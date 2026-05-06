Los 15 mejores juegos familiares para Nintendo Switch para divertirse sin límites

La mejor Nintendo Interruptor Los juegos en familia son mucho más que una simple forma de pasar el rato; son una oportunidad para reunir a todos, independientemente de su edad o experiencia con los juegos. Tanto si buscas competiciones trepidantes, retos divertidos o aventuras que fomenten el trabajo en equipo, los Nintendo Switch tiene algo para todo tipo de dinámica familiar.

Estos juegos están diseñados pensando en la accesibilidad, por lo que incluso los principiantes pueden empezar a jugar enseguida, mientras que los jugadores más experimentados seguirán encontrando mucha diversión. Con gráficos coloridos, mecánicas atractivas y un gran énfasis en la diversión compartida, ¡convierten las tardes normales en momentos memorables llenos de risas y conexión!

Nuestra selección de los mejores juegos familiares para Switch

Estos son los mejores juegos familiares para Interruptor. Estos juegos te proporcionarán mucha diversión y momentos para compartir. Cada uno es especial a su manera, y estoy seguro de que encontrarás algo interesante para ti y para tu hijo con lo que disfrutar de una divertida noche de juegos en familia.

Mario Kart 8 Deluxe (2014) – un colorido juego de carreras de karts con más de 40 personajes, 48 circuitos y modo multijugador tanto local como online para toda la familia. Super Mario Bros. Wonder (2023) – una moderna aventura en 2D con mundos llenos de vida, mecánicas innovadoras y modo cooperativo para hasta tres jugadores. Animal Crossing: Nuevos Horizontes (2020) – un acogedor juego de simulación de vida en el que puedes construir, decorar y compartir una isla junto a tu familia.

Sigue leyendo para conocer los detalles de cada una de las mejores opciones para familias Nintendo Switch ¡Juegos! Descubre por qué estos títulos son perfectos para jugadores de todas las edades, desde emocionantes partidas multijugador hasta relajantes aventuras en solitario.

Los 15 mejores juegos familiares para Nintendo Switch: para una divertida aventura

Aquí tienes 15 de los mejores juegos familiares para Nintendo Switch que hacen las delicias de todos los miembros de la familia. Aquí hay algo para todos los gustos, desde el caos multijugador más desenfrenado hasta acogedoras aventuras cooperativas.

Las he estado tocando en mi OLED Interruptor, y la pantalla de vivos colores hace que las noches de juegos en familia sean aún mejores. ¿Cuántos de estos mejores juegos familiares para Interruptor ¿Ya lo has probado?

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1. Mario Kart 8 Deluxe [El mejor juego familiar para Nintendo Switch para carcajadas a toda velocidad y rivalidades amistosas]

Nuestra puntuación 10

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Género Carreras de karts Plataformas Wii U, Nintendo Switch Año de estreno 2014 Creador/es Grupo n.º 1 de Nintendo EAD Duración media de la partida 20-30 horas

Mario Kart 8 Deluxe no es solo un juego de carreras; es una auténtica fiesta para toda la familia. Con más de 40 personajes,48 pistas y una gran variedad de modos, ofrece diversión sin límites para jugadores de todas las edades. Esto un emocionante juego de carreras es ideal tanto para principiantes como para jugadores experimentados gracias a sus diferentes niveles de dificultad y Joy-Con compatibilidad con mandos.

El juego incluye tanto elementos clásicos de la serie como nuevas características, como la posibilidad de llevar dos objetos a la vez. Los desarrolladores también han mejorado el modo de batalla con cinco nuevos modos y 23 artículos únicos.

Por qué lo elegimos Muchísimo contenido. Incluye todos los contenidos descargables de la versión original y añade nuevas pistas y personajes. Admite hasta 8 jugadores en modo local y hasta 12 en línea, lo que lo convierte en una opción ideal para fiestas y reuniones familiares. El juego funciona a la perfección a 60 fotogramas por segundo, lo que ofrece una experiencia fluida y visualmente atractiva.

Mi veredicto: Mario Kart 8 Deluxe es la elección perfecta para divertirse en familia. Ofrece una jugabilidad accesible, una gran variedad de contenidos y opciones multijugador. Todo ello lo convierte en uno de los el mejorNintendo Switchjuegos.

