Los 16 mejores juegos con una gran historia para PS5 que no te puedes perder en 2026

Los mejores juegos narrativos en PS5 me cautivan con personajes inolvidables y mundos que parecen cobrar vida. En realidad, tratan sobre recuerdos que te acompañarán durante mucho tiempo, quizá incluso toda la vida.

Desde imágenes impresionantes hasta una narrativa cautivadora, estos títulos demuestran por qué el PS5 ofrece algunas de las aventuras narrativas más emocionantes .

He analizado los lanzamientos más importantes y los favoritos de los fans, teniendo en cuenta la historia, la jugabilidad y el impacto, para destacar los títulos más destacados que merecen tu tiempo.

Quizá algunos ya estén en tu estantería. Otros pueden que te sorprendan. Pero cada uno de los títulos que aquí se recogen se ha ganado a pulso su lugar; sumérgete en historias que no podrás dejar de leer.

Nuestra selección de los mejores juegos narrativos para PS5

Con tantas opciones, he seleccionado los tres juegos que mejor representan la excelencia narrativa en PlayStation. Cada uno de ellos destaca por su atmósfera, su jugabilidad y su narrativa a su manera.

God of War: Ragnarök (2022) – Una épica historia nórdica con gran carga emocional y combates brutales. Sin duda, el listón más alto para PS5relatos. Final Fantasy VII: Rebirth (2024) – Una nueva versión de un cuento clásico, que combina efectos visuales modernos con personajes entrañables y giros argumentales reinventados. Spider-Man 2 de Marvel (2023) – Acción trepidante combinada con un drama conmovedor, lo que demuestra que los juegos de superhéroes también pueden contar una buena historia.

Cada uno de estos juegos marca la pauta de lo que pueden llegar a ser los videojuegos centrados en la narrativa en PS5. Sigue leyendo para descubrir la lista completa de los títulos con una historia que han pasado el corte.

Los 16 mejores juegos con una buena historia para PS5 que puedes jugar ahora mismo

Aquí tienes la lista completa de los mejores juegos narrativos en PS5, que abarca desde aventuras de fantasía hasta crudos dramas contemporáneos. ¿A cuántos de ellos has jugado?

1. God of War: Ragnarök [El mejor juego de PS5 con una historia basada en la mitología nórdica]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Tipo de juego Acción y aventura / hack & slash Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Windows Año de estreno 2022 Creador/es Santa Monica Studio, publicado por Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 30-35 horas para la historia principal, 55-60 horas si se quiere completar todo Ideal para Amantes de las narrativas épicas, las historias de proporciones míticas y los temas relacionados con la relación entre padres e hijos Lo que me gustó Los reinos nórdicos cobran vida gracias a pequeños detalles que, en conjunto, dan lugar a una historia épica

God of War: Ragnarök me dejó boquiabierto con uno de los finales más impactantes que he visto nunca. El El vínculo paterno-filial entre Kratos y Atreus es el eje central de toda la historia, entretejiendo el dolor, el destino y las decisiones personales en una epopeya mitológica. Los dioses nórdicos parecen personajes reales, no solo villanos a la espera de ser derrotados.

En el juego, los combates siguen siendo brutales y satisfactorios, pero lo que me mantuvo enganchado fue la forma en que la exploración se entrelazaba con la historia. Los tranquilos paseos por nuevos territorios, los combates repentinos contra jefes finales y esas sinceras conversaciones entre padre e hijo se sucedían con total naturalidad.

Por qué lo elegimos God of War: Ragnarök destaca por su poderosa narrativa, que combina la mitología nórdica con un emotivo viaje entre padre e hijo que resulta profundamente humano. Junto con imágenes impresionantes y combates de primera categoría, es una de las experiencias narrativas más inolvidables de PS5.

Voy a ser sincero: hay algunos momentos en los que el ritmo decae, pero los momentos emotivos más intensos siempre los compensan con creces.

Visualmente,the PS5empujaRagnarök hasta niveles de locura. Los paisajes helados y las criaturas rugientes son impresionantes, por no hablar de las intensas escenas de lucha con calidad cinematográfica. ¿La banda sonora? Pura emoción.

Mi veredicto:Ragnarökes uno de losel mejor PS5juegos Juega a este si te apetece una mezcla de emoción pura, combate brutal y una escala épica.

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Jeffboy19

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Es un juego fantástico; en primer lugar, la historia es lo mejor que he vivido nunca, y la jugabilidad y los combates también son muy buenos y gratificantes.

2. Final Fantasy VII: Rebirth [La mejor expansión de la historia de un JRPG para PS5]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Tipo de juego Juego de rol de acción con una narrativa cinematográfica Plataformas PlayStation 5, Windows Año de estreno 2024 Creador/es Square Enix (Unidad de Negocio Creativo I) Duración media de la partida Entre 40 y más de 70 horas Ideal para Los aficionados a los JRPG a los que les encantan las escenas cinemáticas, los repartos numerosos y las tramas complejas Lo que me gustó Las imágenes y la banda sonora causan un gran impacto, logrando un equilibrio perfecto entre la nostalgia y el toque moderno.

