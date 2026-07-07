White Gloves CS2: 11 Skins, Preise und die besten Empfehlungen für 2026

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Weiße HandschuheCS2 Das Angebot deckt das gesamte Spektrum ab – von einem „Hand Wraps“-Design für 59 Dollar bis hin zu einer „Sport Gloves“-Variante, die im Neuzustand über 27.000 Dollar kostet, verteilt auf 5 Handschuhtypen und 10 verschiedene Designs . Die neutralen Farbtöne – darunter mehrere schwarze und weiße Handschuhe CS2 Optionen – weiße Handschuhe herstellen CS2 eine der vielseitigsten kosmetischen Optionen, die zu jeder Waffenausrüstung passt, in Counter-Strike 2.

Die weißen Handschuhe CS2 Das Angebot erstreckt sich über ein breites Spektrum, von preisgünstigen Handwraps unter 100 Dollar bis hin zu extrem seltenen Sport-Handschuhen, deren Preis in den fünfstelligen Bereich reicht. Handschuhe fallen in die Kategorie „Seltene Spezialgegenstände“ und haben dieselbe Öffnungsrate von 0,26 % wie Messer, sodass die meisten Spieler sie direkt auf dem Marktplatz erwerben. Der Marktwert und der Zustand spielen bei der Preisgestaltung aller hier behandelten Arten eine wichtige Rolle.

Unsere Top-Empfehlungen für „White Gloves CS2“

Die folgenden 10 Designs decken die gesamte Palette an weißen Handschuhen ab CS2 Angebote in den Kategorien „Driver“, „Moto“, „Specialist“, „Sport“ und „Hand Wraps“ – von den günstigsten Einstiegsmodellen bis hin zu den hochwertigsten Optionen auf dem Markt.

Die besten weißen Handschuhe CS2 Die oben aufgeführten Modelle sind äußerst selten und umfassen die Kategorien „Driver“, „Moto“, „Specialist“, „Sport“ sowie Handbandagen – von günstigen weißen Handschuhen unter 60 Dollar bis hin zu Sammlerstücken über 28.000 Dollar. Da jedes Modell in allen äußeren Zuständen erhältlich ist, ist der Erhaltungsgrad der wichtigste Preisfaktor, wobei fabrikneue Exemplare bei allen Handschuhtypen die höchsten Aufschläge erzielen.

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Wahrscheinlichkeiten für die Seltenheit von Fällen

Durchweg weiße Handschuhe CS2 Die hier aufgeführten Gegenstände fallen in die Kategorie „Seltene Spezialgegenstände“. Unabhängig davon, ob Sie eine Kiste oder ein Terminal öffnen, entspricht die nachstehende Seltenheitsaufschlüsselung dem Standard. CS2 Die „Drop“-Struktur wurde von Valve bestätigt.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in % Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Diese Wahrscheinlichkeiten basieren auf umfangreichen, von der Community erfassten Öffnungsdaten und entsprechen dem Standard CS2 Verteilung von Valve bestätigt. Alle Handschuh-Skins – einschließlich aller weißen Handschuhe CS2 Eintrag in dieser Liste – gehört zur Kategorie „Seltene Spezialgegenstände“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,26 %, was etwa einem Handschuh-Drop pro 385 geöffneten Kisten entspricht. Spieler, die Kisten öffnen möchten, können die Wahrscheinlichkeiten über die die besten Fälle, die man aufschlagen kann CS2 bevor sie sich festlegen. Aufgrund der geringen Gewinnchancen recherchieren die meisten Spieler nach den besten weißen Handschuhen CS2 Was der Marktplatz zu bieten hat, sollte man direkt dort kaufen, anstatt auf das Öffnen von Kartons zu setzen – insbesondere bei günstigen weißen Handschuhen ist der Direktkauf für 59–100 Dollar immer günstiger als die durchschnittlichen Kosten für das Öffnen von Kartons.

