Die 15 besten Arcade-Spiele für 2025: Die fesselndsten Titel

Bei den besten Arcade-Spielen aller Zeiten ging es nicht nur um Highscores. Es ging darum, wo man war, mit wem man zusammen war und wie lange man mit einer einzigen Münze durchhalten konnte. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich nach der Schule eine verrauchte Spielhalle betrat und der Lärm schon herausdrang, noch bevor sich die Tür hinter mir geschlossen hatte.

Es lag Spannung in der Luft; nicht wegen der Maschinen, sondern wegen der Spieler, die etwas beweisen wollten.

Spielhallen hat einen Rhythmus geschaffen, den moderne Spiele nur selten einfangen. Die Bildschirme waren gnadenlos, die Regeln einfach, und der Einsatz fühlte sich echt an. Jeder Fehler kostete einen. Jeder Sieg zog eine Menschenmenge an.

Diese Liste vereint Spiele, die das Spielen über Jahrzehnte hinweg geprägt haben. Manche sind reine Herausforderungen, bei manchen steht der Stil über der Raffinesse, und einige wirken noch immer ihrer Zeit voraus. Sie alle haben sich ihren Platz durch ihr Design, ihren Einfluss und die Fähigkeit verdient, die Spieler in ihren Bann zu ziehen – Münze für Münze.

Unsere Top-Auswahl der besten Arcade-Spiele

Bevor wir uns das gesamte Angebot genauer ansehen, stellen wir hier die drei Titel vor, die als Meilensteine in der Geschichte der Spielhallen gelten. Jedes dieser Spiele hat nicht nur Rekorde gebrochen, sondern auch Maßstäbe dafür gesetzt, wie Spielhallen-Gameplay aussehen kann.

Pac-Man – Nur wenige Arcade-Spiele haben die Öffentlichkeit so in ihren Bann gezogen wie Pac-Man. Die einfache Steuerung, die clevere Gegner-KI und das unverwechselbare Design machten es zu einem Phänomen. Es war leicht zu verstehen, aber schwer zu meistern, was die Spieler über Jahre hinweg immer wieder zurückkehren ließ. Donkey Kong – Donkey Kong führte das Plattformspiel auf eine Weise ein, die sich sowohl frisch als auch herausfordernd anfühlte. Es bescherte uns eine der ersten Spielfiguren mit bleibender Popularität, und sein Level-für-Level-Aufbau ebnete den Weg für die spätere Entwicklung der Side-Scroller. Street Fighter II – Dieses Spiel machte den Zweikampf zu einem weltweiten Phänomen. Mit seiner tiefgründigen Spielmechanik, der Vielfalt der Charaktere und dem präzisen Timing schuf es ein auf Geschicklichkeit basierendes Format, das das Genre bis heute prägt.

Scrolle weiter, um zu sehen, wie diese Titel im Vergleich zu zwölf weiteren unverzichtbaren Titeln abschneiden.

Die 15 besten Arcade-Spiele, um die goldene Ära der Videospiele wieder aufleben zu lassen

Die Geschichte der Spielhallen ist voller unvergesslicher Titel, aber Diese 15 stachen aus der Masse heraus. Jedes Spiel hat sich seinen Platz durch nachhaltige Wirkung, cleveres Design und kulturelle Relevanz verdient. Von von bahnbrechenden Spielmechaniken bis hin zu unvergesslichen Momenten… das sind die Spiele, die das heutige Bild von Spielhallen geprägt haben.

1. Pac-Man [Die erste echte Ikone der Arcade-Spiele]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Arcade Erscheinungsjahr JP: Mai 1980 / USA: Oktober 1980 Urheber Namco (Designer: Toru Iwatani) Durchschnittliche Spielzeit 2–10 Minuten pro Sitzung Genre Labyrinth-Jagd Modus Einzelspieler, Mehrspieler

Pac-Manwurde zu einem ein weltweites Phänomen, indem man etwas radikal Einfaches tut – Es schuf Spannung, Rhythmus und Erfolgserlebnisse in einem Labyrinth auf einem einzigen Bildschirm. Die Spieler steuern Pac-Man, der sich durch die Gänge schlängelt, dabei Punkte sammelt und vier individuell programmierten Geistern ausweicht: Blinky, Pinky, Inky und Clyde.

Mit seiner farbenfrohen Grafik, den Fruchtboni und der immer schneller werdenden Spielgeschwindigkeit führte das Spiel etwas ein, das zu festen Bestandteilen der besten Arcade-Spiele aller Zeiten geworden: Power-Ups (Energizer), reaktive KI und erlernbare Muster. Das Design fördert Gedächtnis, Timing und Anpassungsfähigkeit – und all das spielt sich auf einer statischen Karte ab, sodass sich jede Spielrunde vertraut anfühlt, aber nie einfach ist.

Pro-Tipp Nutze die beiden seitlichen „Warp-Tunnel“, um zu entkommen, wenn sich die Geister nähern. Lerne die Verhaltensmuster der Geister kennen – insbesondere, wie Pinky und Inky versuchen, dich in die Falle zu locken, indem sie deinen Weg vorhersagen –, um deine Spielläufe weit über die ersten Level hinaus zu verlängern.

