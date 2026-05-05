Alle grünen Handschuhe in CS2 im Jahr 2026

Grüne HandschuheCS2 Skins belohnen Spieler, die ihre Ausrüstung bewusst zusammenstellen. Egal, ob du mit einem Karambit Doppler-Serie, sei es, um eine militärisch anmutende Ausrüstung zusammenzustellen oder um das makelloseste smaragdgrüne Finish im Spiel zu erzielen, CS2 Grüne Handschuhe bieten eine größere Auswahl an verschiedenen Modellen als jede andere Farbe – von Hydra-Handschuhen unter 40 Dollar bis hin zu den Sport-Handschuhe Heckenlabyrinth fast 30.000 Dollar FN.

Im Jahr 2026: grüne Handschuhe CS2 decken die breiteste Preisspanne auf dem Handschuhmarkt ab. Preisgünstige Modelle wie der Hydra-Handschuhe Rattler and Fahrerhandschuhe in Racing Green ab unter 40 Dollar, während auslaufende Sammlerstücke aus der Handschuhhülle and Fall „Operation Hydra“ fünfstellige Aufschläge erzielen. Herkunft, Verfügbarkeit und Design der Handschuhe führen zu enormen Preisunterschieden bei allen grünen Handschuhen CS2 Skins.

Unsere Top-Empfehlungen für „Green Gloves“ in CS2

GrünCS2 Handschuhe decken ein breiteres Preisspektrum ab als jede andere Farbe – von preisgünstigen Modellen für 37 $ bis hin zu Sammlerstücken der Spitzenklasse für 29.000 $, die alle in derselben Seltenheitsstufe „Extraordinary“ eingestuft sind. Diese sechzehn Modelle decken das gesamte Spektrum ab, wobei jeder Handschuhtyp vertreten ist.

Diese sechzehn Modelle gehören zu den besten grünen Handschuhen CS2 in jeder Preisklasse – ausgewählt aufgrund ihrer optischen Wirkung, ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses und ihrer Haltbarkeit im Außenbereich. Grün ist eine der Farben, die am anfälligsten für Verblassen sind in Counter-Strike 2 – Geringere Abnutzungserscheinungen bewahren die Qualität der Verarbeitung, weshalb die FN-Prämien bei den Top-Modellen so hoch sind.

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Fälle – Seltenheiten – Wahrscheinlichkeiten

Grün ist eine der am häufigsten vorkommenden Farben in CS2 Kisten – aber das ändert nichts an den Gewinnchancen. Jede Waffenkiste in Counter-Strike 2 verwendet dieselbe feste Drop-Rate und grüne Handschuhe CS2 Die Skins gehören ebenso wie alle anderen außergewöhnlichen Handschuhe zur Gold-Stufe, unabhängig davon, welche Kiste du öffnest.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für den Rückgang in Prozent Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Bei 0,26 %, grün CS2 Handschuhe fallen etwa alle 385 Fälle – und das noch bevor man berücksichtigt, dass sich mehrere Skins denselben Goldpool teilen. Die Wahrscheinlichkeit, ein bestimmtes Paar grüner CS2 Die Preise für Handschuhe sind sogar noch niedriger, weshalb viele Spieler die Kisten ganz links liegen lassen und direkt auf dem Markt kaufen.

Alle Green CS2-Handschuhe: Die vollständige Liste

Grüne HandschuheCS2 Die Skins bieten die größte Auswahl aller Farben in diesem Leitfaden – darunter die Typen „Hydra“, „Driver“, „Moto“, „Specialist“, „Bloodhound“, „Broken Fang“, „Hand Wrap“ und „Sport“. Der Preisunterschied zwischen den Handschuhtypen ist hier größer als bei jeder anderen Farbe. Grün ist zudem verschleißanfällig – leuchtende Farbtöne verblassen bei höheren Floats merklich, was bei den grünen Handschuhen zu deutlich höheren FN-Aufschlägen gegenüber den BS-Versionen führt. CS2 Markt.

