Die 12 besten Cyberpunk-Spiele, die du 2026 nicht verpassen solltest

Die besten Cyberpunk-Spiele versetzen dich in eine düstere, von Technik geprägte Zukunft, in der sich alles ein wenig kaputt anfühlt – und genau das macht sie so großartig.

Wir reden darüber Neonstädte, zwielichtige Megakonzerne, außer Kontrolle geratene KIs und jede Menge Action. Und es spielt keine Rolle, welchem Cyberpunk-Genre du angehörst, ob rasante Action oder tiefgreifende Entscheidungen mit schwerwiegenden Folgen – Diese Spiele sind einfach etwas ganz Besonderes.

Es gibt mittlerweile jede Menge fantastische Cyberpunk-Spiele – für alle, die auf der Suche nach ihrem nächsten dystopischen Abenteuer sind, habe ich hier eine Liste der besten Titel zusammengestellt, damit ihr euren neuen Favoriten findet. Wenn ihr auf düstere Zukunftsvisionen und coole Ausrüstung steht, glaubt mir: Hier ist bestimmt etwas dabei, das euch gefallen wird.

Unsere Top-Empfehlungen für Cyberpunk-Spiele

Die Welt des Cyberpunk ist düster, neonbeleuchtet und unendlich cool – und kein anderes Genre verbindet Technik und Rebellion so wie dieses. Hier sind unsere Top-Titel, die das Wesen des Genres wirklich einfangen.

Der Aufstieg (2021) – Wenn du das volle Cyberpunk-Erlebnis suchst – coole Waffen, schicke Upgrades, leuchtende Städte –, dann bist du hier genau richtig. Das Spiel bietet flüssiges Gameplay, unterhaltsamen Koop-Modus und gerade genug Chaos, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Deus Ex: Mankind Divided (2016) – Der neueste Teil der legendärsten Cyberpunk-Spielreihe. Tauche ein in eine Dystopie der nahen Zukunft voller Implantate, Verschwörungen, Action und Entscheidungen, die die Welt prägen werden. Cyberpunk 2077 (2020) – Night City ist wild, riesig und bietet jede Menge zu erleben. Egal, ob du auf Hacking, Schießereien oder einfach nur auf Fahrten im Cyber-Taxi stehst – dieses Spiel ist es wert.

Das ist erst der Anfang – diese ersten drei sind echte Schwergewichte, aber weiter unten warten noch viele weitere Cyberpunk-Highlights auf euch. Scrollt weiter, um zu sehen, welche Titel es sonst noch in die Auswahl geschafft haben und warum sie einen Platz auf eurer Must-Play-Liste verdienen!

Die 12 besten Cyberpunk-Spiele, die die Neon-Noir-Atmosphäre perfekt einfangen

Eines ist klar: Ich habe viel zu viele lange Nächte verbracht neonbeleuchtete Gassen und regennasse Straßen erkunden. Nach all dem folgt hier meine Liste der besten Cyberpunk-Spiele, die den Geist des Genres wirklich einfangen Cyberpunk-Genre mit packenden Geschichten, RPG-Elementen, cooler Technik und dieser düsteren, futuristischen Atmosphäre, die wir alle so lieben.

1. Der Aufstieg [Das beste Cyberpunk-Rollenspiel insgesamt]

Unsere Bewertung 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und 5 Erscheinungsjahr 2021 Urheber Neon Giant Durchschnittliche Spielzeit 15–25 Stunden Am besten geeignet für Fans von Solo- oder Koop-RPGs Besondere Merkmale Umfassende Anpassungsmöglichkeiten und rasante Kämpfe

Der Aufstieg ist ein Muss, wenn du auf rasante Kämpfe und diese dreckige, neongetränkte Cyberpunk-Atmosphäre. Du steckst in einer Stadt fest, die von einem riesigen Megakonzern beherrscht wird, und als dieser zusammenbricht, geht alles den Bach runter. Zeit, deine Ausrüstung zu schnappen und zu überleben.

Du bist kein auserwählter Held, du bist nur ein einfacher Soldat mit schweren Waffen, raffinierte Verbesserungenund jede Menge Gegner, mit denen man fertig werden muss. Die RPG-Elemente sind solide, Das Schießen macht richtig Spaß, und man kann Spiele im Einzelspieler- oder Koop-Modus, was es noch besser macht.