Das innovativste Merkmal war die Einführung von „Charakterzügen“ bei den Gegnern, die den Spielern subtile Verhaltenshinweise lieferten und so geschickte Durchläufe mit sorgfältiger Routenplanung ermöglichten. Das Spiel endet zudem bekanntlich mit einem fehlerhaften „Kill Screen“ auf Level 256, einer legendären Hürde für Highscore-Jäger.

Mein Fazit: Pac-Man ist nach wie vor ein Paradebeispiel für minimalistisches Spieldesign. Es bietet unendlichen Wiederspielwert, ist überraschend tiefgründig und sofort wiedererkennbar – selbst Jahrzehnte später.

2. Donkey Kong [Bahnbrechende Plattformspiele und die Geburt von Mario]

Unsere Bewertung 9.9

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Plattformen Arcade Erscheinungsjahr 9. Juli 1981 Urheber Nintendo R&D1 (Shigeru Miyamoto, Gunpei Yokoi) Durchschnittliche Spielzeit 2–8 Minuten pro Durchgang Genre Plattform Modus Einzelspieler

Donkey Kong ist eines der frühesten und Die besten Plattformspiele, das den Spielern Mario – ursprünglich „Jumpman“ genannt – und eine neue Art von geschicklichkeitsbasierten Herausforderungen vorstellte. Das Prinzip ist einfach: Baustellen erklimmen, rollenden Fässern ausweichen und den Gipfel erreichen, um Pauline zu retten. Doch hinter dieser Einfachheit verbergen sich ein ausgefeiltes Leveldesign, ein steigender Schwierigkeitsgrad und ein Spielablauf, der sowohl gutes Timing als auch Ausdauer belohnt.

Jedes Level ist ein Ein-Bildschirm-Hindernisparcours, der sich mit jeder Stufe ändert. Die Spieler klettern Leitern hinauf, springen über Hindernisse hinweg und nutzen ein Hammer-Power-Up, um Hindernisse zu zerschlagen und so Extrapunkte zu sammeln. Der grafische Stil ist kantig, aber ausdrucksstark, wobei jede Bewegung und jedes Objekt auch in chaotischen Momenten klar erkennbar ist.

Pro-Tipp Der Hammer macht dich für Gegner unbesiegbar, aber du kannst nicht klettern, solange du ihn in der Hand hältst. Setze ihn in der Nähe von Spawn-Zonen ein und bewege dich dann schnell weiter, bevor sich die Gegner neu formieren.

Was macht das Top-Switch-Spiel für das SNES Das Besondere daran ist, dass es den Grundstein für das Plattformspiel, wie wir es heute kennen, gelegt hat. Es hat nicht nur Charaktere eingeführt – Es führte eine Designlogik ein, die auch heute noch in Spielen zum Einsatz kommt. Der Fortschritt fühlt sich verdient an, nicht als Geschenk, und jeder Fehler lehrt einen etwas Nützliches.

Mein Fazit: Fans von reinen Geschicklichkeitsspielen werden begeistert sein, wie Donkey Kong hält dich in Atem, ohne dabei unfair zu wirken. Es ist spannend, lohnend und man kann es immer wieder spielen.

3. Street Fighter II [Das Kampfspiel, das eine Generation geprägt hat]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen Arcade Erscheinungsjahr 7. März 1991 Urheber Capcom (Akira Nishitani, Akira Yasuda) Durchschnittliche Spielzeit 2–6 Minuten pro Spiel Genre Kämpfen Modus Einzelspieler, Mehrspieler

Street Fighter II hat nicht nur seinen Vorgänger übertroffen – es hat das Gesicht des Arcade-Wettbewerbs für die Die besten Kampfspiel-Controller. Zum ersten Mal, Die Spieler konnten aus einer ganzen Reihe von Charakteren wählen, von denen jeder über eigene Movesets, Stärken und Spezialtechniken verfügt. Das Grundprinzip ist einfach: Zwei Kämpfer treten in einem Best-of-Three-Kampf gegeneinander an, mit dem Ziel, die Lebensanzeige des Gegners durch präzise Kombos und gut getimte Spezialangriffe zu verringern.

Die Steuerung fühlt sich präzise und gut durchdacht an und erfolgt über einen Acht-Wege-Joystick sowie sechs Angriffstasten, die sich in Stärke und Geschwindigkeit unterscheiden. Optisch überzeugte das Spiel durch flüssige Sprite-Animationen und globale Hintergrundbilder, die jedem Kampf ein einzigartiges Gefühl verliehen.

Pro-Tipp Beherrsche den Crouch-Cancel in eine Spezialattacke, um Fehler schnell auszunutzen. Leichte Angriffe lassen sich besser zu Combos verbinden und können langsamere Gegner unterbrechen, bevor diese ihre Angriffsladung vollendet haben.

Was hat dazu geführt, dassStreet Fighter II bahnbrechend war sein Kombosystem – ein tiefgründiges Spiel, bei dem es auf das richtige Timing, die richtige Raumaufteilung und das Wissen über die Spielpaarungen ankam. Dadurch entstand ein Umfeld, in dem sich die Spieler im Laufe der Zeit verbessern und auf hohem Niveau gegeneinander antreten konnten.

Mein Fazit: Fans, die sich für spannende Wettkämpfe und vielschichtige Spielmechaniken begeistern, werden feststellen, dass Street Fighter II Man kann es endlos oft spielen. Es belohnt Übung und bestraft Zögern – eine echte Herausforderung für das Können.