Preisspanne: 2.873,46 $ – 29.388,20 $ / 2.453,36 € – 25.091,65 € / 2.123,49 £ – 21.717,88 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Herkunft des Falls: Handschuh-Etui oder Operation-Hydra-Etui

Entsprechender Schlüssel: Handschuh-Etui-Schlüssel oder Operation-Hydra-Etui-Schlüssel

The Sport-Handschuhe Heckenlabyrinthamabsolute Obergrenze inmitten von GrünCS2Handschuhe – dasein kunstvolles Labyrinthmuster in tiefem Grün Die Sport-Silhouette macht diese Schuhe zu den begehrtesten grünen Modellen CS2Handschuhe inCounter-Strike 2. Die Preise beginnen bei €2,873.46BS und Reichweite €29,388.20 FN, wobei sowohl die Handschuhhülle and Fall „Operation Hydra“ aus dem Sortiment genommen und die Verpackung dauerhaft versiegelt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn du auf der Suche nach dem ultimativen „Green Glove“-Flex bist in CS2Das ist es. Selten, erstklassig und einfach nicht zu übersehen.

The Heckenlabyrinth ist die erste Wahl unter allen grünen Handschuhen CS2 Skins – kein „Active-Case“-Grün CS2 Handschuhe kommen dem schon recht nahe, und selbst Billigimitate für knapp 2.900 Dollar sprechen Bände.

Was sagen die Spieler dazu?

Es ist Mango

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Ich finde, das sind die besten Handschuhe im Spiel; sie verleihen einem Ausrüstungsset einen tollen Farbtupfer und passen hervorragend zu Rubinen und Smaragden.

★ DIE KLASSISCHSTE SPORT-HANDSCHUH-SILHOUETTE Sport-Handschuhe Heckenlabyrinth Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne: 451,51 $ – 9.375,49 $ / 385,50 € – 8.004,79 € / 333,67 £ – 6.928,49 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Herkunft des Falls: Handschuh-Etui oder Operation-Hydra-Etui

Entsprechender Schlüssel: Handschuh-Etui-Schlüssel oder Operation-Hydra-Etui-Schlüssel

The Moto-Handschuhe Spearmintsind diedas teuerste Moto-Modell unter all den grünen Handschuhen CS2 Skins – helles Spearmint-Leder über die gepanzerte Silhouette hinweg entsteht das klarste, edelste Grün CS2 Handschuhe im Premium-Segment. Die Preise beginnen bei €451.51BS und Reichweite€9,375.49 FN, dessen Ursprünge in der Handschuhhülle and Fall „Operation Hydra“ die Nachfrage langfristig aufrechtzuerhalten.

Der Spearmint-Farbton ist einzigartig unter den grünen Handschuhen CS2 Kollektion – kühler und leichter als alle anderen Modelle hier, und damit deutlich abgesetzt von der Militär- und Camouflage-Ästhetik, die in den unteren Preisklassen vorherrscht. Die Grüne Minze ist Stammgast in High-EndCounter-StrikeSport Lagerbestände. Für die besten umweltfreundlichen Handschuhe CS2 Für Käufer mit einem großzügigen Budget ist es das herausragendste Moto-Modell, das das Spiel zu bieten hat.

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Preisspanne: 37,94 $ – 217,67 $ / 32,39 € – 185,85 € / 28,04 £ – 160,86 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Herkunft des Falls: Kupplungsgehäuse oder Drehzahlgehäuse

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse oder Schlüssel für das Kurbelgehäuse

The Hydra-Handschuhe Rattlersind dieder am besten zugängliche Einstiegspunkt unter all den grünen Handschuhen CS2 hat – ab €37.94 Ach was, das ist das günstigste „Extraordinary Green“ CS2 Handschuhe erhältlich. Die Schlangenschuppen-TexturWrapsGrün- und Brauntöne über die Hydra-Silhouette verteilt, was für ein natürliches, reptilienartiges Aussehen sorgt, das auch bei höheren Schwimmwerten deutlich erkennbar ist. Die Preise reichen bis zu €217.67 FN, wobei der Preis niedrig genug gehalten wird, damit fabrikneue Exemplare nicht zu teuer werden.

Sowohl dieKupplungsgehäuse and Revolution-Hülle das Angebot im aktiven Prime-Pool zu halten, wodurch die Preise niedrig gehalten werden und Rattler die erste Wahl in Sachen Umweltfreundlichkeit CS2 Handschuhauswahl. Im Gegensatz zu webbasierten Skins ist die Rattler Es gibt keine seltenen Exemplare, die die Preise für einzelne Exemplare in die Höhe treiben – jedes Exemplar in einem bestimmten Zustand bietet einen gleichbleibenden Wert.

