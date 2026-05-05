Alle blauen Handschuhe in CS2 im Jahr 2026

Blaue HandschuheCS2 Die Skins basieren auf der Synergie mit Messern. Keine andere Handschuhfarbe in Counter-Strike 2 passt ebenso gut zu vielen verschiedenen Oberflächen – von der Butterfly-Messer Doppler Saphiran denKarambit, einsatzgehärtet, Blue Gem, das richtige Paar CS2 Blaue Handschuhe runden das gesamte Outfit ab.

Im Jahr 2026 liegt der Mindestpreis für die günstigsten blauen Handschuhe knapp über 108 Dollar CS2 Auswahl, während die hochwertigsten „Factory New“-Paare über 12.000 $ kosten. Jedes Exemplar hier ist von außergewöhnlicher Seltenheit mit einer Drop-Rate von 0,26 % in der Gold-Stufe, wodurch die blauen Handschuhe CS2 Die Marktwerte sind bei allen Außenausführungen durchweg hoch.

Dieser Leitfaden behandelt alle blauen Handschuhe CS2 in den Kategorien Moto, Sport, Spezial, Fahrer und Handbandagen. Jede Auswahl enthält Angaben zu Preis, Herkunft der Verpackung und Verfügbarkeit im Handel, damit Sie hochwertige Sammlerstücke mit billigen blauen Handschuhen vergleichen können CS2 Einstiegspunkte.

Unsere Top-Auswahl an blauen Handschuhen in CS2

Blaue HandschuheCS2 Bei den Handschuhen ist die Preisspanne zwischen den günstigen und den Premium-Modellen größer als bei den meisten anderen Farben – der Preisunterschied zwischen dem günstigsten und dem teuersten Modell beträgt hier über 11.000 Dollar. Diese acht Modelle decken das gesamte Spektrum ab, von Moto-Handschuhen unter 115 Dollar bis hin zu nicht mehr erhältlichen Sport-Handschuhen, deren Preis fast fünfstellig ist.

Diese acht Modelle gehören zu den besten blauen Handschuhen CS2 in jeder Preisklasse – von den günstigsten blauen Handschuhen CS2 Einstiegsmodelle der hochwertigen dunkelblauen Handschuhe CS2 Sammler-Obergrenze. Bei einigen Handschuhen verblassen die Blautöne bei höheren Floats schneller als bei anderen – das ist das Detail, das den meisten Käufern entgeht, und genau darauf geht diese Liste bei jeder Empfehlung ein.

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Wahrscheinlichkeiten für seltene Fälle

Vor dem Öffnen der Verpackungen für die blauen Handschuhe CS2 Skins – es hilft zu verstehen, womit man es zu tun hat. Jeder Waffenkoffer in Counter-Strike 2 hat dieselbe Drop-Rate-Struktur, und Handschuhe der Gold-Stufe befinden sich am unteren Ende dieser Struktur.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in Prozent Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Diese Prozentsätze stammen aus einer Erhebung in der Community, die mehr als 10.000 Falleröffnungen pro Fall umfasst. Bei den blauen Handschuhen liegt der Anteil bei 0,26 % oder etwa 1 von 385 Fällen. Da jeder blaue Handschuh CS2 Diese Skin ist äußerst selten; die Wahrscheinlichkeit, ein bestimmtes Paar zu erhalten, ist extrem gering.

Alle Blue CS2-Handschuhe: Die vollständige Liste

Aus all den blauen Handschuhen den richtigen auswählen CS2 Zu wissen, welche Faktoren den Preis tatsächlich beeinflussen, ist entscheidend. Der Ursprung der Karte – ob aktiv oder nicht mehr im Umlauf – macht den größten Teil der Preisdifferenz zwischen einer BS-Karte für 108 $ und einem FN-Sammlerstück für 12.000 $ bei gleicher Seltenheitsstufe aus. Die vollständige Liste unten umfasst alle „Blue Gloves“-Karten CS2 Lederhandschuhe der Serien Moto, Sport, Specialist, Driver und Sport CS2 Typen, wobei die Empfindlichkeit des Schwimmers dort besonders berücksichtigt wurde, wo sie für die blaue Ausführung am wichtigsten ist.

