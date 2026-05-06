Los mejores juegos similares a «The Outer Worlds» que no te puedes perder

¿Te apetece jugar a más juegos como Outer Worlds? A mí me pasó lo mismo: terminé mi aventura cósmica, sufrí una crisis existencial por mis elecciones de diálogo, me encariñé demasiado con mis compañeros y enseguida necesité otra dosis. Hay algo especial en esa mezcla de humor mordaz, capitalismo de la era espacial que se ha descarrilado y la libertad de interpretar el papel de un héroe encantador, una amenaza caótica o un vendido corporativo. Por suerte, hay muchos juegos similares a Outer Worlds que captan ese mismo ambiente, pero le dan su propio toque.

Esta selección se centra en títulos que ofrecen un humor ingenioso, una gran libertad de acción para el jugador, equipos excepcionales y mundos que se niegan a ser aburridos. Son el tipo de aventuras de ciencia ficción que te sorprenden con su profundidad y te mantienen jugando mucho más allá de la hora de acostarse. ¿Estás listo para lanzarte a tu próxima historia favorita?

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a The Outer Worlds

Si quieres los mejores juegos, como The Outer Worlds, estos tres títulos destacan por cómo combinan elementos de los juegos de rol, humor negro y la posibilidad real de que el jugador elija. Cada uno de ellos logra plasmar a la perfección esa sensación de forjar tu propia historia en un mundo de ciencia ficción que reacciona a tus decisiones.

Fallout: New Vegas (2010) – Este clásico de culto te sumerge en un mundo postapocalíptico repleto de facciones, dilemas morales y diálogos con múltiples ramificaciones que aún hoy eclipsan a la mayoría de los juegos de rol modernos. Mass Effect: Edición Legendaria (2021) – Un juego de rol de ciencia ficción a escala galáctica que combina una narrativa emotiva, la evolución de los personajes y un equipo por el que realmente te preocupas. Deus Ex: Human Revolution (2011) – Un elegante simulador inmersivo de estilo cyberpunk en el que podrás hackear, escabullirte o abrirte paso a base de lucha a lo largo de las misiones. Es libertad y creatividad, todo en uno.

Cada uno de estos títulos da en el clavo con esa mezcla de humor, libertad y consecuencias que tanto gusta a los fans de The Outer Worlds te encantan. Así que sigue leyendo para descubrir otros juegos que tienen esa misma chispa interestelar.

20 juegos similares a The Outer Worlds: los mejores RPG de ciencia ficción

Aquí tienes la lista completa de los mejores juegos similares a The Outer Worlds, una mezcla de aventuras de ciencia ficción, tanto legendarias como auténticas joyas ocultas, en las que explorarás mundos futuristas, te enfrentarás a enemigos feroces y llevarás a cabo misiones a tu manera. Cada una de ellas te ofrece esa misma sensación de libertad y descubrimiento a lo largo de un universo inmenso.

1. Fallout: New Vegas [Lo mejor para los juegos de rol de ciencia ficción con ramificaciones]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego RPG de acción, mundo abierto, narrativa Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS3 Año de estreno 2010 Creador/es Obsidian Entertainment (desarrollador), Bethesda Game Studios (editor) Duración media de la partida 40-60 horas de juego principal + más de 100 horas con misiones secundarias y mods Ideal para Jugadores a los que les encanta la libertad, el humor negro y los elementos profundos de los juegos de rol Lo que me gustó Un guion ingenioso, misiones variadas y decisiones que realmente cambian el mundo

Fallout: New Vegas es un clásico que te sumerge en un mundo postapocalíptico en el que cada decisión cuenta. Juegas en el papel de un mensajero atrapado en el caos entre facciones que luchan por el control del Mojave, y créeme, explorarás cada rincón solo para ver hasta qué punto se pueden descontrolar las cosas. Está repleto de diálogos ingeniosos, misiones con dilemas morales y ese tipo de decisiones con múltiples ramificaciones que te hacen parar a pensar antes de apretar el gatillo.

Por qué lo elegimos Es el modelo que explica por qué juegos como The Outer Worlds Es tan adictivo: la libertad de hacer lo que te dé la gana, tomar decisiones difíciles y ver cómo reacciona el mundo. No es de extrañar que los fans sigan considerándolo uno de los los mejores juegos de aventuras.

La combinación de mecánicas de los RPG clásicos y el combate de los shooters sigue funcionando. Puedes salir airoso de las peleas con tu labia, arrasar con los enemigos o moverte a escondidas, todo depende de cómo quieras jugar. Incluso hoy en día, pocos juegos similares ofrecen este nivel de consecuencias y rejugabilidad. Y si después te apetece más caos en el páramo, hay muchos otros juegos geniales como Consecuencias que siguen la misma línea de supervivencia y drama centrado en las facciones.

Mi veredicto:Si te encantóThe Outer Worlds por sus decisiones y su tono sarcástico, Fallout: New Vegas Es el modelo original. Sigue siendo uno de los mejores juegos de rol de ciencia ficción en los que puedes sumergirte por completo.

¿Qué opinan los jugadores?

Dino_Rawr

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Fallout: New Vegas sigue ofreciendo algunas de las mejores opciones de diálogo de cualquier juego de rol. Cada elección da la sensación de que realmente influye en el desarrollo de la historia.

