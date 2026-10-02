Jump to:

Skip to content
Home » Games » Game Awards 2025: Nomeados e categorias que não podes perder

Game Awards 2025: Nomeados e categorias que não podes perder

Djordje Djordjevic
Djordje Djordjevic Tech Writer | MTG Veteran With a Deck for Every Mood
Fact checked by: Nate Kencana
Updated: October 1, 2026
Game Awards 2025: Nomeados e categorias que não podes perder
Image credit: The Game Awards

Já foram divulgados os nomeados para os The Game Awards, e os maiores nomes do mundo dos jogos vão enfrentar-se frente a frente. A lista deste ano inclui novos lançamentos ousados, sequelas adoradas pelos fãs e surpresas indie inesperadas. Aqui está o teu guia completo sobre todas as categorias e nomeados.

Pontos-chave

  • Os Game Awards 2025 contam com 29 categorias que abrangem tudo, desde Jogo do Ano e Melhor Narrativa até Melhor Jogo Independente, Melhor Desempenho e o conjunto completo de prémios de eSports.
  • A categoria «Jogo do Ano» inclui 6 nomeados: Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance II, Donkey Kong Bananza, Hades II e Death Stranding 2: Na Praia.
  • Vários títulos aparecem em várias categorias, com candidatos que se destacam pela repetição, como Clair Obscur: Expedition 33, Hades II, Hollow Knight: Silksong, Death Stranding 2: Na Praia, Ghost of Yōtei e Kingdom Come: Deliverance II.
  • As nomeações abrangem lançamentos AAA, projetos independentes, jogos para dispositivos móveis, experiências de RV e RA, e eSports competitivos, o que dá uma visão completa dos momentos mais marcantes do ano no mundo dos jogos.

Principais candidatos a Jogo do Ano

Clair Obscur: Expedição 33, Death Stranding 2: Na Praia e Donkey Kong Bananza, separados por linhas verticais vermelhas.

Os seis nomeados para o Jogo do Ano refletem a diversidade da indústria ao longo do último ano. Cada jogo destaca-se por uma razão específica – mecânicas originais, execução narrativa ou simplesmente pelo acabamento impecável.

Enquanto alguns reinventaram fórmulas já adoradas, outros abriram caminhos totalmente novos. Juntos, mostram para onde vai a indústria dos jogos e o que os jogadores mais valorizaram este ano.

  1. Clair Obscur: Expedition 33 – Um RPG por turnos visualmente cativante que mistura surrealismo com tragédia. Muitos consideram-no o favorito pela sua originalidade e profundidade emocional.
  2. Death Stranding 2: Na Praia – A ambiciosa sequela de Hideo Kojima aposta ainda mais na complexidade narrativa. É um jogo que divide opiniões, mas é inegavelmente ousado.
  3. Donkey Kong Bananza – Um jogo de plataformas vibrante que dá nova vida à fórmula clássica da Nintendo. É mais leve do que os outros, mas criativamente perspicaz.
  4. Hades II – A Supergiant Games aperfeiçoa o seu aclamado roguelike com uma mitologia mais sombria e sistemas mais ricos. Familiar, mas significativamente evoluído.
  5. Hollow Knight: Silksong – Com anos de desenvolvimento, o Silksong traz plataformas precisas e um design de mundo feito à mão. Prefere o desafio ao espetáculo.
  6. Kingdom Come: Deliverance II – Um RPG medieval com os pés bem assentes na terra, cujo cerne é o realismo histórico. É o título mais ambicioso da série até agora.

Se quiseres saber mais sobre cada um destes títulos fantásticos, dá uma vista de olhos na nossa análise dos nomeados para o GOTY!

Lista completa das nomeações para os The Game Awards 2025, categoria a categoria

Melhor Direção de Jogo

Clair Obscur: Cena de combate da Expedição 33.
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: Na Praia
Ghost of Yōtei
Hades II
Split Fiction
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

A categoria «Melhor Direção de Jogo» deste ano destaca uma variedade ousada de visões criativas. Clair Obscur e Ghost of Yōtei mostram ambição através do estilo e da atmosfera, enquanto Hades II e Split Fiction impressionam com mecânicas refinadas e um ritmo coeso.