Preisspanne: 112,47 $ – 716,49 $ / 103,47 € – 659,17 € / 88,85 £ – 565,92 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Herkunft des Falls: Kupplungsgehäuse oder Drehzahlgehäuse

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse oder Schlüssel für das Drehzahlgehäuse

The Moto-Handschuhe Polygonsind die Top-Empfehlung für den kleinen Geldbeutel zwischen blauen Handschuhen CS2Optionen. Diegeometrisches Polygonmuster WrapsBlau- und Violetttöne über die Silhouette des gepanzerten Motorrads für einen sportlichen, futuristischen Look. Die Preise beginnen bei $112.47Guten Morgen€716.49 FN – die niedrigste Obergrenze bei allen blauen Handschuhen CS2 in diesem Leitfaden und die günstigsten blauen Handschuhe CS2Einstiegspunkt.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Moto-Handschuhe Polygon den erschwinglichsten blauen Look bieten in Counter-Strike 2, das ein futuristisches geometrisches Muster mit der niedrigsten Preisobergrenze und einem aktiven Angebot an Doppelgehäusen kombiniert.

Was dasPolygon abgesehen von anderen Haushaltsmitteln CS2blaue Handschuhe sindwie gut die Blautöne bei höheren Float-Werten erhalten bleiben – etwas, das nicht jeder Handschuh schafft. Sowohl der Kupplungsgehäuse and Revolution-Hülle befinden sich im aktiven Prime-Pool, wodurch das Angebot stabil und die Preise moderat bleiben. Wenn du eine blaue Ausrüstung mit begrenztem Budget zusammenstellst, dann Polygon ist die naheliegende erste Wahl unter den besten blauen Handschuhen CS2 hat.

Was sagen die Spieler dazu?

BlueGeoPoly

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Die Polygon Motos sind die blauen Handschuhe mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in CS2. Das geometrische Muster sticht auch bei voller Auslastung noch hervor, und der Preis ist absolut erschwinglich. Ich habe meine mit einem Doppler Flip kombiniert, und das ganze Set funktioniert einfach perfekt.

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2. Moto-Handschuhe Cool Mint

Preisspanne: 219,97 $ – 2.999,95 $ / 202,37 € – 2.759,95 € / 173,78 £ – 2.369,96 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Herkunft des Falls: Handschuh-Etui oder Operation-Hydra-Etui

Entsprechender Schlüssel: Handschuh-Etui-Schlüssel oder Operation-Hydra-Etui-Schlüssel

The Moto-Handschuhe Cool Mintgehören zudas markanteste CS2blaue Handschuhehier –zartes blaues Leder with geometrische Details im arktischen Stil tendiert eher zu blassem Eis als zu tiefem Kobaltblau. Die Preise beginnen bei €219.97BS und Reichweite€2,999.95 FN, dessen Ursprünge sowohl in der Handschuhhülle and Fall „Operation Hydra“ das Angebot dauerhaft begrenzt zu halten.

Die hellblauen Farbtöne lassen das Cool Mint der leichteste Handschuh unter allen blauen Handschuhen CS2, die sich hervorragend mit Ausführungen wie „Butterfly Blue Steel“ oder „Bayonet Doppler“ kombinieren lassen. Für Spieler, die die besten blauen Handschuhe suchen CS2 Modelle ohne auffällige Muster oder starke Kontraste, die Cool Mint vermittelt eher ruhiges Selbstvertrauen als auffällige Selbstdarstellung.

