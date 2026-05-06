Die besten Spiele im Stil von „The Outer Worlds“, die du nicht verpassen darfst

Lust auf mehr Spiele wie Die äußeren Welten? Mir geht’s genauso – ich habe mein kosmisches Abenteuer abgeschlossen, hatte eine existenzielle Krise wegen meiner Dialogentscheidungen, habe mich ein bisschen zu sehr an meine Begleiter gewöhnt und brauchte sofort die nächste Dosis. Diese Mischung aus bissigem Humor, aus den Fugen geratenem Weltraumkapitalismus und der Freiheit, sich als charmanter Held, chaotische Bedrohung oder korporativer Verräter zu inszenieren, hat einfach etwas Besonderes. Zum Glück, Es gibt jede Menge Spiele, die Die äußeren Welten die dieselbe Atmosphäre einfangen und ihr dabei ihre eigene Note verleihen.

Diese Zusammenstellung konzentriert sich auf Titel, die cleveren Humor, sinnvolle Spielereinflüsse, herausragende Teams und Welten bieten, die alles andere als langweilig sind. Das sind genau die Science-Fiction-Abenteuer, die einen mit ihrer Tiefe überraschen und einen weit über die Schlafenszeit hinaus spielen lassen. Also, bist du bereit, in deine nächste Lieblingsgeschichte einzutauchen?

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Die Outer Worlds“

Wenn du die absolut besten Spiele wie Die Outer Worlds… diese drei Titel zeichnen sich dadurch aus, wie sie RPG-Elemente, schwarzen Humor und echte Entscheidungsfreiheit für den Spieler miteinander verbinden. Sie alle vermitteln auf perfekte Weise das Gefühl, die eigene Geschichte in einer Science-Fiction-RPG-Welt zu gestalten, die auf die eigenen Entscheidungen reagiert.

Fallout: New Vegas (2010) – Dieser Kultklassiker versetzt dich in eine postapokalyptische Welt voller Fraktionen, moralischer Grauzonen und verzweigender Dialoge, die die meisten modernen Rollenspiele noch immer in den Schatten stellt. Mass Effect: Legendary Edition (2021) – Ein galaxisumspannendes Science-Fiction-Rollenspiel, das emotionale Geschichten, Charakterentwicklung und ein Team vereint, das einem wirklich am Herzen liegt. Deus Ex: Human Revolution (2011) – Ein elegantes Cyberpunk-Immersions-Sim, in dem du dich durch Missionen hacken, schleichen oder kämpfen kannst. Hier vereinen sich Freiheit und Kreativität.

Jeder dieser Titel trifft genau den richtigen Mix aus Humor, Freiheit und Konsequenzen, den Fans von Die Outer Worlds Lust darauf? Dann scroll weiter und entdecke weitere Spiele, die denselben interstellaren Funken in sich tragen.

20 Spiele, die „Die Outer Worlds“ ähneln – Die besten Sci-Fi-RPGs

Hier ist die vollständige Liste der besten Spiele wie Die Outer Worlds, eine Mischung aus legendären und eher unbekannten Science-Fiction-Abenteuern, in denen du futuristische Welten erkundest, wilden Gegnern gegenüberstehst und Quests auf deine eigene Art und Weise meisterst. Jedes einzelne bietet dasselbe Gefühl von Freiheit und Entdeckungen in einem riesigen Universum.

1. Fallout: New Vegas [Am besten geeignet für Science-Fiction-Rollenspiele mit verzweigenden Handlungssträngen]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Action-RPG, Open-World, Story-basiert Plattformen PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS3 Erscheinungsjahr 2010 Urheber Obsidian Entertainment (Entwickler), Bethesda Game Studios (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden Hauptspiel + über 100 Stunden mit Nebenquests/Mods Am besten geeignet für Spieler, die Freiheit, schwarzen Humor und tiefgehende RPG-Elemente lieben Was mir gefallen hat Prägnante Texte, abwechslungsreiche Aufgaben und Entscheidungen, die die Welt tatsächlich verändern

Fallout: New Vegas ist ein Klassiker, der dich mitten in eine postapokalyptische Welt, in der jede Entscheidung zählt. Du schlüpfst in die Rolle eines Kuriers, der in das Chaos zwischen den Fraktionen gerät, die um die Kontrolle über die Mojave kämpfen, und glaub mir, du wirst jeden Zentimeter davon erkunden, nur um zu sehen, wie wild es dort zugehen kann. Das Spiel steckt voller witziger Dialoge, moralisch zweideutiger Missionen und solcher Entscheidungsmöglichkeiten, bei denen du innehalten und nachdenken musst, bevor du den Abzug drückst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist das Grundgerüst dafür, was Spiele wie Die Outer Worlds So fesselnd: die Freiheit, herumzuexperimentieren, schwierige Entscheidungen zu treffen und zu beobachten, wie die Welt darauf reagiert. Kein Wunder, dass Fans es immer noch zu den Die besten Abenteuerspiele.

Die Mischung aus klassischen RPG-Mechaniken und Shooter-Kämpfen hat nichts von ihrem Reiz verloren. Man kann sich aus Streitigkeiten herausreden, sich durch die Gegner kämpfen oder sich anschleichen… es kommt ganz darauf an, wie du spielen möchtest. Selbst heute bieten nur wenige ähnliche Spiele ein solches Maß an Konsequenz und Wiederspielwert. Und wenn du danach Lust auf noch mehr Chaos in der Ödnis hast, gibt es jede Menge andere tolle Spiele wie Fallout die denselben Geist des Überlebenskampfes und der fraktionsorientierten Dramatik widerspiegeln.

Mein Fazit:Wenn dirDie Outer Worlds wegen seiner Entscheidungen und seines sarkastischen Tons, Fallout: New Vegas ist der Ur-Klassiker. Nach wie vor eines der besten Science-Fiction-Rollenspiele, in denen man sich verlieren kann.

Was sagen die Spieler dazu?

Dino_Rawr

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„Fallout: New Vegas“ bietet nach wie vor einige der besten Dialogoptionen, die es in einem Rollenspiel gibt. Jede Entscheidung vermittelt das Gefühl, dass sie die Geschichte tatsächlich beeinflusst.

