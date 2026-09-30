Os 29 melhores jogos de terror de sempre: a lista definitiva de 2026

Vamos ser sinceros: os melhores jogos de terror podem nem ser sempre os mais badalados do momento, mas acredita em mim, têm uma base de fãs leais que nunca desaparece.

Fiz esta lista para te ajudar a mergulhar de cabeça no mundo do terror: desde pérolas escondidas que talvez tenhas deixado escapar até clássicos intemporais que continuam a causar impacto. Aqui vais encontrar um pouco de tudo: sustos à moda antiga, remakes recentes, multijogador intenso e histórias inesquecíveis para um jogador.

Joguei todos os jogos desta lista, pedi a opinião de alguns amigos e, sim, temos promoções na Eneba – o sítio ideal para arranjar as melhores ofertas. Não vais encontrar nada mais barato em lado nenhum, garantido.

As nossas melhores escolhas de jogos de terror

Desde jogos psicológicos que te fazem pensar até desafios de sobrevivência de cortar a respiração, todos estes jogos foram concebidos para te manter na ponta da cadeira.

Aqui está a minha seleção de títulos de terror imperdíveis que vão assombrar os teus pensamentos muito depois de terminares o jogo:

1 The Outlast Trials 2024 Um jogo de terror de sobrevivência cooperativo, onde as experiências sádicas da Murkoff transformam o trabalho em equipa em puro pânico. Buy now 2 Resident Evil Requiem 2026 Um regresso brutal a Raccoon City, onde o medo crescente se mistura com um survival horror explosivo. Buy now 3 Alien: Isolation 2014 Um jogo assustador de escondidas contra um Xenomorfo que não segue um enredo previsível. Buy now

Mas não é tudo! Vê a minha lista completa de jogos de terror absolutamente arrepiante mais abaixo. Prepara-te para noites sem dormir e sustos inesperados; estes jogos são perfeitos para quem quer mergulhar nos recantos mais sombrios do terror.

Os 29 melhores jogos de terror de todos os tempos: emoções e arrepios

Com base nos critérios de classificação acima, elaborei esta lista definitiva dos melhores jogos de terror de todos os tempos. Certifiquei-me de que há uma mistura de subgéneros e não me limitei a uma única franquia. Todos os jogos desta lista são imperdíveis.

1. As Provas do Outlast [O melhor caos de terror cooperativo exagerado]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de terror de sobrevivência cooperativo Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2023 Criadores Red Barrels Tempo médio de jogo 10-15 horas Ideal para Jogadores que gostam de caos de terror cooperativo exagerado com desafios de alto risco Nível de susto 8/10

O Outlast Trials fica em primeiro lugar graças ao seu jogo de terror cooperativo relativamente novo, que parece extremamente bem acabado e tem gráficos impressionantes. Aqui, juntas-te aos teus amigos para jogar uma série de jogos mortais e desafios com NPCs extremamente violentos e exagerados a tentar apanhar-te.

Desde vasculhar cadáveres até procurar psicopatas, vais encontrar imensos personagens únicos ao longo da tua jogada. Embora ache que isto não seja um efeito intencional, o jogo cria imensos momentos hilariantes graças a personagens que parecem levar a violência e o sangue a um outro nível.

É um jogo muito divertido para o fim de semana, desde levar um choque elétrico na virilha até teres de cortar membros para sobreviver. No entanto, falta-lhe a capacidade de ser jogado várias vezes e a novidade que muitos jogos multijogador típicos têm. Os desafios e as partidas parecem bastante repetitivos depois de algumas partidas, e vais ficar a desejar mais variedade.

Por isso, embora seja muito divertido e uma abordagem original ao género, não esperes que haja um torneio profissional de Outlast Trials tão cedo.

Por que é que o escolhemos Uma mistura única de jogabilidade cooperativa e terror

Violência exagerada que é tão hilariante quanto chocante

Excelente acabamento visual e design atmosférico

NPCs memoráveis com personalidades extravagantes

O jogo perfeito para uma festa de fim de semana para fãs de terror

O meu veredicto: Se estás à procura de umas horas de diversão com os teus amigos ao fim de semana, não há nada mais divertido do que fugir de monstros assustadores que parecem adorar matar-te de formas macabras.

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2. Resident Evil: Requiem [O melhor para os fãs de survival horror]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror de sobrevivência Plataformas PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC Ano de lançamento 2026 Criadores Capcom Tempo médio de jogo 11 horas Ideal para Jogadores que procuram exploração assustadora, gestão de recursos, quebra-cabeças e momentos de ação intensa Nível de susto 8/10

O Resident Evil: Requiem leva-te de volta a Raccoon City para o nono jogo principal da série de survival horror. Assumes o papel do veterano da série, Leon, e da nova co-protagonista, Grace Ashcroft.

Como a Grace está menos habituada aos horrores de Raccoon City, é ela que vive alguns dos momentos mais angustiantes do jogo. Entretanto, o Leon continua a dar tudo, a arrasar com os infetados tal como tem feito nos jogos anteriores.

Com duas perspetivas de jogo, os jogadores podem desfrutar tanto dos momentos repletos de ação com o Leon como dos capítulos cheios de tensão com a Grace. Ambas as personagens também podem ser jogadas na primeira ou na terceira pessoa, permitindo-te escolher o quão perto queres estar do pesadelo.

Porque é que o escolhemos? Dois protagonistas com abordagens muito diferentes à sobrevivência

Uma mistura forte de terror gradual e combate agressivo

O regresso a Raccoon City dá um peso extra à história

A gestão de recursos e os quebra-cabeças mantêm a tensão elevada

As opções de primeira e terceira pessoa permitem que os jogadores escolham a perspetiva que preferirem

O meu veredicto: Resident Evil: Requiem dá tempo para que os seus sustos mais subtis se intensifiquem antes de abrir as portas a combates mais intensos. A Capcom também mantém a exploração e a resolução de quebra-cabeças no centro da experiência, por isso Raccoon City continua a parecer perigosa, mesmo quando estás armado para a luta.

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3. Alien: Isolation [O melhor jogo de terror furtivo em que o Xenomorfo não para de te perseguir]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror de sobrevivência, furtividade Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2014 Criadores Creative Assembly, Feral Interactive Duração média do jogo 15-20 horas Ideal para Jogadores que procuram um jogo de terror furtivo intenso e que queiram ser mais espertos do que um Xenomorfo mortal Nível de susto 7/10

O Xenomorfo do filme original «Alien», de 1979, tornou-se um ícone cultural ao longo dos anos. Inspirado em inúmeros outros filmes e franquias , «Alien: Isolation» presta homenagem ao original, onde jogas na pele de Amanda Ripley, a filha de Ellen Ripley, a bordo da Sevastopol, tentando descobrir mais sobre o desaparecimento da tua mãe.

O «Alien: Isolation» é um dos melhores jogos de terror de sobrevivência simplesmente porque não tenta inovar para além da sua fonte de inspiração. Jogas na perspetiva de primeira pessoa, tentando esgueirar-te por cantos e becos enquanto evitas a ameaça sempre presente de um Xenomorfo muito bem concebido.

Dito isto, o Alien: Isolation tem as suas falhas. O modo difícil castiga os jogadores mais do que os assusta; acaba com o ritmo em vez de criar tensão. O final parece fraco e não justifica totalmente a longa e tensa jornada. Ter de voltar sempre atrás e as mortes frequentes trazem uma frustração que prejudica a atmosfera de terror.