Final Fantasy VII: Rebirth convierte un cuento clásico en algo grandioso. Cloud y sus amigos parecen más vivos que nunca, y cada uno de ellos tiene sus propias motivaciones y su propio pasado, lo que aporta mayor profundidad a la historia. Me encantó ver cómo volvían caras conocidas con nuevos giros, lo que hace que cada escena cinemática se perciba como un acontecimiento.

Jugarlo es una experiencia impresionante. El combate combina la acción en tiempo real con pausas estratégicas, lo que me da margen para experimentar con habilidades y combinaciones de equipo. El diseño de mundo abierto invita a la exploración, aunque algunas zonas se hacen un poco pesadas debido a las misiones secundarias. Aun así, es una experiencia que me ha hecho reír, llorar y emocionarme a partes iguales.

Por qué lo elegimos Final Fantasy VII: Rebirth reinterpreta una de las historias más queridas de los videojuegos con personajes más complejos, una construcción del mundo más detallada y una presentación impresionante. Su mezcla de referencias nostálgicas y giros novedosos y atrevidos lo convierte en uno de los JRPG más ambiciosos de PS5.

El mundo es impresionante. Los exuberantes campos, las ciudades iluminadas con luces de neón y los personajes tan bien definidos me mantuvieron pegado a la pantalla. La música reinterpreta Final Fantasy clásicos, sin dejar de incluir nuevos éxitos.

Mi veredicto:Renacimiento es para cualquiera que busque un un ambicioso juego de rol japonés que rinde homenaje al pasado al tiempo que crea algo nuevo.

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¿Qué opinan los jugadores?

en gris

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Me encanta, y en mi opinión tiene uno de los mejores sistemas de combate híbridos entre acción y RPG que se han diseñado jamás. Es tremendamente divertido y puede resultar realmente desafiante y adictivo en el nivel de dificultad «Difícil».

3. Spider-Man 2 de Marvel [El mejor juego de superhéroes para PS5 con dos protagonistas]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Tipo de juego Acción y aventura / mundo abierto Plataformas Exclusiva para PlayStation 5 Año de estreno 2023 Creador/es Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida Entre 15 y 20 horas de historia principal, y más si se incluye el contenido adicional Ideal para Los aficionados a los superhéroes a los que les encantan las historias de personajes y recorrer la ciudad Lo que me gustó Pasear por Nueva York es una experiencia increíble, y la química entre Peter y Miles le da un toque emotivo.

Spider-Man 2 es el sueño de cualquier superhéroe. La transición entre Peter y Miles fue fluida, y ambos arcos aportaron su propio pesoLa lucha de Peter contra el simbionte Venom fue lo que más me impactó, ya que mostró un lado más oscuro y psicológico de un héroe conocido. La presencia de Kraven el Cazador como villano elevó aún más el nivel de tensión.

Navegar por Internet por todo el mundo es pura diversión. Me pasaba horas y horas simplemente explorando, para luego sumergirme en misiones que me emocionaban tanto como ponían a prueba mis reflejos. El combate impulsado por Venom añade intensidad, aunque a veces el espectáculo eclipsa esos pequeños momentos de los que me hubiera gustado disfrutar más.

Por qué lo elegimos Spider-Man 2 de Marvel da en el clavo con la fantasía de superhéroes una narración cinematográfica con movimientos fluidos de la tela, y dos protagonistas cuyos recorridos resultan igualmente fascinantes. El arco argumental del simbionte Venom aporta una profundidad psicológica más oscura, lo que lo convierte en uno de los más sólidos PS5 experiencias centradas en la historia.

La ciudad está llena de vida. La lluvia, las luces de neón y pequeños detalles como la reacción de los personajes no jugables ante las batallas crean una atmósfera especial. La banda sonora mantiene ese estilo icónico Spider-Manenergía.

Mi veredicto: Esta es una de las el mejorMarvel juegos on PS5 para los aficionados a los superhéroes que buscan acción cinematográfica y emociones fuertes.

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NizzyDeniro

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Me encanta este juego, aunque ningún juego, ni siquiera uno con una puntuación de 10 sobre 10, es perfecto. Creo que está muy bien diseñado, tiene una jugabilidad fantástica y un aspecto increíble.

4. Baldur’s Gate 3 [El mejor juego de rol con una historia basada en las decisiones para PS5]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Tipo de juego RPG / basado en elecciones / centrado en la narrativa Plataformas PlayStation 5, Windows, macOS, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Larian Studios Duración media de la partida Entre 60 y más de 100 horas, dependiendo de la exploración y las decisiones que se tomen Ideal para Aficionados a las tramas con ramificaciones, los personajes bien desarrollados y la libertad para interpretar su propio papel Lo que me gustó Mis decisiones dieron forma al mundo, y los personajes no jugables reaccionaban de tal manera que me hacían sentir que tenía un control real sobre la situación

Baldur’s Gate 3 me permite dar forma a mi aventura como pocos juegos lo hacen. Cada decisión me resultaba difícil, desde con quién me alineaba hasta cómo resolvía las misiones. Los compañeros tenían profundidad: cada uno con su propia trayectoria personal que se entrelazaba con mi desesperada lucha por la supervivencia. Es como jugar a una campaña de «Dungeons & Dragons» en la vida real.

