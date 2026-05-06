Die besten Spiele im Stil von „The Outer Worlds“, die du nicht verpassen darfst
Lust auf mehr Spiele wie Die äußeren Welten? Mir geht’s genauso – ich habe mein kosmisches Abenteuer abgeschlossen, hatte eine existenzielle Krise wegen meiner Dialogentscheidungen, habe mich ein bisschen zu sehr an meine Begleiter gewöhnt und brauchte sofort die nächste Dosis. Diese Mischung aus bissigem Humor, aus den Fugen geratenem Weltraumkapitalismus und der Freiheit, sich als charmanter Held, chaotische Bedrohung oder korporativer Verräter zu inszenieren, hat einfach etwas Besonderes. Zum Glück, Es gibt jede Menge Spiele, die Die äußeren Welten die dieselbe Atmosphäre einfangen und ihr dabei ihre eigene Note verleihen.
Diese Zusammenstellung konzentriert sich auf Titel, die cleveren Humor, sinnvolle Spielereinflüsse, herausragende Teams und Welten bieten, die alles andere als langweilig sind. Das sind genau die Science-Fiction-Abenteuer, die einen mit ihrer Tiefe überraschen und einen weit über die Schlafenszeit hinaus spielen lassen. Also, bist du bereit, in deine nächste Lieblingsgeschichte einzutauchen?
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Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Die Outer Worlds“
Wenn du die absolut besten Spiele wie Die Outer Worlds… diese drei Titel zeichnen sich dadurch aus, wie sie RPG-Elemente, schwarzen Humor und echte Entscheidungsfreiheit für den Spieler miteinander verbinden. Sie alle vermitteln auf perfekte Weise das Gefühl, die eigene Geschichte in einer Science-Fiction-RPG-Welt zu gestalten, die auf die eigenen Entscheidungen reagiert.
- Fallout: New Vegas (2010) – Dieser Kultklassiker versetzt dich in eine postapokalyptische Welt voller Fraktionen, moralischer Grauzonen und verzweigender Dialoge, die die meisten modernen Rollenspiele noch immer in den Schatten stellt.
- Mass Effect: Legendary Edition (2021) – Ein galaxisumspannendes Science-Fiction-Rollenspiel, das emotionale Geschichten, Charakterentwicklung und ein Team vereint, das einem wirklich am Herzen liegt.
- Deus Ex: Human Revolution (2011) – Ein elegantes Cyberpunk-Immersions-Sim, in dem du dich durch Missionen hacken, schleichen oder kämpfen kannst. Hier vereinen sich Freiheit und Kreativität.
Jeder dieser Titel trifft genau den richtigen Mix aus Humor, Freiheit und Konsequenzen, den Fans von Die Outer Worlds Lust darauf? Dann scroll weiter und entdecke weitere Spiele, die denselben interstellaren Funken in sich tragen.
20 Spiele, die „Die Outer Worlds“ ähneln – Die besten Sci-Fi-RPGs
Hier ist die vollständige Liste der besten Spiele wie Die Outer Worlds, eine Mischung aus legendären und eher unbekannten Science-Fiction-Abenteuern, in denen du futuristische Welten erkundest, wilden Gegnern gegenüberstehst und Quests auf deine eigene Art und Weise meisterst. Jedes einzelne bietet dasselbe Gefühl von Freiheit und Entdeckungen in einem riesigen Universum.
1. Fallout: New Vegas [Am besten geeignet für Science-Fiction-Rollenspiele mit verzweigenden Handlungssträngen]
|Unsere Bewertung
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10
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|Art des Spiels
|Action-RPG, Open-World, Story-basiert
|Plattformen
|PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS3
|Erscheinungsjahr
|2010
|Urheber
|Obsidian Entertainment (Entwickler), Bethesda Game Studios (Herausgeber)
|Durchschnittliche Spielzeit
|40–60 Stunden Hauptspiel + über 100 Stunden mit Nebenquests/Mods
|Am besten geeignet für
|Spieler, die Freiheit, schwarzen Humor und tiefgehende RPG-Elemente lieben
|Was mir gefallen hat
|Prägnante Texte, abwechslungsreiche Aufgaben und Entscheidungen, die die Welt tatsächlich verändern
Fallout: New Vegas ist ein Klassiker, der dich mitten in eine postapokalyptische Welt, in der jede Entscheidung zählt. Du schlüpfst in die Rolle eines Kuriers, der in das Chaos zwischen den Fraktionen gerät, die um die Kontrolle über die Mojave kämpfen, und glaub mir, du wirst jeden Zentimeter davon erkunden, nur um zu sehen, wie wild es dort zugehen kann. Das Spiel steckt voller witziger Dialoge, moralisch zweideutiger Missionen und solcher Entscheidungsmöglichkeiten, bei denen du innehalten und nachdenken musst, bevor du den Abzug drückst.
Es ist das Grundgerüst dafür, was Spiele wie Die Outer Worlds So fesselnd: die Freiheit, herumzuexperimentieren, schwierige Entscheidungen zu treffen und zu beobachten, wie die Welt darauf reagiert. Kein Wunder, dass Fans es immer noch zu den Die besten Abenteuerspiele.
Die Mischung aus klassischen RPG-Mechaniken und Shooter-Kämpfen hat nichts von ihrem Reiz verloren. Man kann sich aus Streitigkeiten herausreden, sich durch die Gegner kämpfen oder sich anschleichen… es kommt ganz darauf an, wie du spielen möchtest. Selbst heute bieten nur wenige ähnliche Spiele ein solches Maß an Konsequenz und Wiederspielwert. Und wenn du danach Lust auf noch mehr Chaos in der Ödnis hast, gibt es jede Menge andere tolle Spiele wie Fallout die denselben Geist des Überlebenskampfes und der fraktionsorientierten Dramatik widerspiegeln.
Mein Fazit:Wenn dirDie Outer Worlds wegen seiner Entscheidungen und seines sarkastischen Tons, Fallout: New Vegas ist der Ur-Klassiker. Nach wie vor eines der besten Science-Fiction-Rollenspiele, in denen man sich verlieren kann.
Was sagen die Spieler dazu?
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2. Mass Effect: Legendary Edition [Am besten geeignet für Geschichten über Trupps, die sich über die ganze Galaxis erstrecken]
|Unsere Bewertung
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9.8
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|Art des Spiels
|Science-Fiction-Rollenspiel, Third-Person-Shooter
|Plattformen
|PC, PS4, Xbox One, PS5 (abwärtskompatibel)
|Erscheinungsjahr
|2021
|Urheber
|BioWare (Entwickler), Electronic Arts (Herausgeber)
|Durchschnittliche Spielzeit
|90–110 Stunden (Gesamtlaufzeit der Trilogie)
|Am besten geeignet für
|Fans von Spielen mit einer fesselnden Handlung und einer umfassenden Charakterentwicklung
|Was mir gefallen hat
|Die emotionale Bindung zu den Gefährten und wie sich jede Entscheidung in der ganzen Galaxis auswirkt
Mass Effect: Legendary Edition ist eine überarbeitete Trilogie, in der die Spieler in die Rolle von Commander Shepard schlüpfen, der letzten Hoffnung der Menschheit in einem riesigen, Ein von Entscheidungen geprägtes Science-Fiction-Abenteuer in einer lebendigen, pulsierenden Galaxie. Du erkundest fremde Welten, kämpfst gegen feindliche Spezies und entscheidest durch moralische Entscheidungen, die sich auf die nächsten Spiele auswirken, über das Schicksal ganzer Zivilisationen.
