23 juegos similares a «It Takes Two»: descubre a qué jugar en 2025

He elaborado una lista de los mejores juegos similares a Se necesitan dos que se nutren del trabajo en equipo y la creatividad compartida. Cada año salen al mercado nuevos títulos cooperativos, pero solo unos pocos destacan como auténticas joyas. Para ayudarte a elegir entre tanta oferta, ¡echa un vistazo a esta lista clasificada!

Esta galardonada aventura demostró al mundo lo emocionante y creativa que puede ser la modalità cooperativa, y muchos títulos actuales siguen ahora sus pasos. Tanto en PC como en consolas, los juegos cooperativos de hoy en día conectan a los jugadores de formas novedosas: resolviendo acertijos juntos, enfrentándose a retos de supervivencia o explorando mundos imaginativos diseñados para dos o más personas. Aquí te indicamos por dónde empezar a buscar.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a «It Takes Two»

Si estás buscando juegos como Se necesitan dos¡Pues estás de suerte! Nuestra lista incluye muchos juegos independientes desarrollados por pequeñas empresas, pero que rivalizan con proyectos de mayor envergadura en cuanto a la profundidad de la trama y a su original modo de juego cooperativo.

Ficción dividida (2025) – La última aventura cooperativa de los mismos creadores de It Takes Two. Este modo cooperativo en pantalla dividida se ha convertido en el nuevo referente del género. Una salida (2018) – Un juego cooperativo local creado por los desarrolladores de It Takes Two. En este juego de acción cooperativo, dos jugadores controlan a unos presos que planean una fuga de la cárcel. Brothers: Una historia de dos hermanos (2013) – Un juego emotivo que no dejará indiferente a nadie. La historia narra las aventuras de dos hermanos, repletas de intrigas, giros inesperados y mecánicas interesantes. Una vez que le cojas el truco, podrás pasar un par de tardes jugando con tus amigos. Mudanza (2020) – Un juego caótico en el que los jugadores tienen que organizarse y trasladar objetos de un edificio a otro. Este juego no tiene reglas ni limitaciones estrictas, ¡así que depende de ti decidir qué ruta seguir! Unravel Two (2018) – Un juego de plataformas cooperativo en línea en el que controlas a dos simpáticas criaturas de hilo. El juego está repleto de rompecabezas desafiantes y la física es impresionantemente realista.

Desplázate hacia abajo y sigue leyendo para conocer todos los detalles sobre los partidos.

23 juegos similares a «It Takes Two»

Se necesitan dos puso de manifiesto las ventajas del modo cooperativo y abrió nuevas posibilidades para que distintos creadores expresaran su visión de este modo y desarrollaran más rompecabezas. La mayoría de los juegos se lanzan en diferentes plataformas, como PC, Xbox, yPlayStationAdemás, estos juegos suelen ser multiplataforma, lo que significa que puedes jugar unas partidas en el ordenador mientras tu amigo juega en una consola.

1. Ficción dividida [La mejor alternativa cooperativa de Hazelight Studios]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PS5, Xbox Series X/S, Windows, Nintendo Switch 2 Año de lanzamiento 2025 Desarrollador Hazelight Studios

CogíFicción dividida sin saber que me iba a dejar alucinado. Me terminé el juego en más o menos una semana gracias a sus adictivos diseños de niveles, sus emocionantes mecánicas cooperativas, sus coloridos mundos y los inevitables ataques de risa que me provocaba mientras jugaba. En esencia, es sencillo. Al mismo tiempo, te impresiona muchísimo por su sorprendente imaginación.

Es uno de esos juegos que realmente me convenció de que me sentiría vacío por dentro al terminarlo, y de que no encontraría otro juego igual en mucho tiempo. Y probablemente tenía razón. Si quieres sumergirte en la última obra maestra cooperativa de Hazelight Studio, te lo pasarás en grande. Sin duda, es uno de los mejores juegos como Se necesitan dos que hay por ahí. También se considera uno de los Los mejores videojuegos para San Valentín para jugar con tu pareja.

Ficción dividida Vendió más de un millón de copias en solo dos días tras su lanzamiento, superó los dos millones en su primera semana y alcanzó más de cuatro millones de unidades vendidas en mayo de 2025. Yo, desde luego, me sumé con entusiasmo a esa moda.

Por qué funciona:

Hazelight sigue apostando por la química que hizo que Se necesitan dos tan adictivo, pero con una mecánica que mezcla géneros de forma alocada

El «Friend’s Pass» lleva la magia del modo cooperativo local al mundo online, así que invita a tus amigos sin que tengan que comprar una copia

Cada sesión resulta impredecible, llena de energía y con muchas referencias creativas

Para más información Coordina tus acciones con tu compañero. Cada nivel cuenta con mecánicas únicas y muy bien pulidas, por lo que comunicar vuestras intenciones (como quién se encarga de cada habilidad) hace que la experiencia cooperativa sea más fluida.

Ficción dividida es un juego que combina caos, colorido, encanto y una genialidad en el modo cooperativo. El título demuestra ser la joya del modo cooperativo de 2025 y una adquisición imprescindible para los amigos que buscan algo nuevo.

2. Una salida [Mejor juego de aventuras]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas PS4, Windows, Xbox One Año de lanzamiento 2018 Desarrollador Hazelight Studios

A Una salida es uno de los más juegos de aventuras emocionantesigualSe necesitan dos para consolas de videojuegos. Me he dado cuenta de que jugar con un mando es muy cómodo; aunque ni tú ni tus amigos hayáis jugado nunca a este tipo de juegos, no tendréis ningún problema para pillarle el truco.

Si alguna vez has soñado con jugar a una película interactiva, entoncesUna salida es la elección perfecta. Cada momento del juego es una aventura constante, llena de giros inesperados, escenas conmovedoras y situaciones de tensión.

Me gustó cómo se ha implementado aquí el sistema de pantalla dividida: los jugadores pueden observar las acciones de su compañero y aprovecharlo para coordinar sus próximos movimientos. La parte final del juego me provocó emociones muy intensas y, mucho tiempo después de terminarlo, seguí reflexionando sobre los temas de la amistad y la traición, que se exploran de forma maravillosa en este juego.

Es un poco caótico, a veces un poco cursi, pero me encantó que el modo cooperativo siguiera consistiendo en averiguar qué veía o no veía mi compañero y planificar el siguiente movimiento sin perder el ritmo. Se puede completar en menos de diez horas si te lo tomas a toda velocidad, lo cual es más corto que la mayoría de los títulos centrados en la historia. Para mí, ese fue el único inconveniente real. Una salidaha superado los 11 millones de unidades vendidas en marzo de 2025, y con razón.

Por qué funciona:

La división forzada de la pantalla da la sensación de estar viendo una película de amigos en la que ambos lleváis las riendas de la trama

Un ambiente de evasión cargado de emoción mezclado con un trabajo en equipo lleno de tensión

Hazelight ha dado en el clavo con el juego a distancia o desde el sofá, al lograr que todo resulte accesible y tenga un toque cinematográfico

Para más información Juega con mandos y aprovecha la coordinación en pantalla dividida. Observar a tu compañero te ayuda a anticipar sus movimientos, y resolver problemas juntos resulta mucho más intuitivo.

