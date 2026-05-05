Die 10 teuersten CS2-Messerskins im Jahr 2026

Das teuerste CS2 Messerschalen sind nicht nur selten – sie sind Statussymbole. Spieler suchen nach diesen Klingen aus Neugier, aus Sammlerinteresse oder um vor einem größeren Tauschgeschäft den Preis zu überprüfen. Was unterscheidet ein 500-Dollar-Messer von einem 10.000-Dollar-Messer – und was macht es zum teuersten CS2 Leder – hängt vom Messermodell, der Seltenheit der Ausführung und dem Zustand des Leders ab. Muster, Wert und Verfügbarkeit beeinflussen die Preise. In einem kompetitiven Ego-Shooter wie Counter-Strike 2… dein Messer ist der auffälligste Gegenstand in deiner Ausrüstung – und das spiegelt sich auch in den Marktpreisen wider.

Die Preise in dieser Liste reichen von ca. 413 $ für ein Skelettmesser-Massaker bis zu 10.683 $ für einen Butterfly-Messer Gamma Doppler Emerald – das teuerste Butterfly-Messer CS2 hervorgebracht hat. Fälle wie der CS:GO-Waffenkoffer and Operation Breakout stehen hinter einigen der teuersten CS Messerschalen werden nach wie vor gehandelt. Dieser Leitfaden behandelt die teuersten CS2 Die „Skin 2026“-Sammler verfolgen die Entwicklung und analysieren, was diese Preise antreibt.

Unsere Top-Auswahl der teuersten CS2-Messerskins

Ich habe Marktdaten verschiedener Plattformen verglichen, um die teuersten zu ermitteln CS2 ein Messer in jeder Kategorie. Diese zehn sind die ernsthaftesten Anwärter auf den Titel des teuersten CS2-Skins in Counter-Strike 2 rgerade jetzt.

Jedes Messer befindet sich anVersteckte Raritätund fällt von der Seltener Spezialgegenstand (Gold) Pool mit einer Quote von 0,26 %. Die Preise spiegeln die Nachfrage nach den Messermodellen „Butterfly“ und „Karambit“ wider. an der Spitze – und die Knappheit ist ungebrochen, wobei Doppler-Edelsteine und musterbasierte Skins die höchsten Aufschläge unter den teuersten Artikeln erzielen CS auf dem Markt erhältliche Messerschalen.

Der Zustand spielt eine wichtige Rolle. Einige Modelle sind nur in den Zuständen „Factory New“ und „Minimal Wear“ erhältlich, was zu einem knapperen Angebot führt. Andere sind in allen fünf Ausführungen erhältlich, was einen günstigeren Einstieg ermöglicht, aber für makellose Exemplare hohe Aufschläge mit sich bringt. In den folgenden Abschnitten werden der Zustand, die Herkunft der Hülle und die Preise der einzelnen Messer aufgeführt.

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Wahrscheinlichkeiten für seltene Fälle

Jedes Messer auf dieser Liste stammt aus der Kategorie „Seltene Spezialgegenstände (Gold)“. Ganz gleich, ob du auf der Suche nach dem teuersten CS2 Messer oder jede andere Standardklinge – diese Drop-Wahrscheinlichkeiten bleiben in allen Waffen-Kisten in Counter-Strike 2.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in Prozent Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Diese Wahrscheinlichkeiten stammen von Community-Tracking-Websites, die Über 10.000 Falleröffnungen pro Typ. Bei 0,26 % beläuft sich der Betrag auf etwa 1 Messer pro 385 Öffnungen. Das teuerste CS Auch Messerscheiden befinden sich hinter dieser Barriere – kein anderes Etui bietet bessere Aufbewahrungsmöglichkeiten für Messer.

Für alle, die sich fragen: „Was ist das teuerste Messer in CS2?„– die Antwort beginnt hier, noch bevor Muster und Float überhaupt eine Rolle spielen. Sobald die Gold-Stufe erreicht ist, bestimmen die Fertigstellung und der Muster-Seed den Endpreis – genau hier unterscheiden sich ein 500-Dollar-Messer und ein 10.000-Dollar-Messer. Die Gewinnchancen sind in jedem Fall identisch; entscheidend ist, was man würfelt, nachdem man sie besiegt hat. Eine vollständige Übersicht darüber, welche Fälle das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, findest du in unserem Leitfaden zu den die besten Fälle, die man aufschlagen kann CS2.

