Los juegos más esperados que saldrán a la venta en 2026: títulos a los que hay que estar atentos

En cuanto a los videojuegos más esperados que saldrán en 2026, cada uno tiene sus propias preferencias. Puede que algunos estén esperando grandes lanzamientos como Grand Theft Auto VI, puede que otros estén esperando nuevos títulos, y también hay quien espera remasterizaciones. Sea como sea, El 2026 se perfila como un gran año para los aficionados a los videojuegos.

Seguro que tienes tus propios títulos en la mira para el año que viene, pero centrarse solo en unos pocos puede limitar tu perspectiva. Para ayudarte a estar al día de lo que ocurre en el mundo de los videojuegos, he preparado una lista de 25 partidos a los que no debes perder de vista.

Nuestra selección de los mejores juegos que saldrán a la venta en 2026

Bueno, el año que viene saldrán muchos juegos, pero estos títulos son los que más expectación están generando:

Grand Theft Auto VI – Este juego de mundo abierto de género «sandbox» y temática criminal lleva mucho tiempo en camino, e incluso se retrasó hasta noviembre. ¿Quizás 2026 sea su año? Resident Evil: Requiem – El regreso de Capcom a sus raíces en el género de terror de supervivencia le ha sentado muy bien, y el regreso a Raccoon City hace que este título destaque de inmediato. Pragmático– Una nueva propiedad intelectual de Capcom en la que encarnas a un investigador que recorre una estación lunar abandonada acompañado de un androide.

Estos no son los únicos partidos importantes a los que hay que estar atentos, así que sigue leyendo.

Los 25 videojuegos más esperados que saldrán a la venta en 2026

Esta lista está lejos de ser completa; al fin y al cabo, hay un montón de juegos que saldrán a la venta en 2026. Lo que sí tenemos aquí, sin embargo, son 25 partidos que sin duda han dado mucho que hablar y se encuentran entre los más esperados.

Y ahora, pasemos a la lista. ¿Cuántos de estos partidos vas a ver tú personalmente?

1. Grand Theft Auto VI [Un juego de mundo abierto de temática criminal para consolas de nueva generación]

Fecha de lanzamiento anunciada 19 de noviembre de 2026 Plataformas confirmadas PlayStation 5, Xbox Series X/S Creador Rockstar Games

Como era de esperar, Grand Theft Auto VI encabeza la lista de los juegos más esperados de 2026. Tras el éxito rotundo de Grand Theft Auto V, era lógico que los fans estuvieran deseando ver más.

Por qué lo elegimos Cuando dices «simulador de crímenes de mundo abierto», GTA es, sin duda, el primer juego que nos viene a la mente, y aunque VI tiene mucho que demostrar, pero pocos negarán el revuelo que ya se ha generado a su alrededor.

Esta entrega de la épica serie narra las andanzas de la pareja de delincuentes Jason Duval y Lucía Caminos en la soleada Leonida y promete ser más grande, más atrevido y más descarado que cualquiera de sus predecesores, todos los cuales ya eran juegos de mundo abierto intensos.

Ahora,Grand Theft Auto VI ha sufrido muchos contratiempos en cuanto a la fecha de lanzamiento (será en 2026, ¿no?), pero eso no ha servido para frenar el entusiasmo de los seguidores; en todo caso, no ha hecho más que avivar las brasas y ha dejado a los fans esperando con impaciencia cualquier noticia. Esperemos que todo este revuelo valga la pena y podamos disfrutar de otra GTA al mismo nivel que Vice City.

Mi veredicto:Aunque, personalmente, estoy adoptando una actitud de «esperar y ver qué pasa» con respecto a Grand Theft Auto VI, tengo plena confianza en la capacidad de Rockstar para lanzar un producto pulido y, lo que es más importante, divertido.

2. Resident Evil: Requiem [Un giro en la cámara de Resident Evil]

Fecha de lanzamiento anunciada 27 de febrero de 2026 Plataformas confirmadas PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S Creador Capcom

Tras los momentos más destacados de Resident Evil 7 and Resident Evil Village, la serie está viviendo una especie de renacimiento, ya que ha vuelto a sus raíces de survival horror. No me malinterpretes: me encantó 5 and 6el modo cooperativo, pero se quedaban claramente un poco cortos en cuanto al terror de supervivencia. Por suerte, Descansoes otro juego del mismo estilo.

En este próximo juego de terror y supervivencia, te pondrás en la piel de Grace Ashcroft, analista del FBI, en su regreso a Raccoon City. Pero esta vez, te verás obligado a adoptar un enfoque diferente, ya que Grace no es Jill, Chris ni Ethan. En palabras del director Koshi Nakanishi (quien dirigió 7), Descansooscilará violentamente entre los extremos del horror angustioso y la victoria catártica.

Por qué lo elegimos Es difícil equivocarse con Resident Evil. Aunque es evidente que no son todos iguales, cada uno Resident Evil el juego está repleto de sorpresas espeluznantes y acción trepidante, y Resident Evil: Requiem le dará un nuevo giro a eso.

Lo que más llama la atención en Resident Evil: Requiem es la posibilidad de cambiar de perspectiva. Mientras que en los juegos anteriores solo se podía jugar en primera o tercera persona, Descanso te permitirá cambiar de una a otra sobre la marcha, cada uno de los cuales ofrecerá una experiencia totalmente diferente que, sin duda, dejará huella en los jugadores.

Mi veredicto:Resident Evil: RequiemEl cambio de rumbo y de perspectiva de esta película ya la distingue de sus predecesoras. Amantes del terror, esta debería estar sin duda en vuestra lista de películas que ver.

3. Pragmata [Una nueva franquicia de ciencia ficción de Capcom]

Fecha de lanzamiento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Creador/es Capcom

El siguiente esPragmático, lo cual es (bastante sorprendente) una nueva franquicia de Capcom. Si eres como yo, probablemente estés harto de ver todo el tiempo remakes, remasterizaciones y secuelas, y por eso títulos como Pragmáticodestacar.

