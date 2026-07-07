GTA 6 für PlayStation und Xbox mit 15 % Rabatt vorbestellen
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Falls Sie darauf gewartet haben, das Spiel vorzubestellen Grand Theft Auto VI, die Sache ist die – Eneba Hub Leser erhalten einen exklusiven Rabatt von 15 %, wenn sie an der Kasse den Rabattcode HUB15 eingeben.. Wenden Sie den Code auf Eibeauf der Produktseite von …, und Ihr Schlüssel steht am Tag der Veröffentlichung für Sie bereit.
HUB15ist dasEneba Hub Exklusivcode – gib ihn an der Kasse ein, um einen Rabatt von 15 % auf deine Grand Theft Auto VI Vorbestellung, ohne Ablaufdatum.
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Warum sollte man „GTA 6“ bei Eneba vorbestellen?
Eibeist eines derdie vertrauenswürdigsten Marktplätze für digitale Spiele im Allgemeinen und die Gründe, warum Sie es für Ihre Grand Theft Auto VI Die Vorbestellungszahlen sind solide:
- Sofortige digitale Bereitstellung – Ihr Schlüssel wird Ihrem Konto sofort gutgeschrieben, sobald er verfügbar ist, ohne dass es zu Verzögerungen durch den physischen Versand kommt.
- Verifizierte Schlüssel – alle Produkte auf Eibe stammen von verifizierten Verkäufern, sodass Sie kein Risiko eingehen, wenn Sie sich für ein zweifelhaftes Angebot eines Drittanbieters entscheiden.
- 15 % Rabatt exklusiv bei Hub– der Code HUB15 steht nur zur Verfügung für Eneba Hub Leser, und bietet euch einen Preis, den ihr in den offiziellen Shops nicht finden werdet.
- Vertrauenswürdiger Marktplatz – Eibe hat weltweit Millionen von Spielern bedient und bietet dabei Käuferschutz und einen reaktionsschnellen Kundensupport.
Welche Versionen von GTA 6 kann man vorbestellen?
Egal, ob Sie im Team PlayStation or Xbox, Eibe hat alles für Sie im Griff. Sichern Sie sich Ihr Exemplar von GTA VI für Ihre bevorzugte Plattform und geben Sie den Code ein Geben Sie an der Kasse den Code „HUB15“ ein, um 15 % zu sparen.
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Egal, welche Konsole du besitzt – du erhältst überall die gleiche Grafik der nächsten Generation, blitzschnelle Ladezeiten und die komplette Karte von Vice City. Und das Beste daran? Das HUB15 Der Rabatt gilt für Spielschlüssel auf beiden Plattformen, sodass du dein bevorzugtes Ökosystem wählen kannst, ohne befürchten zu müssen, das Angebot zu verpassen.
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So löst du den Code „HUB15“ bei deiner GTA 6-Vorbestellung ein
Es dauert weniger als zwei Minuten, den Rabatt auf Ihre Vorbestellung zu erhalten. So geht’s:
- Gehen Sie zumGrand Theft Auto VIAuflistung.
- KlickenIn den Warenkorb.
- Geben Sie beim Bezahlen Folgendes ein: HUB15 in das Feld für den Rabattcode.
- Schließen Sie die Zahlung ab – der Rabatt von 15 % wird automatisch abgezogen.
- Dein Spielschlüssel ist in deinem Eibe Konto und am Erscheinungstag ausgeliefert.
Das war’s schon. Keine umständlichen Bedingungen, kein Mindestbestellwert. Der Code gilt für die Standard-Vorbestellung und ist unbegrenzt gültig – nutzen Sie ihn also ganz nach Belieben.
Veröffentlichungsdatum und Plattformen von GTA 6
Grand Theft Auto VIstartet am19. November 2026, exklusiv auf PS5 and Xbox Series X|S.
Rockstar Games has kein Veröffentlichungstermin für die PC-Version bekannt gegeben. Wenn du auf einer Konsole spielst, ist dies der Starttermin, auf den du dich einstellen solltest – und wenn du jetzt vorbestellst, sicherst du dir dein Exemplar noch vor einem der größten Spielestarts seit Jahren.
GTA 6 – Überblick
Machen Sie sich bereit für die Rückkehr in die neonbeleuchteten Straßen von Vice City im größten Grand Theft Auto Folge noch nicht.
Grand Theft Auto 6 entführt die Spieler zurück in den Bundesstaat Leonida, wo sich die pulsierenden, von Kriminalität geprägten Straßen von Vice City befinden. Dies ist der erste große Teil der Serie seit über einem Jahrzehnt, in dem den Spielern das von Bonnie und Clyde inspirierte Duo Lucia und Jason vorgestellt wird.
Das Spiel verspricht eine riesige, sich dynamisch verändernde Karte mit einem dynamischen Wettersystem und die fesselndste Erzählung Rockstar jemals geliefert hat.
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Häufig gestellte Fragen
Ja, HUB15 ist ein exklusiver Eneba-Hub-Code, mit dem Sie 15 % Rabatt auf Ihren Grand Theft Auto VI Vorbestellung. Geben Sie den Code beim Bezahlvorgang auf der Produktseite ein. Er ist unbegrenzt gültig, nutzen Sie ihn also, wann immer Sie bereit sind, den Kauf abzuschließen.
Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 exklusiv auf PS5 and Xbox Series X|S. Ein Veröffentlichungstermin für die PC-Version wurde von Rockstar Games. Vorbestellung unter Eibe sorgt dafür, dass Ihr Schlüssel am Erscheinungstag bereitsteht.
Ja.Eibe ist ein geprüfter digitaler Marktplatz, dem Millionen von Spielern weltweit vertrauen. Alle Keys stammen von geprüften Verkäufern, und EibeDer Käuferschutz von „“ bedeutet, dass Sie pünktlich das erhalten, wofür Sie bezahlt haben.