2. Mass Effect: Edición Legendaria [Lo mejor para historias de escuadrones que abarcan toda la galaxia]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Juego de rol de ciencia ficción, shooter en tercera persona Plataformas PC, PS4, Xbox One, PS5 (retrocompatibilidad) Año de estreno 2021 Creador/es BioWare (desarrollador), Electronic Arts (editor) Duración media de la partida 90-110 h (trilogía completa) Ideal para Aficionados a los juegos con una trama rica y un desarrollo profundo de los personajes Lo que me gustó El vínculo emocional con los compañeros y cómo cada decisión tiene repercusiones en toda la galaxia

Mass Effect: Edición Legendaria es una trilogía remasterizada que permite a los jugadores meterse en la piel del comandante Shepard, la última esperanza de la humanidad en un enorme, Una aventura de ciencia ficción basada en las decisiones del jugador a lo largo de una galaxia llena de vida. Explorarás mundos alienígenas, lucharás contra especies hostiles y decidirás el destino de civilizaciones enteras a través de decisiones morales que se reflejan en las siguientes partidas.

Por qué lo elegimos Esta trilogía redefinió lo que podía ser un juego de rol de ciencia ficción, combinando una jugabilidad pulida, una narrativa emotiva y la libertad de trazar tu propio camino por el universo. Es perfecta para los fans a los que les encantó The Outer Worlds y queremos algo igual de ambicioso, pero a mayor escala.

El combate combina un fluido sistema de disparos en tercera persona con mejoras de habilidades que hacen que cada enfrentamiento resulte dinámico. Sin embargo, lo que realmente lo hace destacar es la historia, la profundidad emocional, personajes inolvidables y un gran espíritu de camaradería que se va forjando dentro de tu equipo. Y la nueva dirección artística y los gráficos pulidos le dan vida a esto un gran clásico de los juegos de rol le da un nuevo aire, haciendo que resulte novedoso incluso para los veteranos.

Mi veredicto: Si buscas profundidad, consecuencias morales y un sentido de conexión con tu equipo, Mass Effect: Edición Legendaria va a causar sensación. Pocos juegos similares a The Outer Worlds lograr transmitir tanta intensidad emocional y una escala tan épica. Y si te quedas con ganas de más después de salvar la galaxia, encontrarás más los mejores juegos similares aMass Effect que transmiten esa misma sensación épica de ciencia ficción basada en el trabajo en equipo.

¿Qué opinan los jugadores?

N7Spectre

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Así es como se hace una remasterización. Los gráficos mejorados, la jugabilidad más fluida y la posibilidad de conservar las opciones entre una entrega y otra hacen que parezca una saga épica.

3. Deus Ex: Human Revolution [Lo mejor para los maestros de Cyberpunk]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego RPG de acción, simulación inmersiva Plataformas PC, PS3, Xbox 360, Wii U Año de estreno 2011 Creador/es Eidos-Montréal (desarrollador), Square Enix (editor) Duración media de la partida 20-25 años Ideal para Jugadores a los que les encanta el sigilo, la piratería informática y los dilemas morales Lo que me gustó Una mezcla de sigilo y potencia de fuego en un mundo crudo donde cada decisión parece tener importancia.

Ambientada en un mundo futurista gobernado por megacorporaciones y en el que abundan las zonas grises morales, Deus Ex: Human Revolution te sumerge en una tensa trama de conspiraciones, repleta de mejoras cibernéticas y decisiones difíciles que marcan el rumbo de cada misión. Juegas en el papel de Adam Jensen, un especialista en seguridad que no ha elegido esta vida. Tras un ataque devastador, lo han reconstruido con potentes implantes que lo convierten en algo más que un simple humano.

La historia aborda el transhumanismo y la ética de una forma que pocos juegos de rol se atreven a hacer, y el cuidado diseño de los niveles premia la curiosidad y la creatividad. Descubrirás múltiples caminos, desvelarás secretos ocultos y te enfrentarás a decisiones que te harán parar a pensar.

Por qué lo elegimos Entre todos los juegos similares a The Outer Worlds, este juego logra un equilibrio perfecto entre libertad, profundidad narrativa y experimentación con la mecánica. Es una auténtica delicia para los jugadores a los que les encantan los RPG interactivos y juegos comoBaldur’s Gate 3 donde siempre hay más de una forma de resolver un problema.

Este juego combina la mecánica de los shooters en primera persona con una profunda jugabilidad de rol, lo que te permite crear tu propia estrategia para cada misión. Y, en cuanto al aspecto visual, su dirección artística en tonos dorados y negros evoca claramente el estilo cyberpunk noir, dotando a cada nivel de un brillo cinematográfico.

Mi veredicto:Los aficionados aThe Outer Worldslos dilemas morales y las decisiones trascendentales acabarán por Deus Ex: Human Revolution como si fuera su hábitat natural. Es una aventura que te permite moldear el mundo a tu manera, y volver a jugar nunca pasa de moda.

¿Qué opinan los jugadores?

AugmentJunkie

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«Human Revolution» es una obra maestra. Cada misión te ofrece la libertad de explorar, moverte sigilosamente o abrirte paso luchando. La historia sigue siendo increíblemente buena.

4. Cyberpunk 2077 [Lo mejor para el caos y el estilo de los mundos abiertos]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego RPG de acción, aventura de mundo abierto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Creador/es CD Projekt Red (desarrollador, editor) Duración media de la partida entre cuarenta y cien horas Ideal para Jugadores a los que les encantan las ciudades futuristas, las construcciones detalladas y la libertad narrativa Lo que me gustó La formaCiudad Nocturna parece cobrar vida, llena de historias que esperan ser descubiertas

Ambientada en la extensa jungla de neón de Night City, Cyberpunk 2077 te pone en la piel de V, un mercenario que intenta hacerse un nombre en un mundo destrozado. Explorarás calles caóticas, te enfrentarás a misiones intensas y te sumergirás en sistemas de juego complejos basados en la piratería informática, el sigilo y el combate con armas pesadas. Cada misión te ofrece la libertad de trazar tu propio camino, salir del apuro con tu labia, moverte a escondidas o desatar un auténtico tiroteo.