En este juego de acción y aventuras de ciencia ficción, te pones en la piel de Hugh Williams, un hombre que investiga una estación lunar aparentemente abandonada. Al poco tiempo, se produce una catástrofe y es rescatado por una androide llamada Diana. Juntos, tendrán que recorrer la estación y encontrar la manera de volver a la Tierra. En un comentario de YouTube lo llamaron «Dad Space» y sí, eso es bastante acertado.

Por qué lo elegimos No me malinterpretes: los remakes están bien, pero son las nuevas franquicias las que marcan el camino a seguir, y es estupendo que Capcom, una empresa de primer nivel, esté probando algo nuevo.

Pragmáticopretende diferenciarse de sus competidores a través de su exclusivo sistema de piratería. Aunque Hugh dispondrá de diversas herramientas y armas para acabar con los robots que causan estragos en la estación, tendrás que recurrir a Diana para hackearlos. Por lo tanto, no solo tendrás que tener buenos reflejos, sino también ser ágil y decisivo a la hora de resolver los acertijos de piratería informática en pleno combate.

Mi veredicto:Soy optimista respecto a Pragmático. A juzgar por los tráilers y los vídeos de juego, tiene muy buena pinta y se juega muy bien, y el combate de acción híbrido parece que va a ser muy divertido.

4. Fable [Un reinicio de la serie]

Fecha de lanzamiento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC, Xbox Series X/S Creador/es Playground Games, Xbox Game Studios

Hablando de remakes, Fábulaestá previsto que tenga la suya propia en 2026. Tras un pasado largo y accidentado, que comenzó con el cierre de Lionhead Studios y el traspaso del proyecto de un estudio a otro, parece que por fin se va a hacer realidad.

Dado que se trata de un reinicio de la serie, Fábulahará que los jugadores se embarquen en una gran aventura en un mundo de cuento de hadas. Al menos, eso es lo que parece sobre el papel; solo me baso en el hecho de que lo hayan calificado de «reboot». No es fácil estar a la altura, sobre todo teniendo en cuenta que el original Fábulafue un caso especialmente un juego de fantasía genial.

Por qué lo elegimos La verdad es que me alegro de que vayamos a tener otra Fábulajuego. Pensé El viajey ahí se acabaría todo.

Fábulase distingue de sus competidores por su humor seco, decisiones con consecuencias y irreverencia hacia su propio género. A menudo, aspectos como estos se pierden en la adaptación cuando se trata de remakes, así que espero de verdad que este reboot consiga capturar ese estilo característico.

Mi veredicto:More Fábulaestá bien, y me siento cautelosamente optimista de que el reboot consiga capturar la magia del original.

5. Wolverine de Marvel [Un juego para adultos basado en un personaje muy querido]

Fecha de lanzamiento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PlayStation 5 Creador/es Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment

Desde hace tiempo se sabe que Wolverine es el mejor en lo que hace, y en este caso concreto, lo que hace es protagonizar juegos de superhéroes para adultos, como el próximo Lobezno de Marvel.

Estojuego de rol de acción trepidante te pone en la piel de Logan, un personaje que ya no necesita presentación. Aunque por ahora no sabemos mucho sobre la historia, lo que sí tenemos es alucinante y muy prometedor: despiezar a los malos de una forma espectacularmente sangrienta, correr y saltar por los tejados, y probablemente emborracharse en los bares.

Por qué lo elegimos Aunque no seas fan de los juegos de superhéroes, Lobezno de Marvel Da la sensación de estar viviendo una película de acción. Además, al parecer habrá muchas referencias a los X-Men y al trasfondo personal de Logan, lo que sin duda encantará a los seguidores del personaje.

También debo señalar que Lobezno de Marvel cuenta además con el respaldo de algunos desarrolladores de primer nivel, concretamente Insomniac Entertainment, el estudio que produjo la Spider-Man de Marvel serie. Esto significa que puedes estar seguro de que el material original se tratará con cuidado y respeto, y que Wolverine será una adquisición muy acertada para tu biblioteca.

Mi veredicto:Todo está listo para Lobezno de Marvel: un desarrollador de primer nivel con un historial de excelentes juegos de superhéroes, un personaje potente y cautivador, y un enfoque más maduro respecto a la típica fórmula de los superhéroes.

6. Saros [Ampliando el universo de Returnal]

Fecha de lanzamiento anunciada 20 de marzo de 2026 Plataformas confirmadas PlayStation 5 Creador/es Housemarque, Sony Interactive Entertainment

Returnal en general fue un juego bastante bueno, pero Saros, su secuela espiritual de 2026, parece decidida a superar el éxito anterior de Housemarque. A juzgar por todo lo que se dice, sin duda parece posible.

Por qué lo elegimos Como ya he mencionado, incorporar sangre nueva a la industria de los videojuegos moderna es algo fantástico. Aunque Saros Aunque no es precisamente nuevo, sigue siendo bastante novedoso, y estoy totalmente a favor de buscar una forma de seguir adelante.

En cuanto a la jugabilidad,Saros está cerca deReturnal. Es cierto que su mecánica de juego básica puede parecer sencilla, pero se ve realzada no solo por la acción cinematográfica, sino también por hasta qué punto Housemarque es capaz de llevar el concepto de «enemigos que te disparan». También ayuda que el La ejecución es increíblemente precisa, lo que da lugar a una experiencia de juego de acción y disparos que sin duda te encantará.

Esta vez, jugarás en el papel de Arjun Devraj, un agente de Soltari que busca respuestas en el planeta mutante de Carcosa, que se parece bastante a Arrakis. Como ya se ha mencionado, este es un sucesor espiritual, por lo que Arjun puede obtener potentes mejoras permanentes y recursos meta eso te permitirá, con un poco de suerte, descubrir más detalles de la historia en tu próximo intento.

