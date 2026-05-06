Los 8 mejores juegos de zombis para PS5 en 2025: ¡Corre por tu vida!

Lo mejorPS5 Los juegos de zombis son un género fantástico para jugar; No hay nada más satisfactorio que verse sumergido en un mundo postapocalíptico para acabar con hordas de muertos vivientes o poner a prueba tus habilidades de supervivencia , ahorrando cada bala.

Y en 2026, puedes estar seguro de que habrá una fantástica selección de juegos de zombis

Tanto si te gustan más los juegos más matizados, con escenarios de apocalipsis zombi de terror y supervivencia en los que hay que actuar con sigilo, como si simplemente quieres acabar con una horda interminable de zombis que se te echa encima, tengo algo para ti

Nuestra selección de los mejores juegos de zombis para PS5

Para empezar con buen pie, hemos seleccionado algunas de las mejores opciones de la lista de los mejores juegos de zombis en PS5. Es un resumen breve, pero si quieres saber más, echa un vistazo a la reseña detallada que aparece a continuación:

Days Gone (2019) – ¿Te gustan los zombis? ¿Te gustan las motos? Pues bien, Days Gone es un juego de zombis fenomenal en el que tendrás que enfrentarte a hordas gigantes de zombis y utilizar todo lo que tengas a tu alcance para repelerlos. Un toque único que además te permite recorrer el mundo abierto a toda velocidad en tu fiel moto. The Last of Us (2013) – «The Last of Us» es un clásico en PS5 y cuenta, posiblemente, con las mejores campañas narrativas de toda la lista. Unas escenas cinemáticas y una historia increíbles, una mecánica fluida y precisa, y esa sensación de lucha desesperada por la supervivencia hacen que el juego resulte apasionante y cautivador de principio a fin. Resident Evil (1996) – Ampliamente considerado como el juego pionero del género de zombis, y que ha contribuido en gran medida a su popularidad, Resident Evil es un juego brillante que todo aficionado a los zombis debería jugar al menos una vez. Un pionero del género de terror y supervivencia con una memorable y en realidad¡Una atmósfera inquietante y una jugabilidad que te hará dar un pequeño respingo!

Pero estamosde verdadEsto es solo el principio. Hay muchos más como estos, y si buscas un buen juego de persecución con zombis, ¡echa un vistazo a mis reseñas detalladas de cada uno de ellos a continuación para encontrar tu próximo juego!

Los 8 mejores juegos de zombis para PS5: una lucha a vida o muerte

Lo mejorPS5 Los juegos de zombis suelen dividirse en dos tipos: los que consisten en luchar contra hordas masivas o los que se basan en el sigilo y la gestión de recursos para acabar estratégicamente con los muertos vivientes. Hemos incluido ambos tipos, así que echa un vistazo a la lista para encontrar tu próximo juego de zombis:

1. Days Gone [El mejor juego de supervivencia zombi de mundo abierto con hordas que te pondrán los pelos de punta]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, PS4, PS5 Año de estreno 2019 Creador/es Bend Studio, Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 40-50 horas

Days Gonees uno de loslos mejores juegos de zombisen elPS5 por su enfoque único del género. Aunque sigues enfrentándote a hordas de zombis realmente aterradoras, lo estás haciendo con estilo, recorriendo un Oregón postapocalíptico en moto.

Ambientado dos años después de que la pandemia zombi («Freakers») asolara el mundo, encarnas a Deacon St. John, un antiguo miembro de una banda de moteros con una cierta tendencia a la melancolía, tras descubrir, al final del modo historia, que su amada esposa, Sarah, no ha sobrevivido.

Deacon sigue trabajando como cazarrecompensas hasta que se entera de que, después de todo, Sarah podría estar viva. Entonces emprende un viaje, recorriendo pequeños pueblos y refugios en busca de pistas y con la esperanza de reunirse con su esposa.