★ IDEAL FÜR KLARE, MINIMALISTISCHE EINRICHTUNGEN Moto-Handschuhe Cool Mint Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne: 302,34 $ – 3.145,99 $ / 278,15 € – 2.894,31 € / 238,85 £ – 2.485,33 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Herkunft des Falls: Kupplungsgehäuse oder Drehzahlgehäuse

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse oder Schlüssel für das Drehzahlgehäuse

The Sport-Handschuhe Amphibious are der hellsteblaue HandschuheCS2 erzielt in der Kategorie Sport – aquablaues Synthetikgewebe withweiße Paneeleverleiht dem Ganzen einen Wassersport-Look, der besonders gut zur Geltung kommt Counter-Strike 2„Source 2“-Beleuchtung auf eine Weise, wie es sonst niemand tut CS2 Blaue Handschuhe sind zu diesem Preis erhältlich. Die Preise reichen von €302.34Guten Morgen€3,145.99 FN, mit aktiver Versorgung von beiden Kupplungsgehäuse and Revolution-Hülle.

Die Float-Empfindlichkeit sollte man im Auge behalten – die Amphibisch verliert schneller als die meisten anderen seine Wasserklarheit CS2 blaue Handschuhe bei höheren Schwimmwerten, wobei MW und FT als empfohlener Bereich gelten. Kombinieren Sie sie mit dem AK-47 Blau laminiert or AWP Hyper Beast für gut sichtbare, hochwertige blaue Handschuhe CS2 Ausrüstung.

★ IDEAL FÜR TAKTISCHE, SCHLANKE KOMBINATIONEN Sport-Handschuhe Amphibious Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne: 1.186,91 $ – 12.121,23 $ / 1.091,96 € – 11.151,53 € / 937,46 £ – 9.575,77 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Herkunft des Falls: Handschuh-Etui oder Operation-Hydra-Etui

Entsprechender Schlüssel: Handschuh-Etui-Schlüssel oder Operation-Hydra-Etui-Schlüssel

The Sport-Handschuhe „Superconductor“stehen fürDurchschnittshöchstgrenze nur blaue Handschuhe CS2 hat, beginnend bei €1,186.91 BS und das Erreichen €12,121.23Anm. Diedunkelblaues und schwarzes, von Blitzen inspiriertes Muster ist eine der bekanntesten Oberflächen in Counter-Strike 2 und ein fester Bestandteil von High-EndCounter-StrikeSportLagerbestände.

Sowohl dieHandschuhhülle and Fall „Operation Hydra“ werden nicht mehr hergestellt, wodurch das Angebot dauerhaft begrenzt ist. Für Spieler, die die absolut besten blauen Handschuhe suchen CS2 was man für Geld kaufen kann, das Supraleiter sind die wertvollsten dunkelblauen Handschuhe CS2 im Spiel – Endspielphase für ernsthafte Spieler CS2 Sammler von blauen Handschuhen, die häufig nach am teuerstenCS2 Messer Optionen, bevor man eine High-End-Ausrüstung zusammenstellt.

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Preisspanne: 108,04 $ – 723,25 $ / 99,40 € – 665,39 € / 85,35 £ – 571,37 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Herkunft des Falls: Kupplungsgehäuse oder Drehzahlgehäuse

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse oder Schlüssel für das Drehzahlgehäuse

The Spezialhandschuhe Mogulsitzen€108.04 BS – dasniedrigster Einstiegspreis unter allen blauen Handschuhen CS2 gehört zur Kategorie „Specialist“ und zählt zu den besten preiswerten blauen Handschuhen CS2 wählt insgesamt. Die Vintage-Stoff in Blau und Grau bietet im Vergleich zu anderen preisgünstigen Modellen deutlich mehr CS2 blaue Handschuhe, deren edles Design keineswegs billig wirkt.

Doppelte Versorgung aus dem Kupplungsgehäuse and Revolution-Hülle sorgt für eine gleichbleibende Verfügbarkeit. Wenn Sie vorhaben, HandelCS2 Skins gegen Geld später, derMogul„Die konstante Nachfrage und der niedrige Einstiegspreis machen es zu einer der praktischsten Optionen unter den günstigen blauen Handschuhen.“ CS2 Verfügbare Auswahlen.

