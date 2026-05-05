Die 16 besten Story-Spiele für die PS5, die du 2026 nicht verpassen darfst

Die besten Story-Spiele auf PS5 Sie ziehen mich in ihren Bann mit unvergesslichen Figuren und Welten, die sich lebendig anfühlen. Es geht dabei wirklich um Erinnerungen, die einem sehr lange, vielleicht sogar ein Leben lang, im Gedächtnis bleiben.

Von atemberaubender Grafik bis hin zu fesselnder Erzählkunst – diese Titel zeigen, warum die PS5 bietet einige der spannendsten, storybasierten Abenteuer .

Ich habe mir die größten Veröffentlichungen und die Favoriten der Fans genauer angesehen und dabei Handlung, Gameplay und Einfluss gegeneinander abgewogen, um die herausragenden Titel hervorzuheben, die Ihre Zeit wert sind.

Manche davon stehen vielleicht schon in Ihrem Regal. Andere könnten Sie überraschen. Aber jeder Titel hier hat sich seinen Platz redlich verdient; tauchen wir ein in Geschichten, die man einfach nicht aus der Hand legen kann.

Unsere Top-Auswahl an Story-Spielen für die PS5

Bei dieser riesigen Auswahl habe ich die drei Spiele herausgefiltert, die in puncto storygetriebene Spielqualität PlayStation. Jedes einzelne trifft auf seine eigene Weise genau den richtigen Ton, was Atmosphäre, Spielspaß und Erzählung angeht.

God of War Ragnarök (2022) – Epische nordische Erzählkunst mit emotionaler Tiefe und brutalen Kämpfen. Zweifellos der Maßstab für PS5Erzählungen. Final Fantasy VII: Rebirth (2024) – Eine frische Neuinterpretation eines Klassikers, die moderne Bildsprache mit beliebten Figuren und neu interpretierten Handlungssträngen verbindet. Marvel’s Spider-Man 2 (2023) – Action mit Netzschwingen, gepaart mit tiefgründigem Drama – der Beweis, dass auch Superhelden-Spiele eine gute Geschichte erzählen können.

Jedes dieser Spiele gibt einen Vorgeschmack darauf, was erzählorientiertes Gaming auf PS5. Scrolle weiter, um die vollständige Liste der storybasierten Titel zu entdecken, die es in die Auswahl geschafft haben.

Die 16 besten Story-Spiele für die PS5, die man sich jetzt nicht entgehen lassen sollte

Hier ist die vollständige Liste der besten Story-Spiele auf PS5, die alles von Fantasy-Abenteuern bis hin zu düsteren modernen Dramen abdecken. Wie viele davon hast du schon gespielt?

1. God of War Ragnarök [Das beste PS5-Spiel mit einer nordischen Sagenwelt]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Art des Spiels Action-Adventure / Hack & Slash Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Windows Erscheinungsjahr 2022 Urheber Santa Monica Studio, veröffentlicht von Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 30–35 Stunden Hauptstory, 55–60 Stunden für Perfektionisten Am besten geeignet für Fans von epischen Erzählungen, mythischem Ausmaß und eindringlichen Vater-Kind-Themen Was mir gefallen hat Die nordischen Welten wirken lebendig, mit kleinen Details, die sich zu etwas Epischem zusammenfügen

God of War Ragnarök hat mich mit einem der kraftvollsten Schlussakkorde überrascht, die ich je gespielt habe. Der Die Vater-Sohn-Beziehung zwischen Kratos und Atreus trägt das Ganze, in dem Trauer, Schicksal und persönliche Entscheidungen zu einem mythologischen Epos verwoben werden. Die nordischen Götter wirken wie echte Figuren und nicht nur wie Bösewichte, die darauf warten, vernichtet zu werden.

Im Spiel sind die Kämpfe nach wie vor brutal und befriedigend, aber was mich wirklich gefesselt hat, war die Art und Weise, wie sich das Erkunden in die Geschichte einfügte. Ruhige Spaziergänge durch neue Landschaften, plötzliche Bosskämpfe und diese herzlichen Vater-Sohn-Gespräche fügten sich ganz natürlich ineinander.

Warum wir uns dafür entschieden haben God of War Ragnarök zeichnet sich durch seine fesselnde Erzählweise aus, die nordische Mythologie mit einer emotionalen Vater-Sohn-Reise verbindet, die zutiefst menschlich wirkt. In Verbindung mit atemberaubende Grafik und erstklassige Kämpfe… es ist eines der unvergesslichsten, von der Handlung getragenen Erlebnisse auf PS5.

Ich will ehrlich sein: Es gibt zwar einige Längen, aber die emotionalen Höhepunkte wiegen das jedes Mal mehr als auf.

Optisch,the PS5drücktRagnarök bis ins Unermessliche. Die vereisten Landschaften und die tosenden Kreaturen sind atemberaubend, ganz zu schweigen von den intensiven, filmreifen Kämpfen. Der Soundtrack? Da bekommt man Gänsehaut.

Mein Fazit:Ragnarökist eines deram besten PS5Spiele Das Spiel für alle, die unverfälschte Emotionen gepaart mit brutalen Kämpfen und mythischem Ausmaß suchen.

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Was sagen die Spieler dazu?

Jeffboy19

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Es ist so ein tolles Spiel – vor allem die Geschichte ist das Beste, was ich je erlebt habe, und auch das Gameplay und die Kämpfe sind gut und machen richtig Spaß.

2. Final Fantasy VII: Rebirth [Beste JRPG-Story-Erweiterung auf PS5]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Art des Spiels Action-RPG mit filmischer Erzählweise Plattformen PlayStation 5, Windows Erscheinungsjahr 2024 Urheber Square Enix (Kreativabteilung I) Durchschnittliche Spielzeit 40–70+ Stunden Am besten geeignet für JRPG-Fans, die filmreife Zwischensequenzen, eine große Besetzung und eine facettenreiche Hintergrundgeschichte lieben Was mir gefallen hat Die Grafik und der Soundtrack sind beeindruckend und schaffen eine gelungene Balance zwischen Nostalgie und modernem Schliff.

