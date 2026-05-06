Die 8 besten PS5-Zombie-Spiele 2025: Rette dich, wer kann!

Das BestePS5 Zombie-Spiele sind ein wirklich fantastisches Genre; Es gibt nichts Befriedigenderes, als in eine postapokalyptische Welt versetzt zu werden, um Horden von Untoten niederzumähen oder seine Überlebensfähigkeiten auf die Probe zu stellen , jede Kugel zu sparen.

Und im Jahr 2026 gibt es garantiert eine fantastische Auswahl an tollen Zombie-Spielen.

Egal, ob du die fein abgestimmten Spielstile von heimlichen Survival-Horror-Szenarien mit Zombie-Apokalypse bevorzugst oder einfach nur eine endlose Horde von Zombies niedermähen möchtest, die auf dich zustürmt – ich habe genau das Richtige für dich

Unsere Top-Empfehlungen für PS5-Zombie-Spiele

Damit Sie gleich voll durchstarten können, haben wir einige der Top-Titel aus der Liste der besten Zombie-Spiele auf PS5. Das ist nur ein kurzer Überblick, aber wenn du mehr erfahren möchtest, lies dir den ausführlichen Testbericht unten durch:

Days Gone (2019) – Magst du Zombies? Magst du Motorräder? Dann ist „Days Gone“ ein phänomenales Zombie-Spiel, bei dem es darum geht, sich riesigen Zombiehorden zu stellen und alles aus deinem Arsenal und deiner Umgebung einzusetzen, um sie abzuwehren. Eine einzigartige Wendung, bei der du zudem mit deinem treuen Motorrad durch die offene Welt sausen kannst. The Last of Us (2013) – „The Last of Us“ ist ein Klassiker auf PS5 und bietet die wohl besten, von der Geschichte getriebenen Kampagnen auf dieser Liste. Unglaubliche Zwischensequenzen und Erzählungen, knackige und flüssige Spielmechanik sowie das verzweifelte Gefühl, ums Überleben kämpfen zu müssen, sorgen dafür, dass das Spiel durchweg fesselnd und mitreißend bleibt. Resident Evil (1996) – „Resident Evil“ gilt weithin als das Ur-Spiel des Zombie-Genres und hat maßgeblich zu dessen Popularität beigetragen. Es ist ein brillantes Spiel, das jeder Zombie-Fan mindestens einmal gespielt haben sollte. Als Pionier des Survival-Horror-Genres mit einer unvergesslichen und eigentlichEine gruselige Atmosphäre und ein Gameplay, das dich ein bisschen zusammenzucken lässt!

Aber wir sindwirklichDas ist erst der Anfang. Es gibt noch jede Menge mehr davon, und wenn du auf der Suche nach einem tollen Zombie-Verfolgungsspiel bist, schau dir meine ausführlichen Rezensionen zu den einzelnen Spielen unten an, um dein nächstes Spiel zu finden!

Die 8 besten PS5-Zombie-Spiele: Ein Kampf um Leben und Tod

Das BestePS5 Zombiespiele lassen sich in der Regel in zwei Kategorien einteilen: Entweder muss man riesige Horden abwehren oder mithilfe von Tarnung und Ressourcenmanagement die Untoten strategisch ausschalten. Wir haben beide Arten aufgenommen, also schau dir die Liste an, um dein nächstes Zombiespiel zu finden:

1. Days Gone [Das beste Open-World-Zombie-Survival-Spiel mit atemberaubenden Horden]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2019 Urheber Bend Studio, Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 40–50 Stunden

Days Goneist eines derDie besten Zombie-Spieleauf derPS5 wegen seiner einzigartigen Herangehensweise an das Genre. Auch wenn man sich immer noch geradezu furchterregende Horden von Zombies, dann machst du das mit Stil und fährst gemächlich durch eine Das postapokalyptische Oregon auf dem Motorrad.

