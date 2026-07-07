Galerie „Case Knives“ in CS2 2026: Alle 13 Kukri-Messer-Skins

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Vitrine Messer haben sich eine treue Anhängerschaft in Counter-Strike 2, und dieVitrine ist eines der beliebtesten Sets des Spiels für Messersammler. Für alle, die sich fragen, welche Messer darin enthalten sind: Vitrine, die Antwort lautet: das Kukri-Messer, erhältlich in 13 verschiedenen Ausführungen. Es wurde erstmals im Rahmen des „Armory“-Updates im Jahr 2024 eingeführt, das Vitrine führte ein neues Design mit gebogener Klinge ein CS2, und die unverwechselbare Silhouette des Kukri hat seitdem dafür gesorgt, dass jede Ausführung in Sammlerkreisen für Gesprächsstoff sorgt.

Preise für alle 13 Vitrine Die Preisklassen für Messer reichen weit auseinander – es gibt erschwingliche Modelle ab etwa 52 Dollar bis hin zu über 1.100 Dollar für hochwertige, mustergebundene Griffe wie das Kukri-Messer | Crimson Web Neuwertig. Wenn Sie auf der Suche nach den seltensten sind CS2-Galeriegehäuse Ob Sie nun Messer für Ihre Sammlung suchen oder einfach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis wünschen – die folgende Übersicht enthält zu jeder Ausführung Angaben zu Preis, Seltenheit und Zustand, damit Sie eine fundierte Kaufentscheidung treffen können.

Unsere Top-Auswahl: Die besten „Gallery Case“-Messer in CS2

AlleVitrine Die Messer in diesem Leitfaden haben alle dieselben Grundmerkmale: Kukri-Messer-Skins der Stufe „Covert“, erhältlich bei der Vitrine or Der Fall Kilowatt. Hier ist die vollständige Liste aller 13 Platzierungen:

Wenn es um Vitrine Bei Messern spielen drei Faktoren bei der Entscheidung eine Rolle: Preisklasse, Seltenheit und Mustervarianten. Darauf basiert jede Auswahl hier. Die Kukri-Messer | Einsatzgehärtet besonders erwähnenswert: Aufgrund der Mustervariationen können sich zwei Skins mit identischen Float-Werten preislich erheblich unterscheiden, und die blauen Muster der Spitzenklasse stehen bei allen Covert-Oberflächen ganz oben auf der Werteskala in der Vitrine.

Wie schwer ist es also, diese Skins zu erhalten? Die unten aufgeführten Drop-Raten und Zustandsangaben vermitteln Ihnen einen umfassenden Überblick über CS2-Galeriegehäuse Messer – praktisch, bevor man sich entscheidet, ob man die Verpackungen öffnen oder das gewünschte Produkt einfach direkt kaufen möchte.

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Galerie: Drop-Wahrscheinlichkeiten und Aufschlüsselung nach Seltenheit

Bevor Sie den CS2-Galeriegehäuseauf der Suche nachVitrine Messer: Es ist unerlässlich, die Chancen zu kennen, und wenn Sie sich schon gefragt haben, welche Messer es in derVitrine Bevor Sie sich entscheiden, ob Sie ein Konto eröffnen möchten, gibt Ihnen diese Aufschlüsselung einen Überblick über die Chancen. Der Fall sieht wie folgt aus: CS2Die übliche Drop-Rate-Struktur, bei der Kukri-Messer-Skins zum Pool der „Special Items“ gehören – das seltenste mögliche Ergebnis bei jeder Öffnung einer Kiste.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in % Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Diese Zahlen stammen aus Community-Daten zu Zehntausenden von Öffnungen und sind daher so zuverlässig wie nur möglich. Bei einer Drop-Rate von 0,26 % muss man etwa 385 Fälle durchspielen, bevor ein Messer auftaucht – und da die Schlüssel jeweils etwa 2,50 $ kosten, sind das ungefähr 960 $, bevor eines der CS2-Galeriegehäuse Messer landen in deinem Inventar. Für die meisten Spieler reicht es schon, einfach Vitrine Messer vom Markt zu nehmen, ist die klügere Entscheidung.

