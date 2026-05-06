Die 20 besten Warhammer-40k-Spiele, die du 2026 unbedingt spielen musst

Wenn es Ihr Ziel ist, das Beste zu finden Warhammer 40K Spiele – als langjähriger Fan freue ich mich, sagen zu können, dass euch eine riesige Auswahl an Titeln zur Verfügung steht. Warhammer 40K ist eines der umfangreichsten Science-Fiction-Franchises mit Dutzenden von Videospielen, die verschiedene Genres und Plattformen abdecken.

Diese Rangliste stellt Ihnen 20 spielenswerte Titel vor, die danach bewertet wurden, wie gut sie Warhammer„s typischer rauer Charme und die Verflechtung der legendären Geschichte. Das sind spannende, actiongeladene Erlebnisse mit düsteren Themen wie Krieg, Zerstörung und Verfall, die man allein oder mit Freunden genießen kann.

Our Die besten Tipps für Warhammer-40K-Spiele

Hier ist eine kurze Liste der besten Warhammer 40K Spiele, die man mindestens einmal gespielt haben sollte. Diese Liste umfasst verschiedene Genres, sodass du ganz nach deinem Geschmack deine Favoriten finden wirst. Hier sind meine Top-Empfehlungen:

Warhammer 40.000: Space Marine 2 (2024) – das bekannteste und von Kritikern am meisten gelobte Warhammer 40KSpiel Warhammer 40.000: Darktide (2022) – einer der besten Warhammer 40K Spiele, die man im Mehrspielermodus erleben sollte. Warhammer 40.000: Rogue Trader (2023) – vielleicht das Fesselndste Warhammer 40.000 Spiel + starke CRPG-Elemente.

War das schon alles? Nein, natürlich nicht. Scrolle nach unten, um die vollständige Liste der besten zu sehen Warhammer 40K Spiele zum Spielen. Egal, ob du auf Strategie, Action oder komplexe RPG-Systeme stehst – hier ist für jeden Fan einer düsteren Zukunft etwas dabei.

Die 20 besten Warhammer-40.000-Spiele: Die vollständige Übersicht

Es ist Zeit für den Showdown der Die 20 bestenWarhammer 40KVideospiele, alle nach ihrer Leistung bewertet. Hier ist meine Aufstellung der 20 besten Warhammer 40K Videospiele. Jeder Titel wird nach Spielinnovation, Grafik, Resonanz in der Community, Leistungsoptimierung und der Frage bewertet, wie gut er die düstere, düstere Spielwelt einfängt. Ohne weitere Umschweife, hier ist die vollständige Aufschlüsselung.

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Microsoft Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5, GeForce Now Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Saber Interactive, Focus Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 15 Stunden

Dieser Titel ist wohl eine der besten Videospiel-Fortsetzungen aller Zeiten und zweifellos ein Meisterwerk von Focus Entertainment. Es bietet uns eine gelungene Fortsetzung von Captain Titus’ Reise, während er gemeinsam mit seinen neuen Brüdern gegen die gewaltigen Mächte des Chaos und die Tyraniden kämpft.

Das erste Spiel war großartig, aber Space Marine 2 überzeugte mit deutlich verbesserter Grafik, einem grandiosen „Grimdark“-Story-Modus, beeindruckenden PvP- und Koop-Spielmodi sowie weniger eintönigen Kämpfen durch die Einführung von mehr Fern- und Nahkampfangriffen mit legendären Waffen direkt aus demWarhammer 40.000lore.

Ich hatte unglaublich viel Spaß with Space Marine 2 – und viele andere Spieler auch, weshalb es fürBeste Action and Bester Multiplayerin derGame Awards 2024.

Mein Fazit: Space Marine 2 ist das Kronjuwel der Warhammer 40K Franchise. Atemberaubende Grafik, brutale Kämpfe und eine fesselnde Geschichte machen es zum definitiven Warhammer 40.000ein Erlebnis für Veteranen und Neulinge gleichermaßen.

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Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen Microsoft Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Fatshark Durchschnittliche Spielzeit 60 Stunden

Dieser legendäre Titel erzählt die Geschichte einer Gruppe von Inquisitoren, die eine Hive-Stadt durchkämmen, um Anzeichen eines Chaos-Aufstands aufzuspüren, und dabei mehr finden, als sie ursprünglich erwartet hatten.

