Rote AWP-Skins: Der vollständige CS2-Leitfaden (2026)

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Rote AWP-Skins ziehen zwei sehr unterschiedliche Arten von CS2 Spieler: Die einen sind auf der Jagd nach dem günstigsten „Covert“-Drop, den sie finden können, die anderen streben nach Ausrüstungssets, die mehr kosten als das gesamte Inventar der meisten Spieler. Egal, auf welcher Seite dieses Spektrums du dich befindest: Die rote Farbpalette bietet mehr Vielfalt als fast jede andere Farbfamilie im Spiel – und mehr Optionen über Seltenheitsstufen, Preisklassen und Bezugsquellen hinweg, als den meisten Spielern bewusst ist.

In diesem Leitfaden werden zehn herausragende Optionen aus allen Preisklassen vorgestellt – die roten AWP-Skins CS2 Die Spieler kaufen und tauschen derzeit eifrig – vom Souvenir AWP | Acheron für 0,50 $ für das turnierexklusive AWP | LongDog über 2.100 $. Wenn du auf der Suche nach den günstigsten „Red Skins“ bist CS2 Ob Sie etwas aus der „Covert“-Reihe suchen oder nach einem Premium-Stück mit Sammlerwert – hier finden Sie alles, was Sie brauchen.

Unsere Top-Auswahl: Die besten roten AWP-Skins in CS2

Die folgenden Empfehlungen stellen die besten Optionen in jeder Preisklasse für rote AWP-Skins dar CS2 die Käufer und Sammler entdecken können. Jedes Exemplar wurde aufgrund seiner Kombination aus Designqualität, Seltenheitsgrad und tatsächlicher Marktverfügbarkeit ausgewählt.

Diese zehn roten AWP-Skins CS2 Die Spieler suchen aktiv nach Standard-Waffenkoffern der Serie „Span“, eSports-Koffern, Souvenir-Paketen und der „Kontrollkollektion“. In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Artikel mit Angaben zum Verfügbarkeitsstatus, Hinweisen zur Preisfluktuation und den vollständigen Preisen detailliert aufgeführt, damit Sie vor dem Kauf eine fundierte Entscheidung treffen können.

Die Auswahlkriterien konzentrierten sich auf Seltenheit, das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Faktoren, die jeden der besten roten AWP-Skins seinen Preis wert machen. Die Drop-Wahrscheinlichkeiten und eine vollständige Vergleichstabelle folgen auf die einzelnen Bewertungen – falls Sie verstehen möchten, wie die Seltenheitsstufen die Drop-Wahrscheinlichkeiten der roten AWP-Skins beeinflussen CS2 Was in diesem Fall passiert, wird im Abschnitt „Wahrscheinlichkeiten“ direkt darunter erläutert.

Haftungsausschluss Die auf Eneba Hub veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und sind nicht als professionelle, finanzielle oder Anlageberatung zu verstehen. Wir übernehmen keine Garantie für Gewinne oder finanzielle Ergebnisse, und die Leser sollten ihre Kaufentscheidungen verantwortungsbewusst und auf der Grundlage eigener Recherchen treffen. Alle Angaben zu Rendite (ROI), Wertsteigerungspotenzial oder Investitionen sind statistische Durchschnittswerte, die auf historischen Daten basieren, und stellen keine Garantie für individuelle Ergebnisse dar.

Wahrscheinlichkeiten für seltene Fälle

Bevor Sie echtes Geld für CS2 In solchen Fällen ist es hilfreich, die Wahrscheinlichkeiten hinter den einzelnen Seltenheitsstufen zu verstehen. Die folgende Tabelle zeigt die ungefähre Wahrscheinlichkeit, bei dem Öffnen eines Standard-Packs eine Karte der jeweiligen Seltenheitsstufe zu erhalten. CS2Waffenkoffer.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in Prozent Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Diese Zahlen basieren auf Überwachung… öffentlich bekannt gegeben CS2 Fallwahrscheinlichkeiten, abgeglichen mit umfangreichen Community-Tracking-Daten aus über 10.000 Fallöffnungen. „Covert“-Skins erscheinen mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 1 zu 156 pro Fallöffnung – und wenn ein Fall mehrere „Covert“-Skins enthält, sind deine Chancen, einen bestimmten davon zu erhalten, noch geringer. „Classified“-Skins wie der AWP | Redline kommen etwa dreimal häufiger vor, was direkt dazu beiträgt, dass ihr Preis unter dem der „Covert“-Stufe liegt, obwohl sie zu den am häufigsten gehandelten Optionen unter den roten AWP-Skins gehören CS2 Geschichte.

