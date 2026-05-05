Fever Case Knives: Der vollständige CS2-Leitfaden für 2026

Die Messer von Fever Case sind das Hauptaugenmerk der CS2 Fever Case – eine der beliebtesten Kisten im Spiel für Messer-Unboxings, und das aus gutem Grund. Falls du dich schon einmal gefragt hast, welche Messer im Fever Case enthalten sind: Es handelt sich um vier Messertypen mit jeweils 9 verschiedenen Ausführungen: das Nomad-Messer, das Paracord-Messer, das Skeleton-Messer und das Survival-Messer, jeweils in denselben Ausführungen erhältlich, darunter die äußerst seltenen „Doppler Gem“-Varianten: Black Pearl, Sapphire und Ruby .

Preise für das gesamte Fever Case-Messersortiment CS2 Die Preise für die Figuren beginnen bei etwa 52 Dollar für eine „Battle-Scarred“-Figur Paracord-Messer mit Rostschicht auf fast 4.000 Dollar für ein fabrikneues Modell Skelettmesser Doppler Ruby. Diese Bandbreite macht die Messer von Fever Case sowohl für preisbewusste Käufer als auch für passionierte Sammler interessant. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung aller Ausführungen der vier Messertypen mit Angaben zu Preis, Zustand und Seltenheit.

Unsere Top-Auswahl: Die besten Fever-Case-Messer in CS2

Mit 36 Skins, verteilt auf vier verschiedene Fever-Case-Messertypen, umfasst die folgende Liste alle Fever-Case-Messer CS2 sind der Reihe nach angeordnet, sodass du direkt zu dem Punkt springen kannst, den du suchst.

Die Auswahl aller 36 Fever Case-Messer CS2 Die Bewertung orientierte sich an Preis, Seltenheit und der Attraktivität der Oberfläche. Da jede Skin die Seltenheitsstufe „Covert“ aufweist, richtet sich die Werteskala nach der Oberfläche und dem Messertyp. Die Doppler-Edelstein-Varianten – Black Pearl, Sapphire und Ruby – stehen bei allen vier Messertypen an der Spitze und erzielen gegenüber allen anderen Oberflächen erhebliche Preisaufschläge.

In den folgenden Abschnitten werden zunächst die Drop-Wahrscheinlichkeiten behandelt, anschließend jede CS2 Fever Case – Messer-Typ in voller Länge. Für Spieler, die noch unentschlossen sind, ob dies einer der besten Cases für Messer ist CS2 – die untenstehende Aufschlüsselung der Drop-Rate und der Skin-Vielfalt spricht für sich. Nutze die Liste oben, um direkt zu dem Eintrag zu springen, den du suchst.

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Fever Case: Drop-Wahrscheinlichkeiten und Aufschlüsselung nach Seltenheit

Es lohnt sich, die Gewinnchancen für „Fever Case“-Messer zu kennen, bevor man Geld für Schlüssel ausgibt – Skins der Messer-Stufe befinden sich ganz am Ende der CS2 Entwicklung der Verkaufszahlen bei „Fever Case“. Das Verständnis dieser Zahlen ist besonders hilfreich, wenn Sie auf der Suche nach den besten Messertaschen sind CS2 zu bieten hat, da das Fieberfall konkurriert in Bezug auf Drop-Rate und Skin-Auswahl direkt mit anderen Kisten der Messer-Stufe.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in Prozent Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Bei einer Messer-Drop-Rate von 0,26 % müsstest du im Durchschnitt etwa 385 Kisten öffnen, um ein Messer aus einer Fever-Kiste zu erhalten – das entspricht bei den aktuellen Schlüsselpreisen etwa 962 $. Die individuellen Ergebnisse variieren stark, und diese Zahlen sind statistische Durchschnittswerte, keine garantierten Ergebnisse.

Alle Fever Case-Messer: Der vollständige Leitfaden

Dieser Abschnitt behandelt alle Messer der Fever Case-Serie, die alle vier Messertypen umfassen: Nomadenmesser, Paracord-Messer, SkelettmesserundÜberlebensmesser. Jedes Modell ist in denselben 9 Ausführungen erhältlich, doch Preis und Nachfrage unterscheiden sich je nach Modell – das Skelettmesser beherrscht die obersten Etagen in fast allen Ausführungen, während die Überlebensmesser bietet die preiswertesten Einstiegsmöglichkeiten. Die Auswahl sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Seltenheit, Zustand und Preis – sowohl für Sammler als auch für Spieler, die ein hochwertiges Messer aus der „Fever Case“-Reihe suchen, ohne zu viel zu bezahlen. Für Spieler, die verschiedene Optionen vergleichen, ist die CS2 Fever Case zählt durchweg zu den besten Etuis für Messer CS2 derzeit im Programm hat.

Nomad Knife – Alle CS2 Fever-Hüllen-Skins

The Nomadenmesserist einbreites Design mit flachem Rücken und feststehender Klinge das sich am oberen Ende der Preisskala der Fever Case-Messer befindet. Es ist in der Regel teurer als das Paracord-Messer and Überlebensmesser bei gleichwertigen Ausführungen. Für Spieler, die fragen, welche Messer im Fever Case enthalten sind, die Nomadeist die breiteste Klinge im Sortiment und oft auf den ersten Blick am leichtesten zu erkennen.

Produktpreis:267,70–350,85 $ / ca. 228,64–299,66 € / ca. 197,83–259,28 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Nomad Knife Marble Fade ist ein Messer von Fever Case, das das dreifarbige Flammenoptik – red, gelb und blau – zu einer breiten Klinge mit viel Fläche, auf der sich das Muster entfalten kann. Erhältlich nur in den Zuständen „Neuwertig“ und „Minimale Gebrauchsspuren“, der Preis liegt zwischen €267.70 to €350.85 wobei die Musterverteilung (insbesondere die Abdeckung mit Blau) ausschlaggebend ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Nomad Knife Marble Fade erobert sich den ersten Platz dank seiner Mustervielfalt, seiner Seltenheit als FN-Exklusivmodell und der Nomade„seine beeindruckende Präsenz auf dem Schwertkampfplatz in“ Counter-Strike 2 – ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Messersammlung.

Durch den breiten Rücken bietet das „Marble Fade“ mehr optischen Spielraum als schmalere Messertypen, weshalb Exemplare mit einem stark blau dominierten Muster am begehrtesten sind. Bei der Seltenheitsstufe „Covert“ bleibt der FN-Mindestpreis stabil, da die Oberflächenqualität bei höheren Floats merklich nachlässt – es gibt keinen praktischen Grund, dieses Messer aus der „Fever Case“-Serie unter dem MW-Preis zu kaufen.

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Produktpreis:138,91–210,00 $ / ca. 118,67–179,30 € / ca. 102,66–155,19 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Nomad-Messer aus Damaszenerstahl ist ein „Fever Case“-Messer, das in allen fünf Zustandsstufen erhältlich ist, von €138.91 to €210.00. Diemehrschichtige Stahlstruktur Bei mäßigen Gebrauchsspuren sieht das Produkt neuwertig aus, und Käufer, die bereit sind, minimale Gebrauchsspuren in Kauf zu nehmen, können im Vergleich zu Angeboten bei FN Geld sparen und erhalten dennoch ein hochwertiges Produkt.