Una salida te llega directamente al corazón con su energía cinematográfica y su ingenioso diseño, y sigue siendo una de las mejores opciones cuando te apetece una escapada en dúo llena de emoción.

3. Brothers: Una historia de dos hermanos [Mejor juego cooperativo emotivo]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, dispositivos móviles Año de lanzamiento 2013 Desarrollador Starbreeze Studios (que ahora opera bajo el nombre de Hazelight Studios)

Para ser sincero, incluso decir que este es uno de los más juegos de puzles inmersivos sería quedarse corto. Es una auténtica obra de arte. Por cierto, se puede jugar tanto en modo cooperativo como en solitario, controlando a los dos hermanos a la vez. La mecánica puede resultar bastante complicada, sobre todo al principio, pero con el tiempo se vuelve muy natural.

Este juego nos da mucho en qué pensar: la familia, la responsabilidad, el sacrificio.

La música complementa a la perfección la atmósfera: sonidos mágicos mezclados con el peligro del mundo que nos rodea. Me lo he pasado dos veces. Una en modo individual y otra con un amigo. Ambas partidas me han llegado al corazón. Controlar a cada hermano con un joystick rompe los límites del modo cooperativo tradicional: te sientes responsable de ambas vidas, literalmente divididas por la mitad.

El sistema de control puede resultar un poco extraño, pero se trata de una pequeña curva de aprendizaje que solo te costará superar durante la primera hora. En Steam, Brothers: Una historia de dos hermanos cuenta con una valoración de «Muy positiva», con más de 30 000 opiniones favorables y una puntuación de satisfacción del 94 %.

Por qué funciona:

Una sorprendente profundidad emocional en un metraje breve

La mecánica de doble joystick hace que el modo cooperativo resulte más personal e ingenioso

La banda sonora y los temas resuenan mucho después de que aparezcan los créditos

Para más información Ten paciencia al aprender los controles de los dos personajes. Una vez que domines el ritmo táctil, el impacto emocional de la historia te llegará aún más fuerte.

Brothers: Una historia de dos hermanos queda grabado en la memoria como un viaje breve pero conmovedor que querrás revivir una y otra vez para volver a sentir esas emociones.

4. Mudanza[El mejor juego cooperativo caótico con física realista]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de lanzamiento 2020 Desarrollador SMG Studio y Devm Games

Lo que hace que Mudanza a divertido juego de simulación es el caos de la mudanza que aquí se retrata. Y en este juego, cualquier caos que surja se convierte en auténtico arte. Junto con tus amigos, organizarás una mudanza de lo más alocada. Lo que hace que Mudanza aLo que lo convierte en un divertido juego de simulación es el caos de la mudanza que aquí se retrata. Y en este juego, cualquier caos que surja se convierte en auténtico arte. Junto con tus amigos, organizarás una mudanza de lo más alocada.

Y hacerlo será realmente difícil: todo se interpondrá en tu camino: puertas estrechas, coches, masas de agua y otros elementos del juego. Pero las dificultades no hacen más que añadir diversión a la jugabilidad. Cada nueva misión del juego supone un auténtico reto para ti: tendrás que demostrar tu rapidez a la hora de tomar decisiones y un excelente trabajo en equipo.

En mi opinión, este juego es una opción estupenda para una fiesta: seguro que te lo pasarás en grande con tus amigos.

La física puede traicionarte. En un momento estás volando por la puerta con el sofá y, al siguiente, te quedas atascado en un fallo del mapa; es divertidísimo, pero también da un poco de nervios. Mudanza Cuenta con una valoración de «Muy positiva» en Steam y ha obtenido una puntuación Metascore de 87 en sus versiones para consola. Se puede decir sin miedo a equivocarse que a la gente le encanta este juego de mundo abierto caótico. He organizado partidas de cuatro jugadores y nos hemos reído, hemos maldecido y hemos llorado por culpa de esa nevera tan rebelde.

Por qué funciona:

Un caos desternillante que, en realidad, está diseñado con mucho esmero

Cada nuevo escenario resulta novedoso: barcos, autopistas, curvas cerradas

Un ambiente festivo al instante, fácil de disfrutar y del que no te querrás ir

Para más información Asigna funciones (por ejemplo, uno guía y otro levanta) para evitar confusiones en los momentos de mayor agitación. Unas funciones bien definidas hacen que los rompecabezas de física, por muy frenéticos que sean, resulten sorprendentemente eficaces.

Mudanza se adueña del caos y lo convierte en algo divertido, y es el juego cooperativo ideal para jugar con amigos una y otra vez.

5. Unravel Two [El mejor juego de plataformas atmosférico para dos jugadores]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de lanzamiento 2018 Desarrollador Coldwood Interactive

Ya a primera vista se aprecia algo único en Unravel Two, algo que lo convierte en un auténtico un juego de plataformas único. Y no te equivocarás. Este proyecto te cautivará desde el primer momento: un ambiente agradable y dos simpáticas criaturas de hilo.

Cada escena es un lugar pintoresco con una música encantadora, y la mecánica única de entrelazar las historias de dos personajes le da un toque especial. Los escenarios están perfectamente diseñados: en un momento estás explorando bosques tranquilos y, al siguiente, te encuentras en una lúgubre zona industrial.

El juego es minimalista, pero te llegará al corazón con su ternura y simbolismo. Le dediqué unas 12 horas a explorarlo con mi pareja sentada a mi lado, y fue como si nos hubiéramos fundido con un cuadro viviente. Los Yarnys se deslizan por frondosos bosques que brillan, para luego entrar en fábricas iluminadas por bombillas colgantes. El contraste resulta emotivo, no solo estético.

Hay un rompecabezas concreto en la mina empapada por la lluvia que me costó tres intentos. Pero cuando lo conseguimos, la banda sonora se intensificó y, de hecho, dije en voz alta: «Por eso juego a los videojuegos». ¿El inconveniente? El modo cooperativo es estrictamente local, así que no se puede jugar online. Tendrás que estar en el mismo sofá o recurrir a herramientas de streaming como Parsec. Aun así, Coldwood ha dado en el clavo con este juego gracias a su profundidad, sutileza y espíritu cooperativo.

Por qué funciona:

El arte y la música se combinan para crear una atmósfera tan envolvente que te olvidas de que estás pulsando botones

El modo cooperativo, basado en hilos y muy emotivo, resulta intuitivo y poético

Su corta duración hace que cada escena resulte impactante, sin relleno

Para más información Utiliza la conexión del hilo de forma creativa en los rompecabezas. Si lo ves como algo más que una simple cuerda, descubrirás formas ingeniosas de moverte por los entornos.

Unravel Two combina a la perfección el arte y el corazón. Es una aventura cooperativa única y conmovedora a la que volverás por su belleza y su carga emocional.

