Die besten Karambit-Messerskins in CS2 im Jahr 2026

Karambit-Messer sind die begehrtesten Messer in Counter-Strike 2 – die hakenförmige Klinge, die kultige Animation des rotierenden Leerlaufs und ein Finishing-Katalog, der für jedes Budget etwas bereithält, von Militär-Tarnmustern bis hin zu Doppler-Effekten mit Galaxien-Optik. Egal, ob du auf der Suche nach der besten Ausrüstung bist oder ein themenbezogenes Set zusammenstellst – der Karambit steht bei den meisten ganz oben auf der Liste CS2Wunschlisten.

Auch im Jahr 2026 gilt der Markt für Karambit-Messerscheiden nach wie vor als der prestigeträchtigste in der Szene. Während ein „Battle-Scarred“ Karambit-Überlieferung dient als Einstiegsmodell für etwa 505 Dollar, während Sammlerstücke von Weltklasse wie die Spitzenmodelle Karambit Crimson Web Solche Modelle können bis zu 50.000 Dollar kosten. Im Gegensatz zu anderen Nahkampfwaffen hängt der Wert des Karambits von einer komplexen Kombination aus der Sauberkeit der Kanten, Chroma-Hülle or Gehäuse-Sortiment seine Ursprünge und den legendären Status seiner geschwungenen Silhouette.

Unsere Top-Auswahl der besten Karambit-Messerskins in CS2

Ich habe diese zehn besten Karambit-Messerskins danach ausgewählt, wie sich ihre Texturen während der charakteristischen Drehanimation um die geschwungene Klinge legen. Diese Auswahl repräsentiert den Höhepunkt der Karambit-Geschichte und reicht von robusten Oberflächen bis hin zu lebhaften „Edelstein“-Mustern, die dem Original nachempfunden sind. CS:GO-Waffenkoffer.

Karambit Doppler – Das charakteristische Karambit-Messer-Skin in CS2; Die Mustervarianten decken jedes Budget ab, von Phase 1 bis hin zu den seltenen Varianten „Sapphire“ und „Ruby“. Karambit Doppler-Serie – Hochwertiger verdeckter Karambit mit grün schimmernden Farbtönen; die Variante „Emerald“ ist eine der seltensten Karambit-Skins im Spiel. Karambit-Massaker – Klassische rot-silberne Lackierung wie beim Original CS:GO-Waffenkoffer; Die FT-Modelle bieten die beste Einstiegsoption unter den Karambit-Messerschalen mit flexibler Außenseite. Karambit „Tigerzahn“ – Markante goldene Klinge ohne Mustervariationen; die beständigste und unkomplizierteste Wahl unter den Karambits CS2 Optionen. Karambit aus Damaszenerstahl – Die günstigste Karambit-Messertasche CS2 auf dieser Liste bei FN; dezentes, fließendes Stahlmuster ohne Muster-Zufallsauswahl. Karambit, einsatzgehärtet – Die größte Preisbandbreite aller Karambit-Messerhüllen; „Blue Gem“-Muster gehören zu den wertvollsten einzelnen Karambit-Hüllen, die es gibt. Karambit-Überlieferung – Der zugänglichste Einstieg in die BS-Reihe unter allen Karambit-Skins auf dieser Liste; gold-schwarzes Runendesign auf allen Oberflächen. Karambit Crimson Web – Die größte Preisspanne aller Karambit-Messer; je nach Platzierung im Internet liegt der Wert der einzelnen Exemplare zwischen 547 und 50.000 Dollar. Autotronic Karambit – Tiefrote gummierte Oberfläche an allen Außenflächen; ein markanter Blickfang in jeder Preisklasse der Karambit-Modelle CS2 Optionen. Karambit Marble Fade – Mehrfarbige Farbverläufe; die Musterkennungen „Max-Blue“ und „Full-Fade“ lassen die Preise für einzelne Exemplare deutlich über die übliche Preisspanne hinaus steigen.

Jeder Pick hat die Seltenheitsstufe „Covert“ – die höchste Stufe in der CS2 Skin-System. Ich habe sie ausgewählt, weil sie zusammen das gesamte Spektrum aller Karambit-Skins abdecken, darunter erschwingliche Optionen, gemusterte Premium-Modelle, seltene, nicht mehr erhältliche Gehäuse sowie erstklassige, ausschließlich bei FN erhältliche Ausführungen. Die unten aufgeführten Seltenheitswerte erklären, warum alle Karambit-Messer-Skins die jeweiligen Preisuntergrenzen aufweisen.

