CS2-Anime-Skins: Die 31 besten Tipps für 2026

CS2 Anime-Skins gehören zu den begehrtesten Kosmetikartikeln in Counter-Strike 2, und das aus gutem Grund – die Anime-Kultur hat sich auf eine Weise in den Wettkampf-Gaming-Bereich eingewoben, wie es bei kaum einem anderen FPS-Titel der Fall ist. Mit von Ukiyo-e inspirierten Drachen, Cyberpunk-Kunoichi-Kriegerinnen und der pastellfarbenen Shojo-Ästhetik CS2 Der Katalog für Anime-Skins deckt nahezu alle Stilrichtungen der Anime-Kunst ab, von Gewehren über Pistolen und Maschinenpistolen bis hin zu Schrotflinten. Für jeden Waffenplatz gibt es einen starken Anwärter, was die Anime-Skins CS2 bietet eines der umfassendsten thematischen Ausrüstungssysteme aller Shooter.

Preise in der CS2 Die Preisspanne auf dem Markt für Anime-Skins reicht von unter 1 Dollar für ein preisgünstiges Mil-Spec-Modell bis zu über 3.000 Dollar für ein makelloses Covert-Modell, das noch nicht einmal ausgepackt werden darf. Die Seltenheitsstufen reichen von Mil-Spec über Restricted und Classified bis hin zu Covert, wobei der äußere Zustand eine wesentliche Rolle für den Endpreis spielt. Sie finden Counter-Strike Anime-Skins über Kisten im Spiel, den Steam-Community-Markt oder Marktplätze von Drittanbietern, die oft eine größere Auswahl zu wettbewerbsfähigen Preisen bieten. Dieser Leitfaden stellt 31 der besten vor CS2 Anime-Skins im Jahr 2026, nach Spielertyp und Budget sortiert.

Unsere Top-Auswahl an CS2-Anime-Skins

The CS2 Die unten aufgeführten Anime-Skins decken alle Seltenheitsstufen und Preisklassen ab. Dies sind die besten aller Anime-Skins CS2 in jedem Waffenslot zu bieten hat, und jeder Eintrag enthält einen Link zu einem vollständigen Testbericht.

Die Preise variieren je nach Plattform – überprüfen Sie vor dem Kauf stets den Zustand und den Marktwert. Ob es sich um einen MAC-10-Anime-Skin, einen M4A4-Anime-Skin oder ein seltenes Sammlerstück handelt: Auf Drittanbieter-Marktplätzen finden Sie in der Regel eine größere Auswahl an CS2 Anime-Skins zu günstigen Preisen.

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Wahrscheinlichkeiten für seltene Fälle

Bevor man Geld für etwas ausgibt, ist es unerlässlich, die Drop-Wahrscheinlichkeiten zu verstehen CS2 Anime-Skins eher durch Unboxing als durch direkten Kauf. Diese Wahrscheinlichkeiten erklären direkt, warum Covert-Tier Counter-Strike Anime-Skins sind mit hohen Aufschlägen behaftet, weshalb drei Skins auf dieser Liste ausschließlich für Sammler bestimmt sind und nicht aus Containern erhalten werden können. Die folgende Tabelle gibt die üblichen Drop-Wahrscheinlichkeitsbereiche pro Seltenheitsstufe an in Counter-Strike 2Fälle.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in Prozent Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Diese Zahlen basieren auf aus der Community zusammengetragenen Daten aus über 100.000 geöffneten Kisten – es handelt sich also um eine verlässliche statistische Grundlage und nicht um offizielle Zahlen von Valve. Die „Covert“-Stufe, in der sich die prestigeträchtigsten Counter-Strike Anime-Skins wie das AWP | Oni Taiji and AK-47 | Bloodsport, liegt bei nur 0,64 % – was die hohen Preise erklärt. Mil-Spec-Skins tauchen in etwa 80 % der Öffnungen auf, was sie zum leichtesten Einstieg in die Counter-Strike Markt für Anime-Skins. Die MAC-10-Anime-Skins auf dieser Liste fallen größtenteils in die Kategorie „Restricted“ und tauchen in etwa 16 % der Eröffnungen auf – der ideale Bereich für preisbewusste Käufer.

Die besten CS2-Anime-Skins

Das BesteCS2 Anime-Skins vereinen visuelle Wirkung, Anime-Art-Direction und echten Marktwert – und drei davon heben sich deutlich von den anderen ab. Die AUG | Akihabara Akzeptieren, Desert Eagle | Sunset Storm I, die reine Sammlerausgabe von AK-47 | Bloodsport können aus keinem Fall entnommen werden, wodurch sie unter allen dauerhaft knapp sind Counter-Strike Anime-Skins. Egal, ob du auf der Suche nach dem besten M4A4-Anime-Skin auf dem Markt bist oder einfach nur alle Anime-Skins durchstöbern möchtest CS2 Wie bereits erwähnt, decken die folgenden Einträge alle Waffenslots und Preisklassen ab.

Produktpreis:21,28–117,72 $ / ca. 19,58–108,30 € / ca. 16,81–92,99 £

Seltenheit:Vertraulich

Quelle:Herbst „Operation Wildfire“

Fallschlüssel:Operation Wildfire – Fallschlüssel

The Desert Eagle | Kumicho Dragon ist ein besonders preiswertes Angebot unter CS2 Anime-Skins – Als selten eingestuft mit einer Preisspanne von 21–117 Dollar unter allen Bedingungen. Die Yakuza-Drachenmotiv in tiefem Purpurrot, Schwarz und Gold übertrifft seine Preisklasse bei weitem mit präzisen Linien, die auch im Praxistest überzeugen.

Warum wir uns dafür entschieden haben In Counter-Strike 2, derZum Schwanz des Drachen bietet Yakuza-Dragon-Kunstwerke in jedem Zustand – ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis sowohl für Gelegenheitskäufer als auch für passionierte Sammler.

Ein Exemplar in „Minimal Wear“-Zustand für etwa 40 Dollar trifft genau den richtigen Punkt. Für eine hochwertig anmutende Anime-Desert-Eagle-Replik ohne den hohen Preis der Covert-Version ist die Zum Schwanz des Drachenist die kluge Wahl.

