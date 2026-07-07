Kilowatt Case Knives in CS2 für 2026

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Kilowatt-Case-Messer sind die einzigen Messereinsätze, die sich im Inneren des Der Fall Kilowatt – alle zwölf gehören zur Kukri-Messer Familie auf der Stufe „Seltener Spezialgegenstand (Gold)“. CS2 Die Kilowatt-Case-Hüllen in diesem Sortiment reichen von praxiserprobten Modellen unter 55 Dollar bis hin zu hochwertigen Mustern, die über 1.100 Dollar kosten, wodurch die Der Fall Kilowatt Es spielt keine Rolle, ob Sie zum Spielen, als Investition oder zum Sammeln kaufen.

Spieler, die wissen möchten, welche Messer im „Kilowatt Case“ enthalten sind, finden dort alle zwölf Kukri-Messer Die hier vorgestellten Ausführungen – von preisgünstigen Modellen unter 55 Dollar bis hin zu hochwertigen Mustern, die die 1.000-Dollar-Marke überschreiten. Preise, Drop-Chancen und Angaben zum Zustand finden Sie hier, sodass Sie das Rätselraten hinter sich lassen und gleich beim ersten Mal die richtigen Kilowatt Case-Messer kaufen können.

Unsere Top-Auswahl: Die besten Kilowatt-Case-Messer in CS2

Jedes Kilowatt Case-Messer ist ein Kukri-Messer Skin der Stufe „Seltener Spezialgegenstand (Gold)“ – das Messermodell bleibt unverändert, lediglich die Oberflächenausführung ändert sich. Hier sind alle zwölf Messer aus dem „Kilowatt Case“, die jede Preisklasse abdecken, vom günstigen Einstiegsmodell bis hin zur Sammlerklasse:

Jedes der oben aufgeführten Messer aus der „Kilowatt Case“-Reihe deckt eine bestimmte Preisklasse und einen bestimmten Stil ab. Im folgenden Abschnitt wird näher darauf eingegangen, welche Messer zur „Kilowatt Case“-Reihe gehören – einschließlich Zustand, Verfügbarkeit, Preisklassen und der Faktoren, die den Wert der einzelnen Messer bestimmen. CS2 Kilowatt-Case-Skin. Spieler, die noch unentschlossen sind, wie sie an Kilowatt-Case-Messer-Skins kommen können, finden in jedem Eintrag Informationen sowohl zu den Öffnungswahrscheinlichkeiten als auch zum Direktkauf.

Haftungsausschluss Die auf Eneba Hub veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und sind nicht als professionelle, finanzielle oder Anlageberatung zu verstehen. Wir übernehmen keine Garantie für Gewinne oder finanzielle Ergebnisse, und die Leser sollten ihre Kaufentscheidungen verantwortungsbewusst und auf der Grundlage eigener Recherchen treffen. Alle Angaben zu Rendite (ROI), Wertsteigerungspotenzial oder Investitionen sind statistische Durchschnittswerte, die auf historischen Daten basieren, und stellen keine Garantie für individuelle Ergebnisse dar.

Kilowatt-Fall: Drop-Wahrscheinlichkeiten und Aufschlüsselung nach Seltenheit

Das Verständnis der Drop-Wahrscheinlichkeiten ist der erste Schritt bei der Entscheidung, ob man Kisten öffnen oder Kilowatt-Case-Messer direkt kaufen soll. Für Spieler, die herausfinden möchten, wie sie an Kilowatt-Case-Messerskins kommen, ist es wichtig, die Zahlen hinter jedem CS2 Die Skin-Stufe des „Kilowatt Case“ ist entscheidend. Alle Messer im „Kilowatt Case“ sind seltene Spezialgegenstände (Gold-Stufe) mit einer Drop-Wahrscheinlichkeit von ca. 0,26 % pro Öffnung. Diese gehören zu den seltensten CS2 Kilowatt-Case-Skins verfügbar – wodurch jeder Messer-Drop zu einem Ereignis mit wirklich geringer Wahrscheinlichkeit wird.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in % Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Die Wahrscheinlichkeiten werden aus den Daten der Community zu über 10.000 Fallöffnungen abgeleitet. Da die Wahrscheinlichkeit für Messer auf ca. 0,26 % festgelegt ist, ist das Volumen der einzige Weg, um die Chancen auf Messer der höchsten Stufe zu verbessern. Mil-Spec-Skins machen ca. 80 % aller Drops aus; die Messer-Trefferquote liegt bei ca. 0,26 % – selten, aber bei ausreichendem Volumen erreichbar. Der ROI ist das Verhältnis des durchschnittlichen Skin-Werts pro ausgegebenem Dollar, einschließlich der Schlüsselkosten; es handelt sich um einen statistischen Durchschnittswert, nicht um ein garantiertes Ergebnis. Für alle, die neugierig sind, welche Messer sich in der „Kilowatt“-Kiste befinden: alle zwölf Kukri-Messer Die verschiedenen Ausführungen finden Sie im folgenden Abschnitt.