Die Handlung spielt zwei Jahre, nachdem die Zombie-Pandemie („Freakers“) die Welt heimgesucht hat. Du schlüpfst in die Rolle von Deacon St. John, einem ehemaligen Mitglied einer Biker-Gang mit einer Vorliebe für Melancholie, nachdem im Story-Modus bekannt wurde, dass seine geliebte Frau Sarah nicht überlebt hat.

Deacon verdient seinen Lebensunterhalt als Kopfgeldjäger, bis er erfährt, dass Sarah vielleicht doch noch am Leben ist. Daraufhin begibt er sich auf eine Reise, die ihn durch Kleinstädte und Notunterkünfte führt, um Hinweise zu finden und seine Frau wiederzufinden.

Abgesehen von der Handlung, Days Gone ist einein phänomenaler Third-Person-Shooter mit einer großen Auswahl an tödliche Waffen, die dir zur Verfügung stehen. Ausbrutale Nahkampfwaffen von Fledermäusen und Macheten bis hin zu zahlreichen Schusswaffen wie Gewehren, Schrotflinten und Handfeuerwaffen.

Du wirst nicht nur gegen … um dein Leben kämpfen müssen Horden untoter Freaker sondern auch andere Überlebende wie die brutaler Ripper-Kult, zwielichtige Banditenundgut bewaffnete Regierungsfraktionen.

Die Horden in der Spielwelt sind besonders bösartig – Hunderte von Freakern, die dich bei der kleinsten Gelegenheit jagen werden. Du musst Setzen Sie Bomben, Fallen und Ihre Umgebung – wie Holzstapel oder Kanister – strategisch ein, um sie herauszunehmen.

Aber der Star der Show ist hier zweifellos der Fahrradmechaniker. Du hast dein eigenes, individuell gestaltetes Fahrrad, um anpassen, erstellen und pflegen das sowohl als Ihr Haupttransportmittel im Spiel dient als auch zusätzlichen mobilen Speicherplatz bietet.

Es gibt zahlreiche detaillierte Anpassungsmöglichkeiten und Upgrades, die aus der Third-Person-Perspektive perfekt zur Geltung kommen und den einzigartigen Spielstil, der Days Gone Ein wirklich tolles Spiel. Wenn du es aber lieber so magst, Days Gone ist auch auf Steam erhältlich, also könntest du es dir mal ansehen, da es ein ein unglaubliches Einzelspieler-Spiel für den PC!

Mein Fazit:Ein absolutes Muss für alle, die Open-World-Abenteuer und riesige Zombiehorden lieben. Mit seiner fesselnden Geschichte, der dynamischen Motorrad-Mechanik und den atemberaubenden Überlebensmomenten, Days Gone bietet eines der umfassendsten Zombie-Erlebnisse auf PS5.

2. The Last of Us [Das beste storybasierte Zombie-Spiel für emotionale Erzählkunst]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen PC, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2013 Ersteller/in Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden

The Last of Us ist ein Meilenstein unter den Titeln und zählt zu den beliebtPS5 Spiele auf der Plattform für seine rührende und raffinierte Erzählkunst, in Verbindung miteinzigartige Spielmechaniken and unglaubliches Weltdesign.

Es ist eines der besten Zombie-Spiele, die es bisher gibt, und fängt den Kampf der Menschen ums Überleben perfekt ein, wobei es die Protagonisten Joel und Ellie begleitet. Nachdem Joel zu Beginn des (Clicker-)Zombie-Ausbruchs seine Tochter verloren hatte, lebte er weiter und wurde Schmuggler, der für den richtigen Preis riskante Aufträge annahm.

Schließlich wird er aus unbekannten Gründen damit beauftragt, Ellie zu den Fireflies, einer revolutionären Gruppe, zu begleiten. Wir erfahren dann, dass Ellie die einzige bekannte Überlebende eines Clicker-Bisses ist, die über Antikörper verfügt, wodurch sie gegen die Infektion immun ist.

