Die 18 besten postapokalyptischen Spiele für Abenteuer jenseits des Jahres 2026
Es ist schwer, genau zu sagen, was das beste postapokalyptische Spiel ausmacht. Jeder dieser Titel bietet ein völlig anderes Spielerlebnis, je nachdem, was seine Entwickler als Weltuntergang betrachten, was zu einer sehr heterogenen Auswahl an Inhalten führt.
Bei so vielen Spielen zur Auswahl kommt es häufig vor, dass man vor lauter Auswahlmöglichkeiten gar nicht mehr weiterweiß. Um dir bei der Entscheidung zu helfen, in welche postapokalyptische Welt du dich als Nächstes begeben möchtest, habe ich eine Liste mit 18 tolle Titel, von denen jeder eine andere Sichtweise auf das Ende der Welt bietet.
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Unsere Top-Auswahl an postapokalyptischen Spielen
Die besten postapokalyptischen Spiele auszuwählen, war nicht einfach, aber es war allemal einfacher, als einen nuklearen Winter mit nichts als einer Brechstange und einer rostigen Dose Bohnen zu überstehen. Nun ist jedes Spiel auf dieser Liste großartig, aber wir haben auch ein paar besondere Highlights:
- The Last of Us: Parzwei (2020) – Ein Spiel mit einer kontroversen Handlung, das die Komplexität der menschlichen Moral nach dem Ende perfekt veranschaulicht.
- Fallout: New Vegas (2010) – Das ultimative postapokalyptische Rollenspiel, das solides Gameplay mit grenzenloser Freiheit verbindet, die Mojave-Wüste ganz nach deinen Vorstellungen zu gestalten.
- Metro Exodus (2019) – Dieses Science-Fiction-Spiel vermittelt eindrucksvoll die Trostlosigkeit einer apokalyptischen Welt.
Scrolle weiter, um die vollständige Liste der besten postapokalyptischen Spiele zu sehen, die du dir derzeit holen kannst, zusammen mit zusätzlichen Einblicken und einigen wirklich tollen Angeboten!
Die 18 besten postapokalyptischen Spiele, die dich auf das vorbereiten, was kommt
Das postapokalyptische Genre zeichnet sich durch einige zentrale Merkmale aus: Ressourcenknappheit, Überlebenselemente, spannende Kämpfe, erzählerische Umgebungen und gelegentlich auch handlungsbestimmte Entscheidungen. Das ist ein sehr weit gefasster Begriff, daher werden wir hier alle möglichen Arten von Spielen finden … und du wirst wahrscheinlich etwas finden, das dir gefällt.
Nachdem das nun gesagt ist, kommen wir zur Liste.
1. The Last of Us: Teil II [Eine von Zombies beherrschte postapokalyptische Welt]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 10/10
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|Plattformen
|PC, PlayStation 4/5
|Erscheinungsjahr
|2020
|Urheber
|Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment
|Durchschnittliche Spielzeit
|ca. 30 Stunden
Der erste Eintrag auf dieser Liste ist das viel diskutierte (und umstrittene) The Last of Us Teil 2oderLos, zweikurz gesagt. Egal, ob du das Spiel schon gespielt, die Serie gesehen oder einfach nur im Internet gestöbert hast – wahrscheinlich kennst du den Kern der Handlung bereits.
Um es gleich vorweg zu nehmen: Ich bin nicht zu 100 % von der Geschichte überzeugt. Aber gerade die Tatsache, dass sie gegen den Strich geht und das in diesem Genre übliche „Action-Survivor“-Motiv auf den Kopf stellt, macht Los, zweilohnt sich, es zu spielen.
Los, zweierzählt die Geschichte von 2 Überlebende (Ellie und Abby) in einem zerstörten Amerika. Jede dieser Figuren muss ihrer eigenen Geschichte folgen und gleichzeitig versuchen, nicht von den monströsen Infizierten getötet zu werden. Sich in der Ödnis zurechtzufinden, ist keine leichte Aufgabe, und um zu überleben, muss man lernen, wann man kämpfen und wann man fliehen muss.
Los, zweizeichnet sich vor allem durch seine erzählerische Tiefe aus, nämlich seine verworrene, beklemmende Geschichte von Rache und Erlösung. Das Gameplay ist zwar ganz gut, aber es ist Los, zweiEs war die emotionale Tiefe, die das Werk auszeichnete und ihm zu großem Erfolg verhalf.
Mein Fazit:The Last of Us: Teil II verbindet atemberaubende Grafik und solides Gameplay mit einer spannenden Handlung zu einem Erlebnis, das Sie so schnell nicht vergessen werden.
Was sagen die Spieler dazu?
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2. Fallout: New Vegas [Groß angelegtes Postapokalypse-Rollenspiel]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 10/10
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|Plattformen
|PC, PlayStation 3, Xbox 360
|Erscheinungsjahr
|2010
|Urheber
|Obsidian Entertainment, Bethesda Softworks
|Durchschnittliche Spielzeit
|ca. 30 Stunden
Als Nächstes kommt ein weiterer Titan der postapokalyptischen Szene, Fallout: New Vegas. Diesbekanntes Ego-Shooter-Spiel folgte unmittelbar auf Fallout 3Erfolg. Um sicherzustellen, dass alles reibungslos ablief, wurde das Projekt an Obsidian Entertainment übertragen, ein Studio, das sich aus ehemaligen Mitarbeitern von Black Isle zusammensetzte und die ersten beiden Fallout Spiele.
Dieses Mal schlüpfst du in die Rolle eines Kuriers bei Mojave Express. Was eigentlich ein einfacher Auftrag hätte sein sollen, endet damit, dass du einen Kopfschuss bekommst und in einem flachen Grab dem Tod überlassen wirst. Doch das reicht nicht aus, und du wachst in der verschlafenen Stadt Goodsprings auf, bereit, deine Lieferung zu erledigen. Ein absolut zuverlässiger Postdienst – daran merkst du, dass das hier nicht das echte Leben ist.