★ Die besten preisgünstigen grünen Handschuhe in CS2 Hydra-Handschuhe Rattler Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:111,57 $ – 679,90 $ / 95,26 € – 580,50 € / 82,45 £ – 502,45 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Herkunft des Falls: Kupplungsgehäuse oder Drehzahlgehäuse

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse oder Schlüssel für das Kurbelgehäuse

The Sport-Handschuhe Bronze Morphbringen Design von High-End-Sport-Handschuhen zu den grünen Handschuhen CS2Kategorie – dieein fließender Grün-Bronze-Farbverlauf Die quer über die Sport-Silhouette verlaufende Naht sorgt für eine wärmere, hochwertigere Optik als einfarbige Alternativen. Die Preise beginnen bei €111.57Guten Morgen€679.90 FN, mit doppelter aktiver Gehäuse-Stromversorgung, wodurch der Boden des BS zugänglich bleibt.

MW und FT sind der empfohlene Bereich, in dem die Grün-Bronze-Mischung bei Betrachtung aus nächster Nähe gut lesbar ist. Wenn Sie vorhaben, HandelCS2 Skins gegen Geldspäter, dasBronze-Variante„Dank seiner zuverlässigen Verfügbarkeit und seiner unverwechselbaren Verarbeitung ist er eine praktische Wahl unter den besten grünen Handschuhen“ CS2Sportoptionen.

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Preisspanne: 52,70 $ – 320,00 $ / 45,00 € – 273,22 € / 38,95 £ – 236,48 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Herkunft des Falls: Operation „Broken Fang“, „Recoil“ oder „Snakebite“

Entsprechender Schlüssel: Operation „Broken Fang“-Hülsenverschluss, „Recoil“-Hülsenverschluss oder „Snakebite“-Hülsenverschluss

The Motorradhandschuhe der 3. KommandokompaniemitbringenMilitär-Tarnmuster zur gepanzerten Moto-Silhouette – grün, braun, und Schwarztöne eine taktische Ästhetik schaffen, die sich von allen anderen grünen Handschuhen abhebt CS2 Option hier. Die Preise reichen von €52.70Guten Morgen€320.00 FN sorgt mit drei aktiven Produktionsstandorten für eine konstante Versorgung mit Grün CS2 Käufer von Handschuhen mit begrenztem Budget.

Höhere Stückzahlen verleihen den Modellen einen abgenutzten, einsatzbereiten Look, der gut zum militärischen Thema passt – Exemplare aus den Serien BS und WW bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, ohne dass man den Aufpreis für FN zahlen muss. Zu den besten „Green Gloves“ CS2 Für eine taktische Aufstellung auf der CT-Seite ist die 3. Kommandokompanie ist die erste Wahl. Für Spieler, die sich für die Variante mit dem zu öffnenden Gehäuse entscheiden, ist das Rückstoßhülseist eines derdie besten Fälle, die man aufschlagen kann CS2 um zu einem günstigen Preis die Chance auf grüne Handschuhe zu bekommen.

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Preisspanne:38,31 $ – 192,64 $ / 32,71 € – 164,48 € / 28,31 £ – 142,36 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Herkunft des Falls: Kupplungsgehäuse oder Drehzahlgehäuse

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse oder Schlüssel für das Drehzahlgehäuse

The Hydra-Handschuhe Mangrove liegen direkt über dem Rattler at €38.31BS – dasdie zweitbeste Wahl aus grünen CS2-Handschuhen. Gedämpfte, erdige Grüntöne sorgen für ein klares, einheitliches Erscheinungsbild, das Mangrove einer der beständigsten CS2 grüne Handschuhe an jeder Außenwand. Die FN-Decke an €192.64 ist tatsächlich niedriger als der Rattler„s“, was diese zu den günstigsten fabrikneuen grünen Handschuhen macht CS2im Leitfaden.

