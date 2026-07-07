17 „Fever Case“-Skins in CS2 für 2026

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Der „Fever Case“-Skins-Pool umfasst 17 von der Community entworfene Waffen-Skins in den Seltenheitsstufen „Mil-Spec Grade“, „Restricted“, „Classified“ und „Covert“, wobei die Preise von 0,06 US-Dollar für die günstigsten „Mil-Spec“-Optionen bis zu 567,20 US-Dollar für einen „Factory New“-Skin reichen. AWP | Printstream.

Veröffentlicht am 31. März 2025 als Teil des „Spring Forward“-Updates, das Fieberfall führte eine aggressive, energiegeladene Ästhetik ein, die Counter-Strike 2 – Ausgefallene Illustrationen, psychedelische Farbkombinationen und von Street-Art inspirierte Designs prägen die Kollektion. Das „Fever Case“ CS2 Die Skin-Liste umfasst vier Seltenheitsstufen und verschiedene Waffentypen, vom Premium-Skin „AWP | Printstream“ bis hin zu preisgünstigen Modellen der „Mil-Spec Grade“-Klasse, sodass diese Kiste für eine breite Palette von Spielern geeignet ist.

Unsere Top-Auswahl: Die besten „Fever Case“-Hüllen

Die unten stehende Liste der „Fever Case“-Skins umfasst alle Waffen-Skins im Fieberfall, geordnet nach Seltenheit und Wert – von den Top-Auswahlen der „Covert“-Reihe bis hin zu preisgünstigen Optionen der „Mil-Spec Grade“-Reihe.

Die Liste der CS2-Fever-Case-Skins umfasst alle Waffen-Skins, die über das Fieberfall, die die Seltenheitsstufen „Mil-Spec Grade“, „Restricted“, „Classified“ und „Covert“ umfassen. Alle 17 Skins sind direkt erhältlich bei der Fieberfall mit einem „Fever Case Key“. Sowohl günstige „Fever Case“-Skins als auch Premium-Sammlerstücke sind vertreten – die Preisspanne reicht von 0,06 US-Dollar am unteren Ende bis zu 567,20 US-Dollar am oberen Ende.

Der Zustand ist der wichtigste Preisfaktor im gesamten Pool. Alle 17 Skins aus dem Fever Case sind in jedem äußeren Zustand erhältlich (von „Factory New“ bis „Battle-Scarred“), wobei die „Factory New“-Versionen bei jedem Skin im CS2-Fever-Case-Skin-Pool die höchsten Aufschläge erzielen.

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Wahrscheinlichkeiten für einen Rückgang der Fieberfälle

Öffnen desFieberfall folgt derselben Struktur der Drop-Wahrscheinlichkeit, die allen gemeinsam ist CS2 Waffenkoffer. Nachstehend finden Sie die vollständige Aufschlüsselung nach Seltenheitsstufen.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in % Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Diese Wahrscheinlichkeiten stimmen mit den von Valve offiziell bekannt gegebenen Drop-Raten überein. Die „Covert“-Stufe – in der die AWP | Printstream and FAMAS | Bad Trip sit – die Wahrscheinlichkeit liegt bei 0,64 %, was im Durchschnitt etwa einem „Covert“-Skin pro 156 Öffnungen entspricht. Die Stufe „Seltene Spezialgegenstände“ (0,26 %) umfasst dieZerbrochenes Netz Messerpool, was grob gesagt einem Messer pro 385 Öffnungen entspricht. Bei dem aktuellen Schlüsselpreis von 2,49 $ kostet ein einzelner Messer-Drop allein an Schlüsseln etwa 960 $ – wobei alle Fever-Case-Skins, die in den Seltenheitsstufen „Covert“ oder „Classified“ droppen, oft einen höheren praktischen Wert haben.

Alle Fever Case CS2-Skins: Der vollständige Leitfaden

Dieser Abschnitt behandelt alle Fever-Hüllen auf dieser Liste, angefangen bei günstigen Fever-Hüllen ab 0,06 $ (Optionen in Mil-Spec-Qualität wie P2000 | Sure Grip and MAG-7 | Nachschub) zur Top-Empfehlung, die AWP | Printstream, zu Preisen zwischen 45,80 und 567,20 Dollar. Alle 17 „Fever Case“-Modelle CS2 Die Skins auf dieser Liste erhält man, indem man die Fever-Kiste mit einem Fever-Kisten-Schlüssel öffnet. Es ist keine alternative Methode erforderlich. Die Auswahl umfasst die Seltenheitsstufen „Mil-Spec Grade“, „Restricted“, „Classified“ und „Covert“ und bietet sowohl Spielern im Spiel als auch Sammlern, die den gesamten Pool an Fever-Kisten-Skins im Blick behalten, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Seltenheit, Zustand und Preis.

