24 Prisma-Etui-Messer in CS2 für 2026

Eneba Hub enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine kleine Provision verdienen können, wenn du über sie einen Kauf tätigst – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

The Prisma Case and Prisma 2 Häuser bieten zusammen eines der umfassendsten Messersortimente in Counter-Strike 2. Die Prisma-2-Messerreihe umfasst 24 Modelle in vier Messertypen und sechs Ausführungen, von Navaja-Messern unter 50 Dollar bis hin zu Talon-Knife-Doppler-Black-Pearl-Varianten im Wert von über 4.000 Dollar.

Die Messer aus dem Prisma-Case sprechen sowohl Spieler an, die einen Skin zum Mitnehmen suchen, als auch Sammler, die auf der Jagd nach seltenen Doppler-Phasen sind. Für Spieler, die sich darüber informieren möchten, welche Messer im Prisma-Case enthalten sind: Die Preise variieren stark je nach Messertyp, Ausführung und Zustand. Das günstigste Modell ist das Navaja-Messer | Rostbeschichtung bei etwa 45 Dollar, während die Talon-Messer | Doppler Black Pearl In „Factory New“ hat der Preis die 4.400-Dollar-Marke überschritten. Die Drop-Rate für Messer liegt bei 0,26 % pro geöffneter Kiste. Ganz gleich, ob Sie Kisten öffnen oder direkt kaufen möchten – es ist wichtig, den Wert der einzelnen Skins zu kennen, bevor Sie Geld ausgeben.

Unsere Top-Auswahl: Die besten Prisma-Case-Messer in CS2

Die unten aufgeführten Prisma Case-Messer umfassen vier Messertypen und sechs Oberflächenausführungen. Die Liste beginnt mit dem Talon, gefolgt von Ursus, Stiletto und Navaja.

Jedes Skin hier stammt aus dem Prisma Case or Prisma 2 Häuser, wobei für beide die jeweiligen Fallschlüssel erforderlich sind. Bei den Auswahlkriterien stehen die Seltenheit der Messerstufe, die Verfügbarkeit des Zustands und die Preisdifferenz zwischen Messertypen mit derselben Oberflächenbehandlung im Vordergrund. Während Prisma Case Obwohl diese Messer als seltene Spezialgegenstände (Gold) eingestuft werden, werden sie auf vielen Marktplätzen und in vielen Skin-Datenbanken auch als „Covert“-Messer kategorisiert. In diesem Leitfaden werden beide Begriffe je nach Kontext verwendet, je nachdem, ob der Schwerpunkt auf der Seltenheit des Drops oder auf den Skins selbst liegt.

In den folgenden Abschnitten werden die Prisma-Case-Drops, die Preise pro Skin, die Seltenheitsstufen und die enthaltenen Messer näher erläutert. Prisma Case and Prisma 2 Häuser Übersichten sowie detaillierte Vergleiche, welche Prisma-Messer in den einzelnen Preisklassen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Haftungsausschluss Die auf Eneba Hub veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und sind nicht als professionelle, finanzielle oder Anlageberatung zu verstehen. Wir übernehmen keine Garantie für Gewinne oder finanzielle Ergebnisse, und die Leser sollten ihre Kaufentscheidungen verantwortungsbewusst und auf der Grundlage eigener Recherchen treffen. Alle Angaben zu Rendite (ROI), Wertsteigerungspotenzial oder Investitionen sind statistische Durchschnittswerte, die auf historischen Daten basieren, und stellen keine Garantie für individuelle Ergebnisse dar.

Prisma-Case: Drop-Wahrscheinlichkeiten und Aufschlüsselung nach Seltenheit

Viele Spieler, die recherchieren, welche Messer im Prisma-Case enthalten sind, konzentrieren sich ausschließlich auf die teuersten Skins, doch die eigentliche Diskussion über den Wert beginnt erst mit den tatsächlichen Drops aus dem Prisma-Case und der Frage, wie selten die gezogenen Messer im Vergleich zu Standard-Waffenskins sind.

Bei einer Drop-Rate von 0,26 % liegt die Wahrscheinlichkeit, eines der 24 Prisma-Case-Messer beim Öffnen zu erhalten, eher bei 1 zu 385 als bei einer realistischen Erwartung. Genau diese Diskrepanz zwischen Drop-Wahrscheinlichkeit und Marktpreis ist der Grund, warum die meisten Spieler, die nach Prisma-Messern suchen, diese letztendlich direkt kaufen – die Zahlen sprechen selten für das Öffnen von Kisten, wenn eine bestimmte Ausführung oder ein bestimmter Zustand angestrebt wird.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in % Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Diese Prisma-Case-Drops basieren auf umfangreichen, von der Community erfassten Öffnungsdaten und entsprechen dem Standard CS2 Verteilung von Valve bestätigt. Alle Messer aus der Prisma-Kiste gehören zur Kategorie „Seltene Spezialgegenstände“, wobei die Drop-Rate bei etwa 0,26 % liegt – das entspricht etwa einem Messer pro 385 Öffnungen.

Da die Drop-Chancen bei Prisma-Kisten sehr gering sind, ziehen es viele Spieler, die wissen möchten, welche Messer in Prisma-Kisten enthalten sind, vor, bestimmte Prisma-Messer direkt zu kaufen, anstatt auf das Öffnen von Kisten zu setzen.

Alle Prisma Case-Messerhüllen: Der vollständige Leitfaden

Spieler, die sich darüber informieren möchten, welche Messer im Prisma-Case enthalten sind, finden hier alle 24 Skins – Talon, Ursus, Stiletto und Navaja, jeweils in den Varianten „Tiger Tooth“, „Ultraviolet“, „Marble Fade“, „Damascus Steel“, „Rust Coat“ und „Doppler“. Alle Messer aus dem Prisma-Case sind erhältlich über das Prisma Case (veröffentlicht im März 2019) oder das Prisma 2 Häuser, für die jeweils eigene Case-Keys erforderlich sind. Bei einer Drop-Rate von 0,26 % sind Prisma-Case-Drops so selten, dass es wichtig ist, den genauen Wert jedes Skins zu kennen, bevor man Geld für Keys ausgibt.

In den folgenden Abschnitten werden alle Prisma-Messer-Sets nach Seltenheit, Verfügbarkeit und Preisklasse aufgeschlüsselt, sodass sowohl Spieler, die Wert auf die Tragbarkeit legen, als auch Langzeitsammler einen klaren Überblick darüber erhalten, wo jedes der 24 Messer aus dem Prisma-Case auf dem Markt einzuordnen ist.