Mi veredicto:Saros se perfila como un serio competidor en el género de los shooters de acción, y el hecho de que sea su sucesor espiritual significa que puedes disfrutarlo aunque no hayas jugado Returnal.

7. Monster Hunter Stories 3: Reflejo retorcido [La nueva aventura de la serie derivada]

Fecha de lanzamiento anunciada 13 de marzo de 2026 Plataformas confirmadas PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S Creador/es Capcom

Voy a ser sincero: no pensaba que Monster Hunter Stories no iba a tener éxito. Sin embargo, sí que tuvo éxito, y lo hizo tan bien que ahora estamos ante la tercera entrega de la serie, que es está previsto que llegue a principios del año que viene.

Por qué lo elegimos Al igual que ocurre con los remakes y los reinicios, me alegro de que Capcom no tenga miedo de experimentar con un título ya consolidado.

A diferencia de la principal Monster Hunter juegos en los que apuñalas a animales salvajes raros y exóticos y los conviertes en sombreros, Las secuelas son JRPG centrados en la historia en los que se montan monstruos. Si esto te parece más ligero y suave, es porque lo es, y los mundos llenos de vida, los vínculos emocionales con los monstruos y las batallas tácticas por turnos ofrecen una experiencia notablemente diferente a lo habitual. Para conocer con más detalle cómo esta entrega aprovecha esos puntos fuertes, echa un vistazo a este Monster Hunter Stories 3reseña

En este juego, serás testigo de los estragos causados por la «Invasión de Cristal» (¿Zoh Shia?), una catástrofe que está afectando a los reinos rivales de Azuria y Vermeil. Como se trata de un JRPG tradicional, seguro que podrás adivinar por dónde va la historia, pero eso probablemente no restará mérito a la narrativa, los gráficos y la atmósfera general de Capcom.

Mi veredicto:Monster Hunter Stories 3: Reflejo retorcido es la siguiente evolución del ya formidable spin-off de Capcom, y sin duda hará las delicias tanto de Monster Hunter los aficionados y los amantes de los JRPG.

8. Forza Horizon 6 [Juego de carreras de nueva generación]

Fecha de lanzamiento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC, PlayStation 5 (fecha de lanzamiento por confirmar), Xbox Series X/S Creador/es Playground Games, Xbox Game Studios

En lo que respecta a la los mejores juegos de carreras, el¡Ánimo!La serie me viene inmediatamente a la mente. No es difícil entender por qué, teniendo en cuenta que… Imágenes impresionantes y una física de conducción muy realista. Dicho esto, probablemente no te haya sorprendido en absoluto el anuncio de Forza Horizon 6, aunque tardó un tiempo en confirmarse.

Esta vez, correrás por todo Japón, con zonas como el monte Fuji, Hokkaido y Tokio ya confirmadas para el juego. Aunque no se trata de recreaciones a escala 1:1 de los lugares reales, han sido objeto de un minucioso estudio por parte de Forza HorizonEl equipo de [nombre], y han sido cuidadosamente seleccionados para ofrecer un aspecto y un estilo auténticamente japoneses.

Por qué lo elegimos Con su física estilizada, sus coches realistas y su clima dinámico, es difícil no recomendar cualquiera de los Forza Horizon juegos, y6 probablemente será aún mejor en todos los aspectos.

En lo que respecta a las carreras, Forza Horizon lo hace como ningún otro. Claro, no es la física más precisa que existe, pero no se puede negar que Conducir coches tanto ficticios como reales por paisajes espectaculares es increíblemente divertido, aunque no te gusten mucho los juegos de carreras.

Mi veredicto:Forza Horizon 6 ofrece la misma jugabilidad fantástica que sus predecesores ¡Ánimo!títulos, al tiempo que supone un avance tanto en el aspecto visual como en la mecánica.

9. Final Fantasy VII Remake Intergrade [Por fin llega a Switch y Xbox]

Fecha de lanzamiento anunciada 22 de enero de 2026 Plataformas confirmadas PC, PlayStation 4/5 (ya a la venta), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S (próximamente) Creador/es Square Enix

Vale, técnicamente no es un juego nuevo, pero no puedo dejar de mencionar el enorme suspiro de alivio que soltó mucha gente cuando Final Fantasy VII Remake Intergrade por fin se confirmó para Interruptor 2 and Serie X/S. Solo han hecho falta cinco años, pero al menos por fin está aquí.

Final Fantasy VII Remake Intergrade es una nueva versión de la obra original Final Fantasy VII. Así que sí, es la historia de Cloud Strife en el mundo de Midgar. Pero no se trata de una simple traducción, ya que Remake IntergradeSu motor más potente, sus gráficos mejorados, su combate optimizado y su gran talento narrativo hacen que, aunque FF7Aunque ya se conoce la historia, merece la pena volver a leerla sin duda alguna.

Por qué lo elegimos Final Fantasy VII Remake Intergrade Es un JRPG fantástico que merece totalmente la pena jugar, incluso si ya jugaste al original hace mucho tiempo. De verdad, no puedo recomendarlo lo suficiente.

Por último, cabe destacar que la nueva versión completa de Final Fantasy VII consta de tres partes. Remake Intergrade es la primera parte de la trilogía, Renacimientoes la segunda, y la tercera aún no se ha publicado. Por suerte, Renacimientoya está disponible en Interruptor 2 and Serie X/S, así que si te preocupa quedarte fuera, puedes estar tranquilo.

Mi veredicto:Final Fantasy VII Remake Intergrade es una auténtica obra maestra de los JRPG, y si aún no has podido jugarlo debido a las restricciones de la consola, tu espera ha llegado a su fin.

