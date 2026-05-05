Os 11 melhores jogos semelhantes ao Monster Hunter: as melhores alternativas em 2026

Se és um jogador que gosta do mesmo que eu e adoras caçadas emocionantes, gráficos deslumbrantes e combates de RPG de ação que te fazem subir a adrenalina, reuni dez dos melhores jogos parecidos com o Monster Hunter. Apaixonei-me pela série lá em 2010 – a enorme variedade de monstros, o equipamento que podias criar e aquelas lutas contra chefes difíceis, que pareciam uma dança, cativaram-me imediatamente.

A liberdade total e a enorme quantidade de conteúdo mantiveram-me a jogar durante anos. Naturalmente, comecei a procurar experiências semelhantes, e os títulos abaixo são os melhores que encontrei. Se queres sentir a mesma emoção, estás no sítio certo, e estes jogos não te vão desiludir.

As nossas melhores escolhas de jogos semelhantes ao Monster Hunter

És daqueles jogadores que não se contentam com menos do que o melhor? Dá uma vista de olhos nas melhores escolhas da nossa equipa, com os títulos que achamos que vais gostar, de entre todos os jogos semelhantes ao Monster Hunter que existem:

1 Horizon Zero Dawn 2017 É, sem dúvida, o jogo mais parecido com o Monster Hunter em termos de dinâmica de jogo, designs inovadores de monstros e pela beleza e diversidade do seu vasto mundo aberto. Buy now 2 Dragon’s Dogma: Dark Arisen 2012 Tem uma variedade considerável de monstros para caçares e apresenta mecânicas de combate que partilham algumas semelhanças com as do Monster Hunter, como a escalada de monstros e um sistema de pontos fracos baseado em partes do corpo. Buy now 3 Wild Hearts 2023 É um concorrente direto do Monster Hunter e tem o mesmo estilo de jogo «caçar-criar-repetir», mas também tem o seu próprio toque em várias áreas. Buy now

Não gostaste de nenhuma das nossas escolhas? Bem, ainda não te preocupasses, pois preparei mais sete jogos que são igualmente divertidos e altamente recomendados para os fãs de Monster Hunter. Dá uma vista de olhos abaixo.

11 jogos parecidos com o Monster Hunter que te deixam derrotar monstros épicos

Aqui estão os dez melhores jogos para jogares se gostas da dinâmica de jogo característica do Monster Hunter, do sistema de combate, da variedade de monstros e da imersão geral. Parece-te exagerado? Desce a página e descobre porque é que coloquei cada jogo nesta lista e porque é que deves jogá-los a seguir!

1. Horizon Zero Dawn: Edição Completa [A melhor alternativa de mundo aberto para caça a monstros]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PC Ano de lançamento 2017 Criador(es) Guerrilla Games, Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo 52 horas Ideal para Fãs de caça a monstros em mundo aberto que procuram enormes bestas mecânicas

Quando se trata de monstros gigantes que exigem habilidade, paciência e preparação para serem derrotados, poucos RPGs de caça a monstros conseguem competir com os híbridos de fauna mecânica do Horizon Zero Dawn, com o seu design deslumbrante.

Aqui, vais poder caçar monstros ENORMES e derrotá-los mirando nas partes mais vulneráveis do corpo deles, o que exige pontaria precisa e uso estratégico do teu arsenal. O combate é mais centrado no ataque à distância do que no Monster Hunter, mas é igualmente vasto, tendo em conta a seleção diversificada de armas deste jogo.

Ao contrário da maioria dos títulos da série Monster Hunter, o Horizon Zero Dawn é também um verdadeiro jogo de mundo aberto, onde podes explorar um mapa enorme e interligado de forma fluida. Tem ainda uma história fantástica, gráficos lindos e um sistema de criação relativamente simples, mas envolvente. A profundidade do jogo é levada ainda mais longe no DLC The Frozen Wilds (incluído na Edição Completa), que apresenta uma nova região gelada repleta de ameaças mecânicas mais agressivas e equipamento de alto nível para dominares.

O meu veredicto: Esta é uma das experiências mais parecidas com o Monster Hunter em termos de escala, atmosfera e combate tático. Se gostas de batalhas enormes com várias fases e de explorar mundos gigantescos, o Horizon Zero Dawn vale mesmo a pena.