Por que é que o escolhemos Uma homenagem perfeita ao Alien original, com ação furtiva intensa na perspetiva na primeira pessoa

A IA do Xenomorfo cria tensão e imprevisibilidade ininterruptas

O cenário imersivo e claustrofóbico da estação de Sevastopol

Ótimo ponto de partida tanto para fãs de Alien como para novatos

Cria um clima de pavor através da atmosfera, em vez de sustos baratos

O meu veredicto: A sensação de terror iminente e desesperança que sentes ao longo do jogo vai-se transformando numa sinfonia própria, que depois atinge a sua catarse na forma de um alien a olhar-te diretamente nos olhos. Uma experiência bastante original.

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4. Silent Hill 2: Remake [O melhor remake que reinventa o clássico do terror psicológico]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Terror psicológico, sobrevivência Plataformas PC, PlayStation 5 Ano de lançamento 2024 Criadores Bloober Team Tempo médio de jogo 15 horas Ideal para Fãs de narrativas profundas, terror psicológico e experiências de terror de sobrevivência Nível de susto 9/10

A ênfase da Bloober Team e da Konami em manter-se fiel à narrativa original, ao mesmo tempo que refazem o Silent Hill 2 com jogabilidade, visuais e controlos modernos, representa tudo o que um remake deve ser.

O remake de Silent Hill 2 começa na mesma cidade sombria e enevoada com que já te familiarizaste. Mergulhando fundo no terror psicológico, a paleta visual quase não apresenta iluminação e é acompanhada por uma banda sonora lenta e melancólica que vai aumentando a tensão a cada momento.

Embora o jogo original tivesse uma perspetiva de câmara fixa, as inovações da última década eliminaram essas limitações técnicas, criando um ambiente mais dinâmico e impressionante.

O remake de Silent Hill 2 quase não oferece catarse; não há luz ao fundo do túnel, por assim dizer. O jogo obriga-te propositadamente a explorar realidades sombrias e sinistras que podes até projetar na tua própria vida.

Os criadores fizeram um excelente trabalho ao criar imagens que ecoam na tua mente quando apagas as luzes, e levam-te a interagir e a participar precisamente no medo de que estás a fugir.

Por que é que o escolhemos Atmosfera sombria e opressiva, perfeitamente captada pelos visuais e pelo som

Horror psicológico profundo que explora a natureza humana

Banda sonora icónica de Akira Yamaoka

O ambiente vai-se deteriorando à medida que a história avança

Uma história emocionalmente intensa e inesquecível

O meu veredicto: Esta combinação inteligente de terror com uma tomada de consciência forçada para explorar realidades muito perturbadoras faz do Silent Hill 2: Remake não só um dos melhores jogos da série Silent Hill, de longe, mas também uma obra-prima do terror japonês e talvez o melhor jogo de terror de todos os tempos.

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5. Resident Evil 4 [Jogo de ação e terror mais influente]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação-terror, jogo de tiro na terceira pessoa Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2023 Criadores Capcom Tempo médio de jogo 15-20 horas Ideal para Fãs de jogos de ação e terror que misturam tiroteios, sobrevivência e uma atmosfera intensa Nível de susto 9/10

Baseado no jogo Resident Evil de maior sucesso até à data, o Resident Evil 4 é uma versão modernizada do original, com um enredo ligeiramente alterado e muitos aperfeiçoamentos na jogabilidade. O jogo conta a história de Leon Kennedy, um agente especial enviado pelo Presidente para resgatar a filha dele numa aldeia espanhola.

Lançado inicialmente em 2005 e modernizado em 2023, o RE4 não é o jogo mais assustador desta lista, mas está presente em quase todas as listas dos melhores jogos de terror. Passando da perspetiva de câmara fixa das versões anteriores para uma perspetiva na terceira pessoa, o RE4 foi pioneiro no terror japonês numa altura em que os jogos de terror com um ritmo mais acelerado não eram considerados verdadeiros jogos de terror.

O jogo apresenta personagens extremamente peculiares, que vão desde pequenos diabinhos até grandes monstros que te atiram pedras. O RE4 não está entre os jogos mais assustadores desta lista, mas é definitivamente considerado um pioneiro e revolucionário no género.

Porque é que o escolhemos Revolucionou o género de survival horror com a sua perspetiva na terceira pessoa

Uma mistura perfeita de ação, terror e um charme um pouco exagerado

Personagens, cenários e lutas contra chefes memoráveis

Design intemporal: tanto o original de 2005 como o remake de 2023 brilham

Um jogo imperdível tanto para fãs de terror como para quem está a dar os primeiros passos no género

O meu veredicto: Tanto o original como o remake foram aclamados pela crítica, e o jogo está disponível praticamente em todas as plataformas que existem. Se houver um jogo que te recomendemos para comprares na Eneba, é sem dúvida o Resident Evil 4. Vais conseguir passar horas a jogá-lo, especialmente se fores do tipo que gosta de completar tudo.

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6. Little Nightmares 3 [O melhor para quebra-cabeças assustadores e terror atmosférico]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas e quebra-cabeças, terror atmosférico Plataformas PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X e Series S, GeForce Now, PC Ano de lançamento 2025 Criadores BANDAI NAMCO Entertainment, Namco Bandai Games America Inc., Supermassive Games Tempo médio de jogo ~6 horas Ideal para Fãs de terror que adoram quebra-cabeças assustadores, tensão atmosférica e jogabilidade cooperativa Nível de susto 8,5/10

O Little Nightmares 3 arrasta-te para um mundo de pesadelo com uma nova dupla de protagonistas. Com as suas habilidades únicas, vais resolver quebra-cabeças sinistros e passar despercebido por monstros grotescos. Os fãs de terror atmosférico vão adorar os visuais inquietantes e a tensão envolvente.

A jogabilidade gira em torno da tensão, da furtividade e da resolução de quebra-cabeças. Embora a mecânica seja sólida, os quebra-cabeças podem, por vezes, parecer repetitivos. Mas a beleza sombria do mundo e a atmosfera assustadora fazem-te continuar a avançar.

Porque é que o escolhemos O Low e o Alone trazem habilidades diferentes para os quebra-cabeças e a exploração

O modo cooperativo traz uma nova forma de vivenciar o mundo misterioso da série

Monstros grotescos mantêm as secções de furtividade cheias de tensão

Os ambientes sombrios e a iluminação criam uma atmosfera inquietante

Os quebra-cabeças de plataforma mantêm-se simples, mas oferecem desafios variados aos jogadores

Visualmente, o Little Nightmares 3 tem um estilo artístico que é ao mesmo tempo assustador e belo, com sombras e iluminação que realçam a tensão. É um mundo que parece vivo, cheio de medo e mistério.

O meu veredicto: Little Nightmares 3 é perfeito para fãs de terror que anseiam por quebra-cabeças atmosféricos e uma experiência arrepiante que vai ficar na tua memória muito depois dos créditos terminarem.

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7. Remake do Dead Space [O melhor jogo de terror de ficção científica modernizado que se mantém fiel às suas raízes]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror de sobrevivência, ação e aventura Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2023 Criadores Motive Studio Duração média 12-15 horas Ideal para Jogadores que procuram terror de ficção científica intenso, sustos repentinos e combate tático no espaço Nível de susto 7/10

Não se pode falar dos melhores jogos de terror sem mencionar títulos icónicos como o Dead Space. O remake de Dead Space 2023 traz a USG Ishimura de volta à vida com um nível de detalhe alucinante: paredes texturizadas e o sistema brutal de descamação, em que os inimigos perdem carne e músculos em tempo real durante as lutas.

O Isaac Clarke finalmente fala, e a história explora o assustador culto da Unitologia com mais profundidade emocional do que antes. As secções em gravidade zero aumentam a intensidade, permitindo-te flutuar livremente enquanto os inimigos atacam de todas as direções.