Ich will nicht noch mehr verraten, aber ihr solltet wissen, dass The Last of Us ist einEin filmisches Meisterwerk der Gaming-Welt.

But The Last of Us hat auch in Sachen Gameplay einiges zu bieten. Man hat 5 Schwierigkeitsstufen Du hast die Wahl, ob du einfach nur die Geschichte erleben möchtest oder lieber einen härteren Kampf gegen die Untoten mit begrenzten Vorräten, Munition und Waffen bestreiten willst.

Die Kämpfe sind nicht so rasant wie in anderen Spielen; man befindet sich in einer um ihr Überleben kämpfen und nur kämpfen, wenn es nötig ist. Ein Großteil des Spiels lässt sich heimlich bestreiten, indem man sich an Feinden und Untoten vorbeischleicht oder sie mit Ziegelsteinen und Flaschen ablenkt – ein fester Bestandteil der meisten beeindruckende Stealth-Spiele.

The Last of Us gilt weithin als eines der besten Zombie-Spiele aller Zeiten und trug maßgeblich dazu bei, dass Xbox in Schach halten während der endlosen PS5 vs Xbox Series XDebatte.

Mein Fazit: Eine unvergessliche Reise, die emotionale Erzählkunst und intensives Überlebens-Gameplay perfekt miteinander verbindet. Es ist nicht nur eines der besten Zombie-Spiele – es ist eines der besten Spiele, die je entwickelt wurden, Punkt.

3. Resident Evil [Das beste klassische Zombie-Horror-Spiel, das das Genre geprägt hat]

Unsere Bewertung 9.6

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox-Konsolen, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 1996 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 15–30 Stunden

Man kann nicht über die besten Zombie-Spiele sprechen, ohne die Klassiker zu erwähnen, die das Genre bekannt gemacht haben, Resident Evil.

In 2026, Resident Evil hat dank der neuesten Remaster-Versionen ein massives Comeback erlebt, sodass du wieder in Raccoon City eintauchen kannst mit verbesserte Grafik and moderne Mechanik.

Im Gegensatz zu anderen „Zombie-Spielen“, Resident Evil war schon immer etwas anders; statt gegen riesige Horden von Untoten anzutreten, Resident Evilbetontkleinere Begegnungen mit schwer zu besiegenden Zombies auf engstem Raum, wo das Adrenalin richtig in Wallung gerät.

Man weiß nie, was hinter der nächsten Ecke lauert, und es wimmelt nur so von Schreckmomenten, was es auch zu einem der Die gruseligsten Horrorspiele. Seitdem hat sich das Spiel weiterentwickelt und umfasst nun mehr Action-Elemente sowie neue Spielmodi, Formate und Perspektiven.

Aber das Original Resident Evil Bei diesen Titeln ging es schon immer darum, eine unheimliche, geradezu furchterregende Atmosphäre zu schaffen, in der man Verwalten Sie Ihren Lagerbestand strategisch.

Mein Fazit: Ein zeitloser Klassiker, der den Grundstein für das gesamte Zombie-Genre legte. Ganz gleich, ob man das Original oder die modernen Neuauflagen spielt, Resident Evil bietet nach wie vor Gänsehaut, Spannung und eines der besten Survival-Horror-Spielerlebnisse der Videospielgeschichte.

4. Dead Rising [Das beste übertriebene Zombie-Spiel für kreatives Chaos]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PC, PS4/PS5, Xbox-Konsolen Erscheinungsjahr 2006 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden

Dead Rising ist weit entfernt vom Survival-Horror-Genre und bietet dir stattdessen ein Spielplatz voller Untoter damit du gegen Zombies kämpfen, sie töten, zerhacken, zerschmettern und völlig vernichten kannst.

Im ersten Spiel schlüpfst du in die Rolle von Frank West, einem freiberuflichen Fotojournalisten, der sich zum Meister-Zombie-Jäger gewandelt hat und dessen Karriere damit begann, die Anfänge der Zombie-Apokalypse in Willamette, Colorado, zu untersuchen. Frank landet in der Willamette Parkview Mall, wo er seine Legende begründet, indem er Zombies tötet, Überlebende rettet und sich Psychopathen, die „Bosse“ des Spiels.

