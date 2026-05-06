14 juegos de Pokémon para Switch en orden: Edición 2026

Los mejores juegos de Pokémon para Switch demuestran lo mucho que ha avanzado la serie desde sus inicios en formato pixelado. Lo que comenzó con criaturas pixeladas en la Nintendo DS se ha convertido en grandes aventuras en el Nintendo Switch, llegando a jugadores de todas las edades y niveles.

A lo largo de las décadas, la serie ha crecido junto a sus seguidores, explorando nuevos estilos y técnicas narrativas sin perder su encanto.

En elNintendo Switch, la fórmula se ha transformado en algo mucho más ambicioso. Claro, siguen existiendo las batallas por turnos y las Poké Balls, pero ahora se integran en mundos abiertos, spin-offs creativos y remakes fieles que te transportan directamente a la nostalgia.

The Pokémon Company ha logrado algo poco habitual: conservar el espíritu de los juegos originales al tiempo que se atreve a probar cosas nuevas.

Y lo mejor de todo es que, gracias a esta variedad, hay opciones para todos los gustos. Algunos juegos vuelven a lo básico con sistemas de captura simplificados, mientras que otros te sumergen en vastas regiones abiertas donde la estrategia y la exploración son fundamentales. Ya no hay una única forma de jugar, y eso es lo que lo hace tan emocionante.

Ahí es donde entra en juego esta guía. He elaborado una una cronología clara y ordenada de todos los juegos importantes de Pokémon lanzados para Switch – Juegos de rol de la serie principal and los productos derivados que contribuyeron a definir esta época. Tanto si llevas aquí desde el Nintendo DS Ya sea que lleves tiempo jugando o acabes de empezar, esta es tu guía por el mundo actual de Pokémon.

Analicemos la lista completa de juegos de Pokémon en la Nintendo Switch, desde clásicos renovados hasta experimentos atrevidos, y descubre cómo redefinieron la franquicia para una nueva generación.

Los 14 mejores juegos de Pokémon para Switch, por orden

Para simplificar las cosas, he organizado todos los juegos principales de Pokémon en la Nintendo Switch por su año de lanzamiento original. De esta forma, podrás seguir la evolución de la serie a lo largo de la vida útil de la consola, desde los éxitos iniciales hasta las atrevidas reinvenciones.

Es posible que algunas ediciones varíen según la región o incluyan contenido descargable posterior, pero me ceñiré a las fechas de lanzamiento para mantener la coherencia. Repasemos la lista completa de juegos de Pokémon desde 2017hasta 2026.

1. Pokken Tournament DX [El mejor juego de lucha de Pokémon renace para Switch]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador/es Bandai Namco Studios; Nintendo/The Pokémon Company Duración media de la partida ~8 horas y media (plato principal) Puntuación en Metacritic 79

Pokkén Tournament DX fue el primero de la lista de genial Juego de Pokémon for Interruptorpor orden, y llegó con fuerza. Lanzado originalmente para salas recreativas y Wii U, esta versión mejorada Nintendo Switch Esta edición incluía todos los contenidos descargables, nuevos luchadores y gráficos mejorados. Imagínate un «Tekken», pero con Pokémon legendarios y movimientos finales al estilo anime.

En lugar de jugar como un entrenador Pokémon, controlas directamente a los Pokémon en combates en tiempo real en la arena. El combate es fluido y cada luchador tiene su propio estilo. Pasé horas alternando entre los espeluznantes ataques a distancia de Gengar y los golpes cuerpo a cuerpo de Machamp, y siempre me pareció algo nuevo.

Para más información Domina un personaje principal en lugar de cambiar a menudo, para aprender a sincronizar perfectamente los combos y aprovechar la sinergia entre ellos.

Aunque se trata de un juego derivado, demostró que los títulos de Pokémon podían triunfar fuera del formato tradicional de los juegos de rol. Sin Pokémon iniciales ni contenido post-campaña, se convirtió en uno de los favoritos de los fans, tanto para partidas informales en casa como para intensas partidas clasificatorias online.

Fue una apuesta arriesgada por parte de Game Freak y The Pokémon Company, que dieron inicio a la era de la Switch con algo totalmente diferente.

Pokkén DX abrió el camino a otros juegos posteriores como Pokémon: El Laberinto Misterioso and Pokémon Snap, lo que demuestra lo versátiles que pueden llegar a ser los juegos de Pokémon.

Además, se ha ganado un lugar entre los mejores juegos de Pokémon para Switch para los aficionados a la acción y al combate al estilo anime. Si buscas un juego de lucha con mucha garra y una plantilla de Pokémon favoritos que lucen espectaculares en HD, es una apuesta segura.