Momento a momento, Me encantaba probar nuevas habilidades y tirar los dados. A veces las cosas salían como yo quería, otras veces tenía que improvisar, pero esa imprevisibilidad lo hacía emocionante. Puede resultar abrumador para los jugadores novatos, pero para los aficionados a los juegos de rol es una auténtica joya.

Por qué lo elegimos Baldur’s Gate 3 ofrece una narrativa basada en las elecciones sin igual, permitiendo a los jugadores dar forma a su aventura a través de decisiones que tienen un peso real. Con tramas con un profundo desarrollo de los personajes, narrativas ramificadas y una presentación cinematográfica, se erige como la experiencia definitiva de los juegos de rol en PS5.

Las escenas cinemáticas y los diálogos me dejaron boquiabierto. Incluso las conversaciones más breves parecían cobrar vida, gracias a unas interpretaciones fantásticas. El mundo de fantasía es inmenso y está repleto de secretos y aliados por descubrir.

Mi veredicto:BG3 es el mejor juego de rol con una historia apasionante en PS5, ideal para los aficionados que desean tener un control total sobre la historia.

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¿Qué opinan los jugadores?

Betrayer_Trias

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Es el mejor combate por turnos al que he jugado nunca en un juego de rol; los personajes son, en su mayoría, geniales; los escenarios son complejos y detallados; hay una increíble variedad en función de tu raza, clase y origen, lo que resulta aún más impresionante en un juego totalmente doblado, etc.

5. Cyberpunk 2077 [La mejor narrativa de ciencia ficción noir en PS5]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Tipo de juego RPG de mundo abierto / historia de ciencia ficción Plataformas PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 4 (actualización posterior) Año de estreno 2020 Creador/es CD Projekt Red Duración media de la partida Entre 20 y 30 horas de historia principal, y muchas más si se incluyen las misiones secundarias y la expansión Ideal para Aficionados a la ciencia ficción distópica, los mundos urbanos envolventes y las interpretaciones de voz de gran calidad Lo que me gustó Los barrios de la ciudad son impresionantes, y las misiones secundarias suelen parecer pequeñas historias cinematográficas.

Cyberpunk 2077 ha dado un giro radical con la actualización 2.0 y Phantom Liberty. Ahora se juega como una pulida película de ciencia ficción noir, que me sumerge en un universo de traición, supervivencia e identidad. La historia de V resultaba muy personal, y personajes como Solomon Reed, interpretado por Idris Elba, la hicieron inolvidable.

Me encanta que la jugabilidad esté por fin a la altura de la ambición. El combate, la piratería informática y la exploración se desarrollan con fluidez, y Night City rebosa de cosas por descubrir. Aunque sigue habiendo algún que otro momento en el que la IA se muestra un poco torpe, ahora el juego ofrece una historia apasionante que capta a la perfección el ambiente distópico.

Por qué lo elegimos Cyberpunk 2077brillaPS5 con su jugabilidad totalmente optimizada, su contenido de expansión y una narrativa de ciencia ficción noir envolvente. Un reparto de lujo, un mundo minuciosamente recreado y una mecánica de juego pulida lo convierten en un juego imprescindible para los aficionados a las historias distópicas.

Los gráficos son alucinantes. Las calles iluminadas con luces de neón resplandecen, los personajes brillan y la banda sonora te deja boquiabierto con sus ritmos cargados de sintetizadores. La atmósfera de «Phantom Liberty» es especialmente intensa.

Mi veredicto: Cyberpunk 2077es elPS5 juego para los aficionados al Los mejores juegos de Cyberpunk, un ambiente distópico y una ciudad llena de secretos por descubrir.

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El mono en el sofá

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Es visualmente increíble, con un mundo envolvente y muy bien desarrollado, una historia oscura y trágica y unos personajes fantásticos. La jugabilidad es muy divertida y se puede abordar de muchas formas diferentes. En mi opinión, es un juego imprescindible.

6. The Last of Us: Parte I y Parte II [La mejor narración emotiva en PS5]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Tipo de juego Acción y aventura / Supervivencia con un enfoque narrativo Plataformas Parte I: PlayStation 5, Windows; Parte II: PlayStation 4, PlayStation 5 (remasterizada) Año de estreno Parte I – 2022, Parte II – 2020 Creador/es Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida Entre 20 y 25 horas para la historia principal; más de 30 horas con los contenidos adicionales Ideal para Aficionados a las historias emotivas, la tensión de la supervivencia y las tramas centradas en los personajes Lo que me gustó El guion tiene más impacto que el de la mayoría de los juegos, ya que combina una jugabilidad brutal con una narrativa que te llega al corazón

En mi opinión, pocosPS5 los videojuegos calan tan hondo como The Last of Us: Parte I y II. El primer juego narra la historia de supervivencia de Joel y Ellie, mientras que la secuela se adentra de lleno en el trauma, la venganza y el ciclo de la muerte. Es una obra intensa que no teme adentrarse en las zonas grises de la moralidad.

