Die besten M4A4-Skins in CS2 im Jahr 2026

Die besten M4A4-Skins in CS2 gehören nach wie vor zu den beliebtesten kosmetischen Verbesserungen für Counter-Strike Spieler. Egal, ob du nach den besten günstigen M4A4-Skins suchst, nach guten M4A4-Skins für den Wettkampf suchst oder dein gesamtes Inventar mit den besten preiswerten M4A4-Skins zusammenstellen möchtest – dieser Leitfaden deckt alles ab, was du brauchst.

Von den besten M4A4-Skins unter 10 Dollar bis hin zu hochwertigen Sammlerstücken – das umfassende Angebot an M4A4-Skins hält für jeden Spieler etwas bereit. Diese Liste präsentiert die besten M4A4-Skins, darunter die besten roten M4A4-Skins, die besten blauen M4A4-Skins sowie die preiswertesten Modelle in allen Preisklassen.

Unsere Top-Auswahl der besten M4A4-Skins in CS2

Die folgenden 49 Einträge stellen die besten M4A4-Skins aller wichtigen Seltenheitsstufen, Preisklassen und Designkategorien dar, die im Jahr 2026 erhältlich sind. Von den besten preisgünstigen M4A4-Skins unter einem Dollar bis hin zu Ikonen in Sammlerqualität deckt diese Auswahlliste das gesamte Spektrum des M4A4-Skin-Katalogs ab – sortiert nach meiner empfohlenen Rangfolge hinsichtlich Gesamtwert, optischer Wirkung und Attraktivität.

Diese 49 M4A4-Skins wurden ausgewählt, um ein möglichst breites Spektrum an Seltenheit, Designthemen und Preisklassen abzudecken CS2 Kosmetikmarkt im Jahr 2026. Die Liste reicht von Produkten in Industriequalität bis hin zu Schmuggelware M4A4 | Heulen, damit jeder Käufer einen passenden M4A4-Skin findet, der wirklich zu seinen Zielen passt.

Im folgenden Abschnitt werden die Fallwahrscheinlichkeiten für M4A4-Skins die durch das Öffnen von Verpackungen gewonnen wurden – eine nützliche Orientierungshilfe, bevor man sich in die einzelnen Rezensionen vertieft.

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Wahrscheinlichkeiten für seltene Fundstücke

Beim Öffnen eines beliebigen Standard-Waffenkoffers in Counter-Strike 2Jede Skin-Stufe hat eine von Valve festgelegte Drop-Wahrscheinlichkeit. Die folgende Tabelle gibt diese Wahrscheinlichkeiten wieder und erklärt, warum bestimmte M4A4-Skins selbst innerhalb derselben Kiste deutlich höhere Preise erzielen als andere.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in Prozent Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Diese Wahrscheinlichkeiten stammen von Valve CS2 Die Drop-Chancen für Container basieren auf Community-Datensätzen mit über 10.000 geöffneten Kisten. Covert-Drops treten in etwa bei jedem 385. Fall auf, was bestimmte gute M4A4-Skins wie M4A4 | Temukau ein Ergebnis mit hoher Streuung beim Öffnen von Kisten. Der ROI bezeichnet das Verhältnis des durchschnittlich erwarteten Wertes des Inhalts zum Gesamtwert der Kiste plus Schlüsselkosten, ausgedrückt in Prozent – ein ROI von 70 % bedeutet beispielsweise einen Ertrag von etwa 0,70 $ pro 1 $, der für das Öffnen der Kisten ausgegeben wurde.

Die besten M4A4-Skins in CS2

Die besten M4A4-Skins in CS2 Die Bandbreite reicht von erschwinglichen M4A4-Skins bis hin zu einigen der teuersten kosmetischen Gegenstände im Spiel. Seltenheitsstufe, Designthema und Nachfrage in der Community bestimmen gemeinsam, wo ein Skin auf dem Markt angesiedelt ist. Marktwert und äußerer Zustand beeinflussen den Endpreis zusätzlich – zwei Exemplare desselben Skins können sich allein aufgrund ihres Zustands erheblich unterscheiden. Einige der hier vorgestellten Skins sind reine Sammlerstücke oder Souvenirs, was bedeutet, dass sie nicht durch das Öffnen von Standard-Kisten erhalten werden können. Dies verleiht ihnen einen Aufschlag aufgrund des begrenzten Angebots, der unabhängig von ihrer offiziellen Seltenheitsstufe gilt.

Produktpreis:53,30 $ – 364,06 $ / ca. 49,00 € – 334,97 € / ca. 42,10 £ – 287,60 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Revolution-Hülle

Fallschlüssel:Revolution-Hülle Key

The M4A4 | Temukau ist einer der besten M4A4-Skins im aktuellen CS2 Modellpalette. Das 2023 erschienene Modell verfügt über eine farbenfrohe Charakterillustration im Anime-Stil in rosa, weiß und blau — Manga-Panel-Layouts, Neonakzente und markante Charakterdarstellungen, die sich über das gesamte Gehäuse erstrecken. Das Design wirkt aus jedem Blickwinkel visuell beeindruckend und macht bei allen fünf Außenbedingungen eine gute Figur; die Preise reichen von €29.42 in „Battle-Scarred“ bis zu €202.96 für ein fabrikneues Exemplar.

Warum wir uns dafür entschieden haben The M4A4 | Temukau verdient sich seinen Spitzenplatz unter den besten M4A4-Skins in CS2 wegen seiner Seltenheit als „Covert“, der auffälligen Anime-Charaktergrafiken und des günstigen Preises unabhängig vom äußeren Zustand.

Die Seltenheitsstufe „Covert“ ist der Haupttreiber für die M4A4 | TemukauWert – bei einer Fundquote von etwa 0,26 % pro geöffneter Verpackung erfordert das Auspacken einer Figur entweder eine erhebliche Investition in die Verpackung oder viel Glück. „Factory New“-Exemplare erzielen aufgrund ihrer lebendigen Farbsättigung und der präzisen Charakterdetails den höchsten Aufschlag, während „Field-Tested“-Exemplare im Preisbereich von 55 bis 75 Dollar das beste Verhältnis zwischen optischer Qualität und Preis bieten. Die Entdeckenist der beste M4A4-Skin für Spieler, die ein CT-Loadout mit einem markanten Anime-Stil zusammenstellen – die Charaktergrafiken bleiben im Spiel klar und gut erkennbar, ohne dabei aufdringlich zu wirken.

Produktpreis:77,51–875,00 $ / ca. 71,32–805,08 € / ca. 61,26–691,36 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Handschuhhülle

Fallschlüssel:Handschuhfach-Schlüssel

The M4A4 | Buzz Kill ist einer der besten M4A4-Skins für Spieler, die auf der CT-Seite eine aggressive, verdeckte Präsenz zeigen wollen. Er wurde 2016 veröffentlicht und zeichnet sich durch ein Oberfläche in Dunkeloliv und Gunmetal mit genieteten Verkleidungsteilen, goldenen mechanischen Details und gelben Warnstreifen am Magazin – eine eigens entwickelte industrielle Ästhetik, die bei jedem Verschleißgrad klar und bewusst zur Geltung kommt. Die Preise reichen von €77.51 in „Battle-Scarred“ €875.00 für „fabrikneu“, mit „stark abgenutzt“ bei 100–130 Dollar genau den richtigen Punkt treffen.

Der Aufschlag richtet sich nach der Seltenheit von Covert und Handschuhhülle Alter – wird nicht mehr aktiv vertrieben, das Angebot ist begrenzt, während die Nachfrage stabil bleibt. Die Schädel-Optik ist in jedem Kontext klar erkennbar, was diesen M4A4-Skin zu einem guten Exemplar macht, das seine Identität und seinen Sammlerwert unter allen Umständen bewahrt.

★ DER BESTE M4A4-SKIN MIT HÖCHSTEM PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS M4A4 | Buzz Kill Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:28,76–172,07 $ / ca. 26,46–158,32 € / ca. 22,72–135,94 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Kupplungsgehäuse

Fallschlüssel:Schlüssel für das Kupplungsgehäuse

The M4A4 | Neo-Noir ist der beste M4A4-Skin für eine illustrierte, erzählerische Ästhetik – ein Covert-Skin, der auf einem die Silhouette einer Kriminalbeamtin in einer regennassen Noir-Stadtkulisse, dargestellt in tiefes Violett, Anthrazit und Neonakzente im Stil eines von Manga inspirierten Graphic Novels. Die Preise reichen von €28.76 in „Battle-Scarred“ €172.07 für fabrikneu, mit praxiserprobt bei 50–60 Dollarals beliebtester Einstiegspunkt.

Die Neon-Details verblassen bei stärkerer Abnutzung deutlich, daher wird der Zustand „Factory New“ oder „Minimal Wear“ empfohlen, um die volle optische Qualität zu gewährleisten. Wenn Sie Ihre CS2 Übersicht über diese Skin, die Anleitung zu die besten Fälle, die man aufschlagen sollte CS2 ist nützlich, um deine Sammlung um weitere Top-Neuheiten zu ergänzen.

★ DER BESTE ANIME-SKIN FÜR M4A4 M4A4 | Neo-Noir Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: 3,67–22,58 $ / ca. 3,38–20,78 € / ca. 2,90–17,84 £

Seltenheit:Vertraulich

Quelle:Fallbeispiel: Fraktur

Fallschlüssel:Lösungsschlüssel für den Fall „Fraktur“

The M4A4 | Zahnfee ist der beste preisgünstige M4A4-Skin auf dieser Liste – ein „Classified“-Skin mit einer dunklen, unheimlichen Kreaturenillustration in tiefem Rot und Schwarz, der bei jedem Abnutzungsgrad aggressiv wirkt. Die Preise reichen von €3.67 in „Battle-Scarred“ €22.58 für „Factory New“, was es unter den besten M4A4-Skins unter 10 Dollar bei den meisten Ausstattungsvarianten fest etabliert.

Die dunkelrote und schwarze Farbgebung bleibt auch bei Abnutzung gut erhalten – selbst Exemplare mit „Battle-Scarred“-Optik behalten ihre düstere Ästhetik. Spieler, die nach den besten roten M4A4-Skins suchen, werden es zu schätzen wissen, wie sich die tiefrote Illustration vom dunklen Hintergrund abhebt, wobei „Field-Tested“ für 4–6 $ die beste praktische Wahl ist. Für Spieler, die nach den besten günstigen M4A4-Skins suchen, bietet dieser „Classified“-Skin eine Persönlichkeit und Designqualität, die die meisten der besten preisgünstigen M4A4-Skins in dieser Preisklasse einfach nicht bieten.