2. Mass Effect: Legendary Edition [Am besten geeignet für Geschichten über Trupps, die sich über die ganze Galaxis erstrecken]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Science-Fiction-Rollenspiel, Third-Person-Shooter Plattformen PC, PS4, Xbox One, PS5 (abwärtskompatibel) Erscheinungsjahr 2021 Urheber BioWare (Entwickler), Electronic Arts (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 90–110 Stunden (Gesamtlaufzeit der Trilogie) Am besten geeignet für Fans von Spielen mit einer fesselnden Handlung und einer umfassenden Charakterentwicklung Was mir gefallen hat Die emotionale Bindung zu den Gefährten und wie sich jede Entscheidung in der ganzen Galaxis auswirkt

Mass Effect: Legendary Edition ist eine überarbeitete Trilogie, in der die Spieler in die Rolle von Commander Shepard schlüpfen, der letzten Hoffnung der Menschheit in einem riesigen, Ein von Entscheidungen geprägtes Science-Fiction-Abenteuer in einer lebendigen, pulsierenden Galaxie. Du erkundest fremde Welten, kämpfst gegen feindliche Spezies und entscheidest durch moralische Entscheidungen, die sich auf die nächsten Spiele auswirken, über das Schicksal ganzer Zivilisationen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Diese Trilogie hat die Grenzen dessen, was ein Science-Fiction-Rollenspiel sein kann, neu definiert, indem sie ein ausgefeiltes Gameplay, emotionale Geschichten und die Freiheit, seinen eigenen Weg durch das Universum zu bahnen, miteinander verband. Sie ist perfekt für Fans, die Die Outer Worlds und wollen etwas ebenso Ehrgeiziges, aber in größerem Maßstab.

Der Kampf verbindet flüssige Third-Person-Shooter-Action mit Fähigkeiten-Upgrades, die jeden Kampf dynamisch wirken lassen. Was das Spiel jedoch wirklich auszeichnet, ist die Geschichte, die emotionale Tiefe, unvergessliche Figuren und das Gefühl von Kameradschaft das sich in Ihrem Team entwickelt. Und die überarbeitete künstlerische Ausrichtung sowie die ausgefeilte Grafik bringen dies ein großartiger RPG-Klassiker zu neuem Leben erweckt, sodass es sich selbst für alte Hasen frisch anfühlt.

Mein Fazit: Wenn du dir Tiefe, moralische Konsequenzen und ein Gefühl der Verbundenheit mit deiner Crew wünschst, Mass Effect: Legendary Edition wird hart zuschlagen. Nur wenige Spiele, die Die Outer Worlds dieses emotionale Gewicht und diesen epischen Umfang zu meistern. Und wenn du nach der Rettung der Galaxis noch mehr willst, wirst du noch mehr finden Top-Spiele wieMass Effect die dasselbe epische, teamorientierte Sci-Fi-Feeling vermitteln.

Was sagen die Spieler dazu?

N7Spectre

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So macht man einen Remaster. Die verbesserte Grafik, das flüssigere Gameplay und die Möglichkeit, Ausrüstung von einem Spiel zum nächsten mitzunehmen, lassen das Ganze wie eine einzige epische Saga wirken.

3. Deus Ex: Human Revolution [Die beste Wahl für Cyberpunk-Fans]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Action-RPG, fesselnde Simulation Plattformen PC, PS3, Xbox 360, Wii U Erscheinungsjahr 2011 Urheber Eidos-Montréal (Entwickler), Square Enix (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–25 Jahre Am besten geeignet für Spieler, die Stealth, Hacking und moralische Dilemmata lieben Was mir gefallen hat Eine Mischung aus Tarnung und Feuerkraft in einer rauen Welt, in der jede Entscheidung zählt.

Die Handlung spielt in einer futuristischen Welt, die von Megakonzernen beherrscht wird und in der moralische Grauzonen vorherrschen, Deus Ex: Human Revolution versetzt dich in Eine spannende Verschwörung voller kybernetischer Fähigkeitsverbesserungen und schwieriger Entscheidungen, die jede Mission prägen. Du spielst Adam Jensen, einen Sicherheitsspezialisten, der sich das nicht ausgesucht hat. Nach einem verheerenden Angriff wird er mit leistungsstarken Augmentationen wiederhergestellt, die ihn zu etwas mehr als einem Menschen machen.

Die Geschichte hinterfragt Transhumanismus und Ethik auf eine Weise, wie es nur wenige Rollenspiele wagen, und das ausgefeilte Leveldesign belohnt Neugier und Kreativität. Du wirst verschiedene Wege entdecken, verborgene Hintergründe aufdecken und Entscheidungen, die dich innehalten und nachdenken lassen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Unter allen Spielen, die ähnlich sind wie Die Outer Worlds… dieses Spiel trifft genau die richtige Balance zwischen Freiheit, tiefgründiger Handlung und mechanischen Experimenten. Es ist ein wahres Vergnügen für Spieler, die reaktive Rollenspiele lieben und Spiele wieBaldur’s Gate 3 wo es immer mehr als einen Weg gibt, ein Problem zu lösen.

Dieses Spiel verbindet FPS-Mechaniken mit tiefgehendem RPG-Gameplay und ermöglicht es dir, für jede Mission deine eigene Herangehensweise zu entwickeln. Optisch strahlt die in Gold und Schwarz gehaltene Grafik im Stil des Noir-Cyberpunk und verleiht jedem Level einen filmischen Glanz.

Mein Fazit:Fans vonDie Outer Worlds„moralische Dilemmata und bedeutungsvolle Entscheidungen werden sich einpendeln“ Deus Ex: Human Revolution als wäre es ihr natürlicher Lebensraum. Es ist ein Abenteuer, bei dem du die Welt ganz nach deinen Vorstellungen gestalten kannst, und es wird nie langweilig, es immer wieder zu spielen.

Was sagen die Spieler dazu?

AugmentJunkie

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„Human Revolution“ ist ein Meisterwerk. Bei jeder Mission hast du die Freiheit, die Umgebung zu erkunden, dich anzuschleichen oder dir den Weg freizukämpfen. Die Geschichte hat bis heute nichts von ihrer Faszination verloren.

4. Cyberpunk 2077 [Am besten geeignet für Open-World-Chaos und Stil]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Action-RPG, Open-World-Abenteuer Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Urheber CD Projekt Red (developer, publisher) Durchschnittliche Spielzeit vierzig bis hundert Stunden Am besten geeignet für Spieler, die futuristische Städte, umfangreiche Aufbauten und narrative Freiheit lieben Was mir gefallen hat Der WegNachtstadt wirkt lebendig, voller Geschichten, die darauf warten, entdeckt zu werden

Inmitten des weitläufigen Neon-Dschungels von Night City, Cyberpunk 2077 Du schlüpfst in die Rolle von V, einem Söldner, der sich in einer zerrütteten Welt einen Namen machen will. Du erkundest chaotische Straßen, spielst dich durch spannende Missionen und tauchst ein in vielschichtige Spielsysteme, die auf Hacking, Stealth und Kämpfen mit schweren Waffen basieren. Bei jeder Quest hast du die Freiheit, deinen eigenen Weg zu gehen, dich herauszureden, dich anzuschleichen oder ein heftiges Feuergefecht zu starten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Spiel besticht durch sein riesiges Open-World-Design und die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten für die Charaktere. Dank der Tiefe eines Rollenspiels und der Mechanik eines Shooters fühlt sich jede Entscheidung persönlich an, und die futuristische Atmosphäre wirkt ganz anders, wenn man sieht, wie lebendig die Stadt ist.