VollständigWarhammer 40,000Mode, Darktide bietet uns blutige, brutale Kämpfe gegen endlose Horden von Gegnern, die man am besten gemeinsam mit anderen Spielern im Koop-Modus genießt. Dies ist einer der meistgespielten Multiplayer-Titel Warhammer 40.000 Das Spiel ist derzeit verfügbar und wurde von den Entwicklern regelmäßig aktualisiert, um den holprigen Start auszugleichen.

Wenn du Spaß an actiongeladenen Multiplayer-Spielen hast wie Helldivers 2 and Deep Rock Galactic, dann probier dieses Spiel auf jeden Fall mal aus!

Mein Fazit: Darktide ist chaotischer, blutiger Koop-Spaß vom Feinsten. Wenn du Helldivers 2 or Deep Rock GalacticDas wird deine nächste Leidenschaft – bring einfach ein paar Freunde mit.

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Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen Microsoft Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, macOS, GeForce Now Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Owlcat Games Durchschnittliche Spielzeit 100 Stunden

Das ist mit Abstand eines der besten Warhammer 40K Spiele, die du spielen solltest, wenn du ein Fan von intensiven RPG-Elementen mit klassenbasierten Systemen bist, da dies einer der wenigen Titel ist, der diese Funktionen bietet.

In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle eines individuell anpassbaren Rogue Traders – eines wohlhabenden und mächtigen Charakters, der sich im Imperium frei bewegen und nach Belieben Kontakte zu verschiedenen Xenos-Spezies knüpfen kann, was zu einem völlig anderen Spielerlebnis führt als die üblichen, auf Krieg und Action ausgerichteten Warhammer 40KSpiele.

Sein Wiederspielwert, die hervorragende Handlung und die fesselnde Weltgestaltung sind Rogue Traderseine Höhepunkte, die es auch zu einer guten Wahl für alle machen, die sich mit Warhammer 40.000Übrigens.

Mein Fazit: Rogue Trader ist ein absolutes Muss für CRPG-Fans. Eine tiefgründige Hintergrundgeschichte, exzellente Texte und umfangreiche RPG-Elemente machen es zu einem der fesselndsten Warhammer 40.000Erlebnisse, die es da draußen gibt.

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4. Warhammer 40.000: Space Marine [Der beste klassische Warhammer-40K-Shooter]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3 Erscheinungsjahr 2011 Entwickler Relic Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 10 Stunden

Die Geschichte des bei den Fans beliebten Captain Titus begann mit diesem Spiel, und hier erleben wir seine Zeit als Leutnant, der einen Trupp von Space-Marines-Kameraden im Kampf gegen Orks und Chaoswesen anführt – kurz bevor er in die Machenschaften der Chaos-Space-Marines hineingezogen wurde.

Space Marine (entwickelt von Relic Entertainment) stammt nicht vom selben Entwickler wie Space Marine 2, aber die früheren Entwickler haben so gute Arbeit geleistet, dass sie den Weg für die Fortsetzung ebneten, die mittlerweile zu den die grafisch anspruchsvollsten PC-Spiele, was die Erzählweise, die Kampfmechanik und die unglaublich unterhaltsamen Bosskämpfe angeht, die meiner Meinung nach das Beste an beiden Spielen sind.

Auch wenn der Nahkampf in diesem Spiel die Überarbeitung brauchte, die er in der Fortsetzung erhalten hat, würde ich es dennoch empfehlen Space Marine für alle, die einen Third-Person-Shooter mit intensiven Fernkämpfen spielen möchten.

Mein Fazit: Das Spiel, mit dem Captain Titus’ Abenteuer begann, hat bis heute nichts von seinem Reiz verloren. Space Marine legte den Grundstein für seine unglaubliche Fortsetzung – und ist auch für sich genommen ein solider Third-Person-Shooter.

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5. Warhammer 40.000: Dawn of War [Die besten klassischen Warhammer-40K-Echtzeit-Strategiespiele]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2004 Entwickler Relic Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 15 Stunden

Bevor die auffälligen Shooter wie der Space MarineReihe und Boltgun, Games Workshop mit dem Schwerpunkt auf dem GebenWarhammer 40.000den Fans die besten taktischen Echtzeit-Strategiespiele zu bieten, die sie aufbieten konnten, und das ursprüngliche „Dawn of War“ war ihr Ass im Ärmel.

