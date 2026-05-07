Los 11 mejores accesorios para Nintendo Switch en 2025

Si te importa tu experiencia de juego, encontrar los mejores accesorios para la Nintendo Switch no es una misión secundaria. Es la misión principal. Como usuario de la Switch, he dedicado mucho tiempo a sopesar opciones, mirando más allá del bombo publicitario de los productos y prestando atención a las opiniones de los jugadores. Con toda esta experiencia a mis espaldas, he elaborado esta clasificación de los accesorios más recomendables para tu Switch.

Cuando eliges la configuración adecuada, tu Switch deja de parecer una simple consola portátil más. Empieza a parecer tu propia consola de videojuegos, adaptada exactamente a tu forma de jugar. Tiempos de carga más rápidos. Sesiones más largas sin preocuparte por la batería. Reacciones más rápidas cuando más importa.

Esta guía está dirigida a los jugadores que quieren que su configuración sea perfecta, sin malgastar dinero en cosas inútiles. Si te imaginas haciendo derrapes más limpios en Mario Karto hacer maratonesZelda Si no has recibido ni una sola advertencia de batería baja, estás justo donde deberías estar. Vamos a crear tu configuración perfecta para la Switch.

Nuestra selección de los mejores accesorios para Nintendo Switch

Elegir los mejores accesorios para la Nintendo Switch puede resultar abrumador cuando todos los anuncios afirman que son «imprescindibles». Voy a ir al grano con cinco recomendaciones que realmente marcan la diferencia. Son los que le regalaría a alguien que acaba de comprarse una Switch sin pensarlo dos veces. Los he seleccionado basándome en su rendimiento, su durabilidad y esa satisfacción que solo se consigue tras horas de juego real.

Mando arcade 8Bitdo – Lo mejor para convertir tu Switch en una máquina recreativa de la que realmente quieras presumir. Volante de carreras Mario Kart Pro Deluxe – La mejor forma de convertir unas simples tardes de Mario Kart en auténticos torneos llenos de provocaciones. Silicon Power SDXC – La mejor opción para ampliar la capacidad de tu tarjeta de memoria, que te ahorrará la decepción de que aparezca el mensaje «Almacenamiento lleno» en mitad de una descarga. Batería externa Anker – El mejor salvavidas de bolsillo para sesiones maratonianas de videojuegos cuando no hay enchufes a la vista. Estación de acoplamiento Mosaholl 3 en 1 – La mejor base de carga que no te hará llorar si se le da un golpe dentro de la mochila.

Sigue leyendo para descubrir a TODOS los auténticos ganadores. Lo analizo todo: lo bueno, lo malo y esos momentos en los que me pregunto «¿por qué no lo compré antes?».

Los 11 mejores accesorios para Nintendo Switch: resumen

A continuación te presento los 11 mejores accesorios para Nintendo Switch que realmente debes conocer en 2025. Analizo lo que más importa: la calidad de fabricación, el rendimiento en el juego, los posibles inconvenientes y mucho más.

1. Mando arcade 8Bitdo [El mejor mando de lucha para Nintendo Switch]

Tipo de accesorio Mando de lucha Compatibilidad Nintendo Switch, Switch Lite, PC Función clave Juegos de precisión al estilo arcade Conectividad Inalámbrico (Bluetooth), con cable (USB-C) Material de construcción Plástico reforzado con base metálica Tamaño/Peso 1 kg Especial Control de movimientos, reasignación de botones

Si alguna vez has soñado con llevar la sala de juegos a tu salón, el Mando arcade 8Bitdolo hace realidad. Esta maravilla combina el tacto clásico con la tecnología moderna para crear uno de los mejores accesorios que puedes conseguir para tu Nintendo Switch o tu PC.

Lo primero que notarás es el peso y el clic auténticos del joystick y los botones. Aquí no hay ninguna sensación de flojedad. Da la sensación de ser una máquina diseñada para duelos en toda regla. Da igual si estás encadenando combos o intentando perfeccionar una parada. Configurarlo para jugar en la Switch fue muy sencillo, ya fuera en modo acoplado, en modo portátil (con un poco de ingenio) o incluso conectándolo a una Switch Lite.

Si buscas algo más parecido a un mando tradicional, puede que este no sea para ti. Pero si te apasionan los juegos de lucha o los juegos retro, deja muy atrás la experiencia alternativa de los Joy-Con. El Mando arcade 8Bitdo incluso es compatible con el control de movimiento, lo que te permite seguir siendo competitivo en juegos que normalmente requieren un mando estándar. La duración de la batería es excelente. Puedes jugar durante horas sin preocuparte de quedarte sin batería en mitad de una partida.

Podría decirse que lo mejor es que se integra a la perfección con otros accesorios, como las fundas de viaje, lo que lo convierte en una opción ideal para cualquier configuración de accesorios de la Switch. En comparación con la experiencia original de la base de la Switch, aporta una verdadera profundidad a la forma de jugar.