Aparte de la historia, Days Gone es unun juego de disparos en tercera persona fenomenal con una amplia variedad de armas letales a tu disposición. Dearmas blancas brutales desde bates y machetes hasta todo tipo de armas de fuego, como rifles, escopetas y pistolas.

Tendrás que luchar por tu vida no solo contra hordas de Freakers no muertos pero también otros supervivientes como el la brutal secta del Destripador, bandidos de dudosa reputación, yfacciones gubernamentales bien armadas.

Las hordas del mundo del juego son especialmente feroces, con cientos de Freakers que te perseguirán a la menor provocación. Tendrás que utiliza de forma estratégica las bombas, las trampas y el entorno, como las pilas de troncos o los bidones, para sacarlos.

Pero la estrella del espectáculo aquí tiene que ser el mecánicos especializados en bicicletas. Tienes tu propia moto personalizada para personalizar, crear y mantener que te servirá como principal medio de transporte durante el juego, además de como almacenamiento móvil adicional.

Hay un montón de personalizaciones y mejoras detalladas que quedan perfectas desde una perspectiva en tercera persona, lo que contribuye en gran medida al estilo de juego único que hace que Days Gone Es un juego fantástico. Aunque, si lo prefieres, Days Gone también está en Steam, así que podrías echarle un vistazo, ya que es un Un juego para un solo jugador increíble para PC!

Mi veredicto:Un juego imprescindible para cualquier amante de las aventuras en mundos abiertos y las hordas de zombis. Entre su apasionante historia, la dinámica mecánica de conducción de motos y los momentos de supervivencia que te mantendrán en vilo, Days Gone ofrece una de las experiencias de zombis más completas en PS5.

2. The Last of Us [El mejor juego de zombis con una narrativa impactante]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PC, PS4, PS5 Año de estreno 2013 Creador/es Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 15-20 horas

The Last of Us es un título emblemático, considerado uno de los más popular PS5 juegos en la plataforma para su una narración conmovedora y refinada, junto conmecánicas únicas and Un diseño de mundo increíble.

Es uno de los mejores juegos de zombis hasta la fecha y plasma a la perfección la lucha humana por la supervivencia, siguiendo los pasos de los protagonistas, Joel y Ellie. Tras perder a su hija al inicio del brote zombi (de los «Clickers»), Joel siguió adelante y se convirtió en contrabandista, aceptando misiones arriesgadas a cambio de una buena suma de dinero.

Finalmente, se le encarga la misión de acompañar a Ellie hasta los Fireflies, un grupo revolucionario, por alguna razón desconocida. Entonces descubrimos que Ellie es la única superviviente conocida de la mordedura de un Clicker que posee anticuerpos, lo que la hace inmune a la infección.

No voy a desvelar nada más, solo que… The Last of Us es ununa obra maestra cinematográfica del mundo de los videojuegos.

But The Last of Us tiene mucho que ofrecer, también en cuanto a la jugabilidad. Tienes 5 niveles de dificultad entre las que elegir, tanto si solo quieres disfrutar de la historia como si prefieres una lucha más dura contra los muertos vivientes con recursos, munición y armas limitadas.

El combate no es tan trepidante como en otros juegos; te encuentras en un luchan por sobrevivir y solo luchan cuando es necesario. Gran parte del juego se puede desarrollar de forma sigilosa, escabulléndose entre enemigos y muertos vivientes, o distrayéndolos con ladrillos y botellas, un recurso habitual en la mayoría de los juegos de sigilo impresionantes.

The Last of Us se considera uno de los mejores juegos de zombis de todos los tiempos y fue un elemento clave para mantener Xbox a raya durante el interminable PS5 vs Xbox Series X debate.

Mi veredicto: Un viaje inolvidable que combina a la perfección una narrativa emotiva con una intensa experiencia de supervivencia. No es solo uno de los mejores juegos de zombis, sino uno de los mejores juegos que se han creado jamás, sin más.