★ DER BESTE GÜNSTIGE M4A4-SKIN M4A4 | Zahnfee Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:11,21–125,25 $ / ca. 10,31–115,24 € / ca. 8,86–98,96 £

Seltenheit:Vertraulich

Quelle:Gehäuse-Sortiment

Fallschlüssel:Case Key-Reihe

The M4A4 | Öder Raum ist der beste M4A4-Skin mit Weltraum-Motiv in CS2 – Das 2016 vorgestellte Modell besticht durch ein lebhaftes Design in Lila, Blaugrün und Gold, dessen Mittelpunkt eine Astronauten-Schädel-Figur bildet, die von elektrisierenden Blitzeffekten über den gesamten Körper hinweg umgeben ist. Die Preise beginnen bei €11.21 in „Battle-Scarred“ €125.25 für fabrikneu, mit praxiserprobt bei 20–30 Dollar als herausragende Wertbedingung.

Die Farbsättigung von Blaugrün und Marineblau erreicht bei „Factory New“ ihren Höhepunkt, doch auch „Field-Tested“ steht dem kaum nach – was diesen Skin zu einem der besten M4A4-Skins macht, bei denen der Zustand „Mid-Tier“ die klügste Wahl ist. Für High-End-Spieler, die ein auffälliges, farbenfrohes Loadout darum herum aufbauen möchten, ist der am teuerstenCS2Messerschalen Der Leitfaden umfasst ergänzende Optionen in passenden, lebhaften Farbtönen.

★ DER BESTE SPACE M4A4-SKIN M4A4 | Öder Raum Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutschein Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:26,92 $ – 167,00 $ / ca. 24,77 € – 153,65 € / ca. 21,27 £ – 131,95 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Fall von Schlangenbiss

Fallschlüssel:Schlüssel zum Fall „Schlangenbiss“

The M4A4 | In lebhaften Farben ist der optisch auffälligste M4A4-Skin im gesamten CS2 Katalog – ein Covert-Skin, der für Furore sorgt psychedelisches, buntes Graffiti über den ganzen Körper verteilt in Neonfarben, kräftigen Primärfarben und pastelligen Akzenten. Die Preise reichen von €26.92 in „Battle-Scarred“ €167.00 für fabrikneu.

Bei diesem Skin kommt es ganz auf die Farbintensität an – abgenutzte Exemplare lassen die Neonfarben deutlich verblassen, daher ist „Minimal Wear“ für 70–90 $ die empfohlene Wahl, um die volle visuelle Wirkung zu erzielen. Es ist einer der besten M4A4-Skins für Spieler, die möchten, dass ihr CT-Gewehr im Spiel ein unübersehbares Statement setzt – eine wirklich gute Wahl für jedes Loadout.

★ DER FARBENPRÄCHTESTE M4A4-SKIN M4A4 | In lebhaften Farben Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:33,28 $ – 467,02 $ / ca. 30,62 € – 429,69 € / ca. 26,30 £ – 368,99 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Versiegelte Genesis-Sammlung

Fallschlüssel:Keine

The M4A4 | Vollgas ist der beste M4A4-Skin zum Thema Rennsport in CS2 – ein „Covert“-Lackierungsdesign mit Grafiken im Motorsport-Stil, Textüberlagerungen im Sponsoren-Layout und einer Farbgebung in Grün, Weiß und Schwarz, die entschlossen und sportlich-authentisch wirkt. Die Preise reichen von €33.28 in „Battle-Scarred“ €467.02 für fabrikneu, mit praxiserprobt bei 60–80 Dollar als der Sweet Spot. Kein Skin unter den besten roten M4A4-Skins hält sich so konsequent an ein einziges Farbkonzept wie der Vollgas.

Da es ausschließlich über das Sammelsystem erhältlich ist, bleiben die Preise hoch – es ist kein Schlüssel erforderlich, und außerhalb des Sammelsystems gelangen keine neuen Exemplare auf den Markt. Zu den besten M4A4-Skins mit Rennsport-Motiven gehört derVollgas ist das einzige, das vollständig auf einem einzigen, mitreißenden Konzept basiert.

★ DER BESTE M4A4-SKIN ZUM THEMA RENNSPORT M4A4 | Vollgas Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:14,16–90,62 $ / ca. 13,03–83,38 € / ca. 11,19–71,59 £

Seltenheit:Vertraulich

Quelle:Chroma-Hülle

Fallschlüssel:Chroma-Gehäuse-Schlüssel

The M4A4 | Drachenkönig ist einer der bekanntesten M4A4-Skins mit kulturellem Thema in CS2 – ein „Classified“-Skin mit einem traditioneller ostasiatischer Drache Verzierung in leuchtendem Blau, Violett, Rot und Weiß über den gesamten Körper, ergänzt durch Schuppenmuster und Flammenmotive. Die Preise beginnen bei €14.16 in „Battle-Scarred“ €90.62 für fabrikneu.

Fast ein Jahrzehnt Marktgeschichte hat das nur noch verstärkt Drachenkönig„s Ansehen in der Community – die lebendige, bunte Farbpalette ist zeitlos, und das Modell „Field-Tested“ für 20 bis 30 Dollar ist der beste praktische Einstieg. Sein illustrativer Kunststil und die kräftigen Farben sorgen dafür, dass es häufig zu den top CS2Anime-Skins beliebt bei Spielern, die handgezeichnete Grafiken schätzen. Für Spieler, die das Thema auf ihr Messer übertragen möchten, ist das Die besten Karambit-Messertaschen Dieser Leitfaden behandelt ergänzende Designs, die perfekt zu diesem tollen M4A4-Skin passen.

★ DER BESTE DRAGON M4A4-SKIN M4A4 | Drachenkönig Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:256,35 $ – 2.230,71 $ / ca. 235,86 € – 2.052,44 € / ca. 202,54 £ – 1.762,48 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle: Anubis-Kollektion / Souvenir-Pakete (Kopenhagen 2024, Austin 2025)

Fallschlüssel:Keine

The M4A4 | Auge des Horus gehört zu den seltensten M4A4-Skins in Counter-Strike 2– ein CovertSkin im ägyptischen Stil ausschließlich aus der Anubis-Kollektionspaket sowie die neuesten Major-Souvenirpakete. Ein kühner Falke von Horus-Darstellung in Gold, Blaugrün, Rot und Weiß mit Mustern im Hieroglyphenstil über den gesamten Körper treibt die Preise von €256.35 in „Battle-Scarred“ €2,230.71 für Souvenir Factory New mit hochwertigen Aufkleberkombinationen.

Souvenirausgaben mit Autogramm-Aufklebern in Gold oder Folie von namhaften CS2 Die herausragenden Turnierkarten machen diese Ausgabe zu einem echten Sammlerstück. „Field-Tested“-Karten ohne Souvenir-Aufkleber im Preisbereich von 300 bis 350 Dollar sind für ernsthafte Käufer der praktischste Einstieg. Um einen Einblick in die Turniere zu erhalten, die diesen Veröffentlichungen zugrunde liegen, lesen Sie unseren Counter-Strike Sport In diesem Leitfaden wird erläutert, wie große Turniere diese Souvenirpakete in Sammlerqualität zusammenstellen. Der Das Auge des Horus zählt zu den besten M4A4-Skins für Sammler in jeder Preisklasse.

★ DER SELTENSTE M4A4-SKIN M4A4 | Auge des Horus Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:53,30 $ – 364,06 $ / ca. 49,00 € – 334,97 € / ca. 42,10 £ – 287,60 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Prisma Case

Fallschlüssel:Prisma Case Key

The M4A4 | Der Kaiser ist der beste M4A4-Skin mit königlichem Motiv in CS2 – ein „Covert“-Skin mit einem verzierte Illustration einer antiken Gottheit in tiefem Blau und Gold mit himmlische Motive, aufwändige Schnitzereien, sowie eine imposante, königliche Ausstrahlung am gesamten Körper. Erhältlich in allen fünf Zuständen, die Preise reichen von €53.30 in „Battle-Scarred“ €364.06 neuwertig, mit minimalen Gebrauchsspuren und praxiserprobt bei70–100 Dollarund bietet ein umfassendes visuelles Erlebnis zu einem erschwinglichen Preis.

Dies ist einer der besten M4A4-Skins, der deutlich hochwertiger wirkt, als es der Preis für „Minimal Wear“ vermuten lässt – die Farbkombination aus tiefem Blau und Gold wirkt in der Ego-Perspektive wirklich luxuriös. In Kombination mit blaue Handschuhe inCS2 in tiefen Marineblau- und Goldtönen erstreckt sich die edle Farbpalette ganz natürlich über die gesamte Ausstattung – was die Kaiserals einer der besten M4A4-Skins in der „Covert“-Stufe.

★ DER BESTE ROYAL M4A4-SKIN M4A4 | Der Kaiser Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:21,69 $ – 518,92 $ / ca. 19,96 € – 477,45 € / ca. 17,14 £ – 409,99 £

Seltenheit:Vertraulich

Quelle: Zug-Erinnerungspakete (Austin 2025, Budapest 2025)

Fallschlüssel:Keine

The M4A4 | Höllisch ist der derzeit beste M4A4-Skin auf dem Markt – exklusiv erhältlich bei Austin 2025 Souvenir-Paket and Budapest 2025 – Zug-Souvenirpaket. Dielebhaftes Design mit orangefarbenen und gelben Flammen mit schwarzen Akzenten und dämonischen Elementen wirkt in jedem Tragezustand auffällig. Die Preise reichen von €21.69 von „Battle-Scarred“ zu einer Souvenirfabrik Neue Decke von €518.92 mit hochwertigen Aufkleberkombinationen.

Autogramm-Aufkleber mit Goldfolie von prominenten Persönlichkeiten CS2 Spieler oder Mannschaften bestimmen das obere Preissegment. Für Spieler, die das HöllischÄsthetisch, ohne den hohen Preis: Die Basisversionen von „Battle-Scarred“ unter 25 Dollar bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – das Feuer-Design ist strapazierfähiger als viele der besten M4A4-Skins. Wenn du vorhast, sehenCS2Skins Bei diesem Paket ist es entscheidend, den Wert der Souvenir-Aufkleber zu kennen, um den Ertrag zu maximieren.

Produktpreis:481,93–1.186,58 $ / ca. 443,42–1.091,76 € / ca. 380,77–937,51 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Quelle:Abholung (keine Abgabe in der Abgabebox)

Fallschlüssel:Keine

The M4A4 | Tagesanbruch ist einer der ungewöhnlichsten Einträge auf jeder Liste der besten M4A4-Skins – ein „Restricted“-Skin, der zu Sammlerpreisen zwischen €481.93 and €1,186.58. Dievon Sonnenaufgängen inspirierte Kunstwerke in warmem Gold und Silber mit kreisförmige Blumen- und Wolkenmotive ist einzigartig im M4A4-Skin-Katalog und kann aus keinem Container erhalten werden, was ihm den Status eines Sammlerstücks mit festem Angebot verleiht, der die Logik der Seltenheitsstufen vollständig außer Kraft setzt.