Die Geschichte befasst sich mit Identität, Loyalität und Überleben in einer zusammenbrechenden Gesellschaft. Nebenquests bringen dich mit unvergesslichen Freunden, zwielichtigen Vermittlern und Rivalen zusammen, während Erweiterungen wie Phantom Liberty den Einsatz noch weiter erhöhen. Es ist ein Spiel, das dazu einlädt, es immer wieder zu spielen, nur um zu sehen, was passiert, wenn man beim nächsten Mal andere Entscheidungen trifft.

Mein Fazit:Cyberpunk 2077 ist für alle, die die Handlungsfreiheit und den schwarzen Humor von Die Outer Worlds. Im Grunde genommen ist es Gott ExentsprichtFallout in einer lebendigen Cyberpunk-Welt voller Gefahren, Chaos und unvergesslicher Momente.

Was sagen die Spieler dazu?

SynthDreamer

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Nach den Updates ist „Cyberpunk 2077“ einfach unglaublich. Night City sieht atemberaubend aus, und jede Mission lässt sich auf verschiedene Arten spielen. Die Geschichte hat mich total in ihren Bann gezogen.

5. Beute [Ideal für Science-Fiction-Krimis und kniffliges Gameplay]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Ein fesselndes Simulationsspiel, ein Science-Fiction-Rollenspiel aus der Ego-Perspektive Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Urheber Arkane Studios (Entwickler), Bethesda Softworks (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Entdeckungen, Geheimnisse und Entscheidungsfreiheit lieben Was mir gefallen hat Wie sich jeder Raum wie eine Rätselkiste voller Gefahren und Chancen anfühlt

An Bord der Raumstation Talos I ist nichts so, wie es scheint. In Beute, du spielst als Morgan Yu, Aufwachen in der Umlaufbahn eines sterbenden Planeten, umgeben von außerirdischen Feinden, die fast alles nachahmen können. Das Gameplay verbindet Stealth, Werkzeuge und übersinnliche Kräfte, sodass du Bedrohungen ganz nach deinem Geschmack bewältigen kannst. Es ist clever, spannend und voller Überraschungen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es gibt nur wenige Spiele, die diesem ähnlich sind Die Outer Worlds diese Tiefe sowohl im Weltdesign als auch in der Atmosphäre zu vermitteln. Das Handwerkssystem, die kreative Problemlösung und die Freiheit, jedes Hindernis auf andere Weise anzugehen, machen es zu einem der besten Werke von Arkane.

Die Geschichte entfaltet sich anhand von Hinweisen in der Umgebung und Tonaufnahmen und zieht dich immer tiefer in eine ein eindringliches Rätsel um Identität und Überleben. Jede Entscheidung hat Konsequenzen, und beim erneuten Durchspielen eröffnen sich neue Wege, die man zuvor vielleicht übersehen hat.

Mein Fazit:Wenn du auf Science-Fiction-Intrigen, moralische Entscheidungen und clevere Spielmechaniken stehst, Beute ist ein absolutes Muss. Es ist spannend, lohnenswert und gehört zu den Spielen, die ähnlich sind wie Die Outer Worlds das einem noch lange nach dem Lesen im Kopf bleibt.

Was sagen die Spieler dazu?

ArkaneFan

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„Prey“ ist ein Meisterwerk des Leveldesigns. Die Freiheit, das Spiel auf eigene Weise zu spielen und die Geschichte in deinem eigenen Tempo zu entdecken, ist unübertroffen.

6. BioShock Infinite [Am besten geeignet für Storytelling und visuelle Spektakel]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Ego-Shooter, storybasiertes Abenteuer Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2013 Urheber Irrational Games (Entwickler), 2K Games (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Uhr Am besten geeignet für Spieler, die emotionale Geschichten und eine detailreiche Spielwelt lieben Was mir gefallen hat Die schwebende Stadt Columbia und wie sich jeder Augenblick wie im Kino anfühlt

Hoch über den Wolken in der Steampunk-Stadt Columbia, BioShock Infinite entführt dich in eine der beeindruckendsten Welten der Gaming-Welt. Du schlüpfst in die Rolle von Booker DeWitt, einem Mann, der nach Rette ein geheimnisvolles Mädchen namens Elizabeth und decke dabei eine Verschwörung auf, die Fragen zu Moral, Schicksal und der Realität selbst aufwirft. Das Gameplay verbindet rasante Schießereien mit übernatürlichen Kräften, den sogenannten „Vigors“, sodass du Strategie und Chaos gleichermaßen einsetzen kannst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Shooter haben eine solche emotionale Tiefe und philosophische Themen entwickelt. Die Chemie zwischen Booker und Elizabeth verleiht dem Chaos eine emotionale Note, während die Grafik und die Atmosphäre des Spiels auch Jahre später noch atemberaubend sind.

Die überraschenden Wendungen in der Handlung, die witzigen Nebenhandlungen und DLCs wie Seebestattung das Universum erweitern und an frühere Ereignisse anknüpfen BioShock Beiträge, die einer ohnehin schon unglaublichen Reise noch mehr Bedeutung verleihen.

Mein Fazit:BioShock Infinite ist ein storybasiertes Abenteuer, das emotional und visuell tief beeindruckt. Jede Szene hinterlässt einen bleibenden Eindruck – es ist eines dieser Erlebnisse, an die man sich noch jahrelang erinnern wird.

Was sagen die Spieler dazu?

SkylineRunner

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Die Welt von Columbia ist atemberaubend. Die Geschichte hat mich umgehauen, und das Ende versetzt mir immer noch Gänsehaut. Eines der besten Einzelspieler-Spiele aller Zeiten.