Alle „Case Knife Skins“ in der Galerie: Der vollständige Leitfaden

Also, welche Messer sind im Vitrine? Nur eine – die Kukri-Messer, aber es gibt sie in 13 verschiedenen Ausführungen, sodass die Auswahl groß ist. In den folgenden Abschnitten werden die Preise je nach Zustand erläutert, die Faktoren, die den Wert tatsächlich bestimmen, sowie die Frage, ob man auf „Float“ oder „Pattern“ achten sollte. Sowohl ernsthafte Sammler als auch preisbewusste Spieler werden hier Vitrine Messer, die es hier zu entdecken gilt.

Produktpreis:106,86–511,99 $ / 91,26–437,24 € / 78,97–378,36 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Galerie-Gehäuse oder Kilowatt-Gehäuse

Fallschlüssel:Galerie-Schlüssel oder Kilowatt-Schlüssel

The Kukri-Messer | Einsatzgehärtet ist in allen fünf Außenausführungen erhältlich, wobei die Preise zwischen etwa €107 in „Battle-Scarred“ bis €512 für einen fabrikneuen Schwimmer mit einem kräftiges blaues Muster. Als „Covert“-Stufe Vitrine Dieses Messer liegt preislich im mittleren Einstiegssegment, bietet aber eines der größten Potenziale unter den CS2-Galeriegehäuse Messer – ausschließlich nach Muster gefertigt.

Warum wir uns dafür entschieden haben In Counter-Strike 2, dasKukri-Messer | Einsatzgehärtet zeichnet sich dadurch aus, dass keine zwei Oberflächen genau gleich aussehen. Aufgrund der Mustervariationen kann jeder Schwimmer eine völlig andere Farbverteilung aufweisen – ein Schwimmer „Factory New“ mit einem kräftigen blauen Muster ist ein echtes Sammlerstück, was ihn zum einzigartigsten Vitrine Ein Messer für Spieler, denen Individualität wichtiger ist als Einheitlichkeit.

Die Preisspanne hängt ausschließlich vom Muster ab. Bei der „Case Hardened“-Oberfläche kommt ein System auf Saatgutbasis zum Einsatz, bei dem Spritzer entstehen Blau, Lila und Gold über die Klinge verteilt in unvorhersehbaren Proportionen – ein zentrierter, tiefblauer „Factory New“-Float verwandelt den breiten, geschwungenen Stahl des Kukri in etwas, das fast wie gemalt wirkt, während eine gelb dominierte Version desselben Floats wie eine völlig andere Oberfläche wirkt. Diese Variabilität macht ihn zu einem der am häufigsten gehandelten CS2-Galeriegehäuse Messer auf Sekundärmärkten – prüfen Sie daher immer das Muster, bevor Sie sich zum Kauf entschließen.

Produktpreis:152,34–185,00 $ / 130,10–157,99 € / 112,58–136,72 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Galerie-Gehäuse oder Kilowatt-Gehäuse

Fallschlüssel:Galerie-Schlüssel oder Kilowatt-Schlüssel

The Kukri-Messer | Schlachtung ist in den Zuständen „Werksneu“, „Minimale Gebrauchsspuren“ und „Praxiserprobt“ erhältlich, wobei die Preise im Bereich von 152–185 Dollar Bereich. Für einen „Covert“-Skin ist das eine ziemlich geringe Streuung – und ehrlich gesagt ist das auch gut so. Im Gegensatz zu musternreichen CS2-Galeriegehäuse Bei Messern, bei denen der Zustand den Preis stark beeinflussen kann, entspricht der hier gezahlte Preis ziemlich genau dem, was man erwarten würde. Keine Überraschungen.

Das Slaughter-Finish zeichnet sich durch einBasisnetzwith sich überlappende Wirbel in tiefen und leuchtenden Rottönen die sich über die geschwungene Klinge des Kukri erstrecken. Selbst im „Field-Tested“-Zustand wirkt es hochwertig – das Muster bleibt lebendig, und leichte Gebrauchsspuren verleihen ihm Struktur, ohne das Design zu verdecken. Wenn Sie auf der Suche nach Vitrine Messer, die unabhängig von ihrem Zustand ihren Wert behalten, die Kukri-Messer | Schlachtung ist eine der zuverlässigsten Optionen in diesem Fall.