Diese Trilogie hat die Grenzen dessen, was ein Science-Fiction-Rollenspiel sein kann, neu definiert, indem sie ein ausgefeiltes Gameplay, emotionale Geschichten und die Freiheit, seinen eigenen Weg durch das Universum zu bahnen, miteinander verband. Sie ist perfekt für Fans, die Die Outer Worlds und wollen etwas ebenso Ehrgeiziges, aber in größerem Maßstab.
Der Kampf verbindet flüssige Third-Person-Shooter-Action mit Fähigkeiten-Upgrades, die jeden Kampf dynamisch wirken lassen. Was das Spiel jedoch wirklich auszeichnet, ist die Geschichte, die emotionale Tiefe, unvergessliche Figuren und das Gefühl von Kameradschaft das sich in Ihrem Team entwickelt. Und die überarbeitete künstlerische Ausrichtung sowie die ausgefeilte Grafik bringen dies ein großartiger RPG-Klassiker zu neuem Leben erweckt, sodass es sich selbst für alte Hasen frisch anfühlt.
Mein Fazit: Wenn du dir Tiefe, moralische Konsequenzen und ein Gefühl der Verbundenheit mit deiner Crew wünschst, Mass Effect: Legendary Edition wird hart zuschlagen. Nur wenige Spiele, die Die Outer Worlds dieses emotionale Gewicht und diesen epischen Umfang zu meistern. Und wenn du nach der Rettung der Galaxis noch mehr willst, wirst du noch mehr finden Top-Spiele wieMass Effect die dasselbe epische, teamorientierte Sci-Fi-Feeling vermitteln.
Was sagen die Spieler dazu?
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3. Deus Ex: Human Revolution [Die beste Wahl für Cyberpunk-Fans]
|Unsere Bewertung
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9.6
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|Art des Spiels
|Action-RPG, fesselnde Simulation
|Plattformen
|PC, PS3, Xbox 360, Wii U
|Erscheinungsjahr
|2011
|Urheber
|Eidos-Montréal (Entwickler), Square Enix (Herausgeber)
|Durchschnittliche Spielzeit
|20–25 Jahre
|Am besten geeignet für
|Spieler, die Stealth, Hacking und moralische Dilemmata lieben
|Was mir gefallen hat
|Eine Mischung aus Tarnung und Feuerkraft in einer rauen Welt, in der jede Entscheidung zählt.
Die Handlung spielt in einer futuristischen Welt, die von Megakonzernen beherrscht wird und in der moralische Grauzonen vorherrschen, Deus Ex: Human Revolution versetzt dich in Eine spannende Verschwörung voller kybernetischer Fähigkeitsverbesserungen und schwieriger Entscheidungen, die jede Mission prägen. Du spielst Adam Jensen, einen Sicherheitsspezialisten, der sich das nicht ausgesucht hat. Nach einem verheerenden Angriff wird er mit leistungsstarken Augmentationen wiederhergestellt, die ihn zu etwas mehr als einem Menschen machen.
Die Geschichte hinterfragt Transhumanismus und Ethik auf eine Weise, wie es nur wenige Rollenspiele wagen, und das ausgefeilte Leveldesign belohnt Neugier und Kreativität. Du wirst verschiedene Wege entdecken, verborgene Hintergründe aufdecken und Entscheidungen, die dich innehalten und nachdenken lassen.
Unter allen Spielen, die ähnlich sind wie Die Outer Worlds… dieses Spiel trifft genau die richtige Balance zwischen Freiheit, tiefgründiger Handlung und mechanischen Experimenten. Es ist ein wahres Vergnügen für Spieler, die reaktive Rollenspiele lieben und Spiele wieBaldur’s Gate 3 wo es immer mehr als einen Weg gibt, ein Problem zu lösen.
Dieses Spiel verbindet FPS-Mechaniken mit tiefgehendem RPG-Gameplay und ermöglicht es dir, für jede Mission deine eigene Herangehensweise zu entwickeln. Optisch strahlt die in Gold und Schwarz gehaltene Grafik im Stil des Noir-Cyberpunk und verleiht jedem Level einen filmischen Glanz.
Mein Fazit:Fans vonDie Outer Worlds„moralische Dilemmata und bedeutungsvolle Entscheidungen werden sich einpendeln“ Deus Ex: Human Revolution als wäre es ihr natürlicher Lebensraum. Es ist ein Abenteuer, bei dem du die Welt ganz nach deinen Vorstellungen gestalten kannst, und es wird nie langweilig, es immer wieder zu spielen.
Was sagen die Spieler dazu?
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4. Cyberpunk 2077 [Am besten geeignet für Open-World-Chaos und Stil]
|Unsere Bewertung
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9.5
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|Art des Spiels
|Action-RPG, Open-World-Abenteuer
|Plattformen
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S
|Erscheinungsjahr
|2020
|Urheber
|CD Projekt Red (developer, publisher)
|Durchschnittliche Spielzeit
|vierzig bis hundert Stunden
|Am besten geeignet für
|Spieler, die futuristische Städte, umfangreiche Aufbauten und narrative Freiheit lieben
|Was mir gefallen hat
|Der WegNachtstadt wirkt lebendig, voller Geschichten, die darauf warten, entdeckt zu werden
Inmitten des weitläufigen Neon-Dschungels von Night City, Cyberpunk 2077 Du schlüpfst in die Rolle von V, einem Söldner, der sich in einer zerrütteten Welt einen Namen machen will. Du erkundest chaotische Straßen, spielst dich durch spannende Missionen und tauchst ein in vielschichtige Spielsysteme, die auf Hacking, Stealth und Kämpfen mit schweren Waffen basieren. Bei jeder Quest hast du die Freiheit, deinen eigenen Weg zu gehen, dich herauszureden, dich anzuschleichen oder ein heftiges Feuergefecht zu starten.
Dieses Spiel besticht durch sein riesiges Open-World-Design und die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten für die Charaktere. Dank der Tiefe eines Rollenspiels und der Mechanik eines Shooters fühlt sich jede Entscheidung persönlich an, und die futuristische Atmosphäre wirkt ganz anders, wenn man sieht, wie lebendig die Stadt ist.
Die Geschichte befasst sich mit Identität, Loyalität und Überleben in einer zusammenbrechenden Gesellschaft. Nebenquests bringen dich mit unvergesslichen Freunden, zwielichtigen Vermittlern und Rivalen zusammen, während Erweiterungen wie Phantom Liberty den Einsatz noch weiter erhöhen. Es ist ein Spiel, das dazu einlädt, es immer wieder zu spielen, nur um zu sehen, was passiert, wenn man beim nächsten Mal andere Entscheidungen trifft.
