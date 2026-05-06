Die 16 besten Soulslike-Spiele des Jahres 2026, die die Herausforderung wert sind

Die Suche nach den besten Soulslike-Spielen gleicht der Suche nach der spitzesten Nadel im Heuhaufen. Wir wurden mit vielen anständigen Titeln gesegnet, doch nur einige davon sind es wirklich wert, gespielt zu werden.

Was macht ein großartiges Soulslike aus? Anspruchsvolle Kämpfe, eine stimmungsvolle Optik, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, knifflige Bosskämpfe und gnadenlose Spielmechaniken, die einen dazu zwingen, sich anzupassen und präzise zu reagieren, um überhaupt weiterzukommen.

Dieses Genre ist nichts für Gelegenheitsspieler – es richtet sich an Abenteuerlustige, denen es nichts ausmacht, immer wieder Niederlagen hinzunehmen, um sich den hart erkämpften Sieg zu sichern. Hier sind die besten Soulslike-Spiele, die deine Fähigkeiten bis an die Grenzen bringen werden.

Unsere Top-Empfehlungen für Soulslike-Spiele

Das Soulslike-Genre ist vollgepackt mit unzähligen Top-Titeln. Wenn du die absolut besten Spiele spielen möchtest, wirf einen Blick auf die Top-Empfehlungen unseres Teams – Spiele, die dir als Soulslike-Fan garantiert gefallen werden:

Die Lügen von P (2023) – ein phänomenales Action-RPG, das die klassische Atmosphäre der „Soulsborne“-Reihe und herausfordernde Kämpfe mit einer an Pinocchio angelehnten Geschichte verbindet. Dark Souls 3 (2016) – weithin bekannt als der beste Titel in der Dark Souls Reihe, die im Vergleich zu ihren Vorgängern verbesserte Kampfmechaniken, Grafik und Weltgestaltung bietet. Star Wars: Jedi Survivor (2024) – einer der besten Star Wars Spiele der letzten Jahre, in denen man eine weit, weit entfernte Galaxis erkunden kann, komplett mit anpassbaren Lichtschwertern, Blastern und Machtkräften sowie einem Hauch von Souls-ähnlichen Kampfmechaniken.

Nicht ganz das, was du erwartet hast? Scroll einfach weiter, denn wir haben noch dreizehn weitere Spiele vorzustellen – allesamt absolute Knaller, die dir ein unglaubliches Souls-ähnliches Erlebnis bieten werden!

Die 16 besten Soulslike-Spiele, die man meistern sollte

Souls-ähnliche Spiele haben dank FromSoftwares meisterhafter Pionierarbeit in diesem Genre enorme Mainstream-Popularität erlangt. Hier sind die besten Titel, die ich sorgfältig ausgewählt habe. Jedes dieser Spiele wird unvorbereitete Spieler auf eine harte Probe stellen, während es diejenigen belohnt, die sich den süßen Dopaminrausch hart erarbeiten. Seid gewarnt – diese Spiele werden euch zwingen, besser zu werden.

1. Die Lügen von P [Bester Soulslike, der nicht von FromSoftware stammt]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen macOS, Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2023 Urheber Neowiz Games, Round8 Studio Durchschnittliche Spielzeit 30–35 Stunden Am besten geeignet für PC-Spieler, die ein Erlebnis im Stil von „Bloodborne“ suchen

Den Anfang meiner Liste macht Die Lügen von P,das ist eines der Die besten RPG-Spiele in den letzten Jahren und ist von vielen als das beste Soulslike-Spiel angesehen, das nicht von FromSoftware stammt. Es hat nicht nur diese vertraute düstere, bedrückende Atmosphäre, die alle Soulsborne-Spiele auszeichnet, sondern auch ein Kampfsystem, das ebenso rasant und komplex ist.

Furchteinflößend gestaltete Bosse, die schwer zu besiegen sind? Check. Eine subtile und bedrohliche Geschichte? Ist vorhanden. Wahnsinnige Grafik gepaart mit düsterer, gotischer Ästhetik und unheimlichem Sounddesign? Genau das Richtige! Die Lügen von Pkönnte genauso gut ein FromSoftware-Spiel sein, wenn man mal vom Namen absieht, und das Beste daran ist, dass es sich selbst gegen die besten Titel von FromSoftware behaupten kann.

