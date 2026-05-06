Die 15 besten Kriegsspiele des Jahres 2026: Wo Geschichte, Emotionen und Explosionen aufeinanderprallen

Die besten Kriegsspiele lassen dich erleben Schlachten, Explosionenundmilitärische Aktion – und das alles bequem von der Couch aus. Ganz gleich, ob du in feindliche Reihen stürmst, Armeen befehligst oder Entscheidungen triffst, die die Welt verändern – diese Spiele sorgen für war zu etwas, das perfekt auf Ihren Bildschirm passt.

Sie lassen Weltkriege, Bürgerkriege und historische Konflikte lebendig werden, sodass die Spieler die Geschichte neu schreiben können. Und das Beste daran? Es gibt keine realen Konsequenzen, wenn alles schiefgeht.

Was macht sie so besonders? Diese Spiele lassen sich inspirieren von der Kalter Krieg, der Erste Weltkrieg, und berühmten Schlachten, die Action, Strategie und puren Adrenalinkick vereinen. Manche Spiele versetzen dich direkt in heftige Feuergefechte, während andere dich in einen Meisterstratege.

Ich habe mein ganzes Leben lang Kriegsspiele gespielt – Truppen führen, Festungen verteidigen… und zuzusehen, wie meine genialen Strategien in dem Moment zusammenbrechen, in dem ein Scharfschütze von der anderen Seite der Karte aus einen unmöglichen Schuss landet.

Das Gameplay? Unvorhersehbar. Ob es nun rasante Shooter sind wie Call of Duty, gewaltige Strategieschlachten in Total War: Warhammer IIIoder die emotionale Last von Dieser Krieg von uns – All diese Spiele bieten spannende Kämpfe, clevere Taktiken und Momente, in denen du dich entweder wie ein Held fühlst oder an jedem deiner Schritte zweifeln wirst.

Kommen wir nun zu meiner Favoritenliste der besten Kriegsspiele – dort, wo Strategie auf Zerstörung trifft und selbst die besten Pläne im Handumdrehen scheitern können.

Unsere Top-Empfehlungen für Kriegsspiele

Kriegsspiele sind etwas ganz Besonderes! Man wird direkt mitten ins Geschehen geworfen und versucht, den perfekten Zug zu machen, obwohl man tief im Inneren weiß, dass man irgendwann wohl doch einen Fehler machen wird – und es dann auf Pech schieben wird. Es ist wie Schach, nur mit mehr Explosionen und weniger Regeln.

Hier sind also meine Favoriten aus der Liste – Spiele, die dich auf Trab halten und gleichzeitig dein Überlebensgeschick auf die Probe stellen.

Call of Duty 4 (2007) – Du beginnst als Soldat mitten in einem modernen Krieg und hoffst, zu überleben, während dein Team dich gut dastehen lässt. Waffe 3 (2013) – Tauche ein in eine der realistischsten Militärsimulationen, die es gibt, in der ein einziger Fehltritt dich zum Opfer machen kann. Age of Empires II (2019) – Übernimm die Führung der Zivilisation, errichte Imperien und stelle Armeen auf – aber hänge nicht zu sehr an deinen Dorfbewohnern.

Du bist dir noch unsicher, welches du dir vornehmen sollst? Dann halt dich fest – ich werde dir gleich genau erklären, warum du diese Spiele immer wieder spielen wollen wirst.

Die 15 besten Kriegsspiele: Planen, ausführen und sich reinlegen lassen

In Kriegsspielen kann man seine Truppen in einem Moment zum Ruhm führen und im nächsten zusehen, wie sie vernichtet werden. Im Laufe der Jahre haben sich diese Spiele von einfachen Schlachtfeldsimulationen zu regelrechten Achterbahnfahrten der Gefühle entwickelt, voller Strategie, Chaos und einer gehörigen Portion wutentbrannter Controller-Würfe (ich spreche aus Erfahrung).