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2. Dragon’s Dogma: Dark Arisen [O melhor RPG de ação clássico para fãs de Monster Hunter]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC Ano de lançamento 2012 Criadores Capcom, Capcom Tempo médio de jogo 53 horas Ideal para Fãs de RPGs de ação clássicos com monstros de fantasia gigantes

O Dragon’s Dogma: Dark Arisen permite-te viver a aventura à tua maneira, oferecendo-te nove classes diferentes (ou seja, «Vocations») entre as quais podes alternar livremente durante o jogo, bem como companheiros totalmente personalizáveis que podes ajustar de acordo com as necessidades do teu grupo.

Quer gostes de agarrar NPCs e atirá-los de penhascos por diversão ou de massacrar todos os monstros no teu caminho até ao chefe final, o Dragon’s Dogma: Dark Arisen é um dos jogos de RPG mais emocionantes que recomendaria a qualquer veterano jogar Monster Hunter.

Aqui vais encontrar imensas caçadas épicas e monstros colossais, bem como NPCs memoráveis (com alguns dos quais até podes ter um romance) que tornam a narrativa bem escrita deste jogo ainda mais cativante.

O meu veredicto: «Dragon’s Dogma: Dark Arisen» oferece sistemas únicos de RPG de ação e encontros épicos com monstros que satisfazem um desejo semelhante ao de «Monster Hunter». A sua rejogabilidade e liberdade em combate tornam-no uma experiência de destaque, mesmo hoje em dia.

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3. Wild Hearts [Melhor concorrente moderno na caça a monstros]

A nossa pontuação Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, Xbox Series X/S, PC Ano de lançamento 2023 Criadores Omega Force / Koei Tecmo, Electronic Arts Tempo médio de jogo 52 horas Ideal para Jogadores que procuram um concorrente moderno e acelerado jogar Monster Hunter

Depois de jogar o Monster Hunter Rise: Sunbreak, o Corações Selvagens chegou mesmo na altura certa e proporcionou-me imensas horas de diversão enquanto esperava «pacientemente» pela data de lançamento joga o Monster Hunter Wilds.

É uma abordagem refrescante ao género de caça a monstros, que oferece a mesma dinâmica de jogo, combate estratégico e experiência multijogador cooperativa online que os jogos da série MH têm, mas que, sem dúvida, não teve medo de se afastar da fórmula. Se gostas de combate intenso e baseado na habilidade, também podes dar uma vista de olhos a alguns dos melhores RPG de ação, que partilham elementos de jogabilidade semelhantes e em ritmo acelerado.

Gostei particularmente da implementação do Sistema Karakuri neste jogo, que permitiu uma criação de itens mais aprofundada do que na maioria dos outros jogos Monster Hunter. Com ele, podes construir a tua própria base de operações do zero e criar todo o tipo de ferramentas, armadilhas e dispositivos engenhosos que te vão ajudar nas tuas caçadas e facilitar a exploração do mapa.

Também suporta crossplay (PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5), o que o torna uma excelente alternativa ao MH se gostares de jogar com os teus amigos no modo cooperativo.

O meu veredicto: o Corações Selvagens é o concorrente moderno mais próximo do Monster Hunter, oferecendo caçadas rápidas e criativas com uma identidade própria. Se queres algo familiar, mas refrescantemente diferente, esta é uma recomendação fácil.

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4. God Eater 3 [A melhor experiência de caça a monstros ao estilo anime]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PS4, PC Ano de lançamento 2018 Criadores Bandai Namco Studios, Bandai Namco Entertainment Tempo médio de jogo 35 horas Ideal para Fãs de RPG de ação ao estilo anime que gostam de combate elegante e rápido

O God Eater 3 vai abalar o teu mundo se gostares de ARPGs com mecânicas de combate emocionantes, chefes difíceis e uma história sólida com temas mais sombrios. Joguei bastante um dos seus antecessores mais antigos, o God Eater Burst, na PSP , juntamente com o Monster Hunter Freedom Unite, há já algum tempo.

Como sou mais do tipo que gosta de jogos para um jogador com um foco narrativo mais forte, na verdade preferi o GEB ao MHFU (um sacrilégio, eu sei). Anos mais tarde, fiquei contente por ver que o God Eater 3 ainda mantinha os mesmos encantos, só que agora tem visuais de anime ainda mais deslumbrantes, combate mais fluido e mecânicas de criação simplificadas.

Embora hoje em dia goste mais dos jogos modernos da série Monster Hunter, poder empunhar um God Arc que fica cada vez mais forte à medida que caço mais Aragami vai ser sempre uma diversão.