7. Starfield [Ideal für endlose Weltraumerkundungen]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Science-Fiction-Rollenspiel, Erkundung einer offenen Welt Plattformen PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Bethesda Game Studios (Entwickler), Bethesda Softworks (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 60–200 Std. Am besten geeignet für Spieler, die davon träumen, Schiffe zu bauen und neue Welten zu erkunden Was mir gefallen hat Dieses Gefühl, auf einem zufälligen Planeten zu landen und jedes Mal etwas Unerwartetes zu entdecken

Starfield hebt das Open-World-Format auf galaktisches Niveau und lässt dich in die Rolle von ein Entdecker, der unbekannte Sternensysteme kartografiert, nach außerirdischem Leben sucht und zwischen Hunderten von Planeten hin und her reist. Du kannst dein Schiff individuell gestalten, Freunde für deine Crew rekrutieren und deine Identität durch tiefgreifende Rollenspielentscheidungen prägen. Es ist, als hätte Bethesda alles, was sie gelernt haben, aus The Elder Scrolls und schoss ihn direkt ins All.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es gibt nur wenige Spiele, die diesem ähnlich sind Die Outer Worlds ein solches Ausmaß erreichen. Dank seiner detailreichen Umgebungen und Fraktionssysteme wirkt es lebendig, und die Art und Weise, wie es entwickelt wurde, gibt den Spielern die Möglichkeit, ihren eigenen Weg durch die Sterne zu bahnen.

Mit seiner riesigen Sandbox, den detaillierten Handwerkssystemen und dem fesselnden Spielverlauf bietet dir Starfield die Freiheit, deine eigene Weltraum-Saga zu erschaffen. Du kannst Rohstoffe abbauen, ferne Planeten erkunden oder dich zwischen den Missionen mit deiner Crew entspannen – in dieser futuristischen Grenzregion wartet immer etwas Unerwartetes auf dich.

Mein Fazit: Wenn du frei auf Entdeckungsreise gehen und deine eigene Geschichte gestalten möchtest in Die Outer Worlds war dein Ding, Starfield nimmt dieses Gefühl auf und schickt es hinaus in den Kosmos. Man kann Stunden damit verbringen, Geheimnissen quer durch die Galaxie nachzuspüren, und dennoch das Gefühl haben, gerade erst an der Oberfläche gekratzt zu haben.

Was sagen die Spieler dazu?

SpaceNomad77

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Ich kann einfach nicht aufhören, die Welt zu erkunden. Jeder Planet fühlt sich anders an, und das Schiffbau-System ist unglaublich.

8. GreedFall [Ideal für Fans von diplomatischen Rollenspielen]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Action-RPG, storybasierte Diplomatie Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber Spiders (Entwickler), Focus Entertainment (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30–40 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an Fraktionspolitik und vielschichtigen Charakterinteraktionen haben Was mir gefallen hat Wie jede Fraktion und jeder Begleiter den Eindruck vermittelt, echte Motive und eine eigene Geschichte zu haben

Die Handlung spielt auf der geheimnisvollen Insel Teer Fradee, GreedFall Hier kannst du je nach Herangehensweise an die einzelnen Quests als Diplomat, Entdecker oder Krieger spielen. Du bewegst dich durch komplexe politische Allianzen, führst taktische Kämpfe und nutzt das Handwerkssystem, um deine Ausrüstung zu verbessern oder Tränke zu brauen, die zu deinem Spielstil passen. Die Spielwelt wirkt erfrischend anders als bei typischen Fantasy-Spiele, eher eine Kolonialfantasie als ein mittelalterliches Epos.

Warum wir uns dafür entschieden haben GreedFall zeichnet sich durch seinen Schwerpunkt auf Verhandlungen und Fraktionsdynamik aus. Die Art und Weise, wie das Spiel entwickelt wurde, ermutigt dich, Situationen mit Charme, List oder Gewalt zu meistern – ganz so, wie es am besten zu deinem Charakter passt.

Its Diplomatie, Erkundung und Entscheidungsfreiheit der Spieler Das sorgt für einen hohen Wiederspielwert. Die Begleiter verleihen der Reise eine emotionale Note, und ihre Loyalität kann den Ausgang entscheidender Momente beeinflussen, sodass jede Entscheidung zählt.

Mein Fazit:GreedFall ist ein realistisch gestaltetes, detailreiches Rollenspiel, das Kreativität und kluge Entscheidungen belohnt. Es ist perfekt, wenn du eine storybasierte Welt voller Allianzen, Geheimnisse und Entscheidungen suchst, die dein Schicksal bestimmen.

Was sagen die Spieler dazu?

ColonialDreamer

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„GreedFall“ hat mich überrascht. Das Diplomatiesystem und die Begleiterquests sind wirklich großartig, und die Spielwelt wirkt einzigartig.

9. The Technomancer [Ideal für Science-Fiction-Fans, die sich für den Mars begeistern]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Science-Fiction-Rollenspiel, handlungsorientierte Geschichte Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Spiders (Entwickler), Focus Entertainment (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 25–35 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die taktische Kämpfe und die Wahl der Fraktion mögen Was mir gefallen hat Diese raue Mars-Atmosphäre und das Gefühl, dass jede Entscheidung darüber entscheidet, wer du bist

Das Leben auf dem Mars ist ein Kampf ums Überleben. In The Technomancer, du spielst als Zachariah, ein Krieger mit elektrischen Kräften, der in ein Netz politischer Spannungen zwischen rivalisierenden Fraktionen verstrickt ist. Der Kampf verbindet Nahkampf, Fernangriffe und technologische Kräfte, was jedem Kampf eine besondere Spannung verleiht. Die Welt wirkt rau und realistisch, mit Entscheidungen, die sich auf Verbündete und Feinde auswirken und beeinflussen, wie man von anderen wahrgenommen wird über den roten Planeten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn dirDie Outer Worlds… dieses Spiel fängt einen ähnlichen Geist ein, allerdings in einer düstereren, verzweifelteren Umgebung. Die Science-Fiction-Atmosphäre, die Fraktionspolitik und die Begleiter-Mechanik machen es zu einem jener unterschätzten Rollenspiele, in die man richtig eintauchen kann, und es gehört zweifellos zu den Die besten Indie-Spiele angesichts dessen, wie viel Ehrgeiz darin steckt, obwohl das Budget begrenzt ist.

Du wirst Ausrüstung herstellen, Beziehungen aufbauen und schwierige moralische Entscheidungen treffen, die dich immer wieder auf die Probe stellen. Es ist eine Zukunftsvision, in der Überleben und Loyalität alles bedeuten und in der jeder Funke Macht seinen Preis hat.

Mein Fazit:The Technomancer Es mag nicht perfekt sein, aber es ist ein solides Science-Fiction-Erlebnis voller Spannung, taktischer Kämpfe und Charakter. Es fängt genau das Gefühl der Isolation und Entdeckung ein, das Die Outer WorldsDas macht total süchtig.

Was sagen die Spieler dazu?

RedDustWanderer

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Die Weltgestaltung ist großartig. Die Kämpfe wirken realistisch, und die Entscheidungen haben echte Auswirkungen darauf, wie die Leute dich behandeln.