Die teuersten CS2-Messerskins

Die folgenden Messer wurden auf der Grundlage der aktuellen Marktpreise und der Verfügbarkeit ausgewählt; jedes einzelne von ihnen ist ein Anwärter auf den Titel des teuersten Messers CS2 Messer. Die Liste umfasst Doppler-Raritäten, Muster-Finishes und besonders begehrte Messermodelle – die teuersten Klingen, nach denen Sammler und Händler aktiv suchen.

Was macht diese Messer im Vergleich zu anderen Gegenständen der Seltenheitsstufe „Covert“ so teuer? Zunächst einmal kommt es auf das Messermodell an – Butterfly und Karambit werden zu höheren Preisen als andere Klingen gehandelt. Dann die Veredelung: Doppler-Edelsteine (Saphir, Rubin, Smaragd) sorgen für hohe Mindestpreise, während Muster-Samen auf „Case Hardened“ und „Crimson Web“ enorme Höchstpreise ermöglichen. Dies sind die teuersten CS Messerschalen in jeder Preisklasse.

1. Karambit, einsatzgehärtet (Blue Gem)

Preisspanne: 651,98–4.674,55 $ (553,53–3.968,69 € / 480,51–3.445,14 £) (Grundpreis); Blue Gem-Muster: 10.000–1.500.000+ $ (8.490–1.273.500+ € / 7.370–1.105.500+ £)

Seltenheit: Verdeckt

Herkunft des Falls: CS:GO-Waffenkoffer, CS:GO-Waffenkoffer 2 und CS:GO-Waffenkoffer 3

jeweiliger Schlüssel: CS:GO-Waffenkoffer-Schlüssel, CS:GO-Waffenkoffer-2-Schlüssel und CS:GO-Waffenkoffer-3-Schlüssel

The Karambit, einsatzgehärtet [Blue Gem] ist das teuerste CS2 ein Messer, dasausschließlich durch einen Muster-Startwert gesteuert. Der Grundpreis für ein Standardmodell Karambit, einsatzgehärtetliegt zwischen €651.98 and €4,674.55 für alle fünf Außenoberflächen – doch diese Auswahl umfasst lediglich allgemeine Muster. Wenn man einen „Case Hardened“-Skin entpackt, wird einer von 1.000 möglichen Muster-Seeds generiert, von denen jeder ein einzigartiges Verhältnis von blau, GoldundSilberüber die Klinge.

Die meisten Samen ergeben gemischte oder überwiegend goldene Ergebnisse, doch die seltenen Samen mit einer vorherrschenden blauen Färbung auf der Spielseite, die als „Blue Gems“ bekannt sind, spielen in einer ganz eigenen Liga. Hochwertige Blue-Gem-Samen wie das Muster 387 (fast vollständig blaue Spielseite) wurden auf über 1,5 Millionen Dollar. Selbst Blue Gems der mittleren Preisklasse werden regelmäßig für 10.000 bis über 100.000 Dollar gehandelt, was sie mit Abstand zu den teuersten macht CS die Haut wie ein Messer, wenn das richtige Muster trifft.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Karambit, einsatzgehärtet (Blue Gem) hat die höchste Preisobergrenze aller mustergestalteten Messer in Counter-Strike 2, wobei der als Nummer 1 gesetzte „Blue Gem“ (Muster 387) einen Wert von über 1,5 Millionen Dollar hat – und damit das teuerste einzelne Exemplar ist CS2 die dünnste Messerschneide, die es gibt.

Die Animation der gebogenen Klinge des Karambit macht es zum beliebtesten Premium-Messermodell in Counter-Strike 2. Da es aus dem Sortiment genommen wurde CS:GO-Waffenkoffer Das Angebot geht zur Neige – was den Preisaufschlag weiter in die Höhe treibt. Blue Gem Karambits haben im Laufe der Zeit einen schnelleren Wertzuwachs verzeichnet als fast jede andere Art von Immobilien, was sie zu einer soliden langfristigen Anlage unter den teuersten Objekten macht CS2 Messeroptionen.

Was sagen die Spieler dazu?