Mi veredicto: Una combinación arrolladora de estilo de lucha y el encanto de Pokémon: rápido, espectacular y sigue siendo uno de los mejores juegos de lucha en arena de Interruptor.

2. Pokémon Quest [La mejor aventura casual de Pokémon con gráficos pixelados]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Nintendo Switch, iOS, Android Año de estreno 2018 Creador/es Game Freak; Nintendo/The Pokémon Company Duración media de la partida muy variable (juego gratuito) Puntuación en Metacritic 64

If Minería, artesanía Si los juegos de Pokémon tuvieran un hijo, probablemente se parecería a Pokémon Quest. Este RPG de acción gratuito ha sustituido la captura tradicional por la cocina: en él, preparas platos para reclutar Pokémon en la Isla Tumblecube. Es raro. Es adorable. Y, de alguna manera, funciona.

No es el típico sistema de combate; todo está simplificado e incorpora elementos de los juegos de puzles. Formas un equipo, gestionas sus movimientos y ves cómo luchan de forma automática en mazmorras de bloques. Aún así, hay suficiente estrategia como para que resulte atractivo, sobre todo si te dedicas a optimizar la composición del equipo y las mejoras.

Lo que realmente hizo que Pokémon Quest Lo que más destacó fue su lanzamiento multiplataforma tanto en dispositivos móviles como en Nintendo Switch. Junto a Pokémon Café Remix, supuso un giro hacia títulos más informales y fáciles de jugar por parte de The Pokémon Company. Fue la primera señal de que no todos los lanzamientos de Pokémon tenían por qué ser un juego de rol en toda regla.

Para más información Céntrate en preparar platos que atraigan a tipos específicos de Pokémon para formar equipos equilibrados más rápidamente.

Claro, no es un juego de Pokémon de mundo abierto y no tiene la profundidad emocional de Pokémon: El Laberinto Misterioso o la magnitud dePokémon Espada, pero se ha labrado su propio hueco. Es ligera, divertida y el aperitivo perfecto entre grandes estrenos.

Si buscas algo para relajarte o para que los jugadores más jóvenes se inicien en la serie Pokémon, Esto es un buen punto de partida. Además: no hace falta un Nintendo Switch Una suscripción online para disfrutar. Además, esos diseños de bloques son mucho más bonitos de lo que cabría esperar.

Mi veredicto:Bonita, peculiar y sorprendentemente adictiva: una aventura Pokémon en formato breve, perfecta para jugar en ratos libres.

3. Pokémon Legends: Z-A [La mejor versión moderna de Kalos]

Nuestra puntuación 8.3

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Plataformas Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Año de estreno 2025 Creador/es Game Freak; Nintendo/The Pokémon Company Duración media de la partida ~20-30 horas (principal) Puntuación en Metacritic N/A

Pokémon Legends: Z-A da la sensación de que es el momento en el que Game Freak por fin dijo: «Vale, está bien, vamos a evolucionar de verdad». Ambientada en Ciudad Lumiose antes de que se convirtiera en el corazón resplandeciente de Kalos, esta precuela —o reinicio suave— nos transporta a los orígenes de la sociedad Pokémon, y es un caos glorioso. Imagínate Pokémon Leyendas: Arceus, pero con mucho más pulido, un mejor ritmo y una cámara que no te odia a muerte.

¿Cuál es la gran novedad esta vez? La ecología urbana de los Pokémon. En lugar de recorrer interminables campos, te mueves sigilosamente por callejones, tejados y obras, intentando capturar Pokémon a los que no les entusiasma precisamente la vida en la ciudad. Las mecánicas de sigilo son más precisas, los combates fluyen con mayor fluidez y, por una vez, los PNJ parecen tener personalidades reales que van más allá del típico «entrenador al que le gustan los pantalones cortos».

Para más información Aprovecha los tejados y las alturas para capturar Pokémon de forma sigilosa en la ciudad: los Pokémon salvajes están muy alertas en las zonas urbanas.

Gráficamente, Kalos nunca había tenido tan buen aspecto. Lumiose brilla con un resplandor neón y un toque europeo, haciendo por fin justicia a su inspiración parisina. Y sí, las megaevoluciones han vuelto, y son más impresionantes que nunca.

Claro, la velocidad de fotogramas sigue cayendo más rápido que un Magikarp fuera del agua cuando hay demasiada acción en pantalla, pero es un pequeño precio a pagar por un juego que por fin logra el equilibrio perfecto entre nostalgia e innovación.

Mi veredicto: La tan esperada renovación de Game Freak: elegante, atrevida y el paso más audaz dado desde Arceus.

