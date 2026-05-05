Os 11 melhores jogos de tiro para PC para testares a tua pontaria em 2026

Os melhores jogos de tiro para PC permitem-te correr, disparar e chegar ao topo da tabela de classificação, muitas vezes em vários modos de jogo. Estes jogos são rápidos, barulhentos e feitos para manter o teu dedo no gatilho ocupado. Quer estejas a acabar com demónios no DOOM ou a mergulhar em tiroteios frenéticos no Call of Duty, há aqui um jogo de tiro que se adequa ao teu estilo.

Escolhi 11 que acertaram no essencial: controlos precisos, mapas fantásticos, jogabilidade de tiroteio sólida e valor de rejogabilidade a longo prazo. Alguns são novos. Outros são lendas. Todos valem o teu tempo.

Pronto para carregar a arma? Vamos explorar os melhores jogos de tiro para PC que realmente merecem a tua atenção.

As nossas melhores escolhas para os melhores jogos de tiro para PC

Já joguei de tudo, desde jogos indie repletos de ação até Warzones de grande orçamento, e estes três melhores jogos de tiro para PC destacaram-se do resto. São rápidos, bem acabados e feitos para manter a tua mão no rato ocupada com armas novas e brilhantes e alvos para disparar.

1 Call of Duty 4: Modern Warfare 2007 É o número um porque tudo funciona na perfeição. O manuseamento das armas é preciso e responsivo, e as novas funcionalidades são fantásticas. Os mapas continuam a ser dos melhores do género. As configurações de equipamento são flexíveis sem serem confusas. Seja em modo competitivo ou casual, acerta sempre em cheio. Buy now 2 DOOM 2016 Este jogo não te dá tempo para respirar – e é mesmo essa a ideia. É mais rápido, mais cruel e mais exigente do que o original. Vais ter de gerir munições, armadura e saúde em tempo real, avançando a cada morte. Adorei o ritmo implacável e a brutalidade pura de cada arma. Buy now 3 Halo Infinite 2021 A jogabilidade com armas é precisa, os movimentos fluem com facilidade e cada arma tem um impacto significativo. O «grappleshot» dá uma nova dinâmica ao combate, tornando as lutas mais dinâmicas e divertidas. É um regresso às origens que respeita o legado do Halo, ao mesmo tempo que o faz finalmente avançar. Buy now

Cada uma das minhas escolhas ganhou o seu lugar por fazer o que os melhores jogos de tiro para PC devem fazer: colocar o controlo, a resposta e a diversão em primeiro lugar. Descobre mais sobre os melhores jogos de tiro que te vão manter preso ao ecrã e a disparar.

Os 11 melhores jogos de tiro para PC – Tiros na cabeça, BFGs e tiroteios

Aqui estão os 11 melhores jogos de tiro para PC que valem o teu tempo. Alguns são rápidos, outros são táticos, mas todos são fantásticos de jogar. Escolhi jogos que continuam a aguentar o ritmo e que me fazem voltar sempre – sem enchimento, sem escolhas nostálgicas só por fazer. Vamos lá ver.

1. Call of Duty 4: Modern Warfare [Melhor Reinvenção de uma Série]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox 360, PS3 Ano de lançamento 2007 Criador(es) Infinity Ward/Activision Duração média do jogo 6-7 horas de campanha

O Modern Warfare é o meu jogo de tiro para PC favorito e um dos melhores jogos FPS de sempre. A dinâmica de tiroteio é mais intensa aqui do que em qualquer outro CoD. Cada tiro parece preciso, cada morte parece merecida. É aquele a que volto sempre por causa do seu combate limpo e responsivo.

Porque é que escolhemos isto? É o modelo para todos os jogos de tiro militares modernos que se seguiram. A campanha é intensa, o ritmo nunca fica lento e o modo multijogador continua a ser uma verdadeira lição de fluidez e equilíbrio. O Modern Warfare não se limitou a definir o padrão – tornou-se o padrão.