Die besten „White Gloves“-CS2: Ausführliche Testberichte

Dieser Abschnitt behandelt alle 11 weißen Handschuhe CS2 Angebote – von erschwinglichen Handbandagen ab etwa 59 $ bis hin zu hochwertigen Sporthandschuhen, deren Neupreis im fünfstelligen Bereich liegt –, damit Sie die besten weißen Handschuhe finden CS2 für jede Preisklasse. Alle Handschuhe hier sind Häute der Qualität „Außergewöhnlich“, die man bei verschiedenen CS2 Etuis und Halterungen. Das Sortiment umfasst Handschuhtypen der Kategorien „Driver“, „Moto“, „Specialist“, „Sport“ und „Hand Wraps“, sodass Sie für jedes Budget und jede Ausrüstung das passende Modell finden können.

Produktpreis: ~242,00–2.180,00 $ / 218,00–1.960,00 € / 188,00–1.690,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Kupplungsgehäuse

Fallschlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse

The Fahrhandschuhe | SchneeleopardPaareReines, weißes, atmungsaktives Leder mit einem schwarz-grauen Leopardenmuster auf dem Einsatz aus Wildleder am Handrücken, die im Premium-Segment der weißen CS2-Handschuhe angesiedelt sind. Der Kontrast zwischen der belüfteten Handfläche aus weißem Leder und dem Wildleder-Einsatz mit Tiermuster macht dieses Modell zu einem der besten weißen Handschuhe CS2 Optionen für Spieler, die einen Premium-Skin für ihre Driver-Handschuhe möchten. Die Preise für fabrikneue Artikel beginnen bei ~€242und daran vorbeiklettern€2,180 für makellose Exemplare mit geringem Schwimmanteil.

Warum wir uns dafür entschieden haben Schneeleopard ist der Premium-„White-Glove“-Service mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in Counter-Strike 2, das einen luxuriösen Animal-Print-Look zu einem deutlich günstigeren Preis als das Modell „Hedge Maze“ oder „Spearmint“ bietet.

Diese Haut ist in allen äußeren Zuständen erhältlich, wobei der „Float“-Wert eine wesentliche Rolle bei der Preisgestaltung spielt – Exemplare im Zustand „Factory New“ mit geringem „Float“ und deutlichen Leopardenflecken erzielen einen erheblichen Preisaufschlag gegenüber „Field-Tested“-Exemplaren, bei denen der Wildlederfleck sichtbare Abnutzungsspuren aufweist. Die Fahrhandschuhe | Schneeleopard Er gehört zwar nicht zu den fünf teuersten Handschuhen auf dem Markt, erfreut sich aber als einer der makellosesten weißen Driver-Handschuhe großer Nachfrage. Mit einem Preis von unter 500 Dollar (fabrikneu) steht er an der Spitze der besten weißen Handschuhe. CS2 Angebote, ohne dabei in den fünfstelligen Bereich zu geraten.

★ Hochwertige Fahrhandschuhe aus weißem Leder mit Animal-Print Fahrhandschuhe | Schneeleopard Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~126,00–2.586,00 $ / 113,00–2.330,00 € / 97,00–2.005,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Revolution Case

Fallschlüssel: Revolution-Gehäuse-Schlüssel

The Fahrerhandschuhe | King SnakeFunktionencremefarbene, perforierte Lederhandschuhe mit einem dunkelgrauen und schwarzen Königsnatter-Schuppenmuster, das sich über den Handrücken zieht, was es zu einem der markantesten Modelle in der „White Gloves“-Kollektion macht CS2 Produktpalette. Die Schlangenhaut-Struktur auf der Rückseite bildet einen starken Kontrast zum hellcremefarbenen Leder auf der Handfläche und sorgt so für eine klare Zweiteilung der Oberfläche, die sich für die meisten Waffenausrüstungen eignet. Die Preise für fabrikneue Artikel liegen zwischen ~€126bis zu€2,586 bei Modellen mit geringem Schwebeverhalten, wodurch dieses Modell eine der größten Bandbreiten an Einsatzbedingungen unter den Fahrerhandschuhen aufweist. Das cremeweiße Leder und das dunkelgraue Schuppenmuster machen das Königsnatter die saubersten schwarzen und weißen Handschuhe CS2 Angebote in der Kategorie „Fahrhandschuhe“.

