25 juegos imprescindibles de Nintendo Switch para cualquier jugador

Lo mejorNintendo Switch Los videojuegos son auténticos devoradores de tiempo, pero de los buenos. Te sientas a jugar Mario Kart 8 Deluxe… y, de repente, son las dos de la madrugada. El InterruptorNo solo cuenta con variedad. Cuenta con pesos pesados.

Desde la libertad al aire libre de Lágrimas del Reino al encanto caótico de Super Mario Bros. Wonder… se trata de experiencias de primer nivel. Animal Crossing: Nuevos Horizontes sigue cautivando a los jugadores de todo el mundo. Y Super Mario Odyssey¿Una auténtica obra maestra de los juegos de plataformas modernos?

Tanto si eres nuevo en la consola como si simplemente quieres lo mejor, esta guía te será de gran ayuda. Vamos a ver cuáles son los mejores.

Nuestra selección de los mejores juegos para Nintendo Switch

Probamos una cantidad increíble de juegos para encontrar el mejor Nintendo Switch juegos. Discutimos sobre la lista de finalistas y al final nos quedamos con los cinco que más nos impactaron. Estos son los InterruptorImprescindibles: pulidos, con gran rejugabilidad y perfectos tanto en la consola estándar como en la Nintendo Switch Lite. Empieza por aquí. Luego sigue desplazándote hacia abajo.

The Legend of Zelda: Las lágrimas del reino (2023) – El caos del mundo abierto, llevado a la perfección. Llegas a Hyrule sin nada más que un palo y un sueño, y empiezas a construir máquinas voladoras y a resolver acertijos a tu peculiar manera. El juego toma lo mejor de las entregas anteriores y se desata con nuevas herramientas. Animal Crossing: Nuevos Horizontes (2020) – La vida en una isla, a tu manera. Aterrizas en una isla desierta y la conviertes en lo que quieras: un paraíso tropical, un jardín zen o un caos total con muebles esparcidos por todas partes. Es el juego más relajante que, de alguna manera, te hace volver cada día para decorar y pasar el rato con tus vecinos animales. Super Mario Odyssey (2017) – Un mundo de plataformas sin fin. Super Mario Odyssey reinventa a Mario con Cappy, un sombrero que te permite poseer a enemigos y objetos. Cada nivel está repleto de ideas, y el movimiento da la sensación de estar planeando. Sigue siendo inigualable después de todos estos años.

Desplázate hacia abajo para ver otras 20 recomendaciones: las mejores Nintendo Switch juegos de todos los géneros, desde joyas ocultas hasta grandes éxitos, pasando por todo lo demás.

Los 25 mejores juegos de Nintendo Switch para jugar en casa o en el transporte público

¿Listo para quedarte atrasado con el trabajo pendiente? Pues eso es lo que te va a pasar. El Interruptor La biblioteca está repleta de auténticos temazos que te dejarán sin tiempo libre antes de que puedas decir «solo una partida más».

Las he estado jugando en mi OLED Switch, y esa pantalla tan brillante hace que todo resalte. He recopilado todos los juegos para Switch que te harán decir «solo una hora más» demasiadas veces. Veamos nuestra selección. ¿A cuántos de estos has jugado?

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1. The Legend of Zelda: Las lágrimas del reino [La mejor aventura de mundo abierto para jugadores creativos]

Plataformas Interruptor Año de estreno 2023 Desarrollador Nintendo Duración media de la partida Más de 40 horas para la historia principal Ideal para Los aficionados a las aventuras en mundos abiertos y a la resolución creativa de acertijos Características únicas Mecánica de Ultrahand y Fuse para construir y combinar objetos

Lágrimas del Reino amplía el emblemático mundo de Hyrule tanto a los cielos como al terreno que se extiende a sus pies, combinando la exploración con una gran creatividad. Si lo que buscas es los mejores juegos de aventuras on Interruptor, no te decepcionará.

The La mecánica principal del juego gira en torno a la exploración y el combate clásicos de Zelda, pero incorpora nuevas mecánicas revolucionarias – Ultrahand y Fuse. Ultrahand te permite agarrar, mover y ensamblar objetos en cualquier combinación, convirtiendo los objetos cotidianos en inventos extravagantes. Fuse te permite mejorar armas y equipo fusionando piezas, lo que hace que el combate y la resolución de problemas sean infinitamente creativos.

En cuanto al aspecto visual, el juego mantiene el encantador estilo de dibujo a mano de Breath of the Wild pero lleva todo un paso más allá. Las islas celestes no solo son bonitas, sino que transmiten una sensación de inmensidad y misterio, y hacen que merezca la pena subir hasta ellas. La transición entre la tierra y el cielo es fluida, lo que confiere al mundo una auténtica sensación de profundidad y escala.

Este juego ofrece muchísima libertad. El Ultrahand te permite construir balsas, aeronaves o auténticas máquinas del caos a partir de chatarra cualquiera. Fuse te permite coger tus armas y combinarlas con cualquier cosa que encuentres por ahí: rocas, partes de monstruos, vagonetas de mina… todo vale. Cada rompecabezas o combate se presenta como un problema abierto que puedes resolver a tu manera, y eso nunca pasa de moda.

Por qué les gustará a los fans de Nintendo Switch:

Lágrimas del Reino es el mejor lugar de juegos para Interruptoraventureros amantes de la libertad y la inventiva. Combina De Zelda Una exploración característica con nuevas herramientas alucinantes, que dan lugar a uno de los mejores juegos para Nintendo Switch. Si buscas un título que te sorprenda constantemente y estimule tu imaginación, este es el tuyo.

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2. Animal Crossing: Nuevos Horizontes [El mejor simulador de vida relajado para mentes creativas]

Plataformas Interruptor Año de estreno 2020 Desarrollador Nintendo Duración media de la partida Más de 60 horas (o para siempre) Ideal para Aficionados a los juegos relajados y creativos Características únicas Reloj en tiempo real, personalización de la isla, un ambiente acogedor de simulación social

Animal Crossing: Nuevos Horizontes es mucho más que un un juego increíblemente acogedor – A estas alturas, es básicamente un estilo de vida. Te mudas a una isla desierta y, a partir de ahí, Es un caos totalmente acogedor: cazar bichos, pescar, decorar tu casa, desenterrar fósiles y evitar el contacto visual con mapaches a los que les encanta pedir prestado. No hay prisa, ni presión: solo tú, algunos vecinos animales y una isla que poco a poco se va transformando en lo que tú imagines.