Porque é que o escolhemos As imagens detalhadas fazem com que o USG Ishimura pareça ainda mais perturbador

O sistema de descascamento torna o desmembramento mais gráfico e tático

O Isaac agora fala, o que dá à história mais interação entre as personagens

Os elementos expandidos da Unitologia dão mais profundidade à narrativa

As secções em gravidade zero e as funções atualizadas das armas dão mais variedade ao combate

O combate também ganha novas opções. As armas incluem modos de disparo secundários , como minas de proximidade e Force Guns redesenhadas, que acrescentam variedade estratégica. O sangue é mais intenso a cada desmembramento, que parece mais macabro e impactante.

O meu veredicto: Este remake respeita as suas raízes e melhora os sustos e a jogabilidade para os jogadores de hoje: terror clássico, mas mais intenso e sangrento.

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8. Resident Evil 2 Remake [O melhor remake de terror de sempre]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror de sobrevivência, jogo de tiro na terceira pessoa Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criadores Capcom Duração média do jogo 10-12 horas Ideal para Fãs de survival horror moderno com uma mistura de ação, quebra-cabeças e encontros tensos Nível de susto 8/10

Não dá para fazer uma lista dos melhores jogos de terror sem falar do Resident Evil 2, pois não? Estamos a falar especificamente do remake de 2019, que, na minha opinião, é também o jogo mais assustador de toda a série, quando comparado com outros jogos a dares arrepios como o Resident Evil.

Com o Leon e a Claire em Raccoon City, vais deparar-te com o Mr. X e o Licker. Tudo no jogo transpira nostalgia. O remake é um excelente exemplo de como se pode pegar num jogo destinado a uma geração mais antiga e modernizá-lo, mantendo ao mesmo tempo aquilo que o tornou tão fantástico desde o início. A atmosfera e os gráficos são surreais, e Raccoon parece mais viva (trocadilho intencional) do que nunca. As perspetivas de câmara fixas desapareceram e, em vez disso, jogas na perspetiva de terceira pessoa.

Por que é que o escolhemos Moderniza fielmente um clássico adorado, mantendo a sua essência intacta

Equilíbrio magistral entre nostalgia e jogabilidade renovada

Encontros tensos com o Mr. X e o Licker

Um design ambiental incrível que dá vida a Raccoon City

Jogabilidade focada na sobrevivência que obriga a gerir os recursos

O meu veredicto: Este não é um jogo do tipo «correr e disparar», longe disso; vais ter de poupar munições e tentar evitar o máximo de golpes possível enquanto tentas sair da cidade. Também podes dar uma vista de olhos a jogos como o «Almas Atormentadas 2» para encontrares outras experiências que captam na perfeição esta atmosfera de terror de sobrevivência à moda antiga.

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9. The Evil Within [Melhor jogo de terror de sobrevivência com uma atmosfera intensa]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror de sobrevivência, ação e aventura Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S não Ano de lançamento 2014 Criadores Tango Gameworks Duração média do jogo 12-15 horas Ideal para Fãs de jogos de terror de sobrevivência intensos e com uma atmosfera envolvente, que misturam ação e furtividade Nível de susto 9/10

Sabes que vais curtir quando descobrires que o The Evil Within é inspirado no Resident Evil 4. Neste jogo de terror de sobrevivência de cortar a respiração, jogas na pele do detetive Sebastian Castellanos, um detetive assustadoramente calmo que investiga um homicídio múltiplo no Hospital Psiquiátrico de Beacon.

O jogo segue os clichés convencionais do terror de sobrevivência: monstros deformados e manequins que ganham vida. Esses armários parecem ter sempre algo escondido lá dentro e uma variedade de monstros únicos que parecem ficar cada vez mais fortes. No entanto, à medida que eles ficam mais fortes, tu também ficas. Com um excelente sistema de melhorias que te recompensa com uma sensação de progressão ao longo do jogo, os gráficos são sombrios, granulados e cinzentos, criando uma atmosfera monótona e severa que parece espalhar-se de forma contagiante por todo o jogo.

Porque é que o escolhemos Imagens cruas e sombrias que criam uma atmosfera dura

Um sistema de melhorias que recompensa diferentes estilos de jogo

Uma mistura de jogabilidade furtiva e de ação

Inspirado no Resident Evil 4, mas com um toque mais sombrio

O meu veredicto: A jogabilidade parece inovadora, permitindo-te contornar os inimigos furtivamente com armadilhas e distrações ou optar por uma abordagem mais direta ao estilo Rambo, dependendo do teu estado de espírito nesse dia. The Evil Within não é extremamente difícil nem implacável, mas apresenta um desafio suficientemente decente para te manter preso ao jogo até ao fim.

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10. The Walking Dead: A Série Definitiva da Telltale [Melhor aventura de terror centrada na narrativa]

A nossa pontuação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura de terror centrada na narrativa Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S não, Nintendo Switch Ano de lançamento 2012 Criadores Telltale Games, Skybound Games, Square Enix Tempo médio de jogo 15-20 horas (por temporada) Ideal para Fãs de jogos de terror centrados na história, com profundidade emocional e opções para o jogador Nível de susto 7/10

Inspirada livremente na série de banda desenhada de Robert Kirkman, a série de videojogos The Walking Dead foi uma tentativa ousada de redefinir o que é um jogo de terror. A julgar pelo facto de estarem na nossa lista dos melhores jogos de terror, conseguiram o que se propuseram a fazer.

Com um estilo artístico mais caricatural e apostando tudo no enredo e na história, o The Walking Dead da Telltale conta a história cativante de Lee e Clementine enquanto eles percorrem uma América recém-infestada de zombies.

O jogo quase não tem combate e, em vez disso, a trama e a história mudam consoante as decisões que tomas ao longo do jogo. Por isso, o jogo orgulha-se de ter diálogos fantásticos, e vais ver muitos atores de voz a brilharem com as suas atuações enquanto tentas sobreviver.

Porque é que o escolhemos Uma narrativa poderosa, baseada nas escolhas do jogador, com consequências reais

Personagens icónicas, Lee e Clementine, com profundidade emocional

Jogabilidade do tipo «apontar e clicar» acessível para principiantes

Dublagem que dá vida à história

Um marco cultural nos jogos de terror

O meu veredicto: O videojogo «The Walking Dead» tornou-se um ícone cultural por direito próprio, e o seu sucesso nunca pareceu ofuscado pela famosíssima série de televisão com o mesmo nome. A direção e o envolvimento de Kirkman ao longo do desenvolvimento do jogo são evidentes, transformando-o num dos melhores jogos de terror de todos os tempos. É também extremamente acessível para principiantes, graças à sua mecânica «apontar e clicar», e serve frequentemente como ponto de entrada para muitos jogadores novos no género de terror.

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11. Reanimal [Melhor Jogo de Terror Cooperativo]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura de terror Plataformas PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC Ano de lançamento 2026 Criadores Tarsier Studios, THQ Nordic Tempo médio de jogo 5 horas Ideal para Fãs de terror que procuram criaturas assustadoras, sustos cinematográficos e suporte total ao modo cooperativo Nível de susto 7/10

Reanimal, dos criadores de Little Nightmares, é uma aventura inquietante sobre um irmão e uma irmã numa ilha de pesadelo. A Tarsier Studios pega no seu talento para criar ambientes inquietantes e leva-o ainda mais longe num jogo ainda mais sombrio, onde as imagens grotescas são quem conta a maior parte da história.

Esquiva-te das ameaças, resolve quebra-cabeças ambientais e foge das criaturas gigantes da ilha. Joga sozinho para te assustares a solo ou junta-te a um amigo para viverem os horrores juntos. Jogar com um amigo pode tornar o pesadelo menos solitário, mas também dá aos jogadores alguém com quem entrar em pânico quando algo enorme começa a atacar.