2. Super Mario Bros. Wonder [El mejor juego familiar para Nintendo Switch para vivir aventuras mágicas en compañía]

Nuestra puntuación 10

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Género Plataformas Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2023 Creador/es Nintendo EPD Duración media de la partida 10 horas

Super Mario Bros. Wonder es el tan esperado regreso del juego de plataformas 2D clásicoMariojuego, pero con ideas nuevas y frescas y unos gráficos mejorados. El juego presenta mundos luminosos y coloridos, niveles variados, acertijos y mecánicas únicas. En esta entrega, los jugadores disponen de más formas de interactuar con el entorno.

Wonder presenta un montón de nuevos enemigos y jefes finales, además de un modo cooperativo para hasta tres jugadores, lo que lo convierte en una opción ideal para jugar en familia.

El mundo del juego transmite una sensación de vida y dinamismo, con animaciones que crean una atmósfera de aventura mágica. Los niveles están diseñados para ser atractivos y emocionantes, sin dejar de ser accesibles no solo para jugadores experimentados, sino también para niños y principiantes.

La duración media de la partida es de aproximadamente 14 horas, ideal para terminarlo en un par de tardes en compañía.

Por qué lo elegimos El juego admite hasta tres jugadores en modo cooperativo, lo que lo convierte en una opción ideal para las noches en familia o para jugar con amigos. Las nuevas habilidades de los personajes, como la metamorfosis y las acciones especiales, hacen que cada nivel sea único. Los niveles están cuidadosamente diseñados, invitan a explorar cada detalle y animan a volver para descubrir los secretos. Cada mundo está lleno de colores vivos y animaciones detalladas, lo que crea una atmósfera mágica. Los controles sencillos e intuitivos hacen que el juego sea accesible para jugadores de todas las edades.

Mi veredicto:Super Mario Bros. Wonder es uno de los mejores juegos familiares de Nintendo Online para Switch, que combina con éxito la jugabilidad clásica con nuevas ideas. Promete diversión y entretenimiento tanto para los niños como para los jugadores adultos. Una opción ideal para vivir aventuras juntos.

3. Animal Crossing: Nuevos Horizontes [El mejor juego familiar para Nintendo Switch para crear recuerdos acogedores en la isla]

Nuestra puntuación 9.5

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Género Simulación social Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador/es Nintendo EPD Duración media de la partida 30-40 horas

Animal Crossing: Nuevos Horizontes es, básicamente, una forma de liberar el estrés en juegos de mundo abierto de ritmo pausado. Empiezas en una isla desierta y, poco a poco, la vas convirtiendo en un lugar genial para vivir. Puedes hacer prácticamente de todo: pescar, cultivar flores, construir casas y decorarlas como más te guste. Sin violencia ni complicaciones, solo tranquilidad y calma. Sinceramente, este juego es súper adictivo. Te pasas un rato para 5 que solo iban a durar unos minutos y acaban jugando durante horas.

En el modo familiar, podéis crear la isla juntos, entre dos o tres personas. La pega es que todos compartís la misma isla en una sola consola, así que tendréis que poneros de acuerdo en algunas cosas, pero en realidad eso es genial, ya que el trabajo en equipo refuerza los lazos familiares y el espíritu de equipo.

Con elNintendo Switch gratis Últimas noticias: la vida en la isla mejora aún más, y todos estamos deseando saber cómo.

Por qué lo elegimos El juego no te presiona; haces todo a tu propio ritmo, disfrutando y relajándote. Hay un montón de actividades: pesca, jardinería, construcción, decoración y mucho más, lo que lo convierte en un juego apto para todas las edades. Hay eventos estacionales periódicos —invierno, verano, vacaciones—, igual que en la vida real, así que no te aburrirás. Es apto para todos, tanto para niños como para adultos; aquí nadie sale mal parado. Puedes pasar el rato con la familia o los amigos, lo que añade diversión extra y permite compartir la experiencia.

Mi veredicto:Si buscas un juego tranquilo pero entretenido en el que puedas crear, hacer manualidades y pasar un rato agradable con tus seres queridos, Animal Crossing: Nuevos Horizontes Es sin duda para ti. Es un juego tan acogedor y adictivo que querrás volver a jugar una y otra vez.