Por qué lo elegimos Este juego destaca por su enorme mundo abierto y la personalización de los personajes. La profundidad propia de los juegos de rol y la mecánica de los shooters hacen que cada decisión se sienta personal, y el ambiente futurista te impacta de una forma especial cuando ves lo llena de vida que está la ciudad.

La historia profundiza en identidad, lealtad y supervivencia en una sociedad en desintegración. Las misiones secundarias te permiten conocer a amigos inolvidables, personajes turbios y rivales, mientras que las expansiones como Libertad Fantasma subir aún más el listón. Es un juego pensado para volver a jugar, solo para ver qué pasa si la próxima vez tomas decisiones diferentes.

Mi veredicto:Cyberpunk 2077 es para cualquiera a quien le haya encantado la libertad de acción del jugador y el humor negro de The Outer Worlds. Básicamente es Dios ExcumpleConsecuencias en un mundo cyberpunk lleno de vida, peligro, caos y momentos inolvidables.

¿Qué opinan los jugadores?

SynthDreamer

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Tras las actualizaciones, Cyberpunk 2077 es una pasada. Night City tiene un aspecto impresionante y cada misión se puede abordar de múltiples formas. La historia me ha enganchado.

5. Presa [Lo mejor en misterio de ciencia ficción y jugabilidad alucinante]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Simulador inmersivo, juego de rol de ciencia ficción en primera persona Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2017 Creador/es Arkane Studios (desarrollador), Bethesda Softworks (editor) Duración media de la partida 20-30 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta la exploración, el misterio y la libertad de elección Lo que me gustó Cómo cada habitación parece una caja de rompecabezas llena de peligros y oportunidades

A bordo de la estación espacial Talos I, nada es lo que parece. En Presa, te pones en la piel de Morgan Yu, despertar en órbita alrededor de un planeta moribundo, rodeado de enemigos alienígenas capaces de imitar casi cualquier cosa. La jugabilidad combina el sigilo, las herramientas y los poderes psíquicos para que puedas hacer frente a las amenazas como mejor te parezca. Es ingeniosa, llena de tensión y está repleta de sorpresas.

Por qué lo elegimos Pocos juegos similares a The Outer Worlds lograr tal profundidad tanto en el diseño del mundo como en la atmósfera. El sistema de creación, la resolución creativa de problemas y la libertad para abordar cada obstáculo de forma diferente lo convierten en una de las mejores obras de Arkane.

La historia se va desarrollando a través de pistas del entorno y grabaciones, sumergiéndote cada vez más en un un misterio inquietante sobre la identidad y la supervivencia. Cada decisión tiene sus consecuencias, y al volver a jugar se descubren nuevos caminos que quizá se te habían pasado por alto antes.

Mi veredicto:Si te gustan las intrigas de ciencia ficción, las decisiones morales y los sistemas ingeniosos, Presa es imprescindible. Es trepidante, gratificante y uno de esos juegos parecidos a The Outer Worlds que se te queda grabado en la mente mucho tiempo después de haberlo terminado.

¿Qué opinan los jugadores?

ArkaneFan

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Prey es una obra maestra del diseño de niveles. La libertad para jugar a tu manera y descubrir la historia a tu propio ritmo no tiene parangón.

6. BioShock Infinite [Lo mejor para la narración y el espectáculo visual]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona y aventura con una historia Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2013 Creador/es Irrational Games (desarrollador), 2K Games (editor) Duración media de la partida 10:00-15:00 Ideal para Jugadores a los que les encantan las historias emotivas y los mundos ricamente construidos Lo que me gustó La ciudad flotante de Columbia y cómo cada instante parece sacado de una película

Flotando sobre las nubes en la ciudad steampunk de Columbia, BioShock Infinite te sumerge en uno de los mundos más impresionantes de los videojuegos. En el juego encarnas a Booker DeWitt, un hombre enviado a salvar a una misteriosa joven llamada Elizabeth mientras desentrañas una conspiración que pone en tela de juicio la moral, el destino y la propia realidad. Su jugabilidad combina trepidantes tiroteos con poderes sobrenaturales llamados «Vigors», lo que te permite combinar estrategia y caos a partes iguales.

Por qué lo elegimos Pocos videojuegos de disparos han logrado alcanzar tal profundidad emocional y abordar temas tan filosóficos. La química entre Booker y Elizabeth aporta calidez al caos, mientras que los gráficos y la atmósfera del juego siguen siendo impresionantes incluso años después.

Los giros argumentales, los momentos cómicos secundarios y los contenidos descargables como Entierro en el mar ampliar el universo y establecer vínculos con lo anterior BioShock apuestas, lo que aporta aún más sentido a un viaje que ya de por sí es increíble.

Mi veredicto:BioShock Infinite es una aventura centrada en la historia que impacta tanto emocional como visualmente. Cada escena deja huella; es una de esas experiencias que recordarás durante años.

¿Qué opinan los jugadores?

SkylineRunner

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El mundo de Columbia es impresionante. La historia me dejó boquiabierto, y el final todavía me pone la piel de gallina. Uno de los mejores juegos para un solo jugador de la historia.

7. Starfield [Lo mejor para la exploración espacial sin límites]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Juego de rol de ciencia ficción, exploración de mundo abierto Plataformas PC, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Bethesda Game Studios (desarrollador), Bethesda Softworks (editor) Duración media de la partida 60-200 h Ideal para Jugadores que sueñan con construir naves y explorar nuevos mundos Lo que me gustó Esa sensación de aterrizar en un planeta cualquiera y encontrar algo inesperado cada vez

Starfield lleva el formato de mundo abierto a una nueva dimensión, permitiéndote jugar como un explorador que cartografía sistemas desconocidos, busca vida extraterrestre y viaja de un planeta a otro. Podrás personalizar tu nave, reclutar amigos para tu tripulación y forjar tu identidad a través de profundas opciones de juego de rol. Es como si Bethesda hubiera aplicado todo lo que aprendió de The Elder Scrolls y la lanzó directamente al espacio.