Produktpreis: ~45,80–567,20 $ / 42,00–520,00 € / 36,00–447,00 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle: Fieberfall

Fallschlüssel:Legende zu den Fieberfällen

The AWP | Printstream ist der wertvollste „Fever Case“-Skin im gesamten Pool, was sich durch seine strahlend weißer Korpus mit feinen schwarzen Ziermustern, geometrischen Symbolen und der Aufschrift „XXXX“ die sich über den Schaft, den Lauf und das Zielfernrohrgehäuse erstreckt. Der Kontrast zwischen dem reinen Weiß des Grundmusters und den filigranen schwarzen Grafiken verleiht diesem Skin eine im Spiel sofort erkennbare Identität. Die „Factory New“-Versionen liegen preislich im oberen Bereich – €45.80 auf dem „Battle-Scarred“-Stockwerk bis hin zu €567.20 auf dem Höchststand „Factory New“ – wobei die Zustandsempfindlichkeit über den gesamten Bereich hinweg stark ansteigt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Druckstrom ist der preiswerteste, gut sichtbare „Covert“-Scharfschützen-Skin in Counter-Strike 2, das ein erstklassiges Grafikdesign auf höchstem Niveau bietet FieberfallSkin-Pool.

Veröffentlicht im Rahmen des „Spring Forward“-Updates vom März 2025, das AWP | Printstream steht ganz oben auf der Liste CS2 Fever-Hüllen nach Marktnachfrage und Mindestpreis. Es gehört zu den liquidesten CS2 AWP-Skins, die 2025 veröffentlicht wurden und auf allen großen Plattformen aktiv gehandelt werden. Der Float-Wert spielt hier eine bedeutende Rolle – Exemplare im Zustand „Factory New“ mit sehr geringem Float behalten den klarsten Weißkontrast bei, während Versionen mit höherem Verschleiß eine sichtbare Verdunkelung in den bedruckten Bereichen aufweisen. StatTrak-Versionen erzielen einen zusätzlichen Aufschlag. Spieler, die den Die besten AWP-Skins wird feststellen, dass dieser Skin zu den besten Neuerscheinungen für diesen Waffentyp gehört.

Produktpreis: ~44,88–116,82 $ / 41,00–107,00 € / 35,00–92,00 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle: Fieberfall

Fallschlüssel:Legende zu den Fieberfällen

The FAMAS | Bad Trip ist der zweite „Covert“-Skin im Skin-Pool des „Fever Case“, mit einem Illustration einer psychedelischen Kreatur, deren Körper in leuchtenden Gelb-, Rosa-, Grün- und Violetttönen gehalten ist – Das Design greift das halluzinatorische visuelle Thema auf, das der Name „Bad Trip“ suggeriert. Die Preise von Factory New reichen von €44.88 am unteren Ende der Bandbreite von bis zu €116.82 in der Premium-Reihe „Factory New“. Der Preisunterschied zwischen „Battle-Scarred“ und „Factory New“ ist hier beträchtlich, was die hohe visuelle Empfindlichkeit der „Gunsmith“-Oberfläche gegenüber dem Float-Wert widerspiegelt.

The FAMAS | Bad Trip verzeichnet im Vergleich zu den meisten „Covert FAMAS“-Skins eine starke Nachfrage auf dem Markt, was auf die einzigartige Ästhetik des Skins und die Fieberfall…seine frühe Beliebtheit im Jahr 2025. Es sind StatTrak-Versionen erhältlich, die einen hohen Preis erzielen. Spieler, die sich für CS2 Wer sich Fever-Hüllen vor allem wegen ihrer optischen Wirkung zulegt, wird feststellen, dass dies das markanteste und farbenfrohste Design in der „Covert“-Stufe ist, und es passt gut zu Fraktur-Fall-Messer für Sammler, die sich eine dynamische, energiegeladene Ausrüstung zusammenstellen möchten.

★ Die beste „Covert FAMAS Fever“-Hülle FAMAS | Bad Trip Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~4,88–55,24 $ / 4,50–51,00 € / 3,87–43,80 £

Seltenheit: Kleinanzeigen

Quelle: Fieberfall

Fallschlüssel:Legende zu den Fieberfällen

The AK-47 | Glühende Wut ist die hochwertigste „Classified“-Skin in der „Fever Case“-Reihe, gemessen an der Preisobergrenze. Sie zeichnet sich aus durch feurige orangefarbene und rote Flammenmuster über den Holzschaft mit einem Design mit verkohlter, versengter Oberflächebehandelt inText im Graffiti-Stil, Kritzeleien, and Anarchie-Symbole und das Gesicht einer Kreatur, das auf dem Magazin aus den Flammen auftaucht – ein dynamisches, energiegeladenes Bild, das zum Fieberfall„s Gesamtästhetik. Die Preise bei Factory New reichen von €4.88 im unteren Bereich bis zu €55.24 für makellose Exemplare, womit es deutlich über den Qualitätsstufen „Restricted“ und „Mil-Spec“ in der CS2 Liste der „Fever Case“-Skins.