Produktpreis: ~512,76–694,81 $ / 464,00–628,00 € / 398,00–539,00 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Prisma Case / Prisma 2 Case

Fallschlüssel: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Talon-Messer | Tigerzahn ist die auffälligste Nicht-Doppler-Oberfläche in der Talon-Reihe der Prisma Case-Messer. Die Oberfläche wird aufgetragen leuchtend orangefarbene und braune Streifen im Tigermuster über die gesamte Klinge hinweg, wobei die charakteristische, geschwungene, klauenförmige Silhouette des „Talon“ dem Muster einen klaren, ununterbrochenen Verlauf vom Rücken bis zur Schneide verleiht. Der gezackte Rücken und der hellgraue Griff mit dunklen Nieten bilden einen starken Kontrast zur leuchtend orangefarbenen Klinge, was dieses Messer zu einem der auf den ersten Blick am leichtesten erkennbaren Prisma-Messer auf dem Markt macht. Die Preise für fabrikneue Exemplare liegen zwischen €512 and €694, wobei die Modelle mit „Minimal Wear“ etwas unter diesen Bereich fallen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Tigerezahnist die Talon-Skin mit der besten Preis-Leistungs-Verhältnis und hoher Sichtbarkeit in Counter-Strike 2, das ein markantes Finish bietet – und das zu deutlich geringeren Kosten als jede Doppler-Variante.

Diese Haut ist ausschließlich in den Zuständen „Factory New“ und „Minimal Wear“ erhältlich, und die „Tiger Tooth“-Oberfläche verfügt über kein Phasensystem – was Sie in der Artikelbeschreibung sehen, ist genau das, was Sie erhalten. Meine Recherchen haben ergeben, dass die Talon-Messer | Tigerzahn verzeichnet im Vergleich zu anderen Talon-Oberflächen ohne Doppler-Effekt eine starke Nachfrage und liegt damit über demDamaszenerstahl and RostschutzanstrichOptionen innerhalb derselben Messertypenreihe. Spieler, die den Talon-Rahmen und eine gut sichtbare Oberfläche ohne den Doppler-Preis wünschen, werden dies als die beste Option unter den Prisma-Messern in dieser Preisklasse empfinden.

Produktpreis: ~254,95–1.432,25 $ / 230,00–1.296,00 € / 198,00–1.112,00 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Prisma Case / Prisma 2 Case

Fallschlüssel: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Talon-Messer | Ultravioletverfügt über eineflache, dunkelgraue Klingein Kombination mit einemkontrastierender, tiefvioletter Griff and schwarze Nieten, wodurch das geschwungene Profil des Talon eine klare, einfarbige Optik erhält, die sich von gemusterten Oberflächen abhebt. Erhältlich für alle Außenbedingungen, reicht die Preisspanne von etwa €254 in „Battle-Scarred“ bis über €1,432 bei makellosen, fabrikneuen Exemplaren – ein Farbverlauf, der eine starke Empfindlichkeit gegenüber Schwankungen widerspiegelt, da die Farbtöne bei stärkerer Abnutzung deutlich an Leuchtkraft verlieren.

Dieses Modell gehört zu den Prisma-Case-Messern mit der größten Preisspanne in der Talon-Klasse, was fast ausschließlich auf den Zustand und weniger auf Mustervarianten zurückzuführen ist. Das Talon-Messer | Ultraviolet verzeichnet eine gleichbleibende Marktaktivität bei allen Außenausführungen, wodurch es für Käufer mit unterschiedlichen Budgets erschwinglich ist. Interessenten, die auf der Suche nach den besten Messerscheiden in CS2 Wer in einer breiten Preisspanne sucht, wird feststellen, dass dies eine der vielseitigsten Optionen auf dem Markt ist.

Produktpreis: ~604,97–891,46 $ / 547,00–806,00 € / 470,00–693,00 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Prisma Case / Prisma 2 Case

Fallschlüssel: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Talon-Messer | Marble Fade ist eines der optisch komplexesten Prisma-Case-Messer, bei dem eine Farbverlauf aus violetten, roten, orangefarbenen, gelben und blauen Metallic-Lacken über die gesamte Klinge hinweg und mit einem sauberen Übergang von einem tiefen Violett an der Basis zu einem tiefen Blau an der Spitze. Die geschwungene Klauenform des Talon verleiht dem Farbverlauf einen natürlichen Schwung von der breiten Basis bis zur spitzen Spitze, und keine zwei Prisma Case-Serien weisen genau dieselbe Farbbalance auf. Als Zustände sind nur „Factory New“ und „Minimal Wear“ erhältlich, mit Preisen zwischen €604 and €891Neu ab Werk.

Die Ausführung „Marble Fade“ erzielt in der Talon-Klasse einen höheren Preis als „Tiger Tooth“, was auf die optische Komplexität des Musters und die anhaltende Nachfrage seitens der Sammler zurückzuführen ist. Die Talon-Messer | Marble Fade gehört zu den begehrtesten Nicht-Doppler-Talon-Skins im Messer-Pool der Prisma-Kiste, und Spieler, die sich ein farbenfrohes, hochkomplexes Design zu einem günstigeren Preis als bei den Doppler-Phasen wünschen, werden hier die beste Alternative in dieser Preisklasse finden.

Produktpreis: ~311,24–385,00 $ / 281,00–348,00 € / 242,00–299,00 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Prisma Case / Prisma 2 Case

Fallschlüssel: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Talon-Messer | DamaszenerstahlFunktionenmehrschichtige, graue und silberne Stahlmuster mit wellenförmigen Linien über die gesamte Klinge hinweg und ahmt so das Aussehen von echtem Damaszener-Faltstahl nach. Das Muster verläuft unterbrechungsfrei über die gesamte Oberfläche der geschwungenen Klinge des Talon, und die Oberflächenbehandlung besticht durch eine zurückhaltende Ästhetik, die vor allem Spieler anspricht, die einen klaren, realistischen Look bevorzugen. Erhältlich in allen Ausführungen, die Preise reichen von €311 to €385, wobei die Preise im Vergleich zu schwankungsanfälligen Oberflächen bei allen Ausführungen relativ einheitlich sind.

Die „Damascus Steel“-Oberfläche des Talon-Rahmens ist die dezenteste Ausführung in der Talon-Reihe ohne „Rust-Coat“- und „Doppler“-Beschichtung. Die im Vergleich zu „Tiger Tooth“ oder „Ultraviolet“ geringere Float-Empfindlichkeit bedeutet, dass Exemplare in den Zuständen „Minimal Wear“ und „Field-Tested“ fast identisch mit „Factory New“ aussehen – was für preisbewusste Käufer, die nach Messern mit Prisma-Etui suchen, von Vorteil ist. Spieler, die ein Talon-Messer aus diesem Pool ohne den Aufpreis für „Marble Fade“ oder „Tiger Tooth“ suchen, werden hier eine solide Option im mittleren Preissegment finden.

★ Der detaillierteste Skin für das Talon-Messer Talon-Messer aus Damaszenerstahl Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~263,48–290,52 $ / 238,00–263,00 € / 205,00–226,00 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Prisma Case / Prisma 2 Case

Fallschlüssel: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Talon-Messer | Rostbeschichtungwendet einOberfläche aus oxidierter, verwitterter Bronze und Rost über die Klinge hinweg, was eher wie absichtlich gealtert als wie abgenutzt wirkt. Die Oberfläche ist nur in den Ausführungen „Well-Worn“ und „Battle-Scarred“ erhältlich und bewusst rau gehalten – die rostfarbene Oberflächenstruktur ist das ästhetische Ziel und kein Nebeneffekt des Float-Verfahrens. Die Preise liegen in einem engen Bereich zwischen €263 and €290, womit dies mit deutlichem Abstand die günstigste Talon-Ausführung im Sortiment der Prisma Case-Messer ist.