Für Spieler, die lieber mit diesen Gewinnchancen arbeiten, anstatt Skins direkt zu kaufen, ist die am bestenCS2 Skin-Wettseiten Der Leitfaden behandelt die wichtigsten Plattformen, auf denen sich die Gewinnchancen der Cases und die Werte der Skins überschneiden.

Alle roten AWP-Skins in CS2: Der vollständige Leitfaden

Dieser Abschnitt behandelt jeden Eintrag auf der Liste ausführlich, von günstigen Optionen unter 15 Dollar bis hin zu seltenen „Covert“-Skins im Wert von über 1.000 Dollar. Diese roten AWP-Skins stammen aus Standard-Kisten, eSports-Kisten, Souvenir-Paketen und der Kontrollkollektion und werden jeweils hinsichtlich Seltenheit, Zustand, Verfügbarkeit und Preis bewertet – dabei wird ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen von Spielern, die ein Kosmetik-Item im Spiel verwenden möchten, und Sammlern, die auf langfristigen Wert setzen, hergestellt.

Produktpreis:44,83–305,95 $ / 38,28–261,28 € / 33,13–226,10 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS20-Gehäuse

Fallschlüssel:CS20-Fallschlüssel

The AWP | Waldbrand ist der beste rote AWP-Skin in CS2 – ein heimlicher Abwurf vom CS20-Gehäuse, erschienen im Jahr 2019 anlässlich Counter-Strike„s 20-jähriges Jubiläum. Sein auffälliges Design mit orangefarbenen Flammen, dunkler Körper, undkräftige rote Akzente stechen in jedem Killfeed hervor, und dank der umfassenden Auswahl an Zuständen können Sie genau die Preisklasse anvisieren, die zu Ihrem Budget passt: Exemplare mit „Battle-Scarred“-Zustand beginnen bei etwa €44, Die „Factory New“-Versionen steigen auf €305. Float-Werte unter 0,10 sind bei Sammlern besonders begehrt und treiben die Preise in den oberen Bereich der Preisspanne.

Warum wir uns dafür entschieden haben The AWP | Waldbrand steht dank seiner Seltenheit der „Covert“-Stufe, seiner Verfügbarkeit in jedem Erhaltungszustand und eines auffälligen Feuer-Designs, das auch langfristig den Sammlerreiz bewahrt, ganz oben auf der Liste in CS2 in einer erschwinglichen Preisklasse.

Was unterscheidet die AWP | Waldbrand Was diese AWP-Skin von den anderen roten AWP-Skins auf dieser Liste unterscheidet, ist die Kombination aus „Covert“-Prestige und der breiten Verfügbarkeit in verschiedenen Zuständen – kein anderer Skin bietet in dieser Preisklasse bei allen fünf Zuständen eine derart beeindruckende Optik. Der CS20-Gehäuse ist nicht mehr in der aktiven Drop-Rotation enthalten, wodurch das Angebot stabil bleibt, ohne den Markt zu überschwemmen. Für Spieler, die einen echten „Covert“-Skin suchen, ohne dabei in den vierstelligen Bereich zu geraten, ist dies die beste Wahl unter den roten AWP-Skins. CS2 die von Händlern immer wieder empfohlen werden.

Produktpreis:965,98–1.020,14 $ / 824,95–871,20 € / 713,86–753,88 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Kontrollkollektion

Fallschlüssel:N/A

The AWP | Fade ist die seltenste Variante unter den besten roten AWP-Skins, die in CS2 – ausschließlich bezogen aus der Kontrollkollektion, was bedeutet, dass es kein Gehäuse zu knacken und keinen Schlüssel zu kaufen gibt. Da sie nur in den Zuständen „Factory New“ und „Minimal Wear“ erhältlich sind, treibt der dauerhaft knappe Zustand die Preise über €965 am unteren Ende, wobei neuwertige Exemplare knapp über €1,020. Sein Farbverlauf geht über von tiefes Violettam Lagerbestand über lebhafte Rosa- und Rottöne into orange nahe der Mündung, wodurch eine der bekanntesten „Fade“-Oberflächen in CS2.