★ Das beste Cyberpunk-Rollenspiel insgesamt Der Aufstieg Bei Eneba einkaufen

Die Welt? Im Vergleich zu anderen Spielen ein wahrer Augenschmaus. Grelle Lichter, zwielichtige Gestalten, überall Chaos. Das ist das Cyberpunk-Genre in seiner lautesten und düstersten Form. Wenn du einen absolut fesselnden, actiongeladenen Titel suchst, der ohne Weiteres zu den Die besten RPG-Spiele Da draußen ist das ein Kinderspiel.

Mein Fazit: Der Aufstieg ist der perfekte Einstieg für Spieler, die sich nach explosiver Action inmitten atemberaubender, neonfarbener Grafiken sehnen. Das Koop-Potenzial und die ausgefeilte Kampfmechanik machen das Spiel zu einem Muss für alle, die auf der Suche nach purem Cyberpunk-Chaos sind.

2. Deus Ex: Mankind Divided [Das Cyberpunk-Rollenspiel, bei dem die Entscheidungen des Spielers im Mittelpunkt stehen]

Unsere Bewertung 9.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Eidos-Montreal Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Am besten geeignet für Liebhaber von Geschichten und Fans von Immersive-Sim-Spielen Besondere Merkmale Entscheidungsorientiertes Gameplay, verzweigte Handlungsstränge, eine Welt voller Verschwörungen

Wenn man bedenkt, wie legendär diese Spielereihe unter den besten Cyberpunk-Spielen ist, ist jedes einzelne der Gott ExSpiele der Reihe nach könnte ohne Weiteres auf dieser Liste stehen. Wenn du jedoch auf der Suche nach dem rundum besten Erlebnis bist, gibt es nichts Besseres als Deus Ex: Mankind Divided.

Der Titel spielt in einer dystopischen nahen Zukunft und ist im Grunde genommen ein Cyberpunk-Rollenspiel mit wahnsinnig detaillierter Weltgestaltung. Du schlüpfst in die Rolle von Adam Jensen, einem Anti-Terror-Agenten, der sich in einer Gesellschaft bewegt, die in augmentierte und nicht-augmentierte Menschen gespalten ist und in der es an jeder Ecke dunkle Verschwörungen gibt.

★ Das Cyberpunk-Rollenspiel, bei dem die Entscheidungen des Spielers im Mittelpunkt stehen Deus Ex: Mankind Divided Bei Eneba einkaufen

Auch wenn es sich nicht um eine reine Open-World-Umgebung handelt, bietet das Spiel dennoch jede Menge Freiheit. Du kannst Erledige die Missionen ganz nach deinem Geschmack, sei es durch Kämpfe, heimliches Vorgehen oder Hacking. Das Die Geschichte und die Entscheidungen, die du im Laufe des Spiels triffst, haben enorme Auswirkungen… und vermittelt dir das Gefühl, die Welt um dich herum wirklich mitzugestalten.

Glaub mir, wenn es um das Cyberpunk-Genre geht, ist es schwer, ein Spiel zu finden, das das besser macht als Deus Ex: Mankind Divided.

Mein Fazit: Deus Ex: Mankind Divided gilt als der Goldstandard für entscheidungsorientierte Cyberpunk-Geschichten, die den Spielern beispiellose Freiheit bei der Gestaltung ihrer Herangehensweise an jede Mission bieten. Verschwörungstheoretiker und Fans von Immersive Sim-Spielen finden hier ihren ultimativen Spielplatz.

3. Cyberpunk 2077 [Das beste Open-World-Cyberpunk-Spiel]

Unsere Bewertung 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 (wesentliche Aktualisierungen im Jahr 2023) Urheber CD Projekt Red Durchschnittliche Spielzeit 25–50 Stunden Am besten geeignet für Fans von Open-World-RPGs und Spieler, denen die Handlung besonders wichtig ist Besondere Merkmale Ein riesiges Spieluniversum, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, dynamische Kämpfe, filmreife Erzählweise

Ohne Cyberpunk 2077. Sicher, der Start verlief holprig, aber nach einer Reihe umfangreicher Updates hat sich Night City zu eine der detailreichsten und fesselndsten Cyberpunk-Weltendie je hergestellt wurden.