La mecánica principal es sencilla y, curiosamente, adictiva. Recoges materiales, fabricas muebles, personalizas tu isla y te conectas cada día para descubrir pequeñas sorpresas. En ese sentido, es un un juego similar a Stardew Valley, solo que mucho menos «dirigido». Funciona en tiempo real, así que las estaciones cambian, las tiendas renuevan su stock y aparecen visitantes especiales cuando les apetece. Es como vivir dentro de un pequeño y acogedor diorama.

Una nueva actualización gratuita de 2026 va a hacer que la vida en la isla sea aún mejor; se añadió un hotel de vacaciones al proyecto, capacidad de almacenamiento ampliada hasta 9.000 artículos, un servicio de limpieza y un modo «Slumber Island» de ensueño para crear construcciones creativas y recibir visitas.

Nuevos horizontes te ahogará en colores suaves, bordes redondeados y animaciones adorables. El ambiente es de pura relajación desde el primer momento: el canto de los pájaros, el murmullo del agua, tu personaje de la aldea tambaleándose con una red gigante para mariposas. Hasta los menús son monísimos.

Por qué les gustará a los fans de Nintendo Switch:

Nuevos horizontes es el juego definitivo para relajarse y disfrutar del ambiente. Es creativo, tranquilo y se puede personalizar a tu gusto; perfecto para desconectar o sumergirte durante cientos de horas en la vida isleña. Si buscas uno de los mejores Nintendo Switch Si buscas un juego que no te exija mucho (excepto quizá unas cuantas campanas), este es imprescindible.

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3. Super Mario Odyssey [El mejor juego de plataformas en 3D para los amantes de la exploración]

Plataformas Interruptor Año de estreno 2017 Desarrollador Nintendo Duración media de la partida Entre 12 y 15 horas para la historia principal Ideal para Los aficionados a los juegos de plataformas con un fuerte componente de exploración Características únicas La mecánica de captura de Cappy, enormes mundos de estilo «sandbox»

Super Mario Odyssey es lo que ocurre cuando Nintendo Vamos aMario lo suelta en un arenero y le entrega un sombrero con conciencia propia. ¿El resultado? Uno de los los mejores juegos de plataformas en 3Den Switch.En lugar de limitarte a saltar sobre los Goombas, te conviertes en los Goombas, y en Bullet Bills, ranas, taxis, tanques… lo que se te ocurra. Y todo gracias a Cappy, el nuevo amigo de Mario con forma de sombrero fantasma, que puede poseer prácticamente cualquier cosa que tenga cara.

El encanto de lo clásico, combinado con ideas nuevas, marca la pauta de lo que el los mejores juegos de Mario debería ser. Los reinos son extensos y llenos de vida, cada uno de ellos repleto de secretos, enemigos extravagantes y misiones secundarias inesperadas. Solo por New Donk City ya vale la pena pagar la entrada. Es como si Nintendo hubiera cogido todas las ideas extravagantes de un diario de sueños y las hubiera hecho realidad.

Visualmente, esbrillante, suave y con mucho carácter. Ya sea montando una esfinge por el desierto o rebotando sobre notas musicales en un cielo de colores pastel, Odisea no deja de sorprender. Y, a diferencia de otros juegos de mundo abierto, nunca se hace pesado: siempre hay algo nuevo a la vuelta de la esquina.

Lo realmente mágico es cómo hace que la experimentación resulte gratificante. No te penalizan por curiosear. Te recompensan con Power Moons, guiños ocultos y ese agradable tintineo que suena cuando logras un salto complicado.

Por qué les gustará a los fans de Nintendo Switch:

Porque esNintendo ¿haciendo qué?Nintendo es lo que mejor se le da: tomar un género que ella misma inventó y encontrar la manera de que vuelva a parecer novedoso. Esto es lo mejor Nintendo Switch juego, y lleva esa corona con orgullo (con Cappy debajo, por supuesto).

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4. Super Mario Bros. Wonder [El mejor juego clásico de plataformas con un giro inesperado]

Plataformas Interruptor Año de estreno 2023 Desarrollador Nintendo Duración media de la partida Más de 40 horas para la historia principal Ideal para Los aficionados a las aventuras en mundos abiertos y a la resolución creativa de acertijos Características únicas Mecánica de Ultrahand y Fuse para construir y combinar objetos

In Super Mario Bros. Wonder, 2D Mario se vuelve un poco raro, pero en el mejor sentido posible. A primera vista, es a un juego de plataformas muy bueno con controles precisos, mundos llenos de color y un sinfín de tuberías. Pero en cuanto tocas una Flor Maravilla, todo se vuelve una locura. De repente, el nivel se arrastra, canta, da vueltas, se infla o se convierte en un juego completamente diferente. Es caótico, impredecible y, sin embargo, pulido a la perfección.

Tiene el encanto del juego original, pero esta vez todo parece un poco más vivo. Las expresiones de Mario son más marcadas, los enemigos ponen caras y hasta las tuberías parecen estar al tanto de la broma. Es colorido, alegre y está lleno de pequeños detalles que hacen que el mundo resulte divertido. Y si traes a tus amigos, el modo cooperativo funciona a la perfección y, sorprendentemente, no es nada caótico —a menos, claro está, que queráis fastidiaros unos a otros.

Cada etapa parecía una sorpresa a punto de suceder. En un nivel puede que haya flores parlantes que te lancen pullas mientras corres. En otro, puede que se invierta la gravedad o que las tuberías se arrastren como gusanos. No deja de lanzarte sorpresas, y casi siempre dan en el blanco.

Por qué les gustará a los fans de Nintendo Switch:

Maravilla ¿Es la revolución del 2D? Mario ni siquiera sabía que lo necesitaba. Toma una fórmula conocida y la lleva por los suelos. Si te encantan los clásicos Mario pero me hubiera gustado que fuera un poco más raro; este es uno de los mejores Nintendo Switch juegos a los que puedes jugar.

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5. Mario Kart 8 Deluxe [El mejor juego de carreras para todas las edades]

Plataformas Interruptor Año de estreno 2017 (Edición de lujo) Desarrollador Nintendo Duración media de la partida Un juego al que no te cansarás de jugar Ideal para Partidas multijugador y carreras online caóticas Características únicas 48 circuitos, Smart Steering, modo Batalla renovado

Mario Kart 8 Deluxe no es tanto un juego de carreras como un simulador que pone a prueba la amistad. Cuenta con controles precisos, circuitos con un diseño magnífico y la posibilidad de lanzarle un caparazón rojo a tu abuela justo antes de la línea de meta. Es el paquete completo, que incluye todos los circuitos del contenido descargable de la versión para Wii U y un modo Batalla que, por fin, parece algo más que un simple añadido de última hora.

La jugabilidad es Carreras clásicas de karts con un acabado brillante. Las derrapadas en las curvas resultaban fluidas, y la gran variedad de personajes, vehículos y circuitos hace que ninguna carrera sea igual a otra.

