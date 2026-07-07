30 „Dreams and Nightmares“-Case-Messer im Jahr 2026

Eneba Hub enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine kleine Provision verdienen können, wenn du über sie einen Kauf tätigst – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

Der „Dreams and Nightmares“-Messer-Pool umfasst 30 Designs für fünf Messertypen, die jeweils mit sechs unterschiedlichen Oberflächenausführungen kombiniert sind. – und genau diese Vielfalt ist es, die so viele Spieler an diesem Koffer reizt. Er erschien im Januar 2022 und vereinte erstmals Messer mit Gamma-Finish in einem einzigen Koffer, wodurch eine Auswahl entstand, die von extrem seltenen „Butterfly“-Varianten im Wert von mehreren Tausend bis hin zu erschwinglicheren „Shadow Daggers“-Optionen unter 100 Dollar reicht.

Der Kompromiss bei den „Dreams and Nightmares“-Case-Messern ist klar: Die Drop-Rate liegt bei 0,26 %, sodass das Öffnen von Cases eine langwierige Angelegenheit ist. Die Preise schwanken je nach Angebot auf dem Marktplatz und saisonaler Nachfrage, und der Marktwert eines einzelnen Drops kann dessen Wert erheblich nach oben oder unten treiben. Dennoch zählen die „Dreams and Nightmares“-Messer zu den stärksten Pools mit Gamma-Finish in Counter-Strike 2 für Spieler, die Abwechslung suchen, ohne in mehreren Kisten nach Skins jagen zu müssen.

Unsere Top-Auswahl an „Dreams and Nightmares“-Case-Messern

Die Messersammlung „Fall „Träume und Albträume““ umfasst 30 Skins für fünf Messertypen und sechs Oberflächenvarianten, die von extrem selten Butterfly-Gamma-Doppler preisgünstig Schatten-Dolche. Die folgende Auswahl umfasst die besten Messer aus der „Dreams and Nightmares“-Kollektion, ausgewählt nach Seltenheit, Wert, Verarbeitungsqualität und allgemeiner Nachfrage.

Lesen Sie die vollständigen Bewertungen weiter unten, um Informationen zu Preisen, Seltenheitsgrad und Zustand jedes einzelnen dieser 30 Messer aus der „Dreams and Nightmares“-Kollektion zu erhalten.

Haftungsausschluss Die auf Eneba Hub veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich zu Informations- und Unterhaltungszwecken und sind nicht als professionelle, finanzielle oder Anlageberatung zu verstehen. Wir übernehmen keine Garantie für Gewinne oder finanzielle Ergebnisse, und die Leser sollten ihre Kaufentscheidungen verantwortungsbewusst und auf der Grundlage eigener Recherchen treffen. Alle Angaben zu Rendite (ROI), Wertsteigerungspotenzial oder Investitionen sind statistische Durchschnittswerte, die auf historischen Daten basieren, und stellen keine Garantie für individuelle Ergebnisse dar.

Wahrscheinlichkeiten für die Seltenheit von Fällen

Bevor man sich auf die Jagd nach Messern aus der „Dreams and Nightmares“-Kiste begibt, ist es hilfreich, genau zu wissen, womit man es zu tun hat. Die folgende Tabelle zeigt die offiziellen Drop-Wahrscheinlichkeiten für die „Dreams and Nightmares“-Kiste, aufgeschlüsselt nach Seltenheitsstufen.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in % Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Diese Wahrscheinlichkeiten sind die von Valve veröffentlichten offiziellen Zahlen für Counter-Strike 2 Waffenkoffer. Diese Regeln gelten für jedes einzelne Öffnen eines Koffers – es gibt weder einen „Pity-Timer“ noch einen „Streak-Schutz“. Jedes Öffnen ist ein eigenständiges, zufälliges Ereignis.

Die Quote von 0,26 % bedeutet, dass man statistisch gesehen etwa alle 385 Öffnungen mit einem Messer aus der „Dreams and Nightmares“-Kiste rechnen kann. Bei einem aktuellen Kistenpreis von ca. 1,48 $ und einem Schlüsselpreis von 2,49 $ (im Spiel) kostet jede Öffnung etwa 4,00 $. Bei 385 geöffneten Kisten belaufen sich die durchschnittlichen Ausgaben auf etwa 1.540 $, bevor ein Messer erscheint – und dieses Messer könnte jedes beliebige der 30 im Pool sein. A Butterfly-Messer | Gamma Doppler Emerald Da der Preis für „Factory New“ bei über 8.000 Dollar liegt, kann sich die Rechnung bei den seltensten Messern aus der „Dreams and Nightmares“-Reihe durchaus lohnen, doch die meisten Drops entfallen auf Ausführungen und Zustände mit geringerem Wert. Es ist klüger, dies als Unterhaltungsausgabe und nicht als Anlagestrategie zu betrachten.

Die besten „Best Dreams and Nightmares“-Messer von Case: Ausführliche Testberichte

Dieser Abschnitt befasst sich mit allen „Fall „Träume und Albträume““-Messern in dieser Liste, von preisgünstigen Modellen unter 50 Dollar – Schatten-Dolche | Helles Wasser – bis hin zu seltenen Skins im Wert von über 8.000 Dollar, wie zum Beispiel dem Butterfly-Messer | Gamma Doppler Emerald. Alle Skins hier können mithilfe des „Dreams and Nightmares“-Kisten-Schlüssels aus der „Dreams and Nightmares“-Kiste erhalten werden. Die unten aufgeführten Empfehlungen bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Seltenheit, Zustand und Preis und richten sich sowohl an Spieler, die ein Messer aus der „Dreams and Nightmares“-Kiste im Spiel verwenden möchten, als auch an Sammler, die auf langfristigen Wert setzen.

Produktpreis: ~512,43–1.996,37 $ / ~463–1.806 € / ~399–1.556 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Butterfly-Messer | Hintergrundgeschichte hat eine der größten Preisspannen unter den Messern im „Dreams and Nightmares“-Koffer, und diese Spanne ist fast ausschließlich auf den Float-Wert zurückzuführen. Die „Lore“-Oberfläche verbindet satte Gold- und Bernsteintöne über die Klinge hinweg in einem Muster, das sich bei „Factory New“ und „Field-Tested“ deutlich unterscheidet. Ein „FN“-Exemplar mit geringem Float und intakter Farbsättigung kann sich annähern an €2,000, während eine „Battle-Scarred“-Version weiterhin darüber gelistet ist €500 – was zeigt, wie stark die Grundnachfrage ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Butterfly-Messer | Hintergrundgeschichte ist das beliebteste Butterfly-Modell überhaupt und verfügt über eine der optisch auffälligsten Oberflächen in warmen Farbtönen in Counter-Strike 2 sowie eine starke Nachfrage auf dem Markt bei allen Abnutzungszuständen.