Du spielst als V, eine Söldnerin, die in einen mentalen Kampf mit Johnny Silverhand verwickelt ist, einem rebellischen Rockstar, der zu einem digitalen Geist geworden ist. Das Spiel verbindet zahlreiche Elemente mit First-Person-Shooter-Action, damit Sie diedie Freiheit, deinen eigenen Spielstil zu entwickeln, vom heimlichen Hacker bis zum bewaffneten Schläger – oder irgendwo dazwischen.

★ Das beste Cyberpunk-Spiel mit offener Welt Cyberpunk 2077 Bei Eneba einkaufen

Zwischen der weitläufigen Stadt, den verrückten Mods für die Hauptfigur und den knallharten Entscheidungen, die deine Geschichte prägen, Das ist zweifellos eines der ambitioniertesten Spiele, die es gibt. Da es das Cyberpunk-Genre fast im Alleingang wiederbelebt hat, ist es kein Wunder, dass die Leute immer wieder nach Spiele wie Cyberpunk 2077Wenn du also noch keine Gelegenheit hattest, es zu spielen, solltest du es dir nicht entgehen lassen.

Mein Fazit:Nach umfangreichen Aktualisierungen, Cyberpunk 2077 hat sich mit seinem riesigen, lebendigen Night City zum ultimativen Open-World-Cyberpunk-Erlebnis entwickelt. Die schier unendlichen Anpassungsmöglichkeiten und die narrative Tiefe machen das Spiel zu einem absoluten Muss für RPG-Fans, die Größe und Ehrgeiz suchen.

4. Ghostrunner [Rasante Action und Parkour]

Unsere Bewertung 9.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Noch eine Stufe Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Am besten geeignet für Speedrunner und Action-Fans Besondere Merkmale Parkour-Kämpfe, sofortiger Respawn, stilvolles Cyberpunk-Stadtdesign

Ghostrunner ist das Chaos pur – im besten Sinne. Wenn du Cyberpunk – schnell, stilvoll, und brutal hart, das ein dynamisches Plattformspiel ist genau dein Ding. Du spielst als Jack, ein schwertschwingender Cyber-Ninja, der an Wänden laufen, sprinten und Gegner in zwei Hälften schneiden kann, bevor diese dich überhaupt kommen sehen.

Die Welt ist steil und gefährlich, du rennst nicht einfach nur durch sie hindurch, Du fährst damit Rennen. Ein Treffer und du bist tot, aber genau das macht den Reiz aus. Jeder Level fühlt sich an wie ein Speedrun-Puzzle, und wenn man erst mal den Dreh raus hat, macht es echt süchtig.

★ Rasante Action und Parkour Ghostrunner Bei Eneba einkaufen

Jack hat ein paarkrassste Upgradesaußerdem Dinge, bei denen man sich wie ein absolutes Tier fühlt, wenn man die Moves perfekt aneinanderreiht. Es ist nicht einfach, aber wenn es klappt, dann klappt es richtig. Wenn du pures, Stilvolles Adrenalin In einer düsteren Cyberpunk-Kulisse überzeugt dieses Spiel auf ganzer Linie.

Mein Fazit:Ghostrunner verfeinert das Konzept des rasanten Parkour-Kampfes durch „Instant-Death“-Mechaniken, die jeden Level zu einer adrenalingeladenen Speedrun-Herausforderung machen. Action-Fans und Spieler mit einem Gespür für Präzision werden endlose Freude daran haben, die brutale, aber faire Schwierigkeitskurve zu meistern.