Si a eso le sumamos la conducción submarina, los tramos antigravedad y los deslizamientos, siempre hay algo nuevo a lo que reaccionar en plena carrera, normalmente mientras esquivas un plátano a 150 cc. Si quieres potenciar la experiencia con algo de Accesorios geniales para Switch, Me lo pasé genial con el Mario Kart Racing Wheel Pro Deluxe.

Visualmente, esuno de los juegos con mejor aspecto de la Interruptor. La dirección artística es espectacular, los circuitos están repletos de pequeños detalles y todo funciona a la perfección, incluso en pantalla dividida. Y gracias a la función «Smart Steering», hasta los más novatos pueden mantenerse en la carretera (más o menos) sin salirse de Rainbow Road cada dos por tres.

Por qué les gustará a los fans de Nintendo Switch:

Mario Kart 8 Deluxe es la elección obvia para una fiesta. Ya sea que juegues en solitario, en línea o con tres amigos en el sofá, es puro caos en estado puro. Si buscas uno de los mejores Nintendo Switch Entre los juegos que gustan a todo el mundo, este ocupa sin duda el primer puesto.

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6. Pokémon Violeta [La mejor experiencia de Pokémon en mundo abierto]

Plataformas Interruptor Año de estreno 2022 Desarrollador Game Freak Duración media de la partida Entre 30 y 40 horas para la historia principal Ideal para Jugadores centrados en la exploración Características únicas Diseño de mundo abierto, Pokémon legendarios que se pueden montar, desarrollo no lineal de la historia

Pokémon Violeta le da un giro a la fórmula de la mejor manera posible: por fin te permite recorrer un mundo totalmente abierto y atrapar Pokémon en el orden que prefieras. Se acabó eso de que te obliguen a seguir rutas concretas o te bloqueen con barreras invisibles del tipo «tu Pokémon no está preparado». Solo tú, tu montura Koraidon (sí, también es tu moto, tu motoacua o tu planeador) y un mundo enorme lleno de criaturas que descubrir, combates que ganar y bocadillos que… ¿preparar?

Al igual que conall Pokémonjuegos paraInterruptor, the La mecánica principal del juego sigue girando en torno a atrapar, luchar y hacer evolucionar a tu equipo, pero ahora parece una aventura que tú mismo vas forjando. Tienes tres ramificaciones principales de la historia que se pueden seguir – gimnasios, bases del Equipo Estrella y Pokémon Titán – y puedes enfrentarte a ellos como y cuando quieras. Es un poco caótico y tiene algunos detalles sin pulir, pero también es lo más divertido que ha ofrecido la serie en años.

En cuanto al aspecto visual, hay de todo. La dirección artística es encantadora; el mundo es colorido y está lleno de vida, aunque el rendimiento puede fallar en ocasiones. Dicho esto, la libertad y la amplitud del juego lo compensan con creces, y montar en tus Pokémon nunca pasa de moda.

Por qué les gustará a los fans de Nintendo Switch:

Violet aporta a la serie la ambición que tanto se echaba en falta. Es atrevida, experimental y ofrece a los jugadores mucho más control sobre su aventura. Si alguna vez has deseado un juego más abierto y con mayor libertad… Pokémon Según mi experiencia, este es uno de los mejores Interruptorjuegos en los que sumergirse, con todos sus contratiempos técnicos.

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7. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD [El mejor Zelda con una trama destacada para los amantes de las mazmorras]

Plataformas Switch (remasterización del título de Wii de 2011) Año de estreno 2021 Desarrollador Nintendo Duración media de la partida Entre 30 y 40 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta la historia Características únicas Controles de movimiento, un diseño centrado en las mazmorras, la historia del origen de… Zeldacronología

Skyward Sword HD presenta el 3D más polémico Zelda y le da un nuevo impulso en el Interruptor– esta vez con controles más fluidos y una mejora muy necesaria en la jugabilidad. Se trata de una aventura más lineal y centrada en las mazmorras que Breath of the Wild, pero tienealgunos de los diseños de puzles y la construcción de mundos más ingeniosos de la serie.

Eres Link (¡sorpresa!), volar entre islas celestes a lomos de un pájaro gigante y descender a las regiones artesanales que se extienden a sus pies. Cada zona conduce a una mazmorra en toda regla, repleta de acertijos y enemigos que realmente te hacen pensar antes de atacar. El manejo de la espada no es algo mecánico: tienes que golpear en la dirección correcta, tanto si utilizas los controles de movimiento como los botones.

El estilo artístico es una mezcla de pintura y acuarela, y el acabado en alta definición ayuda a resaltar su encanto. No destaca precisamente por su espectacularidad visual, pero es colorido, expresivo y rebosa personalidad, sobre todo en sus personajes y en las batallas contra los jefes.

Por qué les gustará a los fans de Nintendo Switch:

Skyward Sword HDes para elZelda los aficionados que buscan mazmorras, una historia y una estructura, en lugar de deambular por un mundo abierto. Se trata de una aventura más guiada con algunos de los mejores combates con espada de la franquicia. Si te apetece un juego de estilo clásico Zeldaen elInterruptor, te va a encantar este.

★ El mejor Zelda con una trama destacada para los amantes de las mazmorras The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Compra en Eneba

8. Kirby y la Tierra Olvidada [El mejor juego de plataformas en 3D para sentirse bien]

Plataformas Switch (remasterización del título de Wii de 2011) Año de estreno 2022 Desarrollador HAL Laboratory Duración media de la partida Entre 15 y 20 horas Ideal para Aficionados a los juegos de plataformas en 3D divertidos y relajados Características únicas El «Modo Bocado», en el que Kirby puede ponerse y utilizar objetos cotidianos como armas o herramientas

Por fin, Kirby da el salto al 3D, y es justo la aventura divertida y desenfadada que esperabas. La jugabilidad es la de siempre Kirby: absorbe a tus enemigos, roba sus poderes y rebota por niveles llenos de color. Pero ahora te mueves por mundos abiertos repletos de secretos, cosas raras y un montón de cosas con las que jugar.

¿Lo mejor de todo? El «Modo Bocado». Kirby puede tragarse cosas como coches, papeleras e incluso máquinas expendedoras (¡sí, máquinas expendedoras!) y utilizarlas para derribar obstáculos o resolver acertijos. Es ridículo y genial a la vez.

Los niveles rebosan personalidad y tienen el toque justo de extravagancia. No hace falta recorrer demasiado el juego, pero te recompensa si te animas a buscar los secretos ocultos. Es encantador, fácil de jugar y cuesta mucho dejarlo.