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Preisspanne: 119,69 $ – 1.207,37 $ / 110,12 € – 1.110,78 € / 94,55 £ – 953,82 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Herkunft des Falls: Operation „Broken Fang“, „Recoil“ oder „Snakebite“

Entsprechender Schlüssel: „Operation Broken Fang“-Hülsenverschluss, „Recoil“-Hülsenverschluss oder „Snakebite“-Hülsenverschluss

The Spezialhandschuhe für Außendienstmitarbeiter are die markanten dunkelblauen Handschuhe CS2auswählenfür Spieler, denen taktische Authentizität besonders wichtig ist. Tiefes Marineblau (Mesh) withgelbe Einsätze and blaue Knöchelschützer bietet von allen blauen Handschuhen das beste CT-Design CS2 Optionen – Spieler, die hier eher zu dunkleren Farbtönen tendieren, schauen sich oft auch andere Angebote an lila HandschuheCS2 Skins, bevor sie sich für Marineblau als Hauptfarbe ihrer Ausrüstung entschieden. Die Preise reichen von €119.69Guten Morgen€1,207.37 FN, wo dank drei aktiver Infektionsherde das Angebot besser bestückt ist als bei den meisten dunkelblauen Handschuhen CS2Alternativen.

Die FT- und MW-Modelle bieten einen robusten, markanten Look, ohne dass man den Aufpreis für FN zahlen muss – die Außendienstmitarbeiter behält im mittleren Tragezustand die Farbe besser als die meisten anderen CS2 Blaue Handschuhe zu diesem Preis. Die besten blauen Handschuhe CS2 Einrichtung auf der CT-Seite, in Verbindung mit dem Bajonett-Nacht or M4A4 Poseidon. Wenn du dich entscheidest, weiterzumachen, in dem Wissen, dass Wie man verkauftCS2Skins Die Nutzung von Plattformen von Drittanbietern hält sich alle Optionen offen.

★ AM BESTEN FÜR EIN REALISTISCHES AGENTENERLEBNIS Spezialhandschuhe für Außendienstmitarbeiter Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne: 204,07 $ – 1.466,36 $ / 187,74 € – 1.349,05 € / 161,22 £ – 1.158,42 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Herkunft des Falls: Kupplungsgehäuse oder Drehzahlgehäuse

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse oder Schlüssel für das Drehzahlgehäuse

The Handbandagen „Cobalt Skulls“sind dieblaue Handschuhe mit Totenkopfmotiv CS2 was Spieler suchen – das Kobaltblau Diese Variante unterscheidet sich von der eher violett gehaltenen Version, die in anderen Themen-Ausrüstungen vorkommt. Die Preise reichen von €204.07Guten Morgen€1,466.36 FN, ausschließlich durch Außen- und Schwimmwerte bestimmt, ohne dass Musterabweichungen den Wert beeinflussen.

Spieler vergleichen diese tiefkobaltfarbenen Wicklungen oft mit den lila HandschuheCS2 Optionen bei der Entscheidung zwischen einem kühlen Blau- oder einem königlichen Violett-Look für ihre Ausrüstung.

Die blauen Totenkopfhandschuhe CS2 Diese Eigenschaft gilt für jede Kopie – Zustandist die einzige Variable, die einen Vergleich wert ist. Die handumschließende Silhouette sorgt dafür, dass die kobaltblaue Farbe aus der Ich-Perspektive optimal sichtbar ist, wodurch die Kobalt-Totenköpfe der beste Streetstyle-Tipp unter den besten blauen Handschuhen CS2 – Spieler, die farbig sortierte Inventare zusammenstellen, vergleichen oft rote HandschuheCS2 Optionen für eine Alternative mit stärkerem Kontrast.