★ BESTER ANIME-SKIN FÜR DIE DESERT EAGLE Desert Eagle | Kumicho Dragon Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:265,55 $ – 3.700,88 $ / ca. 244,31 € – 3.404,81 € / ca. 209,78 £ – 2.923,69 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Enfield-Kollektion (nicht im Karton erhältlich)

Fallschlüssel:Keine

The AUG | Akihabara Akzeptieren ist das kultigste von allen CS2 Anime-Skins –€265 to €3,700 je nach Zustand. Da es ausschließlich aus der Enfield-Sammlung stammt, darf es nicht aus der Verpackung genommen werden. Die gesamte Oberfläche ist mit Anime-Charakterbildern bedeckt. AUG Körper gegen einen Akihabara Hintergrund –Neonreklamen, Motive für Maid-CafésundIkonografie der japanischen Popkultur.

Keine der Anime-Skins CS2 hat Ergebnisse geliefert, die den Akihabara Akzeptieren„… kulturelle Bedeutung. Da es ausschließlich in Sammlereditionen erhältlich ist, eine heimliche Rarität darstellt und Kultstatus genießt, ist es das Herzstück jeder prestigeträchtigen Ausrüstung.“

★ DER KULTIGSTE CS2-ANIME-SKIN AUG | Akihabara Akzeptieren Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:52,21–253,00 $ / ca. 48,03–232,76 € / ca. 41,25–199,87 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Prisma 2 Häuser

Fallschlüssel:Prisma 2 Hausschlüssel

The M4A1-S | Spieler zwei ist ein Covert-Pick zum Preis von52–253 $. Es greift die Ästhetik von Retro-Spielen und Anime-Visual-Novels auf – pixel art, Manga-RahmenlayoutsundNeonrasterin Rosa-, Blau- und Minttönen. Keine andere Counter-Strike Die Auswahl an Anime-Skins fängt diese nostalgische genreübergreifende Kombination ebenso treffend ein.

Die Nachfrage ist seit 2020 unverändert hoch. Gebrauchte Geräte im Preisbereich von 65 bis 80 Dollar bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis; fabrikneue Geräte über 200 Dollar sind eher etwas für passionierte Sammler. Für CT-Hauptgeräte, Spieler zwei ist die erste Wahl unter den Besten CS2 Anime-Skins in der Kategorie „Gewehre“.

Produktpreis:14,16–90,62 $ / ca. 13,03–83,37 € / ca. 11,19–71,59 £

Seltenheit:Vertraulich

Quelle:Chroma-Hülle

Fallschlüssel:Chroma-Gehäuse-Schlüssel

The M4A4 | Drachenkönig ist der am leichtesten zu erlangende M4A4-Anime-Skin auf dieser Liste – klassifiziert und zum Preis von 14–90 Dollar, was ihn zum günstigsten verfügbaren M4A4-Anime-Skin macht. Der östliche Drache in kräftiges Rot, Schwarz und Goldmit demDie chinesischen Schriftzeichen für „Drachenkönig“ (龍王) auf dem Körper könnte als Konzeptentwurf für eine Anime-Serie durchgehen.

Praktikgeprüfte Exemplare behalten ihr ansprechendes Aussehen gut bei. Mit einem Neupreis von unter 90 $ ist dies ein überzeugender M4A4-Anime-Skin für Spieler, die auffällige östliche Drachenmotive ohne den hohen Preis von „Covert“ suchen – und in dieser Preisklasse zählt er zu den besten CS2 Anime-Skins sind ab der Stufe „Classified“ erhältlich. Für alle, die nach einem Anime-Skin für die M4A4 der mittleren Preisklasse suchen, der einen echten optischen Eindruck hinterlässt, ist der „Dragon King“ die richtige Wahl.

Produktpreis:150,18–390,70 $ / ca. 138,17–359,44 € / ca. 118,64–308,65 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Spectrum-Fall

Fallschlüssel:Spectrum-Gehäuse-Schlüssel

The AK-47 | Bloodsport ist die erste Wahl für AK-Spieler auf der T-Seite –150–390 DollarPreissegment, in dem keine „Battle-Scarred“-Version das Angebot im unteren Preissegment einschränkt. Die Ästhetik japanischer Renn-Animes in markantem Rot und Schwarz halten genau das, was „Covert Rarity“ verspricht: ein Skin, der schon von weitem auf der Karte ins Auge sticht.

Ein bewährtes Modell für etwa 180 Dollar ist der beste Einstieg in die Welt der Anime-Skins CS2 Spieler, die den vollen visuellen Eindruck ohne den Aufpreis für „Factory New“ genießen möchten. Die anhaltende Nachfrage auf dem Markt sorgt dafür, dass die Blutsportdauerhaft zu den meistgehandelten CS2 Anime-Skins auf dem Markt.

Produktpreis:327,97 $ – 1.045,00 $ / ca. 301,73 € – 961,40 € / ca. 259,10 £ – 825,55 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Fall „Operation Hydra“

Fallschlüssel:Operation Hydra – Fallschlüssel

The AWP | Oni Taiji ist das Kronjuwel von Counter-Strike Anime-Skins für AWP-Spieler – Der Preis für den „Covert“-Skin beträgt 328–1.045 DollarDieEine Onna-Bugeisha besiegt einen Oni-Dämon Die Gestaltung im Stil einer Mischung aus Ukiyo-e und modernem Anime, die sich über den gesamten Körper erstreckt, verleiht ihr eine narrative Tiefe, die bei Gewehr-Skins selten zu finden ist.

Die exklusive Herkunft dieses Skins schränkt das Angebot dauerhaft ein, und die Farbpalette aus Bernstein, Rot und Schwarz verleiht ihm eine filmische Qualität, die kein anderer AWP-Skin erreicht. Ein Exemplar des „Well-Worn“-Skins für etwa 380 $ ist die preiswerteste Option für jeden T-Side-Spieler, der es mit seiner Ausrüstung ernst meint.

Produktpreis:1,88–13,00 $ / ca. 1,73–11,96 € / ca. 1,49–10,27 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Quelle:Spectrum-Fall

Fallschlüssel:Spectrum-Gehäuse-Schlüssel

The Galil AR | Crimson Tsunami beweist, dass Anime-Skins CS2 muss nicht teuer sein, um ins Auge zu fallen. Unter €2 unter ungünstigeren Bedingungen, €13 Neuwertig – nur für bestimmte Personen zugänglich Spectrum-Fall „drop“ neu interpretiert Hokusais „Große Welle“in einemkräftige, purpurrote Farbpalette mit echter kultureller Resonanz.

Die hohe Verfügbarkeit der Hüllen hält die Preise auf dem niedrigsten Niveau. Für T-Side-Spieler, die echte Anime-Kultur auf ihrem Galil für unter 13 Dollar wollen, ist das Crimson Tsunami ist die beste Wahl für den kleinen Geldbeutel.