Ventajas Contras ✅ Sensibilidad excepcional en los joysticks y respuesta de los botones ✅ Compatible con los controles de movimiento para juegos de Switch ✅ Excelente rendimiento tanto en conexiones inalámbricas como por cable ✅ Cambia fácilmente de una plataforma a otra ✅ Excelente autonomía de la batería para sesiones prolongadas ✅ Diseños de botones altamente personalizables ❌ Más voluminoso que un mando Switch Pro para jugar de forma ocasional

Veredicto final:Si quieres unmandos de lucha que parece sacado de una sala de juegos de verdad, el Mando arcade 8Bitdo Es el ideal. Para los jugadores que buscan la precisión y el control táctil, este producto supone un gran avance.

An opción alternativa¿Para una configuración más ligera, el Mando inalámbrico mejorado PowerA ofrece un gran control sin el volumen de un mando arcade.

2. Volante de carreras Mario Kart Pro Deluxe [El mejor volante de carreras para Nintendo Switch]

Tipo de accesorio Volante de carreras Compatibilidad Nintendo Switch, Switch OLED, PC Función clave Simulación realista de carreras Conectividad Con cable (USB) Material de construcción Plástico reforzado, empuñadura recubierta de goma Tamaño/Peso 4,1 libras / 1,86 kg Especial Función Turbo, sensibilidad ajustable

The Volante de carreras Mario Kart Pro Deluxe es una decisión obvia si de verdad quieres que tu Mario Kart las carreras parecen reales. Desarrollado oficialmente para Nintendo Switch, cuenta con un montón de funciones de primera calidad pensadas tanto para jugadores empedernidos como para aficionados ocasionales a las carreras.

Al agarrar el volante con su agarre adicional de goma, te sumerges al instante en la acción. Derrapar en las curvas resulta muy natural, gracias a la precisión de los controles de movimiento, que dejan muy atrás al mando Pro básico de Switch. La función turbo personalizable te permite asignar botones para una respuesta más rápida: una ventaja decisiva a la hora de realizar maniobras complicadas en las pistas de colores del arcoíris.

Durante las largas sesiones de juego, su cómodo diseño reduce la fatiga de las manos incluso tras pasar muchas horas jugando. Para las familias, es una opción fantástica, ya que a los niños más pequeños les resulta fácil de usar. Podrás organizar partidas en familia cuando quieras y hacerlas aún más divertidas. ¿Quieres ver más de la los mejores volantes de carreras¿Por qué no echas un vistazo al enlace?

Aunque técnicamente está diseñado para la Switch, también se conecta fácilmente a otros dispositivos, como ordenadores, con una configuración mínima. Si estás montando tu propio sistema con los mejores accesorios, esta es una pieza clave que vale la pena adquirir.

Ventajas Contras ✅ Sensación de conducción fantástica gracias a los puños recubiertos de goma ✅ Excelente función turbo para movimientos más rápidos ✅ Compatible con varios modelos de Switch y PC ✅ Comodidad duradera durante las carreras de maratón ✅ Aporta un auténtico realismo arcade ❌ Un tamaño mayor puede hacer que las zonas de juego más pequeñas resulten abarrotadas

Veredicto final:Si quieres convertir tu experiencia de conducción de algo simplemente bueno en algo inolvidable, el Volante de carreras Mario Kart Pro Deluxe es la mejor opción. Es el volante imprescindible para los auténticos fans de Mario Kart.

An un accesorio alternativo y únicosería elMando arcade 8Bitdo, sobre todo si te gustan sobre todo los juegos de lucha y los títulos retro.

3. Silicon Power SDXC [La mejor tarjeta de memoria para Nintendo Switch]

Tipo de accesorio Tarjeta de memoria Compatibilidad Nintendo Switch, Switch OLED, Switch Lite Función clave Ampliar el espacio de almacenamiento Conectividad Interfaz MicroSD Material de construcción Memoria flash de grado industrial Tamaño/Peso 0,02 libras / 9 g Especial Transferencia de datos de alta velocidad (UHS-1)

El almacenamiento interno de la Switch se agota rápidamente, sobre todo cuando empiezas a jugar a títulos más grandes. Por eso elSilicon Power SDXC Esta tarjeta es una mejora imprescindible si quieres disponer de espacio suficiente para todas las descargas, actualizaciones y archivos guardados sin tener que preocuparte nunca de qué borrar.

La instalación no puede ser más sencilla. Solo tienes que insertar la tarjeta y, al instante, dispondrás de más capacidad de almacenamiento. En tu propio sistema, añadir una tarjeta será como abrir una segunda biblioteca completa de juegos. Podrás acumular juegos sin notar siquiera una ralentización, y es una solución mucho mejor que tener que gestionar constantemente el espacio de almacenamiento de serie.