Final Fantasy VII: Rebirth macht aus einer klassischen Geschichte ein gewaltiges Epos. Cloud und seine Freunde wirken lebendiger denn je, und jeder von ihnen hat eigene Beweggründe und eine eigene Vergangenheit, die der Geschichte mehr Tiefe verleihen. Es hat mir sehr gefallen, bekannte Gesichter mit neuen Wendungen wiederzusehen, wodurch sich jede Zwischensequenz wie ein großes Ereignis anfühlt.

Das Spielgefühl ist einfach grandios. Die Kämpfe verbinden Echtzeit-Action mit strategischen Pausen, das gibt mir Spielraum, mit Fähigkeiten und Gruppenkombinationen zu experimentieren. Das Open-World-Design lädt zum Erkunden ein, auch wenn sich manche Abschnitte durch Nebenquests etwas in die Länge ziehen. Dennoch war es ein Erlebnis, das mich gleichermaßen zum Lachen, zum Weinen und zum Jubeln gebracht hat.

Warum wir uns dafür entschieden haben Final Fantasy VII: Rebirth interpretiert eine der beliebtesten Geschichten der Spielewelt neu mit vielschichtige Charaktere, eine tiefgründigere Weltgestaltung und eine atemberaubende Umsetzung. Die Mischung aus nostalgischen Anspielungen und gewagten neuen Wendungen macht es zu einem der ambitioniertesten JRPGs auf PS5.

Die Welt ist atemberaubend. Üppige Felder, neonbeleuchtete Städte und facettenreiche Charaktere ließen mich nicht vom Bildschirm wegsehen. Die Musik interpretiert Final Fantasy Klassiker, aber auch neue Hits.

Mein Fazit:Wiedergeburt ist für alle, die auf der Suche nach einem ein ambitioniertes JRPG das die Vergangenheit würdigt und gleichzeitig etwas Neues schafft.

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Was sagen die Spieler dazu?

in Grau

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Ich finde es einfach großartig, und es bietet meiner Meinung nach einige der besten Action-RPG-Kämpfe, die je entwickelt wurden. Es macht unglaublich viel Spaß und kann auf dem Schwierigkeitsgrad „Schwer“ eine echte Herausforderung sein und einen richtig fesseln.

3. Marvel’s Spider-Man 2 [Das beste PS5-Superhelden-Story-Spiel mit zwei Protagonisten]

Unsere Bewertung Enebameter 9,7/10

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Art des Spiels Action-Adventure / Offene Welt Plattformen Exklusiv für PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2023 Urheber Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Hauptstory, dazu noch Nebeninhalte Am besten geeignet für Superhelden-Fans, die Charakterdramen und Stadterkundungen lieben Was mir gefallen hat Durch NYC zu schwingen ist ein unglaubliches Gefühl, und die Dynamik zwischen Peter und Miles verleiht dem Ganzen emotionale Tiefe.

Spider-Man 2 ist ein Superhelden-Traum. Der Wechsel zwischen Peter und Miles verlief nahtlos, und beide Handlungsstränge hatten ihr eigenes GewichtAm meisten hat mich Peters Kampf mit dem Venom-Symbionten beeindruckt, der eine dunklere, psychologischere Seite eines bekannten Helden zeigte. Kraven der Jäger als Bösewicht hat die Spannung noch weiter gesteigert.

Sich im Netz um die ganze Welt zu schwingen, macht einfach Spaß. Ich würde stundenlang einfach nur auf Entdeckungstour gehen, um mich dann in Missionen zu stürzen, die meine Gefühle ebenso bewegten wie meine Reflexe auf die Probe stellten. Die von Venom angetriebenen Kämpfe sorgen für zusätzliche Spannung, auch wenn das Spektakel manchmal die kleineren Momente überschattet, von denen ich mir mehr gewünscht hätte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Marvel’s Spider-Man 2 trifft den Nagel auf den Kopf, was die Superhelden-Fantasie angeht flüssige, schwungvolle Kameraführung, filmisches Erzählen, und zwei Protagonisten, deren Entwicklung gleichermaßen fesselnd wirkt. Der Handlungsbogen um den Venom-Symbionten verleiht der Geschichte eine dunklere psychologische Tiefe und macht sie zu einer der stärksten PS5 Erlebnisse, bei denen die Handlung im Mittelpunkt steht.

Die Stadt strahlt Lebendigkeit aus. Regen, Neonlicht und kleine Details wie NPCs, die auf Kämpfe reagieren, sorgen für Atmosphäre. Die Filmmusik unterstreicht diesen unverwechselbaren Spider-ManEnergie.

Mein Fazit: Dies ist einer der am bestenMarvel Spiele on PS5 für Superhelden-Fans, die sich nach filmischer Action und emotionaler Spannung sehnen.

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Was sagen die Spieler dazu?

NizzyDeniro

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Ich liebe dieses Spiel wirklich sehr, und kein Spiel – nicht einmal eines mit 10 von 10 Punkten – ist perfekt. Ich finde, das Spiel ist gut geschrieben, bietet großartiges Gameplay und sieht fantastisch aus.

4. Baldur’s Gate 3 [Das beste RPG mit entscheidungsorientierter Handlung auf der PS5]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Art des Spiels RPG / entscheidungsbasiert / erzählorientiert Plattformen PlayStation 5, Windows, macOS, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Larian Studios Durchschnittliche Spielzeit 60–100+ Stunden, je nach Erkundung und getroffenen Entscheidungen Am besten geeignet für Fans von verzweigten Handlungssträngen, facettenreichen Charakteren und großer Freiheit beim Rollenspiel Was mir gefallen hat Meine Entscheidungen haben die Welt geprägt, und die NPCs reagierten so, dass ich das Gefühl hatte, wirklich Einfluss zu nehmen

Baldur’s Gate 3 ermöglicht es mir, meine Reise auf eine Weise zu gestalten, wie es nur wenige Spiele tun. Jede Entscheidung fiel mir schwer, angefangen bei der Frage, auf wessen Seite ich stand, bis hin dazu, wie ich die Aufgaben löste. Die Gefährten hatten Tiefe: Jeder von ihnen hatte seine eigene Geschichte, die mit meinem verzweifelten Kampf ums Überleben verflochten war. Es war, als würde man eine lebendige „Dungeons & Dragons“-Kampagne spielen.