Die große Preisspanne ist fast ausschließlich auf die Empfindlichkeit gegenüber Luftfeuchtigkeit zurückzuführen – das Königsnatter-Muster auf der Rückhand weist bei den Zuständen „Field-Tested“ und höher sichtbare Abnutzungserscheinungen auf, weshalb Angebote in den Zuständen „Factory New“ und „Minimal Wear“ die höchsten Aufschläge erzielen. Für Spieler, die nach erschwinglichen weißen Handschuhen suchen CS2 auf einem „Driver Gloves“-Rahmen, der Königsnatter bietet bei schwächeren Marktbedingungen einen attraktiven Einstiegspunkt im Bereich von 126 bis 200 Dollar. Spieler, die Optionen auf beliebten CS2 Handelsplattformen wird feststellen, dass dieser Skin auf den meisten großen Plattformen gut vertreten ist.

★ Weiße Fahrerhandschuhe der Einstiegsklasse mit hochwertiger Verarbeitung Fahrerhandschuhe | King Snake Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~357,00–10.100,00 $ / 321,00–9.090,00 € / 276,00–7.820,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Kupplungsgehäuse

Fallschlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse

The Moto-Handschuhe | Spearmint gilt als einer der begehrtesten weißen Handschuhe CS2 „Skins in the Game“, mit Handschuhe mit geometrischem Muster in Weiß und Blaugrün/Mintgrün mit großenschwarzer, harter Knöchelschutzs sowie ein markanter orangefarbener Akzentstreifen am Handgelenk. Das blaugrüne Muster in verschiedenen Farbtönen bedeckt den größten Teil der Handschuhoberfläche, während Weiß vor allem an den Fingern und den Rändern der Handfläche zu sehen ist, was dieses Design zu einem der auf den ersten Blick am leichtesten erkennbaren Handschuhdesigns in Counter-Strike 2. Fabrikneue Exemplare in makellosem Zustand drängen auf €10,100, während niedrigere Bedingungen ab ~ zugänglich sind€357.

Der „Spearmint“-Finish reagiert sehr empfindlich auf Abnutzungsspuren – die mintgrünen Felder verblassen ab dem Zustand „Field-Tested“ deutlich, weshalb Angebote in den Zuständen „Factory New“ und „Minimal Wear“ die höchsten Aufschläge erzielen. Spieler, die auf der Suche nach den besten „White Gloves“ sind CS2 Wer auf der Suche ist, wird feststellen, dass dies das beliebteste Modell der Moto Gloves in diesem Sortiment ist.

★ Hochwertige Motorradhandschuhe in Mint und Weiß Moto-Handschuhe | Spearmint Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~113,00–1.108,00 $ / 101,00–998,00 € / 87,00–859,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Prisma Case

Fallschlüssel: Prisma Case Key

The Spezialhandschuhe | Tiger Strikegilthellbraunes und cremefarbenes Leder mit orangefarbenen und braunen Tigerstreifen-Akzenten an den Fingern und auf dem Handrücken, was diesem Design einen aggressiveren Charakter verleiht als die schlichten weißen Varianten, die es sonst noch in der „White Gloves“-Kollektion gibt CS2 Pool. Die Tigerstreifen auf dem Rückhandbereich verlaufen in diagonalen Streifen, und der Kontrast zwischen dem hellen Grundton und den dunkelorange-schwarzen Streifen sorgt für eine gute Sichtbarkeit im Spiel. Die Preise für fabrikneue Artikel liegen zwischen ~€113 to €1,108.

Die Abnutzungsempfindlichkeit ist hier moderat – die hellbraune Grundfarbe und das Tigerstreifenmuster behalten ihre Farbe im Zustand „Minimal Wear“ recht gut bei, sodass ein geringerer Abnutzungsgrad für preisbewusste Käufer praktischer ist. Spieler, die die besten Handschuhobermaterialien vergleichen CS2 Wer auf der Suche nach markanten, ästhetischen Modellen in Weißtönen ist, wird hier eine der erschwinglicheren Empfehlungen der Experten finden, die sich durch eine starke optische Identität auszeichnen.