10. Subnautica 2 [Supervivencia en las profundidades del mar azul]

Fecha de lanzamiento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC, Xbox Series X/S Creador/es Unknown Worlds Entertainment, Krafton

Bajo el agua es un auténtico coloso de juego, y si aún no lo has probado un juego de ciencia ficción increíble Sin embargo, te estás perdiendo algo realmente importante. Bajo el aguaLa mecánica de juego y la premisa del juego son sencillas: te estrellas en un planeta oceánico y, armado únicamente con un generador de objetos, tendrás que aprender a sobrevivir en tu nuevo hogar.

Por supuesto,Bajo el agua 2 amplía todo lo que ofrece la versión original. Sin embargo, lo más importante es lo siguiente: Bajo el agua 2 has modo multijugador para hasta 4 personas gente. Aunque eso no quiere decir que tener compañía vaya a hacer que los océanos den menos miedo, claro está, ya que seguirás teniendo que sumergirte en las oscuras profundidades en busca de materiales esenciales. Al menos ahora alguien puede hacer de cebo, supongo.

Por qué lo elegimos Bajo el aguaes una propuesta impresionante dentro del género de supervivencia, gracias a su original premisa y a una exploración francamente aterradora, y Bajo el agua 2parece ofrecer una versión aún más pulida que el primer juego.

Aunque Subnautica 2 se espera con gran expectación, debo señalar que está atravesando una serie de problemas con los desarrolladores, que van desde bajas hasta demandas judiciales. No sabemos nada sobre cómo podría afectar esto a la fecha de lanzamiento, pero espero de verdad que este juego salga a la venta a tiempo y no se vea afectado por los conflictos internos.

Mi veredicto:Bajo el agua 2Parece que va a superar a su predecesor en cuanto a envergadura y profundidad, y quienes busquen una nueva perspectiva del género de supervivencia deberían estar atentos a este título.

11. Star Wars: Compañía Cero [Tácticas de escuadrón en Star Wars]

Fecha de lanzamiento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Creador/es Bit Reactor, Electronic Arts

Si estás familiarizado con el La Guerra de las Galaxiasserie, seguro que has oído hablar de las Guerras Clon. Y aunque tenemos un montón de Grandes juegos de TPS y los juegos de rol sobre el tema, pero no ha sido hasta este año cuando hemos conseguido lo que muchos de nosotros queríamos: por fin estamos consiguiendo Gastosin La Guerra de las Galaxiasen forma deStar Wars: Compañía Cero.

Por qué lo elegimos No soloCompañía ZeroParte de una premisa sólida, pero la combinación de una guerra galáctica, una franquicia muy querida y un género de videojuegos que encaja a la perfección hace que el juego comience con buen pie.

Compañía Zerotendrá lugar entre los acontecimientos de El ataque de los clones and La venganza de los Sith. Jugarás en el papel de Hawks, un exoficial de la República totalmente personalizable que liderará a la Compañía Cero en la batalla contra un enemigo desconocido que amenaza la propia existencia de la galaxia.

Tu equipo de luchadores estará compuesto por un variado elenco de personajes, desde mercenarios hasta exsoldados (probablemente), todos ellos personalizables y con sus propias historias y motivaciones. Pero, en última instancia, el destino del universo está en manos de Hawks, y cualquier decisión que tomen tendrá consecuencias de gran alcance.

Mi veredicto:Las escasas esperanzas que teníamos de una táctica La Guerra de las GalaxiasEl juego se ha desarrollado en Star Wars: Compañía Cero, y esta sin duda la voy a añadir a mi lista de favoritos.

12. Onimusha: El camino de la espada [Un regreso muy esperado]

Fecha de lanzamiento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Creador/es Capcom

Parece que todo el año se perfila como un año lleno de sorpresas: Los recién llegadosNo es un nombre que pensara volver a oír, pero vamos a tener un nuevo juego de la serie a través de Onimusha: El camino de la espada, un juego de acción y aventuras tenso pero fluido ambientada en una versión más sombría de Kioto durante el periodo Edo.

En la piel de Miyamoto Musashi, tendrás que explorar el territorio y acabar con hordas de espadachines, demonios y otros villanos sobrenaturales. No te dejes engañar: esto no es juego dinámico de acción y espadas, peroun ejercicio de esgrima bien pensado, con un montón de paradas, rupturas de postura y golpes mortales. Pero no es un juego al estilo Souls, así que no te preocupes.

Por qué lo elegimos Si hay algo que realmente se me quedó grabado en El camino de la espadaDe los avances y los tráilers de juego, lo más destacado es el combate. Las batallas en El camino de la espada tienen un aspecto muy fluido y elegante, y aunque sin duda hay margen para demostrar la destreza, no parecen ser tan exigentes como Sekiro.

Además de esto, Musashi también lleva un guantelete mágico que hace las veces de aspiradora y que se alimenta de las almas de los enemigos caídos, cada una de las cuales funciona como una especie de moneda. Las almas amarillas curan, las rojas se pueden gastar en mejoras y las azules sirven como munición para ciertas armas.

Mi veredicto:Lo que sabemos hasta ahora sobre Onimusha: El camino de la espada lo presenta como un juego de rol de acción increíblemente fluido que destaca por su presentación.

13. 007: Primera luz [Un juego de James Bond de los creadores de Hitman]

Fecha de lanzamiento anunciada 27 de marzo de 2026 Plataformas confirmadas PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S Creador/es IO Interactive

James Bond no siempre fue un superespía elegante y atractivo. Como cualquier profesional consumado, él…Tuvo que aprender y madurar durante su etapa como becario, y ahí es donde 007: Primera luzes donde entra en juego.

En esta historia original, te pondrás en la piel de James Bond, que aún no es el 007. Para conseguir su licencia para matar, tendrá que perseguir a un agente renegado por todo el mundo y, en el proceso, podrás hacer cosas de espías muy chulas como escabullirte y usar tus artilugios para tomar la iniciativa, disparar a los malos y conducir coches deportivos. Con suerte, en lo último.