Da es sich um ein älteres Spiel handelt, Anbruch des Kriegesist grafisch zwar ziemlich veraltet, aber das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es Maßstäbe dafür gesetzt hat, was Spieler in einem Warhammer 40K Strategiespiel. Es verfügt zudem über eine der besten Erweiterungen inDunkler Kreuzzug im Vergleich zu jedem anderen Echtzeit-Strategiespiel jener Zeit.

Anbruch des KriegesDank seiner beeindruckenden Basisbau-Mechanik, der Vielfalt an Einheiten und der groß angelegten Schlachten zählt es zu den besten Spielen Warhammer 40K Spiele aller Zeiten. Es ist ein klassisches Meisterwerk, das Maßstäbe für andere gesetzt hat Warhammer 40.000die darauf folgenden Titel.

Mein Fazit: Anbruch des Krieges ist ein zeitloser Klassiker, der Maßstäbe für Warhammer 40.000-Strategiespiele gesetzt hat. Abgesehen von der veralteten Grafik sind der Aufbau von Stützpunkten und die groß angelegten Schlachten nach wie vor unübertroffen.

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Unsere Bewertung 9.1

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Plattformen Microsoft Windows, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, GeForce Now Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Auroch Digital Durchschnittliche Spielzeit 12 Stunden

Ähnlich wie das Space MarineReihe,Boltgun ermöglicht es den Spielern, zu erleben, wie es ist, ein knallharter Space Marine zu sein. In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle von Malum Caedo – einem tödlichen, kampferprobten Veteranen unter den Space Marines, ähnlich wie Titus –, während er sich seinen Weg durch den Xenos-Abschaum bahnt, der es wagt, sich ihm in den Weg zu stellen.

Boltgun ist lauter, brutaler, blutiger und chaotischer Spaß, verpackt in einem Retro-Look, der an Spiele wieKind and Duke Nukem. Es ist zudem eines der wenigen Warhammer 40.000 Spiele, die auch eine Konsolenversion haben, sodass die Zugänglichkeit bei diesem Spiel kein Problem darstellt. Dieser Titel reiht sich nahtlos ein in die Die besten Shooter für die Babyboomer-Generation Derzeit erhältlich für Fans von rasanten Pixel-Kampfspielen.

Ich kann es wärmstens empfehlen Boltgun für Spieler, die einen dynamischen, rasanten Ego-Shooter den üblichen rundenbasierten Spielen vorziehenWarhammer 40.000Strategiespiele wieChaos-Toror Kampfzone.

Mein Fazit: Boltgun ist purer, chaotischer Spaß, verpackt in Retro-Ästhetik. Wenn du Kind und als Space Marine durch die Reihen der Xenos pflügen willst, ist das genau das richtige Spiel für dich.

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7. Warhammer 40.000: Dawn of War 2 [Das beste storybasierte Warhammer-40K-Strategiespiel]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen Microsoft Windows, macOS Erscheinungsjahr 2009 Entwickler Relic Entertainment, Feral Interactive Durchschnittliche Spielzeit 22 Stunden

Dieser Titel distanziert sich vom auf den Aufbau von Stützpunkten und groß angelegte Kämpfe ausgerichteten Gameplay seines Vorgängers und setzt stattdessen auf ein intensiveres Erlebnis, was die Steuerung von Schlachten und Einheiten angeht.

Dawn of War 2Die Handlung dreht sich um einen Zug der Blood Ravens – ein geheimnisvolles Ordenshaus der Space Marines, dessen Primarch (d. h. General/Vaterfigur) bislang völlig unbekannt ist –, den du durch verschiedene Missionen gegen Orks, Tyraniden und Aeldari führst.

For Warhammer 40K Fans, die ein gutes, storybasiertes Strategiespiel mögen und denen die im Vergleich zu anderen traditionellen Spielen etwas einfacheren taktischen Mechaniken nichts ausmachenWarhammer 40.000Titel wieDawn of War 1, Dawn of War 2 ist genau das Richtige für dich.

Mein Fazit: Dawn of War 2 verzichtet auf groß angelegte Schlachten zugunsten eines fokussierteren, handlungsorientierten Spielerlebnisses. Perfekt für Fans, die taktische Tiefe mit einer fesselnden Geschichte verbinden möchten.