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„Blue Gem“-Karambits sind das Nonplusultra unter den Messern in CS2. Kein Exemplar gleicht dem anderen, und der richtige „Seed“ kann mehr wert sein als das gesamte Inventar der meisten Spieler. Nichts anderes in Counter-Strike 2 hat einen vergleichbaren Wert.

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Preisspanne: 9.163,07–10.932,20 $ (7.779,45–9.281,44 € / 6.753,18–8.057,03 £)

Seltenheit: Verdeckt

Herkunft des Falls: „Träume & Alpträume“-Fall oder „Operation Riptide“-Fall

jeweiliger Schlüssel: „Dreams & Nightmares“-Fallschlüssel oder „Operation Riptide“-Fallschlüssel

The Butterfly-Messer Gamma Doppler Emerald ist das teuerste Butterfly-Messer CS2 Spieler können besitzen, zu Preisen zwischen €9,163.07 and €10,932.20. Es vereint das beliebteste Messermodell mit dem seltensten Gamma-Doppler-Phase – Die tiefgrüne Metallic-Lackierung des Emerald ist äußerst selten. Da er nur in den Zuständen „Factory New“ und „Minimal Wear“ erhältlich ist, ist das Angebot aufgrund der begrenzten Anzahl an Exemplaren äußerst knapp, was zu dem höchsten Mindestpreis unter den teuersten Modellen führt CS2 Messer auf dieser Liste.

Es fällt von der Fall „Träume & Alpträume“ or Fall „Operation Riptide“. Die Kombination aus dem begehrtesten Messermodell und der seltensten Edelsteinqualität ist der Grund, warum dies nach wie vor das teuerste Butterfly-Messer ist CS2 hat hervorgebracht. Das Schmetterlingssmaragd ist der Maßstab – sein Preis hat sich über 9.000 Dollar gehalten, da die Nachfrage im Premiumsegment nie nachlässt.

★ Das zweitteuerste CS2-Messer Butterfly-Messer Gamma Doppler Emerald Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne: 4.822,34–5.619,87 $ (4.094,17–4.771,27 € / 3.554,06–4.141,84 £)

Seltenheit: Verdeckt

Herkunft des Falls: Chroma 2-Gehäuse, Chroma 3-Gehäuse oder Chroma-Gehäuse

jeweiliger Schlüssel: Chroma 2-Gehäuseschlüssel, Chroma 3-Gehäuseschlüssel oder Chroma-Gehäuseschlüssel

The Karambit Doppler Saphir koppelt die das beliebteste Messermodell in Counter-Strike 2mit demdie begehrteste Doppler-Phase. Preis zwischen €4,822.34 and €5,619.87… dieses Messer besticht durch seine bemerkenswerte Beständigkeit. Die vollständig saphirblaue Klinge macht es auf den ersten Blick unverwechselbar. Es gehört zu den Kultige taktische Shooterda draußen,CS2 Messerskins gehören zu den Gegenständen mit dem höchsten Wiederverkaufswert in der Gaming-Branche.

Es fällt von der Chroma-HülleReihe. Saphir ist neben Rubin und Schwarzer Perle die seltenste Doppler-Phase – man benötigt die Gold-Stufe (0,26 %) sowie den entsprechenden Edelstein-Roll. Es gibt nur Exemplare der Stufen FN und MW. Es ist eines der teuersten CS2 Skins mit der vorhersehbarsten Preisentwicklung, da Doppler der Edelstein-Stufe nicht vom Musterglück abhängen. Für Spieler, die Klingen der Spitzenklasse vergleichen, stellen Saphir-Karambits die sicherste Wertanlage in der Doppler-Kategorie dar.

★ Das drittteuerste CS2-Messer Karambit Doppler Saphir Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne: 2.920,19–3.120,34 $ (2.479,24–2.649,17 € / 2.152,18–2.299,69 £)

Seltenheit: Verdeckt

Herkunft des Falls: Prisma 2 Case oder Prisma Case

jeweiliger Schlüssel: Prisma 2 Case Key oder Prisma Case Key

The Talon-Messer Doppler Ruby ist eines der teuersten CS2 Häute in dermittleres Premium-Segment, Handel zwischen €2,920.19 and €3,120.34. Die „Hawkbill“-Klinge des Talon unterstreicht das Ruby-Finish mit ihrer durchgehend blutroten Oberfläche ohne Streifenbildung und macht es zu einem der reinsten und teuersten CS Messer-Skins verfügbar. Es wird von dem Prisma Case and Prisma 2 Häuser, die beide mit der Zeit immer seltener werden. Es gibt nur Exemplare in den Zuständen „FN“ und „MW“, was die hohen Preise zusätzlich rechtfertigt.