Die Seltenheitsstufe „Classified“ bedeutet, dass dieser Skin bei etwa 3,2 % pro geöffneter Kiste erscheint – ungefähr ein „Classified“-Skin pro 31 Öffnungen –, was ihm einen bedeutenden Seltenheitsvorteil gegenüber der Mehrheit der Skins der Stufe „Mil-Spec Grade“ im Pool verschafft. Spieler, die Skins aus „Fever Cases“ der „Classified“-Stufe vergleichen, werden feststellen, dass dies die beste Option für Spieler ist, die eine aggressive, gut sichtbare AK-47 zu einem Preis suchen, der deutlich unter den Preisen der „Covert“-Stufe liegt. Das Motiv aus verkohltem Holz und Feuer sorgt auch bei den meisten Abnutzungszuständen für eine starke visuelle Wirkung.

Produktpreis: ~5,00–62,40 $ / 4,60–57,00 € / 3,95–49,00 £

Seltenheit: Kleinanzeigen

Quelle: Fieberfall

Fallschlüssel:Legende zu den Fieberfällen

The Glock-18 | Shinobu erweitert die Auswahl an Fever-Case-Skins um eine von Anime inspirierte Charakterillustration mit einem ein zartvioletter Hintergrund, auf dem eine detailreiche Darstellung einer weiblichen Figur mit auffälligen rosa Augen und wallendem dunklem Haar über die Folie verläuft. Die Preise für fabrikneue Produkte liegen bei 5,00–62,40 Dollar, womit es in dieselbe Kategorie der Kleinanzeigen fällt wie die AK-47 | Glühende Wut.

The Shinobu Die Float-Empfindlichkeit von „design“ ist höher als bei den meisten „Classified“-Skins in CS2 Fever-Hüllen – Bei Exemplaren in „Factory New“-Zustand ist der violette Hintergrund noch makellos erhalten, während Exemplare mit stärkerer Abnutzung ein deutlich anderes Farbprofil aufweisen. Sammler, die die makelloseste Version des Charakter-Artworks suchen, sollten sich auf Exemplare in „Factory New“- oder „Minimal Wear“-Zustand konzentrieren. Spieler, die Die besten Glock-Skinswird dasShinobu zu den optisch auffälligsten Glock-Modellen, die 2025 auf den Markt kamen.

Produktpreis: ~4,50–34,37 $ / 4,10–31,50 € / 3,54–27,00 £

Seltenheit: Kleinanzeigen

Quelle: Fieberfall

Fallschlüssel:Legende zu den Fieberfällen

The UMP-45 | K.O. Factory rundet die „Classified“-Stufe der Fever-Hüllen mit einem lebhafte Illustration im Cartoon-Stil in Rosa-, Blaugrün-, Gelb- und Cremetönen mit mechanischen Details und Elementen im Steampunk-Stil über den UMP-45-Rahmen hinweg. Die verspielte visuelle Identität macht dieses Modell zu einem der eher unbeschwerten Designs in der Fieberfall, im Gegensatz zu den dunkleren Farbtönen des AK-47 | Glühende Wut. Die Preise für fabrikneue Produkte liegen bei4,50–34,37 Dollar, die niedrigste Preisobergrenze unter den drei „Classified CS2 Fever Case“-Skins.

Der Cartoon-Stil bleibt über alle Abnutzungsstufen hinweg recht gut erhalten, wobei die Primärfarben selbst im Zustand „Field-Tested“ ihre visuelle Wirkung behalten. Dies ist der erschwinglichste „Classified“-Skin im Skin-Pool des „Fever Case“ für preisbewusste Käufer, die sich dennoch eine Waffe der Seltenheitsstufe „Classified“ wünschen. Spieler, die die am bestenCS2 Standorte für die Falleröffnung In diesem Fall kann man die Kosten für das Öffnen der Packs mit denen eines Direktkaufs für alle drei „Classified“-Skins vergleichen.

★ Der beste „Fever“-Case-Skin für die UMP-45 UMP-45 | K.O. Factory Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~0,55–6,09 $ / 0,50–5,58 € / 0,43–4,80 £

Seltenheit: Eingeschränkt

Quelle: Fieberfall

Fallschlüssel:Legende zu den Fieberfällen

The Desert Eagle | Serpent Strike schaltet die Stufe „Restricted“ bei den „Fever Case“-Skins frei mit einem Rotes und orangefarbenes Sprühfarben-Schlangenmotiv auf dem breiten Korpus der Deagle, was der Pistole einen markanten Street-Art-Charakter verleiht. Das Design greift den Stil einer Sprühfarben-Oberfläche auf, wodurch ein leicht verblasstes, graffitiartiges Aussehen entsteht, das bei niedrigeren Floats noch stärker zur Geltung kommt. Die Preise für fabrikneue Modelle liegen bei 0,55–6,09 US-Dollar, womit das Produkt eindeutig in die Kategorie der preisgünstigen Produkte fällt.

Die Seltenheitsstufe „Restricted“ (Drop-Rate von 15,98 %) macht diesen Skin zu einem der häufiger erhältlichen „Fever Case“-Skins im Pool. Die Schwankungsempfindlichkeit ist moderat – Exemplare in „Factory New“-Zustand weisen schärfere Schlangendetails auf, während die „Battle-Scarred“-Versionen einen diffuseren Sprüheffekt zeigen. Als einer der Die besten Deagle-Skins erschien im Jahr 2025, das Schlangenangriff bietet einen erschwinglichen Einstieg in eine thematisch gestaltete Deagle, ohne das Budget zu strapazieren.