Das Beste aus beiden Welten: New Vegas verbindet den Humor und den Stil älterer Fallout Titel mit ihrer neuen Engine und einer 3D-Umgebung für ein spannendes Gameplay. Das Ergebnis? Ein Spiel, das unglaublich viel Spaß macht.
The Fallout Die Serie wurde von Kritikern als Rollenspiel hoch gelobt, und New Vegas bildet da keine Ausnahme. Mit äußerst tiefgehenden Rollenspielelementen, bei denen Jede wichtige Entscheidung, die du triffst, prägt die Geschichte und die Freiheit, zu tun, was du willst, Die gesamte Mojave-Wüste steht dir zur Verfügung. Welches Vermächtnis wirst du hinterlassen?
Mein Fazit:Mit seinen ausgefeilten RPG-Systemen, komplexen moralischen Entscheidungen und seiner beispiellosen Freiheit ist es schwer, das Spiel nicht zu lieben Fallout: New Vegas.
Was sagen die Spieler dazu?
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3. Metro Exodus [Ein Abenteuer durch die Ödnis des Landes]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 10/10
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|Plattformen
|PC, Linux, macOS, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S
|Erscheinungsjahr
|2019
|Urheber
|4A Games, Deep Silver
|Durchschnittliche Spielzeit
|ca. 20 Stunden
Als Nächstes kommtMetro Exodus, a ein auf einem Buch basierendes Spiel (U-Bahn 2035(von Dmitry Glukhovsky) und einer der bekanntesten Titel, wenn es um eine düstere und realistische Darstellung der postapokalyptischen Welt geht.
In diesem Science-Fiction-Spiel verlässt der Protagonist Artyom endlich die beengten Tunnel Moskaus und begibt sich in die Ödnis (schließlich heißt das Spiel „Exodus“). Was das Gameplay angeht, bedeutet dies einen Wechsel von einem linearen Spielerlebnis hin zu einer offeneren Welt, die dazu einlädt, die Welt jenseits der Ruinen zu erkunden.
Metro Exodus setzt Glukhovskys Roman meisterhaft in ein äußerst fesselndes und atmosphärisches Spiel um. Dasselbe gilt auch für die anderen U-BahnEs gibt auch Spiele, also schau dir unbedingt auch die an.
Aber wenn du glaubst, dass das Überleben weniger schwierig wird, sobald du die dunklen U-Bahn-Tunnel verlässt, liegst du falsch. Die Ödnis ist genauso schlimm, und die Die für die Serie typische Atmosphäre aus Spannung, Horror und Überlebenskampf ist allgegenwärtig… und dank des durchdachten Leveldesigns kann man sich nie so richtig entspannen.
Mein Fazit:Metro Exodus zeichnet ein Bild vom menschlichen Überleben und von der Entschlossenheit in einer trostlosen Welt und ist aufgrund seiner intensiven postapokalyptischen Atmosphäre ein absolutes Muss.
Was sagen die Spieler dazu?
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4. Horizon Zero Dawn [Eine postapokalyptische Suche nach der Wahrheit]
|Unsere Bewertung
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Gesamtbewertung 9,5/10
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|Plattformen
|PC, PlayStation 4/5
|Erscheinungsjahr
|2017
|Urheber
|Guerrilla Games, Sony Interactive Entertainment
|Durchschnittliche Spielzeit
|ca. 25 Stunden
Die Archäologie war schon immer ein faszinierendes Gebiet, zumindest für mich. Wenn man alte Ruinen, Werkzeuge und Überreste sieht, hält man wirklich inne und denkt darüber nach, wie das Leben damals wohl gewesen sein muss. Aber wenn sich die Situation für uns (oder zumindest für eine Gesellschaft, die uns recht ähnlich ist) umkehrt, ist das ebenso spannend, und genau das ist die Prämisse von Horizon Zero Dawn.
In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle von Aloy, einer Jägerin, die ein technisches Gerät namens „Focus“ in die Hände bekommt. Mit diesem Focus wird ihre Wahrnehmung geschärft, und sie kann viel mehr von der „alten Welt“ erkennen, die die Menschheit zurückgelassen hat. Dies ist der Beginn ihres Abenteuers, bei dem sie ihre Wurzeln entdeckt und schließlich die Geheimnisse einer vergessenen Welt aufdeckt.
Horizon Zero Dawn ist ein Spiel, das von allem etwas bietet: eine fesselnde Geschichte, die dazu einlädt, tiefer einzutauchen, actiongeladenes Gameplay und atemberaubende Grafik.
Das mag zwar etwas übertrieben klingen, ist es aber überraschenderweise nicht. Es steht dir frei, so viel von der alten Welt zu erkunden oder zu ignorieren, wie du möchtest, und diese faszinierende Geschichte wird durch einfache, aber befriedigende Kämpfe abgerundet. Darüber hinaus ist die Grafik absolut atemberaubend, und die techno-primitive Ästhetik des Spiels trägt wirklich dazu bei, das Gefühl zu vermitteln, dass du im Schatten einer einst so großen Zivilisation lebst.
Mein Fazit:Mit seiner Kombination aus einer fesselnden Geschichte, atemberaubender Grafik, einer unverwechselbaren Ästhetik und einer neuen Herangehensweise an die „Vergangenheit“, Horizon Zero Dawn ist ein Abenteuer, das garantiert Spaß macht.
Was sagen die Spieler dazu?
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5. Red Dead Redemption [Das Ende einer Ära]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 9/10
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|Plattformen
|PC, Nintendo Switch, PlayStation 3/4, Xbox 360
|Erscheinungsjahr
|2010
|Urheber
|Rockstar Games
Ja, ich weiß, es ist streng genommen kein postapokalyptisches Spiel, aber hör mir mal zu. Red Dead Redemption… zeigt uns, obwohl es sich dabei keineswegs um eine weltuntergangsähnliche Katastrophe handelt, doch den Zusammenbruch der Ära des Wilden Westens. Das bedeutet, dass die Gesellschaft einen massiven Umbruch in ihrer Ordnung erlebte, ähnlich wie es in einem Apokalypse-Szenario der Fall wäre.
