobei die Zitadelle wie eine futuristische Stadt wirkt, die direkt aus einer klassischen Weltraumoper entsprungen zu sein scheint. Der Soundtrack und das Sounddesign zogen mich noch tiefer in dieses Universum hinein, während die Mischung aus realistischer Technik und außerirdischer Ästhetik Stil und Eintauchen in die Spielwelt perfekt in Einklang brachte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Bedeutungsvolle Entscheidungen prägen deinen ganz persönlichen Lebensweg

Tiefgründige, unvergessliche Charaktere mit authentischen Beziehungen

Eine Galaxie voller Legenden und Geheimnisse

Mein Fazit:Mass Effect Es zählt zu den besten Science-Fiction-Spielen überhaupt; es verbindet eine fesselnde Geschichte mit einem packenden Gameplay, das dich mitten in ein episches Universum versetzt. Wenn du ein Spiel suchst, in dem deine Handlungen die Welt und die Charaktere wirklich beeinflussen, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich.

Was die Spieler sagen

mrnikkoli

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Es ist eine der besten Action-RPG-Trilogien, die je entstanden sind, und viele halten sie für die beste

2. Outer Wilds

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Mobius Digital Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Besondere Merkmale Zeitreise-Mechanik, freie Erkundung, rätselbasiertes Gameplay

Outer Wilds versetzte mich in ein stilles, seltsames Sonnensystem, das mich immer wieder in eine 22-minütige Zeitschleife zurückzog, die von kosmischem Geheimnis umhüllt war.

Im Gegensatz zu vielen Science-Fiction-Werken, Dieses Spiel verzichtet auf Kämpfe und das Aufsteigen zugunsten purer Neugier und Entdeckungsfreude. Was mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, sind die Erkenntnisse, die ich über das uralte Volk der Nomai und die bizarren physikalischen Gesetze gewonnen habe, die jeden Planeten prägen. Dieser Low-Tech-Ansatz, der dennoch zutiefst wissenschaftlich ist, hat mich dazu gebracht, neu darüber nachzudenken, was Science-Fiction sein kann – wenn sie sich auf Ideen statt auf auffällige Technik stützt.

SpielenOuter Wilds es fühlte sich an, als würde man ein riesiges Puzzle zusammensetzen, wobei jede Umlaufbahn weitere Geheimnisse über ein System enthüllt, das am Rande der Zerstörung steht. Dies fantastisches Rollenspiel belohnt Geduld und Aufmerksamkeit: Es gibt keinen Kampfdruck, sondern nur Erkundung und Lernen.

Das Zeitloop-Prinzip sorgt für Spannung und Dringlichkeit, aber mir hat besonders gefallen, dass das Spiel mir zutraut, die Dinge selbst herauszufinden. Allerdings ist dieses Spiel vielleicht nicht für jeden das Richtige. Es ist eher etwas für Entdecker und Denker als für Action-Fans.Optisch,Outer Wilds verbindet Stil und Realismus, mit einzigartigen planetarischen Effekten wie Schwarzen Löchern in zerbrechlichen Welten und einer Sonne, die auf eine Supernova zurast. Der minimalistische Soundtrack ergänzt perfekt die geheimnisvolle Atmosphäre, die mein Eintauchen in dieses zerbrechliche Universum noch vertieft. Es geht nicht um grafische Leistung, sondern darum, eine wunderschöne, offene Welt zu erschaffen, die voller Geheimnisse und lebendig wirkt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Einzigartige Zeit-Schleifen-Mechanik, die deine Neugier auf die Probe stellt

Der Schwerpunkt liegt auf Wissen als Fortschritt statt auf Kampf

Eine wunderschöne offene Welt voller wissenschaftlicher Wunder

Mein Fazit:Wenn du Lust auf eine neue Herangehensweise an Weltraumforschung und Rätsel hast, dann ist „Outer Wilds“ genau das Richtige für dich. Es ist eine ruhige, nachdenkliche Reise, die deine Sicht auf das Universum verändern wird.

Was die Spieler sagen

Lazyade

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„The Outer Wilds“ ist ein unglaubliches, einzigartiges Erlebnis

3. Cyberpunk 2077 [Das beste, ambitionierteste Open-World-Science-Fiction-Erlebnis]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Entwickler CD Projekt Red Durchschnittliche Spielzeit 25–50 Stunden Besondere Merkmale Open-World-RPG, futuristisches Setting, umfangreiche Charakteranpassung

Cyberpunk 2077 hat mich mit seiner weitreichenden Vision einer neonbeleuchteten Zukunft überrascht, in der die Technologie die Grenze zwischen Mensch und Maschine verwischt.