Das „Lore“-Muster verfügt über kein Phasensystem, doch aufgrund der zufälligen Verteilung des Farbverlaufs auf der Klinge weisen einige Tropfen einen stärkeren Bernsteinton auf, während andere eher in tiefere Rottöne tendieren. Das Butterfly-Messer | Hintergrundgeschichte Es gehört zu den fünf teuersten Messern im „Dreams and Nightmares“-Koffer und liegt damit deutlich über allen Varianten der Bowie-, Falchion-, Huntsman- und Shadow-Daggers-Messer im Pool. Es sind StatTrak-Versionen erhältlich, die einen erheblichen Aufpreis erzielen.

★ Das beste Schmetterlingsmesser in warmen Farbtönen in diesem Fall Butterfly-Messer – Hintergrundgeschichte Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~709,34–1.434,35 $ / ~641–1.298 € / ~553–1.119 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

Die Autotronic-Oberfläche ist eine der bekanntesten in Counter-Strike 2 – a tiefes, maschinell gefertigtes rotes Messermit einemharte Oberflächenstruktur das sich unter den meisten Verschleißbedingungen gut bewährt. Auf der Butterfly-Messer | Autotronic, das zusammen mit der einzigartigen Flip-Animation des „Butterfly“ eines der optisch beeindruckendsten Messer im „Dreams and Nightmares“-Case ergibt. Der Preis für ein fabrikneues Exemplar liegt derzeit bei etwa 709–1.434 Dollar mit sehr geringen Farbabweichungen, die ein satteres Rot beibehalten, das bei „Field-Tested“ und höheren Qualitätsstufen sichtbar nachlässt.

Auch wenn diese Haut eine erhebliche Investition darstellt, nimmt sie eine einzigartige Position auf dem Markt ein. Sie gehört nicht gerade zu den preisgünstige Messerschalen in CS2 – im Gegenteil, es gehört sogar zu den fünf teuersten Messern aus der „Dreams and Nightmares“-Kiste. Was die beständige Marktaktivität angeht, liegt es unter gleichen Bedingungen vor allen anderen Skins dieser Kiste, die keine „Butterfly“-Skins sind. Spieler, die ein rotfarbenes, prestigeträchtiges Messer aus dieser Kiste zu einem günstigeren Preis suchen, werden feststellen, dass dies die beste verfügbare Option ist. Das Automatischkommt in zahlreichen Fällen vor und gilt allgemein als hochwertige Oberflächenveredelung für jeden Klingentyp.

★ Das beste Schmetterlingsmesser mit roter Oberfläche aus diesem Set Butterfly-Messer – Autotronic Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~499,49–591,55 $ / ~452–535 € / ~389–461 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Butterfly-Messer | Bright Water ist das erschwinglichste der Butterfly-Messer im „Dreams and Nightmares“-Set. Die „Bright Water“-Oberfläche sorgt für eine Muster im Camouflage-Stil in Blau und Dunkelblau über die Klinge hinweg, was ihr einen coolen, zurückhaltenden Look verleiht, der sich von den auffälligeren Ausführungen in den höheren Preisklassen der Butterfly-Reihe abhebt. Bei ~499–592 Dollar Neuwertig – dies ist der Einstieg für Spieler, die ein Butterfly-Messer aus dieser Serie zum niedrigstmöglichen Preis suchen, wobei die Preise für Exemplare mit minimalen Gebrauchsspuren deutlich darunter liegen €499.

Die „Bright Water“-Oberfläche findet sich bei allen fünf Messertypen der „Dreams and Nightmares“-Kollektion wieder, wobei das „Butterfly“ preislich weit über den entsprechenden Modellen „Bowie“, „Huntsman“, „Falchion“ und „Shadow Daggers“ liegt. Die gleiche Oberfläche bei den „Shadow Daggers“ ist bereits ab €42, was verdeutlicht, wie stark der Preis vom Butterfly-Rahmen selbst abhängt. Spieler, die daran interessiert sind, Fieber-Fallzähler wird eine andere Auswahl an Oberflächen vorfinden, daher bleibt dieses Gehäuse die wichtigste Bezugsquelle für Butterfly-Skins der Gamma-Klasse.

★ Das preiswerteste Butterfly-Messer im „Dreams and Nightmares“-Etui Butterfly-Messer – Bright Water Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~544,05–676,96 $ / ~492–612 € / ~424–528 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

Das „Freehand“-Finish zeichnet sich durch einen handgemalten Grafikstil mit einemlila Blattbehandelt indetaillierte, schwarz-silberne Strichzeichnungen die sich über die Oberfläche erstreckt. Auf der Butterfly-Messer | Freehand, das Design zeichnet sich durch eine unverwechselbare handgefertigte Qualität aus, mit lila Griffschalen Das hebt es von den Metall- oder Holzmaserungs-Oberflächen der übrigen Messer aus der „Fall „Träume und Albträume““-Reihe ab. Die Preise für fabrikneue Exemplare liegen bei etwa 544–677 Dollar, womit es über dem Bright Water Einstiegsstufe in der „Butterfly“-Stufe.

Für Spieler, die ein Messer mit einer einzigartigen künstlerischen Note bevorzugen statt einer metallischen oder Farbverlaufs-Oberfläche, ist das Butterfly-Messer | Freehand ist in diesem Fall in dieser Preisklasse die beste Wahl. Die „Butterfly“-Version wird zu einem deutlich höheren Preis als die entsprechenden Messer im „Dreams and Nightmares“-Case angeboten, und Spieler, die daran interessiert sind, Fraktur-Fall-Messer Dort finden Sie auch die „Freehand“-Ausführung – praktisch, wenn Sie vor dem Kauf die Preise verschiedener Messertypen vergleichen möchten.

★ Die schönste handbemalte Oberfläche bei einem Butterfly-Messer Butterfly-Messer – Freihand Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~555,55–867,35 $ / ~502–785 € / ~433–677 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Butterfly-Messer | Schwarzes Laminat bietet einesaubere, dunkle Klinge mit einemschwarz-graues, mit Holzmaserung durchzogenes Muster das viele Spieler wegen seiner Zurückhaltung bevorzugen. Im Gegensatz zu den lebhafteren Ausführungen in dieser Serie wirkt „Black Laminate“ eher dezent – und genau das ist der Clou für Spieler, die ein hochwertiges Butterfly-Messer ohne auffälliges Design suchen. Neuwertige Exemplare werden zu Preisen zwischen €555 and €867, eine engere Spanne als bei den meisten anderen „Butterfly“-Varianten der „Dreams and Nightmares“-Messer, was auf eine relativ stabile Nachfrage und eine geringere Schwankungsanfälligkeit hindeutet.

Das dunkle Muster weist keine so deutlichen Gebrauchsspuren auf wie hellere Oberflächen, sodass selbst die Varianten „Minimal Wear“ und „Field-Tested“ noch ansehnlich aussehen – ein praktischer Vorteil für Käufer, die auf ihr Budget achten. Schwarzes Laminat kommt bei allen fünf Messertypen der „Dreams and Nightmares“-Reihe vor, doch die „Butterfly“-Variante weist mit deutlichem Abstand den höchsten Mindestwert auf.