Doppelte aktive Gehäuse-Stromversorgung vom Kupplungsgehäuse and Revolution-Hülle sorgt für eine konstante Verfügbarkeit. Für die besten grünen Handschuhe CS2 Einsteigermodelle mit einem klareren, zurückhaltenderen Design, die Mangrove ist die natürliche Alternative zum Rattler. Diese zurückhaltendere, erdige Ausrichtung steht im Gegensatz zu rote Handschuhhäute, die in der Regel auf einen deutlich stärkeren Kontrast und kräftigere Farbprofile setzen.

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Preisspanne: 44,88 $ – 221,94 $ / 38,32 € – 189,49 € / 33,17 £ – 164,01 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Herkunft des Falls: Kupplungsgehäuse oder Drehzahlgehäuse

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse oder Schlüssel für das Kurbelgehäuse

The Hydra-Handschuhe Smaragdsind dieder optisch auffälligste der drei Hydra-Titel – Prachtvoll leuchtend smaragdgrüne Paneele Diese Handschuhe haben die höchste Farbsättigung unter den preisgünstigen grünen Handschuhen CS2 Optionen. Die Preise beginnen bei €44.88Guten Morgen€221.94 Übrigens, etwas teurer als das Rattler and Mangrove aber immer noch deutlich im grünen Bereich CS2 im unteren Preissegment

Der Smaragdton ist intensiver als bei den meisten grünen Handschuhen CS2 Modelle in dieser Preisklasse rechtfertigen den geringen Aufpreis. Für Spieler, die das auffälligste Grün wollen CS2 Handschuhe unter 50 Dollar – Quatsch, die Smaragd bietet die beste Farbabgabe im unteren Preissegment.

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Preisspanne: 37,83 $ – 342,99 $ / 32,30 € – 292,84 € / 27,96 £ – 253,47 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Herkunft des Falls: Kupplungsgehäuse oder Drehzahlgehäuse

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse oder Schlüssel für das Kurbelgehäuse

The Fahrerhandschuhe in Racing Green are die unverwechselbaren Handschuhe in Racing Green CS2 auswählen– tiefes, vom Motorsport inspiriertes grünes Leder Die Linie, die sich über die Silhouette des „Driver“ zieht, sorgt für einen edlen Look, der weit über das €37.83 BS-Eintrag. Dieser klarere, einheitlichere Look ist etwas, blaue Handschuhe schneiden zudem besonders gut ab, vor allem bei Bildkonfigurationen, die auf kühleren Farbtönen und minimalem Kontrast basieren. Die Obergrenze der FN bei €342.99 ist der höchste Wert unter allen grünen Handschuhen für aktive Fälle CS2 Ein Schnäppchen unter 50 Dollar, vor allem wegen der makellosen Optik der dunklen Lederausstattung im Außenbereich.

Die Fahrerhandschuhe in Renn-Grün CS2 Identität ist unter den Grünen einzigartig CS2 Handschuhe – kein anderes Modell hier vermittelt die gleiche elegante Motorsport-Ästhetik. Für Spieler, die sich ein elegantes grünes Handschuh-Set zusammenstellen CS2 Ausrüstung ohne Preise für auslaufende Modelle, die Renn-Grün ist die strapazierfähigste Ledervariante in diesem Ratgeber.

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Preisspanne: 87,98 $ – 450,42 $ / 75,12 € – 384,57 € / 65,02 £ – 332,86 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Herkunft des Falls: Handschuh-Etui oder Operation-Hydra-Etui

Entsprechender Schlüssel: Handschuh-Etui-Schlüssel oder Operation-Hydra-Etui-Schlüssel

The Bloodhound-Handschuhe Guerrilla are die einzige Wahl von Bloodhound auf allen grünen Handschuhen CS2Skins –Waldtarnung Die fingerlose Passform verleiht dem Modell einen einzigartigen Used-Look, den kein anderes grünes Modell bietet CS2 Handschuhe im Reiseführer. Die Preise beginnen bei €87.98 BS und Reichweite€450.42 FN, dessen Ursprünge sowohl in der Handschuhhülle and Fall „Operation Hydra“ die Versorgung dauerhaft sperren.