Die enge Preisspanne spiegelt die geringen Zustandsunterschiede und den im Vergleich zu „Doppler“ oder „Tiger Tooth“ geringeren Käuferkreis für die „Rust Coat“-Optik wider. Allerdings ist die Talon-Messer | Rostbeschichtung ist nach wie vor ein Covert-Messer auf dem Talon-Rahmen – wohl der prestigeträchtigste Messertyp in diesem Case – und das zu einem Bruchteil der Preise anderer Talon-Modelle. Es ist der günstigste Einstieg für Spieler, die sich speziell ein Talon-Messer von Prisma Case Messer wünschen, ohne dafür mehr als 500 Dollar ausgeben zu müssen.

★ Das beste preisgünstige Talon-Messer-Skin Rostschicht auf dem Talon-Messer Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~836,22–4.400,00 $ / 756,00–3.980,00 € / 650,00–3.419,00 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Prisma Case / Prisma 2 Case

Fallschlüssel: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Talon-Messer | Doppler ist das Kronjuwel aller Prisma Case-Messer und das wertvollste Exemplar im gesamten Sortiment. Die Doppler-Oberfläche sorgt für einen sich verändernder metallischer Farbverlauf über die Klinge hinweg, und es gibt acht Varianten: Basis-Doppler, Phase 1 (blau mit rosa und violetten Nuancen), Phase 2 (rosa und lila), Phase 3 (tiefes Blau und Grün), Phase 4 (leuchtendes Blau und Violett), Ruby (tiefrot),Saphir(reines Blau) und Schwarze Perle (dunkel schillernd). Die Preisklassen für einzelne Artikel in neuwertigem Zustand bzw. mit minimalen Gebrauchsspuren lauten wie folgt: Phase 1 853–1.249 Dollar, Phase 2 990–1.087 Dollar, Phase 3 836–1.500 Dollar, Phase 4 888–963 Dollar, Ruby 2.991–3.098 Dollar, Saphir1.786–2.499 Dollar, Black Pearl 2.649–4.400 Dollar. Alle Varianten sind fabrikneu und weisen lediglich minimale Gebrauchsspuren auf.

Der Aufpreis für die „Knife“-Ausführung auf dem Talon-Rahmen treibt diese Preise weit über das Niveau vergleichbarer Doppler-Modelle auf dem Ursus, Stiletto oder Navaja hinaus. Der Schwarze Perle ist die seltenste und teuerste Einzelhaut im Prisma-Messer-Pool – ihr dunkler, schillernder Farbwechsel im Licht ist unter allen Doppler-Varianten einzigartig. Spieler, die die am bestenCS2 Fälle Für Prisma-Case-Drops mit hoher Deckenhöhe sollte dieser Fall als eine der stärksten Doppler-Quellen in Counter-Strike 2.

Produktpreis: ~156,49–276,52 $ / 141,00–250,00 € / 121,00–215,00 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Prisma Case / Prisma 2 Case

Fallschlüssel: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Ursus-Messer | Tigerzahnbringt dasorange-braune Tigerstreifen zur Ursus-Tanto-Klinge – eine breitere, schwerere Silhouette, die dem Muster im Vergleich zum Talon-Modell eine größere Oberfläche bietet, über die es verlaufen kann. Das Ursus-Messer verfügt über ein facettiertes Klingendesign mit einem schlagfesten Knauf am hinteren Ende, und die „Tiger Tooth“-Oberfläche hebt sich klar vom dunkleren Griff dieses Modells ab. Nur fabrikneu und mit minimalen Gebrauchsspuren; die Preise reichen von €156 to €276, womit dieses Modell nach der Navaja-Version das günstigste „Tiger Tooth“-Messer unter den Prisma Case-Messern ist.

Der Unterschied zwischen Talon und Ursus hinsichtlich des Messertyps wird bei dieser Ausführung deutlich: Das gleiche „Tiger Tooth“-Modell von Talon kostet ab Werk über 300 Dollar mehr. Für Spieler, die die „Tiger Tooth“-Optik möchten, ohne die Preise von Talon zu zahlen, ist das Ursus-Messer | Tigerzahn ist das Prisma Case-Messer mit dieser Oberfläche das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieses Modell verzeichnet sowohl im Zustand „Factory New“ als auch im Zustand „Minimal Wear“ eine stetige Marktnachfrage, wobei Exemplare im Zustand „Factory New“ gegenüber dem Talon-Äquivalent bei gleicher auffälliger, gut sichtbarer Oberfläche eine erhebliche Ersparnis bieten.

Produktpreis: ~91,93–799,99 $ / 83,00–724,00 € / 71,00–622,00 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Prisma Case / Prisma 2 Case

Fallschlüssel: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Ursus-Messer | Ultravioletwendet einefast schwarze Klinge in Kombination mit einemlebhaftes, violettes Griffstück mit Struktur, was dem breiten Tanto-Rahmen des Ursus einen auffälligen Zweifarbkontrast verleiht. Erhältlich in allen äußeren Zuständen, reicht die Preisspanne von etwa €91 bei Sorten mit geringerem Verschleiß auf fast €799 Bei seltenen, fabrikneuen Exemplaren mit geringer Auflage – die größte, vom Erhaltungszustand bedingte Bandbreite aller Ursus-Oberflächen bei den Prisma Case-Messern.

Die Empfindlichkeit gegenüber Verfärbungen ist hier der entscheidende Preisfaktor. Ein „Factory New Ursus Ultraviolet“ in neuwertigem Zustand erzielt einen hohen Aufschlag, da die violette Farbsättigung mit zunehmender Abnutzung deutlich nachlässt. Nach den von mir beobachteten Markttrends sind Exemplare der mittleren Preisklasse („Field-Tested“) im Bereich von etwa 90 bis 120 US-Dollar die umsatzstärkste Handelskategorie für dieses Leder. Spieler, die daran interessiert sind, Recoil Case-Handschuhe und ähnliche, vom Zustand abhängige Artikel werden dieser Preisdynamik Rechnung tragen.

Produktpreis: ~177,89–290,00 $ / 161,00–262,00 € / 138,00–225,00 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Prisma Case / Prisma 2 Case

Fallschlüssel: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Ursus-Messer | Marble Fade wendet den Gradienten von wirbelndes Blau, Rot, Orange, Gelb und an der Spitze wieder Blau im Vergleich zur breiteren Tanto-Klinge des Ursus. Durch den Ursus-Rahmen bietet das „Marble Fade“-Muster mehr Oberfläche als die Stiletto- oder Navaja-Modelle der Prisma Case-Messer, was bedeutet, dass sich die Farbverläufe gleichmäßiger über die Klingenoberfläche verteilen, anstatt sich auf ein Ende zu konzentrieren. Nur fabrikneu und mit minimalen Gebrauchsspuren, mit Preisen zwischen €177 and €290 – etwa ein Drittel der Talon Marble Fade Preis, was es zu einem der erschwinglicheren Prisma-Case-Drops für Spieler macht, die sich die Farbverlaufsoptik wünschen, ohne den Preis des Talon zahlen zu müssen.

