9 Spiele wie „Destiny 2“ für dein nächstes Abenteuer im Jahr 2026

Lust auf mehr Spiele wie Destiny 2 um deine Leidenschaft für Sci-Fi-Shooter zu stillen? Schnall dich an, Guardian – dieser Leitfaden ist deine Eintrittskarte zu epischen Abenteuern, die es mit Bungies Ein Meisterwerk voller Beute!

Egal, ob Sie süchtig nach Destiny 2Mischung aus rasante Schießereien, Koop-Raids oder Beute, für die es sich lohnt, zu grinden Ich habe ähnliche Spiele zusammengestellt, die denselben Nervenkitzel bieten. Stell dir vor, wie du dich mit Freunden zusammentust, Horden von Aliens niedermähst oder in weitläufigen Welten voller Geheimnisse nach der perfekten „God-Roll“-Waffe suchst.

Von MMO-ähnlichen Shootern bis hin zu Action-RPGs – diese Spiele fangen den Zauber von Destiny 2 PvE- und PvP-Chaos. Ich habe Spiele unter die Lupe genommen, die die Balance zwischen Story, Kämpfen und Fortschritt perfekt treffen und gängige Kritikpunkte wie sich wiederholende Missionen oder ein langweiliges Endgame mit frischen Spielmechaniken und lebendigen Welten angehen.

Mit Freunden spielen oder alleine auf Entdeckungsreise gehen? So oder so – diese Titel sorgen für Spannung, von packenden Teamduellen bis hin zu fesselnden Einzelspieler-Quests.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Destiny 2“

Lust auf Spiele wie Destiny 2? Diese herausragenden Titel treffen genau den Nerv des Sci-Fi-Shooters und verbinden atemberaubende Schusswechsel, Koop-Missionen und fesselnde Beutejagden, die dich nicht mehr loslassen. Mit ihren facettenreichen Welten, tiefgehenden RPG-Mechaniken und dem spannenden Multiplayer-Modus sind sie das Nonplusultra für Fans epischer Schlachten und progressionsorientierter Abenteuer auf PS5oder PC.

Jedes Spiel bietet ein ganz eigenes Flair – von taktischer Teamarbeit bis hin zu chaotischen Beutejagden – und sorgt so für endlosen Spielspaß.

Warframe (2013): Ein kostenloser Koop-Shooter mit Ninja-Action, Anpassungsmöglichkeiten und epischen Sci-Fi-Kämpfen. Borderlands 3 (2019): Ein wilder Looter-Shooter mit schrägem Humor, jeder Menge Waffen und Koop-Jagd auf Tresore. Outriders: Worldslayer (2022): Ein düsterer Sci-Fi-Shooter mit intensiven Kämpfen und reichhaltigen Beutegegenständen für den Koop-Modus.

Bereit für noch mehr kosmisches Chaos? Scrollt nach unten für die vollständige Liste! Mein ausführlicher Leitfaden befasst sich mit dem Gameplay, den Features und den Gründen, warum diese Titel perfekt für Loot-Jäger sind – egal, ob ihr solo oder im Team spielt. Lasst euch das nicht entgehen – findet jetzt eure nächste Leidenschaft!

9 Spiele wie „Destiny 2“, die dich stundenlang fesseln werden

Noch immer im Rausch von Destiny 2? Diese Titel bieten ein ähnliches Spielerlebnis mit neuen futuristischen Welten, einzigartigen Builds und jeder Menge Beute, die es zu sammeln gilt. Schließe dich mit anderen Spielern zusammen – oder spiel solo – und probier diese großartigen Alternativen aus.

1. Warframe [Der beste kostenlose Sci-Fi-Parkour-Shooter]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS (Android in Entwicklung) Erscheinungsjahr 2013 Entwickler Digital Extremes Durchschnittliche Spielzeit Über 80 Stunden Besondere Merkmale Parkour-Kämpfe, über 50 Warframes mit einzigartigen Fähigkeiten, plattformübergreifendes Spielen, transformierbare Incarnon-Waffen

Bereit für Chaos im Hyperraum? Warframe ist deine Eintrittskarte zu einem kostenlosen Sci-Fi-Spektakel, das es mit Destiny 2dem von Beute geprägten Chaos. Kämpfe dich als Tenno durch die Reihen der Feinde und schwinge über 50 anpassbare Warframes – Stell dir Bio-Metall-Anzüge mit unglaublichen Kräften vor, wie magnetische Blitze oder Nekromantie.