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Produktpreis: ~0,45–6,12 $ / 0,41–5,60 € / 0,35–4,82 £

Seltenheit: Eingeschränkt

Quelle: Fieberfall

Fallschlüssel:Legende zu den Fieberfällen

The Galil AR | Steuerung ist ein schlichtes, sportliches „Restricted“-Design aus dem „Fever Case“-Designpool, das sich durch ein minimalistisches Design in Weiß und Grau mit diagonalen Akzentlinien, die über den Korpus verlaufen – einfach genug für Bastelprojekte und klar genug, um auch für sich allein zu stehen. Die zurückhaltende Designphilosophie macht es zu einem der eher neutralen CS2 Fever-Hüllen in der Stufe „Restricted“. Die Preise für „Factory New“ liegen bei 0,45–6,12 US-Dollar.

In dieser Preisklasse ist das Galil AR | Steuerung gehört zu den am leichtesten zu erlangenden „Restricted Fever Case“-Skins im Pool und liegt in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Zeus x27 | Tosai für die „Restricted“-Ausführung. Die Empfindlichkeit gegenüber Abnutzung ist gering – das diagonale Linienmuster verliert auch bei fortgeschrittenem Verschleiß optisch kaum an Attraktivität, sodass Modelle mit mittlerem Verschleißgrad eine praktische Wahl für Spieler sind, die diesen Look wünschen, ohne den Aufpreis für fabrikneue Schuhe zahlen zu wollen.

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Produktpreis: ~0,45–4,57 $ / 0,41–4,18 € / 0,35–3,60 £

Seltenheit: Eingeschränkt

Quelle: Fieberfall

Fallschlüssel:Legende zu den Fieberfällen

The Zeus x27 | Tosai ist ein herausragendes Design in der „Restricted“-Kategorie der Fever-Hüllen, mit Koi-Fisch-Motive in Orange und Weiß auf dem Schieber und dem vorderen Bereich, mit Seerosenblatt-Muster auf dem dunklen Griff, das an japanische Karpfen erinnert, die durch stilles Wasser schwimmen. Das Tosai-Design verleiht einem der CS2„s Alltagswaffen. Die Preise für fabrikneue Modelle liegen bei 0,45–4,57 US-Dollar – die niedrigste „Factory New“-Obergrenze unter den „Restricted Fever Case“-Skins.

Da der Zeus eher ein Ausrüstungsgegenstand als eine Tragewaffe ist, ist der Markt für Zeus-Skins zwar klein, aber beständig. Für Spieler, die sich eine thematisch vollständige Ausrüstung einschließlich des Zeus wünschen, ist der Tosai die attraktivste Option, die es in CS2 Fever-Hüllen. Die Empfindlichkeit beim Schweben ist aufgrund des handgezeichneten Koi-Motivs gering, und die „Battle-Scarred“-Versionen zum Mindestpreis wirken optisch immer noch stimmig.

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Produktpreis: ~0,46–7,92 $ / 0,42–7,26 € / 0,36–6,24 £

Seltenheit: Eingeschränkt

Quelle: Fieberfall

Fallschlüssel:Legende zu den Fieberfällen

The P90 | Wellenbrecher ist ein eingeschränkter SMG-Skin aus dem Skin-Pool der „Fever Case“-Skins mit einem sportliches zweifarbiges Color-Block-Design mit leuchtendem Grün im vorderen Bereich und kräftigem Blau im hinteren Bereich, geprägt durch den großen „90“-Schriftzug quer über die breite, markante Karosserie des P90 – klar und dynamisch, mit einem modernen, sportlichen Erscheinungsbild. Die Preise bei Factory New liegen bei 0,46–7,92 US-Dollar, wodurch es unter den fünf „Restricted“-Aktien die größte zustandsabhängige Kursspanne aufweist CS2 Fever-Hüllen.

Die einzigartige Form des P90-Rahmens – breit und flach – bietet dem Wellenmuster eine große Fläche, auf der es sich entfalten kann, wodurch das Design wirkungsvoller wirkt als bei schmaleren SMG-Rahmen. Die Empfindlichkeit gegenüber Schwankungen ist moderat, wobei die „Factory New“-Versionen den klarsten Wellenkontrast aufweisen. Die Wellenbrecher passt gut zu Beliebte MP9-Skins in ähnlichen kräftigen Farbpaletten für eine abgestimmte SMG-Ausrüstung.

★ Die beste Hülle für das P90 Fever P90 | Wellenbrecher Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~0,43–8,50 $ / 0,39–7,79 € / 0,34–6,70 £

Seltenheit: Eingeschränkt

Quelle: Fieberfall

Fallschlüssel:Legende zu den Fieberfällen

The Nova | Aufgehende Sonne ist der teuerste „Restricted“-Skin im Skin-Pool des „Fever Case“ bei Factory New und verfügt über einen Ein Sonnenaufgang im Stil eines Buntglasfensters auf dem Schaft mit goldenen Strahlen, zartrosa Sakura-Blüten auf dem Verschluss und dem Lauf sowie gedämpfte Blautöne auf silbergrauem Hintergrund. Die japanische „Dawn“-Ästhetik verleiht diesem Schrotflinten-Skin eine ruhige, künstlerische Note, die im Kontrast zu den aggressiveren Designs an anderer Stelle im Fieberfall. Die Preise für fabrikneue Produkte liegen bei 0,43–8,50 US-Dollar.

