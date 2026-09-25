Die 10 besten PvE-Spiele, die du 2026 spielen musst

Einige der besten PvE-Spiele bieten eine ganz andere Art von Nervenkitzel, bei dem die eigentliche Herausforderung von starken KI-Gegnern ausgeht und nicht von verschwitzten Mitspielern. In diesen Spielen kannst du detailreiche Welten erkunden, in deinem eigenen Tempo vorankommen und Koop-Missionen oder Solo-Durchläufe ganz ohne Druck genießen.

Vom Aufbau deines Charakters bis hin zur Beherrschung des Kampfes – genau wie in Kult-Reihen wie Warcraft bieten dir PvE-Spiele den Freiraum, dich in facettenreichen Systemen und lohnenden Kämpfen zu verlieren.

Außerdem findest du interessante Möglichkeiten, den Grind zu durchbrechen. Manche Titel fesseln dich mit storyreichen Kampagnen, andere sorgen mit Ausrüstungs-Upgrades oder Nebenquests, die sich tatsächlich durch bessere Beute auszahlen, für Abwechslung.

Wenn du auf der Suche nach etwas Fesselndem und Entspanntem bist, hat diese Liste genau das Richtige für dich. Von galaxisumspannenden Sagas wie „Old Republic“ bis hin zu bodenständiger Fantasy – die folgenden Empfehlungen lassen keine Wünsche offen.

Unsere Top-Empfehlungen für PvE-Spiele

Kommen wir gleich zur Sache. Das sind die PvE-Highlights, zu denen ich immer wieder zurückkehre:

Helldivers 2 (2024) – ein Squad-basierter Shooter mit chaotischen Missionen und besserer Beute. Deep Rock Galactic (2020) – Weltraumzwerge, Höhlen und Grind ohne Ende. Space Marine 2 (2024) – brutale Nahkampf-Action im „Old „Republic“ – Level – Grimdark.

Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Diese Titel machen auf genau die richtige Art und Weise süchtig: Und die vollständige Liste unten geht noch viel tiefer. Also bleib noch ein bisschen dabei.

PS: „Helldivers 2“ ist gerade im Angebot – wenn ihr also neugierig seid, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, es auszuprobieren.

Die 10 besten PvE-Spiele

Vom Kampf durch schattige Dungeons bis hin zur Konfrontation mit gnadenlosen Gegnern – wie viele dieser besten PvE-Spiele hast du schon gespielt? Jeder Titel hat seinen ganz eigenen Charme und garantiert stundenlangen fesselnden Spielspaß. Egal, ob du intensive Koop-Kämpfe oder tiefgründige Solo-Geschichten magst – unter diesen besten PvE-Spielen ist garantiert das Richtige für dich dabei.

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★ Das beste PvE-Spiel für die Erkundung im Team Deep Rock Galactic Bei Eneba einkaufen

★ Das beste PvE-Spiel für brutale Nahkämpfe Warhammer 40.000: Space Marine 2 Bei Eneba einkaufen

★ Das beste PvE-Spiel für alle, die auf der Suche nach einer echten Herausforderung sind Elden Ring: Nightrein Bei Eneba einkaufen

★ Das beste PvE-Spiel für Piraten-Rollenspiele und das offene Meer Sea of Thieves Bei Eneba einkaufen

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★ Das beste PvE-Spiel für rasantes Leveln und das Sammeln von Ausrüstung Warframe Bonus Pack Bei Eneba einkaufen

★ Das beste PvE-Spiel rund um das Überleben als Vampir und den Aufbau von Burgen V Rising Bei Eneba einkaufen

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1. Helldivers 2 [Das beste PvE-Spiel für taktisches Koop-Chaos]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Arrowhead Game Studios Am besten geeignet für Koop-Fans, Strategie-Liebhaber, Sci-Fi-Fans

„Helldivers 2“ versetzt euch direkt in chaotische Koop-Action, bei der jede Mission schnelles Denken, präzises Teamwork und jede Menge Spaß erfordert. Ihr schlüpft in die Rolle eines Helldivers, der Teil einer Eliteeinheit ist, die ausgesandt wurde, um die Menschheit vor unerbittlichen außerirdischen Bedrohungen in der ganzen Galaxie zu schützen.