Das Gameplay bot mir die Möglichkeit, auf meine eigene Art zu spielen; ich konnte entweder ein heimlicher Hacker oder ein Straßenkämpfer mit kybernetischen Upgrades sein. Die Geschichte dreht sich um Identität und Freiheit in einer Welt, die von Megakonzernen beherrscht wird, und zeigt V’s emotionale Reise sowie den unvergesslichen Johnny Silverhand.

Dieses Spiel bietet eine der ambitioniertesten Geschichten unter den aktuellen Science-Fiction-Serien und verbindet umfassende kybernetische Anpassungsmöglichkeiten mit der „Braindance“-Mechanik – einem abgedrehten Eintauchen in die Erinnerungen anderer, das mich an CSIentsprichtBlack Mirror. Deshalb liebe ich Spiele wie Cyberpunk.

Ob ich mich nun heimlich an meinen Gegnern vorbeischlich oder mir den Weg freischoss – Night City war ein brutaler und zugleich wunderschöner Spielplatz. Sicher, der Start des Spiels verlief holprig, und obwohl auch nach den Patches noch einige Bugs vorhanden waren, ließen mich die gelungene Weltgestaltung und die erzählerische Tiefe über die Ecken und Kanten hinwegsehen.

Grafik und Sounddesign hinterlassen mit lebhaften Neonlichtern und detailreichen Umgebungen einen bleibenden Eindruck. Der Soundtrack, eine Mischung aus Synthwave und Industrial, passt perfekt zur dystopischen Atmosphäre. Die Atmosphäre von Night City wirkte lebendig und bedrückend, von den Hintergassen von Pacifica bis zu den Wolkenkratzern der Corpo Plaza. Es ist ein bekanntes Open-World-Spiel das voller Geschichten und Überraschungen steckt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Umfassende Charakteranpassung und Innovationen im Bereich Braindance

Eine facettenreiche, persönliche Geschichte in einer dystopischen offenen Welt

Eine faszinierende Stadt voller Details und Atmosphäre

Mein Fazit:„Cyberpunk 2077“ ist ein mutiges, komplexes Spiel, das sich in die Riege der besten Spiele einreiht – ideal für alle, die sich nach einem ausgereiften, vielschichtigen Science-Fiction-Rollenspiel sehnen, das unsere Sicht auf Technologie und Menschlichkeit hinterfragt.

Was die Spieler sagen

TheLunarVaux

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Das hat mich ehrlich gesagt umgehauen. Ich habe zum Start etwa 15 Stunden gespielt, und trotz all der Bugs habe ich ein ordentliches Spiel gesehen, aber keines, das mich wirklich in seinen Bann gezogen hätte.

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Guerrilla Games Durchschnittliche Spielzeit 25–60 Stunden Besondere Merkmale Eine postapokalyptische Welt, Roboter-Dinosaurier, ein umfangreiches Crafting-System

Ich hätte nicht gedacht, dass mir ein Roboter-Känguru Angst machen würde, aber Horizon: Forbidden West das möglich gemacht.

Diese Fortsetzung legt noch eine Schippe drauf mit neuen Gadgets wie einem schnittigen Gleiter und dem Pullcaster, die das Erkunden der wunderschönen offenen Welt zu einem Riesenspaß machten. Das Kern-Gameplay verbindet Kämpfe, Erkundung und das Hacken von Technik, in dem ich in die Rolle von Aloy schlüpfe, einer klugen und neugierigen Heldin, die einer Zukunft entgegenblickt, in der Natur und Maschinen aufeinanderprallen.

Das Spiel besticht durch seine Weltgestaltung: eine postapokalyptische Erde, die von Stammesgesellschaften wiederaufgebaut wurde, die inmitten von KI-gesteuerten Kriegsmaschinen überleben. Themen wie Klimakollaps und KI-Ethik spielen eine zentrale Rolle, insbesondere bei HEPHAESTUS, einer bösartigen KI, die Kriegsroboter in Serie produziert.