Se jogares todos os jogos joga Call of Duty por ordem, vais reparar que os primeiros títulos se centravam fortemente na Segunda Guerra Mundial. O Modern Warfare foi um botão de reinício para a série. Abandonou as definições da Segunda Guerra Mundial e mergulhou no caos dos conflitos globais modernos – e o resultado foi um dos jogos de tiro mais influentes de sempre.

Alternas entre o Soap, da SAS britânica, e o Jackson, dos Fuzileiros Navais dos EUA, perseguindo um ultranacionalista russo e um senhor da guerra do Médio Oriente à medida que o plano deles para desencadear o caos global se desenrola. As missões saltam entre Warzones – cidades bombardeadas, operações furtivas na neve, assaltos em grande escala. Depois, a bomba nuclear cai e tudo se intensifica. É cru, bem escrito e muito mais sombrio do que a maioria dos jogos de tiro sequer tenta ser.

No modo multijogador, porém, é que a fórmula deu certo. Foi aqui que nasceram a XP, as classes personalizadas e as séries de abates. Podes finalmente adaptar o teu equipamento ao teu estilo de jogo – correr e disparar, furtividade, longo alcance, o que quiseres. O manuseio das armas é rápido, mas calculado, com um tempo de abate quase perfeito. Mapas como «Crash», «Overgrown» e «Crossfire» tornaram-se clássicos instantâneos.

O meu veredicto: foi aqui que tudo (re)começou para o COD. A mudança para a era moderna abriu caminho para a atual loucura de ficção científica da série, o que, na minha opinião, faz dele um dos melhores jogos de tiro para PC. Se preferes ação militar mais realista, experimenta o Modern Warfare.

quietKid233 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Já terminei o jogo outra vez e as únicas palavras que me ocorrem para descrever isto são: simplesmente espetacular! Além disso, isto define bem o que a série é hoje em dia.

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2. DOOM (2016) [Melhor atualização de um clássico]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2016 Criador(es) id Software/Bethesda Softworks Duração média do jogo 10-12 horas na campanha

O DOOM (2016) lembrou a toda a gente como os jogos de tiro podem ser bons, e não é por acaso que este é um dos nossos melhores jogos da série DOOM. O combate não abranda, não te obriga a esconder-te e nunca te dá tempo para respirar. Moves-te depressa, destroças demónios e manténs-te agressivo. Se parares de disparar, estás morto. O DOOM Eternal é um jogo fantástico, mas foi o reboot que deu início a tudo isto.

Porque é que o escolhemos? A experiência de jogo é quase perfeita. As armas têm peso, os movimentos são fluidos e cada ação tem o seu resultado. O jogo recompensa a velocidade, a precisão e a agressividade. O DOOM (2016) elimina tudo o que é supérfluo e oferece um combate puro e focado que ainda hoje parece inovador.

A campanha leva-te a Marte, em plena invasão demoníaca. Há uma história, mas ela sabiamente fica em segundo plano. És o Doom Slayer. A tua missão é destruir tudo à vista. As armas são barulhentas e potentes, os inimigos surgem em ondas e o movimento é puro impulso. Saltos duplos, corridas e sem recargas – só velocidade e violência.

O ciclo é simples, mas viciante: dispara, move-te, corta algo com a motosserra para ganhares munições, mata algo de forma espetacular para ganhares vida. O ritmo nunca quebra. As lutas na arena mantêm-te sempre em movimento. Sem cobertura, sem pausas. Estás sempre a fazer alguma coisa, e é sempre uma sensação boa. Uma boa TV para jogos mostrou-me cada pixel da carnificina e melhorou bastante a minha experiência de jogo.

O design dos níveis é conciso, vertical e cheio de segredos. Os espaços de combate parecem quebra-cabeças e, assim que aprendes o fluxo, limpar uma sala é como resolver um (em grande estilo).

O meu veredicto: o DOOM 2016 mostrou aos jogadores como pode ser um reboot decente e ajudou a revitalizar uma série mais conhecida por funcionar em torradeiras e secadores de cabelo.