4. Space Invaders [Der Shooter, der ein weltweites Phänomen auslöste]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen Arcade Erscheinungsjahr 19. April 1978 Urheber Taito (Designer: Tomohiro Nishikado) Durchschnittliche Spielzeit 1–5 Minuten pro Sitzung Genre Stationärer Schütze Modus Einzelspieler, Mehrspieler

Space Invaders setzte die Spieler unter Druck wie kein Spiel zuvor. Du steuerst eine Laserkanone am unteren Bildschirmrand, wobei man sich seitwärts bewegt und dabei eine dichte Formation außerirdischer Angreifer abwehren muss, die Stufe für Stufe herabsteigen. Der Moment wirkt zunächst einfach, doch die Spannung steigt schnell an, wenn die Angreifer schneller werden und die Verteidigungslinie zusammenbricht.

Mit jeder neuen Welle nimmt die Geschwindigkeit zu, was die Spieler in diesem allseits beliebten Spiel in Atem hält. Das Timing wird wichtiger als die Zielgenauigkeit. Mit jedem vernichteten Alien steigert sich die Geräuschkulisse des Spiels, und ebenso wächst die Dringlichkeit. Die Grafik ist minimalistisch – schwarzer Hintergrund, weiße Pixelgegner, grüne Bunker –, doch dieser Kontrast schärfte die Wahrnehmung und ließ jede Bewegung intensiver wirken.

Pro-Tipp Räume zuerst eine Seite der Formation auf. Dadurch sinkt die Anzahl der auf dich abgefeuerten Kugeln, und du hast mehr Zeit, die letzten Angreifer ins Visier zu nehmen, bevor sie herabkommen.

Das Alleinstellungsmerkmal von Space Invaders lag darin, wie es ganze Wellen von Gegnern ins Spiel brachte und ein echtes Gefühl der Eskalation vermittelte. Es den Maßstab für alle nachfolgenden vertikalen Shooter gesetzt. Das Spiel stellte nicht nur die Reaktionszeit auf die Probe – es zwang die Spieler dazu, den Raum zu nutzen, Entscheidungen zu treffen und gegen immer näher rückende Widrigkeiten zu bestehen.

Mein Fazit: Space Invaders ist nach wie vor ein unverfälschtes, auf Geschicklichkeit basierendes Erlebnis für Weltraum-Asse. Fans der Arcade-Geschichte oder eines minimalistischen, aber herausfordernden Gameplays werden zu schätzen wissen, wie viel dieser Klassiker von Anfang an richtig gemacht hat.

5. Galaga [Der Shooter, der das Spielprinzip perfektionierte]

Unsere Bewertung 9.6

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Plattformen Arcade Erscheinungsjahr September 1981 Urheber Namco (Shigeru Yokoyama, Toru Ogawa) Durchschnittliche Spielzeit 2–6 Minuten pro Durchgang Genre Stationärer Schütze Modus Einzelspieler, Mehrspieler

Mach’s gut Du steuerst einen einzelnen Sternjäger am unteren Bildschirmrand und trittst gegen Wellen außerirdischer Angreifer an, die in geordneten Formationen von oben herabstürzen. Jeder Level beginnt mit einem Ein Schwarm dringt auf den Bildschirm vor, bevor er in unvorhersehbare Angriffsmuster übergeht. Die Grafik ist farbenfroh und flüssig und verleiht dem Spiel eine lebhafte Energie, die selbst in lauten Spielhallen auffiel.

Was hat dazu geführt, dassMach’s gut Es war nicht nur das schnellere Tempo oder die schärfere Grafik, die das Spiel auszeichnete. Es führte taktische Ebenen durch Mechaniken wie den „Boss Galaga“, das dein Schiff mit einem Traktorstrahl einfangen könnte. Wenn du überlebt und den Boss später besiegt hättest, könntest du dein ursprüngliches Schiff retten und beides zu einem „Doppeljäger“ mit doppelter Feuerkraft kombinieren – der aber auch eine größere Zielfläche bietet. Dadurch bot das Spiel mehr Entscheidungen mit Risiko und Belohnung als alles, was zuvor auf den Markt gekommen war.

Pro-Tipp Lass dich gleich zu Beginn des Levels vom Boss Galaga in dein Schiff entführen und hol es dir dann zurück, um eine stärkere Ausrüstung zu erhalten, die dich durch die schwierigeren Wellen bringt.

Die Handlung spitzt sich immer weiter zu. Die Gegner feuern mehr Geschosse ab, brechen schneller aus ihrer Formation aus und entwickeln sich schließlich zu neuen Typen weiter. Jede Bonusrunde gibt dir einen Moment zum Durchatmen und bietet dir die Möglichkeit, zusätzliche Punkte zu sammeln, ohne zurückschießen zu müssen.

Mein Fazit: Mach’s gut ist eine perfekte Balance zwischen Chaos und Kontrolle. Fans klassischer Shooter werden die Herausforderung lieben, und das Dual-Fighter-System wirkt auch in diesem goldenen Zeitalter noch immer clever.