Da das Angebot ausschließlich aus Gebrauchtwagen besteht, hängt die Preisspanne vom Zustand der Fahrzeuge ab. Mit einem Einstiegspreis von 138 Dollar ist dies die günstigste Option Nomadenmesserauf demCS2 Das Fever Case-Messersortiment – eine einfache Wahl für Spieler, die ein hochwertiges Fever Case-Messer suchen, ohne nach einem bestimmten Float-Fenster suchen zu müssen.

Produktpreis:219,14 $ – 360,00 $ / ca. 187,19 € – 307,37 € / ca. 161,95 £ – 266,04 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Nomad-Messer Tigerzahnhat einemarkantes Streifenmuster in Gold und Schwarz und ist nur in den Zuständen „fabrikneu“ und „mit minimalen Gebrauchsspuren“ erhältlich, zu Preisen zwischen €219.14 and €360.00. Im Gegensatz zu „Marble Fade“ ist das „Tiger Tooth“-Muster bei den meisten Schwimmwerten innerhalb von FN/MW einheitlich – eine Musterauswahl ist nicht erforderlich.

Die Obergrenze wird von StatTrak-Exemplaren der FN bestimmt, während Standard-MW-Angebote die Untergrenze bei etwa 220 Dollar bilden. Unter CS2 Bei den „Fever Case“-Messern von Tiger Tooth steht die Beschaffenheit über dem Muster – eines der besten „Fever Case“-Messer für Spieler, die einen hochwertigen Look wünschen, ohne sich mit der Überprüfung des Musterindexes herumschlagen zu müssen.

Produktpreis:103,84–115,57 $ / ca. 88,70–98,73 € / ca. 76,74–85,39 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Nomad Knife Rostschicht ist am günstigsten Nomadenmesserin derCS2 Fieberfall, läuft €103.84 to €115.57 nur in den Zuständen „abgenutzt“ und „abgenutzt und mit Gebrauchsspuren“. Die Zustandsbeschränkung begrenzt die Obergrenze – da keine Exemplare in den Zuständen „FN“ oder „MW“ existieren, bleibt die Preisspanne stabil und eng.

Rust Coat ist einabsichtlich gealterte Oberfläche das sieht absichtlich so aus auf dem Nomadenmesser„s breite Klinge. Für Käufer, die ein Fever Case-Messer unter 120 Dollar auf der NomadeBei einem Modell der Seltenheitsstufe „Covert“ ist dies die einzig realistische Option – und eine der preisgünstigsten Optionen unter allen Fever Case-Messern CS2 hat. Wenn das Budget im Vordergrund steht, lohnt es sich auch, einen Blick auf die am günstigstenCS2Messerschalen vor der Festlegung außerhalb des Falls verfügbar.

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Produktpreis:116,60–591,30 $ / ca. 99,62–505,00 € / ca. 86,17–436,97 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Nomad-Messer Ultraviolet ist ein Messer der Marke Fever Case mit der größten Preisspanne aller Modelle, die nicht zur Doppler-Reihe gehören NomadeEnde –€116.60 to €591.30 über alle fünf Außenebenen hinweg. Für Spieler, die alle Messer aus dem Fever Case vergleichen CS2 hat auf der Ultraviolet-Stufe, das NomadeDieses Modell steht an der Spitze der Preisskala, verfügt jedoch über dieselbe Verarbeitung wie die Modelle „Paracord“, „Skeleton“ und „Survival“ – ein nützlicher Anhaltspunkt, falls Sie sich auch für die die besten Fälle, die man aufschlagen kann CS2 für Hautvielfalt jenseits von Skalpell und Nadel.

The tiefmattes Violett Bei höheren Float-Werten wird die Farbe dunkler, wodurch FN die optisch einheitlichste Option darstellt. Wenn StatTrak keine Priorität hat, ist ein Exemplar in minimalem Gebrauchszustand für unter 150 Dollar ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für ein Messer aus der „Covert Fever“-Serie.

Produktpreis:412,85–590,18 $ / ca. 352,70–504,12 € / ca. 305,10–436,14 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Nomad Knife Doppler ist eine Auflistung ohne Phasenangabe, die alle vier Standard-Doppler-Phasen abdeckt – Phase 1 (blau-rosa Wirbel), Phase 2 (dunkelblau-schwarz), Phase 3 (grüner Nebel) undPhase 4 (Rosa-Magenta) – Preis€412.85 to €590.18 in FN und MW. Unter CS2 Fever Case-Messer, die Nomad Doppler zeichnet sich durch die visuelle Vielfalt aus, die die breite Klinge jeder Phase verleiht – jede Phase ist klar erkennbar, was dies CS2 Der „Fever Case“-Messerangriff ist überzeugend, egal in welcher Phase er zum Einsatz kommt.

Die Phase, die Sie erhalten, wird beim Auspacken festgelegt – es gibt keine Möglichkeit, diese im Voraus in einem Standard-Doppler-Angebot auszuwählen. Wenn Sie eine bestimmte Phase im Sinn haben, suchen Sie auf dem Sekundärmarkt nach Angeboten mit bestätigter Phase, wobei Phase 2 den höchsten Aufschlag erzielt und Phase 1 sowie Phase 4 die günstigsten Einstiegspreise bieten.

7. Nomad Knife Doppler Saphir

Produktpreis:953,27–970,35 $ / ca. 814,60–829,19 € / ca. 704,47–717,09 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Nomad Knife Doppler Saphir betritt das Gebiet der Edelsteine bei €953.27 to €970.35. Diedurchgehend tiefblaue Oberfläche unterscheidet sich von den üblichen Doppler-Phasen – das gesamte Blatt weist ein einheitliches, leuchtendes Blau auf, anstatt eines wirbelnden Farbverlaufs, und die Preisgestaltung richtet sich nach der jeweiligen Stufe selbst und nicht nach einem variablen oder musterbasierten Index.

Diese Vorhersehbarkeit ist Teil der Attraktivität des Sapphire als Investition in ein Fever-Case-Messer: Man bekommt genau das, was man sieht, und der Mindestpreis liegt konstant knapp unter vierstelligen Beträgen. Das ist auch ein Grund dafür, dass das CS2 Fever Case zählt zu den besten Etuis für Messer CS2 bietet – Skins der „Gem“-Klasse für vier Messertypen aus einer Hand.

Produktpreis:1.414,30–1.472,92 $ / ca. 1.208,37–1.258,37 € / ca. 1.045,17–1.088,49 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Nomad Knife Doppler Ruby ist der teuerste Edelstein auf dem NomadenmesserModell –€1,414.30 to €1,472.92. Diekomplett rote Ausführung damit deutlich über dem Sapphire-Niveau, was die durchweg höhere Nachfrage nach Ruby bei allen Fever Case-Messern widerspiegelt. Die rote Farbvariante ist seltener in CS2„s Messer-Ökosystem und verzeichnet eine starke Nachfrage aufgrund von Wunschkäufen.

Die geringe Preisspanne (weniger als 60 Dollar zwischen Mindest- und Höchstpreis) bestätigt einen fest etablierten Marktwert mit wenig Verhandlungsspielraum. Ein anerkanntes „Trophy-Tier“-Messer der Serie „Fever Case“, das seinen Wert besser hält als die meisten Muster-abhängigen Oberflächen.