Die „Stained-Glass“-Oberfläche ist relativ verschleißfest – die glatte, glänzende Textur nutzt sich bei stärkerer Beanspruchung nicht so stark ab wie Sprüh- oder Sonderlackierungen. Für Spieler, die nach einer kunstvollen „Fever Case“-Hülle zu einem Preis unterhalb der Mindestpreisgrenze suchen, ist die Aufgehende Sonne ist die beeindruckendste visuelle Option in ihrer Kategorie und lässt sich nahtlos kombinieren mit Recoil Case-Handschuhe in ähnlichen Pastell- oder Blumenfarben, um einen abgestimmten, künstlerischen Look zu erzielen.

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Produktpreis: ~0,16–4,93 $ / 0,15–4,52 € / 0,13–3,88 £

Seltenheit: Mil-Spec-Qualität

Quelle: Fieberfall

Fallschlüssel:Fieber-Fall-Schlüssel

The USP-S | PC-GRN ist ein Pistolen-Skin in Mil-Spec-Qualität aus dem Skin-Pool des „Fever Case“ mit einem Ein klares, digital-grünes Leiterplattendesign über den Griff und den Rahmen hinweg, kombiniert mit einem silbermetallischen Schalldämpfer – ein von der Technik inspiriertes Design, das zur Ästhetik von PC-Komponenten passt, auf die der Name hindeutet. Die Preise bei Factory New liegen bei 0,16–4,93 US-Dollar, die zu den teureren Skins der Mil-Spec-Klasse im Angebot gehören. Das Leiterplattenmuster ist minimalistisch und funktional gestaltet und spricht Spieler an, die eine dezente Tech-Ästhetik gegenüber auffälligen Grafiken bevorzugen.

Die Empfindlichkeit gegenüber Verformungen ist bei dieser Bauart gering – die klaren, grünen Leiterbahnen verlieren auch bei starker Abnutzung nicht wesentlich an Qualität. Für Spieler, die alle Fever-Hüllen in Mil-Spec-Qualität suchen, ist dies das hochwertigste der sieben Mil-Spec-Modelle im Angebot und eine solide preisgünstige Option unter alle USP-S-Skins für den Waffentyp.

Produktpreis: ~0,07–4,15 $ / 0,06–3,80 € / 0,05–3,27 £

Seltenheit: Mil-Spec-Qualität

Quelle: Fieberfall

Fallschlüssel:Legende zu den Fieberfällen

The M4A4 | Choppa ist ein Gewehr-Skin in Mil-Spec-Qualität aus dem „Fever Case“-Skin-Pool mit einem grün-schwarzes Tarnmuster im Militärstil auf dem M4A4-Gehäuse. Die taktische Camouflage-Optik verleiht diesem Skin einen schlichten, zweckmäßigen Charakter, der im Kontrast zu den auffälligeren grafischen Designs an anderen Stellen des Fever Case steht. Die Preise für „Factory New“ liegen bei 0,07–4,15 US-Dollar, und mit einem Wertbereich von 0,00 bis 1,00 ist die Skin in allen fünf Zustandsstufen erhältlich – von „Factory New“ bis „Battle-Scarred“ –, wobei es jeweils auch StatTrak-Versionen gibt.

The M4A4 | Choppa verfügt über eine „Gunsmith“-Oberfläche, sodass das grüne Camouflage-Muster auch bei stärkerer Abnutzung seinen Kontrast behält, was Exemplare in mittlerem Zustand zu einer praktischen Wahl am unteren Ende der Preisspanne macht. Als eines der preisgünstigeren Modelle Die besten M4A4-Skins erschien im Jahr 2025, das Choppa bietet einen leicht zugänglichen Einstieg mit einem unverwechselbaren Camouflage-Look für die Waffe.

★ Der beste preisgünstige M4A4-Fever-Case-Skin M4A4 | Choppa Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~0,06–3,71 $ / 0,05–3,40 € / 0,05–2,92 £

Seltenheit: Mil-Spec-Qualität

Quelle: Fieberfall

Fallschlüssel:Legende zu den Fieberfällen

The SSG 08 | Gedenkstätte ist ein Scharfschützengewehr-Skin in Mil-Spec-Qualität aus dem Skin-Pool des „Fever Case“ mit gedeckte Silber- und Brauntöne sowie kunstvoll gravierte Kranzmotive auf dem Gehäuse des SSG 08 – eine zurückhaltende visuelle Identität im Vergleich zu den auffälligeren Designs unter den Fever Case-Hüllen. Die Preise für „Factory New“ liegen bei 0,06–3,71 US-Dollar. Die gedeckte Farbpalette macht dieses Modell zu einem der eher zurückhaltenden CS2 Fever-Hüllen im Pool.