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Produktpreis:58,54–239,68 $ / 49,99–204,69 € / 43,26–177,12 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Galerie-Gehäuse oder Kilowatt-Gehäuse

Fallschlüssel:Galerie-Schlüssel oder Kilowatt-Schlüssel

Erhältlich in allen fünf Außenausführungen, der Kukri-Messer | Urban Masked deckt eine beeindruckende Preisspanne ab – von knapp unter €59 in „Battle-Scarred“ bis €239 In neuwertigem Zustand. Für Spieler, die einen Einstieg in CS2-Galeriegehäuse Was Messer angeht, ist das untere Ende dieser Preisspanne wirklich konkurrenzfähig, vor allem wenn man bedenkt, dass es sich hier immer noch um einen Skin der „Covert“-Stufe mit solider Präsenz im Spiel handelt.

Die „Urban Masked“-Oberfläche sorgt für dunkle, unregelmäßige Streifen und Kratzer auf grauem Grund – abgenutzt und rau, wie eine Klinge, die schon viel im Einsatz war. Es ist nicht auffällig, aber diese Zurückhaltung wirkt sich positiv aus – es wirkt eher bewusst und durchdacht als billig, insbesondere ab der Ausbaustufe „Field-Tested“ und höher. Die gedeckte Farbpalette passt gut zu einer Vielzahl von Waffenoberflächen und macht sie zu einer der ausrüstungsfreundlichsten CS2-Galeriegehäuse Messer, die man kaufen kann. Wenn du dir eine breitere CS2 Sammlung – es lohnt sich, einen Blick auf die die besten Fälle, die man aufschlagen sollte CS2 um den Wert Ihres gesamten Bestands besser zu nutzen.

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Produktpreis:91,69–1.181,09 $ / 78,30–1.008,65 € / 67,76–872,83 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Galerie-Gehäuse oder Kilowatt-Gehäuse

Fallschlüssel:Galerie-Schlüssel oder Kilowatt-Schlüssel

The Kukri-Messer | Crimson Web hat die größte Preisspanne unter allen CS2-Galeriegehäuse Messer – aus aller Welt €92 in „Battle-Scarred“ bis hin zu über €1,181 für einen erstklassigen, fabrikneuen Float mit zentriertem Steg. Erhältlich in allen fünf Zuständen der Außenfläche – bei diesem Belag führen Zustand und Muster zu wirklich extremen Preisunterschieden, was ihn zum Kauf mit dem höchsten Rechercheaufwand unter allen CS2-GaleriegehäuseMesser.

Das „Crimson Web“-Muster wird mit derselben auf einem Startwert basierenden Logik wie „Case Hardened“ generiert, und ein großes, zentriertes Spinnennetz auf der Klinge des Kukri ist äußerst selten. Sammler suchen gezielt nach Floats im Bereich von 0,00–0,07 FN mit markanten, zentrierten Stegen, weshalb ein und dieselbe Haut je nach Musterverlauf für 92 $ oder 1.181 $ verkauft werden kann. Überprüfen Sie einfach den „Float“ und die Position der Rippen, bevor Sie sich entscheiden. Eine schlecht platzierte Rippe zum FN-Preis ist immer noch nur ein rotes Messer – und genau deshalb erzielen musterbezogene Häute wie diese in der Regel ihre besten Preise über die am bestenCS2 Handelsplattformen anstatt Festpreisangebote.

Produktpreis:52,37–200,00 $ / 44,72–170,80 € / 38,70–147,80 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Galerie-Gehäuse oder Kilowatt-Gehäuse

Fallschlüssel:Galerie-Schlüssel oder Kilowatt-Schlüssel

Wenn du gerade erst anfängst, dich mit VitrineMesser, dieKukri-Messer | Boreal Forest ist der naheliegende Ausgangspunkt. Es gibt ihn in allen fünf Varianten – von etwa €52 Von „Battle-Scarred“ bis hin zu „Factory New“ für bis zu 200 Dollar – es ist also für jedes Budget etwas dabei. Kein Jagd nach bestimmten Modellen, keine Sondersteuer, einfach ein schnörkelloses Covert-Messer zu einem fairen Preis.