Por qué lo elegimos Pocos juegos similares a The Outer Worlds alcanzar esta magnitud. Sus entornos detallados y sus sistemas de facciones le dan vida, y su diseño ofrece a los jugadores la oportunidad de labrarse su propio camino entre las estrellas.

Con su enorme mundo abierto, sus detallados sistemas de creación y su satisfactorio ciclo de progresión, Starfield te ofrece libertad para crear tu propia saga espacial. Puedes extraer recursos, explorar planetas lejanos o relajarte con tu tripulación entre misión y misión; siempre hay algo inesperado esperándote ahí fuera, en esta frontera futurista.

Mi veredicto: Si te gusta explorar con total libertad y dar forma a tu propia historia en The Outer Worlds era lo tuyo, Starfield toma esa sensación y la lanza al cosmos. Puedes pasar horas y horas persiguiendo secretos por toda la galaxia y, aun así, sentir que apenas has arañado la superficie.

¿Qué opinan los jugadores?

SpaceNomad77

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No puedo dejar de explorar. Cada planeta es diferente y el sistema de construcción de naves es increíble.

8. GreedFall [Lo mejor para los aficionados a los juegos de rol diplomáticos]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego RPG de acción, diplomacia basada en la narrativa Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creador/es Spiders (desarrollador), Focus Entertainment (editor) Duración media de la partida 30-40 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta la política entre facciones y las interacciones complejas entre personajes Lo que me gustó Cómo todas las facciones y compañeros dan la sensación de tener motivos e historias reales

Ambientada en la misteriosa isla de Teer Fradee, GreedFall te permite jugar como diplomático, explorador o guerrero, dependiendo de cómo abordes cada misión. Te enfrentarás a alianzas políticas tensas, participarás en combates tácticos y utilizarás la artesanía para mejorar tu equipo o elaborar pociones que se adapten a tu estilo de juego. El escenario resulta refrescantemente diferente al típico juegos de fantasía, más una fantasía colonial que una epopeya medieval.

Por qué lo elegimos GreedFall destaca por su enfoque en la negociación y la dinámica de facciones. Su diseño te anima a resolver las situaciones mediante el encanto, el sigilo o la fuerza, según lo que mejor se adapte a tu personaje.

Its diplomacia, exploración y libertad de elección del jugador lo que le confiere un gran atractivo para volver a jugar. Los compañeros aportan calidez al viaje, y su lealtad puede cambiar el desenlace de momentos clave, haciendo que cada decisión cuente.

Mi veredicto:GreedFall es un juego de rol realista y lleno de detalles que premia la creatividad y la toma de decisiones inteligentes. Es perfecto si buscas un mundo impulsado por la narrativa, lleno de alianzas, secretos y elecciones que determinan tu destino.

¿Qué opinan los jugadores?

ColonialDreamer

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GreedFall me ha sorprendido. El sistema de diplomacia y las misiones de los compañeros son realmente geniales, y el escenario tiene un toque único.

9. El tecnomante [Lo mejor para los aficionados a la ciencia ficción que sueñan con Marte]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Juego de rol de ciencia ficción con una narrativa centrada en la acción Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es Spiders (desarrollador), Focus Entertainment (editor) Duración media de la partida 25-35 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta el combate táctico y la elección de facciones Lo que me gustó Ese ambiente marciano tan crudo y la sensación de que cada decisión puede cambiar quién eres

La vida en Marte es una cuestión de supervivencia. En El tecnomante, te pones en la piel de Zachariah, un guerrero dotado de poderes eléctricos, atrapado en una red de tensiones políticas entre facciones rivales. El combate combina ataques cuerpo a cuerpo, a distancia y poderes tecnológicos, lo que le da a cada enfrentamiento un toque especial. Su mundo se percibe como un lugar duro y realista, con decisiones que afectan a tus aliados, a tus enemigos y a la imagen que la gente tiene de ti por todo el planeta rojo.

Por qué lo elegimos Si te encantóThe Outer Worlds, este juego captura un espíritu similar, pero en un entorno más sombrío y desesperado. La atmósfera de ciencia ficción, las intrigas entre facciones y la mecánica de los compañeros lo convierten en uno de esos juegos de rol infravalorados en los que realmente puedes sumergirte, y sin duda se encuentra entre los los mejores juegos indie por la ambición que consigue con un presupuesto más reducido.

Fabricarás equipo, forjarás relaciones y te enfrentarás a difíciles dilemas morales que te mantendrán en vilo. Es una visión del futuro en la que la supervivencia y la lealtad lo son todo, y donde cada pizca de poder tiene un precio.

Mi veredicto:El tecnomante Puede que no sea perfecto, pero es una experiencia de ciencia ficción sólida, llena de tensión, combate táctico y personalidad. Capta a la perfección esa sensación de aislamiento y descubrimiento que hizo que The Outer WorldsEs tan adictivo.

¿Qué opinan los jugadores?

RedDustWanderer

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La construcción del mundo es fantástica. Los combates tienen mucha intensidad y las decisiones que tomas influyen de verdad en cómo te tratan los demás.