★ Ein schlichtes, unauffälliges Butterfly-Messer aus dieser Hülle Butterfly-Messer – Schwarzes Laminat Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~1.766,00–1.913,17 $ / 1.598,00–1.730,00 € / 1.375,00–1.490,00 £

Seltenheit: Seltener Sondergegenstand

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Butterfly-Messer | Gamma Doppler ist das Kronjuwel der „Dreams and Nightmares“-Messerserie und der Hauptgrund dafür, dass diese Serie auch Jahre nach ihrer Veröffentlichung im Jahr 2022 nichts von ihrer Aktualität verloren hat. Die „Gamma Doppler“-Oberfläche ist in vier Standardausführungen erhältlich, von denen jede einen ganz eigenen Farbwechsel erzeugt – Phase 1 (Blau und Violett mit rauchigen Grüntönen), Phase 2 (leuchtendes Blaugrün/Smaragdgrün mit wolkenartigen Mustern), Phase 3 (leuchtendes Blaugrün und Grün mit helleren Mustern) sowie Phase 4 (türkis/cyan, das zwischen Blau und Grün wechselt) – sowie das äußerst seltene SmaragdVariante mit ihrer reine „Green Shift“-Strategie. Phase 4 und Phase 2 sind am begehrtesten, wobei „Factory New“-Standard-Phase-Drops zu Preisen um 1.766–1.913 Dollar, während der Emerald mit etwa … in einer völlig anderen Liga spielt 8.200–8.568 DollarNeu ab Werk.

Das Butterfly-Messer gehört zu den teuersten Messertypen überhaupt Counter-Strike 2, und in Kombination mit der „Gamma Doppler“-Oberfläche liegen die Preise damit höher als bei fast allen anderen Messern im „Fall „Träume und Albträume““-Sortiment. Der „Float“-Wert spielt eine wesentliche Rolle – der maximale „Float“-Wert von 0,07 bedeutet, dass der Unterschied zwischen „Factory New“ und „Minimal Wear“ insbesondere in Phase 4 sichtbar ist, wo die Sättigung der blaugrünen Farbe am stärksten von Oberflächenabnutzung beeinflusst wird. StatTrak-Versionen erzielen in allen Phasen einen zusätzlichen Preisaufschlag.

★ Das beste Gamma-Doppler-Messer in CS2 Butterfly-Messer – Gamma Doppler Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~82,77–197,36 $ / ~75–179 € / ~64–154 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Bowie-Messer | Hintergrundgeschichtebringt dasOberfläche in Gold und Bernstein „Lore“ in eine erschwinglichere Preisklasse, und das Messer’s große, einseitig geschliffene Klinge ist eine der besten Oberflächen dafür im gesamten „Dreams and Nightmares“-Case-Pool. Die breitere Klinge zeigt die Keltische Gravuren über eine längere, durchgehende Klingenfläche als jeder andere Messertyp mit dieser Ausführung, weshalb manche Sammler gezielt die Bowie-Version den Entsprechungen vom Typ „Huntsman“ oder „Falchion“ vorziehen.

Der „Float“-Wert spielt hier eine wichtige Rolle – die warmen Farbtöne verblassen bei höheren „Float“-Werten schneller als bei einigen anderen Oberflächenvarianten der Messer im „Dreams and Nightmares“-Case. Spieler, die die Ästhetik der Hintergrundgeschichte Wer nicht die „Butterfly“-Premium-Variante wählt, wird feststellen, dass dies das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei dieser Oberflächenausführung außerhalb der „Butterfly“-Klasse ist.

★ Das Lore-Finish mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis außerhalb der „Butterfly“-Stufe Bowie-Messer – Hintergrundgeschichte Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~85–247 $ / ~77–224 € / ~66–193 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Bowie-Messer | Autotronicwendet dietiefrote mechanische Oberfläche über die breite Klinge des Bowie-Messers, mit einem unverwechselbaren hellblauer Buchrückenrand and dunkelgrauer Griff. Der Autotronic-Look wirkt beim Bowie-Messer klarer als bei kleineren Messern, da die größere Oberfläche die metallisch-rote Textur zur Geltung bringt, ohne das Muster zu überladen.

Dass ~85–247 Dollar Neuwertig, der Preis entspricht in etwa dem des Bowie | Lore, wobei fabrikneue Exemplare mit geringem Float am oberen Ende dieser Spanne liegen. Die Autotronic-Oberfläche behält ihr Aussehen über alle Abnutzungszustände hinweg in der „Fall „Träume und Albträume““-Messerserie hinweg recht gut bei, obwohl bei den „Field-Tested“-Versionen eine Abschwächung des Rottons zu beobachten ist. Spieler, die den Autotronic-Look zu einem günstigeren Preis als das entsprechende Butterfly-Modell suchen, werden feststellen, dass dies die beste verfügbare Option in diesem Set ist. Durchsuchen CS2 Handelsplattformen kann dabei helfen, Angebote für diese Skin plattformübergreifend zu vergleichen.

★ Das beste Autotronic-Finish für ein Bowiemesser Bowie-Messer – Autotronic Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~56–200 $ / ~51–181 € / ~44–156 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Bowie-Messer | Bright Water ist das Einstiegsmodell der Bowie-Reihe innerhalb der „Dreams and Nightmares“-Messer. Das Tarnmuster verteilt sich auf der breiten, flachen Klinge des Bowie-Messers gleichmäßiger als bei jedem anderen Messertyp in der Vitrine, wodurch die Oberfläche ein weitläufigeres, offeneres Gefühl im Vergleich zu den schmaleren Klingen des Huntsman oder des Falchion.

Dass ~€56 bei geringem Verschleiß und bis zu ~€200 Bei fabrikneuen Exemplaren mit sehr geringer Stückzahl richtet sich der Grundpreis nach dem Messertyp und nicht nach der Oberflächenausführung – die gleiche Oberflächenausführung bei „Shadow Daggers“ kostet weniger als die Hälfte. Bei den Messern der Serie „Among Dreams and Nightmares“ gilt für die Bowie Bright Water ist die beste Wahl unter den Karten über 100 Dollar, insbesondere in den Zuständen „Battle-Scarred“ oder „Well-Worn“. Spieler, die zudem dem allgemeineren CS2 Der Markt für Skins könnte Die besten AWP-Skins eine nützliche Orientierungshilfe, um zu verstehen, wie sich die Preisgestaltung über verschiedene Waffenkategorien hinweg gestaltet.

★ Das beste preisgünstige Bowie-Messer aus diesem Sortiment Bowie-Messer – Bright Water Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~68–200 $ / ~62–181 € / ~53–156 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Bowie-Messer | Freehandträgt das Illustrierte Strichzeichnung, freihändig ausgearbeitetauf der größte Klingenfläche aus der „Dreams and Nightmares“-Serie. Durch die zusätzliche Breite kommt das grafische Design besser zur Geltung als bei schmaleren Messertypen – pro Blickwinkel ist mehr vom Muster zu sehen, was dieses Modell zu einer der am vollständigsten wirkenden Freehand-Präsentationen in der Kollektion macht.

Dass ~€68 im unteren Bereich (Battle-Scarred) bis zu ~€200 (FN mit geringem Umlauf), dessen Preis im mittleren Bereich der Bowie-Oberflächen der „Dreams and Nightmares“-Serie liegt. Das Handelsvolumen ist bei den meisten Abnutzungszuständen stabil, und Spieler, die künstlerisch gestaltete Oberflächen gegenüber metallischen oder glänzenden Varianten bevorzugen, werden die Freihandeine außergewöhnliche Wahl in dieser Preisklasse.