Durch den fingerlosen Schnitt liegt die Hand mehr frei als bei jedem anderen Handschuhtyp, wodurch das Camouflage-Muster ein rauerer, aggressiverer Look in der Ich-Form. Diese unterbrochene Versorgung treibt die Guerilla im Vergleich zu anderen grünen Handschuhen mit aktivem Futter in derselben Preisklasse CS2 Auswahl – und wenn du ein Paar hast und darüber nachdenkst, weiterzuziehen, ist es gut zu wissen, Wie man verkauftCS2 Skins Der Verkauf über Plattformen von Drittanbietern hilft Ihnen dabei, den bestmöglichen Erlös für einen Auslaufartikel wie diesen zu erzielen.

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Preisspanne:116,38 $ – 835,94 $ / 99,37 € – 713,73 € / 86,00 £ – 617,76 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Herkunft des Falls: Handschuh-Etui oder Operation-Hydra-Etui

Entsprechender Schlüssel: Handschuh-Etui-Schlüssel oder Operation-Hydra-Etui-Schlüssel

The Spezialhandschuhe Forest DDPATbringe dasklassisches DDPAT-Militärdesign zur „Specialist“-Silhouette – grün, dunkelgrünundSchwarz mit Camo-Punkten schafft einen der realistischsten grünen Handschuhe CS2 wie es im Spiel aussieht. Die Preise reichen von €116.38Guten Morgen€835.94 FN, dessen Ursprünge in der Handschuhhülle and Fall „Operation Hydra“ diese über die oben genannten, ähnlich aktiven Fälle in Grün schieben CS2Handschuhe.

Das DDPAT-Muster bleibt auf allen Außenflächen einheitlich – selbst BS-Kopien weisen ein erkennbares Tarnmuster auf, ohne dass dabei nennenswerte Farbverluste auftreten. Das Forest DDPAT ist die realistischste militärische Option unter allen „Green Gloves“ CS2 Angebote – und in Spiele wieCounter-Strike… wo es auf die Zusammenstellung der Ausrüstung ankommt, kommt dieser Authentizität echtes Gewicht zu.

★ DIE BESTEN REALISTISCHEN MILITÄR-HANDSCHUHE Spezialhandschuhe Forest DDPAT Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:55,21 $ – 251,27 $ / 47,14 € – 214,53 € / 40,80 £ – 185,69 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Herkunft des Falls: Kupplungsgehäuse oder Drehzahlgehäuse

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse oder Schlüssel für das Kurbelgehäuse

The Handbandagen Arborealsind diedie minimalistischste Wahl unter all den grünen Handschuhen CS2Skins –natürliche, grüne Wickelstruktur Ein schlichtes organisches Muster sorgt für einen zurückhaltenden und vielseitigen Look. Die Preise beginnen bei €55.21 Guten Morgen€251.27 FN, eines der erschwinglicheren Modelle im mittleren Preissegment CS2 Hier finden Sie verschiedene Handschuhmodelle. Durch die doppelte aktive Lieferquelle bleiben die Preise stabil.

Die Silhouette mit den Handwickeln verleiht dem Baumbewohner„Der natürliche Grünton sorgt für eine hervorragende Sichtbarkeit aus der Ich-Perspektive. Für grüne Handschuhe“ CS2 Käufer, die eine schlichte, musterlose Variante suchen, die zu fast jeder grünen Messeroberfläche passt, die Baumbewohner ist die vielseitigste Wahl unter den besten grünen Handschuhen CS2zu diesem Preis.

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Preisspanne: 90,26 $ – 619,98 $ / 77,06 € – 529,34 € / 66,70 £ – 458,17 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Herkunft des Falls: Operation „Broken Fang“, „Recoil“ oder „Snakebite“

Entsprechender Schlüssel: Operation „Broken Fang“-Hülsenverschluss, „Recoil“-Hülsenverschluss oder „Snakebite“-Hülsenverschluss

The Handschuhe „Gebrochener Fang“ – Jade are der einzige Eintrag zu „Broken Fang“ hier – dasjadefarbenes Finish verleiht einen klaren, hochwertigen Look bei €90.26 Guten Morgen€619.98 Anm. Drei aktive Produktionsstandorte sorgen für ein stabiles Angebot, weshalb die Jade passt besser als das nicht mehr erhältliche Grün CS2 Handschuhe mit vergleichbarer optischer Qualität.