5. Citizen Sleeper 2 [Das beste Cyberpunk-Rollenspiel mit einer fesselnden Handlung]

Unsere Bewertung 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber Das Alter hinter sich lassen Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Am besten geeignet für Liebhaber von Geschichten, Fans von handlungsorientierten Rollenspielen Besondere Merkmale Eine tiefgründige Geschichte, Erkundung und Entscheidungen, die die Welt prägen

Wenn du ein Cyberpunk-Spiel suchst, bei dem die Schießereien im Hintergrund treten und die Geschichte im Vordergrund steht, Citizen Sleeper 2 Genau das ist es. Du spielst einen „Sleeper“, einen künstlichen Menschen, der versucht, in einem System zu überleben, das dich als entbehrlich ansieht. Das Spiel ist voller Cyberpunk-Themen wie Identität, Kontrolle und die Suche nach einem neuen Leben in einer Welt, die darauf ausgelegt ist, einen klein zu halten.

Es ist kein typisches Rollenspiel. Es gibtkein Echtzeitkampf oder spektakuläre Explosionen; stattdessen verbringst du jeden Spielzug damit, Entscheidungen zu treffen, deine Ressourcen zu verwalten und Beziehungen aufzubauen. Jedes Diese Entscheidung erscheint mir sinnvoll und trägt zum emotionalen Kern des Spiels bei. Die Welt ist sorgfältig ausgearbeitet, die Charaktere bleiben im Gedächtnis, und die Musik und die Grafik schaffen eine Atmosphäre, die einen einfach in ihren Bann zieht.

★ Das beste Cyberpunk-Rollenspiel mit einer fesselnden Geschichte Citizen Sleeper 2 Bei Eneba einkaufen

Mit seinem Indie-Charme, eine zum Nachdenken anregende Geschichte… und im Stil eines Visual Novels, kombiniert mit Würfelwürfen und Systemmanagement, ist es einer der einzigartigsten Titel im Cyberpunk-Genre. Wenn du auf der Suche nach etwas Langsameres, Klügeres und unglaublich Menschliches, dieses hier bleibt einem als eines der Die besten Indie-Spieleimmer.

Mein Fazit: Citizen Sleeper 2 beweist, dass Cyberpunk-Geschichten zutiefst menschlich sein und emotional berühren können, ohne sich auf explosive Action zu verlassen. Spieler, denen die Handlung am Herzen liegt und die sich mit den Themen Identität und Überleben auseinandersetzen möchten, werden dieses intime, auf Würfeln basierende narrative Meisterwerk zu schätzen wissen.

Unsere Bewertung 8.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 (Original 1997) Urheber Westwood Studios / Nightdive Studios Durchschnittliche Spielzeit 6–10 Stunden Am besten geeignet für Fans klassischer Krimis und filmischer Erzählkunst Besondere Merkmale Mehrere Enden, Detektiv-Gameplay, kultige Cyberpunk-Kulisse

Blade Runner: Enhanced Edition ist ein echter Klassiker und nach wie vor eines der coolsten Cyberpunk-Spiele, die es gibt. Du schlüpfst in die Rolle von Ray McCoy, einem Blade Runner, der in einem düsteren, regennassen Los Angeles des Jahres 2019 Replikanten jagt. Neonlichter, zwielichtige Gassen und Synthesizerklänge von Vangelis sorgen für die passende Atmosphäre.

Das ist kein Spiel, bei dem man wild auf die Knöpfe hämmert; es ist ein Spiel, das sich langsam entwickelt. Du sammelst Hinweise, sprichst mit Verdächtigen und versuchst, die Puzzleteile zusammenzusetzen wobei sich die Handlung je nach deinen Handlungen verändert. Jede Entscheidung kann zu einem anderen Ende führen, und Es gibt keinen eindeutig „richtigen“ Weg.

★ Klassischer Point-and-Click-Krimi Blade Runner: Enhanced Edition Bei Eneba einkaufen

Das Besondere daran ist das Gefühl, äußerst filmisch, voller Spannung, und strotzt nur so vor Cyberpunk-Flair und Erinnerungen. Wenn du auf Visual Novels, Detektivarbeit oder einfach nur diese düstere Atmosphäre stehst, lohnt es sich auf jeden Fall, in dieses Spiel einzutauchen.

Mein Fazit: Blade Runner: Enhanced Edition fängt die atmosphärische Spannung der Detektivarbeit in einer Cyberpunk-Welt ein wie kein anderes Spiel zuvor oder seitdem. Fans von Krimis mit langsamer Handlung und filmischer Erzählweise werden es zu schätzen wissen, wie jede Ermittlung zu wirklich unterschiedlichen Ergebnissen führt.

