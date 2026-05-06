25 Nintendo-Switch-Spiele, die jeder Gamer gespielt haben muss

Das BesteNintendo Switch Spiele sind reine Zeitfresser – aber auf die gute Art. Man setzt sich hin, um zu spielen Mario Kart 8 Deluxe, und plötzlich ist es 2 Uhr morgens. Die UmschaltenEs hat nicht nur eine große Auswahl. Es hat auch echte Schwergewichte.

Von der Freiheit unter freiem Himmel Tränen des Königreichs dem chaotischen Charme von Super Mario Bros. Wonder… das sind Erlebnisse der Extraklasse. Animal Crossing: New Horizons hat nach wie vor einen festen Platz im Herzen von Gelegenheitsspielern überall. Und Super Mario Odyssey? Ein Meisterwerk unter den modernen Plattformspielen.

Egal, ob du neu auf dieser Konsole bist oder einfach nur das Beste willst – dieser Leitfaden hat alles, was du brauchst. Schauen wir uns die Highlights an.

Unsere Top-Empfehlungen für Nintendo Switch-Spiele

Wir haben eine unglaubliche Menge an Spielen durchgespielt, um die besten zu finden Nintendo Switch Spiele. Wir haben über die Auswahlliste diskutiert und uns schließlich auf fünf Titel geeinigt, die uns nach wie vor am meisten beeindrucken. Das sind die UmschaltenMust-haves – ausgefeilt, mit hohem Wiederspielwert und perfekt sowohl auf der Standardkonsole als auch auf der Nintendo Switch Lite. Beginnen Sie hier. Scrollen Sie dann weiter.

The Legend of Zelda: Tränen des Königreichs (2023) – Open-World-Chaos in Perfektion. Du landest in Hyrule mit nichts als einem Stock und einem Traum – und fängst dann an, Fluggeräte zu bauen und Rätsel auf deine ganz eigene, schräge Art zu lösen. Das Spiel baut auf den besten Elementen der Vorgänger auf und lässt mit neuen Werkzeugen der Fantasie freien Lauf. Animal Crossing: New Horizons (2020) – Inselleben, ganz nach deinem Geschmack. Du landest auf einer einsamen Insel und gestaltest sie ganz nach deinen Vorstellungen – als tropisches Paradies, als Zen-Garten oder als totales Chaos mit überall verstreuten Möbeln. Es ist das entspannteste Spiel, das dich irgendwie jeden Tag wieder dazu bringt, zurückzukommen, um zu dekorieren und mit deinen tierischen Nachbarn abzuhängen. Super Mario Odyssey (2017) – Ein endloser Spielplatz für Plattform-Fans. Super Mario Odyssey erfindet Mario mit Cappy neu – einem Hut, mit dem man von Gegnern und Gegenständen Besitz ergreifen kann. Jeder Level strotzt nur so vor Ideen, und die Bewegung fühlt sich an wie Gleiten. Auch nach all den Jahren noch unübertroffen.

Scrolle nach unten für 20 weitere Empfehlungen – die besten Nintendo Switch Spiele aus allen Genres, darunter versteckte Perlen, bekannte Titel und alles dazwischen.

Die 25 besten Nintendo-Switch-Spiele für zu Hause oder unterwegs

Bist du bereit, bei deinen Rückständen in Verzug zu geraten? Das wird dir gleich passieren. Die Umschalten Die Bibliothek ist vollgepackt mit absoluten Knallern, die deine Freizeit schneller verschlingen, als du „nur noch eine Runde“ sagen kannst.

Ich habe diese auf meinem OLED-Schalter… und dieser brillante Bildschirm lässt alles richtig zur Geltung kommen. Ich habe alle Switch-Spiele zusammengestellt, bei denen man viel zu oft sagt: „Nur noch eine Stunde“. Tauchen wir ein in unsere Top-Auswahl. Wie viele davon hast du schon gespielt?

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1. The Legend of Zelda: Tränen des Königreichs [Das beste Open-World-Abenteuer für kreative Spieler]

Plattformen Umschalten Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Nintendo Durchschnittliche Spielzeit Über 40 Stunden für die Hauptgeschichte Am besten geeignet für Fans von Open-World-Abenteuern und kreativen Rätseln Besondere Merkmale Mechanismen von Ultrahand und Fuse zum Bauen und Kombinieren von Objekten

Tränen des Königreichs erweitert die legendäre Welt von Hyrule in die Lüfte und auf den Boden darunter und verbindet dabei Entdeckungslust mit tiefgreifender Kreativität. Wenn du auf der Suche nach Die besten Abenteuerspiele on Umschalten, du wirst nicht enttäuscht sein.

The Das Kern-Gameplay basiert auf der klassischen Zelda-Erkundung und den Kämpfen, bietet aber zudem revolutionäre neue Spielmechaniken – Ultrahand und Fuse. Mit Ultrahand kannst du Objekte in beliebiger Kombination greifen, verschieben und zusammenbauen und so Alltagsgegenstände in verrückte Erfindungen verwandeln. Mit Fuse kannst du Waffen und Ausrüstung verbessern, indem du Teile miteinander verbindest, was Kämpfe und das Lösen von Problemen unendlich kreativ macht.

Optisch ist das Spiel bleibt dem charmanten, handgezeichneten Stil von Breath of the Wild aber legt noch eine Schippe drauf. Die Himmelsinseln sind nicht nur schön, sie wirken gewaltig, geheimnisvoll und sind den Aufstieg wert. Der Übergang zwischen Land und Himmel ist nahtlos, was der Welt ein echtes Gefühl von Tiefe und Weite verleiht.

Dieses Spiel bietet so viel Freiheit. Mit der Ultrahand kannst du aus zufälligem Schrott Flöße, Luftschiffe oder regelrechte Chaosmaschinen bauen. Fuse lässt dich deine Waffen mit allem kombinieren, was gerade herumliegt – Steine, Monsterteile, Minenwagen – alles ist erlaubt. Jedes Rätsel und jeder Kampf fühlt sich wie eine Aufgabe an, die du ganz nach deinen Vorstellungen lösen kannst, und das wird nie langweilig.

Warum Nintendo-Switch-Fans daran Freude haben werden:

Tränen des Königreichs ist der ultimative Spielplatz für UmschaltenAbenteurer, die Freiheit und Erfindungsreichtum lieben. Es verbindet Zeldas Einzigartige Erkundung mit atemberaubenden neuen Werkzeugen – das Ergebnis ist eines der besten Nintendo Switch-Spiele. Wenn du nach einem Titel suchst, der dich immer wieder überrascht und deine Fantasie beflügelt, dann ist dies genau das Richtige für dich.

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2. Animal Crossing: New Horizons [Die beste entspannte Lebenssimulation für kreative Köpfe]

Plattformen Umschalten Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Nintendo Durchschnittliche Spielzeit Über 60 Stunden (oder ewig) Am besten geeignet für Fans von entspanntem, kreativem Gameplay Besondere Merkmale Echtzeituhr, individuelle Gestaltung der Insel, gemütliche Social-Sim-Atmosphäre

Animal Crossing: New Horizons ist so viel mehr als ein ein unglaublich gemütliches Spiel – das ist mittlerweile quasi ein Lebensstil. Man zieht auf eine einsame Insel, und von dort aus, Es ist das pure, gemütliche Chaos: Insekten fangen, angeln, das Zuhause dekorieren, Fossilien ausgraben und Augenkontakt mit kreditfreudigen Waschbären vermeiden. Keine Eile, kein Druck – nur du, ein paar tierische Nachbarn und eine Insel, die sich langsam in das verwandelt, was du dir erträumst.