Aloys Reise wirkt sehr persönlich, doch sie wirft große Fragen über die Menschheit und die Rolle der Technologie in unserer Zukunft auf. Die Kämpfe sind flüssig und bieten viel Spielspaß, aber ehrlich gesagt, Einige Nebenquests wirkten sich etwas eintönig an im Vergleich zur Hauptgeschichte.

Optisch,Das verbotene Westenist ein Spektakel mit gemütlichen Umgebungen, dynamischem Wetter und detailreichen Maschinendesigns. Der Soundtrack unterstreicht den epischen Charakter, und die lebendige Mischung aus Natur und Technik schafft eine einzigartige Atmosphäre. Es ist ein hervorragendes Rollenspieldassschafft einen Ausgleich zwischen Realismus und Fantasie Das funktioniert einfach perfekt und sorgt dafür, dass ich jedes Mal, wenn ich ein neues Gebiet erkunde, wieder voll und ganz gefesselt bin.

Warum wir uns dafür entschieden haben Innovative Fortbewegungshilfen wie Glider und Pullcaster

Vielschichtige Science-Fiction-Themen, vermischt mit Überlebenskampf in Stammeskulturen

Atemberaubende Grafik und eine fesselnde offene Welt

Mein Fazit:Wenn Sie Open-World-Spiele lieben, die Abenteuer, Technik und eine fesselnde Geschichte miteinander verbinden, bietet „Forbidden West“ eines der besten Spielerlebnisse unter den aktuellen Science-Fiction-Spielen

Was die Spieler sagen

Nicht Jolter

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Insgesamt hatte ich riesigen Spaß beim Spielen von „Horizon: Forbidden West“. Die Hauptgeschichte ist einfach umwerfend. Die Nebenmissionen sind sinnvoll und machen Spaß. Die Charaktere sind glaubwürdig und realistisch. Die Welt ist – größtenteils – mit sinnvollen Inhalten gefüllt, und die verschiedenen Biome haben alle ein einzigartiges Erscheinungsbild.

5. Half-Life 2 [Der beste klassische Ego-Shooter mit revolutionärer Physik]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen PC, Xbox, Xbox 360, PS3 Erscheinungsjahr 2004 Entwickler Überwachung Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Besondere Merkmale Physikbasierte Rätsel, fesselnde Erzählung, Schwerkraftkanone

Half-Life 2 hat mich schon 2004 mit seiner bahnbrechenden Physik und seiner fesselnden Welt umgehauen.

Die Schwerkraftkanone allein zählt immer noch zu den coolsten Werkzeugen, die ich je in einem Ego-Shooter benutzt habe. Es verwandelte den Kampf in kreative Problemlösung, wie zum Beispiel, Sägeblätter auf Zombies zu werfen oder Kisten als Waffen zu schleudern.

Die außerirdische Technologie und die Unterdrückungsfelder der Combine ließen die Erde wie einen Ort wirken, der zwar erobert worden war, aber dennoch beunruhigend vertraut wirkte. Das Spiel vertraut darauf, dass du selbst herausfindest, wie du überleben kannst, ohne ständig an die Hand genommen zu werden, was für ein befriedigendes Gefühl beim Kämpfen und Erkunden sorgte.

Die Atmosphäre von City 17 hat mich nicht mehr losgelassen – eine Mischung aus unheimlicher osteuropäischer Architektur und bedrückender Fremdherrschaft. Die Geschichte entfaltete sich, ohne dass Gordon Freeman ein Wort sagte, doch Figuren wie Alyx und Dog verliehen der Welt Herz und Charme. Grafisch war das Spiel seiner Zeit voraus, und auch heute noch hat der Grafikstil nichts von seiner Wirkung verloren. Das Sounddesign sorgte mit unheimlichen Umgebungen und gut getimten Soundeffekten für zusätzliche Spannung. Auch wenn die Grafik nach heutigen Maßstäben nicht hyperrealistisch ist, trägt der einheitliche Stil perfekt zum Eintauchen in das Spiel bei.

Warum wir uns dafür entschieden haben Innovative Schwerkraftpistole und physikbasiertes Gameplay

Eine mitreißende Atmosphäre und unvergessliche Charaktere

Anspruchsvolle Kämpfe, die das Können der Spieler berücksichtigen

Mein Fazit:Half-Life 2 Es ist nach wie vor eines der besten Spiele dieses Genres und verbindet Spielspaß, Handlung und Weltgestaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ein absolutes Muss für alle, die intelligente und fesselnde Spiele lieben.