Por qué lo elegimos Lo que más llama la atención de 007: Primera luz es su desarrolladora, IO Interactive. A modo de referencia, se trata de los mismos creadores que hicieron Hitman, así que estoy bastante seguro de que tendrá éxito.

Por si fuera poco, las imágenes que tenemos de 007: Primera luz is tan precioso como cinematográfico, y realmente evoca la atmósfera de un gran éxito de taquilla al estilo de James Bond. Además, ha tenido mucho tiempo para madurar (la producción comenzó tras el estreno completo de la Hitman (trilogía), así que espero que IO haya logrado plasmar a la perfección la atmósfera de una película de espías.

Mi veredicto:007: Primera luz es el juego de espías que no sabía que quería, y su enfoque libre del género seguro que hará las delicias tanto de quienes prefieren jugar a escondidas como de quienes buscan la acción a lo grande.

14. Los Señores de la Caída 2 [Un juego brutal al estilo Dark Souls]

Fecha de lanzamiento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC (Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X/S Creador/es Hexworks, CI Games

Sí, vamos a tener otra Los Señores de la Caída. Esta vez, sí que tiene un número, ya que Los Señores de la Caída 2 es la secuela de la película de 2023 Los Señores de la Caída. Por fin han añadido un número a uno de sus juegos, y ojalá lo hubieran hecho antes.

Por ahora no sabemos mucho sobre la historia, aparte del regreso del Portador de la Lámpara (¿o se trata de uno nuevo?) y del hecho de que está muy enfadado. Sin embargo, Los Señores de la Caída 2 seguirá con su tradición de una batalla gloriosamente sangrienta y visceral, con sistemas de combate complejos, armas potentes y, por supuesto, combates contra jefes finales que ponen a prueba al jugador. Al fin y al cabo, es un juego al estilo Souls.

Por qué lo elegimos Por mucho que me guste el Dark Souls serie yElden Ring… necesitamos que más desarrolladores se sumen a la iniciativa para contribuir al crecimiento del género. Los Señores de la Caída (todas ellas) aportan un aire nuevo y refrescante al género, y esperamos que esta secuela ayude a la serie a destacar.

Los Señores de la Caída 2, al igual que el resto de la serie, es descaradamente sombría, desoladora y muy provocadora. No es que eso sea algo malo, claro está: La estética gótica y la dedicación al papel contribuyen realmente a transmitir la idea de que la historia se desarrolla en un mundo desquiciado, y el único aliado en el que puedes confiar es tu brazo armado.

Mi veredicto:Los Señores de la Caída 2 ofrece una visión diferente del género «soulslike» gracias a su estética más abiertamente oscura y a sus espectaculares combates de acción.

15. Super Meat Boy en 3D [Un juego de plataformas tremendamente difícil]

Fecha de lanzamiento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Creador/es Team Meat, Sluggerfly

Aunque muchos de los seguidores de Edmund McMillen (yo incluido) esperan con impaciencia el lanzamiento de Mewgenics, no olvidemos que Super Meat Boy en 3D, una divertida peroun juego de plataformas superdifícil, también saldrá a la venta el año que viene. Y, como ocurre con todo lo que toca Ed (aunque él no haya trabajado en este juego), Super Meat Boy en 3D seráalocada, sangrienta y tremendamente divertida.

Super Meat Boy en 3D es más o menosuna adaptación directa del juego original a un mundo en 3D. Volverás a meterte en la piel de Super Meat Boy, que se embarca en una misión para salvar a su novia, Bandage Girl, de las garras del diabólico Dr. Fetus. Sí, has oído bien.

Por qué lo elegimos Aunque no es un juego para todo el mundo, quienes disfrutan con los juegos de plataformas de precisión extremadamente difíciles sin duda lo disfrutarán Super Meat Boy en 3D. La transición al 3D sin duda también deparará un sinfín de sorpresas desagradables y sangrientas a los veteranos del género.

Como juego de plataformas, Super Meat Boy en 3DLa mecánica del juego es aparentemente sencilla: ir del punto A al punto B. Lo que no se dice, sin embargo, es que…una gran cantidad de sierras, trituradoras, enemigos y otros peligros que acabarán con nuestro héroe si se atreve a tocarlos. El juego se basa en reinicios rápidos y acción trepidante, y puedo dar fe de que, aunque es difícil, también es muy accesible.

Mi veredicto:Quienes busquen juegos de plataformas difíciles pero gratificantes deberían tener en cuenta Super Meat Boy en 3D en el punto de mira.

16. The Sinking City 2 [Juego de terror y supervivencia al estilo Lovecraft]

Fecha de lanzamiento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Creador Frogwares

Y ahora, algo completamente diferente. Ha habido una grave carencia de grandes juegos inspirados en Lovecraft en los últimos años; aparte de Outlast: El búnker, no se me ocurre ninguno conocido ahora mismo. Por suerte, The Sinking City 2 está aquí para corregir ese error, y será un juego de terror y supervivencia lleno de tensión y secuela del primer título.

En cuanto a la jugabilidad, Frogwares describe La ciudad sumergida 2 as un poco de terror de supervivencia, un poco de investigación y mucho de estilo lovecraftiano. Explorarás las calles inundadas de Arkham, atravesando casas abandonadas y edificios en ruinas mientras te enfrentas a horrores que la mente humana no está preparada para comprender.

Por qué lo elegimos The Sinking City 2 reúne un montón de cosas geniales en una caja de tamaño gigantesco: géneros de juego que encajan a la perfección con la temática, un diseño de entornos fantástico y un mundo semiabierto en el que sumergirse de lleno.

A la luz de la información de la que disponemos actualmente, puedo afirmar con total seguridad que The Sinking City 2Su mayor atractivo es su presentación. Arkham recrea a la perfección la atmósfera de una ciudad que en su día estuvo llena de vida, y siempre hay una sensación generalizada de que «algo va mal, pero no sé exactamente qué», lo cual, en mi opinión, constituye la esencia de la obra de Lovecraft.