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8. Warhammer 40.000: Battlesector [Das beste Warhammer-40K-Spiel im Tabletop-Stil]

Unsere Bewertung 8.9

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Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, GeForce Now Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Slitherine Software, Black Lab Games, Black Lab Game Tech Pty. Ltd. Durchschnittliche Spielzeit 24 Stunden

Diese Liste wird gefüllt durch vieleof Kriegsstrategiespiele(es istWarhammer 40k(schließlich), doch „Warhammer 40.000: Battlesector“ sticht hervor, indem es seinen Spielern eines der authentischsten – wenn nicht sogar the das Erlebnis, das einem Warhammer 40kBrettspiel.

Die Handlung von „Battlesector“ dreht sich um die Blood Angels – ein Orden, der einst vom glorreichen Primarch Sanguinius angeführt wurde, der einst als „der Strahlendste“ bezeichnet wurde. Doch das ist alles Vergangenheit, denn nun müssen sie zahlreiche tödliche Missionen bestehen, um ihre einstige Ehre zurückzugewinnen.

Dieses Spiel wird sowohl von der Spielergemeinschaft als auch von Kritikern hoch gelobt, und ich kann es allen Spielern wärmstens empfehlen, die ein rasantes, rundenbasiertes Spiel erleben möchten, das zudem über einen Skirmish-Modus verfügt, in dem man als sein Lieblings-Space-Marine-Orden spielen kann.

Mein Fazit: Kampfzone fängt das Wesen von Warhammer 40.000Brettspiele. Rasante rundenbasierte Kämpfe und eine fesselnde „Blood Angels“-Kampagne machen es zu einem Highlight.

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9. Warhammer 40.000: Mechanicus [Das beste taktische Warhammer-40K-Spiel]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Bulwark Studios Durchschnittliche Spielzeit 30 Stunden

Im Mittelpunkt dieses Spiels steht eine der interessantesten Fraktionen in Warhammer 40.000 – der Adeptus Mechanicus (auch bekannt als Kult des Maschinengottes).

Hier kannst du in fesselnden taktischen Kämpfen eine Vielzahl von Einheiten des Mechanicum befehligen und diese sogar nach deinen Vorstellungen anpassen – mithilfe von Augmentierungen, die sie von „der Schwäche des Fleisches“ befreien. All dies wird durch die fantastische Grafik, die zahlreichen Enden und die fesselnde Geschichte des Spiels noch untermalt.

Dieses Spiel ist so gut, dass Mechanicus 2 ist bereits in Arbeit, allerdings mit einem noch nicht festgelegten Veröffentlichungstermin. Wenn sich die Entwickler darauf konzentrieren würden, die Aspekte, die sie bereits gut umgesetzt haben, weiter auszubauen und die wenigen Schwachstellen des Spiels zu beheben, bin ich zuversichtlich, dass Mechanicus 2 Das wäre zumindest eine kleine Verbesserung!

Mein Fazit: Mechanicus Hier kannst du den Adeptus Mechanicus in fesselnden taktischen Kämpfen befehligen. Mehrere Enden und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten sorgen für hohen Wiederspielwert.

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10. Warhammer 40,000 Chaos-Tor – Dämonenjäger [Der beste rundenbasierte Kampf in Warhammer 40K]

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, GeForce Now Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Komplexe Spiele Durchschnittliche Spielzeit 59 Stunden

Die Grauen Ritter gehören zu den hartgesottensten Orden der Space Marines, und in Warhammer 40,000 Chaos-Tor – Dämonenjäger… und du hilfst ihnen dabei, die Galaxie vor einer gewaltigen Bedrohung zu retten, die von einem mysteriösen Weltraumvirus namens „Bloom“ ausgeht.

Chaos-Tor ist ein absoluter Fan-Favorit mit unzähligen Anpassungsmöglichkeiten für deine Grey Knights, fantastischen Charakter- und Weltdesigns sowie interaktiven Karten, die den Verlauf der Schlacht beeinflussen.

Mit einem äußerst fesselnden und präzisen rundenbasierten Kampfsystem, das mich an Valkyria Chronicles, das würde ich wärmstens empfehlen Chaos-Tor – Dämonenjäger an alle Fans von Action-RPGs da draußen.

Mein Fazit: Chaos-Tor – Dämonenjäger bietet präzise, fesselnde rundenbasierte Kämpfe mit den Grey Knights. Wenn dir Vernichtet die Kommunisten or Valkyria Chronicles, das hier ist für dich.