Destructoid ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 A Bethesda conseguiu — portaram o Doom para uma consola da Nintendo. Pode não ser a versão mais bonita, mas funciona, e foi o suficiente para me dar vontade de voltar a jogá-lo do início ao fim.

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3. Halo Infinite [Melhor jogo da série Halo]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox Series X/S, Xbox One Ano de lançamento 2021 Criador(es) 343 Industries/Xbox Game Studios Duração média do jogo Mais de 10 horas de campanha

O Halo Infinite mantém o que já funciona e acrescenta alguns ajustes inteligentes. As armas têm um impacto com peso real e os movimentos são precisos, sem parecerem flutuantes. O gancho permite-te mover-te mais depressa, esquivar-te de forma mais inteligente e mudar a forma como abordas os combates. Se estás à procura de um excelente jogo Halo, é este mesmo.

Porque é que o escolhemos Tens um sistema de tiro preciso com movimentos que realmente fazem a diferença. O grappleshot acrescenta profundidade sem complicar demasiado o combate. É uma boa mistura entre o tiroteio clássico do Halo e ajustes modernos – sem complicações, só uma jogabilidade concisa que recompensa a habilidade e o timing.

A campanha não é épica, mas tem variedade suficiente para não se tornar monótona. Percorres secções do Zeta Halo, alternando entre áreas abertas e corredores mais estreitos. A história é direta: Master Chief contra os Banished. Sem firulas, só missões sólidas que respeitam o design clássico do Halo.

O modo multijogador mantém as coisas simples e competitivas. O equilíbrio das armas é bom e cada uma tem um papel claro. As partidas decorrem sem problemas porque os mapas e as armas foram concebidos para funcionar em conjunto , sem que nenhum elemento domine os outros.

O meu veredicto: Outros jogos do Halo podem ser os mais populares, mas o Infinite é, sem dúvida, a melhor síntese de tudo o que faz desta série um dos melhores jogos de tiro para PC em qualquer coleção de jogos.

goingturbo1981 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Adoro mesmo este jogo, é um verdadeiro regresso à forma; o mundo aberto é lindo, os gráficos são fantásticos, a jogabilidade em si é a melhor da série, estou a curtir a história e a forma como dá continuidade ao Halo 5 e adoro a inclusão do gancho

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4. Battlefield 6 [O Melhor Jogo de Tiro Moderno]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2025 Criador(es) Battlefield Studios/EA Duração média do jogo Mais de 15 horas de campanha

O Battlefield 4 é o caos com um objetivo e um dos melhores jogos da série Battlefield, ponto final. Mapas enormes, 64 jogadores, veículos por todo o lado. Não estás só a disparar – estás a pilotar tanques, a voar de helicóptero ou a pedir ataques aéreos. A destruição destrói as coberturas e muda o rumo da batalha a meio da partida.

Por que é que o escolhemos Grandes combates, imensas opções e a sensação de que cada abate conta. Não se trata apenas de disparar por instinto; tem a ver com posicionamento, veículos e trabalho de equipa. Se queres batalhas de tiroteio que pareçam grandiosas e intensas, é isto mesmo. A combinação de infantaria e veículos mantém o ritmo variado e obriga-te a pensar para além do teu dedo no gatilho.

A campanha é esquecível, mas ensina-te o básico. É no modo multijogador que a ação acontece. Mapas como o Mirak Valley obrigam-te a pensar rápido e a mover-te com inteligência. Não há duas rondas iguais, porque o mapa muda à medida que os edifícios desabam e o fogo se alarga.

As cenas de tiroteio são sólidas e intensas. Os movimentos são mais lentos, o que se encaixa bem na sensação tática. Tens de estar atento aos ângulos e à cobertura. O nível de dificuldade é elevado – domina os veículos e vais virar o rumo da batalha.

O design de som e os gráficos continuam a dar conta do recado. Explosões, tiros e conversas envolvem-te no caos. É uma experiência intensa, mas se queres algo explosivo com um grande valor de rejogabilidade, o Battlefield 6 é um dos melhores jogos para PC que há.