★ Beste Lackierung in der Kategorie „Bowie-Messer“ Bowie-Messer – Freihand Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~56–200 $ / ~51–181 € / ~44–156 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Bowie-Messer | Schwarzes Laminatsetzt das dunkles Holzmaserungsmuster über die breiteste Klingenfläche der „Dreams and Nightmares“-Serie hinweg, und das Ergebnis ist eine der imposantesten „Black Laminate“-Varianten auf dem Markt. Die Bowie-Klinge große, einseitig geschliffene Klinge Dadurch hat die gestreifte, grau-schwarze Maserung mehr Raum, sich ununterbrochen über die Oberfläche zu erstrecken, weshalb manche Spieler für diese Ausführung bewusst diesen Messertyp dem „Huntsman“ oder dem „Falchion“ vorziehen.

Dass ~56–200 Dollar „Factory New“ – dies ist eine der größten Preisspannen bei den „Dreams and Nightmares“-Case-Messern. Exemplare im „Low-Float“-Zustand mit makelloser dunkler Maserung bewegen sich am oberen Ende dieser Spanne. Versionen mit Kampfspuren liegen am unteren Ende und sehen dennoch ansehnlich aus, da die dunkle Maserung im Gegensatz zu helleren Oberflächen bei Abnutzung nicht ausbleicht. Spieler, die den Überblick behalten bewährte Verkaufsplattformen CS2 Skins werden feststellen, dass diese Art der Oberflächenbehandlung eine konstante Nachfrage seitens der Käufer verzeichnet.

★ Das beste dezente, dunkle Finish für ein Bowiemesser Bowie-Messer – Schwarzes Laminat Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~193,45–259,98 $ / ~175–235 € / ~151–203 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Bowie Knife | Gamma Doppler ist das teuerste Messer der Kategorie „Bowie“ innerhalb der „Dreams and Nightmares“-Messerreihe. Das breite, ebene Fläche gibt jeder Phase Raum, ihren gesamten Farbverlauf ohne Unterbrechung zur Geltung zu bringen. Durch die großzügige Klingenfläche kommt jede Phase lebendiger zur Geltung als bei kleineren Messertypen, und die „Emerald“-Variante befindet sich in einer ganz eigenen Preisklasse.

Dass ~193–260 Dollar Neuwertig – dies ist eine deutliche Preissenkung gegenüber dem entsprechenden Modell aus der „Butterfly“-Reihe. Die Phasen 4 und 2 erzielen höhere Preise als die Phasen 1 und 3. Dieses Modell gehört zu den erschwinglichsten Messern aus dem „Dreams and Nightmares“-Case, die noch immer mit der „Gamma Doppler“-Oberfläche versehen sind, was es zu einer beliebten Wahl für Spieler macht, die auf der Suche nach Häufige Fälle, die in … eröffnet werden CS2 die genau diese Oberflächenausführung zu einem Bruchteil der Butterfly-Preise wünschen.

★ Das beste Bowiemesser aus der „Dreams and Nightmares“-Kollektion Bowie Knife – Gamma Doppler Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~95,61–152,90 $ / ~87–138 € / ~75–119 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Falchion-Messer | Hintergrundgeschichteliegt bei ~96–153 Dollar Neuwertig und präsentiert das Gold und „Lore“-Finish mit keltischen Gravuren und unterscheidet sich damit von anderen Messern aus der „Dreams and Nightmares“-Serie, die dieselbe Oberflächenbehandlung aufweisen. Die Krümmung des Falchion-Messers konzentriert die Gravurdetails auf den breitesten Teil der Klinge und rahmt diese anders ein als beim flachen Bowie oder dem geraden Huntsman – wodurch das Muster bei diesem Messertyp kompakter und zentrierter wirkt.

Für Spieler, die die Ästhetik von „Lore“ suchen, ohne Preise auf dem Niveau von „Bowie“ oder „Butterfly“ zu zahlen, bietet das „Falchion“ eine vergleichbare Verarbeitung zu einem günstigeren Einstiegspreis. Der Unterschied zwischen diesem Modell und dem Huntsman | Hintergrundgeschichte ist unter den meisten Bedingungen relativ gering, sodass die Entscheidung in der Regel von den persönlichen Vorlieben hinsichtlich der Klingenform der Spieler abhängt, die Messer im „Dreams and Nightmares“-Koffer vergleichen.

★ Preisgünstiges Messer mit Lore-Finish und einzigartiger Klingenform Falchion-Messer – Hintergrundgeschichte Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~103–213 $ / ~93–193 € / ~80–166 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Falchion-Messer | Autotronic ist das teuerste Falchion ohne Gamma-Doppler-Funktion im Koffer „Träume und Albträume“ und kostet etwa103–213 Dollar Neuwertig. Die Oberfläche zeichnet sich durch eine graue Klingemit einemfettgedruckter roter Akzentstreifen entlang der Klinge, wobei die Wölbung am Bauch des Falchion ihm einen etwas anderen Charakter verleiht als dem Autotronic bei Klingen mit gerader Schneide.

Bei diesem Preis ist das Falchion | Autotronic steht in direkter Konkurrenz zu dem Huntsman | Autotronic und bietet eine ähnliche Ausführung zu einem ähnlichen Preis. Das Falchion wird im Vergleich zu den meisten anderen Falchion-Ausführungen unter den Messern im „Dreams and Nightmares“-Koffer häufiger gehandelt, was auf eine stetige Nachfrage der Käufer auf verschiedenen Plattformen hindeutet. Spieler, die ein rotes Messer unter 200 Dollar suchen und die Falchion-Klingenform bevorzugen, werden feststellen, dass dies die beständigste Option in dieser Preisklasse ist.

★ Das beste Falchion-Messer aus dem Fall „Träume und Albträume“ Falchion-Messer – Autotronic Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~70–130 $ / ~63–118 € / ~55–101 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Falchion-Messer | Bright Water ist das Einstiegsmodell der Falchion-Reihe bei den „Dreams and Nightmares“-Taschenmessern. Der geschwungene Bauch der Falchion-Klinge durchbricht die Tarnmuster auf eine Weise, die für diesen Messertyp einzigartig ist – die Farbe verteilt sich an der breitesten Stelle der Klinge anders, wodurch sie einen etwas anderen Charakter erhält als die flachen Oberflächen des Bowie oder des Huntsman mit derselben Oberflächenbehandlung. Die tiefen, aquatischen Farbtöne dieses Camouflage-Musters regen ganz natürlich zu abgestimmten Ausrüstungskombinationen an, was viele Spieler dazu veranlasst, das Messer zusammen mit dem Die besten blauen M4A1-S-Skins für eine durchgängig einheitliche visuelle Gestaltung.