Red Dead Redemption Du schlüpfst in die Rindslederstiefel von John Marston, einem ehemaligen Banditen, der versucht, ein ehrliches Leben zu führen. Du weißt aber ja, was man über Karma sagt, und so wird Marston von der Regierung in eine Zwickmühle manövriert: Entweder er jagt den Rest seiner ehemaligen Bande zur Strecke oder er wird für immer von seiner Familie getrennt.
Red Dead RedemptionDie Gesetzlosigkeit, Brutalität und Einsamkeit passen perfekt zur Atmosphäre des Genres. Außerdem ist es im Grunde genommen ein Cowboy-Film GTA– mit all der Freiheit und dem Chaos, die damit einhergehen.
Und so wie es für John das Ende einer Ära ist, ist es auch das Ende des Wilden Westens. Wohin man auch reist, überall herrscht diese ein Gefühl von trostloser Leere, langsamem Verfall und allgemeiner Melancholie. Doch inmitten dieser Trostlosigkeit liegen die Keime einer sich wandelnden Welt, und es liegt an dir, ob John in dieser sterbenden Grenzregion seine Erlösung findet oder mit der alten Welt untergeht.
Mein Fazit:Red Dead RedemptionDie nahtlose Verbindung aus Erkundung einer offenen Welt, fesselnder Handlung und feierlicher Atmosphäre macht das Spiel zu einem absoluten Muss.
Was sagen die Spieler dazu?
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6. The Walking Dead: Die Telltale Definitive Series [Dramatische, handlungsorientierte Zombie-Apokalypse]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 9/10
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|Plattformen
|PC, PlayStation 4, Xbox One
|Erscheinungsjahr
|2019
|Urheber
|Telltale Games, Skybound Games
Als der Entwickler Telltale im Jahr 2018… waren viele Spieler besorgt über die Zukunft der Projekte. Glücklicherweise sprang Skybound Games ein, um der Serie mit dem Telltale Definitive Series Ausgabe.
Obwohl es sich um ein The Walking Dead Spiel, wirst du vielleicht überrascht sein, dass dieses hier kein gruseliges Horrorspiel, sondern vielmehr ein besonders eindrucksvolles, storybasiertes Spiel.
In dieser Serie schlüpfst du in die Rolle von Lee Everett, einem verurteilten Straftäter, dessen Leben durch die Apokalypse völlig auf den Kopf gestellt wird. Was danach passiert, bleibt offen (und enthält einige erhebliche Spoiler), aber vergiss nicht, dass diese neue Welt ein sehr rauer Ort zum Leben ist.
„The Walking Dead“ Die intensive Art des Erzählens und die starken emotionalen Höhepunkte machen es zu einem Spiel, das seinesgleichen sucht, und man kann es kaum erwarten, die nächste Seite der Geschichte aufzuschlagen.
Anstatt sich auf Kämpfe oder Rätsel zu konzentrieren, The Walking Dead setzt stattdessen auf eine fesselnde Erzählung und eine äußerst solide Charakterentwicklung, und es ist Man schließt die Darsteller sehr schnell ins Herz. Darüber hinaus tragen die stilisierte Grafik und die zeitlich begrenzten Entscheidungen dazu bei, die Spannung zu steigern, und ziehen dich immer tiefer in die facettenreiche Geschichte des Spiels hinein.
Mein Fazit:The Walking Dead: Die Telltale Definitive Series hat seinen Ruf als einer der größten Namen des Genres zu Recht.
Was sagen die Spieler dazu?
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7. Fallout 4 [Ein noch besser abgestimmtes „Fallout“-Erlebnis]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 9/10
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|Plattformen
|PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S
|Erscheinungsjahr
|2015
|Urheber
|Bethesda
|Durchschnittliche Spielzeit
|ca. 40 Stunden
Nach dem Erfolg von Fallout 3 and Fallout: New VegaskamFallout 4. Auch wenn das Spiel den Namen der Serie trägt, sind viele der Meinung, dass seine Stärke nicht in den Rollenspiel-Mechaniken liegt – eine Ansicht, die ich teile.
Hier schlüpfst du in die Rolle des „Sole Survivor“, eines Bewohners von Sanctuary Hills, der vor den ersten Bomben des Großen Krieges fliehen muss. Es scheint zwar, als hättest du in deinem Vault Sicherheit gefunden, doch es stellt sich heraus, dass die Besonderheit dieses Vaults (du hast ja gespielt Fallout 3 and New Vegas, oder?) sind Experimente zum kryogenen Schlaf.
Ach ja, und irgendwann während deiner Stasis dringt jemand in den Bunker ein, tötet deinen Ehepartner und entführt dein Baby – das macht ja richtig Spaß.
Fallout 4Die Stärken des Spiels liegen in seiner Spielmechanik und seinem Design. Die Schusswechsel sind straffer und präziser, die offene Welt wirkt weniger leer, und im Vergleich zu älteren Titeln fühlt sich einfach alles besser an.
Dank der begrenzteren Dialogoptionen und der „harten“ Vorbestimmung der Handlungswege für deinen Charakter, Fallout 4Die RPG-Komponente des Spiels wird als Fehlgriff angesehen, vor allem im Vergleich zu anderen Spielen mit demselben Namen, Aber dennoch ist es ein großartiger postapokalyptischer Titel,mit einemeine noch bessere offene Welt, zahlreiche Möglichkeiten zur Charakteranpassung und zum Erstellen von Charakterkonfigurationen sowie die Möglichkeit, das Commonwealth wieder aufzubauen.
Mein Fazit:Trotz seiner Mängel, Fallout 4 ist ein gutes „RPG-Lite“-Spiel, das sich sowohl für Neulinge der Serie als auch für diejenigen eignet, die auf der Suche nach einem Looter-Shooter-Erlebnis sind.
Was sagen die Spieler dazu?
