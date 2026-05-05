Die 7 besten schwarzen Handschuh-Skins für CS2 im Jahr 2026

Die besten schwarzen Handschuhe CS2 Hautpflegeprodukte gehören zu den begehrtesten Kosmetika in Counter-Strike 2 – Ihre schlichte, dunkle Optik passt mühelos zu fast jedem Waffen-Skin und macht sie zur ersten Wahl für Spieler, die einen klaren, zurückhaltenden Look bevorzugen. Diese Vielseitigkeit verschafft ihnen oft einen Vorteil gegenüber gelben Handschuhen CS2 in gemischte Ausrüstungen einbringen.

Diese schwarzen Handschuhe CS2 Diese Modelle sind in allen Preisklassen nach wie vor die beste Wahl. Selbst die günstigsten Handschuhe CS2 Diese Handschuhe überzeugen trotz ihres günstigen Preises durch ein ansprechendes Design. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach einem hochwertigen Sammlerstück oder nach den günstigsten Handschuhen sind CS2 Dieses Angebot deckt jedes Budget ab.

Der Zustand (Zustandsbewertung), die Seltenheitsstufe und die Herkunft beeinflussen den Preis unmittelbar. In diesem Leitfaden werden alle sieben schwarzen Handschuhe bewertet CS2 Optionen – von den teuersten Handschuhen CS2 Sammler sind auf der Suche nach den günstigsten Handschuhen CS2 die Spieler realistisch gesehen erwerben können – wobei Preis, Seltenheit und Herkunft der Kartensammlung für jede einzelne aufgeschlüsselt sind.

Unsere Top-Auswahl der besten Skins für schwarze Handschuhe in CS2

Nach einem Vergleich von Designqualität, Seltenheit und Wert in verschiedenen Preisklassen sind hier die sieben schwarzen Handschuhe CS2 Skins, die ich für die stärksten Optionen im Spiel halte. Jeder dieser schwarzen Handschuhe CS2 skins zeichnet sich aus einem ganz bestimmten Grund aus – vom Design bis hin zum langfristigen Wert.

Diese Schalen wurden nach Gewicht ausgewählt visuelles Design, Seltenheit, Marktliquiditätundein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis über alle Preisklassen hinweg. Der Float-Wert ist die wichtigste Preisvariable innerhalb desselben Skins – und Herkunft des Falls entscheidet über die langfristige Knappheit. Behalten Sie beides im Hinterkopf, während Sie stöbern.

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Wahrscheinlichkeiten für seltene Fundstücke

Verstehen, wie schwarze Handschuhe CS2 Es ist entscheidend, die Drop-Rate der Skins zu kennen, bevor man Kisten öffnet oder sie direkt kauft. CS2 Handschuhe tauchen in der Slot für seltene Spezialgegenstände aus Standard-Waffenkoffern – nicht aus speziellen Handschuhkoffern. Hier ist die vollständige Übersicht über die Drop-Raten, bevor du Geld für Schlüssel ausgibst.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in Prozent Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Die Zahlen lautenvon der Community geschätzte Durchschnittswerte aus über 10.000 geöffneten Kisten. Die außergewöhnliche Drop-Rate von ~0,26 % bedeutet ungefähr 1 von 385 wird geöffnet im Durchschnitt pro Handschuh – daher bezieht die überwiegende Mehrheit der Käufer Handschuhe direkt vom Markt, anstatt ganze Kartons zu kaufen.

Die besten schwarzen Handschuhe für CS2: Die vollständige Liste

Die besten schwarzen Handschuhe CS2 Die Spieler können wählen, wie sie ein Gleichgewicht finden zwischen optische Attraktivität, Seltenheit und Erschwinglichkeit in drei Preisklassen: hochwertige Sammlerhandschuhe, stilvolle Modelle der mittleren Preisklasse und einige der günstigsten Handschuhe CS2 die sich Spieler realistisch leisten können. Damit sind die günstigsten Handschuhe CS2 Dieses Segment ist wettbewerbsintensiver denn je. Die Preisgestaltung wird bestimmt durch Seltenheitsstufe, Herkunft der Packung, Erhaltungszustand und Nachfrage der Spieler.