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Fälle – Seltenheiten – Wahrscheinlichkeiten

Die Wahrscheinlichkeit, Karambit-Messerscheiden zu erhalten, unterliegt einem festen System. In welchen Kisten sind Karambits enthalten – und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Die Drop-Rate für den Gold-Gegenstand ist in allen Karambit-Kisten gleich, egal ob du eine Chroma 2-Gehäuse oder das Original CS:GO-Waffenkoffer.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in Prozent Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Bei einer Drop-Rate von 0,26 % ist es statistisch gesehen schwierig, eine bestimmte Ausführung aus den verschiedenen Karambit-Kisten zu erhalten. Für die meisten Sammler bleibt der Kauf auf dem Markt der effizienteste Weg, um sich ein bestimmtes Aussehen für alle Karambit-Skins zu sichern. CS2 zur Verfügung hat.

Die besten Karambit-Messerskins in CS2

Die unten vorgestellten Karambit-Messer wurden danach ausgewählt, wie ihre Oberflächen die ikonische, geschwungene Geometrie der Klinge zur Geltung bringen. Obwohl alle zur Kategorie „Covert“ gehören, sorgt die Marktnachfrage nach bestimmten Karambit-Modellen für ein breites Preisspektrum. Dabei spielen Abnutzung und Muster eine entscheidende Rolle; eine Klinge im Neuzustand kann einen erheblichen Aufpreis gegenüber „Field-Tested“-Versionen erzielen, während die günstigsten Karambit-Messer CS2 Angebote sind in der Regel in einem „Battle-Scarred“-Zustand bei den gängigsten Ausführungen zu finden.

Preisspanne:1.382,58 $ – 1.447,37 $ / 1.180,45 € – 1.235,76 € / 1.021,73 £ – 1.069,61 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Chroma 2-Hülle, Chroma 3-Hülle oder Chroma-Hülle

Entsprechender Schlüssel: Chroma 2-Gehäuseschlüssel, Chroma 3-Gehäuseschlüssel oder Chroma-Gehäuseschlüssel

The Karambit Dopplerist dasFlaggschiffKarambit-Messer-Scheide in Counter-Strike 2– dasFinish in „Shifting Galaxy“ Die geschwungene Klinge sorgt für das markanteste Erscheinungsbild unter den Karambits CS2 Markt. Erhältlich nur in den Zuständen „Neuwertig“ und „Minimale Gebrauchsspuren“; jedes Exemplar ist standardmäßig in einwandfreiem Zustand, wodurch die Preisspanne zwischen €1,382.58 and €1,447.37 für Standardphasen.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Karambit Doppler belegt den ersten Platz unter den Karambit-Messerhüllen CS2 Angebote – das Phasensystem bietet Käufern für jedes Budget eine passende Variante, die Oberfläche gehört zu den bekanntesten Designs in Counter-Strike 2, und die gleichbleibende Nachfrage in allen Phasen sorgt für stabile Wiederverkaufswerte.

Was Karambit-Messerscheiden wie die Doppler Was sich von den anderen abhebt, ist das Phasensystem. Phase 4 und die seltenen Varianten „Rubin“, „Saphir“ und „Schwarze Perle“ treiben die Preise für einzelne Exemplare dramatisch über den üblichen Marktpreis hinaus – ein Rubin oder Saphir Doppler kann zum Mehrfachen des Preises der Phasen 1–3 gehandelt werden.

Was sagen die Spieler dazu?

KarambitKingFN

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Der Doppler Karambit ist die einzige Skin, die nie an Reiz verliert. Die Textur fängt das Licht in der Ego-Perspektive perfekt ein, und die Drehanimation rundet das Ganze einfach perfekt ab. Das beste Messer, das ich je in CS2 besessen habe.

★ DAS BESTE Karambit-Messer-Skin KARAMBIT DOPPLER Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:2.028,60 $ – 3.000,00 $ / 1.732,02 € – 2.561,40 € / 1.499,14 £ – 2.217,00 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Gamma 2 Case oder Gamma Case

Entsprechender Schlüssel: Gamma-2-Gehäuseschlüssel oder Gamma-Gehäuseschlüssel

The Karambit Doppler-Serieist dasPremium-Decke bei den Karambit-Messertaschen – die Oberfläche weicht vom Standard ab DopplerBlues fürGrünzeug, Blaugrünundtiefe Schattentöne, wodurch die Klinge ein dunkleres, vielschichtigeres Aussehen erhält. Die Preise beginnen bei €2,028.60und erreichen€3,000.00 für Standardphasen.

