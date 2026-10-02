Game Awards 2025: Nomeados e categorias que não podes perder

Já foram divulgados os nomeados para os The Game Awards, e os maiores nomes do mundo dos jogos vão enfrentar-se frente a frente. A lista deste ano inclui novos lançamentos ousados, sequelas adoradas pelos fãs e surpresas indie inesperadas. Aqui está o teu guia completo sobre todas as categorias e nomeados.

Pontos-chave

Os Game Awards 2025 contam com 29 categorias que abrangem tudo, desde Jogo do Ano e Melhor Narrativa até Melhor Jogo Independente, Melhor Desempenho e o conjunto completo de prémios de eSports.

que abrangem tudo, desde Jogo do Ano e Melhor Narrativa até Melhor Jogo Independente, Melhor Desempenho e o conjunto completo de prémios de eSports. A categoria «Jogo do Ano» inclui 6 nomeados : Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance II, Donkey Kong Bananza, Hades II e Death Stranding 2: Na Praia.

: Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance II, Donkey Kong Bananza, Hades II e Death Stranding 2: Na Praia. Vários títulos aparecem em várias categorias, com candidatos que se destacam pela repetição, como Clair Obscur: Expedition 33, Hades II, Hollow Knight: Silksong, Death Stranding 2: Na Praia, Ghost of Yōtei e Kingdom Come: Deliverance II.

como Clair Obscur: Expedition 33, Hades II, Hollow Knight: Silksong, Death Stranding 2: Na Praia, Ghost of Yōtei e Kingdom Come: Deliverance II. As nomeações abrangem lançamentos AAA, projetos independentes, jogos para dispositivos móveis, experiências de RV e RA, e eSports competitivos, o que dá uma visão completa dos momentos mais marcantes do ano no mundo dos jogos.

Principais candidatos a Jogo do Ano

Os seis nomeados para o Jogo do Ano refletem a diversidade da indústria ao longo do último ano. Cada jogo destaca-se por uma razão específica – mecânicas originais, execução narrativa ou simplesmente pelo acabamento impecável.

Enquanto alguns reinventaram fórmulas já adoradas, outros abriram caminhos totalmente novos. Juntos, mostram para onde vai a indústria dos jogos e o que os jogadores mais valorizaram este ano.

Clair Obscur: Expedition 33 – Um RPG por turnos visualmente cativante que mistura surrealismo com tragédia. Muitos consideram-no o favorito pela sua originalidade e profundidade emocional. Death Stranding 2: Na Praia – A ambiciosa sequela de Hideo Kojima aposta ainda mais na complexidade narrativa. É um jogo que divide opiniões, mas é inegavelmente ousado. Donkey Kong Bananza – Um jogo de plataformas vibrante que dá nova vida à fórmula clássica da Nintendo. É mais leve do que os outros, mas criativamente perspicaz. Hades II – A Supergiant Games aperfeiçoa o seu aclamado roguelike com uma mitologia mais sombria e sistemas mais ricos. Familiar, mas significativamente evoluído. Hollow Knight: Silksong – Com anos de desenvolvimento, o Silksong traz plataformas precisas e um design de mundo feito à mão. Prefere o desafio ao espetáculo. Kingdom Come: Deliverance II – Um RPG medieval com os pés bem assentes na terra, cujo cerne é o realismo histórico. É o título mais ambicioso da série até agora.

Se quiseres saber mais sobre cada um destes títulos fantásticos, dá uma vista de olhos na nossa análise dos nomeados para o GOTY!

Lista completa das nomeações para os The Game Awards 2025, categoria a categoria

Melhor Direção de Jogo

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A categoria «Melhor Direção de Jogo» deste ano destaca uma variedade ousada de visões criativas. Clair Obscur e Ghost of Yōtei mostram ambição através do estilo e da atmosfera, enquanto Hades II e Split Fiction impressionam com mecânicas refinadas e um ritmo coeso.

Melhor Narrativa

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A narrativa em 2025 abrange desde o terror psicológico assustador até à introspecção filosófica e ao realismo crú. O Clair Obscur reflete sobre a memória e a mortalidade, e o Kingdom Come: Deliverance II oferece uma história medieval credível, baseada nas consequências e no realismo.

Estas histórias fazem parte da lista de destaque dos melhores jogos com enredo.