Was macht sie so besonders? Der Nervenkitzel, wenn man in den Rücken genommen wird, wenn man im Handumdrehen von einem Camper erledigt wird, die Befriedigung, wieder ins Spiel zurückzukehren und diese Demütigung noch einmal zu erleben. Und trotzdem will ich immer wieder zurückkommen und mehr davon haben!

1. Call of Duty 4 [Ideal für Fans von rasanter Action]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS3, Xbox 360, Mac 2007 Infinity Ward

Früher, Call of Duty 4 fühlte sich wie eine Revolution an. Vorbei waren die endlosen Schauplätze des Zweiten Weltkriegs – dies war moderne Kriegsführung, mitHightech-Ausrüstung, rauStraßenkämpfeund eine Kampagne, bei der ich mich fragte, ob ich mich tatsächlich in einem Hollywood-Blockbuster befand.

Die Missionen versetzten mich auf alle möglichen Schlachtfelder, von heimlichen Stealth-Einsätzen bis hin zu heftigen Schießereien in der Stadt. Und nicht zu vergessen Vollständig getarnt – die Mission, die jeden Spieler zu einem Möchtegern-Scharfschützen machte.

Der Mehrspielermodus? Der reine Wahnsinn – aber auf die unterhaltsame Art. Seriengewinne, Vorteileundspannende Schießereien machte jedes Spiel zu einer Prüfung der Reflexe. Als Profi COD Als Spieler würde ich Neulingen raten, jeden Winkel der Karten „Crash“, „Crossfire“, „Strike“, „District“ und „Backlot“ in- und auswendig zu lernen – diese fünf sind die einzigen Karten, auf denen die Profis spielen.

Wenn du rasante Kämpfe, unvorhersehbare Duelle und ein Spiel liebst, das auch Jahre später noch nichts von seinem Reiz verloren hat, dann ist dies das das beste Call of Duty-Spiel da reinsteigen. Sei nur darauf gefasst, dich zu ärgern, wenn dich jemand aus einer lächerlichen Entfernung mit einem Noob-Tube erwischt.

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2. Waffe 3[Ideal für Fans von Hardcore-Militärsimulationen]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC 2013 Bohemia Interactive

Wenn du glaubst, schon realistische Kriegsspiele gespielt zu haben, Waffe 3 möchte dir sagen: Nein, hast du nicht. Das ist kein rasanter Shooter – es ist ein echter Militärsimulator, bei dem du mehr Zeit mit Planen als mit Schießen verbringst. Es ist eines der Die besten Open-World-Spiele mit dem du überall kämpfen kannst Berge, Städteundriesige Militärstützpunkte.

Jeder Schuss zählt, jeder Kampf stellt dein kritisches Denkvermögen auf die Probe, und nur durch Teamwork kannst du überleben. Einzelkämpfer? Ja, viel Glück dabei. Die Grafik ist atemberaubend, die Physik ist brutal, und die Kämpfe sind so realistisch wie aus dem wirklichen Leben Kriegsführung wie du es bekommst, ohne dich zu melden.

Wenn du neu bist, musst du dich darauf einstellen, stundenlang zu lernen, wie man nicht sofort stirbt. Profis hingegen werden die wahnsinnige Tiefe lieben – benutzerdefinierte Missionen, realistische Ballistikund genug Militärjargon, dass einem schwindelig wird. Dieses Spiel ist nichts für schwache Nerven, aber wenn du ein Kriegserlebnis suchst, bei dem jede Entscheidung zählt, Waffe 3 ist die ultimative Bewährungsprobe. Erwarte nur nicht, dass du schnell wieder ins Spiel kommst, wenn es mal schiefgeht.

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3. Age of Empires II [Ideal für Strategie-Fans]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, Xbox One, Xbox Series X/S 2019 Vergessene Reiche

Bei manchen Spielen kann man mit gezückten Waffen in die Schlacht stürmen – Age of Empires IIbringt dich dazuein Imperium aufbauen erstens. Dies ist die ultimative Prüfung deiner Geduld und Strategie: Du beginnst mit einer Handvoll Dorfbewohner und wenn du es geschickt anstellst, wirst du am Ende ein blühendes Königreich errichten.