Die Beschaffung ausschließlich aus Beständen ist der zentrale Preistreiber: Da durch das Öffnen von Kisten kein neues Angebot auf den Markt gelangt, bleibt der Mindestpreis stabil, selbst wenn die allgemeinen AWP-Preise für rote Felle CS2 Der Markt ist von Schwankungen geprägt. Für Sammler, die eine Ausführung suchen, die höchste Glaubwürdigkeit signalisiert und nicht so schnell an Wert verliert, ist die AWP | Fade ist die beste Option – vorausgesetzt, das Budget lässt dies zu.

★ DER SELTENSTE ROTE AWP-SKIN AWP | Fade Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:51,25–139,48 $ / 43,77–119,12 € / 37,87–103,08 £

Seltenheit:Vertraulich

Quelle:Waffenkoffer „Winteroffensive“

Fallschlüssel:Schlüssel für die Waffenkiste „Winteroffensive“

The AWP | Redline ist das bekannteste Finish der „Classified“-Stufe im Spiel – seit seiner Veröffentlichung im Jahr … ein fester Bestandteil der CS2-Tauschlisten für rote AWP-Skins. Waffenkoffer „Winteroffensive“ im Jahr 2013. Seine elegantes schwarzes Gehäuse with rote AkzenteDas hat es zu einer ersten Wahl für Spieler gemacht, die nach den günstigsten roten Skins suchen CS2 Optionen, die nach wie vor ein erkennbares Prestige genießen, ohne dass dafür Ausgaben in der Größenordnung von „Covert“ erforderlich sind. Erhältlich in den Zuständen „Minimal Wear“, „Field-Tested“ und „Well-Worn“; die Preise reichen von €51 to €139, je nach Zustand und Schwimmkörper.

Für Spieler, die die günstigsten roten Skins vergleichen CS2 In der Kategorie „Classified“ gehören Exemplare mit dem Zustand „Field-Tested“ im Preisbereich von 51 bis 70 US-Dollar zu den preiswertesten Optionen, die dennoch ein gewisses Maß an Prestige genießen, während Exemplare mit dem Zustand „Minimal Wear“ im Preisbereich von 100 bis 139 US-Dollar den idealen Kompromiss für ein nahezu makelloses Erscheinungsbild ohne den Aufpreis für „Factory New“ darstellen. Die AWP | Redline braucht keine „Covert“-Stufe, um seinen Platz unter den besten roten AWP-Skins im Spiel zu rechtfertigen – unübertroffene Verfügbarkeit und ein zeitloses Design sprechen für sich. Spieler, die auch die CT-Seite spielen, könnten feststellen, dass die Die besten M4A1-S-Skins Ein nützlicher Leitfaden für die Zusammenstellung einer vollständigen CT-Ausrüstung.

★ DER BELIEBTESTE ROTE AWP-SKIN AWP | Redline Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:2,16–15,09 $ / 1,84–12,89 € / 1,60–11,15 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Horizon-Fall

Fallschlüssel:Horizon-Fallschlüssel

The American Writers‘ Workshop | Workshop zur Unterstützung bei der Veröffentlichung ist eine der günstigsten roten Sorten CS2 Spieler können ab der Stufe „Covert“ erhalten – beginnend bei €2.16 in „Battle-Scarred“ und bis zu €15.09 in neuwertigem Zustand direkt ab Werk Horizon-Fall. Dank der umfassenden Abdeckung aller Zustände ist es für jedes Budget erschwinglich. Sein geschäftiges Illustration im Graffiti-Stil, vollgepackt mit Zeichentrickfiguren, Pfoten, undSpritzerof orange, red, undBlaugrün, ist zwar Geschmackssache, bietet aber echte Raritäten auf „Covert“-Niveau zu einem Preis, gegen den man kaum etwas einwenden kann. Weitere Informationen dazu, was der breitere AWP Angebote auf dem Skin-Markt – der Leitfaden zum Die besten AWP-Skins in CS2 deckt das gesamte Spektrum ab.

