Die besten M4A1-S-Skins in CS2 2026

Die besten M4A1-S-Skins sind wichtig, weil die M4A1-S CS2„s schallgedämpftes CT-Gewehr – bekannt für seine Präzision, den geringen Rückstoß und das kontrollierte Feuerstoßfeuer. Als CS2Als erste Wahl unter den schallgedämpften CT-Waffen verdient sie ein Design, das ebenso raffiniert ist wie ihre Leistung, und die besten Skins für die M4A1-S bieten genau das.

Der Markt für M4A1-S-Skins deckt eine breite Preisspanne ab, von günstigen M4A1-S-Skins in der Kategorie „Classified“ unter 15 Dollar bis hin zu exklusiven „Covert“-Designs, die Hunderte kosten auf dem Steam-Marktplatz und auf Plattformen von Drittanbietern. Skins können durch das Öffnen von Kisten, über den Steam-Marktplatz oder auf speziellen Marktplätzen erworben werden. „Factory New“-Versionen der besten M4A1-S-Skins erzielen im Vergleich zu „Battle-Scarred“-Exemplaren desselben Designs regelmäßig höhere Preise.

Unsere Top-Auswahl der besten M4A1-S-Skins in CS2

Ich habe mir das gesamte Angebot an verfügbaren M4A1-S-Designs angesehen und eine Auswahl von zehn Skins getroffen, die hinsichtlich visueller Qualität, Seltenheit und Marktwert am besten ausbalanciert sind. Hier sind die besten M4A1-S-Skins CS2 zu bieten hat.

Diese Auswahl umfasst Skins der Kategorien „Classified“ und „Covert“ im Preisbereich von unter 10 $ bis zu fast 3.000 $ und deckt die besten roten M4A1-S-Skins, die besten blauen M4A1-S-Skins, die besten weißen M4A1-S-Skins sowie die Skins mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ab. Im Abschnitt „Seltenheit“ weiter unten werden die Gewinnchancen erläutert, bevor du dich entscheidest, ob du eine Kiste öffnen oder direkt kaufen möchtest.

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Wahrscheinlichkeiten für seltene Fälle

Bevor man eine Kiste öffnet, um die besten M4A1-S-Skins zu finden, ist es hilfreich, die Drop-Chancen zu kennen. CS2 wendet eine feste Seltenheitsstruktur einheitlich auf alle Standardfälle an, wie unten dargestellt.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in Prozent Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Diese Wahrscheinlichkeiten spiegeln langfristige Durchschnittswerte wider, die auf Zehntausenden von Fallöffnungen in der Community basieren. Ein „Covert“-Fall – der mehrere der besten M4A1-S-Skins auf dieser Liste enthält – hat eine Wahrscheinlichkeit von etwa 0,64 % oder 1 zu 156. Für ein bestimmtes Design ist der direkte Kauf im Shop oft die kostengünstigere Option.

Die besten M4A1-S-Skins in CS2

Bei der Auswahl der besten M4A1-S-Skins kommt es darauf an, ein Gleichgewicht zwischen Designqualität und Preis zu finden. Seltenheit und Ästhetik wecken zwar das anfängliche Interesse, doch der Marktwert, der Abnutzungszustand und die Herkunft der Kiste beeinflussen letztlich den Endpreis. Einige der unten vorgestellten Skins sind auf bestimmte Kollektions-Drops beschränkt, was sie aufgrund ihres begrenzten Angebots wertvoller macht.

Hier findest du alles – die besten roten M4A1-S-Skins für aggressive Ausrüstungen, die besten blauen M4A1-S-Skins für einen cleanen Look, die besten weißen M4A1-S-Skins für einen minimalistischen Stil sowie günstige M4A1-S-Skins, die dein Budget nicht sprengen. So ziemlich alle Varianten der besten M4A1-S-Skins CS2 alles, was den Spielern wichtig ist, wird abgedeckt.