4. Super Mario Party [El mejor juego familiar para Nintendo Switch para momentos de competición y risas a carcajadas]

Nuestra puntuación 9.8

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Género Fiesta Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creador/es Cubo nuclear Duración media de la partida 7-10 horas

Super Mario Party ¡Es pura diversión para pasar un rato con los amigos o la familia! Hay más de 80 diferentes minijuegos, desde los más fáciles y divertidos hasta aquellos en los que puedes arrasar con todos.

Podéis jugar juntos en la misma pantalla con hasta 4 gente, y además hay un montón de modos: ¿quieres el juego de mesa clásico? Lo tienes. ¿Quieres batallas a toda velocidad? Eso también.

Los gráficos son muy vivos y la música es tan pegadiza que te levanta el ánimo y te dan ganas de bailar. En general, es un top Nintendo Switchjuego de mesa donde todo el mundo puede encontrar algo que hacer, tanto si te apetece poner a prueba tu ingenio como si simplemente quieres darlo todo y pasártelo en grande.

Por qué lo elegimos Hay un montón de minijuegos y nunca se hacen aburridos; siempre hay algo nuevo y divertido. Los controles son sencillos, así que hasta tu hermano pequeño o tu abuela pueden jugar. El modo multijugador local es la excusa perfecta para reunir a todo el mundo y disfrutar de una divertida competición. Los gráficos coloridos y la música animada crean un ambiente realmente festivo. Puedes jugar tranquilamente o pasar al modo «voy a arrasar con todos», tú decides.

Mi veredicto: Super Mario Party Es imprescindible para cualquiera a quien le guste pasar el rato y competir con sus amigos en la Switch. Es ideal tanto para niños como para adultos que quieran disfrutar de un ambiente divertido y pasárselo en grande. Si te gustan los juegos de fiesta, no te lo pierdas, ¡es una pasada!

5. Super Mario Odyssey [El mejor juego familiar para Nintendo Switch: una experiencia épica de trabajo en equipo en la que hay que lanzar sombreros]

Nuestra puntuación 9.2

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Género Plataformas, acción y aventura Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador/es Nintendo EPD Duración media de la partida 12-15 horas

Super Mario Odyssey es una aventura increíble en la que Mario viaja por diferentes reinos en su barco con forma de sombrero para rescatar a Peach de Bowser. En el juego, exploras lugares, resuelves acertijos y recoges Power Moons, que alimentan la Odyssey y descubre nuevos mundos. Además, es uno de los multijugador destacado Interruptorjuegos con la temática de Mario.

El elemento principal es el sombrero Cappy, que Mario que puedes usar para capturar enemigos y objetos, lo que aporta una nueva dinámica de juego y nuevas estrategias. Cada reino es único y está lleno de secretos; es imposible aburrirse.

Por qué lo elegimos Una jugabilidad innovadora con Cappy. Mundos variados con diferentes ambientes, desde bulliciosas ciudades hasta montañas nevadas. Modo cooperativo para dos jugadores: el segundo jugador controla a Cappy y ayuda en la aventura. Un montón de secretos y elementos ocultos que invitan a volver a jugar. Apto para toda la familia, fácil de aprender tanto para principiantes como para veteranos.

Mi veredicto: Super Mario Odyssey es una combinación perfecta de lo clásico y lo moderno, repleta de diversión y aventuras. Si buscas un juego con una mecánica ágil y modo cooperativo, no lo dudes y hazte con él.

6. Kirby y la Tierra Olvidada [El mejor juego familiar para Nintendo Switch para disfrutar de un trabajo en equipo encantador y sin estrés]

Nuestra puntuación 9

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Género Acción, plataformas Plataformas Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Nintendo Lite Año de estreno 2022 Creador/es HAL Laboratory Duración media de la partida 10 horas

Kirby y la Tierra Olvidada ¿Es el primer juego real? 3D la aventura deKirby, donde viajas a un mundo misterioso y olvidado para rescatar a la persona secuestrada Patos de Waddle. Este juego de plataformas es genial y… un emocionante juego de acción y espadas. Ofrece un montón de nuevas habilidades y funciones de combate.

El juego cuenta con versiones mejoradas de habilidades como «Drill» y «Ranger», además de un «Modo Bocado» especial, en el que Kirby puede capturar y controlar diferentes objetos. Esto aporta frescura y diversión a la jugabilidad.