10. Wasteland 3 [Am besten geeignet für taktisches Chaos und kalte Entscheidungen]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Taktisches CRPG, truppenbasierte Strategie Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Urheber inXile Entertainment (Entwickler, Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 40–80 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Strategie, düstere Schauplätze und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten lieben Was mir gefallen hat Die brutalen Entscheidungen und das Gefühl, jeden Kampf unter Kontrolle zu haben

In Wasteland 3, spielst du als Mitglied der Desert Rangers, die entsandt wurden, um in einem vereisten Colorado für Ordnung zu sorgen, und schon bald geht es bergab. Du wirst Führe einen Trupp an, verwalte Ressourcen und überstehe brutale rundenbasierte Kämpfe, in denen Positionierung und Planung über Leben und Tod entscheiden. Die Welt wirkt gnadenlos, aber seltsam lebendig, mit verschiedenen Fraktionen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, und jeder Menge seltsamer Begegnungen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wasteland 3 nimmt diese postapokalyptische Atmosphäre auf und verwandelt sie in ein kaltes, taktisches Schlachtfeld. Das Gameplay belohnt umsichtiges strategisches Vorgehen, und die sorgfältig gestalteten Begegnungen stellen eine echte Herausforderung dar, was das Spiel zu einem Highlight unter den die besten Strategiespiele.

Jeder Kampf, jedes Upgrade und jede Entscheidung bezüglich der Truppzusammensetzung fühlt sich bedeutungsvoll an, was das Spiel perfekt für Spieler macht, die sich nach Struktur und Konsequenz sehnen, ohne dabei das Chaos von Action-Kämpfen in Kauf nehmen zu müssen.

Mein Fazit:Wasteland 3 ist ein anspruchsvolles, fesselndes taktisches Rollenspiel, in dem du deinen Trupp anführst, unmögliche Entscheidungen triffst und darum kämpfst, das zu retten, was von einer gefrorenen Welt noch übrig ist. Wenn du dir jemals gewünscht hast, Die Outer Worlds Wenn Sie bereits über eine Strategieebene verfügen, ist dies Ihre nächste Station.

Was sagen die Spieler dazu?

ColdCommander

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Es ist knallhart, aber fair. Jeder Kampf fühlt sich wie ein Rätsel an, und die Handlung ist erstklassig. Eines der besten CRPGs seit Jahren.

11. No Man’s Sky [Ideal für endlose Erkundungstouren von Planet zu Planet]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Open-World-Survival-RPG Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2016 Urheber Hello Games (Entwickler, Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30–100 Stunden+ Am besten geeignet für Spieler, die gerne neue Planeten entdecken und Stützpunkte errichten Was mir gefallen hat Die schiere Größe der Planetensysteme und die Überraschungen, die in jedem einzelnen auf uns warten

in einen sich ständig ausdehnenden Kosmos gleitend, No Man’s Skyöffnet eine riesige, prozedural generierte Welt, in der sich jeder Planet einzigartig anfühlt. Du wirst außerirdisches Leben aufspüren, Stützpunkte von Grund auf errichten, dich durch die Galaxie handeln oder kämpfen und dich mit Freunden zusammentun, um unerwartete Begegnungen zu erleben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Spiel sticht dadurch hervor, dass es die Dimensionen noch weiter ausdehnt: Man befindet sich nicht nur auf einem Planeten, sondern springt zwischen Dutzenden von Planeten hin und her – mit unendlichen Möglichkeiten. Es fühlt sich wie ein logischer Schritt in die Zukunft der Weltraumerkundungsspiele an, bei dem man ohne Einschränkungen von Planet zu Planet springen kann.

With Regelmäßige Updates mit neuen Systemen, Multiplayer-Funktionen und sich entwickelnden Geschichten… es ist ein Abenteuer ohne wirkliches Ende. Wenn du gerne durch einen offenen Kosmos streifst, handelst, baust und dich selbst herausforderst, ist dies eine erstklassige Wahl.

Mein Fazit:No Man’s Sky ist perfekt für alle, die das Erkunden und die Begleiter in Die Outer Worlds. Es bietet dir all das und dazu eine schier unendliche Welt, die es immer wieder neu zu entdecken gilt.

Was sagen die Spieler dazu?

GalacticWandrer

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Immer noch eines der besten Erkundungserlebnisse, die es gibt. Jeder Planet hält eine Überraschung bereit, und gemeinsam mit Freunden wurde das Ganze zu einem ganz neuen Abenteuer.

12. Borderlands 2 [Ideal für actiongeladene Schießereien mit jeder Menge Beute]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Shooter-RPG, kooperativ Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2012 Urheber Gearbox Software (Entwickler), 2K Games (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 25–50 Stunden (+ DLCs) Am besten geeignet für Spieler, die gerne mit Waffen experimentieren und sich mit Freunden zusammentun Was mir gefallen hat Wahnsinnige Beute, unvergessliche Charaktere und der pure Spaß, sich durch Pandora zu kämpfen

Pandora ist Chaos pur – im besten Sinne. Borderlands 2 wirft dich in die Hölle mit absurde Waffen, wahnsinnige Beute und großmäulige Freunde die einfach nie den Mund halten. Die Figuren sind so durchgeknallt, dass selbst ihre Nebengespräche einen zum Lachen bringen, und jeder neue NPC wirkt wie eine Zeichentrickfigur, die jemand vergessen hat zu zensieren.

Die Klassen fühlen sich wirklich unterschiedlich an, sodass du mit verrückten Waffenkonfigurationen experimentieren und genau so spielen kannst, wie du willst: von Dächern aus schießen, wie ein Verrückter losstürmen oder einfach alles in Brand stecken – warum auch nicht? Es ist ein Shooter, der deine schlechten Entscheidungen liebt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn du etwas willst voller Action, Beute und Charakter, das hier hat es in sich. Für Fans von Die Outer Worlds… es bietet dieselbe Freiheit bei der Auswahl der Ausrüstung und des Stils und verbindet dies mit wahnsinnigen Schusswechseln und chaotischem Koop-Spiel.

Der Koop-Modus macht riesigen Spaß, aber auch der Einzelspielermodus hat dank spannender Höhepunkte und DLCs, die die Welt ständig erweitern, nach wie vor einiges zu bieten.

Mein Fazit:Borderlands 2 ist ideal für alle, die die Gefährten, den Sarkasmus und die Kämpfe in Die Outer Worlds, möchte aber lieber mit Freunden spielen und sich bei der Beutejagd so richtig austoben.

Was sagen die Spieler dazu?

VaultHunterX

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Immer noch mein Lieblings-Koop-Shooter. Die Beute, die Klassen, die schrägen Charaktere – das wird einfach nie langweilig.