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9. Nomad Knife Doppler Black Pearl

Produktpreis:1.220,00–1.480,00 $ / ca. 1.042,64–1.264,62 € / ca. 901,58–1.093,72 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Nomad Knife Doppler Black Pearlliegt bei€1,220.00 to €1,480.00 – im oberen Preissegment mit dem Ruby-Sortiment überlappend, im unteren Preissegment jedoch bereits ab 194 Dollar günstiger. Das schillernde OberflächeWechsel zwischenschwarz, lila und grün bei unterschiedlicher Beleuchtung, was ihm eine filmische Qualität verleiht, die einfarbige Edelsteine nicht bieten können.

„Black Pearl“ gilt allgemein als die edelste der drei Edelstein-Oberflächen. Die Preisspanne von 260 $ ist größer als bei „Ruby“, was die Abhängigkeit vom StatTrak-Status und den Verkaufsbedingungen widerspiegelt. Die letzte Skin in der NomadeMesser-Reihe und der Höhepunkt der „Doppler-Edelstein“-Stufe für diesen Messertyp. Für Spieler, die Counter-StrikeSport… ist „Black Pearl“ eine der auf professioneller Ebene am häufigsten zu sehenden Edelstein-Oberflächen.

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Paracord-Messer – Alle CS2-Fever-Case-Skins

The Paracord-Messerist ein schlankes, zweckmäßiges Design mit feststehender Klinge und insgesamt das günstigste der vier Fever-Case-Messermodelle. Modelle ohne Edelsteinverzierung sind durchweg günstiger als vergleichbare Modelle Nomadenmesser and Skelettmesser Angebote. Spieler, die nach günstigen „Fever Case“-Messern suchen CS2 Angebote finden die Paracord-Messer Diese Preisklasse bietet die größte Auswahl unter 200 Dollar. Die Preise beginnen bei 52 Dollar für ein „Battle-Scarred“-Modell Rostschutzanstrich bis zu 828 Dollar für das Basis-Doppler-Angebot.

Produktpreis:155,70–202,64 $ / ca. 133,03–173,14 € / ca. 115,06–149,75 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Paracord-Messer „Marble Fade“ ist eines der besten Messer von Fever Case und bietet dreifarbige Flammenoptik mit schlankerem Profil, dass€155.70 to €202.64 in FN und MW. Unter allen „Fever Case“-Messern der Stufe „Marble Fade“ ist das Paracord Diese Version ist die zweitgünstigste Einstiegsvariante – nur die Überlebensmesseruntergräbt dies.

Etwa 100 Dollar günstiger als das Nomadenmesser Als gleichwertige Alternative ist dieses Messer ideal für Käufer, die den „Marble Fade“-Look suchen, ohne die NomadePreisaufschlag. FN-Exemplare für etwa 155 Dollar bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktpreis:67,16–113,05 $ / ca. 57,38–96,59 € / ca. 49,63–83,54 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Paracord-Messer aus Damaszenerstahl ist eines der zugänglichsten CS2 Fever Case-Messer im Etui – €67.16 to €113.05 über alle fünf Zustandsstufen hinweg. Die mehrschichtige Stahlstruktur hält sich bei moderatem Spiel gut, und Exemplare mit minimalen Gebrauchsspuren unter 80 Dollar sind eine praktische Wahl für Spieler, denen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig ist.

Dies ist die günstigste Variante aus Damaszenerstahl unter allen vier Typen von CS2 Fever-Case-Messer. Wenn du ein preisgünstiges Fever-Case-Messer suchst, das dennoch die Seltenheit von „Covert“ bietet, ist dies der ideale Ausgangspunkt.

★ DAS BESTE PREISGÜNSTIGE HOTEL IN DAMASKUS Paracord-Messer aus Damaszenerstahl Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:128,00 $ – 249,98 $ / ca. 109,39 € – 213,57 € / ca. 94,59 £ – 184,73 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Paracord-Messer „Tiger Tooth“ ist ein Messer von Fever Case, das breiter gold-schwarzer Streifen in FN und MW für €128.00 to €249.98. Die Preisspanne wird durch StatTrak-FN-Exemplare am oberen Ende bestimmt, während Standard-MW-Angebote den unteren Preisrahmen bei etwa 130 Dollar bilden.

Mit einem Preis von etwa 128 Dollar für ein Exemplar in „Minimal Wear“-Zustand ist dies die günstigste Möglichkeit, ein Tiger-Tooth-Messer zu erwerben. CS2 Fever Case. Spieler, die das Muster haben wollen, ohne dafür zu bezahlen Nomadenmesser Wer auf den Preis achtet, wird feststellen, dass dies die bessere Wahl ist – und es lässt sich nahtlos kombinieren mit CS2 blaue Handschuhe für eine scharfe, kontrastreiche Ausrüstung.

Produktpreis:52,58–81,69 $ / ca. 44,93–69,79 € / ca. 38,86–60,37 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Paracord-Messer mit Rostschicht ist das günstigste Fever Case-Messer im gesamten CS2 Fieberfall in€52.58 to €81.69, nur in WW und BS erhältlich. Für Spieler, die nach den besten Etuis für Messer gesucht haben CS2 Angebote für knappe Budgets – dies ist der günstigste realistische Einstiegspreis für ein Covert-Messer aller Fälle im Spiel.

The Oxidierte Rostoptikpasst zuParacord-Messer„… sein zweckmäßiges Erscheinungsbild. Exemplare in den Zuständen WW und BS liegen preislich dicht beieinander, sodass man nicht nach Schnäppchen suchen muss – jedes Exemplar in einem dieser Zustände bietet im Wesentlichen denselben Anblick.“

★ Das günstigste Fever Case-Messer Paracord-Messer mit Rostschicht Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:73,81 $ – 440,00 $ / ca. 63,07 € – 375,87 € / ca. 54,55 £ – 325,16 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Paracord-Messer Ultraviolet ist ein Messer der Marke Fever Case mit einer großen Preisspanne – €73.81 to €440.00 für alle Ausführungen. Der Höchstpreis von 440 $ gilt für die StatTrak-Version; die Standardausführung der FN ohne StatTrak liegt deutlich unter 200 $, was dieses Modell zu einer der flexibelsten preisgünstigen Optionen in dieser Kategorie macht.

The tiefviolette Lackierung passt zuParacord-Messer„s schlankes Profil gut zur Geltung. Mit einem Preis von 73 Dollar in der Ausführung „Battle-Scarred“ ist es eine der günstigsten Möglichkeiten, ein Messer von Covert Fever Case bei sich zu tragen CS2 – und eine ausgezeichnete Wahl für Spieler, die bei allen Fever Case-Messern die violette Optik bevorzugen CS2 ohne dreistellige Summen auszugeben.

★ DAS BESTE PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS BEI ULTRAVIOLETT Paracord-Messer Ultraviolet Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:692,30–828,21 $ / ca. 591,55–707,62 € / ca. 511,61–612,05 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Paracord-Messertasche „Doppler“ ist eine Auflistung ohne Angabe der Phase unter €692.30 to €828.21 – ein unerwartet hoher Boden für das CS2 Die preisgünstige Variante der Fever Case-Messer. Alle vier Standardausführungen sind erhältlich: Phase 1 (blau-rosa), Phase 2 (dunkelblau-schwarz), Phase 3 (grüner Nebel) undPhase 4 (Rosa-Magenta), wobei Phase 2 auf dem Sekundärmarkt den höchsten Einzelaufschlag erzielt.