Der Jadeton wirkt kühler und edler als die erdigen Grüntöne der Hydra- oder Camo-Modelle – er passt hervorragend zu Lackierungen wie der Karambit Doppler-Serie. Zu den besten umweltfreundlichen Handschuhen CS2 Hüllen für einen edlen Look ohne die Preise für auslaufende Modelle, die Jade trifft genau den richtigen Punkt bei grünen Handschuhen CS2Wert.

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Preisspanne: 115,57 $ – 934,92 $ / 98,67 € – 798,23 € / 85,41 £ – 690,91 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Herkunft des Falls: Handschuh-Etui oder Operation-Hydra-Etui

Entsprechender Schlüssel: Handschuh-Etui-Schlüssel oder Operation-Hydra-Etui-Schlüssel

The Handbandagen Fichte DDPATbringe dasDDPAT-Finish zur Silhouette der Handbandage – Waldgrüntöne auf einem leichten Wickelstoff wirken anders als auf einem schwereren Spezialhandschuhe Forest DDPAT, wobei die Finger stärker freiliegen, wodurch das Muster optimal zur Geltung kommt. Die Preise beginnen bei €115.57Guten Morgen€934.92 FN, wobei auslaufende Modelle den Preisaufschlag gegenüber neuen grünen Handschuhen bestimmen CS2 Skins.

Unter all den grünen Handschuhen CS2 mit DDPAT-Finish, das Spruce ist die leichtere Variante – eine gute Wahl für umweltbewusste Käufer CS2 Käufer von Handschuhen, die sich für die Camo-Optik interessieren, aber auf die schwerere „Specialist“-Passform verzichten möchten.

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Preisspanne: 74,25 $ – 618,87 $ / 63,39 € – 528,39 € / 54,87 £ – 457,34 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Herkunft des Falls: Kupplungsgehäuse oder Drehzahlgehäuse

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse oder Schlüssel für das Kurbelgehäuse

The Moto-Handschuhe Turtle sich von allen grünen Handschuhen abheben CS2 Skins aus einem einzigen Grund – dem grünes, muschelartiges Muster auf der gepanzerten Moto-Silhouette sorgt für einen der markantesten Looks auf dem Grün CS2 Kategorie Handschuhe. Die Preise reichen von €74.25Guten Morgen€618.87 FN, mit aktiver Doppelgehäuse-Stromversorgung, wodurch der Boden des BS zugänglich bleibt.

Die Modelle FT und MW bieten eine hervorragende optische Qualität, ohne dass man den Aufpreis für FN zahlen muss. Für grüne Handschuhe CS2 Käufer, die eine markante, gepanzerte Optik mit einem einzigartigen Muster suchen, die Schildkröte ist die charaktervollste Wahl unter den preisgünstigen bis mittelpreisigen grünen Modellen CS2Handschuhe Optionen.

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Preisspanne: 78,53 $ – 711,66 $ / 67,05 € – 607,62 € / 58,03 £ – 525,92 £

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls: Operation „Broken Fang“, „Recoil“ oder „Snakebite“

Entsprechender Schlüssel: Operation „Broken Fang“-Hülsenverschluss, „Recoil“-Hülsenverschluss oder „Snakebite“-Hülsenverschluss

The Moto-Handschuhe Finish LinemitbringenMotorsport-Streifen-Design zur Moto-Silhouette – keine andere Wahl in Grün CS2 Der Handschuhmarkt bietet diese Art von zweifarbigem Kontrast zu einem Preis im mittleren Segment. Die Preise reichen von €78.53Guten Morgen€711.66 FN, mit drei aktiven Produktionsstandorten, die für eine konstante Versorgung im mittleren Preissegment sorgen CS2Handschuhe.

Das Rennstreifenmuster kommt auf allen Außenflächen klar zur Geltung, ohne dass die Platzierung des Musters für die Wirkung entscheidend ist. Zu den besten grünen Handschuhen CS2 Für einen Speedcore-Look ist dies das einzige Modell, das grüne und weiße Handschuhe bietet CS2 Styling in dieser Preisklasse.