Alle Kilowatt-Case-Messer in CS2: Der vollständige Leitfaden

Die Messer von Kilowatt Case reichen von unter 55 Dollar bis zu über 1.100 Dollar – alle stammen ausschließlich aus dem Kilowatt Case. Jeder der folgenden Einträge enthält Angaben zum Verfügbarkeitsstatus, zur Preisspanne und zu den Faktoren, die den Marktpreis der jeweiligen Haut bestimmen, sodass Sie genau wissen, welche Messer sich im Kilowatt Case befinden und welches zu Ihrem Budget passt. Alle zwölf CS2 Die Kilowatt-Case-Skins sind Kukri-Messer Varianten sind seltene Spezialgegenstände – in diesem Fall kommt kein anderer Messertyp vor. Spieler, die sich fragen, wie sie an die Messerskins aus dem „Kilowatt Case“ kommen, finden in jedem Eintrag sowohl Strategien zum direkten Kauf als auch zum Öffnen der Kisten.

Produktpreis: 223,77–264,70 $ / ca. 209,00–247,00 € / ca. 178,00–210,00 £

Seltenheit: Seltener Sondergegenstand

Quelle: Kilowatt-Gehäuse / Galerie-Gehäuse

Fallschlüssel: Kilowatt-Gehäuse-Schlüssel / Galerie-Gehäuse-Schlüssel

The Kukri-Messer | Fade ist der Premium-Maßstab unter den Messern von Kilowatt Case – der Zustand ist auf „fabrikneu“ festgelegt (€264.70) und „Minimal Wear“ (€223.77) – was das Angebot verknappt und die Preisuntergrenze konstant hoch hält. Der Fade-Prozentsatz fügt eine zweite Preisebene hinzu: Vollfades (vollständiger Übergang von Lila zu Rosa ohne Gelb) erzielen einen höheren Preis als Teilfades, daher ist es bei diesem „Kilowatt Case“-Messer üblich, vor dem Kauf Screenshots zu prüfen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Spieler, die auf der Suche nach dem bekanntesten „Kilowatt Case“-Messer in CS2– dasFade„Das auf bestimmte Bedingungen beschränkte Angebot (nur FN und MW) sorgt für eine stabile Preisuntergrenze, und der Fade-Prozentsatz bietet Sammlern eine klare Qualitätsskala, an der sie sich orientieren können. “

Der Farbverlauf von Gelb an der Basis über Rosa bis hin zu Violett an der Spitze macht diese Ausführung zu einer der herausragendsten unter allen CS2 Kilowatt Case-Skins – die Leute erkennen sie sofort. Unter den Messern von Kilowatt Case ist das Fade ist so ziemlich die erste Wahl, wenn Sie auf der Suche nach einem Messer von Kilowatt Case sind, das seinen Wert behält und bei dem Sie sich nicht weiter mit den Mustern beschäftigen müssen, als den Fade-Prozentsatz zu überprüfen.