Der Kern des Spiels ist einfach und macht seltsamerweise süchtig. Du sammelst Materialien, stellst Möbel her, gestaltest deine Insel nach deinen Vorstellungen und schaust täglich vorbei, um kleine Überraschungen zu entdecken. In diesem Sinne ist es ein ein Spiel, das Stardew Valley, nur viel weniger „inszeniert“. Es läuft in Echtzeit, sodass die Jahreszeiten wechseln, die Geschäfte ihr Sortiment wechseln und besondere Besucher auftauchen, wann immer ihnen danach ist. Es ist, als würde man in einem gemütlichen kleinen Diorama leben.

Ein neues kostenloses Update für 2026 wird das Inselleben noch schöner machen; es wurde ein Resort-Hotel in den Entwurf aufgenommen, erweiterter Speicherplatz für bis zu 9.000 Einträge, einen Aufräumdienst und einen traumhaften „Slumber Island“-Modus für kreative Bauprojekte und Besuche.

Neue Horizonte wird dich in sanfte Farben, abgerundete Kanten und niedliche Animationen. Von Anfang an herrscht hier pure Entspannung – Vögel zwitschern, Wasser plätschert, und dein Dorfbewohner wackelt mit einem riesigen Schmetterlingsnetz herum. Sogar die Speisekarten sind niedlich.

Warum Nintendo-Switch-Fans daran Freude haben werden:

Neue Horizonte ist das ultimative Spiel zum Entspannen und Genießen. Es ist kreativ, friedlich und lässt sich endlos anpassen – perfekt, um abzuschalten oder Hunderte von Stunden in das Inselleben einzutauchen. Wenn du eines der besten Nintendo Switch Ein Spiel, das dir nicht viel abverlangt (außer vielleicht ein paar Glocken) – das hier ist ein absolutes Muss.

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3. Super Mario Odyssey [Der beste 3D-Plattformer für Fans von Erkundungsspielen]

Plattformen Umschalten Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Nintendo Durchschnittliche Spielzeit Etwa 12 bis 15 Stunden für die Hauptgeschichte Am besten geeignet für Fans von Plattformspielen mit viel Erkundung Besondere Merkmale Cappys Eroberungsmechanik, riesige Welten im Sandbox-Stil

Super Mario Odyssey das passiert, wenn Nintendo Lasst unsMario in einem Sandkasten herumtollen und ihm einen intelligenten Hut in die Hand drückt. Das Ergebnis? Eines der Die besten 3D-Plattformspieleauf der Switch.Anstatt nur auf Goombas zu springen, wirst du selbst zum Goomba – und zu Bullet Bills, Fröschen, Taxis, Panzern, was auch immer. Das verdanken wir Cappy, Marios neuem Kumpel mit dem Geisterhut, der so ziemlich alles in Besitz nehmen kann, was ein Gesicht hat.

Der Charme der alten Schule, gepaart mit neuen Ideen, setzt Maßstäbe dafür, was die Die besten Mario-Spiele wie es sich anfühlen sollte. Die Königreiche sind weitläufig und lebendig, jedes einzelne voller Geheimnisse, skurriler Gegner und unerwarteter Nebenquests. Allein „New Donk City“ ist den Eintrittspreis wert. Es ist, als hätte Nintendo jede verrückte Idee aus einem Traumtagebuch genommen und sie umgesetzt.

Optisch ist eshell, geschmeidig und voller Charakter. Ob du nun auf einer Sphinx durch die Wüste reitest oder in einem bonbonfarbenen Himmel von Musiknoten abprallst, Odyssee überrascht immer wieder aufs Neue. Und im Gegensatz zu manchen Open-World-Spielen wird es nie langweilig – es gibt immer etwas Neues zu entdecken.

Das Wunderbare daran ist, dass das Ausprobieren sich wirklich lohnenswert anfühlt. Man wird nicht dafür bestraft, wenn man ein bisschen herumprobiert. Stattdessen wird man mit Power-Mond-Symbolen, Easter Eggs und jenem tollen Jingle belohnt, der erklingt, wenn man einen kniffligen Sprung meistert.

Warum Nintendo-Switch-Fans daran Freude haben werden:

Weil esNintendo was tunNintendo das am besten kann: ein Genre, das es selbst erfunden hat, wieder frisch wirken zu lassen. Das ist das Beste Nintendo Switch Spiel, und es trägt diese Krone mit Stolz (natürlich mit Cappy darunter).

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4. Super Mario Bros. Wonder [Der beste klassische Plattformer mit einer überraschenden Wendung]

Plattformen Umschalten Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Nintendo Durchschnittliche Spielzeit Über 40 Stunden für die Hauptgeschichte Am besten geeignet für Fans von Open-World-Abenteuern und kreativen Rätseln Besondere Merkmale Mechanismen von Ultrahand und Fuse zum Bauen und Kombinieren von Objekten

In Super Mario Bros. Wonder, 2D Mario wird auf die bestmögliche Art und Weise seltsam. Auf den ersten Blick ist es a ein solides Plattformspiel mit präzisen Steuerungen, farbenfrohen Welten und Rohren in Hülle und Fülle. Doch sobald man eine Wunderblume berührt, gerät alles aus den Fugen. Plötzlich krabbelt, singt, dreht sich, bläht sich der Level auf oder verwandelt sich in ein völlig anderes Spiel. Es ist chaotisch, unberechenbar und dennoch irgendwie bis zur Perfektion ausgefeilt.

Es hat den Charme des Originalspiels, aber diesmal wirkt alles ein bisschen lebendiger. Marios Mimik ist ausdrucksstärker, die Gegner ziehen Grimassen, und sogar die Rohre sehen aus, als wären sie mit von der Partie. Es ist farbenfroh, lebhaft und steckt voller kleiner Details, die die Welt verspielt wirken lassen. Und wenn du Freunde mitbringst, läuft der Koop-Modus reibungslos und überraschend chaotisch – es sei denn natürlich, ihr wollt euch gegenseitig auf die Nerven gehen.

Jede Etappe fühlte sich an wie eine Überraschung, die nur darauf wartete, zu passieren. In einem Level könnten sprechende Blumen dich mitten im Lauf mit frechen Sprüchen bedrängen. In einem anderen könnte die Schwerkraft umgekehrt sein oder Rohre sich wie Würmer winden. Es wirft einem ständig unerwartete Herausforderungen zu, und die treffen fast immer ins Schwarze.

Warum Nintendo-Switch-Fans daran Freude haben werden:

Wunder ist die Umgestaltung von 2D Mario wusste nicht, dass es das brauchte. Es greift eine bekannte Formel auf und lässt sie völlig aus den Fugen geraten. Wenn du klassische Mario aber ich wünschte, es wäre noch ein bisschen schräger – das ist einer der besten Nintendo Switch Spiele, die du spielen kannst.

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5. Mario Kart 8 Deluxe [Das beste Party-Rennspiel für alle Altersgruppen]

Plattformen Umschalten Erscheinungsjahr 2017 (Deluxe version) Entwickler Nintendo Durchschnittliche Spielzeit Unendlicher Wiederspielwert Am besten geeignet für Partyspiele und chaotische Online-Rennen Besondere Merkmale 48 Strecken, Smart Steering, überarbeiteter Battle-Modus

Mario Kart 8 Deluxe ist weniger ein Rennspiel als vielmehr ein Simulator, der Freundschaften auf die Probe stellt. Die Steuerung sitzt, die Strecken sind wunderschön gestaltet und du kannst sogar eine rote Muschel auf deine Oma schießen kurz vor der Ziellinie. Es ist das Komplettpaket, vollgepackt mit allen DLC-Strecken aus der Wii-U-Version und einem Battle-Modus, der endlich mehr als nur ein nachträglicher Einfall wirkt.

Das Gameplay ist Klassisches Kartrennen mit Hochglanz-Finish. Das Driften in den Kurven fühlte sich flüssig an, und dank der schieren Vielfalt an Charakteren, Fahrzeugen und Strecken gleicht kein Rennen dem anderen.