4. Pokémon: ¡Vamos, Pikachu! [El mejor juego de rol de Pokémon para principiantes en Switch]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creador/es Game Freak; Nintendo/The Pokémon Company Duración media de la partida ~20-25 horas (principal) Puntuación en Metacritic 79

Pokémon: ¡Vamos, Pikachu! es donde se reunieron los aficionados a Pokémon, tanto nuevos como veteranos. Una nueva versión de Pokémon Amarillo, devolvió la vida a la región de Kanto con unos gráficos espectaculares, una mecánica simplificada y una Nintendo Switchcontroles.

En lugar de luchar contra Pokémon salvajes, capturas Pokémon mediante controles de movimiento o mandos de mano, como en Pokémon GO. Es un cambio radical respecto a los juegos originales, pero funciona sorprendentemente bien. Los combates contra entrenadores, los arcos argumentales y los líderes de gimnasio siguen conservando ese encanto clásico de Rojo y Azul.

Además, permitía a los jugadores conectarse directamente a Pokémon GO, lo que significaba poder llevar por primera vez a tus Pokémon favoritos del móvil a la consola. Esa integración supuso un gran paso para difuminar la frontera entre plataformas, sobre todo para los nuevos entrenadores Pokémon.

Para más información Atrapar varios ejemplares de la misma especie de Pokémon aumenta las posibilidades de conseguir un Pokémon brillante y de que aparezcan ejemplares con IV más altos.

Game Freak ha dado en el clavo con el equilibrio. Es nostálgico sin resultar anticuado. Es sencillo sin ser aburrido. Y es la forma más accesible de revivir uno de los primeros juegos que se crearon para Game Boy, sin los controles torpes ni las pantallas descoloridas.

Además, contribuyó a tender puentes entre generaciones; los jugadores veteranos podían guiar a sus hijos o hermanos por Kanto en un formato que resultaba moderno, pero a la vez familiar – igual que nuestro Guía del juego de cartas Pokémon es ideal para quienes se inician en el mundo de las cartas coleccionables.

También hay un Eevee versión, pero seamos sinceros: Pikachu es el rostro de la franquicia. Si quieres introducir a alguien en el mundo de los juegos principales de Pokémon, «Let’s Go» es la mejor opción.

Mi veredicto:Una conmovedora nueva versión que une a las generaciones con la auténtica nostalgia de Kanto y el confort de hoy en día.

5. Pokémon: El Laberinto Misterioso: Equipo de Rescate DX [La mejor aventura de mazmorras de Pokémon — Ahora con estilo acuarela]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador/es Spike Chunsoft; Nintendo/The Pokémon Company Duración media de la partida ~20-25 horas (principal) Puntuación en Metacritic 69

Pocos juegos de Pokémon llegan tan hondo emocionalmente como Pokémon: El equipo de rescate DX. Se trata de una nueva versión de los juegos originales para DS, en la que te pones en la piel (o en las patas) de un Pokémon que se despierta de un extraño sueño y forma un equipo de rescate para ayudar a otros que se encuentran atrapados en mazmorras cambiantes.

Explorarás mapas generados proceduralmente en combates por turnos. El ritmo es más pausado, pero la narrativa es sorprendentemente profunda. Es una historia de amistad, sacrificio y crecimiento personal, narrada con unos gráficos inspirados en la acuarela que te harán sentir como si estuvieras jugando en un libro ilustrado que cobra vida.

Para los jugadores que vuelven de la Nintendo DS En este contexto, la incorporación de funciones como el modo automático y menús simplificados es muy bienvenida. Para los recién llegados, este es uno de los mejores juegos derivados de la franquicia, ya que ofrece una forma diferente de interactuar con otros Pokémon que va más allá del simple «capturar Pokémon y subir de nivel».

Y si te encanta coleccionar objetos y las historias secundarias centradas en los personajes, probablemente te gustará explorar el las mejores configuraciones de Pokémontambién.

Para más información Lleva siempre manzanas y bayas de Oran antes de adentrarte en las mazmorras más profundas para que tu equipo esté bien alimentado y en plena forma.

Equipo de rescate DX nos recuerda que los juegos de Pokémon no tienen por qué seguir el patrón habitual para ser geniales. Si te perdiste esta historia la primera vez, no te la vuelvas a perder. Es una aventura emotiva y visualmente espectacular, y una prueba de que la serie Pokémon aún tiene formas nuevas de sorprenderte.

También te puede interesar si te gustan títulos como Pokémon Snap, Pokémon Café Remix, o incluso juegos de rompecabezas con alma.

Mi veredicto:Emotivo, encantador y con unos gráficos preciosos: una experiencia imprescindible para cualquier amante de las aventuras de Pokémon centradas en la historia.