10. Wasteland 3 [Ideal para el caos táctico y las decisiones difíciles]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego CRPG táctico, estrategia por escuadrones Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Creador/es inXile Entertainment (desarrollador, editor) Duración media de la partida 40-80 horas Ideal para Jugadores a los que les encantan la estrategia, los escenarios oscuros y la personalización avanzada Lo que me gustó Las decisiones difíciles y la sensación de tener el control en cada combate

In Wasteland 3, te pones en la piel de uno de los Desert Rangers enviados a restablecer el orden en un Colorado helado, y las cosas se tuercen rápidamente. Tendrás que… Dirige un escuadrón, gestiona los recursos y sobrevive a un combate por turnos brutal en el que la posición y la planificación determinan quién vive y quién muere. El mundo parece implacable, pero extrañamente lleno de vida, con facciones con las que lidiar y un sinfín de encuentros insólitos.

Por qué lo elegimos Wasteland 3 toma ese ambiente postapocalíptico y lo convierte en un campo de batalla frío y táctico. La jugabilidad premia las estrategias cuidadosas, y sus enfrentamientos diseñados a mano resultan auténticamente desafiantes, lo que lo convierte en un juego destacado entre los los mejores juegos de estrategia.

Cada batalla, mejora y decisión sobre el escuadrón tiene su importancia, lo que lo convierte en el juego perfecto para aquellos jugadores que buscan estructura y consecuencias sin el caos del combate de acción.

Mi veredicto:Wasteland 3 es un RPG táctico exigente y gratificante que te permite dirigir a tu escuadrón, tomar decisiones imposibles y luchar para salvar lo que queda de un mundo helado. Si alguna vez has deseado The Outer Worlds Si tenías una capa estratégica, esta es tu siguiente parada.

¿Qué opinan los jugadores?

ColdCommander

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Es brutal, pero justo. Cada combate parece un rompecabezas, y el guion es de primera categoría. Uno de los mejores juegos de rol para ordenador de los últimos años.

11. No Man’s Sky [Lo mejor para una exploración sin límites por distintos planetas]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Juego de rol de supervivencia de mundo abierto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2016 Creador/es Hello Games (desarrollador, editor) Duración media de la partida 30–100 horas o más Ideal para Jugadores a los que les gusta descubrir nuevos planetas y construir bases Lo que me gustó La inmensidad de los sistemas planetarios y las sorpresas que nos esperan en cada uno de ellos

Deslizándose hacia un cosmos en constante expansión, No Man’s Skyse abre un vasto mundo generado proceduralmente en el que cada planeta parece único. Explorarás formas de vida alienígenas, construirás bases desde cero, comerciarás o te abrirás paso luchando por la galaxia y te unirás a tus amigos para vivir encuentros inesperados.

Por qué lo elegimos Este juego destaca por ampliar la escala: no te limitas a un solo planeta, sino que vas saltando de uno a otro, con un sinfín de posibilidades. Da la sensación de ser un paso natural hacia el futuro de los juegos de exploración espacial, ya que te permite saltar de planeta en planeta sin límites.

With actualizaciones constantes que incorporan nuevos sistemas, funciones multijugador y tramas emergentes, es una aventura sin fecha de finalización definida. Si te gusta explorar, comerciar, construir y ponerte a prueba en un cosmos abierto, esta es una de las mejores opciones.

Mi veredicto:No Man’s Sky es perfecto para cualquiera a quien le gustaran la exploración y los compañeros de The Outer Worlds. Te ofrece todo eso y, además, un mundo casi infinito por descubrir.

¿Qué opinan los jugadores?

GalacticWandrer

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Sigue siendo una de las mejores experiencias de exploración que hay. Cada planeta esconde una sorpresa, y jugar con amigos lo convierte en una aventura totalmente nueva.

12. Borderlands 2 [Lo mejor para el caos de los tiroteos con montones de botín]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Juego de disparos y rol, ideal para jugar en modo cooperativo Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2012 Creador/es Gearbox Software (desarrollador), 2K Games (editor) Duración media de la partida Entre 25 y 50 horas (más los contenidos descargables) Ideal para Jugadores a los que les encanta probar diferentes armas y formar equipo con sus amigos Lo que me gustó Un botín alucinante, personajes inolvidables y la pura diversión de arrasar en Pandora

Pandora es el caos en estado puro, en el mejor sentido de la palabra. Borderlands 2 te arroja al infierno con armas ridículas, botines de locura y amigos bocazas que no paran de hablar. Los personajes están tan desquiciados que hasta sus comentarios al margen te hacen reír, y cada nuevo personaje secundario parece un dibujo animado que alguien se ha olvidado de censurar.

Las clases son realmente diferentes, así que puedes probar configuraciones de armas alocadas y jugar exactamente como quieras: disparando desde los tejados, lanzándote a la carga como un loco o prendiéndolo todo fuego, porque ¿por qué no? Es un shooter al que le encantan tus malas decisiones.

Por qué lo elegimos Cuando quieres algo lleno de acción, botín y personalidad, esta es una auténtica bomba. Para los fans de The Outer Worlds, ofrece esa misma sensación de libertad de elección para el jugador (en cuanto a equipamiento y estilo) y la combina con una acción trepidante y el caos del modo cooperativo.

Jugar en modo cooperativo es una pasada, pero la partida individual sigue siendo apasionante gracias a los momentos más emocionantes y a los DLC que hacen que el mundo siga creciendo.

Mi veredicto:Borderlands 2 es ideal para cualquiera que haya disfrutado de los compañeros, el sarcasmo y los combates de The Outer Worlds, pero quiere jugar con amigos y pasárselo en grande en un caos en el que lo que importa es el botín.

¿Qué opinan los jugadores?

VaultHunterX

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Sigue siendo mi shooter cooperativo favorito. El botín, las clases, los personajes extravagantes… nunca me canso de él.