O meu veredicto: Por vezes apelidada de «matadora do Call of Duty», a série Battlefield enfrenta de igual para igual essa franquia lendária todos os anos. O Battlefield 6 mostra que os ambientes destrutíveis são um ingrediente essencial em qualquer jogo de tiro de topo.

DrctvZ3R0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O BF6 parece absolutamente fantástico: intenso, cinematográfico e, finalmente, volta a parecer mesmo um Battlefield.

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5. Helldivers 2 [Melhor jogo de tiro em equipa]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2024 Criador(es) Arrowhead Game Studios / PlayStation Publishing LLC Tempo médio de jogo Mais de 15 horas de campanha

O Helldivers 2 leva-te a combates brutais em equipa em planetas alienígenas. A tua missão é simples: espalhar a «Democracia Controlada» ao cumprir objetivos enquanto enfrentas ondas de inimigos alienígenas ou robóticos. O senão? O fogo amigo está sempre ativado, por isso o trabalho em equipa e a comunicação não são opcionais – são essenciais. Se gostas de trabalhar em equipa, este é um dos melhores jogos cooperativos de tiroteio.

Por que é que o escolhemos Se queres jogos de tiro cooperativos com verdadeiro trabalho de equipa e tensão, este é o ideal. A ameaça constante do fogo amigo mantém-te alerta e nunca terás sequer alguns segundos para recuperar o fôlego. A estratégia e a comunicação são tão importantes quanto a pontaria. O Helldivers 2 é intenso, implacável e um dos melhores jogos de tiro em equipa para PC.

A jogabilidade é rápida e tática. Movem-se em equipa, invocando poderosas «Estratagemas», como ataques orbitais, lançamentos de suprimentos e artilharia pesada. Cada missão obriga-te a equilibrar agressividade com cautela, porque uma bala perdida pode matar-te tão facilmente como um inimigo. Os objetivos variam, mas levam-te sempre a adaptar-te na hora, desde hackear terminais e defender zonas até eliminar enxames.

A perspetiva de cima para baixo permite-te manter-te a par do que se passa no campo de batalha, mas o caos é constante. Vais aprender a coordenar os movimentos, o fogo de cobertura e os teus ataques especiais. É brutal, mas justo, recompensando a habilidade e o jogo inteligente. Por isso, se gostas de «Starship Troopers» com fogo amigo, o «Helldivers 2» é o melhor jogo de tiro na terceira pessoa para ti.

O meu veredicto: Os jogos Helldivers podem muito bem ser os jogos de tiro mais «memificados» desta lista, e é fácil perceber porquê. A sequela baseia-se em tudo o que fez do primeiro jogo um sucesso, incluindo o combate caótico em esquadrão e regimes autoritários questionáveis.

Alx80221 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O MELHOR JOGO DE SEMPRE!!! É UMA OBRA-PRIMA, DIFÍCIL, DIVERTIDO E DEMOCRÁTICO!!! ADORO!!! AS MISSÕES, AS ARMAS... TUDO!!! TENS DE JOGAR ISTO SE ESTÁS FARTO DO FASCISMO!!!

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6. Counter-Strike 1: Antologia [Melhor Jogo de Tiro Clássico]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2000 (original), 2004 (pacote Anthology) Criador(es) Valve Tempo médio de jogo Rejogabilidade infinita

O Counter-Strike 1: Antologia é puro reflexo e memória muscular. Sem sprints, sem apontar pela mira, sem ajuda. Só tu, a tua AK ou M4 e a curva fechada à tua frente. É a versão que tornou o Dust2, o Inferno e o Nuke nomes conhecidos por toda a gente, e é por isso que continua a ser um dos melhores jogos de tiro para PC que temos até hoje.

Por que é que o escolhemos Este é o jogo de tiro mais cru que existe. Cada bala conta, cada espreitadela importa. Se só jogaste o CS moderno, esta versão vai parecer-te simplificada, mas da melhor maneira possível. Recompensa a pontaria, o timing e o sentido de jogo. E sim, continuas a ser expulso por não comprares um kit de desativação.