Das Herzstück des Gameplays ist die Koordination. Erfolg lässt sich nicht durch Heldentaten eines Einzelkämpfers erzielen, sondern nur, indem man zusammenhält, wachsam bleibt und weiß, wann man „Stratagems“ einsetzen muss – taktische Hilfsmittel, die von Nachschubabwürfen bis hin zu verheerenden Luftangriffen reichen. Klar, es kann schnell schiefgehen, aber der halbe Spaß liegt in den unerwarteten Momenten: panische Rufe, Rettungen in letzter Sekunde oder – seien wir ehrlich – das versehentliche Auslöschen des gesamten Trupps durch einen fehlgeleiteten Orbital-Laser.

Das Look-and-Feel dieses Spiels ist pure, düstere Science-Fiction. Wir sprechen hier von abgenutzten Rüstungen, Alien-Schwärmen und Hightech-Feuerkraft, verstreut über von Insekten befallene Planeten. Manche Waffen sind laut und rücksichtslos, während andere Finesse erfordern, was dir eine riesige Vielfalt an Ausrüstungsmöglichkeiten bietet.

Jede Mission stellt dich vor neue Herausforderungen, von der Verteidigung von Stützpunkten bis hin zu groß angelegten Bosskämpfen. Je mehr Missionen abgeschlossen werden, desto mehr verändert sich das Universum. Es ist ein Kreislauf, der das Spiel lebendig hält und in dem die Leistung der Community echte Konsequenzen hat.

Für PvE-Spieler trifft „Helldivers 2“ genau den richtigen Ton. Es ist eine Mischung aus Herausforderung und unerwarteter Komik, gepaart mit strategischer Tiefe. Es ist zudem eines der herausragenden TPS-Spiele, wenn du diese Intensität aus der Schulterperspektive liebst. Wenn du auf teamorientierte Schießereien stehst, bei denen sich jedes Match anders anfühlt, wirst du dieses Spiel kaum aus der Hand legen können.

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2. Deep Rock Galactic [Bestes PvE-Spiel für teamorientierte Erkundung]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Ghost Ship Games Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden

„Deep Rock Galactic“ versetzt dich und deine Truppe von Weltraumzwergen in wilde, prozedural generierte Höhlen voller Gefahren, Beute und Insekten von der Größe eines LKWs . Das ist kein gewöhnlicher Bergbau-Auftrag. Jede Mission versetzt euch in eine Mischung aus der Suche nach Ressourcen, Schießereien gegen Insekten, unvorhersehbaren Zielen und der ständigen Notwendigkeit, euch auf eure Crew zu verlassen, um lebend davonzukommen. Das klassenbasierte System des Spiels sorgt für erhebliche Tiefe, wobei Ingenieure, Schützen, Bohrmeister und Späher jeweils etwas Unverzichtbares zum Ganzen beitragen. Kommunikation und Koordination sind das, was euch am Leben hält.

Der visuelle Stil setzt voll und ganz auf stilisierte Science-Fiction und mischt leuchtende Mineralien, instabiles Gelände, sich verändernde außerirdische Tunnel und biolumineszente Flora, wodurch sich jede Höhle wie Neuland anfühlt. Kombiniert man das mit zufällig generierten Umgebungen und sich weiterentwickelnden Herausforderungen, erhält man einen Spielablauf, der immer wieder Neues zu bieten hat. Es gibt immer etwas Neues zu schürfen oder mit deinem Team zu besprechen. Und ehrlich gesagt macht die Persönlichkeit der Zwerge den halben Spaß aus – mürrische Einzeiler, Biertrinken im Hauptquartier und ständiges Geplänkel mit deinen Freunden machen die Pausen genauso unterhaltsam.

Für Fans des PvE-Modus ist dieses Spiel eine Goldgrube (im wahrsten Sinne des Wortes). Dank seiner starken Ausrichtung auf cleveres Teamwork gehört es ohne Weiteres zu den besten Koop-Spielen.