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8. 7 Days to Die [Voxelbasiertes Zombie-Tower-Defense-Spiel]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 9/10
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|Plattformen
|PC, Linux, macOS, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S
|Erscheinungsjahr
|2013 (Early Access), 2025
|Urheber
|Die Fun Pimps
|Durchschnittliche Spielzeit
|Variable
Kaum zu glauben, dass ich schon so lange spiele 7 Days to Die schon seit fast einem Jahrzehnt. Ich kann einfach nicht anders; auch wenn das Spiel bei weitem nicht perfekt ist, bietet es eine Mischung aus Survival-Horror, Open-World-Überlebensspiel, Sandbox-Gameplay und Tower-Defense das ist einzigartig.
Wie bei vielen Zombie-Survival-Spielen wirst du in eine gnadenlose Welt voller lebender Toter geworfen. Da von der menschlichen Gesellschaft so gut wie nichts mehr übrig ist, musst du in einer offenen Welt das Nötigste (Nahrung, Wasser, Medikamente, Waffen) zusammensuchen, um überhaupt am Leben zu bleiben. Darüber hinaus musst du dich auch verteidigen, am besten indem du eine feste Basis aufbaust – wenn du möchtest, gemeinsam mit Freunden.
Am besten beschreibt man es so 7 Days to Die als eine erwachsenere Version von Bergbau, Handwerk. Mit seinem voxelbasierten Physiksystem, zahlreichen Dungeons, unzähligen Fähigkeiten und der Fülle an Mods in der PC-Version verliert man sich in diesem Spiel nur allzu leicht.
Und du brauchst einen festen Standort, da jeder 7 In den nächsten Tagen wirst du von einem eine endlose Horde von Zombies von Einbruch der Dunkelheit bis zum Sonnenaufgang, die alle direkt auf dich zustürmen und Wände, Stacheln und alles andere durchbrechen werden, nur um dir das Gehirn in den Mund zu stecken. Hoffentlich halten deine Mauern stand, und denk daran, dass du nur bis zum Morgengrauen durchhalten musst.
Mein Fazit:7 Days to DieDas hybride Gameplay des Spiels erfüllt ein ganz besonderes Bedürfnis, und dank seines Sandbox-Charakters kannst du deine eigene Überlebensgeschichte schreiben.
Was sagen die Spieler dazu?
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9. Wasteland 3 [Rundenbasiertes postapokalyptisches CRPG]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 9/10
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|Plattformen
|PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One
|Erscheinungsjahr
|2020
|Urheber
|inXile Entertainment, Deep Silver
|Durchschnittliche Spielzeit
|ca. 40 Stunden
Es ist irgendwie lustig, dass 1998’s Ödlandwar eine große Inspiration für die ersten beiden Fallout Spiele, doch sie haben nie wirklich den Durchbruch in den Mainstream-Medien geschafft. Dennoch hat die ÖdlandReihe und insbesondere das neueste Spiel, Wasteland 3, sind sehr solide Spiele, die es verdienen, länger im Rampenlicht zu stehen.
In Wasteland 3… doch die einst so stolzen Rangers sind nach den Ereignissen der vorangegangenen Spiele in schwere Zeiten geraten. Glücklicherweise gibt es Licht am Ende des Tunnels: Ein Kriegsherr, bekannt als der Patriarch, bietet den Rangers die dringend benötigten Vorräte an … sofern sie als seine Schlägertruppe arbeiten.
Wasteland 3Der taktische rundenbasierte Kampf ist sehr ausgefeilt, und die große Auswahl an Charakterkonfigurationen, Fähigkeiten, Waffen und Waffenmodifikationen wird sowohl Neulinge als auch erfahrene Spieler begeistern. Und wie bei Fallout, Ödlandstrahlt Persönlichkeit aus.
Selbst wenn du noch nie eines der vorherigen Spiele gespielt hast, fällt es dir ganz leicht, dich mit deinen Rangers zu identifizieren, die auch nach dem Ende noch für das Richtige kämpfen. Obendrein wirst du von eindringlichen Interpretationen von Hymnen, amerikanischen Nationalhymnen und anderen Liedern begleitet, die die apokalyptische Atmosphäre wirklich perfekt einfangen. Brr.
Mein Fazit:Fesselnd und einzigartig, dabei mechanisch ausgefeilt und äußerst taktisch, Wasteland 3 ist ein Titel, den man sich nicht entgehen lassen sollte.
Was sagen die Spieler dazu?
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10. Horizon: Forbidden West [Fortsetzung der Horizon-Reihe]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 9/10
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|Plattformen
|PC, PlayStation 4/5
|Erscheinungsjahr
|2022
|Urheber
|Guerrilla Games, Sony Interactive Entertainment
|Durchschnittliche Spielzeit
|ca. 30 Stunden
Als direkte Fortsetzung von Horizon Zero DawnEs ist allerdings etwas schwierig, über die Fortsetzung zu sprechen, ohne zu viele Spoiler zu verraten. Seid aber versichert: Dieser Film wird euch nicht enttäuschen.
Das verbotene WestenDie Geschichte beginnt mit der Rückkehr von Aloy, die nun um die Wahrheiten der alten Welt und deren Auswirkungen auf ihre eigene Realität weiß. Als sich die Lage rapide verschlechtert, muss sich Aloy in den Verbotenen Westen wagen – ein wildes Land voller feindseliger Stämme und neuer mechanischer Schrecken, die sie besiegen muss.
Wie beiZero Dawn, Das verbotene Westenist einfach ein rundum großartiges Spiel. Auch wenn ich finde, dass die Handlung hier etwas schwächer war als beim Vorgänger, bietet es Das verbotene Westenden Verbesserungen im Gameplay mehr Raum, sich zu entfalten.
Es herrscht allgemein Einigkeit darüber, dass Das verbotene Westenist im Grunde genommen eine größere Zero Dawn, und ich stimme zu. Auch wenn einige Bereiche deutlich aufpoliert wurden, unterscheidet sich das Spiel nicht sonderlich von Zero Dawn. Das ist aber keineswegs schlecht; wenn überhaupt, dann ist es fast schon eine Garantie dafür, dass dir dieses Spiel wahrscheinlich genauso gut gefallen wird wie der erste Teil.