★ Weiße Spezialhandschuhe mit Tigerstreifen im mittleren Preissegment Spezialhandschuhe | Tiger Strike Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~147,00–1.964,00 $ / 132,00–1.767,00 € / 114,00–1.521,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Kupplungsgehäuse

Fallschlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse

The Fahrhandschuhe | Black Tie setzt auf einen markanten, kontrastreichen Look inmitten weißer Handschuhe CS2 Optionen:strahlend weißes Fahrerleder, kombiniert mit pechschwarzen Einsätzen, die die Finger und den Knöchelbereich bedecken, wodurch eine formelle Ästhetik im Smoking-Stil auf einem CS2 Handschuh. Die weiße Handfläche und die schwarzen Fingerpartien teilen den Handschuh klar in zwei Hälften und machen ihn damit zum auffälligsten Schwarz-Weiß-Handschuh. CS2 Option in der Kategorie „Fahrhandschuhe“. Die Preise für fabrikneue Artikel beginnen bei ~€147und erreichen€1,964 für die Exemplare mit dem geringsten Schwimmvermögen. Für Spieler, die speziell nach schwarzen und weißen Handschuhen suchen CS2 in dieser Preisklasse zu bieten hat, das Black Tie ist die einzige Option in der Auswahl, die wirklich einen hohen Kontrast bietet.

The Black Tie ist eines der bekanntesten Designs im gesamten Spiel für Spieler, die auf der Suche nach CS2 schwarze Handschuhe mit weißen Akzenten – die weißen Streifen an den Fingerspitzen sorgen dafür, dass die Handschuhe in der Handdarstellung im Spiel sofort ins Auge fallen. Die Gleitempfindlichkeit ist auf den weißen Lederpartien besonders hoch, wo sich Abnutzungserscheinungen in Form von sichtbarer Vergilbung und Oberflächenbeschädigungen zeigen, was erklärt, warum „Factory New“ einen erheblichen Aufpreis erzielt. Für alle, die gezielt nach schwarzen und weißen Handschuhen suchen CS2, kein anderes Design in dieser Kollektion bietet denselben Kontrast auf „Tuxedo“-Niveau auf einem „Driver Gloves“-Rahmen.

★ Kontrastreiche, formelle Fahrhandschuhe in Schwarz-Weiß Fahrhandschuhe | Black Tie Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~236,00–2.769,00 $ / 212,00–2.492,00 € / 183,00–2.145,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle:Kupplungsgehäuse

Fallschlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse

The Sport-Handschuhe | AmphibiousFunktionenüberwiegend blaue und türkisfarbene Sporthandschuhemit einemkomplexes Wasserblasenmuster über die Oberfläche hinweg, mit weiße Ziernähte and Fingerspitzenkappen in Silber-Metallic die für die helleren Akzente sorgen. Das Weiß konzentriert sich eher auf die Fingernähte und die Ränder der Handfläche, anstatt eine Grundfarbe zu bilden, was dieses Modell zu einem der eher locker „weiß getönten“ Modelle unter den weißen Handschuhen macht CS2 Auswahl an Sporthandschuhen. Die neuwertigen Exemplare reichen von ~€236 to €2,769. Spieler, die ebenfalls stöbern lila Handschuhe wird bemerken, dass die Amphibischbefindet sich an einem interessanten Schnittpunkt zwischen den beiden Farbkategorien.

Die Empfindlichkeit gegenüber Verfärbungen ist beim „Amphibious“ erheblich – das blau-lila Muster verliert bei stärkerer Abnutzung an Farbintensität, wobei die im Einsatz getesteten Exemplare deutlich matter wirken als die fabrikneuen. Das Sport-Handschuhe | Amphibious ist besonders attraktiv für Spieler, die sich Sport-Handschuhe mit Muster wünschen, die günstiger sind als das Modell „Hedge Maze“. Spieler, die den am bestenCS2 Fälle Wer sich Handschuhe kauft, wird feststellen, dass das Modell „Amphibious“ aus der „Clutch Case“-Kollektion stammt.