★ Handbandagen „Cobalt Skulls“ Handbandagen „Cobalt Skulls“ Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne: 147,94 $ – 2.336,36 $ / 136,10 € – 2.149,45 € / 116,87 £ – 1.845,72 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Herkunft des Falls: Handschuh-Etui oder Operation-Hydra-Etui

Entsprechender Schlüssel: Handschuh-Etui-Schlüssel oder Operation-Hydra-Etui-Schlüssel

The Fahrerhandschuhe Lunar Weavesind diedie texturmäßig auffälligste Wahl auf allen blauen Handschuhen CS2 hat – dasRetro-Muster aus dunkelblauem, gewebtem Leder ist auf keinem anderen Handschuh zu finden Counter-Strike 2. Auslaufende Ursprünge in der Handschuhhülle and Fall „Operation Hydra“ hinzu kommt der Knappheitsdruck, wobei die Preise zwischen €147.94Guten Morgen€2,336.36 FN.

Sammler, die die Seltenheit dieser nicht mehr hergestellten Artikel zu schätzen wissen, weiten ihre Suche oft auf kultige Klingenoberflächen aus und halten dabei regelmäßig Ausschau nach dem am günstigstenCS2 Butterfly-Messer als Ergänzung zu einer Auswahl an hochwertigen Handschuhen.

Bei den Außenansichten von MW und FT ist das Gewebe am deutlichsten zu erkennen – der empfohlene Bereich für CS2 Spieler, die möchten, dass die Textur in der Ego-Perspektive angezeigt wird. Für die besten blauen Handschuhe CS2 eine Auswahl, bei der Handwerkskunst Vorrang vor Massenproduktion hat, die Mondgewebe ist die erste Wahl unter den Premium-Produkten CS2 Blaue Handschuhe aus auslaufenden Modellen – Spieler, die eine frischere Farbvariante bevorzugen, schauen sich oft um grüne HandschuheCS2 Skins in einer ähnlichen Preisklasse.

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Die besten blauen Handschuhe in CS2, die man haben sollte

Die folgende Tabelle bietet einen statistisch fundierten Überblick über alle blauen Handschuhe CS2 Skin in dieser Anleitung. Nutze sie, um alle blauen Handschuhe zu vergleichen CS2 auf einen Blick, bevor Sie Ihre Auswahl eingrenzen.

Preise gültig ab Februar 2026.

Produktname Seltenheit Preisspanne Beschreibung Moto-Handschuhe Polygon Außergewöhnlich 112 $ – 716 $ Preisgünstige Wahl in Blau; geometrisches Muster; niedrigste Deckenhöhe; doppelte aktive Gehäuse-Stromversorgung Moto-Handschuhe Cool Mint Außergewöhnlich 220 $ – 3.000 $ Schlichter, minimalistischer Look; auslaufende Modelle; zartblaues Leder mit arktischen Akzenten Sport-Handschuhe Amphibious Außergewöhnlich 302 $ – 3.146 $ Sport-Handschuh in leuchtendem Blau; aquablaue Einsätze; Lieferung im Aktivkoffer Sport-Handschuhe „Superconductor“ Außergewöhnlich 1.187 $ – 12.121 $ Höchste Preisobergrenze; „Dark Lightning“-Design; auslaufende Modelle; Premium-Segment Spezialhandschuhe Mogul Außergewöhnlich 108 $ – 723 $ Niedrigster Einstiegspreis; klassisches Blaugrau; edles, luxuriöses Design Spezialhandschuhe für Außendienstmitarbeiter Außergewöhnlich 120 $ – 1.207 $ Tiefes Marineblau; taktischer CT-Look; dreifache aktive Gehäuseversorgung Handbandagen „Cobalt Skulls“ Außergewöhnlich 204 $ – 1.466 $ Blaues Totenkopfmuster; Streetstyle-Optik; einheitliches Muster bei allen Exemplaren Fahrerhandschuhe Lunar Weave Außergewöhnlich 148 $ – 2.336 $ Retro-Webstruktur; auslaufende Modelle; dezente Premium-Haptik