El modo cooperativo es algo único: se puede jugar con dos jugadores, en el que uno controla a Kirby y el otro a un Waddle Dee armado con una lanza. Esto fomenta mucho el trabajo en equipo y hace que sea aún más divertido.

La jugabilidad es bastante accesible para jugadores de todas las edades, con una curva de dificultad gradual que mantiene el interés. El mundo del juego es alegre, entrañable y está lleno de personajes y situaciones divertidas, el escenario perfecto para pasar un buen rato.

Si te gusta este juego, también te recomiendo que eches un vistazo a otra entrega de la serie: Dreamland Deluxe.

Por qué lo elegimos Nuevas y geniales habilidades y la divertida mecánica del «Modo Bocado». El modo cooperativo te permite formar equipo y jugar con un amigo. Fácil de aprender, con un nivel de dificultad que va aumentando gradualmente, apto para todas las edades. Un mundo alegre y encantador, lleno de personajes extravagantes y aventuras.

Mi veredicto: Kirby y la Tierra Olvidada es una opción ideal para jugar en familia y para cualquiera que busque un juego de plataformas novedoso y atractivo, con un modo cooperativo genial y nuevas mecánicas. El juego combina De Kirby Un estilo clásico con ideas nuevas, que crea una experiencia memorable e increíble.

7. Luigi’s Mansion 3 [El mejor juego familiar para Nintendo Switch para pasar miedo en modo cooperativo]

Nuestra puntuación 9

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Género Acción y aventura Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Next Level Games Duración media de la partida 13 horas

La mansión de Luigi 3 No es solo un juego, es una auténtica aventura que combina el terror y el humor. Juegas como Luigi, que se va de vacaciones a un hotel de lujo, pero las cosas no salen según lo previsto: sus amigos y Mario quedan atrapados, y el hotel está lleno de fantasmas. En lugar de relajarse, Luigi empuña su arma principal, la Poltergust G-00 pasa la aspiradora y empieza a limpiar el suelo de los restos del desastre.

El juego tiene un aspecto impresionante para la consola, con escenarios muy detallados y una atmósfera que es a la vez inquietante y divertida. El uso del Poltergust G-00 para atrapar fantasmas, la resolución de acertijos y la interacción con el mundo hacen que la jugabilidad sea atractiva y variada.

Por qué lo elegimos Puedes jugar en modo cooperativo con un amigo: uno controla a Luigi y el otro a su viscoso doble, Gooigi. También hay modos como «ScareScraper» y «ScreamPark» para disfrutar de divertidas competiciones. El juego tiene una clasificación «E» (para todos los públicos), lo que lo hace seguro y adecuado tanto para niños como para adultos.

Mi veredicto: Si buscas un juego con una atmósfera única, una mecánica de juego interesante y la posibilidad de jugar con otra persona, La mansión de Luigi 3 Es una elección estupenda. Te llenará de buenas vibraciones y te regalará momentos inolvidables.

8. Juego de Clubhouse: 51 clásicos de todo el mundo [El mejor juego familiar para Nintendo Switch para disfrutar juntos de los clásicos sin estar pegados a la pantalla]

Nuestra puntuación 8.9

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Género Juego de mesa Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador/es Cubo nuclear Duración media de la partida 9 horas

Clubhouse Games: 51 clásicos de todo el mundo es una recopilación de 51 Juegos de mesa clásicos de todo el mundo, reunidos en un solo lugar. Desde las damas y el ajedrez hasta el dominó y el póquer, lo tiene todo para divertirse en grupo o simplemente entre dos jugadores.

Por qué lo elegimos Desde juegos de mesa clásicos hasta juegos de acción que aprovechan los movimientos de los Joy-Con. Juega con dos jugadores en una misma consola, a través de una red local o en línea. Controles intuitivos aptos para jugadores de todas las edades. Conecta varias Nintendo Switch consolas de videojuegos para crear una gran pantalla en determinados juegos.

Mi veredicto: Si buscas una selección de juegos clásicos en un solo paquete con la opción de jugar con amigos o familiares, Clubhouse Games: 51 clásicos de todo el mundo es una opción ideal para tu Nintendo Switchcolección.