Phase 3 und die „Emerald“-Variante – ein vollständig grünes Blatt – treiben die Preise deutlich über das übliche Preisspannungsniveau hinaus. Die „Emerald“-Variante Karambit Doppler-Serie gehört zu den seltensten Karambit-Skins in Counter-Strike 2, wobei die Nachfrage durch ernsthafte Sammler im obersten Marktsegment gestützt wird. Beide Karambit-Modelle in dieser Ausführung werden nicht mehr nachgeliefert, wodurch das Angebot dauerhaft begrenzt ist. Für das optisch auffälligste Karambit-Messer im obersten Marktsegment ist das Doppler-Bereich ist die eindeutige Wahl.

★ Das zweitbeste Karambit-Messer von SKIN KARAMBIT DOPPLER-SERIE Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:916,81 $ – 1.282,50 $ / 782,77 € – 1.095,00 € / 677,52 £ – 947,77 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:CS:GO-Waffenkoffer, CS:GO-Waffenkoffer 2 und CS:GO-Waffenkoffer 3

Entsprechender Schlüssel: CS:GO-Koffer-Schlüssel

The Karambit-Massaker is eine der ältesten Karambit-Messertaschen in Counter-Strike 2– dasrot-silbernes Muster sorgt für ein kontrastreiches Finish, das seit den Anfängen des CS-Skin-Handels sehr gefragt ist. Die Preise reichen von €916.81UN 2€1,282.50 im oberen Preissegment, wobei die „Field-Tested“-Exemplare den günstigsten Einstieg bieten.

The Schlachtung Das Muster führt bei jedem Druck zu unterschiedlichen optischen Ergebnissen – Diamant und Engel Anlagenerzielen bei Sammlern von Karambit-Hüllen Preise über dem Marktpreis. FT-Exemplare bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ohne den FN-Aufschlag, und der optische Unterschied ist so gering, dass FT allgemein als die beste Wahl unter diesen Karambit-Modellen gilt CS2Option.

★ Das drittbeste Karambit-Messer von SKIN KARAMBIT-MASSAKER Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:963,56 $ – 1.230,00 $ / 822,69 € – 1.050,17 € / 712,07 £ – 908,97 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Chroma 2-Hülle, Chroma 3-Hülle oder Chroma-Hülle

Entsprechender Schlüssel: Chroma 2-Gehäuseschlüssel, Chroma 3-Gehäuseschlüssel oder Chroma-Gehäuseschlüssel

The Karambit „Tigerzahn“ist dasreinste Einfarbenfarbe Karambit-Messer-Scheide auf dieser Liste – die kräftig goldgelbe Klingemit einemschwarzer BuchrückenLiest sich in der Ich-Form sehr fesselnd. Erhältlich nur in den Zuständen „Factory New“ und „Minimal Wear“, liegen die Preise zwischen €963.56 and €1,230.00, wobei jedes Exemplar einwandfrei ist.

Was macht dasTigerezahn Was bei allen Karambit-Skins auffällt, ist das Fehlen von Mustervariationen – jedes Exemplar sieht äußerlich identisch aus, sodass es nicht notwendig ist, einzelne Angebote zu prüfen. Das goldgelber Farbton passt natürlich gut zu Ausrüstungskonfigurationen mit dunkleren Farben und Spiele wieCounter-Strike die visuelle Einheit unterstreichen. Für Karambit CS2 Für Käufer, die ein hochwertiges Covert-Messer ohne das Rätselraten um das Muster suchen, ist dies die erste Wahl.

★ Das viertbeste Karambit-Messer von SKIN KARAMBIT TIGERZAHN Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:592,38 $ – 751,22 $ / 505,77 € – 641,39 € / 437,77 £ – 555,15 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Chroma 2-Hülle, Chroma 3-Hülle oder Chroma-Hülle

Entsprechender Schlüssel: Chroma 2-Gehäuseschlüssel, Chroma 3-Gehäuseschlüssel oder Chroma-Gehäuseschlüssel

The Karambit aus Damaszenerstahlist dasgünstigstes Karambit-Messer in Lederetui CS2 Angebote bei Factory New auf dieser Liste – die Oberfläche aus Stahl mit fließendem, wasserähnlichem Muster bietet einen realistischen, dezenten Look für 592,38 bis 751,22 Dollar, wobei jedes Exemplar standardmäßig in den Farben FN oder MW erhältlich ist.