Das Tarnmuster sieht unter allen Abnutzungsbedingungen gepflegt aus, weshalb Modelle mit geringerer Abnutzung eine praktische Wahl für preisbewusste Käufer sind. Dies und das „Black Laminate“ sind die beiden Falchion-Modelle, die unter 100 Dollar bleiben, und für alle, die mit einem knappen Budget nach Messern aus dem „Dreams and Nightmares“-Set suchen, sind dies die beiden Modelle, die es in die engere Auswahl nehmen lohnt. Das Falchion Bright Water verzeichnet im Vergleich zu anderen Falchion-Designs ein hohes Handelsvolumen – es gehört zu den am häufigsten angebotenen Falchion-Skins auf Plattformen von Drittanbietern.

★ Das beste preisgünstige Falchion-Messer aus diesem Sortiment Falchion-Messer – Bright Water Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~75–160 $ / ~68–145 € / ~58–125 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Falchion-Messer | Freehandist dasam stärksten formabhängig der fünf Freehand-Messer im „Dreams and Nightmares“-Etui. Das Bauchwölbungder Falchion-Klinge unterbricht das iIllustrierte Strichzeichnungen wie kein anderer Messertyp – das Design ist an der breitesten Stelle der Klinge gebogen, wodurch diese Version optisch anders wirkt als das flache Bowie-Messer oder das gerade Huntsman-Messer mit derselben Oberflächenbehandlung.

Dass ~75–160 Dollar „Factory New“ – die Preisspanne lässt sich zum Teil durch den Float-Wert und die Platzierung des Musters erklären: Bei einigen „Factory New“-Exemplaren ist das abgebildete Design auf der primären Sichtfläche der Klinge stärker ausgeprägt. Spieler, die bemalte, kunstvolle Oberflächen gegenüber matten Metalloberflächen bevorzugen und ein Messer aus der „Dreams and Nightmares“-Kollektion unter 200 Dollar suchen, werden hier eine einzigartige Option finden.

★ Das kunstvollste Falchion-Finish in diesem Fall Falchion-Messer – Freihand Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~63–104 $ / ~57–94 € / ~49–81 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Falchion-Messer | Schwarzes Laminat ist das Modell „Falchion“ aus der „Dreams and Nightmares“-Serie im mittleren Preissegment, das zu einem Preis von ca.63–104 Dollar Neu ab Werk. Die Krümmung des Falchion-Klingenschenkels verleiht dem dunkles Holzmaserungsmuster ein anderer Ablauf als bei Geradklingen – Die Maserung folgt der Wölbung der Klinge, sodass es so aussieht, als würde sie sich um die breiteste Stelle wickeln, anstatt in einer geraden Linie zu verlaufen.

In dieser Preisklasse ist das Falchion | Schwarzes Laminat ist eines der am leichtesten erhältlichen Messer mit dunkler Oberfläche im Koffer „Träume und Albträume“ außerhalb der Stufe „Schattendolche“. Die geringe Schwebeempfindlichkeit des Schwarzes LaminatDas bedeutet, dass selbst im Einsatz getestete oder stark abgenutzte Exemplare gut aussehen, was für Käufer, die ihre Ausgaben für den Zustand des Artikels so gering wie möglich halten möchten, einen praktischen Vorteil darstellt.

★ Der in diesem Etui am leichtesten zugängliche Falchion mit dunkler Oberfläche Falchion-Messer – Schwarzes Laminat Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~120–200 $ / ~109–181 € / ~94–156 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Falchion Knife | Doppler-Serie ist das Spitzenmodell unter allen „Fall „Träume und Albträume““-Messern. Im Gegensatz zu den flachen Oberflächen des Bowie oder dem langen Rücken des Huntsman ist der Falchion’s ausgeprägte Bauchwölbung Das bedeutet, dass sich die Gamma-Doppler-Farbverschiebung über die Klinge hinweg unterschiedlich verteilt – jede Phase fängt das Licht in einem leicht unterschiedlichen Winkel ein, was dieser Version unter den fünf Gamma-Doppler-Messern im „Dreams and Nightmares“-Etui einen ganz eigenen Charakter verleiht.

Dass ~120–200 Dollar Fabrikneu; die Phasenprämien gelten genauso wie bei anderen Gamma-Doppler-Messern im „Dreams and Nightmares“-Koffer, wobei Phase 4 und Phase 2 die höchsten Preise erzielen. Spieler, die stöbern CS2 Anime-Skins könnten die Klingenform des Falchions als attraktive Ergänzung zu themenbezogenen Waffenskins in einer Gesamt-Ausrüstung empfinden.

★ Das beste Gamma-Doppler-Finish in der Falchion-Klasse Falchion Knife – Doppler-Serie Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~90,19–164,28 $ / ~82–149 € / ~70–128 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Jagdmesser | Hintergrundgeschichte gehört zu den preisgünstigsten Messern mit „Lore“-Finish im „Dreams and Nightmares“-Case und liegt deutlich unter den entsprechenden Modellen „Bowie“ und „Butterfly“. Die Clip-Point-Klinge zieht die Keltische Gravuren zur Spitze hin, wobei die Krümmung der Spitze die Goldtöne deutlicher zur Geltung bringt als bei Klingen mit gerader Kante – was dieser Version ein etwas schlankeres, eleganteres Erscheinungsbild verleiht bei ~90–164 Dollar Neu ab Werk.

Die Empfindlichkeit gegenüber Abrieb ist mäßig – Exemplare der Kategorien „FN“ und „Minimal Wear“ behalten eine gute Farbtiefe, während stärkere Abnutzungserscheinungen die Oberfläche matt werden lassen. Für Spieler, die den Abrieb verfolgen Besondere M4A4-Skins oder andere Premium-Artikel neben ihrer Messerkollektion bietet dieser Leitfaden nützliche Informationen zu den Werten der Skins in ähnlichen Preisklassen.

★ Das beste Jagdmesser im Etui Jagdmesser – Hintergrundgeschichte Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~95,48–204,66 $ / ~86–185 € / ~74–160 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Jagdmesser | Autotronic ist die Variante mit roter Lackierung in der Huntsman-Klasse, die sich durch eine tiefrote Klingemit einem unverwechselbaren hellblauer, gezackter Buchrückenrand and dunkelgrauer Griff. Dass ~95–205 Dollar Neuwertig, preislich liegt es nahe am Huntsman | Hintergrundgeschichte, wobei die Clip-Point-Spitze einen natürlichen Blickpunkt für die Details der Oberfläche bildet.

Spieler, die sich rote Messer aus dem „Dreams and Nightmares“-Koffer wünschen, sich die Preise für die „Butterfly“- oder „Bowie“-Autotronic-Modelle aber nicht leisten können, werden die „Huntsman“-Version als praktischen Kompromiss empfinden. Die Autotronic-Oberfläche aller Messertypen in diesem Koffer ist auf jeden Fall im Auge zu behalten. CS2 Skin-Wettseiten Wenn du Skins als Einsatzobjekte verwendest, da deren markantes rotes Design in der Regel auf der Plattform breite Akzeptanz findet.