Mein Fazit:Cyberpunk 2077 ist für alle, die die Handlungsfreiheit und den schwarzen Humor von Die Outer Worlds. Im Grunde genommen ist es Gott ExentsprichtFallout in einer lebendigen Cyberpunk-Welt voller Gefahren, Chaos und unvergesslicher Momente.
Was sagen die Spieler dazu?
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5. Beute [Ideal für Science-Fiction-Krimis und kniffliges Gameplay]
|Unsere Bewertung
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9.4
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|Art des Spiels
|Ein fesselndes Simulationsspiel, ein Science-Fiction-Rollenspiel aus der Ego-Perspektive
|Plattformen
|PC, PS4, Xbox One
|Erscheinungsjahr
|2017
|Urheber
|Arkane Studios (Entwickler), Bethesda Softworks (Herausgeber)
|Durchschnittliche Spielzeit
|20–30 Stunden
|Am besten geeignet für
|Spieler, die Entdeckungen, Geheimnisse und Entscheidungsfreiheit lieben
|Was mir gefallen hat
|Wie sich jeder Raum wie eine Rätselkiste voller Gefahren und Chancen anfühlt
An Bord der Raumstation Talos I ist nichts so, wie es scheint. In Beute, du spielst als Morgan Yu, Aufwachen in der Umlaufbahn eines sterbenden Planeten, umgeben von außerirdischen Feinden, die fast alles nachahmen können. Das Gameplay verbindet Stealth, Werkzeuge und übersinnliche Kräfte, sodass du Bedrohungen ganz nach deinem Geschmack bewältigen kannst. Es ist clever, spannend und voller Überraschungen.
Es gibt nur wenige Spiele, die diesem ähnlich sind Die Outer Worlds diese Tiefe sowohl im Weltdesign als auch in der Atmosphäre zu vermitteln. Das Handwerkssystem, die kreative Problemlösung und die Freiheit, jedes Hindernis auf andere Weise anzugehen, machen es zu einem der besten Werke von Arkane.
Die Geschichte entfaltet sich anhand von Hinweisen in der Umgebung und Tonaufnahmen und zieht dich immer tiefer in eine ein eindringliches Rätsel um Identität und Überleben. Jede Entscheidung hat Konsequenzen, und beim erneuten Durchspielen eröffnen sich neue Wege, die man zuvor vielleicht übersehen hat.
Mein Fazit:Wenn du auf Science-Fiction-Intrigen, moralische Entscheidungen und clevere Spielmechaniken stehst, Beute ist ein absolutes Muss. Es ist spannend, lohnenswert und gehört zu den Spielen, die ähnlich sind wie Die Outer Worlds das einem noch lange nach dem Lesen im Kopf bleibt.
Was sagen die Spieler dazu?
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6. BioShock Infinite [Am besten geeignet für Storytelling und visuelle Spektakel]
|Unsere Bewertung
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9.2
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|Art des Spiels
|Ego-Shooter, storybasiertes Abenteuer
|Plattformen
|PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch
|Erscheinungsjahr
|2013
|Urheber
|Irrational Games (Entwickler), 2K Games (Herausgeber)
|Durchschnittliche Spielzeit
|10–15 Uhr
|Am besten geeignet für
|Spieler, die emotionale Geschichten und eine detailreiche Spielwelt lieben
|Was mir gefallen hat
|Die schwebende Stadt Columbia und wie sich jeder Augenblick wie im Kino anfühlt
Hoch über den Wolken in der Steampunk-Stadt Columbia, BioShock Infinite entführt dich in eine der beeindruckendsten Welten der Gaming-Welt. Du schlüpfst in die Rolle von Booker DeWitt, einem Mann, der nach Rette ein geheimnisvolles Mädchen namens Elizabeth und decke dabei eine Verschwörung auf, die Fragen zu Moral, Schicksal und der Realität selbst aufwirft. Das Gameplay verbindet rasante Schießereien mit übernatürlichen Kräften, den sogenannten „Vigors“, sodass du Strategie und Chaos gleichermaßen einsetzen kannst.
Nur wenige Shooter haben eine solche emotionale Tiefe und philosophische Themen entwickelt. Die Chemie zwischen Booker und Elizabeth verleiht dem Chaos eine emotionale Note, während die Grafik und die Atmosphäre des Spiels auch Jahre später noch atemberaubend sind.
Die überraschenden Wendungen in der Handlung, die witzigen Nebenhandlungen und DLCs wie Seebestattung das Universum erweitern und an frühere Ereignisse anknüpfen BioShock Beiträge, die einer ohnehin schon unglaublichen Reise noch mehr Bedeutung verleihen.
Mein Fazit:BioShock Infinite ist ein storybasiertes Abenteuer, das emotional und visuell tief beeindruckt. Jede Szene hinterlässt einen bleibenden Eindruck – es ist eines dieser Erlebnisse, an die man sich noch jahrelang erinnern wird.
Was sagen die Spieler dazu?
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7. Starfield [Ideal für endlose Weltraumerkundungen]
|Unsere Bewertung
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9
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|Art des Spiels
|Science-Fiction-Rollenspiel, Erkundung einer offenen Welt
|Plattformen
|PC, Xbox Series X/S
|Erscheinungsjahr
|2023
|Urheber
|Bethesda Game Studios (Entwickler), Bethesda Softworks (Herausgeber)
|Durchschnittliche Spielzeit
|60–200 Std.
|Am besten geeignet für
|Spieler, die davon träumen, Schiffe zu bauen und neue Welten zu erkunden
|Was mir gefallen hat
|Dieses Gefühl, auf einem zufälligen Planeten zu landen und jedes Mal etwas Unerwartetes zu entdecken
Starfield hebt das Open-World-Format auf galaktisches Niveau und lässt dich in die Rolle von ein Entdecker, der unbekannte Sternensysteme kartografiert, nach außerirdischem Leben sucht und zwischen Hunderten von Planeten hin und her reist. Du kannst dein Schiff individuell gestalten, Freunde für deine Crew rekrutieren und deine Identität durch tiefgreifende Rollenspielentscheidungen prägen. Es ist, als hätte Bethesda alles, was sie gelernt haben, aus The Elder Scrolls und schoss ihn direkt ins All.
Es gibt nur wenige Spiele, die diesem ähnlich sind Die Outer Worlds ein solches Ausmaß erreichen. Dank seiner detailreichen Umgebungen und Fraktionssysteme wirkt es lebendig, und die Art und Weise, wie es entwickelt wurde, gibt den Spielern die Möglichkeit, ihren eigenen Weg durch die Sterne zu bahnen.