Das Stahlmuster weist von Exemplar zu Exemplar geringfügige Abweichungen auf, jedoch weitaus weniger als bei Karambit-Skins, deren Muster entscheidend ist, wie beispielsweise das Doppler or Einsatzgehärtet. Für Spieler, die ihr erstes „Covert Karambit“-Messer-Skin-Set zusammenstellen, ist das Damaszenerstahlist eine der günstigsten Hüllen für Karambit-Messer CS2 bei Factory New – keine Musterlotterie, keine Flexibilität bei der Außenausstattung, über die man sich den Kopf zerbrechen müsste.

★ Das fünftbeste Karambit-Messer-Skin KARAMBIT AUS DAMASZUSER STAHL Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:635,00 $ – 2.734,07 $ / 542,16 € – 2.334,35 € / 469,26 £ – 2.020,48 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:CS:GO-Waffenkoffer, CS:GO-Waffenkoffer 2 und CS:GO-Waffenkoffer 3

Entsprechender Schlüssel: CS:GO-Koffer-Schlüssel

The Karambit, einsatzgehärtethat diebreiteste Standardpreisspanne von jedem Karambit-Messer auf dieser Liste – €635.00 to €2,734.07 – was fast ausschließlich auf Mustervariationen zurückzuführen ist. Die Oberfläche wird blau, lilaundGoldtöne auf jedem Exemplar anders, wobei die tiefblauen „Blue Gems“ zu den wertvollsten einzelnen Karambit-Skins in Counter-Strike 2.

Hierbei handelt es sich um die Karambit-Messerhülle, bei der die Qualitätskontrolle am wichtigsten ist. Ein Exemplar in Standardausführung bietet Zugang zur Oberfläche am unteren Ende des Covert Karambit. CS2 Markt; ein „Max-Blue“-Modell 661 in FN-Ausführung kann einen fünfstelligen Preis erzielen. Erhältlich in allen Gehäuseausführungen, ist das Einsatzgehärtet bietet hier die flexibelste Auswahl an allen Karambit-Skins. Wenn du vorhast, HandelCS2 Skins gegen Geld Später behalten Exemplare mit auffälligen Mustern ihren Wert zuverlässiger als fast jede andere Haut in diesem Spiel.

★ Das sechstbeste Karambit-Messer von SKIN KARAMBIT, EINHÄRTET Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:505,40 $ – 1.365,16 $ / 431,51 € – 1.165,57 € / 373,49 £ – 1.008,85 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Gamma 2 Case oder Gamma Case

Entsprechender Schlüssel: Gamma-2-Gehäuseschlüssel oder Gamma-Gehäuseschlüssel

The Karambit-Überlieferunggehört zu dengünstigste Karambit-Messerhüllen CS2 auf der Stufe „Covert“ – beginnend bei €505.40 Ach was, damit bekommen die Spieler einen erstklassigen Schläger für unter 600 Dollar. Der Lorefertigstellenbedeckt die Klinge mit einem Gold, schwarz, und dunkelgrün mit Runen verziertes Design das sich von den klareren Metallic-Lackierungen der höheren Ausstattungsvarianten abhebt.

Diese Karambit-Messerscheide ist in allen Ausführungen erhältlich und kostet zwischen 505,40 $ (BS) und 1.365,16 $ (FN). Die Gravur hält bei niedrigeren Preisspannen besser als bei den meisten anderen Karambit-Scheiden, was die BS- und WW-Exemplare zu besonders preiswerten Optionen macht. In Anbetracht dessen Wie man verkauftCS2Skins Es lohnt sich, auf dieser Ebene zu verstehen, wie der Lore verzeichnet bei allen Außenausführungen eine konstante Nachfrage auf dem Gebrauchtmarkt.

★ Das siebtbeste Karambit-Messer von SKIN KARAMBIT-ÜBERLIEFERUNG Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:546,82 $ – 50.000,00 $ / 466,87 € – 42.690,00 € / 404,10 £ – 36.950,00 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:CS:GO-Waffenkoffer, CS:GO-Waffenkoffer 2 und CS:GO-Waffenkoffer 3

Entsprechender Schlüssel: CS:GO-Koffer-Schlüssel

The Karambit Crimson Webhat diedas höchste Preissegment jeder Karambit-Messertasche in Counter-Strike 2 – €546.82Guten Morgen€50,000.00 für eine erstklassige FN-Kopie. Die tiefrotes Blatt with schwarze Web-Überlagerung ist eine der kultigsten roten Messerausführungen im Spiel, und FN-Kopien mit mittig platziertem Netz gehören zu den seltensten Fundstücken unter allen Karambit-Skins im Spiel.