Der hohe Preis deutet auf eine starke Nachfrage hin, selbst bei den am wenigsten exklusiven Bauabschnitten des Paracord-Messer Modell. Käufer, die eine bestimmte Phase suchen, sollten nach phasenspezifischen Angeboten suchen. Für Spieler, die vergleichen CS2 Fever Case-Messer der Doppler-Klasse, die Paracord Die Basisnotierung ist die Option mit Phasenüberraschung; phasenspezifische Notierungen am Sekundärmarkt bieten volle Kontrolle.

Produktpreis:469,00–650,00 $ / ca. 400,73–555,47 € / ca. 346,58–480,35 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Paracord-Messer Doppler Sapphire ist der preisgünstigste Saphir unter CS2 Fieberthermometer – €469.00 to €650.00. Der vollständigetiefblaue Oberfläche sieht genauso aus wie die Saphir-Edelsteine bei teureren Messertypen, was dieses Modell zum preiswertesten Einstieg in die Edelstein-Klasse macht CS2 Messersammeln – und eine natürliche Ergänzung zu CS2 rote Handschuhe für Sammler, die eine markante, kontrastreiche Sammlung aufbauen möchten.

Standard-FN-Exemplare kosten etwa 470 bis 520 Dollar, wodurch ein echtes „Fever Case“-Messer der Spitzenklasse in greifbare Nähe rückt, ohne dass man dafür vierstellige Summen aufbringen muss. Wer sich für die Skin-Wirtschaft im Allgemeinen interessiert, kann die am bestenCS2 Standorte für die Fallbearbeitung im Zusammenhang mit den erwarteten Kosten.

Produktpreis:692,30–828,21 $ / ca. 591,55–707,62 € / ca. 511,61–612,05 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

[Produktbild / GIF – Paracord-Messer „Doppler Ruby“]

Paracord-Messer Doppler Ruby gehört zu den besten CS2 Fever Case-Messer, die das vollständig rote Edelstein-Oberfläche auf der untersten Ruby-Stufe aller vier Messertypen – €692.30 to €828.21. DieParacord Dank des im Vergleich zum Skeleton-Modell deutlich günstigeren Preises dieses Modells können Sammler einen Ruby-Edelstein zu einem Bruchteil des Preises des Skeleton-Modells erwerben.

Bei allen Messern der Fever Case-Serie ist Ruby durchweg teurer als Sapphire – hier beträgt der Preisunterschied etwa 220 $. Wenn Sie die Messer der Fever Case-Serie vergleichen CS2 Angebote der Ruby-Stufe, die Paracord Diese Ausführung ist bei allen vier Messertypen durchweg der beste Einstieg.

Produktpreis:618,12–800,00 $ / ca. 528,16–683,84 € / ca. 456,79–591,20 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Paracord-Messer Doppler Black Pearl hat die niedrigste Klinge aller „Black Pearl Fever Case“-Messer CS2 hat:€618.12 to €800.00. Ungewöhnlicherweise liegt die Klinge beim Modell „Paracord“ tiefer als beim „Ruby“ – was dieses Modell zum einzigen Messertyp in der CS2 Ein Fall von „Fever“, bei dem Black Pearl Ruby am Boden unterbietet.

The dunkles, schillerndes Finish – zwischen … und … wechseln schwarz, lila und grün – ist die am häufigsten fotografierte der drei Edelstein-Oberflächen. Für Sammler, die Wert auf die Ästhetik hochwertiger Edelsteine legen und die Dynamik des Wiederverkaufs verstehen möchten, ist es wichtig zu lernen, wie man sehenCS2 Skins ist ein sinnvoller erster Schritt, bevor man sich in dieser Preisklasse festlegt.

★ DAS BESTE PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS: BLACK PEARL Paracord-Messer Doppler Black Pearl Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Skeleton-Messer – Alle Skins aus dem CS2-Fever-Case

The Skelettmesser ist das markanteste aller Fieberthermometer – sein Flügel mit offenem Rahmen legt die innere Struktur des Messers frei und schafft so eine einzigartige Silhouette aus der Ich-Perspektive in Counter-Strike 2. Unter allen Fever Case-Messern ist das Skelettbietet die höchsten Etagen in den meisten Ausführungen – ab 145 $ für ein „Battle-Scarred“-Modell Rostschutzanstrich auf fast 4.000 Dollar für ein fabrikneues Modell Doppler Ruby.

Produktpreis:460,87–487,50 $ / ca. 393,77–416,51 € / ca. 340,58–360,27 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Skelettmesser mit Marmor-Farbverlauf führt den Bodenbelag „Marble Fade“ in der CS2 Fieberfall –€460.87 to €487.50 in FN und MW. Die Flügel mit offenem Rahmen verleiht dem Finish einen mehrschichtigen Effekt: das Flammenmuster erscheint gleichzeitig sowohl auf der Flügeloberfläche als auch in den Aussparungen des Innenrahmens.

Die geringe Preisspanne von 26 Dollar spiegelt die anhaltende Nachfrage von Sammlern wider. Himmelblaues Muster Kopien bestimmen das obere Preissegment. Bei prestigeträchtigen CS2 Fever Case-Messer, die preislich mit Phase 2 konkurrieren, auf der Paracord, derSkelett-Marmor-Verlauf„Die unverwechselbare Optik rechtfertigt den höheren Preis – eines der überzeugendsten Allround-Modelle unter allen Fever Case-Messern für Sammler, denen das Prestige des Messermodells besonders wichtig ist.“

★ PRESTIGE MARBLE FADE Skelettmesser mit Marmor-Farbverlauf Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:213,14–290,00 $ / ca. 182,13–247,80 € / ca. 157,51–214,31 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Skelettmesser aus Damaszenerstahl ist ein „Fever Case“-Messer, das in allen fünf Zustandsstufen erhältlich ist für €213.14 to €290.00. DieStahlmuster in Schichten interagiert mit dem Skelettmesser„s Rahmen – der sowohl an der Außenklinge als auch an den Innenwänden sichtbar ist – sorgt für eine größere optische Komplexität als die gleiche Oberfläche bei Modellen mit durchgehender Klinge.“

Exemplare von „Battle-Scarred“ unter 220 Dollar sind der preiswerteste Einstieg in die SkelettModell. 290 Dollar sind ein moderater Aufpreis für die hochwertigste Verarbeitung – und der günstigste Einstieg in die Skelettmesser Stufe der „Fever Case“-Messer, ohne dass die Einschränkungen des „Rust Coat“-Zustands zum Tragen kommen.

★ GÜNSTIGER EINSTIEG IN DEN SKELETON-SPORT Skelettmesser aus Damaszenerstahl Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:380,00–426,60 $ / ca. 324,74–364,54 € / ca. 280,82–315,26 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Skelettmesser Tigerzahn ist ein Messer der Marke Fever Case zum Preis von €380.00 to €426.60 in FN und MW. Die gold-schwarzer Streifen Dies gilt für den gesamten offenen Rahmen, und in bestimmten Schwankungsbereichen fügen sich die schwarzen Abschnitte nahtlos in die Ausschnitte ein, wodurch eine für diesen Messertyp einzigartige optische Kontinuität entsteht.

Mit einem Einstiegspreis von 380 Dollar liegt dieses Modell unterhalb der Preisuntergrenze des Marble Fade für die Skelettmesser aber über der Decke aus Damaszenerstahl. Die erste Wahl für Käufer, die sich ein markantes, kontrastreiches Muster an der SkelettModell, ohne in den Doppler-Bereich zu geraten – passt besonders gut zu CS2 grüne Handschuhe für Spieler, die eine stimmige Ausrüstung der höchsten Stufe zusammenstellen möchten.