Es ist vollgepackt mit besserer Beute, cleverer Missionsvielfalt und der Art von Koop, die nie langweilig wird. Die verschiedenen Gegnertypen sorgen jedes Mal für Abwechslung, was jeden Durchlauf unvorhersehbar und spannend hält. Wenn du Spiele magst, bei denen du mit Freunden clever und laut spielen kannst, ist „Deep Rock Galactic“ kaum zu übertreffen.

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3. Warhammer 40.000: Space Marine 2 [Bestes PvE-Spiel für brutale Nahkämpfe]

Unsere Bewertung Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Saber Interactive Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden

In „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ schlüpfst du in die Power-Rüstung einer gentechnisch manipulierten Killermaschine und machst alles, was dir im Weg steht, komplett platt. Hier schleichst du nicht herum, sondern stürmst mit einem Kettenschwert in der Hand in die Schlacht – stell dir eine Mischung aus „Star Wars“ und brutaler Nahkampf-Kriegsführung vor; dieses Spiel verwandelt jeden Kampf in eine filmreife Schlägerei. Im Mittelpunkt des Gameplays stehen rasante, brutale Nah- und Fernkämpfe, die in riesigen Warzones stattfinden, die das Ausmaß und das Chaos des Warhammer-Universums einfangen.

Die Grafik überzeugt durch ihren rauen Realismus, von der schweren Rüstung bis hin zu den blutgetränkten Schlachtfeldern. Jeder Hieb und jeder Schuss hat Gewicht. Es ist genau diese Wucht, die deine Waffen wie Instrumente der Zerstörung wirken lässt – nicht nur wie Werkzeuge.

Der PvE-Modus bietet spannende Missionen, bei denen es entscheidend darauf ankommt, sich an schwärmende Gegner anzupassen und zu wissen, wann man vorstoßen oder sich zurückziehen muss.

Obwohl der Schwerpunkt auf Solo-Action liegt, bietet das Spiel auch einen befriedigenden Spielfluss, wenn man gemeinsam mit Freunden gegen übermächtige Gegner kämpft.

Es handelt sich hier zwar nicht um ein PvP-Spiel, aber genau das macht es für PvE-Fans so besonders. Es verkörpert perfekt die Machtfantasie, eine Ein-Mann-Armee zu sein – mit Waffen, die sich vernichtend anfühlen, und Bewegungen, die für einen flüssigen Spielablauf sorgen. Dazu kommt eine Geschichte, die tief in der Warhammer-Lore verwurzelt ist – und schon hat man ein Erlebnis, das interessante Spielweisen mit roher, explosiver Energie verbindet. Und ja: Je tiefer man vordringt, desto besser wird die Beute.

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4. Elden Ring Nightrein [Bestes PvE-Spiel für Hardcore-Herausforderungssuchende]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2025 Entwickler General Arcade / FromSoftware Inc. Durchschnittliche Spielzeit 50–100 Stunden

„Elden Ring“ versetzt dich in eine offene Welt, die mutiges Erkunden (genau wie viele der besten RPGs da draußen), geduldige Kämpfe und die Neugier auf das Unbekannte belohnt. Das Spiel spielt in den wunderschönen „Lands Between“ und ermöglicht es den Spielern, ihren eigenen Weg durch hoch aufragende Ruinen, uralte Wälder und verfluchte Dungeons zu bahnen – genau wie die besten Open-World-Spiele, die Neugier belohnen.

Es geht darum, Geheimnisse zu ergründen, die das Universum nicht ohne Weiteres preisgibt – alles muss erst verdient werden. Das Gameplay hält dich auf Trab und verbindet präzise Schwertschläge mit mächtiger Magie, während die Gegner deine Reflexe und Ausdauer auf eine harte Probe stellen. Es ist anspruchsvoll und schwierig, aber jeder Sieg fühlt sich hart erkämpft und unvergesslich an.

Der visuelle Stil tendiert zu düsterer Fantasy, voller zerfallener Ruinen, stürmischer Landschaften und Spuren alter Zivilisationen, die das Spiel lebendig wirken lassen. Die charakteristische Designphilosophie von FromSoftware kommt hier voll zur Geltung und schafft Orte, die sich zugleich gefährlich und heilig anfühlen.