Produktpreis:109,72–536,93 $ / 101,00–494,00 € / 87,50–427,00 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Chroma 2-Gehäuse

Entsprechender Schlüssel: Chroma 2 Gehäuse-Schlüssel

The M4A1-S | Hyper Beast isder Maßstaban dem die besten M4A1-S-Skins gemessen werden. Der Skin zeichnet sich durch ein weitläufiges, mehrfarbiges Kreaturendesign aus. Neonakzente an Krallen und Schuppen macht es sofort erkennbar – selbst aus der Ferne. Als Covert-Drop aus dem Chroma 2-Gehäuse… die anhaltende Nachfrage in der Bevölkerung hat dafür gesorgt, dass es zu den bekanntesten Designs in CS2.

Warum wir uns dafür entschieden haben The M4A1-S | Hyper Beast ist einer der besten M4A1-S-Skins in Counter-Strike 2 Für Spieler, die sich eine markante visuelle Identität wünschen. Seine heimliche Seltenheit, die große Auswahl an Exterieur-Varianten und das auf den ersten Blick erkennbare Design machen ihn zur ersten Wahl auf dieser Liste.

Preisspannen €109.72 to €536.93 von außen. Das Hyper-Bestie„s Illustration ist äußerst verschleißanfällig – die leuchtenden Farben verblassen mit zunehmendem Verschleißgrad, was den hohen Aufschlag für Exemplare in neuwertigem Zustand erklärt. Exemplare in „Field-Tested“-Zustand und mit minimalem Verschleiß bieten einen soliden Mittelweg.

★ DER KULTIGSTE M4A1-S-SKIN M4A1-S | Hyper Beast Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:431,67–447,51 $ / 397,00–412,00 € / 345,00–358,00 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Kann nicht durch das Öffnen von Behältern erhalten werden

Entsprechender Schlüssel: N/A

The M4A1-S | Fade hat sich seinen Platz unter den besten M4A1-S-Skins verdient durch Exklusivität. Ein sanfterFarbverlauf von Gelb über Orange bis Rosa verleiht dem Gewehr eine lackiert, Hochglanzoberfläche das sich bei genauerem Hinsehen lohnt. Im Gegensatz zu den anderen besten M4A1-S-Skins CS2 Wie Sammler betonen, ist es nicht möglich, es aus irgendeinem Behälter zu entnehmen, wodurch jedes Exemplar zu einem feststehenden Bestand wird.

Erhältlich nur in den Zuständen „fabrikneu“ und „mit minimalen Gebrauchsspuren“, die Preise liegen zwischen €431 and €447 – eine geringe Spanne, die widerspiegelt, dass Käufer für Design und Exklusivität als Gesamtpaket bezahlen. Für Sammler, die eine kuratierte Sammlung aufbauen, ist die Ausblenden ist einer der besten M4A1-S-Skins, der seinen Wert trotz Marktschwankungen behält.

★ DER SELTENSTE M4A1-S-SKIN M4A1-S | Fade Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:2.317,29–2.894,49 $ / 2.132,00–2.663,00 € / 1.854,00–2.316,00 £

Seltenheit:Vertraulich

Herkunft des Falls:Kann nicht durch das Öffnen von Behältern erhalten werden

Entsprechender Schlüssel: N/A

The M4A1-S | Hot Rodist das das teuerste Produkt auf dieser Liste und einer der besten M4A1-S-Skins, um auf dem Markt Eindruck zu schinden. Er verleiht tiefes Apfelrot, eloxiert, Airbrush-Finish – keine Illustration, kein Muster, nur ein makellos verarbeiteter roter Anstrich. Obwohl er in der „Classified“-Stufe angesiedelt ist, erzielt er Preise, die alle anderen M4A1-S-Skins in den Schatten stellen.