Dazu kommen Unterwasserfahrten, Abschnitte mit Schwerelosigkeit und Gleitphasen – so gibt es mitten im Rennen immer etwas Neues, auf das man reagieren muss, meist während man bei 150 km/h einer Banane ausweicht. Wenn du das Erlebnis mit ein paar tolles Switch-Zubehör, ich hatte riesigen Spaß mit dem Mario Kart Racing Wheel Pro Deluxe.

Optisch ist eseines der grafisch beeindruckendsten Spiele auf der Umschalten. Die Grafik ist ein echter Hingucker, die Strecken stecken voller kleiner Details, und alles läuft wie am Schnürchen, selbst im Split-Screen-Modus. Und dank „Smart Steering“ bleiben auch absolute Neulinge (meistens) auf der Strecke, ohne alle zwei Sekunden von der Rainbow Road zu fliegen.

Warum Nintendo-Switch-Fans daran Freude haben werden:

Mario Kart 8 Deluxe ist die erste Wahl für jede Party. Egal, ob du alleine, online oder mit drei Freunden auf der Couch spielst – es ist pures, perfekt inszeniertes Chaos. Wenn du auf der Suche nach einem der besten Nintendo Switch Unter den Spielen, die jedem Spaß machen, nimmt dieses hier im Grunde den Spitzenplatz ein.

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6. Pokémon Violett [Das beste Pokémon-Erlebnis in einer offenen Welt]

Plattformen Umschalten Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Game Freak Durchschnittliche Spielzeit Etwa 30 bis 40 Stunden für die Hauptgeschichte Am besten geeignet für Spieler, die sich auf das Erkunden konzentrieren Besondere Merkmale Open-World-Design, reitbare legendäre Pokémon, nicht-linearer Handlungsverlauf

Pokémon Violett bricht auf die beste Art und Weise mit der gewohnten Formel – endlich Hier kannst du eine völlig offene Welt erkunden und Pokémon in beliebiger Reihenfolge fangen. Kein Erzwingen mehr, bestimmte Routen zu nehmen, und keine Blockaden durch unsichtbare Mauern, die einem mitteilen: „Dein Pokémon ist noch nicht bereit“. Nur du, dein Koraidon-Reittier (ja, es ist auch dein Fahrrad/Jet/Gleiter) und eine riesige Welt voller Kreaturen, die es zu entdecken gilt, Kämpfe, die es zu gewinnen gilt, und Sandwiches, die man… zubereiten kann?

Genau wie beiall PokémonSpiele fürUmschalten, the Das Kernspielprinzip dreht sich nach wie vor darum, dein Team zusammenzustellen, Kämpfe auszutragen und es weiterzuentwickeln, aber jetzt fühlt es sich wie ein Abenteuer an, das du selbst gestaltest. Du hast drei Hauptstränge der Handlung – Arenen, Team-Star-Stützpunkte und Titan-Pokémon – und du kannst sie angehen, wie und wann immer du willst. Es ist chaotisch, an manchen Stellen noch etwas unausgereift, aber gleichzeitig macht es so viel Spaß wie schon seit Jahren nicht mehr in dieser Serie.

Optisch ist es eine gemischte Sache. Die künstlerische Gestaltung ist bezaubernd, die Welt ist farbenfroh und voller Leben, aber die Leistung kann manchmal etwas schwanken. Dennoch machen die Freiheit und der Umfang das mehr als wett, und auf seinen Pokémon herumzureiten wird nie wirklich langweilig.

Warum Nintendo-Switch-Fans daran Freude haben werden:

„Violet“ bringt den längst überfälligen Ehrgeiz in die Serie. Es ist mutig, experimentell und gibt den Spielern weitaus mehr Kontrolle über ihre Reise. Wenn du dir schon immer ein offeneres, freieres Pokémon Meiner Erfahrung nach ist dies eines der besten UmschaltenSpiele, in die man eintauchen kann – technische Pannen und alles.

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7. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD [Das beste storylastige Zelda-Spiel für Dungeon-Fans]

Plattformen Switch (Remaster des Wii-Titels von 2011) Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Nintendo Durchschnittliche Spielzeit Etwa 30 bis 40 Stunden Am besten geeignet für Spieler, denen die Handlung wichtig ist Besondere Merkmale Bewegungssteuerung, dungeonlastiges Design, die Entstehungsgeschichte von ZeldaZeitleiste

Skyward Sword HD greift das umstrittenste 3D-Thema auf Zelda und verleiht ihm neuen Schwung auf der Umschalten– diesmal mit flüssigerer Steuerung und einer dringend benötigten Verbesserung der Spielkomfort. Es ist ein lineareres, auf Dungeons ausgerichtetes Abenteuer als Breath of the Wild, aber es hat es in sicheinige der cleversten Rätselkonzepte und Weltentwürfe der Serie.

Du bist Link (Überraschung!), auf einem riesigen Vogel zwischen den Himmelsinseln hin und her fliegen und in die darunter liegenden, handgefertigten Regionen hinabgleiten. Jeder Bereich führt zu einem richtigen Dungeon, vollgepackt mit Rätseln und Gegnern, die einen wirklich zum Nachdenken zwingen, bevor man zuschlägt. Das Schwertkampfspiel ist kein sinnloses Herumhauen – man muss in die richtige Richtung zuschlagen, egal ob man Bewegungssteuerung oder Tasten benutzt.

Der Grafikstil ist eine Mischung aus Malerei und Aquarell, und die HD-Optik unterstreicht den Charme des Spiels. Es ist zwar kein visuelles Meisterwerk, aber farbenfroh, ausdrucksstark und voller Charakter, vor allem was die Figuren und die Bosskämpfe angeht.

Warum Nintendo-Switch-Fans daran Freude haben werden:

Skyward Sword HDsteht für dieZelda Fans, die Dungeons, eine Geschichte und eine klare Struktur suchen und nicht einfach nur durch eine offene Welt streifen wollen. Es ist ein eher geleitetes Abenteuer mit einigen der besten Schwertkämpfe der Reihe. Wenn du dich nach einem Spiel im klassischen Stil sehnst Zeldaauf derUmschalten, dann solltest du dir das unbedingt genauer ansehen.

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8. Kirby und das vergessene Land [Der beste 3D-Plattformer für gute Laune]

Plattformen Switch (Remaster des Wii-Titels von 2011) Erscheinungsjahr 2022 Entwickler HAL Laboratory Durchschnittliche Spielzeit Etwa 15 bis 20 Stunden Am besten geeignet für Fans von entspannten, unterhaltsamen 3D-Plattformspielen Besondere Merkmale „Mouthful-Modus“, in dem Kirby Alltagsgegenstände anlegen und als Waffen oder Werkzeuge einsetzen kann

Kirby ist endlich komplett in 3D, und es ist genau das alberne, unterhaltsame Abenteuer, das man sich wünscht. Das Gameplay ist klassisch Kirby: Saug deine Gegner auf, stehle ihre Kräfte und hüpfe durch farbenfrohe Level. Doch jetzt rennst du durch offene Welten voller Geheimnisse, seltsamer Dinge und jeder Menge Spaß.

Das Beste daran? Der „Mouthful-Modus“. Kirby kann Dinge wie Autos, Mülleimer und sogar Automaten (ja, Automaten!) verschlingen und sie nutzen, um Hindernisse zu zerstören oder Rätsel zu lösen. Das ist gleichzeitig absurd und genial.

Die Levels strotzen nur so vor Charakter und haben genau die richtige Prise Skurrilität. Man muss sich nicht allzu sehr umsehen, aber das Spiel belohnt einen, wenn man sich auf die Suche nach versteckten Schätzen macht. Es ist charmant, leicht zu erlernen und man kann kaum davon loskommen.

