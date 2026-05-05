Die 7 besten schwarzen Handschuh-Skins für CS2 im Jahr 2026
Eneba Hub contains affiliate links, which means we may earn a small commission if you make a purchase through them—at no extra cost to you. Learn more
Die besten schwarzen Handschuhe CS2 Hautpflegeprodukte gehören zu den begehrtesten Kosmetika in Counter-Strike 2 – Ihre schlichte, dunkle Optik passt mühelos zu fast jedem Waffen-Skin und macht sie zur ersten Wahl für Spieler, die einen klaren, zurückhaltenden Look bevorzugen. Diese Vielseitigkeit verschafft ihnen oft einen Vorteil gegenüber gelben Handschuhen CS2 in gemischte Ausrüstungen einbringen.
Diese schwarzen Handschuhe CS2 Diese Modelle sind in allen Preisklassen nach wie vor die beste Wahl. Selbst die günstigsten Handschuhe CS2 Diese Handschuhe überzeugen trotz ihres günstigen Preises durch ein ansprechendes Design. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach einem hochwertigen Sammlerstück oder nach den günstigsten Handschuhen sind CS2 Dieses Angebot deckt jedes Budget ab.
Der Zustand (Zustandsbewertung), die Seltenheitsstufe und die Herkunft beeinflussen den Preis unmittelbar. In diesem Leitfaden werden alle sieben schwarzen Handschuhe bewertet CS2 Optionen – von den teuersten Handschuhen CS2 Sammler sind auf der Suche nach den günstigsten Handschuhen CS2 die Spieler realistisch gesehen erwerben können – wobei Preis, Seltenheit und Herkunft der Kartensammlung für jede einzelne aufgeschlüsselt sind.
Weiter zu:
Unsere Top-Auswahl der besten Skins für schwarze Handschuhe in CS2
Nach einem Vergleich von Designqualität, Seltenheit und Wert in verschiedenen Preisklassen sind hier die sieben schwarzen Handschuhe CS2 Skins, die ich für die stärksten Optionen im Spiel halte. Jeder dieser schwarzen Handschuhe CS2 skins zeichnet sich aus einem ganz bestimmten Grund aus – vom Design bis hin zum langfristigen Wert.
- Sport-Handschuhe | Nocts – Die erste Wahl für Puristen, wenn es um komplett schwarze Modelle geht CS2 Handschuh; minimalistisches, mattes Design von der Kupplungsgehäuse.
- Motorradhandschuhe | Eclipse – Die teuersten Handschuhe CS2 hat; Versteckte Rarität aus dem Original CS:GO-Waffenkoffer.
- Fahrhandschuhe | Black Tie – Hochwertiges schwarzes Leder; elegante, formelle Optik aus dem Kupplungsgehäuse.
- Spezialhandschuhe | Crimson Kimono – Auffällige japanische Blumenmotive auf dunklem Leder; große Nachfrage bei Sammlern.
- Spezialhandschuhe | Fade – Ein Farbverlauf, der von Schwarz in leuchtende Farben übergeht, macht das Modell auch für Spieler attraktiv, die gelbe Handschuhe in Betracht ziehen CS2 Alternativen;HandschuhhülleHerkunft.
- Sport-Handschuhe | Omega – Das schwarz-gelbe Trikot CS2 Handschuh; auffälliges Design mit zwei Einsätzen aus der Handschuh-Kollektion.
- Moto-Handschuhe | Boom! – Die günstigsten Handschuhe CS2 Eine außergewöhnliche Wahl; Design im Comic-Stil von derKupplungsgehäuse.
Diese Schalen wurden nach Gewicht ausgewählt visuelles Design, Seltenheit, Marktliquiditätundein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis über alle Preisklassen hinweg. Der Float-Wert ist die wichtigste Preisvariable innerhalb desselben Skins – und Herkunft des Falls entscheidet über die langfristige Knappheit. Behalten Sie beides im Hinterkopf, während Sie stöbern.
|Haftungsausschluss
|Die auf Eneba Hub veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und sind nicht als professionelle, finanzielle oder Anlageberatung zu verstehen. Wir übernehmen keine Garantie für Gewinne oder finanzielle Ergebnisse, und Leser sollten Kaufentscheidungen verantwortungsbewusst und auf der Grundlage eigener Recherchen treffen. Alle Angaben zu Kapitalrendite, Wertsteigerungspotenzial oder Investitionen sind statistische Durchschnittswerte, die auf historischen Daten basieren, und stellen keine Garantie für individuelle Ergebnisse dar.