Aunque las soluciones más complejas, como un SSD externo para videojuegos Funcionan de maravilla con el PC o en configuraciones con base, y una tarjeta microSD es perfecta para jugar en modo portátil. ¡Ligera, rápida y fiable! Es justo lo que necesitas cuando estás fuera de casa. Combinar la memoria ampliada con un mando Pro de Switch y los mejores accesorios de la consola convierte tu Switch en una auténtica bestia de los videojuegos para cualquier situación.

Es una mejora invisible que cambia por completo la forma en que utilizas tu consola. Así que deja de preocuparte por la falta de espacio de almacenamiento y empieza a disfrutar de los videojuegos como es debido.

Ventajas Contras ✅ Aumenta al instante el espacio de almacenamiento de la Switch ✅ Altas velocidades de transferencia para una carga rápida de los juegos ✅ Excelente relación calidad-precio en cuanto a opciones de capacidad (128 GB–512 GB) ✅ Fiable incluso con un uso intensivo de datos ✅ Fácil configuración «plug-and-play» ✅ Ideal para jugadores que descargan muchos juegos digitales ❌ No se puede guardar la copia de seguridad

Veredicto final:Si estás listo para dejar de jugar al Tetris con tu Switch’sla memoria, laSilicon Power SDXC La tarjeta es tu mejor opción. Es rápida y te permite disfrutar de toda tu colección sin renunciar a nada.

4. Batería externa Anker [El mejor cargador portátil para Nintendo Switch]

Tipo de accesorio Batería externa Compatibilidad Nintendo Switch, Switch OLED, Switch Lite Función clave Carga portátil Conectividad Salida USB-C Material de construcción Aleación de aluminio y plástico ABS Tamaño/Peso 0,7 libras / 318 g Especial Carga rápida, carga en modo pasante

Si alguna vez has perdido una batalla contra un jefe porque se te ha quedado sin batería la Switch, ya sabes por qué es importante contar con un cargador portátil de confianza. The Batería externa Anker soluciona ese problema de forma definitiva. Es lo suficientemente compacto como para caber en una funda de transporte, lo suficientemente potente como para recargar tu consola desde que está completamente descargada hasta que está a pleno, y lo suficientemente rápido como para seguir el ritmo durante las partidas más intensas.

Lo he usado en vuelos largos y en mis desplazamientos en transporte público. A diferencia de un cargador de pared básico o una base de carga que se queda en casa, este accesorio te acompaña a todas partes. Y lo mejor de todo es que admite la carga en cadena: puedes cargar el propio power bank mientras cargas tu Switch al mismo tiempo. Para los jugadores que se pasan horas y horas jugando, eso por sí solo es un salvavidas.

Instalar una estación de carga con un dispositivo Anker y otros accesorios esenciales convierte tu Switch en una auténtica central eléctrica portátil. Ya no tendrás que preocuparte por buscar una toma de corriente en medio de una maratón de videojuegos. Solo tienes que enchufarla y seguir jugando.

Ventajas Contras ✅ Batería ligera pero de gran capacidad ✅ Velocidad de carga rápida compatible con Switch ✅ Lo suficientemente delgado como para caber en la mayoría de las fundas de transporte ✅ Dispone de salida de paso para doble alimentación ✅ Estructura resistente diseñada para viajar ✅ Una marca de confianza en el sector de la electrónica ❌ Se necesita el cable USB-C adecuado para obtener los mejores resultados

Veredicto final:The Batería externa Anker Es imprescindible si te llevas la Switch a todas partes. Te permite seguir jugando estés donde estés: en aviones, autobuses, cafeterías… da igual. ¡No depender de la corriente es sinónimo de poder jugar más tiempo!

¿Prefieres comprar un cargador? El Cargador MARSDOCK de 45 Wes ununa buena alternativa si prefieres un cargador resistente en lugar de un power bank.

5. Mosaholl 3 en 1 [La mejor base de carga para Nintendo Switch]

Tipo de accesorio Estación de muñecas Compatibilidad Nintendo Switch, Switch OLED Función clave Base de carga y pantalla Conectividad Salida HDMI, entrada USB-C Material de construcción Plástico resistente y aleación de aluminio Tamaño/Peso 0,6 libras / 272 g Especial Base de conexión multipuerto 3 en 1

Actualizar todo el sistema es fácil si añades el Estación de acoplamiento Mosaholl 3 en 1 a la configuración de tu Switch. Es compacto, potente y, sinceramente, da la sensación de que Nintendo debería haberlo incluido en la caja desde el principio. Te encantará al instante lo ordenada y organizada que quedará tu configuración sin esa voluminosa base estándar estorbando.