Von Augenblick zu Augenblick, Ich habe es geliebt, mit Fertigkeiten und Würfelwürfen zu experimentieren. Manchmal lief alles nach Plan, manchmal musste ich improvisieren, aber genau diese Unvorhersehbarkeit machte es spannend. Für Neulinge kann das überwältigend sein, aber für RPG-Fans ist es der absolute Hammer.

Warum wir uns dafür entschieden haben Baldur’s Gate 3 bietet ein unvergleichliches, von Entscheidungen geprägtes Spielerlebnis, bei dem die Spieler ihre Reise durch Entscheidungen gestalten können, die echte Auswirkungen haben. Mit tiefgehende Charakterentwicklungen, verzweigte Handlungsstränge und eine filmische Darstellung… es gilt als das ultimative Rollenspiel-Erlebnis auf PS5.

Die filmreifen Zwischensequenzen und Dialoge haben mich total umgehauen. Selbst kleine Gespräche wirkten lebendig, getragen von fantastischen Darbietungen. Die Fantasiewelt ist weitläufig und steckt voller Geheimnisse und Verbündeter, die es zu entdecken gilt.

Mein Fazit:BG3 ist das ultimative storybasierte Rollenspiel auf PS5, ideal für Fans, die die volle Kontrolle über ihre Geschichte haben wollen.

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Was sagen die Spieler dazu?

Verräter_Trias

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Es ist das beste rundenbasierte Kampfsystem, das ich je in einem Rollenspiel gespielt habe, die Charaktere sind größtenteils großartig, die Umgebungen sind komplex und detailreich, es gibt eine unglaubliche Vielfalt je nach Rasse, Klasse und Herkunft, was in einem vollständig vertonten Spiel umso beeindruckender wirkt, usw.

5. Cyberpunk 2077 [Die beste Sci-Fi-Noir-Geschichte auf der PS5]

Unsere Bewertung Enebameter 9,3/10

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Art des Spiels Open-World-RPG / Science-Fiction-Geschichte Plattformen PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 4 (später aktualisiert) Erscheinungsjahr 2020 Urheber CD Projekt Red Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Hauptstory, deutlich mehr mit Nebenquests und der Erweiterung Am besten geeignet für Fans von dystopischer Science-Fiction, fesselnden urbanen Welten und überzeugendem Synchronspiel Was mir gefallen hat Die Stadtviertel sind atemberaubend, und die Nebenmissionen wirken oft wie filmische Kurzgeschichten.

Cyberpunk 2077 hat mit dem Update 2.0 und „Phantom Liberty“ eine Kehrtwende vollzogen. Es spielt sich nun wie ein ausgefeilter Sci-Fi-Noir, die mich in ein Universum aus Verrat, Überleben und Identität entführt. V’s Geschichte wirkte sehr persönlich, und Figuren wie Idris Elbas Solomon Reed machten sie unvergesslich.

Mir gefällt, dass das Gameplay endlich dem Anspruch gerecht wird. Kämpfe, Hacking und Erkundung laufen flüssig ab, und Night City ist voller Dinge, die es zu entdecken gilt. Es gibt zwar immer noch gelegentliche Momente, in denen die KI etwas holprig wirkt, aber das Spiel bietet nun eine fesselnde Geschichte, die die dystopische Atmosphäre perfekt einfängt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Cyberpunk 2077strahltPS5 mit seinem ausgereiften Gameplay, den Erweiterungsinhalten und fesselnde Science-Fiction-Noir-Geschichte. Eine starke Besetzung, eine detailreiche Welt und ausgefeilte Spielmechaniken machen es zu einem absoluten Muss für Fans dystopischer Geschichten.

Die Grafik ist der Wahnsinn. Die neonbeleuchteten Straßen leuchten, die Charaktermodelle strahlen, und der Soundtrack rockt mit synthlastigen Beats. Die Atmosphäre in „Phantom Liberty“ ist besonders intensiv.

Mein Fazit: Cyberpunk 2077ist dasPS5 Ein Spiel für Fans der Die besten Cyberpunk-Spiele, dystopische Atmosphäre und eine Stadt voller Geheimnisse, die es zu entdecken gilt.

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Was sagen die Spieler dazu?

Affe auf der Couch

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Es ist visuell atemberaubend, mit einer fesselnden, detailreich gestalteten Welt, einer düsteren und tragischen Geschichte und großartigen Charakteren. Das Gameplay macht richtig Spaß und man kann es auf viele verschiedene Arten angehen. Meiner Meinung nach ein absolutes Muss.

6. The Last of Us Teil I & Teil II [Die emotionalste Erzählung auf der PS5]

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Art des Spiels Action-Adventure / Storybasiertes Überlebensspiel Plattformen Teil I – PlayStation 5, Windows; Teil II – PlayStation 4, PlayStation 5 (Remastered) Erscheinungsjahr Teil I – 2022, Teil II – 2020 Urheber Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 20–25 Stunden für die Hauptgeschichte, über 30 Stunden mit Extras Am besten geeignet für Fans von emotionalen Geschichten, spannungsgeladenen Überlebensgeschichten und charakterorientiertem Storytelling Was mir gefallen hat Die Handlung ist eindringlicher als bei den meisten Spielen und verbindet brutales Gameplay mit einer Geschichte, die einem direkt in die Magengrube trifft

Für mich gibt es nur wenigePS5 Spiele, die so tief gehen wie The Last of Us Teil I & II. Der erste Teil erzählt die Überlebensgeschichte von Joel und Ellie, während die Fortsetzung sich kopfüber in Trauma, Rache und den Kreislauf des Todes stürzt. Es ist schwer und scheut sich nicht, die Grauzonen der Moral zu erkunden.