Wahrscheinlichkeiten für seltene Fundstücke
Verstehen, wie schwarze Handschuhe CS2 Es ist entscheidend, die Drop-Rate der Skins zu kennen, bevor man Kisten öffnet oder sie direkt kauft. CS2 Handschuhe tauchen in der Slot für seltene Spezialgegenstände aus Standard-Waffenkoffern – nicht aus speziellen Handschuhkoffern. Hier ist die vollständige Übersicht über die Drop-Raten, bevor du Geld für Schlüssel ausgibst.
|Haut-Raritäten
|Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in Prozent
|Mil-Spec (Blau)
|79,92 %
|Eingeschränkt (Lila)
|15,98 %
|Vertraulich (Rosa)
|3,2 %
|Verdeckt (Red)
|0,64 %
|Seltener Spezialgegenstand (Gold)
|0,26 %
Die Zahlen lautenvon der Community geschätzte Durchschnittswerte aus über 10.000 geöffneten Kisten. Die außergewöhnliche Drop-Rate von ~0,26 % bedeutet ungefähr 1 von 385 wird geöffnet im Durchschnitt pro Handschuh – daher bezieht die überwiegende Mehrheit der Käufer Handschuhe direkt vom Markt, anstatt ganze Kartons zu kaufen.
Die besten schwarzen Handschuhe für CS2: Die vollständige Liste
Die besten schwarzen Handschuhe CS2 Die Spieler können wählen, wie sie ein Gleichgewicht finden zwischen optische Attraktivität, Seltenheit und Erschwinglichkeit in drei Preisklassen: hochwertige Sammlerhandschuhe, stilvolle Modelle der mittleren Preisklasse und einige der günstigsten Handschuhe CS2 die sich Spieler realistisch leisten können. Damit sind die günstigsten Handschuhe CS2 Dieses Segment ist wettbewerbsintensiver denn je. Die Preisgestaltung wird bestimmt durch Seltenheitsstufe, Herkunft der Packung, Erhaltungszustand und Nachfrage der Spieler.
1. Sport-Handschuhe | Nocts
Preisspanne:700–6.000+ $ / ca. 644–5.520+ € / ca. 553–4.740+ £
Seltenheit:Außergewöhnlich
Herkunft des Falls:Kupplungsgehäuse / Kurbelgehäuse
Entsprechender Schlüssel: Fallschlüssel
Sport-Handschuhe | Nocts sind in allen Außenfarben erhältlich, von €700 (vom Kampf gezeichnet) zu 6.000 $ und mehr(Neuwertig). Das dunkle Farbvariante hält auch bei höheren Schwimmzahlen außergewöhnlich gut, was diesen schwarzen Handschuh CS2 a Kaufempfehlung im gesamten Outdoor-Sortiment. Damit gehört er weiterhin zu den begehrtesten schwarzen Handschuhen CS2 derzeit verfügbare Skins.
The Sport-Handschuhe | Nocts sich den ersten Platz sichern in Counter-Strike 2 aus einem ganz einfachen Grund: kein anderer schwarzer Handschuh CS2 Spieler können das Produkt erwerben, das dieselbe Kombination aus minimalistischem, komplett schwarzem Design, außergewöhnlicher Seltenheit und der Verfügbarkeit in zwei Gehäusevarianten bietet, und zwar über dieKupplungsgehäuse and Revolution-Hülle. Sie lassen sich problemlos mit jeder Ausrüstung kombinieren und kommen nie aus der Mode.