Melhor Narrativa

Kingdom Come: Deliverance II – O carroceiro do Miller encostado a uma carroça e a falar.
Clair Obscur: Expedição 33
Death Stranding 2: Na Praia
Ghost of Yōtei
Kingdom Come: Deliverance II
Silent Hill f
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

A narrativa em 2025 abrange desde o terror psicológico assustador até à introspecção filosófica e ao realismo crú. O Clair Obscur reflete sobre a memória e a mortalidade, e o Kingdom Come: Deliverance II oferece uma história medieval credível, baseada nas consequências e no realismo.

Estas histórias fazem parte da lista de destaque dos melhores jogos com enredo.

Melhor Direção Artística

Hollow Knight: Silksong em pé no chão.
Clair Obscur: Expedição 33
Death Stranding 2: Na Praia
O Fantasma de Yōtei
Hades II
Hollow Knight: Silksong
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

O design visual continua a ser um forte fator de diferenciação entre os nomeados. O Clair Obscur parece um quadro em movimento, o Hollow Knight: Silksong mantém o seu encanto sombrio e desenhado à mão, e o Ghost of Yōtei, juntamente com o Death Stranding 2, combinam surrealismo e realismo de formas impressionantes. Descobre mais sobre um dos nomeados nesta análise do jogo Hollow Knight: Silksong.

Melhor Música e Banda Sonora

O Hades II a atacar um inimigo.
Clair Obscur: Expedição 33
Death Stranding 2: Na Praia
O Fantasma de Yōtei
Hades II
Hollow Knight: Silksong
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

Os nomeados para Melhor Música e Banda Sonora deste ano mostram o quão poderosa uma banda sonora pode ser. O Hades II combina o ritmo do combate com as batidas musicais, e o Silksong usa melodias ambientais para intensificar a exploração. 

Juntas, oferecem algumas das músicas mais memoráveis dos últimos anos, uma forte entrada na coleção das melhores bandas sonoras de videojogos deste ano.

Melhor Design de Áudio

O protagonista de «Ghost of Yōtei» a cavalgar ao pôr-do-sol.
Battlefield 6
Clair Obscur: Expedição 33
Death Stranding 2: Na Praia
Ghost of Yōtei
Silent Hill f
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

O design de áudio em 2025 define a imersão. O Battlefield 6 impressiona com paisagens sonoras realistas, o Silent Hill f usa o silêncio e distorções subtis para criar medo, e o Clair Obscur sobrepõe camadas de som para realçar a sua atmosfera pictórica.

Melhor Desempenho

Silent Hill f - Hinako Shimizu a olhar para um candeeiro.
Ben Starr (Clair Obscur: Expedição 33)
Charlie Cox (Clair Obscur: Expedição 33)
Erika Ishii (O Fantasma de Yōtei)
Jennifer English (Clair Obscur: Expedição 33)
Konatsu Kato (Silent Hill f)
Troy Baker (Indiana Jones e o Grande Círculo)
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

A interpretação nos jogos de 2025 oferece uma amplitude emocional e uma presença marcante. O elenco de Clair Obscur recebeu várias nomeações, o que reflete a grande profundidade do conjunto, enquanto o trabalho de Erika Ishii em Ghost of Yōtei e a interpretação de Konatsu Kato em Silent Hill f se destacam pela intensidade psicológica. E não nos esqueçamos de que o Troy Baker tem exatamente a mesma voz do Harrison Ford. 