Für Spieler, die sich eine Ausrüstung mit zurückhaltender, unauffälliger Optik zusammenstellen möchten, ist die SSG 08 | Gedenkstätte ist eine hochwertige Option nach Mil-Spec-Standard zu einem so günstigen Preis, dass der Zustand keine so große Rolle spielt. Das schlichte Design ist schwimmstabil, wobei die „Battle-Scarred“-Versionen das charakteristische Farbprofil beibehalten. Als eines der erschwinglicheren Modelle unter den die besten Fälle, die man aufschlagen sollte CS2… Die „Fever Case Mil-Spec Grade“-Reihe bietet solide, preisgünstige Optionen für Spieler, die gerade erst mit dem Sammeln von Skins beginnen.

★ Der beste Skin für das SSG 08 Fever-Etui SSG 08 | Gedenkstätte Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~0,06–2,40 $ / 0,05–2,20 € / 0,05–1,89 £

Seltenheit: Mil-Spec-Qualität

Quelle: Fieberfall

Fallschlüssel:Legende zu den Fieberfällen

The MP9 | Nexus ist ein SMG-Skin der Mil-Spec-Klasse aus dem Skin-Pool der „Fever Case“-Skins mit einem dunkelgraues und schwarzes Gehäuse mit schmalen blauen Zierstreifen und dem taktischen Schriftzug „MP9 MODEL 5“ quer über den kompakten Rahmen. Die schlichte, industrielle Ästhetik verleiht dieser Hülle eine klare, taktische Identität innerhalb der Fever Case-Produktreihe. Der Preis für „Factory New“ beträgt0,06–2,40 US-Dollar, gehört zu den günstigsten „Fever Case“-Hüllen im Sortiment.

Das minimalistische Design sorgt unter den meisten Tragebedingungen für optische Einheitlichkeit, wodurch Modelle in mittlerem Zustand eine praktische und kostengünstige Wahl darstellen. Als eines der günstigsten Modelle nach Mil-Spec-Standard im Angebot ist das Verbindungpasst gut zu Fieber-Fallzähler für Spieler, die sich aus einer einzigen Kiste eine komplett themenbezogene Ausrüstung zusammenstellen.

Produktpreis: ~0,06–1,50 $ / 0,05–1,37 € / 0,05–1,18 £

Seltenheit: Mil-Spec-Qualität

Quelle: Fieberfall

Fallschlüssel:Legende zu den Fieberfällen

The XM1014 | Spottdrossel ist eine Schrotflinte in Mil-Spec-Qualität aus dem „Fever Case“-Skin-Pool mit folgenden Merkmalen: Aufwändige, goldgravierte Vogel- und Blumenmotive auf dem Lauf, kombiniert mit einem Schaft, einem Griff und einem Pumpgriff aus dunklem, poliertem Holz, sorgen für die klassische Ästhetik einer Jagdflinte. Der gravierte Stil verleiht dieser Folie einen edlen, traditionellen Charakter im Vergleich zu den geometrischen oder aggressiven Designs an anderen Stellen im Schwimmbecken. Die Preise für fabrikneue Produkte liegen bei 0,06–1,50 US-Dollar, der zweitgünstigste CS2 Die „Fever Case“-Skins-Gruppe im Pool.

In dieser Preisklasse spielt der Zustand bei Kaufentscheidungen kaum eine Rolle – der Preisunterschied zwischen „Factory New“ und „Battle-Scarred“ beträgt höchstens 1,44 $. Für Spieler, die einen benannten Skin für die XM1014 praktisch kostenlos erhalten möchten, ist die Spottdrosselist ein Highlight unter den besten Fever Case-Hüllen, die in dieser Preisklasse erhältlich sind. Das gravierte Vogel- und Blumenmotiv gehört zu den markantesten künstlerischen Stilen im Mil-Spec-Grade-Segment.

★ Die beste Schutzhülle für das XM1014 Fever XM1014 | Spottdrossel Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~0,06–1,00 $ / 0,05–0,92 € / 0,05–0,79 £

Seltenheit: Mil-Spec-Qualität

Quelle:Fieberfall

Fallschlüssel:Legende zu den Fieberfällen

The MAG-7 | Nachschub ist eine der beiden günstigsten „Fever Case“-Skins im Pool, mit Ein zweckmäßiges Grafikdesign im Stil einer Versorgungskiste in dunklem Olivgrün mit rotem und orangefarbenem Schablonentext sowie militärischen Markierungen auf dem kantigen Korpus des MAG-7 – funktional und thematisch an eine militärische Nachschub-Identität angelehnt. Die Preise für fabrikneue Artikel liegen bei 0,06–1,00 US-Dollar. Für Spieler, die einen beliebigen Skin für die MAG-7 zu absolut minimalen Kosten erhalten möchten, ist dies die erste Wahl in CS2 Fever-Hüllen.