Was großartige Soulslike-Spiele angeht, Die Lügen von P ist zweifellos ein herausragender Titel, den Fans des Genres unbedingt spielen sollten – dank seines unglaublichen Grafikstils, seines ausgefeilten Spieldesigns und der meisterhaften Umsetzung der klassischen „Soulslike“-Formel, die wir alle kennen und lieben.

WährendBloodborne ist noch nicht für den PC erschienen, Die Lügen von Pist sicherlich das Nächstbeste, was PC-Spieler derzeit in die Hände bekommen können.

Mein Fazit: Die Lügen von P ist der Goldstandard unter den Souls-ähnlichen Spielen von Drittanbietern. Wenn du ein PC-Spieler bist, der auf Bloodborne… das ist die nächstbeste Lösung.

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2. Dark Souls 3 [Das beste Dark Souls-Spiel]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen PS4, Xbox One, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2016 Urheber FromSoftware Durchschnittliche Spielzeit 40–50 Stunden Am besten geeignet für Fans des klassischen Soulsborne-Kampfes und der Weltgestaltung

Jeder Gamer sollte etwas Respekt zeigen Dark Souls 3…s Name, denn dieser Titel verhalf dem gesamten Soulslike-Genre zu großer Mainstream-Popularität, verkaufte sich besser als seine Vorgänger und bescherte der „Dark Souls“-Trilogie den fantastischen Abschluss, den sie verdient hatte.

Fast alles, was an Dark Souls and Dark Souls 2war anwesend inDark Souls 3, doch die Entwickler haben es dabei nicht belassen. FromSoftware hat dafür gesorgt, dass Dark Souls 3 was eine rundum bessere Leistung im Vergleich zu jedem anderen Soulsborne-Spiel, das zuvor erschienen ist, und ohne dieses Spiel als Vorlage zu nehmen, glaube ich nicht, dass Elden Ring wäre auch zu dem Meisterwerk geworden, das es heute ist.

Alles in allem,Dark Souls 3 ist ein weiterer Titel, den ich Fans von Soulslike- und Action-RPGs wärmstens ans Herz lege, da er genau das einfängt, was die frühen Soulsborne-Titel so besonders macht. Er nimmt einen herausragenden Platz unter den Die besten Dark Souls-Spiele die je veröffentlicht wurden, Punkt.

Mein Fazit: Dark Souls 3 ist das ultimative „Soulsborne“-Erlebnis und der Maßstab für alles, was danach kam. Ein Muss für jeden Fan des Genres.

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Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Xbox Cloud Gaming, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2024 Urheber Respawn Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 20–25 Stunden Am besten geeignet für „Star Wars“-Fans, die storylastige Souls-ähnliche Spiele mögen

Hättest du lieber ein Soulslike-Spiel in einem Science-Fiction-Setting? Nun, Star Wars Jedi: Survivor hat alles, was du brauchst. Es ist ein großartiger Titel, den man sich unbedingt zulegen sollte, besonders wenn man Star Wars-Fan ist. Ich empfehle dir sogar, zuerst das erste Spiel zu spielen – Star Wars: Fallen Order – zumal beide Spiele erstaunlich gute Titel sind, die die Star-Wars-Power-Fantasie perfekt einfangen.

Im Gegensatz zu den typischen Souls-ähnlichen Spielen, Star Wars: Jedi Survivor verfolgt einen direkteren Erzählstil, der ideal für Fans von Soulslike-Spielen, die nicht nur knifflige Bosskämpfe lieben, sondern auch Wert auf eine storylastige Erfahrung legen, zumindest im Vergleich zu FromSoftwares eher subtiler Erzählweise.

Da ich selbst schon einige Star-Wars-Spiele gespielt habe, muss ich sagen, dass Star Wars: Jedi Survivor ist zweifellos eines der Die besten Star Wars-Spiele da draußen. Hier kannst du erleben, wie furchterregend Darth Vader in einem epischen Bosskampf im Souls-Stil ist. Muss ich noch mehr sagen?