Das Spiel fühlt sich intensiv und persönlich an. Jede Begegnung, die ich mit Feinden hatte, hat ihre Bedeutung, dank der realistischen Kämpfe und der derben Sprache, die den Dialogen Biss verleiht.

Diese Spiele halten sich nicht zurück: Themen wie sexuelle Inhalte und Gewalt werden in die Handlung eingeflochten, um die Welt glaubwürdig zu machen. Sie sind nichts für schwache Nerven, sondern für diejenigen, die Geschichten suchen, die Grenzen überschreiten.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Last of Us Teil I & IIliefert emotionales Geschichtenerzählen vom Feinsten. Unvergessliche Charaktere, tiefgründige Themen und eine filmreife Inszenierung machen es zu einem Maßstab in PS5.

Optisch ist die filmische Qualität unübertroffen. Dank Motion-Capture-Technik wird jeder Ausdruck zum Leben erweckt, und Ich habe oft vergessen, dass ich einen Controller in der Hand hielt, anstatt einen Film anzuschauen, zumal ich mit einem Gaming-Monitor für ein intensives Spielerlebnis. Die Musik vermittelt sowohl Herzschmerz als auch stille Hoffnung.

Mein Fazit:Kommkommt dem interaktiven Kino so nahe, wie es bei Spielen nur möglich ist. Perfekt für Spieler, die bereit sind für eine tiefgründige, charakterbasierte Geschichte.

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Was sagen die Spieler dazu?

Intelligent_Ice_3198

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Insgesamt gibt es an diesem Spiel nichts auszusetzen. Tempo, Charaktere, Handlung und Horror sind alle auf den Punkt gebracht, und auch die Themen Beziehungen, Verbundenheit, Liebe und Überleben sind großartig. Meine Bewertung: 9,7/10

7. Ghost of Tsushima [Das beste Samurai-Epos auf der PS5]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Art des Spiels Action-Adventure / Open-World-Samurai-Epos Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5 (Director’s Cut) Erscheinungsjahr 2020 Urheber Sucker Punch Productions, Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 25–30 Stunden Hauptstory, über 50 Stunden für Perfektionisten Am besten geeignet für Fans von Samurai-Filmen, Open-World-Erkundungen und stilvollen Kämpfen Was mir gefallen hat Eine Fahrt durch die Landschaften von Tsushima fühlt sich an wie in einem Film – als würde man in einen lebendigen Samurai-Film eintauchen

Ghost of Tsushima Es fühlt sich an, als würde man in einen Kurosawa-Film der alten Schule eintauchen. Die Geschichte handelt von Jin Sakai, der sich über Traditionen hinwegsetzt, um sein Land zu verteidigen, hin- und hergerissen zwischen Ehre und Notwendigkeit. Es ist eine fesselnde Geschichte über Opferbereitschaft und die Bewahrung kultureller Traditionen.

Vor Ort habe ich es geliebt, mich durch feindliche Lager zu schleichen, gegen Samurai zu kämpfen und die auf der Insel verborgenen Geheimnisse zu entdecken. Die Kämpfe sind stilvoll und zugleich brutal, und das minimalistische HUD hilft mir, ohne Ablenkung mit der Welt zu interagieren. Es ist leicht zugänglich, aber dennoch herausfordernd, was es zu einem der die lohnendsten Kampfspiele das ich je gespielt habe.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ghost of Tsushima ist ein von Kurosawa inspiriertes Samurai-Epos mit filmreifen Kämpfen, tiefgehender Erkundung und einer Eine Geschichte von Ehre und Opferbereitschaft on PS5.

Die Insel selbst ist eine Figur. Man stelle sich feuerrote Wälder und stürmische Küsten vor; die Natur verändert sich im Einklang mit der Handlung, und jede Szene wirkt wie ein Kunstwerk. Auch die Liebe zum Detail des Verlags beim visuellen Design verdient Lob.

Mein Fazit: Wenn du einen interaktiven Samurai-Film spielen möchtest, Ghost of Tsushima ist in Stil und Seele unübertroffen.

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Was sagen die Spieler dazu?

LittleBigOrange

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Es ist ein großartiges Spiel, aber ehrlich gesagt ist es im Grunde genommen ein „Assassin’s Creed“-Spiel mit besserer Handlung und besseren Kämpfen. Wenn du die neueren „Assassin’s Creed“-Spiele gespielt hast und sie dir gefallen haben, wirst du dich hier sofort wie zu Hause fühlen.

8. Horizon: Forbidden West [Beste Science-Fiction-Abenteuergeschichte auf der PS5]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,9/10

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Art des Spiels Action-RPG / Open-World Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Windows Erscheinungsjahr 2022 Urheber Guerrilla Games, veröffentlicht von Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 25–35 Stunden Hauptstory, über 60 Stunden mit Nebenquests Am besten geeignet für Spieler, die Science-Fiction-Welten, gigantische Maschinenkämpfe und eine facettenreiche Hintergrundgeschichte lieben Was mir gefallen hat Die Mischung aus futuristischen Maschinen und Naturlandschaften ist atemberaubend, und Aloys Geschichte gewinnt immer mehr an Fahrt

Horizon: Forbidden West vertieft sich noch stärker in Aloys Reise zur Rettung der Erde in einem der Die besten Science-Fiction-Spiele unserer Zeit. Diese Fortsetzung bringt neue Stämme, größere Maschinen und überraschende Wendungen rund um die Alte Welt mit sich. Es ist eine Mischung aus Science-Fiction und Krimi, und jede neue Enthüllung fesselte mich noch mehr.

Der Kampf gegen Roboter-Bestien hat mich dazu gebracht, weiter zu experimentieren mit Werkzeugen, Fallen und Fernkampfwaffen. Auch wenn sich manche Nebenquests etwas in die Länge zogen, freute ich mich immer darauf, neue Freunde kennenzulernen oder tiefere Einblicke in die Spielwelt zu gewinnen. Der Nervenkitzel eines harten Kampfes gegen eine riesige Maschine verlor nie an Reiz.

Warum wir uns dafür entschieden haben Horizon: Forbidden West erzählt eine epische Science-Fiction-Geschichte, die Aloys Reise zur Rettung der Welt nachzeichnet – voller neuer Stämme, Geheimnisse und gewaltiger Maschinenschlachten auf PS5.