The Horizon-Fall ist nach wie vor im aktiven Umlauf, was die Preise niedrig hält, aber das spekulative Aufwärtspotenzial im Vergleich zu Alternativen aus auslaufenden Serien begrenzt. Wenn Sie ausschließlich auf der Suche nach den günstigsten roten Skins sind CS2 Die „Covert“-Stufe ist verfügbar, die American Writers‘ Workshop | Workshop zur Unterstützung bei der Veröffentlichung Das ist die einfache Antwort – man muss sich einfach bewusst sein, dass die Investitionsargumente schwächer sind als bei älteren „Retired-Case“-Skins. Zu den günstigsten roten Skins gehören CS2 Versteckte Optionen, dieAmerican Writers‘ Workshop | Workshop zur Unterstützung bei der Veröffentlichung ist nach wie vor führend beim Preis-Qualitäts-Verhältnis.

★ DER BESTE PREISGÜNSTIGE ROTE AWP-SKIN American Writers‘ Workshop | Workshop zur Unterstützung bei der Veröffentlichung Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:332,20–1.000,85 $ / 283,70–854,73 € / 245,50–739,63 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Fall „Operation Hydra“

Fallschlüssel:Operation Hydra – Fallschlüssel

The AWP | Oni Taiji ist der grafisch detailreichste Eintrag unter den besten roten AWP-Skins auf dieser Liste – ein „Covert“-Drop aus dem Fall „Operation Hydra“, das nicht mehr aktiv verteilt wird. Seine komplexe Illustration eines japanischen Dämons bedeckt den gesamten Gewehrkörper, wobei der Zustand hier eine entscheidende Rolle spielt: Bei Exemplaren in neuwertigem Zustand für 1.000 Dollar sind die Verzierungen noch lebhaft erhalten, während bei Exemplaren mit Kampfspuren für €332 weisen im gesamten Design sichtbare Abnutzungsspuren auf. Exemplare mit minimalen Abnutzungsspuren im 400–600 Dollar Diese Reichweite ist der ideale Bereich. Spieler, die eine passende rote Ausrüstung zusammenstellen, finden möglicherweise ergänzende Messeroptionen in der Fraktur-Fall-MesserAuswahl.

Das Angebot ist fest – das Fall „Operation Hydra“ ist seit Jahren nicht mehr in den Standard-Drops enthalten, sodass Exemplare in „Factory New“-Zustand nur noch schwerer zu finden sein werden. Unter den roten AWP-Skins CS2 Sammler in der Preisklasse von 300 bis 1.000 Dollar bewerten regelmäßig die AWP | Oni Taiji ist die beste langfristige Wahl für Spieler, die Skins als tragbare Kunst betrachten.

★ DER DETAILLIERTESTE ROTE AWP-SKIN AWP | Oni Taiji Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:112,88–803,25 $ / 96,40–685,98 € / 83,42–593,60 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:eSports 2013 – Fallstudie

Fallschlüssel:eSports-Schlüssel

The Durchschnittlicher Gewichtungsfaktor | BOOM ist eine „Covert“-Oberfläche aus der eSports 2013 – Fallstudie – einer der frühesten Fälle in Counter-Strike Geschichte – mit auffällige Graffiti-Kunst in Orange und Schwarz das überraschend gut gealtert ist. Es zählt zu den besten roten AWP-Skins aus älteren Kisten, gerade wegen seines begrenzten Zustandsspektrums: „Factory New“, „Minimal Wear“ und ausschließlich „Field-Tested“ – was einen festeren Mindestpreis als bei den meisten vergleichbaren Skins ergibt. Exemplare im Zustand „Field-Tested“ beginnen bei etwa €112, während die „Factory New“-Versionen €800. Spieler, die nach alten Koffer-Skins suchen, finden die am bestenCS2 Handelsplattformen Ein nützlicher Leitfaden zum Vergleich verschiedener Plattformen.

Sein historisches Gewicht und ein Design, das sich auch am äußersten Ende seines Einsatzspektrums im Praxiseinsatz bewährt, machen das Durchschnittlicher Gewichtungsfaktor | BOOM eine zuverlässige Ergänzung für jede „Red“-Ausrüstung. Unter den „Red“-AWP-Skins CS2 Unter Sammlern von Legacy-Hüllen ist dieses Modell eines der durchweg gefragtesten – und dank seiner auffälligen orangefarbenen Graffiti-Optik fallen Sie damit auf jedem Server garantiert auf.