9. Pikmin 4 [El mejor juego familiar para Nintendo Switch: pequeños héroes, gran trabajo en equipo]

Nuestra puntuación 8.7

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Género Estrategia en tiempo real Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2023 Creador/es Nintendo EPD, Eighting Duración media de la partida 17,5 horas

Pikmin 4 es un juego de estrategia y resolución de acertijos en tiempo real en el que controlas a un equipo de diminutos Pikmin criaturas, reunir recursos y derrotar a los enemigos. Esta entrega de la serie incorporó nuevos tipos de Pikmin, de hielo y luminosos, lo que hace que la jugabilidad sea aún más variada y complicada. También hay expediciones nocturnas en las que tienes que defender la base de las salvajes criaturas nocturnas utilizando únicamente los luminosos Pikmin.

Estojuego cooperativo inmersivo es sencillamente increíble. Puedes unirte a un amigo y completar los niveles juntos. El modo cooperativo permite que dos personas jueguen juntas, en el que el segundo jugador controla el cursor y ayuda al piloto principal a recoger recursos y resolver tareas, lo que añade mucha diversión y trabajo en equipo.

Por qué lo elegimos ÚnicoPikmin Estos tipos amplían las opciones tácticas, dan más dinamismo al juego y te hacen pensar. Los niveles nocturnos están llenos de sorpresas y retos, en los que hay que estar alerta y usar con inteligencia los objetos luminosos Pikmin. Apto para todo el mundo, los controles son sencillos e intuitivos, por lo que cualquiera puede familiarizarse rápidamente con él.

Mi veredicto: Pikmin 4 Es una opción ideal si buscas diversión a raudales con toques de estrategia y acertijos. Perfecto para pasar un rato en familia o jugar con un amigo en una sola pantalla, donde podrás sumergirte de lleno en la acción y disfrutar de la aventura compartida.

10. Academia Big Brain: Cerebro contra cerebro [El mejor juego familiar para Nintendo Switch para disfrutar de divertidas batallas mentales]

Nuestra puntuación 8.5

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Género Rompecabezas Plataformas Nintendo DS, Wii, Nintendo Switch Año de estreno 2005-2021 Creador/es Nintendo EAD (2005–2007), Nintendo EPD Duración media de la partida 8 horas

Academia Big Brain: Cerebro contra cerebro, un juego de puzles divertido y dinámico que pone a prueba tu lógica, tu rapidez y tu memoria. Cuenta con un montón de minijuegos diferentes que entrenan diversas áreas del cerebro. El perfectoNintendo Switchjuego de rompecabezas. Ideal para batallas familiares y retos amistosos en los que te partirás de risa y te llenarás de energía positiva. Los controles son sencillos y la jugabilidad es ágil, por lo que resulta apta incluso para los jugadores más pequeños.

Por qué lo elegimos En el modo multijugador, puedes jugar tanto en local como en línea, uniéndote a amigos y familiares en tiempo real. La variedad de minijuegos mantiene a raya el aburrimiento: lógica, velocidad, cálculo, memoria… todo lo necesario para un auténtico entrenamiento mental. La interfaz es sencilla y el tutorial está muy bien elaborado, por lo que cualquiera puede familiarizarse rápidamente con el juego. El juego desarrolla realmente el pensamiento, mejora la concentración y la capacidad de reacción, un truco muy útil para quienes quieren mantenerse en forma.

Mi veredicto: Academia Big Brain es una forma estupenda de organizar una actividad divertida y útil para toda la familia. Si buscas una combinación de diversión y ejercicio mental, este juego será una ¡Buena esa!para ti.

11. Kirby: Star Allies [El mejor juego familiar para Nintendo Switch para disfrutar de un trabajo en equipo alegre y caótico]

Nuestra puntuación 8.2

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Género Acción, plataformas Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creador/es HAL Laboratory Duración media de la partida 6 horas

Kirby: Star Allies, un luminoso ycoloridoInterruptorjuego para niños que destaca por su modo de juego cooperativo. Controlas a Kirby y a sus amigos, reúnes aliados y utilizas habilidades únicas para superar los niveles. El juego tiene mucho éxito entre los niños; sus controles sencillos y su estilo acogedor lo hacen muy accesible para toda la familia.

Por qué lo elegimos Para los niños y las familias, las tareas son sencillas y los niveles están bien definidos, por lo que cualquiera puede ponerse manos a la obra rápidamente. Modo cooperativo para hasta 4 Juega con amigos o familiares y lánzate a aventuras en equipo. Los gráficos son vivos y coloridos, lo que resulta atractivo tanto para los más pequeños como para los adultos. Puedes intercambiar habilidades entre los personajes, lo que añade un toque estratégico y ayuda a resolver puzles y a luchar contra los enemigos.