Neuwertige Exemplare über 1.100 $ werden von Spielern erworben, denen die Einzigartigkeit des Designs über alles geht. Für Spieler, die auf diese Preisklasse hinarbeiten, ist es sinnvoll, zunächst die besten günstigen M4A4-Skins weiter unten auf dieser Liste durchzugehen. Nur wenige Einträge auf der Liste der besten M4A4-Skins tragen das Morgendämmerung„… die Kombination aus künstlerischer Einzigartigkeit und Sammleraufschlag aufgrund des begrenzten Angebots.“

★ DIE WERTVOLLSTE M4A4 MIT BESCHRÄNKUNGEN M4A4 | Tagesanbruch Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:6,06–104,10 $ / ca. 5,58–95,78 € / ca. 4,79–82,25 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Quelle:Fall „Operation Riptide“

Fallschlüssel:Operation Riptide – Fallschlüssel

The M4A4 | Spinnenlilie ist der beste Blumen-Skin für die M4A4 in CS2 – ein „Restricted“-Skin mit zarte Motive der Roten Spinnenlilie vor einem dunklen Hintergrund im Stil eines Tuschedrucks, der eher künstlerisch und raffiniert als auffällig wirkt. Die Preise beginnen bei €6.06 in „Battle-Scarred“ €104.10 für fabrikneu, mit praxiserprobt bei 8–12 Dollar als beliebtester praktischer Einstieg.

Der dunkle Hintergrund sorgt dafür, dass das Motiv auch im Zustand „Well-Worn“ gut erkennbar bleibt, was diesem ansprechenden M4A4-Skin mehr Flexibilität hinsichtlich des Zustands verleiht als den meisten floralen Designs. Für Spieler, die auf der Suche nach den besten roten M4A4-Skins mit einer eher künstlerischen als aggressiven Ästhetik sind, ist der Spinnenlilie ist die erste Wahl.

★ DER BESTE BLUMEN-SKIN FÜR DIE M4A4 M4A4 | Spinnenlilie Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:23,29–278,90 $ / ca. 21,43–256,61 € / ca. 18,40–220,35 £

Seltenheit:Vertraulich

Quelle:Herbst „Operation Broken Fang“

Fallschlüssel:Operation „Broken Fang“ – Fallschlüssel

The M4A4 | Cybersicherheit ist der beste M4A4-Skin mit Technik-Motiv im Spiel – ein „Classified“-Skin mit markante geometrische Grafikeinsätze in rot, gelb, türkis und schwarz mit asiatischen Schriftzeichen über den gesamten Körper verteilt. Die Preise beginnen bei €23.29 in „Battle-Scarred“ €278.90 für fabrikneu, mit praxiserprobt bei 30–40 Dollar als das Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der lebhafte Farbkontrast kommt bei den Zuständen „Factory New“ und „Minimal Wear“ am besten zur Geltung. Für Spieler, die diese markante Ästhetik auf ihr Messer übertragen möchten, ist das am günstigstenCS2Messerschalen Geometrische Muster passen hier ganz natürlich hin, ohne dass dafür große Investitionen nötig wären.

★ DER BESTE TECH-SKIN FÜR DIE M4A4 M4A4 | Cybersicherheit Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:0,47–9,38 $ / ca. 0,43–8,63 € / ca. 0,37–7,41 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Quelle:Fall „Kilowatt“

Fallschlüssel:Kilowatt-Fallschlüssel

The M4A4 | Etch Lord ist einer der besten M4A4-Skins unter 10 $ auf dieser Liste – ein „Restricted“-Skin mit aufwendig gravierte Schlangenmusterüber einendunkeloliv und in Gunmetal-Optik, und schafft so eine zurückhaltende, präzise Ästhetik, die sich von typischen Grafiken abhebt. Factory New erreicht €9.38, während „Battle-Scarred“ auf €0.47, sodass es für praktisch jedes Budget erschwinglich ist.

„Minimal Wear“ für 2–4 $ ist die empfohlene Kaufoption – fast so gut wie „Factory New“-Qualität, aber zu etwa einem Viertel des Höchstpreises. Es ist die erste Wahl unter den besten preisgünstigen M4A4-Skins für neuere Modelle. CS2 Spieler, die ein Gewehr im Designer-Look suchen, ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen.

★ DER GÜNSTIGSTE M4A4-SKIN UNTER 10 $ M4A4 | Etch Lord Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:3,32–21,47 $ / ca. 3,05–19,75 € / ca. 2,62–16,96 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Quelle:Falchion Case

Fallschlüssel:Falchion-Gehäuse-Schlüssel

The M4A4 | Der böse Daimyo ist der beste M4A4-Skin mit japanischem Thema in CS2 – a auffälliges Design in Rot und Schwarz mit einem markanten Motiv mit japanischem Wappen über den gesamten Körper in einem klaren, markanten Stil. Die Preise reichen von €3.32 in „Battle-Scarred“ €21.47 für „fabrikneu“, mit „stark abgenutzt“ bei 4–7 Dollarals die praktischste Anschaffung.

Ein VermächtnisCS2 Haut, die von Veteranen aus derCounter-Strike: Global Offensive Ära – neben seinen hervorragenden M4A4-Skin-Eigenschaften hat er auch echtes Erbe zu bieten. Die kräftige Farbkombination aus Rot und Schwarz passt perfekt zu rote Handschuhe inCS2 für eine klare, markante Ausrüstung, die bewusst aufeinander abgestimmt wirkt.

★ DER BESTE JAPANISCHE M4A4-SKIN M4A4 | Der böse Daimyo Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:100,98 $ – 887,74 $ / ca. 92,91 € – 816,80 € / ca. 79,78 £ – 701,39 £

Seltenheit:Vertraulich

Quelle:Fall „Operation Hydra“

Fallschlüssel:Operation Hydra – Fallschlüssel

The M4A4 | Hellfire ist der beste M4A4-Skin zum Thema Feuer in CS2 – ein „Classified“-Skin mit ein lebhaftes Design in Rot, Orange und Weiß aufgebaut um ein markante Dämonen-/Oni-Illustration, Totenkopfmotive, Ketten und Text im Graffiti-Stil am ganzen Körper. Die Preise beginnen bei €100.98 in „Battle-Scarred“ €887.74 für „fabrikneu“, mit „stark abgenutzt“ bei 130–160 Dollar und bietet dabei das komplette „Fire“-Design zu einem Preis, der deutlich unter dem Spitzenpreis liegt.

Das Angebot verknappt sich zunehmend, da die Fall „Operation Hydra“ wird nicht mehr aktiv vertrieben. Unter all den besten roten M4A4-Skins ist der Hellfire ist die wörtlich genommen feurigste – sie setzt nicht einfach auf die Farbe Rot, sondern baut eine ganze Geschichte rund um das Thema Verbrennung auf. „Field-Tested“ für 180–200 $ ist meine Empfehlung für Spieler, die maximale visuelle Wirkung erzielen wollen. Für Spieler, die sich die besten roten M4A4-Skins nach Preisklasse ansehen möchten, ist die Hellfire liegt im oberen Preissegment – doch im Gegensatz zu vielen anderen Modellen dieser Klasse rechtfertigt die optische Qualität den Aufpreis in jeder Hinsicht.

★ DER BESTE FIRE-SKIN FÜR DIE M4A4 M4A4 | Hellfire Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:70,20 $ – 414,08 $ / ca. 64,59 € – 381,00 € / ca. 55,46 £ – 327,16 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Revolver-Etui

Fallschlüssel:Schlüssel für Revolver-Etui

The M4A4 | Royal Paladin ist einer der optisch imposantesten und besten M4A4-Skins in CS2 – ein Covert-Skin, bedeckt mit aufwändige ornamentale FiligranarbeitGravur inwarme Bronze- und Goldtöne über den gesamten Verschluss, den Schaft und den Handschutz. Die detailreiche Gravur macht das Betrachten des Gewehrs zu einem Erlebnis, wie es nur wenige M4A4-Skins bieten können. Die Preise reichen von €70.20 in „Battle-Scarred“ €414.08 für fabrikneue Geräte, wobei sich Geräte aus zweiter Hand im Preisbereich von 80 bis 100 Dollar als die praktischste Kaufoption erweisen.

Ein älterer Skin, der nicht mehr im aktiven Angebot ist, was bedeutet, dass das Angebot langsam knapper wird. Die warme Bronzefarbpalette passt perfekt zu braunen oder goldenen Handschuhen und sorgt so für ein stimmiges, dekoratives Gesamtbild – und dies ist einer der Skins für die M4A4, der in der Community durchweg am meisten bewundert wird.

★ DER BESTE MITTELALTERLICHE M4A4-SKIN M4A4 | Royal Paladin Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:80,14–202,96 $ / ca. 73,74–186,74 € / ca. 63,32–160,36 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:eSports Winter-Koffer 2013

Fallschlüssel:eSports 2013 Winter-Case-Key

The M4A4 | Röntgen ist ein Covert-Skin aus einer der ältesten Waffen-Kisten in CS2 Geschichte. Die durchscheinende blau- und violette Röntgendarstellung gibt den Blick auf die inneren mechanischen Komponenten der Waffe über den gesamten Korpus frei – ein bei ihrer Einführung im Jahr 2013 wahrhaft originelles Konzept, das auch heute noch eine unverwechselbare optische Identität aufweist. Erhältlich nur in den Zuständen „Factory New“, „Minimal Wear“ und „Field-Tested“, liegen die Preise zwischen €80.14 to €202.96.

Aufgrund der begrenzten Auflage sind alle im Umlauf befindlichen Exemplare relativ gut erhalten, was ihnen einen zusätzlichen Sammlerwert verleiht, der über den der typischen „Covert“-Ausführungen hinausgeht. Es ist eines der wenigen M4A4 Skins, die die Geschichte erzählen, wo CS2„Das Haut-Ökosystem hat begonnen – im Praxistest hat sich der Preis von 80 bis 90 Dollar als praktischer Einstiegspreis erwiesen.“

★ DER BESTE KLASSISCHE M4A4-SKIN M4A4 | Röntgen Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:1,61–22,34 $ / ca. 1,48–20,55 € / ca. 1,27–17,65 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Quelle: Abholung (keine Abgabe in der Abgabebox)

Fallschlüssel:Keine

The M4A4 | Blitzschlag ist ein exklusiver M4A4-Skin, der nur in der „Restricted“-Kollektion erhältlich ist, mit einem dunkelblauer Hintergrund, weiße Blitzmuster, goldene Akzente und auffällige „FLASH“-Schrift über den gesamten Körper verteilt – was bei keinem Standardkoffer möglich ist. Die Preise reichen von €1.61 in „Battle-Scarred“ €22.34 für „Factory New“ – deutlich über den üblichen Preisen für „Restricted“-Kartons, was ausschließlich auf die rein sammelorientierte Angebotsdynamik und die starke Abhängigkeit vom Zustand zurückzuführen ist.

