Alle USPS-Skins in CS2 im Jahr 2026

Alle USPS-Skins in CS2 das gesamte Preisspektrum abdecken, von seltenen Sammler-Coverts bis hin zu den besten günstigen USPS-Skins CS2 Spieler können sie schon für wenige Dollar erwerben. Die USP-S ist die Standard-Seitenwaffe der CT-Seite, was ihren Skin-Markt zu einem der aktivsten für Pistolen macht. Egal, ob du nach auffälligen roten USPS-Skins, dezenten blauen USPS-Skins oder kräftigen violetten USPS-Skins suchst – es gibt für jedes Loadout und jedes Budget das passende Design.

Die besten USPS-Skins verbinden eine starke visuelle Identität mit Seltenheitsstufen, die von „Restricted“ bis „Covert“ reichen, was sich direkt auf ihre Preisgestaltung auswirkt. NeuwertigUSP-S | Tod bestätigt ist preislich marktführend unter allen USPS-Skins, während die besten Optionen für Spieler, die nach günstigen USPS-Skins suchen, unter anderem die USP-S | Entwurf. Faktoren wie der Zustand der Briefmarken, das Angebot und die Nachfrage entscheiden darüber, ob ein Kauf eine kluge Entscheidung oder eine überteuerte Anschaffung ist. Auch die Farbgebung spielt eine große Rolle – kräftige rote USPS-Skins wirken anders als schlichte blaue oder satte violette USPS-Skins, und jede Variante zieht eine andere Art von Käufer an.

Warum USPS-Skins in CS2 so beliebt sind

Die USP-S ist die auffälligste Pistole auf der CT-Seite in Counter-Strike 2. Es ist fast immer auf dem Bildschirm zu sehen, was diesen Skin zu einem der meistgesehenen Kosmetikartikel in jedem Spiel macht. Diese ständige Sichtbarkeit sorgt für eine starke Nachfrage nach allen USPS-Skins in allen Seltenheitsstufen.

Hier finden Sie eine Übersicht über alle USPS-Skins, die in diesem Leitfaden vorgestellt werden:

Diese Designs wurden ausgewählt, um die gesamte Bandbreite der USPS-Designs abzudecken – von hochwertigen Sammlerstücken über stilvolle Modelle der mittleren Preisklasse bis hin zu preisgünstigen Optionen. Die Liste umfasst rote USPS-Designs wie Neo-Noir and Monster-Mashup, blaue USPS-Skins wie Entwurfund lila USPS-Skins wie Der Verräter. Zu verstehen, wie sich Faktoren wie Farbe oder Abnutzung auf die optische Qualität auswirken, ist entscheidend, wenn man die besten USPS-Skins in jeder Preisklasse vergleicht.

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Wahrscheinlichkeiten für seltene Fälle

Jeder Waffenkoffer in Counter-Strike 2 verwendet eine feste Seltenheitsstruktur. Egal, ob du ein Schattenfallfür einenUSP-S | Tod bestätigtoder einFallbeispiel: Frakturfür dieUSP-S | PrintstreamDiese Zustellquoten gelten für alle USPS-Versandarten.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in Prozent Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Diese Zahlen basieren auf einer Community-weiten Auswertung von über 10.000 Kistenöffnungen pro Kistentyp. Bei einer Covert-Wahrscheinlichkeit von (~0,64 %) ist etwa eine Covert-Skin pro 156 Kistenöffnungen zu erwarten. Der direkte Kauf auf dem Markt ist fast immer kostengünstiger als das Öffnen von Kisten, um eine bestimmte USPS-Skin zu erhalten.

Seltenheit der Skins und Drop-Wahrscheinlichkeiten

Die besten USPS-Skins hier bieten die beste Balance optische Anziehungskraft, SeltenheitundBarrierefreiheit. VerdecktPicks weisen die höchste Seltenheit und die stärkste Nachfrage auf, während Vertraulichand EingeschränktDiese Optionen sind preislich erschwinglicher. Auch die Herkunft der Hüllen spielt eine Rolle – Hüllen aus auslaufende Modelle sind schwerer zu beschaffen, was ihre Bodenbeläge langfristig schont.