6. Pokémon Espada y Escudo [Mejor debut de un juego de rol de Pokémon de la serie principal moderna]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Game Freak; Nintendo/The Pokémon Company Duración media de la partida ~25–45 horas (principal/principal + extra) Puntuación en Metacritic 80

CuandoPokémon Espada y Escudo cuando salió, no fue un lanzamiento cualquiera; Fue el comienzo de una nueva era para los juegos principales de Pokémon. Como los primeros juegos de rol en Full HD creados por Game Freak para la Nintendo Switch, estos títulos presentaron la región de Galar, inspirada en el Reino Unido, los Pokémon salvajes y la gran mecánica de Dynamax.

Aunque hubo cierto revuelo por la reducción de la Pokédex Nacional, Espada y Escudo aun así siguió adelante. Introdujo las «Wild Areas», con controles de cámara de movimiento libre y incursiones multijugador inspiradas en el Campeonato Mundial de Pokémont. Dos ampliaciones (Isla de la Armadura and Tundra de la Corona) añadió aún más contenido tras el lanzamiento y consiguió que pareciera una plataforma en constante evolución.

Visualmente, fue un gran avance. Ahora se podían atrapar Pokémon en zonas abiertas, intercambiarlos con jugadores de todo el mundo y explorar entornos sin interrupciones. Además, sentó las bases para futuras ideas de juegos de Pokémon de mundo abierto, que más tarde veríamos plenamente materializadas en Pokémon Leyendas: Arceus y el próximo juego, Pokémon Escarlata.

Para más información No te saltes la Zona Silvestre al principio: los cambios meteorológicos influyen en la aparición de Pokémon, así que vuelve a visitarla a menudo para encontrar Pokémon raros.

Quizá no tenga el mismo encanto retro que Pokémon Rojo, Pokémon Diamante, or Pokémon Rubí Omega, pero supuso un punto de inflexión. Es el primer paso en la evolución de la franquicia hacia algo más grande y mucho más envolvente.

Te guste o no, Pokémon Espada redefinió lo que podían llegar a ser los juegos de Pokémon, y se aseguró de que… Nintendo Switch La era comenzó con fuerza.

Mi veredicto:El juego que redefinió la experiencia Pokémon moderna. Ambicioso, colorido y el primer paso definitivo hacia una nueva era de exploración.

7. Nuevo Pokémon Snap [La mejor experiencia de safari fotográfico Pokémon]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Bandai Namco Studios; Nintendo/The Pokémon Company Duración media de la partida ~10 horas y media (plato principal) Puntuación en Metacritic 79

Más de dos décadas después del original Pokémon Snap on Nintendo 64, Nuevo Pokémon Snap ha recuperado el safari fotográfico, y es justo lo que los aficionados esperaban.

Diseñado exclusivamente para el Nintendo Switch, Esta secuela te permite explorar la región de Lental y hacer fotos de más de 200 Pokémon salvajes en su hábitat natural. Sin combates, sin gimnasios; solo tú, una cámara y una cápsula flotante que se desliza por entornos de precioso diseño.

Cada nivel se desarrolla como una atracción interactiva: desde lanzar fruta y reproducir música hasta explorar la zona para desbloquear caminos alternativos y provocar comportamientos poco comunes en los Pokémon. Las fotos que hagas se puntúan y se añaden a tu Pokédex fotográfica, con varias versiones por especie en función de sus acciones.

Para más información Vuelve a jugar los niveles a diferentes horas del día para descubrir nuevos comportamientos de los Pokémon y conseguir puntuaciones más altas en las fotos.

Lo que distingue a este título del resto de juegos de Pokémon es su jugabilidad tranquila, basada en la observación. No hay que atrapar Pokémon ni elaborar estrategias de combate. En su lugar, se trata de descubrir y apreciar el encanto y la personalidad de cada criatura.

¿Quieres coleccionar Pokémon también en la vida real? Echa un vistazo a las [mejores cartas de Pokémon], en las que aparecen algunas de las estrellas de Snap.

Es un respiro refrescante respecto a los típicos juegos principales de Pokémon, lo que demuestra lo versátil que puede llegar a ser la franquicia. Y, en cuanto al aspecto visual, es sin duda uno de los más atractivos Nintendo Switchtítulos por ahí.

Si buscas algo diferente en la lista de juegos de Pokémon para Interruptor… este es uno de los desvíos más relajantes y gratificantes que hay.

Mi veredicto: Una escapada preciosa y relajante para cualquiera que prefiera hacer fotos en lugar de lanzar Poké Balls. La prueba de que los Pokémon pueden brillar sin necesidad de combates.