At Eine außergewöhnliche Seltenheitaus demKupplungsgehäuse and Revolution-HülleDie Drop-Chance liegt bei 0,26 % – das entspricht etwa 1 von 385 Öffnungen. Keine anderen schwarzen Handschuhe CS2 Die Option entspricht der Nocts für absolute Vielseitigkeit: kein Logo, kein Muster, keine Farbe – einfach nur schlichtes Mattschwarz Das wirkt bei jedem Outfit wie beabsichtigt und macht ihn zu einem der begehrtesten schwarzen Handschuhe CS2 die Spieler besitzen können. Selbst im Vergleich zu den günstigsten Handschuhen CS2, derNocts rechtfertigen ihren höheren Preis durch ihre Vielseitigkeit.
Was sagen die Spieler?
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
2. Motorradhandschuhe | Eclipse
Preisspanne:200–150.000+ $ / ca. 184–138.000+ € / ca. 158–118.500+ £
Seltenheit:Verdeckt
Herkunft des Falls:CS:GO-Waffenkoffer
Entsprechender Schlüssel: CS:GO-Koffer-Schlüssel
The die teuersten Handschuhe CS2 die je produziert wurden. Die Preise für Exemplare mit Gebrauchsspuren beginnen bei €200, aber Exemplare in neuwertigem Zustand wurden zu einem höheren Preis gehandelt €150,000 – bedingt durch ein fast nicht vorhandenes neues Angebot aus dem Jahr 2013 CS:GO-Waffenkoffer. Im Gegensatz zu allen anderen Einträgen hier ist der Eclipse hat die Seltenheitsstufe „Verborgen“ – eine Stufe über „Außergewöhnlich“.
Mustervarianten und seltene „Blue Gem“-Musterkennungen einzelne Exemplare weit über den marktüblichen Durchschnittspreisen liegen, was selbst bei nominell identischen Exemplaren zu extremen Preisunterschieden führt. Genau aus diesem Grund dominiert es den Markt für die teuersten Handschuhe CS2 Kategorie. Für die meisten Spieler ist dies ein Artikel für die Beobachtungsliste; für ernsthafte Sammler sind es die ultimativen schwarzen Handschuhe CS2 Statusmeldung.
3. Fahrhandschuhe | Black Tie
Preisspanne:200–1.200 $ / ca. 184–1.104 € / ca. 158–948 £
Seltenheit:Außergewöhnlich
Herkunft des Falls:Kupplungsgehäuse / Kurbelgehäuse
Entsprechender Schlüssel: Fallschlüssel
Fahrhandschuhe | Black Tie run €200 (vom Kampf gezeichnet) zu €1,200 (Neu ab Werk) für alle Außenfarben. Der Spielraum ist großzügig bemessen – selbst stark abgenutzte Paare behalten ihr hochwertiges Lederaussehen –, was diese schwarzen Handschuhe CS2 Hautverträglich, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen.
At Eine außergewöhnliche Seltenheitaus demKupplungsgehäuse and Revolution-Hülle, derBlack Tiebietet eineDesign aus hochwertigem Leder and starke Nachfragefür schlichte schwarze Handschuhe CS2. Kein Muster, keine ablenkenden Farben – nur schlichtes, elegantes schwarzes Leder, das zu jedem Outfit perfekt passt.
4. Spezialhandschuhe | Crimson Kimono
Preisspanne:800–12.000+ $ / ca. 736–11.040+ € / ca. 632–9.480+ £
Seltenheit:Außergewöhnlich
Herkunft des Falls:Handschuh-Etui / Operation-Hydra-Etui
Entsprechender Schlüssel: Fallschlüssel
Spezialhandschuhe | Crimson KimonoTeam€800 (vom Kampf gezeichnet) zu 12.000 $ und mehr (Neuwertig) bei jedem Verschleißzustand. Die Kunstwerk mit purpurroten Blumen ruht auf einem Sockel aus dunklem Leder, wodurch sie fest in schwarzen Handschuhen sitzen CS2 Gebiet. Hier spielt der Erhaltungsgrad eine größere Rolle – bei stärkerer Abnutzung verschlechtert sich der Zustand des Kunstwerks sichtbar, wodurch Exemplare mit geringem Verschleiß deutlich begehrter sind.