Warum Nintendo-Switch-Fans daran Freude haben werden:

Kirby und das vergessene Land ist eine absolute Spaßmaschine. In jedem Level wartet etwas Neues auf dich, von verrückten Kräften bis hin zu ausgefallenen Überraschungen, die dir ein Grinsen ins Gesicht zaubern. Es ist clever, schräg und wird nie langweilig. Wenn du ein Spiel suchst, das sich gut anfühlt und immer wieder für Spaß sorgt, dann ist das genau das Richtige für dich.

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9. Es braucht zwei [Bestes Koop-Spiel für zwei Spieler]

Plattformen Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2021 (Switch-Version 2022) Entwickler Hazellight Studios Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Am besten geeignet für Koop-Modus auf der Couch oder Online-Zweispieler-Modus Besondere Merkmale Ständig wechselnde Spielmechaniken, Rätsel-Plattformspiel, das auf Teamwork ausgelegt ist

Wir haben nicht viele Spiele wieEs braucht zwei. Es ist ein Koop-Spiel im wahrsten Sinne des Wortes – man kann es buchstäblich nicht alleine spielen. Du und dein Partner schlüpft in die Rollen von Cody und May, einem zankenden Paar, das durch die Tränen seines Kindes in Puppen verwandelt wurde (ja, wirklich), gefangen in einer magischen Welt, in der alles lebt und nichts einen Sinn ergibt.

Jedes Level bringt völlig neue Spielmechaniken mit sich: In einem Moment drehst du die Zeit zurück, im nächsten setzt du Magnete ein, fliegst auf Flughörnchen oder reitest auf Fröschen. Es steht nie still, was einen großen Teil seiner Anziehungskraft als eines der Die besten Koop-Spieleda draußen.

Was das Gameplay angeht, ist es ein eine Mischung aus Rätseln, Plattformspiel, Minispielen und purem Chaos Das Spiel ist darauf ausgelegt, echte Teamarbeit zu fördern. In einem Moment lacht man noch, im nächsten streitet man sich über das Timing. Jeder Level sieht anders aus und fühlt sich anders an, als wäre es eine Zusammenstellung der besten Ideen der Entwickler, die einfach alles an die Wand geworfen haben – und es irgendwie geschafft haben, dass alles funktioniert.

Warum Nintendo-Switch-Fans daran Freude haben werden:

Das ist das Koop-Spiel, das man sich kauft, um Freundschaften auf die Probe zu stellen und Beziehungen zu kitten (oder vielleicht auch umgekehrt). Es ist clever, rasant, witzig und von Anfang bis Ende wirklich überraschend. Wenn du jemanden zum Spielen hast, Es braucht zwei gehört zweifellos zu den besten Erlebnissen auf der Umschalten– und eines, das ihr tatsächlich gemeinsam zu Ende spielen wollt.

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10. Bergbau, Handwerk [Die beste Sandbox für Baumeister und Entdecker]

Plattformen Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Mobilgeräte – so ziemlich alles, was einen Bildschirm hat Erscheinungsjahr 2011 (Switch-Version 2018) Entwickler Mojang Studios Durchschnittliche Spielzeit Endlos Am besten geeignet für Kreative Baumeister und Survival-Fans Besondere Merkmale Handwerk, Erkundung, uneingeschränkte kreative Freiheit

Bergbau, Handwerk auf der Switch ist genau das, was man erwarten würde – ein ein fantastisches Sandbox-Erlebnis, aber tragbar. Du startest in einer zufällig generierten Welt und entwickelst dich vom Bäumeschlagen zum Bauen von Burgen, Achterbahnen oder funktionierende Taschenrechner. Willst du die Nacht überleben, tief in die Erde graben oder einfach nur im Kreativmodus herumspielen? Es ist deine Welt. Mach, was du willst.

Man fängt bei Null an, sammelt Materialien und verwandelt die Welt nach und nach in das, was man will – eine Festung, einen Bauernhof oder etwas völlig Absurdes. In einer Spielsitzung gräbt man nach Diamanten, in der nächsten formt man einen Berg um, einfach nur, weil man es kann. Es ist genau das eine Mischung aus Freiheit und stetigem Fortschritt das fesselt einen einfach.

The UmschaltenDiese Version läuft super… und die Möglichkeit, von der Couch, vom Bett oder unterwegs in deine Welt einzutauchen, macht es nur noch schwerer, das Spiel aus der Hand zu legen. Auch lokale und Online-Multiplayer-Modi sind mit dabei, sodass du gemeinsam mit Freunden bauen (oder Dinge in die Luft jagen) kannst.

Warum Nintendo-Switch-Fans daran Freude haben werden:

Das ist einer der einfachsten Käufe auf der Plattform. Egal, ob du auf Überleben, Bauen oder Erkunden stehst oder einfach nur bei einem großen, blockartigen Projekt die Seele baumeln lassen möchtest, Bergbau, Handwerk bietet dir die Werkzeuge und lässt dir freien Lauf. Es vereint Kreativität, Entdeckungsfreude und Chaos – und funktioniert perfekt auf dem Umschalten.

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11. Yoshis handgemachte Welt [Der beste gemütliche Plattformer mit handgemachtem Charme]

Plattformen Umschalten Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Wohlfühlgefühl Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Am besten geeignet für Entspanntes Plattformspiel Besondere Merkmale Ein handgezeichneter Grafikstil, Erkundung auf mehreren Ebenen

Yoshis handgemachte Welt ist ein Side-Scrolling-Plattformspiel, das aus Klebestiften, Pappe und Wackelaugen besteht. Jeder Level sieht aus, als wäre er mit Schere, Klebeband und einem Haufen Bastelmaterialien gestaltet worden – im besten Sinne. Überall sieht man Milchkartons, Pappteller und flauschige Pfeifenreiniger. Es ist langsamer als die meisten Plattformspiele, was gibt dir Zeit, dich umzuschauen, Geheimnisse zu entdecken und die skurrilen kleinen Details zu genießen.

Die Überraschung?Nachdem du einen Level geschafft hast, kannst du ihn noch einmal rückwärts spielen. Dieselbe Bühne, ein ganz anderer Blickwinkel. Es ist, als würde man hinter die Kulissen spähen – nur dass hier Shy Guys Pappkühe verstecken. Eine einfache Idee, die für überraschend viel Wiederspielwert sorgt.

Es istTolles Einzelspieler-Erlebnis, aber im Koop-Modus noch besser, vor allem, wenn du mit einem jüngeren Spieler spielst oder einfach nur mit jemandem, der Spaß haben und Eier auf die Shy Guys werfen will.

Warum Nintendo-Switch-Fans daran Freude haben werden:

Wenn du auf der Suche nach etwas Leichtem, Kreativem und einfach nur Niedlichem bist, Yoshis handgemachte Welt ist ein Kinderspiel. Es soll dich nicht herausfordern, sondern verzaubern. Perfekt, um zur Ruhe zu kommen, in deinem eigenen Tempo auf Entdeckungsreise zu gehen und dich in einer Welt aus Papier und Schnüren zu verlieren.

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12. Fortnite [Das beste kostenlose Battle-Royale-Spiel für die Switch]

Plattformen Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Android, Cloud-Gaming Erscheinungsjahr 2017 (Switch-Version 2018) Entwickler Epic Games Durchschnittliche Spielzeit Unendlich oft wiederholbar Am besten geeignet für Fans von Battle Royale Besondere Merkmale Bauen, regelmäßige Live-Events, Crossovers, Kreativmodus

Fortniteist einPopkultur-Mixer mit Raketenwerferund einer derDie besten Battle-Royale-Spiele immer. In einem Moment baust du noch einen Scharfschützen-Turm, im nächsten tanzt du als Ariana Grande – und irgendwie passt das alles einfach zusammen. Das UmschaltenDiese Version bietet das volle Erlebnis: Battle Royale, Zero-Build-Modus, Kreativ-Karten und diese riesigen In-Game-Events die sich anfühlen wie digitale Konzerte mit Kugeln.