Was die Spieler sagen

Ashtavakra – Nondual

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Ich habe HL2 etwa 16 Mal von Anfang bis Ende durchgespielt und es ist mein absolutes Lieblingsspiel.

6. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain [Das Beste aus Sandbox-Stealth und Sci-Fi-Kriegsführung]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Kojima Productions / Konami Durchschnittliche Spielzeit ~30–40 Stunden (Hauptstory), über 50 Stunden mit Nebenmissionen Besondere Merkmale Open-World-Stealth, Basisbau-Mechaniken, dynamischer Missionsansatz

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain mich in eine offene Spielwelt versetzte, in der Stealth trifft auf Hightech-Science-Fiction-Horror.

Als Big Boss hast du eine Söldnerarmee angeführt und sowjetische Stützpunkte in Afghanistan und Afrika infiltriert. In diesem Spiel kannst du die Missionen ganz nach deinem Geschmack angehen – Betäubungspfeile, Pappkartons oder gelegentlich einen Raketenwerfer, wenn es brenzlig wurde.

Es ist eine Sandbox, die Kreativität und Experimentierfreude belohnt, während gleichzeitig biotechnologische Bedrohungen wie parasitäre Viren und experimentelle KI eingeflochten werden, die der Geschichte eine spannungsgeladene, glaubwürdige Note verleihen.

SpielenPhantomschmerzen Es fühlte sich an, als würde man in einem Kriegsgebiet nach dem Ende der Menschheit leben. Ich konnte meine Vorgehensweise an jede Mission anpassen, meine Basis aufrüsten und auf sinnvolle Weise mit Soldaten und Ausrüstung interagieren. Ja, manche Abschnitte wurden etwas eintönig, und die KI-Teamkameraden konnten manchmal etwas begriffsstutzig sein, aber die Freiheit beim Spielen und Planen war sehr befriedigend.

Optisch sind die Umgebungen atemberaubend. Man stelle sich schroffe Berge und überflutete Stützpunkte vor. Dazu kam ein eindringlich-subtiler Soundtrack, der mich mitten in die Spannung hineinzieht. Die Mischung aus Realismus und Science-Fiction-Elementen, wie Hightech-Prothesen und experimentelle Waffen, lässt die Welt lebendig und gefährlich wirken. Der filmische Touch in entscheidenden Momenten unterstreicht die Handlung, ohne die Action zu verlangsamen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Open-World-Stealth mit Sandbox-Freiheit

Science-Fiction-Horror und Biotechnologie-Themen, die in das Gameplay eingewoben sind

Spielergesteuerte Handlung und flexible Missionen

Mein Fazit:Phantomschmerzen ist eines der besten Spiele für Fans von Stealth-Spielen. Die Kombination aus Freiheit und einer detailreichen Spielwelt macht es zu einem Muss für taktisch denkende Spieler.

Was die Spieler sagen

M-V-D_256

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Das Gameplay ist fantastisch und gehört zu den besten der Reihe (was in dieser Reihe ein großes Kompliment ist).

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2014 Entwickler 343 Industries Durchschnittliche Spielzeit 50–100+ Stunden (gesamte Sammlung) Besondere Merkmale Eine Zusammenstellung von „Halo“-Titeln, überarbeitete Grafik, Online-Multiplayer

Einstieg inHalo: Die Master Chief Collection Es fühlte sich an wie eine Zeitreise voller epischer Schlachten quer durch den Weltraum.

Diese Reihe vereint sechs legendäre Titel in einem Ego-Shooter das mir ermöglicht, die Entwicklung des Kampfes, das Chaos des Zweihandkampfes und gewaltige galaktische Konflikte zu erleben. Aus dem ein furchterregendes Horrorspieldie Atmosphäre vonCombat Evolved zu dem weitläufigen Epos von ReichweiteDas Gameplay ändert sich, sorgt aber weiterhin für einen hohen Adrenalinspiegel.

Das Durchspielen der Sammlung fühlte sich an, als würde man einen Spartaner durch verschiedene Epochen führen. Ich konnte nahtlos zwischen den Kampagnen wechseln, legendäre Momente noch einmal erleben und in den Mehrspielermodus eintauchen, der mich immer wieder zurückkommen lässt.