★ DAS EXKLUSIVSTE „KILOWATT CASE KNIFE SKIN“ Kukri-Messer | Fade Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: 152,34–185,00 $ / ca. 142,00–173,00 € / ca. 121,00–147,00 £

Seltenheit: Seltener Sondergegenstand

Quelle: Kilowatt-Gehäuse / Galerie-Gehäuse

Fallschlüssel: Kilowatt-Gehäuse-Schlüssel / Galerie-Gehäuse-Schlüssel

The Kukri-Messer | Schlachtung ist ein Kilowatt Case-Messer in drei Ausführungen – fabrikneu (€185.00), minimaler Verschleiß und praxiserprobt (~152,34 $) – und bietet echte Flexibilität bei der Preisgestaltung. Bei der „Slaughter“-Veredelung werden Rottöne unterschiedlicher Intensität übereinandergeschichtet – vonleuchtendes Purpurrot to fast schwarz– über adunkler Sockel, wodurch ein kontrastreicher Look entsteht, der zu den bekanntesten Oberflächen in CS2 seit den Anfängen des Lederhandels. Die Messer aus der „Kilowatt Case“-Reihe dieser Preisklasse bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, ohne dass man sich mit den Mustern auseinandersetzen muss.

Bei den Kilowatt Case-Messern im Preisbereich von 150 bis 185 Dollar, Kukri-Messer | Schlachtung ist in puncto reiner Wirkung im Spiel kaum zu übertreffen. Außerdem gehört es zu den eher pflegeleichten CS2 Kilowatt Case-Skins – der Preis richtet sich ausschließlich nach dem Zustand, sonst nichts, sodass du immer genau weißt, was du bekommst. Für alle, die sich durch die Messer bei Kilowatt Case wühlen, um ein solides Mittelklasse-Modell zu finden, SchlachtungDas ist die einfache Antwort.

★ DAS EINZIGARTIGSTE MESSER VON KILOWATT Kukri-Messer | Schlachtung Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: 106,86–511,99 $ / ca. 99,00–479,00 € / ca. 85,00–408,00 £

Seltenheit: Seltener Sondergegenstand

Quelle: Kilowatt-Gehäuse / Galerie-Gehäuse

Fallschlüssel: Kilowatt-Gehäuse-Schlüssel / Galerie-Gehäuse-Schlüssel

The Kukri-Messer | Einsatzgehärtet ist mit Abstand das unberechenbarste der „Kilowatt Case“-Messer – die Standardausführung „Battle-Scarred“ liegt bei €106.86, während die vorwiegend blauen „Factory New“-Modelle bis zu €511.99. Die Oberflächenbehandlung durch Wärmebehandlung erzeugt zufällige blau, gelb und lila über die gesamte Klinge hinweg bei allen fünf Varianten. Unter allen Messern der „Kilowatt Case“-Reihe weist dieses „Kilowatt Case“-Messer die größte Preisspanne auf, die ausschließlich auf dem Zufallsmuster beruht – Exemplare mit dem „Blue Gem“-Muster erzielen einen erheblichen Preisaufschlag und werden aufmerksam verfolgt von CS2 Sammler.

Ein „Field-Tested“-Exemplar mit durchschnittlichem Muster kostet etwa 130–160 US-Dollar und ist damit eines der preiswertesten Modelle in der Gold-Kategorie der „Kilowatt Case“-Messer. Spieler, die das BesteCS2 Handelsplattformen Wer nach bestimmten Mustern sucht, wird feststellen, dass Exemplare mit „Case Hardened“-Prägung rege gehandelt werden – Käufer legen Wert auf die Blauintensität, nicht nur auf den Erhaltungszustand.

Produktpreis: 91,69–1.181,09 $ / ca. 85,00–1.105,00 € / ca. 73,00–944,00 £

Seltenheit: Seltener Sondergegenstand

Quelle: Kilowatt-Gehäuse / Galerie-Gehäuse

Fallschlüssel: Kilowatt-Gehäuse-Schlüssel / Galerie-Gehäuse-Schlüssel

The Kukri-Messer | Crimson Web übertrifft alle Kilowatt-Case-Messer hinsichtlich der Preisobergrenze – mit zentriertem Rücken, fabrikneue Exemplare, einwandfrei €1,181. Diespinnennetzartiges Adernmusterlandet auf einemtiefrote Grundfarbe, Und genau die Platzierung entscheidet über Erfolg oder Misserfolg dieses Messers aus der „Kilowatt Case“-Serie: Exemplare mit zentrierten Stegen erzielen im gleichen Zustand ein Vielfaches des Preises von Exemplaren mit seitlichen Stegen. Von allen Messern der „Kilowatt Case“-Serie weist dieses die größte Wertdifferenz zwischen einem €91.69 Der von Kämpfen gezeichnete Boden und die Sammlerdecke.