★ IDEAL FÜR DEN SPEEDCORE-RACING-STIL Moto-Handschuhe Finish Line Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne: 557,27 $ – 7.958,67 $ / 475,80 € – 6.795,11 € / 411,82 £ – 5.881,46 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Herkunft des Falls: Handschuh-Etui oder Operation-Hydra-Etui

Entsprechender Schlüssel: Handschuh-Etui-Schlüssel oder Operation-Hydra-Etui-Schlüssel

The Spezialhandschuhe Emerald Websind diedie am stärksten vom Muster abhängige Wahl auf allen grünen Handschuhen CS2– Kopien mitprominente Platzierungen im Internet mit Schwerpunkt auf den Fingerknöcheln mit erheblichen Aufschlägen gegenüber den üblichen Marktpreisen gehandelt werden. Ab €557.27 BS und das Erreichen €7,958.67 Übrigens: Das sind die zweitteuersten grünen Handschuhe CS2 Skins in diesem Leitfaden, deren Ursprünge sowohl in der Handschuhhülle and Fall „Operation Hydra“ die Versorgung dauerhaft zu begrenzen.

Es ist unerlässlich, vor dem Kauf die Anordnung der Muster zu prüfen – dies ist einer der wenigen grünen CS2 Handschuhe, bei denen sich zwei Modelle mit identischem Äußeren und identischer Passform preislich drastisch unterscheiden. Das Smaragd-Netz ist ein fester Bestandteil von High-EndCounter-Strike Sport gerade wegen dieser auf Mustern basierenden Exklusivität. Für grüne Handschuhe CS2 Sammler, die sich die detailreichste „Specialist“-Skin wünschen, die Emerald Web ist die erste Wahl.

★ DIE DETAILLIERTESTEN HANDSCHUHE Spezialhandschuhe Emerald Web Bei SkinBaron einkaufen

Die besten grünen Handschuhe in CS2, die man haben sollte

Die folgende Tabelle umfasst alle grünen Handschuhe CS2 Skins in diesem Leitfaden – Preis, Seltenheit und der Hauptgrund dafür, warum jeder Skin auf dem Markt genau dort steht, wo er steht – auf einen Blick.

Preise gültig ab März 2026.

Produktname Seltenheit Preisspanne Beschreibung Sport-Handschuhe Heckenlabyrinth Außergewöhnlich 2.873 $ – 29.388 $ Höchster Preisobergrenze; komplexes Labyrinthmuster; nicht mehr lieferbare Gehäuse Moto-Handschuhe Spearmint Außergewöhnlich 452 $ – 9.376 $ Hellgrünes Leder; Auslaufmodelle; erstklassige Wahl von Moto Hydra-Handschuhe Rattler Außergewöhnlich 38 $ – 218 $ Günstigstes Einstiegsmodell; Schuppenstruktur; aktive Dual-Gehäuse-Kühlung Sport-Handschuhe Bronze Morph Außergewöhnlich 112 $ – 680 $ Grün-bronzefarbener Farbverlauf; hochwertiges Sportdesign; aktive Gehäuse Motorradhandschuhe der 3. Kommandokompanie Außergewöhnlich 53 $ – 320 $ Militär-Tarnmuster; taktischer Look; dreifache aktive Gehäuseversorgung Hydra-Handschuhe Mangrove Außergewöhnlich 38 $ – 193 $ Niedrigste FN-Obergrenze; gedämpftes Erdgrün; klarer, minimalistischer Look Hydra-Handschuhe Smaragd Außergewöhnlich 45 $ – 222 $ Leuchtendes, preisgünstiges Grün; satte smaragdgrüne Paneele; aktive Gehäuse Fahrerhandschuhe in Racing Green Außergewöhnlich 38 $ – 343 $ Hochwertige Lederausstattung; Motorsport-Grün; aktive Zweikammer-Versorgung Bloodhound-Handschuhe Guerrilla Außergewöhnlich 88 $ – 450 $ Fingerlose Handschuhe im Wald-Camouflage-Look; Auslaufmodelle; Used-Look Spezialhandschuhe Forest DDPAT Außergewöhnlich 116 $ – 836 $ Klassisches DDPAT; auslaufende Modelle; militärischer Realismus Handbandagen Arboreal Außergewöhnlich 55 $ – 251 $ Minimalistische Verpackung; natürliches Grün; aktive Lieferung mit zwei Gehäusen Handschuhe „Gebrochener Fang“ – Jade Außergewöhnlich 90 $ – 620 $ Jadegrüne Oberfläche; klare Linien; dreifache aktive Gehäuseversorgung Handbandagen Fichte DDPAT Außergewöhnlich 116 $ – 935 $ Forest DDPAT auf Wickel; auslaufende Modelle; leichte Silhouette Moto-Handschuhe Turtle Außergewöhnlich 74 $ – 619 $ Design im Muschelmuster; markanter, gepanzerter Look; aktive Doppelgehäuse-Versorgung Moto-Handschuhe Finish Line Außergewöhnlich 79 $ – 712 $ Grüne und weiße Rennstreifen; dreifache Stromversorgung über das Gehäuse Spezialhandschuhe Emerald Web Außergewöhnlich 557 $ – 7.959 $ Musterabhängiges Netz; unterbrochene Fälle; Sammelebene