Die Parkour-Action ist der absolute Hammer – hier kannst du dich mit Freunden durch Koop-Herausforderungen drehen und springen. Sammle Waffen, bastle verrückte Ausrüstung wie explosive Bögen und peppe deine Ausrüstung mit Voidshell-Skins auf, um richtig zu glänzen.

Auch wenn die Geschichte etwas lückenhaft wirkt und der Einstieg für Neulinge ziemlich mühsam ist, ist die Community sehr offen und das plattformübergreifende Spielen sorgt für einen engen Zusammenhalt in den Teams. Wenn du auf Destiny 2 und die ausgefeilte Spielmechanik von Kampfspielen lieben, WarframeDas ständig wachsende Universum ist ein Paradies für Beutejäger.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein kostenloses Weltraum-Ninja-Grindfest mit über 50 Warframes, die mit wahnsinnigen Kräften aufwarten

Parkour, bei dem du durch Levels springst, Wände hochrennst und dich mit Saltos zu stylischen Kills vorarbeitest

Immer mit neuen Ausrüstungs-Updates und plattformübergreifender Online-Team-Action

Ideal für Fans von ähnlichen Spielen wie Destiny 2 aber mit dem Verlangen nach noch schnelleren, noch wilderen Kämpfen

Mein Fazit:Warframe ist im Grunde der Albtraum eines jeden Loot-Jägers – pures Weltraumchaos mit so flüssigen Bewegungen, dass man ganz vergisst, dass man gerade Grind betreibt. Wenn du eine sich ständig weiterentwickelnde Welt erkunden möchtest, ohne einen Cent zu bezahlen, ist dies deine Eintrittskarte ins Chaos des Hyperraums.

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Was die Spieler sagen

DEClPHER

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Das ist etwas, woran man als Anfänger wirklich Freude haben kann; das Gameplay fühlt sich sehr gut an und macht trotzdem richtig Spaß.

2. Borderlands 3 [Der beste chaotische Looter-Shooter mit vier neuen Vault-Jägern]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, macOS, Stadia Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Gearbox Software Durchschnittliche Spielzeit 23 Stunden Besondere Merkmale Prozedural generierte Waffen, vier einzigartige Klassen mit zahlreichen Fähigkeiten, Cel-Shading-Grafikstil

Vault-Jäger, versammelt euch! Borderlands 3 ist ein wahres Loot-Spektakel, das dich Destiny 2 sich einen Platz unter den besten Ego-Shootern sichern.

Wähle aus vier wilden Klassen – wie Amaras ätherische Fäuste oder FL4Ks tierische Kumpels – und bahne dir mit unzähligen Waffen deinen Weg durch Pandoras Chaos, von flammenspeienden Gewehren bis hin zu solchen, die Gegner beleidigen!

Der Koop-Modus ist ein Highlight: Hier können du und deine Freunde skurrile Missionen und Bosse bewältigen, um epische Beute zu ergattern. Die Cel-Shading-Grafik ist ein echter Hingucker, und der Humor ist herrlich schräg, auch wenn die Geschichte eher leichtgewichtig wirkt. Mit umfangreichen Fertigkeitsbäumen und nahtlosem Multiplayer-Modus ist das Spiel ein Riesenspaß für Destiny 2 Spieler, die es lieben, sich Ausrüstung zu erarbeiten und chaotische Kämpfe zu bestreiten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Waffen, die Flammen oder Laserstrahlen abfeuern oder deine Gegner einfach nur mit Provokationen fertigmachen

Vier neue Vault-Jäger mit umfangreichen Fertigkeitsbäumen

Perfekt, wenn du FPS-Action liebst und mit Freunden in purer Koop-Action spielen möchtest

Die erste Wahl, wenn du ein ähnliches Gameplay wie bei Destiny 2 aber mit mehr Lacher und viel schrägeren Beutegegenständen

Mein Fazit:Borderlands 3 ist ein einziges Gemetzel, laute Witze und Ausrüstungs-Drops, die dich dazu bringen, die Beutetruhe noch vor deinem Kumpel aufzubrechen. Wenn du darauf stehst Destiny 2 aber eine Prise Wahnsinn gebrauchen, dann solltest du dir diesen wilden Zirkus nicht entgehen lassen.