Die besten USPS-Skins für CS2: Die vollständige Liste

Die folgende Liste umfasst erstklassige Sammlerstücke, beliebte Modelle der mittleren Preisklasse sowie die besten günstigen USPS-Skins CS2 Spieler können diese heute kaufen. Die Preise variieren je nach Seltenheitsstufe, Herkunft der Kiste, Zustand und Nachfrage der Spieler.

Produktpreis:90 $ – 600 $+ / 84 € – 558 €+ / 72 £ – 480 £+

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Schattenfall

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für den Schatten-Fall

The USP-S | Tod bestätigt ist derzeit der die absolute erste Wahl aus allen USPS-Skins in CS2. Eingeführt mit dem Schattenfallaus dem Jahr 2015, es verfügt über eine minimalistisches, komplett schwarzes Gehäuse with dezente graue Akzente das verleiht ihr eine der klarsten Silhouetten aller Waffen-Skins in Counter-Strike 2. Die Preise reichen von €90 bei „Battle-Scarred“ bis zu ab 600 $ bei Factory New.

Warum wir uns dafür entschieden haben The USP-S | Tod bestätigt belegt den ersten Platz unter allen USPS-Skins in Counter-Strike 2 wegen seines minimalistischen Designs, seiner Seltenheit und der seit seiner Veröffentlichung ungebrochenen Nachfrage bei Sammlern.

The Schattenfall ist nicht mehr im aktiven Drop-Rotationszyklus enthalten, wodurch das neue Angebot dauerhaft begrenzt wird. Diese Knappheit, kombiniert mit der klaren Ästhetik des Skins, verleiht „Factory New“-Exemplaren einen erheblichen Aufschlag. Das komplett schwarze Design ist zudem eines der am vielseitigsten unteralle USPS-Skins denn man kann es mit allem kombinieren – es passt zu fast jeder Messer- oder Handschuhkombination, ohne dabei die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die „Field-Tested“-Modelle bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, da die dunkle Oberfläche auch bei mäßiger Beanspruchung ihren Charakter gut bewahrt.

Was sagen die Spieler dazu?

KillConfirmedFN

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„The Kill Confirmed“ ist der beste Skin für die USP-S in CS2. Der komplett schwarze Look kommt nie aus der Mode und passt einfach zu allem. Ich habe mir ein FT-Exemplar zugelegt, und im Spiel sieht es aus wie fabrikneu.

★ DER BESTE USPS-SKIN IN CS2 USP-S | Tod bestätigt Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:80 $ – 500 $+ / 74 € – 465 €+ / 64 £ – 400 £+

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Fallbeispiel: Fraktur

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel zum Fallbeispiel „Fraktur“

The USP-S | Printstreamist daserstklassiges Design in allen USPS-Skins CS2 im Jahr 2026. Veröffentlicht zusammen mit dem Fallbeispiel: FrakturIm Jahr 2020 zeichnet es sich durch ein klares Design aus futuristisches Design in Schwarz und Weiß with Details zur Leiterplatte. Die Preise beginnen bei etwa €80 bei „Battle-Scarred“ und weiter hinauf €500 für „Factory New“. Die „Printstream“-Oberfläche ist eine der bekanntesten in Counter-Strike 2 – dieselbe Designfamilie findet sich auf der M4A1-S sowie zahlreiche weitere Waffen, was zu einer anhaltenden Nachfrage nach verschiedenen Waffenarten führt.

„Factory New“-Exemplare sind der Sammler-Standard – der weiße Sockel nutzt sich bei niedrigeren Floats sichtbar ab, weshalb „FN“ die sinnvolle Kaufklasse für alle ist, die dieses Objekt als langfristige Investition betrachten. Für Spieler, die sich mit blauen USPS-Skins und hellen CT-Ausrüstungskonfigurationen beschäftigen, ist die Druckstrom„Die Kombination aus Chrom und Weiß passt hervorragend zu den blau getönten Handschuhen und Messern. Mein persönlicher Favorit unter allen USPS-Skins für eine schlichte, professionelle Pistolenausstattung.“