Für Sammler, die CS2 Kilowatt Case-Skins sind auf den Wiederverkauf ausgelegt. Wenn Sie wissen möchten, welche Messer im Kilowatt Case die höchsten Musteraufschläge erzielen, ist eine Recherche zu den Mustern vor dem Kauf unerlässlich. Anleitungen dazu finden Sie auf der der beste Ort zum Verkaufen CS2 Skins Liquidität beim Verkauf – ebenso wichtig wie der Kaufpreis, wenn die Musteraufschläge so hoch sind. Praxiserprobte Exemplare mit versetzten Webmustern bieten dennoch eine ansprechende Optik zu einem Bruchteil des Sammlerpreises, wodurch dieses Messer von Kilowatt Case für verschiedene Preisklassen erschwinglich bleibt.

★ DAS KILOWATT-GEHÄUSEMESSER MIT DEM BESTEN PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS Kukri-Messer | Crimson Web Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: 92,46–263,22 $ / ca. 86,00–246,00 € / ca. 74,00–210,00 £

Seltenheit: Seltener Sondergegenstand

Quelle: Kilowatt-Gehäuse / Galerie-Gehäuse

Fallschlüssel: Kilowatt-Gehäuse-Schlüssel / Galerie-Gehäuse-Schlüssel

The Kukri-Messer | Blauer Stahl ist ein Kilowatt Case-Messer in fünf verschiedenen Ausführungen, das von €92.46 bei „Battle-Scarred“ zu €263.22 bei Factory New. Blue Steel wendet einecoole blaugraue Metallic-Optik ohne zufällige Schwankungen – jedes Exemplar in einem bestimmten Zustand wird im Wesentlichen zum gleichen Preis gehandelt, was diese Option unter allen Messern in „Kilowatt Case“ zur einfachsten Wahl macht, wenn man ohne Recherche vor dem Kauf einkaufen möchte.

Messerbeschichtungen in kühlen Farbtönen erfreuen sich einer anhaltenden Nachfrage in CS2, undBlue Steel liefert das zuverlässig. Praxiserprobte und gut eingelaufene Exemplare im Preisbereich von 95 bis 120 Dollar bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Spieler, die ein eindeutig hochwertiges Kilowatt-Case-Messer suchen, ohne die 130-Dollar-Marke zu überschreiten. Schauen Sie sich das am bestenCS2 Standorte für die Falleröffnung Wenn Sie sich ein genaueres Bild davon machen möchten, welche Messer im Kilowatt-Set enthalten sind und inwieweit sie verfügbar sind.

★ DAS KUKRI-MESSER MIT DER BESTEN STAHLOBERFLÄCHE Kukri-Messer | Blauer Stahl Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: 76,58–150,54 $ / ca. 71,00–140,00 € / ca. 61,00–120,00 £

Seltenheit: Seltener Sondergegenstand

Quelle: Kilowatt-Gehäuse / Galerie-Gehäuse

Fallschlüssel: Kilowatt-Gehäuse-Schlüssel / Galerie-Gehäuse-Schlüssel

Von allen Kilowatt Case-Messern ist das Kukri-Messer | Beizt hat die geringste Preisspanne – €76.58 in „Battle-Scarred“, €150.54 in „Factory New“ – damit ist es die einfachste Wahl, wenn Sie Ihr Budget einhalten müssen. Es ist ein solides Messer von Kilowatt Case, wenn Sie keine bösen Überraschungen beim Preis erleben wollen. Die verwitterte, schillernde Metalloberfläche wechselt zwischen Blaugrau und Bronze, und unterCS2 Kilowatt-Case-Skins – das ist etwas, das einem im Spiel wirklich mehr bringt, als Screenshots jemals zeigen können.

Das ist das am meisten unterschätzte CS2 Die „Kilowatt Case“-Skin für ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis – eine „Field-Tested“-Variante sieht gut aus, kostet unter 90 $ und trägt bei jedem Abnutzungsgrad die volle Bezeichnung „Seltener Sondergegenstand“. Für Spieler, die sich fragen, wie sie an „Kilowatt Case“-Messer-Skins kommen können, ohne gleich eine große Investition tätigen zu müssen, ist „Stained in Field-Tested“ die einfachste Lösung im Sortiment.