Die „Marble Fade“-Oberfläche erfreut sich bei allen Messertypen der Prisma Case-Reihe gleichbleibender Beliebtheit bei Sammlern, und die Ursus-Version ist die Mittelklasse-Variante zwischen dem teureren Talon und den günstigeren Modellen Stiletto und Navaja. Die Mustervariationen beeinflussen hier die Preise der einzelnen Exemplare, da manche Exemplare eine ausgewogenere Rot-Blau-Verteilung aufweisen, während andere eher gelbstichig sind.

Produktpreis: ~91,43–128,33 $ / 82,00–116,00 € / 71,00–100,00 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Prisma Case / Prisma 2 Case

Fallschlüssel: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Ursus-Messer | Damaszenerstahl ist eines der eher unauffälligen Prisma Case-Messer und besticht durch mehrschichtige graue und silberne Wellenlinienmuster über die breite Klingenfläche des Ursus. Der Ursus-Rahmen bietet dem Damaszener-Muster eine größere Fläche als die meisten anderen Messertypen in der Vitrine, wobei die wellenförmigen Stahllinien ununterbrochen über das gesamte Tanto-Profil verlaufen. Erhältlich in allen Ausführungen, liegen die Preise dicht beieinander zwischen €91 and €128, wobei die geringe Float-Empfindlichkeit dies zu einer attraktiven Option für den Direktkauf für Spieler macht, die lieber kaufen möchten, als auf Drops aus Prisma-Kisten zu warten.

Bei diesem Preis ist das Ursus-Messer | Damaszenerstahl ist eines der erschwinglicheren Prisma-Messer für Spieler, die ein Covert-Messer auf dem Ursus-Rahmen suchen, ohne die Preise für Tiger Tooth oder Marble Fade bezahlen zu müssen. Die dezente Metallic-Oberfläche spricht Spieler an, die eine realistische Stahloptik gegenüber leuchtenden Farben bevorzugen, und die robuste Bauweise des Ursus passt gut zum industriellen Charakter des Damaszener-Musters.

Produktpreis: ~61,39–116,82 $ / 55,00–106,00 € / 48,00–91,00 £

Seltenheit: Seltener Sondergegenstand

Quelle: Prisma Case / Prisma 2 Case

Fallschlüssel: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Ursus-Messer | Rostbeschichtung umhüllt die Ursus-Klinge mit einer unregelmäßiger Rost und oxidierte graublaue Beschichtung die je nach Abnutzungsgrad über die Oberfläche variiert – geringere Abnutzungsgrade weisen einen eher blaugrauen Farbton auf, während stärkere Abnutzung in Richtung orange-brauner Rost tendiert. Die Oberfläche ist ausschließlich in den Ausführungen „Well-Worn“ und „Battle-Scarred“ (Float-Bereich 0,40–1,00) erhältlich und soll den Eindruck von Korrosion und Kampfspuren vermitteln. Die Preise liegen zwischen €61 and €116, was dieses Modell zum preisgünstigsten Einstiegsmodell unter den Prisma-Case-Messern der Ursus-Klasse macht.

Die geringe Preisspanne und das begrenzte Angebot an Fahrzeugen in gutem Zustand sorgen dafür, dass die Rostschutzanstrich in einer vorhersehbaren Preisklasse mit geringer Streuung. Für Spieler, denen die „Rust Coat“-Oberfläche an sich gefällt – der bewusst gealterte Look hat seine eigene Sammler-Nische –, ist dies das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für diese Oberfläche außerhalb der Navaja-Klasse. Der Ursus-Rahmen verleiht dem Messer eine physische Präsenz, die der kleineren Navaja-Version fehlt.

★ Das beste preisgünstige Ursus-Messer für die Haut Ursus-Messer – Rostschicht Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~258,00–2.202,34 $ / 233,00–1.992,00 € / 200,00–1.712,00 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Prisma Case / Prisma 2 Case

Fallschlüssel: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Ursus-Messer | Doppler gehört zu den wertvollsten Prisma-Messern im Sortiment und umfasst alle acht Doppler-Varianten auf der Ursus-Tanto-Klinge. Die breite, flache Oberfläche des Ursus verleiht dem changierenden Metallic-Farbverlauf einen breiteres, offeneres Display im Vergleich zum schmaleren Stiletto oder zur klappbaren Navaja, und jede Phase erstreckt sich über eine größere Fläche der Klingenoberfläche. Preisklassen für einzelne Exemplare in neuwertigem Zustand/mit minimalen Gebrauchsspuren: Phase 1 258–756 Dollar, Phase 2 305–437 Dollar, Phase 3 259–420 Dollar, Phase 4 266–520 Dollar, Ruby 854–2.202 Dollar, Saphir565–858 Dollar, Black Pearl 797–1.100 Dollar. Nur fabrikneu und mit minimalen Gebrauchsspuren.

Der Ursus Doppler ist das wertvollste Finish der Ursus-Stufe und nach dem Talon Doppler das zweitteuerste Messerset aus der Prisma-Case-Reihe. Die Ruby-Variante führt mit Preisen zwischen 854 und 2.202 US-Dollar die Preisrangliste des Ursus Doppler an, dicht gefolgt von der Black Pearl. Spieler, die die die besten Fälle, die man aufschlagen sollte CS2 Wer sich für die Prisma Case-Hüllen interessiert, sollte diese Hülle mit folgenden Modellen vergleichen: Ursus Doppler Vergleichen Sie das Sortiment mit anderen Messertaschen, bevor Sie sich entscheiden.

Produktpreis: ~308,59–405,78 $ / 279,00–367,00 € / 240,00–315,00 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Prisma Case / Prisma 2 Case

Fallschlüssel: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Stiletto-Messer | Tigerzahnsetzt dasleuchtend orangefarbene und braune Streifen im Tigermuster über den Rahmen des italienischen Stiletto-Springmessers. Das Stiletto verfügt über eine lange, schmale Klinge mit einer markanten Auswurfanimation per Knopfdruck, und das „Tiger Tooth“-Muster verläuft in klaren diagonalen Streifen über die gesamte Länge der schlanken Klinge. Nur fabrikneu und mit minimalen Gebrauchsspuren; die Preise reichen von €308 to €405 – Es reiht sich oberhalb des „Ursus“-Äquivalents und unterhalb des „Talon“ ein und folgt damit der Hierarchie der Messertypen bei den Prisma Case-Messern.

Das „Stiletto“ ist in diesem Fall aufgrund seiner Dynamik eine der beliebtesten Klingenformen, und „Tiger Tooth“ ist die optisch auffälligste Ausführung ohne Doppler-Effekt. Das Stiletto-Messer | Tigerzahn weist ein höheres Handelsvolumen auf als das Damaszenerstahl and Rostschutzanstrich beim gleichen Messertyp, was darauf zurückzuführen ist, dass diese Ausführung Spieler anspricht, die Prisma-Messer mit hoher Sichtbarkeit im Spiel suchen.