At Eine außergewöhnliche Seltenheit aus dem Auslaufsortiment Handschuhhülle and Fall „Operation Hydra“, markante Kunstwerkeand starke Nachfrage seitens der Sammler eine konstante Spitzenposition behaupten. Einen umfassenderen Überblick über die Wettkampfszene, in der diese regelmäßig auftreten, finden Sie in unserem Counter-StrikeSportLeitfaden.
5. Spezialhandschuhe | Fade
Preisspanne:900–7.000+ $ / ca. 828–6.440+ € / ca. 711–5.530+ £
Seltenheit:Außergewöhnlich
Herkunft des Falls:Handschuh-Etui / Operation-Hydra-Etui
Entsprechender Schlüssel: Fallschlüssel
Spezialhandschuhe | Fade run €900 (vom Kampf gezeichnet) zu 7.000 $ und mehr(Neuwertig) in jedem Abnutzungszustand. Der Farbverlauf geht von einem tiefschwarz-violetten Grundton über in leuchtendes Rosa und Gelb – kommen bei geringem Verschleiß am besten zur Geltung. Exemplare mit stärkerem Verschleiß wirken deutlich weniger lebendig, daher spielt das äußere Erscheinungsbild hier eine größere Rolle als bei den meisten schwarzen Handschuhen CS2 Häute.
Aus dem Auslaufsortiment Handschuhhülle and Fall „Operation Hydra“ at Eine außergewöhnliche Seltenheit… das farbenfrohe Farbverlaufsdesign und die außergewöhnliche Seltenheit wecken das Interesse sowohl bei Liebhabern des Minimalismus als auch bei Käufern, die Wert auf visuelle Wirkung legen – was das Ausblendeneine der besten Optionen im mittleren bis gehobenen Preissegment auf dieser Liste. Die Kombination dieser hochwertigen Handschuhe mit einer charakteristischen Armbanduhr wertet den gesamten Look auf, daher sollten Sie sie mit der Die besten Deagle-Skins CS2 damit auch deine Sekundärwaffe das gleiche Ansehen genießt.
6. Sport-Handschuhe | Omega
Preisspanne:300–2.200 Dollar
Seltenheit:Außergewöhnlich
Herkunft des Falls:Handschuh-Etui / Operation-Hydra-Etui
Entsprechender Schlüssel: Fallschlüssel
Sport-Handschuhe | Omega alle Außenbereiche abdecken, von €300 (vom Kampf gezeichnet) zu €2,200 (Neuwertig). Das Design mit schwarzen und gelben Paneelen bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis über alle Preisklassen hinweg – Modelle der mittleren Preisklasse bieten hervorragende Qualität ohne den Aufpreis für fabrikneue Ware. Sie sind zwar nicht die günstigsten Handschuhe im CS2-Sortiment, bieten aber ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis in der mittleren Preisklasse.
At Eine außergewöhnliche Seltenheitaus demHandschuhhülle and Fall „Operation Hydra“, derOmega ist die erste Wahl bei gelben Handschuhen CS2 innerhalb eines überwiegend schwarzen Designs. Das auffällige Design in Schwarz und Gelb sowie die große Beliebtheit bei den Spielern machen diese Waffe zur ersten Wahl für Ausrüstungen, die auf gelben oder goldenen Waffenskins basieren. Eine Primärwaffe zu finden, die zu dieser Ästhetik passt, ist ganz einfach, wenn man sich Die besten preisgünstigen AK-47-Skins für eine stimmige Ausrüstung.
7. Moto-Handschuhe | Boom!
Preisspanne:140–650 Dollar
Seltenheit:Außergewöhnlich
Herkunft des Falls:Kupplungsgehäuse / Kurbelgehäuse
Entsprechender Schlüssel: Fallschlüssel
Moto-Handschuhe | Boom! run €140 (vom Kampf gezeichnet) zu €650 (Neu ab Werk) in allen Ausführungen – einer der günstigsten Wege in die Kategorie der „Extraordinary“-Handschuhe. Er gehört nach wie vor zu den preiswertesten Handschuhen CS2 die Spieler heute realistisch gesehen erwerben können. Die Zeichnungen im Comic-Stil behält auch bei höheren Flotationswerten seine optische Wirkung.