Die Kernschleife ist einfach: Komm vorbei, rüste dich aus und kämpfe ums Überleben, bis du als Letzter übrig bleibst. Oder du suchst einfach in einem Gebüsch nach Beute und genießt die Atmosphäre – ganz wie du willst. Und wenn dich das schnelle Bauen von Festungen stresst, sorgt der „Zero Build“-Modus dafür, dass der Fokus auf dem Zielen liegt und nicht auf der Architektur.

Fortnite steht nie still. In der einen Woche sind es Lichtschwerter, in der nächsten Anime-Power-Ups, und dann ist man plötzlich in einer LEGO Die Welt auf einem Huhn reitend. Jede Saison stellt die Regeln auf den Kopf, führt neue Waffen ein und wirft einfach so einen absurden Crossover ein, nur weil es geht. Und auch wenn die Switch-Version zwar keine Schönheitspreise gewinnen wird, macht sie doch eine gute Figur – und, was noch wichtiger ist, sie lässt sich hervorragend spielen.

Warum Nintendo-Switch-Fans daran Freude haben werden:

Es ist kostenlos, es ist schnell und es bietet mehr Inhalte als die meisten kostenpflichtigen Spiele. Egal, ob du auf den Sieg aus bist oder einfach nur mit Freunden herumalbern willst, die als Peely, die Banane, verkleidet sind, Fortnite Das ist chaotischer Spaß, wie er im Buche steht. Und dank Crossplay mangelt es nie an Gegnern.

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13. Mario Strikers: Battle League [Das beste Arcade-Sportspiel für chaotischen Spielspaß]

Plattformen Umschalten Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Next Level Games Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden im Einzelspielermodus, unbegrenzt im Mehrspielermodus Am besten geeignet für Chaotische Couch-Spiele Besondere Merkmale 5-gegen-5-Fußball im Arcade-Stil mit Power-Ups, Tacklings und vollständiger Charakteranpassung

Mario Strikers: Battle League sorgt für Chaos und schert sich keinen Deut um Fairplay. Es ist so eine Art Fußball, aber mit Elektrozaun, riesigen Granaten und keinem Schiedsrichter, der dich davon abhält, deine Freunde gegen die Wand zu rammen. Gespielt wird 5 gegen 5, es gibt die üblichen Pässe und Schüsse, aber auch „Hyper Strikes“, bei denen sich der Ball in einen zielstrebigen Meteor verwandelt. Bei der Verteidigung geht es mehr um Brutalität als um Strategie, und ja, es macht genauso viel Spaß, wie es klingt.

Jede Figur hat unterschiedliche Werte und Spezialangriffe, und mit der Ausrüstung kannst du ihr Spielverhalten anpassen – oder Waluigi einfach besonders lächerlich aussehen lassen. Die Die Steuerung ist präzise, die Spiele sind rasant… und jedes Tor fühlt sich verdient an … oder in letzter Sekunde durch einen glücklichen Gegenstandfund ergattert. Mario Strikers wird nicht auf irgendeiner Liste der die besten Sportspiele für Umschalten, aber das war ohnehin nicht die Idee.

Warum Nintendo-Switch-Fans daran Freude haben werden:

Wenn du deine Sportspiele laut, schräg und ein bisschen unfair magst, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich. Es eignet sich perfekt, um mit Freunden zu sticheln, absurde Spielzüge zu zeigen oder einfach nur zuzusehen, wie Donkey Kong einen Ball mit einem Kopfstoß in den Orbit befördert. Fußballpuristen sollten sich wohl lieber woanders umsehen, aber wenn du auf der Suche nach übertriebenem Spaß bist, Mario Strikersliefert.

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14. Hollow Knight [Das beste Metroidvania für Hardcore-Entdecker]

Plattformen Switch, PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 (Switch-Version 2018) Entwickler Team Cherry Durchschnittliche Spielzeit 25–40 Stunden Am besten geeignet für Metroidvania-Fans und Lore-Jäger Besondere Merkmale Eine riesige, zusammenhängende Welt, rasante Kämpfe, eindringliche handgezeichnete Grafik

Hollow Knight versetzt dich in die Ruinen eines vergessenen Insektenreichs und überlässt es dir, alles selbst herauszufinden. Keine Tutorials und keine blinkenden Schilder, die dir sagen, wohin du gehen sollst. Nur du, ein winziges Schwert namens Nagel und eine riesige unterirdische Welt voller seltsamer Käfer und versteckter Gefahren. Du wirst die Welt erkunden, seltsame kleine Albträume bekämpfen und auf Figuren stoßen, die dir vielleicht helfen wollen – oder auch nicht. Die Geschichte ist da, wenn du aufmerksam bist, und ich kann dir nur wärmstens empfehlen, dich darauf einzulassen.

The Die Kämpfe sind dynamisch und machen Spaß, mit viel Bewegungsfreiheit und regelmäßigen Updates. Das Erkunden ist hier jedoch das eigentliche Highlight. Die Karte wird immer größer – Höhlen, Städte, Gärten, Katakomben – alles handgefertigt und voller Geheimnisse. Es ist die Art von Spiel, bei der man eine falsche Abzweigung nimmt und an einem furchterregenden Ort landet … aber vielleicht auch seinen neuen Lieblings-Bosskampf entdeckt.

Warum Nintendo-Switch-Fans daran Freude haben werden:

Das ist eines der besten Spiele auf der UmschaltenFür Spieler, die eine Herausforderung, Atmosphäre und eine Welt suchen, die ihrer Neugier gerecht wird. Es ist hart, aber fair, wunderschön, aber trostlos – und wenn es dich erst einmal gepackt hat, lässt es dich nicht mehr los. Bonus: Für das, was man dafür bekommt, ist es absurd günstig.

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15. Ori und der blinde Wald [Bester emotionaler Abenteuer-Plattformer]

Plattformen Switch, PC, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2015 (Switch-Version 2019) Entwickler Moon Studios Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Am besten geeignet für Fans von Metroidvanias und emotionaler Erzählkunst Besondere Merkmale Wunderschöne handgemalte Grafiken, jede Menge emotionale Höhepunkte, ein bewegender Soundtrack

Ori und der blinde Wald ist ein wunderschönes Biest. Die Grafik sieht aus, als hätte jemand mit einem Aquarellpinsel auf deinen Bildschirm gemalt und einfach nicht mehr aufhören wollen. Du steuerst einen winzigen, leuchtenden Geist, dessen Bewegungen so geschmeidig sind, dass Parkour dagegen fast schon träge wirkt.

Die Rätsel sind nicht nur Füllmaterial – sie stellen dein Gehirn auf die Probe, ohne es zu überfordern. Und die Geschichte? Sie schleicht sich geht einem unter die Haut und ist emotionaler als ein Rom-Com-Marathon. Es ist ein anspruchsvolles Spiel, das Respekt einflößt, aber einen Boss zu besiegen oder einen versteckten Weg zu entdecken, fühlt sich an wie ein Jackpot – wenn Jackpots mit einem hammermäßigen Soundtrack und null nervigen Werbeanzeigen einhergingen.

Warum Nintendo-Switch-Fans daran Freude haben werden:

Es ist ein echtes Juwel, das fantastisch aussieht, sich wunderbar spielen lässt und eine Geschichte erzählt, die einen mitten ins Herz trifft. Ori und der blinde Wald ist ein absolutes Muss für alle, denen das Spielen etwas bedeutet – und die dabei verdammt viel Spaß haben wollen.