★ Das beste Stiletto-Messer mit hoher Sichtbarkeit Stiletto-Messer „Tiger Tooth“ Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~165,27–800,00 $ / 149,00–724,00 € / 128,00–622,00 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Prisma Case / Prisma 2 Case

Fallschlüssel: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Stiletto-Messer | Ultravioletwendet diemattes, tiefviolettes und schwarzes Finish über die schmale italienische Klinge und den Griff des „Stiletto“. Durch das schlanke Profil wirkt das Violett intensiver als bei den breiteren „Ursus“- oder „Talon“-Rahmen, und die einfarbige Gestaltung verleiht dieser Version einen eleganten, minimalistischen Look. Spieler, die nach Prisma-Case-Drops mit dieser Lackierung Ausschau halten, werden feststellen, dass sie in allen Außenausführungen erhältlich ist, wobei die Preise zwischen €165 unter günstigeren Bedingungen bis €800 für erstklassige, fabrikneue Exemplare.

Die Float-Empfindlichkeit bestimmt den Preisunterschied, wobei FN-Versionen mit geringem Float-Anteil aufgrund ihrer satten Violetttöne die höchsten Preise erzielen. Die Stiletto-Messer | Ultraviolet ist die zweitempfindlichste „Stiletto“-Oberfläche in der Auswahl der Prisma-Case-Messer. Spieler, die die Animation des „Stiletto“ bevorzugen und eine vielseitige Oberfläche zu einem moderaten Preis suchen, werden Exemplare mit minimaler Abnutzung im Preisbereich von 165 bis 200 US-Dollar als den praktischsten Einstieg betrachten.

★ Das beste Premium-Skin für das Stiletto-Messer Stiletto-Messer Ultraviolet Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~335,00–517,91 $ / 303,00–468,00 € / 261,00–403,00 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Prisma Case / Prisma 2 Case

Fallschlüssel: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Stiletto-Messer | Marble Fadestellt dieein wirbelnder Farbverlauf aus Blau, Gelb, Rot, Violett und blauem Metallic-Lack entlang der langen, schmalen Klinge des „Stiletto“. Dieses Messer sticht unter den Prisma-Case-Messern durch seine farbliche Komplexität hervor; die schlanke Form bündelt den Farbverlauf von der Hohlkehle an der Basis hin zur spitzen Spitze, wodurch der Farbübergang anders betont wird als bei den breiteren Ursus- oder Talon-Modellen. Nur fabrikneu und mit minimalen Gebrauchsspuren, im Bereich von €335 to €517.

Für Spieler, die sich darüber informieren möchten, welche Messer es gibt Prisma Case und die farbenprächtigste Stiletto-Variante ohne Doppler-Finish suchen, ist dies die richtige Wahl. Es ist die teuerste Nicht-Doppler-Stiletto-Oberfläche bei den Prisma-Messern und liegt damit über „Tiger Tooth“ sowie deutlich über „Damascus Steel“ und „Rust Coat“. Meine Recherchen zeigen, dass die „Marble Fade“-Oberfläche beim Stiletto-Rahmen durchweg einen Aufpreis erzielt, was auf die Nachfrage von Sammlern nach der farbliche Komplexität und den Mustervariationen zwischen den einzelnen Exemplaren zurückzuführen ist.

Produktpreis: ~184,34–276,00 $ / 166,00–249,00 € / 143,00–214,00 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Prisma Case / Prisma 2 Case

Fallschlüssel: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Stiletto-Messer | DamaszenerstahlLäufemehrschichtige, graue und silberne Stahlmuster mit wellenförmigen Linien entlang der schlanken Klinge des Stiletto. Die schmale Oberfläche des Stiletto verleiht dem Damaszener-Muster ein lineareres, prägnanteres Erscheinungsbild als bei den breiteren Klingen des Ursus oder des Talon. Erhältlich in allen Zuständen, die Preise reichen von €184 to €276 – und reiht sich damit in die mittlere Preisklasse der Stiletto-Ausführungen der Prisma Case-Messer ein.

Dank der geringen Empfindlichkeit gegenüber Schwankungen ist dies unter allen Bedingungen eine praktische Option, wobei sich die Versionen „Minimal Wear“ und „Field-Tested“ optisch kaum von „Factory New“ unterscheiden. Die Stiletto-Messer | Damaszenerstahl ist eines der eher unterschätzten Prisma-Case-Messer für Spieler, die sich ein klassisches Stahlmuster auf einem animierten Springmesser-Rahmen wünschen, ohne die Preise für „Tiger Tooth“ oder „Marble Fade“ bezahlen zu müssen.

★ Das detaillierteste Skin für das Stiletto-Messer Stiletto-Messer aus Damaszenerstahl Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~140,38–159,14 $ / 127,00–144,00 € / 109,00–124,00 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Prisma Case / Prisma 2 Case

Fallschlüssel: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Stiletto-Messer | Rostschicht umhüllt die Stiletto-Klinge auf dieselbe Weise oxidierte Bronze und eine rostfarbene, verwitterte Beschichtung wie auch die anderen „Rust Coat“-Messer in diesem Etui. Erhältlich nur in den Ausführungen „Well-Worn“ und „Battle-Scarred“, ist der schmale Streifen aus 140–159 DollarDies spiegelt die Positionierung des „Stiletto“ im mittleren Preissegment sowie den begrenzten Kundenkreis des „Rust Coat“ innerhalb der Prisma Case-Messerserie wider. Die Oberfläche wirkt bewusst gealtert und roh – ohne Farbveränderungen und ohne Abweichungen im Muster.

Für Spieler, die sich aus diesem Pool ein Stiletto-Messer zum möglichst günstigen Preis sichern möchten, ist dies die naheliegendste Wahl. Das Stiletto „Rust Coat“ Es liegt preislich über dem Navaja-Äquivalent und unter dem Ursus-Äquivalent und entspricht damit der Hierarchie der Messertypen. Es ist ein praktisches Begleitmesser für Spieler, die im Spiel ein Covert-Messer haben möchten, ohne den ästhetischen Aufpreis anderer Oberflächen in Kauf zu nehmen.

★ Das beste preisgünstige Stiletto-Messer „Skin“ Rostschicht auf dem Stiletto-Messer Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~494,55–2.175,29 $ / 447,00–1.968,00 € / 384,00–1.691,00 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Prisma Case / Prisma 2 Case

Fallschlüssel: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Stiletto-Messer | Doppler präsentiert die gesamte Doppler-Reihe mit acht Varianten auf der langen italienischen Klinge des Stiletto. Das schmale Profil leitet den wechselnder metallischer Farbverlauf entlang einer im Vergleich zum Talon oder Ursus geradlinigeren, länglicheren Oberfläche, wobei jede Phase als konzentrierter Streifen mit wechselnden Farben vom Schutzring bis zur Spitze erscheint. Spieler, die die Neuerscheinungen von Prisma Case verfolgen, werden feststellen, dass die Doppler-Stiletto eine der preisgünstigsten Doppler-Varianten unter allen Prisma-Messern. Preisklassen für einzelne Exemplare in neuwertigem Zustand bzw. mit minimalen Gebrauchsspuren: Phase 1 499–782 Dollar, Phase 2 671–715 Dollar, Phase 3 494–630 Dollar, Phase 4 544–569 Dollar, Ruby 2.047–2.175 Dollar, Saphir1.178–1.213 Dollar, Black Pearl 1.745–2.050 Dollar. Nur fabrikneu und mit minimalen Gebrauchsspuren.