Die Hintergrundgeschichte hat mich in ihren Bann gezogen; der Bund, die Flut und die Vorläufer bilden ein facettenreiches Science-Fiction-Gefüge, und Master Chief selbst ist ein Held, den ich sowohl bewundern als auch nachempfinden kann. Auch wenn die älteren Level ihr Alter zeigen, sorgt die überarbeitete Version dafür, dass sie spielbar und wunderschön bleiben, sodass die Erkundung des Weltraums nach wie vor wirklich spannend ist.

Grafisch gesehen,Die Sammlung besticht durch überarbeitete Grafik und flüssigere Bildraten die jedem Halo-Ring und jeder außerirdischen Stadt eine neue Atmosphäre verleihen. Sounddesign und epische Musik machen jeden Feuerkampf spannend und filmisch.

Warum wir uns dafür entschieden haben Komplette Science-Fiction-Saga mit sechs überarbeiteten Spielen

Nahtlose Integration von Kampagne und Mehrspielermodus

Eine tiefgründige Hintergrundgeschichte und eine ikonische Hauptfigur

Mein Fazit:Hallo: MCC ist ein Meilenstein unter den Top-Spielen für alle, die sich nach einem intensiven Ego-Shooter-Erlebnis in einem unvergesslichen Science-Fiction-Universum sehnen.

Was die Spieler sagen

Rex-117

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Ich bin hier sicherlich voreingenommen, aber ich finde die Halo-Kampagnen einfach phänomenal.

8. No Man’s Sky [Das beste unendliche Universum zum Erkunden]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Hallo, liebe Spieler Durchschnittliche Spielzeit 30–100+ Stunden Besondere Merkmale Verfahren zur Erzeugung von Welten, Aufbau von Stützpunkten, Weltraum- und Planetenforschung

No Man’s Sky hat mich von einem Skeptiker zu einem begeisterten Weltraumforscher gemacht.

Das prozedural generierte Universum umfasst 18 Billiarden Planeten, von denen jeder Überraschungen, Gefahren und außerirdische Lebensformen bereithält. Jeder Planet wirkt lebendig, von üppigen Paradiesen bis hin zu unwirtlichen Ödlanden. Die Erkundung steht im Mittelpunkt des Spiels und verbindet das Überleben mit der Erfassung außerirdischer Lebensformen in der ganzen Galaxie.

Das spielenein fesselndes Indie-Spielist einFreude für alle, die sich nach Freiheit sehnen. Ich konnte zwischen Sternensystemen hin- und herspringen, Planeten terraformen und sogar fremde Sprachen Wort für Wort lernen.

Überleben und Ressourcenmanagement sorgen für Spannung, doch das Spiel drängt einen nie zur Eile. Manche Planeten sind frustrierend rau, aber das Gefühl von Abenteuer lässt mich immer wieder zurückkehren. IchEs ist ein Universum, das ich mir wirklich zu eigen machen kann.

Zwar gab es anfangs einige Fehler im Spiel, Durch die Updates wurde alles optimiert zu einem ausgefeilten, wunderschönen Open-World-Abenteuer. Die Grafik ist atemberaubend– man denke an farbenprächtige Planeten, vielfältige Biome und einen dynamischen Himmel. Der Soundtrack unterstreicht das Gefühl der unendlichen Weite des Weltraums, was in mir ein Gefühl von Staunen und Einsamkeit hervorruft.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine prozedural generierte Galaxie, die endlose Erkundungsmöglichkeiten bietet

Die Freiheit, zu überleben, die Welt zu erkunden und mit Außerirdischen zu interagieren

Regelmäßige Updates für ein noch intensiveres Science-Fiction-Erlebnis

Mein Fazit:No Man’s Sky ist zweifellos eines der besten Spiele für alle, die ein grenzenloses Universum entdecken und darin überleben wollen.

Was die Spieler sagen

Sack voller Eidechsen

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Wenn dir Spiele gefallen, bei denen es darum geht, zu überleben, Ressourcen zu sammeln und Stützpunkte zu errichten, lohnt es sich auf jeden Fall, auch wenn du die Geschichte nur einmal durchspielst.

9. Deus Ex: Human Revolution [Das Beste aus Cyberpunk-Stealth und Philosophie]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PC, PS3, Xbox 360, Wii U, Mac Erscheinungsjahr 2011 Entwickler Eidos-Montreal Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Besondere Merkmale Cyberpunk-Setting, entscheidungsbasiertes Gameplay, Mischung aus Stealth und Action

In Deus Ex: Human Revolution, ich habe mich nicht nur durch Lüftungsschächte geschlichen, sondern dabei auch die Zukunft der Menschheit hinterfragt.