Der Talon hat nicht denselben Modell-Aufschlag wie der Butterfly oder der Karambit, wodurch er in dieser Preisklasse erschwinglicher bleibt. Für Spieler, die einen Doppler der Spitzenklasse suchen, ohne mehr als 5.000 Dollar ausgeben zu wollen, ist der Ruby aus dem Hausbietet eine starke visuelle Wirkung – und eine klare Antwort auf die Frage: „Was ist das teuerste Messer in CS2?” außerhalb der „Butterfly“- und „Karambit“-Klasse. Es ist ein praktischer Einstieg in die High-End-Klasse CS2 Ein Paradies für Sammler von Doppler-Messern. Wenn Sie hochwertige Messer gewinnbringend weiterverkaufen möchten, erfahren Sie hier, wie Sie das anstellen können HandelCS2 Skins gegen Geld.

★ Das viertteuerste CS2-Messer Talon-Messer Doppler Ruby Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne: 1.994,99 $ – 9.750,00 $ (1.693,75 € – 8.277,75 € / 1.470,31 £ – 7.185,75 £)

Seltenheit: Verdeckt

Herkunft des Falls: Gamma 2 Case oder Gamma Case

jeweiliger Schlüssel: Gamma 2 Case Key oder Gamma Case Key

The Bayonet Gamma Doppler Emerald weist die größten Preisschwankungen auf dieser Liste auf – €1,994.99 to €9,750 – was es zu einem der die unberechenbarsten Messer hier. Dieser Abstand spiegelt den Unterschied zwischen einem MW-Exemplar und einem FN mit geringem Spiel wider. Die lange Klinge des Bayonet bringt den grünen Smaragd mit minimaler Verzerrung zur Geltung. Es stammt aus der eingestellten Gehäuse-Sortiment and Reihe 2 Häuser. SpeziellCS2 E-Sport-Fans die Silhouette des Bayonet aus Wettkämpfen wiedererkennen.

Ein MW-Modell für unter 2.500 Dollar bietet den „Emerald“-Look zu einem Bruchteil der Kosten eines FN, während ein FN mit einem Gewicht von unter 0,01 Gramm mit dem teuersten Butterfly-Messer mithalten kann CS2 Preise. DieBajonett-Smaragd belohnt geduldige Käufer, die sorgfältig nach dem Spielraum filtern – und bietet damit eine Flexibilität, die Messer mit engerem Spielraum nicht bieten.

★ Das fünftteuerste CS2-Messer Bayonet Gamma Doppler Emerald Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne: 2.415,20–2.650,83 $ (2.050,50–2.250,55 € / 1.780,00–1.953,66 £)

Seltenheit: Verdeckt

Herkunft des Falls: Operation Breakout – Waffenkoffer

jeweiliger Schlüssel: Operation Breakout – Schlüssel für den Waffenkoffer

The Butterfly-Messer Fade ist eines der teuersten Butterfly-Messer CS2 Sammlerobjekt für seine klarer Preisverlauf und enge Preisspanne of €2,415.20–€2,650.83. Der Farbverlauf reicht von Gelb über Rosa bis hin zu Violett, und der Grad des Farbverlaufs wirkt sich direkt auf den Wert aus – Exemplare mit vollständigem Farbverlauf erzielen einen höheren Preis. Er ist ausschließlich aus dem auslaufenden Sortiment erhältlich Operation Breakout – Waffenkoffer. Es gibt nur FN und MW.

Dieser einzigartige Ursprung in Verbindung mit dem enormen Preisaufschlag des „Butterfly“-Modells macht es zu einem festen Bestandteil der High-End-Klasse CS2 Messer. Das Fade kommt zwar ohne Muster-Seeds aus, doch der Fade-Prozentsatz spielt dennoch eine Rolle – ein Fade von 100 % ist teurer als einer von 90 %. Es ist das drittteuerste Butterfly-Messer CS2 auf dieser Liste steht, und für Käufer, die das teuerste Modell suchen CS Messer mit vorhersehbarem Wiederverkaufswert, das Butterfly-Fade liefert.