Der Military-Utility-Look des Designs ist besonders beständig – die Elemente im Schablonenstil verlieren auch bei starker Abnutzung optisch kaum an Qualität. Bei Preisen unter 1 Dollar sind Skins in Mil-Spec-Qualität wie die Nachschubsich durch die der beste Ort zum Verkaufen CS2 Skins bei gleichbleibenden, aber angesichts des Angebotsvolumens sehr niedrigen Einzeltransaktionswerten.

Produktpreis: ~0,06–0,99 $ / 0,05–0,91 € / 0,05–0,78 £

Seltenheit: Mil-Spec-Qualität

Quelle: Fieberfall

Fallschlüssel:Legende zu den Fieberfällen

The P2000 | Sure Grip ist mit einem Preis ab 0,06 $ die günstigste aller „Fever Case“-Skins im gesamten Angebot. Der Skin zeichnet sich durch ein Dunkelgrauer Korpus mit einem geometrischen Tribal-Muster auf dem Schlitten und orangefarbenen, strukturierten Griffschalen, kombiniert mit technischen Kaliberangaben für eine taktische, halbmoderne Ästhetik. Die Preise für fabrikneue Produkte liegen bei 0,06–0,99 US-Dollar, die absolute Untergrenze für jede CS2 Fever-Hüllen.

Bei Preisen unter 1 US-Dollar über das gesamte Zustandsspektrum hinweg ist die P2000 | Sure Grip ist eine völlig unkomplizierte Möglichkeit, dem Sekundärslot der Ausrüstung einen benannten Skin hinzuzufügen. Der Float-Wert spielt bei Kaufentscheidungen in dieser Preisklasse keine nennenswerte Rolle. Unter den am bestenCS2 Handelsplattformen, diese Skin ist dank ihres konstanten Angebots und ihres Mindestpreises eine der am einfachsten zu erlangenden Fever-Case-Skins auf allen Plattformen.

Die besten „Fever Case“-Skins: Ein umfassender Vergleich

Diese Tabelle bietet einen umfassenden, auf Statistiken basierenden Überblick über alle 17 „Fever Case“-Skins – einschließlich Seltenheitsstufe, Preisklasse und einer kurzen Erläuterung, warum der Preis für den jeweiligen Skin so festgelegt wurde.

Fieber, Hauterscheinungen Seltenheit Preisspanne Beschreibung AWP | Printstream Verdeckt 45,80–567,20 Dollar Strahlend weiße Hülle mit feinen schwarzen Mustern, geometrischen Symbolen und dem Schriftzug „XXXX“; die begehrteste Fever Case-Hülle FAMAS | Bad Trip Verdeckt 44,88–116,82 US-Dollar Illustration einer psychedelischen Kreatur in leuchtenden Gelb-, Rosa- und Violetttönen; hohe visuelle Anforderungen AK-47 | Glühende Wut Vertraulich 4,88–55,24 Dollar Feuerrote, orange-rote Flammenmuster auf einem verkohlten Holzkörper; Top-Auswahl in CS2 Fever-Hüllen Glock-18 | Shinobu Vertraulich 5,00–62,40 Dollar Anime-Figur mit auffälligen rosa Augen und wallendem dunklem Haar auf einem zartvioletten Hintergrund; schwebensensitiv UMP-45 | K.O. Factory Vertraulich 4,50–34,37 Dollar Farbenfrohe Cartoon-Fabrik in Rosa-, Blaugrün-, Gelb- und Cremetönen mit Steampunk-Elementen; am leichtesten zugänglich: Kleinanzeigen Desert Eagle | Serpent Strike Eingeschränkt 0,55–6,09 US-Dollar Schlangenmotiv aus roter und orangefarbener Sprühfarbe; Ästhetik der „Restricted“-Street-Art Galil AR | Steuerung Eingeschränkt 0,45–6,12 US-Dollar Weißer Untergrund mit kräftigen orangefarbenen und roten diagonalen Streifen und dem Schriftzug „CONTROL“; geringe Schwimmempfindlichkeit Zeus x27 | Tosai Eingeschränkt 0,45–4,57 US-Dollar Koi-Fische in Rot, Weiß und Schwarz mit Seerosenblatt-Muster auf dem dunklen Griff; niedrigster „Factory New“-Höchstpreis in der „Restricted“-Stufe P90 | Wellenbrecher Eingeschränkt 0,46–7,92 US-Dollar Sportlicher zweifarbiger Color-Block-Look in Grün und Blau mit großem „90“-Schriftzug; größte Auswahl bei Restricted CS2 Fever-Hüllen Nova | Aufgehende Sonne Eingeschränkt 0,43–8,50 US-Dollar Sonnenaufgang in Buntglas mit goldenen Strahlen, Sakura-Blüten und gedämpften Blautönen; höchste FN-Obergrenze „Restricted“ USP-S | PC-GRN Mil-Spec-Qualität 0,16–4,93 US-Dollar Digital-grünes Leiterplatten-Design an Griff und Rahmen mit silbermetallischem Unterdrücker; das hochwertigste Pick nach Mil-Spec-Standard M4A4 | Choppa Mil-Spec-Qualität 0,07–4,15 US-Dollar Grün-schwarzes Tarnmuster im Militärstil; das einzige Design unter allen Fever Case-Designs, das bei BS nicht erhältlich ist SSG 08 | Gedenkstätte Mil-Spec-Qualität 0,06–3,71 US-Dollar Dezente Silber- und Brauntöne mit kunstvoll gravierten Kranzmotiven; schwimmstabil MP9 | Nexus Mil-Spec-Qualität 0,06–2,40 US-Dollar Dunkelgraues und schwarzes Gehäuse mit schmalen blauen Zierstreifen und taktischer Beschriftung; preisgünstige SMG-Variante XM1014 | Spottdrossel Mil-Spec-Qualität 0,06–1,50 US-Dollar Goldgravierte Vogel- und Blumenmotive auf einem Korpus aus dunklem, poliertem Holz; kunstvolles Design zum Spottpreis MAG-7 | Nachschub Mil-Spec-Qualität 0,06–1,00 US-Dollar Funktionales Design einer Nachschubkiste in Dunkelolivgrün mit roten und orangefarbenen Schablonenmarkierungen; preisgünstiger Skin für die Schrotflinte P2000 | Sure Grip Mil-Spec-Qualität 0,06–0,99 US-Dollar Dunkelgraues Gehäuse mit geometrischem Tribal-Muster und orangefarbenen, strukturierten Griffflächen; die günstigste Fever Case-Hülle in der Farbe „Pool“