Die Kampagne versetzt dich mitten in legendäre Konflikte wie den Erster Weltkrieg (oder zumindest die mittelalterliche Version davon), während sich Multiplayer-Matches in gnadenlose Kriegsgebiete verwandeln, in denen ein einziger Fehltritt das Ende deiner Zivilisation bedeuten kann.

Die überarbeitete Grafik und die aktualisierten AI Diese Version ist die beste Möglichkeit, den Klassiker zu erleben RTS Meine Güte. Ganz gleich, ob du es vorziehst, deine Gegner mit Belagerungstaktiken zu überlisten oder einfach nur Ressourcen zu horten, bis du eine unaufhaltsame Armee entsenden kannst – das Spiel bietet dir unzählige Möglichkeiten, die Vorherrschaft zu erlangen.

Neulinge haben vielleicht Schwierigkeiten, mehrere Dinge gleichzeitig zu bewältigen, aber erfahrene Spieler kennen die wahre Freude daran, eine feindliche Stadt in Schutt und Asche zu legen. Wenn du es liebst, deine Gegner taktisch zu überlisten, anstatt sie mit Feuerkraft zu überwältigen, ist dies eines der die besten Strategiespielezu meistern.

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4. Total War: Warhammer III [Ideal für Fans von Großschlachten]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC 2022 Creative Assembly

Was passiert, wenn man Strategie mit Chaos vermischt? Dann bekommt man Total War: Warhammer III – wo du statt Panzern und Soldaten Dämonenheere, DrachenundWarlords.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Kriegsspielen bietet dieses Spiel Magie, monströse Kreaturen… und noch dazu unstete Bündnisse, aber es ist noch ein Stück Weg vor sich, bevor ich es zum das beste Total War-Spiel. In einem Moment liegst du noch in Führung Ritter in Rüstung In den Kampf; im nächsten Moment siehst du zu, wie eine riesige Höllenbestie ihre Reihen durchbricht. Fair? Nein! Spaß? Aber klar doch!

Die Strategieebene ist ebenso tiefgründig wie die Kämpfe. Du verwaltest Städte, schließt brüchige Waffenstillstände und entscheidest, ob du einem Verbündeten zum Wohle der Allgemeinheit in den Rücken fällst. Die Spielwelt ist atemberaubend und voller düsterer Landschaften und hoch aufragender Festungen, die jedem Kampf ein episches Gefühl verleihen.

Für Strategie-Fans ist es ein Traum, aber Neulinge könnten sich anfangs etwas überfordert fühlen – keine Sorge, mal unter die Räder zu kommen, gehört zum Lernprozess dazu. Wenn du bereit bist für Kriegsführung In einem Ausmaß, das jede Vorstellungskraft übersteigt – dieses Erlebnis ist jede Sekunde wert.

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5. Battlefield 5 [Ideal für Fans von groß angelegten Schlachten]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4, Xbox One 2018 SAGT

Willkommen bei einem der die besten Battlefield-Spiele, wo Strategie bedeutet, nicht zu lange im Freien zu stehen. Wenn du schon immer einmal den puren Wahnsinn von Zweiter Weltkrieg, Battlefield 5 bietet Explosionen, durch die Luft fliegende Körper und so viel Zerstörung, dass man jeden eigenen Schritt hinterfragt.

Das ist nicht einer dieser Shooter, bei denen man sich fühlt wie ein Ein-Mann-Armee – Ach nein, du bist nur ein weiterer Soldat im Fleischwolf. Panzerkomm vorbei,Gebäude stürzen ein… und irgendwo in der Ferne hat ein Scharfschütze, den du nie gesehen hast, gerade deine Kill-Serie beendet.

Optisch ist das Spiel atemberaubend – riesige Karten, wechselhaftes Wetter… und Zerstörung, die jeden Kampf unvorhersehbar machen. Die Schusswechsel laufen flüssig ab, und das Sounddesign ist so realistisch, dass schon das Geräusch einer entfernten Explosion deinen Kampf-oder-Flucht-Reflex auslöst.