★ Der beste chaotische Looter-Shooter mit vier neuen Vault-Jägern Borderlands 3 Bei Eneba einkaufen

Was die Spieler sagen

bankerlmth

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Das ist es auf jeden Fall wert. Die Schusswechsel und die Auswahl an Waffen sind fantastisch, und die zahlreichen Planeten und Umgebungen sind wunderschön und abwechslungsreich.

3. Outriders: Worldslayer [Der beste düstere Sci-Fi-Shooter für Beute und Builds]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Menschen können fliegen Durchschnittliche Spielzeit 32 Stunden Besondere Merkmale Umfangreiche Fertigkeitsbäume, anpassbare Ausrüstung, plattformübergreifendes Spielen, vier Klassen mit einzigartigen Fähigkeiten

Für alle, die Destiny 2 aber ich wünschte, es wäre etwas düsterer, Outriders: Worldslayer ist der düstere Sci-Fi-Shooter, auf den du gewartet hast.

Schlüpfe in Enoch in die Rolle eines individuell anpassbaren „Altered“, der Kräfte wie Vulkanausbrüche oder Zeitrisse einsetzt, und verbünde dich mit anderen für intensive Kämpfe gegen monströse Gegner. Dank der erweiterten Fertigkeitsbäume und der mod-lastigen Ausrüstung kannst du ausgefallene Charakterkonfigurationen erstellen, wie zum Beispiel Scharfschützen-Tanks oder feurige Magier. Der rasante Kampf und das Sammeln von Beute machen süchtig, auch wenn die Geschichte etwas kurz ist und sich das Endgame manchmal etwas eintönig anfühlt.

Ideal fürDestiny 2 Für Fans, die sich nach RPGs mit tiefgehenden Spielmechaniken und truppbasierter Action sehnen, bietet diese Erweiterung neue Gebiete und Herausforderungen, die deinen Zeigefinger auf Trab halten. Dank Crossplay bleibt der Spaß plattformübergreifend erhalten, was diesen Third-Person-Shooter zu einer hervorragenden Wahl für lootlastige Abenteuer macht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Brutale Kämpfe, bei denen du die Zeit anhalten oder mit Säuregeschossen deine Gegner vernichten kannst

Umfangreiche RPG-Elemente, mit denen du deine Charaktere bis ins Detail optimieren und zu Scharfschützen-Panzern oder pyromanischen Magiern ausbauen kannst

Ein Koop-Modus, der in jedem Kampf für Spannung sorgt, egal ob in der Kampagne oder beim Endgame-Grind

Entwickelt für Spieler, die die raue, postapokalyptische Weltraumhöllenlandschaft überleben und als übermächtige Helden daraus hervorgehen wollen

Mein Fazit:Weltenzerstörer ist rau und voller Ereignisse, die deine Ausrüstung bis an ihre Grenzen bringen. Wenn du auf der Jagd bist nach Destiny 2Wenn du den Loot-Loop magst, dir aber düsterere Atmosphäre und tödlichere Kämpfe wünschst, ist dies dein Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt.

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Was die Spieler sagen

AIDSGhost

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Für 20 Dollar ist das Spiel echt super; die zusätzlichen Ausrüstungs- und Fertigkeitsbäume bieten viel Flexibilität bei der Charaktergestaltung. Die zusätzliche Story enthält viele coole Elemente, die allerdings nicht richtig ausgearbeitet sind

4. Battlefield 6 [Das beste groß angelegte Multiplayer-Kriegsspiel]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Entwickler SAGT Durchschnittliche Spielzeit Über 50 Stunden Besondere Merkmale Groß angelegte Schlachten mit 128 Spielern, zerstörbare Umgebungen, klassenbasiertes Gameplay, Fahrzeugkämpfe

Lust auf einen totalen Krieg in gigantischem Ausmaß? Battlefield 6 bringt die legendäre Spielereihe zurück zu ihren Wurzeln – mit intensiven, truppbasierten Kämpfen, die genau das Richtige sind Destiny 2 Lust auf teamorientierte Action.