★ SKELETON – VISUELLE WIRKUNG Skelettmesser Tigerzahn Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:145,14–242,51 $ / ca. 124,03–207,18 € / ca. 107,26–179,22 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Skelettmesser mit Rostschicht ist der teuerste „Rust Coat“ unter allen Messern der „Fever Case“-Serie – €145.14 to €242.51 in WW und BS. Das SkelettDurch den Aufpreis liegt es deutlich über dem Paracord-Messer and Überlebensmesser Äquivalente, was es zum teuersten preisgünstigen Modell unter den Fever Case-Messern macht CS2 was Spieler auf der Stufe „Rust Coat“ beachten sollten.

The verwitterte Oberfläche ist sowohl auf der Klingenoberfläche als auch an den Aussparungen des Rahmens zu sehen, wodurch der Verschleiß wie ein strukturelles Merkmal wirkt. Exemplare ohne StatTrak liegen in beiden Zuständen in der Regel zwischen 145 und 170 Dollar.

Produktpreis:191,62 $ – 2.000,00 $ / ca. 163,70 € – 1.709,20 € / ca. 141,61 £ – 1.478,00 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Skelettmesser Ultraviolett weist die größte Preisspanne unter allen „Fever Case“-Messern ohne Edelsteine in der Box auf – €191.62 to €2,000. Die Obergrenze von 2.000 Dollar wird durch die außergewöhnlich seltenen „StatTrak Factory New“-Exemplare bestimmt; normale „FN“-Angebote ohne StatTrak liegen bei etwa 300 bis 400 Dollar.

The tiefes Violettauf derSkelett„s Rahmen- und Schaufelkonstruktion sorgt für einen starken optischen Eindruck. Für Spieler, die ein Skin-Portfolio aufbauen und das maximale Wiederverkaufspotenzial einschätzen möchten, bietet unser Leitfaden zu den die besten Verkaufsorte CS2 Skins bietet nützliche Anhaltspunkte. Standard-MW-Exemplare unter 250 Dollar sind das Ziel für den praktischen Käufer.

★ SKELETON SLEEPER PICK Skelettmesser Ultraviolett Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:705,99–999,00 $ / ca. 603,24–853,95 € / ca. 521,73–738,26 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Skelettmesser Doppler ist die nicht nach Phase gegliederte Grundauflistung für das Premium-Modell der „Fever Case“-Messer – €705.99 to €999.00Es gelten alle vier Standardphasen: Phase 1 (blau-rosa), Phase 2 (dunkel blau-schwarz), Phase 3 (grüner Nebel) undPhase 4 (Rosa-Magenta). DieSkelettmesser„s offener Rahmen verleiht dem nebliger Farbverlauf mehrere sichtbare Oberflächen gleichzeitig, wodurch jede Phase optisch komplexer wirkt als bei den „Fever Case“-Messern mit massiven Klingen.

Selbst das Basisangebot liegt über der gesamten phasenspezifischen Preisspanne für die Paracord-Messer. Käufer, die eine bestimmte Bauphase bevorzugen, sollten auf dem Sekundärmarkt nach phasenspezifischen Angeboten suchen – Phase 2 erzielt den höchsten Aufschlag, während Phase 1 und Phase 3 die günstigsten Einstiegspreise auf dem SkelettModell.

Produktpreis:1.784,13–1.896,90 $ / ca. 1.524,13–1.620,37 € / ca. 1.318,47–1.401,81 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Skelettmesser Doppler Sapphire ist die Spitzenvariante des Premium-Modells des „Fever Case“-Messers – €1,784.13 to €1,896.90. Dievollständig tiefblauer Saphirauf derSkelettmesser„Sein Rahmen füllt sowohl die Klingenoberflächen als auch die Innenkanten der Ausschnitte aus und erzeugt so einen mehrschichtigen Farbeffekt, den Saphire mit flacher Klinge nicht nachbilden können.“

Die geringe Preisspanne von 112 Dollar bestätigt eine ausgereifte, beständige Nachfrage – ein Maßstab, der branchenweit anerkannt ist am bestenCS2 Websites für Skin-Wetten und Skin-Handelsgemeinschaften. Die Skelettmesser Doppler Sapphire ist genau die Art von Haut, die das CS2-Fieber-Fall in Gesprächen über die besten Messertaschen CS2 derzeit anbietet.

Produktpreis:3.101,00 $ – 3.994,90 $ / ca. 2.649,71 € – 3.413,93 € / ca. 2.291,64 £ – 2.952,23 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Skelettmesser Doppler Ruby ist das teuerste Fever Case-Messer im gesamten CS2-Fieber-Fall – €3,101.00 to €3,994.90. Diedurch und durch roter Edelstein Das Modell mit offenem Gehäuse ist das absolute Spitzenmodell dieser Produktreihe; die Kombination aus der begehrtesten Edelsteinfarbe und dem beliebtesten Messermodell bildet die oberste Preisklasse des Sortiments.

Der Preisaufschlag von Ruby gegenüber Sapphire ist hier am deutlichsten – allein beim Mindestpreis beträgt die Differenz über 1.300 Dollar. Mit einem Höchstpreis von fast 4.000 Dollar ist dies ein echtes Sammlerstück und ein anerkannter Maßstab in der CS2 Skin-Markt. Akteure, die den am bestenCS2Handelsplattformen wird feststellen, dass Ruby auf allen wichtigen Plattformen durchweg als Referenzprodukt der ersten Kategorie aufgeführt ist.

Produktpreis:2.448,55–2.670,00 $ / ca. 2.092,29–2.281,45 € / ca. 1.809,48–1.973,13 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Skeleton-Messer Doppler Black Pearl liegt preislich zwischen Sapphire und Ruby – €2,448.55 to €2,670.00. Die wechselndes dunkles Schillern spielt über verschiedene Oberflächenwinkel hinweg auf der Skelettmesser„s offener Rahmen gleichzeitig, wodurch einer der komplexesten optischen Effekte aller Fever Case-Messer entsteht.

„Black Pearl“ gilt allgemein als die optisch edelste der drei Oberflächenausführungen bei Counter-Strike 2. Der enge Spread von 221 $ bestätigt eine konsistente Bewertung bei begrenzten Arbitragemöglichkeiten – für einen Sammler von „Fever Case“-Messern ist dies der logische Meilenstein vor der „Ruby“-Stufe.

Überlebensmesser – Alle CS2-Fever-Case-Skins

The Überlebensmesserist einDesign des Clip-Point-Werkzeugs sowie das preisgünstigste Messer vom Typ „Fever Case“ neben dem Paracord-Messer. Es unterbietet durchweg die Nomadenmesser and Skelettmesser bei gleichwertigen Ausführungen – für Spieler, die die Messer des CS2 Fever Case in allen Stufen vergleichen, ist das Überlebensmesser bietet bei fast allen Ausführungen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Preise beginnen bei 52 $ für ein „Battle-Scarred“-Modell Rostschutzanstrich auf unter 1.400 Dollar für die begehrtesten Edelstein-Doppler.