Jugar resulta intenso y personal. Cada enfrentamiento que he tenido con los enemigos tiene su importancia, gracias a un combate realista y a un lenguaje crudo que hace que los diálogos resulten impactantes.

Estos juegos no se andan con rodeos: entretejer temas como el contenido sexual y la violencia en la narrativa para que el mundo resulte creíble. No son aptas para personas sensibles, sino para quienes buscan historias que traspasen los límites.

Por qué lo elegimos The Last of Us: Parte I y IIofrece una narración emotiva en su máxima expresión. Personajes inolvidables, temas maduros y una presentación cinematográfica lo convierten en un referente en PS5.

Visualmente, la calidad cinematográfica es inigualable. La captura de movimiento da vida a cada expresión, y A menudo me olvidaba de que tenía el mando en las manos en lugar de estar viendo una película, sobre todo porque estaba jugando con un monitor para juegos inmersivos. La música transmite tanto desamor como una silenciosa esperanza.

Mi veredicto:Venes lo más parecido al cine interactivo que pueden ofrecer los videojuegos. Perfecto para jugadores que buscan una historia profunda y centrada en los personajes.

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¿Qué opinan los jugadores?

Intelligent_Ice_3198

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En general, no hay nada que objetar a este juego. El ritmo, los personajes, la historia y el terror están a la altura, y los temas de las relaciones, los lazos afectivos, el amor y la supervivencia también son geniales. Mi puntuación: 9,7/10

7. Ghost of Tsushima [La mejor epopeya de samuráis para PS5]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Tipo de juego Una épica aventura de acción y samuráis en un mundo abierto Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5 (Edición del director) Año de estreno 2020 Creador/es Sucker Punch Productions, Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida Entre 25 y 30 horas para la historia principal, más de 50 para los que quieren completarlo todo Ideal para Amantes del cine de samuráis, la exploración de mundos abiertos y los combates llenos de estilo Lo que me gustó Recorrer los paisajes de Tsushima en moto es una experiencia casi cinematográfica, como adentrarse en una película de samuráis en vivo

Ghost of Tsushima Es como meterse de lleno en una película clásica de Kurosawa. La historia sigue a Jin Sakai mientras rompe con la tradición para defender su tierra, dividido entre el honor y la necesidad. Es una historia apasionante sobre el sacrificio y la preservación cultural.

En el juego, me encantaba escabullirme por los campamentos enemigos, enfrentarme a samuráis y descubrir los secretos que escondía la isla. El combate es elegante, pero brutal, y el HUD minimalista me ayuda a interactuar con el mundo sin distracciones. Es accesible, pero sigue siendo un reto, lo que lo convierte en uno de los los juegos de lucha más gratificantes al que haya jugado nunca.

Por qué lo elegimos Ghost of Tsushima es una epopeya de samuráis inspirada en Kurosawa con combates cinematográficos, una exploración profunda y un una historia de honor y sacrificio on PS5.

La isla es un personaje en sí misma. Imagina bosques de un rojo intenso y costas azotadas por las tormentas; la naturaleza cambia al ritmo de la narración, y cada escena parece una obra de arte. Incluso la atención al detalle que la editorial ha prestado al diseño visual merece un elogio.

Mi veredicto: Si quieres jugar a un juego interactivo basado en una película de samuráis, Ghost of Tsushima no tiene parangón en cuanto a estilo y esencia.

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¿Qué opinan los jugadores?

LittleBigOrange

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Es un juego genial, pero, sinceramente, es básicamente un juego de Assassin’s Creed con un guion y un sistema de combate mejores. Si has jugado a los últimos títulos de AC y te han gustado, te sentirás como en casa.

8. Horizon: El Oeste Prohibido [La mejor historia de aventura de ciencia ficción para PS5]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Tipo de juego RPG de acción / mundo abierto Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Windows Año de estreno 2022 Creador/es Guerrilla Games, publicado por Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida Entre 25 y 35 horas de historia principal, más de 60 horas con las misiones secundarias Ideal para Jugadores a los que les encantan los mundos de ciencia ficción, las batallas entre máquinas gigantes y una historia bien desarrollada Lo que me gustó La combinación de máquinas futuristas y paisajes naturales es impresionante, y la historia de Aloy no deja de ganar intensidad

Horizon: El Oeste Prohibido se centra en el viaje de Aloy para salvar la Tierra en una de las los mejores juegos de ciencia ficción de nuestro tiempo. Esta secuela presenta nuevas tribus, máquinas más grandes y giros inesperados sobre el Viejo Mundo. Es una mezcla de ciencia ficción y misterio, y cada revelación me enganchaba aún más.

La lucha contra las bestias robóticas me animó a seguir experimentando con herramientas, trampas y armas a distancia. Aunque algunas misiones secundarias podían hacerse un poco pesadas, siempre tenía ganas de conocer a nuevos amigos o descubrir más detalles de la historia. La emoción de un duro enfrentamiento contra una gigantesca máquina nunca perdió su intensidad.