Mein Fazit:Horizon: Forbidden West ist ein würdiger Nachfolger, der viele Spielmechaniken des ersten Teils verbessert und gleichzeitig dessen Geschichte fortsetzt.
Was sagen die Spieler dazu?
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11. Axiom Verge [Postapokalyptisches Metroidvania]
|Unsere Bewertung
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Gesamtbewertung 8,5/10
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|Plattformen
|PC, Linux, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One
|Erscheinungsjahr
|2015
|Urheber
|Thomas Happ Spiele
|Durchschnittliche Spielzeit
|ca. 12 Stunden
Nein, das geht nicht nur dir so. Axiom Verge sieht aus, fühlt sich an und spielt sich wie Metroid… und man könnte es dir durchaus nachsehen, wenn du denkst, dass es sich hier um eine frühe Version handelt. Aber nein, dieses Spiel ist eine echte Hommage an die Metroidvanias von einst, garniert mit einer ordentlichen Portion Postapokalypse-Flair.
Entwickelt wurde es größtenteils vom Solo-Entwickler Thomas Happ, Axiom Verge Du schlüpfst in die Rolle von Trace, dem einzigen Überlebenden eines Laborunfalls. Wenn du aus dem Rauch und den Trümmern erwachst, befindest du dich in einer fremden, verlassenen Welt. Ach ja, und ich meine „von intelligenten Lebewesen verlassen“, denn abgesehen von der mysteriösen Stimme, die dich leitet, versucht so ziemlich alles, dich umzubringen.
Axiom Verge Das Spiel lehnt sich zwar in vielen Punkten an alte Klassiker an, hat aber auch seine ganz eigenen Besonderheiten und unterläuft Erwartungen auf eine Weise, die man nicht erwarten würde.
Axiom Verge zeichnet sich dadurch aus, dass es das Beste aus beiden Welten vereint. Durch die Nutzung retro-inspiriertes Gameplay und moderne Spielmechaniken sowie nichtlineare ErkundungDas Ergebnis ist ein eindringliches und zugleich raffiniertes Metroidvania, das perfekt für alle ist, denen das Genre mittlerweile etwas überlaufen erscheint.
Mein Fazit:Axiom Verge verbindet alte Klassiker mit modernen Elementen und schafft so ein völlig neues Spiel, das mehr ist als die Summe seiner Teile.
Was sagen die Spieler dazu?
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12. Dying Light [Postapokalyptisches Free-Running-Rollenspiel]
|Unsere Bewertung
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Gesamtbewertung 8,5/10
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|Plattformen
|PC, Linux, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One
|Erscheinungsjahr
|2015
|Urheber
|Techland, Warner Bros. Interactive Entertainment
|Durchschnittliche Spielzeit
|ca. 20 Stunden
Stellt euch Folgendes vor: eine postapokalyptische Zombie-Welt, kombiniert mit Parkour. Klar, das klingt nach der Handlung eines lächerlichen B-Movies, aber Dying Light sorgt nicht nur dafür, dass es funktioniert, sondern lässt es dabei auch noch supercool aussehen.
Das Spiel spielt in der fiktiven Stadt Harran. Du schlüpfst in die Rolle des Söldners Kyle Crane, und deine Aufgabe ist es, eine Akte der „Global Relief Effort“ von Kadir Suleiman zu beschaffen. Natürlich läuft nichts nach Plan, und Kyle muss nicht nur feststellen, dass Harran von Infizierten wimmelt, sondern steckt sich auch selbst mit dem Virus an. Zumindest gibt es in Antizin ein vorübergehendes Heilmittel … sofern du es finden und anwenden kannst.
Dank seiner atemberaubenden Parkour-Action, Dying Light ist rasant, mitreißend und begeistert durchweg mit seinen zahlreichen Action-Szenen.
Zum Glück ist Kyle sowohl ein geschickter Kämpfer als auch ein Freerunner. Das bedeutet, dass du dich nicht nur in brutalen Nah- und Fernkämpfen mit den Infizierten messen kannst, sondern auch über die Dächer und Gebäude von Harran klettern, springen und hüpfen kannst, um zu entkommen oder Hinterhalte zu planen. Lass dich nur nachts nicht überraschen, denn dann kommen die schlimmsten Infizierten heraus…
Mein Fazit:Mit seinem actiongeladenen Überlebenserlebnis und flüssigem Parkour, Dying Light ist ein ständiger Adrenalinkick.
Was sagen die Spieler dazu?
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13. Reduzieren [Ego-Shooter und Fahrzeugkämpfe]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 8/10
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|Plattformen
|PC, PlayStation 3, Xbox 360
|Erscheinungsjahr
|2011
|Urheber
|id Software, Bethesda Softworks
|Durchschnittliche Spielzeit
|ca. 12 Stunden
Zwar gibt es viele Spiele, die sich mit einer von Banditen heimgesuchten Ödnis befassen, wie zum Beispiel S.T.A.L.K.E.R., Borderlands, or Mad Max, möchte ich Sie auf Folgendes hinweisen: Reduzieren, ein Ego-Shooter, der deutlich macht, wie trostlos diese Umgebung tatsächlich ist.
In ReduzierenDu schlüpfst in die Rolle von Nicholas Raine, der aus der Kryostase erwacht und feststellt, dass er nun ein gesuchter Mann ist. Schlimmer noch: Die Welt, die er kennt, ist verschwunden und wurde durch Ödland ersetzt, das voller feindseliger Mutanten und Banditen ist. Also, na ja, das Übliche eben.
ReduzierenDer Fokus auf den Kampf kommt dem Spiel zugute. Es ist kein Pacific Drive, klar, aber viele, die es gespielt haben, sind sich einig, dass ReduzierenDie explosiven Kämpfe sind der Höhepunkt des Spiels.