★ Das sechstteuerste CS2-Messer Butterfly-Messer Fade Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne: 1.610,00–1.729,69 $ (1.366,89–1.468,51 € / 1.186,57–1.274,78 £)

Seltenheit: Verdeckt

Herkunft des Falls: Spectrum-Hülle, Spectrum 2-Hülle

jeweiliger Schlüssel: Spectrum-Gehäuseschlüssel, Spectrum 2-Gehäuseschlüssel

The Butterfly-Messer „Marble Fade“Handel zwischen€1,610.00 and €1,729.69im Grunde genommen, aberSamen der Sorte „Feuer und Eis“ die Preise deutlich in die Höhe treiben. Die Oberfläche vereint Rot, Blau und Gelb – bei den Varianten „Fire“ und „Ice“ wird Gelb weggelassen, um eine klare Trennung zu erzielen. Es ist ein weiteres Juwel unter den teuersten Butterfly-Messern CS2 um das sich Sammler reißen. Es fällt aus dem Spectrum-Fallund dieSpectrum 2-Hülle nur in FN und MW.

Das ist eines der teuersten CS2 Messerschalen, wo Die Musterauswahl wirkt sich direkt auf die Preisgestaltung aus – ein echtes Feuer und Eis kann zum doppelten Standardwert von „Marble Fade“ gehandelt werden. Für Sammler, die hochwertige Klingen vergleichen, ist die Schmetterling-Marmor-Verlauf belohnt informierte Anleger, die „Fire and Ice“-Muster erkennen, bevor der Markt eine Korrektur durchläuft. Es ist eines der teuersten CS2 Messerauswahl – hier zahlt sich Fachwissen aus.

★ Das siebtteuerste CS2-Messer Butterfly-Messer „Marble Fade“ Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne: 575,05–3.031,77 $ (488,22–2.573,97 € / 423,81–2.234,41 £)

Seltenheit: Verdeckt

Herkunft des Falls: Spectrum 2-Hülle oder Spectrum-Hülle

jeweiliger Schlüssel: Spectrum 2-Hülle Key oder Spectrum Case Key

The Die Geschichte des Butterfly-Messersist dasdas erschwinglichste Butterfly-Messer CS2 Angebote in dieser Preisklasse – erhältlich in allen fünf Außenfarben. FN/MW liegt bei 575,05 $ – 3.031,77 $, doch Exemplare mit „Battle-Scarred“-Zustand werden zu einem Bruchteil des Preises gehandelt, was Käufern den Einstieg in die teuersten CS2 Messerscheiden ohne vierstellige Nummern. Das gold-grüne Design der Lore ist inspiriert von der Dragon Lore AWP, einer der kultigsten Skins in Counter-Strike 2.

Es fällt von der Spectrum-Fall and the Spectrum 2-Hülle. Da sie ausschließlich im Außenbereich erhältlich sind, ist das Angebot größer, doch makellose FN-Modelle erzielen nach wie vor höhere Preise, da bei Lore Abnutzungserscheinungen sichtbar sind. Es ist das teuerste CS Ein günstiges Einstiegsmodell mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten, da man „Field-Tested“ zum Einstiegspreis erwerben und später aufrüsten kann – die hochwertige Butterfly-Optik ohne die vollen FN-Kosten.

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9. M9-Bajonett Crimson Web

Preisspanne: 432,90 $ – 4.280,13 $ (367,53 € – 3.633,83 € / 319,05 £ – 3.154,46 £)

Seltenheit: Verdeckt

Herkunft des Falls: Spectrum 2-Hülle oder Spectrum-Hülle

jeweiliger Schlüssel: Spectrum 2-Hülle Key oder Spectrum Case Key

The M9-Bajonett Crimson Web Handel zwischen€432.90 and €4,280.13, doch hinter dieser Grundreichweite verbirgt sich die wahre Geschichte. Dies ist einer der am teuerstenCS2 Messerschalen, bei denen die Platzierung im Internet die Preisgestaltung beeinflusst – Ein zentriertes, großes Netz auf der Spielseite treibt den Preis der Exemplare deutlich über 2.000 Dollar. Die tiefrote Lackierung mit dunklen Netz-Aufsätzen ist seit der Erstausgabe ein Favorit unter Sammlern Counter-Strike: Global Offensive Tage. Es gibt nur FN und MW.