Por qué lo elegimos Horizon: El Oeste Prohibido narra una épica historia de ciencia ficción que sigue el viaje de Aloy para salvar el mundo, repleta de nuevas tribus, misterios y enormes batallas entre máquinas en PS5.

Las imágenes son impresionantes. Cada bioma parece cobrar vida, desde los desiertos hasta las ruinas submarinas, y el audio crea tensión en los momentos adecuados. Guerrilla – la editorial – sabe cómo crear algo que invita a ser explorado.

Mi veredicto: Horizon: El Oeste Prohibido es perfecto para los jugadores que buscan una intriga de ciencia ficción llena de misterio, combinada con emocionantes aventuras de exploración y combate.

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¿Qué opinan los jugadores?

No es Jolter

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En general, me lo he pasado genial jugando a Horizon: El Oeste Prohibido. La historia principal es sencillamente impresionante. Las misiones secundarias son interesantes y entretenidas. Los personajes resultan creíbles y realistas. El mundo está repleto de contenido —en su mayor parte— interesante, y los distintos biomas tienen cada uno un aspecto y una atmósfera únicos.

9. Final Fantasy XVI [La mejor epopeya de fantasía oscura para PS5]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Tipo de juego RPG de acción / fantasía oscura Plataformas Exclusiva para PlayStation 5 en su lanzamiento, Windows Año de estreno 2023 Creador/es Square Enix (Unidad de Negocio Creativo III) Duración media de la partida Entre 35 y 45 horas de historia principal; más de 60 con misiones secundarias y contenidos adicionales Ideal para Aficionados a las historias de fantasía para adultos, las batallas cinematográficas y la profundidad de los juegos de rol Lo que me gustó Las batallas contra jefes tienen un aire épico, como si fueran escenas cinemáticas en las que se puede participar y en las que hay mucho en juego.

Final Fantasy XVI lleva la serie hacia un terreno más sombrío y político. La historia narra las misiones de venganza de Clive Rosfield, repleta de traiciones, muerte y una plaga mágica que devora el mundo. Da la sensación de ser como cualquier bienFinal Fantasyjuego mezclado con el drama medieval.

El combate es rápido, elegante y repleta de espectáculo cinematográfico. Las batallas de invocación me dejaron boquiabierto, aunque, en ocasiones, las misiones secundarias más breves carecían de profundidad. Aun así, la adrenalina de encadenar combos en tiempo real me mantuvo enganchado durante horas. Es un cambio audaz que se aleja de la tradición, y lo respeto por eso.

Por qué lo elegimos Final Fantasy XVIofrece ununa historia de fantasía oscura y con tintes políticos centrada en Clive Rosfield, que combina traición, venganza y combates cinematográficos en tiempo real en PS5.

Visualmente, es precioso. La puesta en escena, los efectos de partículas y la banda sonora orquestal crean escenas que rivalizan con Elden Ringen cuanto a la escala.Square Enix, en su calidad de editor, pone de manifiesto lo mucho que ha madurado la serie en cuanto a la narración.

Mi veredicto:XVI Es para los aficionados a los juegos de rol que buscan una épica historia de fantasía cruda y de alto riesgo, con acción cinematográfica y gran carga emocional.

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¿Qué opinan los jugadores?

JulianLongshoals

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En cuanto a la historia, es increíble. El guion, la interpretación y la animación son de primera categoría. Aunque hay bastante relleno en la parte central. Es la mejor historia desde, como mínimo, el XII, y probablemente desde hace más tiempo aún. En cuanto a la jugabilidad, es divertida, pero también un poco demasiado sencilla. Nunca te ves realmente obligado a explorar diferentes estrategias y, sinceramente, no hay muchas estrategias que explorar.

10. Alan Wake 2 [La mejor historia de terror psicológico para PS5]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,6/10

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Tipo de juego Terror de supervivencia / thriller narrativo Plataformas PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Remedy Entertainment, publicado por Epic Games Publishing Duración media de la partida Entre 18 y 25 horas de historia principal Ideal para Aficionados al terror psicológico, los thrillers de misterio y las historias con gran atmósfera Lo que me gustó El cambio entre Alan y Saga dotó a la historia de profundidad, con una tensión que iba en aumento en cada capítulo

Alan Wake 2 Me dejó boquiabierto con su narrativa que trasciende los géneros. El vaivén entre la pesadilla surrealista de Alan y la investigación de Saga me mantuvo en vilo, con escenas de acción real integradas en el juego. Se trata de un atrevido experimento de la editorial que ha dado sus frutos.

Momento a momento, Sentí cómo aumentaba la tensión. Los recursos son escasos, el inquietante ciclo de luz y oscuridad te mantiene en vilo, y los sustos son más impactantes que en la mayoría de los juegos de terror. No siempre es un juego fluido, pero esa imprevisibilidad lo hace inolvidable.

Por qué lo elegimos Alan Wake 2se desarrolla ununa historia de terror psicológico llena de tensión a través de protagonistas duales, metanarrativas y misterios con múltiples capas en PS5.