8. Pokémon Diamante Brillante / Perla Resplandeciente [El mejor remake nostálgico de Pokémon para Switch]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es ILCA; Nintendo/The Pokémon Company Duración media de la partida ~30-40 horas (principal) Puntuación en Metacritic 73

Pokémon Diamante Brillante y Perla Resplandeciente son fieles adaptaciones de la aclamada película de 2006 Nintendo DS títulos que presentaron la región de Sinnoh.

Estas versiones actualizadas conservan la clásica estructura de exploración de arriba abajo y los líderes de gimnasio, al tiempo que incorporan unos cuidados gráficos en 3D de estilo chibi.. Aunque el look suscitó polémica, capta el espíritu del original DS juegos de una forma que parece intencionada, no anticuada.

Las nuevas versiones modernizan algunos sistemas clave, con un ritmo más ágil, un «Grand Underground» renovado y compatibilidad con combates y intercambios en línea. Aunque no reinventa la fórmula como Pokémon Leyendas: Arceus, it da en el clavo con el factor nostalgia, sobre todo para quienes crecieron con Pokémon Platino y la cuarta generación.

No incluye mecánicas más recientes como Megaevolución, pero su diseño optimizado lo hace accesible para los principiantes y supone un cálido reencuentro para los jugadores veteranos.

Para más información Pasa un rato en el Gran Subterráneo para conseguir fósiles, Pokémon raros y esferas valiosas con las que mejorar tus habilidades.

Para muchos fans, esta fue su forma de volver a la franquicia, sobre todo para aquellos que se habían perdido la 3DS vivió esa época o se perdió otros juegos como Pokémon Ultra Sun and Alpha Sapphire.

En la cronología de los juegos de Pokémon para Interruptor, Diamante brillante y Perla resplandeciente son la mejor opción si buscas un RPG clásico de los de toda la vida. No todos los juegos de Pokémon tienen que reinventar la rueda; algunos solo tienen que recordarte por qué te enamoraste de ellos en primer lugar.

Mi veredicto:Una fiel carta de amor a los clásicos de la DS. Es lo mejor del «comfort gaming»: sencillo, nostálgico y lleno de emoción.

9. Pokémon Leyendas: Arceus [La mejor reinterpretación en mundo abierto de la historia de Pokémon]

Nuestra puntuación 8.3

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es Game Freak; Nintendo/The Pokémon Company Duración media de la partida ~25-30 horas (principal) Puntuación en Metacritic 83

«Pokémon Leyendas: Arceus» fue la sorpresa que redefinió las expectativas. Una audaz precuela ambientada en la antigua región de Hisui —la versión primitiva de la región de Sinnoh— que se desprendió de las fórmulas tradicionales para crear algo nuevo. Sinceramente, no se trataba simplemente de otro título más de la serie Pokémon, sino de una reinvención.

Desarrollado por Game Freak, Este juego de Pokémon de mundo semiabierto te permite controlar totalmente cómo gestionas a tus Pokémon. Puedes moverte sigilosamente, correr a toda velocidad o luchar en tiempo real sin tener que pasar a otra pantalla. Tanto si lanzas Poké Balls desde tu refugio como si esquivas ataques, todo resulta envolvente e inmediato.

Además, profundiza en las leyendas de Pokémon, sentando las bases para Pokémon Diamante and Pokémon Platino. Para los fans de la cuarta generación, es como redescubrir una vieja canción que les encantaba; y para los recién llegados, es una forma novedosa de vivir la historia de Pokémon.

Para más información Acércate sigilosamente a los Pokémon y lánzales bolas pesadas desde la sombra para conseguir una mayor tasa de captura sin tener que luchar.

Entre todos los juegos de Pokémon para Interruptor, Legends Arceus destaca. Introdujo mecánicas que más tarde veríamos perfeccionadas en Pokémon Escarlata y otros juegos que están por salir. El ciclo de juego —investigar, explorar, repetir— es tremendamente adictivo y, sorprendentemente, relajante.

Puede que no siga la estructura de los juegos principales de Pokémon, pero Legends Arceus es igual de importante.

Y si a ti también te gustan las cartas con mucha historia, échale un vistazo a la Las mejores cartas de Lost Origin con referencias a las leyendas de Arceus.

Si el primer juego de Pokémon se centraba exclusivamente en los combates, este se centra en la comprensión, y ese cambio de enfoque ha redefinido el futuro de la franquicia.

Mi veredicto: La audaz reinvención que los fans no sabían que necesitaban. Fresca, atrevida y una prueba de que Pokémon puede evolucionar sin perder su esencia.