Die lange Klinge des M9-Bajonetts bietet Crimson Web mehr Angriffsfläche, weshalb die Platzierung hier eine größere Rolle spielt als bei kürzeren Klingen. FN-Kopien sind äußerst selten, was dieses Modell zu einem der teuersten macht CS Messerschalen in der Kategorie „musterorientiert“. Käufer sollten vor dem Kauf stets die Webplatzierung und den Versatz prüfen – dies ist eines der teuersten CS2 Skins, bei denen die Prüfung sich direkt auf den Wert auswirkt.

★ Das neuntteuerste CS2-Messer M9-Bajonett Crimson Web Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne: 415,80–514,00 $ (353,01–436,39 € / 306,44–378,82 £)

Seltenheit: Verdeckt

Herkunft des Falls: „Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

jeweiliger Schlüssel: Schlüssel für den Fall „Bruch“ oder Schlüssel für den Fall „Zerstörtes Netz“

The Skelettmesser-Massaker ist der Einstieg in die teuerste CS2 Messerschalen, zu Preisen zwischen €415.80 and €514.00. Die metallisch-roten und silbernen Muster des Slaughter-Finishs – Diamant, HerzundPhönix– Verleihe jedem Exemplar ein einzigartiges Aussehen. Es fällt aus dem Fallbeispiel: Frakturand Fall des zerbrochenen Netzes in FN, MW und FT. Das offene Design des Skeleton Knife und die schnelle Ziehanimation haben sich in Counter-Strike 2.

Sammler suchen oft nach genau diesen Fraktur-Fall-Messer um eine Klinge zu entwickeln, die hochwertige Ästhetik mit einer unverwechselbaren Silhouette verbindet.

Als das günstigste CS Messerhaut auf dieser Liste, die Skelett-Gemetzel eignet sich für Spieler, die in den Bereich der Premium-Messer einsteigen. Das Muster bietet einen moderaten Mehrwert – ein reiner Diamant or zentriertes Herzkann gegenüber Standardrollen einen Aufpreis von 50 bis 100 Dollar bedeuten. Für alle, die sich fragen: „Was ist das teuerste Messer in CS2 „auf Einstiegsebene?“, die Skelett-Gemetzelist die Antwort.

★ Das zehntteuerste CS2-Messer Skelettmesser-Massaker Bei SkinBaron einkaufen

Die teuersten CS2-Messerskins

Die folgende Tabelle bietet einen statistikgestützten Überblick über jeden Artikel in dieser teuersten CS2 Messerliste.

Preise gültig ab Februar 2026.

Produktname Seltenheit Preisspanne Beschreibung Karambit, einsatzgehärtet (Blue Gem) Verdeckt 651,98 $ – 4.674,55 $ Das Muster bestimmt den Preis; „Blue Gems“ erreichen siebenstellige Summen Butterfly Gamma Doppler Smaragd Verdeckt 9.163,07 $ – 10.932,20 $ Der seltenste Gamma-Edelstein am beliebtesten Messermodell Karambit Doppler Saphir Verdeckt 4.822,34 $ – 5.619,87 $ Ein Juwel unter den Doppler-Geräten der Spitzenklasse; stabile, vorhersehbare Preise Talon-Messer Doppler Ruby Verdeckt 2.920,19 $ – 3.120,34 $ Ein äußerst seltenes Doppler-Juwel auf einer einzigartigen, geschwungenen Klinge Bayonet Gamma Doppler Emerald Verdeckt 1.994,99 $ – 9.750,00 $ Stärkste Kursschwankung; der Free Float verursacht massive Kurslücken Butterfly-Messer Fade Verdeckt 2.415,20 $ – 2.650,83 $ Klassischer Farbverlauf; der Fade-Prozentsatz beeinflusst den Wert Butterfly-Messer „Marble Fade“ Verdeckt 1.610,00 $ – 1.729,69 $ „Fire and Ice“-Muster treiben die Kurse über die Basislinie Die Geschichte des Butterfly-Messers Verdeckt 575,05 $ – 3.031,77 $ Verfügbarkeit ausschließlich als Außenmodell; günstigstes Einstiegsmodell der Butterfly-Reihe M9-Bajonett Crimson Web Verdeckt 432,90 $ – 4.280,13 $ Die Platzierung im Internet treibt die Prämien in die Höhe; FN ist äußerst selten Skelettmesser-Massaker Verdeckt 415,80 $ – 514,00 $ Ein teures Messer für Einsteiger; das Design sorgt für einen Mehrwert