Mi veredicto:Los juegos de Lovecraft se caracterizan por crear ambientes inquietantes y misteriosos, y The Sinking City 2 Parece que va a estar a la altura. Sin duda, una obra que no te puedes perder si te gusta el survival horror.

17. Prince of Persia: Las arenas del tiempo (remake) [Una fiel reinterpretación]

Fecha de lanzamiento anunciada 2026 Plataformas confirmadas Ninguna, pero es muy probable que sea para PC, PlayStation 4/5 y Xbox Series X/S Creador Ubisoft

Si has estado siguiendo el desarrollo de este remake, seguramente ya conoces bien sus altibajos. Para quienes no estén al tanto, Se anunció por primera vez en 2020, pero se fue posponiendo y retrasando una y otra vez hasta que finalmente se volvió a confirmar en 2024.

Aunque todavía estamos esperando vídeos completos del juego, el hecho de que este esté etiquetado como un remake significa que Podemos esperar que sea fiel al original. Sin embargo, el término «remake» también implica que disfrutaremos de todas las ventajas de la producción moderna, como un motor mejorado, unos gráficos más atractivos, un audio más envolvente y ajustes que mejoran la experiencia de juego.

Por qué lo elegimos El originalEl Príncipe de Persia: Las arenas del tiempo fue un gran éxito, y si esta nueva versión es una adaptación fiel (o casi), será incluso mejor que el primer juego.

Por último, debo señalar que, aunque el El Príncipe de Persia: Las arenas del tiempo próximamente se estrenará una nueva versión, el juego original sigue mereciendo mucho la pena en 2025. Si aún no has tenido la oportunidad de disfrutar de esta obra maestra en su forma más pura, esta podría ser tu última oportunidad.

Mi veredicto:Teniendo en cuenta lo buena que era la original, la El Príncipe de Persia: Las arenas del tiempo Este remake debería convertirse en uno de los grandes estrenos de acción y aventura de 2026.

18. LEGO Batman: El legado del Caballero Oscuro [Una aventura LEGO divertida y heroica]

Fecha de lanzamiento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S Creadores Traveller’s Tales, Warner Bros. Games

No te dejes engañar por el LEGO título; mientras que esto Batman: El legado del Caballero Oscuro… es muy divertido, pero sigue siendo una aventura heroica que rinde homenaje al legado de Batman. En palabras del presidente de DC Comics, Jim Lee, este juego es «una carta de amor a Batman”.

Este próximo juego narrará un nuevo capítulo de la historia del justiciero enmascarado en su lucha por proteger Gotham City. Podrás jugar no solo como Batman, sino también Elige entre otros 7 personajes jugables, cada uno con sus propias habilidades especiales y equipamiento que necesitarás para resolver los numerosos retos con los que te encontrarás.

Por qué lo elegimos LEGO Batman: El legado del Caballero Oscuro logra el equilibrio perfecto entre lo encantador y lo adorable, sin dejar de ofrecer combates llenos de acción. Por cierto, también se puede jugar en modo multijugador local.

Ningún juego de Batman estaría completo sin un reparto coral, así que LEGO Batman: El legado del Caballero Oscuro no solo nos trae de vuelta a personajes conocidos como el Joker, el Pingüino, Catwoman y Bane, sino que también se basaron en los actores que los interpretaron en las películas. Así es, tendremos a dos Danny DeVito y Tom Hardy distintos desde el punto de vista legal.

Mi veredicto:LEGO Batman: El legado del Caballero Oscuro ofrece una visión divertida, traviesa y, al mismo tiempo, fiel del emblemático héroe, que sin duda encantará tanto a los recién llegados como a los seguidores de toda la vida.

19. Mar de los Restos [Un juego de rol pirata gratuito]

Fecha de lanzamiento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC, PlayStation 5, Android, iOS Creadores Joker Studio, NetEase Games

¿Un juego para móvil en esta lista? ¿Por qué no? De Joker Studio… Mar de los Restos sin duda es interesante, con su una premisa de RPG pirata, personajes con aspecto de marionetas y una ambición desmesurada. En serio, parece que esta obra está lista para plantar cara a títulos como Sea of Thieves.

Mar de los Restos te pone en la piel de un marinero amnésico acompañado por una chica misteriosa. Juntos, exploraréis un mundo vivo y extenso, conoceréis a un amplio elenco de personajes, tomaréis decisiones que cambiarán el mundo, mejoraréis vuestra nave y, por supuesto, lucharéis contra monstruos y piratas en busca de botín.

Por qué lo elegimos La combinación de «Mar de los Restos» Su llamativo estilo artístico y su enorme y dinámico mundo abierto de rol pirata lo hacen destacar entre los demás lanzamientos de 2026.

Sorprendentemente,Mar de los Restos is único en esta lista por ser gratuito. Aunque esto suele ir acompañado de alguna salvedad (mecánicas de gacha, de acceso restringido, etc.), todavía no tenemos confirmación de nada de eso. Como mínimo, no te costará nada probarlo Mar de los Restos un buen intento.

Mi veredicto:Mar de los Restos combina unos gráficos espectaculares con sólidos elementos de jugabilidad, además de un lanzamiento para dispositivos móviles, lo que le garantizará un debut espectacular en 2026.

20. Slay the Spire 2 [Aún más perfección en la construcción de mazos]

Fecha de lanzamiento anunciada Marzo de 2026 Plataformas confirmadas PC Creador Mega Crit

Sin lugar a dudas,Slay the Spire es uno de losLos mejores juegos roguelike de construcción de mazos. Sí, no fue el primero, pero es tan refinado y casi perfecto en todos los sentidos imaginables que es un ejemplo paradigmático del género. ¿Y cómo lo superamos? Pues con Slay the Spire 2, por supuesto.