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Produktpreis: 70–450 $ / 65–420 € / 56–360 £

Seltenheit:Vertraulich

Herkunft des Falls:Waffenkoffer für Jäger

Entsprechender Schlüssel: Der Fall Huntsman – Schlüssel

The USP-S | Orion is eine der ältesten und renommiertesten Skins unter allen USPS-Skins in Counter-Strike 2. Veröffentlicht mit dem Waffenkoffer für Jäger aus dem Jahr 2014, es verfügt über ein schwarz-orangefarbenes Design with klare geometrische Linien. Die Preise beginnen bei €70 bei Battle-Scarred, wobei Exemplare in neuwertigem Zustand €450. Das Modell wird nicht mehr hergestellt, was das Angebot nach und nach verknappt und dazu führt, dass die Orion mehr Preisstabilität.

Die schwarz-orangefarbene Variante ist schlicht und vielseitig und passt gut zu Messern mit orangefarbenen Akzenten und aggressiven CT-Ausrüstungen. Praxiserprobte Exemplare sind im Umlauf 80–120 Dollarstehen für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Für Sammler, die alle USPS-Skins im mittleren Premium-Segment vergleichen, ist die Orion„Das frühe Erscheinungsdatum und die Langlebigkeit des Sammlerstücks machen es zu einer der zuverlässigsten Empfehlungen in dieser Reihe.“

★ DER ELEGANTESTE SKIN FÜR „CLASSIFIED USPS“ USP-S | Orion Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:20–150 $ / 19–140 € / 16–120 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Herbst „Danger Zone“

Entsprechender Schlüssel: Fallbeispiel „Danger Zone“

The USP-S | Neo-Noir is eine der künstlerisch beeindruckendsten Skins in allen USPS-Skins dieser Preisklasse. Erschienen zusammen mit dem Herbst „Danger Zone“ aus dem Jahr 2018, es verfügt über ein stilisiertIllustration im Noir-Stilin Fettdruckschwarz, weißundred Farbtöne. Die Preise reichen von €20 bei „Battle-Scarred“ bis zu €150 für „Factory New“ – damit gehört es zu den besten USPS-Skins CS2 Spieler können dies auf der Stufe „Covert“ erwerben.

Mit seinem stimmungsvollen Noir-Stil passt dieses Design perfekt zu dunkleren CT-Setups und lässt sich mühelos mit roten USPS-Skin-Akzenten wie roten Messern und Handschuhen kombinieren. Praxiserprobte Exemplare sind erhältlich 40–60 Dollar bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis – die Grafik bleibt auch bei mäßiger Abnutzung klar erkennbar. Für Spieler, die einen hochwertig aussehenden USPS-Skin suchen, ohne zu viel auszugeben, ist der Neo-Noir ist der logische nächste Schritt.

★ DIE PREIS-LEISTUNGS-STÄRKSTE COVERT USPS-HÜLLE USP-S | Neo-Noir Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:10–80 $ / 9–75 € / 8–64 £

Seltenheit:Vertraulich

Herkunft des Falls:Kupplungsgehäuse

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse

The USP-S | Cortexist dasherausragendes Mittelklasse-Modell USPS-Skin-Auswahl. Veröffentlicht mit dem Kupplungsgehäuse Es stammt aus dem Jahr 2018 und zeichnet sich durch ein auffälliges Illustration zum Thema Gehirnlebhaftorange, Blaugrünundgelbvor einem dunklen Hintergrund – und sein Farbverlauf von Blaugrün bis Violett macht sie zu einer der auffälligsten violetten USPS-Skins in dieser Preisklasse. Exemplare mit Gebrauchsspuren sind ab €10, wobei „Factory New“ €80. DieKupplungsgehäuse bleibt weiterhin auf dem Markt erhältlich, wodurch die Preise für Spieler, die nach günstigen USPS-Skins suchen, erschwinglich bleiben.