Mein Fazit: Star Wars Jedi: Survivor beweist, dass Souls-ähnliche Spiele in einem Science-Fiction-Setting hervorragend funktionieren. Ein absolutes Muss für Star Wars Fans, die an anspruchsvollen Kämpfen Gefallen finden.

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Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen PS5, Xbox Series X/S, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2025 Urheber Leenzee Games Durchschnittliche Spielzeit 25–30 Stunden Am besten geeignet für Fans der chinesischen Mythologie und rasanter Kämpfe

Nach dem Erfolg von Black Myth: Wukong, Wuchang: Gefallene Federn ist ein weiteres in China entwickeltes Soulslike, das in diesem Genre für Aufsehen sorgt. Das Spiel spielt in der späten Ming-Dynastie, verbindet Dark Fantasy mit chinesischer Mythologie und bietet brutale, rasante Kämpfe, die dich auf Trab halten werden.

Was wirklich den Unterschied ausmacht Wuchang Was das Spiel besonders auszeichnet, ist sein einzigartiges „Feather System“, mit dem man gegnerische Fähigkeiten absorbieren und gegen seine Feinde einsetzen kann. Das ist eine erfrischende Abwandlung des Soulslike-Konzepts, die jeder Begegnung eine zusätzliche strategische Ebene verleiht. Die Bosskämpfe sind absolut gnadenlos, und das Spiel nimmt einem nichts ab – genau das, was wir lieben.

Optisch ist dieses Spiel atemberaubend. Die Umgebungen strotzen nur so vor Atmosphäre, von kriegsverwüsteten Dörfern bis hin zu unheimlichen Tempeln voller grotesker Dämonen. Wenn dir Black Myth: Wukong und sich ein weiteres Soulslike wünschen, das in der chinesischen Geschichte und Mythologie verwurzelt ist, Wuchang: Gefallene Federn ist der nächste logische Schritt.

Mein Fazit: Wuchang: Gefallene Federn ist ein würdiger Nachfolger von Black Myth: Wukong„s Schwung. Sein „Feather System“ bringt frischen Wind in das Genre.

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Unsere Bewertung 9

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Plattformen PS5, Xbox Series X/S, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2023 Urheber Gunfire Games Durchschnittliche Spielzeit 20–25 Stunden Am besten geeignet für Koop-Spieler, die Shooter mit Souls-ähnlichen Spielmechaniken mögen

Manche Spieler sagen Remnant 2 ist im Grunde ein Soulslike mit Schusswaffen, und da stimme ich teilweise zu. Schließlich gehört es nicht nur zu den Die besten Third-Person-Shooter In den letzten Jahren hat sich dieses Spiel nicht gescheut, sich von den üblichen Klischees von Shootern und Soulslike-Spielen zu lösen und seinen eigenen Weg zu gehen.

Remnant 2 ist eine enorme Verbesserung gegenüber dem ersten Teil und besticht durch ausgefeiltere Spielmechaniken, beeindruckende Grafik, komplexe Bosskämpfe, rasante Kämpfe und nahtloses Koop-Spiel mit anderen Spielern.

Kurz gesagt,Remnant 2 is die perfekte Fortsetzung der „Remnant“-Reihe und ein Muss für alle Fans von Soulslike-Spielen, die auch Third-Person-Shooter mögen. Du wirst es nicht bereuen, dir dieses Spiel zuzulegen, vor allem, wenn du gerne im Koop-Modus mit deinen Freunden oder anderen Spielern spielst.

Mein Fazit: Remnant 2 ist die erste Wahl für Spieler, die eine Souls-ähnliche Herausforderung mit Schusswechseln suchen. Mit Freunden im Koop-Modus macht es noch mehr Spaß.

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6. Elden Ring [Bester Soulslike insgesamt]

Unsere Bewertung 8.9

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Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2022 Urheber FromSoftware Durchschnittliche Spielzeit 60–100 Stunden Am besten geeignet für Fans von Open-World-RPGs, die das ultimative Soulslike-Erlebnis suchen

Wolltest du schon immer mal ein reines Power-Fantasy-Spiel spielen, in dem du Göttern, Drachen und höllischen Abscheulichkeiten ordentlich eins überziehen kannst? Elden Ring Es besticht dadurch, dass es einem den befriedigenden Nervenkitzel vermittelt, wahnsinnig schwierige Bosskämpfe durch Ausprobieren zu meistern, und ist – zumindest meiner Meinung nach – mit Abstand das Inbegriff eines Soulslike-Spiels.