The Doppler-Stiletto Es reiht sich preislich in die dritte Stufe der Prisma-Case-Messer von Doppler ein – unterhalb von Talon und oberhalb von Navaja, wobei Ursus Doppler in etwa vergleichbar ist. Die Ruby-Variante führt die Preisrangliste des Stiletto von Doppler an. Spieler, die die Animation des Stiletto bevorzugen und eine Doppler-Oberfläche wünschen, finden die Standard-Phasen zu Preisen zwischen 494 und 782 US-Dollar, was im Vergleich zu entsprechenden Phasen bei anderen Messertypen aus diesem Case wettbewerbsfähig ist.

Produktpreis: ~73,92–194,99 $ / 66,00–176,00 € / 57,00–151,00 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Prisma Case / Prisma 2 Case

Fallschlüssel: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Navaja-Messer | Tiger Tooth ist die kompakteste Variante der „Tiger Tooth“-Oberfläche in der Prisma Case-Messerserie. Im Gegensatz zu den längeren Klingen des Talon oder des Stiletto sorgt die kurze Klappklinge im spanischen Stil des Navaja dafür, dass die orange-braune Streifenmuster auf eine kleinere Fläche. Nur fabrikneu und mit minimalen Gebrauchsspuren; die Preise reichen von €73 to €194 – die preisgünstigste „Tiger Tooth“-Oberfläche unter den Prisma Case-Messern.

Der Rabatt auf Messer ist hier beträchtlich: der Das Haus „Tiger Tooth“ rmehr als 500 $ für ein fabrikneues Exemplar in derselben Ausführung. Für Spieler, die den „Tiger Tooth“-Look der Prisma Case-Messer zum niedrigstmöglichen Preis suchen, ist die Navaja-Version die praktischste Wahl. Meine Recherchen zeigen, dass fabrikneue Exemplare im Preisbereich von 150 bis 195 $ das aktivste Segment des Zitiert von Tiger ToothMarkt.

★ Das beste Navaja-Messer insgesamt Bezeichnet als „Knife Tiger Tooth“ Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~51,66–399,99 $ / 46,00–362,00 € / 40,00–311,00 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Prisma Case / Prisma 2 Case

Fallschlüssel: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Navaja-Messer | Ultraviolet umhüllt die kompakten Klingen- und Griffkomponenten der Navaja in einer zweifarbige Lackierung in tiefem Violett und Schwarz. Da der Griff der Navaja im Verhältnis zur Klingenlänge proportional größer ist, fällt bei dieser Version auf den ersten Blick mehr Violett ins Auge als bei den Ultraviolet-Messern mit längerer Klinge aus der Prisma Case-Serie, bei denen der Griff nur einen geringeren Anteil an der insgesamt sichtbaren Oberfläche ausmacht. Erhältlich in allen Oberflächenausführungen, reichen die Preise von €51 bei niedrigeren Bedingungen bis zu €399 für seltene, kaum im Umlauf befindliche, fabrikneue Exemplare.

Wie bei allen Ultraviolet-Messern in dieser Kategorie ist die Schwimmempfindlichkeit der wichtigste Preisfaktor. Die Navaja-Messer | Ultraviolet ist der günstigste Weg, sich ein Messer von Prisma Case mit Ultraviolet-Finish zuzulegen, wobei für Spieler mit kleinem Budget „Field-Tested“-Versionen unter 55 Dollar erhältlich sind. Spieler, die stöbern CS2 Anime-Skins Wer nach Accessoires in Violetttönen sucht, sollte dies als eine der günstigeren violetten Ausführungen in Counter-Strike 2.

Produktpreis: ~100,49–237,00 $ / 90,00–214,00 € / 78,00–184,00 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Prisma Case / Prisma 2 Case

Fallschlüssel: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Navaja-Messer | Marble Fadewendet diewirbelnder roter, gelber und blauer Metallic-Farbverlauf auf die kompakte Klappklinge des Navaja. Durch die kleinere Klingenfläche werden die Farbverläufe stärker gebündelt als bei breiteren Messertypen, und je nach Exemplar des Prisma Case kann sich die Farbdominanz auf der sichtbaren Oberfläche spürbar unterscheiden. Ausschließlich fabrikneu und mit minimalen Gebrauchsspuren; die Preise reichen von €100 to €237 – das preisgünstigste Modell der „Marble Fade“-Reihe unter allen Prisma Case-Messern.

Für Spieler, die sich bereits darüber informiert haben, welche Messer im Prisma Case enthalten sind, und die die Ausführung „Marble Fade“ zum möglichst günstigen Preis erwerben möchten, ist das Navaja-Messer | Marble Fade Mit einem Preis von 100 bis 237 Dollar ist dies die Einstiegsvariante. Bei der kompakten Navaja-Klinge spielt die Mustervariante eine größere Rolle als bei größeren Rahmen, daher lohnt es sich, vor dem Kauf den Versatz und die Platzierung des Musters zu prüfen.

Produktpreis: ~49,86–101,59 $ / 45,00–92,00 € / 39,00–79,00 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Prisma Case / Prisma 2 Case

Fallschlüssel: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Navaja-Messer | Damaszenerstahl ist die kompakteste Variante der Prisma-Messerserie, und die kürzere Klappklinge verändert die Wirkung des Musters völlig. Wo die gewellte Stahlleitungen erstrecken sich Während sie beim Ursus oder Stiletto über eine lange, durchgehende Oberfläche verlaufen, sind sie beim Navaja auf einer deutlich kürzeren Klinge angeordnet – wodurch das Damaszener-Muster einen dichteren, kompakteren Charakter erhält, der auf den ersten Blick deutlich anders wirkt. Erhältlich in allen Ausführungen, reichen die Preise von €49 to €101, womit dieses Modell zu einem der beiden günstigsten Prisma-Case-Messer im gesamten Sortiment zählt.

Die geringe Preisvolatilität sorgt dafür, dass die Preisspanne unter allen Umständen gering bleibt, wobei die Versionen „Battle-Scarred“ und „Field-Tested“ nur geringfügig günstiger sind als „Factory New“. Die Navaja-Messer | Damaszenerstahl ist die praktische Wahl für Spieler, die ein beliebiges Covert-Messer von Prisma Case Messer unter 50 Dollar mit realistischer Stahloptik suchen.

Produktpreis: ~45,43–116,46 $ / 41,00–105,00 € / 35,00–90,00 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Prisma Case / Prisma 2 Case

Fallschlüssel: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Navaja-Messer | Rostbeschichtung ist das günstigste unter den Prisma-Messern im gesamten Sortiment, mit Preisen ab etwa €45. Bei der Endbearbeitung wird eine stark oxidierte braune und rostige Schicht über die kompakte Klinge der Navaja verteilt, wobei tiefere Rostflecken und hellere orange-braune Farbtöne der Oberfläche einen bewusst gealterten, verwitterten Charakter verleihen. Erhältlich nur in den Ausführungen „Well-Worn“ und „Battle-Scarred“, liegen die Preise zwischen €45 to €116 – das absolute Minimum für jedes Messer aus diesem Koffer.