13. Dishonored 2 [Lo mejor para sistemas de sigilo de clase superior]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego RPG de acción, al estilo de los simuladores inmersivos Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2016 Creador/es Arkane Studios (desarrollador), Bethesda Softworks (editor) Duración media de la partida Entre 15 y 20 horas por partida Ideal para Jugadores a los que les encanta el sigilo, los sistemas y la rejugabilidad Lo que me gustó Cualquier estrategia es válida. Acércate sigilosamente, hackea, da un puñetazo o desaparece. Tu estilo es lo que cuenta.

Sumérgete en un mundo de conspiraciones aristocráticas y poderes sobrenaturales, Dishonored 2te permitejuega en el papel de uno de los dos asesinos que luchan por recuperar un trono robado. ¿Tus herramientas? Aumentos, herramientas inteligentes y las sombras que te rodean, mientras la ciudad observa y reacciona ante cada uno de tus movimientos.

Por qué lo elegimos Es uno de esos títulos poco comunes en los que los sistemas son lo más destacado. Si te gusta el aspecto táctico de The Outer Worlds, esto te ofrece la misma experiencia de juego con un control y una intensidad aún mayores.

Puedes moverte por las mansiones sin que te vean o actuar con rapidez e improvisar una salida cuando las cosas se complican; el juego siempre se adapta a la forma en que quieras afrontar los retos. Y gracias a la variedad de poderes y al ingenioso diseño de los niveles, volver a jugar con un enfoque diferente hace que la experiencia resulte de nuevo fresca, similar a la sensación de rejugabilidad que se encuentra en los mejores juegos roguelite basado en la creatividad del jugador.

Mi veredicto:Dishonored 2 Es perfecto si te encanta la idea de adaptar una ciudad a tu estilo: sigilo, caos o cualquier cosa entre medias, tú decides.

¿Qué opinan los jugadores?

Swarley133

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El diseño de los niveles de «Clockwork Mansion» es absolutamente increíble. Me encanta esta serie.

14. Metro Exodus [Lo mejor para los shooters de supervivencia de estilo cinematográfico]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego Juego de disparos y supervivencia en primera persona Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creador/es 4A Games (desarrollador), Deep Silver (editor) Duración media de la partida 30-40 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los ambientes intensos y los mundos envolventes Lo que me gustó El contraste entre los túneles claustrofóbicos y la naturaleza salvaje y desolada es sencillamente impresionante

Al salir de las profundidades, recorrerás un planeta devastado por la lluvia radiactiva en Metro Exodus. A través de paisajes cinematográficos y capítulos episódicos, podrás buscar provisiones, escabullirse entre los mutantes y luchar por cada respiro.

Por qué lo elegimos Para los aficionados aThe Outer Worlds Para quienes buscan un toque de supervivencia y determinación, aquí lo tienen. El tono pasa de ser una historia centrada en la trama a convertirse en una experiencia trepidante en un abrir y cerrar de ojos. La situación se complica rápidamente y la supervivencia nunca está asegurada.

Con secuencias de sigilo, gestión de recursos y una lucha constante por la supervivencia, el juego te ofrece una tensión y una recompensa significativas. Cada elección en cuanto a equipamiento, ruta y estrategia deja huella. Y la atmósfera opresiva no es solo visual. El diseño de sonido, desde la respiración silenciosa hasta los aullidos que resuenan en los campos desiertos, te recuerda constantemente lo cerca que está el peligro.

Mi veredicto:Metro Exodus te va a encantar si te gustan los juegos de disparos para un jugador que sean intensos, personales e impredecibles. Es la secuela perfecta si The Outer Worlds te dejó con ganas de algo más oscuro y crudo.

¿Qué opinan los jugadores?

suroxify

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La historia de Artyom es increíble y me encanta que hayan ampliado el elenco de personajes de Exodus para incluir a su tripulación. Es un juego que recomendaría sin dudarlo a todo el mundo.

15. BioShock: La colección [Lo mejor para una trilogía de videojuegos de disparos en primera persona que invita a la reflexión]

Nuestra puntuación 7.6

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona, antología narrativa Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Creador/es Blind Squirrel Games (desarrollador de la recopilación), 2K Games (editor) Duración media de la partida 30-60 horas (los tres juegos) Ideal para Jugadores a los que les gustan las tramas ingeniosas, las atmósferas envolventes y los finales múltiples Lo que me gustó Jugar a «Rapture» y «Columbia» uno tras otro, y ver cómo cada juego cambia de tono y sigue pareciendo novedoso

La colección ofrece tres juegos de disparos de gran calidad en los que Las ideas importan casi tanto como las armas que llevas. Te sumergirás en el horror submarino de Rapture, ascenderás a la ciudad aérea de Columbia y te enfrentarás a cuestiones relacionadas con la ideología y el control en cada entorno.

Por qué lo elegimos If The Outer Worlds Si te cautivó con sus opciones significativas y sus temas ingeniosos, esta colección sigue la misma línea, pero con tres mundos distintos en los que sumergirse. Cada entrega cambia de estilo, ritmo y tono, sin dejar de lado la esencia de la libertad de elección del jugador y la atmósfera envolvente.

Con una iluminación remasterizada, texturas mejoradas y todos los contenidos descargables incluidos, es un paquete que ofrece una excelente relación calidad-precio.

¿Qué opinan los jugadores?

BookerDeRapture

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Jugar a BioShock e Infinite uno tras otro me ha hecho apreciar los temas de una forma totalmente nueva. Esta colección es imprescindible si te perdiste los juegos originales.