Noch nie ist ein Container heruntergefallen Hot Rod… die Produktion ist begrenzt, und die Nachfrage der Sammler übersteigt seit Jahren kontinuierlich das Angebot. Neuwertige Exemplare kosten €2,894, mit dem darüber liegenden Stockwerk €2,317 – Zahlen, die gleichermaßen Knappheit und Status widerspiegeln. Zum Hintergrund CS2„… den breiteren Premium-Markt, unser Leitfaden zum am teuerstenCS2 Messerschalen zeigt, wie sich die Dynamik bei festem Angebot in anderen Kategorien auswirkt.

The Hot Rod ist so ziemlich das Gegenteil von den besten günstigen M4A1-S-Skins, aber genau darum geht es ja – es ist ein Spielerliebling und der unangefochtene König der M4A1-S-Prestige-Skins.

★ DER TEURSTE M4A1-S-SKIN M4A1-S | Hot Rod Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:13,97–94,28 $ / 12,85–86,70 € / 11,20–75,40 £

Seltenheit:Vertraulich

Herkunft des Falls:Anubis-Kollektionspaket, Austin 2025 Anubis-Souvenirpaket, Kopenhagen 2024 Anubis-Souvenirpaket

Entsprechender Schlüssel: Spectrum-Gehäuse-Schlüssel

The M4A1-S | Decimatorist dasder klügste Kauf für Spieler, die auf der Suche nach den besten günstigen M4A1-S-Skins sind, die auch im Wettkampf optisch überzeugen. Die markantes, kantiges geometrisches Design mit kontrastreichen Farben ist bei jeder Zoomstufe gut lesbar, beginnend bei €14 für gebrauchte Exemplare. Unter den günstigen M4A1-S-Skins der „Classified“-Stufe bietet es eine optische Qualität und einen erschwinglichen Preis, mit denen nur wenige Designs dieser Seltenheitsstufe mithalten können. Ähnliche Schnäppchen auf der T-Seite findest du in unserem Leitfaden zu den Die besten günstigen AK-47-Skins.

Preisspannen €13.97 to €94.28 auf allen Außenflächen, was echte Flexibilität bietet. Das geometrische Muster bleibt auch bei Kopien mittlerer Qualität gut erhalten, wodurch das Decimator Eine klare Empfehlung für Spieler, die von der Standardwaffe M4A1-S aufrüsten, ohne dabei in den Bereich der „Covert“-Waffen vorzudringen. Spieler, die sich eine ähnlich preiswerte und vielseitige Auswahl in ihrem Inventar wünschen, sollten sich auch die am günstigstenCS2 Messerschalen für günstige Alternativen an anderer Stelle.

Insgesamt ist dieDecimator ist einer der besten günstigen M4A1-S-Skins für jede Ausrüstung und verdient einen Platz in jeder Liste der besten M4A1-S-Skins CS2 Budgetleitfaden.

★ DER M4A1-S-SKIN MIT DEM BESTEN PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS M4A1-S | Decimator Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:874,14–874,33 $ / 804,00–804,50 € / 699,00–699,50 £

Seltenheit:Vertraulich

Herkunft des Falls:Kann nicht durch das Öffnen von Behältern erhalten werden

Entsprechender Schlüssel: N/A

Wenn es um die besten blauen M4A1-S-Skins geht, in CS2, derM4A1-S | Blue Phosphor ist eine Klasse für sich. Das leuchtend tiefblaue phosphoreszierende Oberfläche sieht aus, als wäre es in etwas getaucht elektrisch-blauer Lack und ist auch aus der Entfernung gut lesbar. Wie das Ausblenden and Hot Rod… es handelt sich um eine reine Sammlerausgabe ohne Herkunftsangabe – was das Angebot dauerhaft begrenzt und die hohe Preisklasse untermauert.