7. E.Y.E: Göttliche Cybermagie [Surreales Cyberpunk-FPS-Erlebnis]

Unsere Bewertung 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC Erscheinungsjahr 2011 Urheber Streum On Studio Durchschnittliche Spielzeit 15–30 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die schräge, obskure RPGs lieben Besondere Merkmale Übernatürliche Kräfte, verzweigte Missionen, der pure Wahnsinn

E.Y.E: Göttliche Cybermagie ist, als würde man in den extrem komplizierten Traum eines anderen eintauchen und auf halbem Weg feststellen, dass dieser vergessen hat, einem die Gebrauchsanweisung zu geben. Es ist ein Cyberpunk-FPS/RPG Hybrid mitübersinnliche Kräfte, kybernetische Implantate, bionische Verbesserungenund eine Handlung, die so rätselhaft ist, dass sie genauso gut in einer außerirdischen Sprache verfasst sein könnte. Aber mal ehrlich? Das gehört doch zum Spaß dazu.

Du bist ein hellseherischer Cyborg-Weltraummönch (vermutlich?), der für eine Organisation (vielleicht?) namens E.Y.E. arbeitet. Es gibt Verschwörungen, geheime Fraktionen, seltsame Planeten und das ständige Gefühl, dass du irgendwo eine Vorgeschichte verpasst hast. Trotzdem bietet es dir Freiheit, Die Missionen haben mehrere Lösungswege, und das Fähigkeitssystem ist der Wahnsinn sobald du es herausgefunden hast.

★ Steam – Aufladen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Ja, es ist umständlich. Die Benutzeroberfläche macht einem das Leben schwer, aber genau das ist es, was die Die besten Ego-Shooter es eigentlich geht. Die Geschichte schüttet einem Hintergrundwissen über den Kopf wie ein defekter Drucker. Doch unter diesem Durcheinander verbirgt sich etwas seltsam Geniales, Chaotisches und Ehrgeiziges. Wenn Gott Ex wäre ein Fiebertraum, der auf die Rückseite einer Serviette gekritzelt wurde, dann wäre es genau das.

Mein Fazit: E.Y.E: Göttliche Cybermagie setzt auf chaotischen Ehrgeiz statt auf Perfektion und schafft so eines der verwirrendsten und einzigartigsten Cyberpunk-Erlebnisse, die je geschaffen wurden. Spieler, die Kultklassiker schätzen und nichts dagegen haben, sich mit undurchsichtigen Systemen herumzuschlagen, werden unter all dem Wahnsinn etwas wahrhaft Unvergessliches entdecken.

Unsere Bewertung 8.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC Erscheinungsjahr 2013 Urheber Verdächtige Entwicklungen Durchschnittliche Spielzeit 4–6 Stunden Am besten geeignet für Puzzle-Fans und Liebhaber von Stealth-Spielen Besondere Merkmale Geniale Spielmechanik, pointierte Texte, stilvolles 2D-Leveldesign

Nicht alle Cyberpunk-Spiele müssen riesige offene Welten sein. „Gunpoint“ beweist, dass clevere Spielmechaniken und ein ausgeprägter Sinn für Humor kann viel bewirken. Du spielst als Richard Conway, ein freiberuflicher Spion im Trenchcoat, der ein Händchen fürs Hacken, Spionieren und dafür hat, sich in Schwierigkeiten zu bringen (und wieder herauszukommen).

The Das Spiel spielt sich wie ein 2D-Stealth-Puzzle-Plattformer, wo du dich durch Gebäude schleichst, Sicherheitssysteme umgehst und Wachleute überlistest. In einem Moment betätigst du Lichtschalter, um Feinde abzulenken, im nächsten springst du durch Fenster, um zu ziehen Ein perfekter Ausbruch. Es ist clever, fesselnd und steckt voller Überraschungen – mit Cyberpunk-Barkeeper-Action.