★ Der beste rundenbasierte Kampf in Warhammer 40K Warhammer 40,000 Chaos-Tor – Dämonenjäger Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 8.4

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Plattformen Microsoft Windows, GeForce Now Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Proxy Studios, Proxy Studios GmbH Durchschnittliche Spielzeit 24 Stunden

Dieser Titel führt uns nach Gladius Prime, wo du zwischen vier Fraktionen wählen kannst (und noch mehr, wenn du die DLCs holst) – Astra Militarum, Space Marines, Orks und Necrons – und gegen die anderen in den Krieg ziehst.

Der Höhepunkt vonSchwertDas Besondere daran ist, dass man seine Karte fast beliebig anpassen kann, was ehrlich gesagt dazu führt, dass einige der nervigsten Aspekte von rundenbasierten 4X-Spielen wie diesem weniger störend sind.

Wenn dir andere Spielserien gefallen, in denen du erkunden, ausbauen, ausbeuten und ausrotten kannst, wie Total War and Zivilisation, dann hol dir Warhammer 40.000 Gladius – Relikte des KriegesSo schnell wie möglich!

Mein Fazit: Schwert bringt die 4X-Formel auf Warhammer 40.000mit anpassbaren Karten und einer Vielzahl von Fraktionen. Perfekt für Fans von Zivilisation and Total War.

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Unsere Bewertung 8.3

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Plattformen Microsoft Windows, GeForce Now Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Tindalos Interactive Durchschnittliche Spielzeit 56 Stunden

Games Workshop ist kein Unbekannter, wenn es darum geht, absolute RTS-Knaller zu veröffentlichen, und Battlefleet Gothic: Armada 2 ist ein solches Spiel, das zudem darauf ausgelegt ist, seinem Vorgänger in fast jeder Hinsicht überlegen zu sein.

Es ist zweifellos eines der ehrgeizigsten Warhammer 40K Titel, was die schiere Vielfalt an Einheiten angeht, da die Spieler hier zwischen12 Fraktionen zum Ausprobieren bei der Veröffentlichung. Doch dieser riesige Fraktionskatalog ist noch nicht alles, denn das Spiel bietet zudem umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Flotten und Schiffe, die für noch intensivere Weltraumschlachten sorgen. Wenn du ein Fan vonam bestenTotal War Spiele… dann wirst du dich bei dieser strategischen Tiefe und der Vielfalt der Fraktionen sofort wie zu Hause fühlen.

Wenn du also der Meinung bist, dass eine geniale, übergreifende Kampagne rund um die Necrons, Tyraniden und das Imperium einfach großartig ist und diesem ohnehin schon tollen Spiel noch mehr Pluspunkte verleiht, dann wirst du den Kauf nicht bereuen Battlefleet Gothic: Armada 2.

Mein Fazit: Battlefleet Gothic: Armada 2 ist das ultimative Weltraumkampf-Erlebnis im WH40K-Universum. Die riesige Auswahl an Fraktionen und die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten für die Flotte machen es zu einem absoluten Muss für RTS-Fans.

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Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2017 Entwickler NeocoreGames Durchschnittliche Spielzeit 32 Stunden

In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle eines Inquisitors, der entschlossen ist, den Willen des Imperators durchzusetzen. Es handelt sich um ein Action-Rollenspiel, das große Ähnlichkeit mit Rogue Trader insofern, als es sich um ein gut geschriebenes, storybasiertes Spiel handelt, bei dem es darum geht, wie dein Charakter die Welt durch deine Entscheidungen beeinflusst.

Abgesehen von seiner fesselnden Einzelspieler-Story bietet es nicht nur eine fantastische Grafik, sondern ist auch ein Open-World-Sandbox-Spiel – etwas, das wir bei anderen Titeln der Reihe bisher selten gesehen haben.

Das wird dir gefallenWarhammer 40.000: Inquisition – Märtyrer Wenn du auf storybasierte Dungeon-Crawler mit rasanten, actiongeladenen Kämpfen stehst, die an das Teufel Serie, allerdings mit einem Science-Fiction-Touch und Leistungsproblemen, die durch Updates größtenteils behoben wurden.

Mein Fazit: Inquisitor – MärtyrerMischungenTeufelKämpfe im Stil von Warhammer 40.000Geschichte. Eine fesselnde Handlung und eine offene Sandbox-Welt machen es zu einer soliden Wahl für Fans von Dungeon-Crawlern.