★ DER KULTIGSTE ROTE AWP-SKIN Durchschnittlicher Gewichtungsfaktor | BOOM Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:34,43–260,00 $ / 29,40–222,04 € / 25,44–192,14 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Falchion Case

Fallschlüssel:Falchion-Gehäuse-Schlüssel

The AWP | Hyper Beast ist einer der besten roten AWP-Skins und eines der bekanntesten Designs aller Waffenklassen – ein „Covert“-Drop aus der Falchion-Kiste mit explosiven Kreaturen-Motiven, das sich unter allen Bedingungen besser bewährt als die meisten komplexen Designs. Im Feld getestete Exemplare für 50–70 US-Dollar machen ihn zu einem der lohnenswertesten roten AWP-Skins. CS2 die regelmäßig im Fokus der Käufer stehen, wobei die Preise für fabrikneue Modelle bei etwa 260 Dollar liegen.

Zu den besten roten AWP-Skins in CS2, dasAWP | Hyper Beast bietet im mittleren Preissegment das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Die anhaltende Nachfrage in der Community sorgt für eine hohe Liquidität – sollten Sie das Teil jemals weiterverkaufen wollen, finden sich stets Käufer. Für Spieler, die zwischen einem preisgünstigen Einsteigermodell und einem Premium-„Covert“-Modell schwanken, ist dies die ausgewogenste Wahl auf der Liste – und Spieler, die darauf aufbauend eine komplett rote Ausrüstung zusammenstellen, finden ergänzende Messeroptionen im Fieber-FallzählerLeitfaden.

★ DER PREIS-LEISTUNGS-SPITZE-SKIN FÜR DIE ROTE AWP AWP | Hyper Beast Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:86,25–2.171,19 $ / 73,66–1.854,20 € / 63,74–1.604,51 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Austin 2025 – Zug-Souvenirpaket oder Budapest 2025 – Zug-Souvenirpaket

Fallschlüssel:N/A

Das AWP | LongDog bringt eine echte Abwechslung in die roten AWP-Skins CS2 was die Spieler mittlerweile erwarten – sein weißer Korpus mit schwarzer Illustration und roten Akzenten hebt ihn optisch von anderen Modellen ab, und seine Herkunft ist einzigartig unter den Modellen auf dieser Liste. Erhältlich ausschließlich über die Austin 2025 – Souvenir-Paket zum Zug or Budapest 2025 – Zug-Souvenirpaket, jede Kopie ist dauerhaft an einen bestimmten Fachmann gebunden CS2 Veranstaltung. Nach Ende dieser Turniere war das Angebot endgültig festgelegt – weshalb Exemplare in „Factory New“-Zustand mit Premium-Aufklebern Preise von über 2.100 Dollar erzielen, während „Battle-Scarred“-Versionen bei etwa 86 Dollar beginnen. Dazu passen die passenden Handschuhe aus der Recoil Case-Handschuhe Dieses Sortiment sorgt für eine komplett rote Ausrüstung.

Kaufen Sie die Souvenir-Version, wenn Ihnen die Turnier-Aufkleber wichtig sind – jedes Exemplar dokumentiert einen Moment aus einem Live-Spiel und verleiht dem Case damit eine Geschichte, die keine Standard-Hülle nachbilden kann. Für Spieler, die den optischen Eindruck ohne den Aufpreis genießen möchten, gibt es die günstigsten roten Hüllen CS2 Angebote, wie zum Beispiel das American Writers‘ Workshop | Workshop zur Unterstützung bei der Veröffentlichungand AWP | Acheron, bieten eine weitaus bessere Liquidität zu einem Bruchteil der Kosten.

★ DER EINZIGARTIGSTE ROTE AWP-SKIN AWP | LongDog Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:33,40–107,53 $ / 28,52–91,83 € / 24,68–79,46 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:eSports 2013 Winter-Fall

Fallschlüssel:eSports-Schlüssel

The AWP | Electric Hive ist ein „Covert“-Finish des inzwischen im Ruhestand befindlichen eSports 2013 Winter-Fall, mit einemtiefrotes Wabenmusterüber adunkelblauer Körper with leuchtend grün und gelbe Graffiti-Akzente. Erhältlich in den Zuständen „fabrikneu“, „minimale Gebrauchsspuren“, „praxiserprobt“ und „stark abgenutzt“, umfasst das Sortiment €33 to €107 – und das geometrische Design bewährt sich unter allen Bedingungen, sodass selbst im Praxiseinsatz getestete Exemplare bei40–50 Dollaroptisch sehr ansprechend. Es ist eine der am meisten unterschätzten Optionen unter den roten AWP-Skins CS2 Diskussionen, die trotz ihrer Bedeutung als Präzedenzfall immer wieder übersehen werden. Spieler, die ihre CS2 Auch Outfits mit kontrastierenden Stilen können neue Möglichkeiten eröffnen CS2 Anime-Skins als alternative visuelle Ausrichtung.