Porque é que o escolhemos Campanha completa jogável a solo ou em modo cooperativo local e online

Designs de criaturas perturbadoras ligadas ao passado das crianças

A câmara partilhada intensifica a sensação de claustrofobia nas sessões a dois

Ambientes impressionantes, construídos em torno de uma escala e imagens inquietantes

A duração curta faz com que seja um jogo de terror fácil de terminar num fim de semana

O Reanimal mantém a sua história vagamente intencional, deixando grande parte do seu mundo aberto à interpretação. Afinal, o desconhecido é muitas vezes muito mais assustador do que quando as coisas são explicadas de forma direta.

O meu veredicto: O Reanimal está repleto de cenários inquietantes e criaturas distorcidas que te perseguem. A perspetiva na terceira pessoa pode parecer que te afasta do horror, mas, na verdade , faz com que os monstros pareçam mais cinematográficos, transformando cada perseguição numa cena de terror em grande estilo.

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12. Resident Evil 7: Biohazard [O melhor reboot de survival horror que traz de volta o medo clássico]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de terror de sobrevivência na primeira pessoa Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2017 Criadores Capcom Duração média do jogo 10-12 horas Ideal para Fãs de jogos de terror na primeira pessoa, ambientes assustadores e experiências de sobrevivência envolventes Nível de susto 8/10

O Resident Evil 7 deu uma reviravolta ao mudar para uma perspetiva na primeira pessoa. Leva-te diretamente para uma experiência de terror de sobrevivência crua e em grande plano que reiniciou a série, mantendo-se fiel às suas raízes.

A sinistra plantação de Dulvey parece ter saído diretamente de um filme de terror clássico: uma mansão assustadora e em ruínas que transpira vibrações e uma atmosfera inquietantes.

Este jogo abranda o ritmo, focando-se na exploração, na gestão de recursos escassos e na resolução de quebra-cabeças, deixando para trás a ação frenética dos títulos mais recentes.

A família Baker destaca-se como um dos vilões mais assustadores que há – um clã retorcido de canibais que mistura humor negro com terror a sério. Os encontros com o Jack Baker são intensos e inesquecíveis.

Mas nem tudo é perfeito. Os quebra-cabeças são um pouco simples e a variedade de inimigos podia ter sido melhor.

O modo de RV acrescenta uma nova camada de imersão, especialmente no combate, mas é totalmente opcional. O jogo base continua a ser excelente mesmo sem ele.

Por que é que o escolhemos A perspetiva na primeira pessoa aumenta a imersão e a tensão

A assustadora plantação de Dulvey = ambiente clássico de terror

Foco na exploração e na gestão de recursos, em vez da ação

A família Baker é composta por vilões verdadeiramente memoráveis

A RV acrescenta sustos opcionais sem comprometer a experiência principal

O meu veredicto: Resident Evil 7 parece um clássico moderno que traz o survival horror de volta às suas raízes, com reviravoltas originais que te mantêm preso ao jogo.

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13. Alan Wake 2 [O jogo de terror narrativo mais ambicioso que ultrapassa os limites]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror psicológico, centrado na narrativa Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2023 Criadores Remedy Entertainment Duração média do jogo 15-20 horas Ideal para Fãs de terror psicológico intenso, com uma narrativa forte e uma atmosfera envolvente Nível de susto 8/10

Lançado em 2023 para PS5, PC e Xbox, o Alan Wake 2 marca um regresso muito aguardado após 13 anos. A Remedy Entertainment deu tudo por tudo: este jogo é uma experiência de terror atmosférica, centrada na narrativa e repleta de momentos de puro brilhantismo.

A história alterna entre o próprio Alan Wake e a agente do FBI Saga Anderson. Um investiga um novo mistério de homicídio, enquanto o outro luta para desvendar a sua própria realidade fragmentada. Ao contrário de muitos jogos cheios de sustos repentinos, este cria tensão através de mecânicas de sobrevivência e de inimigos assustadores e memoráveis.

Os quebra-cabeças podem tornar-se complicados e o ritmo abranda por vezes, o que nem todos os jogadores vão adorar. Mas os gráficos? Espetaculares, especialmente se usares o DLSS e o ray tracing. A ambição ousada da Remedy faz do Alan Wake 2 um dos jogos de terror mais únicos e inesquecíveis dos últimos tempos.

Não é bem uma obra-prima – algumas falhas na jogabilidade e na narrativa prejudicam-no um pouco –, mas se curtes terror psicológico ou com uma história forte, este é um jogo que não podes perder.

Por que é que o escolhemos? Narrativa profunda com duas histórias paralelas e uma forte atmosfera de terror psicológico

Jogabilidade de sobrevivência assustadora que cria uma tensão constante

Gráficos impressionantes, realçados pelo DLSS e pelo ray tracing

Uma narrativa ousada que o distingue dos jogos de terror típicos

Um jogo imperdível para os fãs de sustos atmosféricos e centrados na história

O meu veredicto: O Alan Wake 2 é ótimo para quem gosta de um enredo excelente, aprecia uma jogabilidade com mais ritmo e não se importa de resolver alguns quebra-cabeças num ambiente de terror de sobrevivência com recursos escassos.

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14. Dead By Daylight [Melhor Jogo de Terror Multijogador Assimétrico]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de terror multijogador assimétrico Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2016 Criadores Behaviour Interactive Duração média de uma partida 10-15 minutos por partida Ideal para Jogadores que procuram um jogo de terror multijogador competitivo e cheio de tensão, com papéis únicos Fator de susto 8/10

Tal como o Phasmophobia, o Dead By Daylight é um dos jogos de terror multijogador mais assustadores, que prova que não precisas de estar sozinho para ficares aterrorizado. Aqui, um único jogador assume o papel de um assassino, enquanto os outros quatro tentam reparar geradores para conseguirem escapar.

Como assassino, podes escolher entre uma variedade de personagens diferentes, cada uma com as suas próprias habilidades, enquanto os sobreviventes podem planear formas de te atrasar com os poucos recursos que têm. O jogo tem uma curva de aprendizagem bastante íngreme e há imensas estratégias e táticas avançadas que vais aprendendo à medida que avanças, o que mantém a jogabilidade bastante fresca e emocionante.

Os criadores também lançam atualizações frequentes para o jogo e fizeram colaborações com franquias populares de Hollywood, o que permite que personagens de filmes como «O Massacre da Motosserra» e «Pesadelo em Elm Street» estejam presentes no jogo.

Por que é que o escolhemos Jogabilidade emocionante de 1 contra 4 com grande valor de repetição

Um elenco diversificado de assassinos e sobreviventes com habilidades únicas

Atualizações frequentes e crossovers com filmes de terror icónicos

Elementos fortes de trabalho em equipa e estratégia para os sobreviventes

Mantém a tensão alta, quer sejas o caçador ou a presa

O meu veredicto: Quer jogues como assassino ou como sobrevivente, há muita diversão no Dead By Daylight, especialmente se jogares com uns amigos. Embora não seja, de certeza, tão assustador como alguns dos outros jogos desta lista, é assustador o suficiente para te dar um susto de vez em quando.

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A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Terror indie, simulação Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android Ano de lançamento 2014 Criadores Scott Cawthon Tempo médio de jogo 4-5 horas Ideal para Jogadores que gostam de terror cheio de tensão, com um estilo de «found footage» e animatrónicos assustadores Nível de susto 9/10

O «Cinco Noites no Freddy’s 3» e os outros jogos da franquia são a personificação dos teus pesadelos de infância. E se o Chuck E. Cheese onde costumavas ir não fosse assim tão adequado para crianças? O FNAF 3 é talvez o único jogo de toda esta lista que tanto as crianças como os adultos parecem gostar.