Psychopathen sind das Beste an Dead Rising; Es sind Menschen, die durch den Ausbruch den Verstand verloren haben – von tödlichen und bedrohlichen Kriminellen bis hin zu ganz normalen Leuten wie einer krankhaft fettleibigen Frau, die an einen Roller gefesselt ist und dich mit Besteck und Erbrochenem angreift.

Ein weiteres Highlight ist das Handwerkssystem; was kommt dabei heraus, wenn man Schmuck und eine Taschenlampe kombinieren? Ein Lichtschwert natürlich! Mit Alltagsgegenständen kannst du unvorstellbare Waffen basteln, die perfekt zu Dead Rising’s patentierter derber & absurder Humor.

Dead Rising Deluxe Remaster ist eine überarbeitete Neuauflage des Originals und erschien erst letztes Jahr. Ehrlich gesagt ist das Original ein Kultklassiker, wenn du also Lust auf etwas ein actionreiches Rollenspiel Meine Güte, schau dir mal die Remaster-Version an!

Es wird sicher keinen Preis als das strategisches PS5-Überlebensspiel, aber es ist ein ganz eigenes Genre.

Dead Rising ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber wenn du einfach nur nach einem einfacheren Spielablauf suchst, dann ist ein ein unglaubliches Arcade-Spiel Es geht darum, so viele Zombies wie möglich zu töten mit wahnsinnige Waffenkombinationen, dann sind Sie hier genau richtig.

Mein Fazit: Reines, ungefiltertes Chaos. Dead Rising ist der ultimative Spielplatz für kreative Zombie-Vernichtung, voller Humor, absurder Waffenkonstruktion und übertriebenem Spaß, der sich selbst nie zu ernst nimmt.

5. Dying Light [Das beste Parkour-Zombie-Spiel für Action pur]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC, PS4/PS5, Xbox-Konsolen Erscheinungsjahr 2015 Urheber Techland, Warner Bros. Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 20–35 Stunden

Dying Light ist ein einzigartiges Spiel, in dem Zombies zwar nach wie vor eine zentrale Rolle im Spielgeschehen spielen, der Schwerpunkt jedoch eher auf Beweglichkeit und Parkour liegt. Dying Light dreht sich ganz um das todesspringende Sprünge und Tricks, die du anwenden kannst, bevor du einem Zombie den Schädel einschlagen.

Es gibt Enterhaken, Wingsuits, Schwingen, Wandlaufen, Überspringen und vieles mehr. Diese Bewegungsmöglichkeiten heben den Kampf und das Gameplay auf ein neues Niveau und bieten dir kreative Wege, mit Feinden umzugehen.

Dying Light spielt sich ab in einemein atemberaubendes Ego-Shooter-Spiel Perspektive, was für spannende und rasante Action sorgt. Das sieht besonders gut aus auf dem Die besten Fernseher fürPS5, indem man zwischen den Beinen der Zombies hindurchrutscht oder sie mit einem Dropkick ins Jenseits befördert.

Die Handlung des Originalspiels ist zwar etwas glanzlos, hat mir aber trotzdem gefallen. Du schlüpfst in die Rolle des Spezialagenten Kyle Crane, der nach Harran versetzt wird – dem Schauplatz, an dem der Zombie-Ausbruch seinen Anfang nimmt. Doch schließlich verratest du deinen Auftraggeber und hilfst stattdessen den Überlebenden der Stadt und kämpfst für sie.

Ein weiteres Kernelement des Spiels, das die Messlatte deutlich höher legt, ist das dynamischer Tag-Nacht-Zyklus.