Das Gehirn-Artwork ist detailreich und farbenfroh – auf den ersten Blick wirkt es teurer, als es tatsächlich ist. Für Spieler, die speziell auf der Suche nach violetten USPS-Skins sind, ist das Kortexist das die beste Wahl unter 20 Dollar in „Field-Tested“-Zustand und eine der besten USPS-Skins für Spieler, die sich lebendige Farben ohne hohen Preis wünschen. Passend zu den leuchtenden Rosa- und Violetttönen des Cortex mit Top-Handschuhe inCS2 schafft eine einheitliche Ästhetik, die die detailreichen Illustrationen auf der Folie hervorhebt.

Um diese optische Wirkung in Ihrem gesamten CT-Sortiment aufrechtzuerhalten, müssen Sie Ihre Pistole in der Regel mit einigen erstklassige M4A1-S-Skins damit dein Hauptgewehr auch während der Kaufrunden genauso schick aussieht.

★ DER WAGSTES SKIN FÜR MITTELKLASSEN-USPS USP-S | Cortex Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis: 20–140 $ / 19–131 € / 16–112 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Herbst „Operation Broken Fang“

Entsprechender Schlüssel: Fall „Gebrochener Fangzahn“ – Schlüssel

The USP-S | Monster-Mashupbleibteiner der kreativsten und charakterstärksten Beiträge in allen USPS-Skins. Eingeführt mit dem Herbst „Operation Broken Fang“ Im Jahr 2020 verpackt es die Pistole in einem farbenfrohe Illustration im Graffiti-StilmitZeichentrickmonsterin leuchtendenreds, GrünzeugundGelbe. Die Preise beginnen bei €20 bei „Battle-Scarred“ und klettern bis €140 für fabrikneu.

Die Cartoon-Illustration behält bei mäßiger Abnutzung ihre Farbe gut – im Umlauf sind Exemplare, die sich in der Praxis bewährt haben 35–50 Dollar bieten ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis. Aufgrund ihrer versteckten Seltenheit liegen die Preise trotz ihrer BetriebHerkunft, was die große Anziehungskraft des Kunstwerks auf die Gemeinschaft widerspiegelt. Die kräftigen Farben und die Street-Art-Ästhetik dieses Werks machen es zu einem idealen Begleiter für verschiedene erstklassige MP9-Skins die ein ähnliches Graffiti- oder Illustrationsflair aufweisen. Für Sammler, die alle USPS-Skins mit Blick auf eine einzigartige Designidentität erkunden möchten, ist die Monster-Mashuphebt sich von den eher minimalistischen Skins am Anfang der Liste ab.

★ DER AUSDRUCKSSTÄRKSTE USPS-SKIN USP-S | Monster-Mashup Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:1–10 $ / 0,93–9,30 € / 0,80–8 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Herkunft des Falls:Operation Riptide – Sammlung

Entsprechender Schlüssel: Operation Riptide – Fallschlüssel

The USP-S | Entwurf is der einfachste Einstieg in allen USPS-Skins in Counter-Strike 2. Veröffentlicht mit dem Operation Riptide – Sammlung Im Jahr 2021 ist es einer der besten blauen USPS-Skins für Spieler mit kleinem Budget und der erschwinglichste aller blauen USPS-Skins im Spiel – ein Entwurf als weißer Strichzeichnung auf einemtiefblauer Sockel.

Die Preise reichen von €1 bei „Battle-Scarred“ €10 bei Factory New. Die Abweichungen im Zustand sind minimal, sodass selbst Exemplare mit Spielspuren dank der schlichten Illustration im Spielverlauf sauber wirken. Schau dir unseren Leitfaden zu den die besten Fälle, die man aufschlagen sollte CS2 Weitere Informationen zum Riptide-Pool. Für alle, die sich eine kostengünstige CT-Ausrüstung mit blauen USPS-Skins zusammenstellen möchten, ist die Entwurf ist der naheliegende Ausgangspunkt und eine der besten USPS-Skins unter 10 Dollar.