5. ¡Overcooked! Todo lo que puedas comer[El mejor juego cooperativo para grupos caóticos]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de lanzamiento 2020 Desarrollador Ghost Town Games

Pasando ajuegos como Overcooked Así es como pones a prueba la solidez de tus amistades y tus relaciones sentimentales. Simplemente no quieres dejar de jugar, y cada nueva ronda te hace sentir emociones aún más intensas. A veces, en la pantalla se desata un auténtico caos, lo cual resulta a la vez molesto y divertidísimo.

Los diseños de los niveles son increíbles: tendrás que cocinar en las condiciones más insólitas, como en un autobús en marcha, en plena oscuridad e incluso en el Polo Norte. Seguro que te enzarzará más de una discusión con tus amigos al intentar servir el número correcto de platos en un tiempo limitado. Los controles son sencillos y se puede jugar hasta con cuatro personas.

Por otro lado, algunos jugadores se quejan de una conexión a Internet irregular, lo que puede frenar el caos si no estás en la misma habitación. Pero se trata de un pequeño inconveniente. ¡Overcooked! Todo lo que puedas comer incluye más de 200 niveles, cuenta con unos 282 000 usuarios en Steam y ofrece un modo multijugador multiplataforma y sólidas funciones de accesibilidad.

Por qué funciona:

Más de 200 niveles de locura culinaria cada vez más intensa, y cada partida parece totalmente nueva

Los modos multijugador cruzado y de asistencia permiten a los amigos unirse a la partida independientemente de su configuración o ritmo

La accesibilidad no es excesiva, ya que abre la cocina al mayor número posible de participantes

Para más información Utiliza auriculares y da las órdenes con antelación. Una comunicación clara y tranquila ayuda a superar el caos y aumenta tanto la eficiencia como la diversión.

¡Overcooked! Todo lo que puedas comer convierte el caos en un recuerdo compartido. Demuestra por qué sigue siendo la mejor aventura cooperativa de cocina para fiestas, en la que tú y tus amigos os partiréis de risa.

7. Amantes en un espacio-tiempo peligroso [El mejor juego arcade cooperativo sobre la conquista del espacio]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Año de lanzamiento 2015 Desarrollador Base en un asteroide

Enamorados en un espacio-tiempo peligroso es un juego arcade dinámico y trepidante que exigirá el máximo trabajo en equipo. La experiencia que ofrece este juego es a la vez caótica y desconcertante. Tendrás que controlar los cañones y los escudos de la nave. Si el juego te parece un poco aburrido al principio, no te apresures a cerrarlo.

Una vez que le cojas el truco a esto juego espacial lleno de color, te quedarás enganchado durante horas. He acumulado casi 12 sesiones alocadas con amigos, y cada una se ha convertido en un frenético festival de órdenes. Imagínate cómo hacemos malabares con escudos, láseres y motores mientras nuestra nave gira en espiral, suenan las alarmas y estallan las risas en medio del choque.

La estética de neón parece brillar en tu mente, y cada vez que un vehículo tejido con gemas te lleva a través de una tormenta de meteoritos, esa emoción es pura magia cooperativa. Volver a jugar los niveles puede parecer un poco repetitivo, ya que parte de la acción se vuelve monótona al cabo de un rato. Aun así, «Amantes en un espacio-tiempo peligroso» cuenta con una valoración de los usuarios «muy positiva» del 93 %, basada en casi 1 800 reseñas en inglés en Steam.

Por qué funciona:

Imágenes de neón resplandecientes combinadas con una frenética jugabilidad cooperativa que te obliga a coordinarte constantemente

Cada estación es importante y, juntos, pilotáis y sobrevivís… o os estrelláis de forma hilarante

Un desafío equilibrado: caótico pero justo, tanto si te relajas como si te lanzas a por el dominio

Para más información Estableced las funciones desde el principio (uno se encarga de la navegación y el otro de los escudos y las armas). Mantener una visión compartida de la situación permite que la nave salga airosa de las situaciones difíciles.

Amantes en un espacio-tiempo peligroso encuentra el equilibrio perfecto entre el caos y el trabajo en equipo y ofrece una experiencia cooperativa trepidante. Su encanto y su desafío harán que quieras volver a jugar una y otra vez.

8. Estuvimos aquí[La mejor serie de juegos de puzles cooperativos]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PC, Xbox One, PlayStation 4 (y otras plataformas de la franquicia) Fecha de lanzamiento 2017 Desarrollador Total Mayhem Games

Estuvimos aquíEs otra serie de juegos cooperativos en la que tendrás que pensar mucho, comunicarte con tu equipo y confiar los unos en los otros para encontrar soluciones. La serie cuenta con varios títulos, y cada uno de ellos presenta acertijos únicos.

La característica principal de este juego es que cada jugador solo ve su propia pantalla, y la comunicación se realiza a través de walkie-talkies. Si no se comunica correctamente, simplemente no podrá avanzar.

El juego exige una comunicación clara y paciente, y los jugadores que se encuentren en diferentes zonas horarias o con micrófonos de mala calidad pueden acabar frustrándose. Total Mayhem logra a la perfección esa combinación de confianza. Cuando estás en pantalla dividida, resolviendo acertijos a través de un audio entrecortado, ¿ese momento en el que la puerta se abre con un clic? Nunca había chocado los cinco con tanta fuerza en un juego.

Por qué funciona:

Rompecabezas ingeniosos que requieren confianza y una orientación clara

¿En solitario o en pareja? Cada sesión pone a prueba tu capacidad de comunicación de formas divertidas e inesperadas

Capítulos breves que no se alargan demasiado, para que cada revelación mantenga su frescura

Para más información Habla en voz alta, incluso cuando se trate de observaciones sencillas. A veces, una indicación verbal sobre la dirección a seguir es justo lo que tu compañero necesita para seguir adelante.

Estuvimos aquí demuestra que el trabajo en equipo es algo más que palabras. Se trata de una serie de puzles cooperativos que pone a prueba tu capacidad de coordinación y te hace sentir orgulloso de ese avance decisivo final.

9. Portal 2 [El mejor juego de puzles cooperativo de todos los tiempos]

Nuestra puntuación 8.4

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Plataformas PC, Mac, Linux, PS3, Xbox 360 Año de lanzamiento 2011 Desarrollador Vigilancia

Portal 2 Es un juego en el que tú y tus amigos podéis sentiros como auténticos genios al resolver otro rompecabezas más en la pantalla. A diferencia del clásico modo historia, el modo cooperativo incorpora varias mecánicas de juego únicas. Cuando mi amigo y yo completamos este juego juntos por primera vez, la experiencia fue mucho más memorable que cuando jugamos al modo para un solo jugador.

Los constantes comentarios humorísticos y sarcásticos de GLaDOS crean una atmósfera especial. Aunque el juego es bastante antiguo, sigue ofreciendo unos gráficos excelentes, sencillez y originalidad. No he encontrado ningún otro juego con una mecánica de juego así.