O meu veredicto: o God Eater 3 é perfeito para jogadores que gostam de combates rápidos, elegantes e com um toque de anime, em vez de batalhas mais lentas e pesadas. É uma ótima alternativa se quiseres uma jogabilidade de caça a monstros que seja enérgica e centrada nas personagens.

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5. Toukiden 2 [O melhor RPG de caça a monstros inspirado na mitologia]

A nossa pontuação Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PS3, PS Vita, PC Ano de lançamento 2016 Criadores Omega Force, Koei Tecmo Tempo médio de jogo 32 horas Ideal para Jogadores que gostam de monstros inspirados na mitologia e de combate corpo a corpo

Por falar em armas poderosas e com um visual espetacular que podes melhorar, o vasto arsenal do Toukiden 2, com 11 tipos diferentes de armas, cada uma com os seus conjuntos de movimentos únicos, vai certamente deixar-te de boca aberta.

Para além da impressionante variedade de armas e do foco no combate corpo a corpo intenso, o Toukiden 2 também se destaca por algumas das melhores lutas contra chefes que alguma vez vais encontrar num RPG de caça a monstros. Quem gosta de explorar ambientes amplos e envolventes também pode apreciar alguns dos melhores jogos de mundo aberto, que oferecem aventuras igualmente vastas.

Claro, mesmo as caçadas mais difíceis aqui não chegam exatamente ao nível jogar Monster Hunter em termos de dificuldade, mas isso acaba por jogar a seu favor, devido à forma como a história apresenta a tua personagem principal.

É um jogo ideal para jogares sozinho, com combates menos extenuantes, mas que te deixam entusiasmado e — mais importante ainda — um protagonista incrível com quem te identificas facilmente. Não é preciso dizer mais nada!

O meu veredicto: o Toukiden 2 destaca-se pelo combate corpo a corpo intenso, lutas contra chefes memoráveis e monstros inspirados na mitologia. É uma excelente escolha para jogadores que adoram criar itens, derrotar inimigos e explorar ao seu próprio ritmo.

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6. Final Fantasy Explorers [A melhor aventura de caça a monstros para consolas portáteis]

A nossa pontuação Enebameter 7.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo 3DS Ano de lançamento 2014 Criadores Square Enix, Square Enix Tempo médio de jogo 30 horas Ideal para Jogadores de consolas portáteis que querem uma versão ao estilo Final Fantasy da caça a monstros

Agora que já ouviste falar de todos esses jogos fantásticos que rodam em várias plataformas, que tal um que é exclusivo para consola, mas que é simplesmente bom demais para deixar de fora, apesar da sua acessibilidade limitada?

No Final Fantasy Explorers, não só podes caçar alguns dos monstros mais icónicos da série, como a tua personagem principal personalizável também se pode transformar em personagens adoradas joga o Final Fantasy, como o Cloud, o Squall e o Tidus, através do Modo Trance do jogo. Também podes explorar mais títulos de destaque da série na nossa lista dos melhores jogos de Final Fantasy.

Sempre me perguntei como seria um jogo ao estilo da Square Enix, tipo o Monster Hunter. Embora títulos como o Final Fantasy XV e o Final Fantasy VII tenham bom conteúdo de caça a monstros, o Final Fantasy Explorers continua a ser, de longe, o título da série Final Fantasy que mais se aproxima do Monster Hunter em termos de jogabilidade principal.

O meu veredicto: O Final Fantasy Explorers combina a nostalgia encantadora do FF com mecânicas de caça a monstros que funcionam na perfeição numa consola portátil. Se adoras o Final Fantasy e as caçadas em modo cooperativo, vale mesmo a pena comprares este jogo.

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7. Elden Ring [A melhor opção do género «Soulslike» para fãs de Monster Hunter]

A nossa pontuação Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Ano de lançamento 2022 Criadores FromSoftware, Bandai Namco Entertainment Tempo médio de jogo 100 horas Ideal para Jogadores que procuram combates difíceis, ao estilo Souls, contra inimigos gigantes

Se és fã de Monster Hunter e procuras um tipo de desafio diferente, mas ainda assim bastante familiar, não precisas de procurar mais: os jogos da série Dark Souls – mais especificamente, o Elden Ring. O jogo apresenta gráficos de última geração, mecânicas de combate aperfeiçoadas e um grande mapa interligado com diferentes biomas que são, sem dúvida, mais sombrios e hostis do que aquilo a que estás habituado nos jogos Monster Hunter.