★ DIE BESTE PREISGÜNSTIGE USPS-SKIN USP-S | Entwurf Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis: 20–120 $ / 19–112 € / 16–96 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Herkunft des Falls:Reihe 2 Häuser

Entsprechender Schlüssel: Gamma 2 Case Key

The USP-S | Cyrex übertrifft seine „Restricted“-Stufe bei weitem in puncto visueller Wirkung. Veröffentlicht mit dem Reihe 2 Häuseraus dem Jahr 2016, es verfügt über ein weißer Körperwith geometrisches Muster in Orange und Grau mit Totenkopf-Motiven. Die Preise beginnen bei €20 bei Battle-Scarred, wobei Exemplare in neuwertigem Zustand €120. DieReihe 2 Häuserist nicht mehr im aktiven Einsatz, was das neue Angebot allmählich einschränkt und die Preise über denen der meisten Skins der „Restricted“-Stufe bei USPS hält. Obwohl diese Optionen auf der CT-Seite sehr nützlich sind, suchen Spieler, die ihre Ausrüstung für die Pistolenrunde vervollständigen möchten, oft nach top-tier Glock skins CS2 um auch auf der T-Seite ein hochwertiges Erscheinungsbild zu gewährleisten.

Bewährte Exemplare im Umlauf 40–60 Dollar bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis – das geometrische Design bleibt auch bei mäßiger Abnutzung gut erhalten. Der weiße Grundton mit orangefarbenen Akzenten passt zu einer Vielzahl von Messer- und Handschuhkombinationen. Für Spieler, die nach blauen Alternativen zu den USPS-Skins zu einem ähnlichen Preis suchen, Entwurf ist die naheliegende Wahl als Kontrast – aber Cyrex ist insgesamt die beste Wahl im mittleren Preissegment unter allen USPS-Skins. Wenn du ein komplettes CT-Set zusammenstellst, ist unser Leitfaden zu den am günstigstenCS2 Messerschalen passt gut zu jedem dieser Modelle der mittleren Preisklasse.

★ DIE VIELSEITIGSTE SKIN MIT EINGESCHRÄNKTEN FUNKTIONEN USP-S | Cyrex Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:30–250 $ / 28–233 € / 24–200 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Fall von Schlangenbiss

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel zum Fall „Schlangenbiss“

The USP-S | Der Verräterist wohldas kunstvollste Design in allen USPS-Skins CS2. Eingeführt mit dem Fall von Schlangenbiss Im Jahr 2021 verfügt es über eine Illustration im Tarotkarten-Stil in satten, violetten USPS-Farbtönen mit goldenen Akzenten, was es zum edelsten aller Modelle macht lila USPS-Skins im Spiel. Die Preise reichen von €30 bei „Battle-Scarred“ bis zu €250 für „Factory New“. Der abgebildete Stil spricht ein breites Publikum an, und die Tarot-Ästhetik macht ihn zu einem der markantesten USPS-Skins überhaupt CS2 Bestand.

Sammler, die diese aufwendigen Muster an ihrer Handfeuerwaffe schätzen, suchen oft nach einem ähnlichen Wert für ihr Hauptgewehr, indem sie in den Die besten günstigen M4A1-S-Skins um eine abgestimmte CT-Ausrüstung zusammenzustellen.

Der Zustand spielt hier eine entscheidende Rolle – der Zustand der Karte verschlechtert sich sichtbar unterhalb der Stufe „Minimal Wear“. Exemplare in den Zuständen „Factory New“ und „MW“ sind die empfohlenen Kaufkategorien. Für Spieler, die sich lila USPS-Skins im oberen Mittelpreissegment wünschen, Der Verräterist die optisch ansprechendste Wahl unter allen USPS-Skins und wohl die beste aller violetten USPS-Skins in CS2. Es passt hervorragend zu violetten Handschuhen und dunklen Ausrüstungskonfigurationen – und falls du noch nicht so vertraut mit dem Skin-System des Spiels bist, unser Counter-StrikeE-Sport-Leitfaden ist ein guter Ausgangspunkt, um zu verstehen, wie der Warenwert im Wettbewerb funktioniert.