Um inReduzieren, musst du zwischen spannendes FPS-Gameplay und dynamische Fahrzeugkämpfe, die beide sehr unterhaltsam sind. Reduzierengibt dir die Freiheit, das Spiel ganz nach deinen Vorstellungen anzugehen – egal, ob du es lieber gemächlich und heimlich zu Fuß magst oder schnell und laut im Auto: Dir stehen alle Möglichkeiten offen.
Mein Fazit:Reduzierenist ein geradliniger Klassiker, dessen Spielspaß auch heute noch überzeugt. Wenn du auf der Suche nach etwas Einfachem und Unterhaltsamem bist, um dir die Zeit zu vertreiben, ist dieses Spiel eine gute Wahl.
Was sagen die Spieler dazu?
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14. Outer Wilds [Ruinenerkundungs- und Rätselspiel]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 8/10
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|Plattformen
|PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S
|Erscheinungsjahr
|2019
|Urheber
|Mobius Digital, Annapurna Interactive
|Durchschnittliche Spielzeit
|ca. 25 Stunden
Als Nächstes kommt das Spiel von AnnaPurna Interactive Outer Wilds. Ja, dieser Film gehört zu diesem Genre.
In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle eines frischgebackenen Astronauten von Outer Wilds Ventures, und deine Aufgabe ist es, mehr über dein Sonnensystem zu erfahren. Du reist von Planet zu Planet und sammelst Hinweise auf die geheimnisvollen Nomai, eine Zivilisation, die lange vor deiner eigenen ihre Blütezeit erlebte. Dann explodiert die Sonne, alle sterben, und aus irgendeinem Grund wachst du wieder in Timber Hearth auf.
Outer Wilds bietet zwar schon ein großartiges Rätselspiel, aber der eigentliche Star ist das Roguelike-Element. Mit nur 22 Nur wenige Minuten, um so viele Informationen wie möglich für den nächsten Lauf zu sammeln – der Druck ist groß.
Das ändert jedoch nichts am Kern des Spiels. Jede Expedition enthüllt weitere Geheimnisse der Nomai, und das Gefühl der Faszination, das man sowohl beim Lösen kniffliger Rätsel als auch beim Entdecken neuer Gebiete verspürt, ist einfach großartig. Und dank der nichtlinearen Struktur des Spiels, Outer Wilds ist eine Rätselbox, die du ganz nach deinem Geschmack lösen kannst.
Mein Fazit:Outer Wilds verbindet das Beste aus Roguelike- und Puzzlespielen und besticht durch eine wundervolle Atmosphäre, die dazu einlädt, in seine Welt einzutauchen.
Was sagen die Spieler dazu?
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15. State of Decay 2: Juggernaut Edition [Zombie-Überleben in der Gemeinschaft]
|Unsere Bewertung
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Gesamtbewertung 7,5/10
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|Plattformen
|PC, Xbox One
|Erscheinungsjahr
|2020
|Urheber
|Undead Labs, Xbox Game Studios
|Durchschnittliche Spielzeit
|ca. 50 Stunden
Während sich so gut wie jedes andere Spiel auf dieser Liste auf das Überleben einer einzelnen Person konzentriert, State of Decay 2 dreht den Spieß um und macht daraus eine Geschichte über eine Gemeinschaft.
Auf den ersten Blick, State of Decay 2 ist ein klassisches Überlebensspiel. Du musst eine Basis errichten, nach Ressourcen suchen, Untote bekämpfen und vieles mehr. Als Anführer deiner noch jungen Gemeinschaft ist es jedoch auch deine Aufgabe, die Grundlagen deiner Gesellschaft zu legen und vielleicht sogar einer sterbenden Welt ein Licht der Hoffnung zu bringen.
State of Decay 2Die Tatsache, dass der Schwerpunkt eher auf Teamwork als auf dem Typus des hartgesottenen Einzelkämpfers liegt, hebt das Spiel von seinen Mitbewerbern ab.
Doch gerade weil du der Anführer bist, lastet die Verantwortung für schwierige Entscheidungen auf deinen Schultern. Ob du dich nun entscheidest, einen Ort zu retten oder zu ignorieren, alles zu riskieren, um Überlebende zu retten, oder Beziehungen zu anderen Fraktionen aufzubauen – all das bedeutet, dass Deine eigenen Vorlieben und Handlungen haben nicht nur Konsequenzen für dich, sondern auch für deine Gruppe.
Mein Fazit:State of Decay 2Der fesselnde Wechsel der Perspektive sorgt für Abwechslung. Wenn du schon immer mal in die Rolle von Rick Grimes schlüpfen wolltest, ist dies genau das richtige Spiel für dich.
Was sagen die Spieler dazu?
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16. Unter Wasser [Überleben und Erkundung unter Wasser]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 7/10
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|Plattformen
|PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS
|Erscheinungsjahr
|2018
|Urheber
|Unknown Worlds Entertainment
|Durchschnittliche Spielzeit
|ca. 35 Stunden
Okay, alsoUnter Wasserist nicht gerade ein postapokalyptisches Spiel. Aber wie Red Dead Redemption, es wecktein starkes Gefühl der Einsamkeit und des Staunens in einer fremden Welt, was bedeutet, dass es irgendwie zur Atmosphäre passt.
In Unter Wasser… findest du dich als einziger Überlebender eines Raumschiffabsturzes auf dem Ozeanplaneten wieder 4546B. Zum Glück war in deiner Rettungskapsel ein Fabrikator enthalten, und mit diesem Werkzeug musst du kochen, basteln, bauen und dich an dein neues Zuhause unter Wasser anpassen.
Unter WasserDas Spiel bietet nicht nur die für dieses Genre typischen Überlebens- und Handwerkselemente, sondern fügt auch eine ganz eigene Prise Horror hinzu, was insgesamt zu einem fantastischen Erlebnis führt.
Unter Wasser’s Im Mittelpunkt stehen das Erleben der Umwelt und die Erkundung, und die vielen wundervollen Anblicke, die dir in diesem fremdartigen Ozean begegnen, werden dich mit Sicherheit in ihren Bann ziehen. Aber vergiss nicht, dass dies auch eine feindliche Welt ist, und Du musst in die dunklen Tiefen und Höhlen des Ozeans hinabsteigen, um voranzukommen.