Preisspanne:700–6.000+ $ / ca. 644–5.520+ € / ca. 553–4.740+ £

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls:Kupplungsgehäuse / Kurbelgehäuse

Entsprechender Schlüssel: Fallschlüssel

Sport-Handschuhe | Nocts sind in allen Außenfarben erhältlich, von €700 (vom Kampf gezeichnet) zu 6.000 $ und mehr(Neuwertig). Das dunkle Farbvariante hält auch bei höheren Schwimmzahlen außergewöhnlich gut, was diesen schwarzen Handschuh CS2 a Kaufempfehlung im gesamten Outdoor-Sortiment. Damit gehört er weiterhin zu den begehrtesten schwarzen Handschuhen CS2 derzeit verfügbare Skins.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Sport-Handschuhe | Nocts sich den ersten Platz sichern in Counter-Strike 2 aus einem ganz einfachen Grund: kein anderer schwarzer Handschuh CS2 Spieler können das Produkt erwerben, das dieselbe Kombination aus minimalistischem, komplett schwarzem Design, außergewöhnlicher Seltenheit und der Verfügbarkeit in zwei Gehäusevarianten bietet, und zwar über dieKupplungsgehäuse and Revolution-Hülle. Sie lassen sich problemlos mit jeder Ausrüstung kombinieren und kommen nie aus der Mode.

At Eine außergewöhnliche Seltenheitaus demKupplungsgehäuse and Revolution-HülleDie Drop-Chance liegt bei 0,26 % – das entspricht etwa 1 von 385 Öffnungen. Keine anderen schwarzen Handschuhe CS2 Die Option entspricht der Nocts für absolute Vielseitigkeit: kein Logo, kein Muster, keine Farbe – einfach nur schlichtes Mattschwarz Das wirkt bei jedem Outfit wie beabsichtigt und macht ihn zu einem der begehrtesten schwarzen Handschuhe CS2 die Spieler besitzen können. Selbst im Vergleich zu den günstigsten Handschuhen CS2, derNocts rechtfertigen ihren höheren Preis durch ihre Vielseitigkeit.

Was sagen die Spieler?

NoctsAusrüstung

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Zweifellos die besten schwarzen Handschuhe in CS2. Das komplett schwarze Design passt buchstäblich zu jedem Messer und jedem Skin, das ich besitze. Ich habe mir ein Paar von FT zugelegt und bin total begeistert davon, wie schick sie im Spiel aussehen.

★ DER BESTE GANZ IN SCHWARZ HALTENDE CS2-HANDSCHUH Sport-Handschuhe | Nocts Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:200–150.000+ $ / ca. 184–138.000+ € / ca. 158–118.500+ £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:CS:GO-Waffenkoffer

Entsprechender Schlüssel: CS:GO-Koffer-Schlüssel

The die teuersten Handschuhe CS2 die je produziert wurden. Die Preise für Exemplare mit Gebrauchsspuren beginnen bei €200, aber Exemplare in neuwertigem Zustand wurden zu einem höheren Preis gehandelt €150,000 – bedingt durch ein fast nicht vorhandenes neues Angebot aus dem Jahr 2013 CS:GO-Waffenkoffer. Im Gegensatz zu allen anderen Einträgen hier ist der Eclipse hat die Seltenheitsstufe „Verborgen“ – eine Stufe über „Außergewöhnlich“.

Mustervarianten und seltene „Blue Gem“-Musterkennungen einzelne Exemplare weit über den marktüblichen Durchschnittspreisen liegen, was selbst bei nominell identischen Exemplaren zu extremen Preisunterschieden führt. Genau aus diesem Grund dominiert es den Markt für die teuersten Handschuhe CS2 Kategorie. Für die meisten Spieler ist dies ein Artikel für die Beobachtungsliste; für ernsthafte Sammler sind es die ultimativen schwarzen Handschuhe CS2 Statusmeldung.