Melhor Voz de Jogador

Ondas Tempestuosas — notas etéreas no ar.
Clair Obscur: Expedição 33
Relatório
Genshin Impact
Hollow Knight: Silk Song
Ondas Tempestuosas

A categoria «Voz dos Melhores Jogadores» é a única dos The Game Awards decidida inteiramente pelos fãs, e o caminho até aos cinco finalistas é um percurso cheio de desafios. A votação começa com um conjunto de 30 jogos, depois reduz-se para 10 na 2.ª ronda, a 5 de dezembro, antes de os fãs darem um último voto a 8 de dezembro para coroar o vencedor. É a forma mais direta de perceber o que a comunidade realmente apoia, independentemente dos críticos ou dos júris.

Inovação em Acessibilidade

O protagonista de Assassin&apos;s Creed Shadows a comer um pouco de comida.
Assassin’s Creed Shadows
Atomfall
DOOM: The Dark Ages
EA Sports FC 26
Ao Sul da Meia-Noite
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

Esta categoria destaca os progressos no sentido de tornar os jogos mais acolhedores e fáceis de usar para mais jogadores. Os criadores parecem empenhados em oferecer ferramentas de acessibilidade e um design de interface de utilizador bem pensado, uma tendência encorajadora para a inclusão nos jogos.

Jogos com Impacto

Lista de coisas que quero fazer do «Consume Me».
Consume Me
Despelote
Discos perdidos: Bloom & Rage
Ao Sul da Meia-Noite
Wanderstop
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

Aqui, os jogos abordam temas sérios com cuidado e subtileza. Títulos como «Despelote» e «Wanderstop» abordam a memória, a identidade e a história pessoal, provando que os prémios de videojogos podem suscitar empatia e reflexão. 

Melhor Jogo em Desenvolvimento

Marvel Rivals: a disparar contra jogadores inimigos.
Final Fantasy XIV
Fortnite
Helldivers II
Marvel Rivals
No Man’s Sky
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

O Final Fantasy XIV e o No Man’s Sky continuam fortes graças a atualizações constantes e a comunidades ativas, enquanto o Helldivers II e o Fortnite continuam a evoluir. O modelo de «jogo contínuo» prova o seu valor quando os criadores mantêm o compromisso para além do lançamento.

Melhor Apoio da Comunidade

Baldur&apos;s Gate III: encontrar uma perna decepada no chão.
Baldur's Gate III
Final Fantasy XIV
Fortnite
Helldivers II
No Man’s Sky
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

O envolvimento da comunidade e a comunicação aberta marcaram esta categoria. Os estúdios por trás do Baldur's Gate III e do Helldivers II foram elogiados por ouvirem os jogadores e fazerem atualizações de acordo com o que ouviram. 

Melhor Jogo Independente

Fase 1 do Ball x Pit: a disparar contra imensos inimigos.
Absolum
Ball x Pit
Príncipe Azul
Clair Obscur: Expedição 33
Hades II
Hollow Knight: Silksong
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

Desde o charme do Blue Prince até às plataformas refinadas do Silksong e ao design ambicioso do Clair Obscur, os jogos independentes continuam a ultrapassar limites.

Esta seleção rivaliza com muitos títulos AAA, o que mostra bem o que o desenvolvimento independente consegue alcançar. Considera estes títulos entre os melhores jogos independentes.

Melhor Jogo Indie de Estreia

Manda o Flambae com esparguete por cima e o Blonde Blazer a dar uma olhadela.
Príncipe Azul
Clair Obscur: Expedição 33
Despelote
Dispatch
Megabonk
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

Novas vozes destacaram-se nos trabalhos de estreia. Blue Prince e Despelote mostram criatividade e ambição, enquanto Clair Obscur desafia as expectativas para um primeiro lançamento. Quem quiser conhecer melhor a profundidade narrativa destes projetos mais pequenos pode dar uma vista de olhos à crítica detalhada do Dispatch.

Esta categoria lembra-nos que, por vezes, são as perspetivas novas que trazem as experiências mais surpreendentes e memoráveis.

Melhor Jogo para Telemóvel

Personagem do «Ondas Tempestuosas» a correr à luz do dia.
Destiny: Rising
Persona 5: O Fantasma X
Sonic Rumble
Umamusume: Pretty Derby
Ondas Tempestuosas

Nas plataformas móveis, a variedade reinou. Os estúdios mostraram que os jogos para telemóvel não têm de ser simplificados.