Der sehr niedrige Mindestpreis macht dieses Modell zu einem nützlichen Anhaltspunkt, um den Aufschlag für den Messertyp bei den Prisma Case-Messern zu verstehen: Die gleiche „Rust Coat“-Oberfläche kostet bei einem Talon 263–290 US-Dollar – allein aufgrund des Klingentyps. Für Spieler, die sich ein Covert-Messer unabhängig vom Budget zulegen möchten, ist das Navaja-Messer | Rostbeschichtung ist der klarste Weg im Pool, und er verfügt nach wie vor über die volle Seltenheitsstufe „Seltener Sondergegenstand“ sowie den Status als Messer-Skin, der CS2 Lagerwert. Spieler, die an zuverlässigen Angeboten interessiert sind, können die Angebote unter der beste Ort zum Verkaufen CS2 Skins.

★ Das beste preisgünstige Navaja-Messer von Skin Bezeichnung: Knife Rust Coat Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~116,09–639,60 $ / 105,00–579,00 € / 90,00–497,00 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Prisma Case / Prisma 2 Case

Fallschlüssel: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

Unter allen Prisma Case-Messern ist das Navaja Knife | Doppler bietet den einfachsten Einstieg in die Doppler-Ausführung und vereint alle acht Varianten auf der kompakten Klappklinge der Navaja. Die kleinere Klingenfläche konzentriert die sich verschiebender metallischer Doppler-Gradient in eine schmalere Darstellung als bei den größeren Messertypen, und die Phasen wirken komprimierter – jeder Farbwechsel erscheint als kleineres, in sich geschlossenes Band des Farbverlaufs auf der sichtbaren Oberfläche. Preisklassen für einzelne Exemplare in neuwertigem Zustand/mit minimalen Gebrauchsspuren: Phase 1 123–238 Dollar, Phase 2 135–199 Dollar, Phase 3 116–194 Dollar, Phase 4 123–241 Dollar, Ruby 275–415 Dollar, Saphir201–306 Dollar, Black Pearl 343–639 Dollar. Nur fabrikneu und mit minimalen Gebrauchsspuren.

Das Navaja Doppler ist das erschwinglichste Doppler-Modell unter allen vier Messertypen der Prisma Case-Reihe. Mit einem Preis von 116 bis 241 US-Dollar für die Standardausführungen bietet es die Möglichkeit, ein Covert-Messer mit Doppler-Oberfläche für unter 250 US-Dollar zu erwerben. DasSchwarze Perle Mit 343–639 US-Dollar liegt der Preis deutlich unter dem des Talon-Äquivalents (2.649–4.400 US-Dollar), was dieses Modell in diesem Segment zum günstigsten Weg zum „Black Pearl“-Finish macht. Spieler, die die am bestenCS2 Skin-Wettseiten werden feststellen, dass Navaja-Dopplers zu den liquideren Wettoptionen im Bereich „Knife-Skin“ gehören.

★ Best Doppler Navaja Knife Skin Knife Doppler führt an Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Prisma 2 Case-Messer: Gleicher Pool, gleiche Auswahl

Diese Messer sind identisch mit denen aus dem ursprünglichen Prisma-Etui: dieselben vier Messertypen (Talon, Ursus, Stiletto, Navaja) und dieselben sechs Oberflächenausführungen (Doppler, Marble Fade, Tiger Tooth, Ultraviolet, Damascus Steel, Rust Coat). Wenn Sie sich zwischen den beiden Sets entscheiden müssen: Das Messer, das Sie suchen, ist in beiden Sets erhältlich.

Die besten Prisma-Case-Messer in CS2: Umfassender Vergleich

Diese auf Statistiken basierende Tabelle schlüsselt alle 24 Prisma-Case-Messer nach Seltenheit, Preisklasse und den wichtigsten Faktoren auf, die die Preisgestaltung der einzelnen Skins beeinflussen. Ganz gleich, ob Sie die Drops aus dem Prisma-Case verfolgen oder direkt einkaufen – die Daten decken alle Stufen der Prisma-Messer ab, von den günstigsten Navaja-Varianten bis hin zu den teuersten Talon-Dopplern. Die Preise entsprechen den Marktdaten zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels.

Messerhaut Seltenheit Preisspanne Beschreibung Talon-Messer | Tigerzahn Seltener Sondergegenstand 512–694 Dollar Auffällige orange-schwarze Tigerstreifen auf der geschwungenen Klinge des Talon; die gute Sichtbarkeit im Spiel sorgt für hohe Nachfrage Talon-Messer | Ultraviolet Seltener Sondergegenstand 254–1.432 $ Flache, tiefviolette Klinge; breiter Schwung dank hoher Schwimmempfindlichkeit Talon-Messer | Marble Fade Seltener Sondergegenstand 604–891 Dollar Ein wirbelnder Farbverlauf aus Rot, Gelb und Blau in Metallic-Optik; Musterabweichungen erhöhen den Aufpreis für perfekte Exemplare Talon-Messer | Damaszenerstahl Seltener Sondergegenstand 311–385 Dollar Mehrschichtiger Stahl in Grau und Silber mit wellenförmigen Linien; geringe Schwimmempfindlichkeit sorgt für eine enge Streuung Talon-Messer | Rostbeschichtung Seltener Sondergegenstand 263–290 Dollar Oxidierte Bronze und rostfarbene, verwitterte Oberfläche; ausschließlich „abgenutzt“ und „von Kämpfen gezeichnet“ Talon-Messer | Doppler Seltener Sondergegenstand 836–4.400 $ Acht Varianten; „Black Pearl“ ist mit 2.649–4.400 Dollar die teuerste Ursus-Messer | Tigerzahn Seltener Sondergegenstand 156–276 Dollar Orangefarbene und schwarze Tigerstreifen auf der Ursus-Tanto-Klinge – zu einem Drittel des Talon-Preises Ursus-Messer | Ultraviolet Seltener Sondergegenstand 91–799 $ Einfarbig violett und schwarz über die gesamte Ursus-Klinge; größte Streuung hinsichtlich des Erhaltungszustands in der Ursus-Reihe Ursus-Messer | Marble Fade Seltener Sondergegenstand 177–290 Dollar Mehrfarbiger Farbverlauf auf der breiteren Ursus-Oberfläche; Option „Marble Fade“ in der mittleren Preisklasse Ursus-Messer | Damaszenerstahl Seltener Sondergegenstand 91–128 Dollar Gewellte graue Stahlrillen auf der breiten Ursus-Klinge; praktisch unter allen Bedingungen Ursus-Messer | Rostbeschichtung Seltener Sondergegenstand 61–116 Dollar Oxidierte, grau-blaue bis orange-braune Rostschicht auf der Klinge des Ursus-Tanto Ursus-Messer | Doppler Seltener Sondergegenstand 258–2.202 $ Ruby liegt mit 854–2.202 Dollar an der Spitze; alle acht Varianten sind erhältlich Stiletto-Messer | Tigerzahn Seltener Sondergegenstand 308–405 Dollar Tiger-Streifen-Verzierung am italienischen Springmesser-Rahmen des „Stiletto“ Stiletto-Messer | Ultraviolet Seltener Sondergegenstand 165–800 Dollar Tiefes Violett auf der schmalen Klinge des Stiletto; hohe Schwimmempfindlichkeit Stiletto-Messer | Marble Fade Seltener Sondergegenstand 335–517 Dollar Gradientenwirbel auf der langen Stiletto-Klinge; höchster Stiletto-Preis (ohne Doppler-Effekt) Stiletto-Messer | Damaszenerstahl Seltener Sondergegenstand 184–276 Dollar Wellenförmige Stahllinien, die sich entlang der schmalen Stiletto-Oberfläche konzentrieren Stiletto-Messer | Rostschicht Seltener Sondergegenstand 140–159 Dollar Oberfläche in „Corroded Bronze“ bei „Stiletto“; Preisgestaltung im mittleren Segment von „Rust Coat“ Stiletto-Messer | Doppler Seltener Sondergegenstand 494–2.175 $ Ruby liegt mit 2.047–2.175 Dollar an der Spitze; längliche lineare Phasenanzeige Navaja-Messer | Tiger Tooth Seltener Sondergegenstand 73–194 Dollar Tiger-Streifen auf der kompakten Navaja-Klappklinge; das günstigste „Tiger Tooth“-Modell im Sortiment Navaja-Messer | Ultraviolet Seltener Sondergegenstand 51–399 Dollar Einfarbig in Lila und Schwarz auf der kompakten Klinge der Navaja; Einsteigermodell „Ultraviolet“ Navaja-Messer | Marble Fade Seltener Sondergegenstand 100–237 Dollar Konzentrierter Farbverlauf auf der kleinen Navaja-Klinge; der günstigste „Marble Fade“-Farbverlauf im Sortiment Navaja-Messer | Damaszenerstahl Seltener Sondergegenstand 49–101 Dollar Dichtes, wellenförmiges Stahlmuster auf einer kompakten Klinge; Einstiegsmodell unter 50 Dollar Navaja-Messer | Rostbeschichtung Seltener Sondergegenstand 45–116 Dollar Das günstigste Prisma-Case-Messer; oxidierte, verwitterte Beschichtung nur in den Ausführungen WW/BS Navaja Knife | Doppler Seltener Sondergegenstand 116–639 Dollar Der günstigste Doppler auf dem Markt; Black Pearl für 343–639 US-Dollar