Die Preise liegen knapp um €874 Sowohl bei „Factory New“ als auch bei „Minimal Wear“ – ein nahezu identischer Preisunterschied, der bestätigt, dass Käufer eher für Design und Exklusivität bezahlen als für den Zustand. Kein anderer Skin in der Kategorie der besten blauen M4A1-S-Skins behält seinen Wert so beständig, und das zeigt sich bei jedem der besten M4A1-S-Skins CS2 Rangliste – und das aus gutem Grund.

Wenn Sie ein farblich abgestimmtes blaues Outfit zusammenstellen möchten, schauen Sie sich doch mal unsere blaue Handschuhe inCS2 Leitfaden – eine umfassendere Auswahl an den besten blauen M4A1-S-Skins gibt es nicht.

★ DER BESTE BLAUE M4A1-S-SKIN M4A1-S | Blue Phosphor Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:8,90–53,98 $ / 8,20–49,70 € / 7,10–43,20 £

Seltenheit:Vertraulich

Herkunft des Falls:Spectrum 2-Hülle

Entsprechender Schlüssel: Spectrum 2 – Gehäuse-Schlüssel

The M4A1-S | Bleiglasist dasdie beste Wahl auf dieser Liste der besten M4A1-S-Skins, darunter abgenutzte Exemplare unter €9 und „Neuwertig“ unter €55. Das Buntglasmuster – durchscheinende geometrische Formen in changierenden Farben – verleiht ihm einen fast handgefertigten optischen Charakter. Als einer der zugänglichsten günstigen M4A1-S-Skins in Classified bietet er echte Einzigartigkeit zu einem Preis, der kaum zu übertreffen ist.

Da sie für alle Außenansichten erhältlich sind, können Spieler den Preisbereich wählen, der ihrem Budget entspricht, ohne dabei Abstriche beim grundlegenden Design machen zu müssen – einer der besten günstigen M4A1-S-Skins, der sich nicht wie ein Kompromiss anfühlt. Für einen genaueren Blick auf erschwingliche M4A1-S Optionen für jede Situation, unser engagiertes Die besten günstigen M4A1-S-Skins Der Leitfaden deckt das gesamte Spektrum ab.

Spieler, die Spaß daran haben CS2Wer sich für die Item-Ökonomie und den Stil dieses Spiels interessiert, kann auch andere Titel in unserem Spiele wieCounter-StrikeLeitfaden.

★ DER GÜNSTIGSTE M4A1-S-SKIN M4A1-S | Bleiglas Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:107,27–437,14 $ / 98,70–402,00 € / 85,80–349,70 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Fall von Schlangenbiss

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel zum Fall „Schlangenbiss“

Zu den besten roten M4A1-S-Skins gehören CS2, derM4A1-S | Chanticos Feuer ist die erste Wahl. Benannt nach der aztekischen Feuergöttin, hüllt es das Gewehr in tiefes Purpurrot und flammengestützte Details – eines der thematisch gewagtesten Designs im Katalog. Ein Covert-Drop von der Fall von Schlangenbiss… aufgrund seiner Seltenheit und seines auffälligen Designs liegt der Preis zwischen €107 to €437.

Neuwertige Exemplare sind das erstrebte Ziel: die Brandschutzmaßnahmenand tiefes Purpurrot sind sehr verschleißanfällig, wobei sich die Reliefhöhe und die Motivschärfe bei Exemplaren mit höherer Auflage merklich verschlechtern. Günstigere Varianten bleiben für Spieler erhältlich, die das Design zu einem erschwinglichen Preis erwerben möchten. Die Chanticos Feuer Es führt regelmäßig die Ranglisten der besten roten M4A1-S-Skins an und sichert sich einen Platz auf so gut wie jeder Liste der besten M4A1-S-Skins für CS2 – es ist einfach kaum zu übersehen.

Du stellst eine komplette Ausrüstung im roten Design zusammen? Unser Leitfaden zu rote Handschuhe inCS2 passt perfekt zu diesem Hauttyp.