Dezentes Grün- und Braunton-Tarnmuster, bewusst unauffällig gestaltet – es fügt sich nahtlos in fast jede Ausrüstung ein und zieht keine Blicke auf sich. Es passt gut zu den am günstigstenCS2 Messerschalen und dabei dennoch echte „Covert“-Qualität zu bieten – und genau das macht es zu einer der preiswertesten Optionen in allen CS2-Galeriegehäuse Messer. Wenn Sie gerade erst anfangen, ist „Field-Tested“ genau das Richtige – erstklassige Qualität zu einem deutlich günstigeren Preis.

Produktpreis:92,46–263,22 $ / 78,96–224,79 € / 68,33–194,52 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Galerie-Gehäuse oder Kilowatt-Gehäuse

Fallschlüssel:Galerie-Schlüssel oder Kilowatt-Schlüssel

Erhältlich in allen fünf Außenausführungen, der Kukri-Messer | Blauer Stahlreicht von€92 in „Battle-Scarred“ zu €263 in neuwertigem Zustand. Die „Blue Steel“-Oberfläche sticht besonders hervor unter CS2 Gallery Case-Messer behalten in allen Abnutzungsstufen einen angemessenen Wert – ihr metallisches, ölglattes Aussehen verschlechtert sich mit zunehmender Abnutzung nicht wesentlich, was selbst Modelle mit höherem Float-Wert attraktiv macht.

Die Besonderheit von „Blue Steel“ tiefblaue und graue Farbtöne with dezente, schillernde Reflexe passt gut zur breiten, geschwungenen Geometrie der Kukri-Klinge. Im Gegensatz zu musterabhängigen Oberflächen ist das Erscheinungsbild unabhängig von der Float-Körnung einheitlich – es besteht kein Risiko eines unerwünschten Musters, und was man unter allen Umständen sieht, ist genau das, was man bekommt. Diese Vorhersehbarkeit macht die Kukri-Messer | Blauer Stahl eines der sichereren CS2-Galeriegehäuse Messer, die man kaufen sollte. Die einheitliche Preisgestaltung bei allen fünf Zuständen bedeutet zudem, dass es auf Sekundärmärkten seinen Wert gut behält – einschließlich des am bestenCS2 Skin-Wettseiten, wobei sich stabile, musterfreie Oberflächen in der Regel zuverlässiger bewegen als musterabhängige.

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Produktpreis:52,17–336,26 $ / 44,55–287,17 € / 38,55–248,50 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Galerie-Gehäuse oder Kilowatt-Gehäuse

Fallschlüssel:Galerie-Schlüssel oder Kilowatt-Schlüssel

Für Spieler, die den niedrigstmöglichen Einstiegspreis über CS2-GaleriegehäuseMesser, die Kukri-Messer | Safari Mesh liefert stets – die „Battle-Scarred“-Floats liegen knapp über €52, und selbst „Field-Tested“ liegt weiterhin deutlich unter €100. Die Modellreihe ist in allen fünf Außenausführungen erhältlich und reicht bis €336 bei „Factory New“, wobei das untere Preissegment das wirklich günstige Angebot bietet.

Was Safari Mesh von anderen preisgünstigen Modellen unterscheidet Vitrine Bei Messern kommt es nicht nur auf den Preis an – es geht auch um die Haptik. Die feinmaschige Auflage verleiht der Klinge eine deutlich spürbare, detailreiche Optik, die eher bewusst militärisch als schlicht wirkt. Aus der Ferne wirkt sie dezent, ist aber interessanter, als es auf den ersten Blick scheint, was sie zu einer besseren Wahl macht, als ihr Preis vermuten lässt. Die gedeckte Olivtöne passt zu fast allem CS2 Ausrüstung ohne Überschneidungen. Für Spieler, die einfach nur ein „Covert Kukri Knife“ zum niedrigstmöglichen Einstiegspreis suchen, ist dies durchweg einer der günstigsten Wege, um VitrineMesserbesitz.