Neste icónico jogo de terror com mascotes, jogas na pele de um funcionário encarregado de vigiar o restaurante mal iluminado durante a noite. Vais alternando entre as câmaras à medida que vês estes animatrónicos assustadores que parecem ganhar vida do nada. Com uma banda sonora bizarra e um programador com o dedo no gatilho, que decidiu apostar tudo nos sustos repentinos, o FNAF 3 é um jogo de terror bem-vindo que, claramente, não poupa esforços.

A atividade paranormal parece estar a espalhar-se por todo o restaurante e, embora não haja grande enredo no jogo original, os criadores expandiram desde então o universo da série para adicionar um pouco de mistério e intriga.

Por que é que o escolhemos Animatronicos icónicos e assustadores que provocam sustos genuínos

Jogabilidade simples, mas viciante

Apelo intergeracional, desde crianças a adultos

Um enredo mais aprofundado do que no jogo original

O meu veredicto: O Cinco Noites no Freddy’s 3 é perfeito para jogadores que adoram a tensão inquietante de ver imagens granuladas de câmaras de segurança e ficar à espera que algo se lance sobre eles. Se curtes o terror ao estilo «found footage» e não te importas de levares um susto a cada poucos minutos, este jogo é imperdível.

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16. O Protocolo Callisto [Melhor jogo de terror de ficção científica com combate corpo a corpo]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de terror de sobrevivência de ficção científica Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2022 Criadores Striker Distance Studios Duração média do jogo 10-12 horas Ideal para Fãs de combate brutal, centrado no corpo a corpo, e de survival horror de alto risco no espaço Nível de susto 9/10

Calça as tuas botas espaciais. Temos uma lua que se tornou rebelde! O O Protocolo Callisto é um jogo de terror de sobrevivência inspirado em Dead Space que te coloca na prisão Black Iron, em Calisto. Aqui, os prisioneiros foram infetados por um vírus misterioso que os transforma em zombies mutantes.

A tua missão agora é fugir da prisão, usando todos os teus recursos, e sobreviver às hordas de infectados e aos robôs armados que estão a exterminar tudo o que se mexe. O jogo funciona exatamente como o Dead Space. No entanto, em vez de se concentrar no combate à distância, adota uma abordagem fortemente centrada no combate corpo a corpo.

Todas as sequências de combate parecem muito originais. Normalmente, esquivas-te de alguns golpes seguidos e depois consegues acertar um, continuando o ciclo até que quem quer que seja com quem estejas a lutar acabe por cair. O enredo do jogo é fantástico e, embora não seja muito com que nos possamos identificar (nenhum de nós ficou preso numa lua recentemente), consegue mesmo assim transmitir muito bem que os humanos não mudaram propriamente no futuro.

Por que é que o escolhemos? Sistema de combate corpo a corpo brutal e gratificante

Gráficos impressionantes e ambientes de ficção científica detalhados

Narrativa forte que retoma o ADN de Dead Space com um toque próprio

Ritmo intenso de survival horror com confrontos de alto risco

Uma abordagem nova à fórmula de sobrevivência com fuga da prisão

O meu veredicto: O O Protocolo Callisto é um pouco curto em termos de tempo de jogo, mas é uma ótima escolha para quem gosta de Dead Space, já que apresenta uma abordagem nova à fórmula icónica que parece ter funcionado a seu favor.

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17. Phasmophobia [A melhor experiência de terror multijogador de caça aos fantasmas]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Caça aos fantasmas em modo cooperativo, survival horror Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S não informaste Ano de lançamento 2020 Criadores Kinetic Games Tempo médio de jogo 10-40 horas (varia consoante os jogadores) Ideal para Jogadores que gostam de jogos de terror multijogador com reconhecimento de voz e investigações de fantasmas Nível de susto 8/10

O Phasmophobia é um jogo de terror que responde à pergunta: «E se pudesses falar com fantasmas num jogo?» É uma experiência emocionante que te leva a ti e aos teus amigos numa aventura alucinante.

Já conheces o enredo típico dos filmes de terror de hoje em dia: um grupo de amigos explora uma casa assombrada e, aos poucos, as pessoas vão desaparecendo do teu campo de visão até ficares sozinho vivo. É assim que se passa uma sessão típica de Phasmophobia.

Tu e os teus amigos são detetives de fantasmas com recursos limitados, a tentar atrair os fantasmas para que se revelem. Os teus objetivos principais variam consoante o mapa, e a tua tarefa principal é recolher provas para que possas fugir para a tua carrinha.

Além do interessante elemento multijogador, o Phasmophobia é um excelente jogo de terror devido à sua imersão. Com o chat de voz ligado, podes falar com os fantasmas, irritá-los e tentar levá-los a fazer coisas, o que torna tudo ainda mais assustador.

Por que é que o escolhemos A mecânica única de reconhecimento de voz permite-te, literalmente, falar com fantasmas.

Uma mistura perfeita de sustos e risos quando jogas com amigos.

Altamente rejogável graças aos mapas variados, tipos de fantasmas e objetivos.

Um design de áudio envolvente que torna cada rangido e cada sussurro inquietante.

Equilibra a tensão com o trabalho em equipa, tornando-o num excelente jogo de terror para festas.

O meu veredicto: O Phasmophobia é um excelente jogo para jogar em grupo e, embora seja um bocadinho assustador, também dá origem a muitas gargalhadas à medida que vais melhorando e te familiarizando com a mecânica do jogo. É também, na nossa opinião, um dos jogos de terror com maior rejuvelecibilidade desta lista.

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18. Visage [Melhor Experiência de Terror Psicológico Independente]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Terror psicológico, exploração na primeira pessoa Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S não Ano de lançamento 2020 Criadores SadSquare Studios Duração média 7 a 10 horas Ideal para Fãs de terror gradual e tensão psicológica em ambientes fechados e sinistros Nível de susto 8/10

É fã de Silent Hill? Bem, o Visage pode ser mesmo o que procuras. O Visage é um dos melhores jogos de terror para a PS5 inspirados no P.T., embora, como título indie, o jogo ainda esteja longe de ser perfeito. No entanto, tem uma atmosfera fantástica e o design de som é excelente.

O jogo é um pouco confuso, especialmente para jogadores novos, e a experiência pode tornar-se frustrante, já que os jogadores não sabem bem para onde ir, sobretudo depois do primeiro e do segundo capítulo. Pela nossa experiência, os jogos independentes, embora não sejam fantásticos, tendem a explorar géneros de terror que os jogos AAA simplesmente não exploram.

Por exemplo, o facto de todo o jogo «Visage» se passar numa única casa cria uma sensação de pavor e uma interação assustadora com os objetos. Também se assemelha a muitas fobias psicológicas, com ambientes claustrofóbicos e uma sensação de alienação entre o jogador e o enredo.

Por que é que o escolhemos Uma atmosfera profundamente inquietante inspirada em P.T.

Design de som excecional que intensifica a tensão

Uso inteligente de ambientes confinados para criar claustrofobia

Elementos de terror psicológico raramente explorados em jogos AAA

Mantém os jogadores em suspense através da incerteza e da desorientação

O meu veredicto: Se és fã da série Silent Hill, este jogo não é exatamente igual. No entanto, explora elementos de jogabilidade interessantes que raramente vemos noutros jogos desta lista.

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19. SOMA [Melhor Filme de Terror Psicológico Existencial]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Terror psicológico, ficção científica Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S não Ano de lançamento 2015 Criadores Frictional Games, Blitworks Tempo médio de jogo 8-10 horas Ideal para Fãs de terror existencial com temas profundos e filosóficos e com ênfase na atmosfera Nível de susto 8/10

Dos criadores da série Amnesia chega-te o SOMA, um jogo de terror psicológico que te faz refletir sobre o que realmente significa ser humano. Encaras o papel de Simon Jarrett (ou, pelo menos, uma versão dele), que acorda 100 anos após a sua morte no PATHOS-II, uma instalação de investigação subaquática.