Du wirst auf gewaltige Bosse treffen, die dein Herz höher schlagen lassen, und die Charaktere, denen du begegnest – egal ob Verbündete oder Feinde –, sind voller Geheimnisse und Bedeutung. Und für alle, die sich vom Grind angezogen fühlen, ist dieses Spiel eine Meisterklasse darin, wie man Schmerz als Belohnung empfinden lässt. Diese breite Anziehungskraft ist der Grund, warum es in der Aufschlüsselung der Nominierten für den „Best Player’s Voice“-Preis bei den Game Awards 2025 aufgeführt ist und damit seinen Status als absoluter Fanfavorit festigt.

Wenn du zu den Spielern gehörst, die harte Kämpfe wie in den „Souls-like“-Spielen genießen, sich gerne in tiefgründige Hintergrundgeschichten vertiefen und dein eigenes Abenteuer gestalten, ist „Elden Ring“ ein absolutes Muss. Es ist eine PvE-Reise, auf der der Triumph Zeit braucht, aber jeder Schritt sich lohnt.

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5. Sea of Thieves [Bestes PvE-Spiel für Piraten-Rollenspiel und weite Meere]

Unsere Bewertung Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Microsoft Studios Am besten geeignet für Piratenfans, Koop-Fans, Entdecker

„Sea of Thieves“ ist ein Piratenabenteuer in einer gemeinsamen Spielwelt, in der keine zwei Reisen gleich verlaufen. Dieses Spiel übergibt dir (im wahrsten Sinne des Wortes) das Ruder und lässt dich deinen eigenen Kurs über die schimmernden, chaotischen Meere bestimmen. Du segelst auf Schiffen, entdeckst vergrabene Schätze, kämpfst gegen Seeungeheuer und musst dich gelegentlich mit Sabotageakten auseinandersetzen. Der Spaß liegt in der Freiheit, deinen eigenen Weg zu wählen – ohne vorgegebene Pfade oder strenge Regeln –, sodass sich jede Spielsitzung frisch anfühlt und dir alle Möglichkeiten offen stehen.

Der Grafikstil ist bewusst verspielt, mit sonnenbeschienenen Inseln, unheimlichen Nebelbänken und Schiffswracks, die darauf warten, erkundet zu werden. Spieler, die immer wieder zurückkommen, erkennen, dass es um mehr geht als nur um das Sammeln von Beute. Es geht darum, gemeinsam mit eurer Crew unvergessliche Geschichten zu schreiben. Vom Kampf gegen Geisterflotten bis hin zum Transport von Vorräten unter feindlichem Beschuss – hinter dem Horizont wartet immer eine neue Herausforderung. Auch PvP-Momente kommen vor, oft dann, wenn man sie am wenigsten erwartet, was jeder Reise Spannung und Überraschungen verleiht.

Die gelegentlichen PvP-Auseinandersetzungen machen die Meere unberechenbar. Für Fans besticht dieses Spiel durch die Kreativität der Spieler und seine dynamische Erzählweise. Das PvP-Chaos, auch wenn es selten vorkommt, verleiht der ansonsten auf PvE ausgerichteten Erkundung zusätzliche Würze. Wenn du ein Piratenspiel spielen möchtest, bei dem das Abenteuer im Mittelpunkt steht, Chaos garantiert ist und jedes Crewmitglied zählt, dann ist dies ein Titel, den du dir nicht entgehen lassen solltest.

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6. Destiny 2 [Das beste PvE-Spiel für loot-orientierte Weltraumabenteuer]

Unsere Bewertung Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Google Stadia Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Bungie Besondere Merkmale Filmreife Geschichte, Raid- und Dungeon-Inhalte, ausgefeilte Schusswechsel

Destiny 2 vereint die besten Elemente von Science-Fiction-Geschichten, rasanten Kämpfen und MMO-ähnlichem Fortschritt in einem riesigen, sich ständig weiterentwickelnden Universum. Als Wächter ist es deine Mission, die Menschheit vor außerirdischen Bedrohungen, dunklen Göttern und rivalisierenden Fraktionen zu verteidigen. Das Spiel bietet eine enorme Vielfalt an Aktivitäten: Story-Missionen, Strikes, Events und einige der komplexesten Raids, die es gibt. Es ist die Mischung aus Schusswechseln und Weltraum-Magie, die den Kämpfen ihre Identität verleiht.