Mi veredicto:Kirby: Star Allies es una opción excelente para pasar tiempo en familia y divertirse juntos. Si buscas un juego en el que niños y adultos puedan jugar y disfrutar juntos, este es sin duda uno de los mejores en Interruptor.

12. The Legend of Zelda: El despertar de Link [El mejor juego familiar para Nintendo Switch con aventuras llenas de nostalgia y rompecabezas]

Nuestra puntuación 8

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Género Acción y aventura Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Nintendo Duración media de la partida 14 horas

The Legend of Zelda: El despertar de Link es un remake de la Game Boy Un clásico que sorprende por sus gráficos vibrantes y su detallado diseño del mundo. Cuenta con acertijos interesantes, exploración y combates, lo que lo hace atractivo tanto para los recién llegados como para los seguidores de toda la vida de la serie. Una opción ideal para las familias que quieran sumergirse juntas en una aventura llena de estrategia y retos ingeniosos.

Por qué lo elegimos Nostalgia combinada con un diseño fresco, un clásico con encanto moderno y unos gráficos impresionantes. Los rompecabezas y la exploración os harán pensar y debatir juntos, fomentando un verdadero trabajo en equipo. El juego es apto para cualquier nivel de habilidad, tanto si acabas de unirte a la serie como si ya estás familiarizado con ella. La historia es cautivadora y los personajes son tan adorables que al instante te sentirás parte de esta alocada aventura.

Mi veredicto:The Legend of Zelda: El despertar de Link es un juego imprescindible para las familias a las que les encantan las aventuras emocionantes y los rompecabezas cooperativos. Uno de los mejores juegos de Interruptor que realmente une a las generaciones y ofrece un montón de diversión.

13. El mundo artesanal de Yoshi [El mejor juego familiar para Nintendo Switch para disfrutar de una exploración acogedora y creativa]

Nuestra puntuación 7.8

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Género Plataforma Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Good-Feel Duración media de la partida De 8 a 36 horas

El mundo artesanal de Yoshi es un lugar luminoso y un juego de plataformas muy entretenido donde todo el mundo parece estar hecho de papel y materiales de manualidades variados. Cada nivel parece un pequeño proyecto hecho a mano, lo que le da un ambiente acogedor y creativo. Hay un montón de secretos y caminos ocultos que explorar con tu familia.

Por qué lo elegimos El ambiente es de pura calidez y creatividad, con niveles que cobran vida gracias a las texturas del papel y a los detalles minuciosos. Hay un montón de niveles variados con secretos y rutas alternativas, así que el aburrimiento no es una opción. Modo cooperativo para dos jugadores, perfecto para pasar rato en familia y divertirse juntos. Sencillo y fácil de entender, ideal incluso para quienes se inician en el mundo de los juegos de plataformas.

Mi veredicto: El mundo artesanal de Yoshi es una opción excelente si quieres relajarte y disfrutar de un mundo fresco y colorido junto a tus seres queridos. Sin duda, uno de los mejores juegos de plataformas de Interruptor para jugar en familia y pasar el rato.

14. The Legend of Zelda: Ecos de la sabiduría [El mejor juego familiar para Nintendo Switch con una narrativa épica y compartida]

Nuestra puntuación 7.5

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Género Acción y aventura Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2024 Creador/es Nintendo EPD, Grezzo Duración media de la partida 17 horas y 30 minutos

The Legend of Zelda: Ecos de la sabiduría es una épica aventura cooperativa en la que toda la familia puede explorar un mundo abierto lleno de vida, resolver ingeniosos rompecabezas y luchar juntos contra los enemigos. Este juego reciente combina lo clásico Zelda una experiencia de juego con nuevas mecánicas y gráficos mejorados, perfecta para quienes quieran disfrutar de aventuras y compartir la emoción con sus seres queridos.

Por qué lo elegimos Una historia profunda y un modo cooperativo: juntos es más fácil superar los momentos difíciles y sumergirse de lleno en la trama. Rompecabezas que realmente te hacen pensar en equipo y fomentan el espíritu de equipo. Un mundo abierto, libertad de movimiento y un montón de secretos, interesantes tanto para principiantes como para veteranos. Gráficos y sonido: imágenes de alta calidad y una música envolvente convierten al juego en todo un espectáculo.