A diferencia del modelo estándar, este pequeño y elegante dispositivo es lo suficientemente compacto como para caber en cualquier bolsillo de malla en una bolsa de viaje. Sin embargo, sigue siendo muy potente y ofrece una excelente señal de 1080p en tu televisor sin ningún problema. La configuración lleva menos de un minuto. Solo tienes que conectar el cable USB-C a la Switch, enchufar el cable HDMI al televisor y ¡listo! Ya estás listo para volver a sumergirte en Hyrule o enzarzarse en una pelea Smash Bros.

Lo que más me ha sorprendido es lo fresca y estable que se mantiene incluso durante sesiones maratonianas. No tendrás que preocuparte de que la base Mosaholl Dock se sobrecaliente o se cuelgue. Esta pequeña está diseñada para aguantar el tipo. Puedes estar metido de lleno en una partida y seguirá tan fresca como un pajarito. Es tranquilizador saber que tu consola está protegida mientras tú te concentras en ganar.

Su diseño ultraligero facilita los desplazamientos, pero incluso en casa puede convertirse en el elemento central de tu rincón de juegos. Carga tu Switch de forma segura, mantiene la imagen nítida y libera mucho espacio alrededor del televisor. Si de verdad quieres montar una configuración de Switch portátil pero potente, esta base merece sin duda un lugar en tu equipo de juegos.

Ventajas Contras ✅ Compacto y fácil de llevar de viaje ✅ No se sobrecalienta, ni siquiera durante sesiones prolongadas ✅ Salida nítida en 1080p a pantallas de televisión ✅ Configuración sencilla «plug-and-play» ✅ Compatible con varios modelos de Switch ✅ Da sensación de solidez a pesar de su peso ligero ❌ No dispone de puerto Ethernet para conexión a Internet por cable

Veredicto final:Si estás montando todo un sistema para jugar tanto en casa como fuera de ella, el Estación de acoplamiento Mosaholl 3 en 1 es una inversión inteligente. Ofrece un rendimiento superior al de la base básica sin ocupar tanto espacio.

6. PowerA Enhanced [El mejor mando para Nintendo Switch]

Tipo de accesorio Mando inalámbrico Compatibilidad Nintendo Switch, Switch OLED, PC Función clave Juegos con mayor precisión Conectividad Inalámbrico (Bluetooth), con cable (USB-C) Material de construcción Carcasa de plástico texturizado Tamaño/Peso 0,7 libras / 317 g Especial Botones programables, controles de movimiento

Hay una buena razón por la que el Mando inalámbrico mejorado PowerA destaca entre los jugadores de Switch. Sustituye a los Joy-Con normales Y ofrece una mejor sensación. Además, este mando ofrece una experiencia de juego más fluida e incorpora botones programables que te dan una ventaja real en los juegos de Switch de ritmo trepidante.

Nada más sacarlo de la caja, el mando da la sensación de ser resistente, con una disposición de botones intuitiva que le confiere un aire de mando profesional sin el elevado precio. Las correas para la muñeca añaden una capa extra de seguridad para los jugadores más jóvenes o los entusiastas de «Mario Party».

Sin embargo, lo que me convenció fue su flexibilidad para alternar entre conexión por cable e inalámbrica. Cuando la batería se agota, basta con conectarlo a una base o a una estación de carga y seguir jugando sin perder el ritmo. Es, sin duda, uno de los el mejor mando para Nintendo Switch opciones disponibles actualmente en el mercado, y combina muy bien con mandos de repuesto u otros accesorios para configuraciones multijugador.

Ventajas Contras ✅ Agarre ergonómico y carcasa texturizada ✅ Admite conexión inalámbrica y por cable ✅ Botones traseros programables para configuraciones personalizadas ✅ Más barato que el mando Pro oficial de Nintendo ✅ El equilibrio perfecto para jugar en solitario o en grupo ✅ Batería de larga duración para una reproducción ininterrumpida ❌ No hay escaneo NFC para los usuarios de Amiibo

Veredicto final: Si quieres una mejora real respecto a tus Joy-Con estándar sin tener que pagar precios desorbitados, el Mando inalámbrico mejorado PowerA es tu mejor opción.

¿Quieres uncontrolador alternativo¿Te gustan los videojuegos retro y los juegos de lucha? Prueba el Mando arcade 8Bitdo.

7. FASTSNAIL Grips [El mejor mando con empuñadura para Nintendo Switch]

Tipo de accesorio Accesorio de sujeción Compatibilidad Nintendo Switch, Switch OLED Función clave Mayor comodidad al sujetarlo con la mano Conectividad Instalación con clip Material de construcción Plástico suave al tacto Tamaño/Peso 0,2 libras / 90 g Especial Diseño ergonómico y antideslizante

Las sesiones prolongadas con el mando en la mano pueden pasar rápidamente de ser divertidas a resultar frustrantes, sobre todo si te ves obligado a usar los Joy-Cons estándar. En cuanto acoplas el FASTSNAIL Grips, dará la sensación de que la experiencia en consolas portátiles por fin ha alcanzado el nivel que debería haber tenido desde el principio.