★ DIE TEURSTEN SCHWARZEN HANDSCHUHE CS2 Motorradhandschuhe | Eclipse Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:200–1.200 $ / ca. 184–1.104 € / ca. 158–948 £

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls:Kupplungsgehäuse / Kurbelgehäuse

Entsprechender Schlüssel: Fallschlüssel

Fahrhandschuhe | Black Tie run €200 (vom Kampf gezeichnet) zu €1,200 (Neu ab Werk) für alle Außenfarben. Der Spielraum ist großzügig bemessen – selbst stark abgenutzte Paare behalten ihr hochwertiges Lederaussehen –, was diese schwarzen Handschuhe CS2 Hautverträglich, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen.

At Eine außergewöhnliche Seltenheitaus demKupplungsgehäuse and Revolution-Hülle, derBlack Tiebietet eineDesign aus hochwertigem Leder and starke Nachfragefür schlichte schwarze Handschuhe CS2. Kein Muster, keine ablenkenden Farben – nur schlichtes, elegantes schwarzes Leder, das zu jedem Outfit perfekt passt.

★ BESTE PREMIUM-LEDERHANDSCHUHE IN SCHWARZ CS2 Fahrhandschuhe | Black Tie Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:800–12.000+ $ / ca. 736–11.040+ € / ca. 632–9.480+ £

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls:Handschuh-Etui / Operation-Hydra-Etui

Entsprechender Schlüssel: Fallschlüssel

Spezialhandschuhe | Crimson KimonoTeam€800 (vom Kampf gezeichnet) zu 12.000 $ und mehr (Neuwertig) bei jedem Verschleißzustand. Die Kunstwerk mit purpurroten Blumen ruht auf einem Sockel aus dunklem Leder, wodurch sie fest in schwarzen Handschuhen sitzen CS2 Gebiet. Hier spielt der Erhaltungsgrad eine größere Rolle – bei stärkerer Abnutzung verschlechtert sich der Zustand des Kunstwerks sichtbar, wodurch Exemplare mit geringem Verschleiß deutlich begehrter sind.

At Eine außergewöhnliche Seltenheit aus dem Auslaufsortiment Handschuhhülle and Fall „Operation Hydra“, markante Kunstwerkeand starke Nachfrage seitens der Sammler eine konstante Spitzenposition behaupten. Einen umfassenderen Überblick über die Wettkampfszene, in der diese regelmäßig auftreten, finden Sie in unserem Counter-StrikeSportLeitfaden.

★ DIE BESTEN SCHWARZEN SAMMLERHANDSCHUHE CS2 Spezialhandschuhe | Crimson Kimono Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:900–7.000+ $ / ca. 828–6.440+ € / ca. 711–5.530+ £

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls:Handschuh-Etui / Operation-Hydra-Etui

Entsprechender Schlüssel: Fallschlüssel

Spezialhandschuhe | Fade run €900 (vom Kampf gezeichnet) zu 7.000 $ und mehr(Neuwertig) in jedem Abnutzungszustand. Der Farbverlauf geht von einem tiefschwarz-violetten Grundton über in leuchtendes Rosa und Gelb – kommen bei geringem Verschleiß am besten zur Geltung. Exemplare mit stärkerem Verschleiß wirken deutlich weniger lebendig, daher spielt das äußere Erscheinungsbild hier eine größere Rolle als bei den meisten schwarzen Handschuhen CS2 Häute.

Aus dem Auslaufsortiment Handschuhhülle and Fall „Operation Hydra“ at Eine außergewöhnliche Seltenheit… das farbenfrohe Farbverlaufsdesign und die außergewöhnliche Seltenheit wecken das Interesse sowohl bei Liebhabern des Minimalismus als auch bei Käufern, die Wert auf visuelle Wirkung legen – was das Ausblendeneine der besten Optionen im mittleren bis gehobenen Preissegment auf dieser Liste. Die Kombination dieser hochwertigen Handschuhe mit einer charakteristischen Armbanduhr wertet den gesamten Look auf, daher sollten Sie sie mit der Die besten Deagle-Skins CS2 damit auch deine Sekundärwaffe das gleiche Ansehen genießt.