Befehlige Panzer, steuere Hubschrauber oder stürze dich als Infanterist mitten ins Geschehen – auf weitläufigen Karten, die für epische Showdowns geschaffen sind. Das Klassensystem belohnt Teamwork und ermöglicht es dir, deinen Trupp als Sanitäter, Pionier oder Sturmspezialist zu unterstützen. Dank der zerstörbaren Umgebung gleicht kein Match dem anderen – reiße Gebäude ein, sprenge Brücken und gestalte das Schlachtfeld zu deinem Vorteil neu.

Es legt zwar mehr Wert auf PvP als Destiny 2‘sSchwerpunkt PvE… das fesselnde Ballerspiel, die Fortschrittssysteme und die Teamdynamik machen es zur perfekten Wahl für Wächter, die sich nach dem Chaos eines kompetitiven Mehrspielermodus sehnen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Gigantische Schlachten mit 128 Spielern, bei denen sich jedes Match wie ein epischer Kriegsfilm anfühlt

Zerstörbare Umgebungen, mit denen du das Schlachtfeld mitten im Kampf neu gestalten kannst

Klassenbasierte Teamarbeit, die Koordination und Zusammenspiel belohnt

Fahrzeuge in Hülle und Fülle – von Panzern bis hin zu Jets – für Spieler, die Abwechslung im Kampf suchen

Mein Fazit: Battlefield 6 ist pures Multiplayer-Chaos im Kinoformat. Wenn du Destiny 2Wenn du zwar die Teamdynamik von „“ magst, aber lieber realistische Großschlachten mit Panzern und Explosionen bevorzugst, ist dies genau das Richtige für dich.

★ Das beste groß angelegte Multiplayer-Kriegserlebnis Battlefield 6 Bei Eneba einkaufen

Was die Spieler sagen

TacticalRecon47

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Endlich fühlt es sich wieder wie das klassische Battlefield an. Die Matches mit 128 Spielern sind der Wahnsinn, und die Zerstörung wird einfach nie langweilig. Das beste Spiel seit BF4.

5. The Division 2 [Der beste taktische Looter-Shooter in einer realistischen Umgebung]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Massive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 30 Stunden Besondere Merkmale Taktische Kämpfe mit Deckungssystem, technische Gadgets, dynamische offene Welt, Clansystem

Agenten, macht euch bereit! The Division 2 ist ein taktisches Meisterwerk, das genau ins Schwarze trifft Destiny 2mit Koop- und Beute-Elementen in einem postapokalyptischen Washington, D.C. Als Agent der Division meistern Sie den Deckungs-Kampf und setzen Hightech-Gadgets und Waffen ein, um die Stadt zurückzuerobern.

Dank der umfangreichen RPG-Systeme kannst du deine Charaktere ganz nach Belieben auf Scharfschützen, Tank oder Drohnen-Chaos ausrichten, wobei die Beute den Spielspaß noch weiter steigert.

Die offene Welt ist atemberaubend und steckt voller Missionen und Geheimnisse, auch wenn sich das Einzelspieler-Erlebnis manchmal etwas schwierig anfühlen kann. Mit starken Clans und dem Mehrspielermodus ist es ein Traum für Destiny 2 Spieler, die Strategie und Teamwork lieben. Regelmäßige Updates sorgen für immer neue Inhalte und machen das Spiel zu einem Muss für Fans von Third-Person-Shootern, die sich nach Tiefe und einem intensiven Spielerlebnis sehnen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein vollständig erschlossenes Washington, D.C. nach dem Zusammenbruch, wo an jeder Straßenecke Beute oder Gefahr lauert

Stelle deinen Agenten so zusammen, dass du dich mit Scharfschützen, Tank- oder Drohnenangriffen durch die Missionen kämpfst

Online-Spiel im Clan- und Truppmodus, bei dem Teamwork ebenso belohnt wird wie schießtechnisches Können

Die bodenständige Alternative zur Science-Fiction: mehr Strategie, derselbe befriedigende Beute-Grind

Mein Fazit:TheAbteilung 2tauscht Weltraumlaser gegen realistische Taktiken ein, sodass jeder Feuerwechsel noch intensiver wird. Wenn du mit deiner Crew den Stadtkampf überstehen und ein Spiel erleben willst, das ebenso spannend wie lohnend ist, wirst du dieses Spiel nicht so schnell vergessen.