★ DAS BESTE PREISGÜNSTIGE ANIME-GEWEHR Galil AR | Crimson Tsunami Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:6,23–34,74 $ / ca. 5,73–31,96 € / ca. 4,92–27,44 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Quelle:Fall „Operation Riptide“

Fallschlüssel:Operation Riptide – Fallschlüssel

The MP9 | Fuji ist eine „Restricted“-Auswahl zum Preis von 6–34 Dollar. Der Fuji in schichtartigen Blau- und Grautönen with Kirschblüten Die Einrahmung des Laufs verleiht diesem Design eine ruhige, zurückhaltende Ästhetik, die sich von den aggressiveren CS2 Anime-Skins verfügbar.

Riptide Case sorgt für erschwingliche Preise. Für den Einsatz in CT-Pistolenpatronen für Maschinenpistolen gilt, dass die Fujiist die erste Wahl unter 35 Dollar – optisch unverwechselbar und in jedem Zustand preiswert.

Produktpreis:0,44–1,94 $ / ca. 0,40–1,78 € / ca. 0,35–1,53 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Quelle:Revolution-Hülle

Fallschlüssel:Revolution-Gehäuse-Schlüssel

The MAC-10 | Taschenausführung ist der günstigste MAC-10-Anime-Skin, den es gibt – 0,44–1,94 $nur in drei Zustandsstufen (kein „Neuwertig“ oder „Minimale Gebrauchsspuren“). ‘Es tut mir leid„ bedeutet „Illusion,’ und das Fuchsgeist in Lila und Schwarz setzt dieses Konzept mit wirklich detailreichen Charakteren für einen Skin unter 2 $ um.

Für Spieler, die Anime auf ihrem MAC-10 Ohne finanzielles Risiko ist dies der ideale Einstieg in die Welt der MAC-10-Anime-Skins. Ein großartiger erster Kauf für alle, die auf der Suche nach ihrem ersten MAC-10-Anime-Skin sind – echte Kunst zu einem Preis, der die Entscheidung praktisch risikofrei macht.

Produktpreis:29,42 $ – 202,96 $ / ca. 27,07 € – 186,72 € / ca. 23,24 £ – 160,34 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Revolution-Hülle

Fallschlüssel:Revolution-Gehäuse-Schlüssel

The M4A4 | Temukau ist der preiswerteste „Covert M4A4“-Anime-Skin, den es gibt – 29–202 Dollaraus demRevolution-Hülle. Kunst mit polynesischen Kriegsgöttern in warmen Ocker-, Rot- und Brauntönen macht es zu einem der kulturell markantesten Elemente unter allen Anime-Skins CS2 hat geschaffen, wobei er sich eher auf die Mythologie des Pazifiks als auf die traditionelle japanische Ästhetik stützt.

Ein im Spiel erprobtes Exemplar für rund 45 $ macht diesen M4A4-Anime-Skin zu einer echten Konkurrenz für die „Classified“-Alternativen. Für M4A4-Spieler, die „Covert“-Qualität ohne vierstellige Preise suchen, Entdeckenist der vielversprechendste Wert auf dieser Liste.

★ ANIME-SKIN MIT DEM BESTEN PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS M4A4 | Temukau Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:3,33–29,09 $ / ca. 3,06–26,76 € / ca. 2,63–22,98 £

Seltenheit:Vertraulich

Quelle:Rückstoßhülse

Fallschlüssel:Schlüssel für Rückstoßhülsen

The Sawed-Off | Kiss♥LovebringtÄsthetik des Shojo-Manga in die Kategorie Schrotflinten – eingestuft mit einer Preisspanne von 3,33–29 $. Zarte Pastelltöne,HerzsymboleundCharakterzeichnungen aus Liebesromanen einen starken visuellen Kontrast zu den aggressiven Anime-Skins bilden CS2 Normen auf dieser Liste.

Für unter 30 Dollar im neuwertigen Zustand ist dies eine preiswerte Ergänzung mit einem verspielten Design in Rosa und Mint, das in fast jeder Ausrüstung ins Auge fällt. Wenn Aggressivität im Nahkampf dein Stil ist und dir Individualität am wichtigsten ist, Kuss♥Liebe bietet beides.

Produktpreis:5,06–61,08 $ / ca. 4,66–56,19 € / ca. 3,99–48,25 £

Seltenheit:Vertraulich

Quelle:Fieberfall

Fallschlüssel:Legende zu den Fieberfällen

The Glock-18 | Shinobu ist ein Neuzugang aus dem Jahr 2024 zum Preis von 5–61 Dollar. Es zeigt einkunoichi ninja in zartem Lila und dunklem Blaugrün – Kunai-Motive, Detailansicht eines mehrschichtigen Outfits, sowie eine charakteristische Optik, die die gesamte Oberfläche der Glock optimal zur Geltung bringt. Für einen „Classified“-Skin ist der Detailgrad sehr hoch.

Diese Glock ist eine erstklassige Waffe für Spieler, die bereits eine der folgenden Waffen besitzen: Fiebermesser und möchten das einheitliche Design dieser Version beibehalten.

UnterCounter-Strike Was Anime-Skins in der Kategorie „Glock“ angeht, ist „Factory New“ unter 65 Dollar in puncto Qualität kaum zu übertreffen. Wenn du dir eine Ausrüstung mit den besten CS2 Anime-Skins für das Spiel auf der T-Seite, die Shinobu gehört auf die Auswahlliste.

Produktpreis:28,50–390,00 $ / ca. 26,22–358,80 € / ca. 22,52–308,10 £

Seltenheit:Vertraulich

Quelle:Overpass-Souvenirpakete (Budapest 2025)

Fallschlüssel:Keine

The AWP | Krakau! ist nur bei der Budapest 2025 – Überführung-Souvenirpaket – nicht in jedem Fall. Die Preise variieren 28–390 Dollar, eine Preisspanne, die durch die Exklusivität der Souvenirs und das durch das Turnier bedingte Angebot bestimmt wird. Gold-Spieler-Aufkleber verleihen Souvenirausgaben einen bedeutenden Sammlerwert.

Unter den Anime-Skins CS2 das, was Sammler am meisten schätzen, das Krakau! zeichnet sich durch seine Seltenheit aus, die eher mit der Zuschauerzahl bei Turnieren als mit der Wahrscheinlichkeit des Auftretens zusammenhängt – das Angebot lässt sich nicht nach Bedarf herstellen. Eine überzeugende langfristige Anlage für alle, die es mit der Seltenheit ernst meinen CS2 Anime-Skins.