Todavía recuerdo cuando inicié el modo cooperativo tras una partida en solitario y pensé que se me iba a salir la mandíbula de las articulaciones. ¿Ver cómo los portales que creabas se reflejaban en otra dimensión junto a un compañero de equipo? Alucinante. En un momento dado, probamos una táctica experimental de teletransporte y acabamos atascados a medio camino dentro de una pared. Eso echó por tierra el rompecabezas, pero no fue ni de lejos tan divertido como la carcajada de rabia compartida que vino después.

El único inconveniente es que la comunidad del modo cooperativo online se ha reducido, por lo que conseguir una partida con desconocidos puede parecer como esperar a que se cueza el trigo… algo relativamente poco frecuente y lento. Aun así, Portal 2 ha obtenido una impresionante valoración de «Abrumadoramente positiva» en Steam, con unas 434 700 opiniones de usuarios y un 98,7 % de valoraciones positivas, mientras que Metacritic le otorga una puntuación de 95/100 bajo la categoría «Aclamación unánime».

Por qué funciona:

Geniales acertijos cooperativos diseñados para fomentar el trabajo en equipo, que te mantendrán la mente activa y la conversación animada

El humor mordaz de GLaDOS hace que cada sala parezca un combate por equipos lleno de sarcasmo

Actualización de Steam: durabilidad: Portal 2 sigue funcionando como si fuera nuevo, 14 años después

Para más información Planificad juntos la ubicación de los portales. Aprovechar las ideas de los demás, en lugar de actuar por vuestra cuenta, mejora mucho la experiencia.

Portal 2 marca la pauta en cuanto a rompecabezas cooperativos. Te hace reír y gritar de alegría junto a tus amigos. Portal 2 sigue siendo el referente en el diseño de rompecabezas cooperativos, y volver a recorrer sus salas sigue siendo emocionante.

10. La antología de The Dark Pictures: Man of Medan[Mejor drama de terror interactivo]

Nuestra puntuación 8.2

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2019 Desarrollador Supermassive Games

La antología de The Dark Pictures Incluye varios juegos, y «Man of Medan» fue el primero de esta serie. Lo jugamos con un grupo de amigos, pasándonos el mando mientras cambiábamos de personaje. La experiencia fue emocionante y, en algunos momentos, realmente aterradora. La historia sobre un barco fantasma se narra de forma muy vívida.

Lo interesante es que, a lo largo del juego, puedes elegir diferentes caminos que influyen en la trama. Yo diría que es el juego perfecto para ti y tus amigos, sobre todo si os gusta el género de terror. El rendimiento técnico inicial puede ser un poco irregular: los retrasos en la carga de texturas o los problemas ocasionales con la fluidez de los fotogramas pueden romper la tensión del momento. Pero se trata de un inconveniente menor.

Metric: Man of Medan vendió más de un millón de copias en todo el mundo durante su primer año a la venta y alcanzó el tercer puesto en las listas de ventas de juegos físicos del Reino Unido durante la semana de su lanzamiento. Lo volví a jugar Man of Medan A lo largo de dos sesiones de cine con mis amigos, pasándonos el mando cada vez que moría un personaje. Cada QTE tenía un gran peso. Me encanta que no solo nos diera miedo, sino que nos obligara a hablar, a debatir, a tomarnos las muertes a broma y a volver a intentarlo.

Por qué funciona:

Juego de terror con ramificaciones y rejugabilidad

El modo «Noche de cine» es lo más en el cine de terror social

La tensión, realzada por la atmósfera creada por los pasillos resplandecientes del barco fantasma y la banda sonora de Jason Graves, hace que los sustos sean realmente intensos

Para más información Habla de las opciones antes de elegir. Se perciben como decisiones importantes y el hecho de tomarlas en conjunto aumenta la inmersión y el compromiso con la historia.

Man of Medan cSe te mete bajo la piel como un fantasma y es un drama de terror trepidante en el que hay que tomar muchas decisiones. Te llega al alma y hace que cada muerte se sienta como algo personal.

11. Human: Fall Flat [El mejor juego de comedia cooperativo para jugar en grupo]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, dispositivos móviles Año de lanzamiento 2016 Desarrollador Juegos sin frenos

Prepárate para sumergirte en un ambiente de risas y auténtico caos mientras controlas a unos divertidos personajillos y completas misiones. Uno de los momentos más memorables de nuestra partida fue cuando mis amigos y yo intentamos construir algo, pero no conseguimos que nadie colaborara. Al final, todo acabó cayendo al abismo.

El juego cuenta con controles sencillos e intuitivos, y ofrece un amplio margen para la experimentación. No te aburrirás. Es perfecto para pasar tardes divertidas con amigos, en las que el resultado no importa tanto como el simple hecho de pasarlo bien en un ambiente alegre. Un inconveniente es que la física, con su toque de slapstick, a veces resulta injusta. En contadas ocasiones, un bloque que se cae o una colisión extraña pueden echar por tierra una solución ingeniosa y provocar frustración.

Pero eso no es un problema, porque este juego es de lo más divertido. Human: Fall Flat Ha vendido más de 55 millones de copias en todas las plataformas, lo que lo convierte en uno de los mayores éxitos independientes del mundo de los videojuegos. ¿Nunca lo has probado? Entonces nunca te has reído a carcajadas en tu vida.

Por qué funciona:

Física que rompe con lo convencional de la mejor manera

La amplia personalización y los controles sencillos permiten que cualquiera pueda participar, incluso los más escépticos

Diseñado para los memes: ninguna partida termina sin una captura de pantalla divertidísima

Para más información Acepta el caos. Si todo el mundo se centra solo en el objetivo, se acaba la diversión; acéptalos, y los errores se convertirán en las mejores anécdotas más adelante.

Human: Fall Flat es un divertidísimo juego cooperativo que premia las tonterías y los errores en equipo. Dominar el caos con los amigos nunca había sido tan extrañamente satisfactorio.

12. Don’t Starve Together[El mejor juego de supervivencia cooperativo]

Nuestra puntuación 7.8

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Plataformas Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch Año de lanzamiento 2016 Desarrollador Klei Entertainment

In Don’t Starve Together, Tú y tus amigos podéis poner a prueba todas vuestras habilidades de supervivencia. Tendréis que reunir recursos, construir vuestro propio campamento y enfrentaros a criaturas espeluznantes y aterradoras. Me gustó mucho la atmósfera oscura, creada no solo por los gráficos, sino también por la música.

El juego es difícil, lo admito, pero sin duda te cautivará y te mantendrá enganchado durante mucho tiempo. No voy a desvelar nada, pero te recomiendo que prestes mucha atención a los secretos del mundo del juego: puede que descubras algo bastante interesante. Cuando te mata, la muerte permanente puede doler demasiado, ya que perder el equipo y el progreso tras una hora de esfuerzo a veces resulta desalentador, incluso cruel. Quedas avisado.

La supervivencia se convierte en un caos que se suma al suspense.