★ DAS BESTE KUKRI-MESSER DER MITTLEREN PREISKLASSE Kukri-Messer | Beizt Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: 58,54–239,68 $ / ca. 54,00–224,00 € / ca. 46,00–191,00 £

Seltenheit: Seltener Sondergegenstand

Quelle: Kilowatt-Gehäuse / Galerie-Gehäuse

Fallschlüssel: Kilowatt-Gehäuse-Schlüssel / Galerie-Gehäuse-Schlüssel

The Kukri-Messer | Urban Masked weist einen der größten zustandsabhängigen Spannenbereiche unter den Kilowatt Case-Messern auf – €58.54 bei „Battle-Scarred“ gegen €239.68 Bei „Factory New“ beträgt der Abstand fast das Vierfache. „Urban Masked“ verwendet ein Grautöniges urbanes Tarnmuster in segmentierten Blöcken von grau, weiß, undHolzkohle. Der optische Verschleiß ist bis zum Zustand „Well-Worn“ minimal, was bedeutet, dass Exemplare im Zustand „Field-Tested“ ein Aussehen bieten, das dem Neuzustand nahekommt, und das zu einem Bruchteil des Preises – der effizienteste Kauf für dieses Messer von Kilowatt Case.

Unter 70 Dollar für ein „Kilowatt Case“-Messer in CS2, Urban Masked ist die leistungsstärkste Option im taktischen Bereich. Spieler, die sich einen völlig anderen Schlägertyp wünschen, sollten wissen, dass Fraktur-Fall-Messer alternative Modelle anbieten – aber für die Kukri-Messer Genauer gesagt sind die Messer im Fall „Kilowatt“ die einzige Quelle.

Produktpreis: 57,68–261,64 $ / ca. 53,00–245,00 € / ca. 46,00–208,00 £

Seltenheit: Seltener Sondergegenstand

Quelle: Kilowatt-Gehäuse / Galerie-Gehäuse

Fallschlüssel: Kilowatt-Gehäuse-Schlüssel / Galerie-Gehäuse-Schlüssel

The Kukri-Messer | Night Stripe ist eines dieser Messer von Kilowatt Case, bei denen sich Geduld auszahlt – „Battle-Scarred“ kostet ab €57.68, „Factory New“ erreicht einen Höchstwert von €261.64, und bei diesem Spalt geht es ausschließlich um Verschleiß. Das dunkler, fast schwarzer Grundton mit dezenten Streifen hält überraschend gut, sodass praxiserprobte und abgenutzte Exemplare fast genauso gut aussehen – und das zu einem Bruchteil des FN-Preises. Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, „Kilowatt Case“-Messerscheiden zu ergattern, ohne zu viel Geld auszugeben, ist dies genau das Richtige für Sie.

Im Gegensatz zu den musterabhängigen Messern von Kilowatt Case richtet sich der Preis hier ausschließlich nach dem Zustand – jedes Exemplar mit demselben Verschleißgrad wird zu einem ähnlichen Preis gehandelt, was den Kauf erleichtert. Nachtstreifen gehört zu den eher unterschätzten CS2 Kilowatt-Gehäuse-Skins aufgrund ihres Aufwärtspotenzials im Verhältnis zum Tiefststand. Spieler, die dunkle Oberflächen verschiedener Gehäuse vergleichen, sollten sich Folgendes ansehen: Fieber-Fallzähler zur weiteren Information.

★ DAS BESTE GESTREIFTE KUKRI-MESSER MIT LEDERHÜLLE Kukri-Messer | Night Stripe Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: 55,67–300,00 $ / ca. 52,00–280,00 € / ca. 44,00–239,00 £

Seltenheit: Seltener Sondergegenstand

Quelle: Kilowatt-Gehäuse / Galerie-Gehäuse

Fallschlüssel: Kilowatt-Gehäuse-Schlüssel / Galerie-Gehäuse-Schlüssel

The Kukri-Messer | Scorched spielt in der Klasse der Kilowatt-Case-Messer in einer höheren Liga – €55.67 bringt dich rein, aber das €300.00 Der FN-Höchstwert zeigt, wie selten makellose Exemplare tatsächlich sind. Für ein preisgünstiges Messer von Kilowatt Case ist ein solches Wertsteigerungspotenzial ungewöhnlich, was es zu einem der attraktivsten Modelle macht. CS2 Kilowatt-Case-Skins in dieser Stufe. Was die Verarbeitung angeht, ist alles gedeckte, erdige Grautöne und Anthrazit, hitzebeschädigt und abgenutzt – was perfekt zum Namen passt.