3. Resident Evil [El mejor juego clásico de terror con zombis que definió el género]

Nuestra puntuación 9.6

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Plataformas PC, PS4, PS5, consolas Xbox, Nintendo Switch Año de estreno 1996 Creador/es Capcom Duración media de la partida 15-30 horas

No podemos hablar de los mejores juegos de zombis sin mencionar a los pioneros que popularizaron el género, Resident Evil.

In 2026, Resident Evil ha experimentado un resurgimiento espectacular gracias a las últimas remasterizaciones, así que puedes volver a sumergirte en Raccoon City con gráficos mejorados and la mecánica moderna.

A diferencia de otros «juegos de zombis», Resident Evil siempre ha sido un poco diferente; en lugar de enfrentarse a hordas gigantes de muertos vivientes, Resident Evildestacaenfrentamientos más breves con zombis difíciles de matar en espacios reducidos que te hacen subir la adrenalina.

Nunca se sabe lo que acecha a la vuelta de la esquina, y está repleto de sustos repentinos que también lo convierten en uno de los los juegos de terror más terroríficos. Desde entonces, el juego ha evolucionado para incluir más estilos de juego de acción, con nuevos modos, formatos y perspectivas.

Pero el original Resident Evil Estos títulos siempre se han centrado en crear una atmósfera inquietante, francamente aterradora, en la que tienes que gestionar estratégicamente tu inventario.

Mi veredicto: Un clásico atemporal que sentó las bases de todo el género de zombis. Tanto si juegas a la versión original como a las nuevas adaptaciones, Resident Evil sigue ofreciendo escalofríos, tensión y una de las mejores experiencias de survival horror de la historia de los videojuegos.

4. Dead Rising [El mejor juego de zombis exagerado para un caos creativo]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC, PS4/PS5, consolas Xbox Año de estreno 2006 Creador/es Capcom Duración media de la partida 15-20 horas

Dead Rising se aleja mucho del género de terror de supervivencia y, en cambio, te ofrece una parque infantil lleno de muertos vivientes para que luches, mates, acuchilles, aplastes y arrases por completo a los zombis.

En el primer juego, encarnas a Frank West, un fotoperiodista independiente convertido en un experto cazador de zombis que comenzó su andadura investigando el inicio del apocalipsis zombi en Willamette, Colorado. Frank acaba en el centro comercial Willamette Parkview, donde comienza su leyenda, matando zombis, salvando a supervivientes y enfrentándose a Los psicópatas, los «jefes» del juego.

Los psicópatas son lo mejor de Dead Rising; Son personas que se han vuelto locas a causa del brote, desde criminales peligrosos y amenazantes hasta gente corriente, como una mujer con obesidad mórbida atada a un scooter, que te ataca con cubiertos y vómito.

Otro punto destacado es el sistema de creación; ¿qué se obtiene cuando… ¿Combinar unas joyas con una linterna? Un sable láser, por supuesto¡Con objetos cotidianos, puedes combinarlos para crear armas inimaginables que encajan a la perfección De Dead Risingun humor grosero y absurdo.

Dead Rising Deluxe Remaster es una versión remasterizada del juego original y salió a la venta el año pasado. Sinceramente, el original es un clásico de culto, así que si te apetece jugar a algo un juego de rol de acción de gran calidad ¡Vaya, échale un vistazo a la versión remasterizada!

No va a ganar ningún premio como el más… juego de supervivencia estratégico para PS5, pero es un género totalmente distinto.

Dead Rising no es del gusto de todo el mundo, pero si lo único que buscas es una mecánica de juego más sencilla, un un juego de arcade increíble se trata de matar tantos zombis como sea posible con combinaciones de armas alucinantes, no busques más.

Mi veredicto: Caos puro y sin filtros. Dead Rising es el mejor escenario para dar rienda suelta a tu creatividad a la hora de acabar con zombis, repleto de humor, armas absurdas y una diversión desmesurada que nunca se toma a sí misma demasiado en serio.