Títulos como «Persona 5: O Fantasma X» e «Ondas Tempestuosas» sugerem que experiências profundas e envolventes podem ter tanto sucesso nos telemóveis como nas consolas.

Melhor Jogo de RV/RA

Alien: Rogue Incursion VR – recarregar uma arma depois de matar um inimigo.
Alien: Rogue Incursion
Arken Age
Ghost Town
Deadpool VR
O Passeio da Meia-Noite

Imersivos e experimentais, estes nomeados de RV/RA apresentam abordagens diferentes – terror, ação, exploração e comédia.

Esta variedade mostra que a realidade virtual é um espaço em crescimento, onde os criadores assumem riscos criativos para redefinir a forma como jogamos.

Melhor Jogo de Ação

Battlefield 6: a juntar-se com outras personagens.
Battlefield 6
DOOM: The Dark Ages
Hades II
Ninja Gaiden 4
Shinobi: A Arte da Vingança

A categoria de ação combina intensidade com precisão. O Hades II destaca-se pelo combate estilizado e pelo ritmo fluido, o DOOM: The Dark Ages aposta na ação brutal, e o Battlefield 6 destaca-se pela escala e pelo realismo.

Os fãs de ação têm muito por que ansiar este ano.

Melhor Jogo de Ação e Aventura

O Indiana Jones e os camiões militares da Great Circle e um soldado na rua.
Death Stranding 2: Na Praia
O Fantasma de Yōtei
Hollow Knight: Silksong
Indiana Jones e o Grande Círculo
Split Fiction
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

O Death Stranding 2 e o Ghost of Yōtei oferecem viagens ambiciosas e cheias de atmosfera, enquanto o Silksong e o Indiana Jones apostam no design e no ritmo.

Uma combinação forte para quem adora viagens e descobertas. Esta lista está entre os melhores jogos de aventura do ano.

Melhor RPG

Fotografado no topo de um telhado, com uma varinha e um livro na mão.
Declarado
Clair Obscur: Expedição 33
Kingdom Come: Deliverance II
Monster Hunter Wilds
The Outer Worlds 2
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

O mundo dos RPGs mostra tanto requinte como ambição. O Kingdom Come: Deliverance II aposta no realismo e na liberdade de escolha do jogador; o Avowed e o The Outer Worlds 2 continuam a apostar na construção de mundos vastos.

Um conjunto bem equilibrado para todos os gostos. Vale a pena dar uma olhadela entre os melhores jogos de RPG de 2025.

Melhor Jogo de Luta

2XKO Vi a lutar com a Ahri.
2XKO
Capcom Fighting Collection 2
Fatal Fury: Cidade dos Lobos
Mortal Kombat: Legacy Kollection
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

Jogos de luta: Os melhores jogos de luta continuam a homenagear os clássicos, ao mesmo tempo que renovam a competição. Entre coleções clássicas e novidades como o 2XKO, a categoria dos melhores jogos de luta equilibra a nostalgia com a mecânica moderna.

Melhor Jogo para a Família

Personagens da «Split Fiction» que se transformam em porcos.
Donkey Kong Bananza
Festa LEGO
LEGO Voyagers
Mundo do Mario Kart
Sonic Racing CrossWorlds
Split Fiction
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

Os jogos nomeados para toda a família deste ano combinam diversão descontraída com um design bem acabado. O Donkey Kong Bananza e o Mario Kart World trazem aquela alegria que já conheces, enquanto o LEGO Party e o Sonic Racing CrossWorlds oferecem um modo multijogador acessível.

Ótimo para quem está à procura de jogos para toda a família na Switch. A sério, podes jogar todos estes títulos na tua Switch.