Die Grafik ist atemberaubend. Jedes Biom wirkt lebendig, von Wüsten bis hin zu Unterwasserruinen, und Der Ton baut genau im richtigen Moment Spannung auf. Guerilla – der Herausgeber – versteht es, etwas zu schaffen, das geradezu danach verlangt, erkundet zu werden.

Mein Fazit: Horizon: Forbidden West ist ideal für Spieler, die auf der Suche nach einem facettenreichen Science-Fiction-Krimi sind, der mit spannenden Erkundungen und Kämpfen gespickt ist.

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Was sagen die Spieler dazu?

Nicht Jolter

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Insgesamt hatte ich riesigen Spaß beim Spielen von „Horizon: Forbidden West“. Die Hauptgeschichte ist einfach umwerfend. Die Nebenmissionen sind sinnvoll und machen Spaß. Die Charaktere sind glaubwürdig und realistisch. Die Welt ist – größtenteils – mit sinnvollen Inhalten gefüllt, und die verschiedenen Biome haben alle ein einzigartiges Erscheinungsbild.

9. Final Fantasy XVI [Das beste Dark-Fantasy-Epos auf der PS5]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Art des Spiels Action-RPG / Dark Fantasy Plattformen Zum Start exklusiv für PlayStation 5, Windows Erscheinungsjahr 2023 Urheber Square Enix (Geschäftsbereich III) Durchschnittliche Spielzeit 35–45 Stunden Hauptstory, über 60 Stunden mit Nebenquests und Extras Am besten geeignet für Fans von Fantasy-Geschichten für Erwachsene, filmreifen Schlachten und der Tiefe von Rollenspielen Was mir gefallen hat Die filmreifen Bosskämpfe wirken gewaltig, wie spielbare Zwischensequenzen, bei denen es wirklich um etwas geht.

Final Fantasy XVI führt die Serie in dunklere, politischere Gefilde. Die Geschichte handelt von Clive Rosfields Rachefeldzug, voller Verrat, Tod und einer magischen Seuche, die die Welt verschlingt. Es fühlt sich an wie jedes gutFinal FantasySpiel verflochten mit mittelalterlichem Drama.

Die Kämpfe sind rasant, stilvoll und voller filmischer Spektakel. Die Beschwörungskämpfe haben mich umgehauen, auch wenn es den kleineren Nebenquests manchmal an Tiefe fehlte. Dennoch hat mich der Adrenalinkick beim Kombinieren von Combos in Echtzeit stundenlang gefesselt. Es ist ein mutiger Schritt weg von der Tradition, und dafür zolle ich dem Spiel Respekt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Final Fantasy XVIbietet eineeine düstere, politisch brisante Fantasy-Geschichte mit Clive Rosfield im Mittelpunkt, eine Mischung aus Verrat, Rache und filmreifen Echtzeitkämpfen auf PS5.

Optisch ist es einfach umwerfend. Die Inszenierung, die Partikeleffekte und die Orchesterbegleitung schaffen Szenen, die es mit Elden Ringim Maßstab.Square Enix, zeigt als Herausgeber, wie weit die Serie in Bezug auf die erzählerische Reife gekommen ist.

Mein Fazit:XVI ist für RPG-Fans gedacht, die sich ein düsteres, spannungsgeladenes Fantasy-Epos mit filmreifer Action und emotionaler Tiefe wünschen.

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Was sagen die Spieler dazu?

JulianLongshoals

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Was die Handlung angeht, ist es einfach großartig. Das Drehbuch, die Darsteller und die Animation sind alle erstklassig. Allerdings gibt es in der Mitte eine ganze Menge Füllmaterial. Die beste Geschichte seit mindestens XII und wahrscheinlich sogar noch länger. Was das Gameplay angeht, macht es Spaß, ist aber auch ein bisschen zu einfach. Man wird nie wirklich dazu herausgefordert, verschiedene Strategien auszuprobieren, und ehrlich gesagt gibt es auch nicht viele Strategien, die man ausprobieren könnte.

10. Alan Wake 2 [Beste Psychohorror-Geschichte auf der PS5]

Unsere Bewertung Enebameter 8,6/10

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Art des Spiels Survival-Horror / Erzählthriller Plattformen PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Remedy Entertainment, veröffentlicht von Epic Games Publishing Durchschnittliche Spielzeit 18–25 Stunden Hauptstory Am besten geeignet für Fans von Psychohorror, Krimi-Thrillern und atmosphärischer Erzählkunst Was mir gefallen hat Der Wechsel zwischen Alan und Saga verlieh der Geschichte Tiefe, und die Spannung stieg mit jedem Kapitel

Alan Wake 2 hat mich mit seiner genreübergreifenden Erzählweise umgehauen. Der Wechsel zwischen Alans surrealem Albtraum und Sagas Ermittlungen hielt mich in Atem, wobei Realfilmsequenzen in das Gameplay eingebunden sind. Es ist ein gewagtes Experiment des Herausgebers, das sich ausgezahlt hat.

Von Augenblick zu Augenblick, Ich spürte, wie die Spannung stieg. Die Ressourcen sind knapp, der Wechsel von Licht und Dunkelheit hält einen in Atem, und die Schreckmomente sind intensiver als in den meisten Horrorspielen. Es läuft nicht immer reibungslos, aber gerade diese Unvorhersehbarkeit macht das Spiel unvergesslich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Alan Wake 2entfaltet sichspannende Psychohorror-Geschichte durch zwei Protagonisten, Meta-Erzählungen und vielschichtige Geheimnisse in PS5.

Die Atmosphäre ist die größte Stärke des Spiels. Von sich wandelnden Umgebungen bis hin zu eindringlicher Musik – jeder Moment lässt die Grenze zwischen Realität und Fiktion verschwimmen. Das auf der Unity-Engine basierende Spiel ist eine technische Meisterleistung, die das Eintauchen in die Spielwelt noch verstärkt.