★ DER BESTE ROTE M4A1-S-SKIN M4A1-S | Chanticos Feuer Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:53,92 $ – 400,00 $ / 49,60 € – 368,00 € / 43,10 £ – 320,00 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Schattenfall

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für den Schattenfall

The M4A1-S | Golden Coil ist einer der besten M4A1-S-Skins für Spieler, die sich Raffinesse auf Covert-Niveau zu einem günstigeren Einstiegspreis wünschen. Ein verzierte goldene Schlange sich in feinen Details um das Gewehr winden, die bei genauer Betrachtung ihre Wirkung entfalten. Als Covert-Drop aus dem Schattenfall… es zeichnet sich durch eine hohe Seltenheit aus und erfreut sich einer beständigen Nachfrage bei Sammlern.

Dieses schallgedämpfte Gewehr besticht zwar durch sein elegantes Design, doch Spieler, die die höhere Magazinkapazität und Feuerrate des alternativen Gewehrs bevorzugen, sollten sich das Die besten M4A4-Skins für weitere Optionen.

Die Preise decken die gesamte Außenausstattung ab – von etwa €54 für „Battle-Scarred“ bis zu €400 „Factory New“ – einer der größten Preisunterschiede auf dieser Liste der besten M4A1-S-Skins. Sammler, für die „Factory New“ zu teuer ist, können dennoch ein ansprechendes Design zu niedrigeren Preisen erwerben, wobei die Welle ihren unverwechselbaren optischen Charakter in allen Preisklassen beibehält. Kombinieren Sie sie mit grüne Handschuhe in CS2 für eine abgestimmte Ausrüstung.

★ DER BESTE GOLDENE M4A1-S-SKIN M4A1-S | Golden Coil Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:43,63–452,96 $ / 40,10–416,70 € / 34,90–362,40 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Vitrine

Entsprechender Schlüssel: Legende zur Galerie

The M4A1-S | Vaporwaveist dasoptisch am modernsten die besten M4A1-S-Skins CS2 hat eingeführt. Veröffentlicht über die Vitrine, wendet es eineretro-futuristische Ästhetik – Farbverläufe in Rosa-, Violett- und Blautönen mit stilisierten geometrischen Mustern. Es befindet sich an der Schnittstelle zwischen modernem Design und CS2; als „Covert“-Skin, der aus der Community hervorgegangen ist, spricht er nicht nur traditionelle Sammler des M4A1-S an. Für eine passende Ausrüstung schau dir die lila Handschuhe in CS2Leitfaden.

Exemplare von „Battle-Scarred“ sind ab etwa €44, was es zum zugänglichsten Vertreter der „Covert“-Reihe hier macht. Neuwertige Exemplare kosten €453 – Der Farbverlauf verliert mit zunehmender Abnutzung deutlich an Qualität, sodass makellose Exemplare ein ganz anderes visuelles Erlebnis bieten. Die zunehmende Anerkennung in der Counter-Strike Sport Diese Entwicklung hat die Nachfrage verstärkt.

★ DER MODERNSTE M4A1-S-SKIN M4A1-S | Vaporwave Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:99,50–297,20 $ / 91,50–273,40 € / 79,60–237,80 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Gehäuse-Sortiment

Entsprechender Schlüssel: Case Key-Reihe

The M4A1-S | Mecha Industries ist der unangefochtene weiße M4A1-S-Skin auf dem Markt und aus den Ausrüstungen im Wettkampfbereich nicht mehr wegzudenken. Die „Gunsmith“-Oberfläche verleiht dem Gewehr ein mattweiß-grauer Industrial-Look – eher präzise gefertigt als dekorativ – mit feinen mechanischen Details, die einen zurückhaltenden und professionellen Eindruck vermitteln. Als Covert-Drop aus der Gehäuse-Sortiment, verzeichnet das Unternehmen eine stabile Nachfrage in zahlreichen CS2 Update-Zyklen. Es ist im Grunde genommen derzeit der beliebteste weiße M4A1-S-Skin – ein fester Bestandteil jeder Liste der besten M4A1-S-Skins CS2 Liste, wenn es um wettbewerbsorientierte Ausrüstungskonfigurationen geht.