Desde el primer momento en que los acoplas a tu Switch, el cambio es innegable. Se acabaron los incómodos calambres en los dedos y los resbalones en plena batalla contra un jefe. En su lugar, los mangos se amoldan perfectamente a tus manos, creando una curva natural y cómoda que se asemeja mucho más a la de un mando real. Y todo ello sin añadir volumen ni peso innecesarios. Esto hace que las maratones de juego en modo portátil no solo sean soportables, sino realmente agradables.

Lo que realmente me ha impresionado es el material antideslizante que utiliza FASTSNAIL. Incluso cuando el partido se pone intenso, las manos se mantienen bien sujetas, relajadas y firmes. No hay que luchar contra el sudor de las palmas ni estar ajustándolas constantemente. Solo hay una experiencia de juego fluida y concentrada de principio a fin. Estas empuñaduras convierten cada sesión en algo más fluido y mucho más satisfactorio.

Es increíble cómo una mejora tan sencilla puede hacer que una consola que ya te encanta vuelva a parecer nueva. Para cualquiera que juegue con su Switch mientras se desplaza, el FASTSNAIL Grips son LOS accesorios que deberías priorizar por su comodidad y practicidad.

Ventajas Contras ✅ Mejora al instante la comodidad al sujetarlo con la mano ✅ Material antideslizante de tacto suave ✅ Ultraligero y fácil de guardar ✅ Instalación a presión en cuestión de segundos ✅ Compatible con varios modelos de Switch ✅ Ideal tanto para niños como para adultos ❌ Aumenta ligeramente el grosor, por lo que puede quedar un poco más ajustado en algunas fundas pequeñas

Veredicto final: Si te tomas en serio el modo portátil y estás harto de que te duelan las manos, el FASTSNAIL Grips son una apuesta segura. Asequibles, sencillas y revolucionarias para el juego portátil.

¿Quieres unjuego de empuñaduras de repuesto¿Por qué no pruebas los Joy-Con Comfort Grips de PowerA? Son igual de cómodos, pero se adaptan mejor a las partidas ocasionales.

8. Cargador MARSDOCK de 45 W [El mejor cargador para Nintendo Switch]

Tipo de accesorio Cargar Compatibilidad Nintendo Switch, OLED, Lite Función clave Carga rápida Conectividad Bus serie universal tipo C Material de construcción Marco de plástico Tamaño/Peso 0,3 libras / 140 g Especial Protección contra sobrecargas

Pocos accesorios se ganan un lugar fijo en tu bolsa de juegos, pero el Cargador MARSDOCK de 45 W lo hace. Recarga tu Nintendo Switch tan rápido y de forma tan segura que podrás sumergirte en sesiones de juego maratonianas: ya sea una partida de Hyrule que dure toda la noche o un torneo de Smash. Todo ello sin tener que estar pendiente del icono de la batería.

El Switch admite un perfil Power Delivery de 15 V / 2,6 A, lo que supone un consumo real de unos 18 W; sin embargo, su cargador incluido, de 39 W, tarda casi tres horas en recargarlo por completo. MARSDOCK ofrece una potencia de 45 W a través de su cable USB-C de 1,5 metros, lo que permite cargar la batería al 50 % en aproximadamente una hora y terminar antes de que te des cuenta. Ese margen permite que la consola mantenga la carga mientras funciona en modo TV o se carga un mando Pro al mismo tiempo.

A pesar de su potencia, el cargador es más pequeño que muchos cargadores de móvil, por lo que pasa desapercibido junto a la Switch y resulta muy práctico para llevarlo a todas partes. Además, es compatible con el estándar PD 3.0 para la carga rápida universal, lo que significa que con un solo conector puedes cargar tanto tu móvil como tu tableta. Si la Switch es tu compañera de cada día, este potente cargador de bolsillo es la mejora más inteligente que puedes hacer.

Ventajas Contras ✅ Potencia de carga rápida de 45 W ✅ Estructura de plástico resistente ✅ Protección integrada contra sobrecargas ✅ Diseño ligero y portátil ✅ Incluye un cable USB-C de calidad ✅ Compatible con Switch, OLED y Lite ❌ No es compatible directamente con el modo de televisión acoplada

Veredicto final:The Cargador MARSDOCK de 45 W realmente sube el listón en cuanto a fiabilidad en el ámbito de los videojuegos portátiles.

An producto alternativosería elBatería externa Anker, si quieres invertir en algo más que un cargador y si buscas un dispositivo que mantenga tus dispositivos cargados mientras estás fuera de casa.