Melhor Jogo de Simulação/Estratégia

A grande batalha de «Tempest Rising».
Os Alters
Final Fantasy Tactics – As Crónicas de Ivalice
Jurassic World Evolution 3
Civilization VII, de Sid Meier
Tempest Rising
Museu Two Point
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

Os fãs de estratégia e simulação têm à escolha desde jogos complexos de construção de mundos até jogos de gestão mais leves. O Civ VII e o FF Tactics oferecem grande estratégia e profundidade tática, enquanto o The Alters e o Museu Two Point proporcionam experiências de gestão mais leves e casuais.

A versatilidade dos melhores jogos de estratégia é o que se destaca aqui.

Melhor Jogo de Desporto/Corrida

EA Sports FC 26: passe em campo.
EA Sports FC 26
F1 25
Mario Kart World
Revanche
Sonic Racing CrossWorlds
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

Esta categoria dos melhores jogos de corridas apresenta bastante variedade. O EA Sports FC 26 oferece realismo para os fãs de desporto, enquanto o Mario Kart World e o Sonic Racing CrossWorlds captam o lado mais divertido das corridas.

Uma mistura equilibrada tanto para jogadores competitivos como casuais.

Melhor Jogo Multijogador

Os ARC Raiders a subirem um pequeno monte em direção a um edifício.
ARC Raiders
Battlefield 6
Elden Ring Nightreign
PEAK
Split Fiction
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

Os jogos multijogador em 2025 abrangem jogos de saque, jogos de tiro e experiências híbridas. O Battlefield 6 regressa com combates em grande escala, o ARC Raiders explora a ação cooperativa e o Elden Ring Nightreign (se o oferecer) poderá redefinir o multijogador em mundo aberto.

Para quem gosta de jogar em equipa, a categoria dos melhores jogos multijogador oferece várias opções.

Melhor Adaptação

Until Dawn - A Emily e o Matt com as malas.
Um filme do Minecraft
Devil May Cry (Série)
Splinter Cell: Deathwatch (Série)
The Last of Us: 2.ª Temporada (Série)
Until Dawn
★ Best Adaptation
The Last of Us: Season 2 (Series)
Compra um cartão-presente da Netflix na Eneba

As nomeações na categoria de adaptações refletem as transições de jogos para outros meios e as reimaginações. Franquias de longa data, como o Minecraft e The Last of Us, estão ao lado de projetos mais recentes, como o Splinter Cell: Deathwatch, demonstrando respeito pelo legado e vontade de reinterpretar.

Jogo Mais Aguardado

Os personagens principais do GTA 6 sentados a conversar.
GTA 6
007 Primeira Luz
O Wolverine da Marvel
Resident Evil: Requiem
The Witcher IV

A emoção continua no auge em relação ao que está para vir. Com franquias como o GTA, The Witcher e Resident Evil, a expectativa mistura nostalgia, ansiedade e curiosidade.

Esta categoria reflete tanto sonhos como previsões. Vale a pena dar uma vista de olhos nas listas completas dos jogos mais esperados de 2026.

Criador de Conteúdo do Ano

O criador de conteúdos MoistCr1tikal a jogar um jogo com ovos.
Caedrel
Kai Cenat
MoistCr1tikal
Sakura Miko
O Amendoim Queimado

Esta lista de nomeados mostra como os criadores continuam a moldar a cultura dos jogos para além dos títulos e das editoras.

Os nomeados refletem uma variedade de estilos de conteúdo. Este reconhecimento destaca o envolvimento da comunidade como parte do que torna os jogos vibrantes e partilhados.

Melhor Jogo de Esports

O Teemo do League of Legends na linha a farmar minions.
Counter-Strike 2
Dota 2
League of Legends
Mobile Legends: Bang Bang
Valorant

Os títulos de eSports continuam a ser fundamentais para os jogos competitivos no GOTY 2025. Com clássicos como o CS2 e o Dota 2, a par de jogos de tiro populares como o Valorant, esta categoria destaca tanto a longevidade como a capacidade de adaptação.

Os jogadores competitivos têm uma seleção sólida dos jogos de eSports mais populares para acompanhar.