Neulinge haben vielleicht anfangs ihre Schwierigkeiten (mit anderen Worten: Man stirbt oft), aber sobald man die Karten und Spielmechaniken verinnerlicht hat, gibt es nichts Schöneres, als einen Angriff durch die Schützengräben anzuführen. Es ist ein Kriegsspiel das von Teamarbeit lebt, aber auch Einzelkämpfer können hier ihr wahres Können unter Beweis stellen.

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6. Dieser Krieg von uns [Ideal für Fans von storygetriebenen Spielen und Survival-Spielen]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4, Xbox One, Switch, Mobilgeräte 2014 11 bit studios

Vergiss Heldentum – Dieser Krieg von uns interessiert sich nicht für deine Kill-Zahl oder taktische Fähigkeiten. Stattdessen versetzt es dich in die düstere Realität von Zivilisten, die versuchen, eine … überstehen Konflikt um die sie nie gebeten hatten!

Keine wilden Schießereien, keine Supersoldaten-Momente – einfach nur hunger, Krankheitund den täglichen Kampf, sich zu entscheiden, ob man einem Fremden hilft oder ihm sein letztes Stück Brot stiehlt. Krieg ist brutal, und dieses Spiel sorgt dafür, dass man jedes Detail davon spürt.

Der Grafikstil ist düster, die Entscheidungen sind gnadenlos, und die emotionale Last deiner Handlungen wird dich noch lange nach dem Beenden des Spiels begleiten. Es geht nicht ums Gewinnen – es geht darum, noch einen Tag länger durchzuhalten. Veteranen!

Es ist eines der Die besten Survival-Spiele, und du wirst die Herausforderung zu schätzen wissen, während Neulinge schnell merken werden, dass Krieg weit weniger Spaß macht. Wenn du dachtest, Kriegsspiele Während andere Spiele den Kampf immer verherrlichen, wird dieses Spiel dich dazu bringen, alles zu überdenken.

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7. Sniper Elite 5 [Ideal für Fans von heimlichen und präzisen Tötungen]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S 2022 Entwicklungen bei Rebellion

Es ist ein unglaublich befriedigendes Gefühl, den perfekten Schuss anzusetzen, den Abzug zu betätigen und zuzusehen, wie die Kugel den Tag eines ahnungslosen Polizisten von einem schlechten in einen nicht mehr existierenden verwandelt. Sniper Elite 5 geht es nicht darum, wie ein Verrückter loszustürmen – es geht darum, Geduld, Tarnungund jeden Schuss zu nutzen.

Du landest mitten in Zweiter Weltkrieg, sich durch wunderschön gestaltete offene Karten zu schleichen, Fallen zu stellen und Nazis mit höchster Präzision auszuschalten. Und ich habe mich absolut in das Röntgen-Kill-Cam – ein brutales Meisterwerk in Zeitlupe, das dir genau vor Augen führt, wie sehr du gerade jemandem den Tag verdorben hast.

Das Spiel belohnt Planung and KreativitätWenn du also glaubst, dass „Rushing“ funktionieren wird, wirst du schnell merken, warum das eine furchtbare Idee ist. Die KI der Gegner ist scharfsinnig und sorgt dafür, dass du dich tatsächlich gejagt fühlst, wenn du einen Fehler machst.

Für Neulinge ist es eine spannende, aber lohnende Erfahrung – für Veteranen eine Meisterklasse in taktische Kriegsführung. Egal, wie gut deine Scharfschützenfähigkeiten auch sein mögen – werde bloß nicht zu übermütig – denk daran, es geht vor allem darum, Tarnungund du bist nicht der Einzige mit einem Gewehr.

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8. Befehl und Eroberung [Ideal für Fans klassischer Echtzeit-Strategiespiele]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC 2020 Petroglyph Games

Bevor es hyperrealistische Shooter and filmische Zwischensequenzen, es gabCommand & Conquer – ein Spiel, bei dem man ganze Armeen befehligen konnte und sich wie ein Genie fühlte, wenn die eigene Strategie tatsächlich funktionierte. Das überarbeitet Diese Version weckt Nostalgiegefühle mit überarbeiteter Grafik, moderner Steuerung und derselben gnadenlosen KI, die deine Fehler gnadenlos bestraft.