Mit seiner riesigen Sandbox, den detaillierten Handwerkssystemen und dem fesselnden Spielverlauf bietet dir Starfield die Freiheit, deine eigene Weltraum-Saga zu erschaffen. Du kannst Rohstoffe abbauen, ferne Planeten erkunden oder dich zwischen den Missionen mit deiner Crew entspannen – in dieser futuristischen Grenzregion wartet immer etwas Unerwartetes auf dich.
Mein Fazit: Wenn du frei auf Entdeckungsreise gehen und deine eigene Geschichte gestalten möchtest in Die Outer Worlds war dein Ding, Starfield nimmt dieses Gefühl auf und schickt es hinaus in den Kosmos. Man kann Stunden damit verbringen, Geheimnissen quer durch die Galaxie nachzuspüren, und dennoch das Gefühl haben, gerade erst an der Oberfläche gekratzt zu haben.
Was sagen die Spieler dazu?
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8. GreedFall [Ideal für Fans von diplomatischen Rollenspielen]
|Unsere Bewertung
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8.8
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|Art des Spiels
|Action-RPG, storybasierte Diplomatie
|Plattformen
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S
|Erscheinungsjahr
|2019
|Urheber
|Spiders (Entwickler), Focus Entertainment (Herausgeber)
|Durchschnittliche Spielzeit
|30–40 Stunden
|Am besten geeignet für
|Spieler, die Spaß an Fraktionspolitik und vielschichtigen Charakterinteraktionen haben
|Was mir gefallen hat
|Wie jede Fraktion und jeder Begleiter den Eindruck vermittelt, echte Motive und eine eigene Geschichte zu haben
Die Handlung spielt auf der geheimnisvollen Insel Teer Fradee, GreedFall Hier kannst du je nach Herangehensweise an die einzelnen Quests als Diplomat, Entdecker oder Krieger spielen. Du bewegst dich durch komplexe politische Allianzen, führst taktische Kämpfe und nutzt das Handwerkssystem, um deine Ausrüstung zu verbessern oder Tränke zu brauen, die zu deinem Spielstil passen. Die Spielwelt wirkt erfrischend anders als bei typischen Fantasy-Spiele, eher eine Kolonialfantasie als ein mittelalterliches Epos.
GreedFall zeichnet sich durch seinen Schwerpunkt auf Verhandlungen und Fraktionsdynamik aus. Die Art und Weise, wie das Spiel entwickelt wurde, ermutigt dich, Situationen mit Charme, List oder Gewalt zu meistern – ganz so, wie es am besten zu deinem Charakter passt.
Its Diplomatie, Erkundung und Entscheidungsfreiheit der Spieler Das sorgt für einen hohen Wiederspielwert. Die Begleiter verleihen der Reise eine emotionale Note, und ihre Loyalität kann den Ausgang entscheidender Momente beeinflussen, sodass jede Entscheidung zählt.
Mein Fazit:GreedFall ist ein realistisch gestaltetes, detailreiches Rollenspiel, das Kreativität und kluge Entscheidungen belohnt. Es ist perfekt, wenn du eine storybasierte Welt voller Allianzen, Geheimnisse und Entscheidungen suchst, die dein Schicksal bestimmen.
Was sagen die Spieler dazu?
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9. The Technomancer [Ideal für Science-Fiction-Fans, die sich für den Mars begeistern]
|Unsere Bewertung
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8.6
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|Art des Spiels
|Science-Fiction-Rollenspiel, handlungsorientierte Geschichte
|Plattformen
|PC, PS4, Xbox One
|Erscheinungsjahr
|2016
|Urheber
|Spiders (Entwickler), Focus Entertainment (Herausgeber)
|Durchschnittliche Spielzeit
|25–35 Stunden
|Am besten geeignet für
|Spieler, die taktische Kämpfe und die Wahl der Fraktion mögen
|Was mir gefallen hat
|Diese raue Mars-Atmosphäre und das Gefühl, dass jede Entscheidung darüber entscheidet, wer du bist
Das Leben auf dem Mars ist ein Kampf ums Überleben. In The Technomancer, du spielst als Zachariah, ein Krieger mit elektrischen Kräften, der in ein Netz politischer Spannungen zwischen rivalisierenden Fraktionen verstrickt ist. Der Kampf verbindet Nahkampf, Fernangriffe und technologische Kräfte, was jedem Kampf eine besondere Spannung verleiht. Die Welt wirkt rau und realistisch, mit Entscheidungen, die sich auf Verbündete und Feinde auswirken und beeinflussen, wie man von anderen wahrgenommen wird über den roten Planeten.
Wenn dirDie Outer Worlds… dieses Spiel fängt einen ähnlichen Geist ein, allerdings in einer düstereren, verzweifelteren Umgebung. Die Science-Fiction-Atmosphäre, die Fraktionspolitik und die Begleiter-Mechanik machen es zu einem jener unterschätzten Rollenspiele, in die man richtig eintauchen kann, und es gehört zweifellos zu den Die besten Indie-Spiele angesichts dessen, wie viel Ehrgeiz darin steckt, obwohl das Budget begrenzt ist.
Du wirst Ausrüstung herstellen, Beziehungen aufbauen und schwierige moralische Entscheidungen treffen, die dich immer wieder auf die Probe stellen. Es ist eine Zukunftsvision, in der Überleben und Loyalität alles bedeuten und in der jeder Funke Macht seinen Preis hat.
Mein Fazit:The Technomancer Es mag nicht perfekt sein, aber es ist ein solides Science-Fiction-Erlebnis voller Spannung, taktischer Kämpfe und Charakter. Es fängt genau das Gefühl der Isolation und Entdeckung ein, das Die Outer WorldsDas macht total süchtig.
Was sagen die Spieler dazu?
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10. Wasteland 3 [Am besten geeignet für taktisches Chaos und kalte Entscheidungen]
|Unsere Bewertung
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8.5
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|Art des Spiels
|Taktisches CRPG, truppenbasierte Strategie
|Plattformen
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S
|Erscheinungsjahr
|2020
|Urheber
|inXile Entertainment (Entwickler, Herausgeber)
|Durchschnittliche Spielzeit
|40–80 Stunden
|Am besten geeignet für
|Spieler, die Strategie, düstere Schauplätze und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten lieben
|Was mir gefallen hat
|Die brutalen Entscheidungen und das Gefühl, jeden Kampf unter Kontrolle zu haben
In Wasteland 3, spielst du als Mitglied der Desert Rangers, die entsandt wurden, um in einem vereisten Colorado für Ordnung zu sorgen, und schon bald geht es bergab. Du wirst Führe einen Trupp an, verwalte Ressourcen und überstehe brutale rundenbasierte Kämpfe, in denen Positionierung und Planung über Leben und Tod entscheiden. Die Welt wirkt gnadenlos, aber seltsam lebendig, mit verschiedenen Fraktionen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, und jeder Menge seltsamer Begegnungen.
Wasteland 3 nimmt diese postapokalyptische Atmosphäre auf und verwandelt sie in ein kaltes, taktisches Schlachtfeld. Das Gameplay belohnt umsichtiges strategisches Vorgehen, und die sorgfältig gestalteten Begegnungen stellen eine echte Herausforderung dar, was das Spiel zu einem Highlight unter den die besten Strategiespiele.