Por qué les gustará a los fans de Nintendo Switch:

Kirby y la Tierra Olvidada es una auténtica máquina de diversión. Cada nivel te depara algo nuevo, desde poderes alocados hasta sorpresas descabelladas que te sacan una sonrisa. Es ingenioso, peculiar y nunca se hace pesado. Si buscas un juego que te haga sentir bien mientras juegas y que no deje de ser divertido, este es el que tienes que hacerte con él.

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9. Se necesitan dos [El mejor juego cooperativo para dos jugadores]

Plataformas Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2021 (versión para Switch en 2022) Desarrollador Hazellight Studios Duración media de la partida 10-12 horas Ideal para Modo cooperativo local o juego en dúo online Características únicas Mecánicas en constante evolución, un juego de plataformas y puzles diseñado para el trabajo en equipo

No tenemos muchos juegos comoSe necesitan dos. Es un juego cooperativo en el sentido más auténtico: literalmente, no se puede jugar en solitario. Tú y tu compañero interpretáis a Cody y May, una pareja que no para de discutir y que se ha convertido en muñecos por culpa de las lágrimas de su hijo (sí, lo has leído bien), atrapado en un mundo mágico donde todo está vivo y nada tiene sentido.

Cada nivel introduce mecánicas totalmente nuevas: en un momento estás haciendo retroceder el tiempo y, al siguiente, estás usando imanes, ardillas voladoras o montando en ranas. Nunca se queda quieto, lo cual constituye una parte fundamental de su atractivo como uno de los los mejores juegos cooperativospor ahí.

En cuanto a la jugabilidad, es un una mezcla de acertijos, plataformas, minijuegos y puro caos diseñado para fomentar el trabajo en equipo de verdad. Un momento estarás riéndote y al siguiente discutiendo sobre la sincronización. Cada nivel tiene un aspecto y una sensación diferentes, como un resumen de lo mejor de los desarrolladores lanzando todas sus ideas contra la pared… y, de alguna manera, consiguiendo que todas cuajen.

Por qué les gustará a los fans de Nintendo Switch:

Este es el juego cooperativo que compras para poner a prueba las amistades y arreglar las relaciones (o quizá sea al revés). Es ingenioso, trepidante, divertido y realmente sorprendente de principio a fin. Si tienes a alguien con quien jugar, Se necesitan dos es, sin duda, una de las mejores experiencias en el Interruptor– y uno que realmente queráis terminar juntos.

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10. Minería, artesanía [El mejor juego de construcción para creadores y exploradores]

Plataformas Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, dispositivos móviles… prácticamente cualquier dispositivo con pantalla Año de estreno 2011 (versión para Switch en 2018) Desarrollador Mojang Studios Duración media de la partida Infinito Ideal para Creadores creativos y aficionados a los juegos de supervivencia Características únicas Artesanía, exploración, total libertad creativa

Minería, artesanía en Switch es exactamente lo que cabría esperar: un una experiencia de mundo abierto increíble, pero portátil. Apareces en un mundo generado aleatoriamente y pasas de dar puñetazos a los árboles a construir castillos, montañas rusas o calculadoras que funcionen. ¿Quieres sobrevivir a la noche, excavar en las profundidades de la tierra o simplemente pasar el rato en el modo Creativo? Es tu mundo. Haz lo que quieras..

Empiezas sin nada, reúnes materiales y, poco a poco, conviertes el mundo en lo que quieras: una fortaleza, una granja o algo completamente descabellado. En una sesión estás buscando diamantes y, en la siguiente, estás remodelando una montaña solo porque puedes. Es eso una mezcla de libertad y progreso constante eso es lo que te mantiene enganchado.

The InterruptorEsta versión funciona muy bien… y poder sumergirte en su mundo desde el sofá, en la cama o mientras te desplazas hace que sea aún más difícil dejarlo. También cuenta con modos multijugador local y online, para que puedas construir (o hacer volar por los aires) cosas con tus amigos.

Por qué les gustará a los fans de Nintendo Switch:

Esta es una de las compras más sencillas de la plataforma. Tanto si te gusta la supervivencia, la construcción o la exploración, como si simplemente te gusta desconectar con un gran proyecto de bloques, Minería, artesanía te da las herramientas y te deja dar rienda suelta a tu imaginación. Es creatividad, exploración y caos, todo en uno, y funciona a la perfección en el Interruptor.

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11. El mundo de Yoshi [El mejor juego de plataformas acogedor con encanto artesanal]

Plataformas Interruptor Año de estreno 2019 Desarrollador Good-Feel Duración media de la partida 8-12 horas Ideal para Juego de plataformas relajado Características únicas Un estilo visual artesanal, exploración de niveles en dos dimensiones

El mundo de Yoshi es un juego de plataformas de desplazamiento lateral creado con barras de pegamento, cartón y ojos saltones. Cada nivel parece haber sido creado con tijeras, cinta adhesiva y un montón de materiales de manualidades —en el mejor sentido posible—. Verás cartones de leche, platos de papel y limpiapipas peludos por todas partes. Es más lento que la mayoría de los juegos de plataformas, lo cual te da tiempo para curiosear, descubrir secretos y disfrutar de los pequeños detalles curiosos.

¿Cuál es el giro inesperado?Una vez que hayas superado un nivel, podrás volver a jugarlo al revés. El mismo escenario, pero desde un ángulo totalmente diferente. Es como echar un vistazo entre bastidores, pero con Shy Guys escondiendo vacas de cartón. Es una idea sencilla que aporta una sorprendente cantidad de rejugabilidad.

EsUn modo para un jugador genial, pero aún mejor en modo cooperativo, sobre todo si juegas con alguien más joven o simplemente con alguien con quien pasar un buen rato y lanzarle huevos a los Shy Guys.

Por qué les gustará a los fans de Nintendo Switch:

Si buscas algo ligero, creativo y sencillamente bonito, El mundo de Yoshi es pan comido. No está pensado para ponerte a prueba, sino para cautivarte. Es perfecto para relajarse, explorar a tu propio ritmo y perderte en un mundo hecho de papel y cordel.

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12. Fortnite [El mejor Battle Royale gratuito para Switch]

Plataformas Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Android, juegos en la nube Año de estreno 2017 (versión para Switch en 2018) Desarrollador Epic Games Duración media de la partida Se puede jugar una y otra vez Ideal para Aficionados al Battle Royale Características únicas Construcción, eventos en directo periódicos, colaboraciones, modo creativo

Fortnitees ununa mezcla de cultura pop con un lanzacohetesy uno de loslos mejores juegos de battle royale nunca. En un momento estás construyendo una torre de francotirador y al siguiente estás haciendo un gesto de baile imitando a Ariana Grande, y de alguna manera todo encaja a la perfección. El InterruptorEsta versión ofrece la experiencia completa: Battle Royale, modo sin construcción, mapas creativos y esos grandes eventos dentro del juego que parecen conciertos digitales salpicados de disparos.