★ Gemusterte Sport-Handschuhe mit weißem Grundton zu einem Preis im mittleren Segment Sport-Handschuhe | Amphibious Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~62,00–604,00 $ / 55,00–543,00 € / 48,00–467,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Kupplungsgehäuse

Fallschlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse

The Moto-Handschuhe | POW! ist ein herausragendes, preisgünstiges Modell mit weißen Handschuhen CS2 Option, mit cFarbenfrohe Pop-Art-Grafiken im Comic-Stil die Oberfläche bedeckend mit Orange-, Rot-, Gelb- und Grautöne, mit „POW!“, „CRACK!“ und „BOOM!“ auf den Fingerknöcheln und Fingern aufgedruckt, während an den Fingerspitzen und den Rändern der Handflächen helle Creme- und Grautöne zu sehen sind. Das Pop-Art-Design verleiht dem POW! eine verspielte Note, die kein anderer Handschuh in dieser Liste erreicht. Die Preise für fabrikneue Exemplare beginnen bei ~€62und erreicht seinen Höchstwert bei€604 für Proben mit geringem Auftrieb, was sie zur preisgünstigsten Option unter den weißen Moto-Handschuhen macht CS2 Auswahl. Für Spieler, die speziell nach günstigen weißen Handschuhen von Moto Gloves suchen, ist diePower! ist die beste Wahl. Wenn Sie außerdem auf der Suche nach rote Handschuhe, dort findest du die Power!Die orangefarbenen und roten Pop-Art-Grafiken schlagen eine Brücke zwischen beiden Farbkategorien.

Der grafische Verschleiß des Knöchel-Aufdrucks nimmt bei den Zuständen „Field-Tested“ und höher sichtbar zu, weshalb der Preis für den Zustand „Factory New“ im Vergleich zu anderen Moto-Glove-Modellen relativ niedrig ist – Käufer, die sich für einen schlechteren Zustand entscheiden, tauschen die Klarheit des Pop-Art-Aufdrucks gegen einen deutlich günstigeren Preis ein. Für Spieler, die vergleichen Fraktur-Fall-Messer neben dem Kauf von Handschuhen ist die Power! bietet die Möglichkeit, das Ausrüstungsset um einen farbenfrohen Handschuh zu ergänzen, ohne viel Geld auszugeben.

★ Die günstigsten weißen Motorradhandschuhe im Sortiment Moto-Handschuhe | POW! Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~59,00–1.200,00 $ / 53,00–1.080,00 € / 46,00–930,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Kupplungsgehäuse

Fallschlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse

The Handbandagen | Klebeband ist der günstigste Einstieg in den gesamten „White Gloves“-CS2-Pool und bietet weiße und silbergraue Handbandagen mit Streifen aus silbernem Klebeband, die über den Knöcheln, der Handfläche und den Fingergelenken übereinandergelegt sind in einer improvisierten, funktionalen Ästhetik. Die Konstruktion aus überlappenden Klebebändern verleiht diesem Handschuh einen rohen, praktischen Look, der im Kontrast zu den eher eleganten Handschuhtypen steht, die sonst noch in dieser Liste aufgeführt sind. Die Preise für fabrikneue Modelle beginnen bei ~59 $, das sind die günstigsten weißen Handschuhe CS2 Angebote mit deutlichem Abstand, wodurch die Klebeband Die Standardempfehlung für günstige weiße Handschuhe für alle, die mit einem knapperen Budget auskommen müssen.