Melhor Atleta de Esports

O jogador de e-sports do Valorant, brawk, a jogar no computador.
brawk (NRG – Valorant)
Chovy (Gen.G – League of Legends)
F0rsakeN (Paper Rex – Valorant)
Kakeru (Street Fighter)
MenaRD (Street Fighter)
ZywOo (Team Vitality – Counter-Strike 2)

Os nomeados refletem um nível de habilidade de topo numa variedade de eSports. Desde jogos de tiro de precisão a jogos de luta, cada atleta traz pontos fortes diferentes.

Esta variedade mostra como os jogos competitivos continuam a valorizar tanto a mestria individual como a diversidade de disciplinas.

Melhor Equipa de Esports

A equipa de eSports do League of Legends, a Gen.G, reunida a posar para uma fotografia.
Gen.G (League of Legends)
NRG (Valorant)
Equipa Falcons (Dota 2)
Team Liquid PH (Mobile Legends: Bang Bang)
Team Vitality (Counter-Strike 2)

Em 2025, os eSports continuam a ser orientados para as equipas e globais. Equipas como a Gen.G e a Team Vitality têm um forte historial competitivo, enquanto outras mostram um poder regional em ascensão.

Esta distribuição revela onde o talento está concentrado.

O meu veredicto geral sobre os nomeados para os The Game Awards

As nomeações deste ano parecem invulgarmente equilibradas, com fortes desempenhos tanto de títulos AAA como de lançamentos independentes ambiciosos. Embora muitos pensem que o Clair Obscur: Expedition 33 é o vencedor óbvio, a concorrência é forte e o Silksong arrebatou o prémio de Jogo do Ano para PC nos Prémios Golden Joystick de 2025.

O Hades II e o Ghost of Yōtei também se destacam pela sua consistência em termos de design, direção e impacto. 

As categorias de narrativa e direção artística são especialmente competitivas, enquanto as de Melhor Interpretação e Melhor Jogo Independente revelam uma profundidade surpreendente. Nenhum jogo em particular domina, o que sugere uma corrida ao Jogo do Ano marcada pela execução, em vez de pelo alarido. É um ano marcado pelo risco, pela contenção e pela visão criativa em todos os géneros.

Podes ver os resultados finais de todas as categorias consultando a lista completa dos vencedores dos The Game Awards 2025.

Como votar e quando ver a cerimónia?

A votação para os The Game Awards 2025 já está aberta. Para votar, vai ao site oficial e clica em «Vota Agora». Vais ter de iniciar sessão (através das redes sociais ou de uma conta compatível) e, em seguida, selecionar os teus favoritos em todas as 29 categorias. 

Os votos dos fãs representam 10% do resultado final; os restantes 90% vêm do júri de especialistas

A cerimónia vai decorrer a 11 de dezembro de 2025, no Teatro Peacock, em Los Angeles. Começa às 19h30 EST / 16h30 PST, o que corresponde a 01h30 CET (Hora da Europa Central) para muitos espectadores europeus.

Podes assistir à transmissão ao vivo em todo o mundo nos canais oficiais, incluindo o Twitch, o YouTube e, pela primeira vez, também no Amazon Prime Video

Perguntas frequentes

Qual é o jogo com mais hipóteses de ganhar o prémio de Jogo do Ano de 2025?

O jogo com mais hipóteses de ganhar o prémio de Jogo do Ano de 2025 é o Clair Obscur: Expedition 33. Está nomeado em várias categorias importantes e tem ganho bastante impulso.

O que significa GOTY?

GOTY significa «Jogo do Ano». É a maior distinção atribuída nos The Game Awards, concedida ao título que mais se destacou em termos de narrativa, design, direção e experiência geral do jogador.

A que horas é o The Game Awards 2025?

A cerimónia participar nos The Game Awards 2025 começa às 19h30 EST / 16h30 PST no dia 11 de dezembro de 2025. Para quem está na Europa Central, isso dá 01h30 CET do dia 12 de dezembro.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Djordje Djordjevic

Tech Writer | MTG Veteran With a Deck for Every Mood

Read these next:

Most popular