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Produktpreis:57,68–261,64 $ / 49,26–223,44 € / 42,63–193,35 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Galerie-Gehäuse oder Kilowatt-Gehäuse

Fallschlüssel:Galerie-Schlüssel oder Kilowatt-Schlüssel

The Kukri-Messer | Night Stripe läuft von€57.68 in „Battle-Scarred“ zu €261.64 in „Factory New“, das alle fünf Zustandsstufen der Karosserie zu moderaten Preisunterschieden abdeckt. Unter CS2-Galeriegehäuse Messer – dieses Modell ist genau das Richtige für Spieler, die etwas Dunkles suchen, das aber nicht völlig charakterlos ist – und genau dieser Unterschied ist entscheidend, wenn man es mit ähnlichen Ausführungen aus der Produktreihe vergleicht.

Im Gegensatz zumVersengt, das außer seiner dunklen Grundierung keine grafischen Elemente aufweist, Nachtstreifenenthält ein bewusst eingesetztes grafisches Element – ein kaum sichtbarer Streifen, der sich über die fast schwarze Grundierung zieht. Auf den ersten Blick fällt es nicht auf, aber es ist da, und es verleiht der Klinge eine ruhige, bewusste Ausstrahlung, die sich von einer schlichten dunklen Oberfläche unterscheidet. Es ist eines der wenigen Vitrine Messer, die ein komplett dunkles Outfit perfekt abrunden – Spieler, die sich eher für die Die besten Deagle-Skins in CS2 Sie werden feststellen, dass es sich ganz natürlich mit dezenten oder dunklen Oberflächen der Seitenwaffen kombinieren lässt, ohne dabei zu sehr hervorzustechen.

Produktpreis:223,77–264,70 $ / 191,10–226,05 € / 165,37–195,61 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Galerie-Gehäuse oder Kilowatt-Gehäuse

Fallschlüssel:Galerie-Schlüssel oder Kilowatt-Schlüssel

The Kukri-Messer | Fade ist nur in den Zuständen „Factory New“ und „Minimal Wear“ erhältlich, was eine hohe Preisuntergrenze festlegt – ab €223.77und bis €264.70. Die begrenzte Verfügbarkeit bestimmter Ausstattungsvarianten bedeutet, dass das Angebot knapper ist als bei Modellen, die ausschließlich in Außenfarben erhältlich sind. CS2-Galeriegehäuse Messer, und die Nachfrage nach makellosen „Fade“-Oberflächen in erstklassigem Zustand stützt diese Preisklasse kontinuierlich. Diese spezielle Oberfläche gilt nach wie vor als das Nonplusultra unter Kilowatt Case-Messer aufgrund seines Prestiges und seiner optischen Attraktivität.

Das „Fade“-Finish verläuft vonlila an der Spitze durch lebhafte Magenta, das in ein warmes, gebranntes Orange nahe am Griff – die lange, geschwungene Klinge des Kukri bietet dem vollständigen Farbverlauf Raum zum Atmen, wie es nur wenige andere Messerformen vermögen. Genau diese Vorliebe für kräftige Farben führt Spieler oft zu CS2 Anime-Skins, die sich durch eine ähnlich ausdrucksstarke Formensprache bei den Waffenoberflächen auszeichnen.

★ DIE HOCHWERTIGSTE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG FÜR KUKRI-MESSER Kukri-Messer Fade Bei SkinBaron einkaufen STEAM-GESCHENKKARTEN Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:117,95–125,41 $ / 100,73–107,10 € / 87,17–92,68 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Galerie-Gehäuse oder Kilowatt-Gehäuse

Fallschlüssel:Galerie-Schlüssel oder Kilowatt-Schlüssel

The Kukri-Messer | Vanille hat keine Außenseite – es fällt in einer einzigen, unfertigen Form, die keinen Schwankungen unterliegt, was es zum unkompliziertesten von allen macht CS2-Galeriegehäuse Messer zum Kauf. Diese Einfachheit spiegelt sich in der engen Preisspanne von 117,95–125,41 US-Dollar – keine Bedingungen, die es zu optimieren gilt, keine Muster, denen man nachjagen muss, und kein Risiko eines ungünstigen Würfelwurfs.