★ Die beste rote Autotronic-Oberfläche bei einem Huntsman-Messer Jagdmesser – Autotronic Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~55–110 $ / ~50–100 € / ~43–86 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Jagdmesser | Bright Water ist die preisgünstigste Huntsman-Ausführung bei den Messern der Serie „Dreams and Nightmares“, deren Preis bei etwa ~ beginnt55–110 Dollar Neu ab Werk. Auf dem Huntsman’s längere, schmalere Klinge, dasTarnmuster verläuft über die gesamte Länge des Messers in einer geradlinigeren Form als beim breiteren Bowie oder dem geschwungenen Falchion, was es zu einem der Varianten von „Bright Water“, die sauberer aussehen in diesem Fall.

Die Oberfläche weist für diese Preisklasse nur minimale Abnutzungserscheinungen auf, sodass die Varianten „Minimal Wear“ oder „Field-Tested“ eine praktische Wahl für Spieler sind, die auf ihre Ausgaben achten. Im Vergleich zu den Schatten-Dolche | Helles Wasser, liegt der Preis des „Huntsman“ aufgrund des Aufschlags für diesen Messertyp deutlich höher – die gleiche Ausführung bei den beiden Dolchen ist bereits ab ca. 42 $ erhältlich.

★ Das günstigste Huntsman-Messer aus diesem Sortiment Jagdmesser – Bright Water Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~60–120 $ / ~54–109 € / ~47–94 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Jagdmesser | Freehanddehnt dieillustrierte Strichzeichnung über eine längere, schmalere Klinge als die meisten anderen Freehand-Messer im „Dreams and Nightmares“-Set. Das Clip-Point-Spitzeverleiht dem Design einen klareren Schwerpunkt als beim Bowie oder Falchion, wodurch diese Version eine linearere, gestreckte Komposition Das ist ideal für Spieler, die eine traditionelle Einblatt-Silhouette mit kunstvoller Verarbeitung bevorzugen.

Der Preis liegt bei etwa ~60–120 Dollar Neuwertig, der Wert entspricht in etwa dem des „Black Laminate“ desselben Messertyps. Unter den Messern im „Dreams and Nightmares“-Set sind das „Freehand“ und das „Black Laminate“ nach dem „Lore“ die beiden am häufigsten gehandelten „Huntsman“-Ausführungen. Wenn Sie in dieser Preisklasse etwas mit etwas mehr Charakter suchen, ist das „Freehand“-Modell die bessere Wahl gegenüber dem „Black Laminate“ für alle, die einen bemalten Look einem dunklen vorziehen.

★ Beste künstlerische Ausführung in der Kategorie „Huntsman-Messer“ Jagdmesser – Freihand Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~60–120 $ / ~54–109 € / ~47–94 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Jagdmesser | Schwarzes Laminatwendet diedunkles Holzmaserungsmuster zu einer der traditionellsten Klingenformen in der „Dreams and Nightmares“-Serie. Die Kombination aus der Silhouette eines Jagdmessers und der schlichten, schnörkellosen „Black Laminate“-Oberfläche verleiht diesem Messer ein solideres, zweckmäßigeres Aussehen als fast jedem anderen Modell in der Reihe – was vor allem Spieler anspricht, die ein Messer suchen, das eher zweckmäßig als dekorativ wirkt.

Die „Black Laminate“-Oberfläche bewährt sich unter verschiedenen Abnutzungsbedingungen, was ein einheitliches Merkmal aller Messer aus dem „Dreams and Nightmares“-Set ist, die diese Oberfläche aufweisen. Die „Huntsman“-Variante ist bei Spielern beliebt, die ein makelloses Messer zu einem Preis unter 100 Dollar suchen, insbesondere in den Zuständen „Minimal Wear“ oder „Field-Tested“.

★ Das beste preisgünstige Messer mit dunkler Oberfläche aus diesem Sortiment Jagdmesser – Schwarzes Laminat Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~120–210 $ / ~109–190 € / ~94–164 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Jagdmesser | Gamma Doppler ist das Spitzenmodell der Huntsman-Reihe unter den Messern der „Dreams and Nightmares“-Kollektion. Das Clip-Point-Klinge leitet die Gamma-Doppler-Farbverschiebung entlang seiner Oberkante und seines Rückens auf eine Weise, die für diesen Messertyp einzigartig ist – schmaler als das Bowie-Messer und gerader als das Falchion; die Phasen lassen sich wie folgt beschreiben: schärfer und linearer über die gesamte Klingenoberfläche.

Dass ~120–210 Dollar „Factory New“ – die Huntsman-Stufe liegt bei der Gamma-Doppler-Oberfläche unterhalb der Bowie-Stufe, was das geringere Grundprestige des Huntsman in der Counter-Strike 2 Messerhierarchie. Überprüfung CS2 Standorte für die Falleröffnung kann Ihnen dabei helfen, die Kosten für das Öffnen zu vergleichen, bevor Sie sich für eine Strategie zum Öffnen dieses Messers entscheiden.

★ Das beste Gamma-Doppler-Finish im Huntsman-Tier Jagdmesser – Gamma Doppler Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~65–120 $ / ~59–109 € / ~51–94 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Schatten-Dolche | Hintergrundgeschichte ist die einzige Variante der „Lore“-Oberfläche, die verteilt das goldene, keltisch gravierte Muster auf zwei Klingen statt auf eine. Unter allen Messern der „Dreams and Nightmares“-Reihe funktioniert keine andere „Lore“-Variante auf diese Weise – jeder Dolch trägt einen Teil des Designs für sich allein, was bedeutet, dass kein einzelner Bereich das vollständige Muster zeigt. Damit ist dies der günstigste Einstieg in die „Lore“-Reihe bei ~65–120 Dollar Neu ab Werk.

Zu diesem Preis ist dies eines der erschwinglicheren Messer mit „Lore“-Finish im „Dreams and Nightmares“-Koffer. Spieler, die die „Lore“-Optik bei einem Doppelklingen-Messer wünschen, ohne die höheren Preise für Einzelklingen-Messer zahlen zu müssen, werden darin eine gute Alternative finden. Und wenn ihr euch einen Überblick darüber verschaffen wollt, welche Messer in der „Dreams and Nightmares“-Kiste enthalten sind, dann ist die Lore Es rangiert in der „Shadow Daggers“-Klasse über den Modellen „Autotronic“, „Freehand“, „Bright Water“ und „Black Laminate“, wobei der „Gamma Doppler“ insgesamt weiterhin an der Spitze dieser Klasse steht.

★ Das beste Messer mit zwei Klingen in warmen Farbtönen in diesem Fall Schatten-Dolche – Hintergrundgeschichte Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~57–114 $ / ~52–103 € / ~44–89 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Shadow Daggers | Autotronicbringt das rmechanisch bearbeitet zum Dual-Blade-Format, mit kräftig rote Griffe und Schutzvorrichtungen im Gegensatz zu graue/silberne Klingen. Dass ~57–114 Dollar „Factory New“ – der Preis liegt in den meisten Fällen unter 100 Dollar, außer bei Exemplaren in „Factory New“-Zustand mit sehr geringem Float.

Für Spieler, die sich gezielt ein rotes Messer aus der „Dreams and Nightmares“-Kiste unter 100 Dollar wünschen, ist dies eine der wenigen verfügbaren Optionen. Für preisbewusste Käufer ist die „Field-Tested“-Version für etwa 56–65 Dollar ist der ideale Kompromiss und bietet dir dennoch eines der optisch markantesten Messer in der „Dreams and Nightmares“-Kollektion.