Slay the Spire 2 tiene la misma mecánica de juego básica que el original: eliges una clase, construyes un mazo, luchas contra monstruos e intentas derrotar al jefe final de la Torre. Sin embargo, Slay the Spire 2 will aprovechar todo lo que hizo que Slay the Spire Genial.

Por qué lo elegimos La secuela de uno de los mejores juegos de cartas roguelike de todos los tiempos implica que debe superar al original en todos los aspectos. Sin duda, es todo un reto, pero Mega Crit cuenta con cierta experiencia.

En resumen, Slay the Spire 2 es, en esencia, el mismo juego, pero aún más grande y mejor. Con aún más opciones tácticas, estrategias ramificadas, monstruos más astutos y, probablemente, jefes aún más difíciles, «Slay the Spire 2» intentará arrebatarle el primer puesto a su predecesor.

Mi veredicto:Si hay alguien capaz de dar con la fórmula perfecta para un juego de construcción de mazos tipo roguelike por segunda vez, ese es Mega Crit, y Slay the Spire 2 Seguro que será un gran éxito entre los amantes del género.

21. Escuadrón 42 [Un spin-off de Star Citizen]

Fecha de lanzamiento anunciada Marzo de 2026 Plataformas confirmadas PC Creador Cloud Imperium Games, Foundry 42 Ltd.

Antes de empezar, debo advertirte que Escuadrón 42es un spin-off para un solo jugador de Star Citizen universo.Sí, esoStar Citizen. Te lo advierto, aunque sigo esperando que al final salga a la venta y supere todas las expectativas.

Dicho esto, Escuadrón 42merece todo el revuelo que se ha generado a su alrededor. Ningún otro juego de acción con naves espaciales se le acerca en cuanto a lo nítido y trepidante que es Escuadrón 42se percibe, y todo tiene el aspecto y la atmósfera de una epopeya de ciencia ficción. No me sorprendería que, en los próximos años, Escuadrón 42se considera el referente para el resto de videojuegos de acción.

Por qué lo elegimos No hay vuelta de hoja: Escuadrón 42Es muy probable que sea el juego de naves espaciales que estabas esperando. Todo en él supera las expectativas, y espero que los desarrolladores puedan por fin cosechar un éxito con el lanzamiento de este juego.

Además deEscuadrón 42Además de sus gráficos de calidad cinematográfica, también cuenta con el respaldo de Captura de movimiento y actores al nivel de Hollywood, con nombres como Gary Oldman, Mark Hamill, Liam Cunningham, Andy Serkis, John Rhys-Davies y Henry Cavill, entre muchos otros.

Mi veredicto:Escuadrón 42Parece que los problemas que ha tenido la producción están a punto de dar sus frutos, a juzgar por lo excepcional que es. Pero no te fíes solo de mi palabra: ve a ver el tráiler de YouTube por ti mismo. Te prometo que es como ver una película.

22. Unísimos [Extracción sigilosa PvPvE]

Fecha de lanzamiento anunciada Marzo de 2026 Plataformas confirmadas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Creadores Otherside Entertainment, Megabit Publishing

No sé vosotros, pero yo ya estoy un poco harto del género «battle royale». Correr de un lado a otro, disparar a otros jugadores, luchar por ser el último en quedar en pie. Es divertido, claro, pero a mí se me ha hecho pesado muy rápido. Por eso Unísimos lo que llamó la atención de inmediato: En este «royale» se trata de hacerse con el botín a escondidas y salir pitando antes de que te descubran.

Este elegante juego cooperativo de atracos deja de lado (esperemos) la típica mecánica de «correr y disparar» para centrarse en la planificación sigilosa, las hazañas audaces y las escapadas llenas de adrenalina; es algo así como un juego de rompecabezas complejoque vas ahay que jugar sobre la marcha debido a su carácter multijugador.

Por qué lo elegimos En la espesura de los ladrones ofrece una visión muy original de un género muy específico (algo que no creo que se haya hecho nunca antes), y tengo mucha curiosidad por ver si tiene éxito.

Además, En la espesura de los ladrones se estáelaborado por expertos del sector, sobre todo Warren Spector, que trabajó en Ladrónand Dios Ex. Aunque no es en absoluto una garantía de éxito, contar con gente con experiencia que trabaje en una idea nueva es una señal prometedora.

Mi veredicto:UnísimosLa adaptación de lo que suele ser un juego para un solo jugador a un formato multijugador es muy ambiciosa, y los amantes del sigilo no se lo querrán perder bajo ningún concepto.

23. Titan Quest II [Juego de rol de acción mitológico de tipo «hack-and-slash»]

Fecha de lanzamiento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Creadores Grimlore Games, THQ Nordic

Nunca me lo habría imaginado Titan Quest para tener una secuela. Tras la disolución de Iron Lore Entertainment y la creación del magnífico El amanecer de los Sombríos, elTitan Quest Parecía que IP estaba condenada al fracaso hasta que un anuncio inesperado prometió no solo resucitarla, sino que… volver con más fuerza y mejor que nunca.

En este ARPG, te pondrás en la piel de un guerrero mortal perseguido por Némesis, la diosa de la venganza. Su poderosa mano dejará un rastro sangriento a lo largo de tu vida, y así… Debes tomar las armas, fortalecerte y buscar aliados dispuestos a plantarle cara al destino mismo. Ah, y hazte con un botín épico, porque al parecer la antigua Grecia también estaba llena de cofres del tesoro.

Por qué lo elegimos Titan Quest II Es un juego que lo hace todo bien. Aunque no aporta nada nuevo en cuanto a la mecánica de los ARPG, lo que ofrece es sólido, y la curva de dificultad resulta perfecta en cada fase.