Produktpreis:150,00–227,76 $ / ca. 128,19–194,59 € / ca. 110,85–168,31 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Überlebensmesser „Marble Fade“ ist ein Messer der Serie „Fever Case“ mit dem dreifarbige Flammenoptik at €150.00 to €227.76 bei FN und MW – das günstigste Modell der Marble Fade-Messerserie im CS2 Fever Case. Für Spieler, die wissen möchten, welche Messer das Fever Case in der Einstiegspreisklasse enthält, ist das Überlebensmesser „Marble Fade“ Angebote in fabrikneuer Qualität ab 150 $.

Mit einem Preis von 150 Dollar für ein fabrikneues Exemplar ist dies ein hervorragendes Angebot für Spieler, die sich die „Marble Fade“-Optik trotz knapperem Budget gönnen möchten. Die Clip-Point-Klinge bringt den Farbverlauf über den gesamten FN/MW-Float-Bereich hinweg klar zur Geltung.

Produktpreis:69,99 $ – 108,28 $ / ca. 59,80 € – 92,55 € / ca. 51,72 £ – 80,02 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Überlebensmesser aus Damaszenerstahl ist in allen fünf Zustandsstufen für €69.99 to €108.28. Diemehrschichtige Stahlstruktur passt perfekt auf die Clip-Point-Klinge, und Exemplare des „Battle-Scarred“ für etwa 70 Dollar gehören zu den erschwinglichsten Covert-Messern auf dem Markt Counter-Strike 2.

Bei diesem Preis fällt die Wahl zwischen den Überlebensmesser and Paracord-Messer Bei Damaszenerstahl kommt es letztlich auf die bevorzugte Klingenform an – beide bieten identische Eigenschaften CS2 Spielleistung bei nahezu identischem Aufwand. Wenn Sie auf der Suche nach CS2 Bei den preisgünstigeren „Fever Case“-Messern ist Damaszenerstahl bei beiden Modellen der praktische Ausgangspunkt.

★ GÜNSTIGER ZUGANG ZU DAMASKUS Überlebensmesser aus Damaszenerstahl Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:124,33–247,50 $ / ca. 106,26–211,45 € / ca. 91,88–182,90 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Überlebensmesser Tiger Tooth ist das günstigste Tiger-Tooth-Messer im CS2-Fieber-Fall at €124.33 to €247.50 in FN und MW. Die gold-schwarzer Streifen zeigt bei jedem Schwimmer im FN/MW-Bereich deutlich an – dank der gleichbleibenden Messwerte ist keine Suche nach dem richtigen Index erforderlich.

Standard-MW-Exemplare für rund 130 US-Dollar bieten den „Tiger Tooth“-Look zum günstigsten Einstiegspreis für diese Ausführung – die naheliegende Wahl für Spieler, die bei den Fever-Case-Messern ein markantes Muster zu minimalen Kosten suchen. Es zählt zudem zu den Optionen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man alle Fever-Case-Messer der „Tiger Tooth“-Klasse vergleicht – und für Spieler, die Spiele wieCounter-Strike… es ist genau die Art von sauberem, aggressivem Spiel, die sich in jedem Wettkampfumfeld gut bewährt.

★ Preisgünstiger Zahnstocher aus Tigerzahn Überlebensmesser Tiger Tooth Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:52,24–128,87 $ / ca. 44,64–110,12 € / ca. 38,61–95,23 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Rostschicht auf einem Überlebensmesser ist ein Messer aus dem „Fever Case“-Set mit der größten Spreizweite aller „Rust Coat“-Messer in diesem Set – €52.24 to €128.87 in WW und BS. Die Obergrenze von 128 $ ist durch StatTrak bedingt, eine ungewöhnliche Dynamik, die für den Rust-Coat-Markt dieses Messertyps einzigartig ist.

Mit dem Tiefststand von 52 Dollar liegt er Kopf an Kopf mit dem Paracord-Messer mit Rostschicht. Die Wahl zwischen den beiden hängt letztlich von den persönlichen Vorlieben hinsichtlich der Klinge ab – beide sind die günstigsten Modelle von Fever Case und die erste Wahl für alle, die auf der Suche nach CS2 Fever Case-Messer zum absoluten Tiefstpreis.

★ ROSTBESCHICHTUNG ZUM GRUNDPREIS Rostschicht auf einem Überlebensmesser Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:69,60 $ – 1.200,00 $ / ca. 59,47 € – 1.025,52 € / ca. 51,44 £ – 887,28 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Überlebensmesser Ultraviolet ist ein Messer aus der Fever-Serie mit einer der größten Preisspannen in dieser Serie – €69.60 to €1,200. Die Preisobergrenze von 1.200 Dollar ist bei StatTrak-FN-Exemplaren eher selten; normale FN-Exemplare ohne StatTrak liegen bei etwa 140 bis 180 Dollar, wodurch die tatsächliche Preisspanne weitaus erschwinglicher ist.

Mit einem Preis von 69 Dollar in der „Battle-Scarred“-Edition ist dies die preisgünstigste Ultraviolet-Version von allen FieberfallMesserCS2 hat. Spieler, die das lila Ästhetik Wer zum günstigsten Preis kaufen möchte, sollte nach Exemplaren mit minimalem Verschleiß Ausschau halten, die am saubersten aussehen, ohne dass die StatTrak-Preise aus dem Rahmen fallen. Eine gute Ergänzung dazu ist lila Handschuhe in CS2 setups.

Produktpreis:209,41–334,30 $ / ca. 178,90–285,63 € / ca. 154,75–247,05 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Überlebensmesser Doppler ist das preisgünstigste Doppler-Einstiegsmodell unter allen Fever Case-Messern – €209.41 to €334.30 in FN und MW. Alle vier Standardphasen sind im Spiel: Phase 1 (blau-rosa), Phase 2 (dunkelblau-schwarz), Phase 3 (grüner Nebel) und Phase 4 (Rosa-Magenta). Unter den Messern von Fever Case CS2 Spieler kaufen aktiv wegen der Doppler-Ästhetik, die Überlebensmesser Das Basisangebot bietet die niedrigsten Einstiegskosten für alle vier Messertypen.

Für jemanden, der zum ersten Mal ein Doppler-Messer aus der Fever Case-Reihe kauft, ist das Überlebensmesser Ein Basis-Listing ist der Einstieg mit dem geringsten Risiko. Wenn eine bestimmte Phase entscheidend ist, bieten phasenbestätigte Listings auf dem Sekundärmarkt volle Kontrolle – Phase 4 ist die günstigste bestätigte Phase im Survival-Modell, Phase 2 die begehrteste.

Produktpreis:395,99 $ – 1.063,26 $ / ca. 338,38 € – 908,85 € / ca. 292,64 £ – 785,75 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Überlebensmesser Doppler Sapphire verfügt über den am leichtesten zugänglichen Saphir-Edelsteinboden im CS2-Fieber-Fall – €395.99. Es ist das einzige „Sapphire Gem Fever Case“-Messer, dessen Preis unter 400 Dollar liegt, und die einzige Option der „Gem“-Klasse für Sammler, die das komplett blauer Look ohne die 500-Dollar-Marke bei den regulären FN-Preisen zu überschreiten.

Standard-FN-Modelle kosten etwa 400 bis 500 Dollar. Unter allen Fever-Case-Messern ist das Überlebensmesser Doppler Sapphire ist der Maßstab für erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis – das preisgünstigste Messer mit Edelstein im gesamten Sortiment und eine überzeugende Option für Spieler, die nach dem günstigsten Modell suchen CS2 Fever Case-Messer im Premium-Segment.