Melhor Direção Artística

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O design visual continua a ser um forte fator de diferenciação entre os nomeados. O Clair Obscur parece um quadro em movimento, o Hollow Knight: Silksong mantém o seu encanto sombrio e desenhado à mão, e o Ghost of Yōtei, juntamente com o Death Stranding 2, combinam surrealismo e realismo de formas impressionantes. Descobre mais sobre um dos nomeados nesta análise do jogo Hollow Knight: Silksong.

Melhor Música e Banda Sonora

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Os nomeados para Melhor Música e Banda Sonora deste ano mostram o quão poderosa uma banda sonora pode ser. O Hades II combina o ritmo do combate com as batidas musicais, e o Silksong usa melodias ambientais para intensificar a exploração.

Juntas, oferecem algumas das músicas mais memoráveis dos últimos anos, uma forte entrada na coleção das melhores bandas sonoras de videojogos deste ano.

Melhor Design de Áudio

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O design de áudio em 2025 define a imersão. O Battlefield 6 impressiona com paisagens sonoras realistas, o Silent Hill f usa o silêncio e distorções subtis para criar medo, e o Clair Obscur sobrepõe camadas de som para realçar a sua atmosfera pictórica.

Melhor Desempenho

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A interpretação nos jogos de 2025 oferece uma amplitude emocional e uma presença marcante. O elenco de Clair Obscur recebeu várias nomeações, o que reflete a grande profundidade do conjunto, enquanto o trabalho de Erika Ishii em Ghost of Yōtei e a interpretação de Konatsu Kato em Silent Hill f se destacam pela intensidade psicológica. E não nos esqueçamos de que o Troy Baker tem exatamente a mesma voz do Harrison Ford.

Melhor Voz de Jogador

A categoria «Voz dos Melhores Jogadores» é a única dos The Game Awards decidida inteiramente pelos fãs, e o caminho até aos cinco finalistas é um percurso cheio de desafios. A votação começa com um conjunto de 30 jogos, depois reduz-se para 10 na 2.ª ronda, a 5 de dezembro, antes de os fãs darem um último voto a 8 de dezembro para coroar o vencedor. É a forma mais direta de perceber o que a comunidade realmente apoia, independentemente dos críticos ou dos júris.

Inovação em Acessibilidade

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Esta categoria destaca os progressos no sentido de tornar os jogos mais acolhedores e fáceis de usar para mais jogadores. Os criadores parecem empenhados em oferecer ferramentas de acessibilidade e um design de interface de utilizador bem pensado, uma tendência encorajadora para a inclusão nos jogos.

Jogos com Impacto

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Aqui, os jogos abordam temas sérios com cuidado e subtileza. Títulos como «Despelote» e «Wanderstop» abordam a memória, a identidade e a história pessoal, provando que os prémios de videojogos podem suscitar empatia e reflexão.

Melhor Jogo em Desenvolvimento

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O Final Fantasy XIV e o No Man’s Sky continuam fortes graças a atualizações constantes e a comunidades ativas, enquanto o Helldivers II e o Fortnite continuam a evoluir. O modelo de «jogo contínuo» prova o seu valor quando os criadores mantêm o compromisso para além do lançamento.

Melhor Apoio da Comunidade

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O envolvimento da comunidade e a comunicação aberta marcaram esta categoria. Os estúdios por trás do Baldur's Gate III e do Helldivers II foram elogiados por ouvirem os jogadores e fazerem atualizações de acordo com o que ouviram.

Melhor Jogo Independente

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Desde o charme do Blue Prince até às plataformas refinadas do Silksong e ao design ambicioso do Clair Obscur, os jogos independentes continuam a ultrapassar limites.

Esta seleção rivaliza com muitos títulos AAA, o que mostra bem o que o desenvolvimento independente consegue alcançar. Considera estes títulos entre os melhores jogos independentes.

Melhor Jogo Indie de Estreia

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Novas vozes destacaram-se nos trabalhos de estreia. Blue Prince e Despelote mostram criatividade e ambição, enquanto Clair Obscur desafia as expectativas para um primeiro lançamento. Quem quiser conhecer melhor a profundidade narrativa destes projetos mais pequenos pode dar uma vista de olhos à crítica detalhada do Dispatch.

Esta categoria lembra-nos que, por vezes, são as perspetivas novas que trazem as experiências mais surpreendentes e memoráveis.

Melhor Jogo para Telemóvel

Destiny: Rising Persona 5: O Fantasma X Sonic Rumble Umamusume: Pretty Derby Ondas Tempestuosas

Nas plataformas móveis, a variedade reinou. Os estúdios mostraram que os jogos para telemóvel não têm de ser simplificados.