Me lo estoy pasando muy bien con la versión de acceso anticipado de Titan Quest II; aunque no es nada nuevo en lo que respecta a la mecánica de los ARPG (aunque el sistema de doble clase y el combate en sí están muy bien logrados), Titan Quest II rebosa personalidad y ofrece una curva de dificultad equilibrada que siempre resulta perfecta.

Mi veredicto:Titan Quest II ofrece un toque deliciosamente mitológico a los típicos juegos de rol de acción, y todo, desde su interfaz de usuario hasta el doblaje, contribuye a sumergirte en la épica aventura del héroe.

24. Yoshi y el libro misterioso [Un juego de plataformas sencillo pero divertido]

Fecha de lanzamiento anunciada 2026 Plataformas confirmadas Nintendo Switch 2 Creador Nintendo

Como se ha mencionado anteriormente, Super Meat Boy en 3D va a ser genial, pero será intenso. Nintendo’s Yoshi y el libro misterioso, por otro lado, ofrece una experiencia de plataformas más relajante eso seguro que te va a venir como anillo al dedo.

Esta encantadora aventura de plataformas tiene como protagonista a Yoshi, que intenta ayudar al Sr. E a recuperar la información que lleva escrita en su interior. Como todo transcurre en las páginas del Sr. E, Yoshi y el libro misterioso contará con un precioso estilo artístico hecho a mano.

Por qué lo elegimos Se puede decir lo que se quiera de ellos, pero no se puede negar el excelente historial que tiene Nintendo en lo que respecta al género de las plataformas.

Para avanzar por las páginas del Sr. E, Yoshi no solo tendrá que correr, saltar, comer cosas y meterlas en huevos, sino también aprovecha las habilidades de las criaturas de cada capítulo para salir adelante. Quién sabe, quizá encuentres soluciones creativas para problemas complicados.

Mi veredicto:Yoshi y el libro misterioso Parece que será otra gran incorporación a la creciente colección de fantásticos juegos de plataformas de Nintendo.

25. La bestia de la reencarnación [El segundo juego AAA de Game Freak]

Fecha de lanzamiento anunciada 2026 Plataformas confirmadas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Creadores Game Freak, Ficciones

Después de años dedicándose exclusivamente a Pokémon, Game Freak por fin va a lanzar un juego de gran presupuesto en forma deLa bestia de la reencarnación. Curiosamente, el juego estará disponible en la mayoría de las consolas modernas (incluido Xbox Game Pass), pero, curiosamente, no en Interruptoror Interruptor 2.

La bestia de la reencarnación tiene lugar enun Japón postapocalíptico en un futuro lejano. En el papel de Emma la Cazadora, recorrerás las ruinas de la civilización junto a tu compañero canino, Koo, en busca de la bestia malvada que está corrompiendo el mundo. También habrá combates en abundancia, con numerosas escaramuzas a espada contra robots, monstruos y enormes animales mutantes.

Por qué lo elegimos Es muy estimulante ver que Game Freak toma un rumbo diferente al de Pokémon. Pero, aunque ese es el principal atractivo de La bestia de la reencarnación, además, es visualmente impresionante y tiene un estilo precioso.

Ningún juego de acción está completo sin artilugios (o algo parecido a ellos), y Emma tiene su propio arsenal de trucos. Mira, También parece estar infectada por lo que sea que esté corrompiendo el mundo, y puede usar estas habilidades no solo para orientarse, sino también para tomar la ventaja en el combate. Probablemente lo necesitarás.

Mi veredicto:Con una premisa intrigante y un estilo artístico precioso, La bestia de la reencarnación podría ser precisamente el gran éxito de gran presupuesto que Game Freak necesita para demostrar que no se ha estancado en Pokémon.

Mi valoración general sobre los juegos más esperados de 2026

Ahora que ya tienes una idea de cuáles son los juegos más esperados de 2026, probablemente ya sepas a cuáles debes prestar atención. Pero si eres nuevo en esto, puede que la elección no te resulte tan clara. En ese caso, analicémoslo con más detalle.

¿Cuál es el mejor punto de partida para los próximos partidos de 2026?

Para los aficionados a los juegos de mundo abierto → Grand Theft Auto VI. Los juegos de mundo abierto de Rockstar siempre cuentan con mundos enormes y llenos de vida, y Grand Theft Auto VIsin duda llevará el mundo abierto a un nuevo nivel.

Los juegos de mundo abierto de Rockstar siempre cuentan con mundos enormes y llenos de vida, y Grand Theft Auto VIsin duda llevará el mundo abierto a un nuevo nivel. Para «Gritty Tales» → Lobezno de Marvel. Este juego de acción es duro y rudo, igual que el personaje, y el historial de Insomniac garantiza que está en muy buenas manos.

Este juego de acción es duro y rudo, igual que el personaje, y el historial de Insomniac garantiza que está en muy buenas manos. Para nuevas IP → Pragmata, Saros, Bestia de la Reencarnación. Todas estas propiedades intelectuales nuevas o en expansión son pasos en la dirección correcta y, con el tiempo y un poco de suerte, se convertirán en pilares fundamentales para sus creadores.

Todas estas propiedades intelectuales nuevas o en expansión son pasos en la dirección correcta y, con el tiempo y un poco de suerte, se convertirán en pilares fundamentales para sus creadores. Para juegos de plataformas → Super Meat Boy en 3D, Yoshi y el libro misterioso . Cada uno de estos juegos de plataformas tiene su propio encanto, pero lo que todos tienen en común es una acción de plataformas fluida y con una mecánica precisa.

. Cada uno de estos juegos de plataformas tiene su propio encanto, pero lo que todos tienen en común es una acción de plataformas fluida y con una mecánica precisa. En la categoría de terror → Resident Evil: Requiem, The Sinking City 2. Ya hemos dejado atrás hace tiempo la etapa de los sustos repentinos, y estas próximas películas de suspense cuentan con escenarios increíblemente inquietantes que seguro que te pondrán la piel de gallina.

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