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Unsere Bewertung 8.1

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Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Streum On Studio Durchschnittliche Spielzeit 11 Stunden

Dies ist ein weiterer Titel unter denWarhammer 40.000die sich langsam erweiternde Reihe intensiver Ego-Shooter der Reihe. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein Terminator der Deathwing – der berüchtigten Ersten Kompanie des berühmten Ordens der Dark Angels – und seine Mission, den schmutzigen Xenos im Space Hulk Olethros zu vernichten.

The Vermintide and Boltgun Da fallen mir Spiele ein, wenn wir über Ego-Shooter wie Space Hulk: Deathwing. Wenn dir diese Spiele gefallen haben, du aber befürchtest, dass dieses hier vielleicht etwas zu sehr an sie angelehnt ist, mach dir keine Sorgen!

Dieses Spiel kommt so gut an, dass Focus Entertainmentveröffentlicht Space Hulk: Deathwing (Enhanced Edition) mit besserer Grafik, neuen Gegnern, mehr Waffen und einem Spielmodus für Spezialmissionen – all das reicht aus, um es im Vergleich zu anderen Titeln als einzigartig hervorzuheben Warhammer 40.000Titel desselben Genres.

Mein Fazit: Space Hulk: Deathwing bietet intensive FPS-Action in beengten Gängen. Dank der Verbesserungen der Enhanced Edition ist sie eine lohnenswerte Ergänzung für jede Warhammer 40.000Fan-Bibliothek.

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15. Battlefleet Gothic: Armada [Das beste Warhammer-40K-Weltraum-RTS für Einsteiger]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen Microsoft Windows, GeForce Now Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Tindalos Interactive Durchschnittliche Spielzeit 25 Stunden

Zurück zu den klassischen RTS-Titeln: Wir haben jetzt Battlefleet Gothic: Armada wo sich die Mächte des Chaos, des Imperiums, der Orks und der Aeldari wieder einmal gegenseitig an die Gurgel gehen (aber wann tun sie das nicht?), und es liegt an dir, die Fraktion zu wählen, die du befehligen willst, um die Pattsituation in den Weltraumschlachten zu beenden.

Als dieses Spiel zum ersten Mal erschien, stieß es bei Kritikern und Spielern auf gemischte Reaktionen, doch obwohl der zweite Teil deutlich besser war, Battlefleet Gothic: Armada ist immer noch einen Versuch wert, wenn du entweder ein Warhammer 40.000 Ein Fan von Hintergrundgeschichten oder von Echtzeit-Strategiespielen mit einer ordentlichen Auswahl an Gegnern und langen Kampagnen – trotz aller Mängel.

Mein Fazit: Battlefleet Gothic: Armada Es mag zwar seine Schwächen haben, ist aber dennoch ein solides Echtzeit-Strategiespiel mit einer ordentlichen Auswahl an Fraktionen und langen Kampagnen. Es lohnt sich, es zu spielen, bevor man sich an die Fortsetzung wagt.

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Unsere Bewertung 7.9

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Plattformen Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Streum On Studio Durchschnittliche Spielzeit 12 Stunden

Dies ist ein Ego-Shooter, der auf Necromunda spielt, einer der bevölkerungsreichsten Hive-Welten im Warhammer 40,000 Universum. Es ist ein stark unterschätztes Indie-Spiel, das in puncto Intensität mit anderen Shootern mithalten kann, in denen Space Marines die Hauptrolle spielen.

Als augmentierter Kopfgeldjäger in „Hired Gun“ treibst du allerlei Unfug, ganz zu schweigen von unzähligen gewalttätigen Feuergefechten gegen die unterschiedlichsten Gegner wie unheilige Mutanten, Genestealer und abtrünnige Psioniker.

Ach ja, und habe ich schon erwähnt, dass du einen coolen Cyber-Mastiff bekommst, den du aufrüsten und auf Kopfgeldjagd schicken kannst? Probier das Spiel und den Hund doch mal aus!

Mein Fazit: Necromunda: Söldner ist ein unterschätztes Juwel mit rasanten Kämpfen und einem coolen Cyber-Mastiff als Begleiter. Eine erfrischende Abwechslung zu den üblichen Titeln, bei denen die Space Marines im Mittelpunkt stehen.