Mein Fazit: Alan Wake 2ist einein fesselndes Survival-Horror-Spiel das jeden belohnt, der bereit ist, in etwas Surreales und Unvergessliches einzutauchen.

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Was sagen die Spieler dazu?

StenchLord420

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Auf jeden Fall, zu 100 %. Es lohnt sich nicht nur, es ist auch eines der besten Survival-Horror-Spiele, die seit langer Zeit erschienen sind, und bereichert das Genre um viele wirklich coole Elemente. Ja, es ist immer noch ein bisschen kitschig, aber eher im Stil von „Twin Peaks“.

11. Red Dead Redemption 2 [Das beste westliche Epos auf der PS5]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Art des Spiels Action-Adventure / Open-World-Western Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Windows Erscheinungsjahr 2018 Urheber Rockstar Games Durchschnittliche Spielzeit 50–60 Stunden Hauptstory, über 100 Stunden für Perfektionisten Am besten geeignet für Fans von Open-World-Erlebnissen, charakterorientierten Geschichten und filmreifen Western Was mir gefallen hat Die Geschichte von Arthur Morgan gehört zu den am besten geschriebenen Handlungssträngen in der Welt der Videospiele – voller Herz, Tragik und Durchhaltevermögen.

Red Dead Redemption 2 wird oft als einer der größten bezeichnet PS5 eines der besten Story-Spiele, die je entwickelt wurden, und ich verstehe auch warum. Arthur Morgans Reise durch den Niedergang der Van-der-Linde-Bande ist herzzerreißend und geprägt von Loyalität, Verrat und der Unausweichlichkeit des Todes.

Das Tempo ist langsam, aber bedächtig. Ich ritt stundenlang, bewältigte eine zufällige Begegnung oder saß einfach am Lagerfeuer und lauschte den derben Wortgefechten in den Gesprächen. Es ist auf eine Weise fesselnd, wie es nur wenige PS5 Spiele können übereinstimmen. Manche Missionen ziehen sich etwas in die Länge, aber gerade diese Flauten lassen die emotionalen Höhepunkte umso stärker wirken.

Warum wir uns dafür entschieden haben Red Dead Redemption 2erzählt eineeine sehr bewegende Western-Geschichte, in dem Arthur Morgans Kämpfe um Loyalität, Verrat und das Überleben in einer lebendigen Welt auf PS5.

Die Atmosphäre ist in ihren Details unübertroffen. Das Wetter wechselt, die Wildtiere bewegen sich ganz natürlich durch die Landschaft, und jede Stadt wirkt lebendig. Selbst die Durchschnittsbewertungen der Kritiker bezeichnen das Spiel als Maßstab für das Storytelling in Open-World-Spielen.

Mein Fazit: Red Dead Redemption 2 ist der Goldstandard für das Erzählen von Geschichten in einer offenen Welt. Wenn du den filmischsten Western in der Gaming-Welt suchst, gibt es nichts Besseres.

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Was sagen die Spieler dazu?

Pipeline-Bänke

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Es ist wirklich ein Meisterwerk, eines der wenigen Spiele, die mir durch und durch gefallen haben und die ich komplett durchgespielt habe. Ich bin vielleicht ein bisschen voreingenommen, wenn es um RDR2 geht, aber es war jeden Cent wert.

12. Disco Elysium: The Final Cut [Bestes storybasiertes Rollenspiel auf PS5]

Unsere Bewertung Enebameter 8,3/10

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Art des Spiels Erzählerisches Rollenspiel / Krimi Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Windows, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 (Endgültige Fassung) Urheber ZA/UM Durchschnittliche Spielzeit 25–35 Stunden Hauptstory, über 60 Stunden mit allen Nebeninhalten Am besten geeignet für Fans von dialoglastigen Geschichten, tiefgehendem Rollenspiel und einzigartiger Weltgestaltung Was mir gefallen hat Das Skill-System, das mir antwortet, wurde mir nie langweilig; dadurch wirken die Entscheidungen lebendig und unvorhersehbar

Disco Elysiummacht die besten SaltosPS5 RPGs auf den Kopf gestellt. Anstelle von Kämpfen, Alles basiert auf Dialogen und Fertigkeitsproben. Als gebrochener Detektiv zu spielen, der einen Mordfall aufklärt, fühlt sich an wie Rollenspiel in seiner reinsten Form.

Der Text ist witzig, bissig und schonungslos ehrlich. Die Figuren geben mir Kontra; Es führt zu inneren Konflikten, während ich der Wahrheit auf den Grund gehe. Mir hat besonders gefallen, dass Entscheidungen Bestand haben, selbst wenn sie den Charakter auf eine Weise zerbrechen, die sich unangenehm anfühlt. Die Serie scheut weder sexuelle Themen noch schwerwiegende Ideen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Disco Elysium: The Final Cutstellt eine ein großartiges, storybasiertes Rollenspiel wo jede Dialogoption die Handlung beeinflusst und dabei philosophische Tiefe und moralische Komplexität bietet PS5.

Optisch, Es ist wie ein Ölgemälde gemalt, und die Sprachausgabe verleiht dem Ganzen zusätzliche Tiefe. Die Bewertung auf Opencritic belegt, wie revolutionär das Spiel ist, denn es erzielt einige der höchsten Punktzahlen in diesem Genre.

Mein Fazit:Wenn Sie auf der Suche nach reinem erzählerischem Experimentieren sind, Disco Elysium Die Wahl liegt bei dir. Jeder Satz zählt, und jede Entscheidung prägt deinen Detektiv neu.

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Was sagen die Spieler dazu?