Bei „Factory New“ ist das Blitzdesign klar und präzise, bei „Battle-Scarred“ hingegen deutlich verschwommen, weshalb „Minimal Wear“ für 8–12 $ als Kaufempfehlung gilt. „Battle-Scarred“ für unter 2 $ ist einer der wirklich besten M4A4-Skins unter 10 $ auf dieser Liste.

★ DER BESTE LIGHTNING-SKIN FÜR DIE M4A4 M4A4 | Blitzschlag Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:319,00 $ – 2.299,96 $ / ca. 293,51 € – 2.116,17 € / ca. 252,04 £ – 1.817,18 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle: Abholung (keine Abgabe in der Abgabebox)

Fallschlüssel:Keine

The M4A4 | The Coalition ist die Premium-Kollektion, die ausschließlich im Laden erhältlich ist schwarz und goldM4A4-Skin inCS2 – Verborgene Seltenheit, auffällige geometrische Rautenmuster mit eckigen Goldakzenten und taktischen Abzeichen über den gesamten Körper, ohne jegliche Angabe zur Herkunft. Die Preise beginnen bei €319.00 bei „Battle-Scarred“ €2,299.96 „Neuwertig, praxiserprobt“400–500 Dollar als praktisches Einstiegsmodell für ernsthafte Käufer.

Die Farbkombination aus Schwarz und Gold ist durchweg beliebt in CS2… und das markante geometrische Design verleiht ihm eine beeindruckende Ausstrahlung, mit der nur wenige M4A4-Skins mithalten können. Für Spieler, die auf der Suche nach einem erstklassigen, auffälligen Covert-Skin sind, der ausschließlich in dieser Kollektion erhältlich ist, ist dies der Goldstandard.

★ DER BESTE SCHWARZ-GOLD-SKIN FÜR DIE M4A4 M4A4 | The Coalition Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:3,26–83,35 $ / ca. 3,00–76,69 € / ca. 2,58–65,85 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Quelle:Operation Vanguard – Waffenkoffer

Fallschlüssel:Operation Vanguard – Waffenschrank-Schlüssel

The M4A4 | Griffin ist ein mythologischer M4A4-Skin mit eingeschränkter Verfügbarkeit, der einen detailreich illustrierten Greif in warmen Braun-, Beige- und Blaugrüntönen vor einem dunklen Hintergrund zeigt – ein naturalistisches, malerisches Design. Als eines der ersten mythologischen Waffendesigns in der Geschichte von CS genießt es neben seiner aktuellen Marktpräsenz echten Kultstatus. Die Preise reichen von €3.26 in „Battle-Scarred“ €83.35 für fabrikneu.

„Well-Worn and Field-Tested“ ist mit einem Preis zwischen 5 und 15 Dollar die günstigste Variante, bei der das Greifenmotiv dennoch klar erkennbar bleibt. Es handelt sich um einen zuverlässigen, guten M4A4-Skin sowohl für historische Sammler als auch für Gelegenheitsspieler, die ein unverwechselbares Design für unter 20 Dollar suchen.

★ DER BESTE MYTHISCHE M4A4-SKIN M4A4 | Griffin Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:29,60 $ – 198,06 $ / ca. 27,23 € – 182,23 € / ca. 23,39 £ – 156,49 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Herbst „Operation Wildfire“

Fallschlüssel:Operation Wildfire – Fallschlüssel

The M4A4 | Die Battlestar ist ein Covert-Skin mit einem dunkeloliv, gunmetal und gold in Industrial-Optik – Genietete Plattenelemente, Gravuren auf der Leiterplatte und gelbe Warnstreifen auf dem Magazin verleihen ihm einen stark mechanischen, technischen Charakter. Die Preise beginnen bei €29.60 in „Battle-Scarred“ €198.06 für „Factory New“ (neuwertig), wobei „Field-Tested“ (praxiserprobt) mit 35–45 $ die häufigste Preisklasse darstellt.

Die industrielle Ästhetik bleibt auch bei starker Abnutzung erhalten, und Herbst „Operation Wildfire“ Die hohe Verfügbarkeit sorgt für erschwingliche Preise. Für Spieler, die einen taktisch fundierten „Covert“-Skin mit einem mechanischen Sci-Fi-Charakter suchen, ist der Battlestar ist in dieser Preisklasse die praktischste Option.

★ DER BESTE INDUSTRIAL-SKIN FÜR DIE M4A4 M4A4 | Die Battlestar Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:1,01–33,13 $ / ca. 0,93–30,48 € / ca. 0,80–26,18 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Quelle:Vitrine

Fallschlüssel:Legende zur Galerie

The M4A4 | Turbine ist der beste M4A4-Skin mit Militär-Thema aus der jüngsten großen Koffer-Erweiterung – ein dunkelbraune und schwarze Ausführung mit Ausschnitten, die Einblicke in die inneren Turbinen und mechanischen Details gewähren. Mit seinem funktionalen und soliden Erscheinungsbild eignet es sich für Spieler, die Gewehre bevorzugen, die eher technisch als verziert wirken. Die Preise reichen von €1.01 to €33.13.

Als Modell des Jahres 2024 ist die Verfügbarkeit gewährleistet und der Preis in jeder Ausstattungsvariante erschwinglich. Mit einem im Praxistest ermittelten Preis von deutlich unter 10 Dollar ist der Turbine eines der erschwinglichsten Modelle M4A4 Die Skins auf dieser Liste und ein guter M4A4-Skin für alle Spieler, denen militärischer Realismus wichtig ist und die dabei auf ihr Budget achten müssen.

★ DER BESTE MILITÄRISCHE M4A4-SKIN M4A4 | Turbine Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:0,44–9,98 $ / ca. 0,40–9,18 € / ca. 0,35–7,89 £

Seltenheit:Militärspezifikation

Quelle: Inferno-Souvenirpakete (Antwerpen 2022, Berlin 2019, Austin 2025)

Fallschlüssel:Keine

The M4A4 | Konverter ist einer der besten M4A4-Skins unter 10 Dollar, der zudem eine Turnier-Herkunft als Souvenir aufweist – erhältlich in mehreren Inferno-Major-Paketen mit einem kräftiges rot-schwarzes Sechseckmuster sowie Fächer für Souvenir-Aufkleber. Die Preise reichen von €0.44 in „Well-Worn“ zu €9.98 für „Factory New“ in vier verschiedenen Zuständen, was ihn zu einem der preisgünstigsten M4A4-Skins auf dieser Liste macht.

Es ist der beste günstige M4A4-Skin in dieser Preisklasse, da er wie kein anderer Skin ein klares Design mit der Turniergeschichte großer Major-Events verbindet. Premium-Souvenir-Exemplare mit begehrten Aufklebern können den Höchstpreis des Basis-Skins „Factory New“ deutlich übersteigen – wenn du also Souvenir-Drops bewertest, ist es hier genauso wichtig, den Wert der Aufkleber zu kennen wie den des Skins selbst.

★ DER BESTE M4A4-SKIN UNTER 10 $ M4A4 | Konverter Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:11,23–46,34 $ / ca. 10,33–42,64 € / ca. 8,87–36,61 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Quelle: Abholung (keine Abgabe in der Abgabebox)

Fallschlüssel:Keine

The M4A4 | Polysoup ist der optisch auffälligste M4A4-Skin auf dieser Liste – ein Skin, der ausschließlich in der „Restricted“-Kollektion erhältlich ist, mit einem Low-Polygon-Geometrie-Kunst Stil inRosa, Olivgrün und Schwarz mit einer fragmentierten Farbpalette, die sich von allen anderen im Katalog unterscheidet. Es ist in keinem Behälter erhältlich, mit Preisen ab €11.23 in „Battle-Scarred“ €46.34 für fabrikneu.

Das Low-Polygon-Konzept wirkt eher wie ein 3D-Render einer dekonstruierten Waffe als wie ein herkömmlicher Skin und präsentiert sich je nach Blickwinkel und Beleuchtung unterschiedlich. Es ist einer der besten M4A4-Skins für Spieler, denen ästhetische Neuartigkeit wichtiger ist als herkömmliches Prestige – „Field-Tested“ ist mit 15 bis 20 US-Dollar erschwinglich, und das Design hebt sich umso mehr ab, je mehr der breitere M4A4-Skin-Katalog zu herkömmlichen Oberflächen tendiert.

Produktpreis:30,15–152,35 $ / ca. 27,74–140,18 € / ca. 23,82–120,37 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Waffenkoffer für Jäger

Fallschlüssel:Schlüssel für den Waffenkoffer von Huntsman

The M4A4 | Desert-Strike ist einer der besten M4A4-Skins für Spieler, die sich einen militärisch authentischen, verdeckten Look wünschen. Er zeichnet sich aus durch eine schlichte zweifarbige Lackierung in Beige und Schwarz mit taktischen Markierungen und einem Soldatensilhouette das sieht wirklich kampfbereit aus. Die Preise beginnen bei €30.15 in „Battle-Scarred“ €152.35 für fabrikneu, mit praxiserprobt bei 35–45 Dollar als den praktischen Sweet Spot.

Das Angebot ist festgelegt – das Waffenkoffer für Jäger wird nicht mehr vertrieben – und die braun-schwarze Lackierung ist zustandsunabhängig, wobei „Field-Tested“ und „Well-Worn“ wohl authentischer wirken als „Factory New“. Es ist ein guter M4A4-Skin, derCounter-Strike: Global Offensive zu dem Veteranen immer wieder zurückkehren, und seine anhaltende Marktpräsenz beweist, dass die minimalistische Wüstenästhetik nichts von ihrer Aktualität eingebüßt hat.

★ DER BESTE M4A4-SKIN FÜR DIE WÜSTE M4A4 | Desert-Strike Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:0,06–3,99 $ / ca. 0,06–3,67 € / ca. 0,05–3,15 £

Seltenheit:Militärspezifikation

Quelle:Fieberfall

Fallschlüssel:Legende zu den Fieberfällen

The M4A4 | Choppa ist der günstigste M4A4-Skin im Camouflage-Design auf dieser Liste – ein Skin der Mil-Spec-Klasse mit einem ein lebhaftes grün-schwarzes geometrisches Camouflage-Muster über den gesamten Körper verlaufend. Fabrikneue Oberteile bei €3.99, während „Battle-Scarred“ erhältlich ist für €0.06, was sie zum erschwinglichsten Einstiegsmodell unter allen M4A4-Skins in jeder Ausbaustufe macht. Durch die Wahl dieser preisgünstigen M4A4 können Spieler einen größeren Teil ihres Inventarwerts für die Premium-Skins aufwenden CS2 Fiebermesser aus derselben Reihe.

Zu den besten günstigen M4A4-Skins gehören die Kopfist die erste Wahl für jeden Spieler, der sich mit knappem Budget eine Ausrüstung im grünen Stil zusammenstellt. Das markante geometrische Muster bleibt auch bei fortgeschrittenem Verschleiß gut erkennbar, und die Variante „Factory New“ ist mit einem Preis von unter 4 $ eines der besten Preis-Leistungs-Angebote auf dem gesamten Markt für M4A4-Skins – ideal für Spieler, die ein auffälliges Gewehr mit Tarnmuster suchen, ohne dafür viel Geld ausgeben zu müssen.