6. Missile Command [Das Arcade-Spiel, bei dem man schnell denken musste]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen Arcade, Atari 2600, Atari 8-Bit, Atari ST, Game Boy, Game Boy Color Erscheinungsjahr Juni 1980 Urheber Atari, Inc. (Dave Theurer, Rich Adam) Durchschnittliche Spielzeit 2–6 Minuten pro Sitzung Genre Shoot ’em up Modus Einzelspieler, Mehrspieler

Missile Command versetzt dich mitten in eine sich gerade abspielende globale Katastrophe. Sechs Städte sind unerbittlichen Raketenangriffen ausgesetzt, und du bist dafür verantwortlich, sie mit drei Raketenabwehrbasen zu verteidigen. Während die anfliegenden Sprengköpfe vor dem Hintergrund eines dunklen Nachthimmels herabrasen, zielst du mit einem Fadenkreuz und startest Abfangraketen, die in der Luft explodieren, um deine Städte vor der Zerstörung zu bewahren.

Beim Gameplay geht es weniger um blitzschnelles Schießen als vielmehr um das Setzen von Prioritäten. Du musst entscheiden, welche Bedrohungen unmittelbar sind und welche warten können, wobei du die begrenzte Munition deiner drei Batterien einsetzt. Das richtige Timing ist entscheidend. Im Laufe der Level teilen sich Raketen, tauchen Bomber auf und neue Gefahren erfordern ständige Wachsamkeit.

Pro-Tipp Jage nicht jedem Raketenabwehrgeschoss hinterher. Ziele auf Gruppen und antizipiere die Flugbahnen, um das Beste aus jedem Abfanggeschoss herauszuholen. Schone deine mittlere Batterie – sie feuert schneller und weiter als die anderen.

Optisch ist es minimalistisch und klar – Punkte und Linien erzählen die ganze Geschichte. Doch der Druck ist unerbittlich. Was hat Missile Command Was dieses Spiel von anderen Arcade-Shootern abhob, war seine Anforderung an schnelles Urteilsvermögen und Multitasking. Es ging nicht nur darum, schnell zu schießen. Es ging auch darum, schnell zu denken.

Mein Fazit: Missile Command ist vom ersten Moment an spannend. Fans von reaktionsbasiertem Gameplay mit strategischem Anspruch werden ihre volle Befriedigung finden.

7. Asteroiden [Präzision, Dynamik und vektorbasierte Beherrschung]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen Arcade, Atari 2600, Atari 8-Bit, Atari 7800, Game Boy Erscheinungsjahr November 1979 Urheber Atari, Inc. (Lyle Rains, Ed Logg) Durchschnittliche Spielzeit 2–7 Minuten pro Durchgang Genre Multidirektionaler Shooter Modus Einzelspieler, Mehrspieler

Asteroiden bot den Spielern etwas, was die meisten Arcade-Spiele damals nicht hatten – Bewegungsfreiheit und volle Kontrolle über die Bewegungsdynamik. Man steuert ein dreieckiges Raumschiff im Weltraum, Die Aufgabe besteht darin, herannahende Asteroiden zu zerstören und dabei Kollisionen mit Trümmerteilen und feindlichen Untertassen zu vermeiden. Das Schiff bewegt sich realistisch unter dem Einfluss der Trägheit, sodass jede Bewegung Gewicht hat und vorausschauendes Handeln erfordert.

Optisch bestach das Spiel durch klare, leuchtende Vektorgrafiken auf schwarzem Hintergrund. Es ist minimalistisch, aber beeindruckend. Asteroiden zerfallen in kleinere, schnellere Teile während man sie abschießt, und von Zeit zu Zeit tauchen fliegende Untertassen auf, die den Druck erhöhen. Nach jedem abgeschlossenen Level beginnt eine neue Welle, wodurch der Schwierigkeitsgrad steigt und das Tempo zunimmt.

Pro-Tipp Nutze kurze Schubstöße, um die Kontrolle über die Bewegungsenergie deines Schiffes zu behalten. Wenn dir die Lage über den Kopf wächst, kannst du dich mit dem Hyperraum neu positionieren, aber sei vorsichtig – du könntest dadurch direkt in Gefahr geraten.

Was machtAsteroiden Das Besondere daran ist, dass es den Spielern beibringt, die Bewegung zu beherrschen, anstatt nur zu zielen. Du bist nicht an eine Schiene oder eine feste Schussposition gebunden. Stattdessen muss man den Raum gestalten, Risiken meistern und Entwicklungen in einem sich ständig wandelnden Umfeld vorhersehen.

Mein Fazit: Asteroiden belohnt ruhige Hände und kluge Entscheidungen. Fans von reaktivem Gameplay mit Raum für Meisterschaft werden es genießen, wie sich jeder Zug verdient anfühlt.

8. Mortal Kombat [Der Kämpfer, der die Gewalt in Spielhallen neu definierte]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen Arcade Erscheinungsjahr August 1992 Urheber Midway Games (Ed Boon, John Tobias) Durchschnittliche Spielzeit 3–6 Minuten pro Spiel Genre Kämpfen Modus Einzelspieler, Mehrspieler

Mortal Kombat brach mit neuen Maßstäben: ein düstererer Ton, digitalisierte Figuren und schockierende Finishing-Moves. Die Spieler treten in brutalen Zweikämpfen gegeneinander an und nutzen dabei eine Fünf-Tasten-Steuerung für Schläge, Tritte und Blocks. Jeder Kampf findet auf einer begrenzten Fläche statt, wobei sich das Blatt je nach Geschick und Timing der Spieler ständig wendet.