Falls Sie darüber nachdenken, einige dieser Produkte auszupacken CS2 Wenn man sich selbst Anime-Skins gestaltet, ist es entscheidend zu wissen, welche Hüllen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten – unser Leitfaden zu den am bestenCS2 zu öffnende Fälle kann Ihnen bei der Entscheidung helfen, wofür Sie Ihr Geld ausgeben möchten.

Produktpreis:0,43–5,51 $ / ca. 0,40–5,07 € / ca. 0,34–4,35 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Quelle:Fallbeispiel: Fraktur

Fallschlüssel:Lösungsschlüssel für den Fall „Fraktur“

The MAC-10 | Aussehen ist der günstigste MAC-10-Anime-Skin mit vollständiger Außenausstattung – und einer Preisspanne von 0,43–5,51 $. Im unteren PreissegmentCS2 Anime-Skins, die Tempozeichnet sich durch seine Charaktergrafiken mit sanften Farbverläufen in Blaugrün und Violett aus – eine verträumte Ästhetik, die weit über dem Niveau ihrer Seltenheitsstufe „Restricted“ liegt.

Unter 6 Dollar, fabrikneu, bei großem Angebot, das die Preise auf dem Tiefststand hält, ist das Tempoist die einfachste Wahl für einen MAC-10-Anime-Skin auf dieser Liste. Ideal für CS2 Sammler von Anime-Skins, die den MAC-10-Steckplatz abdecken, ohne dabei auf ihr Budget achten zu müssen.

Produktpreis: 0,06–0,98 $ / ca. 0,06–0,90 € / ca. 0,05–0,77 £

Seltenheit:Militärspezifikation

Quelle:Revolution-Hülle

Fallschlüssel:Revolution-Gehäuse-Schlüssel

The MAG-7 | Schlaflosigkeit ist das günstigste Skin auf dieser Seite CS2 Liste der Anime-Skins – 0,06–0,98 $aus demRevolution-Hülle. Bei einer Mil-Spec-Seltenheit taucht er in etwa 80 % der Öffnungen auf, wodurch sein Preis dauerhaft unter 1 $ bleibt. Traumhafte Anime-Bilder spät in der Nacht in kühlen Violett- und Blautönen verleiht ihm für diesen Preis eine echte ästhetische Identität.

Für Spieler, die neu bei CS2 Anime-Skins, die Schlaflosigkeitist die ideale erste Wahl ohne Risiko – echte Kunstwerke, fast zum Nulltarif. Ein Exemplar in neuwertigem Zustand ist günstiger als fast jeder In-Game-Kauf und sieht trotzdem top aus.

Produktpreis:1,13–7,61 $ / ca. 1,04–7,00 € / ca. 0,89–6,01 £

Seltenheit:Militärspezifikation

Quelle:Waffenkoffer für Jäger

Fallschlüssel:Huntsman-Fall – Schlüssel

The Galil AR | Kami ist eine der ältesten CS2 Anime-Skins im Spiel – eingeführt mit dem Waffenkoffer für Jäger im Jahr 2014, zum Preis von1,13–7,61 $. Shinto-Geistkunst in kühlen Blau- und Grüntönen hat den Stil klassischer japanischer Illustrationen, der der modernen Welle der Anime-Skins vorausging CS2.

Für unter 8 Dollar, fabrikneu – dazu passt natürlich das Five-SeveN Kami für ein stimmiges Anime-Starterpaket. Für Spieler, die Anime-Skins bevorzugen, die eher auf traditioneller japanischer Kunst als auf zeitgenössischem Manga basieren, ist das Wirbleibt eine sinnvolle Wahl.

Erstellung einer vollständigen CS2 Anime-Skins lassen sich auch auf den Messerslot anwenden – einige der besten Kombinationen findet man unter den am günstigsten CS2 Messerschalen, wo themenbezogene Optionen ohne großes Budget verfügbar sind.

★ BESTE ANIME-SKIN FÜR EINSTIEGER Galil AR | Kami Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:265,55 $ – 3.700,88 $ / ca. 244,31 € – 3.404,81 € / ca. 209,78 £ – 2.923,69 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Enfield-Kollektion (nicht im Karton erhältlich)

Fallschlüssel:Keine

The AUG | Akihabara Akzeptieren (Variante) hat dieselbe Seltenheitsstufe „Covert“, denselben Herkunftsstatus „Nur für Sammler“ und 265–3.700 DollarPreisspanne wie die Basisversion. Die Hauptunterschiede liegen in subtilen Abweichungen im Ausdruck der Figuren und im Aufstellfenster – Details, die vor allem für Sammler von Bedeutung sind, die eine komplette Sammlung aufbauen CS2 Anime-SkinsAkihabara Zeile.

Für die meisten Spieler sind die beiden austauschbar. Für diejenigen, die ihre Sammlung aller Anime-Skins vervollständigen CS2 Auswahl aus der Akihabara In diesem Bereich ist die Variante nicht verhandelbar – festes Angebot, konstante Nachfrage.

★ BESTER ANIME-SKIN IM AUGUST AUG | Akihabara Akzeptieren (Variante) Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:1,91–5,25 $ / ca. 1,76–4,83 € / ca. 1,51–4,15 £

Seltenheit:Militärspezifikation

Quelle:Waffenkoffer „Winteroffensive“

Fallschlüssel:Fall „Winteroffensive“ – Schlüssel

The Five-SeveN | Kami ist eines der frühesten CS2 Anime-Skins im Spiel – eingeführt mit dem Waffenkoffer „Winteroffensive“ im Jahr 2013. Mil-Spec, 1,91–5,25 $ in neuwertigem Zustand, mit minimalen Gebrauchsspuren und praxiserprobt. Das Gleiche Shinto-Geistkunst in kühlen Blau- und GrüntönenalsGalil AR Kami, an den Pistolenrahmen angepasst.

Für unter 6 Dollar passt es zu dem Galil AR Kami für eine stimmige Anime-Ausrüstung für Einsteiger – eine der günstigsten Möglichkeiten, den CT-Pistolen-Slot mit traditioneller japanischer Ästhetik zu bestücken.

★ BESTER ANIME FÜR EIN KLEINES BUDGET Five-SeveN | Kami Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:3,60–23,87 $ / ca. 3,31–21,96 € / ca. 2,84–18,86 £

Seltenheit:Vertraulich

Quelle:Fallbeispiel: Fraktur

Fallschlüssel:Lösungsschlüssel für den Fall „Fraktur“

The Glock-18 | Vogue stammt aus der Fallbeispiel: Fraktur, zu Preisen zwischen 3,60 und 23,87 Dollar. Manga-Illustrationentspricht Moderedaktion – ein selbstbewusstes Charakterdesign in einem dunkle, raffinierte Farbpalette das unterscheidet es von den farbenfroheren Anime-Skins CS2 Optionen in der Kategorie „Glock“.