Bei BS ist dieCrimson Web ist eine der erschwinglicheren Skins für Karambit-Messer mit Vollmantel. Aber WebplatzierungDas verändert alles – Exemplare mit besonders guter Erfassung werden bei jedem Verkauf zu hohen Aufschlägen gehandelt, und FN-Exemplare mit erstklassiger Platzierung erzielen regelmäßig fünfstellige Summen. In der Welt der Karambit-Messerhüllen kommt es hier besonders darauf an, jedes einzelne Exemplar genau zu prüfen.

★ Das achtbeste Karambit-Messer von SKIN KARAMBIT CRIMSON WEB Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:754,00 $ – 2.011,82 $ / 643,77 € – 1.717,69 € / 557,21 £ – 1.486,73 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Gamma 2 Case oder Gamma Case

Entsprechender Schlüssel: Gamma-2-Gehäuseschlüssel oder Gamma-Gehäuseschlüssel

The Autotronic Karambitist dasder auffälligste einfarbige Beitrag unter den Karambit-Messertaschen auf dieser Liste – die tiefrotes gummiertes Finish verleiht eine aggressive Präsenz aus der Ich-Perspektive, mit der nur wenige andere Karambit-Skins mithalten können. Die Preise beginnen bei €754.00Guten Morgen€2,011.82 FN auf allen Außenflächen.

Die rote Lackierung bleibt bei allen Abnutzungsgraden gut erhalten – Exemplare der Zustände „BS“ und „WW“ behalten ihr ursprüngliches Aussehen ohne nennenswerte Abnutzung bei, was Exemplare mit mittlerer äußerlicher Abnutzung zu einer besonders lohnenden Wahl macht. Für Spieler, die einen Karambit der Spitzenklasse suchen CS2 Präsenz, ohne sich festzulegen DopplerPreise, dieAutomatisch ist die beste Wahl im mittleren bis oberen Preissegment unter den Karambit-Messerskins auf dieser Liste.

★ Das neuntbeste Karambit-Messer von SKIN Autotronic Karambit Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:1.143,26 $ – 1.189,08 $ / 976,12 € – 1.015,24 € / 844,87 £ – 878,73 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Chroma 2-Hülle, Chroma 3-Hülle oder Chroma-Hülle

Entsprechender Schlüssel: Chroma 2-Gehäuseschlüssel, Chroma 3-Gehäuseschlüssel oder Chroma-Gehäuseschlüssel

Zustand:Neuwertig und mit minimalen Gebrauchsspuren

The Karambit Marble Fadeist eines deroptisch am komplexesten Karambit-Messertaschen auf dieser Liste – die Farbverlauf Mischungenred, gelbundblaubei jedem Exemplar anders, von feuerroten Tönen bis hin zu tiefblauen Max-Fades. Die Standardausgaben liegen bei €1,143.26 to €1,189.08, aber die Muster „Max-Blue“ und „Full-Fade“ erzielen deutlich höhere Preise.

Erhältlich nur in den Zuständen „Neuwertig“ und „Minimale Gebrauchsspuren“ – jedes Exemplar ist standardmäßig makellos. Käufer, die einen bestimmten Fade-Anteil suchen, sollten die einzelnen Angebote prüfen – die Verteilung des Musters macht bei Karambit aus der Perspektive des Betrachters einen sichtbaren Unterschied. CS2 Lagerbestände. Die beliebtesten Muster-IDs verzeichnen bei allen Karambit-Skins und Karambit-Hüllen eine hervorragende langfristige Nachfrage.

★ Das zehntbeste Karambit-Messer von SKIN KARAMBIT MARBLE FADE Bei SkinBaron einkaufen

Die besten Karambit-Messertaschen, die man haben sollte

Die folgende Tabelle bietet einen statistischen Überblick über alle Karambit-Messerskins in diesem Leitfaden – vergleiche alle Karambit-Skins nach Preis, Seltenheit und den Faktoren, die den Marktwert der einzelnen Skins bestimmen.

Preise gültig ab März 2026.