Seelenlose Ecke

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Es ist eines der besten Computer-Rollenspiele aller Zeiten. Die Handlung, die Dialoge, die Sprachausgabe und das einzigartige Fertigkeitensystem sind großartig

13. Death Stranding: Director’s Cut [Bestes experimentelles Story-Spiel auf PS5]

Unsere Bewertung Enebameter

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Art des Spiels Ein action- und handlungsorientiertes „Strang“-Spiel Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Windows Erscheinungsjahr 2019 (Director’s Cut für PS5 im Jahr 2021) Urheber Kojima Productions, veröffentlicht von Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 35–45 Stunden Hauptstory, über 80 Stunden mit Extras Am besten geeignet für Spieler, die experimentelles Gameplay, atmosphärische Erzählkunst und Kojimas unverkennbaren Stil schätzen Was mir gefallen hat Eine zerstörte Welt zu durchqueren und dabei zerbrechliche Fracht zu transportieren, fühlte sich seltsam meditativ und zugleich fesselnd an

Death Stranding ist auf die beste Art und Weise seltsam. Kojimas Geschichte über den Wiederaufbau Amerikas nach einem Zusammenbruch ist sowohl surreal als auch zutiefst emotional1. Pakete auszuliefern mag langweilig klingen, aber wenn man dabei Brücken für andere wieder aufbaut, wird einem die Bedeutung dessen bewusst.

Von Augenblick zu Augenblick, es wirkt meditativ. Das Überqueren von unwegsamem Gelände mit Hilfsmitteln wie Leitern und Seilen wurde zu einer Herausforderung für sich. Manche Spieler kommen mit dem Tempo nicht zurecht, aber ich fand diese langsame Entwicklung sehr fesselnd. Selbst das Tragen von Paketen gab mir das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein.

Warum wir uns dafür entschieden haben Death Stranding: Director’s Cutbietet eineeine surreale, emotionsgeladene Geschichte darum, eine zerrissene Welt wieder zu vereinen, indem Erzählung und Erkundung nahtlos miteinander verschmelzen PS5.

Die Bild- und Tongestaltung schafft eine unvergleichliche Atmosphäre. Der Regen lässt Gefahr ahnen, Schauspieler wie Norman Reedus und Mads Mikkelsen überzeugen in jeder Szene, und der hohe Durchschnitt der Kritikerbewertungen zeigt, dass der Anspruch der Serie beim Publikum Anklang gefunden hat.

Mein Fazit: Das ist nicht jedermanns Sache, aber wenn du offen bist für etwas Ungewöhnliches und Nachdenkliches, Death Stranding ist unvergesslich.

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Was sagen die Spieler dazu?

SirUlrichVonLichten

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Letztendlich hat mir an diesem Spiel einfach alles gefallen. Vom unglaublich einzigartigen Gameplay über die absolut bewegende Geschichte und die wunderschöne Welt (danke, Fotomodus!!) bis hin zur Gänsehaut erzeugenden Musik. Die letzte Einstellung mit Sam und Lou hat mich total mitgenommen. Was für ein Kunstwerk.

14. Alan Wake Remastered [Bester Psychothriller auf der PS5]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Art des Spiels Survival-Horror, Psychothriller Plattformen PS 4, PS 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Remedy Entertainment, Epic Games Publishing Durchschnittliche Spielzeit 11–13 Stunden (Hauptstory), 15–20 Stunden (Komplettisten mit DLCs) Am besten geeignet für Fans von Psychohorror und spannungsgeladenen Geschichten Was mir gefallen hat Das episodische, fernsehähnliche Format und die gruselige Manuskript-Mechanik haben mich in ihren Bann gezogen.

Alan Wake Remastered versetzt mich nach Bright Falls, wo ein Romanautor nach seiner vermissten Frau sucht während sich Seiten eines Manuskripts, an dessen Verfassen er sich nicht erinnern kann, bewahrheiten.

Die Mischung aus Spannung, übernatürlichen Gegnern und episodischem Erzählrhythmus hebt es von den anderen ab am bestenPS5Überlebensspiele.

Das Spiel ist spannend, aber befriedigend. Meine Taschenlampe wird zu meiner Lebensader im Kampf gegen die „Taken“ und zwingt mich dazu, Schatten zu vertreiben, bevor ich meine Schüsse abgeben kann. Die Kämpfe mögen sich zwar etwas eintönig anfühlen, aber die Geschichte hat mich von Anfang bis Ende gefesselt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Alan Wake Remasterederzählt einespannende, episodisch aufgebaute Thriller-Geschichte, mit einem geheimnisvollen Manuskript und Elementen des Psychohorrors, die durch filmische Bilder auf PS5.

Die Remaster-Version bietet eine verbesserte Bildqualität in 4K und setzt stark auf Atmosphäre, mit krassen Kontrasten zwischen Licht und Schatten und einem unheimlichen Soundtrack, der die Stimmung noch verstärkt.

Mein Fazit: Alan Wake Remastered ist genau das Richtige für dich, wenn du Psychohorror suchst, der sich anfühlt, als würdest du einen Roman von Stephen King durchspielen.

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Was sagen die Spieler dazu?

Schildkröten-Power-Mutant

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Die Remaster-Version bietet ein rundum besseres Spielerlebnis, zumindest auf der Konsole. 1440p und 60 fps. Ein- und Ausschalten der Bewegungsunschärfe. Komplett neue Charaktermodelle und Texturen. Überarbeitete Geometrie in vielen Szenen. Haptisches Feedback. Auf dem PC gibt es angeblich mehr Bugs.

15. Persona 5 Royal [Das stilvollste JRPG auf der PS5]

Unsere Bewertung Enebameter 7,9/10

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Art des Spiels Eine Mischung aus JRPG und Sozialsimulation Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Windows Erscheinungsjahr 2020 (Royal Edition) Urheber Atlus, P-Studio, Sega Durchschnittliche Spielzeit 100–120 Stunden Am besten geeignet für Fans von stilvollen JRPGs, ausführlichen Geschichten und einer tiefgehenden Charakterentwicklung Was mir gefallen hat Die Balance zwischen Dungeon-Erkundungen und dem Schulalltag lässt jede Entscheidung bedeutungsvoll und persönlich erscheinen

Persona 5 Royal ist deine Lieblingsfantasie vom DoppellebenTagsüber bist du ein Schüler, der zwischen Freunden und Unterricht hin- und hergerissen ist. Nachts bist du ein Phantomdieb, der in wilden Dungeon-Abenteuern verdorbene Herzen stiehlt.