Unter 24 Dollar – fabrikneu für einen „Classified“-Skin – ist ein echtes Schnäppchen. Der Mode„s dunkles Design macht es zu einem der stilistisch markantesten Modelle auf dem Markt – ideal für Pistolenbenutzer, die auf der T-Seite spielen und lieber auf Attitüde als auf Farbe setzen.“

Wenn deinCS2 Da der Geschmack bei Anime-Skins eher in Richtung Premium geht, ist die Kombination eines hochwertigen Skins mit einem Prestige-Messer der logische nächste Schritt. Stöbern Sie in der die teuersten CS2-Messerskins um Optionen in Sammlerqualität zu finden, die dieser Kombination würdig sind.

Produktpreis:554,98–948,04 $ / ca. 510,58–872,20 € / ca. 438,43–748,95 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Quelle:Kollektion (nicht in Kisten erhältlich)

Fallschlüssel:Keine

The Desert Eagle | Sunset Storm I lässt sich aus keinem Fall ableiten – was das Angebot dauerhaft begrenzt und die Preise in die Höhe treibt 554–948 Dollar trotz der Seltenheitsstufe „Restricted“. Klassisch Ukiyo-e: Sonnenuntergang und Sturm Kunstwerkstellt es eher der japanischen Malerei nahe als dem zeitgenössischen Manga unter Counter-Strike Anime-Skins.

Das Zeichen „壱“ deutet auf eine umfassendere Serie hin und bietet engagierten Sammlern einen zusätzlichen Anreiz, die Sammlung zu vervollständigen. Für Spieler, die eine Desert Eagle suchen, die so gut wie niemand sonst in der Lobby trägt, ist die Sonnenuntergangssturm I ist das Maß aller Dinge CS2 Auswahl an Anime-Skins – exklusives Design und immer seltener im Umlauf.

★ DER RENOMMIERTESTE ANIME-PREIS Desert Eagle | Sunset Storm I Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:265,55 $ – 3.700,88 $ / ca. 244,31 € – 3.404,81 € / ca. 209,78 £ – 2.923,69 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Kollektion (nicht in Kisten erhältlich)

Fallschlüssel:Keine

Die Sammelausgabe des AK-47 | Bloodsport gibt es nur auf dem Markt – frühe Ausverkäufe, die nie wieder aufgefüllt werden. Die Preise steigen 265–3.700 Dollar, im Design identisch mit der Gehäuseversion, jedoch mit einem dauerhaften Exklusivitätsaufschlag, der Seriosität signalisiert CS2 Sammler von Anime-Skins

Der FallBlutsportIm Preisbereich von 150 bis 390 Dollar bietet es den meisten Spielern das gleiche visuelle Erlebnis. Doch für Sammler, die jedes einzelne Stück aller Anime-Skins ergattern wollen CS2 In der Geschichte ist die Sammlerausgabe nicht verhandelbar.

Produktpreis: 28,98 $ – 162,58 $ / ca. 26,66 € – 149,57 € / ca. 22,89 £ – 128,44 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Kupplungsgehäuse

Fallschlüssel:Schlüssel für das Kupplungsgehäuse

The M4A4 | Neo-Noir ist ein Covert M4A4-Anime-Skin zum Preis von 29–162 Dollar – eine der erschwinglichsten Covert-Modelle auf dem Markt. Ein Cyberpunk-Detektiv-Anime-Design in monochromen Blau- und Silbertönen – eines der stimmungsvollsten Counter-Strike Anime-Skins im Spiel – sorgen für eine stimmungsvollere Atmosphäre als die helleren CS2 Anime-Skins auf dieser Liste.

Ein „Field-Tested“-Skin für etwa 45 $ bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für einen Covert-M4A4-Anime-Skin. Die düstere Graphic-Novel-Ästhetik passt besonders gut zum kantigen Rahmen der M4A4 – die preisgünstigsten Premium-Anime-Skins CS2 Eine Option für Spieler, denen die Atmosphäre wichtiger ist als die Farben.

Fertigstellen Ihrer CS2 Ein Anime-Skin-Set mit passenden Handschuhen rundet das Ganze ab. Für eine coole blaue Farbpalette, die zu Skins wie dem Neo-Noir or Spieler zwei, derdie besten blauen Handschuhe sind einen Blick wert.

Produktpreis:52,40 $ – 254,92 $ / ca. 48,21 € – 234,53 € / ca. 41,40 £ – 201,39 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Prisma 2 Häuser

Fallschlüssel:Prisma 2 Hausschlüssel

The Glock-18 | Bullet Queen ist ein Covert-Eintrag mit einer Preisspanne von 52–254 Dollar. Eine beeindruckendePunk-Anime-Königin in kräftige Rosa- und Schwarztöne – eine der wenigen Covert-Pistolen CS2 Anime-Skins mit einem ausgesprochen aggressiven Charakter, der perfekt zur Energie der T-Side-Pistol-Runde passt.

Prisma 2 Dank ihrer Verfügbarkeit sind sie leichter zu bekommen als ältere Covert-Skins. Ein gebrauchtes Exemplar für etwa 70–80 Dollar bietet die volle optische Wirkung ohne den Aufpreis für einen fabrikneuen Zustand – die beste Wahl unter den Covert-Glock-Skins im Anime-Stil CS2 Markt.

Produktpreis:25,10–511,50 $ / ca. 23,09–470,58 € / ca. 19,83–404,09 £

Seltenheit:Vertraulich

Quelle:Herbst „Operation Broken Fang“

Fallschlüssel:Operation „Broken Fang“ – Fallschlüssel

Dieserist eine der formabhängigsten Entscheidungen überhaupt CS2 Anime-Skins – Einstufung mit einer beeindruckenden Auswahl an €25 Von den Schlachten gezeichnet €511Neuwertig.Bildwelt östlicher Märchen in warme Goldtöne andErdtöne führt zu einer fast 20-fachen Preisdifferenz, wobei die FN-Preise deutlich über das übliche Niveau bei Kleinanzeigen hinausgehen.

Das in der Praxis bewährte Modell für rund 45 $ bietet ein weitaus besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Prüfen Sie die gesamte Auswahl, bevor Sie sich entscheiden – der Zustand spielt hier eine größere Rolle als bei den meisten anderen Skins. Für Counter-Strike Sammler von Anime-Skins, die Wert auf künstlerische Erzählkunst legen, die Märchen ist die lohnenswerteste „Classified“-Pistole unter allen Anime-Skins CS2 Angebote in dieser Kategorie.