The über 28.000.000 Die Verkaufszahlen sprechen für sich!

Abgesehen davon, dass es eines der Die besten Open-World-Spieledie je veröffentlicht wurden,Elden Ring ist auchdas ausgefeilteste AAA-Soulslike-Spiel auf dem Markt, das „Demon’s Souls“, „Dark Souls“ und alle anderen Titel von FromSoftware in den Schatten stellt. Es besticht durch einen phänomenalen Grafikstil, unzählige Anpassungsmöglichkeiten, einen anspruchsvollen Schwierigkeitsgrad und jene klassische düstere, aber faszinierende Atmosphäre, die wir alle von Hidetaka Miyazakis Werken gewohnt sind.

Wenn das noch nicht ausreicht, um Sie davon zu überzeugen, wie toll Elden Ring ist (ich verspreche, ich rede nicht nur Unsinn), vergessen wir nicht, dass es Der Schatten des Erdbaums Ein DLC, der ohne Weiteres zu den besten DLCs der Spielegeschichte gezählt werden kann und dieses ohnehin schon großartige Spiel um jede Menge neue Inhalte sowie einzigartige, geschichtsträchtige Endgegner erweitert.

Mein Fazit: „Elden Ring“ ist der Inbegriff des Souls-Like-Genres. Mit Der Schatten des Erdbaums… es ist ein absolutes Muss für jeden Fan von Action-RPGs.

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7. Bloodborne [Beste „Soulslike“-Atmosphäre]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen PS4 Erscheinungsjahr 2015 Urheber FromSoftware Durchschnittliche Spielzeit 30–40 Stunden Am besten geeignet für Horrorfans, die aggressive, rasante Kämpfe bevorzugen

Wie man dieser Liste entnehmen kann, gibt es im Soulslike-Genre eine Fülle bemerkenswerter Action-RPGs, doch nur sehr wenige Spiele können mit dem mithalten, was Bloodborne war für die Soulsborne-Community. Es ist eine klassische Legende, die unter den Fans der Soulsborne-Reihe Kultstatus erlangte.

Außerdem,Bloodborne ist eines der wenigen ARPGs der Spitzenklasse, das meiner Meinung nach in Bezug auf seine Popularität beim breiten Publikum ziemlich unterschätzt wird. Was die Hintergrundgeschichte angeht, hält sich dieses Spiel mit düsteren Themen nicht zurück, was perfekt zur hoffnungslos trostlosen Atmosphäre des Spiels passt. Für mich ist es, was das reine Storytelling angeht, mit Abstand einer der besseren Titel im Katalog von FromSoftware.

BloodborneDer Reiz des Spiels liegt in seiner gotischen Atmosphäre, den Horrorelementen à la Lovecraft, der einzigartigen Mechanik der Spezialwaffen und den schnelleren, aggressiveren Kämpfen als in anderen Souls-ähnlichen Spielen (mit Ausnahme von Sekiro). Falls du dieses Spiel noch nicht gespielt hast Wenn du es noch nicht hast, dann schlage ich vor, dass du es dir so schnell wie möglich holst, denn du verpasst definitiv etwas.

Mein Fazit: Bloodborne bleibt FromSoftwares atmosphärischstes Meisterwerk. Seine gotische Horror-Kulisse und die rasanten Kämpfe sind unübertroffen.

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Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PS4, Xbox One, Microsoft Windows, Google Stadia Erscheinungsjahr 2019 Urheber FromSoftware Durchschnittliche Spielzeit 25–35 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich einen auf Geschicklichkeit basierenden Kampf ohne Abkürzungen wünschen

Wenn wir schon von flüssigen Kampfsystemen sprechen, wie könnte ich da Sekiro: Shadows Die Twice? Das mag vielleicht etwas gewagt klingen, aber meiner Meinung nach hat dieses Spiel das beste Schwertkampf-System aller Action-RPGs, die es gibt, dem nur Ghost of Tsushima, ein weiteres unglaublich beeindruckendes ARPG.