★ DER ABSOLUT GÜNSTIGSTE CAMO-SKIN FÜR DIE M4A4 M4A4 | Choppa Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:0,16–13,22 $ / ca. 0,15–12,16 € / ca. 0,13–10,45 £

Seltenheit:Militärspezifikation

Quelle:Herbst „Danger Zone“

Fallschlüssel:Lösungsschlüssel zum Herbst „Danger Zone“

The M4A4 | Magnesium ist der beste graue M4A4-Skin zum Mil-Spec-Grade-Preis – ein Design in dunklem Gunmetal und Schwarz mit einem dezentenOberfläche im Camouflage-Muster Das verleiht dem Gewehr eine rohe, zurückhaltende Ausstrahlung, wie man sie in dieser Preisklasse selten findet. Brandneue Oberteile bei €13.22, vom Kampf gezeichnet, mit nur €0.16.

Der metallische Schimmer hängt vom Zustand ab – „Factory New“ sorgt für das hellste Silber, während abgenutzte Versionen einen eher matten, gebrauchten Look erzeugen, den manche Spieler sogar bevorzugen. „Minimal Wear“ für 2–4 $ bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist ein schlichter, dezenter und guter M4A4-Skin, der optisch nicht mit der Wahl von Messern oder Handschuhen konkurriert und sich somit hervorragend als neutrale Basis für jede CS2Ausrüstung.

★ DER BESTE GRAUE M4A4-SKIN M4A4 | Magnesium Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:80,20 $ – 455,69 $ / ca. 73,79 € – 419,28 € / ca. 63,37 £ – 360,03 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Waffenkoffer „Winteroffensive“

Fallschlüssel:Schlüssel für die „Winteroffensive“-Waffenkiste

The M4A4 | Asimov ist einer der kultigsten M4A4-Skins in CS2 Geschichte – ein Covert-Sci-Fi-Skin in einem auffälliges futuristisches geometrisches Muster in Orange, Weiß und Schwarz. Das Besondere daran ist, dass es nur in den Varianten „Field-Tested“, „Well-Worn“ und „Battle-Scarred“ erhältlich ist – es gibt keine Version in „Factory New“ oder „Minimal Wear“. Dank der orangefarbenen Farbgebung zählt es zweifellos zu den besten roten M4A4-Skins für Spieler, die ein kultiges, unverwechselbares Design suchen.

Da Exemplare in makellosem Zustand rar sind, erzielen Exemplare mit geringem Umlauf und fast minimaler Abnutzung erhebliche Sammleraufschläge. Die AsimovDieses Muster ist für jeden sofort erkennbar CS2 player – ein Skin mit einer Geschichte, nahezu universeller Bekanntheit und einer visuellen Identität, die auch mehr als ein Jahrzehnt nach der Veröffentlichung noch absolut aktuell ist. Es ist einer der besten M4A4-Skins für Spieler, die Wert auf CS sowohl Geschichte als auch Ästhetik.

★ DER BESTE FUTURISTISCHE M4A4-SKIN M4A4 | Asimov Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:78,28 $ – 3.500,00 $ / ca. 72,02 € – 3.220,32 € / ca. 61,85 £ – 2.765,32 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:eSports-Sommer-Fall 2014

Fallschlüssel:eSports-Schlüssel

The M4A4 | Kugelhagel ist der seltenste M4A4-Skin, den man auspacken kann – ein Covert-Design mit einem ein lebhaftes Motiv in Blaugrün und Rot, das aus den Wolken herabregnende Kugeln zeigtund eine der größten Preisspannen auf dieser Liste: €78.28 in „Battle-Scarred“ €3,500.00 für fabrikneu.

Das Angebot gehört zu den knappsten aller M4A4-Skins auf dieser Liste – das Modell ist seit Jahren nicht mehr im Handel erhältlich, und jedes noch vorhandene Exemplar wurde in einem sehr kurzen Zeitraum ausgepackt. Bei „Field-Tested“ für 90–120 Dollar bietet sich eine erschwingliche Möglichkeit, dieses Stück in den Besitz zu bringen. CS2 Geschichte. Selbst der Besitz der „Battle-Scarred“-Skin, die zu den besten M4A4-Skins auf dieser Liste zählt, gilt hier als echter Sammlerwert.

★ DER SELTENSTE M4A4 ZUM AUSPACKEN M4A4 | Kugelhagel Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:0,04–1,05 $ / ca. 0,04–0,97 € / ca. 0,03–0,83 £

Seltenheit:Industriequalität

Quelle: Abholung (keine Abgabe in der Abgabebox)

Fallschlüssel:Keine

The M4A4 | Aeolian Dark ist der günstigste M4A4-Skin auf dieser Liste – ein Design aus der „Industriequalität“-Kollektion, das ausschließlich über €0.04 bei „Battle-Scarred“ €1.05 für fabrikneu. Das Abstraktes Knotenmuster in Graustufen ist in keinem Container erhältlich, wodurch es ausschließlich als Sammlerstück zum absoluten Mindestpreis erhältlich ist.

Für Spieler, die heute einfach nur einen M4A4-Skin in ihrem Loadout haben möchten, ohne dafür nennenswerte Kosten auf sich zu nehmen, ist der Äolische Dunkelheitlöst das Problem vollständig. Es gibt keine besseren M4A4-Skins, die günstiger sind als dieser. „Factory New“ für 1,05 $ ist ein echtes Schnäppchen – du erhältst einen Skin, der ausschließlich für Sammler bestimmt ist und nur in begrenzter Stückzahl verfügbar ist, für weniger als einen Dollar.

★ DER GÜNSTIGSTE M4A4-SKIN M4A4 | Aeolian Dark Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:0,06–1,94 $ / ca. 0,06–1,79 € / ca. 0,05–1,53 £

Seltenheit:Militärspezifikation

Quelle:Rückstoßhülse

Fallschlüssel:Schlüssel für Rückstoßhülsen

The M4A4 | Poly Mag ist der beste günstige M4A4-Skin für Spieler, die ein taktisches Design zum Mindestpreis suchen – ein Skin in Mil-Spec-Qualität mit einem schwarzer Verschluss, hellbrauner Schaft, Handschutz und Griff, mit einem durchsichtigen Polymermagazin. Brandneue Oberteile bei €1.94 und „Battle-Scarred“ steht auf €0.06… womit es zu den günstigsten M4A4-Skins im gesamten Katalog zählt.

Die klare taktische Ästhetik ist strapazierfähig – der Kontrast zwischen dem schwarzen Gehäuse und den hellbraunen Teilen bleibt auch bei starker Abnutzung erhalten, und selbst Exemplare mit Kampfspuren behalten einen überzeugenden militärischen Look. Mit einem Preis von unter 2 $ im neuwertigen Zustand ist dies eines der fairsten Angebote auf dem Markt für M4A4-Skins: ein modern anmutendes taktisches Konzept mit Mil-Spec-Seltenheitsgrad, das praktisch keine Einstiegshürden aufweist.

★ DER BESTE TACTICAL-SKIN FÜR DIE M4A4 M4A4 | Poly Mag Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:0,09–179,00 $ / ca. 0,08–164,70 € / ca. 0,07–141,43 £

Seltenheit:Industriequalität

Quelle:Souvenirpakete für die Bahn (Atlanta 2017, Boston 2018, Berlin 2019)

Fallschlüssel:Keine

The M4A4 | Urban DDPAT ist ein Souvenir-Skin der Klasse „Industriequalität“ für die M4A4 aus den „Train Souvenir Packages“, die mehr als ein Jahrzehnt der CS-Majors umfassen, mit dem klassischen Urban Grey DDPAT-Tarnmuster. Die Preise reichen von €0.09 für ein einfaches Exemplar von „Battle-Scarred“ €179.00 ein erstklassiges, fabrikneues Sammlerstück mit begehrten Turnieraufklebern.

Der dramatische Preisunterschied ist ausschließlich auf den Souvenir-Aufschlag zurückzuführen – ein Basis-Exemplar ist nahezu wertlos, während ein „Factory New Atlanta 2017“-Exemplar mit Goldfolienaufklebern von historisch bedeutenden Spielern bis zu 180 Dollar kosten kann. Für Gelegenheitsspieler gehört es zu den besten günstigen M4A4-Skins, die es gibt. Für Sammler ist es ein Träger für Aufkleber, der echte Counter-Strike: Global Offensive Hauptfach Geschichte.

★ DER GÜNSTIGSTE M4A4-SKIN M4A4 | Urban DDPAT Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:22,55–158,70 $ / ca. 20,75–146,02 € / ca. 17,82–125,39 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Quelle:Herbst „Operation Bravo“

Fallschlüssel:Operation Bravo – Fallschlüssel

The M4A4 | Ungefähr ist einer der markantesten „Restricted“-Skins für die M4A4 in der CS Altkatalog – ein Andenken an die Cache-Karte mit einem Motiv mit auffälligen gelben Sternen auf anthrazit- und olivfarbenen Tellern. Erhältlich nur in den Zuständen „fabrikneu“, „minimale Gebrauchsspuren“, „praxiserprobt“ und „stark abgenutzt“; die Preise reichen von €22.55 in „Well-Worn“ zu €158.70 für fabrikneu.

The Herbst „Operation Bravo“ wird nicht mehr vertrieben, wodurch die Ungefährein begrenztes, schwindendes Angebot, das die Preise deutlich über dem üblichen Niveau für „Restricted“-Skins hält. Es ist der beste M4A4-Skin für Spieler, die ein markantes, kultiges Design mit Counter-Strike: Global Offensivedas Erbe einer ganzen Epoche in einem Paket.

★ DER BESTE SKIN FÜR DIE M4A4 IN „OPERATION“ M4A4 | Ungefähr Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:0,04–0,53 $ / ca. 0,04–0,49 € / ca. 0,03–0,42 £

Seltenheit:Industriequalität

Quelle: Abholung (keine Abgabe in der Abgabebox)

Fallschlüssel:Keine

The M4A4 | Naval Shred-Tarnmuster ist der preisgünstigste M4A4-Skin auf dieser Liste, der ausschließlich über Sammlerstücke erhältlich ist – ein „Industriequalität“-Design, das in keinem Container zu finden ist, mit einem Tarnmuster „Blue Tiger“ in Marineblau, Grün und Beige. Das gesamte Sortiment an Außenprodukten ist schon für wenig Geld zu haben: €0.04 in „Battle-Scarred“ €0.53 für fabrikneu.

Da es sich um ein festes Angebot handelt, ist dieser Skin nicht aus Kisten zu farmen, was seinen Preis gegenüber vergleichbaren Skins der „Industriequalität“-Kategorien leicht in die Höhe treibt. Als einer der besten preisgünstigen M4A4-Skins ist er der ideale Ausgangspunkt für Spieler, die ihre erste Ausrüstung mit Skins zusammenstellen, bevor sie ihre Sammlung erweitern.