Por qué funciona:

Un arte brillantemente macabro combinado con la tensión del modo cooperativo que hace que cada noche sea emocionante

Un mundo inmenso lleno de sorpresas

La base de jugadores activos demuestra que el juego ha dado en el clavo tanto entre los constructores como entre los exploradores

Para más información Comparte responsabilidades como la búsqueda de alimentos y las tareas de vigilancia. Un reparto equilibrado de funciones ayuda a tu equipo a sobrevivir más tiempo y hace que las situaciones de crisis sean menos estresantes.

Don’t Starve Together combina la inquietante naturaleza salvaje, el terror compartido y la estrategia en una experiencia de supervivencia excepcional.

13. El pasado en nuestro interior [El mejor juego de puzles asíncrono para dos jugadores]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas Windows, macOS, Android, iOS, Switch Año de lanzamiento 2022 Desarrollador Rusty Lake

El pasado en nuestro interior te ofrecerá una experiencia cooperativa única. Junto con tu amigo, explorarás dos mundos totalmente paralelos —el futuro y el pasado— mientras intentas resolver los acertijos de cada escenario.

Mientras jugábamos, nos comunicábamos a través del chat de voz, lo que creaba la atmósfera de un juego por equipos en tiempo real. Recomiendo prestar mucha atención a todos los pequeños detalles que aparecen en pantalla; a veces, la clave para resolver un rompecabezas puede ser muy difícil de encontrar.

Otra cosa que me ha gustado del juego es su estilo visual: es oscuro y tiene una atmósfera realmente envolvente. También hay elementos de misticismo y una trama bastante bien elaborada. Elige este juego si te gustan los puzles cooperativos. Pero ten en cuenta que la experiencia es breve. Solo te durará unas pocas horas, y tendrás que comprar dos copias para jugar en modo cooperativo, lo que supone un pequeño gasto para una aventura tan corta.

Jugué a esto con un amigo desde la tarde hasta bien entrada la noche, cada uno encerrado en su propia línea temporal. Es inquietante ver cómo ellos resuelven acertijos mediante indicaciones de voz, mientras yo me las veo y me las deseo con rompecabezas reflejados que solo mi mitad puede resolver. El ambiente surrealista al estilo Rusty Lake (pasillos envueltos en niebla, reliquias extrañas) hacía que pareciera que estuviéramos susurrándonos a través del tiempo.

Por qué funciona:

Un juego asimétrico diseñado para que cada jugador posea una pieza única del misterio

La atmósfera retorcida de Rusty Lake convierte los acertijos en una experiencia surrealista, casi ritual

Se puede volver a jugar cambiando de personaje: aparecen nuevas pistas y surgen nuevos diálogos

Para más información Habla por voz y describe los detalles con exactitud. A menudo, la clave reside en pequeños detalles visuales, así que describe lo que ves con precisión, no de forma imprecisa.

El pasado en nuestro interior convierte el tiempo en un misterio compartido que te cautiva por su singularidad y su ingeniosa mecánica de rompecabezas basada en el trabajo en equipo.

14. Apex Legends [El mejor Battle Royale cooperativo]

Nuestra puntuación 7.3

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Plataformas PS4, Windows, Xbox One; más adelante Switch, PS5, Xbox Series X/S, iOS, Android Año de lanzamiento 2019 Desarrollador Respawn Entertainment

Apex Legends Es un juego en el que me ha gustado el ritmo trepidante de las rondas y el énfasis en el trabajo en equipo. Todo empieza por elegir un personaje, cada uno de los cuales cuenta con habilidades y destrezas únicas. Estas habilidades te ayudarán a desenvolverte en diferentes situaciones y a obtener ventajas adicionales.

En el juego, también te encontrarás con intensos tiroteos y elementos de planificación estratégica y táctica. Los mapas son bastante extensos, pero los desarrolladores han hecho un gran trabajo, cuidando todos los detalles y elementos hasta el más mínimo detalle.

Me lancé aApex Legends Sin ningún tipo de bombo publicitario, pero me enganchó antes incluso de terminar mi primera partida. Solo ese sistema de ping deja en nada mis anteriores intentos fallidos de estrategia de escuadrón. Nada de spam por el micrófono, solo toques inteligentes. Por el contrario, los constantes reinicios de temporada y los cambios en el meta pueden hacer que los jugadores ocasionales se sientan perdidos, a menos que se comprometan a seguir participando. Aun así, llegó a reunir a cientos de millones de jugadores en sus momentos de mayor popularidad.

Por qué funciona:

Un sistema de notificaciones muy eficaz que ofrece claridad al instante, incluso con desconocidos

El diseño de Legends hace que cada rol resulte útil y divertido: apoyo, reconocimiento o señuelo

Las actualizaciones de temporada hacen que cada juego se mantenga novedoso y ofrecen contenido constante

Para más información Elige héroes que se complementen entre sí y comunica claramente tus movimientos tácticos, ya que la sinergia del equipo y la claridad suelen dar mejores resultados que las hazañas individuales.

Apex Legends combina estrategia, velocidad, battle royale y estilo en un modo cooperativo repleto de acción. El juego te sumerge de lleno en la acción y hace que tu equipo vuelva una y otra vez para disputar partidas trepidantes.

15. Rayman Legends [El mejor juego de plataformas para toda la familia]

Nuestra puntuación 7

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Plataformas PC, PS3, Wii U, Xbox 360, PS Vita; más adelante PS4, Xbox One, Switch Año de lanzamiento 2013 Desarrollador Ubisoft Montpellier

Rayman Legends Es un legendario juego de plataformas cooperativo y, además, uno de los más divertidos y coloridos a los que he jugado en mi consola. Es ideal para jugar en familia y con los niños: los controles son sencillos y fáciles de entender, y no hace falta dedicar mucho tiempo a familiarizarse con ellos.

La banda sonora de este juego es impresionante: contribuye a crear una atmósfera única. Incluso hay rondas rítmicas en las que hay que saltar al compás de la música. Es el juego perfecto para quienes buscan algo divertido, interesante y, al mismo tiempo, sencillo.

El juego es una pasada. Los gráficos rebosan color y detalle… ¡dragones, piratas, jefes finales extravagantes! ¿Y la música? Le da personalidad a todo. Todavía sigo encontrando cofres ocultos que se me habían pasado por alto y pienso: «Vaya, lo tenía justo delante de las narices». Así de accesible y a la vez tan rico sigue siendo, incluso años después.

El único inconveniente es que no hay modo cooperativo online, así que, si tu familia no vive cerca, tendrás que recurrir a soluciones creativas con transmisiones en directo o ir pasando el mando entre vosotros. Aun así, Rayman Legends Vendió más de un millón de copias durante su periodo de lanzamiento y, a fecha de 2019, ha superado los 4,48 millones de ventas totales en todas las plataformas.