Genau wieElden Ring, Sekiro: Shadows Die Twice sicherte FromSoftware bereits im Jahr 2019, was die ohnehin schon lange Liste der Auszeichnungen des renommierten Spieleherstellers weiter verlängert. Und es war auch ein wohlverdienter „Game of the Year“-Titel!

Dieses Spiel ist nicht nur ein rasantes, actiongeladenes Meisterwerk, das im Kampf die typischen „Soulslike“-typischen Geschicklichkeitsprüfungen bietet, sondern besticht auch durch seine grafische Brillanz und seine wenig subtile Erzählweise, was es für alle Arten von Action-RPG-Fans attraktiv macht – ganz gleich, ob sie „Soulslike“-Fans sind oder nicht.

Alles in allem,Sekiro: Shadows Die Twice besticht durch sein einfaches, aber schwer zu meisterndes Kampfsystem. Während man in anderen Souls-ähnlichen Spielen Seelen oder Runen sammeln muss, um aufzusteigen und gestärkt zurückzukehren, ist es in SekiroEntweder du wirst besser oder du gehst weinend nach Hause.

Mein Fazit: Sekiro bietet die intensivsten und befriedigendsten Schwertkämpfe des Genres. Kein Grinden, keine Abkürzungen – nur pures Können.

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9. Lords of the Fallen [Die beste Alternative zu Dark Souls]

Unsere Bewertung 8.3

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Plattformen PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, GeForce Now, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2023 Urheber Hexworks Durchschnittliche Spielzeit 25–30 Stunden Am besten geeignet für „Dark Souls“-Fans, die ein vertrautes Spielerlebnis suchen

Lords of the Fallen ist der Nachfolger eines gleichnamigen Originalspiels, das bereits im Jahr 2014. Tatsächlich ist es das mit Abstand bessere der beiden Spiele, da es nicht nur verbesserte, moderne Grafik bietet, sondern auch Leistungsoptimierungen, ein besseres Kampfsystem und ein einsteigerfreundlicheres Spielerlebnis.

Wenn Sie auf der Suche nach ein authentisches Soulslike-Spiel, das die Atmosphäre und das Weltdesign von Dark Souls aufgreift, dann dieses Spiel wird sicherlich nicht enttäuschen. Nicht nur das, auch die Benutzeroberfläche, die Steuerung und viele andere Spielelemente erinnern an klassische Soulsborne-Titel.

Abgesehen vonDie Lügen von P, Lords of the Fallen ist thematisch wohl das Spiel, das den FromSoftware-Titeln aus der Zeit vor „Elden Ring“ am nächsten kommt, und eines, das ich eingefleischten Soulslike-Fans zu 100 % empfehlen kann.

Mein Fazit:Lords of the Fallen Das kommt dem Klassiker am nächsten Dark Souls außerhalb von FromSoftware. Ideal für Fans, die sich nach der altbekannten Formel sehnen.

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10. Nioh 2 [Das beste Soulslike in Sachen Wiederspielwert]

Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen PS5, PS4, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2020 Urheber Team Ninja Durchschnittliche Spielzeit 50–60 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die komplexe Kampfsysteme und vielfältige Charakterkonfigurationen lieben

Wenn ich alle hier aufgeführten Spiele danach bewerten müsste, wie tiefgehend und fesselnd ihr Kampfspiel ist, dann Nioh 2 sicherlich zu den Top 5 gehören würde. Das liegt daran, dass es bietet dank seines ausgefeilten Waffensystems eine atemberaubende Vielfalt an Spielstilen, was es zudem zu einem der Spiele mit dem höchsten Wiederspielwert auf dieser Liste macht.

Team Ninja hat sich mit Nioh 2. Im Vergleich zum ersten Teil bietet es eine bessere Grafik, verbesserte Kampfmechaniken, eine größere Waffenauswahl und anspruchsvollere Bosskämpfe.

Ich empfehle, es zu spielen Nioh vorherNioh 2 Allerdings haben diese Spiele eine fesselnde, zusammenhängende Handlung, der man sonst nicht richtig folgen kann. Die Nioh-Reihe ist eine großartige Action-RPG-Reihe mit Soulslike-Kämpfen obendrein, daher würde ich sagen, dass beide Spiele deine Zeit mehr als wert sind.