Jeder Kampf, jedes Upgrade und jede Entscheidung bezüglich der Truppzusammensetzung fühlt sich bedeutungsvoll an, was das Spiel perfekt für Spieler macht, die sich nach Struktur und Konsequenz sehnen, ohne dabei das Chaos von Action-Kämpfen in Kauf nehmen zu müssen.
Mein Fazit:Wasteland 3 ist ein anspruchsvolles, fesselndes taktisches Rollenspiel, in dem du deinen Trupp anführst, unmögliche Entscheidungen triffst und darum kämpfst, das zu retten, was von einer gefrorenen Welt noch übrig ist. Wenn du dir jemals gewünscht hast, Die Outer Worlds Wenn Sie bereits über eine Strategieebene verfügen, ist dies Ihre nächste Station.
Was sagen die Spieler dazu?
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11. No Man’s Sky [Ideal für endlose Erkundungstouren von Planet zu Planet]
|Unsere Bewertung
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8.4
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|Art des Spiels
|Open-World-Survival-RPG
|Plattformen
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S
|Erscheinungsjahr
|2016
|Urheber
|Hello Games (Entwickler, Herausgeber)
|Durchschnittliche Spielzeit
|30–100 Stunden+
|Am besten geeignet für
|Spieler, die gerne neue Planeten entdecken und Stützpunkte errichten
|Was mir gefallen hat
|Die schiere Größe der Planetensysteme und die Überraschungen, die in jedem einzelnen auf uns warten
in einen sich ständig ausdehnenden Kosmos gleitend, No Man’s Skyöffnet eine riesige, prozedural generierte Welt, in der sich jeder Planet einzigartig anfühlt. Du wirst außerirdisches Leben aufspüren, Stützpunkte von Grund auf errichten, dich durch die Galaxie handeln oder kämpfen und dich mit Freunden zusammentun, um unerwartete Begegnungen zu erleben.
Dieses Spiel sticht dadurch hervor, dass es die Dimensionen noch weiter ausdehnt: Man befindet sich nicht nur auf einem Planeten, sondern springt zwischen Dutzenden von Planeten hin und her – mit unendlichen Möglichkeiten. Es fühlt sich wie ein logischer Schritt in die Zukunft der Weltraumerkundungsspiele an, bei dem man ohne Einschränkungen von Planet zu Planet springen kann.
With Regelmäßige Updates mit neuen Systemen, Multiplayer-Funktionen und sich entwickelnden Geschichten… es ist ein Abenteuer ohne wirkliches Ende. Wenn du gerne durch einen offenen Kosmos streifst, handelst, baust und dich selbst herausforderst, ist dies eine erstklassige Wahl.
Mein Fazit:No Man’s Sky ist perfekt für alle, die das Erkunden und die Begleiter in Die Outer Worlds. Es bietet dir all das und dazu eine schier unendliche Welt, die es immer wieder neu zu entdecken gilt.
Was sagen die Spieler dazu?
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12. Borderlands 2 [Ideal für actiongeladene Schießereien mit jeder Menge Beute]
|Unsere Bewertung
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8.2
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|Art des Spiels
|Shooter-RPG, kooperativ
|Plattformen
|PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One
|Erscheinungsjahr
|2012
|Urheber
|Gearbox Software (Entwickler), 2K Games (Herausgeber)
|Durchschnittliche Spielzeit
|25–50 Stunden (+ DLCs)
|Am besten geeignet für
|Spieler, die gerne mit Waffen experimentieren und sich mit Freunden zusammentun
|Was mir gefallen hat
|Wahnsinnige Beute, unvergessliche Charaktere und der pure Spaß, sich durch Pandora zu kämpfen
Pandora ist Chaos pur – im besten Sinne. Borderlands 2 wirft dich in die Hölle mit absurde Waffen, wahnsinnige Beute und großmäulige Freunde die einfach nie den Mund halten. Die Figuren sind so durchgeknallt, dass selbst ihre Nebengespräche einen zum Lachen bringen, und jeder neue NPC wirkt wie eine Zeichentrickfigur, die jemand vergessen hat zu zensieren.
Die Klassen fühlen sich wirklich unterschiedlich an, sodass du mit verrückten Waffenkonfigurationen experimentieren und genau so spielen kannst, wie du willst: von Dächern aus schießen, wie ein Verrückter losstürmen oder einfach alles in Brand stecken – warum auch nicht? Es ist ein Shooter, der deine schlechten Entscheidungen liebt.
Wenn du etwas willst voller Action, Beute und Charakter, das hier hat es in sich. Für Fans von Die Outer Worlds… es bietet dieselbe Freiheit bei der Auswahl der Ausrüstung und des Stils und verbindet dies mit wahnsinnigen Schusswechseln und chaotischem Koop-Spiel.
Der Koop-Modus macht riesigen Spaß, aber auch der Einzelspielermodus hat dank spannender Höhepunkte und DLCs, die die Welt ständig erweitern, nach wie vor einiges zu bieten.
Mein Fazit:Borderlands 2 ist ideal für alle, die die Gefährten, den Sarkasmus und die Kämpfe in Die Outer Worlds, möchte aber lieber mit Freunden spielen und sich bei der Beutejagd so richtig austoben.
Was sagen die Spieler dazu?
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13. Dishonored 2 [Ideal für Stealth-Systeme der Extraklasse]
|Unsere Bewertung
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8
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|Art des Spiels
|Action-RPG im Immersive-Sim-Stil
|Plattformen
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S
|Erscheinungsjahr
|2016
|Urheber
|Arkane Studios (Entwickler), Bethesda Softworks (Herausgeber)
|Durchschnittliche Spielzeit
|15–20 Stunden pro Durchgang
|Am besten geeignet für
|Spieler, die Stealth, Spielsysteme und hohen Wiederspielwert lieben
|Was mir gefallen hat
|Jeder Ansatz scheint gerechtfertigt. Schleich dich heran, hacke, schlag zu oder verschwinde. Dein Stil ist entscheidend
Tauchen Sie ein in eine Welt voller aristokratischer Intrigen und übernatürlicher Kräfte, Dishonored 2ermöglicht es dirSpiele als einer von zwei Attentätern, die darum kämpfen, einen gestohlenen Thron zurückzuerobern. Deine Werkzeuge? Augmentationen, intelligente Werkzeuge und die Schatten um dich herum, während die Stadt jede deiner Bewegungen beobachtet und darauf reagiert.
Es ist einer dieser seltenen Titel, bei denen die Spielmechaniken im Mittelpunkt stehen. Wenn du dich für die taktische Seite von Die Outer Worlds… damit bekommst du dasselbe Spieler-Erlebnis, aber mit noch mehr Kontrolle und Intensität.