Die Preise beginnen bei €99 to €297, und die matte Oberfläche altert eleganter als farbenfrohe Illustrationen – selbst abgenutzte Exemplare von Mecha Industries behält seinen charakteristischen Look bei und ist damit einer der verschleißfestesten M4A1-S-Skins hier. Er ist in allen Preisklassen erhältlich, und in jeder Preisstufe gibt es eine Variante, die eine Überlegung wert ist. Egal, ob du einen weißen M4A1-S-Skin für ein klares Loadout oder einen der besten günstigen M4A1-S-Skins in der Seltenheitsstufe „Covert“ suchst, der Mecha Industries deckt beide Bereiche ab. Bevor Sie etwas kaufen oder auf ein höherwertiges Modell umsteigen, lesen Sie unseren Leitfaden zu VerkaufCS2 Skins erklärt, wie Sie den größtmöglichen Ertrag aus Ihrem vorhandenen Lagerbestand erzielen können.

★ DER BESTE WEIßE M4A1-S-SKIN M4A1-S | Mecha Industries Bei SkinBaron einkaufen

Die besten M4A1-S-Skins in CS2, die man haben sollte

In der folgenden Tabelle sind die zehn besten M4A1-S-Skins nach Seltenheit und Preis aufgelistet – ganz gleich, ob du auf der Suche nach den besten günstigen M4A1-S-Skins im „Classified“-Marktplatz, den besten blauen M4A1-S-Skins, den besten roten M4A1-S-Skins oder dem besten weißen M4A1-S-Skin für dein Loadout bist.

Preise gültig ab April 2026.

Produktname Seltenheit Preis Beschreibung M4A1-S | Hyper Beast Verdeckt 109,72 $ – 536,93 $ Kraftvolle Tierillustration; Exemplare in neuwertigem Zustand erzielen aufgrund ihrer Anfälligkeit für Abnutzungserscheinungen die höchsten Preise. M4A1-S | Fade Verdeckt 431,67 $ – 447,51 $ Ein gleichmäßiger Marktverlauf ohne Auslöser; ein stabiles Angebot sorgt für konstante Preise im Sammlerbereich. M4A1-S | Hot Rod Vertraulich 2.317,29 $ – 2.894,49 $ Oberfläche in Candy-Apple-Rot eloxiert; die teuerste M4A1-S-Skin, deren Preis ausschließlich auf ihrer Exklusivität beruht. M4A1-S | Decimator Vertraulich 13,97 $ – 94,28 $ Geometrisches Design auf allen Außenflächen; der beste günstige M4A1-S-Skin in dieser Seltenheitsstufe. M4A1-S | Blue Phosphor Vertraulich 874,14 $ – 874,33 $ Exklusiv in der „Luminous Blue“-Kollektion erhältlich; der unbestritten beste blaue M4A1-S-Skin in CS2. M4A1-S | Bleiglas Vertraulich 8,90 $ – 53,98 $ Buntglas-Design; der günstigste und beste M4A1-S-Skin mit echtem optischem Charakter. M4A1-S | Chanticos Feuer Verdeckt 107,27 $ – 437,14 $ Azteken-Feuer-Design; der unbestritten beste rote M4A1-S-Skin mit überzeugenden Covert-Eigenschaften. M4A1-S | Golden Coil Verdeckt 53,92 $ – 400,00 $ Aufwendiges Schlangenmotiv; dank der großen Auswahl an Modellen ist es in verschiedenen Preisklassen erhältlich. M4A1-S | Vaporwave Verdeckt 43,63 $ – 452,96 $ Retro-futuristischer Farbverlauf; der modernste und beste M4A1-S-Skin, den CS2 je vorgestellt hat. M4A1-S | Mecha Industries Verdeckt 99,50 $ – 297,20 $ Erstklassiger weißer M4A1-S-Skin; mattes Industrial-Finish mit hoher Verschleißfestigkeit und anhaltender Nachfrage.