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16. Mario + Rabbids: Königreich-Schlacht [Beste taktische Strategie mit komödiantischem Einschlag]

Plattformen Umschalten Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Ubisoft Mailand Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Am besten geeignet für Fans von taktischen Strategiespielen mit einer skurrilen Note Besondere Merkmale Rundenbasierte Kämpfe, kreatives Leveldesign, urkomische Rabbids-Eskapaden

Mario + Rabbids das passiert, wenn Nintendo and Ubisoft eine wilde Party schmeißen und vergessen, aufzuräumen. Das ist ein ein großartiges taktisches Rollenspiel das sich ins Chaos einschleicht, wobei Mario sich mit Rabbids zusammentut, die wie deine Lieblingsfreunde aus dem Pilzkönigreich gekleidet sind. Ja, es gibt tatsächlich einen Rabbids-Luigi. Du bewegst dich über rasterbasierte Schlachtfelder, wirfst Waffen und suchst Deckung während Fallen und Sprengfässer dich auf Trab halten.

Die Kämpfe sind anspruchsvoll, aber niemals überfordernd. Jeder Held hat seinen eigenen Trick, und wenn man diese Tricks miteinander kombiniert, entsteht der Zauber. In einem Moment springst du von Rabbid Luigi ab, im nächsten schießt du mit einem Jojo auf Goombas. Abseits der Hauptroute verbergen sich auf der Karte Rätsel und Extras – stöbere ein bisschen herum, und du wirst davon profitieren.

Warum Nintendo-Switch-Fans daran Freude haben werden:

Clevere Taktiken, verpackt in Slapstick. Das kratzt am Ausgaben Es juckt zwar, aber man kann trotzdem lachen, während man das Unheil plant. Rabbids dabei zuzusehen, wie sie sich als Mario-Figuren verkleiden? Ein Chaos, das einem den Mund wässrig macht.

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17. Donkey Kong Country: Tropischer Frost [Der beste Präzisions-Plattformer für erfahrene Spieler]

Plattformen Switch, Wii U Erscheinungsjahr 2014 (Switch-Version 2018) Entwickler Retro Studios Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Am besten geeignet für Echte Plattformspiel-Fans Besondere Merkmale Präzise Steuerung, vielschichtiges Leveldesign, Funky-Modus für Gelegenheitsspieler

Tropischer Frost klingt chillig (Wortspiel beabsichtigt), aber es hat mich zerkaut und in einen bodenlosen Abgrund gespuckt. Das ist Donkey Kong in seiner härtesten Phase – knifflige Plattform-Abschnitte, gnadenlos platzierte Gegner und Levels, die immer wieder mit Überraschungen aufwarten Gerade wenn man denkt, man hätte sie durchschaut. Es ist hart, aber fair, und wenn man eine Sequenz nach zwanzig Versuchen endlich schafft, ist das ein großartiges Gefühl.

Die Levels sind mehr als nur hübsche Kulissen. Jedes einzelne ist voller Action und Überraschungen – In einem Moment weicht man im Dschungel herabfallenden Früchten aus, im nächsten rast man mit einer Rakete durch eine einstürzende Fabrik. Das Ganze ist wunderschön animiert, untermalt von Musik, die zwischen entspannter Stimmung und voller Panik schwankt.

Der Funky-Modus ist da, wenn du es etwas gemütlicher angehen lassen möchtest. Er hat mehr Gesundheit, unbegrenzte Ausweichmanöver und ein Surfbrett, das Stacheln nichts anhaben kann. Es ist keine Schande, ihn einzusetzen – dieses Spiel ist kein Kinderspiel.

Warum Nintendo-Switch-Fans daran Freude haben werden:

Es ist ein Meisterwerk des Plattformspiels. Wenn du etwas suchst, das deine Reflexe auf die Probe stellt, Präzision belohnt und dich gerne ins Schwitzen bringt, Tropischer Frost is DK in Bestform. Lass dich nur nicht vom Namen täuschen, es ist alles andere als chillig.

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18. Celeste [Der beste anspruchsvolle Indie-Plattformer mit Herz]

Plattformen Switch, PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Maddy entwickelt Spiele Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Am besten geeignet für Plattformspiel-Puristen, die eine Herausforderung suchen Besondere Merkmale Präzise Steuerung, Assistenzmodus, überraschend bewegende Geschichte

Falls du dich jemals gefragt hast, wie ein gnadenloser Plattformer aussehen könnte, präsentiere ich dir Celeste. Es gibt nur dich, einen Berg und jede Menge Möglichkeiten, von ihm herunterzufallen. Jeder Bildschirm ist eine Herausforderung an deine Präzision – knappe Sprünge, Luftsprünge und Spikes – einfach überall. Aber die Steuerung ist so präzise, dass man dem Spiel nie die Schuld geben wird. Es liegt immer an einem selbst. Und irgendwie macht das das Ganze fair.

Der Retro-Grafikstil hält die Dinge einfach, aber Die Animation ist klar und ausdrucksstark. Der Soundtrack? Ein synthlastiger, emotionaler Schlag in die Magengrube, der es irgendwie schafft, dass sich 200 Stürze hintereinander seltsamerweise inspirierend anfühlen. Die Art und Weise, wie das Spiel seine Geheimnisse enthüllt, erinnerte mich auch an einige tolle Metroidvanias, auch wenn das Kern-Gameplay diesen Anforderungen nicht ganz gerecht wird.

Und hinter dem nervösen Gameplay verbirgt sich ein Eine Geschichte, die einen stärker berührt, als man erwarten würde – über Angst, Druck und warum wir weiterklettern, obwohl alles dagegen spricht.

Mach dir keine Sorgen, wenn du kein Masochist bist. Im Assist-Modus kannst du den Schwierigkeitsgrad anpassen ohne die Stimmung zu trüben. Du kannst das Spiel etwas verlangsamen, dir zusätzliche Sprints gönnen oder einfach mal durchatmen und die Fahrt genießen.

Warum Nintendo-Switch-Fans daran Freude haben werden:

Es ist hart, ehrlich und nimmt Rücksicht auf deine Zeit. Celeste Es fordert dich heraus, besser zu werden, ohne dabei laut zu schreien – und macht das zu etwas wirklich Bewegendem. Außerdem ist es ein tragbarer Schmerz. Was kann man daran nicht lieben?

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19. Bioshock: Die Sammlung [Die besten storybasierten Shooter im Überblick]

Plattformen Switch, PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2020 (Switch-Version) Entwickler Blind Squirrel Games/2K Durchschnittliche Spielzeit 35–50 Stunden Am besten geeignet für Fans von storybasierten Shootern Besondere Merkmale Fesselnde Welten, moralische Entscheidungen, ikonisches Design

BioShock: Die Sammlung ist im Grunde genommen drei existenzielle Krisen zum Preis von einer. Du bekommstBioShock, BioShock 2undUnendlich, jede mit ihren eigenen verdrehten Welten, wilden Kräften und Sprüchen, die einen dazu bringen, die Realität zu hinterfragen. In einem Moment versetzt man Splicer in einer zerstörten Unterwasserstadt einen Stromschlag. Im nächsten befindet man sich in einer schwebenden Himmelsutopie, die von einem Typen mit viel zu vielen Flaggen regiert wird.

Es ist eintoll Ein Ego-Shooter, aber keiner von der „Run-and-Gun“-Sorte. Du hast zwar Waffen, aber auch genetische Kräfte, mit denen du Fallen stellen, Krähen herbeirufen oder einen Raum im wahrsten Sinne des Wortes zum Leuchten bringen kannst. Die Kämpfe sind clever, das Tempo sorgt für Spannung, und die Geschichte geht stärker unter die Haut, als man denkt – vor allem, wenn man sich ohne Vorwissen darauf einlässt.

Und ja,Es läuft einwandfrei auf Umschalten. Die Bildraten bleiben stabil, die Grafik ist gestochen scharf, und alle drei Spiele unterwegs zu haben, kommt einem fast wie ein Verbot vor.