Du kannst dich unbemerkt durch Villen schleichen oder schnell zuschlagen und dir einen Ausweg improvisieren, wenn es brenzlig wird – das Spiel passt sich immer deiner Art an, Herausforderungen zu meistern. Und dank vielfältiger Fähigkeiten und cleverer Levelgestaltung fühlt sich das Spielerlebnis jedes Mal wieder frisch an, wenn du es mit einer anderen Herangehensweise erneut versuchst – ähnlich wie bei der Wiederspielbarkeit in Die besten Roguelite-Spiele das auf der Kreativität der Spieler basiert.
Mein Fazit:Dishonored 2 ist genau das Richtige für dich, wenn du es liebst, eine Stadt ganz nach deinem Geschmack zu gestalten: heimlich, chaotisch oder alles dazwischen – es liegt ganz bei dir.
Was sagen die Spieler dazu?
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14. Metro Exodus [Am besten geeignet für filmreife Survival-Shooter]
|Unsere Bewertung
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7.8
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|Art des Spiels
|Survival-Shooter aus der Ego-Perspektive
|Plattformen
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S
|Erscheinungsjahr
|2019
|Urheber
|4A Games (Entwickler), Deep Silver (Publisher)
|Durchschnittliche Spielzeit
|30–40 Stunden
|Am besten geeignet für
|Spieler, die auf intensive Atmosphäre und fesselnde Welten stehen
|Was mir gefallen hat
|Der Wechsel zwischen beengenden Tunneln und offener, rauer Wildnis ist einfach atemberaubend
Wenn du aus dem Untergrund auftauchst, durchquerst du einen von radioaktivem Fallout verwüsteten Planeten in Metro Exodus. Durch filmreife Landschaften und episodische Kapitel wirst du nach Vorräten suchen, an Mutanten vorbeischleichen und um jeden Atemzug kämpfen.
Für Fans vonDie Outer Worlds Für alle, die sich nach Überlebenswillen und Durchhaltevermögen sehnen: Hier ist es. Der Ton wechselt sehr schnell von einer erzählorientierten Handlung zu einer atemberaubenden Spannung. Die Lage spitzt sich schnell zu, und das Überleben ist nie sicher.
Mit Stealth-Abschnitten, Ressourcenmanagement und einem ständigen Kampf ums Überleben sorgt das Spiel für echte Spannung und Belohnungen. Jede Entscheidung hinsichtlich Ausrüstung, Weg und Strategie hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Und die bedrückende Atmosphäre beschränkt sich nicht nur auf die Grafik. Das Sounddesign – vom leisen Atmen bis hin zu Heulern, die über leere Felder hallen – erinnert dich ständig daran, wie nah die Gefahr ist.
Mein Fazit:Metro Exodus ist genau das Richtige für dich, wenn du Einzelspieler-Shooter magst, die intensiv, persönlich und unvorhersehbar sind. Es ist der perfekte Nachfolger, wenn Die Outer Worlds hat dich nach etwas Dunklerem und Härterem sehnen lassen.
Was sagen die Spieler dazu?
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15. BioShock: Die Sammlung [Die beste zum Nachdenken anregende FPS-Trilogie]
|Unsere Bewertung
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7.6
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|Art des Spiels
|Ego-Shooter, narrative Anthologie
|Plattformen
|PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch
|Erscheinungsjahr
|2016
|Urheber
|Blind Squirrel Games (Entwickler der Spielesammlung), 2K Games (Herausgeber)
|Durchschnittliche Spielzeit
|30–60 Stunden (alle drei Spiele)
|Am besten geeignet für
|Spieler, die sich für raffinierte Themen, eine dichte Atmosphäre und verschiedene Enden begeistern
|Was mir gefallen hat
|Rapture und Columbia kurz nacheinander zu besuchen und zu sehen, wie jedes Spiel einen anderen Ton anschlägt und sich dennoch frisch anfühlt
Die Sammlung bietet drei hochwertige Shooter-Erlebnisse, bei denen Ideen sind fast genauso wichtig wie die Waffen, die man bei sich trägt. Du tauchst ein in den Unterwasser-Horror von Rapture, schwebst hinauf in die Himmelsstadt Columbia und wirst in jeder Umgebung mit Fragen zu Ideologie und Macht konfrontiert.
If Die Outer Worlds Nachdem euch die Serie bereits mit bedeutungsvollen Entscheidungen und cleveren Themen in ihren Bann gezogen hat, schlägt diese Sammlung ähnliche Töne an – nur dass es diesmal drei ganz unterschiedliche Welten zu entdecken gibt. Jeder Teil variiert in Stil, Tempo und Ton, behält dabei aber den Kern aus Spielerentscheidungen und einer dichten Atmosphäre bei.
Mit überarbeiteter Beleuchtung, verbesserten Texturen und allen DLCs im Paket bietet dieses Bundle ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Was sagen die Spieler dazu?
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16. Half-Life 2: Episode 1 [Am besten geeignet für rasante, temporeiche FPS-Episoden]
|Unsere Bewertung
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7.5
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|Art des Spiels
|Ego-Shooter, episodischer Einzelspieler-Modus
|Plattformen
|PC, Xbox 360, PS3, macOS
|Erscheinungsjahr
|2006
|Urheber
|Valve (Entwickler, Herausgeber)
|Durchschnittliche Spielzeit
|vier bis sechs Stunden
|Am besten geeignet für
|Spieler, die sich einen straffen Handlungsverlauf, filmreife Momente und starke KI-Begleiter wünschen
|Was mir gefallen hat
|Wie jede Szene die Spannung steigert und wie gut Alyx dich unterstützt, ohne dir die Show zu stehlen
Direkt im Anschluss Half-Life 2, Folge 1 versetzt dich direkt mitten ins Getümmel einer Stadt 17, die rapide zerfällt. Du bewegst dich durch einstürzende Umgebungen, wehrst dich gegen Combine-Patrouillen und löst Herausforderungen, die die Kreativität der Die besten Rätselspiele, was dich dazu zwingt, schnell zu denken, selbst wenn um dich herum Explosionen losgehen.
Alyx Vance macht jeden Moment noch schöner. Sie reagiert auf deine Handlungen, unterstützt dich, ohne sich einzumischen, und verleiht dem Chaos echte emotionale Tiefe. Es fühlt sich an wie ein Blockbuster, aber ohne Füllmaterial, und es ist super leicht zugänglich, da es in Bundles wie „The Orange Box“ oder dem 20-jährigen „Half-Life“-Update enthalten ist.
Es ist zwar kurz, behält aber durchgehend an Schwung und sieht dank der verbesserten Beleuchtung, Physik und Charakteranimation der Source-Engine großartig aus.
Mein Fazit:Wenn du einen kompakten Ego-Shooter suchst, bei dem jede Szene richtig was hergibt, dann ist das hier genau das Richtige: kurz, ausgefeilt und voller cooler Momente.
Was sagen die Spieler dazu?