Trotz seines niedrigen Bodens ist der Handbandagen | Klebeband weist eine überraschend hohe Preisobergrenze auf – Exemplare in „Factory New“-Zustand mit geringem Umlauf und makelloser Aufmachung mit Klebestreifen überschreiten €1,200, was auf die Seltenheit in diesem Preisbereich zurückzuführen ist. Spieler, die zudem Fieber-Fallzähler Neben Handschuhen ist Klebeband eine naheliegende, kostengünstige Ergänzung, die die Gesamtkosten für die Ausrüstung niedrig hält.

★ Die günstigsten weißen Handschuhe in CS2 – Einsteigermodell Handbandagen | Klebeband Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~2.300,00–29.100,00 $ / 2.070,00–26.190,00 € / 1.782,00–22.540,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Kupplungsgehäuse

Fallschlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse

The Sport-Handschuhe | Heckenlabyrinth ist das teuerste Skin in dieser Liste und das Kronjuwel der „White Gloves“ CS2 Pool, mit leuchtend limettengrüne Sporthandschuhemit einem dunkelgraues geometrisches Sechseckgittermuster über die Rückhand, ein weiße/cremefarbene Palme, undweiße Ziernähte entlang der Finger. Die weißen Akzente an der Handfläche und den Nähten, die sich vom leuchtenden Limettengrün des Grundtons abheben, sichern diesem Design seinen Platz unter den weißen Handschuhen CS2 Optionen. Die Preise für fabrikneue Geräte beginnen bei ~€2,300und darüber hinausreichen€29,100 für die seltensten Exemplare mit geringem Float. Das dunkelgraue Raster vor dem weißen Handrücken macht diesen Handschuh zudem zu einem der grafischsten Schwarz-Weiß-Handschuhe CS2 auf der Stufe „Außergewöhnlich“ hat.

The Heckenlabyrinth gehört zu den drei teuersten Handschuhhäuten überhaupt Counter-Strike 2, zusammen mit den „Moto Gloves Spearmint“ und einer Handvoll anderer sehr gefragter „Extraordinary“-Skins. Der Float-Wert spielt hier eine entscheidende Rolle – Exemplare im Zustand „Factory New“ mit sehr niedrigem Float-Wert weisen den stärksten Kontrast zwischen den limettengrünen Einsätzen und den weißen Details auf, während bei stärker abgenutzten Versionen beide farbig verblassen. Spieler, die den der beste Ort zum Verkaufen CS2 Skins Es ist zu beachten, dass dieser Skin auf allen großen Plattformen eine starke Nachfrage auf dem Sekundärmarkt verzeichnet.

★ Die teuersten Sport-Handschuhe mit weißem Muster in CS2 Sport-Handschuhe | Heckenlabyrinth Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~208,00–1.087,00 $ / 187,00–978,00 € / 161,00–842,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Kupplungsgehäuse

Fallschlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse

The Handbandagen | LederFunktionencremefarbene und hellbraune Naturlederstreifen, die fest um die Finger und Knöchel gewickelt sind, wodurch die Haut einen cleanen, schlichten Look erhält, der im Spiel unter den meisten Lichtverhältnissen fast wie Weiß wirkt. Die natürlichen Beige-Töne des Leders machen dieses Modell zu einer der dezentesten Optionen in Weißtönen unter den weißen Handschuhen für CS2. Der Neupreis liegt bei ~€208 am Boden und erreicht seinen Höchstwert bei €1,087 für die saubersten Proben.

Die Lederoberfläche ist im Vergleich zu gemusterten Oberflächen relativ schwankungsstabil – die natürliche Lederstruktur verschleißt bei den Zuständen „Field-Tested“ und höher nicht so stark, sodass Versionen im mittleren Zustand eine praktische Wahl für Spieler sind, die auf ihre Ausgaben achten. Die Handbandagen | Leder gehört nicht zu den fünf teuersten Handschuhen in Counter-Strike 2, aber es verzeichnet eine beständige Nachfrage unter Spielern, die nach einer schlichten, farbneutralen Wrap-Option suchen. Spieler, die vergleichen alle blauen Handschuhvariantenwird dasLederein dezenter, in neutralen Farbtönen gehaltener Gegenpol zu farbenfrohen Alternativen.