16. Half-Life 2: Episodio 1 [Ideal para episodios de FPS trepidantes y llenos de acción]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona, para un jugador y por episodios Plataformas PC, Xbox 360, PS3, macOS Año de estreno 2006 Creador/es Valve (desarrollador, editor) Duración media de la partida de cuatro a seis horas Ideal para Jugadores que buscan una historia bien hilada, momentos cinematográficos y compañeros con una IA sólida Lo que me gustó Cómo cada escena va aumentando la tensión y lo bien que Alyx te acompaña sin quitarte protagonismo

Continuando justo donde lo dejamos Half-Life 2, Episodio uno te sumerge de lleno en el peligro en una City 17 que se desmorona rápidamente. Te desplazas por entornos que se derrumban, te enfrentas a patrullas de la Alianza y resuelves retos que canalizan la creatividad de la los mejores juegos de rompecabezas, lo que te obliga a pensar rápido incluso mientras las explosiones retumban a tu alrededor.

Por qué lo elegimos Alyx Vance hace que cada momento sea mejor. Ella reacciona a lo que haces, te apoya sin entrometerse y aporta un verdadero atractivo emocional al caos. Da la sensación de ser un éxito de taquilla, pero sin relleno, y es muy accesible, ya que se incluye en paquetes como «The Orange Box» o la actualización del 20.º aniversario de «Half-Life».

Es breve, pero mantiene el ritmo durante todo el juego y tiene un aspecto fantástico gracias a las mejoras en la iluminación, la física y la animación de los personajes del motor Source.

Mi veredicto:Si buscas un FPS compacto en el que cada escena te deje sin aliento, este es justo lo que necesitas: breve, pulido y repleto de momentos geniales.

¿Qué opinan los jugadores?

GravityGunFan

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Alyx se lleva todo el protagonismo. Sigue siendo una de las mejores compañeras que se han creado en un juego de disparos.

17. Vampiro: La Mascarada — Bloodlines 2 [Lo mejor para los juegos de rol góticos basados en las decisiones del jugador]

Nuestra puntuación 7.4

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Tipo de juego RPG basado en las decisiones Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 (publicado recientemente, el 21 de octubre) Creador/es The Chinese Room (desarrollador), Paradox Interactive (editor) Duración media de la partida Entre 20 y 40 horas (y más si se eligen las ramificaciones) Ideal para Jugadores a los que les encantan las historias profundas, la ambigüedad moral y las múltiples opciones de configuración Lo que me gustó Elegir un clan, forjar alianzas y ver cómo cambia la ciudad a tu alrededor (todo parece estar interconectado)

Te despiertas comoun vampiro anciano en una ciudad actual donde cada movimiento y cada alianza altera el equilibrio de poder. Puedes optar por el sigilo total, recurrir a la persuasión y la manipulación, o lanzarte a un combate cuerpo a cuerpo brutal con tus poderes vampíricos. Cada configuración es única, y cada decisión influye en quién te apoya y quién quiere acabar contigo. El ambiente gótico de la ciudad se mantiene presente en todo momento, y los personajes no jugables influyen realmente en el desarrollo de la historia.

Por qué lo elegimos Para los aficionados aThe Outer Worlds Para aquellos que buscan un juego de rol en el que, además de balas, haya espacio para reflexionar, este título es todo un acierto. Las ramificaciones de la trama, las difíciles decisiones sociales y un guion memorable hacen que cada partida resulte personal e impredecible.

Los múltiples finales, el contenido específico para cada clan y un sólido ecosistema de mods y apoyo de la comunidad hacen que quieras volver a jugar a este juego una y otra vez. Es un juego de rol que premia la curiosidad y la interacción en igual medida.

Mi veredicto:Si lo que buscas es una experiencia oscura y elegante en la que tus decisiones tengan repercusiones en toda la ciudad, Vampiro: La Mascarada – Bloodlines 2 es el próximo juego que no te puedes perder.

¿Qué opinan los jugadores?

Clan Brujah Principal

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«Bloodlines» sigue siendo una de las experiencias de rol más envolventes de la historia. Si la secuela consigue captar aunque sea la mitad de esa atmósfera, ya estamos de enhorabuena.

18. Borderlands 4 [Lo mejor para disfrutar de un caos total en un shooter repleto de botín]

Nuestra puntuación 7.2

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Tipo de juego Juego de disparos y saqueo, RPG de acción Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador/es Gearbox Software (desarrollador), 2K Games (editor) Duración media de la partida Entre 30 y 50 horas para el contenido principal (más si se incluyen los DLC) Ideal para Cualquiera a quien le guste el caos cooperativo, las armas absurdas y los mundos alocados Lo que me gustó Un enorme mundo abierto repleto de una gran variedad de armas, jefes finales espectaculares y mundos llenos de color que no dejan de sorprenderte

Publicado el 12 de septiembre de 2025, Borderlands 4 lleva la fórmula de los juegos de saqueo a un nuevo planeta y sube el nivel de caos. Te… busca cajas fuertes, personaliza armas alucinantes, esquiva y salta por distintos biomas, y forma equipo (o juega en solitario) en el caos cooperativo.

Por qué lo elegimos If The Outer Worlds te ha hecho aficionarte a los juegos de rol en primera persona con opciones y personajes geniales, Borderlands 4 te transmite esa misma sensación, pero con mucho más caos. Nuevos biomas, construcciones imponentes y acción sin descanso lo convierten en uno de esos títulos a los que siempre vuelves, porque siempre hay un botín mejor esperándote.

Además, hay un sólido plan de desarrollo tras el lanzamiento que incluye contenidos de temporada y incursiones, por lo que no se quedará obsoleto a corto plazo.

Mi veredicto:Si te apetece un juego de disparos en el que las armas sean de lo más extravagantes y la acción no decaiga ni un segundo, te lo pasarás en grande sumergiéndote en Borderlands 4 con tu equipo.

¿Qué opinan los jugadores?

Usuario del hilo principal sobre la reseña de la PS5

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Borderlands 4 es un juego increíblemente divertido, aunque tiene algunos defectos. El mundo de Kairos es precioso y no faltan los botines.