★ BESTE SCHWARZE HANDSCHUHE MIT FARBVERLAUF CS2 Spezialhandschuhe | Fade Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:300–2.200 Dollar

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls:Handschuh-Etui / Operation-Hydra-Etui

Entsprechender Schlüssel: Fallschlüssel

Sport-Handschuhe | Omega alle Außenbereiche abdecken, von €300 (vom Kampf gezeichnet) zu €2,200 (Neuwertig). Das Design mit schwarzen und gelben Paneelen bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis über alle Preisklassen hinweg – Modelle der mittleren Preisklasse bieten hervorragende Qualität ohne den Aufpreis für fabrikneue Ware. Sie sind zwar nicht die günstigsten Handschuhe im CS2-Sortiment, bieten aber ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis in der mittleren Preisklasse.

At Eine außergewöhnliche Seltenheitaus demHandschuhhülle and Fall „Operation Hydra“, derOmega ist die erste Wahl bei gelben Handschuhen CS2 innerhalb eines überwiegend schwarzen Designs. Das auffällige Design in Schwarz und Gelb sowie die große Beliebtheit bei den Spielern machen diese Waffe zur ersten Wahl für Ausrüstungen, die auf gelben oder goldenen Waffenskins basieren. Eine Primärwaffe zu finden, die zu dieser Ästhetik passt, ist ganz einfach, wenn man sich Die besten preisgünstigen AK-47-Skins für eine stimmige Ausrüstung.

★ DIE BESTEN SCHWARZ-GELBEN CS2-HANDSCHUHE Sport-Handschuhe | Omega Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:140–650 Dollar

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls:Kupplungsgehäuse / Kurbelgehäuse

Entsprechender Schlüssel: Fallschlüssel

Moto-Handschuhe | Boom! run €140 (vom Kampf gezeichnet) zu €650 (Neu ab Werk) in allen Ausführungen – einer der günstigsten Wege in die Kategorie der „Extraordinary“-Handschuhe. Er gehört nach wie vor zu den preiswertesten Handschuhen CS2 die Spieler heute realistisch gesehen erwerben können. Die Zeichnungen im Comic-Stil behält auch bei höheren Flotationswerten seine optische Wirkung.

Quelle: Kupplungsgehäuse and Revolution-Hülle at Eine außergewöhnliche Seltenheit, derBumm!„ist farbenfroh“ Design im Comic-Stil und ihre außergewöhnliche Seltenheit machen sie zur bekanntesten preisgünstigen Option auf dieser Liste. Wenn die günstigsten Handschuhe CS2 Das Ziel ist eine außergewöhnliche Seltenheit, die Bumm! und „Cobalt Skulls“ sind die beiden stärksten Optionen.

★ DIE BESTEN PREISGÜNSTIGEN FARBENFROHEN SCHWARZEN HANDSCHUHE CS2 Moto-Handschuhe | Boom! Bei SkinBaron einkaufen

Zusammenfassung: Die besten schwarzen Handschuhe für CS2 auf einen Blick

Eine Übersicht über die sieben besten schwarzen Handschuhe CS2 über Seltenheit, Herkunft und Preisklasse hinweg – nutzen Sie diese Informationen, um Ihre Auswahl einzugrenzen, bevor Sie sich entscheiden.