Die Grafik setzt voll auf Größe. Riesige außerirdische Schiffe schweben über den Skylines der Städte, Planeten sprühen vor Energie, und jede Zone wirkt wie eine fesselnde Welt, der man sich nicht entziehen kann. Spieler finden hier sowohl Spektakel als auch Strategie, insbesondere in Raids und hochstufigen Inhalten, bei denen Kommunikation und Ausführung entscheidend sind.

Und obwohl es auch kompetitives PvP gibt, kommen PvP-Fans nach wie vor auf ihre Kosten – doch das Herzstück von „Destiny 2“ liegt im teamorientierten PvE. Das Zusammenbringen des Teams für einen Dungeon-Lauf oder eine Endgame-Aktivität fühlt sich wie der eigentliche Sinn an, nicht nur wie ein Bonus.

Wenn du auf dem PC einsteigst, solltest du sicherstellen, dass du mit einem der besten Gaming-Laptops ausgestattet bist, damit deine Raid-Abende reibungsloser verlaufen.

Dank regelmäßiger Updates, die neue Inhalte und bessere Beute einführen, gibt dir das Spiel immer wieder neue Gründe, wieder einzusteigen und dich auszurüsten. Von Solo-Quests bis hin zu Raids für sechs Spieler – dies ist ein Shooter, der deine Zeit respektiert und dir immer wieder Gründe liefert, zurückzukommen. Wenn dir diese Atmosphäre zusagt, schau dir auch andere Spiele wie „Destiny“ an.

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7. Cyberpunk 2077 [Bestes PvE-Spiel für storylastiges futuristisches Chaos]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Google Stadia Erscheinungsjahr 2023 Entwickler CD Projekt RED Durchschnittliche Spielzeit 40–100 Stunden

In „Cyberpunk 2077“ tauchst du ein in Night City, eine chaotische und farbenfrohe Metropole voller Geschichten und Gefahren. Du schlüpfst in die Rolle von V, einem Söldner, der sich mit komplexen Handlungssträngen und mächtigen Banden auseinandersetzen und mit unvergesslichen Charakteren interagieren muss, die den Verlauf deiner Reise bestimmen.

Die Kämpfe kombinieren Munition, Stealth und cybergestützte Fähigkeiten, um die Begegnungen abwechslungsreich und anspruchsvoll zu gestalten. Jede Entscheidung beeinflusst den Verlauf deiner Geschichte, sodass sich dein Spielerlebnis stets persönlich anfühlt.

Die Optik des Spiels ist beeindruckend – voller heller Neonlichter, hoch aufragender Wolkenkratzer und eines dynamischen Tag-Nacht-Zyklus, der die Welt lebendig und unvorhersehbar wirken lässt. Auf einem der besten Gaming-Monitore gespielt, wird das Chaos von Night City erst richtig lebendig.

Für Spieler, die PvE lieben, bietet das Spiel tiefgründige Missionen und gewaltige Gegner, die sowohl Planung als auch schnelle Reaktionen erfordern. Vom Schleichen durch geheime Ecken bis hin zum Kampf gegen feindliche Kräfte – Night City bietet etwas, das sowohl spannend als auch äußerst fesselnd ist.

„Cyberpunk 2077“ ist ideal für alle, die storygetriebene PvE-Action in Kombination mit einer düsteren, futuristischen Atmosphäre genießen.

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8. Warframe [Bestes PvE-Spiel für rasantes Grinden und Ausrüstungsfarmen]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Digital Extremes Am besten geeignet für Action-Liebhaber, Sci-Fi-Fans, Koop-Spieler

Warframe ist ein dynamisches Online-Spiel, in dem du mächtige gepanzerte Krieger, sogenannte Warframes, steuerst. Das Spiel konzentriert sich auf rasante Bewegungen in Kombination mit Schieß- und Nahkämpfen und bietet so ein flüssiges und spannendes Spielerlebnis.

Du wirst die Missionen lieben, die auf verschiedenen Planeten stattfinden und jeweils mit einzigartigen Gegnern und Herausforderungen gespickt sind. Besonders spannend ist, dass dein Fortschritt davon abhängt, neue Warframes, Waffen und Fähigkeiten freizuschalten, mit denen du deinen Spielstil anpassen kannst.