★ Das beste Messer mit zwei Klingen und rotem Finish zum günstigen Preis Shadow Daggers – Autotronic Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~42–72 $ / ~38–65 € / ~33–56 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Fallbeispiel „Träume und Albträume“

The Schatten-Dolche | Helles Wasser ist das günstigste Messer im gesamten Messer-Sortiment des „Dreams and Nightmares“-Koffers. Das Zweischneidiges Formatteilt das Tarnmuster auf zwei kleineren Flächen statt auf einer durchgehenden Klinge – jeder Dolch trägt einen eigenen Teil des Motivs, was dieser Version im Vergleich zu den Bright-Water-Messern mit einer einzigen Klinge in Fall „Träume und Albträume“. Dass ~42–72 Dollar Neuwertig – dies ist die günstigste Einstiegsmöglichkeit für Spieler, die ein beliebiges Messer aus diesem Set haben möchten, ohne mehr als 50 Dollar auszugeben.

Die Oberfläche hält verschiedenen Beanspruchungen gut stand, was das Messer zu einem praktischen Begleiter für den Alltag für Spieler macht, die auf ihre Ausgaben achten. Die gleiche „Bright Water“-Oberfläche bei einem Butterfly-Messer kostet über 499 $, während die Version mit zwei Dolchen unter 50 $ liegt – was verdeutlicht, dass bei der „Dreams and Nightmares“-Kollektion der Messertyp die Preisentscheidung weitaus stärker beeinflusst als die Wahl der Oberfläche.

★ Das am leichtesten zugängliche Messer aus dem „Dreams and Nightmares“-Etui Schatten-Dolche – Helles Wasser Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~48–85 $ / ~43–77 € / ~37–66 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Schatten-Dolche | Freihand ist die einzige Version des Illustrierte Strichzeichnung, freihändig ausgearbeitet unter den „Dreams and Nightmares“-Case-Messern, das heißt auf zwei Klingen verteilt. Jeder Dolch trägt einen eigenständigen Teil des grafischen Musters, was bedeutet, dass das gesamte Motiv niemals auf einer einzigen Fläche zu sehen ist – eine Gestaltung, die für diesen Messertyp einzigartig ist und ihm im Vergleich zu jedem anderen Freehand-Messer in der Kollektion einen ganz eigenen Charakter verleiht.

Dass ~48–85 Dollar Fabrikneu – dies ist eines der preisgünstigsten Messer-Skins im gesamten Angebot. Für Spieler, die sich eine kunstvolle Gestaltung wünschen, aber nur über ein begrenztes Budget verfügen, ist das Freihand-Schatten-Dolche gehört zu den drei günstigsten Messern aus der „Dreams and Nightmares“-Kollektion, und die „Freehand“-Doppeldolche sind auf den meisten großen Plattformen regelmäßig gelistet.

★ Das beste Lackfinish bei einem preisgünstigen Messer mit zwei Klingen Schatten-Dolche – Freihand Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~48–90 $ / ~43–81 € / ~37–70 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

Unter den „Case Knives“-Messern der Serie „Among Dreams and Nightmares“ ist das Shadow Daggers | Schwarzes Laminat ist die einzige Version des dunkle Holzmaserung das gleichzeitig auf zwei Flügeln erscheint. Das gestreiftes grau-schwarzes Muster verläuft unabhängig voneinander über jeden Dolch und verleiht dem Paar ein harmonisches, symmetrisches Erscheinungsbild, das für diesen Messertyp einzigartig ist – und bei ~48–90 Dollar Neuwertig – dies ist die günstigste Möglichkeit, sich die schwarze Laminat-Oberfläche dieses Gehäuses zuzulegen.

Für Spieler, die ein Messer mit dunkler Oberfläche aus diesem Set zum möglichst günstigen Preis suchen, ist das Schwarze Laminat-Schattendolche in engem Wettbewerb mit den „Bright Water“-Schattendolche für den am leichtesten zugänglichen Platz. Die Version „Black Laminate“ spricht vor allem Spieler an, die einen dunkleren, zurückhaltenderen Look dem Camouflage-Muster des „Bright Water“ vorziehen. Beide sind gute Optionen, wenn das Budget das wichtigste Kriterium bei Ihrer Suche nach Messern im „Dreams and Nightmares“-Koffer ist.

★ Das beste dunkle Messer mit zwei Klingen in diesem Fall Shadow Daggers – Schwarzes Laminat Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~110–138,83 $ / ~100–126 € / ~86–108 £

Seltenheit: Seltenes Spezialobjekt

Quelle: Fall „Träume und Albträume“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zum Fall „Träume und Albträume“

The Shadow Daggers | Gamma Doppler ist die teuerste Ausführung der „Shadow Daggers“ aus der „Dreams and Nightmares“-Serie und das einzige Modell dieser Reihe, das regelmäßig die 100-Dollar-Marke für fabrikneue Exemplare überschreitet. Mit dem Farbverschiebung, verteilt auf zwei kleinere Flügel Anstelle einer durchgehenden Oberfläche unterscheidet sich die Phasendarstellung hier von allen anderen Gamma-Doppler-Messern im Sortiment – jede Phase erscheint gleichzeitig spiegelbildlich auf beiden Dolchen.

Dass ~110–139 Dollar Neuwertig – dieses Modell ist deutlich günstiger als jedes andere Gamma-Doppler-Messer mit einer Klinge aus der „Dreams and Nightmares“-Kollektion. Die geringere Klingenfläche pro Dolch schränkt die wahrgenommene Verarbeitungsqualität im Vergleich zu entsprechenden Bowie- oder Butterfly-Modellen ein, doch für Spieler, die ein Gamma-Doppler-Messer aus diesem Case für unter 150 Dollar suchen, ist die „Shadow Daggers“-Version die einzige verfügbare Option.

★ Das beste „Shadow Daggers“-Messer aus diesem Set Shadow Daggers – Gamma Doppler Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Die besten „Dreams & Nightmares“-Case-Messer in CS2: Vollständiger Vergleich

Hier finden Sie eine übersichtliche Gegenüberstellung aller 30 „Dreams and Nightmares“-Case-Messer, sortiert nach Messertyp und Oberflächenausführung, mit ungefähren Preisklassen für fabrikneue Exemplare und wichtigen Hinweisen.