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17. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 [Am besten geeignet für gotische, entscheidungsorientierte Rollenspiele]
|Unsere Bewertung
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7.4
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|Art des Spiels
|Ein RPG, bei dem die eigenen Entscheidungen im Mittelpunkt stehen
|Plattformen
|PC, PS5, Xbox Series X/S
|Erscheinungsjahr
|2025 (vor kurzem am 21. Oktober erschienen)
|Urheber
|The Chinese Room (Entwickler), Paradox Interactive (Herausgeber)
|Durchschnittliche Spielzeit
|20–40 Stunden (und mehr bei Abzweigungen)
|Am besten geeignet für
|Spieler, die eine tiefgründige Erzählung, moralische Ambivalenz und vielfältige Charakterentwicklungsmöglichkeiten lieben
|Was mir gefallen hat
|Einen Clan auswählen, Allianzen schmieden und beobachten, wie sich die Stadt um einen herum verändert (alles wirkt miteinander verbunden)
Du wachst auf alsein älterer Vampir in einer modernen Stadt, in der jede Handlung und jedes Bündnis die Machtverhältnisse verändert. Du kannst dich komplett verstecken, auf Überredungskunst und Manipulation setzen oder dich mit vampirischen Kräften in brutale Nahkämpfe stürzen. Jeder Spielstil fühlt sich einzigartig an, und jede Entscheidung beeinflusst, wer dich unterstützt und wer dich loswerden will. Die düstere Großstadtatmosphäre bleibt durchgehend präsent, und die NPCs beeinflussen tatsächlich den Verlauf der Ereignisse.
Für Fans vonDie Outer Worlds Wer ein Rollenspiel sucht, das neben actiongeladenen Kämpfen auch zum Nachdenken anregt, der ist hier genau richtig. Die verzweigten Handlungsstränge, schwierigen sozialen Entscheidungen und einprägsamen Dialoge sorgen dafür, dass sich jeder Durchgang persönlich und unvorhersehbar anfühlt.
Mehrere Enden, clanspezifische Inhalte und ein starkes Ökosystem aus Mods und Community-Unterstützung sorgen dafür, dass du immer wieder zu diesem Spiel zurückkehren wirst. Es ist ein Rollenspiel, das Neugier und Geschick belohnt in gleichem Maße.
Mein Fazit:Wenn du auf der Suche nach einem düsteren, stilvollen Erlebnis bist, bei dem deine Entscheidungen Auswirkungen auf die ganze Stadt haben, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ist dein nächster Spiel-Must-Have.
Was sagen die Spieler dazu?
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18. Borderlands 4 [Ideal für actiongeladene Loot-Shooter-Spiele]
|Unsere Bewertung
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7.2
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|Art des Spiels
|Looter-Shooter, Action-RPG
|Plattformen
|PC, PS5, Xbox Series X/S
|Erscheinungsjahr
|2025
|Urheber
|Gearbox Software (Entwickler), 2K Games (Herausgeber)
|Durchschnittliche Spielzeit
|30–50 Stunden für den Hauptinhalt (mit DLCs noch mehr)
|Am besten geeignet für
|Jeder, der auf Koop-Chaos, absurde Waffen und wilde Welten steht
|Was mir gefallen hat
|Eine riesige Sandbox voller abwechslungsreicher Waffen, wilder Bosse und farbenfroher Welten, die dich immer wieder überraschen
Veröffentlicht am 12. September 2025, Borderlands 4 bringt das Loot-em-up-Konzept auf einen neuen Planeten und dreht das Chaos noch weiter auf. Du wirst Auf die Jagd nach Tresoren, verrückte Waffen zusammenstellen, durch Biome slalomierenund verbündet euch (oder spielt alleine) im Koop-Chaos.
If Die Outer Worlds hat dich für Ego-RPGs mit Entscheidungsmöglichkeiten und coolen Charakteren begeistert, Borderlands 4 vermittelt dieses Gefühl, aber mit einer Menge mehr Chaos. Neue Biome, imposante Bauwerke und Action ohne Ende machen es zu einem dieser Titel, zu denen man immer wieder zurückkehrt, weil dort stets noch bessere Beute auf einen wartet.
Außerdem gibt es einen soliden Plan für die Zeit nach dem Start mit saisonalen Inhalten und Raids, sodass das Spiel so schnell nicht langweilig wird.
Mein Fazit:Wenn du einen Shooter suchst, in dem die Waffen total übertrieben sind und die Spannung nie nachlässt, wirst du jede Menge Spaß haben, wenn du dich in Borderlands 4 mit deiner Crew.
Was sagen die Spieler dazu?
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19. Elex II [Am besten geeignet für Action-RPGs mit vielen Fraktionen]
|Unsere Bewertung
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|Art des Spiels
|Action-RPG
|Plattformen
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S
|Erscheinungsjahr
|2022
|Urheber
|Piranha Bytes (Entwickler), THQ Nordic (Publisher)
|Durchschnittliche Spielzeit
|20–30 Stunden (länger, wenn man alles erkunden möchte)
|Am besten geeignet für
|Spieler, die offene Welten, ausgefeilte Fraktionssysteme und vielfältige Bauoptionen mögen
|Was mir gefallen hat
|Vertikale Fortbewegung mit dem Jetpack sowie eine Mischung aus Kampf- und magischen Fähigkeiten sorgen für echte Freiheit bei der Spielweise
In Elex IIdu landest auf einemeine riesige Science-Fantasy-Welt, in der du ein Jetpack einsetzt und zwischen Fernkampfwaffen, Nahkampf und Elex-basierten Fähigkeiten wechselst. Sechs verschiedene Fraktionen heißen dich je nach deinen Entscheidungen willkommen oder lehnen dich ab; deine Loyalitäten beeinflussen, wer dir hilft und wie sich die Kampagne entwickelt.
Es erfüllt viele Wünsche von Spielern, denen die RPG-Systeme in Die Outer Worlds und sich noch mehr Vielfalt bei den Ausrüstungskonfigurationen und eine noch dynamischere Fraktionsdynamik wünschen. Dank des Jetpacks und der hohen Bewegungsfreiheit ist die Erkundung nicht nur weitreichend, sondern auch vertikal und völlig frei gestaltbar.
Trotz gemischter Kritiken werden Fans des klassischen Piranha-Bytes-Designs die Erkundung, die Fraktionssysteme und den Charme des „etwas Ecken und Kanten“ zu schätzenden Spiels zu schätzen wissen.
Mein Fazit:Wenn du ein Rollenspiel suchst, in dem du deine Fraktion und deine Kräfte auswählst und in der Hälfte der Zeit, die jemand zum Laufen brauchen würde, in den Kampf fliegst, Elex II ist ein echter Ritt.
Was sagen die Spieler dazu?