Este pacote inclui o Counter-Strike original, o Condição Zero e o Deleted Scenes. O CS 1.6 é o verdadeiro destaque – foi aqui que a mecânica central foi aperfeiçoada. As hitboxes eram rudimentares, o recuo era rigoroso e os movimentos tinham um ritmo próprio. Dominar o controlo do spray aqui significava que não eras apenas bom, eras perigoso.

As rondas são rápidas e implacáveis. Se falhares, morres. Se avançares para o Ponto B sem um flash, és abatido. É um jogo de hábitos, ângulos e leituras em frações de segundo. Não há nada de supérfluo, apenas combate limpo e baseado na habilidade que se mantém atual décadas depois.

O meu veredicto: há uma razão para o Counter-Strike ainda ser jogado hoje em dia, e é porque faz tudo o que é preciso para um jogo de tiros ser bom. Não te deixes intimidar pelos gráficos antiquados: vale a pena experimentares esta antologia.

storygamer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O Counter-Strike 1: Anthology é o pacote perfeito para todos os fãs de jogos de tiro! Este jogo de tiro à moda antiga da Valve é imprescindível e faz parte da história dos jogos (online). Não deixes de comprar este pacote fantástico e diverte-te à grande!

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7. Titanfall 2 [A nossa escolha principal para jogos de estratégia]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2016 Criador(es) Respawn Entertainment/EA Tempo médio de jogo 6 a 8 horas na campanha

O Titanfall 2 é o melhor jogo de estratégia desta lista, que transformou o puro impulso num dos melhores jogos de tiro para PC. Podes correr pelas paredes, deslizar e dar saltos duplos pelos mapas enquanto desvia de tiros e invocas Titãs gigantescos. O sistema de movimentos é preciso e há algumas secções interessantes em terceira pessoa. És rápido, ágil e estás sempre a avançar. O trabalho de câmara e as cenas de tiroteio acompanham o ritmo – rápidos, limpos e feitos para a velocidade.

Porque é que o escolhemos? Poucos jogos de tiro têm uma jogabilidade tão boa. Tudo é fluido – apontar, disparar, fazer parkour, até mesmo as descidas dos Titãs. É rápido sem ser caótico. O nível de dificuldade é elevado, mas é divertido mesmo quando estás a perder. O Titanfall 2 não é só bom – é perfeito.

A campanha é curta, mas intensa. Jogas na pele de um atirador que se tornou piloto, em parceria com um Titan chamado BT. É focada, tem um bom ritmo e é mesmo divertida de jogar. Numa das missões, tens de alternar entre linhas temporais a meio do combate. Outra transforma-se num jogo de plataformas. Nunca se arrasta e nunca te faz perder tempo. Também adorei ver como os movimentos e a ação ficavam num monitor de jogos de boa qualidade.

O modo multijogador é igualmente bom. Os Titans não quebram o ritmo – fazem parte dele. Não te limitas a chamar um mech e ficar parado no mesmo sítio. Entras em ação, derrotas alguns inimigos, ejetas-te e segues em frente. Os pilotos são mortíferos por si só, e as lutas nunca parecem desequilibradas.

O meu veredicto: o Titanfall 2 garante robôs de combate gigantes + ação de FPS sólida, o que o torna um dos melhores jogos de tiro para PC que há por aí. É tudo o que precisas de saber sobre este jogo!

DystoBro ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O modo multijogador é tão divertido, mas este jogo tem a campanha perfeita. Chorei, vou chorar outra vez, nunca vou parar de chorar, adoro-te, Titanfall 2

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8. Fuga de Tarkov [O melhor jogo de tiro de extração]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento Em fase beta desde 2017 Criador(es) Battlestate Games Tempo médio de jogo Mais de 100 horas

O Fuga de Tarkov não se importa com a tua relação K/D. Entras, recolhes o saque rapidamente e tentas sair vivo. Cada incursão é uma aposta. Levas o teu equipamento, arriscas tudo e podes perder tudo em segundos se cometeres um erro. Não há respawns, nem segundas oportunidades. Está entre os melhores jogos multijogador se gostas de incursões.