Egal, ob SieGrundlagen schaffen, Ressourcenverwaltung… oder wenn man zusehen muss, wie die eigene Armee vernichtet wird, weil man die Luftabwehr außer Acht gelassen hat – dieses Spiel erinnert einen daran, warum klassische Echtzeit-Strategiespiele so süchtig machten.

The Kampagne versetzt dich in verschiedene Kriegsgebiete, von denen jedes seine ganz eigenen Herausforderungen bereithält, die echtes Nachdenken erfordern – ja, Nachdenken, in einem Kriegsspiel! Anfänger werden anfangs ihre Schwierigkeiten haben (und wahrscheinlich kläglich scheitern), aber sobald man den Dreh raus hat, ist es unglaublich befriedigend zu sehen, wie sich die perfekt ausgeführte Strategie entfaltet.

Wenn du mit Echtzeit-Strategiespielen aufgewachsen bist, ist dieses Spiel ein absolutes Muss – und wenn nicht, dann genieße einfach das Spiel, bei dem schnelles Klicken noch lange keinen Sieg garantiert.

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9. Brüder im Gefecht – Der Weg zum Hügel 30 [Ideal für Fans des taktischen Schießsports]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS2, Xbox 2005 Gearbox Software

Dieses Spiel versetzt dich mitten ins Chaos des Zweiten Weltkriegs, wo du in die Rolle von Sergeant Matt Baker, wobei du deinen Trupp durch heftige Feuergefechte führst und darauf achtest, dass nicht alle wegen deiner miserablen taktischen Entscheidungen ums Leben kommen.

Du wirst nicht nur ständig den Abzug betätigen – du wirst dein Team anführen, Feuerpausen koordinieren und den Druck des Krieges spüren

Die KI in diesem Spiel hat es darauf abgesehen, dir das Leben schwer zu machen, denn sie wird dich überlisten, wenn du versuchst, es wie einen Run-and-Gun-Shooter zu spielen. Nein, beim Kampf geht es hier darum, Genauigkeit, Verwaltung der Deckungund dafür zu sorgen, dass dein Trupp am Leben bleibt. Es ist nicht nur ein Spiel, sondern eine Lektion darüber, warum Führung im Krieg schwieriger ist, als es den Anschein hat.

Brüder im Gefecht: Der Weg zum Hügel 30 spricht alle an, die Taktik und teamorientierte Kämpfe lieben. Wenn du es aber vorziehst, alleine zu spielen und die Strategie zu ignorieren – nun, dann musst du damit rechnen, dass du am Ende derjenige bist, der von einem Scharfschützen getroffen wird.

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10. Ghost of Tsushima [Ideal für Samurai-Fans]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 4, PlayStation 5 2021 Sucker Punch Productions

WennGhost of Tsushima Schon beim ersten Hören wollten wir alle Samurai, also habe ich es natürlich versucht und bin kläglich gescheitert. Wenn du schon immer mal das Chaos eines Amerikanische Revolutionaber mitSchwerter and Ehre, hier ist es.

Die Handlung spielt in derMongolische InvasionDieses Spiel entführt dich in ein Open-World-Abenteuer, in dem du dich durch Horden von Gegnern kämpfen, dich durch die Nacht schleichen und vielleicht sogar selbst zum Geist werden kannst – denn warum nicht ein bisschen Tarnungin dein Kampftraining einbauen?

Die Welt ist wunderschön, voller Wälder, SträndeundTempel, wo sich jeder Schritt wie Teil einer großen Geschichte anfühlt. Grafik? Atemberaubend! Kämpfe? Befriedigend! Das Samurai-Duelle Da fühlst du dich wie ein absoluter Badass – bis du von einem mongolischen Krieger vermöbelt wirst und merkst, dass du bei weitem nicht so geschickt bist, wie das Spiel dir vorgemacht hat.