Handschuhhaut Seltenheit Herkunft des Falles Preisspanne Sport-Handschuhe | Nocts Außergewöhnlich Kupplung / Drehzahl 700–6.000 $+ Motorradhandschuhe | Eclipse Verdeckt CS:GO-Waffenkoffer 200–150.000+ Dollar Fahrhandschuhe | Black Tie Außergewöhnlich Kupplung / Drehzahl 200–1.200 Dollar Spezialhandschuhe | Crimson Kimono Außergewöhnlich Handschuh / Hydra-Etui 800–12.000+ Dollar Spezialhandschuhe | Fade Außergewöhnlich Handschuh / Hydra-Etui 900–7.000 $+ Sport-Handschuhe | Omega Außergewöhnlich Handschuh / Hydra-Etui 300–2.200 Dollar Moto-Handschuhe | Boom! Außergewöhnlich Kupplung / Drehzahl 140–650 Dollar

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder für ihre Richtigkeit noch für ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Die Tabelle verdeutlicht, wie weit die schwarzen Handschuhe CS2 wie der Markt tatsächlich aussieht, aber die Auswahl einzugrenzen, hängt letztlich von den eigenen Prioritäten ab. Wenn Vielseitigkeit im Vordergrund steht, sind minimalistische Designs wie das Nocts and Black Tie lassen sich nahtlos in jede Ausrüstung integrieren. Für einen auffälligen Look bieten sich Optionen wie Ausblendenor Schlachtungverleihen mehr Persönlichkeit, während preisbewusste Käufer dennoch in die Kategorie „Extraordinary“ aufsteigen können, ohne zu viel auszugeben. Letztendlich sind die besten schwarzen Handschuhe CS2 Die richtige Wahl ist diejenige, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Optik, Schwimmfähigkeit und Preis innerhalb Ihres Budgets bietet. Im Vergleich zu gelben Handschuhen CS2… schwarze Varianten bieten mehr Vielseitigkeit bei der Ausrüstung.

Ganz gleich, ob Sie Preisklassen vergleichen oder einen einzelnen Kauf abschließen möchten – diese Tabelle bietet Ihnen eine solide Orientierungshilfe. Die Art des Handschuhs gibt die Obergrenze vor – Sport- und Spezialhandschuhe erzielen die höchsten Aufschläge –, während die Herkunft der Lieferung und der Zustand der Ware darüber entscheiden, wie weit Ihr Budget reicht. Hier finden Sie die günstigsten Handschuhe CS2 diese Optionen besonders attraktiv. Wenn Sie noch auf der Suche nach preiswerten Verbesserungen sind, die über Handschuhe hinausgehen, sollten Sie sich die am günstigstenCS2 Messer Mit diesen Optionen kannst du dir eine komplette Ausrüstung zusammenstellen, ohne zu viel Geld auszugeben.

Mein Gesamtfazit zu Black Gloves CS2

Die schwarzen Handschuhe CS2 Das Preisspektrum reicht von Modellen unter 200 Dollar bis hin zu Sammlerstücken im sechsstelligen Bereich – in dieser Preisklasse sind die günstigsten Handschuhe CS2 bieten bereits Zugang zu „Extraordinary Rarity“. Drei Auswahlmöglichkeiten bestimmen das Sortiment:

Sport-Handschuhe | Nocts – Die erste Wahl in Schwarz. Das minimalistische, matte Design passt zu jedem Outfit, die Verfügbarkeit in zwei Größen sorgt für ein wettbewerbsfähiges Angebot, und sie sind nach wie vor die vielseitigsten schwarzen Handschuhe CS2 Option auf dem Markt.

Motorradhandschuhe | Eclipse – Das absolute Nonplusultra. Eine verborgene Rarität und exklusive Herkunft aus dem Jahr 2013 CS:GO-Waffenkoffer Das macht sie zu den teuersten Handschuhen CS2 von Sammlern begehrt – ein echtes Statussymbol, von dem es kaum noch neue Exemplare gibt.

Fahrhandschuhe | Black Tie – Der ideale Mittelweg. Das schlichte Design aus schwarzem Leder, die hohe Tragekomfort bei allen Einsatzbedingungen und die anhaltende Nachfrage machen diesen Handschuh zu einem der ausgewogensten schwarzen Handschuhe CS2 heute verfügbare Optionen.

Informieren Sie sich gründlich, vergleichen Sie Kurswerte und Börsennotierungen und prüfen Sie alle verfügbaren Optionen, bevor Sie Ihre endgültige Entscheidung treffen.

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Häufig gestellte Fragen