★ DAS BESTE PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS BEI EDELSTEINEN Überlebensmesser Doppler Sapphire Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:558,59–1.006,70 $ / ca. 477,42–860,32 € / ca. 412,80–743,95 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Überlebensmesser Doppler Ruby ist das günstigste Ruby-Gem-Messer auf dem CS2-Fieber-Fall – €558.59 to €1,006.70. Der Boden liegt deutlich unterhalb der Paracord-Messer Doppler Ruby (692 $), womit das Überlebensmesser das Ruby-Modell mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis unter allen Fever Case-Messern CS2 hat.

Standard-FN-Exemplare kosten in der Regel etwa 580 bis 700 Dollar – ein echtesdurch und durch roter Edelsteinein Messer in Reichweite, ohne dass man dafür einen vierstelligen Betrag investieren muss. Ruby erzielt durchweg einen Preisaufschlag gegenüber Sapphire, und die Preisdifferenz von 162 Dollar spiegelt dieses Muster auch in der untersten Preisklasse wider.

★ DER GÜNSTIGSTE RUBIN Überlebensmesser Doppler Ruby Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

36. Überlebensmesser Doppler Black Pearl

Produktpreis:510,00 $ – 1.394,00 $ / ca. 435,94 € – 1.191,30 € / ca. 376,89 £ – 1.030,17 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:CS2-Fieber-Fall

Fallschlüssel:CS2 Fever Case-Schlüssel

Überlebensmesser Doppler Black Pearlschließt dasCS2 Das Line-up von Fever Case bei €510.00 to €1,394.00 – die größte Preisspanne bei den Edelsteinen in diesem Fall. Mit einem Mindestpreis von 510 $ ist dies der günstigste Einstieg in die „Black Pearl“-Edelsteine, während der Höchstpreis von 1.394 $ die größte Nachfrage nach StatTrak FN widerspiegelt.

Die Preise für Standard-FN-Modelle ohne StatTrak liegen zwischen 520 und 650 Dollar – die realistischste Option für ein Black-Pearl-Messer unter 700 Dollar in Counter-Strike 2. Ganz gleich, ob Sie eine Edelsteinsammlung aufbauen oder nach einem Fever Case-Messer als Prunkstück suchen, das Überlebensmesser Doppler Black Pearl beweist, dass eine Ästhetik auf Edelstein-Niveau nicht erst bei vierstelligen Summen beginnen muss. Wenn du auch Skins sammelst, die mit Messern zu tun haben, dann ist das Die besten Karambit-Messertaschen bieten eine vergleichbare Rangliste auf Edelstein-Ebene an, die man vor dem Kauf in Betracht ziehen sollte.

★ DIE ZUGÄNGLICHSTE SCHWARZE PERLE Überlebensmesser Doppler Black Pearl Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Die besten Angebote für Fever Case Knives CS2: Vollständiger Vergleich

Die folgende Tabelle umfasst alle Messer der Serie „Fever Case“ aller vier Messertypen – Nomade, Paracord, SkelettundÜberleben – mit Produktname, Seltenheit, Preisklasse und einer kurzen Beschreibung der Faktoren, die den Preis der jeweiligen Skin beeinflussen. Für Spieler, die auf einen Blick vergleichen möchten, welche Messer im Fever Case enthalten sind, bietet dies einen umfassenden Überblick.

Preise gültig ab April 2026.

Produktname Seltenheit Preis Beschreibung Nomad Knife Marble Fade Verdeckt 267,70 $ – 350,85 $ FN/MW; dreifarbige Flamme, musterabhängige Obergrenze. Nomad-Messer aus Damaszenerstahl Verdeckt 138,91 $ – 210,00 $ Alle Außenbereiche; die am besten zugängliche Ausführung „Nomad“. Nomad-Messer Tigerzahn Verdeckt 219,14 $ – 360,00 $ FN/MW; durchgehender Goldstreifen, keine Musterjagd erforderlich. Nomad Knife Rostschicht Verdeckt 103,84 $ – 115,57 $ Nur WW/BS; günstigster Nomad, enge Preisspanne. Nomad-Messer Ultraviolet Verdeckt 116,60 $ – 591,30 $ Alle Außenwürfe; StatTrak-FN-Kopien bestimmen die Obergrenze. Nomad Knife Doppler Verdeckt 412,85 $ – 590,18 $ Phase nicht spezifiziert (FN/MW); die Phase bestimmt die Position innerhalb des Bereichs. Nomad Knife Doppler Saphir Verdeckt 953,27 $ – 970,35 $ Ein echtes Juwel; der Preis liegt erwartungsgemäß knapp unter vierstellig. Nomad Knife Doppler Ruby Verdeckt 1.414,30 $ – 1.472,92 $ Ein durch und durch roter Edelstein; der höchste Edelstein-Fuß beim Nomad-Typ. Nomad Knife Doppler Black Pearl Verdeckt 1.220,00 $ – 1.480,00 $ Ein schillernder dunkler Edelstein; fast so teuer wie ein Rubin bei Nomad. Paracord-Messer „Marble Fade“ Verdeckt 155,70 $ – 202,64 $ FN/MW; gleiche Flammenoptik, etwa 100 Dollar günstiger als das Nomad-Modell. Paracord-Messer aus Damaszenerstahl Verdeckt 67,16 $ – 113,05 $ Alles aus Edelstahl; der günstigste Damaszenerstahl im Sortiment. Paracord-Messer „Tiger Tooth“ Verdeckt 128,00 $ – 249,98 $ FN/MW; das günstigste Tiger-Tooth-Messer im Set. Paracord-Messer mit Rostschicht Verdeckt 52,58–81,69 $ WW/BS; das günstigste Messer im gesamten Fever Case. Paracord-Messer Ultraviolet Verdeckt 73,81 $ – 440,00 $ Ausschließlich Außenbereiche; weitreichende Verbreitung aufgrund der Nachfrage nach StatTrak FN. Paracord-Messertasche „Doppler“ Verdeckt 692,30 $ – 828,21 $ Phase nicht näher bestimmt; erhöhte Bodenkonstruktion vom Typ „Paracord“. Paracord-Messer Doppler Sapphire Verdeckt 469,00 $ – 650,00 $ Der preisgünstigste Saphir in der Vitrine. Paracord-Messer Doppler Ruby Verdeckt 692,30 $ – 828,21 $ Niedrigster Ruby-Mindestwert bei allen vier Messertypen. Paracord-Messer Doppler Black Pearl Verdeckt 618,12 $ – 800,00 $ Niedrigster Preis für „Black Pearl“; günstiger als „Ruby on Paracord“. Skelettmesser mit Marmor-Farbverlauf Verdeckt 460,87 $ – 487,50 $ Bodenbelag mit besonders ausgeprägtem Marmor-Fade-Effekt; optische Tiefe durch offene Struktur. Skelettmesser aus Damaszenerstahl Verdeckt 213,14 $ – 290,00 $ Ausschließlich Außenansichten; guter Einstieg in die mittlere Preisklasse für das Skeleton. Skelettmesser Tigerzahn Verdeckt 380,00 $ – 426,60 $ FN/MW; fetter Streifen mit optischer Ausrichtung durch Aussparung im Rahmen. Skelettmesser mit Rostschicht Verdeckt 145,14 $ – 242,51 $ WW/BS; der teuerste „Rust Coat“ in der Vitrine. Skelettmesser Ultraviolett Verdeckt 191,62 $ – 2.000,00 $ Ausschließlich Außenansichten; extreme Deckenansicht von seltenen StatTrak-FN-Exemplaren. Skelettmesser Doppler Verdeckt 705,99 $ – 999,00 $ Höchster Doppler-Grundwert; Nebeleffekt auf mehreren Oberflächen. Skelettmesser Doppler Sapphire Verdeckt 1.784,13 $ – 1.896,90 $ Der beeindruckendste Saphir im Gehäuse; hoher Boden. Skelettmesser Doppler Ruby Verdeckt 3.101,00 $ – 3.994,90 $ Das teuerste Messer im Fever-Fall. Skeleton-Messer Doppler Black Pearl Verdeckt 2.448,55 $ – 2.670,00 $ Ein schillernder Edelstein; er liegt zwischen Saphir und Rubin. Überlebensmesser „Marble Fade“ Verdeckt 150,00 $ – 227,76 $ FN/MW; das günstigste „Marble Fade“-Messer im Set. Überlebensmesser aus Damaszenerstahl Verdeckt 69,99 $ – 108,28 $ Komplett aus Kunststoff; ein preisgünstiges Messer, das sich leicht handhaben lässt. Überlebensmesser Tiger Tooth Verdeckt 124,33 $ – 247,50 $ FN/MW; der günstigste Tiger Tooth im Koffer. Rostschicht auf einem Überlebensmesser Verdeckt 52,24 $ – 128,87 $ WW/BS; größte Verbreitung von „Rust Coat“ (StatTrak-BS-Exemplare). Überlebensmesser Ultraviolet Verdeckt 69,60 $ – 1.200,00 $ Ausschließlich Außenmodelle; FN StatTrak-Exemplare erreichen vierstellige Preise. Überlebensmesser Doppler Verdeckt 209,41 $ – 334,30 $ Das preisgünstigste Basis-Doppler-Gerät unter allen vier Modellen. Überlebensmesser Doppler Sapphire Verdeckt 395,99 $ – 1.063,26 $ Ein Saphir unter 400 Dollar – das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei Edelsteinen. Überlebensmesser Doppler Ruby Verdeckt 558,59 $ – 1.006,70 $ Das preisgünstigste Ruby-Gem aller vier Typen. Überlebensmesser Doppler Black Pearl Verdeckt 510,00 $ – 1.394,00 $ Größte Edelsteinverteilung; niedrigstmögliche Mindestanzahl an schwarzen Perlen.