Quelle: Kupplungsgehäuse and Revolution-Hülle at Eine außergewöhnliche Seltenheit, derBumm!„ist farbenfroh“ Design im Comic-Stil und ihre außergewöhnliche Seltenheit machen sie zur bekanntesten preisgünstigen Option auf dieser Liste. Wenn die günstigsten Handschuhe CS2 Das Ziel ist eine außergewöhnliche Seltenheit, die Bumm! und „Cobalt Skulls“ sind die beiden stärksten Optionen.
Zusammenfassung: Die besten schwarzen Handschuhe für CS2 auf einen Blick
Eine Übersicht über die sieben besten schwarzen Handschuhe CS2 über Seltenheit, Herkunft und Preisklasse hinweg – nutzen Sie diese Informationen, um Ihre Auswahl einzugrenzen, bevor Sie sich entscheiden.
|Handschuhhaut
|Seltenheit
|Herkunft des Falles
|Preisspanne
|Sport-Handschuhe | Nocts
|Außergewöhnlich
|Kupplung / Drehzahl
|700–6.000 $+
|Motorradhandschuhe | Eclipse
|Verdeckt
|CS:GO-Waffenkoffer
|200–150.000+ Dollar
|Fahrhandschuhe | Black Tie
|Außergewöhnlich
|Kupplung / Drehzahl
|200–1.200 Dollar
|Spezialhandschuhe | Crimson Kimono
|Außergewöhnlich
|Handschuh / Hydra-Etui
|800–12.000+ Dollar
|Spezialhandschuhe | Fade
|Außergewöhnlich
|Handschuh / Hydra-Etui
|900–7.000 $+
|Sport-Handschuhe | Omega
|Außergewöhnlich
|Handschuh / Hydra-Etui
|300–2.200 Dollar
|Moto-Handschuhe | Boom!
|Außergewöhnlich
|Kupplung / Drehzahl
|140–650 Dollar
Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder für ihre Richtigkeit noch für ihren zukünftigen Wert garantieren können.
Die Tabelle verdeutlicht, wie weit die schwarzen Handschuhe CS2 wie der Markt tatsächlich aussieht, aber die Auswahl einzugrenzen, hängt letztlich von den eigenen Prioritäten ab. Wenn Vielseitigkeit im Vordergrund steht, sind minimalistische Designs wie das Nocts and Black Tie lassen sich nahtlos in jede Ausrüstung integrieren. Für einen auffälligen Look bieten sich Optionen wie Ausblendenor Schlachtungverleihen mehr Persönlichkeit, während preisbewusste Käufer dennoch in die Kategorie „Extraordinary“ aufsteigen können, ohne zu viel auszugeben. Letztendlich sind die besten schwarzen Handschuhe CS2 Die richtige Wahl ist diejenige, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Optik, Schwimmfähigkeit und Preis innerhalb Ihres Budgets bietet. Im Vergleich zu gelben Handschuhen CS2… schwarze Varianten bieten mehr Vielseitigkeit bei der Ausrüstung.
Ganz gleich, ob Sie Preisklassen vergleichen oder einen einzelnen Kauf abschließen möchten – diese Tabelle bietet Ihnen eine solide Orientierungshilfe. Die Art des Handschuhs gibt die Obergrenze vor – Sport- und Spezialhandschuhe erzielen die höchsten Aufschläge –, während die Herkunft der Lieferung und der Zustand der Ware darüber entscheiden, wie weit Ihr Budget reicht. Hier finden Sie die günstigsten Handschuhe CS2 diese Optionen besonders attraktiv. Wenn Sie noch auf der Suche nach preiswerten Verbesserungen sind, die über Handschuhe hinausgehen, sollten Sie sich die am günstigstenCS2 Messer Mit diesen Optionen kannst du dir eine komplette Ausrüstung zusammenstellen, ohne zu viel Geld auszugeben.