9. Empuñaduras ergonómicas PowerA para Joy-Con [El mejor agarre para los Joy-Con de Nintendo Switch]

Tipo de accesorio Joy-Con Grip Compatibilidad Nintendo Switch Función clave Mayor comodidad del controlador Conectividad N/A Material de construcción Plástico texturizado Tamaño/Peso 0,4 libras / 181 g Especial Diseño ergonómico

Nunca te darás cuenta de lo mucho que pueden mejorar las partidas cooperativas en el sofá hasta que renueves tu equipo. Entra en el Empuñaduras ergonómicas PowerA para Joy-Con. Enseguida notarás lo mucho más sólidos que se sienten los Joy-Con. Es casi como usar un mando de tamaño normal, pero sin perder las funciones de control de movimiento fluido.

El mando convierte incluso las manos más pequeñas en auténticas máquinas de juego, lo que hace que las batallas trepidantes resulten mucho más cómodas en comparación con el uso de los Joy-Cons sin accesorios. Al probarlo junto con accesorios como el Hori Split Pad Proy elTabla Nitro, elAgarradores PowerA Comfort se defendieron sorprendentemente bien, sobre todo en partidas ocasionales.

Incluso puedes guardarlos en un bolsillo de malla dentro de tu bolsa de viaje sin preocuparte de que se estropeen. Tanto si estás en plena batalla online con tus auriculares inalámbricos y buscas una buena calidad de sonido, como si simplemente estás jugando partidas locales en la tele a través de un cable HDMI, estos mandos te aportan una comodidad y un control reales. Además, la imitación mejorada del D-pad ofrece una sensación excelente en los juegos retro.

Ventajas Contras ✅ Diseño ergonómico y cómodo ✅ Mantiene la compatibilidad total con el control de movimiento ✅ Cabe fácilmente en un bolsillo de malla para viajar ✅ Funciona bien con la televisión a través de un cable HDMI ✅ Construcción robusta a pesar de su ligereza ✅ Configuraciones recomendadas con el Hori Split Pad Pro y el Nitro Deck ❌ No es ideal para juegos competitivos de alta intensidad

Veredicto final:Si vas a mejorar tu equipo para el modo multijugador, estos Empuñaduras ergonómicas PowerA para Joy-Con Son productos que no te puedes perder y que, sin duda, te ayudarán a mejorar tu juego.

Si quieresempuñaduras alternativas más adecuado para juegos de alta intensidad, el FASTSNAIL es detenido son tus opciones preferidas.

10. Juego Traveler RDS [La mejor funda para Nintendo Switch]

Tipo de accesorio Funda de transporte Compatibilidad Nintendo Switch, OLED, Lite Función clave Consola de protección Conectividad N/A Material de construcción Carcasa rígida Tamaño/Peso 499 g Especial Soporte de visualización ajustable

La primera vez que cogí el Estuche de viaje Juego Traveler RDS Deluxe, su diseño robusto y a la vez ligero me causó una excelente impresión desde el primer momento. La carcasa rígida ofrece una excelente protección para mi Nintendo Switch, protegiéndola de los rigores de los viajes, las caídas accidentales e incluso de algún que otro percance con las mascotas.

En el interior, la funda cuenta con ranuras para las tarjetas de juego, lo que me permite mantener mis títulos favoritos bien organizados sin necesidad de accesorios adicionales. Este diseño tan bien pensado me permite meter mi consola en cualquier bolso con total tranquilidad, sabiendo que está bien protegida y lista para usarla cuando yo lo esté.

Una característica que valoro especialmente es el soporte de visualización ajustable integrado en la carcasa. Es perfecto para sesiones multijugador improvisadas fuera de casa, ya que ofrece una plataforma estable para jugar sin necesidad de soportes adicionales. El soporte también mejora la experiencia de juego cuando se utilizan auriculares inalámbricos, ya que ofrece una mejor calidad de sonido y una mayor inmersión.

Su combinación de protección resistente y funciones fáciles de usar lo convierten en un accesorio imprescindible para cualquier propietario de una Nintendo Switch.

Ventajas Contras ✅ Exterior resistente de carcasa rígida ✅ Soporte ajustable integrado ✅ Interior espacioso con espacio para accesorios ✅ Los compartimentos acolchados evitan los arañazos ✅ Lo suficientemente compacto como para caber en cualquier mochila ✅ Cremallera muy resistente y duradera ❌ Espacio de almacenamiento limitado para mandos más grandes

Veredicto final:The Estuche de viaje Juego Traveler RDS Deluxe combina a la perfección la seguridad en los viajes con la comodidad de una instalación rápida.