★ Saubere Handwickel aus weißem Leder in neutralen Farbtönen Handbandagen | Leder Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~112,00–949,00 $ / 100,00–854,00 € / 86,00–735,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Kupplungsgehäuse

Fallschlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse

The Handbandagen | Spruce DDPAT wendet einegraues digitales Tarnmuster (DDPAT) mit Pixelmuster über dievollflächige Umhüllung das bei stärkerer Abnutzung zu einem fast weißen, verblassten Erscheinungsbild verblasst – was dieses Modell zu einer der überzeugendsten Optionen in der Kategorie „weiße Handschuhe“ macht CS2 im unteren Preissegment. Das digitale Tarnmuster wirkt in den Ausführungen „Well-Worn“ und „Battle-Scarred“ fast reinweiß, was für Käufer preisgünstiger weißer Handschuhe den praktischen Sweet Spot darstellt. Die Preise für fabrikneue Ware reichen von ~€112 to €949.

Für Spieler, die günstige weiße Handschuhe mit Militär-Camouflage-Design statt einer schlichten, neutralen Ausführung suchen, ist der Spruce DDPAT die beste Wahl in der Kategorie „Handwraps“. Die Toleranz bei der Zustandsbewertung kommt dem Käufer hier zugute – Exemplare in schlechterem Zustand kosten nicht nur weniger, sondern sehen auch tatsächlich weißer aus, was „Battle-Scarred“- und „Well-Worn“-Exemplare zu den preiswertesten Optionen im Sortiment macht. Spieler, die sich außerdem für grüne Handschuhe Wer auf kontrastreiche Ausstattungsvarianten setzt, wird feststellen, dass das weiße „Spruce DDPAT“-Muster eine klare, neutrale Ergänzung darstellt.

★ Tactical White-DDPAT-Handbandagen zu einem Preis im mittleren Segment Handbandagen | Spruce DDPAT Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Die besten weißen Handschuhe für CS2 im Jahr 2026: Umfassender Vergleich

Hier finden Sie eine vollständige Übersicht über alle 11 weißen Handschuhe CS2 Optionen im direkten Vergleich. Die Preisgestaltung spiegelt die aktuellen Marktbedingungen wider. Die Verfügbarkeit und der Float-Wert sind bei allen Einträgen die ausschlaggebenden Preisfaktoren.

Haut Seltenheit Preisspanne Beschreibung Fahrhandschuhe | Schneeleopard Außergewöhnlich 242–2.180 Dollar Reines, weißes, atmungsaktives Leder mit einem gefleckten schwarzen und grauen Leopardenmuster auf dem Einsatz aus Wildleder am Handrücken Fahrerhandschuhe | King Snake Außergewöhnlich 126–2.586 Dollar Cremeweißes Leder mit einem dunkelgrauen und schwarzen Königsnatter-Schuppenmuster auf dem Handrücken Moto-Handschuhe | Spearmint Außergewöhnlich 357–10.100 Dollar Weiße Motorradhandschuhe mit mintgrünen und türkisfarbenen Verstärkungen an den Fingerknöcheln und Details am Handgelenkriemen Spezialhandschuhe | Tiger Strike Außergewöhnlich 113–1.108 Dollar Beiges und cremefarbenes Leder mit orangefarbenen und braunen Tigerstreifen-Akzenten an den Fingern und auf dem Handrücken Fahrhandschuhe | Black Tie Außergewöhnlich 147–1.964 Dollar Strahlend weißes Fahrerkinnleder mit pechschwarzen Einsätzen an den Fingern und im Knöchelbereich – klassische schwarz-weiße Handschuhe CS2 Kontrast Sport-Handschuhe | Amphibious Außergewöhnlich 236–2.769 Dollar Weiße Sporthandschuhe mit einem Muster aus blauen und türkisfarbenen Reptilienschuppen auf dem Handrücken Moto-Handschuhe | POW! Außergewöhnlich 62–604 Dollar Cremefarbene Motorradhandschuhe mit auffälligen orangefarbenen und gelben Pop-Art-Motiven im Comic-Stil auf den Fingerknöcheln Handbandagen │ Klebeband Außergewöhnlich 59–1.200 Dollar Weiße und silbergraue Handbandagen mit Streifen aus silbernem Klebeband, die über den Knöcheln, der Handfläche und den Fingergelenken übereinandergelegt sind Sport-Handschuhe | Heckenlabyrinth Außergewöhnlich 2.300–29.100 Dollar Limettengrüne Sporthandschuhe mit einem weißen geometrischen Labyrinthmuster auf dem Handrücken Handbandagen | Leder Außergewöhnlich 208–1.087 Dollar Cremefarbene und hellbraune Naturlederstreifen, die um die Finger und Knöchel gewickelt sind Handbandagen | Spruce DDPAT Außergewöhnlich 112–949 Dollar Weißes und hellgraues digitales DDPAT-Tarnmuster mit Pixeloptik über die gesamte Oberfläche der Hülle