Für neue Spieler, Spiele wieGhost of Tsushima sind ein aufregendes Erlebnis – für Profis ist es eine Erinnerung daran, dass es im Krieg nicht nur um Waffen geht – es geht um Ehre, Schwerter, und vielleicht ein bisschen hinterhältig Verrat.

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11. Hearts of Iron IV [Ideal für Strategie-Fans und Kontrollfreaks]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC 2016 Paradox Development Studio

Wenn du dir schon einmal ein Geschichtsbuch angesehen und gedacht hast: „Das hätte ich besser hinbekommen“, dann Hearts of Iron IV Das ist deine Chance, es zu beweisen.

Dies ist einKriegsführung Simulatorwo das Schießen nicht das Einzige ist, was du tust – du leitest ganze Nationen während des Zweiten Weltkriegs. Ganz genau, statt von irgendeinem 13-Jährigen mit einem Kopfschuss erledigt zu werden, darfst du die militärisch, WirtschaftundDiplomatieeines beliebigen Landes im Ersten Weltkrieg und versuche, nicht alles zu vermasseln – kein Druck.

Dieses Spiel ist nichts für Gelegenheitsspieler! Jede Entscheidung, von Industrieproduktion to Schlachtfeldtaktiken… ist entscheidend. Konzentrierst du dich auf Kampftechnologie? Stärkst du Bündnisse? Oder verratest du alle und schmiedest ein unsicheres Bündnis, das keinen Bestand haben wird? Die Entscheidung liegt bei dir, aber komm mir nicht weinend, wenn dein Imperium zusammenbricht, weil du die Logistik vernachlässigt hast.

Neulinge werden wahrscheinlich Stunden damit verbringen, herauszufinden, wie sie ihr eigenes Land nicht ruinieren, während erfahrene Spieler damit beschäftigt sein werden, die Geschichte mit jedem strategischen Fehltritt neu zu schreiben. Wenn du Strategiespiele liebst, ist dies genau das Spiel, in das du Hunderte von Stunden investieren kannst – und trotzdem das Gefühl hast, gerade erst an der Oberfläche gekratzt zu haben.

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12. World of Tanks [Für alle, die gerne Dinge in die Luft jagen]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4, Xbox One, Mobilgeräte 2010 Wargaming

Den meisten Shooter-Spielen, die ich gespielt habe, fehlte diese wichtige Kriegskomponente – Panzer! Nun, sagt Hallo zu World of Tanks, wowar Hier dreht sich alles um Stahlmonster, die über Schlachtfelder rollen und alles in Stücke reißen.

Nicht rennen, kein Verstecken– einfach nur purer Kampf zwischen riesigen Vernichtungsmaschinen. Klingt nach Spaß, oder? Bis man auf einen erfahrenen Spieler trifft, der mit einem voll aufgerüsteten Panzer auf einen zukommt, als gehöre ihm das Schlachtfeld, und einen vernichtet, bevor man überhaupt eine Chance hat, zu reagieren.

Ich liebe die Vielfalt, das ist der Wahnsinn! Hunderte von Panzern aus verschiedenen Nationen, alle mit einzigartigen Stärken, Schwächen und Möglichkeiten, dir das Leben schwer zu machen. Die Gefechte sind rasant, und Strategie spielt tatsächlich eine Rolle.

Neulinge werden ordentlich auf die Nase fallen, aber keine Sorge – so läuft das bei Kriegsspielen am Anfang nun mal. Für Veteranen geht es darum, Feinabstimmung der Taktik, die Schwächen des Gegners ausnutzenund damit beweisen, dass Panzerüberlegenheit tatsächlich existiert. Wenn du Fahrzeuge, Explosionen, und ein guteraltmodisch Konflikt… dann bist du hier genau richtig.

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13. War Thunder [Ideal für Fans von Militärfahrzeugen]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S 2012 Gaijin Entertainment

Ich stelle euch vor War Thunder – woPläne, TanksundSchiffesich in chaotischen, explosiven Kämpfen messen. Im Gegensatz zu anderen Kriegsspiele… man schnappt sich nicht einfach eine Waffe und stürmt los – man schnappt sich eine Vernichtungsmaschine und hofft, dass man nicht schon in den ersten fünf Minuten in Luft aufgelöst wird.