Además, para disfrutarlo al máximo, te recomiendo que juegues en el el mejor portátil para juegos, por lo que tanto la calidad de imagen como la capacidad de respuesta serán de primera categoría.

Mi veredicto: The Legend of Zelda: Ecos de la sabiduría Es imprescindible para las familias a las que les gustan los videojuegos y quieren vivir aventuras juntos con una historia rica y una jugabilidad dinámica. Sin duda, uno de los mejores 2024 Nintendo Switch juegos para partidas cooperativas.

15. Mario Golf: Super Rush [El mejor juego familiar para Nintendo Switch para pasar un buen rato]

Nuestra puntuación 7.2

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Género Deportes (Golf) Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Planificación de software de Camelot Duración media de la partida 8 horas

Mario Golf: Super Rushes uno de loslos mejores videojuegos de deportes para Interruptor con un montón de modos, desde el golf clásico hasta el trepidante «Speed Golf», en el que no solo hay que golpear la bola con precisión, sino también correr a toda velocidad por el campo. Admite hasta 4 para jugar en modo multijugador local y en línea, lo que lo hace perfecto para reuniones familiares y con amigos.

Por qué lo elegimos Controles sencillos, jugabilidad divertida y fácil de manejar tanto para niños como para adultos. Hay muchos modos disponibles, desde partidas de golf tranquilas hasta carreras trepidantes, para que cada uno encuentre su estilo. Modo multijugador para disputar partidas reales y disfrutar de veladas de juego en familia. Gráficos llamativos y animaciones geniales con tus personajes favoritos Mario Los personajes hacen que el juego sea animado y memorable.

Mi veredicto: Mario Golf: Super Rush es uno de los mejores videojuegos deportivos de Nintendo Switch que te llenarán de energía y positividad durante las divertidas sesiones con la familia y los amigos.

Mi opinión general sobre los mejores juegos familiares para Nintendo Switch

En lo que respecta a lo mejorpara Nintendo Switch Juegos para toda la familia: aquí hay opciones para todo tipo de jugadores. Cada una de estas propuestas garantiza ese equilibrio perfecto entre diversión, encanto y atractivo para todas las edades:

Para los amantes de la calidez → Animal Crossing: Nuevos Horizontes . El mejor juego de mundo abierto para toda la familia, donde todos pueden diseñar, decorar y relajarse juntos en una isla paradisíaca compartida; ahora será aún mejor con el nuevo Interruptor 2 edición y actualización gratuita para quienes ya tengan el juego en Nintendo Switch.

El mejor juego de mundo abierto para toda la familia, donde todos pueden diseñar, decorar y relajarse juntos en una isla paradisíaca compartida; ahora será aún mejor con el nuevo Interruptor 2 edición y actualización gratuita para quienes ya tengan el juego en Nintendo Switch. Para los que corren por diversión → Mario Kart 8 Deluxe . Un caos puro y refinado que convierte cada carrera en un enfrentamiento desternillante. Fácil de aprender para los niños, pero lo suficientemente desafiante como para que los padres no puedan dejar de jugar.

Un caos puro y refinado que convierte cada carrera en un enfrentamiento desternillante. Fácil de aprender para los niños, pero lo suficientemente desafiante como para que los padres no puedan dejar de jugar. Para los aventureros más desenfadados → Kirby y la Tierra Olvidada . Un alegre juego de plataformas en 3D repleto de poderes creativos, secretos ocultos y diversión cooperativa que nunca se hace pesado.

Un alegre juego de plataformas en 3D repleto de poderes creativos, secretos ocultos y diversión cooperativa que nunca se hace pesado. Para los amantes de los acertijos de terror → La mansión de Luigi 3. Una encantadora aventura de caza de fantasmas repleta de ingeniosos acertijos y momentos sorprendentemente divertidos para dos jugadores con Gooigi.

Sea cual sea tu estilo de juego, estos títulos demuestran por qué el Interruptor sigue siendo la consola preferida de las familias a las que les encanta jugar (y reírse) juntas. Esa alegría de descubrir cosas juntos es también uno de los rasgos distintivos de la Nominados al premio al mejor juego familiar de los Game Awards 2025.

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