El bucle principal es sencillo: Pásate por aquí, equípate y sobrevive hasta que seas el último en quedar en pie. O simplemente busca botín y disfruta del ambiente escondido entre la maleza: tú decides. Y si construir fortalezas a toda velocidad te agobia, el modo «Zero Build» te permite centrarte en apuntar, en lugar de en la arquitectura.

Fortnite nunca se queda quieto. Una semana son sables láser, la siguiente son superpoderes de anime, y de repente te ves en un LEGO el mundo montado en un pollo. Cada temporada cambia las reglas, introduce nuevas armas y se inventa un cruce descabellado solo porque puede. Y aunque la versión para Switch no destaca precisamente por su estética, cumple con lo que promete y, lo que es más importante, se juega de maravilla.

Por qué les gustará a los fans de Nintendo Switch:

Es gratis, es rápido y tiene más contenido que la mayoría de los juegos de pago. Tanto si juegas para ganar como si solo quieres pasártelo bien con tus amigos disfrazado de Peely, el plátano, Fortnite es diversión caótica en su máxima expresión. Y gracias al juego cruzado, nunca te faltarán rivales.

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13. Mario Strikers: Liga de Combate [El mejor juego de deportes arcade para divertirse a lo grande]

Plataformas Interruptor Año de estreno 2022 Desarrollador Next Level Games Duración media de la partida Entre 10 y 15 horas en modo individual; tiempo de juego ilimitado en modo multijugador Ideal para Partidos caóticos en el sofá Características únicas Fútbol 5 contra 5 al estilo arcade con potenciadores, entradas y personalización completa de los personajes

Mario Strikers: Liga de Combate provoca el caos y no le importa lo más mínimo el juego limpio. Es como el fútbol, más o menos, pero con vallas eléctricas, proyectiles gigantes y sin árbitro que te impida empujar a tus amigos contra la pared. Los equipos son de 5 contra 5; hay pases y tiros normales, pero también los «Hyper Strikes», que convierten el balón en un meteorito que va directo a la portería. La defensa se basa más en la violencia que en la estrategia y, sí, es tan divertido como parece.

Cada personaje tiene estadísticas y movimientos especiales distintos, y el equipamiento te permite ajustar su estilo de juego… o simplemente hacer que Waluigi parezca aún más ridículo. El los controles son precisos, las partidas son rápidas, y cada gol parece merecido… o robado en el último segundo gracias a un objeto que ha caído por casualidad. Mario Strikers no va a aparecer en ninguna lista de los los mejores videojuegos de deportes para Interruptor, pero esa no era la idea, de todos modos.

Por qué les gustará a los fans de Nintendo Switch:

Si te gustan los juegos deportivos ruidosos, extravagantes y un poco injustos, este es para ti. Es perfecto para meterte con tus amigos, hacer jugadas absurdas o simplemente ver cómo Donkey Kong lanza un cabezazo que envía el balón a la órbita. Los puristas del fútbol quizá deberían buscar otra cosa, pero si lo que buscas es diversión a lo grande, Mario Strikerscumple lo prometido.

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14. Hollow Knight [El mejor juego de estilo Metroidvania para exploradores empedernidos]

Plataformas Switch, PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2017 (versión para Switch en 2018) Desarrollador Equipo Cherry Duración media de la partida 25-40 horas Ideal para Aficionados a los juegos de estilo Metroidvania y cazadores de trasfondo Características únicas Un mundo enorme e interconectado, combates trepidantes y un evocador estilo artístico dibujado a mano

Hollow Knight te sumerge en las ruinas de un reino de insectos olvidado y te deja descubrirlo todo por ti mismo. Sin tutoriales ni señales parpadeantes que te indiquen adónde ir. Solo tú, una pequeña espada llamada «clavo» y un enorme mundo subterráneo lleno de extraños bichos y peligros ocultos. Explorarás, lucharás contra extrañas pesadillas y te encontrarás con personajes que quizá quieran ayudarte, o quizá no. La historia está ahí si prestas atención, y te recomiendo encarecidamente que te adentres en ella.

The El combate es intenso y satisfactorio, con gran movilidad y un flujo constante de mejoras. Sin embargo, lo que realmente destaca aquí es la exploración. El mapa no deja de ampliarse: cuevas, ciudades, jardines, catacumbas… todo hecho a mano y lleno de secretos. Es el tipo de juego en el que, si das un paso en falso, acabas en un lugar aterrador… pero también puede que descubras tu nuevo combate contra un jefe favorito.

Por qué les gustará a los fans de Nintendo Switch:

Este es uno de los mejores juegos de la InterruptorPara los jugadores que buscan un reto, un ambiente envolvente y un mundo que respete su curiosidad. Es duro pero justo, hermoso pero sombrío, y una vez que te atrapa, no te suelta. Además: es ridículamente barato para todo lo que ofrece.

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15. Ori y el bosque ciego [El mejor juego de plataformas de aventuras con más emoción]

Plataformas Switch, PC, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2015 (versión para Switch en 2019) Desarrollador Moon Studios Duración media de la partida 10-12 horas Ideal para Los aficionados a los juegos de estilo Metroidvania y a las historias conmovedoras Características únicas Imágenes preciosas pintadas a mano, muchos momentos emotivos y una banda sonora conmovedora

Ori y el bosque ciego Es una bestia preciosa. El diseño parece como si alguien hubiera pasado un pincel de acuarela por la pantalla y no hubiera querido parar. Controlas a un diminuto espíritu luminoso cuyos movimientos son tan ágiles que hacen que el parkour parezca un juego de niños.

Los acertijos no son solo un relleno: te hacen darle vueltas al cerebro sin llegar a agobiarte. ¿Y la historia? Se te va colando te llega al alma, con más emoción que un maratón de comedias románticas. Es un juego difícil que exige respeto, pero derrotar a un jefe o descubrir un camino oculto es como ganar el premio gordo —si es que los premios gordos vinieran acompañados de una banda sonora increíble y sin anuncios molestos.

Por qué les gustará a los fans de Nintendo Switch:

Es una joya única que tiene un aspecto increíble, se juega de maravilla y cuenta una historia que te llega al corazón. Ori y el bosque ciego es imprescindible para cualquiera que quiera que sus partidas tengan sentido… y pasárselo de lo mejor mientras juega.