13. Dishonored 2 [Ideal für Stealth-Systeme der Extraklasse]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Action-RPG im Immersive-Sim-Stil Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2016 Urheber Arkane Studios (Entwickler), Bethesda Softworks (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden pro Durchgang Am besten geeignet für Spieler, die Stealth, Spielsysteme und hohen Wiederspielwert lieben Was mir gefallen hat Jeder Ansatz scheint gerechtfertigt. Schleich dich heran, hacke, schlag zu oder verschwinde. Dein Stil ist entscheidend

Tauchen Sie ein in eine Welt voller aristokratischer Intrigen und übernatürlicher Kräfte, Dishonored 2ermöglicht es dirSpiele als einer von zwei Attentätern, die darum kämpfen, einen gestohlenen Thron zurückzuerobern. Deine Werkzeuge? Augmentationen, intelligente Werkzeuge und die Schatten um dich herum, während die Stadt jede deiner Bewegungen beobachtet und darauf reagiert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist einer dieser seltenen Titel, bei denen die Spielmechaniken im Mittelpunkt stehen. Wenn du dich für die taktische Seite von Die Outer Worlds… damit bekommst du dasselbe Spieler-Erlebnis, aber mit noch mehr Kontrolle und Intensität.

Du kannst dich unbemerkt durch Villen schleichen oder schnell zuschlagen und dir einen Ausweg improvisieren, wenn es brenzlig wird – das Spiel passt sich immer deiner Art an, Herausforderungen zu meistern. Und dank vielfältiger Fähigkeiten und cleverer Levelgestaltung fühlt sich das Spielerlebnis jedes Mal wieder frisch an, wenn du es mit einer anderen Herangehensweise erneut versuchst – ähnlich wie bei der Wiederspielbarkeit in Die besten Roguelite-Spiele das auf der Kreativität der Spieler basiert.

Mein Fazit:Dishonored 2 ist genau das Richtige für dich, wenn du es liebst, eine Stadt ganz nach deinem Geschmack zu gestalten: heimlich, chaotisch oder alles dazwischen – es liegt ganz bei dir.

Was sagen die Spieler dazu?

Swarley133

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Das Leveldesign in „Clockwork Mansion“ ist einfach unglaublich. Ich liebe diese Serie so sehr.

14. Metro Exodus [Am besten geeignet für filmreife Survival-Shooter]

Unsere Bewertung 7.8

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Art des Spiels Survival-Shooter aus der Ego-Perspektive Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber 4A Games (Entwickler), Deep Silver (Publisher) Durchschnittliche Spielzeit 30–40 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die auf intensive Atmosphäre und fesselnde Welten stehen Was mir gefallen hat Der Wechsel zwischen beengenden Tunneln und offener, rauer Wildnis ist einfach atemberaubend

Wenn du aus dem Untergrund auftauchst, durchquerst du einen von radioaktivem Fallout verwüsteten Planeten in Metro Exodus. Durch filmreife Landschaften und episodische Kapitel wirst du nach Vorräten suchen, an Mutanten vorbeischleichen und um jeden Atemzug kämpfen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Für Fans vonDie Outer Worlds Für alle, die sich nach Überlebenswillen und Durchhaltevermögen sehnen: Hier ist es. Der Ton wechselt sehr schnell von einer erzählorientierten Handlung zu einer atemberaubenden Spannung. Die Lage spitzt sich schnell zu, und das Überleben ist nie sicher.

Mit Stealth-Abschnitten, Ressourcenmanagement und einem ständigen Kampf ums Überleben sorgt das Spiel für echte Spannung und Belohnungen. Jede Entscheidung hinsichtlich Ausrüstung, Weg und Strategie hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Und die bedrückende Atmosphäre beschränkt sich nicht nur auf die Grafik. Das Sounddesign – vom leisen Atmen bis hin zu Heulern, die über leere Felder hallen – erinnert dich ständig daran, wie nah die Gefahr ist.

Mein Fazit:Metro Exodus ist genau das Richtige für dich, wenn du Einzelspieler-Shooter magst, die intensiv, persönlich und unvorhersehbar sind. Es ist der perfekte Nachfolger, wenn Die Outer Worlds hat dich nach etwas Dunklerem und Härterem sehnen lassen.

Was sagen die Spieler dazu?

suroxify

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Artyoms Geschichte ist einfach großartig, und ich finde es toll, dass man die Charakterpalette in „Exodus“ um seine Crew erweitert hat. Ein Spiel, das ich ohne zu zögern jedem empfehlen würde.

15. BioShock: Die Sammlung [Die beste zum Nachdenken anregende FPS-Trilogie]

Unsere Bewertung 7.6

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Art des Spiels Ego-Shooter, narrative Anthologie Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber Blind Squirrel Games (Entwickler der Spielesammlung), 2K Games (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30–60 Stunden (alle drei Spiele) Am besten geeignet für Spieler, die sich für raffinierte Themen, eine dichte Atmosphäre und verschiedene Enden begeistern Was mir gefallen hat Rapture und Columbia kurz nacheinander zu besuchen und zu sehen, wie jedes Spiel einen anderen Ton anschlägt und sich dennoch frisch anfühlt

Die Sammlung bietet drei hochwertige Shooter-Erlebnisse, bei denen Ideen sind fast genauso wichtig wie die Waffen, die man bei sich trägt. Du tauchst ein in den Unterwasser-Horror von Rapture, schwebst hinauf in die Himmelsstadt Columbia und wirst in jeder Umgebung mit Fragen zu Ideologie und Macht konfrontiert.

Warum wir uns dafür entschieden haben If Die Outer Worlds Nachdem euch die Serie bereits mit bedeutungsvollen Entscheidungen und cleveren Themen in ihren Bann gezogen hat, schlägt diese Sammlung ähnliche Töne an – nur dass es diesmal drei ganz unterschiedliche Welten zu entdecken gibt. Jeder Teil variiert in Stil, Tempo und Ton, behält dabei aber den Kern aus Spielerentscheidungen und einer dichten Atmosphäre bei.

Mit überarbeiteter Beleuchtung, verbesserten Texturen und allen DLCs im Paket bietet dieses Bundle ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Was sagen die Spieler dazu?

Booker aus Rapture

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Als ich „BioShock“ und „Infinite“ direkt nacheinander gespielt habe, habe ich die Themen ganz neu schätzen gelernt. Diese Sammlung ist ein Muss, wenn man die Originale verpasst hat.