Títulos como «Persona 5: O Fantasma X» e «Ondas Tempestuosas» sugerem que experiências profundas e envolventes podem ter tanto sucesso nos telemóveis como nas consolas.

Melhor Jogo de RV/RA

Alien: Rogue Incursion Arken Age Ghost Town Deadpool VR O Passeio da Meia-Noite

Imersivos e experimentais, estes nomeados de RV/RA apresentam abordagens diferentes – terror, ação, exploração e comédia.

Esta variedade mostra que a realidade virtual é um espaço em crescimento, onde os criadores assumem riscos criativos para redefinir a forma como jogamos.

Melhor Jogo de Ação

A categoria de ação combina intensidade com precisão. O Hades II destaca-se pelo combate estilizado e pelo ritmo fluido, o DOOM: The Dark Ages aposta na ação brutal, e o Battlefield 6 destaca-se pela escala e pelo realismo.

Os fãs de ação têm muito por que ansiar este ano.

Melhor Jogo de Ação e Aventura

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O Death Stranding 2 e o Ghost of Yōtei oferecem viagens ambiciosas e cheias de atmosfera, enquanto o Silksong e o Indiana Jones apostam no design e no ritmo.

Uma combinação forte para quem adora viagens e descobertas. Esta lista está entre os melhores jogos de aventura do ano.

Melhor RPG

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O mundo dos RPGs mostra tanto requinte como ambição. O Kingdom Come: Deliverance II aposta no realismo e na liberdade de escolha do jogador; o Avowed e o The Outer Worlds 2 continuam a apostar na construção de mundos vastos.

Um conjunto bem equilibrado para todos os gostos. Vale a pena dar uma olhadela entre os melhores jogos de RPG de 2025.

Melhor Jogo de Luta

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Jogos de luta: Os melhores jogos de luta continuam a homenagear os clássicos, ao mesmo tempo que renovam a competição. Entre coleções clássicas e novidades como o 2XKO, a categoria dos melhores jogos de luta equilibra a nostalgia com a mecânica moderna.

Melhor Jogo para a Família

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Os jogos nomeados para toda a família deste ano combinam diversão descontraída com um design bem acabado. O Donkey Kong Bananza e o Mario Kart World trazem aquela alegria que já conheces, enquanto o LEGO Party e o Sonic Racing CrossWorlds oferecem um modo multijogador acessível.

Ótimo para quem está à procura de jogos para toda a família na Switch. A sério, podes jogar todos estes títulos na tua Switch.

Melhor Jogo de Simulação/Estratégia

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Os fãs de estratégia e simulação têm à escolha desde jogos complexos de construção de mundos até jogos de gestão mais leves. O Civ VII e o FF Tactics oferecem grande estratégia e profundidade tática, enquanto o The Alters e o Museu Two Point proporcionam experiências de gestão mais leves e casuais.

A versatilidade dos melhores jogos de estratégia é o que se destaca aqui.

Melhor Jogo de Desporto/Corrida

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Esta categoria dos melhores jogos de corridas apresenta bastante variedade. O EA Sports FC 26 oferece realismo para os fãs de desporto, enquanto o Mario Kart World e o Sonic Racing CrossWorlds captam o lado mais divertido das corridas.

Uma mistura equilibrada tanto para jogadores competitivos como casuais.

Melhor Jogo Multijogador

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Os jogos multijogador em 2025 abrangem jogos de saque, jogos de tiro e experiências híbridas. O Battlefield 6 regressa com combates em grande escala, o ARC Raiders explora a ação cooperativa e o Elden Ring Nightreign (se o oferecer) poderá redefinir o multijogador em mundo aberto.

Para quem gosta de jogar em equipa, a categoria dos melhores jogos multijogador oferece várias opções.

Melhor Adaptação

Um filme do Minecraft Devil May Cry (Série) Splinter Cell: Deathwatch (Série) The Last of Us: 2.ª Temporada (Série) Until Dawn

★ Best Adaptation The Last of Us: Season 2 (Series) Compra um cartão-presente da Netflix na Eneba

As nomeações na categoria de adaptações refletem as transições de jogos para outros meios e as reimaginações. Franquias de longa data, como o Minecraft e The Last of Us, estão ao lado de projetos mais recentes, como o Splinter Cell: Deathwatch, demonstrando respeito pelo legado e vontade de reinterpretar.