Für Skins in deinem CS2 eine Sammlung von Anime-Skins, die eher in Richtung dunklerer Violetttöne gehen – wie Entschuldigung,or Umbral Rabbit – Die richtigen Handschuhe runden den Look ab. Die Top-Modelle bei lila Handschuhen CS2 lohnen sich für eine stimmige Ausrüstung.

Produktpreis:10,17–122,57 $ / ca. 9,36–112,76 € / ca. 8,03–96,83 £

Seltenheit:Vertraulich

Quelle:Gehäuse-Sortiment

Fallschlüssel:Case Key-Reihe

The P2000 | Kaiserlicher Drache stammt aus der Gehäuse-Sortiment,10–122 Dollar. TiefDrachenmotiv in Marineblau und Gold Die Verschmelzung chinesischer Palastkunst mit klaren Anime-Linien verleiht dem P2000 eine der markantesten visuellen Identitäten unter Counter-Strike Anime-Skins im CT-Pistolen-Slot.

„Factory New“ für 122 $ bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis angesichts der hohen künstlerischen Qualität und der kulturellen Tiefe des Spiels. Für CT-Spieler, die ein Spiel mit Drachen-Thematik suchen Counter-Strike Auswahl an Anime-Skins passend zum M4A4 Dragon King, dem Kaiserlicher Drache ist die naheliegende Wahl.

★ DIE BESTE ANIME-DRACHENPISTOLE P2000 | Kaiserlicher Drache Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:20,32–94,24 $ / ca. 18,69–86,70 € / ca. 16,05–74,45 £

Seltenheit:Vertraulich

Quelle:Fall „Operation Riptide“

Fallschlüssel:Operation Riptide – Fallschlüssel

The SSG 08 | Turbo Peek ist der beste Anime-Sniper-Skin für SSG-08-Spieler, die nicht den Preis für ein AWP zahlen wollen. A Pilot einer Rennsport-Anime-Serie in leuchtendem Orange und Gelb passt zu einer Waffe, die schnelles, aggressives Herausschauen belohnt.

At 20–94 Dollar Über alle Außenbereiche hinweg ist es eines der am besten zugänglichen Classified-Modelle CS2 Die Anime-Skins auf dieser Liste – sie decken einen Waffen-Slot ab, den die meisten Anleitungen übersehen, und bieten SSG-08-Spielern eine hochwertige Option, die sowohl zur Energie als auch zur Anime-Ästhetik passt.

Während Sie Ihre CS2 In der Anime-Skins-Kollektion ist der Messerslot die wirkungsvollste optische Aufwertung, die es gibt. Für die beliebteste Wahl empfiehlt unser Leitfaden zu den die besten Karambit-Messerhüllen in CS2 deckt jedes Budget ab, vom Einsteigermodell bis zum Traummodell.

★ DER BESTE PREIS-LEISTUNGS-ANIME SSG 08 | Turbo Peek Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:9,30–71,56 $ / ca. 8,56–65,83 € / ca. 7,35–56,53 £

Seltenheit:Vertraulich

Quelle:Handschuhhülle

Fallschlüssel:Handschuhfach-Schlüssel

The Sawed-Off | Prinzessin der Ödnis stammt aus der Handschuhhülle, 9,30 $ – 71,56 $. A zarte Anime-Prinzessin in postapokalyptischer Montur vor einer verkohlten Kulisse entsteht ein thematischer Kontrast, der in seiner Art einzigartig ist Counter-Strike Anime-Skins – das Charakterdesign und der Waffentyp stehen in bestmöglicher Weise bewusst im Kontrast zueinander.

Der Preis von 71 Dollar für ein fabrikneues Exemplar ist angesichts der Qualität der Illustrationen und der Einzigartigkeit der Erzählung durchaus gerechtfertigt. Nur wenige CS2 Kaum ein anderer Anime-Skin verbindet Charakterdesign und Waffentyp so bewusst wie dieser – für „Sawed-Off“-Spieler, die sich einen Skin wünschen, der eine Geschichte erzählt, ist der Prinzessin der Ödnis ist die überzeugendste Schrotflinten-Option auf dieser Liste.

★ BESTER ANIME: SAWED-OFF SKIN Sawed-Off | Prinzessin der Ödnis Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:0,46–5,31 $ / ca. 0,42–4,89 € / ca. 0,36–4,19 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Quelle:Revolution-Hülle

Fallschlüssel:Revolution-Gehäuse-Schlüssel

The Glock-18 | Umbral Rabbit ist eine preisgünstige Wahl für den kleinen Geldbeutel zum Preis von 0,46–5,31 $. A ein von Youkai inspiriertes Schattenkaninchen in tiefes Violett und Schwarz hat einen dunklen, geheimnisvollen Charakter, wie man ihn bei preisgünstigen Anime-Skins selten findet CS2 Angebote – der Ton hier unterscheidet sich deutlich von den meisten Optionen unter 5 Dollar.

Unter 5,50 $ – fabrikneu – ist dies eine der einfachsten Empfehlungen in diesem Leitfaden. Für Spieler, die jeden Waffenslot mit knappem Budget ausstatten möchten, ist die Umbral Rabbit bietet eine Ausstrahlung, die die meisten Geräte unter 5 Dollar CS2 Anime-Skins können das einfach nicht bieten.

Wenn Sie Ihre CS2 Anime-Skins-Sammlung – ältere Skins verkaufen, um neue zu finanzieren – es kommt darauf an, wo man sie verkauft. Eine praktische Anleitung zu VerkaufCS2 Skins behandelt die effizientesten Optionen, die im Jahr 2026 zur Verfügung stehen.

Produktpreis:2,00–4,00 $ / ca. 1,84–3,68 € / ca. 1,58–3,16 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Quelle:Operation Breakout – Waffenkoffer

Fallschlüssel:Lösungsschlüssel zu „Operation Breakout“

The Neu | Koi ist beschränkt auf eine Preisspanne von 2–4 Dollar unter drei Bedingungen. Traditionell Koi-Fische in einer Illustration im Aquarellstil – rot, weiß und orange das gegen ein sanftes Blau fließt – besitzt eine malerische Qualität, die es von der schärferen digitalen Kunst der meisten modernen CS2 Anime-Skins.