Produktpreis:5,43–275,64 $ / ca. 5,00–253,61 € / ca. 4,29–217,78 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Quelle:Dust II-Souvenirpakete (Antwerpen 2022, Austin 2025, Budapest 2025)

Fallschlüssel:Keine

The M4A4 | Rot DDPAT ist der beste dunkelrote M4A4-Skin für Spieler, die sich einen Turnier-Souvenir-Skin im klassischen DDPAT-Format wünschen – erhältlich in sechs „Major Dust II Souvenir“-Paketen aus den Jahren 2021 bis 2025, mit einem Tiefrotes DDPAT-Tarnmuster das aggressiver wirkt als das übliche Stadtgrau. Die Preise reichen von €5.43 als Vorlage für €275.64 für Premium-Souvenir Factory New. Zu den besten roten M4A4-Skins mit Dust II Was die Turniertradition angeht, ist dies der einfachste Einstieg für Spieler, die ihre Haut mit CS Wettkampfgeschichte.

Einfache Exemplare für 5 bis 15 Dollar bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für Spieler, denen es vor allem um die Optik geht. Kombinationen mit Goldfolien-Aufklebern – insbesondere von hochkarätigen Events wie Stockholm 2021 – treiben den Höchstpreis in die Höhe. Unter den besten roten M4A4-Skins ist dies die beste Wahl für Spieler, die möchten, dass ihr Skin eine Verbindung zu dem CS Wettkampfszene und deren Dust II Kulturerbe auf der Karte.

★ DER BESTE DUNKELROTE M4A4-SKIN M4A4 | Rot DDPAT Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:8,47–203,80 $ / ca. 7,79–187,52 € / ca. 6,69–161,02 £

Seltenheit:Industriequalität

Quelle: Inferno-Souvenirpakete (DreamHack 2014, Cluj-Napoca 2015, Boston 2018)

Fallschlüssel:Keine

The M4A4 | Tornado ist ein Souvenir-Skin für die M4A4 in Industriequalität mit einer der längsten Turniergeschichten auf dieser Liste, was ihn zu einem echten Stück früher CS-E-Sport-Geschichte macht. Der zweifarbiges Design in Beige und Blaugrau ist zurückhaltend und minimalistisch und passt hervorragend zu neutralen Outfits. Die Preise beginnen bei €8.47 für Basiskopien an €203.80 für hochwertige, fabrikneue Souvenirs.

Die DreamHack 2014 war eines der ersten CS:GO-Majors, und die Souvenirpakete dieser Veranstaltung sind echte Sammlerstücke. Einfache Exemplare für 8 bis 15 US-Dollar sind für jeden Käufer erschwinglich, während hochwertige DreamHack-2014-Sticker-Kombinationen den Preis auf bis zu 200 US-Dollar treiben. Für jede Sammlung der besten M4A4-Skins mit Schwerpunkt auf CS Wettkampftradition, die Tornado dort hingehört.

Produktpreis:16,58–110,18 $ / ~15,25–101,38 € / ~13,10–87,05 £

Seltenheit:Industriequalität

Quelle: Abholung (keine Abgabe in der Abgabebox)

Fallschlüssel:Keine

The M4A4 | Dunkle Blüte ist einer der überraschendsten Einträge auf jeder Liste der besten M4A4-Skins – ein Skin der „Industriequalität“-Kollektion, der ausschließlich dunkelblaues Rosenknospenmuster in wirbelnden Grau- und Blautönen über den gesamten Körper verteilt, preislich deutlich über seiner offiziellen Seltenheitsstufe angesiedelt, wobei Exemplare in neuwertigem Zustand €110.18. Es kann aus keinem Behälter entnommen werden.

Die blaue Blumenoptik ist selten in CS2 – Die meisten Blumen-Skins tendieren zu helleren Farbpaletten – was zusätzlich zum begrenzten Angebot, das ausschließlich in der Kollektion erhältlich ist, zu einer Design-Knappheitsprämie führt. Es ist der beste M4A4-Skin für Spieler, die ein kunstvolles, stimmungsvolles Blumenmuster suchen, und sieht im Zustand „Factory New“ wirklich wunderschön aus. Eine gute M4A4-Skin-Empfehlung für Spieler, die ein Loadout mit kühler Farbgebung oder raffinierter Ästhetik zusammenstellen möchten, in CS2.

★ DER BESTE DUNKLE BLUMEN-SKIN FÜR DIE M4A4 M4A4 | Dunkle Blüte Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:0,03–0,44 $ / ca. 0,03–0,40 € / ca. 0,02–0,35 £

Seltenheit:Industriequalität

Quelle: Abholung (keine Abgabe in der Abgabebox)

Fallschlüssel:Keine

The M4A4 | Stahlbau ist der beste M4A4-Skin im Werkstatt-Stil, den man fast umsonst bekommt – ein Design der „Industriequalität“-Kollektion, das ausschließlich als Sammlerstück erhältlich ist, mit einem grauer Grundton, gelb lackierter Vorderschaft, rote Akzente an Magazin, Griff und Gehäuse die an die raue Ästhetik einer Baustelle erinnert. Erhältlich bei €0.03 in „Battle-Scarred“ €0.44 Bei „Factory New“ ist dies bei keinem Standardgehäuse möglich.

Der Status „Nur als Sammlerstück erhältlich“ verleiht selbst diesem preisgünstigen Skin eine Herkunft aus einem begrenzten Vorrat, über die gewöhnliche Drops der Kategorie „Industriequalität“ nicht verfügen. Unter den besten preisgünstigen M4A4-Skins ist er die erste Wahl für Spieler, die etwas Besonderes suchen, ohne dafür nennenswerte Kosten auf sich nehmen zu müssen.

Produktpreis:15,97–79,37 $ / ca. 14,70–73,03 € / ca. 12,62–62,71 £

Seltenheit:Militärspezifikation

Quelle: Abholung (keine Abgabe in der Abgabebox)

Fallschlüssel:Keine

The M4A4 | Global Offensive ist ein M4A4-Skin der Mil-Spec-Klasse, der ausschließlich für Sammler bestimmt ist und eine einzigartige Stellung im Katalog einnimmt – sein Name nimmt direkt Bezug auf Counter-Strike: Global Offensive, das Spiel, das die moderne CS Skin Economy. Ein klassisches Design aus der „The Control Collection“, für das keine Bezugsquelle angegeben ist; es zeichnet sich durch ein blaues, graues und gelbes Tarnmuster am ganzen Körper. Die Preise beginnen bei €15.97 in „Battle-Scarred“ €79.37 für fabrikneu.

Die direkteCounter-Strike: Global OffensiveDie Tatsache, dass es sich um ein Referenzmodell handelt und es nur in Sammlereditionen erhältlich ist, verleiht ihm einen Sammlerwert, der es von gewöhnlichen Mil-Spec-Skins abhebt. Es gibt keinen anderen M4A4-Skin im Spiel, der namentlich direkt auf den Vorgängertitel verweist. Er sticht unter den besten M4A4-Skins hervor, denn Counter-Strike: Global Offensive-Veteranen, die sich explizite Franchise-Nostalgie auf ihrem Gewehr wünschen – „Field-Tested“ für 20 bis 30 Dollar ist der günstigste Einstieg.

★ DER BESTE M4A4-SKIN FÜR SAMMLER M4A4 | Global Offensive Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:0,02–1,57 $ / ca. 0,02–1,44 € / ca. 0,02–1,24 £

Seltenheit:Industriequalität

Quelle:Nuke-Souvenirpakete (Antwerpen 2022, Berlin 2019, Austin 2025)

Fallschlüssel:Keine

The M4A4 | Mainframe ist der günstigste M4A4-Skin mit Technik-Motiv auf der Liste – ein „Industriequalität“ Souvenir-Design mit einem schwarz-grauen Leiterplattenmuster am Lauf und am Gehäuse, die übrigen Teile sind unbemalt. Neuwertige Oberteile bei €1.57, während „Battle-Scarred“ erhältlich ist für €0.02.

The Mainframe ist der Einstieg für Spieler, die ein Tech-Design suchen, ohne den hohen Preis der „Cyber Security“-Skins in Kauf nehmen zu müssen. Premium-Sticker von historisch bedeutsamen Ereignissen wie London 2018 können die besten günstigen M4A4-Skins wie diesen zu einem bedeutenden Sammlerstück machen. Für Spieler, die eine Ausrüstung mit Tech-Motiven zusammenstellen, ergänzt er die höherwertige „Cyber Security“-Variante als preisgünstige Alternative und deckt so beide Enden des Spektrums der M4A4-Skins mit Tech-Design ab.

★ DER BESTE TECH-PATTERN-SKIN FÜR DIE M4A4 M4A4 | Mainframe Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:3,90–111,55 $ / ca. 3,59–102,64 € / ca. 3,08–88,14 £

Seltenheit:Militärspezifikation

Quelle:eSports 2013 – Fallstudie

Fallschlüssel:eSports-Schlüssel

The M4A4 | Faded Zebra ist ein M4A4-Skin in Mil-Spec-Qualität, der auf das eSports 2013 – Fallstudie, was es zu einem der frühesten Einträge in der CS Hautkatalog. Der Khaki und dunkelgraues Zebrastreifenmuster in einem verblassten, entsättigten Finish verläuft von €3.90 in „Battle-Scarred“ €111.55 für fabrikneue Ware – deutlich über den üblichen Mil-Spec-Preisen, was ausschließlich auf das Alter der alten Gehäuse zurückzuführen ist.

„Factory New“ für 111 $ basiert auf der historischen Seltenheit und nicht auf dem Prestige des Designs. „Field-Tested“ für 5–10 $ ist einer der besten günstigen M4A4-Skins für Spieler, die Wert auf CS Geschichte und Design vereinen sich hier zu einem authentischen Counter-Strike: Global Offensive-ein Artefakt aus dieser Zeit zu einem Bruchteil des Höchstpreises. Für Sammler ist der Besitz eines fabrikneuen „eSports 2013“-Drops mit einem Prestige verbunden, das die bloße Angabe der Seltenheit allein nicht vermitteln kann.

★ DER BESTE ZEBRA-M4A4-SKIN M4A4 | Faded Zebra Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:8,20–88,21 $ / ca. 7,54–81,16 € / ca. 6,48–69,69 £

Seltenheit:Industriequalität

Quelle: Abholung (keine Abgabe in der Abgabebox)

Fallschlüssel:Keine

The M4A4 | Dschungeltiger ist der beste M4A4-Skin mit Dschungel-Motiv auf der Liste – ein Skin der „Industriequalität“-Kollektion, der ausschließlich im Rahmen dieser Kollektion erhältlich ist, mit einem dunkelgrüner Korpus mit braunen und weißen Tigerstreifen sowie braunem Handschutz und Schaft die die Ästhetik echter Dschungelkriege heraufbeschwören. Nicht im Handel erhältlich, die Preise liegen zwischen €8.20 in „Battle-Scarred“ €88.21 für fabrikneue Ware – deutlich über den üblichen Preisen für Industriequalität aufgrund des begrenzten Angebots und der anhaltenden Nachfrage.