Man spielt als Adam Jensen – ein kybernetisch aufgerüsteter Agent – Ich bewegte mich durch eine dystopische Welt, die von der Macht der Konzerne und der menschlichen Augmentierung beherrscht wurde. Durch das Aufrüsten meiner Armklingen und das Hacken von Systemen fühlte sich jede Begegnung persönlich und entscheidend an, wodurch sich die Themen der Science-Fiction-Serie nahtlos in das Gameplay einfügen.

In diesem Spiel kann ich die Missionen ganz nach meinem Geschmack angehen – laut, leise oder raffiniert trügerisch. Soziale Manipulation und Kampf wirken wie Verlängerungen von Jensens verbessertem Körper.

Sicher, manche KI ist vorhersehbar und leicht zu schlagen, aber die Die Freiheit und die Wahlmöglichkeiten bei der Bewältigung jeder Mission sorgten dafür, dass jeder Durchgang ein neues Erlebnis war. Es ist ein Spiel, das Denkvermögen und Anpassungsfähigkeit belohnt und die Frage aufwirft, was es bedeutet, in einer technologisch fortgeschrittenen Welt Mensch zu sein.

Optisch sind die neonbeleuchteten Städte und die elegante Cyberpunk-Ästhetik atemberaubend. Soundtrack und Beleuchtung sorgen für die richtige Atmosphäre, sodass die Firmenlabore und schattigen Gassen lebendig wirken. Das Spiel schafft einen guten Ausgleich zwischen Stil und Realismus und sorgt dafür, dass ich sowohl in die Action als auch in die Geschichte eintauchen kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Tiefgreifende Cyberpunk-Science-Fiction-Themen, die in das Gameplay integriert sind

Vom Spieler bestimmte Entscheidungen und vielfältige Lösungswege für Missionen

Atemberaubende Cyberpunk-Ästhetik und eine fesselnde Spielwelt

Mein Fazit:Deus Ex: Human Revolution ist ein absolutes Muss für alle, die sich nach Stealth- und Hightech-Action sehnen.

Was die Spieler sagen

MegaJoltik

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Es ist einer der besseren Titel in diesem Genre.

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2011 Entwickler Überwachung Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Besondere Merkmale Innovative Rätselmechanik, Koop-Modus, witzige Handlung

Portal 2 hat mich zum Lachen gebracht, mich ratlos gemacht und dazu gebracht, in Portalen zu denken.

In diesem Spiel kann ich durch ein Portal treten und mit genau dem richtigen Schwung durch ein anderes wieder herauskommen. Gele, Würfel und raffinierte Physikrätsel hielten mich ständig auf Trab, während GLaDOS’ sarkastische Kommentare jeder Spielsitzung eine humorvolle Note verliehen. Es ist ein Ego-Shooter der ganz besonderen Art, bei dem Köpfchen über Muskelkraft siegt.

Das Koop-Spiel sorgte für zusätzliche Herausforderungen und noch mehr Spaß. Mein Freund und ich mussten miteinander kommunizieren, herumprobieren und manchmal spektakulär scheitern, bevor wir ein Rätsel lösen konnten.

Auch der Einzelspielermodus überzeugt, wobei die Geschichte Themen wie Autonomie, KI-Ethik und Identität behandelt und dabei von cleveren, urkomischen Dialogen begleitet wird. Manche Rätsel können einen mehrmals vor eine Herausforderung stellen, doch die Befriedigung, sie zu lösen, ist riesig. Grafisch gesehen ist Aperture Science sieht zwar etwas heruntergekommen aus, hat aber viel Charakter, wobei Klang und Farbe jeden Raum unterstreichen. Die Welt wirkt bewohnt und skurril und passt perfekt zum sarkastischen, schwarzen Humor der Erzählung. Doch für mich bleibt GLaDOS eine der unvergesslichsten Figuren der Spielewelt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Innovatives, portalbasiertes Science-Fiction-Gameplay

Eine urkomische Geschichte und ein legendärer KI-Bösewicht

Koop- und Einzelspieler-Rätsel stellen den Verstand auf die Probe

Mein Fazit:Portal 2 ist eines der besten Spiele, das Humor, Rätsel und Science-Fiction miteinander verbindet und so ein cleveres, unvergessliches Erlebnis schafft.