Sobald es dunkel wird, solltest du so schnell wie möglich eine Unterkunft aufsuchen; die Nacht bringt Schrecken und extrem mächtige Zombies wie die Volatiles mit sich. Volatiles sind extrem schnelle, mächtige und widerstandsfähige Zombies, die weitere Volatiles herbeirufen, um dich zu überrennen, wenn sie dich entdecken.

Wenn es Nacht wird, leg dich einfach schlafen, aber wenn du dich entscheidest, auf Entdeckungstour zu gehen, wirst du feststellen, dass exotische neue Zombie-Artenund kann eine Menge mehr XP sammeln. Ehrlich gesagt, ich liebe Dying Lightund im Zombie-Genre, Dying Lightist das das beste Open-World-Spiel um als eine wendige Zombie-Tötungsmaschine.

Mein Fazit: Ein rasantes, adrenalingeladenes Zombie-Erlebnis, bei dem sich Beweglichkeit, Kreativität und Mut auszahlen. Dank seiner Parkour-Elemente und des Tag-Nacht-Zyklus zählt es zu den einzigartigsten Open-World-Zombie-Spielen, die je entwickelt wurden.

6. Dead Island [Das beste Zombie-Koop-Spiel, das in einem tropischen Paradies spielt]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox-Konsolen Erscheinungsjahr 2011 Urheber Techland, Deep Silver Durchschnittliche Spielzeit 25–35 Stunden

Bevor es Dying Light, es gabDead Island, die beide vom selben Studio, Techland, entwickelt wurden. Dead Island ist eine „bodenständigere“ Version von Dying Light und verfügt nicht über dieselben hochfliegenden Kapriolen oder dieselbe Beweglichkeit.

Vielmehr ist es eher eine Zombiespiel im „Arcade“-Stil, und lange Zeit gehörte es zu meinen persönlichen Lieblings-Zombiespielen. Im Original Dead IslandDu bist auf einer Insel gestrandet, die von Zombies überrannt wird, aber seltsamerweise bist du immun. Das nutzt du aus und machst dich auf die Suche nach einem Weg, um so schnell wie möglich von dort zu entkommen.

Es gibt4 Zeichen zur Auswahl, jede mit ihren eigenen besondere Fähigkeiten und Fachkenntnisse,gleich Wurfwaffen or Klingen. Von dort aus begibst du dich auf die Insel, um Quests zu erfüllen, Überlebende zu retten, einen Weg von der Insel zu suchen und unterwegs jede Menge Zombies zu erledigen.

Was das Gameplay angeht, wirst du einen Großteil davon selbst gestalten Zombies zerhacken, zerschmettern und außer Gefecht setzen Das Spiel unterstützt Koop-Modi für bis zu vier Spieler, kann aber auch im Einzelspielermodus gespielt werden. Die Kämpfe verlaufen gemächlich und konzentrieren sich meist auf Nahkampf sowie Waffen wie Messer, Hackmesser, Ruder, Bretter und im Grunde alles, was man finden kann.

Die Angriffe sind zwar langsam, machen aber richtig Spaß und bringen die Blut, das beim Zerschneiden eines Zombies mit einer Machete, beim Abtrennen von Armen oder beim Brechen von Knochen entsteht. Das ist zwar ziemlich drastisch, ich weiß, aber genau das macht es zu einem der besten Arcade-Spiele im Zombie-Genre.

Mein Fazit: Ein blutiger, brutaler und befriedigender Zombie-Koop-Brawler. Er erfindet das Genre vielleicht nicht neu, aber dank seiner tropischen Kulisse, den Nahkämpfen und den RPG-Elementen macht es unheimlich viel Spaß, ihn mit Freunden zu spielen.

7. World War Z [Bester Multiplayer-Zombie-Shooter mit riesigen Horden]

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen PC, PS4/PS5, Xbox-Konsolen Erscheinungsjahr 2019 Urheber Saber Interactive Durchschnittliche Spielzeit 20–40 Stunden

Zu guter Letzt haben wir World War Z, ein Koop-Shooter aus der Third-Person-Perspektive, in dem bis zu vier Spieler ganze Schwärme von Zombies, die sich langsam nähern, um euch das Gehirn zu fressen, niederschießen, bombardieren, verbrennen und mit Stromschlägen erledigen können!