Porque é que o escolhemos O Tarkov recompensa a paciência, a precisão e o planeamento. Não se trata de acumular mortes, mas sim de sair vivo. Se queres um jogo de tiro na primeira pessoa que castigue os maus hábitos e te obrigue a pensar, este é o ideal. Nenhum outro jogo transmite esta tensão nem esta sensação de realidade.

O manuseio das armas é brutal e preciso. Tens de ajustar a mira, verificar a munição manualmente e controlar o recuo como se a tua vida dependesse disso – porque depende mesmo. A armadura importa, o tipo de munição importa, até mesmo o local onde levas um tiro importa. Um movimento em falso e acabou-se tudo.

Os mapas são densos e exigentes. Vais passar metade do tempo a ouvir passos e a outra metade a rezar para que esses passos não estejam a correr na tua direção. Tens de aprender as rotas de fuga, memorizar os locais onde o saque aparece e gerir os recursos constantemente.

Não há mimos. Os menus são complicados, a gestão do inventário é um minijogo e morrer parece algo pessoal. Mas é essa a ideia. A tensão nunca diminui.

O meu veredicto: O Fuga de Tarkov é aclamado como o precursor do género de jogos de tiro com extração, e por boas razões. O jogo foi lançado na versão 1.0 em novembro de 2025 e, embora outros jogos de tiro contemporâneos possam ser mais polidos, é difícil encontrar falhas na jogabilidade do Tarkov.

andrey040902 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Mais de 1000 horas, ao longo de 9 anos, e continuo a adorar-o de todo o coração. É, sem dúvida, o melhor jogo centrado na jogabilidade que já joguei. Muito bem, BSG.

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9. Far Cry 4 [O ambiente mais interessante de um jogo de tiros]

A nossa pontuação Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Ano de lançamento 2014 Criador(es) Ubisoft Montreal/Ubisoft Duração média do jogo 20-30 horas

O Far Cry 4 é um jogo PVE fantástico que te atira para os Himalaias com um monte de armas e sem regras. És o Ajay Ghale, preso no meio de uma guerra civil e sempre em desvantagem em termos de armamento. A história existe, mas é a ação no mundo aberto que faz com que o jogo te cative.

Por que é que o escolhemos A mecânica de tiro é fluida e responsiva. Não ficas limitado a um único estilo – cada arma tem a sua utilidade e cada posto avançado dá-te um motivo para a testares. O Far Cry 4 é um dos poucos jogos de tiro em mundo aberto em que é realmente prazeroso disparar, minuto a minuto.

O tiroteio é intenso. As armas têm um coice forte e cada confronto desenrola-se de forma diferente. Podes ir à grande, esgueirar-te com um arco ou atirar isco e deixar que um urso faça o trabalho. Os postos avançados são a verdadeira atração – mini-mundos abertos que recompensam a criatividade e a rapidez de raciocínio.

Tens um fato alado, um gancho de escalada e imensas opções de melhorias. É rápido, caótico e nunca aborrecido. As explosões sucedem-se pelas encostas. A vida selvagem intromete-se na festa. Tudo está a tentar matar-te, e é isso que mantém o jogo interessante.

A IA dos inimigos não é inteligente, mas é agressiva. Eles vão flanquear-te, atacar-te e chamar reforços rapidamente. O caos parece merecido, não encenado.

O meu veredicto: Os jogos Far Cry já aperfeiçoaram a sua fórmula, mas isso não significa que não possam reservar surpresas. O Far Cry 4 é um excelente exemplo do que faz esta franquia funcionar, com, sem dúvida, o cenário mais interessante do panorama dos melhores jogos de tiro para PC.

mikeunknown ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 A história é cativante, os vilões são memoráveis e o jogo equilibra na perfeição o caos, a exploração e a ação. Quer estejas a esgueirar-te por postos avançados ou a causar o caos total, é sempre divertido e gratificante. É por isso que o Far Cry 4 merece um 10/10.