Produktname Seltenheit Preisspanne Beschreibung Karambit Doppler Verdeckt 1.383 $ – 1.447 $ Muster- und phasenabhängig; „Ruby“ und „Sapphire“ liegen weit über dem Standardpreis Karambit Doppler-Serie Verdeckt 2.029 $ – 3.000 $ Premium-Haut; die Variante „Emerald“ gehört zu den seltensten Karambit-Häuten in CS2 Karambit-Massaker Verdeckt 917 $ – 1.283 $ Traditionelle Ausführung; FT-Exemplare bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis; Diamantmuster erzielen Preisaufschläge Karambit „Tigerzahn“ Verdeckt 964 $ – 1.230 $ Keine Mustervarianten; einheitliche Preisgestaltung; nur FN und MW Karambit aus Damaszenerstahl Verdeckt 592 $ – 751 $ Der am leichtesten erhältliche Covert Karambit; saubere Stahloberfläche; nur bei FN und MW Karambit, einsatzgehärtet Verdeckt 635 $ – 2.734 $ Größte Preisspanne; Blue-Gem-Muster werden mit extrem hohen Aufschlägen gehandelt Karambit-Überlieferung Verdeckt 505 $ – 1.365 $ Niedrigster BS-Einstieg; graviertes Runenmuster; alle Außenfarben erhältlich Karambit Crimson Web Verdeckt 547 $ – 50.000 $ Extremste Preisspanne; Web-Platzierung und Wert des Float-Laufwerks Autotronic Karambit Verdeckt 754 $ – 2.012 $ Tiefrote gummierte Oberfläche; auffälliges Erscheinungsbild bei jedem Tragen; alle Außenbereiche Karambit Marble Fade Verdeckt 1.143 $ – 1.189 $ Farbverläufe; Modelle mit maximaler Blauanteile und Vollfarbverläufen erzielen höhere Preise

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Aktualisierungen im Spiel schwanken, sodass wir weder für ihre Richtigkeit noch für ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Bewertung von Karambit-Messertaschen in CS2 Man muss über die Seltenheit hinausblicken. Zwar sind alle diese Stücke „Covert“, doch bestimmt die Nachfrage nach der einzigartigen Sauberkeit der „Ecke“ des Karambits – dort, wo die Klinge auf den Griff trifft – oft den Preis stärker als der Marktwert an sich.

Bei allen Karambit-Skins können mustermäßige Oberflächen wie „Doppler“ oder „Case Hardened“ in den Phasen „Blue Gem“ oder „Ruby“ das Zehnfache des Grundpreises erreichen. Darüber hinaus finden sich Oberflächen, die im Original CS:GO-Waffenkoffer im Vergleich zu Modellen aus dem aktiven Karambit-Sortiment einen „Auslauf“-Aufschlag aufweisen. Ganz gleich, ob Sie sich für eine makellose „Factory New“-Ausführung oder ein robustes Modell mit „Battle-Scarred“-Optik entscheiden – Karambit-Messerhüllen bleiben die stabilste Investition im High-End-Segment Counter-Strike 2. Wenn Sie erwägen, das Gehäuse zu öffnen, dann Chroma-Hülleist eines derdie besten Fälle, die man aufschlagen sollte CS2 um eine Chance auf diesen Sieg zu haben.

Mein Gesamtfazit zu den Karambit-Messertaschen

Der Besitz von Karambit-Messerscheiden ist für die meisten Spieler das ultimative „Endspiel“ in ihrem Inventar. Der Markt bietet eine riesige Auswahl, die von kampferprobten Karambits Von Modellen unter 550 Dollar bis hin zu legendären Sammlerstücken, die Preise von 50.000 Dollar erzielen – genau die Art von Modellen, die regelmäßig in den renommiertesten Counter-StrikeSport Bestände. Meine Top 3:

Karambit Doppler – Der ultimative Allrounder für visuelle Wirkung und Marktliquidität; sein Phasensystem gewährleistet, dass für verschiedene Budgetklassen eine hochwertige Ausführung zur Verfügung steht.

Karambit Doppler-Serie – Die Preisobergrenze für Karambit-Messer-Skins CS2 Sammler; seine Gehäuse-Sortiment Seine Herkunft und die „Emerald“-Variante machen ihn zu einem der prestigeträchtigsten Gegenstände im Spiel.

Karambit-Massaker – Ein bewährter Klassiker, der sich durch einen klassischen, kontrastreichen Look auszeichnet; er ist die naheliegendste Wahl für alle, die eine erstklassige Verarbeitung bei flexibleren Preisen für Außenbereiche suchen.

Behalte dein Budget im Blick, mache dich mit den Schnittmustern vertraut und wähle die richtige Passform – das gilt für alle diese Karambit-Messerhüllen CS2 Angebote, und Sie werden eines der besten Messer bei sich tragen Counter-Strike 2.

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Häufig gestellte Fragen