5. Dying Light [El mejor juego de zombis repleto de parkour para disfrutar de una acción trepidante]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, PS4/PS5, consolas Xbox Año de estreno 2015 Creador/es Techland, Warner Bros. Interactive Entertainment Duración media de la partida 20-35 horas

Dying Light es un juego único en el que, aunque los zombis siguen siendo fundamentales para la jugabilidad, se hace más hincapié en la maniobrabilidad y el parkour. Dying Light se trata de saltos temerarios y trucos que puedes hacer antes de aplastarle la cabeza a un zombi.

Tienes ganchos de agarre, trajes aéreos, balanceos, carreras por las paredes, saltos y mucho más. Estos movimientos llevan el combate y la jugabilidad a nuevas cotas, lo que te permite formas creativas de enfrentarse a los enemigos.

Dying Light se desarrolla en unun impresionante juego de disparos en primera persona perspectiva, por lo que se trata de una acción trepidante y llena de adrenalina. Queda especialmente bien en el los mejores televisores paraPS5, deslizándote entre las piernas de los zombis o lanzándoles patadas voladoras que los envían al otro mundo.

La historia del juego original es un poco floja, pero me gustó. Eres un agente especial, Kyle Crane, que ha sido enviado a Harran, el escenario donde se inicia el brote zombi. Pero acabas traicionando a tu contratista y, en su lugar, ayudas a los supervivientes de la ciudad y luchas por ellos.

Otro elemento básico del juego que sube bastante el listón es el ciclo dinámico de día y noche.

Al caer la noche, querrás buscar refugio lo antes posible; la noche trae consigo terrores y zombis extremadamente poderosos, como los Volátiles. Los Volátiles son zombis extremadamente rápidos, poderosos y con mucha salud que, si te detectan, llaman a más Volátiles para que te acosen en masa.

Cuando caiga la noche, simplemente vete a dormir, pero si decides salir a explorar, encontrarás nuevas y exóticas variedades de zombisy puede ganar un montón de XP. Sinceramente, me encanta Dying Light, y en el género de zombis, Dying Lightes el el mejor juego de mundo abierto para sumergirte de lleno en el papel de un una ágil máquina de matar zombis.

Mi veredicto: Una experiencia de zombis trepidante y llena de adrenalina que premia la agilidad, la creatividad y el valor. Sus mecánicas de parkour y el ciclo día-noche lo convierten en uno de los juegos de zombis de mundo abierto más singulares que se han creado jamás.

6. Dead Island [El mejor juego cooperativo de zombis ambientado en un paraíso tropical]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas PC, PS4, PS5, consolas Xbox Año de estreno 2011 Creador/es Techland, Deep Silver Duración media de la partida 25-35 horas

Antes de que existiera Dying Light, habíaDead Island, ambos desarrollados por el mismo estudio, Techland. Dead Island es una versión más «sobria» de Dying Light y no tiene las mismas acrobacias aéreas ni la misma agilidad.

Más bien se trata de un Juego de zombis de estilo «arcade», y durante mucho tiempo fue uno de mis juegos de zombis favoritos. En el original Dead Island, te encuentras abandonado en una isla invadida por zombis, pero, por extraño que parezca, eres inmune, así que aprovechas la situación al máximo y empiezas a explorar para encontrar rápidamente una forma de salir de allí.

Hay4 caracteres entre los que elegir, cada uno con sus propias habilidades especiales y experiencia,igual armas arrojadizas or cuchillas. A partir de ahí, te embarcas en la isla para cumplir misiones, salvar a los supervivientes, buscar una forma de salir de la isla y acabar con un montón de zombis por el camino.

En cuanto a la jugabilidad, gran parte dependerá de ti cortar, aplastar y noquear a los zombis con modo cooperativo para hasta cuatro jugadores, aunque también se puede jugar en solitario. El combate es de ritmo lento y suele centrarse en el cuerpo a cuerpo y en armas como cuchillos, cuchillas, remos, tablones y, básicamente, cualquier cosa que se pueda encontrar.