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Was die Spieler sagen

Dwarkarn

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Eines meiner absoluten Lieblingsspiele.

6. Halo Infinite [Der beste kostenlose Arena-Shooter mit filmreifer Spannung]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Entwickler 343 Industries Durchschnittliche Spielzeit 11 Stunden Besondere Merkmale Open-World-Kampagne, Enterhaken-Mechanik, kostenloser Multiplayer-Modus, plattformübergreifendes Spielen

Mit seinem ausgefeilten Ballkampf und dem explosiven Mehrspielermodus, Halo Infinite spiegelt den energiegeladenen Nervenkitzel von Destiny 2. Als Master Chief rast du durch die offene Welt von Zeta Halo und schaltest die Feinde der Banished mit legendären Waffen wie dem Battle Rifle aus oder nutzt den Enterhaken für rasante Mobilität.

Die Kampagne ist episch, und der kostenlose Multiplayer-Modus bietet spannende Arenakämpfe und große Teamschlachten – perfekt für Fans von Koop-Spielen.

Die Beute ist leichter als Destiny 2… und der Spielfortschritt mag sich manchmal etwas mühsam anfühlen, aber dank Crossplay bleiben die Teams zusammen. Mit atemberaubender Grafik und ausgefeilter Spielmechanik ist das Spiel ein Muss für alle, die sich nach filmreifen FPS-Schießereien und kompetitiver Atmosphäre sehnen. Stürz dich ins Geschehen und bahne dir deinen eigenen Weg zum Ruhm!

Warum wir uns dafür entschieden haben Master Chief ist wieder im Einsatz und sorgt mit einer modernen Variante des klassischen FPS-Feeling für Furore

Ein kostenloses Multiplayer-Spiel, das mit gewaltigen Teamkämpfen für Chaos in der Arena sorgt

Die Beweglichkeit des Enterhakens, die jeden Sprung zu einem Highlight macht

Plattformübergreifendes Online-Spiel, damit du dich unabhängig von deinem System mit anderen zusammenschließen kannst

Mein Fazit:Halo Infinite verbindet Nostalgie mit modernster Perfektion; dich erwarten Feuergefechte, die du nie vergessen wirst. Wenn du ein Spiel suchst, das den Nervenkitzel des Wettkampfs mit filmreifer Coolness verbindet, dann ist dieses Spiel genau das Richtige für dich.

★ Der beste kostenlose Arena-Shooter mit filmreifer Spannung Halo Infinite Bei Eneba einkaufen

Was die Spieler sagen

AscendedViking7

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Ich würde sagen, „Halo Infinite“ bietet das beste Kern-Gameplay der Serie. Es fühlt sich die meiste Zeit einfach unglaublich an

7. Remnant II [Der beste Koop-Loot-Shooter mit düsteren, prozedural generierten Welten]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Gunfire Games Durchschnittliche Spielzeit 22 Stunden Besondere Merkmale Prozedural generierte Welten, vielfältige Archetypen, bosslastige Kämpfe, plattformübergreifendes Spielen

Dieser Titel ist ein gefühlvolles Shooter-RPG, das Destiny 2’s Koop-Beutejagd in düsteren, prozedural generierten Welten.

Wähle aus einzigartigen Charakteren wie dem „Handler“ mit seinem treuen Hund oder dem explosiven „Firestorm Invoker“ und kämpfe gegen groteske Bosse um epische Ausrüstung. Dank der zufällig generierten Dungeons bleibt jeder Durchlauf ein neues Erlebnis – ideal, um gemeinsam schwierige Kämpfe zu meistern.

Das ausführliche Crafting und das Sammeln von Beute machen süchtig, auch wenn die Handlung etwas dürftig ist. Perfekt für alle, die süchtig nach Destiny 2sein anspruchsvoller Koop-Modus und sein hoher Wiederspielwert, Remnant IIDie raue Atmosphäre und die rasanten Schusswechsel machen jeden Sieg zu einem besonderen Erlebnis. Stürze dich dank Crossplay-Unterstützung mitten ins Chaos!