Die Symbolik des Koi in der japanischen Kultur – Glück, Ausdauer, Erneuerung – verleiht dem Spiel eine kulturelle Tiefe, die Spieler zu schätzen wissen, die diese Facette schätzen. Bei einem Preis von 2 bis 4 Dollar, wobei „Factory New“ praktisch kostenlos ist, ist das Neu | Koi ist eine der einfachsten CS2 Anime-Skins, die kein Sammler verpassen sollte, der sich für traditionelle japanische Ästhetik begeistert.

Produktpreis:0,51–6,01 $ / ca. 0,47–5,53 € / ca. 0,40–4,75 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Quelle:Prisma 2 Häuser

Fallschlüssel:Prisma 2 Hausschlüssel

The Sawed-Off | Apocalypto ist die günstigste abgesägte Schrotflinte auf dieser CS2 Liste der Anime-Skins – 0,51–6,01 $. Von den Azteken und Mayas inspirierte Kriegerbilder Durch die Anime-Brille betrachtet, in erdigen Rot-, Gold- und Brauntönen, verleiht es ihm eine Identität, die sich von anderen Anime-Skins deutlich abhebt CS2.

Prisma 2 Das Angebot hält die Preise auf dem Budget-Mindestniveau. Unter 6 $ fabrikneu, die Apocalypto ist eine der einfachsten CS2 Anime-Skins, die sich für preisbewusste Spieler eignen, die jeden Waffenslot ausstatten möchten.

AK-47-Spieler auf der T-Seite, die es lieben CS2 Anime-Skins, aber finde die Blutsportdie ihr Budget überschreiten, finden hier solide Alternativen. Einige der die besten preisgünstigen AK-47-Skins in CS2 bieten beeindruckende Bildqualität zu einem Bruchteil des Preises von Covert.

Produktpreis:87,51–369,26 $ / ca. 80,51–339,72 € / ca. 69,13–291,72 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Spectrum 2-Hülle

Fallschlüssel:Spectrum 2 – Gehäuse-Schlüssel

The AK-47 | Die Kaiserinschließt diesCS2 Liste mit Anime-Skins, darunter eines der edelsten „Covert“-Designs, die es gibt – 87,51 $ – 369 $aus demSpectrum 2-HülleDieEine Anime-Kaiserin in aufwendiger traditioneller Kleidung, umgeben von Blumenmotiven in Violett-, Gold- und Blaugrüntönen macht diese Skin zu einer der edelsten in der Kategorie der T-Side-Gewehre.

Praxiserprobt: Der beste Einstiegspreis liegt bei etwa 100–120 Dollar. Für Spieler auf der T-Seite, die CS2 Anime-Skins für die AK-47, um eher Geschmack als Aggression zu vermitteln,Die Kaiserin ist die erste Wahl und unter allen Anime-Skins CS2 ist zwar nicht das einzige, was jemals produziert wurde, doch es bleibt eines der besten Beispiele für die Kunstfertigkeit des Anime im Bereich der Kampfwaffen.

★ DER MAJESTÄTISCHSTE ANIME-SKIN FÜR DIE AK-47 AK-47 | Die Kaiserin Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Die besten CS2-Anime-Skins, die man haben muss

Nicht jeder Spieler hat dieselben Vorlieben, weshalb diese Tabelle alle Anime-Skins umfasst CS2 für jede Seltenheitsstufe und jedes Budget. Egal, ob du den besten MAC-10-Anime-Skin, den besten M4A4-Anime-Skin, den günstigsten MAC-10-Anime-Skin oder einen vollständigen Überblick über den Markt suchst, um einen besseren Einblick zu erhalten, dann lies hier weiter Counter-Strike 2Rezension, diese 31CS2 Die Anime-Skins sind nebeneinander angeordnet, sodass man die richtige Wahl leicht finden kann.

Preise gültig ab April 2026.