Mein Fazit: Nioh 2„s umfangreiches Waffensystem und die vielfältigen Ausrüstungsmöglichkeiten sorgen für endlosen Spielspaß. Spiel zuerst den ersten Teil und stürz dich dann in diesen hier.

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11. Black Myth: Wukong [Die besten Bosskämpfe im Soulslike-Stil]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PS5, Xbox Series X/S, GeForce Now, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2024 Urheber Spielwissenschaft Durchschnittliche Spielzeit 20–25 Stunden Am besten geeignet für Neulinge, die sich unvergessliche Bosskämpfe und atemberaubende Grafik wünschen

Als Nächstes kommt der Publikumsliebling der The Game Awards 2024 – Black Myth: Wukong. Mit über25.000.000 weltweit verkaufte Exemplare – es ist zweifellos eines der Die besten Einzelspieler-Spiele für den PC sowohl für PC als auch für Konsolen und ein absolutes Muss für alle Soulslike-Fans da draußen.

Schon allein die Bosskämpfe reichen mir aus, um dieses Spiel jedem „Soulsborne“-Fan zu empfehlen, denn nur wenige Titel können da mithalten, wenn es darum geht, wie befriedigend es ist, die einzigartigen Angriffe der Gegner zu meistern und sie mit gut getimten Kontern und Ausweichmanövern regelrecht vorzuführen.

Es sind nicht nur die fesselnden Bosskämpfe und die ausgeprägte Charakterisierung der einzelnen Bosse, die dieses Spiel ausmachen ein herausragender Titel ist es jedoch. Black Myth: Wukongist auchunterstützt durch atemberaubende Grafik, unterhaltsame RPG-Mechaniken und eine fesselnde Geschichte voller spannungsgeladener Action, die in der chinesischen Mythologie verwurzelt ist, das uns eine neue Perspektive auf die bei Souls-Fans beliebte mittelalterliche Fantasy-Kulisse bietet.

Außerdem verliert man in „Wukong“ – anders als in den meisten Titeln von FromSoftware – beim Tod keine Erfahrungspunkte, was das Spiel zum perfekten Einstieg für Soulslike-Neulinge macht, die nach weniger gnadenlosen Alternativen suchen.

Mein Fazit: Black Myth: Wukong bietet einige der denkwürdigsten Bosskämpfe des Genres. Ein idealer Einstieg für Neulinge im Soulslike-Genre.

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12. Blasphemous 2 [Das beste 2D-Soulslike]

Unsere Bewertung 7.8

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Plattformen Microsoft Windows, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2023 Urheber The Game Kitchen Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Am besten geeignet für Metroidvania-Fans, die Spaß an 2D-Kämpfen im Souls-Stil haben

Als kleine Abwechslung zu Action-Spielen in der Third- und First-Person-Perspektive haben wir Blasphemous 2 – ein herausragendes Indie-Plattformspiel, das stark von der „Souls“-Reihe inspiriert ist. Wolltest du schon immer mal wissen, wie sich ein 2D-Spiel anfühlt, das Metroidvania mit Soulslike verbindet? Wenn ja, dann wird dich dieses Spiel umhauen.

Mit seinen unheimlichen Boss-Designs, der düsteren Grafik, den ausrüstbaren Waffen, der wunderschönen Pixelgrafik, den brutalen Animationen und der düsteren Fantasy-Kulisse schreit dieses Spiel geradezu nach „Soulslike“, trotz der offensichtlichen Unterschiede im Kern-Gameplay.

Mir hat dieses Spiel sehr gut gefallen, und ich würde beide Titel der Reihe allen empfehlen, die gerne mal Indie-Spiele ausprobieren. Tolle Titel im Soulslike-Genre gibt es schließlich nicht nur bei AA- oder AAA-Veröffentlichungen, also schau dir die „Blasphemous“-Reihe doch mal an!

Mein Fazit: Blasphemous 2 beweist, dass die Souls-ähnliche Formel auch in 2D hervorragend funktioniert. Ein absolutes Muss für Fans von Metroidvanias und Indie-Spielen.