La atmósfera es el punto fuerte del juego. Desde entornos cambiantes hasta una música inquietante, cada momento difumina los límites entre la realidad y la ficción. Creado con el motor Unity, es una proeza técnica que potencia la inmersión.

Mi veredicto: Alan Wake 2es unun juego de terror y supervivencia audaz que recompensa a cualquiera que esté dispuesto a sumergirse en una experiencia surrealista e inolvidable.

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¿Qué opinan los jugadores?

StenchLord420

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Sin lugar a dudas. No solo merece la pena, sino que es uno de los mejores juegos de terror y supervivencia que han salido al mercado en mucho tiempo y aporta un montón de detalles geniales al género. Sí, sigue siendo un poco extravagante, pero más en el estilo de «Twin Peaks».

11. Red Dead Redemption 2 [La mejor historia épica del Oeste en PS5]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras / Western de mundo abierto Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Windows Año de estreno 2018 Creador/es Rockstar Games Duración media de la partida Entre 50 y 60 horas para la historia principal, más de 100 horas si se quiere completar todo Ideal para Aficionados a la inmersión en mundos abiertos, las historias centradas en los personajes y los westerns cinematográficos Lo que me gustó La historia de Arthur Morgan es una de las tramas mejor escritas del mundo de los videojuegos, llena de emoción, tragedia y determinación.

Red Dead Redemption 2 a menudo se le considera uno de los mejores PS5 uno de los mejores juegos narrativos que se han creado, y entiendo por qué. El recorrido de Arthur Morgan a través del declive de la banda de Van der Linde es desgarrador, un entramado de lealtad, traición y la inevitabilidad de la muerte.

El ritmo es lento, pero pausado. Podía montar a caballo durante horas, enfrentarme a algún encuentro fortuito o simplemente sentarme junto a la hoguera y escuchar el lenguaje soez que salía a relucir en las conversaciones. Es una experiencia inmersiva como pocas PS5 los juegos pueden coincidir. Algunas misiones se hacen un poco pesadas, pero esos momentos de calma hacen que los momentos de mayor intensidad emocional resulten aún más impactantes.

Por qué lo elegimos Red Dead Redemption 2cuenta unauna historia del Oeste profundamente conmovedora, siguiendo las dificultades de Arthur Morgan con la lealtad, la traición y la supervivencia en un mundo en constante cambio en PS5.

La atmósfera es inigualable en cuanto a detalles. El tiempo cambia, la fauna salvaje se mueve con naturalidad y cada pueblo parece cobrar vida. Incluso las puntuaciones medias de la crítica lo señalan como un referente en la narración de historias en mundos abiertos.

Mi veredicto: Red Dead Redemption 2 es el referente indiscutible en cuanto a la narración en mundos abiertos. Si buscas el western más cinematográfico de los videojuegos, no hay nada que lo supere.

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¿Qué opinan los jugadores?

Bancos de tuberías

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Es una auténtica obra maestra, uno de los pocos juegos que he disfrutado de verdad y que he terminado por completo. Puede que sea un poco parcial en lo que respecta a RDR2, pero ha valido cada céntimo.

12. Disco Elysium: The Final Cut [El mejor juego de rol narrativo para PS5]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,3/10

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Tipo de juego RPG narrativo / misterio policíaco Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Windows, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 (versión Final Cut) Creador/es ZA/UM Duración media de la partida Entre 25 y 35 horas de historia principal, más de 60 con todo el contenido secundario Ideal para Los aficionados a las historias con mucho diálogo, a los juegos de rol profundos y a la creación de mundos únicos Lo que me gustó El hecho de que el sistema de habilidades me respondiera nunca me cansó; hace que las decisiones parezcan vivas e impredecibles

Disco Elysiumda la vuelta a lo mejorPS5 Los juegos de rol al revés. En lugar de combate, Todo gira en torno al diálogo y a las pruebas de habilidad. Interpretar el papel de un detective desorientado que va desentrañando un asesinato es como vivir la experiencia del juego de rol en su forma más pura.

El texto es ingenioso, mordaz y brutalmente sincero. Las habilidades me responden; me genera conflictos internos a medida que avanzo hacia la verdad. Me encantó que las decisiones tengan consecuencias, incluso cuando hacen que el personaje se comporte de formas que resultan incómodas. No rehúye los temas sexuales ni las ideas controvertidas.

Por qué lo elegimos Disco Elysium: The Final Cutpresenta un un RPG con una gran historia donde cada opción de diálogo da forma a la narrativa, aportando profundidad filosófica y complejidad moral en PS5.

Visualmente, está pintado como un lienzo al óleo, y el doblaje le da mayor profundidad. Su puntuación en Opencritic demuestra lo revolucionario que es, con algunas de las puntuaciones más altas del género.

Mi veredicto:Si lo que buscas es pura experimentación narrativa, Disco Elysium La elección es tuya. Cada frase cuenta, y cada decisión da forma a tu personaje de detective.

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Rincón sin alma

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Es uno de los mejores juegos de rol para ordenador de todos los tiempos. La narrativa, los diálogos, el doblaje y el sistema de habilidades único son fantásticos.