19. Elex II [Lo mejor para los juegos de rol de acción con gran presencia de facciones]

Nuestra puntuación 7

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creador/es Piranha Bytes (desarrollador), THQ Nordic (editor) Duración media de la partida Entre 20 y 30 horas (más tiempo si se explora a fondo) Ideal para Jugadores a los que les gustan los mundos abiertos, los sistemas de facciones bien desarrollados y la variedad de opciones de construcción Lo que me gustó El desplazamiento vertical gracias al jetpack, junto con la combinación de habilidades de combate y magia, ofrece una auténtica libertad de estilo

In Elex IIllegas a unun vasto mundo de ciencia-fantasía en el que podrás usar un jetpack, alternar entre armas a distancia, armas cuerpo a cuerpo y habilidades alimentadas por Elex. Seis facciones distintas te acogen o se oponen a ti en función de tus decisiones; tus lealtades determinan quién te ayuda y cómo se desarrolla la campaña.

Por qué lo elegimos Cumple muchos de los requisitos para los jugadores a los que les gustaban los sistemas de rol de The Outer Worlds y buscan aún más variedad en la personalización de las naves y dinamismo entre facciones. El jetpack y la gran movilidad permiten que la exploración no solo sea amplia, sino también vertical y sin límites.

A pesar de las críticas dispares, los aficionados al estilo clásico de Piranha Bytes sabrán apreciar la exploración, los sistemas de facciones y ese encanto un tanto «toscos».

Mi veredicto:Si quieres un juego de rol en el que elijas tu facción, elijas tus poderes y te lances a la batalla en la mitad del tiempo que tardaría alguien en llegar andando, Elex II es toda una aventura.

¿Qué opinan los jugadores?

JetpackJax

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Por fin parece que la mejora del jetpack ha merecido la pena y el combate es más fluido que en el primer juego.

20. S.T.A.L.K.E.R. 2: El corazón de Chernóbil [Lo mejor en juegos de disparos en primera persona de supervivencia brutal en mundos vivos]

Nuestra puntuación 6.8

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona de supervivencia Plataformas PC, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creador/es GSC Game World (desarrollador, editor) Duración media de la partida 25-40 horas de juego principal (más si se explora todo a fondo) Ideal para Jugadores que buscan la tensión, los sistemas de supervivencia y los shooters interactivos de mundo abierto Lo que me gustó Al adentrarte en la «Zona» irradiada, con el equipo desmoronándose y los mutantes acechando… cada instante te mantiene en vilo

S.T.A.L.K.E.R. 2: El corazón de Chernóbilte lleva directamente auno de los mundos abiertos más angustiosos que existen: radiactivo, impredecible y totalmente envolvente. Tendrás que buscar armas y suministros, personalizar tu equipo, lidiar con los conflictos entre facciones y luchar por cada respiro en un mundo repleto de anomalías, mutantes y dilemas morales. La tensión y el terror te acompañarán en todo momento.

Por qué lo elegimos Si te encanta la combinación de narrativa y acción en The Outer Worlds pero si buscas un juego con un toque de supervivencia, este es el ideal para ti. La narrativa ambiental te mantiene en vilo, la IA impredecible te obliga a tomar decisiones rápidas y los sistemas de supervivencia hacen que cada encuentro resulte intenso e inolvidable.

El soporte técnico tras el lanzamiento, PC/Xbox Su enfoque y su gran potencial de personalización hacen que esté diseñado para evolucionar, lo que resulta atractivo para los jugadores que buscan algo más que un simple shooter pulido.

Mi veredicto: S.T.A.L.K.E.R. 2: El corazón de Chernóbil es ideal para quienes estén preparados para sumergirse en el caos de la supervivencia, los fallos del equipo, los paisajes letales y un mundo que no deja de plantar cara.

¿Qué opinan los jugadores?

ZoneVeteran

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Este juego es de lo más intenso: el equipo que se rompe en plena batalla y los mutantes que surgen de las sombras me tuvieron en vilo. Es duro, pero merece la pena.

Mi opinión general sobre juegos similares a «The Outer Worlds»

Encontrar juegos como The Outer Worlds or The Outer Worlds 2 Todo depende del tipo de mundo al que quieras sumergirte ahora y de cómo te guste abrirte camino en él. Cada jugador tiene sus propias preferencias, así que aquí tienes una guía rápida para ayudarte a elegir el camino adecuado:

Para los amantes de las tramas con múltiples ramificaciones y la escritura ingeniosa → Fallout: New Vegas. Sigue siendo insuperable en cuanto a facciones, opciones y personajes memorables.

Para los jugadores que buscan el caos impulsado por la tecnología → Borderlands 4. Armas salvajes, caos cooperativo y un mundo lleno de problemas te están esperando.

Para los exploradores a los que les gusta salirse del guion → Empleoield. Toda una galaxia por explorar, un montón de enemigos a los que enfrentarse y total libertad para hacer las cosas a tu manera.

Para algo más oscuro e intenso → Metro Exodus. La supervivencia es dura, el peligro no da tregua y cada movimiento cuenta.

Y oye, si te ha gustado tanto el estilo de Obsidian que solo quieres más de lo mismo, siempre hay más opciones por ahí que puedes probar. No están en mi lista de los 20 mejores, pero el Edición «Spacer’s Choice» of The Outer Worlds es perfecto si quieres una versión mejorada de lo que ya te encantaba. Y si ya no te apetece la ciencia ficción y prefieres pasarte a la fantasía, un The Elder ScrollsLo clásico nunca falla.

Elijas el camino que elijas, todos los títulos que encontrarás aquí están pensados para jugadores a los que les gusta decidir cómo se desarrollan las cosas y hacer suyo el mundo del juego.

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