Das Vanilla-Finish bildet die Grundlage Kukri-Messer ohne Haut – einfach nur sauberer, dunkler Gunmetal-Stahl mit einer glatten Oberfläche und einer helleren Kante entlang der Schneide. Es wirkt eher bewusst gestaltet als unfertig, und das breite, geschwungene Profil des Messers bringt die rohe Oberfläche gut zur Geltung. Es ist eines der wenigen Vitrine Messer, die sich nahtlos in nahezu jede Waffenoberfläche einfügen – einschließlich der Die besten M4A4-Skins für Spieler, die eine zurückhaltende, stimmige Ausrüstung zusammenstellen möchten.

Produktpreis:53,30–319,58 $ / 45,52–272,92 € / 39,39–236,17 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Galerie-Gehäuse oder Kilowatt-Gehäuse

Fallschlüssel:Galerie-Schlüssel oder Kilowatt-Schlüssel

The Kukri-Messer | Forest DDPAT ist in allen fünf Zustandsstufen erhältlich, von knapp über 53 $ in der Zustandsstufe „Battle-Scarred“ bis zu 319 $ in der Zustandsstufe „Factory New“. Die DDPAT-Tarnung (Digital Displacement Pattern Adaptive Texture) ist einer der ältesten Oberflächenstile in CS2, was ihm bei langjährigen Spielern – und auch bei CS2-Galeriegehäuse Messer – es ist eines der bekanntesten Muster im Sortiment.

Die Klinge „Forest DDPAT“ zeichnet sich durch ein klar definiertes digitales Tarnmuster aus, das aus grünen, braunen und hellbraunen Blöcken besteht – deutlich ausgeprägter und strukturierter als das „Boreal Forest“-Design, mit scharfkantigen, rechteckigen Pixeln, die die gesamte Klingenoberfläche bedecken. Der einfarbige, flachgrüne Griff rundet den militärischen Look sauber ab und macht das Messer zu einem der markantesten CS2-Galeriegehäuse Messer für Spieler, die auf eine militärische Ästhetik setzen.

Produktpreis:55,67–300,00 $ / 47,54–256,20 € / 41,14–221,70 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Galerie-Gehäuse oder Kilowatt-Gehäuse

Fallschlüssel:Galerie-Schlüssel oder Kilowatt-Schlüssel

The Kukri-Messer | Scorched ist einer der ruhigeren Vitrine Messer – erhältlich in allen fünf Zuständen, von €55.67 in „Battle-Scarred“ zu €300 bei „Factory New“. Der Name lässt Hitzeschäden und Patina vermuten – was man tatsächlich bekommt, entspricht eher einem matt-glatte Beschichtung mit dezenten dunkelbraunen Untertönen. Diese Diskrepanz zwischen Erwartung und Ergebnis sollte man vor dem Kauf kennen, und für den richtigen Käufer ist genau das der springende Punkt.

Das ist dieVitrine Ein Messer für Spieler, die auf visuelle Ablenkungen so weit wie möglich verzichten möchten. Kein Netz, kein Farbverlauf, keine Tarnmuster – einfach nur ein tiefes, fast schwarzes Blatt die sich eher in das Gesamtbild einfügt, anstatt die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Sie ist dunkler und dezenter, als der Name vermuten lässt, und behält diesen Charakter über alle fünf Zustände hinweg konsistent bei, ohne nennenswerte Einbußen. Spieler, die solche Skins verkaufen oder tauschen möchten, könnten von einem Leitfaden zum Thema der beste Ort zum Verkaufen CS2 Skins für Optionen am Sekundärmarkt.