Mein Fazit:Auch wenn es sich nicht um ein rein postapokalyptisches Spiel handelt, Unter WasserDie eindringliche und fesselnde Unterwasserwelt erinnert an eine verlassene Welt.
Was sagen die Spieler dazu?
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17. Tom Clancys The Division 2 [Postapokalyptischer RPG-Shooter]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 7/10
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|Plattformen
|PC, PlayStation 4, Xbox One
|Erscheinungsjahr
|2019
|Urheber
|Massive Entertainment, Ubisoft
|Durchschnittliche Spielzeit
|ca. 30 Stunden
Nicht jedes Postapokalypse-Spiel muss sich um lebende Tote drehen. Manchmal kann es viel alltäglicher sein und erschreckend nah an der Realität liegen, wie The Division 2 zeigt uns.
Das Spiel spielt in einem Washington D.C. der nahen Zukunft, kurz nach der „Grünen Vergiftung“. Du schlüpfst in die Rolle eines Agenten der Strategic Homeland Division, der versucht, die Stadt wieder aufzubauen. Um das zu erreichen, musst du verschiedene Missionen für unterschiedliche Siedlungen übernehmen. In der Praxis bedeutet das eine Menge taktischer Kampf und Looter-Shooter-Action, was mir persönlich sehr gut gefallen hat.
Klar,The Division 2 Es ist nichts Besonderes oder Neues, aber dank der hervorragenden Umsetzung der Spielmechaniken (insbesondere der Schusswechsel) macht es immer wieder Spaß.
Kein Looter-Shooter ist komplett ohne Multiplayer-Modus, und genau das trifft auch auf The Division 2. Auch wenn das Solospielen durchaus möglich ist, Es wird noch verrückter, sobald man sich mit anderen Spielern ins Spiel stürzt. Ganz gleich, ob du dich an anspruchsvollere Inhalte wagst oder einfach nur Anfragen nach Unterstützung beantwortest – du wirst auf jeden Fall jede Menge Spaß haben.
Mein Fazit:Mit seinem rasanten und packenden Action-Gameplay, Tom Clancys The Division 2 ist ein Looter-Shooter, der leicht zu erlernen und zu spielen ist.
Was sagen die Spieler dazu?
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18. Gears of War: Ultimate Edition [Alien-Schieß-Apokalypse]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 7/10
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|Plattformen
|PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S
|Erscheinungsjahr
|2015
|Urheber
|The Coalition, Microsoft Game Studios
|Durchschnittliche Spielzeit
|ca. 8 Stunden
Beenden wir diese Liste mit einem Paukenschlag über Gears of War, ein Spiel, das so gut ist, dass man es gleich zweimal neu auflegen musste. Genauer gesagt geht es um das UltimativAusgabe, die allgemein als die maßgebliche Version des Spiels gilt … zumindest bis Neu geladenwird von Fehlern befreit und um Funktionen erweitert.
In dieser Serie schlüpfst du in die Rolle von Marcus Fenix, einem abgebrühten Veteranen, der den Planeten Sera vor der Invasion der Locusts retten will. Das bedeutet, dass du dich mit taktischen, auf Deckung basierenden Kämpfen in den Krieg stürzt und dabei Locusts auf blutige Weise niedermähst – am besten, während im Hintergrund jede Menge Explosionen zu sehen sind. Wenn das nach Männlichkeit und Coolness klingt, dann ist es das auch zu 100 %.
Gears of WarDer übertriebene Kampfstil verleiht dem Spiel eine ganz eigene Identität und Atmosphäre, während das Gameplay weiterhin wahnsinnig viel Spaß macht.
Und während viele Spiele dieses Genres eher eine „vorwärtsgerichtete“ Perspektive verfolgen, Gears of War veranschaulicht die unerschütterliche Entschlossenheit und den hartnäckigen Überlebenswillen der Menschheit in einer Welt, die aus den Fugen gerät. Wie Marcus und seine Crew (ja, es gibt einen Mehrspielermodus) uns zeigen: Nur weil die Welt untergeht, heißt das noch lange nicht, dass wir uns das einfach gefallen lassen müssen.
Mein Fazit:Gears of War war und ist nach wie vor ein großartiges Spiel, und es ist ein Titel, den man sich nicht entgehen lassen sollte.
Was sagen die Spieler dazu?
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Die Entwicklung postapokalyptischer Spiele im Laufe der Zeit
Seitdem die ersten Menschen in der Lage waren, über die Zukunft nachzudenken, hat jeder von uns seine eigenen Vorstellungen davon, wie das Ende der Welt aussehen sollte. Was Spiele angeht, so geht man allgemein davon aus, dass der Wendepunkt 1978’s Gamma World, das seinerseits ein Ableger von Dungeons & Dragons.
Es dauerte bis1988 bevor den Spieleentwicklern klar wurde, dass das Ende der Welt eine großartige Kulisse für ein Spiel wäre, und so, Ödlandentstand. Dieses Spiel wiederum sollte die Black Isle Studios maßgeblich beeinflussen und zur Entwicklung der ersten beiden Fallout Spiele.
The 2000hat das Genre zu einer raschen Reifung gezwungen, dank der vielen weltbewegenden Ereignisse, die sich in jenen Jahren ereigneten. Diese Ereignisse machten uns deutlich, wie zerbrechlich unsere Welt sein kann (und wie schnell die Dinge außer Kontrolle geraten können), und führten zu Spielen, die sich mit Themen wie einem Atomkrieg in Fallout 3 und Pandemien und gesellschaftlicher Zusammenbruch in Left 4 Dead.
Dank des technologischen Fortschritts können Spiele dieses Genres nun das Beste aus verschiedenen Welten vereinen. Dank verbesserter CPUs können Spiele mehrere Systeme gleichzeitig ausführen, was zu einem intensiveren Spielerlebnis führt, während eine verbesserte Grafik es uns ermöglicht, uns besser vorzustellen, wie ein Apokalypse-Szenario aussehen könnte.