Mein Gesamtfazit zu Black Gloves CS2
Die schwarzen Handschuhe CS2 Das Preisspektrum reicht von Modellen unter 200 Dollar bis hin zu Sammlerstücken im sechsstelligen Bereich – in dieser Preisklasse sind die günstigsten Handschuhe CS2 bieten bereits Zugang zu „Extraordinary Rarity“. Drei Auswahlmöglichkeiten bestimmen das Sortiment:
- Sport-Handschuhe | Nocts – Die erste Wahl in Schwarz. Das minimalistische, matte Design passt zu jedem Outfit, die Verfügbarkeit in zwei Größen sorgt für ein wettbewerbsfähiges Angebot, und sie sind nach wie vor die vielseitigsten schwarzen Handschuhe CS2 Option auf dem Markt.
- Motorradhandschuhe | Eclipse – Das absolute Nonplusultra. Eine verborgene Rarität und exklusive Herkunft aus dem Jahr 2013 CS:GO-Waffenkoffer Das macht sie zu den teuersten Handschuhen CS2 von Sammlern begehrt – ein echtes Statussymbol, von dem es kaum noch neue Exemplare gibt.
- Fahrhandschuhe | Black Tie – Der ideale Mittelweg. Das schlichte Design aus schwarzem Leder, die hohe Tragekomfort bei allen Einsatzbedingungen und die anhaltende Nachfrage machen diesen Handschuh zu einem der ausgewogensten schwarzen Handschuhe CS2 heute verfügbare Optionen.
Informieren Sie sich gründlich, vergleichen Sie Kurswerte und Börsennotierungen und prüfen Sie alle verfügbaren Optionen, bevor Sie Ihre endgültige Entscheidung treffen.
Häufig gestellte Fragen
The Sport-Handschuhe | Nocts sind die besten schwarzen Handschuhe CS2 Spieler können besitzen – das minimalistische, komplett schwarze Design, die außergewöhnliche Seltenheit und die Verfügbarkeit in zwei verschiedenen Ausführungen machen sie zur vielseitigsten Option im Spiel. Für maximales Prestige ist die Motorradhandschuhe | Eclipse sind der unbestrittene Höhepunkt für Sammler.
Die günstigsten Handschuhe CS2 Spieler können auf folgende Inhalte zugreifen: Außergewöhnlich selten sind die Moto-Handschuhe | Boom! (ab ca. 140 $, mit Gebrauchsspuren) und Handbandagen | Kobalt-Totenköpfe (ab ca. 160 $) – beide bieten außergewöhnliche Qualität, ohne dass man dafür ein vierstelliges Budget benötigt.
Wenn es um die teuersten Handschuhe geht CS2 die Sammler anstreben, die Motorradhandschuhe | Eclipse Marktführer – Neuwertige Exemplare wurden für über 150.000 Dollar verkauft. Eine heimliche Rarität und exklusive Herkunft aus dem Jahr 2013 CS:GO-Waffenkoffer eine Exklusivität schaffen, mit der nur wenige andere Skins im Spiel mithalten können.
Handschuhe mit begrenzter Herkunft – insbesondere die Motorradhandschuhe | Eclipse – haben im Laufe der Zeit aufgrund struktureller Angebotsengpässe an Wert gewonnen. Allerdings hat die CS2 Der Aktienmarkt ist volatil. Kaufentscheidungen sollten als frei verfügbare Ausgaben betrachtet werden und nicht als Teil der Finanzplanung.
Die besten gelben Handschuhe CS2 Option ist dieSport-Handschuhe | Omega – Die kräftigen schwarzen und gelben Felder bilden im Spiel einen starken Kontrast und passen hervorragend zu gelben oder goldenen Waffen-Skins, was sie zu einer beliebten Wahl beim Zusammenstellen themenbezogener Ausrüstungen macht. Viele Spieler vergleichen gelbe Handschuhe CS2 entscheiden sich dennoch für schwarze Modelle, um langfristig flexibel zu bleiben.