11. NUEVO’C Paquete de 3 [El mejor protector de pantalla para Nintendo Switch]

Tipo de accesorio Protector de pantalla Compatibilidad Nintendo Switch, OLED, Lite Función clave Protección de pantalla Conectividad N/A Material de construcción Vidrio templado Tamaño/Peso 0,1 libras / 45 g Especial Revestimiento antiarañazos

Después de haber tenido que lidiar con algunos arañazos leves en tu vieja Switch, te das cuenta de que es hora de mejorar la protección de la pantalla. The NUEVO’C Paquete de 3 La gama de protectores de pantalla de vidrio templado ofrece una solución resistente. Cada protector se instala fácilmente sin dejar burbujas y mantiene una transparencia cristalina, por lo que ni siquiera notarás que está ahí durante las sesiones de juego más intensas.

A diferencia de los frágiles protectores de plástico, estos protectores de cristal templado tienen el grosor suficiente para proteger la pantalla contra caídas, sin perder ni un ápice de sensibilidad táctil. Tanto si conectas el dispositivo a un televisor mediante un cable HDMI como si vuelves al modo portátil, la pantalla se mantiene impecable. Además, con tres protectores incluidos, siempre tendrás repuestos a mano. Es una mejora imprescindible para cualquiera que se tome en serio la protección de su inversión y quiera mantener una imagen nítida y unos colores vivos.

Los protectores NEW’C están fabricados con cristal templado de alta calidad de 0,33 mm y una dureza de 9H. Su revestimiento oleofóbico repele las huellas dactilares y las manchas, lo que mantiene la pantalla limpia y nítida. La instalación es muy sencilla, gracias al adhesivo de silicona de alta resistencia que permite una fijación firme sin afectar a la sensibilidad táctil.

Ventajas Contras ✅ Una nitidez de imagen cristalina ✅ Estructura de vidrio templado resistente ✅ Fácil instalación sin burbujas ✅ Tres protectores en un solo paquete ✅ Recubrimientos resistentes a los arañazos y a las huellas dactilares ❌ Se nota un poco más gruesa si eres muy sensible a los cambios en la pantalla

Veredicto final:Si quieres una protección de pantalla eficaz sin complicaciones, la NUEVO’C Paquete de 3 esa es la mejor opción.

Cómo elegir accesorios para la Nintendo Switch?

Elegir los accesorios adecuados para la Nintendo Switch es la mejor manera de mejorar tu experiencia sin malgastar dinero. Esto es lo que he aprendido tras años mejorando mi equipo y corrigiendo errores por el camino.

1. Ten en cuenta tu estilo de juego

Piensa en cómo utilizas realmente tu Switch antes de comprar nada. Si lo tratas como un ordenador portátil para videojuegos, Los equipos ligeros y las fundas de viaje son más importantes. Si sueles jugar principalmente en casa, invierte en accesorios diseñados para jugar desde el sofá. Adaptar los accesorios a tus hábitos te permite ahorrar dinero y hace que la experiencia de juego sea más cómoda.

2. Dar prioridad a la protección

Si solo vas a comprar una cosa antes de nada, que sea algo para protegerla. Una pantalla rota o un Joy-Con estropeado acaban con la diversión al instante. Las fundas resistentes, los protectores de pantalla y las bolsas son imprescindibles.

La protección inteligente incluye:

Maletas rígidas

Protectores de pantalla de cristal templado

Fundas para Joy-Con y protectores para los joysticks

Si te lo pierdes una vez, te arrepentirás enseguida.

3. Mejorar la comodidad en el modo de uso con una sola mano

Jugar con consolas portátiles es una pasada al principio, hasta que te empiezan a dar calambres en las manos al cabo de una hora. Unos buenos accesorios ergonómicos te permiten jugar más tiempo sin molestias. Las empuñaduras, las fundas ergonómicas y los mandos ligeros deberían formar parte de cualquier equipo portátil.

Busca:

Empuñaduras ergonómicas para reducir la tensión en la muñeca

Diseños ligeros para sesiones prolongadas

Texturas antideslizantes para manos sudorosas

Jugar debería ser algo natural, no como hacer ejercicio.

4. Ampliar el almacenamiento

Juegos comoZelda: Las lágrimas del reino ocupan mucho espacio de almacenamiento en poco tiempo. Si te haces con una tarjeta microSD de alta velocidad, te ahorrarás tener que borrar juegos o partidas guardadas constantemente. Créeme, llegarás al límite mucho antes de lo que esperas si solo cuentas con la memoria interna.

5. Optimizar el modo acoplado

Si utilizas la base con frecuencia, haz que sea una experiencia completa. Mejorar la base, usar cables HDMI más rápidos e instalar ventiladores de refrigeración puede hacer que jugar con la Switch conectada a la base sea más fluido y seguro para tu consola. Jugar con la base debería ser como pasar a una configuración de consola de gama alta, no solo como conectar una consola portátil a la tele.