Aunque son lentos, los ataques resultan satisfactorios y realmente ponen de manifiesto el sangre y vísceras al cortar a un zombi con un machete, cortarle los brazos o romperle los huesos. Es un poco crudo, lo sé, pero eso es precisamente lo que lo convierte en uno de los mejores juegos de estilo arcade del género zombi.

Mi veredicto: Un juego de lucha contra zombis cooperativo, sangriento, visceral y muy satisfactorio. Puede que no reinvente el género, pero su ambientación tropical, el combate cuerpo a cuerpo y los elementos de rol lo convierten en un juego infinitamente divertido para jugar con amigos.

7. World War Z [El mejor shooter multijugador de zombis con hordas gigantescas]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas PC, PS4/PS5, consolas Xbox Año de estreno 2019 Creador/es Saber Interactive Duración media de la partida 20-40 horas

Por último, tenemosGuerra Mundial Z, un juego de disparos cooperativo en tercera persona en el que hasta cuatro jugadores pueden disparar, bombardear, incendiar y electrocutar a auténticos enjambres de zombis que se arrastran lentamente para devoraros el cerebro.

Guerra Mundial Z es bastante singular, ya que la jugabilidad gira en torno a hordas enormes de zombis que se abalanzan y se agolpan para alcanzarte a ti y a tu equipo. Incluso han creado un nuevo motor, el «Swarm Engine», para mejorarrenderizado e inteligencia artificial de los zombis to subirse unos encima de otros and se agolpan a tu alrededor mientras te persiguen, imitando la física del mundo real. El juego también destaca en el apartado sonoro, así que probablemente necesitarás uno de los el mejorPS5 auriculares¡para saber con exactitud de dónde viene el siguiente enjambre!

The La física de las aglomeraciones de zombis aquí es de otro nivel, y tanto si jugáis dos como si sois hasta tres, os conviene aseguraros de que vuestro equipo esté bien equilibrado. Hay 8 clases únicas entre los que elegir, cada uno con ventajas, alcance y estilos de juego propios de su clase.

A medida que juegues, desbloquearás mejoras más potentes y subirás de nivel a tus personajes, por lo que ofrece una sensación de progresión muy sólida. No se trata de nada demasiado espectacular, como una nueva mira o un nuevo cañón, pero te resultará familiar si has jugado a juegos como La División.

Guerra Mundial Ztambién cuenta con otro modo de juego fantástico, PVPVZ, así que no solo te enfrentas a hordas de zombis, pero tambiénotros jugadores que te tienen en el punto de mira. Todo esto se traduce en Guerra Mundial Zparece que va a ser uno de los los mejores juegos multijugadordentro del género.

Mi veredicto: Un emocionante shooter cooperativo que recrea a la perfección el caos de un auténtico apocalipsis zombi. Con hordas gigantescas, estrategia en equipo y una progresión sólida, es una de las mejores experiencias multijugador con zombis en PS5.

8. Dying Light: La Bestia [El mejor juego de parkour con zombis renovado, con nuevos y brutales poderes]

Nuestra puntuación 8.4

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador/es Techland Duración media de la partida 20-30 horas

Dying Light: La Bestia es la siguiente evolución de la franquicia de zombis con toques de parkour de Techland, que amplía todo lo que encantó a los jugadores del juego original y añade un nuevo y emocionante giro: la capacidad de Da rienda suelta a tu lado más salvaje. Ambientada en una ciudad en ruinas infestada de muertos vivientes más inteligentes, más rápidos y más letales, esta secuela lleva la supervivencia y la movilidad hasta sus límites absolutos.

Una vez más, te abrirás paso haciendo parkour por tejados y callejones, buscando recursos, fabricando armas y luchando con uñas y dientes para sobrevivir. Pero esta vez, el anochecer no solo trae peligro, sino también oportunidades. En tu papel de «La Bestia», obtendrás poderes temporales que te convertirán en el cazador en lugar de en la presa, lo que añade una nueva y emocionante dimensión de estrategia y caos al combate.