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen lediglich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Aktualisierungen im Spiel schwanken, sodass wir weder für ihre Richtigkeit noch für ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Die grünen Handschuhe CS2 Marktanteile nach Herkunft des FallsErstens: Skins für aktive Fälle bleiben verfügbar, da der Vorrat nie zur Neige geht, während auslaufende Modelle wie das Grüne Minze, Emerald WebundHeckenlabyrinth mit sich eine dauerhafte Knappheitsprämie bringen, die sich im Laufe der Zeit vergrößert.

Grüne Oberflächenqualität fügt die zweite Variable hinzu. Leuchtende Grüntöne verlieren bei höheren Float-Werten schneller an Sättigung als Tarnfarben oder dunklergrünCS2 Handschuhe – MW- und FT-Exemplare von schwimmempfindlichen Picks bieten durchweg ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als BS.

Anordnung der Muster ist der letzte Faktor und gilt nur für eine Handvoll Skins. Der Emerald Web ist das deutlichste Beispiel – allein die Platzierung im Web kann den Wert eines Textes bei identischem Äußeren und identischem Inhalt verdoppeln. Für alle anderen grünen Handschuhe CS2 Bei diesem Produkt ist der Zustand das Einzige, worauf Sie vor dem Kauf achten sollten.

Mein Gesamtfazit zu den grünen Handschuhen in CS2

Die besten grünen Handschuhe CS2 Die Preise reichen von 37 bis 29.000 Dollar – alle außergewöhnlich, alle mit derselben Gewinnwahrscheinlichkeit von 0,26 % und alle mit einem völlig unterschiedlichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Drei Modelle prägen das Sortiment:

Sport-Handschuhe Heckenlabyrinth – Die unangefochtene Spitzenklasse unter den grünen Handschuhen CS2 Modellpalette. Angesichts der auslaufenden Gehäuselieferungen und der Preise, die von knapp 3.000 Dollar auf weit über 29.000 Dollar gestiegen sind, macht das aufwendige, tiefgrüne Labyrinthmuster dieses Modell zum ultimativen Statussymbol.

Moto-Handschuhe Spearmint – Die eleganteste und ästhetischste Moto-Option unter den grünen Handschuhen CS2 Auswahl. Das helle Leder in Spearmint-Grün kommt im Spiel wunderbar zur Geltung und sorgt für einen hellen, hochwertigen Look, ohne dabei Heckenlabyrinth Preissegment.

Hydra-Handschuhe Rattler – Der insgesamt größte Mehrwert in der grüne Handschuhe CS2 Produktpalette. Mit Preisen ab unter 40 US-Dollar und doppelter aktiver Gehäuse-Stromversorgung behält die Schlangenhaut-Textur auch bei höheren Lasten ihre Charakteristik, was dieses Modell zum zuverlässigsten Einstiegsmodell für eine umweltfreundliche Ausrüstung macht.

Grün bestraft nachlässiges Einkaufen stärker als die meisten anderen Farben – wenn man bei einem Grüne Minze or Heckenlabyrinth und Sie zahlen einen hohen Preis für ein Ergebnis, das nicht hält, was es verspricht. Wenn Sie es richtig machen, gibt es keine andere Farbe, die Counter-Strike 2 schlägt nicht ganz so stark zu. Als etwas nischigere Alternative, lila Handschuhe sie liegen zwischen auffällig und dezent und kommen oft am besten in kontrastreichen oder eher stilisierten Zusammenstellungen zur Geltung.

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Häufig gestellte Fragen