Im Gegensatz zu seinen auffälligeren Pendants, Mortal Kombat setzte stark auf Rauheit. Die Grafik bestand aus digitalisierten Sprites, die auf echten Schauspielern basierten, was dem Spiel ein realistisches – und oft beunruhigendes – Aussehen verleiht. Zu den Kulissen gehörten Säuregruben und mit Stacheln gespickte Arenen, die den Rahmen für die berüchtigten Fatalities bildeten: einzigartige, charakteristische Finishing-Moves, mit denen die Spieler Kämpfe auf die gewalttätigste Art und Weise beenden konnten.

Pro-Tipp Halte den Kampf auf kurze Distanz, wenn du Kombos lernst. Schnelle Charaktere wie Liu Kang profitieren von aggressivem Druck, während langsamere wie Sub-Zero ihre Stärken beim Kontern von Fehlern ausspielen können.

Dieses SpielDas Besondere daran war das Bekenntnis zu Spektakel und Überraschung. Jede Figur hatte ihren ganz eigenen Charakter, und das Erlernen der „Fatality“-Technik wurde in den Spielhallen zu einer Art Initiationsritus. Die Kontroversen, die das Spiel auslöste, trugen nur noch mehr zu seiner Anziehungskraft bei und lockten Scharen von Zuschauern an, die gespannt darauf waren, wie es weitergehen würde.

Mein Fazit: Mortal Kombat belohnt schnelle Reflexe und Risikobereitschaft. Fans, die Psychospielchen, gewagte Bilder und entscheidende Momente mögen, werden hier voll auf ihre Kosten kommen.

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen Arcade, NES/Famicom, Amiga, Atari ST, Commodore 64, MS-DOS, Xbox 360 Erscheinungsjahr 11. Oktober 1989 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Minuten pro Sitzung Genre Beat ’em up Modus Einzelspieler, Mehrspieler

Teenage Mutant Ninja Turtles: Das Arcade-Spiel bot den Fans die perfekte Mischung aus Cartoon-Chaos und rasantem Spielspaß. Die Spieler konnten zwischen Leonardo, Michelangelo, Donatello und Raphael wählen, die jeweils über eigene Werte für Geschwindigkeit, Reichweite und Stärke verfügten. Die Geschichte beginnt mit einer Entführung, und von da an geht es in einem rasanten Side-Scrolling-Kampf durch die Straßen der Stadt, brennende Gebäude und außerirdische Schiffe.

Die Steuerung ist einfach, macht aber Spaß. Mit einem 8-Wege-Joystick bewegst du dich, springst und greifst an, wobei Jede Schildkröte kann Spezialangriffe ausführen. Die Gegner, meist Fußsoldaten, gibt es in verschiedenen Farben und mit unterschiedlichen Angriffsstilen. Die Optik des Spiels spiegelt die Zeichentrickserie wider und ist geprägt von Leuchtreklamen, Kanaldeckeln und Zwischensequenzen, die an Samstagmorgen-Fernsehsendungen erinnern.

Pro-Tipp Raphael hat die schnellsten Angriffe, was ihn ideal für schnelle Niederschläge macht, aber Donatellos große Reichweite ist perfekt, um bei der Kontrolle von Menschenmengen auf Nummer sicher zu gehen.

Das Besondere an diesem Spiel war, wie es Freunde zusammenbrachte. Mit bis zu vier Spielern an einem Automaten wurde Teamwork zu einem lauten, chaotischen und fröhlichen Durcheinander. In Kombination mit bekannten Figuren und dynamischen Levels galt als eines der besten Arcade-Beat-’em-ups seiner Zeit.

Mein Fazit: Egal, ob du mit den Turtles aufgewachsen bist oder einfach nur Spaß am klassischen Koop-Gameplay hast – dies ist eines der unterhaltsamsten Arcade-Spiele seiner Zeit, das man immer wieder spielen kann.

10. NBA Jam [Das Sportspiel, das Basketball zur Show machte]

Unsere Bewertung 9.1

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Plattformen Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Sega CD, PlayStation, Xbox, iOS, Android, PC, weitere Erscheinungsjahr 1993 Urheber Midway (Leitung: Mark Turmell) Durchschnittliche Spielzeit 5–12 Minuten pro Spiel Genre Sport Modus Einzelspieler, Mehrspieler

NBA Jam hat echte NBA-Teams und -Spieler genommen und den Realismus über Bord geworfen. Dieses Zwei-gegen-Zwei klassisches Sega-Genesis-Spiel mit Schwerpunkt auf Schnelligkeit, Energie und Showtalent. Du sprintest über das Spielfeld und versenkst den Ball von der Freiwurflinie aus, Gegner umstoßen, um den Ball zu erobern, und unglaubliche Punktestände erzielen – während der Kommentator dabei lautstark „Er ist in Topform!“

Die grafische Gestaltung des Spiels verband fotorealistische, digitalisierte Spielersprites mit farbenfrohen, dynamischen Spielfeldern. Jedes Spiel war kurz und temporeich, was es perfekt für kurze Arcade-Runden mit einem Freund macht. Außerdem wurden die Spielstatistiken zwischen den Partien gespeichert, was regelmäßigen Spielern einen Anreiz bot, immer wieder zurückzukommen.

Pro-Tipp Um in den „On-Fire“-Modus zu gelangen, musst du mit demselben Spieler drei Körbe hintereinander erzielen. Im „On-Fire“-Modus verfügt dein Spieler über unbegrenzten Turbo, eine höhere Wurfgenauigkeit und kann nicht am Korb gestört werden.