★ Stealth-Puzzle-Hacking-Spiel Mit vorgehaltener Waffe Bei Eneba einkaufen

Was wirklich den Unterschied ausmacht Was „Gunpoint“ besonders auszeichnet, ist seine Handlung, voller trockenem Humor und wird ausschließlich über Nachrichten und Dialogoptionen vermittelt. Du ermittelst in einem Mordfall, den du nicht begangen hast, aber um ihn aufzuklären, musst du jede Menge neue Verbrechen begehen. So läuft es im Cyberpunk-Genre bei manchen Spielen nun einmal. Und ja, es ist klar, dass unter den Die besten Stealth-Spiele, dieses hier verdient einen Spitzenplatz.

Mein Fazit:Mit vorgehaltener Waffe zeigt, dass geschicktes Storytelling und ein ausgefeiltes Rätseldesign auch ohne riesige Budgets oder weitläufige Welten ein unvergessliches Cyberpunk-Erlebnis schaffen können. Fans von Stealth-Rätseln werden es lieben, wie jeder Level durch seine Mechanik zum Umverdrahten der Schaltkreise zu kreativen Lösungsansätzen anregt.

9. Signaltechnik [Von Cyberpunk inspirierter Survival-Horror]

Unsere Bewertung 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Rosettenfräse Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Am besten geeignet für Fans von Survival-Horror und atmosphärischer Erkundung Besondere Merkmale Retro-Optik, tiefgründige Hintergrundgeschichte, Rätsel, begrenzte Ressourcen

Unheimlich, rätselhaft und zutiefst beunruhigend, „Signalis“ verbindet Survival-Horror mit klassischem Cyberpunk Themen auf eine Weise, die sich völlig neu anfühlt. Du spielst als Elster, ein humanoider Techniker, der allein in einer kalten, fremden Zukunft erwacht. Ohne klare Antworten besteht deine Mission darin, deinen vermissten Partner zu finden und das Geheimnis aufzudecken die dunkle Wahrheit hinter einem zerfallenden, eine von der Regierung kontrollierte Welt.

Inspiriert von Spielen wie Silent Hill and System Shock, Signalis sorgt für Spannung mit begrenzter Munition, unheimlichen Schauplätzen und Rätseln, die zum Nachdenken zwingen. In jedem Raum hat man das Gefühl, dass sich dort etwas verbirgt, und jedes Geräusch lässt einen nervös werden.

★ Von Cyberpunk inspirierter Survival-Horror Signaltechnik Bei Eneba einkaufen

Optisch ist esverbindet Pixelkunst mit kinoreifem Stil um eine eindringlich schöne Cyberpunk-Welt zu erschaffen. Mit Elementen wie dem „Red Strings Club“ und Kopfgeldjägern dreht sich in diesem Spiel alles um Unbehagen, langsame Enthüllungen und das Enträtseln von Geheimnissen mithilfe von Artefakten, Erinnerungen und beunruhigenden Entdeckungen.

Wenn dir dein düstere Cyberpunk-Spiele„Signalis“ ist nachdenklich und eher psychologisch als actionreich – und geht einem garantiert unter die Haut.

Mein Fazit:Signaltechnik verbindet auf meisterhafte Weise psychologischen Horror mit Cyberpunk-Elementen und schafft so eine Atmosphäre ständiger Angst und Geheimniskrämerei. Fans von Survival-Horror, die Spannung der Action vorziehen, werden diesen Albtraum im Retro-Stil absolut fesselnd finden.

10. System Shock 2 [Science-Fiction-Horror trifft auf Cyberpunk]

Unsere Bewertung 7.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC (Erweiterte Ausgaben zu modernen Erscheinungsjahr 1999 Urheber Irrational Games, Looking Glass Studios, Nightdive Studios Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Stunden Am besten geeignet für Horrorfans, Liebhaber von Immersive Simulationsspielen, Fans klassischer PC-Spiele Besondere Merkmale Techno-Horror-Themen, KI-Antagonist, komplexe RPG-Systeme

System Shock 2 das passiert, wenn man verbindet Cyberpunk mit „Oh nein, die KI ist böse, und ich werde wahrscheinlich sterben.“ Du befindest dich auf einer Raumstation, alles ist schiefgelaufen, und dein einziger Freund ist… Ja, nein, du hast hier keine Freunde.EinfachSHODAN, eine freche, verrückte KI, die dich für einen Käfer hält, den sie vergessen hat zu zerquetschen.