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10. Metro Exodus [A melhor escolha para fãs de STALKER]

A nossa pontuação Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One (PS5/Series X/S para a versão melhorada) Ano de lançamento 2019 Criador(es) 4A Games/Deep Silver Tempo médio de jogo 20-30 horas

O Metro Exodus abranda o ritmo e disputa o título de um dos melhores jogos de guerra de sempre. Não vais estar a correr pelos corredores a acumular tiros na cabeça. Vais estar a procurar recursos, a criar itens e a suster a respiração com uma máscara de gás enquanto algo rosna na escuridão.

Por que é que o escolhemos Os tiroteios são crues e implacáveis, e a sobrevivência depende de como lidas com a pressão. O Metro Exodus combina a mecânica dos jogos de tiroteio com a atmosfera melhor do que a maioria dos jogos que há por aí. Não é rápido, mas é focado. E isso faz com que cada tiro conte.

O manuseio das armas é deliberado. As armas parecem pesadas e brutais. A munição é limitada, os tiros têm de valer a pena e limpar o teu equipamento não é opcional (se não o fizeres , a arma encrava). Montas as tuas armas no terreno, trocando peças para te adaptares ao momento. Num instante estás a disparar de um telhado, no outro estás a esgueirar-te por entre mutantes num bunker em ruínas. É, sem dúvida, um dos melhores jogos para PC para um jogador.

Os níveis são semiabertos, mas apertados onde é preciso. Exploras ao teu próprio ritmo, mas há tensão em cada canto. As noites são mais difíceis, a furtividade funciona melhor no escuro e os inimigos atacam com mais força quando não estás preparado. O importante é mantê-lo vivo, mover-te com inteligência e escolher bem as tuas lutas.

O meu veredicto: Se és fã dos jogos STALKER e procuras uma experiência narrativa mais controlada, devias dar uma olhadela neste jogo de tiros pós-apocalíptico com uma temática semelhante.

UIOOOOOON ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Uma sequela muito fixe em comparação com a série anterior. Nesta parte, os gráficos foram significativamente melhorados, foram adicionadas novas mecânicas e, o mais importante, um mundo aberto.

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11. Marathon [Melhor Jogo de Tiro de Fuga de Ficção Científica]

A nossa pontuação Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5, Xbox Series X|S Ano de lançamento 2026 Criador(es) Bungie Inc. Tempo médio de jogo 27-30 horas

O «Marathon» leva-te de volta ao lendário universo de Tau Ceti IV para uma experiência de extração de alto risco, onde entras na pele de um «Runner» que procura tecnologia perdida e riquezas enquanto fujas de armadilhas mortíferas e de jogadores hostis . É basicamente um cemitério de néon onde todos os outros jogadores querem as tuas botas e o teu equipamento.

Por que é que o escolhemos A jogabilidade cria uma sensação constante de pavor, porque a perda do teu equipamento está sempre à distância de um único erro. A Bungie combina a sua jogabilidade de tiroteio característica com um estilo visual arrojado, pelo que cada raid parece um pesadelo vibrante, mas aterrorizante. O que está em jogo é enorme, já que tens de equilibrar a tua ganância com a necessidade de sair vivo.

Cada arma tem um papel específico e um padrão de recuo único, e tens de gerir o teu oxigénio e munições para sobreviver à jornada. A personalização é profunda, já que podes trocar peças para montar o kit perfeito para a tua missão específica. Não te limitas a disparar; em vez disso, calculas cada tiro para garantir que não desperdiças recursos antes da luta final de extração.

Os mapas são vastas zonas de ficção científica onde a verticalidade e os caminhos escondidos recompensam os jogadores curiosos. Os ambientes mudam à medida que a partida avança, por isso tens de adaptar o teu percurso até ao ponto de extração antes que o tempo acabe. O mundo parece vivo e perigoso porque a IA e os outros Runners criam um ecossistema caótico que nunca fica igual.