O mundo foi destruído e agora tu, ao lado de um companheiro de viagem controlado por IA, tentas chegar à ARK, aparentemente o último bastião de esperança para a humanidade. À medida que exploras o ambiente, deparas-te com estranhos humanóides com IA e muitos humanos mortos e sem cabeça que revelam mais sobre o enredo.

Porque é que o escolhemos? Uma narrativa profunda e instigante sobre a humanidade e a identidade

Um cenário único de terror de ficção científica a bordo da PATHOS-II

Uma atmosfera arrepiante sem recorrer a sustos repentinos

Fortes influências lovecraftianas

Experiência de jogo compacta, mas memorável

O meu veredicto: O SOMA é um jogo extremamente interessante, que desafia as normas de um jogo de terror típico e, em vez disso, coloca questões existenciais que te deixam mais assustado do que qualquer susto repentino. Também tem recebido muito carinho dos fãs ao longo dos anos. Não é o mais apelativo visualmente e a jogada dura apenas algumas horas. Mas tem um preço justo e vale a pena experimentares, especialmente se fores fã de terror lovecraftiano.

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20. Camadas de Medo [Melhor experiência de terror psicológico e psicadélico]

A nossa pontuação 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Terror psicológico, centrado na narrativa Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2016 Criadores Bloober Team Duração média do jogo 4-6 horas Ideal para Fãs de terror surreal e alucinante, com foco em temas psicológicos Nível de susto 8/10

Desenvolvido pela Bloober Team, o Camadas de Medo é um daqueles jogos que te faz mesmo questionar-te a ti próprio no final. Encaras o papel de um pintor numa mansão gótica, que, desde o início, está claramente não muito bem da cabeça.

À medida que avanças, vês o mundo a transformar-se à tua volta, com camadas que parecem fundir-se umas nas outras, levando-te a questionar tudo o que viste até esse momento. «A chávena estava do lado direito ou do lado esquerdo?» Começas com perguntas como estas até começares a ver a loucura da personagem a manifestar-se no mundo à tua volta.

Porque é que o escolhemos? Uma obra-prima do terror psicológico e da perceção ilusória

Um design visual deslumbrante e surreal, que muda e transforma-se constantemente

Narração através de notas e detalhes do ambiente

Atmosfera intensa com uma sensação de pavor que vai crescendo lentamente

O trabalho mais marcante da Bloober Team até à data

O meu veredicto: A narrativa baseada em notas e a navegação relativamente difícil levam os jogadores mais novos a afastar-se do jogo, e com razão. Camadas de Medo apresenta-se verdadeiramente como a obra-prima da Bloober Team e é um excelente jogo de terror atmosférico que mergulha profundamente no terror psicadélico e psicológico.

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21. Slender: A Chegada [Ideal para um terror de perseguição implacável]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror de sobrevivência Plataformas PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Ano de lançamento 2013 Criadores Blue Isle Studios Tempo médio de jogo 2 horas Ideal para Jogadores que adoram ser perseguidos, explorações sem defesa e momentos curtos de terror intenso Nível de susto 8/10

O «Slender: A Chegada» pega no terror simples por trás do «Slender: As Oito Páginas» e constrói à volta disso um jogo de terror mais desenvolvido. Há algo a perseguir-te, mas há muito poucas formas de evitar o seu ataque.

Explora florestas escuras, edifícios abandonados e outros locais isolados enquanto completas objetivos, sem nunca saberes exatamente quando o Slender Man vai aparecer. A imagem começa a ficar com ruído à medida que ele se aproxima, aumentando o medo do jogador mesmo antes do susto repentino.

Porque é que o escolhemos O Slender Man consegue transformar uma exploração tranquila em pânico sem aviso prévio

Com defesas mínimas, fugir e esconder-te são as tuas opções mais seguras

A perspetiva na primeira pessoa faz com que cada encontro pareça desconfortavelmente próximo

A reformulação de aniversário dá aos cenários um aspeto moderno e muito mais sombrio

A duração curta torna-o perfeito para uma noite de terror bem concentrada

O jogo também percebe que mostrar menos pode tornar um monstro ainda mais assustador. Tal como no seu antecessor, a incerteza sobre onde o Slender Man está faz parte do pesadelo. Será que ele está atrás daquela árvore, a seguir-te? Só vais saber quando ele vier atrás de ti.

O meu veredicto: «Slender: A Chegada» prova que um jogo de terror não precisa de mecânicas complicadas para te fazer temer virar-te. A sensação constante de estares a ser observado transforma uma simples exploração num jogo de gato e rato de partir os nervos.

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22. O Massacre da Motosserra do Texas [O melhor modo multijogador assimétrico com um toque de clássico de culto]

A nossa pontuação 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo multijogador assimétrico de terror Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S não Ano de lançamento 2023 Criadores Summo Nottingham Tempo médio de jogo Jogo casual: 10-15 minutos por partida; Para quem quer completar tudo: mais de 100 horas Ideal para Fãs de jogos multijogador assimétricos com assassinos icónicos de filmes de terror Nível de susto 9/10

Tu e os teus amigos planeiam passar o fim de semana numa cabana abandonada perto da floresta. O que é que pode correr mal? Bem, o Leather Face. Baseado no filme com o mesmo nome, «O Massacre da Motosserra do Texas» é um jogo de terror multijogador assimétrico em que três assassinos perseguem quatro estudantes do secundário.

Com personagens icónicas do filme, cada uma com as suas próprias competências e habilidades únicas, este jogo multijogador é super divertido, especialmente se ainda não experimentaste outros jogos de terror assimétricos. Como há três assassinos em vez do habitual, é preciso trabalho de equipa de ambos os lados para atingirem os seus objetivos.

A desvantagem do jogo é que não parece tão bem desenvolvido como o Dead By Daylight, e, embora pareça inovador, é apenas um pouco. Isso coloca-o numa posição complicada, já que o DBD já tem uma base de jogadores dedicada e uma equipa de programadores que lança atualizações regularmente. Por isso, embora valha a pena experimentares o jogo, a base de jogadores provavelmente não vai manter-se por muito tempo.

Por que é que o escolhemos Dinâmica única com 3 assassinos, que traz uma nova tensão à jogabilidade

Adaptação fiel do icónico filme de terror

Ênfase no trabalho de equipa, tanto para os sobreviventes como para os assassinos

Ótimo para jogadores que procuram algo diferente no género de terror multijogador

O meu veredicto: O «O Massacre da Motosserra» é um jogo multijogador assimétrico divertido, com mecânicas sólidas de trabalho de equipa e assassinos icónicos, mas tem dificuldade em igualar o acabamento e o apoio contínuo de grandes nomes como o «Dead By Daylight»». Vale a pena experimentar para os fãs do género, mas a base de jogadores pode não durar muito tempo.

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23. Until Dawn [Melhor Experiência Cinemática de Terror]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Terror cinematográfico, drama interativo Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5 Ano de lançamento 2015 Criadores Supermassive Games Tempo médio de jogo 8-10 horas Ideal para Jogadores que gostam de narrativas ramificadas, sustos repentinos e terror centrado nas personagens Nível de susto 7/10

Desenvolvido pela Supermassive Games, o «Until Dawn» recebeu recentemente a Unreal Engine 5 e o jogo parece mais fotorrealista do que nunca. É um jogo de narrativa cinematográfica de ponta a ponta. Os criadores nunca prometeram uma jogabilidade que desafiasse o género, mas, em vez disso, trabalharam para tentar proporcionar um nível de imersão que poucos outros jogos conseguem igualar.

Às vezes, parece um filme de terror típico, com diálogos pirosos e estereótipos de personagens a desenrolarem-se em tempo real. Mas, quando quer, o ambiente envolvente leva à criação de um dos jogos de terror mais assustadores de sempre. Este jogo não é para toda a gente, é para quem está à procura dos melhores jogos do género de «Until Dawn». Se não curtes sustos repentinos ou não gostas de ser atirado para lugares escuros a cada poucos minutos, é melhor evitares este jogo.