Engpässe bei der Versorgung mit ausgemusterten Gehäusen führen dazu, dass die AWP | Electric Hive denselben Knappheitsvorteil wie der Durchschnittlicher Gewichtungsfaktor | BOOM. Neuwertige Exemplare für 100–107 Dollar sind für ein „Covert“-Skin aus einem älteren Gehäuse preislich durchaus angemessen. Wenn das AWP | Waldbrand ist zwar etwas zu teuer, aber dennoch die überzeugendste Alternative im mittleren Preissegment auf dieser Liste.

★ BESTER ROTER AWP-SKIN DER MITTLEREN PREISKLASSE AWP | Electric Hive Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:0,50–30,30 $ / 0,43–25,88 € / 0,37–22,39 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Nuke-Souvenirpaket Antwerpen 2022, Nuke-Souvenirpaket Austin 2025 oder Nuke-Souvenirpaket Berlin 2019

Fallschlüssel:N/A

The AWP | Acheron ist das Highlight unter den günstigsten roten Sorten CS2 Kunden kommen immer wieder zurück – schon ab €0.50 in „Battle-Scarred“, wobei Exemplare in neuwertigem Zustand etwa €30. Die düsteren Illustrationen – Totenköpfe und Comicfiguren in Rot, Schwarz und Weiß – bedeckt den gesamten Körper und verleiht ihm einen raueren Look als die meisten Souvenir-Skins. Jedes Exemplar ist mit Turnieraufklebern versehen, was ihm den Charakter eines Souvenirs verleiht, ohne dass damit der Aufpreis für eine einzelne Veranstaltung verbunden ist, wie es bei Skins wie dem AWP | LongDog. Spieler, die nach preisgünstigen Optionen in den verschiedenen AWP Die Aufstellung sollte die Die besten günstigen AWP-SkinsLeitfaden.

Für alle, die ihr erstes Projekt umsetzen CS2 Ausrüstung mit roten AWP-Skins, die AWP | Acheron ist der naheliegende Ausgangspunkt. Es wird Spieler, die auf der Jagd nach extrem seltenen „Covert“-Drops sind, zwar nicht beeindrucken, aber als Souvenir für Einsteiger, in dem in jedem Exemplar echte Wettkampfgeschichte steckt, bietet es mehr, als sein Preis vermuten lässt.

★ BESTER AWP-SKIN FÜR EINSTIEGER IN DER FARBE ROT AWP | Acheron Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Die besten roten AWP-Skins in CS2: Vollständiger Vergleich

Die folgende Tabelle bietet einen statistikbasierten Überblick über alle zehn Optionen in diesem Leitfaden – Seltenheit, Preisklasse und eine kurze Anmerkung dazu, wovon die Preisgestaltung bei den einzelnen Optionen abhängt. Nutze sie, um schnell herauszufinden, wo dein Budget liegt, ganz gleich, ob du auf der Suche nach den günstigsten roten Skins bist CS2 verfügt über ein Standard- oder ein Premium-Covert-Stück.

Preise gültig ab Mai 2026.

Skin-Name Seltenheit Preisspanne Beschreibung AWP | Waldbrand Verdeckt 44,83 $–305,95 $ „Covert“ in jedem Zustand aus einem ausgemusterten Jubiläumsetui AWP | Fade Verdeckt 965,98 $ – 1.020,14 $ Nur Abholung, nur FN/MW, kein Schlüssel erforderlich AWP | Redline Vertraulich 51,25–139,48 $ Am häufigsten gehandelte Ausführung; nur MW, FT, WW American Writers‘ Workshop | Workshop zur Unterstützung bei der Veröffentlichung Verdeckt 2,16–15,09 $ Günstigster verdeckter Zugang; aktiver Fall sorgt für konstante Versorgung AWP | Oni Taiji Verdeckt 332,20 $–1.000,85 $ Detaillierte Illustration; Auslaufmodell „Operation“-Etui Durchschnittlicher Gewichtungsfaktor | BOOM Verdeckt 112,88 $–803,25 $ Legacy-eSports-Fall; nur FN/MW/FT AWP | Hyper Beast Verdeckt 34,43 $–260,00 $ Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei verdeckten Einsätzen; leistungsstark unter allen Bedingungen AWP | LongDog Verdeckt 86,25 $–2.171,19 $ Nur als Souvenir; festes Angebot; die Qualität der Aufkleber bestimmt die Obergrenze AWP | Electric Hive Verdeckt 33,40 $–107,53 $ Geometrische Tarnung aus einem älteren Fall; unterschätzter Mittelstreckenbereich AWP | Acheron Verdeckt 0,50–30,30 Dollar Günstigster Souvenir-Eintritt; verschiedene Paketangebote verfügbar