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Aktualisierungen im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder für ihre Richtigkeit noch für ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Die höchsten Preisaufschläge ergeben sich aus Seltenheit plus Nachfrage Was das Messermodell angeht, so liegen Butterfly und Karambit durchweg an der Spitze, während Doppler-Edelsteine verlässliche Preisuntergrenzen bilden. Sammlermodelle wie Blue Gems und Fire and Ice setzen Preisobergrenzen, die sich mit Standardpreisen nicht erfassen lassen. Dies sind die teuersten CS2 Messerhüllen, wo Modelland fertigstellensich gegenseitig in ihren Prämien ergänzen.

Mustergestützte Messer Der Wert steigt, wenn der Saatgut eine herausragende Optik bietet – gleichmäßige Bedeckung mit „Blue Gem“, zentriert Crimson-Web-Platzierung oder eine ausgeprägte Fade-Farbbalance. Edelstein-Oberflächen (Saphir, Rubin, Smaragd) werden nach der jeweiligen Preisstufe berechnet und sind leichter einzuschätzen. Käufer, die die teuersten CS2 Käufer von Messern sollten sich vor dem Kauf entscheiden, in welcher Kategorie sie einkaufen möchten. Das teuerste Butterfly-Messer CS2 Skins weisen unter den Edelstein-Finishes in der Regel sehr vorhersehbare Preise auf. Und wenn du bereits ein Premium-Messer besitzt und es verkaufen möchtest, erfahre Wie man verkauftCS2 Skins gegen echtes Geld.

Die Preise variieren zudem je nach Verfügbarkeit der Skins. Messer, die in allen Skins erhältlich sind, haben günstigere Einstiegspreise, aber hohe FN-Aufschläge, während Skins, die nur in FN/MW erhältlich sind, knapper sind und höhere Mindestpreise aufweisen. Der praktische Ansatz: Filtere zunächst nach Skin und warte ab; zahle nur dann einen Aufpreis für ein bestimmtes Muster, wenn dies dein Ziel ist.

Das sind die teuersten CS2 Bei den „Skin 2026“-Modellen ergänzen sich Modell und Ausführung gegenseitig in ihrer Wertigkeit. Käufer fragen: „Was ist das teuerste Messer in CS2?” sollten sich vor dem Kauf entscheiden, in welcher Kategorie sie einkaufen möchten.

Mein Gesamtfazit zu den teuersten CS2-Messerskins

Bei der Wahl des richtigen Messers kommt es darauf an, was Ihnen am wichtigsten ist – die maximale Preisobergrenze, Preisstabilität oder langfristige Wertsteigerung. Dies sind die drei teuersten Modelle CS2 Skins nach Preis (unverarbeitet):

Butterfly-Messer Gamma Doppler Emerald – Der höchste konstante Mindestpreis liegt bei über 9.000 $, was auf den seltensten Gamma-Edelstein am beliebtesten Messermodell zurückzuführen ist. Das teuerste Butterfly-Messer CS2 zu bieten hat.

Karambit Doppler Saphir – Eines der teuersten CS Messer-Skin-Picks und die stabilste „Gem“-Klasse im Preisbereich von ca. 5.000 US-Dollar, mit vorhersehbaren Preisen und starker Sammlernachfrage.

Karambit, einsatzgehärtet (Blue Gem) – Die höchste theoretische Obergrenze aller teuersten CS2 Messerliste, mit der Nr. 1 Ein „Blue Gem“-Samen im Wert von über 1,5 Millionen Dollar – der teuerste CS2 Haut aller Zeiten.

Messerpreise in Counter-Strike 2 Änderungen aufgrund der Nachfrage, Aktualisierungen und die Veröffentlichung neuer Modelle. Informieren Sie sich stets über die aktuellen Marktpreise und kaufen Sie auf vertrauenswürdigen Plattformen. Diese sind nach wie vor die teuersten CS2 Messerscheiden, die für sachkundige Sammler und Händler interessant sind.

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Häufig gestellte Fragen