Por qué funciona:

Imágenes llamativas y música que se entrelazan para crear un alegre ritmo cooperativo

El modo local invita a todo el mundo, incluso a tu primo o a tus abuelos, y no hace falta usar auriculares

La gran profundidad del contenido, bajo una apariencia sencilla y desenfadada, hace que los jugadores vuelvan una y otra vez

Para más información Aprovecha los niveles de ritmo para crear momentos de unión. Sincronizar los saltos con la música hace que el trabajo en equipo resulte más lúdico y divertido para todos los niveles.

Rayman Legends Ha cautivado a todos los aficionados al modo cooperativo local con su vitalidad y alegría, y es un juego cooperativo familiar muy creativo que, aunque es fácil de jugar, se te queda grabado en el corazón para siempre.

15. Al caer la tarde [Mejor drama interactivo para jugar en modo cooperativo]

Nuestra puntuación 6.8

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Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Año de lanzamiento 2022 Desarrollador INTERIOR/NOCHE

Al caer la tardeEs un juego con elementos de cine interactivo, en el que tus decisiones determinarán el futuro de los personajes que aparecen en pantalla. Tuve la oportunidad de jugarlo con unos amigos, y todo el proceso se convirtió en un sinfín de debates sobre qué opción elegir en los distintos diálogos.

Al final, la interacción social fue de primera categoría. El juego también cuenta con una trama muy bien desarrollada: la historia te cautivará desde los primeros minutos. Al terminarlo, me quedé reflexionando mucho sobre lo mucho que nuestras vidas dependen de las decisiones que tomamos. Sin embargo, algunos diálogos parecen querer resultar profundos y se vuelven tan densos que, al volver a verlos, pueden parecer un poco artificiales o propios de una telenovela.

Aún así, Metric:Al caer la tarde fue galardonado con el premio «Games for Impact» en los Game Awards 2022, obtuvo nominaciones, entre ellas la de Mejor Juego Debut en los BAFTA, y recibió elogios por su historia, su estilo artístico y su dirección emocional.

Por qué funciona:

Imágenes pintadas y un doblaje que transmiten una sensación cinematográfica y emocionalmente palpable

El modo de votación cooperativa hace que las decisiones se perciban como una historia viva que comparten los jugadores

Una ópera prima que ha suscitado gran expectación en los premios tanto por su impacto como por su accesibilidad

Para más información Tómate un respiro antes de tomar decisiones importantes y coméntalas con los demás. Entender los razonamientos de cada uno es una estrategia que a menudo se subestima en este juego.

Al caer la tardete engancha como cualquier buen drama independiente. El juego convierte las decisiones en emociones colectivas.

17. Sea of Thieves [El mejor juego cooperativo de temática pirata]

Nuestra puntuación 6.5

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Plataformas Windows, Xbox One; más adelante, PS5 Año de lanzamiento 2018 Desarrollador Raro

Si siempre has soñado con vivir la auténtica vida de pirata, Sea of Thieves es la opción perfecta. Aquí zarparás con tus amigos, buscarás tesoros, lucharás contra otros jugadores e intentarás derrotar a diversos monstruos submarinos.

El ambiente de libertad que se respira en el juego ofrece una auténtica experiencia pirata. Simplemente haz lo que te apetezca con tus amigos. Este juego de piratas ofrece un montón de actividades con las que disfrutar, así que no te aburrirás.

Podrás sumergirte en la experiencia de capear tormentas e intercambiar insultos mientras el estruendo de los cañones resuena sobre las olas. Esas hermosas vistas vienen acompañadas de velocidades de navegación que pondrán a prueba tu paciencia. Una vez en plena travesía, perfeccionar la estrategia es mejor que una huida precipitada. Pero incluso con esa curva de aprendizaje, Sea of Thieves En 2024 superó los 40 millones de jugadores y, a día de hoy, sigue contando con más de 10 000 jugadores activos a diario en Steam.

Por qué funciona:

Un vasto mundo pirata compartido donde las travesuras y el saqueo fomentan el compañerismo

Las imágenes y el sonido evocan el movimiento de una forma tan tangible que casi se puede saborear el aire salado

Las actualizaciones constantes y los eventos comunitarios lo convierten en un mar lleno de vida, no en un crucero

Para más información Asigna funciones a bordo, como el timón, la navegación y la vigilancia. Distribuir las tareas garantiza el buen funcionamiento del barco y evita el caos durante las incursiones.

Sea of Thieves te invita a surcar mares turbulentos y es una odisea pirata cooperativa que sigue sorprendiendo y cautivando tras millones de viajes.

18. Baldur’s Gate 3 [La mejor experiencia de RPG en tu pantalla]

Nuestra puntuación 6.4

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Plataformas Windows, PS5, macOS, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2023 Desarrollador Larian Studios

Baldur’s Gate 3 es un Un juego de rol increíble es una auténtica obra maestra en cuanto a trama, narración, exploración y estrategia. La jugabilidad depende de la suerte y de las decisiones que se tomen. Aunque se puede completar en modo para un solo jugador, también funciona de maravilla como experiencia para jugar en grupo, ya que todos los jugadores pueden crear sus propios personajes o jugar con los ya existentes.

El juego no es sencillo. Muchas de sus mecánicas resultarán nuevas para los jugadores ocasionales, mientras que las tiradas de dados te provocarán euforia o pánico. Una campaña puede jugarse con 4 jugadores a la vez. El combate por turnos también es genial, ya que os da mucho margen a ti y a tus compañeros para planificar cada movimiento.

Una vez llegué a jugar cincuenta horas seguidas en modo cooperativo. El pícaro de mi amigo apuñaló por la espalda a un alcalde disfrazado, mi mago casi nos incinera a todos con un fallo crítico, y nos partimos de risa cuando la narrativa cinematográfica de Larian nos planteó un dilema: traicionar o ser traicionados. Es como un juego de mesa envuelto en una historia, con dados que apenas se lanzan a mano… y, sin embargo, cada decisión cuenta.

Baldur’s Gate 3 se convirtió en el videojuego para PC más vendido de todos los tiempos, con más de 8 millones de copias vendidas en su primer mes. Pruébalo y lo entenderás.

Por qué funciona:

Una trama rica y compleja, con opciones tan matizadas que sigues desentrañándolas semanas después

Un juego táctico cooperativo en el que la posición y los hechizos pueden cambiar el rumbo de la batalla

Una profundidad de los personajes que permite a cada jugador vivir su propia mini-epopeya dentro de una historia más amplia

Para más información Comunica tus planes. Avisa cuando vayas a lanzar hechizos de área de efecto para mantener a tus aliados a salvo y coordinados estratégicamente.

Baldur’s Gate 3 es una fábrica de leyendas cooperativas. Se trata de una experiencia de rol que te ofrece una narrativa magistral y un mundo minuciosamente construido. Juega con tus amigos como coautores en un mundo de juego que nunca se olvida.