Warum wir uns dafür entschieden haben Es gibt skurrile Charaktere wie Hundeführer, die Hunde einsetzen, oder Beschwörer, die mit Elementarkräften hantieren

Prozedural generierte Space-Horror-Atmosphäre, sodass kein Durchgang wie der andere ist

Fesselndes Loot-Grinden mit RPG-Elementen, die deinen Charakter ständig weiterentwickeln

Entwickelt für Spieler, die gemeinsam mit Freunden brutale Bosse besiegen und die Beute teilen wollen

Mein Fazit:Remnant II ist wieDestiny 2…s verdrehter Cousin; noch mehr postapokalyptischer Albtraum, noch mehr unvorhersehbares Chaos. Wenn du ein Spiel suchst, bei dem jeder Kampf ein Glücksspiel und jeder Sieg befriedigend ist, darfst du dir diesen Bullet-Hell-Fiebertraum nicht entgehen lassen.

★ Der beste Koop-Loot-Shooter mit düsteren, prozedural generierten Welten Remnant II Bei Eneba einkaufen

Was die Spieler sagen

kribmeister

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Das Spiel ist hervorragend, das Bauen von Konstruktionen macht Spaß, und fast jede Waffe und jeder Beutegegenstand macht Freude, wenn man sie findet.

8. Hymne [Der beste Team-Shooter mit Flugelementen in einer atemberaubenden Welt]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Entwickler BioWare Durchschnittliche Spielzeit 18 Stunden Besondere Merkmale Speer-Anzug-Flug, kombinationsbasierte Kämpfe, vier verschiedene Exoanzug-Klassen

Wenn duDestiny 2das Zusammenspiel der Mannschaft,Hymne bietet all das, garniert mit atemberaubender Action in schnittigen Mech-Anzügen und einer traumhaften Alien-Kulisse.

Wähle aus vier Exosuits – wie dem robusten Colossus oder dem wendigen Interceptor – und entfessle Kombos aus Elementarangriffen und Nahkampfangriffen.

Team-basierte Missionen und das Sammeln von Beute sind ein Highlight, auch wenn die Geschichte nicht besonders tiefgründig ist und es dem Endgame an Tiefe mangelt. Die Flugmechanik ist ein Riesenspaß und verleiht jedem Kampf ein episches Gefühl, doch Serverprobleme können nervig sein. Perfekt für Destiny 2 Fans, die sich nach dynamischen Kämpfen und Teamplay sehnen, Hymne bietet ein unterhaltsames und lebhaftes Spielerlebnis.

Warum wir uns dafür entschieden haben Vier Speerwerfer-Charaktere, jeder mit einzigartigen Eigenschaften und Spielstilen – von robust bis blitzschnell

Kämpfe, die teils an Iron Man, teils an Battlefield erinnern – und durch und durch adrenalingeladen sind

Elementarkombos und Nahkampfangriffe, bei denen man sich auf die beste Art und Weise übermächtig fühlt

Kooperative Online-Missionen und Beutejagden für Spieler, die auf echte Team-Synergie stehen

Mein Fazit:Hymne Es mag sich zwar einen zwiespältigen Ruf erarbeitet haben, aber wenn es funktioniert, ist es einfach grandios. Wenn du ein Spiel suchst, bei dem der Himmel deine Arena ist und der Boden nur ein Ort zum Nachladen, dann ist dies deine Eintrittskarte in eine hochfliegende Zukunft.

★ Der beste Team-Shooter mit Flugsequenzen in einer atemberaubenden Welt Hymne Bei Eneba einkaufen

Was die Spieler sagen

wasptube1

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„Anthem“ ist ein großartiges Spiel mit wunderschönen Landschaften, das es wirklich wert ist, gespielt zu werden. Spielt gemeinsam im Koop-Modus und habt Spaß dabei!

9. Monster Hunter: World [Das beste Koop-Grindfest für Beute und gigantische Jagden]

Unsere Bewertung 8.3

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Capcom Durchschnittliche Spielzeit 48 Stunden Besondere Merkmale 14 Waffentypen, Monster-Herstellung, dynamische Ökosysteme, Koop-Jagd

Jäger, schärft eure Klingen! Monster Hunter: Worldbietet eineDestiny 2-artiges Loot-Grinden mit actiongeladenen Koop-Kämpfen gegen riesige Bestien in lebendigen Ökosystemen.