Techland también ha perfeccionado el diseño del mundo, centrándose en verticalidad y libertad de elección del jugador, lo que te permite abordar los encuentros como prefieras: a escondidas, a toda velocidad o abriéndote paso a golpes entre los muertos vivientes. Si a eso le sumamos unos gráficos mejorados, un desplazamiento más fluido y combates cuerpo a cuerpo que te harán crujir los huesos, y La Bestia parece la entrega más intensa de la Dying Lightserie todavía.

Mi veredicto:Un regreso a la forma rápido, salvaje y fantástico para Dying Light fans. Con su nueva transformación en bestia, una mayor libertad de movimiento y un rendimiento espectacular de última generación, Dying Light: La Bestia redefine lo que puede ser un juego de zombis de mundo abierto en PS5.

Próximos juegos de zombis para PS5 en 2026

Si aún te quedas con ganas de más acción con muertos vivientes, aquí tienes algunas novedades que están por llegar PS5 Títulos de zombis a los que no querrás perder de vista:

Resident Evil Requiem (27 de febrero de 2026) El próximo gran capítulo en CapcomLa emblemática franquicia de survival horror está lista para llevarte de vuelta a un mundo invadido por la infección y el miedo. Prepárate para una exploración llena de tensión, recursos limitados, nuevas y grotescas armas biológicas, y una historia profundamente atmosférica que continúa el legado de la Resident Evil serie.

La historia de Showa en Estados Unidos Se anunciará más adelante Parece ser un elegante juego de rol de acción ambientado en una América postapocalíptica impregnada de cultura japonesa, que combina el caos zombi con unos gráficos espectaculares y una narrativa cinematográfica. ¡Qué ganas!

«Toxic Commando», de John Carpenter (fecha por confirmar) Sin duda estoy buscando un juego de disparos cooperativo de zombis, así que me encanta ver que se avecina un nuevo título del legendario director de cine de terror John Carpenter y Saber Interactive. Sin duda, nos ofrecerá acción trepidante, combates caóticos con vehículos y una matanza incesante de muertos vivientes.

El género zombi en PS5 está lejos de haber desaparecido. De hecho, está en pleno auge como nunca. Tanto si te apasiona el terror de supervivencia más trepidante como el caos desmesurado del modo cooperativo, estos próximos títulos prometen mantener tu dedo en el gatillo y la adrenalina a tope mucho después de que hayas acabado con los muertos vivientes.

Mi opinión general sobre los juegos de zombis para PS5

La oferta de juegos de zombis para PS5 es sencillamente espectacular. Tanto si te dedicas a acabar con hordas interminables en Guerra Mundial Z, adentrándose en el recorrido emocional de The Last of Us, o recorrer los páramos en Days Gone, cada título ofrece una experiencia única de caos zombi.

¿Qué es lo que hace que los juegos de zombis en PS5 La diversidad es tan cautivadora, desde trepidantes shooters cooperativos hasta juegos de terror y supervivencia de ritmo pausado y obras maestras centradas en la narrativa. El poder de la PlayStation 5 potencia aún más estas experiencias, con unos gráficos impresionantes, tiempos de carga rápidos y mundos profundamente envolventes que hacen que cada encuentro sea emocionante.

Y con próximos títulos como Proyecto Z: Más allá del orden, Resident Evil: Requiem, Una historia americana de la era Showa, y«Toxic Commando», de John Carpenter a la vista, se puede decir sin temor a equivocarse El apocalipsis zombi no parece que vaya a remitir en un futuro próximo.

Así que, tanto si te gusta la acción trepidante, las historias conmovedoras o la supervivencia estratégica, hay un PS5 Un juego de zombis que pondrá a prueba tus instintos, tu puntería y tu valentía. Prepara tu un portátil para juegos increíble, coge tu arma, carga munición y prepárate: los muertos vivientes te están esperando.

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