Wie postapokalyptische Schauplätze die Spielmechanik beeinflussen
Im Postapokalypse-Genre ging es schon immer um das Überleben der Menschheit, daher ist es nicht verwunderlich, dass Entwickler bei der Entwicklung ihrer Spiele von diesem Thema ausgehen.
Im Mittelpunkt des postapokalyptischen Spiels steht das Ressourcenmanagement. Ob es nun um Nahrung, Wasser, Erschöpfung oder Munition geht, Die Apokalypse ist durch die Verknappung der Ressourcen gekennzeichnet und die sorgfältige Einteilung jedes einzelnen davon, um entweder das Spiel zu meistern oder noch einen weiteren Tag zu überleben.
Dieser Mangel an Ressourcen geht Hand in Hand mit der Erkundung. Denn wenn einem ständig die Ressourcen ausgehen, muss man auch ständig in Bewegung bleiben. Das bedeutete, dass die Entwickler auch auf die Gestaltung der Welt, die Grafik und die Atmosphäre achten mussten. Jede Siedlung, die man besucht, jede Ruine, die man durchsucht, und jedes Wahrzeichen, an dem man vorbeikommt, muss die Trostlosigkeit der Apokalypse widerspiegeln.
Zu guter Letzt ist da noch das Gefühl des Kampfes. Diese neue Welt ist durch und durch feindselig, und egal, ob es verzweifelte Menschen, umherstreifende Banditen oder Monster sind, gegen die du kämpfen musst – jeder brutale Kampf wird dich daran erinnern, dass dies nicht mehr die Welt ist, die du einst kanntest.
Mein Gesamtfazit zu den besten postapokalyptischen Spielen
Selbst mit dieser Liste, die nur 18 Spiele – die Wahl fällt immer noch schwer. Schließlich sucht jeder etwas anderes, sei es eine Rachegeschichte, ein Überlebenssimulator oder Hardcore-Apokalypse-Atmosphäre, bei der der Tod nur einen Fehler entfernt ist.
Schauen wir uns das also noch genauer an.
Was ist derzeit der beste Einstieg in postapokalyptische Spiele?
- Für komplexe Geschichten → The Last of Us: Teil II
Eine verschlungene Geschichte von Rache und Vergebung vor dem Hintergrund einer Untoten-Apokalypse.
- Zu den Überlebensgeschichten der Gruppe → The Walking Dead: Die Telltale Definitive Series
Ideal für alle, die in die Geschichte einer Gruppe von Überlebenden eintauchen möchten, die sich auf einer von Zombies heimgesuchten Erde zurechtfinden müssen.
- Für Action-RPGs → Fallout: New Vegas
Dieses alte, aber goldene Rollenspiel vereint das Beste aus Charakterentwicklung, großartigem Gameplay und absoluter Freiheit zu einem Ödland-Erlebnis, das seinesgleichen sucht.
- Für Erkundung und Entdeckung → Outer Wilds
Entdecke die Geheimnisse deiner Vorfahren auf dieser Solo-Weltraumexpedition.
- Zu den Sandkästen → 7 Days to Die
Kämpfe auf einer verwüsteten Erde gegen die endlosen Untoten, während du baust, bastelst und deinen Charakter weiterentwickelst.
Häufig gestellte Fragen
Welches das beste postapokalyptische Spiel ist, hängt davon ab, welche Art von Spielerlebnis du suchst. Wer auf storylastige Rollenspiele steht, wird vielleicht Gefallen finden an The Last of Us: Teil II, Fallout: New VegasundThe Walking Dead: Das Spiel. Spieler, die auf Beutejagd gehen und schießen wollen, sollten sich Fallout 4, 7 Days to Die, and Dying Light.
Postapokalyptische Spiele unterscheiden sich von anderen Genres durch ihre Kulisse. Anstelle von Cyberpunk-Skylines oder High-Fantasy-Burgen spielen postapokalyptische Spiele in den Ruinen der Menschheit, in denen verlassene Städte zu sehen sind, die der Zeit und der Natur überlassen wurden.
Welche Kampfarten in postapokalyptischen Spielen am besten sind, hängt sowohl vom jeweiligen Spiel als auch von den eigenen Vorlieben ab. Viele, wie zum Beispiel das Horizontor The Last of Us Serie setzen auf eine Mischung aus Fernkampf- und Nahkampfwaffen. Andere, wie Outer Wilds and Pacific Drive, bei denen Kämpfe nur minimal oder gar nicht vorkommen. Wieder andere bieten dir die Möglichkeit, einen hybriden Ansatz zu wählen, wie zum Beispiel das Fallout Reihe.
Ja, es gibt einige Multiplayer-Optionen in postapokalyptischen Spielen. Spiele wie 7 Days to Die and Dying Light ermöglichen es dir, gemeinsam mit Freunden die Welt zu erkunden. In manchen Spielen ist sogar PvP möglich, falls du um den Titel des Königs der Ödnis kämpfen möchtest.
In den meisten Fällen ja, in postapokalyptischen Spielen kann man die Welt frei erkunden. Das Genre und ein Open-World-Design gehen meist Hand in Hand, da dies verdeutlicht, wie sehr sich die Welt verändert hat.
Die Herausforderungen in postapokalyptischen Spielen hängen vom jeweiligen Spielgenre ab. In manchen Überlebensspielen musst du Nahrung, Wasser und Unterkunft beschaffen oder selbst herstellen, während andere den Kampf gegen feindliche Menschen und andere Bösewichte in den Mittelpunkt stellen, die die Welt erobert haben.
Ja, postapokalyptische Spiele können auch Gelegenheitsspielern Spaß machen. Die meisten Spiele verfügen heutzutage über Schwierigkeitsstufen und zusätzliche Optionen, mit denen das Spielerlebnis für Neulinge individuell angepasst werden kann, sodass sie sich an die gängigsten Spielmechaniken des Genres gewöhnen können.