Por que é que o escolhemos? Gráficos fotorrealistas com a tecnologia da Unreal Engine 5

Atmosfera clássica de filmes de terror com um toque moderno

Narração envolvente com escolhas significativas do jogador

Ótima mistura de tensão, sustos e diversão um pouco pirosa

O meu veredicto: Se és um verdadeiro fã de terror, vais ver que o «Until Dawn» representa na perfeição tudo o que há para adorar neste género em geral: muitos sustos, muita tensão e visuais excelentes, tudo isso bem embrulhado numa narrativa ao estilo de um filme.

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A nossa pontuação 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror de sobrevivência cinematográfico Plataformas PC, PS5 (Parte I); PS5 (Parte II) Ano de lançamento 2022 (Remake da Parte I); 2024 (Remasterização da Parte II) Criadores Naughty Dog, Iron Galaxy Duração média 40-45 horas Ideal para Jogadores que gostam de histórias emocionantes, sobrevivência pós-apocalíptica e narrativas intensas centradas nas personagens Nível de susto 8/10

Tal como «The Walking Dead», o TLOU I e o II nunca são considerados verdadeiros jogos de terror. Mas quem já jogou a série por mais do que alguns minutos pode confirmar que o jogo pode ser mesmo assustador em certos momentos.

Ambos os jogos da série usam efeitos visuais e sonoros impecáveis para realçar e intensificar a tensão. Nos dois jogos, acompanhas a Ellie enquanto ela percorre os EUA, outrora tão animados, que agora estão tomados pela flora, pela fauna e… pelos infetados.

Por que é que o escolhemos Efeitos visuais deslumbrantes e um design de som envolvente

Uma história emocionalmente cativante centrada na Ellie

Momentos de tensão e terror com um ritmo perfeito

Jogabilidade nítida e bem acabada da Naughty Dog

Presença multiplataforma bem-sucedida após a exclusividade na PS

O meu veredicto: A jogabilidade é extremamente fluida e dá para ver claramente que a Naughty Dog se empenhou imenso na criação da história e em garantir que o ritmo fosse o ideal. Embora o jogo tenha sido lançado originalmente como exclusivo da PS, «The Last of Us Part I» foi muito bem recebido pelos fãs e acabou por ser remasterizado e lançado também para PC.

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25. Ainda Desperta as Profundezas [Melhor Filme de Terror Atmosférico com uma Construção de Mundo Grotesca]

A nossa pontuação 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Terror atmosférico, sobrevivência Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2024 Criadores A Sala Chinesa Duração média 5-6 horas Ideal para Fãs de terror claustrofóbico, centrado na sobrevivência, com um mundo grotesco Nível de susto 7/10

O «Ainda Desperta as Profundezas» tenta incutir-te medo a cada esquina que viras. Jogas na pele de um eletricista numa plataforma petrolífera que, de alguma forma, perfura um alienígena, o que, por sua vez, transforma a maior parte da nave em horríveis malformações genéticas.

Tu, na pele de Caz, tentas orientar-te neste gigante metálico que é a plataforma petrolífera, na tentativa de escapar. O jogo é absolutamente lindo, colocando-te em ambientes grotescos onde podes ver claramente o alienígena contagioso a tomar conta de tudo aos poucos.

A razão pela qual este jogo não teve tanto sucesso como muitos dos outros desta lista deve-se simplesmente ao seu ritmo. O jogo parece extremamente linear, apesar de ter um mapa lindíssimo. Não há itens para colecionar, não há de voltar atrás e a maioria das portas que encontras ao longo do jogo estão trancadas.

Por que é que o escolhemos Ambientes incrivelmente detalhados e aterrorizantes, infestados de alienígenas

Um cenário único a bordo de uma plataforma petrolífera avariada

Atmosfera intensa e claustrofóbica

Abordagem ousada ao terror através do design do ambiente

Uma experiência de terror distinta, embora linear

O meu veredicto: Por causa disso, muitas vezes parece que estás a ser forçado a seguir um determinado caminho, o que cria o tom errado para um jogo de terror que depende da imersão para transmitir a sua mensagem. Embora o jogo continue a ser assustador, a sua jogabilidade linear deixa muito a desejar, especialmente tendo em conta que os criadores dedicaram claramente muito carinho ao desenvolvimento dos visuais do jogo.

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26. Left 4 Dead 2 [O jogo de tiro contra hordas mais icónico que mantém o caos dos zombies bem realista]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de tiro na primeira pessoa, multijogador cooperativo Plataformas PC, Xbox 360 Ano de lançamento 2009 Criadores Valve Tempo médio de jogo 10-15 horas Ideal para Fãs de ação caótica e acelerada contra hordas de zombies com os amigos Nível de susto 8/10

Desenvolvido pela Valve, o Left 4 Dead 2 é uma sequela de um dos pioneiros dos jogos de tiro multijogador online, o Left 4 Dead. Neste jogo de zombies incrível, começas como um grupo de quatro jogadores num local infestado, onde o teu único objetivo é sobreviver e escapar.

Cada inimigo traz um desafio único: desde zombies explosivos até aqueles que te agarram ou cospem uma substância viscosa. O jogo mantém a novidade ao variar o número de chefes e o aparecimento de inimigos sempre que jogas, por isso não há duas partidas iguais.

Com uma jogabilidade rápida e sem frescuras, o Left 4 Dead 2 combina armas fantásticas, mapas icónicos e personagens memoráveis numa fórmula que se mantém sólida há mais de 15 anos. Já para não falar das campanhas como o «Dark Carnival», que proporcionam momentos multijogador intensos que ficam na memória.

As personagens também se tornaram lendas, aparecendo noutros jogos como o Dead by Daylight e o Dying Light, o que prova o impacto duradouro que este clássico jogo de tiro tem nos fãs de zombies em todo o mundo.

Por que é que o escolhemos Ajudou a moldar e a popularizar o género dos jogos de tiro contra hordas

Jogabilidade rápida, divertida e direta que nunca se torna enfadonha

Tipos únicos de zombies mantêm cada combate intenso e imprevisível

Campanhas memoráveis, como o «Dark Carnival», proporcionam momentos multijogador épicos

Personagens lendários que continuam vivos noutros jogos populares

O meu veredicto: O Left 4 Dead 2 continua a dar cartas em 2025, graças ao seu caos cru e sem frescuras, que é pura diversão. Mesmo com jogos de tiro mais recentes a tentarem copiar a sua fórmula, nada se compara ao espírito e à energia originais que fizeram do L4D2 uma lenda.

27. Little Nightmares [O melhor jogo de terror para quem está a dar os primeiros passos e prefere uma atmosfera envolvente a sustos repentinos]

A nossa pontuação 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de quebra-cabeças e plataformas, terror atmosférico Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2017 Criadores Tarsier Studios Duração média do jogo 5-6 horas Ideal para Pessoas que estão a dar os primeiros passos nos jogos de terror e querem uma experiência simples, mas assustadora Nível de susto 7/10

O «Little Nightmares», da Bandai Namco, é um refinamento bem-vindo no género de terror, que os puristas costumam argumentar que deve ser desafiante e difícil de aguentar. O «Little Nightmares» conta a história da Six, uma criança que encara o mundo com uma curiosidade cativante.

O «Little Nightmares» tem uma abordagem extremamente discreta à narrativa, o que o torna um excelente jogo para experimentares no Halloween, sem cenas cinematográficas nem diálogos durante toda a jogabilidade. Obriga-te a retirar as tuas próprias conclusões do jogo e a aproveitar o que conseguires. Estás preso nos níveis inferiores do Maw, um submarino do qual tens de fugir.