Was zeichneteNBA Jam Was den Film besonders auszeichnete, war seine uneingeschränkte Hingabe an das Spektakuläre. Die Spieler konnten der Schwerkraft trotzen und nach drei erfolgreichen Körben in Folge in den „On-Fire“-Modus wechselnund schalte versteckte Charaktere wie Bill Clinton oder Sub-Zero frei. Jeder Kampf fühlte sich anders an, war unvorhersehbar und voller Momente, bei denen man vor Begeisterung laut aufschreien wollte.

Mein Fazit: Wenn du Wettkämpfe spielen möchtest, ohne dir komplexe Spielmechaniken merken zu müssen, NBA Jam hält, was es verspricht. Es ist nach wie vor eines der unterhaltsamsten und zugänglichsten Sport-Arcade-Spiele, die je entwickelt wurden.

11. Tetris [Der Puzzle-Klassiker, der nie langweilig wird]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen Arcade, NES Erscheinungsjahr Arcade: Februar 1989 / NES: Mai 1989 Urheber Atari Games (Ed Logg, Norm Avellar) Durchschnittliche Spielzeit 3–10 Minuten pro Sitzung Genre Puzzle Modus Einzelspieler, Mehrspieler

Tetris fordert die Spieler heraus, einen endlosen Strom herabfallender Blöcke zu sauberen horizontalen Reihen zu ordnen. Sobald eine Reihe gebildet wurde, verschwindet sie, schafft Platz und erhöht deine Punktzahl. Die Steuerung ist einfach, doch das Spielerlebnis ist alles andere als das. Jede Entscheidung beeinflusst die nächste in dieser Welt, und ein einziger Fehltritt kann zu einem überladenen Bildschirm führen.

Optisch,Die Arcade-Version zeichnete sich durch klare Blockformen und flüssige Animationen aus um einen Bildschirm zu schaffen, der leicht zu lesen, aber schwer zu meistern ist. In der ursprünglichen Arcade-Version gibt es keine Musik, doch die Spannung entsteht durch die zunehmende Geschwindigkeit, die den Druck mit jedem abgeschlossenen Level weiter steigert.

Pro-Tipp Lassen Sie am äußeren Rand immer Platz für einen „I“-Block. Wenn Sie um dieses Teil herum bauen, können Sie eine Tetris (vier Reihen auf einmal räumen), wodurch deine Punktzahl schnell steigt.

Was zeichneteTetris Das Besondere daran war, wie aus Einfachheit Komplexität entstand. Es gab keine Feinde, keine Explosionen – nur Blöcke, den virtuellen Raum und die Zeit. Dennoch gibt es nur wenige innovative Spiele, die eine derart anspruchsvolle geistige Herausforderung bieten und gleichzeitig schon beim ersten Versuch leicht zugänglich sind.

Mein Fazit: Tetris ist Design-Genialität pur. Es ist entspannend, bis es das nicht mehr ist – und sobald es einen in seinen Bann zieht, kann man kaum noch aufhören zu spielen.

12. Tausendfüßler [Schnell, zielstrebig und überraschend strategisch]

Unsere Bewertung 8.9

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Plattformen Arcade Erscheinungsjahr August 1981 Urheber Atari, Inc. (Dona Bailey, Ed Logg) Durchschnittliche Spielzeit 2–6 Minuten pro Sitzung Genre Stationärer Schütze Modus Einzelspieler, Mehrspieler

Tausendfüßler Du steuerst den Bug Blaster, ein kleines Raumschiff am unteren Bildschirmrand, das auf ein herabfallendes ein segmentierter Tausendfüßler, der sich durch ein chaotisches Pilzfeld schlängelt. Du steuerst dein Schiff mit einem Trackball, weichst aus und reagierst schnell auf Gegner und Hindernisse, während das Spiel an Tempo gewinnt.

Auf den ersten Blick wirkt dieses weit verbreitete Spiel ganz einfach. Doch während sich die Pilze vermehren und die Segmente der Tausendfüßler sich teilen und schwärmen, Der Bildschirm lässt sich immer schwerer bedienen. Das visuelle Layout ist übersichtlich und setzt auf helle Farben vor schwarzem Hintergrund, damit Bewegungen und Ziele gut erkennbar bleiben.

Pro-Tipp Schaffe dir frühzeitig einen Weg durch die Pilze, vor allem in der Bildmitte. So hast du später mehr Platz, um die folgenden Wellen zu bewältigen, wenn sich der Tausendfüßler teilt oder schneller wird.

Das Besondere daran ist, dass jeder Schuss zählt. Wenn man einen Teil des Tausendfüßlers zerstört, verändert sich dessen Verhalten, was bedeutet, dass deine Entscheidungen den Spielverlauf direkt beeinflussen. Im Gegensatz zu chaotischeren Shootern, Tausendfüßler belohnt Rhythmus und Positionierung mehr als rohe Kraft.

Mein Fazit: Tausendfüßler sorgt für ein schnelles und konzentriertes Spiel. Es ist ideal für Spieler, die kurze, intensive Spielphasen mögen, die sowohl Reflexe als auch Strategie erfordern.