O meu veredicto: Este jogo é uma verdadeira lição de tensão para os fãs dos melhores jogos de tiro para PC que querem um desafio rápido e futurista em 2026.

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Próximos lançamentos: jogos de 2026 que podem entrar na lista dos melhores jogos de tiro para PC

Acho que a lista de lançamentos de 2026 está cheia de jogos de tiro muito esperados, e estes títulos podem vir a conquistar um lugar entre os melhores jogos de tiro para PC em breve. Estes três projetos usam tecnologia moderna e ideias inovadoras para fazer o género evoluir:

Halo: Campaign Evolved (2026): Trata-se de um remake do primeiro jogo, e os criadores desenvolveram-no com a Unreal Engine 5 para hardware moderno. A equipa adicionou um sprint e um modo cooperativo para quatro jogadores à história clássica. A Microsoft planeia lançar este jogo em 2026 no Steam e no Xbox Game Pass.

Trata-se de um remake do primeiro jogo, e os criadores desenvolveram-no com a Unreal Engine 5 para hardware moderno. A equipa adicionou um sprint e um modo cooperativo para quatro jogadores à história clássica. A Microsoft planeia lançar este jogo em 2026 no Steam e no Xbox Game Pass. Gears of War: E-Day (2026): O Gears of War: E-Day é uma prequela da série e acompanha o jovem Marcus Fenix durante o primeiro dia da guerra. Este jogo de tiro usa um estilo de terror linear, em vez de um mundo aberto. Espera-se que este título chegue em 2026 no Windows e na Xbox Series X|S.

O Gears of War: E-Day é uma prequela da série e acompanha o jovem Marcus Fenix durante o primeiro dia da guerra. Este jogo de tiro usa um estilo de terror linear, em vez de um mundo aberto. Espera-se que este título chegue em 2026 no Windows e na Xbox Series X|S. Judas (2026): Judas é o novo jogo de Ken Levine e passa-se numa estação espacial em ruínas, com uma história profunda. Os jogadores percorrem uma narrativa modular onde as escolhas mudam o mundo. O lançamento está previsto para antes de agosto de 2026 para PC, PlayStation 5 e Xbox.

O meu veredicto final sobre os melhores jogos de tiro para PC

Os melhores jogos de tiro para PC oferecem uma variedade imensa, por isso deves escolher um título que corresponda ao teu estilo preferido de caos.

O melhor para mudar a fórmula dos jogos de FPS → Call of Duty 4: Modern Warfare . Este jogo definiu o modelo da ação militar porque deixou de lado a Segunda Guerra Mundial para se concentrar em combates intensos e modernos.

. Este jogo definiu o modelo da ação militar porque deixou de lado a Segunda Guerra Mundial para se concentrar em combates intensos e modernos. O melhor para combate rápido e brutal → DOOM (2016) . A velocidade é a única regra aqui, já que esta nova versão recompensa o jogo agressivo com armas barulhentas e poderosas.

. A velocidade é a única regra aqui, já que esta nova versão recompensa o jogo agressivo com armas barulhentas e poderosas. O melhor para uma fantasia de poder à espartana → Halo Infinite . O grappleshot acrescenta verticalidade à fórmula do Master Chief, e o combate parece mais responsivo do que nunca.

. O grappleshot acrescenta verticalidade à fórmula do Master Chief, e o combate parece mais responsivo do que nunca. O melhor para uma guerra total → Battlefield 6 . Os mapas destrutíveis garantem que nenhuma ronda é igual à outra; além disso, o combate com veículos proporciona uma escala gigantesca.

. Os mapas destrutíveis garantem que nenhuma ronda é igual à outra; além disso, o combate com veículos proporciona uma escala gigantesca. O melhor para um modo cooperativo caótico → Helldivers 2. Tens de usar o trabalho de equipa para sobreviver aos enxames alienígenas, porque o fogo amigo torna cada movimento arriscado.

Estes jogos de tiro para PC vão manter-te com o coração a bater forte, por isso pega na tua arma favorita e entra na ação.

Perguntas frequentes