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Unsere Bewertung 7.6

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Plattformen PS4, Xbox One, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2019 Urheber Bandai Namco Studios Durchschnittliche Spielzeit 30–40 Stunden Am besten geeignet für Anime-Fans, die sich eine umfassende Charakteranpassung wünschen

Code Vein ist ein weiteres bemerkenswertes Soulslike-Spiel, das im Vergleich zu seiner tatsächlichen Qualität ziemlich unterschätzt wird. Es handelt sich um ein Action-RPG der Spitzenklasse, das trotz seiner verhaltenen Resonanz auch zu den besten Anime-Spielen der letzten Jahrzehnte gezählt werden kann.

Was machtCode Vein Ein fantastisches Spiel, das sowohl für ARPG- als auch für Soulslike-Fans gleichermaßen empfehlenswert ist, ist umfangreiche Möglichkeiten zur Charakteranpassung, fesselnde Grafik im Anime-Stil, ein intensives Kampfsystem und eine etwas absurde, aber dennoch einprägsame Geschichte.

Wenn du ein Fan von Soulslike-Spielen bist und gleichzeitig Anime-Elemente liebst (z. B. stilisierte Grafik, Charakterisierung und Erzählstruktur), dann solltest du dieses Spiel unbedingt so schnell wie möglich spielen.

Mein Fazit: Code Vein ist das Spiel der Wahl für Anime-Fans unter den Souls-ähnlichen Titeln. Dank umfangreicher Anpassungsmöglichkeiten und stilvoller Grafik hebt es sich deutlich von der Masse ab.

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Unsere Bewertung 7.4

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Plattformen Windows, Linux, macOS, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Urheber Team Cherry Durchschnittliche Spielzeit 25–40 Stunden Am besten geeignet für Indie-Fans, die Spielspaß mit hohem Schwierigkeitsgrad schätzen

Hollow Knightist eines derDie besten Indie-Spiele Jeder Soulslike-Fan sollte es ausprobieren, auch wenn manche Leute im Internet behaupten, es sei gar kein Soulslike. Ich stimme zwar grundsätzlich zu, dass dieses Spiel vieles anders macht als ein typisches Soulslike, aber es ist einfach ein so großartiger Titel, dass ich ihn bei der Erstellung dieser Liste nicht einfach so übergehen kann.

Was Plattformspiele im Metroidvania-Stil angeht, wirst du kaum ein anderes Spiel finden, das dir diesen Adrenalinkick beim Besiegen kniffliger Bosse und dieses Gefühl der Faszination beim Erkunden einer dunklen, verworrenen Welt so gut vermittelt wie Hollow Knight.

Sicherlich ahmt es nicht fast jeden Aspekt eines typischen, von Soulsborne inspirierten Spiels nach, aber ich würde sagen, dass Hollow Knight is der perfekte Titel für Hardcore-Gamer, die vor allem die hohen spielerischen Anforderungen des Soulslike-Genres schätzen.

Hast du Lust auf ein Spiel, das für seinen hohen Schwierigkeitsgrad bekannt ist und dich mit seinem wunderschönen, handgezeichneten Grafikstil fesseln wird? Probier es doch mal aus und schau, wie weit du kommst.

Mein Fazit: Hollow Knight ist ein Meisterwerk, das über Genregrenzen hinausgeht. Anspruchsvoll, wunderschön und absolut sehenswert.

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15. Ein weiterer Schatz der Krabbe [Das beste Soulslike mit einer lockeren Atmosphäre]

Unsere Bewertung 7.2

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Plattformen Nintendo Switch, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Xbox Cloud Gaming, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2024 Urheber Aggro-Krabbe Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die ein unbeschwertes, leicht zugängliches Soulslike suchen

Viele Spiele auf dieser Liste richten sich an eingefleischte Fans von Dark-Fantasy-ARPGs, aber wie wäre es mit einem etwas entspannteren Spiel, das dennoch solide, dem Genre treu bleibende Kampfelemente bietet? Nun, Ein weiterer Schatz der Krabbe ist ein Geheimtipp, den ich dir wärmstens ans Herz legen würde – von einem Soulslike-Fan zum anderen.