★ DER KUNSTVOLLSTE USPS-SKIN USP-S | Der Verräter Bei SkinBaron einkaufen

Alle USPS-Skins in CS2: Übersichtstabelle

Die folgende Tabelle vergleicht alle USPS-Skins in diesem Leitfaden nach Seltenheit, Preisklasse, Herkunft der Box und wichtigen Hinweisen. Nutze sie, um günstige USPS-Skins mit Premium-Auswahlen zu vergleichen oder um alle roten, blauen und violetten USPS-Skins auf einen Blick zu erkennen.

Preise gültig ab März 2026.

Name des Skins Seltenheit Preisspanne Herkunft des Falles Anmerkungen USP-S | Tod bestätigt Verdeckt 90 $ – 600 $+ Schattenfall Komplett in Schwarz; absolute Sammler-Favorit; nicht mehr lieferbares Modell USP-S | Printstream Verdeckt 80 $ – 500 $+ Fallbeispiel: Fraktur Futuristisches Design in Weiß; anhaltend hohe Nachfrage USP-S | Orion Vertraulich 70 $ – 450 $ Waffenkoffer für Jäger Schwarz und Orange; Vorabveröffentlichung; Sammlerliebling USP-S | Neo-Noir Verdeckt 20 $ – 150 $ Herbst „Danger Zone“ Noir-Kunstwerk; Top-Tipp für Schnäppchenjäger USP-S | Cortex Vertraulich 10 $ – 80 $ Kupplungsgehäuse Auffällige Kunst zum Thema Gehirn; beste Wahl im mittleren Preissegment USP-S | Monster-Mashup Verdeckt 20 $ – 140 $ Fall „Gebrochener Fangzahn“ Graffiti-Monster-Kunst; stetige Nachfrage USP-S | Entwurf Eingeschränkt 1 $ – 10 $ Op. Riptide-Kollektion Blaues Blaupausen-Design; besonders preiswert USP-S | Cyrex Eingeschränkt 20 $ – 120 $ Reihe 2 Häuser Geometrisches Totenkopf-Motiv; begrenztes Angebot USP-S | Der Verräter Verdeckt 30 $ – 250 $ Fall von Schlangenbiss Tarot-Kunstwerk; die kunstvollste USPS-Skin

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen lediglich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Aktualisierungen im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder für ihre Richtigkeit noch für ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Die Preisgestaltung für alle USPS-Skins hängt in erster Linie vom Herkunftsort der Sendung und dem Erhaltungszustand ab. Skins aus auslaufenden Sendungen wie USP-S | Tod bestätigt and USP-S | Orion die stabilsten Böden aufweisen. Eingeschränkte Auswahlmöglichkeiten wie USP-S | Entwurf bleiben aufgrund höherer Drop-Raten und eines größeren Angebots weiterhin erhältlich.

Abschließende Gedanken zu allen USPS-Skins in CS2

Alle USPS-Skins in Counter-Strike 2 spannen einen weiten Bogen – von unter 2 DollarAuswahl auf ab 600 $ Sammler-Coverts. Drei davon stechen als die insgesamt stärksten hervor:

USP-S | Tod bestätigt – Die beste USPS-Skin insgesamt in CS2. Das komplett schwarze, minimalistische Design erfreut sich seit 2015 bei Sammlern größter Beliebtheit, und dank seiner Vielseitigkeit ist es die universell einsetzbarste Wahl unter allen USPS-Skins.

USP-S | Printstream – Das beste Premium-Design unter allen USPS-Skins. Die futuristische Optik in Weiß und Chrom ist Teil von CS2… die bekannteste Skin-Reihe, und die anhaltende Nachfrage sowohl von Sammlern als auch von Wettkampfspielern sorgt dafür, dass sie an der Spitze bleibt.

USP-S | Orion – Die beste „Classified“-Auswahl unter allen USPS-Skins. Das schwarz-orangefarbene Design hat einen Sammlerwert, den die meisten „Classified“-Skins nicht erreichen können.

Egal, wie hoch Ihr Budget ist – ob Sie nun rote, blaue oder violette USPS-Skins suchen – unter all den USPS-Skins gibt es eine hervorragende Wahl in Counter-Strike 2. Weitere Möglichkeiten, deine Ausrüstung zu vervollständigen, findest du in unserem CS2 SkinsKatalog.

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Häufig gestellte Fragen