19. Back 4 Blood[El mejor juego moderno de supervivencia contra zombis por equipos]

Nuestra puntuación 6.3

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Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2021 Desarrollador Turtle Rock Studios

Back 4 Bloodes elun juego de zombis trepidante que te hace sentir la emoción de Left 4 Dead en un entorno moderno. Tú y tu equipo os enfrentaréis a oleadas de muertos vivientes mientras completáis un montón de objetivos y exploráis entornos muy variados.

El caos de la horda se equilibra con un juego en equipo estratégico, y el juego es perfecto para los amantes de la acción cooperativa de alta intensidad. Las largas pantallas de carga y los tiempos de emparejamiento irregulares pueden frenar el ritmo justo antes de que la horda se abalance sobre ti, pero aun así este juego se ha convertido en una de las nuevas IP originales que más rápido se han vendido.

Sumérgete en la acción mientras conduces furgonetas por calles envueltas en niebla, gritando «¡Nos persiguen!» y recargando armas frenéticamente en la oscuridad. Es un juego duro e implacable. Además, los modificadores de las cartas cambian en cada partida… así que una noche eres un auténtico escudo humano, y a la siguiente te eliminan en un santiamén. El juego te obliga a adaptarte y te hace reír.

Por qué funciona:

El sistema de cartas añade elementos impredecibles que dan un giro a cada partida

La emoción del modo Horda, que exige un trabajo en equipo impecable bajo fuego enemigo

Se puede jugar en solitario o en equipos de cuatro jugadores

Para más información No os separéis y coordinad las recargas y las reanimaciones. Cubríos unos a otros y sincronizad las curaciones para convertir los momentos de pánico en momentos de triunfo.

Back 4 Blood te sumerge en un caos zombi que solo se puede controlar con un buen trabajo en equipo. Es una inyección de adrenalina en modo cooperativo para cualquiera que busque emociones fuertes y acción con armas de fuego.

20. Phasmophobia [El mejor juego de terror cooperativo para grupos]

Nuestra puntuación 6

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Plataformas Windows, plataformas compatibles con la realidad virtual Año de lanzamiento 2020 Desarrollador Kinetic Games

Phasmophobia es uno de los más juegos de terror atmosféricos Puedes jugar. Aquí, tú y tus amigos os metéis en la piel de cazafantasmas en casas abandonadas. En cuanto al ambiente, está lleno de sonidos extraños y aterradores, a veces de un silencio inquietante, y de apariciones repentinas de fantasmas.

Reconozco que el juego realmente te asusta a veces y te pone los pelos de punta.

El juego cuenta con un sistema de interacción con otros jugadores muy bien diseñado y, con cada nueva misión, las pruebas se vuelven más difíciles. Si quieres poner a prueba tu resistencia y dar un buen susto a tus amigos, este juego es una opción fantástica.

Si tuviera que hablar de inconvenientes, no hay muchos. Pero me he dado cuenta de que, por muy emocionante que sea, el modo de realidad virtual puede provocar mareos a algunos jugadores en entornos oscuros y cerrados. Por eso, el ritmo de juego y los ajustes de comodidad cobran mayor importancia en este caso. Phasmophobia Ha vendido más de 25 millones de ejemplares hasta este año, y si quieres saber por qué… Bueno, mejor hazte con un ejemplar.

Por qué funciona:

El reconocimiento de voz en tiempo real hace que susurrar «¿Hay alguien ahí?» resulte escalofriante y inmediato

Esta investigación de estilo roguelike, con comportamientos procedimentales de los fantasmas, hace que cada persecución y cada momento de pánico resulten muy realistas

La realidad virtual intensifica el terror: desde escalofríos ante una pantalla plana hasta un pánico totalmente envolvente

Para más información Mantén un contacto vocal constante, aunque no pase nada. El silencio compartido crea tensión y mantiene a los jugadores atentos a las sutiles señales sonoras.

Phasmophobia te sumerge a ti y a tus amigos en habitaciones envueltas en silencio y en una atmósfera fantasmal. Es un juego de terror cooperativo que asusta con inteligencia y se juega a fondo.

21. Deep Rock Galactic [El mejor juego cooperativo de extracción de recursos]

Nuestra puntuación 5.8

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Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2020 Desarrollador Ghost Ship Games

Deep Rock Galactic se centra en la minería y el buen trabajo en equipo. Juegas con enanos espaciales barbudos, y resulta bastante divertido controlarlos. El juego gira en torno a la excavación de túneles y la recolección de recursos valiosos. Sin embargo, te encontrarás con diversos enemigos por el camino, como oleadas de insectos agresivos.

Sumérgete en una partida con tus amigos y ábrete paso a toda velocidad por cavernas de cristales resplandecientes. La dinámica de riesgo y recompensa se ve realzada por el ruido de las máquinas y el caos compartido. Además, el contenido se renueva con cada temporada, por lo que las batallas nunca pierden su atractivo.

Por otro lado, me he dado cuenta de que la rutina puede resultar repetitiva si te limitas a tipos de misiones similares sin variedad. Aun así, este juego cooperativo ha vendido más de 8 millones de copias en todas las plataformas y cuenta con más de 19 000 jugadores diarios. Una señal de que la comunidad sigue muy viva años después de su lanzamiento.

Por qué funciona:

Un amplio abanico de herramientas de minería y funciones de clase que requiere trabajo en equipo

Las cuevas generadas proceduralmente mantienen la emoción de lo impredecible

La comunidad está muy viva: es acogedora, está preparada para el modding y no deja de crecer

Para más información Comunica la distribución de las cuevas y los peligros. Indicar la dirección de los túneles y las posiciones del enemigo te ayuda a evitar emboscadas y a excavar de forma más eficaz en equipo.

Deep Rock Galactic va más allá que la mayoría de los modos cooperativos y es un modo cooperativo trepidante que mantendrá a tu equipo riendo mientras subís de nivel.

22. Minería, artesanía [El mejor entorno de trabajo para la creatividad colaborativa]

Nuestra puntuación 5.6

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, dispositivos móviles Año de lanzamiento 2009 Desarrollador Mojang Studios

Minería, artesaníaes uno de los más juegos de supervivencia inmersivos donde puedes hacer realidad cualquiera de tus fantasías. En su día, mis amigos y yo construimos auténticas ciudades virtuales, exploramos cuevas oscuras y recolectamos recursos. Cada sesión de juego es única, lo que le da al juego un carácter aún más distintivo.

Lo que más me ha gustado de este juego es la libertad de acción: aquí realmente puedes hacer lo que quieras. ¿Quieres crear mecanismos complejos o simplemente explorar el vasto mundo? ¡Aquí puedes hacerlo! Los gráficos son sencillos y claros, y el juego es perfecto para quienes quieran vivir una aventura con sus amigos.

La primera vez que juguéMinería, artesaníacon un amigo cuando tenía 14 años. Nuestro único objetivo era construir una casa en un árbol que llegara hasta las nubes. Aprendimos la física de los adoquines por casualidad y nos reímos cuando se derrumbó nuestra granja de cerdos. Esa sensación intuitiva de «mundo abierto», en la que la lógica puede sorprenderte… es mágica. Es un mundo al que nunca «vencimos», pero al que siempre volvemos.