10. Pokémon UNITE [La mejor arena de combate de Pokémon gratuita]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas Nintendo Switch, iOS, Android Año de estreno 2021 Creador/es TiMi Studio Group; The Pokémon Company Duración media de la partida multijugador – varía Puntuación en Metacritic 69

Pokémon UNITE aportó algo totalmente nuevo a la saga Pokémon: un MOBA gratuito por equipos en el que la estrategia es tan importante como la habilidad. En esta arena de combate 5 contra 5, controlas a un Pokémon, luchas por las zonas, acumulas puntos y superas en puntuación al otro equipo en partidas que duran solo 10 minutos.

Gracias a la compatibilidad total entre dispositivos móviles y Nintendo Switch, el juego se hizo tremendamente popular. Los jugadores ocasionales pueden sumarse con unas cuantas partidas, mientras que los jugadores competitivos se abren camino en las ligas clasificatorias utilizando objetos de combate y composiciones de equipo. La variedad de Pokémon jugables ayuda a mantener el metajuego siempre renovado.

Aunque no se parece en nada a las batallas por turnos de los juegos principales de Pokémon, UNIDOS demostró que los juegos derivados podían competir en el panorama multijugador actual. Además, introdujo nuevos Pokémon de forma regular a través de actualizaciones, lo que hace que el juego siga pareciendo vivo y relevante incluso un año después de su lanzamiento.

Para más información Quédate junto a tus compañeros de equipo y ve sumando pequeños puntos con frecuencia, en lugar de acumular grandes cantidades y arriesgarte a quedar eliminado.

UNIDOS quizá no tenga la historia de Pokémon Cristal o la exploración de Pokémon Legends, pero se ha labrado su propio espacio. Y, al no haber barreras de acceso, es fácil que cualquiera —desde los principiantes hasta los veteranos de la serie Pokémon— se anime a probarlo.

Si estás echando un vistazo a la lista de juegos de Pokémon para Interruptor, este es tu mejor opción si buscas acción trepidante y profundidad estratégica. Además, es totalmente gratis, así que no hay excusa para no jugar una partida.

Mi veredicto:Rápido, estratégico y sorprendentemente adictivo. Un enfrentamiento gratuito que ofrece diversión a raudales, tanto si juegas en solitario como en equipo.

11. Pokémon Escarlata y Violeta [La mejor evolución hasta la fecha de la jugabilidad de Pokémon]

Nuestra puntuación 7.8

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es Game Freak; Nintendo Duración media de la partida ~25-30 horas (principal) Puntuación en Metacritic 72

Pokémon Escarlata y Violeta dio un giro radical a la franquicia. Al ser el primer juego de Pokémon con un mundo totalmente abierto dentro de la serie principal de Pokémon, Permitió a los entrenadores de Pokémon explorar la región de Paldea como quisieran, sin progresión obligatoria ni límites de nivel..

Desde el principio, eliges a tu Pokémon inicial y se te ofrecen tres historias principales: Camino de la Victoria, Calle Lluvia de Estrellas y Camino de las Leyendas. Puedes completarlas en cualquier orden mientras descubres nuevos biomas, ciudades y Pokémon salvajes poco comunes. Además, es el primer juego de Pokémon que permite el modo cooperativo multijugador para cuatro personas, lo que lo convierte en una auténtica experiencia de mundo compartido.

La nueva mecánica «Terastallize» revoluciona los combates con una novedad: ahora los jugadores pueden cambiar el tipo de un Pokémon sobre la marcha. A pesar de algunos fallos de rendimiento iniciales, el diseño y la dinámica de juego han supuesto un gran avance para la serie.

Para más información Explora todos los biomas desde el principio: algunos Pokémon solo evolucionan en determinadas condiciones climáticas o en lugares concretos.

Basado en las lecciones aprendidas de Pokémon Leyendas: Arceus and Espada y Escudo, Escarlata y Violeta ofrecen tanto amplitud como libertad. Además, es una de las que más contenido incluye Nintendo Switch juegos, sobre todo con los contenidos descargables que amplían el mapa, las historias y los Pokémon exclusivos.

Aunque no se parece en nada a las batallas por turnos de los juegos principales de Pokémon ni a la mecánica de un [juego de cartas coleccionables], Escarlata y Violeta se ha labrado su propio hueco en el universo Pokémon.

Si has seguido la evolución de los juegos de Pokémon desde Interruptor, esta entrega supone un punto de inflexión. Es aquí donde todo, desde la historia hasta los sistemas, encaja por fin para crear algo grandioso e inolvidable.

Mi veredicto:Una obra maestra un tanto desordenada que por fin lleva a Pokémon a un mundo totalmente abierto. Ambiciosa, imperfecta, pero absolutamente inolvidable.