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder für ihre Richtigkeit noch für ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Die höchsten Preise für Fever Case-Messer stammen von Seltenheit plus Nachfrage je nach Messermodell und Oberfläche. Doppler-Edelsteine – Saphir, Rubin und Schwarze Perle – sorgen bei allen vier Messertypen für gleichbleibend hohe Mindestwerte, während musterbasierte Oberflächen wie „Marble Fade“ je nach Farbverlauf und Farbbalance höhere Höchstwerte ermöglichen. Die Skelettmesser unterstreicht die Wirkung jedes Bodenbelags; der Überlebensmesser bietet in jeder vergleichbaren Preisklasse stets das Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Messerpreise scharf geteilt durch BedingungVerfügbarkeit. „Rust Coat“-Oberflächen sind nur in den Varianten „WW“ und „BS“ erhältlich, was ihre Obergrenze begrenzt – während „Damascus Steel“ und „Ultraviolet“ über alle Außenfarben hinweg verfügbar sind und somit eine große Bandbreite bieten. Nur bei „Factory New“-Ausführungen wie „Marble Fade“ ist das Angebot knapper und die Mindestmenge höher. Filtern Sie zunächst nach Außenfarbe und Farbbereich, bevor Sie für ein bestimmtes Muster einen Aufpreis zahlen. Für einen Vergleich der Spitzenmodelle unter den „Fever Case“-Messern CS2 Einträge, Überprüfung der am teuerstenCS2Messer Der Skins-Leitfaden liefert nützliche Informationen zum Preis.

Mustergeführte Messer Der Wert kann sprunghaft steigen, wenn der Float ein herausragendes Erscheinungsbild bietet. Die Preise für die Edelstein-Oberflächen richten sich nach der jeweiligen Preisklasse – was vorhersehbar ist, sobald das Messermodell feststeht. Sobald Sie Ihr Budget und den bevorzugten Messertyp kennen, wird die richtige Wahl unter allen Fever Case-Messern klar.

Abschließende Gedanken zu den Messern von Fever Case

Die Messer von Fever Case bieten für jeden Geschmack etwas Counter-Strike 2 Spieler – von preisgünstigen Modellen ab 52 $ bis hin zu Sammlerstücken für fast 4.000 $. Nach der Prüfung aller Messer der Fever Case-Reihe in vier verschiedenen Ausführungen sticht aus jeder Kategorie ein Modell besonders hervor.

Nomad Knife Marble Fade – Top-Schnittmuster. Die dreifarbige Flamme auf dem Nomade„s breites Blatt ist die optisch beeindruckendste Option ohne Edelstein in diesem Fall.

Die dreifarbige Flamme auf dem Nomade„s breites Blatt ist die optisch beeindruckendste Option ohne Edelstein in diesem Fall. Rostschicht auf einem Überlebensmesser – Das beste Einsteigermodell. Mit einem Preis von 52 $ bei WW und BS ist es das günstigste Covert-Messer unter allen Fever-Case-Messern CS2 derzeit im Programm hat.

Mit einem Preis von 52 $ bei WW und BS ist es das günstigste Covert-Messer unter allen Fever-Case-Messern CS2 derzeit im Programm hat. Paracord-Messer Doppler Sapphire – Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei Edelsteinen. Ein echter Saphir, der zu den üblichen FN-Preisen für unter 500 Dollar erhältlich ist, macht dieses Modell zum idealen Einstieg in das Sammeln von Edelsteinen bei allen Fever Case-Messern.

Ein echter Saphir, der zu den üblichen FN-Preisen für unter 500 Dollar erhältlich ist, macht dieses Modell zum idealen Einstieg in das Sammeln von Edelsteinen bei allen Fever Case-Messern. Skelettmesser mit Marmor-Farbverlauf – Die erste Wahl in Sachen Prestige. Die Klinge mit offenem Rahmen verleiht dem Flammenmuster einen mehrschichtigen Effekt, den kein anderer Messertyp in diesem Sortiment nachahmen kann.

Die Klinge mit offenem Rahmen verleiht dem Flammenmuster einen mehrschichtigen Effekt, den kein anderer Messertyp in diesem Sortiment nachahmen kann. Skelettmesser Doppler Ruby – Der Trophäen-Gegenstand. Mit einem Preis von fast 4.000 Dollar ist es das teuerste aller Fever Case-Messer und ein absolutes Sammlerstück.

Shop CS2 Fieber-Fall-Messer an SkinBaron um die Ausführung und den Messertyp zu finden, die zu Ihrem Bestand passen. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach dem seltensten „Fever Case“-Messer im Spiel sind oder mit begrenztem Budget eine hochwertige Sammlung aufbauen möchten, die CS2 Fever Case ist nach wie vor eines der besten Etuis für Messer CS2 im Angebot hat – mit einer echten Auswahl in jeder Preisklasse.

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Häufig gestellte Fragen