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder ihre Richtigkeit noch ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Die größten Preisunterschiede bei Fever Case CS2 Skins stammen aus der Seltenheitsstufe. Die AWP | Printstream (45,80–567,20 Dollar) und FAMAS | Bad Trip (€44,88–€116,82) gehören zum Premium-Segment, während Skins in Mil-Spec-Qualität wie P2000 | Sure Grip (0,06–0,99 $) und MAG-7 | Nachschub (0,06–1,00 US-Dollar) sind die günstigsten Optionen in der CS2 Liste der „Fever Case“-Skins.

Der Zustand ist der wichtigste Preisfaktor bei allen 17 Skins – „Factory New“-Versionen erzielen die höchsten Aufschläge. Alle „Fever Case“-Skins sind in allen fünf Zustandsstufen (von „Factory New“ bis „Battle-Scarred“) erhältlich, mit Ausnahme des M4A4 | Choppa, dessen Obergrenze bei „Well-Worn“ liegt.

Alle 17CS2 Fever-Case-Skins sind direkt erhältlich bei der Fieberfall mit einem „Fever Case Key“. Die Seltenheitsstufen reichen von „Mil-Spec Grade“ über „Restricted“ und „Classified“ bis hin zu „Covert“. Für preisbewusste Käufer, P2000 | Sure Grip (ab 0,06 $) und MAG-7 | Nachschub (ab 0,06 $) bieten die niedrigsten Einstiegspreise. Spieler, die verschiedene Kaufoptionen vergleichen möchten, können sich die Die besten Websites für CS2-Skin-Wetten für weitere Informationen zu Marktstrategien.

Abschließende Gedanken zu den „Fever Case“-Skins

Alle „Fever Case“-Skins im Pool sprechen ein breites Spektrum an Spielern an – von Sammlern, die es auf die AWP | Printstream„s Covert“ ist die erste Wahl für preisbewusste Käufer, die sich für Produkte in Militärspezifikation für unter 1 Dollar entscheiden. Hier sind die drei besten Empfehlungen aus der Liste:

AWP | Printstream – Der wertvollste und gefragteste Skin im Pool. Der strahlend weiße Körper mit feinen schwarzen Mustern und geometrischen Symbolen ist im Spiel sofort erkennbar, und „Factory New“-Versionen mit einem Höchstpreis von 567,20 $ bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei CS2 Fever-Hüllen.

FAMAS | Bad Trip – Die beste „Covert“-Option für Käufer, die Wert auf Farbe und optische Wirkung legen. Die psychedelische Illustration einer Kreatur in Gelb-, Rosa- und Violetttönen ist eine der markantesten Fever-Case-Skins, die 2025 auf den Markt kamen.

AK-47 | Glühende Wut – Die erste Wahl bei den „Classified“-Modellen für Spieler, die eine besonders wirkungsvolle AK-47 ohne den hohen Preis der „Covert“-Variante suchen. Das feurige orange-rote Flammen-Design bleibt auch bei starker Abnutzung gut erhalten und kostet zwischen 4,88 $ und 55,24 $.

Überprüfen Sie vor dem Kauf die aktuellen Angebote – die Preise für alle „Fever Case“-Skins schwanken je nach Angebot auf dem Marktplatz und Updates im Spiel. Spieler, die verschiedene Kaufoptionen vergleichen möchten, können die am bestenCS2 Standorte für die Falleröffnung um den Kauf von Kartons mit Einzelstücken gegen Direktkäufe abzuwägen.

Für Käufer, die sich auf den direkten Kauf über Marktplätze konzentrieren, ist die am bestenCS2 Handelsplattformen bieten eine weitere Möglichkeit, „Fever Case“-Skins zu einem angemessenen Preis zu erwerben.

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Häufig gestellte Fragen