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen lediglich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Aktualisierungen im Spiel schwanken, sodass wir weder für ihre Richtigkeit noch für ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Handschuhtyp legt die Preisobergrenze für blaue Handschuhe fest CS2Skins –Sport-Handschuhedie höchsten Prämien aller blauen Handschuhe erzielen CS2, gefolgt vonFachkraft, BetreiberundPerson. DieSupraleiter bei 12.121 $ FN und dem Mogul Bei einem Preis von 108 $ befinden sich die BS-Handschuhe an entgegengesetzten Enden derselben „Extraordinary“-Stufe, was verdeutlicht, wie stark Nachfrage und Herkunft der Fundstücke den Wert beeinflussen. In hochwertigen Ausrüstungen werden diese Handschuhe oft kombiniert mit AWP-Skins der Spitzenklasse um eine einheitliche Ästhetik zu schaffen, die den Marktwert erhält.

Design Klarheittreibt die Preise mit jeder Stufe weiter in die Höhe. Stärkere Sättigung and charakteristische Muster– wie dasSupraleiter„s blitzschneller Endspurt oder die blauen Totenkopfhandschuhe CS2Motive auf demKobalt-Totenköpfe – behalten ihren Wert besser als subtilere CS2 blaue Handschuhe derselben Seltenheit. Die Amphibisch and Außendienstmitarbeiter bei höheren Flotationswerten schneller an Farbklarheit verlieren, während die Polygon and Mondgewebe sich auch bei WW gut bewähren.

Zustandteilt die blauen Handschuhe CS2 stärker als von den meisten erwartet. Bei BS-Kopien findet man die günstigsten blauen Handschuhe CS2 Einstiegsmodell, aber die Aufschläge für „Factory New“-Modelle liegen in der Regel um das 5- bis 10-fache höher. „Mild Used“ und „First-Time-Owner“ bieten für die meisten Modelle das beste Preis-Leistungs-Verhältnis – ausreichende optische Qualität, ohne den vollen Aufpreis für „Factory New“-Modelle zahlen zu müssen. Wenn Sie noch unentschlossen sind, wo Sie anfangen sollen, schauen Sie sich die die besten Fälle, die man aufschlagen kann CS2 Neben Ihrem Budget für Handschuhe ist dies ein praktischer nächster Schritt.

Mein Gesamtfazit zu den blauen Handschuhen in CS2

QuerSpiele wieCounter-Strike… Kosmetikartikel decken selten eine so große Preisspanne ab – blaue Handschuhe CS2 Die Skins reichen von günstigen Modellen unter 115 Dollar bis hin zu Sammlerstücken für 12.000 Dollar und decken damit ein breiteres Spektrum ab als jede andere Farbe in Counter-Strike 2.

Moto-Handschuhe Polygon – Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei den blauen Handschuhen CS2 Markt. Mit doppelter aktiver Gehäuseversorgung und einer geometrischen blau-violetten Oberfläche, die auch bei höheren Betriebsspannungen beständig bleibt, ist dies die praktischste kostengünstige Option.

Moto-Handschuhe Cool Mint – Die schlichtesten blauen Handschuhe CS2 Die Wahl. Das eisblaue Leder und die auslaufende Gehäuseausführung verleihen ihnen eine größere Langzeitwertigkeit als Modelle mit aktuellen Gehäusen.

Sport-Handschuhe Amphibious – Die auffälligste Option der Sportklasse unter den besten blauen Handschuhen CS2 Skins. Aqua-Panels fallen in der Ego-Perspektive deutlich ins Auge, liegen aber preislich unter den Preisen für auslaufende Sammlerstücke.

Blaue Handschuhe belohnen Käufer, die ihre Hausaufgaben gemacht haben – der richtige Schimmer auf dem richtigen Handschuh lässt die Farbe auf eine Weise erstrahlen, wie es keine andere Preisklasse in CS2 passt gut zur Auswahl der besten blauen Handschuhe CS2 für Ihren Lagerbestand.

Sammler, denen diese kühltonigen Skins für manche Situationen zu dezent sind, gleichen ihre Ausrüstung oft mit rote HandschuheCS2 um sicherzustellen, dass ihre Präsentation eine maximale visuelle Wirkung erzielt.

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Häufig gestellte Fragen