Produktname Seltenheit Preisspanne Beschreibung Desert Eagle | Kumicho Dragon Vertraulich 21 $ – 117 $ Yakuza-Drache; großzügige Außenmaße, als Rarität eingestuft, solider Wert im mittleren Preissegment. AUG | Akihabara Akzeptieren Verdeckt 265 $ – 3.700 $ Nur für Sammler, begrenztes Angebot; die verborgene Seltenheit und der Kultstatus sorgen für hohe Preise. M4A1-S | Spieler zwei Verdeckt 52 $ – 253 $ Die Nachfrage nach CT-Scans und das Angebot an Prisma-2-Fällen sorgen dafür, dass die Covert-Werte auf einem hohen Niveau bleiben. M4A4 | Drachenkönig Vertraulich 14 $ – 90 $ Aus einem älteren Chroma-Lagerbestand; mäßiges Angebot, erschwingliche Preise. AK-47 | Bloodsport Verdeckt 150 $ – 390 $ Eine verdeckte, aber nicht von Marktverwerfungen geprägte, starke Nachfrage auf der Verkäuferseite stützt die hohen Preise. AWP | Oni Taiji Verdeckt 327 $ – 1.045 $ Exklusiv bei Operation: „Covert“; begrenztes Angebot und hohe Sammlernachfrage. Galil AR | Crimson Tsunami Eingeschränkt 1 $ – 13 $ Begrenztes Angebot an „High Spectrum“-Gehäusen; Preise im unteren Preissegment. MP9 | Fuji Eingeschränkt 6 $ – 34 $ Riptide-Kisten-Lieferung, begrenzte Seltenheit; im mittleren Preissegment erhältlich. MAC-10 | Taschenausführung Eingeschränkt 0,44 $ – 1,94 $ Keine FN/MW-Versionen; die günstigste MAC-10-Option für Anime-Fans. M4A4 | Temukau Verdeckt 29 $ – 202 $ Covert von Revolution-Hülle; das Covert mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dieser Liste. Sawed-Off | Kiss♥Love Vertraulich 3 $ – 29 $ Als Sammlerstück eingestufte Schrotflinte; dank der geringen Nachfrage bleiben die Preise erschwinglich. Glock-18 | Shinobu Vertraulich 5 $ – 61 $ Der „2024-Fieber“-Fall: Die Nachfrage steigt, die Preise sind weiterhin erschwinglich. AWP | Krakau! Vertraulich 28 $ – 390 $ Nur als Souvenir; die FN-Preise spiegeln die Knappheit innerhalb der Seltenheitsstufe wider. MAC-10 | Aussehen Eingeschränkt 0,43 $ – 5 $ Großes Angebot an Bruchfällen; dauerhaft niedrige Preise. MAG-7 | Schlaflosigkeit Militärspezifikation 0,06 $ – 0,98 $ Mil-Spec; dank des reichlichen Angebots an Revolution-Hülsen bleibt der Preis unter 1 Dollar. Galil AR | Kami Militärspezifikation 1–7 Dollar Alte Mil-Spec; jahrelange Lagerbestände, natürliche Preisuntergrenze. AUG | Akihabara Akzeptieren (Variante) Verdeckt 265 $ – 3.700 $ Aus derselben Sammlung stammend; geringer Sammleraufschlag gegenüber dem Basiswert. Five-SeveN | Kami Militärspezifikation 1–5 Dollar Alte Mil-Spec; nur drei Exemplare verfügbar, in Teilbeständen, aber erschwinglich. Glock-18 | Vogue Vertraulich 3 $ – 23 $ Fracture Case Supply bietet „Classified“-Preise im unteren Bereich an. Desert Eagle | Sunset Storm I Eingeschränkt 554 $ – 948 $ Nur für Sammler; der Exklusivitätsaufschlag liegt weit über den üblichen Standards für limitierte Auflagen. AK-47 | Bloodsport (Sammlung) Verdeckt 265 $ – 3.700 $ „Nur für Sammler“ erhöht die Exklusivität zusätzlich zur Seltenheit von „Covert“. M4A4 | Neo-Noir Verdeckt 28 $ – 162 $ Covert, Clutch-Etui; dank des großen Lagerbestands liegen die Preise unter dem üblichen Covert-Mindestpreis. Glock-18 | Bullet Queen Verdeckt 52 $ – 254 $ Verdeckte Pistole; die Verfügbarkeit des Modells „Prisma 2“ sorgt für moderate Preise. Five-SeveN | Märchen Vertraulich 25 $ – 511 $ Extrem hoher Marktwert aufgrund der Sammlernachfrage nach makellosen Exemplaren. P2000 | Kaiserlicher Drache Vertraulich 10 $ – 122 $ Gamma Case-Lieferungen; konstante Nachfrage nach P2000, stabiles mittleres Preissegment. SSG 08 | Turbo Peek Vertraulich 20 $ – 94 $ Lieferung von Riptide-Gehäusen; das Modell SSG 08 füllt eine Nische im mittleren Preissegment. Sawed-Off | Prinzessin der Ödnis Vertraulich 9 $ – 71 $ Angebot an Handschuhhüllen; als Rarität eingestuft, die hohe Nachfrage dämpft den Höchstpreis. Glock-18 | Umbral Rabbit Eingeschränkt 0,46 $ – 5 $ Fall einer eingeschränkten Revolution; hohes Angebot am unteren Preislimit. Neu | Koi Eingeschränkt 2–4 Dollar Ein alter Durchbruch; Novas begrenzte Rolle im Meta hält die Preise niedrig. Sawed-Off | Apocalypto Eingeschränkt 0,51 $ – 6 $ Prisma 2-Angebot; geringe Seltenheit, begrenzte Nachfrage nach Schrotflinten. AK-47 | Die Kaiserin Verdeckt 87 $ – 369 $ Verdeckte, beständige Nachfrage auf der Käuferseite; das Angebot an Spectrum 2 dämpft den Höchstpreis.

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Aktualisierungen im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder für ihre Richtigkeit noch für ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Knappheit und Nachfrage Anime-Skins herunterladen CS2 Preise auf allen Ebenen. Covert-Skins kommen in weniger als 1 % der geöffneten Kisten vor; Mil-Spec-Skins in 80 %. Diese Diskrepanz erklärt, warum die Preise in dieser Liste so stark voneinander abweichen, und die Kenntnis dieser Zahlen hilft Käufern mit jedem Budget, fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Die drei exklusiven Skins der Kollektion – die AUG | Akihabara Akzeptieren, Desert Eagle | Sunset Storm Iund Sammlung AK-47 | Bloodsport – unterliegen anderen Marktregeln. Feste Versorgung, Fluktuationund Nachfrage von Sammlern bedeuten, dass ihr Wert im Laufe der Zeit tendenziell steigt. Sie kommen echten Sammlerstücken am nächsten in der Counter-Strike Anime-Skins-Bereich.

Gleitkommawertand Zustand der Außenhaut die Preise können stark variieren. Prüfen Sie vor dem Kauf immer den gesamten Zustandsbereich – bei vielen gebrauchten Skins bietet „Field-Tested“ 90 % der optischen Wirkung zu 20 % des Neupreises.

Einige Akteure in der CS2 Die Anime-Skins-Community beteiligt sich auch an Skin-basierten Wettplattformen – falls dich das interessiert, schau dir einen Leitfaden dazu an unter am bestenCS2 Websites für Skin-Wetten bevor Sie einen Teil Ihrer Sammlung festlegen.

Abschließende Gedanken zu den besten CS2-Anime-Skins

Die besten auswählen CS2 Um die drei besten Anime-Skins zu ermitteln, müssen Designqualität, Marktbeständigkeit und Preisklasse abgewogen werden. Diese drei Auswahlen definieren die CS2 Anime-Skins für jedes Budget:

Desert Eagle | Kumicho Dragon — das intelligenteste Mittelklasse-Modell CS2 Anime-Skin auf dieser Liste: Seltene Rarität, ein Yakuza-Drachen-Design in Purpurrot, Schwarz und Gold sowie eine große Bandbreite an Erhaltungszuständen, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet – von „Minimal Wear“ bis hin zu „Field-Tested“.

August | Akihabara Accept — das kultigste CS2 Die ultimative Anime-Skin, die je produziert wurde: ein reines Sammlerstück, eine echte Rarität und eine vollständige Charaktergrafik aus Akihabara, die sich aus keiner Hülle herausnehmen lässt. Das Herzstück, nach dem jede prestigeträchtige Anime-Sammlung strebt.

M4A1-S | Spieler zwei — der herausragende Covert CS2 Anime-Skin für CT-Spieler: Retro-Pixelkunst trifft auf die Ästhetik von Anime-Visual-Novels in Rosa, Blau und Mint; gebrauchte Exemplare kosten etwa 65–80 $ und bieten den günstigsten Einstieg in die „Covert“-Stufe.

Egal, welche Waffe du spielst, wie hoch dein Budget ist und welche Anime-Ästhetik deinen Geschmack prägt – es gibt ein CS2 Anime-Skin aus dem Jahr 2026, speziell für deine Ausrüstung entwickelt. Nutze die Links in diesem Leitfaden, um aktuelle Preise zu finden und die besten Angebote zu entdecken CS2 Anime-Skins für deine Sammlung.

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Häufig gestellte Fragen