16. Half-Life 2: Episode 1 [Am besten geeignet für rasante, temporeiche FPS-Episoden]

Unsere Bewertung 7.5

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Art des Spiels Ego-Shooter, episodischer Einzelspieler-Modus Plattformen PC, Xbox 360, PS3, macOS Erscheinungsjahr 2006 Urheber Valve (Entwickler, Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit vier bis sechs Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich einen straffen Handlungsverlauf, filmreife Momente und starke KI-Begleiter wünschen Was mir gefallen hat Wie jede Szene die Spannung steigert und wie gut Alyx dich unterstützt, ohne dir die Show zu stehlen

Direkt im Anschluss Half-Life 2, Folge 1 versetzt dich direkt mitten ins Getümmel einer Stadt 17, die rapide zerfällt. Du bewegst dich durch einstürzende Umgebungen, wehrst dich gegen Combine-Patrouillen und löst Herausforderungen, die die Kreativität der Die besten Rätselspiele, was dich dazu zwingt, schnell zu denken, selbst wenn um dich herum Explosionen losgehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Alyx Vance macht jeden Moment noch schöner. Sie reagiert auf deine Handlungen, unterstützt dich, ohne sich einzumischen, und verleiht dem Chaos echte emotionale Tiefe. Es fühlt sich an wie ein Blockbuster, aber ohne Füllmaterial, und es ist super leicht zugänglich, da es in Bundles wie „The Orange Box“ oder dem 20-jährigen „Half-Life“-Update enthalten ist.

Es ist zwar kurz, behält aber durchgehend an Schwung und sieht dank der verbesserten Beleuchtung, Physik und Charakteranimation der Source-Engine großartig aus.

Mein Fazit:Wenn du einen kompakten Ego-Shooter suchst, bei dem jede Szene richtig was hergibt, dann ist das hier genau das Richtige: kurz, ausgefeilt und voller cooler Momente.

Was sagen die Spieler dazu?

GravityGunFan

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Alyx stiehlt allen die Show. Nach wie vor eine der besten Begleiterfiguren, die je in einem Shooter zu sehen waren.

17. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 [Am besten geeignet für gotische, entscheidungsorientierte Rollenspiele]

Unsere Bewertung 7.4

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Art des Spiels Ein RPG, bei dem die eigenen Entscheidungen im Mittelpunkt stehen Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 (vor kurzem am 21. Oktober erschienen) Urheber The Chinese Room (Entwickler), Paradox Interactive (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–40 Stunden (und mehr bei Abzweigungen) Am besten geeignet für Spieler, die eine tiefgründige Erzählung, moralische Ambivalenz und vielfältige Charakterentwicklungsmöglichkeiten lieben Was mir gefallen hat Einen Clan auswählen, Allianzen schmieden und beobachten, wie sich die Stadt um einen herum verändert (alles wirkt miteinander verbunden)

Du wachst auf alsein älterer Vampir in einer modernen Stadt, in der jede Handlung und jedes Bündnis die Machtverhältnisse verändert. Du kannst dich komplett verstecken, auf Überredungskunst und Manipulation setzen oder dich mit vampirischen Kräften in brutale Nahkämpfe stürzen. Jeder Spielstil fühlt sich einzigartig an, und jede Entscheidung beeinflusst, wer dich unterstützt und wer dich loswerden will. Die düstere Großstadtatmosphäre bleibt durchgehend präsent, und die NPCs beeinflussen tatsächlich den Verlauf der Ereignisse.

Warum wir uns dafür entschieden haben Für Fans vonDie Outer Worlds Wer ein Rollenspiel sucht, das neben actiongeladenen Kämpfen auch zum Nachdenken anregt, der ist hier genau richtig. Die verzweigten Handlungsstränge, schwierigen sozialen Entscheidungen und einprägsamen Dialoge sorgen dafür, dass sich jeder Durchgang persönlich und unvorhersehbar anfühlt.

Mehrere Enden, clanspezifische Inhalte und ein starkes Ökosystem aus Mods und Community-Unterstützung sorgen dafür, dass du immer wieder zu diesem Spiel zurückkehren wirst. Es ist ein Rollenspiel, das Neugier und Geschick belohnt in gleichem Maße.

Mein Fazit:Wenn du auf der Suche nach einem düsteren, stilvollen Erlebnis bist, bei dem deine Entscheidungen Auswirkungen auf die ganze Stadt haben, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ist dein nächster Spiel-Must-Have.

Was sagen die Spieler dazu?

Brujah-Clan-Hauptseite

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„Bloodlines“ ist nach wie vor eines der fesselndsten Rollenspielerlebnisse aller Zeiten. Wenn die Fortsetzung auch nur halb so viel von dieser Atmosphäre einfängt, sind wir gut dabei.

18. Borderlands 4 [Ideal für actiongeladene Loot-Shooter-Spiele]

Unsere Bewertung 7.2

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Art des Spiels Looter-Shooter, Action-RPG Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Gearbox Software (Entwickler), 2K Games (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden für den Hauptinhalt (mit DLCs noch mehr) Am besten geeignet für Jeder, der auf Koop-Chaos, absurde Waffen und wilde Welten steht Was mir gefallen hat Eine riesige Sandbox voller abwechslungsreicher Waffen, wilder Bosse und farbenfroher Welten, die dich immer wieder überraschen

Veröffentlicht am 12. September 2025, Borderlands 4 bringt das Loot-em-up-Konzept auf einen neuen Planeten und dreht das Chaos noch weiter auf. Du wirst Auf die Jagd nach Tresoren, verrückte Waffen zusammenstellen, durch Biome slalomierenund verbündet euch (oder spielt alleine) im Koop-Chaos.

Warum wir uns dafür entschieden haben If Die Outer Worlds hat dich für Ego-RPGs mit Entscheidungsmöglichkeiten und coolen Charakteren begeistert, Borderlands 4 vermittelt dieses Gefühl, aber mit einer Menge mehr Chaos. Neue Biome, imposante Bauwerke und Action ohne Ende machen es zu einem dieser Titel, zu denen man immer wieder zurückkehrt, weil dort stets noch bessere Beute auf einen wartet.

Außerdem gibt es einen soliden Plan für die Zeit nach dem Start mit saisonalen Inhalten und Raids, sodass das Spiel so schnell nicht langweilig wird.

Mein Fazit:Wenn du einen Shooter suchst, in dem die Waffen total übertrieben sind und die Spannung nie nachlässt, wirst du jede Menge Spaß haben, wenn du dich in Borderlands 4 mit deiner Crew.

Was sagen die Spieler dazu?

PS5-Testbericht-Megathread-Nutzer

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„Borderlands 4“ ist ein unglaublich unterhaltsames Spiel mit ein paar Schwächen. Die Welt von Kairos ist wunderschön zu erkunden, und an Beute mangelt es nicht.