Du spielst einen aufgepeppten Soldaten mit Implantaten und gerade genug Feuerkraft, um dich in noch mehr Schwierigkeiten zu bringen. Die Welt Es bricht auseinander, die Menschen mutieren, und die Technik um dich herum hat sich offiziell gegen die Menschheit gewandt. Also ja, das ist einer der Die besten Action-RPGs in diesem Genre, ganz sicher.

★ Science-Fiction-Horror trifft auf Cyberpunk System Shock 2 Bei Eneba einkaufen

Wenn du auf der Suche nach einem Cyberpunk-Horror-Klassiker bist, wirst du nichts Besseres finden als System Shock 2. Mach dich bereit, denn dich erwartet ein gruseliges, kniffliges Abenteuer mit Hacking, Überleben und mehr Atmosphäre als eine Nebelmaschine auf einer Goth-Rave-Party.

Mein Fazit: System Shock 2 bleibt das ultimative Techno-Horror-Erlebnis, das immersives Simulations-Gameplay mit einem der denkwürdigsten KI-Gegner der Spielegeschichte verbindet. Klassische PC-Spieler und Horrorfans werden zu schätzen wissen, wie dieser einflussreiche Titel den Maßstab für atmosphärischen Sci-Fi-Horror gesetzt hat.

11. ShadowRun [Bester taktischer Cyberpunk-Fantasy-Hybrid]

Unsere Bewertung 7.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, iOS, Android, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2013 (PC/Mobilgeräte), 2022 (Konsolen-Trilogie) Urheber Hirngespinste Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Am besten geeignet für Fans von taktischen Rollenspielen, Liebhaber von Tabletop-Rollenspielen Besondere Merkmale Eine Mischung aus Cyberpunk und Fantasy, rundenbasierte taktische Kämpfe

Shadowrun Returns Das ist das Ergebnis, wenn man Cyberpunk mit Orks, Magie und Wirtschaftsspionage in einen Mixer wirft. Du bist ein Shadowrunner, ein Söldner in einer Welt, in der Megakonzerne alles kontrollieren und Drachen in ihren Vorständen sitzen. Ach ja, und die Magie ist zurückgekehrt, sodass nun Hacker Seite an Seite mit Straßen-Schamanen und Troll-Revolverhelden kämpfen.

Du schlüpfst in die Rolle eines freiberuflichen Agenten, der in Seattle zwielichtige Aufträge annimmt, und tauchst ein in eine Geschichte voller Geheimnisse, Verrat und einiger wirklich düsterer Wendungen. Der Kampf ist taktisch und rundenbasiert, du musst also erst nachdenken, bevor du schießt. Stelle deine Truppe zusammen, passe deinen Charakter an und entscheide, ob du ein cyber-verbesserter Soldat, ein zaubernder Magier oder etwas dazwischen sein möchtest.

★ Der beste taktische Cyberpunk-Fantasy-Hybrid ShadowRun Bei Eneba einkaufen

Mit seiner isometrischen Perspektive und den ausgefeilten RPG-Mechaniken, Shadowrun Returns lässt diesen Klassiker wieder aufleben Taktische Rollenspieler-Feeling, ohne dabei an Frische einzubüßen – dank seiner Hybrid-Einstellung. Wenn du Cyberpunk mit einem Hauch von Fantasy und Entscheidungen suchst, die wirklich etwas bewirken, dann ist dieser Kultklassiker genau das Richtige für dich.

Mein Fazit: Shadowrun Returns schafft sich eine einzigartige Nische, indem es düsteren Cyberpunk nahtlos mit High-Fantasy-Elementen verbindet – eine Mischung, die eigentlich nicht funktionieren dürfte, aber dennoch absolut überzeugt. Fans von taktischen Rollenspielen und alle, die sich nach etwas anderem als dem üblichen Cyberpunk-Einerlei sehnen, werden diese Welt nie wieder vergessen können.