Die Mischung aus Story und Gameplay ist unglaublich befriedigend. Die sozialen Beziehungen wirken persönlich, die Kämpfe sind stilvoll, und Ich konnte gar nicht genug davon bekommen, beide Leben unter einen Hut zu bringen. Die schiere Länge mag einschüchternd wirken, aber selbst nach nur einem Jahr im Spiel hatte ich das Gefühl, dass es jede Menge Inhalte gab.

Warum wir uns dafür entschieden haben Persona 5 Royalwebt eineine stilvolle JRPG-Geschichte über Schüler, die ein Doppelleben als Phantomdiebe führen, wobei persönliche Entwicklung, soziale Kontakte und Dungeon-Abenteuer miteinander verwoben werden PS5.

Mein Fazit: Wenn du ein JRPG suchst, das vor Charakter und Tiefe nur so strotzt, Persona 5 Royal ist genau das Richtige.

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Was sagen die Spieler dazu?

PrisonerofFate

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Ein unglaubliches Spiel mit viel Substanz. Es ist größtenteils recht einfach, sodass man sich wohlfühlt; nur einige Bosse stellen eine Herausforderung dar. Ein großartiges Spiel.

16. Stray [Beste Geschichte mit einzigartiger Perspektive auf der PS5]

Unsere Bewertung Enebameter 7,8/10

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Art des Spiels Abenteuer / Rätsel / Erkundung Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber BlueTwelve Studio, Annapurna Interactive Durchschnittliche Spielzeit BlueTwelve Studio, Annapurna Interactive Am besten geeignet für Katzenliebhaber, Fans von storybasierten Erkundungsspielen und Liebhaber von Indie-Spielen Was mir gefallen hat Eine Cyberpunk-Stadt als streunende Katze zu erkunden, war reizvoll und auf seltsame Weise bewegend.

Few PS5 Spiele, die mich überrascht haben, wie Streuner. Als Katze durch eine verfallende Cyberstadt zu streifen, klingt skurril, aber die Geschichte davon, wie man in einer zerbrochenen Welt neue Freunde und Hoffnung findet, hat mich nicht mehr losgelassen.

Das Spielprinzip ist einfach, aber reizvoll. Ich sprang über Dächer, löste kleine Rätsel und interagierte mit Robotern, die eher Menschen als Maschinen waren. Es ist kurz, und manche wünschen sich vielleicht mehr Tiefe, aber das Herz des Spiels kommt deutlich zum Vorschein.

Warum wir uns dafür entschieden haben Streunererzählt eineeine herzerwärmende und geheimnisvolle Geschichte aus der Perspektive einer streunenden Katze, die in einer pulsierenden Cyberstadt Geheimnisse aufdeckt und Verbindungen knüpft PS5.

Optisch ist es einfach umwerfend. Neonlichter leuchten vor dem Hintergrund von verrostetem Metall, und die stimmungsvolle Musik zieht mich in ihren Bann. Annapurna hat als Produzentin die Stimmung perfekt eingefangen, und sogar die Musik hat mir Gänsehaut bereitet.

Mein Fazit: „Stray“ beweist, dass selbst die kleinsten Figuren eine enorme emotionale Kraft entfalten können. Es ist ein kurzes, aber unvergessliches Abenteuer.

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Was sagen die Spieler dazu?

Charming_Stage_7611

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Es ist zwar kürzer als die meisten Spiele, ABER es hat eine großartige Geschichte mit Tiefe und liebenswerten Charakteren. Und dieses Spiel wurde mit so viel Sorgfalt entwickelt, dass ich es gerne hunderte Male spielen würde.

Mein Fazit

Der beste Ausgangspunkt für die Spiele mit den besten Geschichten on PS5 Heute? Das hängt davon ab, was für ein Spieler du bist. Zu jedem Spielertyp passt ein Spiel, das auf seine ganz eigene Weise durch Story, Gameplay und Eintauchen in die Spielwelt besticht.

Für Neulinge → God of War Ragnarök . Ein zugänglicher Einstieg mit filmreifen Kämpfen und einer Geschichte, die Mythos mit emotionaler Tiefe verbindet.

Ein zugänglicher Einstieg mit filmreifen Kämpfen und einer Geschichte, die Mythos mit emotionaler Tiefe verbindet. Für RPG-Fans →Baldur’s Gate 3. Ein Fantasy-Epos voller Entscheidungen, Nebenquests und charakterbasierter Dramatik. Es ist das PS5 Ein Titel, bei dem jede Entscheidung einen neuen Weg eröffnet.

Ein Fantasy-Epos voller Entscheidungen, Nebenquests und charakterbasierter Dramatik. Es ist das PS5 Ein Titel, bei dem jede Entscheidung einen neuen Weg eröffnet. Für Science-Fiction-Fans → Cyberpunk 2077 . Ein First-Person-Abenteuer, das Erkundung und charakterstarke Figuren in einer weitläufigen Stadt voller Geheimnisse miteinander verbindet.

Ein First-Person-Abenteuer, das Erkundung und charakterstarke Figuren in einer weitläufigen Stadt voller Geheimnisse miteinander verbindet. Für Fans von Klassikern → Final Fantasy VII: Rebirth. Eine neu interpretierte klassische Geschichte mit moderner Grafik und Kampfmechanik, die legendäre Helden wieder aufleben lässt und gleichzeitig neue Handlungsebenen hinzufügt.

Eine neu interpretierte klassische Geschichte mit moderner Grafik und Kampfmechanik, die legendäre Helden wieder aufleben lässt und gleichzeitig neue Handlungsebenen hinzufügt. Für Superhelden-Fans → Marvel’s Spider-Man 2. Das Spiel mit den Netzschwüngen in Verbindung mit einer herzergreifenden Geschichte macht dieses Spiel zu einem der spannendsten PS5 Spiele, die man gerade spielen kann.

Jede Empfehlung zeigt, wie vielfältig diese Titel sind. Von ein tiefgehendes Action-RPG Von Superhelden-Action bis hin zu Geschichten – hier gibt es für jeden etwas zu entdecken und zu genießen.

Häufig gestellte Fragen