Und nein, das ist kein Aprilscherz außerhalb der Saison. Ein weiterer Schatz der Krabbe ist ein absolutes Muss, einfach weil es eine unterhaltsame, weniger düstere Alternative zu Souls-ähnlichen Spielenund der Gaming-Community zu zeigen, dass auch Spiele mit einer helleren Farbpalette und humorvollen Dialogen das Genre gut verkörpern können.

Mit starken Gegnern, einer guten Geschichte und kniffligen Herausforderungen erwartet dich Ein weiterer Schatz der Krabbe das wird dich begeistern, sobald du es in den Händen hältst.

Mein Fazit: Ein weiterer Schatz der Krabbe beweist, dass Souls-ähnliche Spiele nicht unbedingt düster und düster sein müssen. Eine erfrischende, unterhaltsame Interpretation des Genres.

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16. Wo Long: Fallen Dynasty [Das beste historische Soulslike]

Unsere Bewertung 7

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Plattformen PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Xbox Cloud Gaming, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2023 Urheber Team Ninja Durchschnittliche Spielzeit 20–25 Stunden Am besten geeignet für Nioh-Fans, die auf der Suche nach einem neuen historischen Schauplatz sind

Der letzte Titel lautet Wo Long: Fallen Dynasty – ein großartiges ARPG von Team Ninja, den Machern der bereits erwähnten „Nioh“-Reihe sowie weiterer fantastischer Souls-ähnlicher Spiele wie Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin and Ninja Gaiden.

Team Ninja versteht es meisterhaft, den klassischen „Soulslike“-Charme in seinen Spielen einzufangen. Dennoch bringen sie mit jeder Veröffentlichung etwas Neues mit, um die Dinge frisch und spannend zu halten.

Wo Long: Fallen Dynastyinsbesondere ist ein spannender historischer Roman, der auf der „Erzählung der drei Reiche“ basiert. Es enthält viele düstere, düster-realistische Elemente, die in allen FromSoft-Spielen geradezu zum Standard gehören, ganz zu schweigen von einem intensiven Kampfsystem, das für Anfänger ziemlich gnadenlos sein kann.

Mein Fazit: Wo Long: Fallen DynastybringtTeam Ninja„s charakteristisches Kampfsystem in einem neuen historischen Setting. Ideal für Fans von Nioh auf der Suche nach etwas Neuem.

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Mein Gesamtfazit zu den besten Soulslike-Spielen

Der beste Einstieg für Spieler, die heute das ultimative Soulslike-Erlebnis suchen? Das hängt davon ab, welche Art von Herausforderung du suchst.

Für Neulinge in diesem Genre: Black Myth: Wukong bietet atemberaubende Grafik, unvergessliche Bosskämpfe und eine weniger strenge Strafe beim Tod – der perfekte Einstieg, ohne dabei auf den typischen „Souls“-Nervenkitzel zu verzichten.

Für eingefleischte FromSoftware-Fans: Elden Ring bleibt der Inbegriff des Genres und bietet eine riesige offene Welt, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten sowie den DLC „Der Schatten des Erdbaums“, dessen Umfang dem eines eigenständigen Spiels in nichts nachsteht.

Für PC-Spieler, die sich nach „Bloodborne“ sehnen:Die Lügen von P fängt diese gotische Atmosphäre und die aggressiven Kämpfe wunderbar ein – näher kommt man dem ohne ein PlayStation.

Für Fans von Koop-Spielen: Remnant 2 verbindet die Herausforderungen eines Souls-Like-Spiels mit den Mechaniken eines Third-Person-Shooters und ist damit die beste Wahl, um gemeinsam mit Freunden knifflige Bosse zu besiegen.

Für rein auf Geschicklichkeit basierende Kämpfe: Sekiro: Shadows Die Twice verzichtet auf das Grinden und Leveln – hier muss man den Kampf entweder meistern oder man kommt überhaupt nicht weiter.

Kein einziges Spiel kann das Original ersetzen Dark Souls Erfahrung, doch zusammen fangen sie dessen Wesen ein: die Herausforderung, den Triumph und dieses süchtig machende Gefühl von „nur noch einen Versuch“. Egal, für welche Welt du dich als Nächstes entscheidest, eines ist sicher – du wirst sterben, und du wirst es lieben.

Häufig gestellte Fragen