World War Z ist in gewisser Weise einzigartig, da sich das Gameplay um extrem große Horden von Zombies dreht, die auf euch und euer Team zustürmen und sich um euch drängen. Sie haben sogar eine neue Engine entwickelt, die „Swarm Engine“, verbessernRendering und Zombie-KI to sich übereinander stapeln and sich um dich scharen, während sie dir hinterherlaufen, die die Physik der realen Welt nachahmt. Auch in Sachen Sound überzeugt das Spiel, sodass du wahrscheinlich einen der am bestenPS5 headsets um genau zu hören, woher der nächste Schwarm kommt!

The Die Physik der Zombie-Massen ist hier auf einem ganz neuen Niveau, und egal, ob ihr zu zweit oder mit bis zu drei Spielern spielt, solltet ihr darauf achten, dass eure Mannschaft ausgewogen ist. Es gibt 8 einzelne Klassen zur Auswahl, jede mit klassen-spezifischen Vorteilen, Reichweiten und Spielstilen.

Im Laufe des Spiels schaltest du stärkere Upgrades und höhere Charakterlevel frei, sodass ein solides Gefühl des Fortschritts entsteht. Es handelt sich dabei nicht um allzu extreme Verbesserungen, wie etwa ein neues Zielfernrohr oder eine neue Mündung, aber es kommt dir bekannt vor, wenn du schon Spiele wie Die Abteilung.

World War Z bietet außerdem einen weiteren fantastischen Spielmodus, PVPVZ, du hast es also nicht nur mit Zombiehorden, sondern auchandere Spieler, die es auf dich abgesehen haben. All das ergibt World War Z sich als eines der Die besten Multiplayer-Spielein diesem Genre.

Mein Fazit: Ein packender Koop-Shooter, der das Chaos einer echten Zombie-Apokalypse perfekt einfängt. Mit riesigen Horden, teamorientierter Strategie und einem soliden Spielverlauf ist es eines der besten Multiplayer-Zombie-Erlebnisse auf PS5.

8. Dying Light: Die Bestie [Das beste neu aufgelegte Zombie-Parkour-Spiel mit brutalen neuen Kräften]

Unsere Bewertung 8.4

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Techland Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden

Dying Light: Die Bestie ist die nächste Evolutionsstufe von Techlands Parkour-lastiger Zombie-Reihe, die alles, was die Spieler am Original geliebt haben, weiter ausbaut und gleichzeitig eine spannende neue Wendung hinzufügt – die Fähigkeit, Lass dein inneres Monster frei. In einer zerfallenden Stadt, die von immer schlaueren, schnelleren und tödlicheren Untoten heimgesucht wird, treibt diese Fortsetzung das Thema Überleben und Mobilität bis an ihre absoluten Grenzen.

Du wirst dich erneut per Parkour über Dächer und durch Gassen bewegen, Ressourcen sammeln, Waffen herstellen und mit aller Kraft um dein Überleben kämpfen. Doch diesmal bringt die Nacht mehr als nur Gefahr – sie bringt auch Chancen mit sich. Als „The Beast“ erhältst du vorübergehende Kräfte, die dich vom Gejagten zum Jäger machen und den Kämpfen eine spannende neue Ebene aus Strategie und Chaos verleihen.

Techland hat zudem das Weltdesign weiterentwickelt, wobei der Schwerpunkt auf Vertikalität und Entscheidungsfreiheit des Spielers, sodass du Begegnungen ganz nach Belieben angehen kannst – schleichend, im Sprint oder indem du dir den Weg durch die Untoten bahnst. Kombiniere das mit verbesserter Grafik, flüssigerer Fortbewegung und knochenbrechenden Nahkämpfen, und Das Biest wirkt wie der intensivste Teil der Dying LightSerie noch nicht.