Warum Nintendo-Switch-Fans daran Freude haben werden:

Du bekommst drei Kultspiele, die alle voller Atmosphäre und spannender Geschichten stecken und genug Feuerkraft bieten, um einen Big Daddy zu braten. Wenn du storylastige Shooter suchst, in denen du trotzdem noch Bienen auf Leute werfen kannst, ist das hier genau das Richtige für dich.

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20. Need for Speed: Hot Pursuit [Das beste Arcade-Rennspiel für Adrenalinjunkies]

Plattformen Switch, PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2020 (ursprünglich 2010) Entwickler Criterion Games Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Am besten geeignet für Fans von Arcade-Rennspielen Besondere Merkmale Polizei gegen Rennfahrer, Autolog-Herausforderungen, rasantes Chaos mit umfassender Online-Unterstützung

Need for Speed: Hot Pursuit ist nur Show, kein Realismus und einer der Die besten Rennspiele on Umschalten. Es istArcade-Rennspiele vom Feinsten – strenge Kontrollen, wahnsinnige Geschwindigkeiten und ein Polizistenmodus, in dem man andere legal von der Straße rammen darf. Man kann entweder als Gesetzloser spielen, der versucht, der Polizei zu entkommen, oder die Seiten wechseln und mit Nagelstreifen, EMPs und allem, was die Polizei sonst noch zu bieten hat, hart durchgreifen.

Die Rennen sind schnell, laut und aggressiv. Hier geht es nicht um Kurventechnik, sondern darum, Hubschraubern auszuweichen und lange genug zu überleben, um heil die Ziellinie zu überqueren. Das Autolog-System spornt dich ständig dazu an, deine Freunde zu übertrumpfen, und the UmschaltenDiese Version läuft überraschend flüssig, selbst wenn alles in die Luft fliegt.

Es istpurer, ausgelassener Spaß in einer Welt, in der Verkehrsregeln nichts bedeuten und ein Unfall bei 320 km/h einfach dazugehört.

Warum Nintendo-Switch-Fans daran Freude haben werden:

Das ist Rennspaß pur, bei dem es richtig zur Sache geht. Du musst dich nicht um Tuning-Menüs und Übersetzungsverhältnisse kümmern – hier geht’s nur um Nitro, Gummi und Rache. Wenn du die Straße unsicher machen und vielleicht ein paar Freundschaften ruinieren willst, Verfolgungsjagd überzeugt nach wie vor.

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21. Dragon Ball: Xenoverse 2 [Der beste Anime-Kampfspiel mit RPG-Tiefe]

Plattformen Switch, PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 (Switch-Version) Entwickler Dimps Durchschnittliche Spielzeit 30–60 Stunden Am besten geeignet für DBZ Fans, die selbst entworfene Charaktere lieben Besondere Merkmale Zeitreise-Chaos, RPG-Elemente, riesige Online-Schlachten

Xenoverse 2 Damit kannst du Freezer mit deinem eigenen, individuell gestalteten Saiyajin ins Gesicht schlagen. Was brauchen wir sonst noch? Du wirst in ein wildes Abenteuer hineingeworfen Dragon Ball Eine Zeitachse, die auseinanderbricht, und es ist deine Aufgabe, sie wieder in Ordnung zu bringen indem ich der Zeitpatrouille beitrete und ein paar Bösewichte zur Strecke bringe.

Es ist eineine Mischung aus einem Arena-Kämpfer und einem ein großartiges Rollenspiel. Die Kämpfe sind rasant, spektakulär und voller bildschirmfüllender Explosionen. Du kannst fliegen, dich teleportieren, gewaltige Ki-Schläge abfeuern und dich mitten im Kampf sogar in einen Super-Saiyajin verwandeln. Zwischen den Missionen gibt es eine riesige Hub-Welt, in der du trainieren, einkaufen und andere Spieler online herausfordern kannst.

Es gibt eine absurde Menge an Inhalten – Unzählige Charaktere, Outfits, Fähigkeiten und Fanservice in jede Ecke gepfercht. Und ja, das UmschaltenDiese Version kann sich durchaus sehen lassen: Sie bietet einen umfassenden lokalen und Online-Mehrspielermodus sowie Bewegungssteuerung, falls man sich das zutraut.

Warum Nintendo-Switch-Fans daran Freude haben werden:

Das ist ein echtesDragon Ball Ein echtes Power-Erlebnis, gemacht für Fans, die Teil der Show sein wollen. Wenn du schon mal „Kamehameha!“ in deinen Bildschirm geschrien hast, ist das hier genau das Richtige für dich.

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22. Sonic Mania [Der beste Retro-Plattformer für Geschwindigkeitsfans]

Plattformen Switch, PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Christian Whitehead / Headcannon / PagodaWest Games Durchschnittliche Spielzeit 5–8 Stunden Am besten geeignet für Fans vonklassisch Sonic und Speedrunner Besondere Merkmale Bereiche im Retro-Stil, flüssige Plattform-Action, neue Varianten klassischer Levels

Sonic Mania ist nicht nur eine Reminiszenz – es ist ein eine regelrechte Liebeserklärung an die Genesis-Ära, mitgeschrieben von den Fans, die es am besten kennen. Es bringt all das zurück, was die alte Schule SonicSingen:Präzise Steuerung, wildes Leveldesign und die perfekte Mischung aus Geschwindigkeit und Chaos. In einem Moment saust du durch Schleifen, im nächsten springst du über Federn in einen Bosskampf, der wie ein Automat aussieht.

Du hast die Wahl zwischen Sonic, Tails oder Knuckles, jede mit unterschiedlichen Routen und Tricks. Die neuen Level fügen sich nahtlos in die Klassiker ein, und die überarbeiteten alten? Einfach grandios. Das Ganze ist in einen pixelgenauen Stil gehüllt, der die 90er irgendwie noch besser aussehen lässt, als man sie in Erinnerung hat.

And es läuft wie geschmiert auf Umschalten – Ob im Handheld-Modus, im Dock oder wie auch immer. Keine Aussetzer, keine seltsamen Ladezeiten, einfach schnell, flüssig und endlos wiederholbar.

Warum Nintendo-Switch-Fans daran Freude haben werden:

Das ist ein KlassikerSonic, nur besser. Egal, ob du mit „Green Hill Zone“ aufgewachsen bist oder einfach nur gerne schnell fährst und Dinge kaputt machst, Sonic Mania trifft den Nagel auf den Kopf.

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23. Xenoblade Chronicles 3 [Das beste JRPG für epische Geschichten und Erkundungen]

Plattformen Umschalten Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Monolith Soft Durchschnittliche Spielzeit 80–100+ Stunden Am besten geeignet für Fans von JRPGs und einer umfangreichen Hintergrundgeschichte Besondere Merkmale Kämpfe mit sechs Charakteren, riesige offene Gebiete, eine mitreißende Geschichte

Xenoblade Chronicles 3ist eineine gewaltige, emotionale Science-Fiction-Oper mit Schwertern, die so groß sind wie Motorräder und eine Geschichte, die nach den Sternen greift. Du steuerst ein Team aus sechs Soldaten, die in einen endlosen Krieg verwickelt sind und langsam erkennen, dass es um weit mehr geht als nur darum, wer gewinnt. Stell dir vor, Final Fantasy, aber mit mehr Mechs und weniger Frisuren.

The Das Kampfsystem läuft in Echtzeit und erinnert an ein MMO – Die Positionierung ist entscheidend, Fähigkeiten haben Abklingzeiten, und jeder Charakter hat eine einzigartige Rolle. Du wechselst die Klassen, kombinierst Angriffe und schaltest schließlich spektakuläre riesige Mech-Formen namens Ouroboros frei. Das klingt chaotisch, aber sobald du im Spielfluss bist, passt alles zusammen.