Dito de forma simples, vais encontrar aqui a mesma fórmula de «batalhas épicas + monstros difíceis + builds maxxing = imensa diversão», só que o Elden Ring incorpora magia e outros elementos de fantasia tanto no combate como na história, e apresenta temas mais maduros de forma consistente na sua narrativa.

O meu veredicto: o Elden Ring capta a mesma sensação de perigo, recompensa e domínio que se encontra nas batalhas mais difíceis do Monster Hunter. Se adoras combate metódico e chefes colossais, este jogo vai cativar-te na hora.

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8. The Witcher 3: Wild Hunt [A melhor experiência de caça a monstros centrada na história]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC Ano de lançamento 2015 Criadores CD Projekt Red, CD Projekt Tempo médio de jogo 103 horas Ideal para Jogadores que gostam de histórias e de caçar monstros com base em contratos

The Witcher 3: Wild Hunt destaca-se orgulhosamente entre os melhores jogos para um jogador de todos os tempos. Os seus elementos centrados em monstros assemelham-se muito aos de Monster Hunter, desde todos os preparativos pré-caçada que precisas de fazer para certos chefes, até às caçadas a monstros baseadas em contratos que podes aceitar através de missões secundárias.

Este jogo marcou-me tanto que te recomendo que jogues também as versões anteriores, já que os três jogos têm uma história fenomenal, uma grande variedade de monstros e imenso conteúdo para explorares.

Ainda assim, «The Witcher 3: Wild Hunt» é, sem dúvida, o melhor título da série e oferece uma das melhores narrativas que qualquer fã de «Monster Hunter» vai adorar. É o jogo perfeito para todos os caçadores que gostam de jogar sozinhos.

O meu veredicto: The Witcher 3: Wild Hunt não é um jogo tradicional de caça a monstros, mas o seu sistema de contratos proporciona alguns dos encontros mais memoráveis do género. Os jogadores que dão prioridade à história, mas que ainda assim anseiam por preparação tática, vão adorar.

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A nossa pontuação Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PC, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, dispositivos móveis Ano de lançamento Histórias: 2016 / Histórias 2: 2021 Criadores Capcom & Marvelous, Capcom Tempo médio de jogo Stories: 51 horas / Stories 2: 61 horas Ideal para Jogadores que procuram uma versão jogar Monster Hunter rica em história e baseada em turnos

Tanto o «Monster Hunter Stories» como o «Monster Hunter Stories 2: Asas da Ruína» são spin-offs da série MH que deram um novo fôlego à série. Têm mecânicas de jogo muito diferentes das dos títulos principais, mas são as melhores alternativas para jogares se quiseres aprofundar-te no universo do «Monster Hunter». Para perceberes melhor como a série continua a evoluir, a análise do jogo Monster Hunter Stories 3 oferece uma perspetiva clara.

Nestes jogos, não procuras ativamente caçar monstros, mas sim tornar-te um com a natureza e as suas criações enquanto Monstie Rider. São também uma excelente ponte para os melhores jogos de Monster Hunter, se pretenderes explorar a série principal mais tarde.

Claro que ainda lutas contra monstros e recolhes as suas partes para criares equipamento, embora através de batalhas por turnos, ao estilo Pokémon, menos intensas. Também podes capturar monstros derrotados, adicioná-los à tua equipa e usá-los para lutar e percorrer o mapa.

O meu veredicto: o Monster Hunter Stories e o Stories 2 oferecem uma versão mais leve e rica em história da franquia, mantendo vivo o espírito de descoberta. São ideais para jogadores que querem aventuras inspiradas no MH sem a intensidade das caçadas em tempo real.

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10. O Eixo Invisível [A melhor experiência indie de caça a monstros]

A nossa pontuação Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox One, PS4, PC Ano de lançamento 2024 Criadores Just Purkey Games, Just Purkey Games Tempo médio de jogo 30 horas Ideal para Fãs de aventuras atmosféricas, repletas de terror e em que se tem de perseguir monstros

Qualquer título da série The Elder Scrolls da Bethesda Game Studios teria sido uma excelente adição a esta lista, graças ao seu excelente leque de monstros e às mecânicas clássicas de RPG, mas e que tal um RPG de caça a monstros que se destaca, criado por um programador independente que já trabalhou em alguns dos títulos mais icónicos da Bethesda?