Was die Spieler sagen

XHeraklitX

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Wow! Dieses Spiel ist ein Meisterwerk!

Spannende Sci-Fi-Spiele stehen bevor

Das Science-Fiction-Genre wächst stetig weiter, und die nächste Welle an Neuerscheinungen sieht äußerst vielversprechend aus. Hier sind drei kommende Titel, die bereits in ersten Vorabberichten für Begeisterung sorgen:

Metal Eden – Ein rasantes Cyberpunk-FPS von Reikon Games. Du spielst ASKA, einen Androiden mit einem digitalisierten menschlichen Geist, der sich durch die Orbitalstadt Moebius kämpft, um menschliche COREs zu retten: Kettensprünge, Greifhaken und Wandläufe zwischen brutalen Feuergefechten. Erscheint am 2. September 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S; die Demo sorgt für Begeisterung, auch wenn die Leistung noch etwas Feinschliff benötigt. Cronos: Der neue Morgen – Ein Science-Fiction-Survival-Horror-Spiel in der Third-Person-Perspektive von Bloober Team. Du schlüpfst in die Rolle eines Reisenden, der zwischen einer zerstörten Zukunft und dem vom Krieg zerrütteten Polen der 1980er Jahre hin- und herspringt. Dabei verbrennst du Feinde, bevor sie sich zu noch abscheulicheren Monstrositäten verwandeln, und sammelst Seelen. Erscheint am 5. September 2025 für PS5, Xbox Series X/S, Windows, Switch 2 und macOS. Die Hölle, das sind wir – Eine packende Mischung aus Action und Mystery, angesiedelt in einer halboffenen Welt, die von übernatürlichen Kräften heimgesucht wird. Du schlüpfst in die Rolle von Rémi und entwirrst rätselhafte Hinweise, während du aufdeckst, was dieses seltsame Land wirklich heimsucht. Erscheint am 4. September 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Ganz gleich, ob du dich in rasante FPS-Action stürzt, dich in seelenerschütternden Horror wagst oder in unheimliche Geheimnisse eintauchst – diese Sci-Fi-Spiele werden das nächste Kapitel des Genres prägen.

Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste Science-Fiction-Spiel?

Das hängt wirklich davon ab, worauf du stehst – Mass Effect ist wegen seiner großartigen Geschichte und den vielfältigen Entscheidungsmöglichkeiten beliebt, Half-Life 2 ist eine Legende im Bereich der Weltgestaltung, und No Man’s Sky Nägel – eine unendliche Entdeckungsreise.

Was versteht man unter Science-Fiction in Spielen?

Science-Fiction in Spielen verbindet futuristische Technologien, Raumfahrt, künstliche Intelligenz und fremde Welten mit dem Gameplay und der Handlung und ermöglicht es den Spielern, spekulative, oft zum Nachdenken anregende Schauplätze zu erkunden.

Welche Weltraumspiele befinden sich noch in der Entwicklung?

Die Weltraumspiele, die sich noch in der Entwicklung befinden, sind Dune: Das Erwachen, Starfield, andDie Hölle, das sind wir. Jeder von ihnen verspricht, der Science-Fiction-Szene etwas Neues zu bieten: Dünendas riesige Open-World-Survival-Spiel, Starfielddie Welt der Entdeckungen, oder Die Hölle, das sind wir…s Mischung aus postapokalyptischem Krimi und außerirdischer Technologie.

Was ist das neue Weltraumspiel im Jahr 2026?

Das neue Weltraumspiel im Jahr 2026 ist Dune: Das Erwachen. Im Mittelpunkt stehen das Überleben und politische Intrigen in der Dünen Das Spiel verspricht eine weitläufige offene Welt voller wechselnder Allianzen und der ständigen Bedrohung durch Sandwürmer. Es ist eine der am meisten erwarteten Veröffentlichungen in diesem Genre.

Ist Science-Fiction besser als Fantasy?

Letztendlich ist es eine Frage des persönlichen Geschmacks – Science-Fiction beschäftigt sich mit Technik und Zukunftsmöglichkeiten, während Fantasy sich mit Magie und Mythen auseinandersetzt. Beide Genres bieten auf ihre eigene Weise reichhaltige und interessante Geschichten.