In der Praxis bewährte Modelle unter 60 Dollar sind die beste Wahl – vollflächiges Abbrandmuster mit klaren Details zu einem Bruchteil des FN-Aufpreises. Unter CS2 Unter den Kilowatt-Case-Skins in dieser Preisklasse bietet „Scorched“ das größte Potenzial für „Factory New“-Exemplare, was ihn zu einer interessanten Option für Sammler macht, die nach „Factory New“-Exemplaren Ausschau halten. CS2 Skin-Wettseiten Gelegentlich tauchen versiegelte Exemplare in sehr gutem Zustand zu wettbewerbsfähigen Preisen auf.

Produktpreis: 52,17–336,26 $ / ca. 48,00–314,00 € / ca. 41,00–268,00 £

Seltenheit: Seltener Sondergegenstand

Quelle: Kilowatt-Gehäuse / Galerie-Gehäuse

Fallschlüssel: Kilowatt-Gehäuse-Schlüssel / Galerie-Gehäuse-Schlüssel

The Kukri-Messer | Safari Mesh hat den niedrigsten Einstiegspreis aller Messer der Serie „Kilowatt Case“ – etwa €52.17 in „Battle-Scarred“ – bei einer „Factory New“-Obergrenze von €336.26, die höchste relative FN-Prämie unter allen Messern im Kilowatt-Case. Spieler, die nach Möglichkeiten suchen, Messer-Skins aus dem Kilowatt-Case zum niedrigsten Einstiegspreis zu erhalten, landen immer wieder hier. Safari Mesh wendet eine dunkelolivgrüne Netzstruktur über die Klinge hinweg; bei den Exemplaren der FN-Serie sind die Maschendetails scharf zu erkennen, während sie bei den Exemplaren der „Battle-Scarred“-Serie zu einer flachen, matten Oberfläche verblassen.

In der Praxis bewährte Exemplare im Preisbereich von 55 bis 65 Dollar sind die beste Wahl – sie bieten denselben Stil wie die „Kilowatt Case“-Messer, ohne dabei optisch nennenswert einzubüßen. Der extrem hohe FN-Aufschlag macht dies CS2 Die „Kilowatt Case“-Hülle ist für Sammler interessant, die nach Exemplaren in neuwertigem Zustand (Factory New) Ausschau halten, da FN-Exemplare seltener sind, als der Mindestpreis vermuten lässt. CS2 Anime-Skins und weitere stilistische Vergleiche können dabei helfen, einzuordnen, welchen Platz Safari Mesh auf dem breiteren Skin-Markt einnimmt.

Produktpreis: 52,37–200,00 $ / ca. 48,00–187,00 € / ca. 41,00–159,00 £

Seltenheit: Seltener Sondergegenstand

Quelle: Kilowatt-Gehäuse / Galerie-Gehäuse

Fallschlüssel: Kilowatt-Gehäuse-Schlüssel / Galerie-Gehäuse-Schlüssel

The Kukri-Messer | Boreal Forest befindet sich fast auf derselben Etage wie Safari Mesh at ~52,37 $Zwar vom Kampf gezeichnet, doch seine fabrikneue Decke wirkt zurückhaltender €200.00 – wodurch die Preisgestaltung bei mittlerem Zustand vorhersehbarer wird und Käufer im mittleren Preissegment weniger von Schwankungen bei den FN-Kursen betroffen sind. Boreal Forest nutzt ein grün-braunes Waldtarnmuster Das lässt sich bei „Factory New“ und „Minimal Wear“ deutlich erkennen, bei stärkerer Abnutzung verblasst die Beschriftung. Die Preise bleiben unabhängig vom Zustand gleich – was für die meisten Messer im Kilowatt-Koffer typisch ist –, was dieses Messer zu einer der einfachsten Kaufentscheidungen macht. CS2 Kilowatt-Gehäuse für preisbewusste Käufer.