„Factory New“ für 88 $ bringt dieses Modell trotz seiner Einstufung als „Industriequalität“ preislich in den Bereich der limitierten Auflage – das deutlichste Beispiel auf dieser Liste dafür, dass der Status als reines Sammlerstück die Logik der Seltenheitsstufen außer Kraft setzt. „Field-Tested“ für 10–20 $ bietet die volle Ästhetik des Dschungels in Dunkelgrün und Braun zu einem erschwinglichen Preis.

★ DER BESTE JUNGLE-SKIN FÜR DIE M4A4 M4A4 | Dschungeltiger Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:10,84–72,07 $ / ca. 9,97–66,31 € / ca. 8,57–56,94 £

Seltenheit:Industriequalität

Quelle: Abholung (keine Abgabe in der Abgabebox)

Fallschlüssel:Keine

The M4A4 | Desert Storm ist der beste M4A4-Skin in Sandtönen zum „Industriequalität“-Preis – ein reines Sammlerstück mit warme Wüsten-Tarnfarben in Sand-, Beige- und Staubtönen die man aus keinem Behälter gewinnen kann. Die Preise reichen von €10.84 in „Battle-Scarred“ €72.07 für fabrikneue Ware, die sich durch reine Sammelabnahme deutlich von den üblichen Produkten in Industriequalität abhebt.

Wüstentarnung passt von Natur aus gut zu einem abgenutzten Look, und Exemplare mit Gebrauchsspuren wirken im Vergleich zu fabrikneuen Modellen oft authentischer – „Field-Tested“ für 12–18 Dollar ist der ideale Preis. Die warme Farbpalette aus Braun- und Beigetönen passt perfekt zu Dust II– Skin-Varianten und passendes Zubehör, was diesen M4A4-Skin zu einer guten Wahl für Spieler macht, die ein bewusstes Wüsten- oder Sand-Thema gestalten möchten CS2Ausrüstung.

★ DER BESTE SAND-SKIN FÜR DIE M4A4 M4A4 | Desert Storm Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:30,90 $ – 940,84 $ / ca. 28,43 € – 865,66 € / ca. 24,41 £ – 743,35 £

Seltenheit:Militärspezifikation

Quelle:Nuke-Souvenirpakete (Köln 2016, Atlanta 2017, Boston 2018)

Fallschlüssel:Keine

The M4A4 | Strahlungsgefahr ist der beste M4A4-Skin zum Thema Atomkraft in CS2 und eines der eindrucksvollsten Beispiele dafür, wie Souvenir-Aufkleber den Preis eines Mil-Spec-Skins auf ein Niveau in der Nähe von „Covert“ in die Höhe treiben. Es leuchtend rote diagonale Streifen und Strahlungsgefahrensymbole auf einem schwarz-lila Körper, der sich erstreckt von €30.90 to €940.84 für hochwertige Souvenir-Artikel, fabrikneu.

Das Major-Turnier in Köln 2016 ist eines der historisch bedeutendstenCounter-Strike: Global Offensivealler Zeiten – ein „Radiation Hazard“ mit Goldfolienaufklebern aus diesem Turnier ist ein echtes Wettkampf-Erinnerungsstück. Einfache Souvenir-Exemplare für 30–50 $ sind eine gute Einstiegsmöglichkeit für Spieler, die das Design haben möchten. Dies ist einer jener besten M4A4-Skins, bei denen der Aufkleber mehr über die Geschichte erzählt als der Skin selbst.

★ DER BESTE NUCLEAR-SKIN FÜR DIE M4A4 M4A4 | Strahlungsgefahr Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:42,80 $ – 599,00 $ / ca. 39,38 € – 551,13 € / ca. 33,81 £ – 473,26 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Quelle: Abholung (keine Abgabe in der Abgabebox)

Fallschlüssel:Keine

The M4A4 | Modern Hunter ist der seltenste „Restricted“-Skin für die M4A4 auf dieser Liste – ein rein für Sammler bestimmter Skin im Jagd-Camouflage-Look mit gelben Herbst-Eichenblättern und -zweigen auf beigem Hintergrund die aus keinem Behälter gewonnen werden kann, mit einer Obergrenze von €599.00 und ein von Kämpfen gezeichneter Boden aus €42.80. Jedes derzeit im Umlauf befindliche Exemplar war bereits auf dem Markt, bevor das Angebot endgültig versiegte.

Ein Neupreis von 599 $ für einen „Restricted“-Skin widerspricht der üblichen Logik der Seltenheit – hier kommt lediglich die reine Mechanik des Sammelangebots zum Tragen. Neben dem Morgendämmerung… es ist einer der beiden besten M4A4-Skins, die beweisen, dass der Status „ohne Container“ den Preis vollständig von der offiziellen Stufe entkoppeln kann. „Field-Tested“-Exemplare für 50–80 $ sind der praktische Einstieg für Spieler, die die Ästhetik des Jagd-Camos möchten, ohne die „Factory New“-Kosten auf „Heiligtum“-Niveau auf sich nehmen zu müssen.

★ DIE SELTENSTE M4A4 IN BEGRENZTER AUFLAGE M4A4 | Modern Hunter Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:1.288,52–2.760,37 $ / ca. 1.185,56–2.539,80 € / ca. 1.018,04–2.180,93 £

Seltenheit:Vertraulich

Quelle: Abholung (keine Abgabe in der Abgabebox)

Fallschlüssel:Keine

The M4A4 | Poseidon ist der exklusivste M4A4-Skin in CS2 kurz vor demM4A4 | Heulen – ein exklusives Design der „Classified“-Kollektion, das sich durch ein detaillierte mythologische Kampfszene zwischen Poseidon und zwei Seeungeheuern auf einem dunkelblaugrünen Gehäuse, mit Poseidon, der einen goldenen Dreizack in hellblaugrünen Farbtönen schwingt, sowie graugrünen Meeresbewohnern, erhältlich in nur drei Zuständen: fabrikneu, mit minimalen Gebrauchsspuren und praxiserprobt. Die Preise reichen von €1,288.52 to €2,760.37.

Weder kampferprobt noch abgenutzt Poseidonirgendwo in der CS2 Wirtschaft, wodurch sich die Nachfrage der Sammler auf einen von Natur aus begrenzten Angebotspool konzentriert. Bei 1.300 Dollar liegt der Einstiegspreis für Sammler, die bereit sind, sich auf dieses Segment festzulegen. Der Poseidon ist ein langfristiges Traumziel für jeden ernsthaften CS2 Ein Skin-Sammlerstück und eine wahrhaft außergewöhnliche Wahl unter den besten M4A4-Skins für den passionierten Käufer.

Produktpreis:4.141,47 $ – 15.149,81 $ / ca. 3.810,55 € – 13.939,21 € / ca. 3.272,13 £ – 11.969,69 £

Seltenheit:Schmuggelware

Quelle: Waffenkoffer von Huntsman (entfernt)

Fallschlüssel:Keine

The M4A4 | Heulen ist der einzige „Contraband“-Skin für die M4A4 in CS2 und der kultigste, teuerste und meistdiskutierte Skin in der Geschichte des Spiels. Nach einem Urheberrechtsstreit im Jahr 2014 wurde er dauerhaft in die Kategorie „Contraband“ umgestuft – wodurch er für immer aus dem Drop-Pool der Kisten entfernt wurde – der Illustration eines knurrenden Wolfes in tiefes Rot, Orangenundweiße Farbverläufe vor einem rot-schwarz flammenden Körper ist in vier Ausführungen erhältlich bei €4,141.47 in „Well-Worn“ zu €15,149.81 für fabrikneu.

Kein anderer Skin trägt die Bezeichnung „Contraband“, und seit über einem Jahrzehnt sind keine neuen Exemplare mehr auf den Markt gekommen – jedes noch vorhandene Exemplar wurde in einem kurzen historischen Zeitfenster vor der Neuklassifizierung ausgepackt. Es gibt keinen vergleichbaren Skin – der M4A4 | Heulen ist der ultimative Heilige Gral unter den besten M4A4-Skins auf dem Markt und der Maßstab, an dem letztendlich alle guten M4A4-Skins gemessen werden.

Die besten M4A4-Skins in CS2, die man haben sollte

Die folgende Tabelle listet die besten M4A4-Skins nach Seltenheit, Preisklasse und Wertsteigerungsfaktoren auf und bietet einen schnellen Überblick über M4A4-Skins aller Stufen. Von den besten preisgünstigen M4A4-Skins bis hin zu hochwertigen Sammlerstücken – diese Übersicht hilft dir dabei, gute M4A4-Skins vor dem Kauf zu vergleichen.

Preise gültig ab 04/2026.