19. Elex II [Am besten geeignet für Action-RPGs mit vielen Fraktionen]

Unsere Bewertung 7

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber Piranha Bytes (Entwickler), THQ Nordic (Publisher) Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden (länger, wenn man alles erkunden möchte) Am besten geeignet für Spieler, die offene Welten, ausgefeilte Fraktionssysteme und vielfältige Bauoptionen mögen Was mir gefallen hat Vertikale Fortbewegung mit dem Jetpack sowie eine Mischung aus Kampf- und magischen Fähigkeiten sorgen für echte Freiheit bei der Spielweise

In Elex IIdu landest auf einemeine riesige Science-Fantasy-Welt, in der du ein Jetpack einsetzt und zwischen Fernkampfwaffen, Nahkampf und Elex-basierten Fähigkeiten wechselst. Sechs verschiedene Fraktionen heißen dich je nach deinen Entscheidungen willkommen oder lehnen dich ab; deine Loyalitäten beeinflussen, wer dir hilft und wie sich die Kampagne entwickelt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es erfüllt viele Wünsche von Spielern, denen die RPG-Systeme in Die Outer Worlds und sich noch mehr Vielfalt bei den Ausrüstungskonfigurationen und eine noch dynamischere Fraktionsdynamik wünschen. Dank des Jetpacks und der hohen Bewegungsfreiheit ist die Erkundung nicht nur weitreichend, sondern auch vertikal und völlig frei gestaltbar.

Trotz gemischter Kritiken werden Fans des klassischen Piranha-Bytes-Designs die Erkundung, die Fraktionssysteme und den Charme des „etwas Ecken und Kanten“ zu schätzenden Spiels zu schätzen wissen.

Mein Fazit:Wenn du ein Rollenspiel suchst, in dem du deine Fraktion und deine Kräfte auswählst und in der Hälfte der Zeit, die jemand zum Laufen brauchen würde, in den Kampf fliegst, Elex II ist ein echter Ritt.

Was sagen die Spieler dazu?

JetpackJax

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Das Jetpack fühlt sich endlich so an, als hätte sich das Upgrade gelohnt, und die Kämpfe laufen flüssiger ab als im ersten Spiel.

20. S.T.A.L.K.E.R. 2: Das Herz von Tschernobyl [Am besten geeignet für brutale Survival-FPS in lebendigen Welten]

Unsere Bewertung 6.8

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Art des Spiels Überlebens-Ego-Shooter Plattformen PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber GSC Game World (Entwickler, Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 25–40 Stunden Hauptstory (mehr bei vollständiger Erkundung) Am besten geeignet für Spieler, die sich nach Spannung, Überlebensmechaniken und reaktiven Open-World-Shootern sehnen Was mir gefallen hat Man betritt die verstrahlte „Zone“, die Ausrüstung fällt auseinander, Mutanten schleichen sich an … jeder Augenblick hält einen in Atem

S.T.A.L.K.E.R. 2: Das Herz von Tschernobylversetzt dich ineine der erschütterndsten offenen Welten, die es gibt: radioaktiv, unberechenbar und absolut fesselnd. Du wirst nach Waffen und Vorräten suchen, deine Ausrüstung anpassen, dich in Fraktionskonflikten zurechtfinden und in einer Welt voller Anomalien, Mutanten und moralischer Entscheidungen um jeden Atemzug kämpfen. Spannung und Angst sind deine ständigen Begleiter.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn Sie die Mischung aus Story und Action in Die Outer Worlds Wenn du dir für dein nächstes Spiel eine Prise Überlebenswillen wünschst, bist du hier genau richtig. Die durch die Umgebung vermittelte Geschichte hält dich in Atem, die unberechenbare KI zwingt dich zu schnellen Entscheidungen, und die Überlebensmechaniken sorgen dafür, dass jede Begegnung fühlt sich intensiv und unvergesslich an.

Der Support nach der Markteinführung, PC/Xbox Dank seiner Fokussierung und seines großen Modding-Potenzials ist das Spiel darauf ausgelegt, sich weiterzuentwickeln – und das spricht Spieler an, die mehr wollen als nur einen ausgefeilten Shooter.

Mein Fazit: S.T.A.L.K.E.R. 2: Das Herz von Tschernobyl ist ideal für alle, die bereit sind, sich in das Chaos des Überlebenskampfes, Ausrüstungsausfälle, tödliche Landschaften und eine Welt zu stürzen, die sich immer wieder wehrt.

Was sagen die Spieler dazu?

ZoneVeteran

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Dieses Spiel hat es in sich – die Ausrüstung, die mitten im Kampf kaputtgeht, und die Mutanten, die aus dem Schatten auftauchen, haben mich gefesselt. Hart, aber es lohnt sich.

Mein Gesamtfazit zu Spielen wie „Die Outer Worlds“

Spiele finden wie Die Outer Worlds or Die Outer Worlds 2 Es kommt darauf an, in welche Welt du als Nächstes eintauchen möchtest und wie du dich gerne durch sie hindurchkämpfst. Jeder Spieler hat seinen eigenen Stil, daher hier eine kurze Anleitung, die dir bei der Wahl der richtigen Richtung helfen soll:

Für Fans von verzweigten Handlungssträngen und pointiertem Schreibstil → Fallout: New Vegas. Was Fraktionen, Auswahlmöglichkeiten und unvergessliche Charaktere angeht, ist es nach wie vor unübertroffen.

Für Spieler, die technikgetriebenes Chaos suchen → Borderlands 4. Wilde Waffen, Koop-Chaos und eine Welt voller Ärger warten auf dich.

Für Entdecker, die gerne abseits der ausgetretenen Pfade wandeln → Stelleield. Eine ganze Galaxie, die es zu erkunden gilt, jede Menge Gegner, auf die man sich einstellen muss, und völlige Freiheit, die Dinge auf deine eigene Art anzugehen.

Für etwas Düstereres und Intensiveres → Metro Exodus. Das Überleben ist hart, die Gefahr lässt nie nach, und jeder Schritt zählt.

Und hey, wenn dir die Atmosphäre von „Obsidian“ so gut gefallen hat, dass du einfach mehr davon willst, gibt es da draußen noch jede Menge andere Spiele, die du ausprobieren kannst. Sie sind zwar nicht in meiner Top-20-Liste, aber die Spacer’s Choice Edition of Die Outer Worlds ist genau das Richtige, wenn du eine bessere Version dessen suchst, was dir schon immer gefallen hat. Und wenn du gerade keine Lust auf Science-Fiction hast und lieber in die Welt der Fantasy eintauchen möchtest, dann ist ein The Elder ScrollsEin Klassiker überzeugt immer.

Egal, für welchen Weg du dich entscheidest: Jeder Titel hier richtet sich an Spieler, die gerne selbst bestimmen, wie sich die Dinge entwickeln, und sich ihre Welt ganz nach ihren Vorstellungen gestalten.

Häufig gestellte Fragen