Mein Fazit:Ein rasantes, wildes und fantastisches Comeback für Dying Light Fans. Mit seiner neuen Beast-Transformation, erweiterten Bewegungsmöglichkeiten und atemberaubender Next-Gen-Leistung, Dying Light: Die Bestie setzt neue Maßstäbe dafür, was ein Open-World-Zombie-Spiel sein kann PS5.

Kommende PS5-Zombie-Spiele im Jahr 2026

Wenn du noch mehr Untoten-Action willst, findest du hier ein paar kommende PS5 Zombie-Titel, die man im Auge behalten sollte:

Resident Evil Requiem (27. Februar 2026) Das nächste wichtige Kapitel in CapcomDie legendäre Survival-Horror-Reihe führt dich zurück in eine Welt, die von Seuchen und Angst heimgesucht wird. Freu dich auf spannende Erkundungen, knappe Ressourcen, groteske neue Biowaffen und eine äußerst atmosphärische Geschichte, die das Erbe der Resident Evil Reihe.

Showa – Eine amerikanische Geschichte Wird noch bekannt gegeben Das scheint ein stylisches Action-RPG zu sein, das in einem postapokalyptischen Amerika spielt, das von japanischer Kultur geprägt ist, und das Zombie-Chaos mit lebhaften Grafiken und filmreifer Erzählkunst verbindet. Ich kann es kaum erwarten!

John Carpenters „Toxic Commando“ (Termin noch offen) Ich bin definitiv auf der Suche nach einem Koop-Zombie-Shooter, daher freue ich mich sehr über einen neuen Titel von der Horrorlegende John Carpenter und Saber Interactive. Es verspricht explosive Action, chaotische Fahrzeugkämpfe und ein ununterbrochenes Gemetzel unter den Untoten.

Das Zombie-Genre auf PS5 ist noch lange nicht tot. Tatsächlich boomt das Genre mehr denn je. Ganz gleich, ob du packenden Survival-Horror oder überdrehtes Koop-Chaos liebst – diese kommenden Titel versprechen, deinen Abzugsfinger auf Trab zu halten und deinen Adrenalinspiegel hoch zu halten, noch lange nachdem du es mit den Untoten aufgenommen hast.

Mein Gesamtfazit zu den Zombie-Spielen für die PS5

Das Angebot an Zombie-Spielen für die PS5 ist einfach spektakulär. Egal, ob du endlose Horden niedermähst in World War Z, die sich durch die emotionale Reise von The Last of Usoder durch die Ödlande zu cruisen in Days Gone… jeder Titel bietet ein ganz eigenes Erlebnis von Untoten-Chaos.

Was macht Zombie-Spiele auf PS5 Die Vielfalt ist einfach faszinierend – von rasanten Koop-Shootern über spannungsgeladene Survival-Horror-Spiele bis hin zu storygetriebenen Meisterwerken. Die Kraft des PlayStation 5 hebt diese Erlebnisse noch weiter auf ein neues Niveau – mit atemberaubender Grafik, schnellen Ladezeiten und fesselnden Welten, die jede Begegnung zu einem spannenden Erlebnis machen.

Und mit kommenden Titeln wie Projekt Z: Beyond Order, Resident Evil: Requiem, Showa – Eine amerikanische GeschichteundJohn Carpenters „Toxic Commando“ am Horizont zeichnet sich ab, kann man mit Sicherheit sagen Die Zombie-Apokalypse wird so schnell nicht abklingen.

Egal, ob du nun auf atemberaubende Action, emotionale Geschichten oder strategisches Überleben stehst – es gibt ein PS5 Ein Zombie-Spiel, das deine Instinkte, deine Treffsicherheit und deinen Mut auf die Probe stellt. Richte deine toller Gaming-Laptop, schnapp dir deine Waffe, lade sie und mach dich bereit – die Untoten warten schon.

Häufig gestellte Fragen