Jogo Mais Aguardado

GTA 6 007 Primeira Luz O Wolverine da Marvel Resident Evil: Requiem The Witcher IV

A emoção continua no auge em relação ao que está para vir. Com franquias como o GTA, The Witcher e Resident Evil, a expectativa mistura nostalgia, ansiedade e curiosidade.

Esta categoria reflete tanto sonhos como previsões. Vale a pena dar uma vista de olhos nas listas completas dos jogos mais esperados de 2026.

Criador de Conteúdo do Ano

Caedrel Kai Cenat MoistCr1tikal Sakura Miko O Amendoim Queimado

Esta lista de nomeados mostra como os criadores continuam a moldar a cultura dos jogos para além dos títulos e das editoras.

Os nomeados refletem uma variedade de estilos de conteúdo. Este reconhecimento destaca o envolvimento da comunidade como parte do que torna os jogos vibrantes e partilhados.

Melhor Jogo de Esports

Counter-Strike 2 Dota 2 League of Legends Mobile Legends: Bang Bang Valorant

Os títulos de eSports continuam a ser fundamentais para os jogos competitivos no GOTY 2025. Com clássicos como o CS2 e o Dota 2, a par de jogos de tiro populares como o Valorant, esta categoria destaca tanto a longevidade como a capacidade de adaptação.

Os jogadores competitivos têm uma seleção sólida dos jogos de eSports mais populares para acompanhar.

Melhor Atleta de Esports

brawk (NRG – Valorant) Chovy (Gen.G – League of Legends) F0rsakeN (Paper Rex – Valorant) Kakeru (Street Fighter) MenaRD (Street Fighter) ZywOo (Team Vitality – Counter-Strike 2)

Os nomeados refletem um nível de habilidade de topo numa variedade de eSports. Desde jogos de tiro de precisão a jogos de luta, cada atleta traz pontos fortes diferentes.

Esta variedade mostra como os jogos competitivos continuam a valorizar tanto a mestria individual como a diversidade de disciplinas.

Melhor Equipa de Esports

Gen.G (League of Legends) NRG (Valorant) Equipa Falcons (Dota 2) Team Liquid PH (Mobile Legends: Bang Bang) Team Vitality (Counter-Strike 2)

Em 2025, os eSports continuam a ser orientados para as equipas e globais. Equipas como a Gen.G e a Team Vitality têm um forte historial competitivo, enquanto outras mostram um poder regional em ascensão.

Esta distribuição revela onde o talento está concentrado.

O meu veredicto geral sobre os nomeados para os The Game Awards

As nomeações deste ano parecem invulgarmente equilibradas, com fortes desempenhos tanto de títulos AAA como de lançamentos independentes ambiciosos. Embora muitos pensem que o Clair Obscur: Expedition 33 é o vencedor óbvio, a concorrência é forte e o Silksong arrebatou o prémio de Jogo do Ano para PC nos Prémios Golden Joystick de 2025.

O Hades II e o Ghost of Yōtei também se destacam pela sua consistência em termos de design, direção e impacto.

As categorias de narrativa e direção artística são especialmente competitivas, enquanto as de Melhor Interpretação e Melhor Jogo Independente revelam uma profundidade surpreendente. Nenhum jogo em particular domina, o que sugere uma corrida ao Jogo do Ano marcada pela execução, em vez de pelo alarido. É um ano marcado pelo risco, pela contenção e pela visão criativa em todos os géneros.

Podes ver os resultados finais de todas as categorias consultando a lista completa dos vencedores dos The Game Awards 2025.

Como votar e quando ver a cerimónia?

A votação para os The Game Awards 2025 já está aberta. Para votar, vai ao site oficial e clica em «Vota Agora». Vais ter de iniciar sessão (através das redes sociais ou de uma conta compatível) e, em seguida, selecionar os teus favoritos em todas as 29 categorias.

Os votos dos fãs representam 10% do resultado final; os restantes 90% vêm do júri de especialistas.

A cerimónia vai decorrer a 11 de dezembro de 2025, no Teatro Peacock, em Los Angeles. Começa às 19h30 EST / 16h30 PST, o que corresponde a 01h30 CET (Hora da Europa Central) para muitos espectadores europeus.

Podes assistir à transmissão ao vivo em todo o mundo nos canais oficiais, incluindo o Twitch, o YouTube e, pela primeira vez, também no Amazon Prime Video.

Perguntas frequentes