Warframe wird dich mit futuristischen Designs und weitläufigen Umgebungen beeindrucken, die zum Erkunden einladen. Du wirst mit einer Vielzahl von Zielen konfrontiert, von einfachen Eliminierungen bis hin zu intensiven Bosskämpfen, und du kannst wählen, ob du solo spielen oder dich mit anderen zusammenschließen möchtest. Regelmäßige Updates fügen neue Inhalte hinzu, die sowohl die frühen Missionen als auch die Endgame-Optionen bereichern, während sich das Spiel im Laufe der Zeit weiterentwickelt.

PvE-Fans werden die Ausgewogenheit zwischen dynamischen Kämpfen und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten zu schätzen wissen, die Kreativität fördert und Geschicklichkeit belohnt.

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9. V Rising [Bestes PvE-Spiel für Vampir-Survival und Burgbau]

Unsere Bewertung Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Stunlock Studios Besondere Merkmale Vampir-Survival mit intensiven Bosskämpfen

V Rising entführt dich in eine düstere Fantasy-Welt, in der du als Vampir um dein Überleben kämpfst. Deine Hauptaufgaben bestehen darin, deine Burg zu errichten, gefährliche Kreaturen zu jagen, um an Blut zu kommen, und gegen KI-gesteuerte Gegner zu kämpfen. Das Gameplay verbindet Survival- und RPG-Elemente, die ein kluges Ressourcenmanagement und strategische Kämpfe erfordern, wodurch das Spiel zu den besten Survival-Spielen auf dem PC zählt.

Der gotische Grafikstil des Spiels schafft eine unheimliche, aber wunderschöne Atmosphäre. Erkundung wird gefördert, doch die Spieler müssen ihre Ressourcen sorgfältig verwalten und sich anspruchsvollen Bossen stellen, um stärker zu werden. Die offene Welt stellt deine Anpassungs- und Planungsfähigkeiten ständig auf die Probe.

Dieses Spiel wird bei Spielern großen Anklang finden, die sich für komplexe Überlebensmechaniken, intensive Bosskämpfe und fesselnde Dark-Fantasy-Welten begeistern, die sie über lange Spielsitzungen hinweg in ihren Bann ziehen.

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10. Age of Empires IV [Bestes PvE-Spiel für historische Strategie und Belagerungskämpfe]

Unsere Bewertung Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, Xbox Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Xbox Game Studios Am besten geeignet für Strategiefans, Geschichtsliebhaber, Wettkampfspieler

„Age of Empires IV“ versetzt dich mitten ins Chaos mittelalterlicher Kriegsführung – allerdings mit einem Notizblock und einem Gottkomplex. Du formst ganze Zivilisationen von Grund auf. Du musst alles sammeln, was du kannst, und eine KI überlisten, die sich tatsächlich wehrt. Das ist kein Spiel, bei dem du dich zurücklehnen kannst. Jede Zivilisation spielt sich anders, sodass du ständig dazulernst und herausfindest, wie du Schwächen in Vorteile verwandeln kannst.

Und es sieht fantastisch aus. Über ein riesiges Schlachtfeld herauszuzoomen und zu beobachten, wie sich deine Pläne entfalten (oder zusammenbrechen), ist unglaublich befriedigend. Du jonglierst ständig zwischen der Stärkung deiner Wirtschaft, der Ausbildung von Armeen, der Entscheidung, wem du vertrauen und wen du vernichten sollst. Nichts bleibt lange beim Alten, und wenn du dich zu sehr ausruhst, wird dich die KI überrollen.

Für PvE-Fans ist dies schlichtweg eines der besten Kriegsspiele, die je entwickelt wurden. Es ist die Art von Spiel, bei der man nur „eine Runde“ spielen will und plötzlich ist es 3 Uhr morgens und man googelt Belagerungstaktiken. Wenn du schon lange darauf brennst, ein Strategiespiel zu spielen, das dein Gehirn wirklich fordert, dann ist „Age of Empires IV“ genau das Richtige für dich.

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Häufig gestellte Fragen