Spieler, die sich fragen, wie sie die „Kilowatt Case“-Messerskins zu möglichst geringen Einstiegskosten erhalten können, finden Borealwaldand Safari Mesh direkt miteinander konkurrieren. Bei den beiden günstigsten Messern von Kilowatt Case hängt die Wahl letztlich von den persönlichen Vorlieben ab.Borealwald„s“ moderaterer Preis macht es zur besseren Wahl für Spieler, die ein preisgünstiges Kilowatt-Case-Messer mit vorhersehbaren Preisen suchen. Für einen umfassenderen Überblick über Messeretuis empfiehlt sich der Leitfaden auf der die besten Fälle, die man aufschlagen sollte CS2 vergleicht dieDer Fall Kilowatt im Vergleich zu anderen Quellen im Spiel.

★ DAS BESTE PREISGÜNSTIGE KUKRI-MESSER MIT LEDERHÜLLE Kukri-Messer | Boreal Forest Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: 53,30–319,58 $ / ca. 49,00–299,00 € / ca. 42,00–255,00 £

Seltenheit: Seltener Sondergegenstand

Quelle: Kilowatt-Gehäuse / Galerie-Gehäuse

Fallschlüssel: Kilowatt-Gehäuse-Schlüssel / Galerie-Gehäuse-Schlüssel

The Kukri-Messer | Forest DDPAT ist eines dieser Messer von Kilowatt Case, die die Leute überraschen – €319.58 „Factory New“ ist eine solide Obergrenze für eine preisgünstige Wahl, während „Battle-Scarred“ bei etwa ~53,30 $. Eine tolle Option, wenn du nach einer Möglichkeit suchst, an „Kilowatt Case“-Skins zu kommen, ohne dabei dein Portemonnaie zu sehr zu belasten. Unter allen Messern in „Kilowatt Case“ sticht dieses besonders hervor, da es das Original CS Pixel-Tarnmuster – dunkelgrüne, olivfarbene und braune Pixelblöcke – bei der Kukri-Klinge so gestaltet, dass sie schärfer und kantiger wirkt als bei „Boreal Forest“.

In der Praxis bewährte Exemplare im Preisbereich von 55 bis 70 Dollar weisen das klassische Muster deutlich auf und sind die preiswerteste Wahl unter den Kilowatt-Case-Messern der unteren Preisklasse. Der FN-Aufschlag spiegelt die tatsächliche Seltenheit in dieser Erhaltungsstufe wider. Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie CS2 Die Ästhetik von Messern lässt sich auf verschiedene Waffentypen übertragen, die Die besten AWP-Skins bieten einen nützlichen Vergleich. Die Kukri-Messer | Forest DDPAT rundet die vollständige Liste der im „Kilowatt Case“ enthaltenen Messer ab – ein passender Abschluss für Sammler, die das DDPAT-Erbe zu einem erschwinglichen Preis schätzen.

★ DAS BESTE KUKRI-MESSER MIT WALDMUSTER Kukri-Messer | Forest DDPAT Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Die besten Kilowatt-Case-Messer in CS2: Vollständiger Vergleich

Eine statistisch gestützte Übersicht über alle zwölf Messer der „Kilowatt Case“-Reihe mit Angaben zu Seltenheit, Preisklasse und den wichtigsten preistreibenden Faktoren für jedes einzelne Modell. Die Preise entsprechen dem Stand vom Mai 2026.