13. Death Stranding: Director’s Cut [El mejor juego de narrativa experimental para PS5]

Nuestra puntuación Enebameter

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Tipo de juego Juego de acción con una trama central Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Windows Año de estreno 2019 (Versión del director para PS5 en 2021) Creador/es Kojima Productions, publicado por Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida Entre 35 y 45 horas para la historia principal, más de 80 con los contenidos adicionales Ideal para Jugadores a los que les guste la jugabilidad experimental, las historias envolventes y el estilo característico de Kojima Lo que me gustó Recorrer un mundo en ruinas mientras transportaba una carga frágil me resultaba extrañamente meditativo y apasionante a la vez

Death Stranding es extraña, pero en el buen sentido. La historia de Kojima sobre la reconstrucción de Estados Unidos tras un colapso es a la vez surrealista y profundamente emotiva1. Entregar paquetes puede parecer aburrido, pero cuando estás tendiendo puentes para los demás, es ahí cuando cobra sentido.

Momento a momento, da la sensación de ser meditativo. Recorrer terrenos accidentados con herramientas como escaleras y cuerdas se convirtió en un rompecabezas en sí mismo. A algunos jugadores les cuesta seguir el ritmo, pero a mí ese desarrollo gradual me pareció muy impactante. Incluso llevar paquetes me hacía sentir parte de algo más grande.

Por qué lo elegimos Death Stranding: Director’s Cutofrece ununa historia surrealista y llena de emoción sobre cómo volver a unir un mundo fracturado, combinando a la perfección la narrativa y la exploración en PS5.

Las imágenes y el diseño de sonido crean una atmósfera única. La lluvia presagia peligro, actores como Norman Reedus y Mads Mikkelsen se lucen en cada escena, y la excelente puntuación media de la crítica demuestra que su ambición ha calado hondo.

Mi veredicto: No es para todo el mundo, pero si estás dispuesto a probar algo peculiar y reflexivo, Death Stranding es inolvidable.

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SirUlrichVonLichten

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En definitiva, me ha encantado todo de este juego. Desde su jugabilidad increíblemente original hasta su historia absolutamente conmovedora, pasando por su precioso mundo (¡gracias, modo foto!) y su música, que te pone los pelos de punta. La última escena de Sam y Lou me ha llegado al corazón. Menuda obra de arte.

14. Alan Wake Remastered [El mejor thriller psicológico para PS5]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Tipo de juego Terror de supervivencia, thriller psicológico Plataformas PS 4, PS 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Remedy Entertainment, Epic Games Publishing Duración media de la partida 11-13 horas (historia principal), 15-20 horas (si se quiere completar todo, incluyendo los DLC) Ideal para Los aficionados al terror psicológico y a las historias de misterio Lo que me gustó El formato por episodios, similar al de una serie de televisión, y la inquietante mecánica del manuscrito me mantuvieron enganchado.

Alan Wake Remastered me lleva a Bright Falls, donde un novelista busca a su esposa desaparecida mientras las páginas de un manuscrito que no recuerda haber escrito se hacen realidad.

La combinación de misterio, enemigos sobrenaturales y un ritmo episódico hace que destaque entre los el mejorPS5juegos de supervivencia.

Jugar es tenso, pero gratificante. Mi linterna se convierte en mi único salvavidas frente a los Taken, lo que me obliga a disipar las sombras antes de poder disparar. El combate puede resultar repetitivo, pero la historia me mantuvo enganchado de principio a fin.

Por qué lo elegimos Alan Wake Remasteredcuenta unauna apasionante historia de suspense por episodios, con un misterioso manuscrito y elementos de terror psicológico realzados por unas imágenes de estilo cinematográfico en PS5.

La remasterización mejora la calidad de las imágenes a 4K y se centra sobre todo en la atmósfera, con marcados contrastes de luz y sombra y una banda sonora inquietante que realza el ambiente.

Mi veredicto: Alan Wake Remastered Es tu elección si te apetece un juego de terror psicológico que te haga sentir como si estuvieras viviendo una novela de Stephen King.

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TurtlePowerMutant

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La versión remasterizada ofrece una experiencia totalmente mejorada, al menos en consola. 1440p y 60 fps. Opción para activar o desactivar el desenfoque de movimiento. Modelos y texturas de personajes totalmente nuevos. Geometría rediseñada en muchas escenas. Retroalimentación háptica. Por lo que he oído, la versión para PC tiene más errores.

15. Persona 5 Royal [El JRPG con la historia más elegante de PS5]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,9/10

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Tipo de juego Híbrido entre JRPG y simulación social Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Windows Año de estreno 2020 (Edición Real) Creador/es Atlus, P-Studio, Sega Duración media de la partida 100-120 horas Ideal para Aficionados a los JRPG con estilo, las historias de gran envergadura y el desarrollo profundo de los personajes Lo que me gustó El hecho de compaginar la exploración de mazmorras con el día a día en el colegio hace que cada decisión resulte significativa y personal

Persona 5 Royal es tu fantasía favorita sobre una doble vida. Durante el día, eres un estudiante de secundaria que compagina amigos y clases. Por la noche, te conviertes en un Ladrón Fantasma que roba corazones corruptos en trepidantes aventuras por mazmorras.