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17. Warhammer 40,000: Warpforge [Best Warhammer 40K Mobile Game]

Unsere Bewertung 7.8

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Plattformen Microsoft Windows, Android, iOS, MacOS Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Everguild Durchschnittliche Spielzeit 5–15 Minuten pro Spiel

Wie wäre es mit einem Titel, der kein Third-Person-Shooter, First-Person-Shooter oder traditionelles Strategiespiel ist – im Gegensatz zu den meisten Spielen auf dieser Liste? Warhammer 40,000: Warpforge gehört definitiv zu den besten Warhammer 40K Spiele, die du sofort spielen kannst, denn es handelt sich um ein sehr unterhaltsames, dynamisches und taktisches Sammelkartenspiel, das zudemkostenlos spielbar.

Wenn du ein Spiel spielen möchtest, in dem du im Grunde genommen Charaktere „sammeln“ kannst, die direkt aus Warhammer 40Kdie Hintergrundgeschichte und setze sie in Kartenduelle à la Hearthstone, dannWarpforge wird deinen ganz besonderen Durst wunderbar stillen.

Kurz gesagt,Warpforge ist das Spiel, das du dir unbedingt ansehen solltest, wenn du dich für Kartenduelle begeisterst. Es ist zudem ein Handyspiel, das im Android- und iOS-App-Store erhältlich ist, sodass du es auch unterwegs spielen kannst!

Mein Fazit: WarpforgebringtWarhammer 40.000ein Spiel im TCG-Genre mit taktischen Kartendüellen. Kostenlos spielbar und für Mobilgeräte verfügbar – perfekt für kurze Spielrunden unterwegs.

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18. Space Hulk Tactics [Beste Brettspieladaption von Warhammer 40K]

Unsere Bewertung 7.7

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Plattformen Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox One, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Cyanid Durchschnittliche Spielzeit 18 Stunden

Hierbei handelt es sich um eine Videospieladaption, die auf dem Space Hulk Brettspiel, bei dem man entweder eine Gruppe von Space Marines aus einem der vier verfügbaren Orden oder eine Genestealer-Brut anführt und gegen die andere Seite in den Krieg zieht.

Ähnlich wieKampfzone, Space Hulk Tactics gibt ein wenig wieder, wie es sich anfühlt, zu spielen Warhammer 40,000 auf dem Tisch, ohne dabei ein Loch in den Geldbeutel zu reißen – dank der teuren Box-Sets.

Space Hulk: Tactics ist für Spieler gedacht, die rundenbasierte Strategiespiele wieVernichtet die Kommunisten orChaos-Tor von allen Shootern und Echtzeit-Strategiespielen auf dieser Liste.

Mein Fazit: Space Hulk Tactics bietet das Erlebnis eines Brettspiels ohne teure Spielesets. Ein solides rundenbasiertes Strategiespiel für Vernichtet die KommunistenFans.

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Unsere Bewertung 7.6

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Plattformen Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, macOS Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Rogueside Durchschnittliche Spielzeit 6 Stunden

Genug von den Space Marines, dem Imperium der Menschheit und all dem. Was ist mit denen, die mal erleben wollen, wie es ist, einer der Greenboyz zu sein? Nun, Schüsse, Blut und Zähne – ein großartiges, actiongeladenes Run-and-Gun-Side-Scroller-Spiel – ist genau das Richtige für dich!

Mit stilisierten, handgezeichneten Grafiken, urkomischen Sprachausgaben, fesselnden Karten und packenden Zwischensequenzen kann dieser Titel als unterschätzter Fan-Favorit angesehen werden, der mit den gängigen Vorstellungen bricht, was Warhammer 40K So sollten Spiele sein, und das gelingt ihm sehr gut.

Get Schüsse, Blut und Zähne Wenn du gerne mal ein 2D Action-Adventure-Spiel, das auf dem Warhammer 40K Universum. Es wird eine willkommene Abwechslung für alle sein, die mal eine Pause von ihrem Alltag brauchenWarhammer 40.000Videospiele.

Mein Fazit: Schüsse, Blut und Zähne bricht mit handgezeichneten Grafiken und urkomischem Ork-Chaos aus der Masse heraus. Ein erfrischender, unterschätzter Titel für Fans, die das Übliche satt haben Warhammer 40.000Formel.

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Unsere Bewertung 7.5

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Plattformen Microsoft Windows, iOS, macOS Erscheinungsjahr 2014 Entwickler The Lordz Games Studio, Flashback Games Durchschnittliche Spielzeit 59 Stunden

Dies ist ein rasterbasiertes Strategiespiel, in dem du das Imperium gegen die unaufhaltsame grüne Ork-Welle verteidigen musst, die droht, den Planeten Armageddon zu überrennen.