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20. S.T.A.L.K.E.R. 2: Das Herz von Tschernobyl [Am besten geeignet für brutale Survival-FPS in lebendigen Welten]
|Unsere Bewertung
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6.8
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|Art des Spiels
|Überlebens-Ego-Shooter
|Plattformen
|PC, Xbox Series X/S
|Erscheinungsjahr
|2024
|Urheber
|GSC Game World (Entwickler, Herausgeber)
|Durchschnittliche Spielzeit
|25–40 Stunden Hauptstory (mehr bei vollständiger Erkundung)
|Am besten geeignet für
|Spieler, die sich nach Spannung, Überlebensmechaniken und reaktiven Open-World-Shootern sehnen
|Was mir gefallen hat
|Man betritt die verstrahlte „Zone“, die Ausrüstung fällt auseinander, Mutanten schleichen sich an … jeder Augenblick hält einen in Atem
S.T.A.L.K.E.R. 2: Das Herz von Tschernobylversetzt dich ineine der erschütterndsten offenen Welten, die es gibt: radioaktiv, unberechenbar und absolut fesselnd. Du wirst nach Waffen und Vorräten suchen, deine Ausrüstung anpassen, dich in Fraktionskonflikten zurechtfinden und in einer Welt voller Anomalien, Mutanten und moralischer Entscheidungen um jeden Atemzug kämpfen. Spannung und Angst sind deine ständigen Begleiter.
Wenn Sie die Mischung aus Story und Action in Die Outer Worlds Wenn du dir für dein nächstes Spiel eine Prise Überlebenswillen wünschst, bist du hier genau richtig. Die durch die Umgebung vermittelte Geschichte hält dich in Atem, die unberechenbare KI zwingt dich zu schnellen Entscheidungen, und die Überlebensmechaniken sorgen dafür, dass jede Begegnung fühlt sich intensiv und unvergesslich an.
Der Support nach der Markteinführung, PC/Xbox Dank seiner Fokussierung und seines großen Modding-Potenzials ist das Spiel darauf ausgelegt, sich weiterzuentwickeln – und das spricht Spieler an, die mehr wollen als nur einen ausgefeilten Shooter.
Mein Fazit: S.T.A.L.K.E.R. 2: Das Herz von Tschernobyl ist ideal für alle, die bereit sind, sich in das Chaos des Überlebenskampfes, Ausrüstungsausfälle, tödliche Landschaften und eine Welt zu stürzen, die sich immer wieder wehrt.
Was sagen die Spieler dazu?
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Mein Gesamtfazit zu Spielen wie „Die Outer Worlds“
Spiele finden wie Die Outer Worlds or Die Outer Worlds 2 Es kommt darauf an, in welche Welt du als Nächstes eintauchen möchtest und wie du dich gerne durch sie hindurchkämpfst. Jeder Spieler hat seinen eigenen Stil, daher hier eine kurze Anleitung, die dir bei der Wahl der richtigen Richtung helfen soll:
Für Fans von verzweigten Handlungssträngen und pointiertem Schreibstil → Fallout: New Vegas. Was Fraktionen, Auswahlmöglichkeiten und unvergessliche Charaktere angeht, ist es nach wie vor unübertroffen.
Für Spieler, die technikgetriebenes Chaos suchen → Borderlands 4. Wilde Waffen, Koop-Chaos und eine Welt voller Ärger warten auf dich.
Für Entdecker, die gerne abseits der ausgetretenen Pfade wandeln → Stelleield. Eine ganze Galaxie, die es zu erkunden gilt, jede Menge Gegner, auf die man sich einstellen muss, und völlige Freiheit, die Dinge auf deine eigene Art anzugehen.
Für etwas Düstereres und Intensiveres → Metro Exodus. Das Überleben ist hart, die Gefahr lässt nie nach, und jeder Schritt zählt.
Und hey, wenn dir die Atmosphäre von „Obsidian“ so gut gefallen hat, dass du einfach mehr davon willst, gibt es da draußen noch jede Menge andere Spiele, die du ausprobieren kannst. Sie sind zwar nicht in meiner Top-20-Liste, aber die Spacer’s Choice Edition of Die Outer Worlds ist genau das Richtige, wenn du eine bessere Version dessen suchst, was dir schon immer gefallen hat. Und wenn du gerade keine Lust auf Science-Fiction hast und lieber in die Welt der Fantasy eintauchen möchtest, dann ist ein The Elder ScrollsEin Klassiker überzeugt immer.
Egal, für welchen Weg du dich entscheidest: Jeder Titel hier richtet sich an Spieler, die gerne selbst bestimmen, wie sich die Dinge entwickeln, und sich ihre Welt ganz nach ihren Vorstellungen gestalten.
Häufig gestellte Fragen
Ein Spiel, das ähnlich ist wie Die Outer Worlds ist eines, bei dem die Entscheidungen der Spieler eine Rolle spielen. Titel wie Fallout: New Vegas Du entscheidest selbst, welche Fraktionen du unterstützt und wie sich Konflikte in einer reaktiven Welt entwickeln – dabei stehen deine Handlungen stets im Mittelpunkt des Spielerlebnisses.
Ja. Es gibt Multiplayer-Spiele wie Die Outer Worlds. Borderlands 4 bietet rasantes, auf Beute ausgerichtetes Koop-Gameplay, das mit Freunden einfach großartig ist, und sorgt für rasante Action, während ihr euch ausrüstet und gemeinsam durch farbenfrohe Schauplätze kämpft.
EndbearbeitungDie Outer Worlds dauert etwa 20 bis 30 Stunden, je nachdem, wie viel du erkundest und wen du unterwegs rettest. Die „Spacer’s Choice“-Ausgabe bietet zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten und Missionen, sodass der Spielspaß länger anhält, wenn du gerne alles abklappern möchtest.
Ja. In Spielen wie Die Outer Worlds. UndDeus Ex: Human Revolution Deine Wahl der Fähigkeiten beeinflusst, wie du mit Problemen umgehst, während Borderlands 4 erweitert deinen Stil ständig um neue Beute, die jeden Kampf prägt.
Das beste storybasierte Rollenspiel wie Die Outer Worlds is Fallout: New Vegas, dank seiner Auswahlmöglichkeiten und seiner Charaktere mit Persönlichkeit. Mass Effect: Legendary Edition bietet zudem eine unvergessliche Galaxie voller Teamkameraden, die dir treu zur Seite stehen.
Ja. Du kannst Spiele wie Die Outer Worlds auf Konsolen. Viele dieser Titel, darunter Starfield und sogar Klassiker aus The Elder Scrolls, sind für PS5- und Xbox Series-Konsolen erhältlich und bieten riesige Welten, die es zu erkunden gilt.
Ja. Es gibt neue Veröffentlichungen, die ähnlich sind wie Die Outer Worlds. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 erscheint am 21. Oktober 2025 und bietet spannende Spielerentscheidungen, Spannungen zwischen den Fraktionen und eine düstere, moderne Welt, in der dein Weg darüber entscheidet, wer an deiner Seite steht und wer versucht, dich zu Fall zu bringen.
Das Spiel mit den besten moralischen Entscheidungen wie Die Outer Worlds is Fallout: New Vegas. Deine Entscheidungen bestimmen, wer dir in dieser rauen Welt zur Seite steht und wie sich große Konflikte letztendlich lösen.