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16. Mario + Rabbids: La batalla por el reino [La mejor estrategia táctica con un toque cómico]

Plataformas Interruptor Año de estreno 2017 Desarrollador Ubisoft Milán Duración media de la partida 20-30 horas Ideal para Aficionados a los juegos de estrategia táctica con un toque divertido Características únicas Combate por turnos, diseño creativo de niveles y las divertidísimas travesuras de los Rabbids

Mario + Rabbids es lo que ocurre cuando Nintendo and Ubisoft montar una fiesta de locos y olvidarse de recoger. Es un un gran juego de rol táctico que se cuela en medio del caos, con Mario formando equipo con los Rabbids, vestidos como tus amigos favoritos del Reino de las Setas. Sí, el Rabbid Luigi es una realidad. Te desplazas por campos de batalla cuadriculados, lanzando armas y agachándote para ponerte a cubierto mientras que las trampas y los barriles explosivos te mantienen en vilo.

Las batallas son intensas, pero nunca abrumadoras. Todo héroe tiene su truco especial, y cuando se combinan todos esos trucos es cuando surge la magia. En un momento estás saltando sobre el Rabbid Luigi y al siguiente estás acabando con los Goombas con un yoyó. Fuera de los caminos habituales, el mapa esconde acertijos y sorpresas: si curioseas un poco, te llevarás una buena recompensa.

Por qué les gustará a los fans de Nintendo Switch:

Tácticas ingeniosas envueltas en humor físico. Rasca la Gastos Te pica, pero te hace reír mientras tramas el fin del mundo. ¿Ver a los Rabbids disfrazados de personajes de Mario? Un caos de lo más genial.

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17. Donkey Kong Country: Hielo tropical [El mejor juego de plataformas de precisión para veteranos]

Plataformas Switch, Wii U Año de estreno 2014 (versión para Switch en 2018) Desarrollador Retro Studios Duración media de la partida 10-15 horas Ideal para Los aficionados incondicionales a los juegos de plataformas Características únicas Niveles muy exigentes, diseño de niveles en capas, modo «Funky» para jugar de forma relajada

Hielo tropical Suena relajante (nunca mejor dicho), pero me devoró y me arrojó a un abismo sin fondo. Esto es Donkey Kong en su momento más difícil – una mecánica de plataformas exigente, una distribución implacable de los enemigos y niveles que no dejan de sorprender justo cuando crees que ya los tienes controlados. Es duro, pero justo, y cuando por fin consigues completar una secuencia tras veinte intentos, la sensación es maravillosa.

Los niveles son mucho más que simples decorados bonitos. Cada uno de ellos es lleno de acción y sorpresas – En un momento estás esquivando frutas que caen en una selva y, al siguiente, vas a toda velocidad en un cohete por una fábrica que se derrumba. Todo está animado de forma magnífica, con una música que oscila entre la tranquilidad y el pánico total.

El modo Funky está ahí si quieres una conducción más relajada. Tiene más vida, puede rodar sin parar y cuenta con una tabla de surf que se ríe de las púas. No hay por qué avergonzarse de usarlo: este juego no es ninguna broma.

Por qué les gustará a los fans de Nintendo Switch:

Es una auténtica obra maestra de los juegos de plataformas. Si buscas algo que ponga a prueba tus reflejos, premie la precisión y no tenga miedo de hacerte sudar, Hielo tropical is DK en plena forma. Pero que no te engañe el nombre: no tiene nada de relajado.

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18. Celeste [El mejor juego indie de plataformas, desafiante y con corazón]

Plataformas Switch, PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Desarrollador Maddy crea juegos Duración media de la partida 8-12 horas Ideal para Los puristas de los juegos de plataformas que buscan un reto Características únicas Controles milimétricos, modo de ayuda, una historia sorprendentemente emotiva

Si alguna vez te has preguntado cómo sería un juego de plataformas sin piedad, te presento Celeste. Solo estás tú, una montaña y un montón de formas de caerte de ella. Cada pantalla es un reto de precisión – saltos ajustados, carreras en el aire y remates por todas partes. Pero los controles son tan precisos que nunca culparás al juego. La culpa siempre es tuya. Y, de alguna manera, eso lo hace justo.

El estilo artístico retro apuesta por la sencillez, pero La animación es nítida y expresiva. ¿La banda sonora? Un tema sintético y emotivo que te llega al alma y que, de alguna manera, hace que caerse 200 veces seguidas resulte extrañamente inspirador. La forma en que desvela sus secretos también me recordó a algunos grandes Metroidvanias, aunque la mecánica de juego principal no se ajusta exactamente a esa descripción.

Y bajo esa jugabilidad tan nerviosa se esconde un una historia que te impacta más de lo que te imaginas – sobre el miedo, la presión y por qué seguimos escalando cuando todo nos dice que no podemos.

No te preocupes si no eres masoquista. El modo de ayuda te permite ajustar el nivel de dificultad sin estropear el ambiente. Puedes ralentizar el juego, darte unos cuantos impulsos extra o simplemente tomarte un respiro y disfrutar del momento.

Por qué les gustará a los fans de Nintendo Switch:

Es duro, sincero y respeta tu tiempo. Celeste te anima a mejorar sin necesidad de gritar, y convierte eso en algo realmente conmovedor. Además, es un dolor que te acompaña a todas partes. ¿Qué más se puede pedir?

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19. Bioshock: La colección [Selección de los mejores juegos de disparos con una trama destacada]

Plataformas Switch, PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2020 (versión para Switch) Desarrolladores Blind Squirrel Games/2K Duración media de la partida 35-50 horas Ideal para Aficionados a los juegos de disparos con una historia Características únicas Mundos envolventes, dilemas morales, diseño emblemático

BioShock: La colección es, básicamente, tres crisis existenciales por el precio de una. RecibesBioShock, BioShock 2, yInfinito, cada uno con sus propios mundos retorcidos, poderes desmesurados y frases ingeniosas que te hacen replantearte la realidad. En un momento estás electrocutando a los splicers en una ciudad submarina en ruinas. Al siguiente, te encuentras en una utopía flotante en el cielo gobernada por un tipo con demasiadas banderas.

Es ungenial un juego de disparos en primera persona, pero no del tipo «correr y disparar». Tienes armas, claro, pero también poderes genéticos que te permiten tender trampas, invocar cuervos o iluminar una habitación en el sentido más literal posible. El combate es ingenioso, el ritmo mantiene la tensión y la historia te impacta más de lo que imaginas, sobre todo si te lanzas a la aventura sin saber nada.

Y sí,funciona a la perfección en Interruptor. La velocidad de fotogramas se mantiene estable, las imágenes son nítidas y poder disfrutar de los tres juegos sobre la marcha parece casi ilegal.