Wählen Sie aus14 Waffen, wie Doppelklingen oder schwere Armbrüste, und stelle Ausrüstung aus Monsterteilen her, um auch schwierigere Jagden zu meistern. Schließe dich anderen an, um epische Schlachten gegen Drachen zu bestreiten – mit einem umfangreichen Fortschrittssystem und fesselnden Kämpfen.

Die Lernkurve ist steil, aber der Gewinn ist enorm. Ideal für Destiny 2 Spieler, die kooperative Herausforderungen und das Herstellen von Ausrüstung lieben, WeltDie facettenreiche Welt und die Crossplay-Atmosphäre lassen dich nicht mehr los. Kämpfen, basteln, wiederholen – einfach episch!

Warum wir uns dafür entschieden haben 14 Waffentypen, damit sich jede Jagd wie ein neues Spiel anfühlt

Stelle Ausrüstung aus Monsterteilen her und überstehe Kämpfe, die deine Geduld und dein Können auf die Probe stellen

Weite, lebendige Ökosysteme, die eine auf Erkundung ausgerichtete Spielweise und Teamwork belohnen

Kooperative Online-Jagdabenteuer, die denselben Nervenkitzel bieten wie Destiny 2 Raids, nur mit größeren Klauen

Mein Fazit:Monster Hunter: World ist das Loot-Grinden in seiner ursprünglichsten Form: reines Überleben im Kampf gegen Bestien, die dich töten wollen. Wenn du stundenlang auf die Jagd gehen und mit der Beute zurückkehren möchtest, wirst du dich hier wie zu Hause fühlen.

★ Das beste Koop-Grindfest für Beute und gigantische Jagden Monster Hunter: World Bei Eneba einkaufen

Was die Spieler sagen

Falcorn042

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Es ist eines der besten Multiplayer-Spiele, wenn du einen Freund dazu bringen kannst, mit dir auf die Jagd zu gehen.

Mein Gesamtfazit zu Spielen wie „Destiny 2“

Die richtige Wahl treffen Destiny 2 Die Wahl hängt von deinem Spielstil ab und davon, ob du alleine oder im Team spielst. So findest du heraus, welches Spiel am besten zu dir passt:

Für kostenlose Sci-Fi-Action → Warframe or Halo Infinite . Beide bieten unzählige Stunden an Unterhaltung, ohne dass man einen Cent dafür ausgeben muss – Warframe für Beute-lastige Grinds, Hallofür Nervenkitzel im Wettkampf

or . Beide bieten unzählige Stunden an Unterhaltung, ohne dass man einen Cent dafür ausgeben muss – Warframe für Beute-lastige Grinds, Hallofür Nervenkitzel im Wettkampf Für chaotischen Koop-Spaß mit Freunden → Borderlands 3 or Outriders: Worldslayer . Unzählige Waffen und schräger Humor in „Borderlands“ oder düsterere Stimmung und brutales Crafting in Ausgestoßene.

or . Unzählige Waffen und schräger Humor in „Borderlands“ oder düsterere Stimmung und brutales Crafting in Ausgestoßene. Für taktisches, truppbasiertes Gameplay → The Division 2 or Battlefield 6 . Realistischer, strategischer Kampf, der Teamwork belohnt – Stadtkämpfe in Washington, D.C. oder gewaltige Schlachten mit 128 Spielern.

or . Realistischer, strategischer Kampf, der Teamwork belohnt – Stadtkämpfe in Washington, D.C. oder gewaltige Schlachten mit 128 Spielern. Für anspruchsvolle Beutejagden → Remnant II or Monster Hunter: World. Brutale Bosse und prozedural generierte Dungeons in Überbleibseloder epische Jagden auf Ungeheuer in Monster Hunter.

Ganz gleich, was du bevorzugst – diese Spiele bieten den Nervenkitzel, den die Jagd nach Beute mit sich bringt Destiny 2 fund wonach du dich sehnst. Such dir eins aus und leg los!

Häufig gestellte Fragen