A jogabilidade é bastante simples. Vais estar sempre a agarrar, a trepar ou a atirar coisas. Quando a repetição começa a ficar um pouco aborrecida, surgem quebra-cabeças que te mantêm preso ao jogo por mais tempo. A banda sonora é linda, com crescendos orquestrais a ressoar no horizonte enquanto ouves o metal a ranger nos teus auscultadores.

Por que é que o escolhemos Transmite horror através da atmosfera e de visuais surreais, em vez de sangue ou sustos repentinos

A narrativa sem palavras convida os jogadores a interpretar os acontecimentos por conta própria

O design inquietante e a paisagem sonora de «The Maw» criam uma tensão duradoura

Mecânicas simples com quebra-cabeças ocasionais mantêm a jogabilidade envolvente

A duração curta e acessível torna-o perfeito para quem está a dar os primeiros passos no género

A minha opinião: O Little Nightmares é super acessível para principiantes e é também um dos únicos jogos desta lista que está disponível para a Nintendo Switch. Concluir o jogo num ritmo normal leva só 5 a 6 horas, o que significa que é uma ótima escolha para quem ainda não quer começar um título AAA. Se o terminares e quiseres algo semelhante, dá uma vista de olhos em jogos como o Little Nightmares para aventuras mais sinistras e envolventes.

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28. Half-Life: Alyx [Melhor Experiência de Terror em RV]

A nossa pontuação 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de tiro na primeira pessoa, terror em RV Plataformas PC (requer RV) Ano de lançamento 2020 Criadores Valve Duração média 10-12 horas Ideal para Entusiastas de RV que procuram um jogo de terror altamente interativo e imersivo Nível de susto 8/10

O Half-Life: Alyx é o único jogo exclusivo para RV desta lista. É um jogo tradicional da série Half-Life que também estabelece um novo padrão em termos de interatividade, imersão e design de níveis na realidade virtual. O jogo mostra mesmo porque é que a Valve é considerada uma das melhores empresas de desenvolvimento de jogos do mundo.

Os cenários são absolutamente fantásticos; todos os jornais que vês estão repletos de texto e histórias, e o nível de interatividade que sentes num ambiente de RV é de tirar o fôlego. Desde pegar e atirar objetos aleatórios até empurrar portas com um movimento realista das mãos, faz-te esquecer que estás num jogo. Também usa o espaço 3D da RV de formas inteligentes, com quebra-cabeças holográficos, localização de fusíveis e sequências tensas de desarmamento de fios-armadilha que te mantêm constantemente envolvido.

O Half-Life: Alyx não está repleto de sustos repentinos. Em vez disso, concentra-se mais em criar uma atmosfera tensa e usa os seus excelentes gráficos, juntamente com os teus encontros com algumas criaturas verdadeiramente monstruosas, para criar um ambiente que não deixa nada a desejar.

Porque é que o escolhemos? Amplamente considerado o melhor jogo de tiro em RV até à data

Um enredo forte e o humor característico de Half-Life intactos

Construção de mundo de alta fidelidade com uma atmosfera inigualável

As cenas de tiroteio são profundamente imersivas e gratificantes

Incrível interatividade física que redefine a jogabilidade em RV

O meu veredicto: O «Half-Life: Alyx» é uma ode ao que a RV é hoje e ao que pode vir a ser se os criadores se empenharem mesmo em incluir os detalhes que realmente importam. É um jogo que não podes deixar de jogar se tiveres um headset de RV, e a gente até diria que devias ir comprar um Quest 2 em promoção só para jogares esta obra-prima.

29. Outlast 1 e Outlast 2 [A experiência de terror na primeira pessoa mais assustadora]

A nossa pontuação 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror de sobrevivência na primeira pessoa Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2013, 2017 Criadores Red Barrels Duração média 5-7 horas, 8-10 Ideal para Fãs incondicionais de terror que procuram terror sem fim e uma atmosfera assustadora Fator de susto 9/10

A série Outlast é para quem não gosta mesmo de dormir bem à noite e prefere ser acordado por pesadelos. O jogo é a personificação perfeita do que torna um jogo de terror excecional: gráficos fantásticos, uma atmosfera excelente e uma dinâmica de jogo angustiante que te vai fazer roer as unhas constantemente.

Ambos os jogos têm um enredo um pouco semelhante. Estás numa zona remota onde um grupo de fanáticos, tipo seita, parece ter desenvolvido um gosto sinistro por ti. Estás sempre a tentar arranjar pilhas suficientes para conseguires ver o que está à tua frente e, normalmente, quando consegues, não é uma visão muito agradável.

Por que é que o escolhemos Terror puro e sem filtros do início ao fim

Atmosfera excecional e narrativa ambiental

A mecânica de visão noturna intensifica a tensão e o medo

O combate mínimo mantém o foco na sobrevivência e na evasão

Duas obras sólidas que consolidaram o Outlast como um clássico do terror moderno

O meu veredicto: Os dois jogos da série Outlast são obrigatórios para quem tenha o mínimo de interesse no género de terror. As nossas únicas críticas são que acabam demasiado depressa e não dão para jogar várias vezes. Mas, tirando isso, tanto os fãs como os críticos só têm elogios para a série.

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O meu veredicto geral sobre os melhores jogos de terror

Se estás a dar os primeiros passos no género de terror hoje em dia, não faltam experiências aterrorizantes em várias plataformas. Desde remakes arrepiante a jogos originais de fazer arrepiar, eis por onde começar a tua próxima aventura de terror.

Para os fãs de jogos de terror multijogador → As Provas do Outlast . A Red Barrels transforma o terror impotente de Outlast numa série perturbadora de provações que podes sobreviver sozinho ou com amigos, onde trabalhar em equipa raramente torna as experiências grotescas menos assustadoras.

A Red Barrels transforma o terror impotente de Outlast numa série perturbadora de provações que podes sobreviver sozinho ou com amigos, onde trabalhar em equipa raramente torna as experiências grotescas menos assustadoras. Para os amantes do survival horror → Silent Hill 2: Remake . Este incrível remake de um jogo de terror para PC traz de volta a atmosfera sinistra e o terror psicológico do original, com gráficos e mecânicas modernas que te vão fazer questionar a tua sanidade.

. Este incrível remake de um jogo de terror para PC traz de volta a atmosfera sinistra e o terror psicológico do original, com gráficos e mecânicas modernas que te vão fazer questionar a tua sanidade. Para fãs de experiências atmosféricas e inquietantes → Little Nightmares 3 . A sua mistura de quebra-cabeças assustadores e plataformas mantém-te na ponta da cadeira, com um mundo sombrio e distorcido à espera de ser explorado.

. A sua mistura de quebra-cabeças assustadores e plataformas mantém-te na ponta da cadeira, com um mundo sombrio e distorcido à espera de ser explorado. Para os entusiastas do horror de ficção científica clássico → Dead Space . Com a sua jogabilidade intensa de sobrevivência e criaturas alienígenas horripilantes, este jogo de horror assustador na Xbox arrasta-te para um pesadelo de isolamento e terror. Não percas este se jogares no PC ou na Xbox.

. Com a sua jogabilidade intensa de sobrevivência e criaturas alienígenas horripilantes, este jogo de horror assustador na Xbox arrasta-te para um pesadelo de isolamento e terror. Não percas este se jogares no PC ou na Xbox. Para fãs de terror centrado na narrativa → The Walking Dead. A sua narrativa emocionante, combinada com escolhas difíceis, torna-o um jogo obrigatório para quem adora uma boa e angustiante história de sobrevivência.

Seja qual for o teu tipo de terror, estes títulos vão, com certeza, dar-te um susto.

Perguntas frequentes