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder für ihre Richtigkeit noch für ihren zukünftigen Wert garantieren können.

PreiseZu den besten M4A1-S-Skins zählen vor allem solche, die sich durch Seltenheit, die Nachfrage der Community und ihr visuelles Design auszeichnen – selbst innerhalb derselben Stufe erzielen beliebte Designs einen erheblichen Preisaufschlag. SeltenheitDas allein ist jedoch nie die ganze Geschichte: Die Kluft zwischen günstigen M4A1-S-Skins und Designs der „Covert“-Klasse spiegelt sowohl die Drop-Wahrscheinlichkeit als auch die Stärke der Nachfrage nach diesem bestimmten Skin wider.

Exklusivität der Kollektion führt zu den höchsten Prämien. Die M4A1-S | Fade, M4A1-S | Hot RodundM4A1-S | Blue Phosphor können nicht aus einem Container entnommen werden – jedes Exemplar ist Teil des begrenzten Marktbestands. Dieses feste Angebot sorgt durchweg für höhere Preisuntergrenzen als bei Skins gleicher Seltenheit, die in Kartons erhältlich sind. Unser die besten Fälle, die man aufschlagen kann CS2 Die Übersicht vergleicht die nach Fallquellen gegliederten Hautfälle nach ROI.

Gleitkommawertand Zustand der Außenhaut bleiben das beständigste Preisunterscheidungsmerkmal unter den besten M4A1-S-Skins. „Factory New“-Versionen kosten regelmäßig zwei- bis fünfmal so viel wie ihre „Battle-Scarred“-Pendants – was Exemplare in schlechterem Zustand zum effizientesten Weg macht, um sich mit knappem Budget ein Premium-Design zu sichern.

Abschließende Gedanken zu den besten M4A1-S-Skins

Nachdem wir alle zehn Optionen geprüft haben, sind die besten M4A1-S-Skins in CS2 lassen sich auf drei klare Favoriten eingrenzen:

M4A1-S | Hyper Beast – Der kultigste Skin unter den besten M4A1-S-Skins, der die Seltenheitsstufe „Covert“ mit auffälligen, auf den ersten Blick erkennbaren Motiven in einer breiten Preisspanne vereint.

– Der kultigste Skin unter den besten M4A1-S-Skins, der die Seltenheitsstufe „Covert“ mit auffälligen, auf den ersten Blick erkennbaren Motiven in einer breiten Preisspanne vereint. M4A1-S | Fade – Ein beliebtes Premium-Sammlerstück mit begrenztem Angebot, das sich hinsichtlich langfristiger Wertbeständigkeit und Exklusivität zu den besten M4A1-S-Skins zählt.

– Ein beliebtes Premium-Sammlerstück mit begrenztem Angebot, das sich hinsichtlich langfristiger Wertbeständigkeit und Exklusivität zu den besten M4A1-S-Skins zählt. M4A1-S | Hot Rod – Die teuerste Option auf dieser Liste, deren Wert ausschließlich auf ihrer Seltenheit und ihrem klaren Design beruht, was sie zu einem der prestigeträchtigsten M4A1-S-Skins in CS2.

Egal, ob du auf der Suche nach den besten roten M4A1-S-Skins bist, die besten blauen M4A1-S-Skins im Blick hast oder einfach nur etwas suchst, das im Spiel alle Blicke auf sich zieht – dein nächster Favorit aus dieser Liste der besten M4A1-S-Skins wartet schon auf dich. Stöbere in den aktuellen Angeboten auf SkinBaron und finden Sie noch heute Ihr passendes Modell.

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Häufig gestellte Fragen