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder ihre Richtigkeit noch ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Rote AWP-Skins CS2 Da die Spieler aktiv handeln, hängen die größten Preisunterschiede von drei Faktoren ab: Seltenheitsstufe, Verfügbarkeit der Kisten und Status als Souvenir. Souvenir-Skins unterliegen ab dem Ende des jeweiligen Events einer festen Stückzahl – die AWP | LongDog and AWP | Acheron sind dauerhaft begrenzt, weshalb ältere Souvenirstücke wie die Acheron erzielen trotz erschwinglicher Preise für Exemplare in minderwertigem Zustand nach wie vor einen hohen Preis. Kaufen Sie Souvenir-Skins wegen der Turniersticker; allein was das Aussehen des Skins angeht, bieten Nicht-Souvenir-Varianten eine bessere Liquidität. Spieler, die nach einem Leitfaden zu den besten Marktplätzen für Schnäppchen bei CS2 Skins finden die der beste Ort zum Verkaufen CS2 Skins Artikel – eine praktische Informationsquelle.

Wenn Sie auf der Suche nach dem absoluten Tiefstpreis sind – den günstigsten roten Sorten CS2 verfügt über – das AWP | Acheron and American Writers‘ Workshop | Workshop zur Unterstützung bei der Veröffentlichung Das sind die beiden ersten Empfehlungen – sie sind die günstigsten Modelle mit roter Oberfläche CS2 Käufer können realistisch auf bestimmte Qualitätsstufen abzielen. Für einen umfassenderen Überblick über den Markt für alle Gewehre bietet die Die besten M4A4-Skins Der Leitfaden zeigt, wie die Preise für die besten roten AWP-Skins im Vergleich zu anderen beliebten Waffen abschneiden.

Abschließende Gedanken zu den roten AWP-Skins in CS2

Nach Durchsicht aller zehn Optionen stechen drei der besten roten AWP-Skins hinsichtlich Seltenheit, Designqualität und Preis-Leistungs-Verhältnis durchweg aus der Masse hervor:

AWP | Waldbrand – Die beste Wahl unter den roten AWP-Skins insgesamt. Seltenheitsstufe „Covert“, in jedem Zustand erhältlich und mit einem auffälligen Feuerdesign – und das zu einem Preis, den sich die meisten Spieler realistisch leisten können.

AWP | Fade – Das seltenste Design unter den besten roten AWP-Skins, die in CS2. Da die Beschaffung ausschließlich über Sammlerkanäle erfolgt und die Artikel nur in den Kategorien „FN“ und „MW“ erhältlich sind, ist das Angebot dauerhaft knapp, was sie zur ersten Wahl für ernsthafte Sammler macht.

AWP | Redline – Der am häufigsten gehandelte Abschluss im Spiel. Nicht „Covert“, sondern für Spieler, die auf der Suche nach den günstigsten roten Skins sind CS2 Angebote auf einem anerkannten Prestigeniveau – in puncto Liquidität kommt nichts anderes auch nur annähernd daran heran.

Die roten AWP-Skins CS2 Die Spieler decken jede erdenkliche Preisklasse ab, angefangen bei den günstigsten „Red Skins“ CS2 von Angeboten unter einem Dollar bis hin zu seltenen „Covert“-Exemplaren, die über 2.000 Dollar einbringen. Ganz gleich, welche Preisklasse Sie anstreben – dieser Leitfaden liefert Ihnen alles, was Sie brauchen, um das richtige Exemplar zu kaufen. Für Spieler, die auf der Suche nach Schnäppchen bei roten AWP-Skins sind CS2 Sammlerhandel, der am bestenCS2 Standorte für die Falleröffnung Dieser Leitfaden ist eine praktische Hilfe, um Plattformen zu vergleichen und faire Preise zu finden.

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Häufig gestellte Fragen