Dado que el juego gira en torno a la construcción, los nuevos jugadores pueden sentirse desorientados ante la falta de objetivos guiados. Aun así, en 2025 ya se habían vendido más de 350 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en el videojuego más vendido de la historia. Sigue gozando de gran popularidad, con unos 140 millones de jugadores activos al mes. Pueden parecer cifras de locura, pero es así de popular.

Por qué funciona:

Un potencial creativo infinito mientras creas la historia y el escenario

Una comunidad de jugadores global y multigeneracional mantiene los servidores llenos de vida

Se ha convertido en un ecosistema cultural: desde el modding hasta la educación e incluso el cine

Para más información Estableced objetivos o proyectos comunes (por ejemplo, construir una ciudad o un laberinto de redstone). Trabajar juntos con una visión común potencia la creatividad y mantiene a todos motivados.

Minería, artesanía es un juego de mundo abierto y una experiencia cooperativa de creación de mundos. Minecraft te invita a ti y a tus amigos a crear, explorar, reír y crecer juntos (para siempre).

23. Divinity: Original Sin 2[El mejor RPG cooperativo con una historia profunda]

Nuestra puntuación 5.5

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Plataformas Windows, PS4, Xbox One, Switch Año de lanzamiento 2017 Desarrollador Larian Studios

Divinity: Original Sin 2 es una auténtica obra maestra entre los juegos de rol. Explora el misterioso mundo de Rivellon con tus amigos e intenta desvelar todos los secretos de esta región. Al principio, los jugadores pueden elegir su personaje según sus preferencias. Cada personaje garantiza un estilo de juego único. El juego cuenta además con una historia bien elaborada y profunda que sin duda te mantendrá en vilo.

La profundidad de este juego es enorme, pero si tu grupo no está bien coordinado, podéis quedaros atascados discutiendo sobre las opciones de desarrollo de personajes o el rumbo de las misiones. Eso puede paralizar por completo el juego. Divinity: Original Sin 2 es posiblemente el juego de rol para ordenador más vendido de la historia. Sigue atrayendo a miles de jugadores cada día, con picos recientes de unos 8.000 usuarios simultáneos en Steam.

Por qué funciona:

Un mundo rico y dinámico en el que tus decisiones tienen repercusiones inesperadas

El combate cooperativo es un espectáculo táctico y cada clase aporta algo único

Actualizaciones y ampliaciones continuas

Para más información Coordina la composición del grupo y el uso de hechizos, ya que las distintas fortalezas de los personajes se aprovechan mejor cuando se planifican sinergias en lugar de duplicar funciones.

Divinity: Original Sin 2 entreteje la historia y la estrategia en un arte cooperativo.

¿Qué juego se parece más a «It Takes Two»?

Si tuviera que destacar juegos como Se necesitan dos si hay algo que no te puedes perder, este candidato se lleva todo el protagonismo:

«Split Fiction» (Hazelight, 2025) se erige como el referente actual en el diseño de juegos cooperativos, y es tu mejor opción tras jugar a It Takes Two. Al proceder del mismo estudio, no es descabellado afirmar que podría convertirse en tu nuevo favorito gracias a su emocionante jugabilidad y a sus creativos diseños de niveles.

Ficción dividida es del mismo estudio que Se necesitan dos y ambos juegos comparten muchas similitudes desde el primer momento: modo cooperativo, fantasía, humor, diseños de niveles originales y dos entrañables protagonistas que no te olvidarás. La mecánica cooperativa de Split Fiction no tiene rival, y sin duda es algo que no te puedes perder si te encantó Se necesitan dos.

¿Buscas más juegos cooperativos para jugar con amigos?

¿Quieres saber más? juegos cooperativos divertidos ¿Te apetece jugar con otros? En esta selección especial encontrarás juegos con los que pasarás horas y horas con tus amigos. Se trata de juegos con una jugabilidad apasionante, excelentes mecánicas para interactuar con tus amigos y otras características.

Sin embargo, algunos de estos juegos requerirán un grupo sólido de jugadores activos para completarlos. Pero eso no es ningún problema, porque hay muchísimos fantásticos juegos para un jugador, donde se puede jugar sin necesidad de que nadie te eche una mano.

Empieza a divertirte con tus amigos ahora mismo. Echa un vistazo a lo más una plataforma de comercio electrónico de confianza para jugadores para artículos de videojuegos a precios reducidos y económicos. Nuestra plataforma es una gran oportunidad para comprar novedades y juegos clásicos a los mejores precios.

Preguntas frecuentes

¿Se pueden jugar a juegos cooperativos en un solo dispositivo?

Sí, muchos juegos ofrecen modos cooperativos locales o de pantalla dividida, lo que permite que varios jugadores compartan una misma pantalla o dispositivo.

Esta característica es habitual en géneros como los juegos de plataformas, los de carreras y algunos shooters. Por ejemplo, juegos como Cuphead, Animal Crossing: Nuevos Horizontes, y varios LEGO Estos títulos admiten el modo cooperativo local.

¿Qué son los juegos cooperativos?

«Co-op», abreviatura de «cooperativo», hace referencia a los juegos en los que los jugadores colaboran para alcanzar un objetivo común, normalmente enfrentándose a adversarios controlados por el juego (NPC).

¿Cuáles son algunos de los mejores juegos cooperativos?

Ficción divididaencabeza la lista gracias a su innovador diseño de juego en equipo y a la compatibilidad con Friend Pass. Además, títulos tan queridos como A Way Out, El pasado en nuestro interior, Portal 2, Overcooked!, Don’t Starve Together y Back 4 Bloodofrecerían experiencias de prácticas variadas.

¿Se admite el juego cruzado en Apex Legends y Minecraft?

Sí, el juego multiplataforma es compatible en Apex Legends y Minecraft. Apex Legends permite el juego cruzado entre PC, PlayStation, Xbox, yInterruptor—activada por defecto— para que puedas formar un equipo al instante. Minecraft: Edición Bedrock ofrece un juego multiplataforma sin interrupciones entre consolas, dispositivos móviles y Windows a través de las cuentas de Microsoft.

¿Qué juegos se pueden jugar en modo local en el mismo dispositivo?

Muchos de estos títulos admiten el modo cooperativo local o multijugador local, ya sea en pantalla dividida o en pantalla compartida, lo que los hace perfectos para jugar en el sofá. Ficción dividida, Una salida, ¡Overcooked! Todo lo que puedas comer, Mudanza, yUnravel Two todas te permiten jugar en modo multijugador local con una sola configuración.

¿Hay algún juego cooperativo con una historia tan rica como «It Takes Two» para PC y consolas?

Sí. Para experiencias cooperativas con una trama rica como Se necesitan dos en PC o consola, prueba Ficción dividida, Una salida, Unravel Two, Brothers: Una historia de dos hermanos, oEstuvimos aquí.Todos los juegos ofrecen una experiencia de juego centrada en la narrativa con sólidas mecánicas cooperativas.