Skin-Name Seltenheit Preisspanne Preisbestimmender Faktor Kukri-Messer | Fade Seltener Sondergegenstand 223,77–264,70 Dollar Nur FN/MW; Prämie nach Fade-Prozentsatz Kukri-Messer | Schlachtung Seltener Sondergegenstand 152,34–185,00 Dollar Angebot unter drei Bedingungen; starke Nachfrage nach Fertigprodukten treibt die Nachfrage an Kukri-Messer | Einsatzgehärtet Seltener Sondergegenstand 106,86–511,99 Dollar Muster-Lotterie; Varianten mit blauen Edelsteinen heben die Obergrenze deutlich an Kukri-Messer | Crimson Web Seltener Sondergegenstand 91,69 $ – 1.181,09 $ Prämie für die Platzierung in der Mitte; „centered-web FN“ hat den höchsten Wert Kukri-Messer | Blauer Stahl Seltener Sondergegenstand 92,46 $ – 263,22 $ Dunkle, fast schwarze Oberfläche; keine Abweichungen im Muster; Zustand: linear Kukri-Messer | Beizt Seltener Sondergegenstand 76,58–150,54 Dollar Der engste Spread in diesem Fall; der vorhersehbarste Kauf im mittleren Preissegment Kukri-Messer | Urban Masked Seltener Sondergegenstand 58,54–239,68 Dollar Hohe FN-Prämie; minimaler Sichtverlust bei der Praxistestung Kukri-Messer | Night Stripe Seltener Sondergegenstand 57,68–261,64 Dollar Dezente Streifen kaschieren Abnutzungsspuren gut; starkes FN-Premium im Vergleich zum Boden Kukri-Messer | Scorched Seltener Sondergegenstand 55,67–300,00 Dollar Hohe FN-Obergrenze für die Budgetklasse; begrenztes FN-Angebot Kukri-Messer | Safari Mesh Seltener Sondergegenstand 52,17–336,26 Dollar Niedrigste Etage; höchste relative FN-Prämie in diesem Fall Kukri-Messer | Boreal Forest Seltener Sondergegenstand 52,37 $ – 200,00 $ Begrenzte FN-Obergrenze; vorhersehbare Preisgestaltung bei mittlerer Marktlage Kukri-Messer | Forest DDPAT Seltener Sondergegenstand 53,30 $ – 319,58 $ DDPAT-Nachfrage aus früheren Jahren; zweithöchste FN-Obergrenze in der Budgetklasse

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder ihre Richtigkeit noch ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Die größten Lücken im Sortiment der Kilowatt Case-Messer sind auf drei Faktoren zurückzuführen: Verfügbarkeit je nach Zustand (Fade beschränkt auf FN/MW; alle anderen außer Schlachtung alle fünf Erkrankungen abdecken), Musterprämien (Einsatzgehärtet and Crimson Web Forschung zu Belohnungsmodellen mit echtem Potenzial) und die Knappheit an FN-Vorräten (preisgünstige Skins wie Safari Mesh and Versengt im Verhältnis zum Einstiegspreis eine hohe FN-Obergrenze aufweisen). Für CS2 Vergleiche von Zubehör, Recoil Case-Handschuhe nützliche Hintergrundinformationen zu hochwertigem Kofferzubehör liefern.

Mein Gesamtfazit zu den Messern von Kilowatt Case

Die Messer von Kilowatt Case decken wirklich alle Preisklassen ab – 55 Dollar Safari Mesh im unteren Preissegment ab 1.100 Dollar Crimson Web ganz oben. Wenn ihr euch also gefragt habt, welche Messer im Kilowatt Case enthalten sind und welches sich lohnt, hier sind meine drei Favoriten aus dem Kilowatt Case:

Kukri-Messer | Fade – Das Referenzmodell „Kilowatt Case“-Messer: begrenzte Verfügbarkeit je nach Zustand, Preisgestaltung nach Verblassungsgrad und die beständigste Nachfrage im Sortiment.

Kukri-Messer | Schlachtung – Die beste Option im mittleren Premium-Segment für Spieler, die ein wiedererkennbares CS2 Kilowatt-Case-Hülle im Preisbereich von 150 bis 185 US-Dollar ohne aufwendiges Muster.

Kukri-Messer | Einsatzgehärtet – Die flexibelste Wahl für Sammler: in allen fünf Erhaltungsgraden erhältlich, mit dem „Blue-Gem“-Muster auf der Vorderseite, das den Standardwert deutlich übertreffen kann.

Ganz gleich, ob Sie Kartons öffnen oder direkt einkaufen, die Der Fall Kilowatt bietet ein umfassendes Sortiment an Kilowatt-Case-Messern in allen Preisklassen – was es zu einem der praktischsten Sets macht, mit denen man sich beschäftigen kann, in CS2.

★ DER BESTE ORT, UM KILOWATT-TASCHENMESSER ZU KAUFEN Kilowatt Case Messer Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Häufig gestellte Fragen