12. Pokémon Stadium 2 (Nintendo Switch Online) [El mejor simulador clásico de combates Pokémon]

Nuestra puntuación 7.4

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Plataformas Nintendo 64 (original); Nintendo Switch Online + Paquete de expansión (reedición de 2023) Año de estreno 2000/2001 (original), 2023 (NSO) Creador/es Nintendo EAD; Nintendo Duración media de la partida N/A (simulador de combate/minijuegos) Puntuación en Metacritic 79

Pokémon Stadium 2 nos transporta a los días de gloria de los combates clásicos por turnos con un toque totalmente en 3D. Lanzado originalmente para Nintendo 64, Este título se saltó las tramas y se centró exclusivamente en la estrategia, enfrentando a entrenadores de Pokémon y a sus equipos de la primera y segunda generación en estadios muy detallados. Fue uno de los primeros juegos de Pokémon en animar cada movimiento en 3D, con un comentarista exagerado que aportaba un toque de diversión caótica a cada combate.

Ya puedes volver a sumergirte en esos torneos trepidantes con el modo multijugador tanto local como online. Aunque ya no se conecta con el Game Boy aunque ya no se comercializa como en la versión anterior, sigue siendo un clásico que despierta la nostalgia.

Desde volver a visitar el castillo del líder de gimnasio hasta disfrutar de los emblemáticos minijuegos, esta experiencia es muy divertida, tanto si eres un fan de toda la vida como si acabas de empezar.

Para más información Analiza bien los enfrentamientos por tipo y forma equipos de alquiler equilibrados para contrarrestar cualquier estrategia de los líderes de gimnasio.

Entre los juegos retro de Pokémon, Esta imagen captura un momento decisivo de la serie Pokémon, cuando la franquicia apenas empezaba a explorar cómo podrían ser los combates fuera del formato portátil.

Para quienes siguen el Pokémon Switchcronología,Fase 2 destaca como el lugar ideal para disfrutar de competiciones clásicas y animadas batallas multijugador. Y, sinceramente, ¿a quién no le apetece volver a ver a los Pokémon legendarios hacer esos ridículos bailes de victoria?

Mi veredicto: Un viaje cargado de nostalgia a los orígenes de los combates en 3D de Pokémon. Sigue siendo tan entretenido —y caótico— como lo era en la N64.

13. El Juego de Cartas Coleccionables Pokémon en directo [La mejor experiencia digital del Juego de Cartas de Pokémon]

Nuestra puntuación 7.1

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Plataformas Windows, macOS, iOS, Android Año de estreno 2023 Creador/es The Pokémon Company Duración media de la partida N/A (servicio en directo) Puntuación en Metacritic N/A

El Juego de Cartas Coleccionables Pokémon en directo es la forma moderna de adentrarse en el mundo de los juegos de cartas coleccionables – ideal tanto si eres un jugador competitivo como si eres un coleccionista con montones de cartas de código por ahí. Sustituye a la antigua plataforma TCG Online con un nuevo y elegante diseño, un emparejamiento más rápido y compatibilidad total con expansiones como «Escarlata y Violeta» o Cartas de «Lost Origin».

Puedes crear mazos, completar misiones diarias, abrir sobres digitales y enfrentarte a otros jugadores tanto en el ordenador como en el móvil. Y sí, las tarjetas con códigos de los sobres físicos siguen funcionando aquí, por lo que puedes sincronizar tu colección entre plataformas. Es una mejora inteligente que se adapta perfectamente a la forma en que los fans de Pokémon interactúan hoy en día con el juego de cartas.

Lo que distingue a este juego de otros juegos digitales de Pokémon es cómo mantiene el coleccionismo en la vida real el espíritu sigue vivo. Con cada expansión, el panorama online se mantiene fresco y funciones como el pase de batalla contribuyen a que el juego siga resultando gratificante con el paso del tiempo.

Para más información Completa los retos diarios para conseguir paquetes y cristales rápidamente sin gastar dinero real.

Tanto si eres un experto en estrategias de juegos de cartas coleccionables como si acabas de empezar, esta plataforma tiene la flexibilidad y el acabado necesarios para que no puedas dejar de jugar.

No es llamativo ni tiene un estilo cinematográfico, pero es eficaz, y sin duda es una de las mejores formas de mantenerse al día entre un evento presencial y otro.

¿Te interesa saber cuál es la [carta de Pokémon más rara] en este momento? Nosotros te lo contamos.

Mi veredicto: Un espacio limpio y moderno tanto para los aficionados a los juegos de cartas como para los coleccionistas. No es llamativo, pero resulta infinitamente gratificante para cualquiera que se haya enganchado a la rutina de los juegos de cartas coleccionables.