13. Pong [Das Spiel, das eine weltweite Industrie ins Leben rief]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen Arcade, dedizierte Konsole Erscheinungsjahr 29. November 1972 (NA) Urheber Atari, Inc. (Allan Alcorn) Durchschnittliche Spielzeit 1–5 Minuten pro Runde Genre Sport Modus Einzelspieler, Mehrspieler

Dies ist einDas beste Konsolenspiel im Emulator-Bereich und ist eine digitale Version des Tischtennis, die weithin als das erste kommerziell erfolgreiche Videospiel gilt. Der Bildschirm ist minimalistisch: ein schwarzer Hintergrund, zwei weiße Schläger und ein hüpfender Pixelball. Die Spieler bewegen ihren Schläger mithilfe eines Drehreglers oder Knopfes vertikal und spielen den Ball hin und her, wobei sie versuchen, als Erste elf Punkte zu erreichen.

Auch wenn es nach den Maßstäben der Blütezeit eher schlicht ist, Herr war bahnbrechend. Es führte das Konzept des Wettbewerbs ein, Eins-gegen-Eins-Spiel, was bei den Spielhallenbesuchern sofort Anklang fand. Jede Runde fühlte sich persönlich an, und jeder Punkt wurde durch gutes Timing, Reaktionsgeschwindigkeit und ein bisschen Glück errungen. Es war leicht zu erlernen, und doch ist es schwer, die ideale Mischung für den Erfolg in der Spielhalle zu finden.

Pro-Tipp Achte besonders auf den Rückprallwinkel. Wenn du den Ball näher am Rand des Schlägers triffst, entstehen schärfere Rückpralle, was es deinem Gegner erschwert, darauf zu reagieren.

Die einfache Steuerung in Verbindung mit dem unmittelbaren Feedback bei der Punktevergabe und den Ballwechseln sorgte für einen hohen Suchtfaktor. Und was noch wichtiger ist, Es hat sich gezeigt, dass klassische Spiele sowohl fesselnd als auch gewinnbringend sein könnenund damit eine neue Branche ins Leben gerufen.

Mein Fazit: Herr nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte der Videospiele ein. Es ist unkompliziert, kultig und der Ausgangspunkt für alles, was danach kam. Fans von purem, wettbewerbsorientiertem Gameplay schätzen seinen Charme nach wie vor.

14. Das Simpsons-Arcade-Spiel [Chaotischer Koop-Modus voller Nostalgie mit Cartoon-Flair]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen Arcade, Commodore 64, MS-DOS Erscheinungsjahr März 1991 (NA), 11. August 1991 (JP) Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit 15–25 Minuten pro Sitzung Genre Beat ’em up Modus Einzelspieler, Mehrspieler

Das Simpsons-Arcade-Spiel lieferte eine kraftvolle, ein Lieblingsspiel wie Cuphead das den Fans das Gefühl gab, sich durch eine Folge der Serie zu kämpfen. Man konnte als Homer, Marge, Bart oder Lisa spielen, die alle über charmant schräge Waffen wie Springseile verfügten, Staubsauger oder Marge, die Maggie wie einen Hammer schwingt. Die Pixelgrafik war farbenfroh und überzeichnet, blieb der Animation der Serie treu und verwandelte bekannte Figuren in Actionhelden.

Das Gameplaymit Schwerpunkt auf chaotischen Side-Scrolling-Kämpfen gegen Horden von Gegnern, wobei die Spieler mit einem Joystick und zwei Tasten Angriffe und Sprünge ausführen. Bestimmte Kombos ermöglichen es den Charakteren, sich für Tag-Team-Moves zusammenzuschließen, so wie Lisa und Bart, die ihre Gegner mit einem Springseil zu Fall bringen.

Pro-Tipp Lisa hat mit ihrem Springseil die größte Reichweite, was sie ideal für die Kontrolle von Menschenmengen macht. Homers rohe Kraft ist hingegen perfekt für Spieler, die es lieber aus nächster Nähe krachen lassen.

Was es besonders auszeichnete, war sein eine Mischung aus leicht zugänglichen Koop-Kämpfen und Humor im Stil der Simpsons. Der Spielautomat war ein Anziehungspunkt für Gruppen und verwandelte lockere Spielrunden in laute, von Gelächter erfüllte Wettkämpfe, die auch Jahrzehnte später noch Nostalgie wecken.

Mein Fazit: Wenn du mit Die Simpsons oder einfach nur rasante Multiplayer-Beat-’em-ups lieben, bietet dieses Spiel zeitlosen Cartoon-Spaß und einige der besten Charakteranimationen der 90er Jahre.

15. Q*bert [Das Puzzle-Spiel mit den Pyramiden, das die Kreativität in der Arcade-Szene neu definierte]

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen Arcade Erscheinungsjahr 18. Oktober 1982 Urheber Warren Davis, Jeff Lee Durchschnittliche Spielzeit 5–10 Minuten pro Sitzung Genre Action, Rätsel Modus Einzelspieler, Mehrspieler

Q*bertwar einer derdie einfallsreichsten Arcade-Spiele der frühen 80er Jahre. Die Spieler befanden sich auf einer bunten isometrischen Pyramide, auf der sie die orangefarbene Figur mit der langen Nase steuerten Q*bert, wobei er diagonal von Würfel zu Würfel hüpft. Mit jedem Sprung änderte sich die Farbe des Würfels, und das Ziel bestand darin, die gesamte Pyramide in die Zielfarbe zu verwandeln und dabei Gegnern wie Coily auszuweichen die Schlange oder die schelmischen grünen Wesen, die deinen Fortschritt zunichte gemacht haben.