Por qué les gustará a los fans de Nintendo Switch:

Te llevas tres juegos emblemáticos, todos ellos repletos de atmósfera, una narrativa envolvente y suficiente potencia de fuego como para achicharrar a un Big Daddy. Si buscas shooters con una narrativa sólida que, además, te permitan lanzar abejas a la gente, este es tu juego.

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20. Need for Speed: Hot Pursuit [El mejor juego de carreras arcade para los amantes de la adrenalina]

Plataformas Switch, PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2020 (original de 2010) Desarrollador Criterion Games Duración media de la partida 10-15 horas Ideal para Aficionados a los juegos de carreras arcade Características únicas Policías contra corredores, retos de Autolog, caos a toda velocidad con soporte online completo

Need for Speed: Hot Pursuit es todo espectáculo, nada de realismo, y una de las los mejores juegos de carreras on Interruptor. Eslo mejor de los juegos de carreras arcade – controles precisos, una velocidad de vértigo y un modo policía que te permite sacar a la gente de la carretera de forma legal. Puedes jugar como el forajido que intenta escapar de la ley, o cambiar de bando y dar caña con bandas de clavos, pulsos electromagnéticos y todo lo que la policía tenga a su alcance.

Las carreras son rápidas, ruidosas y agresivas. No se trata de la técnica de toma de curvas, sino de esquivar helicópteros y sobrevivir el tiempo suficiente para cruzar la línea de meta sano y salvo. El sistema Autolog te anima constantemente a superar a tus amigos, y the InterruptorEsta versión funciona sorprendentemente bien, incluso cuando todo está por los aires.

Esdiversión pura y desenfrenada en un mundo donde las normas de tráfico no significan nada y chocar a 320 km/h es simplemente parte del plan.

Por qué les gustará a los fans de Nintendo Switch:

Es un juego de carreras en el que puedes empezar a jugar al instante y que tiene garra. No tienes que preocuparte por menús de ajuste ni relaciones de transmisión; solo hay nitro, goma quemada y sed de venganza. Si quieres arrasar en la carretera y quizá arruinar alguna que otra amistad, Persecución a toda velocidad sigue cumpliendo.

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21. Dragon Ball: Xenoverse 2 [El mejor juego de lucha de anime con la profundidad de un RPG]

Plataformas Switch, PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2017 (versión para Switch) Desarrollador Hollas Duración media de la partida 30-60 horas Ideal para DBZ los aficionados a los personajes personalizados Características únicas Caos en los viajes en el tiempo, elementos de RPG, grandes batallas online

Xenoverse 2 te permite darle un puñetazo en la cara a Freezer con tu propio saiyano personalizado. ¿Qué más se puede pedir? Te ves envuelto en una aventura trepidante Dragon Ball una línea temporal que se está desmoronando, y tu misión es arreglarla uniéndose a la Patrulla del Tiempo y acabando con algunos villanos.

Es ununa mezcla entre un juego de lucha de arena y un un juego de rol genial. El combate es rápido, espectacular y está repleto de explosiones que hacen temblar la pantalla. Puedes volar, teletransportarte, lanzar potentes ráfagas de ki e incluso convertirte en Super Saiyan en plena batalla. Entre misión y misión, hay un gran mundo central donde puedes entrenar, comprar y enfrentarte a otros jugadores en línea.

Hay una cantidad absurda de contenido – montones de personajes, trajes, habilidades y guiños a los fans apilados en cada rincón. Y sí, el InterruptorEsta versión no se queda atrás, con un modo multijugador completo tanto local como en línea, además de controles de movimiento si te atreves.

Por qué les gustará a los fans de Nintendo Switch:

Es una auténticaDragon Ball Una experiencia de poder, pensada para los fans que quieren formar parte del espectáculo. Si alguna vez has gritado «¡Kamehameha!» a la pantalla, esto es para ti.

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22. Sonic Mania [El mejor juego de plataformas retro para los amantes de la velocidad]

Plataformas Switch, PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2017 Desarrolladores Christian Whitehead / Headcannon / PagodaWest Games Duración media de la partida 5-8 horas Ideal para Los aficionados aclásico Sonic y los speedrunners Características únicas Zonas de inspiración retro, plataformas fluidas y nuevos giros en los niveles clásicos

Sonic Mania no es solo una vuelta al pasado, es un una auténtica carta de amor a la época de Genesis, coescrita por los fans que mejor la conocen. Recupera todo lo que hacía especial a la serie clásica SonicCanta:controles precisos, un diseño de niveles alocado y esa combinación perfecta de velocidad y caos. En un momento estás volando por los bucles y, al siguiente, estás rebotando en muelles para enfrentarte a un jefe con forma de máquina expendedora.

Puedes elegir entre Sonic, Tails o Knuckles, cada una con diferentes recorridos y trucos. Las nuevas fases encajan a la perfección con las clásicas, ¿y las antiguas remezcladas? Una auténtica delicia. Todo ello envuelto en un estilo pixelado impecable que, de alguna manera, hace que los años 90 parezcan mejores de lo que los recuerdas.

And funciona de maravilla en Interruptor – Ya sea en modo portátil, acoplado o como sea. Sin caídas de rendimiento, sin tiempos de carga extraños, simplemente rápido, fluido y con un valor de rejugabilidad infinito.

Por qué les gustará a los fans de Nintendo Switch:

Es un clásicoSonic, pero mejor. Tanto si creciste jugando a Green Hill Zone como si simplemente te gusta ir a toda velocidad y destrozarlo todo, Sonic Mania da en el clavo.

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23. Xenoblade Chronicles 3 [El mejor JRPG por su narrativa épica y su exploración]

Plataformas Interruptor Año de estreno 2022 Desarrollador Monolith Soft Duración media de la partida Entre 80 y 100 horas o más Ideal para Los aficionados a los JRPG y a las tramas complejas Características únicas Combates de seis personajes, zonas abiertas enormes, una historia conmovedora

Xenoblade Chronicles 3es ununa ópera de ciencia ficción grandiosa y emotiva con espadas del tamaño de una moto y una historia que apunta a lo más alto. Controlas a un equipo de seis soldados atrapados en una guerra interminable, y poco a poco te das cuenta de que hay mucho más en juego que simplemente quién gana. Piensa en Final Fantasy, pero con más mechas y menos cortes de pelo.

The El sistema de combate es en tiempo real y tiene un aire de MMO – La posición es clave, las habilidades tienen tiempos de recarga y cada personaje tiene una función única. Cambiarás de clase, encadenarás ataques y, con el tiempo, desbloquearás unas espectaculares formas de mechas gigantes llamadas Ouroboros. Suena complicado, pero todo encaja una vez que te metes en el juego.