Produktpreis:76,58–150,54 $ / 65,40–128,56 € / 56,59–111,25 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Galerie-Gehäuse oder Kilowatt-Gehäuse

Fallschlüssel:Galerie-Schlüssel oder Kilowatt-Schlüssel

Erhältlich in allen fünf Außenausführungen, der Kukri-Messer | Beizt nimmt eine starke Position im mittleren Segment ein unter CS2-Galeriegehäuse Messer – ab €76.58 und mit einem Höchstwert von €150.54 in „Factory New“-Ausführung. Die Preisspanne ist so eng, dass selbst eine „Factory New“-Version für die meisten Käufer erschwinglich ist, was sie zu einer der zugänglicheren Ausführungen der Oberklasse in der Vitrine.

Die „Stained“-Oberfläche macht ihrem Namen alle Ehre – die Klinge weist eine düstere Flut staubiger Blaugrautöne with dunkle, fleckige Stellen über die Oberfläche hinweg, wie Oxidationor Wasserschaden es kriecht über altes Metall. Es sieht eher wirklich verwittert aus als absichtlich bemalt, was ihm einen ganz eigenen Charakter unter VitrineMesserausführungen. Wer sich auch für den Wettkampfbereich interessiert, kann sich hier informieren Counter-Strike Sport Berichterstattung, um zu erfahren, welche Messerausführungen bei Profispielern gerade im Trend liegen.

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Das beste Galerie-Taschenmesser: Ein umfassender Vergleich

Die folgende Tabelle bietet einen statistikgestützten Überblick über alle 13 Vitrine Messer, die man besitzen sollte, die jeden Bereich abdecken Kukri-Messerin derVitrine. Zu den Spalten gehören der Produktname, die Seltenheit, die Preisspanne und eine kurze Beschreibung, warum der Preis für die jeweilige Skin so festgelegt ist. Nutze diese Tabelle als Schnellübersicht, wenn du noch dabei bist, herauszufinden, welche Messer im Vitrine – oder sie mit dem am teuerstenCS2 Messerschalen um zu sehen, wo sie sich im Gesamtmarkt positionieren…

Preise gültig ab Mai 2026.

Produktname Seltenheit Preisspanne Beschreibung Kukri-Messer | Einsatzgehärtet Verdeckt 106,86–511,99 $ Musterabhängig; FN-Muster mit blauem Oberteil erzielen einen hohen Aufschlag. Kukri-Messer | Schlachtung Verdeckt 152,34 $–185,00 $ Gleichbleibender Wert unter allen Bedingungen; minimale Abweichung zwischen FN und FT. Kukri-Messer | Urban Masked Verdeckt 58,54–239,68 Dollar Ein vielseitiger, für alle Wetterbedingungen geeigneter Anzug in einer taktischen Grautönung. Kukri-Messer | Crimson Web Verdeckt 91,69 $–1.181,09 $ Größte Preisspanne; zentrierte Webmuster führen zu extrem hohen FN-Aufschlägen. Kukri-Messer | Boreal Forest Verdeckt 52,37 $–200,00 $ Mindestpreis für Einsteigermodelle; zuverlässiges Preis-Leistungs-Verhältnis bei allen fünf Ausstattungsvarianten. Kukri-Messer | Blauer Stahl Verdeckt 92,46 $–263,22 $ Unter allen Bedingungen stabil; kein Musterrisiko, vorhersehbarer Wert. Kukri-Messer | Safari Mesh Verdeckt 52,17 $–336,26 $ Der günstigste „Battle-Scarred“-Boden; FN hat einen erheblichen Preisaufschlag. Kukri-Messer | Night Stripe Verdeckt 57,68–261,64 $ Die dunkle Optik passt zu vielseitigen Ausrüstungskonfigurationen; bietet unter allen Bedingungen guten Halt. Kukri-Messer | Fade Verdeckt 223,77–264,70 $ Nur FN/MW; das begrenzte Angebot schränkt die Verfügbarkeit ein, die Gradientenoberfläche ist hochwertig. Kukri-Messer | Vanille Verdeckt 117,95 $–125,41 $ Keine Schwankungen auf der Außenseite; enge, stabile Preisspanne ohne Musterrisiko. Kukri-Messer | Forest DDPAT Verdeckt 53,30 $–319,58 $ Klassisches DDPAT-Tarnmuster; FN hat gegenüber anderen Modellen einen deutlichen Vorsprung. Kukri-Messer | Scorched Verdeckt 55,67–300,00 Dollar Fast schwarze Farbe mit dunkelbraunen Untertönen; dunkler und dezenter, als der Name vermuten lässt. Kukri-Messer | Beizt Verdeckt 76,58 $–150,54 $ Dank der niedrigen FN-Obergrenze wird High-End auch für mittlere Budgets erschwinglich.