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder ihre Richtigkeit noch ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Die Preisspanne reicht von günstigen „White Gloves“ ab ca. 59 US-Dollar bis hin zu Exemplaren mit geringem Umlauf, deren Preis die 29.000-Dollar-Marke übersteigt. Der wichtigste Preisfaktor bei allen „White Gloves“-Einträgen auf CS2 ist der Umlaufwert – „Factory New“-Exemplare mit geringem Umlauf erzielen bei jedem Leder im Pool hohe Aufschläge. Der Handschuhtyp spielt eine untergeordnete Rolle: Sport- und Motorradhandschuhe liegen unter gleichen Bedingungen in der Regel über Fahrer- und Spezialhandschuhen. Handbandagen stellen die niedrigsten Einstiegspreise in dieser gesamten Kategorie dar.

Mein Gesamtfazit zu „White Gloves CS2“

Weiße HandschuheCS2 den Spielern eine der umfangreicheren Auswahlen an Handschuhen in neutralen Farbtönen bieten in Counter-Strike 2 – 10 Designs, 5 Handschuhtypen und eine klare Preisstruktur von unter 60 Dollar bis über 29.000 Dollar. Die Auswahl der besten weißen Handschuhe CS2 Es kommt letztlich auf drei Dinge an: Handschuhtyp, Empfindlichkeit des Schwimmers und Budget. Hier sind die drei besten weißen Handschuhe CS2 Auswahl aus der Liste:

Fahrhandschuhe | Schneeleopard – Die besten weißen Handschuhe insgesamt CS2 Die erste Wahl. Die Rückseite aus Wildleder mit Leopardenmuster auf einer schlichten, weißen, belüfteten Lederbasis macht diesen Handschuh zum edelsten Driver-Handschuh in dieser Kategorie.

Fahrerhandschuhe | King Snake – Eine überzeugende Wahl für Einsteiger mit Premium-Qualität. Die dunkelgraue Rückhand mit Schlangenhaut-Muster bildet zusammen mit dem cremeweißen, perforierten Leder eine der klarsten Zweifarben-Kombinationen bei den weißen Handschuhen. CS2 Seite.

Moto-Handschuhe | Spearmint – Die Premium-Auswahl unter den Moto-Handschuhen und einer der begehrtesten weißen Handschuhe CS2 Die Handschuhe insgesamt. Das blaugrüne Rautenmuster und der weiße Grundton sorgen dafür, dass dieser Handschuh durchweg zu den gefragtesten Modellen zählt.

Überprüfen Sie vor dem Kauf die aktuellen Angebote – Preise bei „White Gloves“ CS2 ändern sich regelmäßig je nach Angebot auf dem Marktplatz und Updates im Spiel. Spieler, die verschiedene Optionen vergleichen möchten, können die am bestenCS2 Standorte für die Falleröffnung um die Anschaffungskosten zu vergleichen, bevor man sich festlegt.

★ Der beste Ort, um weiße Handschuhe für CS2 zu kaufen White Gloves CS2 Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Häufig gestellte Fragen