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder ihre Richtigkeit noch ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Die größten Preisunterschiede bei den Prisma-Messern sind auf drei Faktoren zurückzuführen: Messertyp, Oberflächenausführung und Verfügbarkeit in unterschiedlichen Zuständen. An der Spitze stehen die Doppler-Varianten – die Talon-Messer | Doppler Black Pearl (€2.649–€4.400) und Ruby (€2.991–€3.098) sind die teuersten Einzelhüllen – wobei allein schon der Preisunterschied zwischen den verschiedenen Messertypen enorm ist: die Das Haus „Tiger Tooth“ bei 512 Dollar gegenüber den Zitiert von Tiger Tooth Bei 73 $ handelt es sich um dieselbe Ausführung mit derselben Seltenheit, die sich ausschließlich durch den Klingen-Typ unterscheidet.

Die Verfügbarkeit der verschiedenen Zustände hat einen erheblichen Einfluss auf die Preisspanne der Messer im Prisma Case. Die Varianten „Doppler“ und „Marble Fade“ sind ausschließlich in den Zuständen „Factory New“ und „Minimal Wear“ erhältlich. „Damascus Steel“ und „Ultraviolet“ sind in allen Zuständen verfügbar, was den Einstieg erheblich erleichtert. „Rust Coat“ befindet sich am anderen Ende der Skala – hier sind nur die Zustände „Well-Worn“ und „Battle-Scarred“ erhältlich.

Alle Prisma-Case-Messer in dieser Liste sind im Prisma-Case oder im Prisma-2-Case erhältlich, für die jeweils ein entsprechender Schlüssel erforderlich ist. Beide Kisten sind nun über den Steam-Community-Markt oder Plattformen von Drittanbietern erhältlich. Für preisbewusste Käufer, die sich über die Drops des Prisma-Koffers informieren, bieten die Navaja-Varianten ohne Doppler-Finish – „Rust Coat“ ab ca. 45 $ und „Damascus Steel“ ab ca. 49 $ – die günstigsten Einstiegsmöglichkeiten im gesamten Angebot. Spieler, die Optionen auf der am bestenCS2 Handelsplattformen werden feststellen, dass beide Fälle auf den wichtigsten Plattformen gut vertreten sind.

Abschließende Gedanken zu den Prisma Case-Messern

Die Messer aus den Prisma-Kisten bieten den Spielern eine der am besten strukturierten Messerauswahlen in Counter-Strike 2 – 24 Designs, vier Messertypen, sechs Oberflächenausführungen und eine klare Preisstruktur von unter 50 Dollar bis über 4.400 Dollar. Hier ist das beste Messer jedes Messertyps:

Talon-Messer | Doppler – Das begehrteste Messer der Serie. Das „Black Pearl“ (2.649–4.400 US-Dollar) ist das Kronjuwel, doch alle acht Varianten profitieren vom Premium-Status des Talon-Rahmens.

Ursus-Messer | Doppler – Das beliebteste Ursus-Modell unter den Prisma Case-Messern, wobei das Modell „Ruby“ mit einem Preis von 854 bis 2.202 US-Dollar an der Spitze liegt. Es bietet die Doppler-Oberfläche bei einem hochwertigen Klingenmodell zu einem Preis, der deutlich unter den Preisen für das Modell „Talon Doppler“ liegt.

Stiletto-Messer | Marble Fade – Die herausragende „Stiletto“-Ausführung ohne Doppler-Effekt aus der Prisma-Case-Messerserie kostet zwischen 335 und 517 US-Dollar; dank der durch die Muster bedingten Variationen bleibt die Nachfrage bei Sammlern bei allen Prisma-Case-Neuerscheinungen hoch.

Navaja Knife | Doppler – Das günstigste Doppler-Modell unter den Prisma Case-Messern, mit Standardausführungen zwischen 116 und 241 US-Dollar und dem Black Pearl für 343 bis 639 US-Dollar – ein Bruchteil des Preises des entsprechenden Talon-Modells.

Überprüfen Sie die aktuellen Angebote, bevor Sie sich festlegen – die Preise für Prisma-Messer schwanken regelmäßig, und zustandsabhängige Aufschläge können dazu führen, dass sich von Woche zu Woche ändert, was ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis darstellt. Spieler, die die am bestenCS2 Standorte für die Falleröffnung können die Kosten für die Eröffnung mit denen eines Direktkaufs vergleichen, bevor sie entscheiden, welche Option am besten zu ihrem Budget passt.

★ Die beste Anlaufstelle für den Kauf von Prisma-Taschenmessern Prisma Case Messer Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Häufig gestellte Fragen