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder ihre Richtigkeit noch ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Die höchsten Preise auf Vitrine Die hohen Preise für Messer ergeben sich aus ihrer Seltenheit in Verbindung mit der Nachfrage nach bestimmten Oberflächenausführungen. Musterverzierte Oberflächen wie Crimson Web Je nach Float- und Stegplatzierung lassen sich enorme Preisunterschiede erzielen, während Ausführungen wie „Slaughter“ und „Blue Steel“ stabile, zustandsabhängige Preise aufweisen, die sich leichter in die Budgetplanung einbeziehen lassen. Filtern Sie immer zuerst nach Außenbereich und Float-Bereich, bevor Sie für ein bestimmtes Muster einen Aufpreis zahlen. Vitrine Ein Messer, bei dem Zustand und Muster miteinander verschmelzen.

Die Preise für Messer unterscheiden sich zudem je nach Verfügbarkeit der Skins. Skins, die in allen fünf Ausführungen erhältlich sind, führen zu großen Preisspannen zwischen „Battle-Scarred“ und „Factory New“, während bei Skins mit begrenzter Verfügbarkeit wie „Fade“ die Preisspanne zwar geringer ist, der Mindestpreis jedoch höher liegt. Möchten Sie tiefer in das Thema einsteigen? CS2 Hautökonomie? Schau mal rein CS2 Standorte für die Falleröffnung alle Möglichkeiten abzuwägen, um ein Vitrine das Messer in dein Inventar.

Abschließende Gedanken zu den Messern von Gallery Case

Nachdem wir uns einen Überblick darüber verschafft haben, welche Messer es in der Vitrine Nach Durchsicht aller 13 Ausführungen stechen drei Messer der „Gallery Case“-Serie als die insgesamt besten Modelle hervor:

Kukri-Messer | Einsatzgehärtet – dasjenige mit der größten MusterausdruckskraftVitrine Messer in der Serie. Die Modelle der Serie „Top-Blue“ von FN sind äußerst selten und genießen einen konstant hohen Wert, was sie zu einer attraktiven Wahl für Sammler und zu einer potenziellen Langzeitanlage macht.

Kukri-Messer | Schlachtung – die beständigste Wertanlage unter den VitrineMesser. Dank der engen Preisspanne bei den Zuständen „Neuwertig“, „Minimale Gebrauchsspuren“ und „Praxiserprobt“ finden Sie unabhängig vom Zustand immer ein attraktives Angebot.

Kukri-Messer | Urban Masked – die vielseitigste ästhetische Wahl in der VitrineMesser-Sortiment. Seine dunkle, gedeckte Farbpalette passt hervorragend zu fast jeder Waffenoberfläche, sodass es das Covert-Messer ist, um das herum sich am einfachsten eine Ausrüstung zusammenstellen lässt, ohne alles andere neu gestalten zu müssen.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach einem Sammlerstück sind oder nach erschwinglichen CS2-Galeriegehäuse Messer – in diesem Sortiment ist für jedes Budget und jeden Geschmack etwas dabei. Fans des Tactical-Shooter-Genres, die neue Wege gehen möchten, finden hier vielleicht ebenfalls jede Menge Inspiration inSpiele wieCounter-Strike – und wenn Sie bereit sind zu kaufen, schauen Sie doch mal bei SkinBaron vorbei, um sich umzuschauen CS2-Galeriegehäuse Messer zu wettbewerbsfähigen Preisen.

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Häufig gestellte Fragen