Messerhaut Seltenheit Preisspanne Beschreibung Butterfly-Messer | Lore Seltener Sondergegenstand 512–1.996 Dollar Warmer Farbverlauf in Gold- und Bernsteintönen; breiter Streuungsbereich Butterfly-Messer | Automatisch Seltener Sondergegenstand 709–1.434 Dollar Tiefrotes Metallic-Lack; hoher Wiederverkaufswert Butterfly-Messer | Bright Water Seltener Sondergegenstand 499–592 Dollar Butterfly für Einsteiger; marineblaues Camouflage-Muster Butterfly-Messer |Freihand Seltener Sondergegenstand 544–677 Dollar Illustrierte Strichzeichnungen; künstlerischer Reiz Butterfly-Messer | Schwarzes Laminat Seltener Sondergegenstand 555–867 Dollar Dunkle Holzmaserung; stabile Nachfrage Butterfly-Messer | Doppler-Bereich Seltener Sondergegenstand 1.766–8.568 $+ Top-Auswahl; 4 Phasen + Smaragd; höchste Nachfrage auf dem Marktplatz Bowie-Messer| Lore Seltener Sondergegenstand 83–197 Dollar Warme Farbtöne auf breiter Klinge Bowie-Messer|Automatisch Seltener Sondergegenstand 85–247 Dollar Rot metallic; große Bandbreite an Zuständen Bowie-Messer| Bright Water Seltener Sondergegenstand 56–200 Dollar Barrierefreier Zugang zum Bowie-Eingangsbereich Bowie-Messer| Freihand Seltener Sondergegenstand 68–200 Dollar Lackiert; Bowie-Variante der mittleren Preisklasse Bowie-Messer| Schwarzes Laminat Seltener Sondergegenstand 56–200 Dollar Hohes Handelsvolumen; sieht trotz starker Abnutzung gut aus Bowie-Messer| Doppler-Bereich Seltener Sondergegenstand 193–260 Dollar Die beste Bowie-Auswahl; 4 Phasen verfügbar Jagdmesser| Lore Seltener Sondergegenstand 90–164 Dollar Das günstigste Lore-Einblatt-Modell im Etui Jagdmesser| Automatisch Seltener Sondergegenstand 95–205 Dollar Rote Lackierung an der Clip-Point-Spitze; solides Handelsvolumen Jagdmesser| Bright Water Seltener Sondergegenstand 55–110 Dollar Die günstigste Huntsman-Variante Jagdmesser| Freihand Seltener Sondergegenstand 60–120 Dollar Künstlerisch gestaltete Lackierung; hohes Handelsvolumen Jagdmesser| Schwarzes Laminat Seltener Sondergegenstand 60–120 Dollar Option mit dunkler Oberfläche für unter 100 Dollar Jagdmesser| Doppler-Bereich Seltener Sondergegenstand ~120–210 Dollar Clip-Point-Klinge; es fallen Phasenaufschläge an Falchion-Messer| Lore Seltener Sondergegenstand 96–153 Dollar Sanfter Farbverlauf auf der geschwungenen Falchion-Klinge Falchion-Messer| Automatisch Seltener Sondergegenstand 103–213 Dollar Das teuerste Falchion, das kein Gamma-Falchion ist Falchion-Messer| Bright Water Seltener Sondergegenstand 70–130 Dollar Hohes Handelsvolumen; Falchion zum günstigen Preis Falchion-Messer| Freihand Seltener Sondergegenstand 75–160 Dollar Bemalt; die Anordnung der Muster variiert Falchion-Messer| Schwarzes Laminat Seltener Sondergegenstand 63–104 Dollar Eine erschwingliche dunkle Variante für unter 100 Dollar Falchion-Messer| Doppler-Bereich Seltener Sondergegenstand ~120–200 Dollar Gebogene Klinge; es fallen Phasenaufschläge an Schatten-Dolche| Lore Seltener Sondergegenstand 65–120 Dollar Option mit zwei Heizelementen Schatten-Dolche| Automatisch Seltener Sondergegenstand 57–114 Dollar Option für ein rotes Messer unter 100 Dollar Schatten-Dolche| Bright Water Seltener Sondergegenstand 42–72 Dollar Das günstigste Messer im gesamten Sortiment Schatten-Dolche|Freihand Seltener Sondergegenstand 48–85 Dollar Preisgünstige künstlerische Doppelklinge Schatten-Dolche|Schwarzes Laminat Seltener Sondergegenstand 48–90 Dollar Preisgünstiges dunkles Doppelklingenmesser Schatten-Dolche| Doppler-Bereich Seltener Sondergegenstand 110–139 Dollar Der einzige Gamma-Doppler unter 150 Dollar in diesem Fall

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder ihre Richtigkeit noch ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Die Preise spiegeln die Marktdaten wider und ändern sich je nach Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel. Der mit Abstand wichtigste Preisfaktor für alle 30 Messer aus den „Dreams and Nightmares“-Kisten ist der Messertyp – das „Butterfly“ erzielt einen Aufschlag, der jegliche Unterschiede in der Oberflächenausführung bei weitem übertrifft, während die „Shadow Daggers“ unabhängig von der Oberflächenausführung am anderen Ende der Hierarchie stehen. Innerhalb jedes Messertyps nehmen „Gamma Doppler“ und „Lore“ durchweg den höchsten Wert ein, während „Bright Water“ und „Black Laminate“ in der Regel am unteren Ende der Skala liegen.

Mein Gesamtfazit zu den „Dreams and Nightmares“-Case-Messern

Wenn Sie fragen, welche Messer im „Dreams and Nightmares“-Case enthalten sind, lautet die Antwort: 30 verschiedene Skins, verteilt auf fünf Typen und sechs Ausführungen – eine der umfangreichsten Auswahlen in CS2. Der Messertyp hat einen größeren Einfluss auf den Preis als die Oberflächenbeschaffenheit; daher finden Sie hier die besten Messer der Serie „Dreams and Nightmares“ für jeden Klingen-Typ:

Butterfly-Messer | Gamma Doppler – Das begehrteste Messer im gesamten Pool. Phase 4 und Phase 2 führen die Standardstufe an, und die „Emerald“-Variante ist einer der seltensten Gegenstände im Spiel.

Bowie Knife | Gamma Doppler – Das beliebteste Bowie-Modell unter den Messern im „Dreams and Nightmares“-Set. Mit einem Preis von 193 bis 260 Dollar (neuwertig ab Werk) ist es die beste Wahl aus der Gamma-Doppler-Reihe, wenn Sie die Oberflächenausführung auf einer breiten, flachen Klinge wünschen, ohne die Preise für Butterfly-Messer zahlen zu müssen.

Jagdmesser | Hintergrundgeschichte – Das herausragende „Huntsman Dreams and Nightmares“-Messer im Etui. Mit einem Neupreis von 90 bis 164 US-Dollar bietet es die „Lore“-Ästhetik zum niedrigsten Preis aller Ein-Klingen-Messer in diesem Etui.

Falchion-Messer | Autotronic – Das plattformübergreifend beständigste Angebot für „Falchion“ mit hohem Handelsvolumen und einer Preisspanne von 103 bis 213 US-Dollar für fabrikneue Exemplare.

Shadow Daggers | Gamma Doppler – Unter allen „Dreams and Nightmares“-Case-Messern ist dies das einzige Modell mit Gamma-Doppler-Finish, das man für unter 150 Dollar erwerben kann, was es zur preisgünstigsten Möglichkeit macht, in diese Finish-Klasse einzusteigen.

Wie auch immer Sie sich entscheiden: Prüfen Sie die aktuellen Angebote, bevor Sie sich festlegen – die Preise für diese Messer aus der „Dreams and Nightmares“-Serie ändern sich regelmäßig.

★ Der beste Ort, um „Dreams and Nightmares“-Case-Messer zu kaufen „Träume und Albträume“ – Case-Messer Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Häufig gestellte Fragen