Die Welt ist riesig, seltsam und voller Details. Du durchquerst windgepeitschte Klippen, leuchtende Feuchtgebiete und halb verschüttete Maschinen von der Größe ganzer Gebäude. Es wirkt fremdartig und doch bewohnt, als würde man die Ruinen von etwas Uraltem und Gefährlichem erkunden. Die Umschaltenhält die Form, ohne in den Händen zu schmelzen.

Warum Nintendo-Switch-Fans daran Freude haben werden:

Es ist groß, beeindruckend und wie geschaffen dafür, stundenlang darin zu versinken. Wenn du dich für facettenreiche Welten, dramatische Wendungen und Kämpfe begeisterst, bei denen du dich voll und ganz auf deine Charakterkonfigurationen stürzen kannst, Xenoblade 3 liefert – und legt obendrein noch einen Haufen Nebenquests drauf.

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24. Just Dance 2025 Edition [Das beste Partyspiel für alle Spielstärken]

Plattformen Switch, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Ubisoft Durchschnittliche Spielzeit Unbegrenzt Am besten geeignet für Partygänger, Freizeit-Sportler und Tanzbegeisterte Besondere Merkmale 40 neue Songs, Online-Multiplayer, saisonale Events, Handy-Ortung

Just Dance 2025 ist es egal, ob du Rhythmusgefühl hast – Hauptsache, du bist in Bewegung. Es ist der ultimative Ort, an dem niemand urteilt – hier kannst du in weniger als fünf Minuten von Dua Lipa zu Shrek wechseln, ohne dass es jemandem auffällt. Die Einrichtung ist ganz einfach und ein ideal Nintendo SwitchFamilienspiel wenn du ein paar Kalorien verbrennen und dabei jede Menge Spaß haben willst.

Die Trackliste vereint Chartstürmer, Klassiker und gerade genug ausgefallene Stücke, um die Sache interessant zu halten. Ja, Es gibt ja noch K-Pop. Nein, die Bewegungen wirst du trotzdem nicht hinbekommen. Und das Beste daran? Du brauchst nicht einmal schicke Switch-Controller Spaß zu haben (aber mit ihnen macht es definitiv mehr Spaß).

Du brauchst nicht einmal einen Joy-Con. Nimm einfach dein Handy, starte die App und leg los. Alleine, im Koop-Modus oder in richtigen Online-Tanzduellen – Das Spiel hält alles fest. Regelmäßige Updates und Events liefern dir immer wieder neue Gründe, wiederzukommen, und die Menüs sind so übersichtlich, dass selbst deine Oma den Weg zu Bad Bunny finden würde.

Warum Nintendo-Switch-Fans daran Freude haben werden:

Es ist Cardio-Training in Verkleidung. Ideal für Partys, Familienabende oder zum Tanzen allein im Wohnzimmer. Wenn du einen Puls und ein bisschen Platz auf dem Boden hast, Just Dance 2025 wird einen Weg finden, dich zum Handeln zu bewegen.

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25. Grand Theft Auto: Die Trilogie – Die Definitive Edition [Die beste Sammlung von Open-World-Klassikern]

Plattformen Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 (Switch-Version) Entwickler Grove Street Games / Rockstar Games Durchschnittliche Spielzeit 60–80 Stunden Am besten geeignet für Fans von Chaos in offenen Welten Besondere Merkmale Drei Open-World-Spiele in einem Paket, modernisierte Steuerung auf Basis von GTA V, die Cheats funktionieren immer noch

Es ist die Trilogie, die einer ganzen Generation beigebracht hat, wie man Autos klaut, der Polizei ausweicht und mit einem Raketenwerfer alles in die Luft jagt – jetzt auf deinem Umschalten. Der große Zugraub III, Vice CityundSan Andreassind wieder da mitmoderne Steuerung, überarbeitete Grafik und der ganze chaotische Charme die sie überhaupt erst berüchtigt gemacht haben.

Sich erneut mit den Geschichten von Claude, Tommy und CJ zu beschäftigen, ist nach wie vor ein wildes Abenteuer, und das Lesen eines GTA: Die TrilogieRezension ist eine hervorragende Möglichkeit, sich auf die riesige Menge an Inhalten vorzubereiten, die in diesem Paket auf Sie wartet.

Ja, es ist nicht die schönste Portierung, und manche Ecken sind noch ein bisschen unausgereift. Aber die Freiheit ist nach wie vor unübertroffen. Du kannst einen Panzer kapern, einen Revierkampf anzetteln oder einfach nur zu 80er-Jahre-Synthie-Musik abgehen während man mit dem Motorrad in einen Pool springt. Es ist ein Open-World-Chaos, das trotz aller Mängel immer noch überzeugt.

Und hey, spielen San Andreas Auf einem Handheld fühlt es sich ein bisschen so an, als würde man mit etwas durchkommen. Im positiven Sinne.

Warum Nintendo-Switch-Fans daran Freude haben werden:

Drei legendäre Städte, ein Download-Button. Wenn du Klassiker magst GTA Blutbad für unterwegs – mit Missionen, Musik und mehr Explosionen als in einem Sommer-Blockbuster – diese Sammlung hält nach wie vor, was sie verspricht. Erwarte nur nicht, dass sie sich anständig benimmt.

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Kommende Nintendo Switch-Spiele

The Umschalten Das Angebot wird immer besser, und 2026 hält eine ganze Reihe wirklich spannender Titel für uns bereit. Jeder einzelne hat etwas Einzigartiges zu bieten, und ehrlich gesagt, mein Spielestapel schreit schon jetzt nach Aufmerksamkeit.

Rhythm Heaven Groove (2026) – Nach über einem Jahrzehnt des Wartens ist die Rhythmus-Spielreihe endlich zurück. Ich bin wirklich gespannt, welche neuen Minispiele sie sich diesmal ausgedacht haben. Mit Musik von Tsunku♂ und dem typischen skurrilen Charme wird dies das perfekte Spiel für zwischendurch auf der Switch sein.

– Nach über einem Jahrzehnt des Wartens ist die Rhythmus-Spielreihe endlich zurück. Ich bin wirklich gespannt, welche neuen Minispiele sie sich diesmal ausgedacht haben. Mit Musik von Tsunku♂ und dem typischen skurrilen Charme wird dies das perfekte Spiel für zwischendurch auf der Switch sein. Professor Layton und die neue Welt des Dampfes (2026) – Professor Layton und Luke treffen sich wieder in einer dampfbetriebenen amerikanischen Stadt, und ich bin total gespannt darauf. Die Serie hat schon immer die perfekte Mischung aus charmanter Erzählkunst und kniffligen Rätseln getroffen, und dieser Teil scheint diese klassische Magie in einem neuen Setting wieder aufleben zu lassen. Außerdem wird die Switch-2-Version eine Maussteuerung bieten, was ziemlich cool ist.

– Professor Layton und Luke treffen sich wieder in einer dampfbetriebenen amerikanischen Stadt, und ich bin total gespannt darauf. Die Serie hat schon immer die perfekte Mischung aus charmanter Erzählkunst und kniffligen Rätseln getroffen, und dieser Teil scheint diese klassische Magie in einem neuen Setting wieder aufleben zu lassen. Außerdem wird die Switch-2-Version eine Maussteuerung bieten, was ziemlich cool ist. Pokémon Champions (2026) – Im Grunde handelt es sich hierbei um eine moderne Version von „Pokémon Stadium“, und es wird im großen Stil im Wettkampfbereich durchstarten. Der Einstieg ist kostenlos, es gibt Cross-Play zwischen Switch und Mobilgeräten, und es wird „Scarlet & Violet“ bei den Weltmeisterschaften 2026 ablösen. Wenn du dich für Wettkampfkämpfe interessierst, wird dies deine neue Heimat sein.

Die kommendenUmschalten Die Spiele sehen fantastisch aus, und 2026 verspricht ein weiteres großartiges Jahr für Nintendo Fans. Die Zukunft sieht rosig aus!

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Häufig gestellte Fragen