La combinación de la narrativa y la jugabilidad es increíblemente satisfactoria. Las relaciones sociales se perciben como algo personal, los combates son elegantes y No me cansaba de compaginar ambas vidas. Su enorme extensión puede resultar intimidante, pero incluso tras pasar solo un año jugando, me pareció que estaba repleto de contenido.

Por qué lo elegimos Persona 5 Royalteje ununa historia de JRPG con mucho estilo sobre estudiantes que llevan una doble vida como Ladrones Fantasma, combinando el crecimiento personal, las relaciones sociales y las aventuras en mazmorras en PS5.

Mi veredicto: Si buscas un JRPG que rebose personalidad y profundidad, Persona 5 Royal es el que hay que elegir.

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Prisionero del destino

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Un juego increíble, con mucho contenido. Es bastante fácil en su mayor parte, así que resulta bastante cómodo; solo algunos jefes suponen un reto. Un juego genial.

16. Stray [Mejor historia con una perspectiva única en PS5]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,8/10

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Tipo de juego Aventura / puzles / exploración Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creador/es BlueTwelve Studio, Annapurna Interactive Duración media de la partida BlueTwelve Studio, Annapurna Interactive Ideal para Amantes de los gatos, aficionados a la exploración con una historia y entusiastas de los videojuegos independientes Lo que me gustó Explorar una ciudad cyberpunk en la piel de un gato callejero fue una experiencia encantadora y, curiosamente, conmovedora.

Few PS5 juegos que me han sorprendido como Callejero. Jugar en el papel de un gato que deambula por una ciudad cibernética en ruinas suena peculiar, pero la historia de cómo encontrar nuevos amigos y esperanza en un mundo destrozado se me quedó grabada.

La mecánica del juego es sencilla, pero encantadora. Salté de tejado en tejado, resolví pequeños acertijos e interactué con robots que parecían más humanos que máquinas. Es breve, y puede que algunos echen en falta más profundidad, pero su esencia brilla con luz propia.

Por qué lo elegimos Callejerocuenta unauna historia conmovedora y misteriosa desde la perspectiva de un gato errante, descubriendo secretos y forjando vínculos en una vibrante ciudad cibernética en PS5.

Visualmente, es precioso. Las luces de neón brillan sobre el metal oxidado, y la banda sonora, llena de atmósfera, me atrapa. Annapurna, como productora, ha captado a la perfección el ambiente, e incluso ese momento de la banda sonora me puso la piel de gallina.

Mi veredicto: «Stray» demuestra que incluso los personajes más pequeños pueden transmitir una gran carga emocional. Es una aventura breve, pero inolvidable.

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Charming_Stage_7611

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Es más corto que la mayoría de los juegos, PERO tiene una historia fantástica, con profundidad y personajes entrañables. Además, se ha puesto tanto esmero en este juego que estaría encantado de jugarlo cientos de veces.

Mi veredicto general

El mejor punto de partida para el los mejores juegos con una buena historia on PS5 ¿Hoy? Depende del tipo de jugador que seas. Cada perfil se adapta a un juego que destaca, a su manera, por su historia, su jugabilidad y su capacidad de inmersión.

Para los recién llegados → God of War: Ragnarök . Un juego accesible con combates cinematográficos y una historia que combina el mito con la profundidad emocional.

Un juego accesible con combates cinematográficos y una historia que combina el mito con la profundidad emocional. Para los aficionados a los juegos de rol →Baldur’s Gate 3. Una epopeya fantástica repleta de decisiones, misiones secundarias y un drama centrado en los personajes. Es la PS5 título en el que cada decisión abre un nuevo camino.

Una epopeya fantástica repleta de decisiones, misiones secundarias y un drama centrado en los personajes. Es la PS5 título en el que cada decisión abre un nuevo camino. Para los amantes de la ciencia ficción → Cyberpunk 2077 . Una aventura en primera persona que combina la exploración con personajes carismáticos en una ciudad enorme llena de secretos.

Una aventura en primera persona que combina la exploración con personajes carismáticos en una ciudad enorme llena de secretos. Para los amantes de los clásicos → Final Fantasy VII: Rebirth. Una versión renovada de un cuento clásico con gráficos modernos y un sistema de combate que recupera a héroes legendarios al tiempo que añade nuevas capas a la historia.

Una versión renovada de un cuento clásico con gráficos modernos y un sistema de combate que recupera a héroes legendarios al tiempo que añade nuevas capas a la historia. Para los fans de los superhéroes → Spider-Man 2 de Marvel. La jugabilidad basada en el lanzamiento de telarañas, combinada con una historia conmovedora, hace que este sea uno de los más emocionantes PS5 juegos a los que jugar ahora mismo.

Cada recomendación pone de manifiesto lo variados que son estos títulos. Desde RPG de acción con gran profundidad Desde la acción de superhéroes hasta los juegos de rol, aquí hay un juego para que todos lo descubran y disfruten.

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