O «O Eixo Invisível» é um jogo absolutamente imprescindível para os fãs de «Monster Hunter» que também gostam de jogos indie fantásticos, criados com paixão pelo género e uma visão artística pura. Aqui, vais poder localizar monstros inspirados no folclore e caçá-los enquanto exploras um mundo aberto enorme e cheio de atmosfera.

Mas tem cuidado, porque este jogo também é classificado como um jogo de terror «heavy metal», o que significa que podes achar os monstros aqui um pouco mais… inquietantes do que aquilo a que provavelmente estás habituado.

O meu veredicto: O Eixo Invisível combina uma exploração atmosférica com a perseguição tensa de monstros, criando uma experiência nova para os fãs que procuram algo diferente. O seu tom sinistro e o design único fazem dele uma escolha indie de destaque.

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11. Wuchang: Penas Caídas [A melhor alternativa inspirada em Dark Souls para a caça a monstros]

A nossa pontuação Enebameter 8.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, Xbox Series X/S, PC Ano de lançamento 2025 Criadores Leenzee Games, Leenzee Games Tempo médio de jogo 35–45 horas (estimado) Ideal para Fãs de jogos do tipo Soulslike que procuram ação sombria e metódica de caça a monstros

Se gostas da mistura de combate preciso e exploração atmosférica jogar Monster Hunter, o Wuchang: Penas Caídas é uma adição fantástica à tua coleção de jogos de caça. Passado num mundo sombrio e assolado pela peste, inspirado na China do final da dinastia Ming, este RPG de ação coloca-te frente a frente com inimigos grotescos e monstruosos, transformados por uma misteriosa doença das penas. Cada combate exige paciência, timing e gestão estratégica de recursos – muito em linha com o design tático e centrado em chefes do Monster Hunter.

O que realmente distingue Wuchang é a sua influência do estilo «Soulslike», que confere às batalhas uma sensação mais pesada e exigente, ao mesmo tempo que continua a recompensar o jogo agressivo e a experimentação com armas. O mundo é denso e sinistro, repleto de segredos, melhorias e ambientes visualmente impressionantes que intensificam a sensação de descoberta. Os fãs que adoram a intensidade do Monster Hunter, mas querem um toque mais sombrio e centrado na narrativa, vão sentir-se em casa aqui.

O meu veredicto: Wuchang: Penas Caídas combina a dificuldade do estilo «Soulslike» com inimigos monstruosos num mundo sombrio e atmosférico. Os fãs de Monster Hunter que gostam de combates deliberados e de alto risco vão encontrar aqui muito do que adorar.

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O meu veredicto geral sobre jogos semelhantes ao Monster Hunter

Encontrar os melhores jogos parecidos com o Monster Hunter resume-se a perceber que tipo de caçador és. Se adoras bestas gigantes, sistemas de combate complexos, enredos ricos ou puro desafio, cada jogo desta lista capta um aspeto diferente do que torna o Monster Hunter tão inesquecível. Eis como escolher a tua próxima grande caçada.

Para os aventureiros de mundo aberto: o Horizon Zero Dawn oferece criaturas gigantescas, mira estratégica e a mesma sensação de grandiosidade que torna as batalhas jogar Monster Hunter inesquecíveis.

Para os fãs de RPG de ação: o Dragon’s Dogma: Dark Arisen e o Corações Selvagens oferecem ambos combate estratégico, encontros variados com inimigos e muito espaço para experimentares diferentes armas e estilos de jogo.

Para jogadores que dão importância à história: The Witcher 3: Wild Hunt e Monster Hunter Stories 2 oferecem narrativas ricas e missões centradas em monstros, perfeitas para fãs que querem mais construção de mundo e tradição.

Para quem procura desafios: o Elden Ring e o Wuchang: Penas Caídas trazem combates deliberados e de alto risco contra inimigos brutais, ecoando a intensidade das caçadas mais difíceis do Monster Hunter.

Cada um destes jogos capta uma faceta diferente do que torna o Monster Hunter especial – seja a emoção da luta, a satisfação de criar itens ou a alegria de explorar mundos perigosos. Nenhum jogo por si só substitui a série, mas os melhores jogos, como o Companhia Letal, oferecem emoções semelhantes e, juntos, proporcionam inúmeras novas caçadas que vale a pena experimentar.

Perguntas frequentes