El mundo es inmenso, extraño y está repleto de detalles. Atravesarás acantilados azotados por el viento, humedales resplandecientes y máquinas semienterradas del tamaño de edificios. Da la sensación de ser un lugar extraño, pero habitado, como si estuvieras explorando las ruinas de algo antiguo y peligroso. El Interruptorse mantiene firme sin derretirse en las manos.

Por qué les gustará a los fans de Nintendo Switch:

Es un juego enorme, impactante y diseñado para pasar horas y horas jugando. Si te gustan los mundos detallados, los giros dramáticos y los combates que te permiten dar rienda suelta a tu lado más friki con las configuraciones, Xenoblade 3 cumple con lo prometido… y, por si fuera poco, te ofrece un montón de misiones secundarias.

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24. Just Dance Edición 2025 [El mejor juego de mesa para todos los niveles]

Plataformas Switch, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Desarrollador Ubisoft Duración media de la partida Ilimitado Ideal para Amantes de las noches de fiesta, el ejercicio físico informal y el baile Características únicas 40 canciones nuevas, modo multijugador online, eventos de temporada, localización por teléfono móvil

Just Dance Al 2025 no le importa si tienes ritmo, solo que te muevas. Es el lugar por excelencia donde nadie te juzga, en el que puedes pasar de Dua Lipa a Shrek en menos de cinco minutos y a nadie le llama la atención. Es fácil de montar y un ideal Nintendo Switchjuego para toda la familia si quieres quemar algunas calorías mientras te lo pasas en grande.

La lista de canciones combina éxitos de las listas, temas clásicos y lo justo de material peculiar para mantener el interés. Sí, todavía queda el K-pop. No, seguirás sin dominar los movimientos. ¿Y lo mejor de todo? Ni siquiera necesitas mandos de Switch de diseño exclusivo para pasarlo bien (aunque sin duda es mejor con ellos).

Ni siquiera necesitas un Joy-Con. Solo tienes que coger el móvil, abrir la aplicación y empezar a moverlo. En solitario, en modo cooperativo o en auténticas batallas de baile online – El juego lo registra todo. Las actualizaciones y los eventos de temporada te dan nuevas razones para volver, y los menús son tan intuitivos que hasta tu abuela sabría cómo llegar a Bad Bunny.

Por qué les gustará a los fans de Nintendo Switch:

Es un entrenamiento cardiovascular caótico disfrazado. Ideal para fiestas, veladas familiares o para bailar solo en el salón. Si tienes pulso y un poco de espacio en el suelo, Just Dance 2025 encontrará la manera de hacerte mover.

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25. Grand Theft Auto: La trilogía – La edición definitiva [La mejor colección de clásicos de mundo abierto]

Plataformas Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 (versión para Switch) Desarrolladores Grove Street Games / Rockstar Games Duración media de la partida 60-80 horas Ideal para Aficionados al caos de los mundos abiertos Características únicas Tres juegos de mundo abierto en un solo paquete, con controles modernizados basados en GTA V, los trucos siguen funcionando

Es la trilogía que enseñó a toda una generación a robar coches, esquivar a la policía y volarlo todo por los aires con un lanzacohetes; ahora en tu Interruptor. El gran robo del tren III, Vice City, ySan Andreasvuelven concontroles modernos, gráficos mejorados y todo ese encanto caótico que los hizo famosos, para empezar.

Volver a sumergirse en las historias de Claude, Tommy y CJ sigue siendo una experiencia trepidante, y leer un GTA: La trilogíareseña es una forma estupenda de prepararse para la enorme cantidad de contenido que te espera en este paquete.

Sí, no es la adaptación más bonita, y algunos detalles aún están un poco sin pulir. Pero la libertad sigue siendo inigualable. Puedes secuestrar un tanque, iniciar una guerra territorial o simplemente disfrutar del synth de los 80 mientras saltas con tu moto a una piscina. Es un caos en un mundo abierto que sigue estando a la altura, con todos sus defectos.

Y oye, jugar San Andreas Jugar en una consola portátil da un poco la sensación de estar haciendo algo a escondidas. En el buen sentido.

Por qué les gustará a los fans de Nintendo Switch:

Tres ciudades emblemáticas, un solo botón de descarga. Si te gusta lo clásico GTA Una carnicería sin fin —con misiones, música y más explosiones que una superproducción veraniega—: esta colección sigue estando a la altura. Eso sí, no esperes que se porte bien.

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Próximos juegos para Nintendo Switch

The Interruptor La oferta de juegos no deja de mejorar, y el 2026 viene cargado de títulos realmente emocionantes. Cada uno aporta algo único, y, sinceramente, mi lista de juegos pendientes ya está gritando.

Rhythm Heaven Groove (2026) – Tras más de una década de espera, la serie de juegos rítmicos por fin vuelve. Tengo muchas ganas de ver qué nuevos minijuegos se han inventado esta vez. Con la música de Tsunku♂ y ese encanto peculiar tan característico, va a ser la experiencia perfecta para jugar sin complicaciones en la Switch.

– Tras más de una década de espera, la serie de juegos rítmicos por fin vuelve. Tengo muchas ganas de ver qué nuevos minijuegos se han inventado esta vez. Con la música de Tsunku♂ y ese encanto peculiar tan característico, va a ser la experiencia perfecta para jugar sin complicaciones en la Switch. El profesor Layton y el nuevo mundo del vapor (2026) – El profesor Layton y Luke se reencuentran en una ciudad estadounidense impulsada por vapor, y yo estoy deseando verlo. La serie siempre ha sabido combinar a la perfección una narrativa encantadora con acertijos que ponen a prueba el ingenio, y parece que esta entrega recupera esa magia clásica con un escenario totalmente nuevo. Además, la versión para Switch 2 contará con controles mediante ratón, lo cual es genial.

– El profesor Layton y Luke se reencuentran en una ciudad estadounidense impulsada por vapor, y yo estoy deseando verlo. La serie siempre ha sabido combinar a la perfección una narrativa encantadora con acertijos que ponen a prueba el ingenio, y parece que esta entrega recupera esa magia clásica con un escenario totalmente nuevo. Además, la versión para Switch 2 contará con controles mediante ratón, lo cual es genial. Campeones Pokémon (2026) – Básicamente, se trata del «Pokémon Stadium» de la era moderna, y va a dar un gran salto en el ámbito competitivo. Es gratuito al principio, permite jugar entre consolas Switch y dispositivos móviles, y sustituirá a «Escarlata» y «Violeta» en el Campeonato Mundial de 2026. Si te gustan los combates competitivos, este va a ser tu nuevo punto de referencia.

Las próximasInterruptor Los juegos tienen un aspecto fantástico, y 2026 se perfila como otro año espectacular para Nintendo Aficionados. ¡El futuro se presenta prometedor!

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