12. Ruinen [Brutales Cyberpunk-Chaos aus der Vogelperspektive]

Unsere Bewertung 7.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 (2020 für Switch) Urheber Reikon Games Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden Am besten geeignet für Fans von Twin-Stick-Shootern, Liebhaber rasanter Action Besondere Merkmale Brutale Twin-Stick-Kämpfe, atemberaubende Neon-Grafik

Ruinen ist pure, ungefilterte Gewalt, verpackt in einer neonfarbenen Cyberpunk-Hülle. Du bist ein stiller, maskierter Killer in einer dystopischen Zukunftsstadt namens Rengkok, und dein Bruder wurde von einem korrupten Konzern entführt. Deine Mission? Schieße, schlage zu und bahne dir deinen Weg durch eine Armee von Feinden, bis du ihn zurückholst.

Das Gameplay bietet rasante Twin-Stick-Shooter-Action, abgerundet durch Nahkämpfe. Du hast Waffen, du hast einen Energieschild und du hast jede Menge Wut. Jeder Kampf ist rasant und befriedigend, vor allem, wenn man einen Kill nach dem anderen aneinanderreiht, während Techno in den Ohren dröhnt und der Bildschirm vor Farben nur so strotzt.

★ Brutales Cyberpunk-Chaos aus der Vogelperspektive Ruinen Bei Eneba einkaufen

Die Cyberpunk-Ästhetik ist hier erstklassig: glitchige Grafik, Neonlicht überall und ein Soundtrack, der wie ein Güterzug einschlägt. Wenn du auf Twin-Stick-Shooter mit dieser rauen, aggressiven Energie stehst, Ruinenist genau das Richtige für dich. Dieses Spiel macht keine halben Sachen, und das solltest du auch nicht.

Mein Fazit: Ruinen fängt mit seinen unerbittlichen Kämpfen und seinem beeindruckenden audiovisuellen Design die rohe Aggressivität der Cyberpunk-Kultur ein. Action-Puristen, die sich nach rasanten Actionsequenzen sehnen und auf komplexe Handlungsstränge verzichten können, werden diesen Adrenalinkick absolut berauschend finden.

Mein Gesamtfazit zum besten Cyberpunk-Spiel

Wenn es um die besten Cyberpunk-Spiele geht, gibt es für jeden Spielertyp den perfekten Einstieg. Diese herausragenden Titel greifen verschiedene Aspekte des Cyberpunk-Genres auf:

Für Entdecker der offenen Welt → Cyberpunk 2077 . Night City ist die ambitionierteste und detailreichste Cyberpunk-Metropole, die je geschaffen wurde. Sie verbindet First-Person-Action mit umfangreichen RPG-Anpassungsmöglichkeiten und verzweigten Handlungssträngen, die deine Reise durch eine neongetränkte Dystopie prägen.

. Night City ist die ambitionierteste und detailreichste Cyberpunk-Metropole, die je geschaffen wurde. Sie verbindet First-Person-Action mit umfangreichen RPG-Anpassungsmöglichkeiten und verzweigten Handlungssträngen, die deine Reise durch eine neongetränkte Dystopie prägen. Für Fans von Koop-Action → Der Aufstieg . Dieser rasante Twin-Stick-Shooter verbindet atemberaubende Grafik mit temporeichen Kämpfen, die sich sowohl für Einzelspieler als auch für das Spielen mit Freunden perfekt eignen – ideal für Spieler, die in einer düsteren, von Megakonzernen beherrschten Welt puren Adrenalinkick suchen.

. Dieser rasante Twin-Stick-Shooter verbindet atemberaubende Grafik mit temporeichen Kämpfen, die sich sowohl für Einzelspieler als auch für das Spielen mit Freunden perfekt eignen – ideal für Spieler, die in einer düsteren, von Megakonzernen beherrschten Welt puren Adrenalinkick suchen. Für Liebhaber taktischer Strategien → ShadowRun. Die einzigartige Mischung aus Cyberpunk-Technologie und Fantasy-Magie sorgt für ein rundenbasiertes taktisches Spielerlebnis, das seinesgleichen sucht – perfekt für Spieler, die methodische Kämpfe und umfassende Charakteranpassung den blitzschnellen Reflexen vorziehen.

Ganz gleich, welchen Spielstil du bevorzugst – das Cyberpunk-Genre hält 2026 etwas Unglaubliches für dich bereit!

Häufig gestellte Fragen