Produktname Seltenheit Preisspanne Hinweis zur Preisgestaltung M4A4 | Temukau Verdeckt 29,42 $ – 202,96 $ Versteckte Rarität + auffällige Māori-Grafik; FN erzielt Spitzenpreis M4A4 | Buzz Kill Verdeckt 77,51 $ – 875,00 $ Veraltete Handschuhhülle; festes Angebot treibt FN auf fast 900 Dollar M4A4 | Neo-Noir Verdeckt 28,76 $ – 172,07 $ Die Neonfarben verblassen mit der Zeit; FN/MW sind ihren höheren Preis wert M4A4 | Zahnfee Vertraulich 3,67 $ – 22,58 $ Die aktive Nachfrage sorgt für ein stabiles Angebot; ein hervorragendes Schnäppchen unter 6 Dollar M4A4 | Öder Raum Vertraulich 11,21 $ – 125,25 $ Das Gamma-Szenario ist weiterhin aktuell; ein Einstieg bei 20–30 $ ist die kluge Entscheidung M4A4 | In lebhaften Farben Verdeckt 26,92 $ – 167,00 $ Farbsensitiv; MW wird für volle Sättigung empfohlen M4A4 | Vollgas Verdeckt 33,28 $ – 467,02 $ Nur zur Abholung; kein Schlüssel erforderlich M4A4 | Drachenkönig Vertraulich 14,16 $ – 90,62 $ Fast ein Jahrzehnt Marktgeschichte; zeitlose purpurrote Farbpalette M4A4 | Auge des Horus Verdeckt 256,35 $ – 2.230,71 $ Kombinationen von Souvenir-Aufklebern treiben den Höchstpreis in die Höhe M4A4 | Der Kaiser Verdeckt 53,30 $ – 364,06 $ Der Fall Prisma ist noch nicht abgeschlossen; MW/FT bietet bei 70–100 $ ein attraktives Kurs-Gewinn-Verhältnis M4A4 | Höllisch Vertraulich 21,69 $ – 518,92 $ Aktuelles Highlight unter den Souvenirs: Goldfolienaufkleber sorgen für einen Premium-Effekt M4A4 | Tagesanbruch Eingeschränkt 481,93 $ – 1.186,58 $ Einzigartiges impressionistisches Design, das sich jeder Einstufung in eine Seltenheitsstufe entzieht M4A4 | Spinnenlilie Eingeschränkt 6,06 $ – 104,10 $ Durch die dunkle Hintergrundfarbe bleibt das Design bei „Well-Worn“ und darunter gut lesbar M4A4 | Cybersicherheit Vertraulich 23,29 $ – 278,90 $ Op. „Broken Fang“; FT bei 30–40 $ in bestem Zustand M4A4 | Etch Lord Eingeschränkt 0,47 $ – 9,38 $ Kilowatt-Szenario aktiv; MW bei 2–4 $ übertrifft den FN-Wert M4A4 | Der böse Daimyo Eingeschränkt 3,32 $ – 21,47 $ Falchion-Koffer aus dem Rotationsangebot; alte CS:GO-Preise M4A4 | Hellfire Vertraulich 100,98 $ – 887,74 $ Das Modell „Op. Hydra“ wird nicht mehr hergestellt; das Angebot wird mit der Zeit knapper M4A4 | Royal Paladin Verdeckt 70,20 $ – 414,08 $ Revolver-Gehäuse aus dem Sortiment genommen; alternder Bestand stützt den Preis M4A4 | Röntgen Verdeckt 80,14 $ – 202,96 $ Nur 3 Exemplare; Rarität aus dem Jahr 2013 in begrenzter Stückzahl M4A4 | Blitzschlag Eingeschränkt 1,61 $ – 22,34 $ Nur für Sammler; detailreiche Darstellung des Blitzes, die den Zustand widerspiegelt M4A4 | The Coalition Verdeckt 319,00 $ – 2.299,96 $ Nur im Direktverkauf erhältliches weißes Covert-Modell; Premium-Ausführung für einen gepflegten Business-Look M4A4 | Griffin Eingeschränkt 3,26 $ – 83,35 $ Op. Vanguard 2014; Preisgestaltung über dem üblichen Niveau; Zugangsbeschränkung M4A4 | Die Battlestar Verdeckt 29,60 $ – 198,06 $ Op. Wildfire ist weiterhin erhältlich; die Ästhetik der industriellen Ausrüstung behält ihren Wert M4A4 | Turbine Eingeschränkt 1,01 $ – 33,13 $ 2024-Marktüberblick: Dank des aktiven Angebots bleiben die Preise erschwinglich M4A4 | Konverter Militärspezifikation 0,44 $ – 9,98 $ Souvenir-Inferno-Pakete; Aufkleber verschönern die Decke M4A4 | Polysoup Eingeschränkt 11,23 $ – 46,34 $ Nur als Sammlerstück erhältlich; ungewöhnliche Low-Poly-Grafik sorgt für einen hohen Designwert M4A4 | Desert-Strike Verdeckt 30,15 $ – 152,35 $ Der Fall „Huntsman“ wurde eingestellt; die Wüsten-Tarnung altert würdevoll M4A4 | Choppa Militärspezifikation 0,06 $ – 3,99 $ Fever Case aktiv; der günstigste M4A4-Skin im Camo-Design auf dem Markt M4A4 | Magnesium Militärspezifikation 0,16 $ – 13,22 $ Herbst „Danger Zone“ im Einsatz; metallischer Glanz zum günstigen Preis M4A4 | Asimov Verdeckt 80,20 $ – 455,69 $ Keine FN/MW; geringe Streuung – FT-Exemplare erzielen eine Sammlerprämie M4A4 | Kugelhagel Verdeckt 78,28 $ – 3.500,00 $ eSports-Artefakt 2014; das seltenste Exemplar aller „Covert“-Karten M4A4 | Aeolian Dark Industriequalität 0,04 $ – 1,05 $ Nur Selbstabholung; das günstigste Modell auf der Liste, unabhängig vom Zustand M4A4 | Poly Mag Militärspezifikation 0,06 $ – 1,94 $ „Recoil Case“ aktiv; taktisches Design in Schwarz und Hellbraun für unter 2 $ bei FN M4A4 | Urban DDPAT Industriequalität 0,09 $ – 179,00 $ Souvenirzug-Pakete; Aufkleber machen den gesamten Mehrwert aus M4A4 | Ungefähr Eingeschränkt 22,55 $ – 158,70 $ Op. Bravo 2013; der schwindende Bestand stützt die bisherigen Preise M4A4 | Naval Shred-Tarnmuster Industriequalität 0,04 $ – 0,53 $ Nur im Abholverkauf bei Industriequalität; preisgünstige Bodenbeläge M4A4 | Rot DDPAT Eingeschränkt 5,43 $ – 275,64 $ Dust II-Souvenirpakete; goldene Aufkleber sprengen die Obergrenze M4A4 | Tornado Industriequalität 8,47 $ – 203,80 $ Köln 2014–Boston 2018: Inferno-Souvenir; DreamHack 2014-Aufkleber als Premium-Beigabe M4A4 | Dunkle Blüte Industriequalität 16,58 $ – 110,18 $ Nur zur Abholung; das Muster mit den blauen Rosenknospen hat Vorrang vor der Etage M4A4 | Stahlbau Industriequalität 0,03 $ – 0,44 $ Workshop-Ästhetik nur für die Sammlung; Grau, Gelb und Rot zu nahezu null Kosten M4A4 | Global Offensive Militärspezifikation 15,97 $ – 79,37 $ CS:GO-Marke für Sammler; Premium-Sammlerstück mit Hintergrundgeschichte M4A4 | Mainframe Industriequalität 0,02 $ – 1,57 $ Nuke-Souvenir; günstiges Technik-Muster für unter 2 $ bei FN M4A4 | Faded Zebra Militärspezifikation 3,90 $ – 111,55 $ eSports 2013: Der „Legacy Age“-Effekt treibt FN auf 111 Dollar M4A4 | Dschungeltiger Industriequalität 8,20 $ – 88,21 $ Nur als Sammlerstück erhältlich; wird zu festgelegten Preisen gehandelt M4A4 | Desert Storm Industriequalität 10,84 $ – 72,07 $ Nur in der Kollektion erhältlich: Warme Tarnoptik; Design, das auch bei weniger makellosem Zustand gut aussieht M4A4 | Strahlungsgefahr Militärspezifikation 30,90 $ – 940,84 $ Köln 2014–2018 Nuke-Souvenir; Goldaufkleber-Kombinationen für fast 1.000 Dollar M4A4 | Modern Hunter Eingeschränkt 42,80 $ – 599,00 $ Nur im Direktverkauf; 599 $ – FN widersetzt sich der Logik der Beschränkungen gänzlich M4A4 | Poseidon Vertraulich 1.288,52 $ – 2.760,37 $ Nur Abholung; in der Wirtschaft gibt es nur drei Bedingungen M4A4 | Heulen Schmuggelware 4.141,47 $ – 15.149,81 $ Nur „Contraband“-Skins in CS2; das Angebot ist seit 2014 eingefroren

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder für ihre Richtigkeit noch für ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Preisedenn die besten M4A4-Skins werden von Seltenheit, Nachfrage und Design bestimmt, doch herausragende Optik hebt M4A4-Skins oft über ihre eigentliche Kategorie hinaus. Ältere „Covert“-Skins schneiden durchweg besser ab als neuere, während Kollektions-Drops selbst gute M4A4-Skins zu Premium-Objekten machen. Für Spieler, die zudem die Ökosysteme der Gewehre vergleichen, die besten M4A1-S-Skins hilft dabei, zu verdeutlichen, wie sich ähnliche Preis- und Designprinzipien in einer anderen wichtigen Waffenkategorie auswirken CS2. In vielen Fällen zeichnen sich die besten M4A4-Skins eher durch ihre Seltenheit und Geschichte aus als allein durch ihre Seltenheit.

Abholstellen wirken sich stark auf M4A4-Skins aus und machen sie oft zu den besten M4A4-Skins, unabhängig von ihrer Stufe. Skins wie M4A4 | Auge des Horus, M4A4 | The CoalitionundM4A4 | Poseidon gehört aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit zu den besten M4A4-Skins. Die M4A4 | Howl hebt sich deutlich von den anderen ab und ist damit einer der seltensten und teuersten M4A4-Skins in CS2.

Zustand der Außenausstattung spielt eine wichtige Rolle bei der Preisgestaltung aller M4A4-Skins, insbesondere bei den besten M4A4-Skins mit detailreichen Oberflächen. „Factory New“-Versionen kosten oft deutlich mehr, während „Field-Tested“-Varianten nach wie vor die beste Wahl für preisgünstige M4A4-Skins darstellen. Designs mit starker Abnutzung sorgen für niedrigere Preise, wodurch einige der besten günstigen M4A4-Skins zu besonders preiswerten Optionen werden.

Mein Fazit zu den besten M4A4-Skins in CS2

Die besten M4A4-Skins reichen von extrem günstigen Optionen bis hin zu seltenen Sammlerstücken und decken alles ab, von den besten preisgünstigen M4A4-Skins bis hin zu hochwertigen Investitionsobjekten. Egal, in welcher Preisklasse du nach guten M4A4-Skins suchst – von den besten günstigen M4A4-Skins und den besten M4A4-Skins unter 10 $ bis hin zu begehrten Investitionsobjekten – diese Skins stechen als die besten M4A4-Skins hervor, die du dir unbedingt zulegen solltest.

M4A4 | Temukau – Einer der besten M4A4-Skins überhaupt, der ein auffälliges Design mit einem erschwinglichen Preis verbindet und sich somit sowohl für Sammler als auch für Spieler hervorragend eignet.

M4A4 | Buzz Kill – Eine erstklassige Wahl unter den M4A4-Skins, bedingt durch das schwindende Angebot an Kisten und die hohe Nachfrage nach „Factory New“-Skins, was sie zu einer der besten M4A4-Skins in Bezug auf den langfristigen Wert macht.

M4A4 | Neo-Noir – Ein Fan-Favorit und einer der bekanntesten guten M4A4-Skins, der durch seine ansprechende Optik besticht und in allen Spielzuständen eine konstante Nachfrage genießt.

Der Markt für M4A4-Skins belohnt Spieler, die sich mit Angebot, Zustand und Herkunft der Skins auskennen. Die besten M4A4-Skins lassen sich selten allein anhand ihrer Seltenheit bestimmen – Sammlerstatus, Verfügbarkeit und Nachfrage spielen oft eine größere Rolle. Von den besten roten bis hin zu den besten blauen M4A4-Skins hängt die richtige Wahl vom Budget und den persönlichen Vorlieben ab.

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Häufig gestellte Fragen