Hier übernimmst du das Kommando über die Armageddon Steel Legion des Astra Militarum in hochbrisanten taktischen Gefechten und tauchst dabei in eines der monumentalsten Werke Warhammer 40K Überlieferung. Allein die Anwesenheit von Kommissar Yarrick in diesem Spiel sollte für jeden Warhammer 40.000Probier es doch mal aus!

Und zu allem Überfluss, Warhammer 40.000: Armageddon verfügt zudem über einen integrierten Spieleditor, der es leicht macht, das Spiel so zu modifizieren, dass es zu einem völlig neuen Erlebnis wird, was den Wiederspielwert erhöht.

Mein Fazit: Armageddon ist ein tiefgründiges, hexfeldbasiertes Strategiespiel mit einer legendären Hintergrundgeschichte und einem integrierten Mod-Editor. Perfekt für Fans klassischer taktischer Kriegsspiele.

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Mein Gesamtfazit zu den besten Warhammer-40K-Spielen

Die richtige Wahl treffen Warhammer 40K Die Wahl des Spiels hängt von deinem bevorzugten Genre, deinem Spielstil und davon ab, wie tief du in die düstere, düstere Spielwelt eintauchen möchtest. Ob du nun intensive Action, taktische Strategie oder fesselnde RPG-Systeme suchst – für jeden Spielertyp gibt es den perfekten Titel. So findest du heraus, welches Spiel am besten zu dir passt:

Für actionorientierte Spieler → Warhammer 40.000: Space Marine 2 . Seine brutalen Kämpfe, atemberaubende Grafik und fesselnde Geschichte machen es zum definitiven Warhammer 40.000ein Erlebnis für Fans von Third-Person-Shootern.

. Seine brutalen Kämpfe, atemberaubende Grafik und fesselnde Geschichte machen es zum definitiven Warhammer 40.000ein Erlebnis für Fans von Third-Person-Shootern. Für Koop-Fans → Warhammer 40.000: Darktide . Blutige, chaotische Multiplayer-Action, die man am besten mit Freunden genießt. Wenn dir Helldivers 2 or Deep Rock Galactic, das hier ist für dich.

. Blutige, chaotische Multiplayer-Action, die man am besten mit Freunden genießt. Wenn dir Helldivers 2 or Deep Rock Galactic, das hier ist für dich. Für RPG-Fans, die sich nach einer tiefgründigen Hintergrundgeschichte sehnen → Warhammer 40.000: Rogue Trader . Starke CRPG-Elemente, eine hervorragende Handlung und ein hoher Wiederspielwert machen es zum fesselndsten erzählerischen Erlebnis der Reihe.

. Starke CRPG-Elemente, eine hervorragende Handlung und ein hoher Wiederspielwert machen es zum fesselndsten erzählerischen Erlebnis der Reihe. Für Fans klassischer Echtzeit-Strategiespiele → Warhammer 40.000: Dawn of War . Ein zeitloses Meisterwerk, das Maßstäbe gesetzt hat für Warhammer 40.000Strategiespiele mit beeindruckendem Basisaufbau und groß angelegten Schlachten.

. Ein zeitloses Meisterwerk, das Maßstäbe gesetzt hat für Warhammer 40.000Strategiespiele mit beeindruckendem Basisaufbau und groß angelegten Schlachten. Für Fans von Retro-Shootern → Warhammer 40.000: Bolzengewehr . Schnell, laut und brutal – Kind-artiges Gemetzel, verpackt in Warhammer 40.000Ästhetik. Perfekt für schnelle, chaotische Sessions.

. Schnell, laut und brutal – Kind-artiges Gemetzel, verpackt in Warhammer 40.000Ästhetik. Perfekt für schnelle, chaotische Sessions. Für Fans von rundenbasierten Taktikspielen → Warhammer 40,000: Chaos-Tor – Dämonenjäger. Präzise, fesselnde Kämpfe mit Anpassungsmöglichkeiten für die Grey Knights. Ideal für Fans von Vernichtet die Kommunisten and Valkyria Chronicles.

Ganz gleich, welchen Spielstil du bevorzugst – Action, Strategie, RPG oder Koop – das Warhammer 40K Der Katalog bietet für jeden etwas. Wähle das Genre, das dich anspricht, tauche ein in die düstere Zukunft und kämpfe für den Imperator.

Häufig gestellte Fragen