6. Mejorar el audio

Los altavoces integrados de la Switch cumplen su función, pero no lo suficiente para jugar en serio. Vale la pena invertir en unos mejores accesorios para videojuegos como auriculares o altavoces que ofrecen una mejor calidad de sonido en el juego, con un sonido más nítido, graves más profundos y efectos más realistas. Tanto si te estás moviendo sigilosamente Metroid Dread o atravesando a toda velocidad Splatoon, un sonido de mayor calidad hace que cada momento sea más intenso.

7. Piensa en el modo multijugador

Si te encantan los juegos para fiestas o el modo cooperativo en el sofá, planifícalo con antelación. No hay nada que arruine más una noche de juegos que darte cuenta de que te faltan mandos. Así que, si te gustan los juegos populares Juegos multijugador para Switch, deberías:

Consigue mandos adicionales

Invierte en una buena ruleta de juegos o en una alfombra de baile

Hazte con cargadores con cable para disfrutar de sesiones de juego más largas

Una buena configuración del modo multijugador significa menos discusiones y más diversión.

8. Plantéate comprar un soporte de juego

Los soportes para la Switch parecen pequeños hasta que realmente los necesitas. Contar con un soporte resistente te permite colocar tu Switch en escritorios estrechos, en vuelos o en cafeterías sin tener que inclinarla en ángulos incómodos. Si juegas mientras te desplazas, este pequeño accesorio se convierte en algo imprescindible.

9. Comprueba la compatibilidad

Algunos accesorios de otras marcas no funcionan tan bien como prometen. Comprueba siempre la compatibilidad con tu versión de Switch (sobre todo si tienes un modelo Switch Lite u OLED). Ahorrar unos pocos euros ahora no compensa los problemas técnicos que puedas tener más adelante.

10. Lee las reseñas

Nunca te fíes solo de la descripción del producto. Leer las opiniones de los usuarios te permite descubrir problemas reales, como la disminución de la duración de la batería, el ajuste incómodo o las dudas sobre la durabilidad, que las páginas de marketing suelen pasar por alto. Dedicar cinco minutos a leer las opiniones puede ahorrarte muchas frustraciones y devoluciones.

11. Personaliza tu configuración

Tu Switch debe tener un aspecto y un tacto que reflejen tu personalidad. Las carcasas personalizadas, los mandos temáticos y las bases con LED aportan personalidad sin afectar al rendimiento. Si buscas más ideas para personalizar tu configuración, puedes explorar Ideas para montar un equipo de gaming que hacen que incluso los espacios más pequeños parezcan enormes.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los mejores accesorios para la Nintendo Switch?

Los mejores accesorios para la Nintendo Switch son aquellos que mejoran la comodidad y el rendimiento. Artículos como empuñaduras ergonómicas, tarjetas microSD de alta velocidad, fundas resistentes y mandos Pro pueden mejorar considerablemente tu experiencia de juego. Incluso pueden alargar la vida útil de tu Switch.

¿Qué debería incluir una Nintendo Switch?

Una Nintendo Switch suele incluir dos mandos Joy-Con, una base de acoplamiento, un cable HDMI, un adaptador de corriente y un agarre para los Joy-Con. Estos elementos básicos te permiten jugar en modo portátil, en modo acoplado y con controles de movimiento. Vienen listos para usar nada más sacarlos de la caja, por lo que no necesitarás accesorios adicionales.

¿Qué necesito para configurar mi Nintendo Switch?

Para configurar tu Nintendo Switch, necesitarás la propia consola. A continuación, necesitarás los Joy-Con, una base de conexión, un adaptador de corriente y un cable HDMI. Se recomienda encarecidamente adquirir accesorios opcionales, como una funda protectora o una tarjeta microSD, para proteger tu consola y ampliar su capacidad de almacenamiento desde el primer momento.

¿Qué es un Joy-Con Grip?

El Joy-Con Grip es un accesorio que une ambos Joy-Con en un único dispositivo similar a un mando. Aumenta la comodidad de los jugadores que prefieren la forma más tradicional de un mando, sobre todo durante sesiones de juego prolongadas o partidas multijugador que requieren un control preciso.

¿Qué es mejor, los Joy-Con o el mando Pro?

El Pro Controller es más adecuado para los jugadores que buscan unos mandos tradicionales y cómodos. Por otro lado, los Joy-Con ofrecen mayor flexibilidad para el modo multijugador y los juegos de movimiento. El Pro Controller es la opción más acertada si lo que buscas es precisión y sesiones de juego prolongadas.

¿Es necesaria una tarjeta SD para la Nintendo Switch?

Sí, si tienes pensado descargar varios juegos, una tarjeta SD es imprescindible para la Nintendo Switch. El almacenamiento interno de la consola se llena rápidamente, y una tarjeta microSD de alta velocidad evita tener que borrar y reinstalar juegos constantemente para liberar espacio.