14. Pokémon Escarlata / Violeta: El tesoro oculto de la Zona Cero (DLC) [La mejor expansión de las aventuras de la 9.ª generación]

Nuestra puntuación 6.9

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Plataformas Nintendo Switch (expansión para Scarlet/Violet) Año de estreno 2023 Creador/es Game Freak; Nintendo Duración media de la partida depende del jugador (unas cuantas docenas de horas si se completan ambas partes) Puntuación en Metacritic N/A

Esta expansión de dos partes aporta un gran peso a la era de la 9.ª generación. El tesoro escondido del Área Cero continúa las tramas de Pokémon Escarlata y Violeta, que llevan a los jugadores a dos rincones del mundo muy diferentes.

En la primera parte,La máscara verde azulada, podrás explorar la región rural de Kitakami durante su festival anual1. Tiene un ritmo más pausado, está repleto de elementos folclóricos y está lleno de caras nuevas y leyendas regionales.

Parte 2,El disco índigo, cambia completamente de rumbo; te encontrarás en una academia de combate futurista con enormes zonas subterráneas repletas de una gran variedad de Pokémon.

Ambas partes se integran directamente en la experiencia de Paldea, por lo que se perciben como extensiones naturales del juego base, en lugar de como contenido añadido a posteriori.

No se trata solo de contenido de relleno, sino de material postlanzamiento con verdadero fondo. Encontrarás más combates, más trasfondo, más personajes y una visión más profunda de los secretos de Area Zero. Y para los jugadores competitivos, el DLC incluso añade nuevos tipos de combate y objetos desbloqueables.

Para más información Termina primero la historia principal para desbloquear Pokémon de mayor nivel y disfrutar de una progresión más fluida en ambas partes del contenido descargable.

Si estás avanzando por la serie Pokémon, este contenido descargable es el verdadero epílogo de Escarlata y Violeta; una oportunidad para atar cabos sueltos, conocer nuevos Pokémon legendarios y preparar a tu equipo para el próximo juego que esté por llegar.

Además, es uno de los mejores ejemplos de cómo Game Freak está impulsando las expansiones de forma significativa.

Mi veredicto:Una expansión sólida y llena de historia que amplía el universo de la 9.ª generación. Más trasfondo, más combates y el broche de oro perfecto para la aventura de Paldea.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos juegos de Pokémon hay para la Switch?

Por el momento, hay 13 juegos de Pokémon disponibles en la Nintendo Switch. Entre ellos se incluyen títulos emblemáticos como Espada y Escudo, Leyendas: Arceus, and Scarlet y Violet, además de series derivadas como UNIDOSand Pokémon Quest. Remakes comoDiamante brillante / Perla resplandeciente También cuentan. ¡Estad atentos a los nuevos lanzamientos y a los contenidos descargables, ya que el número puede aumentar!

¿Qué juegos de Pokémon hay para Switch?

Juegos de Pokémon en la Nintendo Switch incluyen los principales juegos de rol (Espada y Escudo, Escarlata y Violeta, Leyendas: Arceus), remakes (Diamante brillante, perla resplandeciente), y series derivadas como UNITE, Pokémon Quest, and Pokémon: El equipo de rescate DX. Los títulos clásicos también están disponibles a través de Nintendo SwitchEn línea.

¿Por qué juego de Pokémon para Switch debería empezar?

Si eres nuevo, empieza por ¡Vamos, Pikachu! – es fácil de usar para principiantes y utiliza elementos familiares Pokémon GO mecánica. Para profundizar más, consulta Espada y Escudo or Leyendas: Arceus. ¿Quieres disfrutar de toda la libertad de un mundo abierto? Prueba Pokémon Escarlata y Violeta.

¿Cuántos juegos de Pokémon hay en total?

Haymás de 120 Juegos de Pokémon para todas las plataformas, incluyendo consolas portátiles, de sobremesa y dispositivos móviles. Esto abarca los juegos de rol principales, los spin-offs, los remakes y títulos más recientes como Pokémon GO, Pokémon Café Remix, andInterruptorlanzamientos como Scarlet y Violet.

¿En qué orden se deben jugar los juegos de Pokémon?

Empieza por¡Vamos, Pikachu! para una introducción suave, y luego explora Espada y Escudo orLeyendas: Arceus para profundizar en la mecánica del juego. Después de eso, Escarlata y Violeta ofrecen una experiencia de juego totalmente de mundo abierto. Si te apetece un poco de nostalgia, prueba remakes como Diamante brillante / Perla resplandeciente.