Pro-Tipp Springe auf die sich drehenden Scheiben an der Seite der Pyramide, um der Gefahr zu entkommen. Sie bringen dich nach oben und retten dich so vor Coilys tödlicher Verfolgung.

Die einfache Bedienung – einfach ein Joystick mit vier Richtungen – verbarg eine täuschend knifflige Herausforderung. Die Spieler mussten schnell denken, ihre Züge planen und auf unvorhersehbare Verhaltensmuster der Gegner reagieren – und das alles, während sie auf einem optisch markanten 3D-Raster balancierten, das seiner Zeit um Jahre voraus zu sein schien. Die farbenfrohen geometrischen Grafiken, gemischt mitQ*berts kultige Soundeffekte und skurrile „Schimpfwort“-Sprechblasen… verlieh dem Spiel seinen unverwechselbaren Charme.

Mein Fazit: Fans der vielen klassischen Arcade-Spiele werden begeistert sein Q*bert wegen seiner Mischung aus Präzision, Timing und Charakter. Es ist nach wie vor eines der einzigartigsten und einfallsreichsten klassischen Spiele, die je entwickelt wurden.

Alles, was Sie über Arcade-Spiele wissen müssen

Arcade-Spiele haben ganze Generationen von Spielern geprägt. Sie waren der Prüfstein für Reflexe, Gedächtnis und Spielkunst. Dieser Leitfaden hilft dir dabei, die besten Automaten auszuwählen, zu verstehen, was einen Spielautomaten zu einer Ikone macht, und zu entdecken, wie diese Klassiker in diesem goldenen Zeitalter durch Portierungen und Emulationen weiterleben.

Der Einfluss von Arcade-Spielen auf die Gaming-Kultur

Spielhallen waren mehr als nur Räume voller Spielautomaten – hier nahm das gesellige Spielen seinen Anfang. Highscores wurden zum Grund zum Prahlen. An Automaten wie Pac-Man, Donkey KongundStreet Fighter II.

Diese Spiele waren nicht nur beliebt, sie lösten weltweite Phänomene aus. NBA Jam hat den Sport mit übertriebenem Elan zum Leben erweckt. Tetris and Missile Command Sie haben Rätsel und Strategie zu Kunstformen erhoben. Gemeinsam haben sie alles geprägt – vom Wettkampfspiel bis hin zu unserer Sichtweise auf das Spieldesign selbst.

Die kultigsten Spielautomaten aller Zeiten

Jedes Möbelstück in dieser Liste hat sich seinen Platz aus gutem Grund verdient. Street Fighter II setzte den Maßstab für Kampfspiele. Mach’s gut and Asteroiden sorgte für fesselndes Jagen nach Highscores. Teenage Mutant Ninja Turtles and Das Simpsons-Arcade-Spiel verwandelte bekannte Franchises in unvergessliche Multiplayer-Kämpfe.

KurzQ*bert zeichnete sich durch seine skurrile isometrische Pyramide und sein farbenwechselndes Gameplay aus. Diese Spielautomaten waren nicht nur Spiele – sie waren Blickfänge in den Spielhallen und wurden wegen ihrer Grafik, ihrer Steuerung und ihrer unvergesslichen Soundtracks geliebt.

Die besten Arcade-Spiel-Ports und -Emulationen für Heimkonsolen

Dank moderner Portierungen und Emulationen leben diese Spiele weit über die Spielhalle hinaus weiter. Tetris ist auf fast jeder erdenklichen Plattform erschienen. Donkey Kong and Space Invaders ihr Vermächtnis durch Nintendo-Konsolen und Retro-Sammlungen weiterleben lassen. Mortal Kombat hat sich zu einem weltweiten Franchise entwickelt, ohne dabei seine Wurzeln in der Spielhalle aus den Augen zu verlieren.

Und Titel wie Herr and Pac-Man stehen nun auch neuen Generationen auf Handhelds, Smartphones und Mini-Arcade-Automaten zur Verfügung. Diese Portierungen tragen dazu bei, das Wesen der Spielhalle zu bewahren – schnelles, geschicklichkeitsbasiertes, unvergessliches Gameplay –, ohne dass man Spielmarken oder eine Menschenmenge braucht.

Mein Gesamtfazit zu den besten Arcade-Spielen

An legendären Erlebnissen mangelt es in der Geschichte der Spielhallen nicht, doch der ideale Einstieg hängt vom Spielstil jedes Einzelnen ab. Wenn du auf schnelle Hände und blitzschnelle Reflexe stehst, fang am besten mit Tausendfüßleror Mach’s gut. Für Fans von spannenden Wettkämpfen und chaotischen Multiplayer-Spielen, Street Fighter II, NBA JamoderTeenage Mutant Ninja Turtles unübertroffene Energie liefern.

Puzzle-Fans werden die Genialität von Tetris oder die isometrische Strategie in Q*bert, während Spieler, denen die Handlung wichtig ist, sich eher zu Donkey Kong or Das Simpsons-Arcade-Spiel wegen ihres Charme, der von den Figuren ausgeht. Wenn Sie auf der Suche nach purer Nostalgie und Geschichte sind, Pac-Man and HerrHier hat alles angefangen. Letztendlich bieten diese 15 Titel für jeden Arcade-Fan etwas.

Häufig gestellte Fragen