Egal, ob du durch die Lüfte schwebst, über Schützengräben rollst oder eine Flotte befehligst – eines ist sicher: Irgendetwas wird furchtbar schiefgehen.

Die Detailgenauigkeit ist unglaublich! Durchschlag, SchadensphysikundFahrverhalten sind alle so realistisch, dass man fast schon anfangen könnte, seinen Geschichtslehrer zu respektieren. Neue Spieler werden die Freude erleben, ihren Panzer augenblicklich in Schrott verwandelt zu sehen, während Veteranen hier draußen ballistische Flugbahnen berechnen, als wäre es eine Matheprüfung.

Es ist brutal, es ist unberechenbar, und genau deshalb liebe ich es. Wenn dir Kämpfe in Land, air, and seaDann ist das genau das Richtige für dich.

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14. Call of War: Zweiter Weltkrieg [Ideal für „Sesselgeneräle“]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, Mobilgeräte 2017 Bytro Labs

Hast du dir schon mal ein Strategiespiel zum Zweiten Weltkrieg angesehen und gedacht: „Ich brauche mehr Informationen, um meinen nächsten Zug zu planen“? Dann sag Hallo zu Call of War: Zweiter Weltkrieg – in dem du die Kontrolle über einen die ganze Nation und es durch eine der die tödlichsten Konflikte. Vergiss das Herumrennen mit einem Gewehr – hier bist du Betriebsmittel, Waffen herstellenund zu entscheiden, welches unglückliche Land als Nächstes überfallen werden soll. Das ist der ganze Spaß am Krieg, nur ohne das eigentliche Wegrennen und Geschrei.

Das ist ein Spiel, das sich langsam entwickelt, ein Spiel, in dem Geduldand PlanungSchlachten gewinnen, nicht nur mit roher Gewalt. Neulinge könnten sich von all den Optionen überfordert fühlen – soll ich erstellenTanks oderinvestierenin Sachen Spionage? Während erfahrene Spieler damit beschäftigt sein werden, die Weltherrschaft zu planen. Und da es sich um einen Multiplayer-Modus handelt, musst du dich mit echten Menschen auseinandersetzen, die dich im ungünstigsten Moment hintergehen. Wenn du glaubst, die Geschichte überlisten zu können, nur zu – führe dein Land durch den Konflikt und schau, ob du es besser machst als die tatsächlichen Staatschefs.

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15. Konflikt der Nationen: Der Dritte Weltkrieg [Ideal für angehende Strategen]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, Mobilgeräte 2017 Dorado Games

Falls du dich jemals gefragt hast, was passieren würde, wenn die ganze Welt in einen totale Krieg– Hier ist Ihre Chance, es herauszufinden. Konflikt der Nationen: Der Dritte Weltkrieg ist ein Grand-Strategy-Spiel, in dem du eine ganze moderne Nation steuerst und Entscheidungen triffst, die entweder dazu führen könnten, dass Weltherrschaft or vollständig Vernichtung. Jede Entscheidung zählt – wirst du dich auf Diplomatie, erstellen Sie eineeine unaufhaltsame Armeeoder einfachIch würde nichtDeine Probleme einfach so verschwinden lassen? Das langsame Tempo des Spiels sorgt dafür, dass du tagelang mit ansehen musst, wie eine wackelige Allianz ins Wanken gerät, weil jemand gierig geworden ist.

Die moderne Kulisse sorgt für eine ganz andere Art von Spannung. Man hat es nicht mit Musketeor Schützengräben – hier dreht sich alles um Hightech-Kriegsführung – Strahlen, Raketenund genugFeuerkraftdamit der Planet seine Existenz bereut. Neue Spieler werden Mühe haben, mit den Veteranen mitzuhalten, die schon seit Jahren Weltkampagnen leiten, aber zu sehen, wie die eigenen Pläne tatsächlich funktionieren? Das ist den Stress wert.

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Häufig gestellte Fragen